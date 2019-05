Hoy por Hoy (20/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 cincuenta y seis premios de carburante durante un año a también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado el cincuenta y seis palabras más información en Pepe da más punto com BP Cerca de ti para llevarte más lejos

son las nueve las ocho en Canarias

Voz 3 00:20 tras

en la Cadena Ser

Voz 1727 00:42 en unos minutos comienza a ser uno de los debates electorales más cruciales de esta campaña que entra en su última semana el debate entre los cabeza de lista al

Voz 1030 00:53 Parlamento Europeo Aimar están ya aquí en la SER Josep Borrell

Voz 0027 00:55 del PSOE Montserrat porel PP María Eugenia Rodríguez Palop por Unidas Podemos Luis Garicano por ciudadanos hijo de de Vox pero antes hay una noticia que lo está marcando todo esta mañana es la decisión de Google de vetarla juega way el uso de su sistema operativo Android y el acceso a sus aplicaciones según cuenta la agencia Reuters si ya tenemos un móvil que son los que más se venden ahora mismo en España si ya tenemos uno podríamos seguir utilizando las aplicaciones de Google por ejemplo Gmail Youtube o Google Maps también vamos a poder actualizar las lo que no podremos actualizar el sistema operativo Android y eso hará que a largo plazo nuestro móvil funcione mal porque irá quedando obsoleto a pasos acelerados todo esto según los expertos que cita Reuters que advierten de que escenario sería más negro aún para los móviles que fabrique a partir de ahora esos teléfonos ya no llegaría en el sistema operativo Android y tampoco permitirían utilizar las aplicaciones

las nueve y dos las ocho y dos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 5 02:20 más

Voz 3 02:21 hola qué tal muy buenos días la gastronomía además

son ahora a las ocho y cinco en Canarias

Voz 1727 05:05 es debatimos sobre Europa en la Cadena Ser a seis días de las elecciones a la Eurocámara y siendo muy conscientes de que nunca antes el proyecto europeo se había visto sometido a tanta tensión a tanta incertidumbre desde su modesta creación como una Comunidad Económica del Carbón y el Acero en el año cincuenta y uno mil novecientos cincuenta y uno hasta hoy cuando proceda la mente des carbonizado Europa es uno de los desafíos para frenar el cambio climático es la mejor metáfora del final de una tapa del punto de inflexión en el que está el proyecto con un país que se va a Reino Unido compartidos que cuestionan la existencia misma de la soberanía compartida debatimos con Dolors Montserrat que es cabeza de lista del Partido Popular Partido en el año dos mil catorce en las últimas elecciones europeas obtuvo dieciséis escaños buenos días qué tal muy buenos días Josep Borrell buenos días cabeza de lista del PSOE partido que consiguió catorce euros escaños María Eugenia Rodríguez Palop buenos días

Voz 11 06:01 hola buenos días cabeza de lista de Unidas Podemos que sí

Voz 1727 06:03 sumamos el resultado que entonces tuvieron la Izquierda Plural seis podemos cinco En total sumaron once Luis Garicano buenos días cabeza de lista de Ciudadanos dos escaños entonces y Jorge Bush AD buenos días buenos días gracias cabeza de lista gracias a usted porvenir cabeza de lista de Vox que se presentó en aquella ocasión también al Europarlamento in obtuvo representación tenemos cincuenta minutos por delante sin más regla que la cortesía intelectual y la capacidad de debatir esto no son discursos sucesivos pésimas orden que el de la primera pregunta que voy a formular de mayor a menor según ese resultado que acabo de explicitar entramos en el debate ya duros Montserrat cree que la ultraderecha europea que hemos visto este fin de semana reunida en Italia por Salvini pone en peligro el proyecto europeo

Voz 1448 06:54 estas elecciones europeas son decisivas justamente porque tenemos que frenar la amenaza creciente de los populismos de los nacionalismos el Partido Popular somos un partido europeísta que hemos frenado el independentismo aquí en España también en Europa en España lamenta hablé veinte los socialistas están enviando un mensaje confuso a Europa porque por las relaciones con el potentísimo que el independentismo es un movimiento que quiere debilitar Europa y que quiere romper España y hemos visto cómo este último año la moción de censura ha hecho con los nacionalistas con los independentistas y hemos visto cómo esta semana el socialismo está jugando otra vez con los independentistas el socialista lo que tiene que hacer es enviar un mensaje no puso sino de defender de verdad la unidad de España de frenar a los movimientos populistas y nacionalistas como hace el Partido Popular tanto necesitamos es imprescindible un Partido Popular fuerte e influyente a Europa en Europa para continuar frenando la amenaza del populismo y el nacionalismo que nos ha llevado como consecuencia el Brexit los británicos se han dado cuenta perfectamente que en Europa que fuera de Europa

Voz 1727 08:01 hace mucho frío Borrell Salvini gritaba no más tecnócratas de Bruselas no más inmigrantes incluso ha criticado al Papa Francisco es un riesgo para el proyecto o simplemente pueden contaminar la conversación pública

Voz 1030 08:17 vamos a ver es si los partidos que ahora se llama nacional populistas o podemos buscar otros calificativo no pero éste es el más común entre los que por cierto ha ido Partido Popular no que yo sepa el señor Orban que cabría dentro de esta categoría hasta el momento al menos estará el Partido Popular no sé que no es cierto lo hemos suspendido bueno momento Benidorm

Voz 1448 08:42 tenían y Eslovaquia

Voz 1030 08:44 me dejas que después Le entonces en cualquier caso todo el mundo sabe muy bien dónde están los gobiernos de Hungría y de Polonia sí sin duda alguna un riesgo en el sentido de que si tuviesen más de un tercio de los diputados en el Parlamento Europeo podrían condicionar el funcionamiento de las instituciones pero más allá del número de diputados que tengan lo que representan es una involución un proyecto que ha querido suprimir fronteras

Voz 1343 09:12 qué ha querido abrirse al mundo

Voz 1030 09:15 se encuentra ahora con una marcha atrás con el decir volvemos a levantar fronteras no queremos emigrantes sin duda el independentismo catalán figura dentro lo que podemos llamar nacional populismos todas las tendencias disgregación horas y todos los que tratan de volver a las viejas formas del nacionalismo o del imperialismo que son los dos grandes las dos grandes como diría yo fantasmas del pasado Europeo son un proyecto sólo una amenaza para un proyecto que quiere justo lo contrario no Rodríguez

Voz 11 09:47 sí son evidentemente una amenaza porque lo que quieren es entrar en las instituciones para boicotear las básicamente destruirla a Europa el proyecto europeo desde dentro son una amenaza además para los ciudadanos y las ciudadanas en la Unión Europea en la medida en que son xenófobos

Voz 3 10:04 o prófugos homófobos sí

Voz 11 10:07 listas pero están ahí por algo están ahí porque existe una Europa que no ha respondido es verdad que existe una Europa de Europa de tecnócratas y de burócratas que es la que ofrece más de lo mismo que es la Europa de los mercaderes que es la Europa que quiere poner precio a todo precio a la vida la salud Aragua a la energía al aire a todo lo que sostiene la vida es también la Europa de la austeridad es la Europa a la que no le importa el origen del dinero pero sí le importa el origen de las personas es decir hay una Europa que los euro Fobos quieren superar esa Europa existe sería absurdo negarlo creo que la única fórmula posible es la de los euro críticos que somos los que planteamos otra Europa una Europa más democrática donde el pilar social sea más fuerte donde los derechos sociales estén blindado

Voz 1727 10:57 Luis la rica no Ciudadanos porque la gente vota Salvini

Voz 1343 11:01 bueno lo primero es que gente como como Salvini como hemos visto este fin de semana con el canciller alemán tienen ese amor a su patria que es muy de pacotilla no el vicecanciller alemán tiene que dimitir porque tiene tenía estaba cuando dinero ruso para para subvertir la democracia austriaca con con Salvini te hemos visto en fotos compuse Mon ese nacional populismo digamos disgregar que siempre muy mucho con los símbolos muy poco con los ciudadanos y sus intereses pero es muy importante esta pregunta es cómo por queda gente porque la gente vota ya que luchó contra el populismo pero hay que entender sus causas y atajar estas causas populismo yo yo creo que Europa no ha sido no ha hecho su trabajo a la hora de crear empleo de calidad y de crecer tenemos en este en este nuevo Parlamento la oportunidad hacerlo mejor ha hecho su trabajo a la hora de proteger a sus ciudadanos de muchas cosas que les preocupan de la inseguridad de las amenazas globales de cambio climático tenemos que de una Europa que crezca y que proteja a sus ciudadanos y eso será lo mejor respuesta

Voz 1727 12:06 Jorge Bosch de Boxer reconocen lo que se ha dicho en la reunión de este fin de semana como yo yo yo ayer estuve

Voz 5 12:13 en elegido estuve en Adra estuve en Almería con lo cual no no pude ni siquiera ver ningún tipo de de imagen a mí me llama muchísimo la atención que se hable de amenazas Si que pone de manifiesto pues pues su bastante poco espíritu democrático porque esos son partidos políticos que concurren a las formas a sus elecciones en sus países y que tiene una determinada representación por tanto cuando se ataca a determinados políticos de otros países lo que está atacando a esos pueblos europeos que les han votado con lo cual a mí luego les hablo a hablar de oigo hablar a todos de europeísmo lo que pone es una falta de respeto a la democracia y el ejercicio libre de los votos por parte de los ciudadanos de esos países hay que tener en cuenta que efectivamente la Unión Europea está en crisis que ha habido una crisis económica luego una crisis monetaria finalmente una crisis inmigratoria y que esa pretensión federalista de atribuir todo el Gobierno a Bruselas y restar Gobierno restar poder a los diversos estados que forman parte de la Unión Europea parece ser que eso nos olvidamos que la solución a quién ha causado los problemas es más federalismo más Gobierno para Bruselas y menos para los Estados yo creo que es absolutamente legítimo que los ciudadanos de los diversos países en estos España pues quieran poner un un momento es decir vamos a repensar esta situación porque tenemos muchas opciones la Unión Europea no sólo se dibuja de una forma que es la que dedican estos cuatro partidos también hay otras formas de dibujar el futuro de la Unión

Voz 1727 13:38 sobre el debate ya ha pedido la palabra de los Montserrat pero antes de de avanzar señor que no han estado en esta reunión no les invitado no les interesaba estar pues pues la verdad es que no les habría decir porque yo no recibió ninguna invitación como digo su partido su partido opciones europeas Santiago

Voz 5 13:54 al estaba también en Cáceres y luego fuera

Voz 1727 13:56 Almería me refiero que estamos en campaña y nosotros lo que estamos centrados ellos también son haciendo campaña pero nosotros hacemos campaña para los españoles porque a mí no me vota ningún ciudadano húngaro a mí lo que me votan son los españoles y a mí sólo me preocupan estas situaciones los intereses de los españoles

Voz 1448 14:11 si Europa forma parte de nuestras vidas en Europa nos jugamos las cosas de comer gracias a Europa gracias también a los valores europeos hemos tenido la mejor PAC para nuestros agricultores donde gracias a Europa junto con las reformas que hizo el partido en en España pudimos sacar este país de la crisis no fuimos rescatados por EU Europa y por tanto no fueron dañados nuestros pensionistas nuestros funcionarios nuestros desempleados pero también me sorprende ver a señor Josep Borrell hablando de el independentismo que realmente ese movimiento dañino para la Unión Europea para España pero viendo como ustedes tienen relaciones con el independentismo donde ustedes han gobernado durante estos ocho meses con el indulto

Voz 1030 14:50 el lentísimo usted tuvo la oportunidad de decir

Voz 1448 14:52 tras las embajadas catalanas que tanto daño hacen

Voz 1727 14:55 en España y en y en y en el mundo

Voz 1448 14:57 a donde las utilizan justamente para dañar a España y usted no las ha cerrado por tanto yo creo sinceramente que ustedes dicen una cosa y hacen otra y por tanto ustedes están siendo irresponsables no podemos hoy leía una entrevista suya que decía tenemos que frenar al populismo y al nacionalismo pues sí pues tenemos que frenar al independentismo primer objetivo es cerrar esas ahí embajadas que tanto daño hacen a España y que hablan de Fame News y al señor de blogs yo creo que antes de hablar de cualquier tema yo creo que ya le pregunte el otro día tenemos que tener la oportunidad de saber ustedes en qué partido político en Europa se van a integrar porque como saben todos los españoles todos los partidos políticos españoles nos integramos en nuestros partidos en Europa nuestras familias en Europa como más grandes sean estos partidos somos más sientes más decisivos y mejor podemos regó defender

Voz 1727 15:47 a todos que tengan en cuenta el tiempo por favor

Voz 1448 15:49 qué es España en Europa por tanto ustedes van a integrarse con Le Pen con Salvini con los flamencos que una respuesta concreta para su líder

Voz 1727 15:57 habrá porque no yo yo ya es que usa debo Cristo lo he dicho cincuenta veces y lo volveré a decir ahora la cincuenta y uno nosotros no lo vamos a integrar con los intereses de los españoles a mí que me que me hable a alguien de cerrar embajadas cuando han gobernado este país y sólo cerraron las embajadas la pregunta concreta de la SER artículo se decía Borrell

Voz 1030 16:15 a ver si dejamos las cosas claras que una vez vivimos en un Estado de Derecho donde las administraciones tienen sus competencias y el Poder Judicial tiene las suyas el Gobierno la administración no puede tomar una decisión administrativa que corresponde a los tribunales nosotros cuando se reabrieron las embajadas cerradas ciento cincuenta y cinco advertimos de que si estaban vulnerando los procedimientos a pesar de todo la Generalitat siguió adelante e hicimos lo que podemos hacer y lo que hubiera hecho un gobierno del PP supongo porque otra cosa no es posible que es presentar un recurso frente a los tribunales económico administrativos pidiendo el cierre de esas embajadas corresponde a los tribunales decidir y todavía no lo han hecho pero el Gobierno la administración del Ejecutivo no puede tomar los papeles que corresponden al poder judicial no podemos hacerlo tenemos que acudir a los tribunales es decir que lo hagan a los tribunales no decidan hacerlo nosotros no lo podemos hacer qué más quisiera yo

Voz 12 17:23 sí pero no pero no le ha quedado claro durante ha quedado claro pero Chrome

Voz 1030 17:28 pueblo Auster reprochar más que al cierre de las embajadas

Voz 12 17:31 a la izquierda los que se enseña cuál es la diferencia de Sierra cinco que me la palabra Garicano independentista señera caminando

Voz 1448 17:45 para Europa para España me van a dejar

Voz 1727 17:47 hacer un paréntesis de treinta segundos ustedes naturalmente pueden utilizar los argumentos que quieran hablar de lo que quieran tenemos cincuenta minutos para hablar de Europa hay asuntos que salen en todos los debates en todos los demás debates ustedes son muy libres pero este es un debate para hablar de emigración inmigración refugiados ecología cambio climático muchos españoles pendientes de lo que le digamos hoy de Juan Guaidó por ejemplo se eh osado antes de hablar de lo que quieran señor Garicano me parece

Voz 1343 18:15 me parece muy importante puntualización pero sí es cierto que el tema del nombre de España lo que está haciendo independentistas machacando digamos la marca España etcétera es muy grave yo le ofrezco Señor Borrell una alternativa que es antes de ciento cincuenta y cinco se estableció un control previo del gasto es decir ustedes pueden el Gobierno de España podría perfectamente restablecer ese control de gasto que ustedes retiraron y asegurarse de que no duró ni un euro en promover estas causó a mi me parece que no podemos permitir que con dinero público de todos los españoles vayan a Bruselas muevan sistemáticamente estos señores a destrozar la imagen de España con una leyenda negra la crea un holandés aún Vega pues uno que no sabe uno en el siglo XVIII sucedía bueno pues uno Le podía responder con una leyenda negra la crea el compañero de pupitre de escaño que es un señor español que viene de donde venga vamos por el PNV donde sea es mucho más difícil o de o de pedir es mucho más difícil y encima tiene una embajada que está enfrente de la Mon pagada con dinero público para hacerse propaganda pues todavía peor

Voz 12 19:18 Rodríguez Palot yo pediría de verdad que

Voz 1343 19:21 que den un paso más y utilicen el dinero que es donde realmente se pueden encontrarlo

Voz 1727 19:25 Rodríguez Palop Unidas Podemos bueno mira más allá del

Voz 11 19:27 bucle este catalán entre Cataluña Venezuela estamos permanentemente en este bucle yo quería decirle a la señora Dolors Montserrat que ha hecho una evaluación muy triunfalista de la herencia del Partido Popular en relación a la marca España que España es el cuarto país más desigual la Unión Europea después de Bulgaria Lituania y Rumania que es el tercero con peor calidad de empleo que es el líder en contratos temporales según la OIT OIT que hay un uno por ciento de la de la

Voz 1727 20:00 las personas en Europa que tienen el treinta

Voz 11 20:02 dos por ciento de la riqueza y el veinticuatro por ciento está en riesgo de pobreza que hay entre cincuenta y setenta mil millones de euros evadidos es decir la marca España también tiene que ver con eso que la deuda se ha incrementado en una década de cuarenta por ciento del PIB al cien por cien del PIB esto es seiscientos mil millones es decir que esto de sacar los pañuelos si decir que bien nos va y los únicos que no están fastidiado la marca España son los independentistas pues me parece bastante simplificado por vamos

Voz 5 20:36 a mí me sorprende que que no sabe de europeísmo europeísmo y sentarse en una pelea por el tema de Puigdemont cuando todo el mundo sabe que en los golpistas están en el Tribunal Supremo por la querella interpuesta por Vox sino por la querella interpuesta por ni la Fiscalía ni por la Abogacía del Estado por desgracia me sorprende también que no digan que no rescataron yo soy abogado del Estado sigo siendo abogado del Estado hasta que sabe como eurodiputado y amigo bajaron el sueldo un quince por ciento sucesivamente los gobiernos primero de Zapatero y luego del señor Rajoy y a mí como al resto de funcionarios de este país IVE sorprende también que no se hable de lo que es realmente importante ya ayer estuve anteayer perdón en Valencia Inti hay que explicárselo valencianos que se firmó un acuerdo comercial de la Unión Europea con Suráfrica que ha supuesto un incremento del cuarenta millones de del cuarenta por ciento de las importaciones de naranja surafricana que en el año dos mil XXV ya no habrá aranceles que la naranja surafricana entrará con total libertad en España sin tener que pagar sus puesto una reducción del cincuenta por ciento del precio de una nana esto son las decisiones que se toman en Europa que no se explican a los españoles y que luego producen perjuicios a los españoles cuando yo estaba en aquel acto pequeño en Valencia con agricultores estaban sufriendo tienen que tirar la naranja tirarla directamente porque no la pueden colocar en el mercado porque en Bruselas sea ha firmado un acuerdo comercial con un tercer país sin tener en cuenta al principio preferencia comunitaria sin decírselo porque otros un acuerdo en el dos mil dieciséis empieza a producir efectos en el dos mil diecinueve pues esto es lo que hay que explicar

Voz 1030 22:08 Montserrat sí señor

Voz 1448 22:10 lo que me sorprende es que usted no quiera decir quién va a integrarse en Europa porque así los españoles sabremos realmente que ustedes van a ir a un grupo irrelevante que no podrá defender la naranja de Valencia como lo hace el Partido Popular ido van a estar en partidos anti europeístas que por tanto no se puede defender a España en Europa con ustedes

Voz 12 22:30 con partidos ante el Congreso de los españoles hemos firmado un acuerdo comercial que perjudica a la naranja surafricano no es usted un día antes lo tiene tienden a nosotros somos los guardianes Bernabéu responderle Tejeda

Voz 1448 22:46 después de perder no eso tenía una larga misiva

Voz 12 22:49 pero si me permites Airbus sabe A

Voz 1448 22:51 nosotros somos el guardián de la paz cuando mejor le ha ido a la agricultura y la pesca ya los ganaderos en España ha sido con las negociaciones del Partido Popular tanto en Bruselas como con nuestras reformas gobernando España nosotros hemos conseguido cuarenta y siete mil quinientos millones de euros para la PAC con un momento que el presupuesto de la Unión Europea era menor y en cambio el Partido Socialista con un presupuesto mayor de la Unión Europea para la paz vino a España con mil quinientos millones de euros menos porque porque si fuera de dormir nosotros estábamos hasta la madrugada trabajando para los agricultores de la aquí la gente lo sabe o mejor se defienda de la PAC estando en el partido mayoritario

Voz 12 23:28 en Lyon como mejor sabe

Voz 1448 23:30 quién de la paz y la agricultura en Europa es estando en el mayor partido político en Europa que sea europeísta así somos influyentes decisivos estando en Segunda partido en Europa o estando en un partido anti europeísta usted no podrá defender las naranjas van a dejar

Voz 1727 23:46 no me van a dejar avanzar voy a dar la palabra las palabras a todas las manos que están alzadas pero de esta guerra a la que estamos asistiendo quiero avanzar hacia la guerra comercial hoy muchos españoles millones de españoles porque el veintiocho por ciento de los móviles que se compran en nuestro país son ya dejo a way amenacen con la incertidumbre de una noticia de la gente de la agencia Reuters sé que cita fuentes de la propia Google Inc donde se anuncia sin concretar exactamente las consecuencias pero a priori consecuencias para un producto ya adquirido comprado que Google cortar relaciones con juego y que por lo tanto los usuarios esos móviles no tendrán acceso a su sistema operativo Android ni probablemente a muchas de sus aplicaciones no está claro todavía las consecuencias qué papel debe jugar

Voz 5 24:30 paz

Voz 1727 24:31 por un lado en la guerra en la guerra comercial que ya está declarada por otro en la defensa de sus consumidores que independientemente de por donde vaya a la guerra van a seguir consumiendo productos chinos y estadounidenses quiero que avancemos ya en esta dirección vale Garicano

Voz 1343 24:46 sí yo nosotros defendemos ciudadanos define una unas economías abiertas pero también hay que ir una política comercial abierta pero hay que proteger a los ciudadanos y el caso de China creo que Europa en el pasado se ha equivocado China no si nos parecía a todos los europeos occidentales que poco a poco siria convirtió en una economía democrática con derechos sindicales que poco a poco avanzaría como avanzaron todas que se han ido desarrollando y la Riyad es que China a medida que amenaza que avanza se convierte en una potencia más hostil más cerrada y menos democrática con menos derechos ah y con mucho menos respeto por la propiedad intelectual de de los demás países entonces creo que Europa y Estados Unidos Europa por su por supuesto tenemos que tener una actitud diferente con China que tiene que ser más clara más unida más fuerte y que tiene que empezar a exigir a China muchísimo más de lo que ha exigido tanto en respeto a los derechos internos de de sus trabajadores etcétera como en los derechos externos desde medio ambientales que toda la energía allí

Voz 1030 25:50 de carbón como de propiedad intelectual

Voz 1343 25:52 yo creo que aquí Europa tiene que cambiar de dirección bastante es muy difícil hacer porque China es muy potente intenta hacer acuerdos poco a poco con los diferentes países tenemos que trabajar Europa unida para presentar un frente común a esta a esta

Voz 1030 26:08 a China China China en esta guerra a China Borrell bueno bueno pero sin hacer frente común frente a China pero sin hacer seguidismo de Estados Unidos yo creo que es muy criticable la actitud que está tomando la administración Trump que está protagonizando así decirlo un una localización tecnológica no es una guerra comercial es una guerra tecnológica Estados Unidos se da cuenta de que China está avanzando mucho más rápido que ellos nosotros las tecnologías te coge estar tratando de recuperar ese tiempo perdido poniendo dificultades al desarrollo de un país que tiene instrumentos muy fuertes como es esta empresa y otros que creo creo que eso no es una buena solución eso no quiere decir que no tengamos que replantearnos relaciones con esa gran potencia emergente de ese todo punto de vista incluyendo los climáticos vamos a plantear la necesidad de un impuesto sobre el carbono en Frontera un ajuste en Frontera es decir no tiene mucho sentido que pongamos de nuestras empresas unas obligaciones de

Voz 1727 27:14 no emisiones de CO2 en nuestro rito

Voz 1030 27:16 yo si lo que conseguimos con eso es que se vayan a producir a otro territorio para seguir emitiendo desde allí el mismo CO2 a la atmósfera le da absolutamente igual desde qué punto se emitan CO2 entonces

Voz 1727 27:29 ponen es un impuesto para esos productos en la frontera

Voz 1030 27:32 en frontera un ajuste CO2 si Taranilla manera que nosotros ponemos costes a nuestras empresas para que no contaminen desde aquí hay que ponerlo aquellos que contaminan desde ahí porque a la contaminación es un problema global y ahí es donde tiene toda la importancia a la Unión Europea porque para hacer frente a problemas globales que van más allá de las límites geográficos de Estados hay que adoptar políticas transnacionales para eso está la Unión eso es lo que no puede hacer ningún país por sí solo esa es nuestra fuerza no la hemos utilizado seguramente hasta ahora adecuadamente pero yo creo que no hay que utilizarla como hacen los Estados Unidos que adoptan decisiones unilaterales utilizando instrumentos de generalización al resto del mundo de su legislación interna que creo que no podemos aceptar

Voz 1727 28:20 hay una propuesta concreta sobre la mesa querría saber si están todos de acuerdo en este impuesto a las emisiones contaminantes para productos que vengan de países que no tienen los controles fronterizos

Voz 1030 28:30 a eso

Voz 1448 28:33 si te has explicarles si nosotros justamente

Voz 1727 28:37 sí sí a a la propuesta pero deje

Voz 1448 28:39 explicarlos global para entenderla ampara es saber cuál es el presidente del Partido Popular justamente con la guerra no de los gigantes no China EEUU te das cuenta de la importancia de la Unión Europea de la importancia de estar dentro de las europea para darnos cuenta cómo nuestros han pequeñas y medianas empresas nuestros autónomos nuestras empresas grandes la palabra Rodríguez Palop e es que sólo le preguntaba si estaban de acuerdo o no bueno pues deja de veinte segundos y David segundo que de segunda pues muchísimos a por tanto tenemos que proteger a nuestras empresas cuando salen a exportar por eso es muy importante estar dentro de la Unión Europea por tanto lo mismo que les exigen a nuestras empresas cuando exportamos nosotros también tenemos que exigir a un gigante como es China a la hora de cumplir los requisitos de sus productos a los mismos requisitos que nosotros exigimos a nuestros productores aquí en Europa también quiero decir de Estados Unidos que Estados Unidos va estamos viendo cómo es fruto del populismo están cerrando no están convirtiendo en proteccionistas justamente en la Unión Europea lo que creemos es en la libertad y la libertad de mercado por ello tenemos que trabajar en nuevos acuerdos Rodríguez Palop oía

Voz 1727 29:48 a Unidas Podemos sí sí bueno

Voz 11 29:50 el yo estoy de acuerdo con la con la propuesta que ha planteado Señor Borrell también diría que que hay que tener conciencia de que las quince de las quince grandes empresas digitales del mundo ninguna está en la Unión Europea que el esfuerzo económico que está haciendo ahora mismo China supera el de los veintiocho Estados de la Unión Europea que la inversa Jon demás es muy superior al de la Unión Europea nosotros tenemos que crear además de poner impuestos tenemos que crear tecnologías europea propias para eso evidentemente no podemos seguir en la política de seguidismo y te vas allí hacia Estados Unidos el TTIP P por ejemplo ha sido una muestra al modo deber de de concesiones que no se tenían que haber hecho ahora mismo el consejo de Agricultura y Pesca ha dado poder a la comisión para negociar para avanzar en el TTIP P España ha dicho que si Francia ha dicho que no es el Z también lo tenemos ahí que está provisionalmente aplicado tenemos el acuerdo con Japón tenemos los diferentes acuerdo digamos de de Asociación Económica diferentes tratados de libre comercio que se han hecho a espaldas de la ciudadanía en eso sí tiene razón de que no sean explicado absolutamente a nadie ese han hecho avances de recortes de derechos esos también eh no solamente sociales y laborales incluso medioambientales y esto no se ha explicado ha hecho de espaldas a la ciudadanía esto es una cuestión que también hay que considerar tú

Voz 1727 31:19 todas las manos alzadas Borrell no simplemente

Voz 1030 31:22 el portero lo digo y para poner las cosas en su sitio y contar todo como es quiero recordarle esto no lo ha dicho pero hay que recordarlo que el grupo socialista en el Parlamento Europeo ha votado en contra del mandato de la Comisión para iniciar este negociación con Estados Unidos dígalo usted todo por favor

Voz 11 31:39 sí lo que pasa es que en este último caso o no el caso del Consejo no es el caso de abyecta

Voz 1030 31:45 estoy hablando del Grupo Socialista Europeo hagas musa de ambos indio claro

Voz 5 31:50 yo me alegro que aún no estamos en el Parlamento Europeo y las tesis de Vox se acaban de imponer en esta mesa porque hace unos hace quince días les preguntamos la todos ellos están hablando de libre mercado de la entrada criticando a Trump el establecimiento de aranceles ya era diciendo que lo que hay que hacer es establecer impuestos para la entrada de productos extranjero

Voz 1727 32:10 los en en Europa es que esas

Voz 5 32:12 cuestión perdone yo le dejaba hablar es que esa es la cuestión yo yo voy más aún es decir aquellos países que no cumplan la normativa que es el está exigiendo a nuestro productor no sólo en el CO2 en todo no pueden entrar esos productos extranjeros en España yo ayer estaban elegir en elegido hablaba con los productores de frutas y hortalizas elegido Almería en general son una historia de éxito hace cuarenta años era la región la provincia más pobre de España y ahora mismo tiene una economía extraordinario un sector agrario que exporta a todo el mundo y qué me dicen ustedes que están entrando productos de Marruecos de Turquía de Argentina en virtud de los acuerdos comerciales a los cuales no se les obliga a cumplir todas las normas por ejemplo de producción fitosanitario de esas directivas que surgen de la Unión Europea Ivor otra cosa por otra cuestión en tema Amazon Google Home estamos hablando de empresas privadas porque Europa no ha competido porque está esa maraña de burócratas en Bruselas que llevan años intentando regular a través de directivas y reglamentos como avanzamos en la Agenda Digital lo que tiene que hacer Bruselas es dejar de irregular y dejar que las empresas europeas porque en España

Voz 1727 33:22 fíjate lo que debería hacer Bruselas aclara que Bruselas quiere Vox de coordinación pues

Voz 5 33:28 en este caso que deje libertad a las empresas que las empresas es europeas no pueden competir con los grandes monstruos americanos porque allí hay libertad económica y no vino

Voz 1343 33:38 Garicano yo quería sobre este tema de la guerra tecnológica es curioso porque sin uso de olvida que realmente esto es un problema europeo y el todo el rato está intentando hacer como que no lo es o es Europa no es nada yo creo Señor Borrell cuando es verdad que Estados Unidos está hermanado aguas su sardina y nosotros no podemos ir en esto con Estados Unidos pero también es cierto que hay un hay un problema tecnológico muy grave hay Europa está muy por detrás de China Estados Unidos no es un problema de bueno cuál es estar cinco G un problema económico un geoestratégico estas redes y esta inteligencia artificial va a ser la clave determinar las decisiones fundamento de Economía desde redes eléctricas hasta redes de comunicaciones a redes de todo entonces Europa se tiene que poner al día tenemos que tener un programa que incluye

Voz 1030 34:24 la inversión como como fue Hervás

Voz 1343 34:26 eh que hicimos una un salto grande en en tecnología aeronáutica tenemos que dar un salto grande inteligencia artificial y en digitalización demos de una política competencia muy agresiva creo que aquí nuestra comisario de Competencia de Ciudadanos vamos de la comida la danesa lo ha hecho muy bien tenemos que invertir en habilidades digitales tenemos que orientar todo nuestra inversión en formación hace estas habilidades digitales

Voz 1030 34:50 Europa se está quedando atrás en un área que es

Voz 1727 34:53 absurdamente perdonen pero hay hay una afirmación muy grave que ha hecho el señor Bush ha dedica además la la explicado que es que las empresas europeas no tienen libertad porque están sometidas a una maraña de directivas comunitarias cuando hablamos de es de maraña de directivas comunitarias nos referimos a las directivas sobre derechos laborales en tales que es la maraña exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de la maraña de los derechos laborales de los trabajadores en Europa las limitaciones de contaminación no sí yo le pongo el ejemplo estamos hablando de competir en esta comarca hablábamos los grandes gigantes americanos y por otra parte estamos diciéndoles que les vamos a imponer la tasa Google a todas las empresas tecnológicas entonces claro

Voz 5 35:33 cuando un sujeto quiere montar

Voz 1727 35:35 la empresa que se dedica a esto donde se va a llevar su sede social donde se la va a llevar

Voz 1448 35:39 a ver yo le diría al señor Bush de primero que responda a la pregunta porque el entenderemos mejor por qué no las no le estamos entendiendo Europa la carta no existe lo que no vale es decir que usted va a defender la Paca en Europa y luego que Europa tras una pandilla de burócratas

Voz 12 35:53 esto que Europa pararnos y jugamos es decisiva juega a la cánula como todos los países

Voz 1727 35:59 entrar en el euro has puesto se encamina

Voz 12 36:02 el turno que está ahí me encuentra bueno me puede dejar termino por sí mismo no experimenten de

Voz 1448 36:07 mucho para Europa en Europa nos jugamos las cosas de comer nos jugamos nuestra política y como nuestras infraestructuras también que nuestras empresas tengan seguridad a la hora de exportar en todos los rincones del mundo en Europa que exista el libre mercado porque no hay fronteras nosotros defendemos la libertad libre mercado pero sí tenemos que ir trabajando con nuevos acuerdos comerciales un éxito el acuerdo comercial con Canadá Sudáfrica un éxito o el acuerdo comercial con nada acuerdo comercial que el Partido Socialista Podemos no apoyaron por cada mil millones de euros que en España exportamos por ejemplo a Canadá creamos diecisiete mil nuevos puestos de trabajo en España hay por tanto el Partido Popular defendemos el acuerdo comercial con Canadá el acuerdo comercial con con Japón y estos nuevos con acuerdos comerciales que queremos hacer y que se están trabajando con Mercosur con México porque así es como ayudar a nuestras empresas os que a usted se piensa que una empresa pequeñita aunque exporta vinos sola sola dentro de España sin que existieran la Unión Europea podría competir con los gigantes a mundial

Voz 12 37:11 qué aportando dinero eso le ha hablado del acuerdo tenemos que trabajar

Voz 1448 37:16 tenemos que trabajar para liderar no sólo adaptarnos sino liderar desde Europa la revolución digital el mercado único digital el Partido Popular así debemos de la que nuestras empresas sean más competitivas hemos eliminado por ejemplo el roaming antes nos costaba dos gigas doscientos euros ya nos cuestan cuatro euros desde lunes gracias al Partido Popular todas las empresas españoles que quedan quitarán queremos ruego queda que llamemos a una palabra Adelardo nos cuesta setenta por ciento menos por tanto lideró hemos la revolución digital porque así preguntas porque desde Galicia

Voz 1727 37:49 preguntas concretas tener una réplica por aquí al había alguna réplica porque tengo una

Voz 1030 37:52 hola muy concreta yo creo que aquí no hay que pedirle no quiero decirle vamos a ver no es la tasa Google la que ha impedido un desarrollo tecnológico de nuestras empresas digitales entre otras cosas porque dicha tasa todavía no existe es decir lo que no existe no puede haber impedido lo que ha discurrido incluirla evitó que lo que no existe no puede haber impedido lo que ha ocurrido en todo caso será que ustedes tienen me explico bien no no no no puede ver y lo que ha ocurrido entendido en cambio sí que creo que es importante que estas grandes empresas digitales paguen puestos porque hasta ahora no lo están haciendo a través de un mecanismo de deslocalización las los impuestos que pagan estas grandes empresas están en unos niveles raquíticos ridículos hay que conseguir que pagan impuestos de acuerdo con la distribución geográfica de sus ingresos yo tiene sus ingresos en España paguen proporcionalmente en España eso es lo que pretendemos y creo que es de sentido común desde luego eso no va a impedir el desarrollo tecnológico en Europa que que vamos con retraso porque tenemos en Europa un problema que no es culpa de los tecnócratas de Bruselas que es que no convertimos nuestra capacidad de investigar son mucha Luis en innovación y es un problema estructural de nuestros sistemas de investigación producción de cómo como conectamos la universidad con el mundo industrial verso no son los tecnócratas Bruselas los quiero lo impide por cierto tampoco vamos a decir que la supresión del roaming es un mérito de Partido Popular verdad

Voz 12 39:24 iniciativa no llevó una eurodiputada española a Castillo el parque gaditano claro si iba a Iker

Voz 1030 39:31 hacia no se iba ciudadanos y pensar

Voz 1343 39:33 que hay un problema es voy a hablar dos ejemplos evidentes uno al Parlamento Europeo todos estamos convirtiendo aquí tiene tres sedes cada semana se cogen las maletas y los camiones llevan los papeles otro sitio es una locura era el los precintos legislando vivos con el Consejo y el Parlamento sin el Parlamento tener iniciativa legislativa son excesivamente burocracias hay que hacer burocráticos hay que hacer mucho para evitar eso sobre el tema del dumping fiscal es evidente que ahora mismo en la Unión Europea hay países que están permitiendo que las empresas tecnológicas no pagan impuestos es empresas tecnológicas en este instante no es que estén pagando el cinco por ciento el uno por ciento o el medio por ciento es que están pagando básicamente el cero por ciento desfiló brillan social

Voz 11 40:18 que hablamos y avanzamos coordinación fiscal es evidente que que genera compró

Voz 1727 40:23 Unidas Podemos y además erosiona las

Voz 11 40:26 la incautación eso es evidente que hace falta una coordinación de las finanzas pública el quince por ciento del PIB europeo está en paraísos fiscales esto está claro a mí lo que me sorprende es la ilusión con la que tanto el Partido Popular como Vox abrazan el libre mercado solamente que es decir un mercado sin derechos básicamente unos a uno lo que le parece preocupar abusa de que ese mercado se Internación

Voz 1030 40:53 a mí lo que me preocupa sólo me cuenta

Voz 12 40:56 no es andaluz está claramente de la palabra señor Rodríguez

Voz 11 40:59 el ser nacional pero básicamente lo que se propone es una libertad de mercado sin derechos sin cortapisa sin mayores estándares todos los tratados de libre comercio que sí han firmado han bajado los estándares de protección en derechos absolutamente todos

Voz 1030 41:13 me son unos y si esto no es así

Voz 12 41:15 a ustedes que defienden si ustedes

Voz 1448 41:18 defienden la expropiación y la nacionalización de empresas ustedes aún no se han enterado que quien crea riqueza en España en Europa son las pequeñas y medianas empresas como política a alguien con políticas buenas para que crean empleo al final

Voz 12 41:31 ha ganado el por ciento de las pequeñas

Voz 1448 41:33 las empresas en este país crean en la ochenta y cinco por ciento del empleo en España ustedes antes medianos que ustedes están entrando en un bucle habla Venezuela y Cataluña pues si es tan importante que no lleguen los nacionalismos en Europa porque la quieren debilitar en romper España como igual de importante que usted tiene hoy la oportunidad de condenar la vulneración de los derechos humanos en Venezuela hay de condenar por ejemplo no a Maduro que tanto daño y tanta pobreza eso sí que es pobreza tanta

Voz 12 42:01 no puede ganar al de falta de derechos no pueden lo puede hacer alusión incipientes

Voz 1448 42:06 pues bien pero si el portavoz de las políticas de izquierda ya las hemos conocido llevan gris se resto responder IBI llevan una carga de personas desempleadas

Voz 12 42:16 en la finca ampliado peras con manzanas notablemente no sé estoy hablando de las pyme ya terminó hablando de Venezuela es decir nosotras apoyamos los que usted me único creo yo sé perfectamente quién crea empleo son las que la Zimmer lo que ocurre es que los tratados de libre comercio ayuden a las pymes serán los grandes corporaciones son las nueve y cuarenta y dos el continuamente pueden terminar señor Rodríguez Palop o había terminado terminado Emilio

Voz 1727 42:41 han hoy cuarenta y tres horas y cuarenta y tres en Canarias y quiero que hablemos de dos cosas muy concretas yo formuló preguntas y Borrell pero rápidamente si es una réplica

Voz 1030 42:49 no pero estoy verdad que no ha gustado en el tiempo de la palabra que desde luego no no mire usted sabe lo que va a crear empleo en Europa una gran iniciativa de eso que se llama el nuevo impulso verde el New eso es lo que va a crear empleo una ofensiva gran una gran concentración de esfuerzo en generar una economía que protagonizó la transición ecológica eso va a costar mucho dinero como mínimo doscientos mil millones de euros tienen que ser invertido si es verdad nos tomamos en serio la bonificación y esa es una enorme fuente de empleo y eso está puesto sobre la mesa algunos partidos entre ellos el Partido Socialista debería haber sido objeto de discusión espero que lo sea en otra ocasión porque entre eso y las perspectivas financieras saber si estamos pues uno coma tres uno coma uno de recursos propios que es donde realmente europea puede contribuir a la acción de empleo la garantía joven de empleo extenderla a más gente extender los erasmus no sólo a los estudiantes universitarios son formas de generar capacidades dinamizar la economía y eso sólo puede hacerse a nivel europeo iré esas son las cosas en las que realmente depende el futuro de la sociedad sabe cómo es

Voz 1727 44:04 Señor Borrell porque justamente iba a decir que nos quedan diez minutos y quiero que tengamos en estos diez minutos en dos cosas una la famosa transición ecológica como sea

Voz 5 44:13 hace como se atiende a

Voz 1727 44:15 aquí a los perdedores siempre hay perdedores en una revolución como se atiende el recurso ante ecológica lo es gratis no es cómo se hace cuáles son sus propuestas y a continuación con qué mano de obra se hace porque Europa envejece Europa necesita inmigración esto parece que es una evidencia científica son los números en qué se hace con quién se hace esto quiero dedicar los diez últimos minutos que estarán de acuerdo conmigo que son asuntos centrales pero vio que han estado muy atentos a otras cuestiones voy a empezar por Bush sabe

Voz 5 44:44 sí eh da dos notas en cuanto al Erasmus me parece muy bien pues nosotros sí que llevamos en otro programa no gustó mucho es que es que el dinero a los estudiantes se les de antes de ir al extranjero porque el estudiante que va al erasmus recibe el dinero cuando termina el curso con lo cual al final observaba a un banco a pedir un préstamo o sólo pueden hacerlo aquellos que su familia tiene capacidad financiera segundo en cuanto al tema de la transición ecológica a mí lo único que me preocupa es que toda la transición ecológica no se haga descansar sobre el sector agrario sobre el mundo rural sobre el sector ganadero sobre el sector pesquero español esto es lo primero porque ellos ya están hasta arriba del cumplimiento de normativas de producción fitosanitario hay un ataque absoluto al mundo rural por parte de eso que nosotros llamamos burócratas de Bruselas porque llamamos pues lo que se les es así tercera cuestión inmigración sí legal ordenada con capacidad de integración en Europa con capacidad de integración de acuerdo con estas necesidades económicas mire yo esto va ante ayer en Torre Pacheco hoy termina sí que es un pueblo al que le tenemos mucho cariño porque su pueblo donde las elecciones generales ganó Vox que pues hay unos cuantos bueno yo voy allí a Torre Pacheco y me encuentro que tengo tenemos ellos tienen tres mil extranjeros legales trabajando encantados la población nacional encantada tenemos allí mil más ilegales censados en el Ayuntamiento que reciben ayudas que no trabajan que han entrado por la puerta de atrás sin cumplir la normativa nosotros estamos fue la aplicación de una aplicación de una política común europea que suponga la expulsión inmediata de todos ellos

Voz 1727 46:21 pero me gustaría escuchar reflexiones y pueden eh sí pueden si quieren reflexiones de fondo sobre una evidencia al margen de las necesidades que tenga Europa los seres humanos ha movido a lo largo de la historia de la humanidad iban a seguir moviéndose iban a seguir queriendo venir a esta Europa que es una referencia en derechos y en bienestar van a seguir quiero querer viniendo eh nos pongamos como nos pongamos desde hace veintiún siglos ha sido tenemos registro ha sido así eh entonces cuando hablemos de quiénes vienen como lo regula hemos me gustaría en introducir este factor no sólo el factor laboral

Voz 11 46:53 Rodríguez Palo cuando quiera me había quedado con la transición ecológica pero si quieres lo hacemos quien lo hacíamos

Voz 1727 46:59 lo hacemos y con quién lo bueno la transición ecológica

Voz 11 47:01 qué tiene que ver con un cambio del modelo productivo un modelo productivo que no generen deuda de carbono que no genere desplazamientos ambientales es decir migraciones desplazamiento humano y que no es porte residuos a terceros países haciendo ver que son material de segunda mano un modelo productivo que supone cambiar el modelo energético es decir energía renovable de carbón quizá acción que por supuesto no pasa ni por el fracking nipón la energía nuclear que que tiene que cambiar también el modelo de movilidad porque estamos hablando del transporte por tanto las porten el transporte tendría que ser electrificada peniques que es el público sostenible fíjate hay una cosa que quizá mucha gente no sabe pero el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea Nos ha dicho que el AVE es completamente ineficientes somos el segundo país en trenes de alta velocidad y ocupamos el puesto número doce de la Unión Europea en su uso esto significa que tenemos altos ver trenes de alta velocidad que no lleva muy rápido a muchos sitios lo usa muy poca gente nosotros apostamos por trenes electrificada públicos digamos cercanías coger un AVE Barcelona Málaga

Voz 1727 48:05 cuando quieras eh es decir que hay que hacer también mucho

Voz 11 48:07 pensar sobre el transporte no estoy hablando de eliminar los trenes de alta velocidad estoy diciendo que hay que apostar también por los trenes de cercanías y por otro tipo de movilidad