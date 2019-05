Hoy por Hoy (20/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días hoy tenemos debate europeo en la SER a seis días de las elecciones a la Eurocámara nuevos cabeza de lista de los cinco principales partidos van a estar en este estudio de Radio Madrid Borrell por el PSOE Montserrat por el PP Rodríguez Palop por Unidas Podemos Garicano por Ciudadanos Jorge buscado por Vox un par de generaciones de españoles nos hemos hecho adultos comprobando como una bandera azul llena de estrellitas era sinónimo de progreso en tu pueblo o en tu ciudad que cuando la bandera con las estrellitas aparecía sabías que poco después pasaba por allí una carretera o cualquier otra infraestructura básica para las generaciones anteriores Europa había sido la libertad y la democracia que es hoy Europa para nuestros hijos que debe ser qué debe hacer Europa frente al cambio climático frente al la desigualdad o frente a la rivalidad entre Estados Unidos y China con Rusia de por medio esta es la pregunta a la que vamos a tratar de responder mientras vemos cómo en Italia este fin de semana la ultraderecha se reunía para volver a demonizar a los inmigrantes y culpar a Europa de todos los males del mundo a las nueve debate en la SER la Unión Europea con todos sus problemas y todos sus defectos sí pero el espacio político que durante cincuenta años ha traído paz y bienestar social a todo un continente que saco metido en la referencia para todo el mundo Pepa Bueno

Voz 2 01:47 en la Cadena Ser

Voz 1727 01:56 hoy que es lunes veinte de mayo y un ejemplo bien concreto de la necesidad de una Europa fuerte hoy esta mañana a millones de españoles despiertan pendientes de una consecuencia de Simat de la guerra comercial según la agencia de noticias Reuters Google rompe con Juan Way los teléfonos de esa marca china ya no podrán actualizar ni el sistema operativo Android ni las aplicaciones de Google enseguida tratamos de aclarar qué consecuencias va a tener sobre los teléfonos que ya se han comprado aquí y analizaremos también sin spoiler se la era se cierra con el final de Juego de Tronos

Voz 3 02:33 no

Voz 4 02:37 Cruz fenómeno mundial que empezó en el año dos mil once y que ha terminado esta madrugada así han vivido los fans el último capítulo caso

Voz 1 02:45 de momento final Jodie vale la pena todo es que vale la pena todo a mí me a gustar pasara lo que pasara pero es que en toda la hora que duró

Voz 5 02:55 yo he salido contento aunque sé que mucha gente no que es muy difícil contentar a todas la Jara

Voz 1727 02:59 los que están hartos de la serie para los que están hartos de sus fans la cita que esta mañana hacen el país Guillermo Altares de una frase de Vargas Llosa la frase es la siguiente un puñado de personajes literarios han marcado mi vida de manera más dura hable que buena parte de los seres de carne y hueso que he conocido Venezuela ya es el tercer país de origen de las víctimas de explotación sexual en España Aimar

Voz 0027 03:28 nunca había pasado antes son datos de interior que adelantamos esta mañana en la SER los expertos lo atribuyen a la crisis humanitaria que vive el país

Voz 1727 03:34 el pequeño Nicolás se enfrenta desde hoy a siete años de cárcel

Voz 0027 03:37 hacerse pasar por enviado de la Casa del Rey del Gobierno en una reunión con un empresario le acusan de usurpación de funciones públicas falsedad en documento oficial y cohecho activo la reciente renuncia de su abogada puede retrasar el juicio

Voz 1727 03:48 Iván esta semana Alvar se encuentran a los parroquianos charlando de Neurociencia no aluciné

Voz 0027 03:56 esta semana se celebra el Pancho fallen setenta charlas en bares de distintas ciudades de España para acercar la ciencia a todo el mundo Javier Armentia va a ser uno de los ponentes de bar

Voz 1727 04:05 percibirlo como esas cosas

Voz 5 04:08 con unas ratas llevarlas citan los padres permite romper esos estereotipos como darnos cuenta de que las personas que hacen ciencias

Voz 0276 04:16 con tu estilo ni cuántas llena los bares

Voz 5 04:18 sí podría para que os preguntas

Voz 1727 04:25 el Real Madrid revive su interés por el francés en papel de esto también se va a hablar en los bares Anpe

Voz 1275 04:31 sí bastante tras unas inesperadas declaraciones del delantero en una entrega de premios en las que por primera vez siembra una ligera duda entorno a su continuidad en el París Saint Germain

Voz 6 04:39 sí sí he descubierto

Voz 7 04:42 tengo muchas cosas aquí creo que es hora de asumir más responsabilidades quizás aquí en París que lo haría con gusto o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto

Voz 1275 04:51 el galo a falta de una jornada para que termine la liga francesa sigue en la pelea por la Bota de Oro con Messi en papel tendría que marcar cinco goles ante el Reims el próximo viernes para superar al argentino

Voz 1450 05:01 Icod que tiempo empieza la semana Jordi Carbó buenos días buenos días con un ascenso de temperaturas se notará más en las próximas jornadas sin llegar al extremo de la semana pasada es más a esta hora hace un poco de frío especialmente en el interior de una jornada que será soleada sólo durante la tarde esperamos algunos chubascos en la cordillera cantábrica en los Pirineos y en prácticamente todas las montañas cercanas al Mediterráneo

Voz 1727 05:26 Ana Uslé buenos días

Voz 0137 05:27 buenos días Pepa en esta época conviene tomarse la vida con dijo filosofía si la del Santander con la que puedes pagar las vacaciones de este verano tranquilamente desde cualquier plataforma de pagos con Apple Pay Samson Pay Garmin Pay Filipe y todo todo todo puedes pagarlo desde tu app del Santander y tienes una red de más de siete mil quinientos cajeros automáticos para hacer sus gestiones dijo filosofía la filosofía digital del Santander como cuando y donde quieras

Voz 3 05:59 la reconquista de la

Voz 0789 06:00 que hacen bandera de alegría militan en la ironía simpatizan con el cachondeo y pactan con el sacar todos los lunes semana tras semana

Voz 3 06:07 cuerpo especial mejor

Voz 6 06:10 en Hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido cadenas

Voz 3 06:21 cariño sabes lo que ha pasado

Voz 9 06:24 tiene previsto no somos

Voz 10 06:26 ha fijado para la final en Japón pues sé que hay que ir

Voz 6 06:32 borrasca sueldo de tu vida te gana dos mil euros al mes durante quince años disfruta de esos maravillosos imprevistos borrasca sueldo de tu vida de la ONCE

Voz 11 06:43 cuando pueda hacerlo

Voz 10 06:46 no está el camarero es bueno llevan como yo que también soy muy de bar así que la próxima pide Jefe Maestro espérate que ahora le llamará Alteza Colacao eso tan tuyo

Voz 12 07:01 ya

Voz 2 07:02 la Cadena SER

Voz 1727 07:09 a las ocho y siete las siete y siete en Canarias ahora mismo el veintiocho por ciento de los móviles que se venden aquí en España son de la marca Hawai de hecho la compañía china es la que más teléfonos inteligentes vende en nuestro país según el informe anual de Ivo investigación que es una consultora especializada en ese mercado por eso la posibilidad de que Google prohiba utilizar su sistema operativo Android y sus aplicaciones en los teléfonos de Huawei inquieta a millones de usuarios aquí en nuestro país en España Ana Button buenos días buenos días la noticia es de esta noche que sabemos que está confirmado y que no está confirmado en este pulso entre Google hijo a que es consecuencia de la guerra comercial entre Trump China de momento la información que hay

Voz 0127 07:55 es muy confusa porque ni Google ni juega Wei han dado una versión oficial la versión que conocemos a esta hora es la que ha dado un portavoz de Google a la agencia Reuters

Voz 1727 08:04 con esa información se plantean dos preguntas

Voz 0127 08:06 primera qué pasa si tenemos un móvil Huawei pues vamos a poder seguir utilizando todas las aplicaciones de Google que son por ejemplo Gmail Youtube o Google Maps y también vamos a poder actualizar las lo que no podríamos actualizar es el sistema operativo que Sandro y eso implica que a largo plazo el teléfono va a funcionar mal con todas las aplicaciones porque se va a quedar osos la segunda pregunta qué va a pasar con los móviles que fabrique Huawei a partir de ahora pues que esos teléfonos no van a llevar el sistema operativo Android y tampoco se va a permitir utilizar las aplicaciones de Google este movimiento de esta empresa de Google no es casual es consecuencia de la política de Donald Trump que hace sólo unos días aprobó una orden para prohibir a las empresas de su país contratar con proveedores extranjeros que amenacen la seguridad nacional

Voz 1727 08:50 Ana gracias hasta luego hasta luego bueno pues esa orden de Trump Aimar tiene otra consecuencia que conocemos ahora mismo

Voz 13 08:55 sí está contando Bloomberg que los principales fabricantes estadounidenses de procesadores entre ellos Intel han informado a sus empleados de que van a dejar de venderle a Hathaway componentes hasta próximo aviso

Voz 14 09:12 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1727 09:21 están viniendo ya hacia la radio los candidatos de los principales partidos para las elecciones europeas el debate lo van a poder escuchar en La Ser en la radio pero también verlos si quieren en Cadena Ser punto com así que en este estudio de Radio Madrid Se van a empezar a escribir los últimos compases de esta campaña recta final en la que los partidos focaliza todo el esfuerzo en algunas plazas muy concretas es el caso del PSOE Inma Carretero buenos días buenos días Pepa va a apoyar

Voz 0806 09:49 Pedro Sánchez esta semana alcaldes que dan por seguros como Oviedo Córdoba Sevilla y Valladolid con un cierre el viernes que tiene un doble significado para el PSOE estará en Madrid porque recuperar la comunidad veinticuatro años después sería el gran símbolo del resurgimiento de la izquierda también irá a Castilla y León allí el PSOE acaricia la idea de gobernar después de tres décadas Se Albert Rivera dicen es coherente con su discurso del cambio eso será a partir del lunes porque por ahora Sánchez eleva el tono contra el PP y ciudadano

Voz 15 10:17 es que el único pacto que existe es el de la derecha con la mentira que lo único que han hecho durante estos diez meses después de la moción de censura después de las elecciones es mentir insultar

Voz 0806 10:31 diseño de León pedía el presidente lealtad para afrontar la crisis territorial esta semana volverá a Cataluña que fue clave en la movilización del veintiocho de abril

Voz 16 10:40 gracias Inma ya en el PP somos el partido de las grandes mayorías con ese sentido niño que tanto decís en Galicia

Voz 1727 10:46 Pablo Casado vuelve de Galicia hay hoy confirmará a Ana Pastor como su candidata a la vicepresidencia del Congreso de presidenta a vicepresidenta los escaños populares no dan para más mientras tanto se mantiene agarrado el espíritu de la remontada al que ya pelo antes del veintiocho de abril cómo afronta esta última semana el Partido Popular Adrián Prado buenos días

Voz 0019 11:08 qué tal Pepa buenos días pues insistiendo en eso en que todavía hay partido y recurriendo otra vez al argumento de que hay que concentrar el voto de centro derecha en el PP una estrategia con la que Casado fracasó en las generales pero que ahora cree que funcionará porque el votante ya sabe cuáles son las consecuencias de votar algo distinto al Partido Popular ayer mismo lanzaba este mensaje a quiénes el veintiocho de abril descontentos con el PP optaron por otras formación

Voz 17 11:28 es que pueden volver a confiar en nosotros que si ellos pensaban que al final una carambola entre partidos acababa haciendo que gobernaba el Partido Popular que no se equivoquen ni han encontrado el PP fuera del PP lo van a encontrar

Voz 0019 11:41 dicen en el PP que se trata de poner un contrapeso a Sánchez en ayuntamientos y comunidades porque si el domingo el PSOE pierde poder territorial la legislatura será muy cuesta arriba en H

Voz 1727 11:50 Carles espacios al Partido Popular va a consistir el sprint final de Ciudadanos esto partir

Voz 0019 11:55 qué esconden el logo de su partido

Voz 6 11:57 con perdón si tienes que esconder el logo de tu partido nosotros lo ponemos grande naranja

Voz 1727 12:03 este mensaje de la decadencia del PP es el que está llevando a Albert Rivera a los territorios en los que cree tener posibilidades de sorpasso Óscar García buenos días

Voz 1645 12:12 hola Pepa qué tal buenos días si Ciudadanos centra el foco en varios territorios concretos Aragón Madrid capital Comunidad la ciudad de Valencia todos ellos son lugares donde el partido de Rivera logró el sorpasso al PP o como en el caso de la capital valenciana hubo empate técnico fuentes de la dirección de Ciudadanos aseguran que el líder ese volcará desde hoy en Madrid para tratar de subrayar en estos uno hemos días la crisis del PP para presentarse ante él como la oposición estable que necesita el país en el Congreso los gobiernos y mochilas que precisan comunidades y ayuntamientos Rivera llevará el peso del mensaje como decimos desde Madrid aunque quién se seguirá pateando el territorio en estos últimos días de campaña dando apoyo a los candidatos va a ser Inés Arrimadas hechos Arrimadas quién ha dado y dará el apoyo a candidatos tan fuertes como Manuel Valls en Barcelona con quién Rivera no tiene previsto coincidir en toda la cama

Voz 1727 12:58 mañana sí estuvo ayer en Barcelona Pablo Iglesias rotos los puentes con Carmena el líder de Podemos se vuelcan apoyar a Ada Colau pero Mariela Rubio buenos días buenos días el discurso del

Voz 1450 13:09 ha sido morado ha tenido otro protagonista este fin de semana

Voz 1727 13:12 once Ortega así es Iglesias lanzaba ayer por la tarde en pan

Voz 1450 13:14 a las que son las primeras peticiones concretas a Pedro Sánchez de cara a negociar un gobierno de coalición peticiones programáticas en las que respaldaba la apuesta de su candidata a la Comunidad de Madrid Isa Serra que pedía que la sanidad pública no acepte las donaciones de equipos médicos realizadas por el dueño de Inditex

Voz 1623 13:29 os vamos a pedir la luna para negociar un gobierno de coalición con Pedro Sánchez le vamos a decir que en España lo que hace falta no es que Amancio Ortega de limosnas sino que los ricos paguen lo que les corresponde en forma de impuestos hace falta hacer una reforma laboral ya que acabe de una vez con los contratos temporales vamos a pedir actualizar las pensiones al IPC por ley hay que hacer una empresa pública de energía

Voz 1450 13:53 de Unidas Podemos que por la mañana hacia la que su segunda visita a Barcelona llega a esta recta final de la campaña habiéndose centrado en su apoyo Ada Colau después de que se haya visibilizando la ruptura caso de Carmina Willis tratamiento caso de Kitchen Cádiz con buena parte de los alcaldes del cambio dicho Iglesias visitará esta semana Galicia pero sin pasar ni por Santiago nipona A Coruña

Voz 1727 14:11 a esto hay que sumar el caso de Vox el extraño caso de Vox el partido que lleva meses pastel liando con la extrema derecha europea no ha acudido sin embargo este fin de semana a la Convención de los ultras comunitarios que ha montado Salvini en Milán Abascal sigue haciendo campaña aquí para evitar que las elecciones de este domingo evidencian un declive exprés de la marca Javier Carrera buenos días qué tal

Voz 0866 14:35 buenos días y las encuestas apuntan a una bajada respecto al diez por ciento de votos de las generales quizás por eso y tras la ausencia en Milán no estaban invitados unos dicen recupera Abascal el formato de grandes mítines con un gran acto este martes en la localidad madrileña de Valdemoro además de visitas a feudos como Almería ayer o Ceuta hoy mismo todo mientras acusa a PP y Ciudadanos de unirse al veto de PSOE y Unidas Podemos por ejemplo en la Mesa del Congreso parece

Voz 6 14:59 que todos están bastante cómodos instalados en esa posición del todos contra Bob yo creo que eso tendrá tendrá consecuencias políticas

Voz 0866 15:07 consecuencias que pueden pasar por su apoyo a estos partidos en comunidades y ayuntamientos donde reclamarán un reconocimiento en pro

Voz 6 15:14 acción a su peso electoral

Voz 1727 15:18 y entre los debates del día en la Cadena Ser además del europeo hay debate organizado por La Ser y el país entre los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid todos todos van a estar menos Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular que se han negado a participar la candidata del partido que lleva gobernando esta comunidad veinticuatro años no estará seca del cartel también hay debate de los candidatos en las ser alcalde de Córdoba o de Cuenca entre muchos otros

Voz 8 15:49 así susurros treinta años viviendo del cuento va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña

Voz 6 16:02 ya es hora de invertir con mutuas

Voz 8 16:04 activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 6 16:14 Martínez Levinson dijo sobrino copias de voz que no voy a tomar en casa mejor con bajos un vino de Pagos del Rey lo mejor de cada tierra

Voz 18 16:25 en Repsol no nos ponemos etiquetas por eso ahora te ofrecemos también electricidad porque somos energía toda la energía que tú necesitas sea la que sí hay estés donde estés informa T ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el novecientos once ochenta y ocho sesenta y seis o en la luz y Repsol punto com beneficia te además de los mejores descuentos en carburantes

Voz 0789 16:50 sabes dónde montar las mejores armados

Voz 6 16:52 más débil y aquí hora esa ruta en bici eso lo tú lo conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar a tuya la ciudad con tu nuevos de Tarraco uso de hasta siete plazas por veintiséis mil novecientos noventa euros

Voz 19 17:09 cuando reemplazar un neumático en caso de desgaste de la banda de rodadura en caso de perforación del neumático es aconsejable consultar con un técnico en un taller recomendado un mensaje en colaboración con neumáticos premium Motion

Voz 2 17:26 en la Cadena Ser

Voz 1727 17:32 bueno las ocho diecisiete las siete y diecisiete en Canarias ya sabemos porque lo ha dicho incluso la autoridad fiscal independiente que la subida del Salario Mínimo Interprofesional a novecientos euros no ha destruido empleo en España como tantos anunció lo que no sabíamos denuncia los afecta nos es que en el campo en el sector agrícola no se está implantando no se está aplicando Rafa Bernardo buenos días

Voz 0027 17:57 a quienes aplica el nuevo salario mínimo en el campo

Voz 1762 17:59 pues lo que está pasando es que los sindicatos denuncian el Ministerio constata resistencias de los empresarios del campo un sector en el que la mano de obra es lo más importante aplicar la subida del SMI o que ofrecen subirlo a cambio de más trabajo lo cual no es subir el Salario Mínimo una situación que afecta a lo que cobran los trabajadores más desprotegidos los temporeros los eventuales de un sector ya muy vulnerable Emilio Terrón UGT Javier Velasco comisiones

Voz 1802 18:22 en la provincia de Huelva vamos a tener en torno a treinta y seis millones de euros lo que van a dejar de pagar el la región de Murcia cincuenta y seis millones de euros

Voz 20 18:34 bueno no al fraude laboral no a la economía sumergida no al sesenta por ciento de temporalidad ya han incumplimiento del salario mínimo

Voz 1762 18:42 por todo esto los sindicatos han preparado esta semana movilizaciones en Andalucía Murcia Canarias Alicante y Zaragoza estaba prevista una huelga de cinco días en el campo extremeño pero esta última se desconvocado tras un arbitraje que ha dado la razón a los sindicatos ya obligado a subir los sueldos

Voz 1727 18:55 gracias Rafa ID una explotación distinta les hablamos ahora de la explotación sexual de la que son víctimas cada vez más mujeres venezolanas aquí en España consecuencia de la crisis humanitaria que se vive en su país según los datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso la Cadena Ser por primera vez Venezuela aparece entre los tres principales países de procedencia de las víctimas de trata Mario lo herido buenos días

Voz 0259 19:22 buenos días Pepa las Fuerzas de Seguridad del Estado identificaron el año pasado en España trescientas noventa y uno víctimas de la trata sexual y de la prostitución Venezuela aparece como el tercer país de procedencia de estas mujeres después de Nigeria de Colombia según ese balance de interior que podemos adelantar las expertas llevan dos años detectando este aumento de mujeres venezolanas las redes y las mafias se aprovechan de la pobreza hay del éxodo Rocío Mora es la directora de la asociación que atiende a mujeres prostituidas ex directora de habrán el tener una crisis en los países de origen

Voz 21 19:57 supone un reclamo claro para que estas mafias utilicen esa vulnerabilidad de las mujeres para captar las para trasladarlas para esclavizar Lass en España Venezuela es una de las nacionalidades emergentes

Voz 0259 20:13 en los últimos meses la policía española desarticulado al menos cinco redes que explotaban sexualmente a venezolanas según la otra de las nacionalidades emergentes en la trata es Honduras

Voz 1727 20:23 gracias Mariola son las ocho y veinte siete venden

Voz 0259 20:26 Canarias

Voz 3 20:31 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos

Voz 1275 20:35 días comenzamos semana con tiempo estable las temperaturas van subiendo poco a poco a medida que avancen los días hoy de momento las máximas semana general los XXIII calados día once de campaña electoral día de la serie El País organizan hoy el debate definitivo de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid a las doce y media arranca el debate debates sin exclusiones al que hemos invitado a todos los candidatos de los principales partidos sin el que únicamente no estará Isabel Díaz Ayuso la candidata del PP no quiere confrontar con todos sus rivales Javier Casas buenos días buenos días Laura casi sin descanso y con

Voz 0867 21:11 las encuestas ajustadísimos desde las doce y media en el Kwame van a debatir Ángel Gabilondo candidato del PSOE y favorito las encuestas Ignacio Aguado de Ciudadanos Isabel Serra de Unidas Podemos Rocío Monasterio de Vox in este debate Si estará Íñigo Errejón de Más Madrid excluido del debate en la televisión pública estarán todos menos la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso que el pasado viernes a última hora declinó la invitación por indicación de su equipo de campaña que prefiera apartarla de la primera línea durante estos últimos días así que deja su silla vacía el formato sea flexible los candidatos se van a someter a preguntas concretas por parte de los moderadores Ci podrán debatir entre ellos sobre cuestiones previamente acotadas y que van desde el transporte pasando por la sanidad la educación le comía a políticas sociales o pactos los bloques no cuentan con un tiempo fijo el debate va a terminar con un minuto de oro en el que cada uno de ellos podrá exponer su proyecto para presidir la Comunidad de Madrid durante los próximo cuatro años el debate definitivo para el veintiséis m se podrá seguir en directo desde las doce y media en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid y en streaming a través de cadena ser punto com El País punto

Voz 1275 22:13 el debate que moderan Javier Casal y Lucía González desde las doce y veinte será vamos a contar todo en Radio Madrid y al debate llegan los candidatos es con nuevos sondeos entre ellos la encuesta de cuarenta debe que hoy publica El País y que asegura que el PSOE ganará las elecciones autonómicas aunque conseguirá cuatro escaños menos que en dos mil quince pero podría sumar con más Madrid que este sondeo le otorga veinticinco veintiséis escaños Podemos con diez para un gobierno de izquierdas en la región el PP sería segunda fuerza perdería veintiún escaños pero la derecha no sumaría anoche en Telemadrid el candidato de Ciudadanos dirigió toda su artillería en el debate de la cadena pública contra el mejor colocado en esas encuestas el socialista Ángel Gabilondo Ignacio Aguado le acusó de querer dar Saab lazos con su política fiscal le preguntó Isabel Serra será su consejera de Educación incivismo Gabilondo se presentó como el pegamento del progreso sin descartar a ninguna formación ni siquiera ciudadanos como le pidió insistentemente la candidata de Podemos

Voz 6 23:09 por qué usted como lo hizo al principio sólo usted viene con sorpresa viene de la mano de la señora Serra términos izquierda y de la mano de Errejón mano empezamos ya a descubrirnos unos a otros lo sé qué estarán pensando los ciudadanos al vernos aquí las izquierdas planteamos las salidas haciendo bloques hasta que vamos a superar bipartidismo haciendo el ridículo

Voz 1 23:30 bueno pues como creo que no me contestaba enseñar Gabilondo simplemente decirle que creo que es necesario que los ciudadanos lo conozcan antes del veintiséis Ike gobernar conciudadanos es gobernar nada menos que con Garrido el que hace tres días era presidente del Partido Popular

Voz 1275 23:44 de la hemos quedado Aguado salvó los muebles al PP a su candidata Isabel Díaz Ayuso que se limitó ensalzar la gestión de los suyos llamativo el disco

Voz 6 23:51 eso de Rocío Monasterio de Vox sobre la inmigración cuando aún no

Voz 22 23:55 a qué está esperando a que su hijo la tienda por un problema de salud mental y le dicen trescientos días esa madre tiene que saber que delante de ellas están colando muchos inmigrantes ilegales que acaban de saltar la valla lanzando además Cal a nuestra Guardia Civil

Voz 1275 24:09 hoy segundo asalto definitivo a las doce y media de debate en la serie

Voz 6 24:14 Madrid Madrid Madrid tu destino está la derecha destino está la izquierda este lunes veinte el debate definitivo Gabilondo Ignacio Aguado is a Serra Íñigo Errejón Rocío Monasterio debate de candidatos a la Comunidad organizado por La Ser y el país en indirecto desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en Radio Madrid en Cadena Ser punto com El País punto com

Voz 1275 24:41 y esa con la colaboración del COGAM esta tarde en La Ventana de Madrid una nueva edición especial desde el hotel Hyatt de la Gran Vía

Voz 0127 24:46 con Pepu Hernández candidato del PSOE al alcohol

Voz 1275 24:49 día de la capital lunes veinte de mayo última semana de campaña que viene acompañada por paros en el metro en la sanidad madrileña titulares con Virginia Sarmiento el sindicato de maquinistas sigue denunciando la falta de personal y la mala gestión del amianto en el metro los paros afectan hoy a las líneas uno dos y cinco y los servicios mínimos serán del sesenta porque los trabajadores de urgencias del Hospital de La Paz

Voz 1450 25:07 también inicia en semana de movilizaciones para denunciar la falta

Voz 1275 25:10 de Personal y Recursos habrá paros y concentraciones diarias los profesionales de Atención Primaria también inician mañana una huelga por cuestiones similares y el Ayuntamiento de Madrid recibirá hoy el informe pendiente de la comunidad sobre Madrid nuevo norte que permitirá elevar la comisión del proyecto los tiempos harán difícil que se cumpla la intención de Carmena

Voz 6 25:27 probarlo antes de acabar su mandato los deportes

Voz 23 25:34 Hoy por hoy

Voz 1275 25:36 las declaraciones inesperadas Gemma P que ponen en alerta el Real Madrid Sampe buenos días buenos días se reactiva el sueño por el francés que ayer dijo esto en una recogida de premios

Voz 6 25:47 eh

Voz 7 25:48 abierto muchas cosas aquí creo que es hora de asumir más responsabilidades quizás aquí en París que lo haría con gusto o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto

Voz 1275 26:00 es la primera vez que el francés deja una mínima puerta abierta su futuro ya una posible salida del París Saint Germaine y en baloncesto el Real Madrid terminó tercero en la Euroliga estudiantes salvó la categoría en la ACB una jornada antes del final ganada Obradoiro ochenta

Voz 24 26:11 tres ochenta Mercedes en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina ahora apunta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 0605 26:22 tan rápido al tráfico en la capital pantallas en alcanzar buenos días los días Laura hay retenciones entraba en la carretera de Valencia por toda la avenida del Mediterráneo y plaza del Conde de Casal también han ido en aumento las salidas por la A2 carretera de Barcelona por Castellana Sinesio Delgado las entradas el norte retenciones en la carretera de Colmenar en la M once a su paso por Arturo Soria

Voz 6 26:44 imagina que te encuentras con tu yo de dieciséis años que diría de tu trabajo de tu dieta de esto

Voz 25 26:53 coche deportividad de diseño y emoción conduce luego Mercedes vence lea coupé con sistema de inteligencia artificial Denver EEUU X y activación por voz y empieza a ser tú el que define las reglas Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro

Voz 0789 27:10 más información en el novecientos catorce dos mil cuatro y en nuestra web Mercedes Benz Madrid punto es

Voz 26 27:16 te papillon pendiente de tuvo nunca tu dándole a la Copa crezca no me más bien todos los años que tiene ese vino nada de este se piensa que todo es como contratar el seguro de Zúrich sin cual sida

Voz 0027 27:27 la empresa puedes contratar tu seguro en menos de un minuto para que tu negocio no pare Zurich Seguros para empresas imparables y que empresas punto es

Voz 5 27:37 hola qué tal bien y tú que has comido ahí

Voz 27 27:41 eh

Voz 1280 27:43 si crees que tu familiar necesita más cuidados necesitas sacó Hideo la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores tu padre estará en manos de los mejores profesionales Itu tranquilidad en manos de Louis B

Voz 1727 27:57 mira hija ni contigo ni

Voz 28 27:59 con tu hermano me quedo en Madrid estoy encantada tengo servicio médico y de enfermería veinticuatro horas todos los cuidados que necesito no estoy pistola venir a verme todos los días Teherán

Voz 16 28:12 residencias para personas mayores Ahmadi llámanos el novecientos uno treinta veinte diez a MAVIR nuestra casa es Bogart

Voz 29 28:19 hacer entender que Samson hace lavadoras no va a ser fácil por eso aprovechamos estos diez segundos para recordar pero que encima la en la mitad de tiempo lavadora Samson e igual de buenas que nuestros televisores pero menos conocidas

Voz 1280 28:29 ahora con Axa tienes un veinticinco por ciento de descuento en tu seguro de salud y eso hace que también pueda ser un veinticinco por ciento más valiente y además

Voz 30 28:40 las con tu seguro de salud e incluimos cobertura dental gratis entran Axa punto es o visitan nuestras oficinas consulta condiciones en Axa punto es

Voz 1913 28:49 hay un camino para llegar lejos en la vida que no aparece en ningún mapa un camino que es más fácil recorrer con el nuevo geles de Mercedes un SUV con un diseño completamente renovado y equipado con el sistema de inteligencia artificial en X para que llegue sin problemas al final de ese camino

Voz 6 29:05 con siete plazas para que recorra sólo descubre concesionaria Mercedes concesionario oficial Mercedes Benz calle Sinesio Delgado cincuenta y ocho

Voz 0276 29:18 Manuel y manos Manning para los amigos no ha contratado andaluza Factor Energía no ahorra un doce y medio por ciento Manu

Voz 6 29:26 contratado todos la luz en Factor Energía punto com haremos más anuncios por finca hay otra dura Factor Energía

Voz 1275 29:37 once grados marca hasta ahora el termómetro de la radio en la Gran Vía les esperamos a partir de las doce y veinte para seguir en directo el debate de candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid que organizan Radio Madrid y el País ahora seguirán con hoy por el con Pepa Bueno quienes sean

Voz 2 30:03 en la Cadena Ser

Voz 1727 30:11 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 6 30:14 Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:18 a seis días votamos y votamos también qué Europa queremos en media hora comienza aquí en la SER el debate entre los cabeza de lista de los cinco principales partidos al Parlamento Europeo Borrell por el PSOE Montserrat por el PP Rodríguez Palop por Unidas Podemos Garicano por ciudadanos y mucha de por Vox debate crucial

Voz 0027 30:39 también esta mañana vamos a asistir a una imagen que se puede considerar el prólogo de lo que viviremos mañana en la constitución de las Cortes hoy los presos preventivos del plus es que fueron elegidos diputados van a acudir al Congreso a recoger sus actas irán allí directos desde la cárcel Alberto Pozas buenos días qué tal buenos días llegarán en furgones mampara de la Guardia Civil diré

Voz 0055 30:56 estos desde la cárcel de Soto del Real a cuarenta kilómetros al norte de Madrid estarán custodiados en todo momento dentro de esta Cámara después de vuelta a prisión sólo pueden recoger sus actas de diputados Oriol Junqueras por Esquerra Rull Turull y Sánchez en el Senado Romeva también por Esquerra y el resto está prohibido reuniones con su grupo parlamentario en las ruedas de prensa oficiales al menos los oficiales eso es lo que ordenó el Tribunal Supremo

Voz 0027 31:18 la justicia italiana ha autorizado esta noche el desembarco de cuarenta y siete inmigrantes en el puerto de Lampedusa que permanecían a bordo de un buque de la ONG Si Watch el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini que había prohibido ese desembarco se ha enterado en directo en una entrevista en la tele y ha montado en cólera

Voz 31 31:32 los todo leyendo mientras los tales eh

Voz 10 31:35 con él

Voz 0027 31:38 pues dice alguien habrá dado la orden y si alguien tendrá que responder por ello alguien lo sabían el Gobierno se pregunta Salvini insiste y el público le le aplaude dice Salminen que habría que ilegalizar esas organizaciones porque según él actúan fuera de la ley trafican con personas If favorecen la inmigración clandestina

Voz 14 31:56 conoces ya a la nueva forma de proteger lo que más te importa con Maydoff de Caixabank ahora ya hasta el treinta de junio tendrás toda la protección que necesitas para que por fin pueda Astor mis tranquila contó seguros citó alarma de Securitas Direct información tu oficina buen Caixabank punto es

Voz 0789 32:12 el escuchar hablar hace

Voz 32 32:15 sí

Voz 1727 32:22 ya está ahora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 32:26 buenos días Pepa buenos días a todos los que dicen estar hartos del super protagonismo del conflicto catalán en la política española abandonen toda esperanza de que remita no va a perder relevancia ni siquiera en esta semana previa a las municipales autonómicas y europeas lo van a remontar situaciones de gran resonancia hoy y mañana la presencia en el Congreso de los presos soberanistas electos hoy para recoger sus actas de diputado mañana para asistir a la constitución de las Cámaras escenificará con todas sus intensidades el paro el lema y sus laberintos después el debate sobre su casi segura suspensión de funciones que el domingo las europeas la disputa por plaza en el Europarlamento de Junqueras en la cárcel y ruido que asegura enredo creciente repercusión internacional y de inmediato los acuerdos de investidura que vuelven a poner el independentismo en posición clave los partidos de nuevo ante su contradicción más recurrente lo que dicen desear frente a lo que de verdad desean PP y Ciudadanos por ejemplo consideran un drama que el independentismo determine tantas cosas en la vida política nacional y sin embargo cuando se les brinda la oportunidad de liderar al Gobierno de España de ese yugo el patriotismo que manda es el del partido podría lograr con su abstención lo que dicen querer pero es mucho mejor negocio que Sánchez dependa de Esquerra es un filón para el reproche la erosión grupo está además el juicio de pluses y la sentencia osea que por un razón por otra el independentismo catalán sigue asfixiando toda nuestra vida política en esta ocasión distrayendo la importancia de la cita en las urnas del domingo ya pagando las acuciantes llamadas a la participación y dejando de manifiesto que continuará marcando el paso en la nueva legislatura sin tregua

Voz 6 34:07 esta noche el El Larguero nuestro gran sanedrín con los exfutbolistas Kiko Narváez Gustavo López Santi Cañizares y Álvaro Benito y por supuesto las historias de Raúl Ruiz para ponerle el broche a escena Arguedas

Voz 0789 34:24 el gol Manu Carreño Cadena SER

Voz 6 34:27 cuando le dices a tu pueblo para decir te sientes

Voz 33 34:36 quiere sentir te piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones centran vivos punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siempre Teddy bus

Voz 1280 34:48 qué le pediría a tu energética pagar lo mismo todos los meses sin altibajos no y que cuando se

Voz 0137 34:53 P la lavadora vengan volando a tenerlo todo en uno

Voz 1280 34:57 Nuevo Super PAC Natur si luz reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado el una cuota fija de este cincuenta y uno euros al mes llaman novecientos ochenta cero uno cero cuatro mandatos sí

Voz 6 35:15 y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros junto tres o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta Unifem

Voz 33 35:27 lo hacemos que las cosas sucedan Villa o la tú préstamo en vivo y ítalo lo transferido sin quince minutos entra ya en virus punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos

Voz 6 35:37 disiente dibujos

Voz 34 35:43 qué tal buenos días verdad que estas agobiado por lo que es por tu seguros nada esto se acabó no puede ser que te agobia te teniendo todos los seguros en la misma compañía y aún así pagaste más está claro lo que tienes que hacer es mutuo arte bendita la mutua tener lo mismo pero por menos dineros lleva cualquiera tú seguros a la mutua te bajan su precio sea cual sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en Mutua punto es vamos mutua T

Voz 1727 36:15 a las ocho y treinta y seis minutos de la mañana a las siete y treinta y seis en Canarias en Radio Galicia está Antón Losada bos días profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago en Radio Barthez lona Lola García directora adjunta de la vanguardia bon día a día y en Radio Madrid a mi lado José Antonio Zarzalejos buenos días buenos días Pepa y sumamos esta mañana Belén Barreiro que es la directora de cuarenta dB la empresa demoscópica que elabora la encuesta que está publicando entre ayer y hoy el País hoy último día de publicación de encuestas en nuestro país Belén buenos días

Voz 0276 36:49 bueno lo primero la foto global la encuesta

Voz 1727 36:52 prevé que este domingo se va a repetir el brochazo rojo PSOE

Voz 1027 36:55 eh que se dio en España el veintiocho de abril con cualquier participación

Voz 0276 37:03 sí efectivamente la participación pues está por este y varía entre territorios aunque sí que Bloc por los cálculos nosotros hemos hecho debería superior a la que hubo tanto los comicios municipales autonómicos como las europeas de de de de dos mil catorce no efectivamente lo que si la fotografía una clave de la encuesta es el avance de del PSOE que continúan en el PSOE que continúa o que está producido con respecto a las últimas municipales que ya quedó marcado en las últimas generales y que introduce o bien en situaciones de cambio bien situaciones de continuidad pero en todo caso que permite una gobernabilidad de la izquierda con con el apoyo de de Podemos como aliados

Voz 1727 37:55 Belén la la encuesta que publicamos hoy en el país está focalizada en la Comunidad de Madrid dice que la izquierda podría desbancar al PP del Gobierno regional pero por los pelos está en un pañuelo no

Voz 0276 38:07 sí efectivamente la situación en Madrid tanto Madrid ciudad sobre todo Madrid ciudad pero tan mínima como unidad son situaciones bastante competía y de hecho hay otros estudios tras encuestas que que que dan victoria la derecha no yo creo que el caso de Madrid ciudad es un caso muy reñido donde en nuestra encuesta que lo que no nuestra encuesta así que sumaba un pacto de izquierdas pero de una forma muy dañina ir casada con Murias un poco distinto porque aquí cuarenta debe y en cuarenta debe nos alejamos de lo que dan otras encuestas yo tiendo a pensar que no nos estamos equivocando porque aquí hay un un fenómeno que Matt Madrid

Voz 1727 38:47 sí que está produciendo

Voz 0276 38:49 una confusión entre los entrevistados en una encuesta es decir yo creo que hay

Voz 1727 38:54 dejarme explicarle a los oyentes que no que no son de Madrid más en Madrid es la plataforma de Errejón que la encuesta que publica el país tiene un crecimiento espectacular hasta el extremo de que sería la tercera opción de la comunidad primero PSOE segundo PP tercero Más Madrid qué pasaría incluso a ciudadanos Éste es el resultado queda

Voz 0276 39:17 efectivamente de hecho está en una situación de empate técnico con el PP y Ciudadanos no entonces en nosotros en en este caso dado que se trata una nueva fuerza política dado que hay una confusión de nombres porque en la coalición de Podemos está Podemos Izquierda Unida Madrid en pie nosotros que utilizamos cincuenta son Nine en uso dado por visualizar esas candidaturas es decir que el entrevistado pudiese ver no solamente nombre sino también los candidatos que lideran y también el logo con el que se presentan estos partidos y entonces ahí hemos descubierto que utilizando este método de pregunta en Madrid Doblas triplica sus resultados con respecto a Lugo

Voz 5 40:00 muy aludida en voto bruto

Voz 0276 40:02 otros estudios que que yo creo que no están utilizando no utilizan ninguna técnica visual yo creo que que él él entrevistado no sabe muy bien qué es lo que se pregunta cuando se pregunta por Madrid vamos a ver qué sucede el domingo porque contaba hacen cosas yo creo que incluso con las propias hay que tener mucha cautela pero pero es verdad que nosotros aquí nos desviamos de de lo que hagan otros estudios

Voz 1727 40:25 no sé si alguien tiene alguna pregunta para Belén que lo voy a despedir a ver nuestro politólogo

Voz 0199 40:30 gallego bueno

Voz 0789 40:32 en este sentido se preguntan el niño podría ausente de niño no existen

Voz 0199 40:39 el tema la participación por todos los sondeos dan un nivel de indecisión bastante alto aquí por ejemplo hoy los trajes que serán para las capitales gallegas hablan de un treinta por ciento de indecisos yo quería preguntarle en qué pálpito tiene su decisión al final irá a votar osera ha o la mayoría de decisión se quedaran en esta este domingo

Voz 0276 40:59 bueno aquí es donde nosotros hemos una imposición que España entró en torno al veinticinco treinta por ciento de tener tan los territorios

Voz 1727 41:07 sí muy parecidos

Voz 0276 41:09 en las que ya vimos a unas generales no que por ejemplo

Voz 1727 41:12 yo creo que en general tienen más

Voz 0276 41:15 hicieron es ciudadano que resiste bastante bien todos los territorios pero tiene siempre como como unos votantes menos los entusiastas no que están indecisos más hasta el último momento no entonces efectivamente la indefinición puede inclinarse a favor o no de la abstención pero también bueno no de otros partidos políticos no hay la derecha cierto baile de votos denuncia baile de votos se produce en la izquierda no digo lo último también quiero destacar porque yo creo que de justicia una valoración de de los alcaldes no yo creo que a diferencia las selecciones generales en un aquí los candidatos están más desgastados en términos generales en las municipales y que a me han llamado la atención Laguna valora son de de los alcaldes que continúan alguna valoración de de los candidatos a alcalde que tienen más posibilidades de ganar

Voz 1727 42:12 lo que nos parece indicar que si tuvieran un trato más directo con los candidatos a nivel general igual también los valoraban mejor ver quizás porque claro la la municipales es una política cuerpo a cuerpo no conocerán Ana Belén Barreiro gracias veremos qué pasa el el domingo analizaremos al día siguiente el resulta

Voz 1027 42:32 dado un abrazo un abrazo

Voz 1727 42:35 José Antonio Zarzalejos Esther resultado en Madrid que apunta la encuesta de cuarenta dB o cualquier otro que le dé mayoría la izquierda es realmente todo es importante este domingo todo es importante pero con consecuencias para la política nacional este resultado es probablemente uno de los más determinantes

Voz 1027 42:53 yo diría que es el más de lo más determinante en la medida en que Madrid es por una parte

Voz 35 43:01 eh eh residencial de la

Voz 1027 43:03 la capital de España en todos los centros de poder político segundo porque desde el punto de vista económico Madrid ya aporta al PIB nacional pues el torno al diecinueve por ciento que es unas décimas apenas menos que Catalunya porque tiene un gran peso demográfico de tal manera que para la derecha que ha estado gobernando la Comunidad durante veinticinco años perder en la Comunidad Hinault poder recuperar el Ayuntamiento de acercaría prácticamente a la debacle ojo no sería sólo un fracaso del Partido Popular e sería un fracaso también de Ciudadanos

Voz 1727 43:40 pero ver si no gobiernan porque cae el Partido Popular porque es un fracaso

Voz 1027 43:44 qué pasa porque no les pasa porque todo lo que pierde el Partido Popular no lo recupere era eh ciudadanos pese a que se dé sin también parece que se desea Vox es decir sería un fracaso transversal e de los tres partidos que de las tres llamadas tres tres derechas pero ojo no se libraría probablemente de un fallecimiento político señor casado pero plantearía problemas de estrategia de fondo también en ciudadanos que ha hecho una opción por ejemplo de vetar expresamente un pacto con Iñaki Verdonk con ella aquí

Voz 0789 44:25 con Ángel Gabilondo no tiene mayor sentido yo creo que no puede no puede un partido de centro liberal a ese tipo de

Voz 0199 44:35 si no les decía que Ciudadanos no puede permitirse quedar por segunda vez en tan poco tiempo a a punto de pasar al Partido Popular no necesita o arrebatarle alguna va algo simbólico alguna plaza simbólica que no parece que vaya a ser el caso o quedar segundo es decir por delante del Partido Popular en número de votos pues no el total de votos porque si no tendría efectivamente yo creo que dificultades para explicar el éxito de su estrategia todos ellos sería muy prudente con las encuestas porque yo tengo la sensación de que no va de que es probable que no se repita la dinámica que vimos en las generales y que aparte te de esa indecisión esta vez se quede en casa y se queda en la estación habrá que verlo el dominio para mí me da la sensación es es la el pálpito que yo tengo o lo que veo me alrededor de que esta campaña no están y movilizando ni activando tanto al electorado con lo que vimos en las

Voz 1727 45:25 se han visto imágenes este fin de semana de mítines que daban realmente la medida de la poca movilización o del cansancio por lo menos de campaña por lo menos de campaña no sabemos y luego de ir a votar pero de campaña desde luego

Voz 0199 45:36 incluso los partidos no da la sensación que tengo ningún partido tiene un mensaje claro parece como si hubieran quedado exhaustos de la campaña

Voz 1727 45:43 de los últimos cinco años que es decir la campaña de los últimos cinco

Voz 1275 45:46 bueno al histórico dentro del PNV

Voz 0259 45:50 no no yo también tengo esa esa sensación de que el veintidós coma sobre fresco y los periodistas que lo leí los periodistas admite cuenta afectiva porque esos gaseosos

Voz 0199 46:00 que han perdido el gas no es verdad

Voz 0259 46:02 en estas elecciones podía observó la segunda vuelta colectiva por decirlo así de de la de la primera o podía ser un efecto bola no del ganador yo me inclino más bien a los segundo pero aún así no me parece que haya efectivamente la movilización que vivimos

Voz 1727 46:18 es un par de detalles se desde que ganó la moción de censura contra Rajoy Pedro Sánchez se convirtió en un okupa en La Moncloa lo hemos escuchado por activa y por pasiva se lo dijo Pablo Casado muy repetidamente

Voz 36 46:31 lo que está pasando ahora mismo en España es que el presidente del Gobierno es el mayor traidor está siendo un filón es un presidente ilegítimo a partir de un irresponsable un incapaz para gobernar este hombre es una catástrofe para España que ayuden a España a echar a este ocupa será

Voz 1727 46:46 eso también Albert Rivera después de cuarenta y cinco días no

Voz 37 46:48 ocupación de la Moncloa porque usted está ocupando la Moncloa

Voz 1027 46:52 creo que llega el momento de hablar de futuro está ocupando

Voz 1727 46:54 o sea que era un presidente ocupa bueno pues ahora lo ocupa es Manuela Carmena era Jordi Cañas de Ciudadanos ayer en Lavapiés

Voz 38 47:01 esto es lo que esto hay pacifista fascistas hídrico

Voz 1727 47:04 esta parte de su declaración Se refiere a quiénes intentaban boicotearle el mitin pero empezó llamando fascistas aquellos que las reventaba su derecho a dar un mitin término

Voz 38 47:14 Magee será de todos los ciudadanos

Voz 1727 47:17 llamando a Manuela Carmena ocupa qué es esto quiénes están en en el en el poder votado por los ciudadanos producto de pactos en las instituciones son zafios

Voz 1027 47:30 si hay una zafiedad en la política lo mismo que que en la vida que se expresa en gestos expuesta también en en manifestaciones semánticas verbales a través del insulto de la descalificación que además es absolutamente estéril que yo creo que lesiona más al que insulta que al al al alquiler el ofendido al pretendido al que se pretende ofender pero a mí lo que me llama terriblemente la atención y me parece absolutamente incoherente es que tanto Casado como Rivera después de haber lanzado esos improperios al presidente del Gobierno cuando el presidente del Gobierno les convoca a los ocho días de las elecciones generales acudan

Voz 1727 48:13 como corderito a hacerse

Voz 1027 48:15 la fotografía ya pegarse pullas entre ellos en en la Moncloa este tipo de incoherencias e la

Voz 1727 48:23 la gente las percibe a lo mejor no las verbalizar

Voz 1027 48:26 sí pero las interioriza y luego

Voz 1727 48:28 ese reflejar en los votos ojo eh espera que lo hemos escuchado lo de Manuela Carmena ocupa que lo quiero escuchar

Voz 38 48:34 Carmena tú no ocupa la instituciones ciudadanos va a echar a hizo pupa

Voz 1 48:39 el virus tan fácil Madrid

Voz 1727 48:42 de verdad los trataba de explicármelo

Voz 39 48:45 pero es una anécdota de campaña no es un análisis de politiqueo

Voz 1727 48:49 este que hacemos esto es muy serio yo lo yo lo que creo

Voz 1027 48:52 los sinceramente no soy digamos yo no no me Benzo hacia posiciones precisamente de la Izquierda a mí me parece de una irresponsabilidad casi diría cívica de los que pronuncian estos discursos que es verdaderamente peligroso

Voz 22 49:07 por la una estrategia contarles ahí está un abuso de la lo era para comentar tres a la detrás es muy claro ya que la dejemos hablar