Hoy por Hoy (20/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

a las diez a las nueve en Canarias

Voz 0228 00:05 todos los candidatos a las elecciones europeas de los principales partidos acaban de marcar distancia en la SER con el auge de la ultraderecha en Europa menos Vox debate a cinco en Hoy por hoy durante la última hora en el que los representantes del PP del PSOE de Potes hemos de Ciudadanos en el de Vox han hablado tanto del auge de la extrema derecha escenificado con el acto este fin de semana en Milán como también del riesgo de la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China de cómo pueda afectar Europa argumentos sobre este último asunto de Dolors Montserrat de Josep Borrell de María Eugenia Rodríguez Palop de Luis Garicano ID Jorge de PP PSOE Podemos Ciudadanos Vox

Voz 3 00:41 tenemos no que proteger a nuestras

Voz 4 00:43 empresas cuando salen a exportar por eso es muy importante estar dentro de la Unión Europea por tanto lo mismo que les exigirá nuestras empresas cuando exportamos nosotros también tenemos que exigir Camus a plantear

Voz 1030 00:54 la necesidad de un impuesto sobre el carbono frontera no tiene mucho sentido que pongamos de nuestras empresas unas obligaciones de no emisiones de CO2 en nuestro territorio si lo que conseguimos con eso es que se vayan a producir a otro territorio yo estoy de acuerdo con la con la propuesta que plantea Señor Borrell ir también diría que que hay que tener conciencia de que las quince de las quince grandes empresas digitales del mundo ninguna está en una una

Voz 1 01:23 las economías abiertas pero también hay que ir una política comercial abierta pero hay que proteger a los ciudadanos y el caso de China creo que Europa en el pasado se ha equivocado estamos hablando de empresas privadas

Voz 5 01:35 por qué Europa no competir porque está esa maraña de burócratas en Bruselas que llevan años intentando regular a través de directivas y reglamentos como avanzamos en la agenda digital por lo demás

Voz 0228 01:46 hasta ahora está previsto que los cinco dirigentes catalanes presos que han resultado elegidos como diputados y senadores puedan tramitar sus actas para la nueva legislatura en el Congreso está Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 01:56 las entrar subieron a planta es lo que van a hacer recoger el acta a entregar la documentación y volver a ese recorrer los cuarenta kilómetros de

Voz 3 02:02 vuelta hasta la cárcel de Soto del Real por la carretera de

Voz 0055 02:04 Colmenar Viejo estamos esperando la llegada de esos cuatro diputados electos de Esquerra Republicana de Catalunya todavía no sabemos ni siquiera porque Puerta del Congreso van a entrar iban a subir a esa primera planta que ahora mismo está blindada les están esperando compañeros de Esquerra Republicana de ellos percata también de Bildu según nos informa ahora mismo desde el Senado desde la Cámara Alta Javier Carrera de la sección de política acaba de llegar el senador de Esquerra Republicana Raül Romeva

mismo tiempo Carles Puigdemont ha dicho hace unos minutos en los micrófonos de la SER en Cataluña que él no cree que tenga ningún duelo electoral con Oriol Junquera el día veintiséis dice que no se considera huido de la justicia yo nos tica vaporoso que mayo es capaz de aquí yo no estoy en presión no porque me haya escapado o porque haya eludido la acción de la justicia al contrario ávido a unos jueces alemanes que han decidido que yo no tengo que estar en prisión pero no Villegas estaba tranquilo así llegamos a las diez y tres a las nueve y tres en Canarias

Voz 2 02:58 cadena SER Madrid la Policía Nacional

Voz 1434 03:01 detenido un hombre por apuñalar a otro esta mañana a las puertas de un local de Chamberí en la capital la víctima ha sido trasladada al hospital en estado grave Alfonso Ojea

Voz 3 03:09 los días buenos días a las siete menos diez

Voz 0089 03:12 esta mañana las emergencias de Madrid entraban en acción un hombre había recibido seis puñaladas en la puerta del bar de copas Avalon situado en el Paseo de Santa Engracia número veintiséis estaba consciente con heridas muy graves que le habían provocado una tremenda hemorragia es estabilizado y logra detallar a los agentes de la Policía los rasgos de su agresor esos datos aceleran la detención del presunto autor que no había abandonado siquiera la zona tiene XXXV años es de nacionalidad española ya se encuentra en los calabozos de la Policía su víctima grave Se recupera en el Hospital Clínico

Voz 1434 03:46 la Comunidad de Madrid ha enviado al Ayuntamiento de la capital a las ocho y cincuenta y cinco de esta mañana de manera telemática el informe de impacto ambiental que faltaba para poder dar luz verde a la operación Chamartín un informe que el Consistorio solicitó hace dos meses el Ayuntamiento está estudiando ya a seis días de las elecciones el Gobierno municipal de Manuela Carmena debe decidir si convoca el pleno extraordinario que tendrá que aprobar ese proyecto el presidente Rollán asegura que hay tiempo

Voz 6 04:11 todos y cada uno de los informes que se han recopilado el Ayuntamiento ya está perfectamente informado desde hace semanas de la total y absoluta normalidad de los mismos por lo tanto estamos plenamente convencidos sino para ratificar mis palabras lo único que hay que hacer es preguntar a la parte promotora que asevera como hago yo que el Ayuntamiento de Madrid está en perfecta disposición para aprobar el proyecto

Voz 1434 04:35 si faltan dos horas y media para el debate definitivo de cara a las autonómicas del próximo domingo segundo debate electoral organizado por La Ser y el país en esta ocasión entre los candidatos autonómicos van a estar todos menos la representante del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso que ha declinado la invitación

Voz 7 04:52 a partir de las doce y media lo podrán seguir en directo

Voz 1434 04:54 en la antena de la SER

Voz 2 05:52 contó ligar

Voz 1995 05:54 yo es una frase que utiliza mucho con mis hijos digo en la vida se puede ser de todo menos pesado esa uno puede ese lo que tú quieras hijo eso magos e de un padre lo de Juego de tronos a madre mía la paliza que les estamos dando allí se trata de un fenómeno mundial desde luego un fenómeno que acabó acaba de terminar después de ocho temporadas setenta y tres episodios número de muertes quiso es imposible de calcular juego de Tronos sea despedido para siempre y la televisión pues era distinta a partir de ahora que habrán esta madrugada en algunas de las proyecciones públicas del último episodio de la serie los seguidores se despidieron de ella aplausos por primera vez en la historia siete reinos de ficción han mantenido en vilo a más de doscientos países al mismo tiempo por primera vez sea estrenado de manera global un último campo la serie de HBO lleva meses siendo literalmente lo más escuchado en el mundo pero de manera literal no será un paseo por cualquier calle de cualquier ciudad del planeta siempre se encuentra con músicos callejeros que ahora tocan cosas como esta tienen esto ocurría este fin de semana en Sevilla

Voz 9 07:14 a a a a

Voz 2 07:32 Lin

Voz 1995 07:33 los datos recogidos paseos por las calles escuchando músicos callejeros tocando la misma canción es solamente uno de los músicos callejeros son apenas una muestra de la repercusión mundial de la que realmente se ya la mayor serie de la historia de la televisión hasta mañana que venga otra con toda probabilidad va a ser la conversación casi diría el conflicto que muchos puestos de trabajo hoy de todo el mundo

Voz 11 08:04 a lo largo del día de hoy se escucharán

Voz 1995 08:06 análisis de todo tipo narrativo

Voz 11 08:08 sociológicos políticos

Voz 1995 08:10 aquí también pero creemos que es justo empezar hoy día como hoy dando voz a un colectivo que puede sentirse un poco excluir Un grupo de irreductibles que han elegido voluntariamente no ver Juego de Tronos porque no les ha dado literalmente la real gana gente que no quiere ver la seria no ha sido fácil encontrar una persona representativa de este colectivo creemos que debemos a la persona

Voz 12 08:36 Roberto le a muy buenos días interpretación me habéis arrinconado de entrada ahora mismo me se me echan encima todos los reinos otra

Voz 1995 08:46 si no es mucha la responsabilidad que tienes al no representando al colectivo de gente que no le ha dado la gana ver el Juego de Tronos has visto

Voz 12 08:54 todo era seguir mira papá el amable e no tiene me haya da la gana realmente hace poco puso en Twitter que que no había visto ningún capítulo que la verdad es que sí tenía que verla uno porque es verdad que me senté excluido pero en realidad nacido por porque no quisiera porque tuviese no es que contó de esnobismo decir que se moderno porque no la veo Iker ser la resistencia haciendo que es verdad que me puse el primer capítulo cuando empezó no me enganchó el primer capítulo y luego es verdad que una cosa mete Badajoz luego lo yo no sé no he vuelto a ponerme la idea pero sí que es verdad que sentido en conversaciones en el noventa y ocho por ciento de de Dennis grupos totalmente fuera sé quiénes John Nieve se quiénes que Alexis que hay dragones de un trono de hierro pero a partir de ahí no me cuenten porque porque realmente no no echando siquiera cuál es el turismo o la trama real de de este periodo

Voz 1995 09:49 pero pero sabía Griego Roberto algo muy real hoy mucha gente se siente excluida hacia una tradición americana yo no participo de otra participo porque me toca las narices pero tú eres de los excluidos

Voz 12 10:03 a a un colega que es muy muy bueno como tú no

Voz 13 10:06 lo hicimos con con Juego de Tronos

Voz 12 10:08 pero hoy ha entrado en Twitter e entrado en Twitter y veo que hay lo que mordiéndose la lengua con el tema de los españoles con esos tweet pues realmente no hay que valorarlos porque tampoco sé muy bien de lo que están hablando pero mis colegas por favor y no quiero ver el Twitter ningún spoiler por favor porque quieres ver el capítulo que anoche no lo vi tal sí que yo no entres en Twitter setas Tae estamos como totalmente justificando entre unos y otros porque al final yo entiendo que también es una es una manera no de de sentirte parte de un todo como tú has dicho en tantos países pero yo quiero darme la oportunidad que me hecho viniendo abajo ahora quiero darme la oportunidad se que tengo mucho trabajo por delante inspeccione comer es todos los spoiler del mundo a partir de ahora porque ya se gente que ha muerto me lo más que se me olvida porque como no

Voz 1995 10:49 bueno

Voz 12 10:50 pero bueno algún día me pondré pasó lo mismo con Perdidos también

Voz 1995 10:54 vale Roberto es un fenómeno de estas características aquí crees que se debe porque es verdad que es la primera vez que en todo el mundo hasta ahora ha habido series luego hablaremos de ellas no los Soprano los tu mencionabas pero no acababan a la vez se estrenaban en Estados Unidos tardaba tiempo llegar a otros países de oro poco después antes Inglaterra por término medio en España tardaban seis meses de forma que el fenómeno se alargaba mucho en el tiempo pero esta es la primera vez que todos que todo el mundo vamos a todo el planeta apela a la clave fenómeno como este tú a qué crees que se debe

Voz 12 11:29 a ver primero yo creo que no me María también de generar una actuación a hay mundial de Illescas como Sevilla no de hacer una una espera global Iker que eso funciona como en términos de marketing es la leche segundo quieres que hoy en día con las redes que estamos sobre informados por todos lados es una manera también de evitar spoiler porque si yo puedo verlo porque ya se ha estrenado en América una semana antes yo ya me voy a encargar seis ollas seis de contárselo a todo el que pueda ir de destruir el mito no porque apenas se ha hecho que la gente incluso hoy estoy seguro que hay muchas cuentas y tal están contando hay que está destrozando destripar reconoce es el castellano disponibles para para buscar también la polémica me encontrado amigos bloqueado un montón de gente en Twitter porque se dedicaban un poco a este no yo creo que al final tampoco es esto también has creado

Voz 3 12:16 global que todo el mundo

Voz 12 12:18 no las familias creados de Juego de tronos de alguna forma ya te digo que yo no la he visto que no me voy a poner mañana porque realmente no tenemos tiempo sí que me gustaría darle esa Comunidad para para para ver y analizar por qué no el porque de ese fenómeno pude estuvo en el debut

Voz 1995 12:32 te vas a cuando tú la veas ver esto

Voz 12 12:36 Dexter es más potente de Obama pero bueno claro no no no no puedo no

Voz 1995 12:41 hemos querido empezar este programa con con un representante del colectivo que no ha podido ganar tiempo la vida la familia por qué no me da la gana me parece también Roberto Leal dice ahora mismo el estandarte de un país dividido en dos

Voz 12 12:58 me van a dar todo porque estos está escuchando

Voz 1995 13:01 el ariete de la cafetería

Voz 12 13:03 es decir me voy a tener que ir a la a la otra vale no esto

Voz 1995 13:06 a la verdad revelada Tura representa la disidencia camarada oscuro Roberto Leal muchísimas gracias es un testimonio valioso para empezar vamos no vamos a hacer ningún spoiler no vamos a contar nada de las tramas pero sí sí desate ante una mañana como hoy analizar el primer fenómeno mundial de una serie que aquello aquello en todo y lo eh hemos empezado con Roberto no vamos a desvelar nada porque no lo hemos visto parece que no sabríamos que contarles pero sí vamos a darnos una vuelta por el mundo vamos a Estados Unidos vamos a a China vamos a hablar con los representantes de HBO que claro los únicos que han estado más nerviosos que los fans ansiosos de HB sí que vamos a verte un abrazo muy grande

Voz 1995 17:58 Alberto leal que no le da la gana ve la serie como con Ortiz como algún otro gente aquí vamos a ver una vuelta para comprobar una vuelta por todo el planeta esas bueno que tiene la Cadena Ser que tiene gente todas partes vamos a darnos una vuelta para comprobar el nivel alcanzado por el fenómeno de Juego de Tronos vamos a estar en en Asia concretamente en Pekín vamos seguirnos a la luna esperamos empezar por Washington donde Juego de Tronos ha llegado a colarse la estrategia comunicativa del presidente Donald Trump milicias Segovia en Washington muy buenos días

Voz 0985 18:32 hola buenos días pues casi casi en que se ha colado en la estrategia y sino se ha colado en la estrategia se ha colado en la Casa Blanca compañeros vale

Voz 1995 18:39 Estados Unidos donde el fenómeno se vio en el de la en entiendo opción no tenemos autoridad audiencia todavía pero hoy Estados Unidos despertará con un vacío existencial

Voz 28 18:51 bueno vacío existencial y también con lo que van a despertar buena parte de las empresas estadounidenses es un vacío de productividad laboral porque al menos eso es lo que están diciendo ya algunas encuestas que estanca curando que afectara a la productividad de veintisiete coma dos millones de personas en Estados Unidos está es un sondeo de Fort Worth pues Institut que ha realizado pues precisamente para evaluar cuál es efecto que tendrá este capítulo final de la serie y que mostró un juego Tronos así que eso por un lado pero como decía no solamente el efecto se va a notar en esta jornada de lunes se lleva notando toda la semana en la Casa Blanca por ejemplo donde me toca trabajar a diario allí las conversaciones han sido constantes entre los compañeros de la prensa y ha sido una locura sí porque yo me uno al equipo de Roberto yo tampoco he visto ni un solo capítulo de esta serie ni tengo ningún interés en hacerlo me siento muy honrado

Voz 1 20:01 eso por ello yo también que piensa la gente somos más

Voz 28 20:06 sí verdad mira la resistencia estamos unidos en esta jornada pero vamos lo vamos a tener complicado escapar a los comentarios yo creo que más de una ocasión nos vamos a sentir incluso aislados porque como digo aquí no se habla de otra cosa desde hace una semana y no solamente no se habla de otra cosa sino que además la ciudad gira en torno al fenómeno Juego de Tronos y lo ha hecho durante todo el fin de semana también para empezar pues ha habido fiestas de visionado de Juego de Tronos este domingo por la noche durante el capítulo pero es más para el lo más friquis de Juego de Tronos ha ido visionados del último capítulo en silencio para que no molestara la gente por lo tanto era lugares donde se visión Nava Juego de Tronos no se podía hablar durante todo el capítulo para tener la máxima concentración

Voz 1995 21:03 de también a esta hora Bricio perdóname aparece en portada de todos los grandes medios norteamericanos porque ya trasciende lo social en trasciende lo trastienda lo noticioso el Washington Post Nirta es decir periódicos entre comillas serios recoge sin duda un fenómeno que es completamente legal global Bricio

Voz 28 21:26 efectivamente esto va a ser portada solamente durante esta jornada sino que un español incluso llegó a ser pues están entre los titulares principales del Wall Street Journal a lo largo de este fin de semana en la previa de la emisión de este último capítulo se trata de José Yaris

Voz 1 21:48 uno de los guionistas de

Voz 28 21:50 el programa El Hormiguero que como digo llegó a los titulares por ser uno de los grandes autores de spoiler de esta final lleva publicando pues ya desde dos

Voz 7 22:01 el dieciséis spoiler

Voz 28 22:03 seria a través de Youtube H veo dice que no podía pues eh por raro intentar borrar ninguno de sus vídeos porque hubiese sido como una confirmación expresa de

Voz 1 22:15 Nos es y les iban a ser reales ex

Voz 3 22:18 acto bueno en fin uno a la forma pero

Voz 1995 22:20 por lo que sea está bien pero pasar alzaba yo soy el que contaba las espuelas de dejó de Tronos en fin muchísimas gracias Bricio Segovia te dejamos descansar que está resaca de Juego de Tronos en Estados Unidos te pillé viendo Nos vamos hasta Londres en Londres son poco más de las nueve son me veintidós minutos de la mañana con Canarias a las diez y veintidós la ciudad haya amanecido también hijo de Tronos aparece en la portada de todos los grandes diarios de todos los grandes medios Daniel Postigo muy buenos días buenos días aprecia señales de de vacío en las caras de de los británicos

Voz 29 22:55 pues sí sigue también igual que igual que expiraba el compañero de ésta de de Washington hay y se preveía que había una una tercera parte de los británicos vieran la la serie durante el episodio final durante esta madrugada aunque buena parte de ellos lo van a ver es esta esta noche a las a las nueve hora hora hora británica en múltiples y algunos algunos cines y mucha gente lo que sí que hay es mucha gente desconectada de las redes sociales hasta esta noche cuando se volverá emitir el episodio lo podrán ver con sus amigos en los pubs cenando con sus pintas de cerveza ahí sí que hay muchísima gente esperando hasta hasta ese momento guión

Voz 1995 23:40 de los actores de la serie Daniel son británicos imagino que el Reino Unido tiene ahora una nueva corte de personalidades con las que llenar las portadas y portadas de todo tipo prensa entre ella la Assens entre ella la prensa sensacionalista

Voz 29 23:55 sí efectivamente son bueno en buena parte yo diría que casi el ochenta a noventa por ciento de la hacéis son son son son son británicos y ese es realmente espectacular estoy estoy se vio el año pasado cuando hubo la una a una la la boda entre dos de los protagonistas Keith Haring Doni Rose Leslie que interpretan a Jon Snow Ingrid se casaron en junio y en en Escocia en un castillo que que recordaba a los de la serie que curiosamente pertenece a la familia de de ella ellas aristócrata también él los dos son descendientes del Rey Carlos II parece un un guión sacado de la tele sería sí que coparon muchísimas portadas de la prensa sensacionalista y y bueno fue una boda muy mediática en la cual participaron la mayoría de los de los actores de la película estaban invitados se tuvo que suspender la la grabación de la serie durante una semana no tuvieron más remedio que hacerlo para que pudieran asistir a esta rueda de cualquier cosa que que que hacen por ejemplo Sophie Turner una de las protagonistas Datu una frase de la serie que dice la manada sobrevive en una tienda de tatuajes en el Soho ya saliéndose vuelto popular con catálogos de tatuajes de la serie y hay múltiples eventos relacionar a dos con con cualquier cosa que hacen en sus protagonistas

Voz 1995 25:14 Daniel con Londres buenos días y muchísimas gracias

Voz 29 25:17 gracias buenos días en el último no

Voz 1995 25:20 bueno global Nos vamos hasta Asia mandado mensaje Tom muy que que yo creo que recogen el sentir de gran parte de la nave llama Carmen Quintana dice yo no me siento excluida yo directamente estoy harta muy bien Carmen es el sentir de mucha gente nosotros no sé si es siempre el el sentimientos parecido Adrián Fontilles muy buenos días

Voz 29 25:47 por qué tal buenos días allí

Voz 1995 25:49 fenómeno que llegó con la misma fuerza que en Occidente lo de Juego de Tronos

Voz 29 25:57 bueno primero decir que aquí no se sigue a través de la cadena HBO que fue censurada el año pasado fue a raíz de un programa el cómico John ver John Oliver que servido del presidente Xi Jinping así que los chinos lo ven a través de la plataforma tensa en que es la más importante aquí Ike tienda exclusiva esa es la forma legal de verla muchos otros también se descargan los episodios de forma legal la serie probablemente no alcanzan los niveles de seguimiento tan multitudinario que en otros países del mundo pero sí que es bastante exitosa derecho por ejemplo en la ha multiplicado el número de abonados e incluso los no palets líderes chinos han aludido a ella el presidente se limpien por ejemplo en una reunión reciente con mandatarios extranjeros aquí en Pekín

Voz 12 26:39 dijo que tenían que asegurarse de que el mundo no

Voz 29 26:41 en diera el caos de los siete reinos de western los espero que se dice así el primer ministro Lee que echan cuando estaba Keith habían robado varios episodios se dijo que las negociaciones que pagan ventilando que no eran una guerra sino algo mucho más cordial

Voz 1995 26:56 curioso es bastante eso ahora que olas de la censura que después acusarse suaviza pero para los que no habéis visto la serie al principio hay mucho sexo mucho desnudo violencia aparecen todos los capítulos esto cómo ha afectado la cómo cómo ha saltado a la censura en China

Voz 29 27:16 pues eh aquí el Gobierno chino es muy celoso de lo que ve su pueblo tiene todas las escenas de sexo han sido rutinariamente censuradas los televidentes aquí ya asumen que en cuanto los

Voz 12 27:26 actores empiezan a quitarse la ropa

Voz 29 27:29 que los censores sacará la tijera pero a pesar de ello hubo una gran polémica tras el primer episodio de la octava temporada cuando se percataron que había durado seis minutos menos de lo previsto y es que se hayan portado no sólo las escenas de sexo sino también las de extrema violencia sé que muchos decían que si le quitas el sexo y la violencia Juego de Tronos al final se queda en un documental histórico de todas formas como decía no es nada difícil conseguir aquí la versión original en internet así que es un problema bastante relativo

Voz 1995 28:04 bueno pues así se ha vivido en el mundo incluso en China el fenómeno de unas Erika acaba de terminar Adrián muchísimas gracias por atendernos un placer

Voz 29 28:14 gracias a vosotros

Voz 1995 28:16 dar cualquier fan de la serie no se preocupe aquí no no lo hemos visto yo quiero verlo no lo he visto así que no se preocupen que vamos a guardar los mucho de que haya cualquier tipo de comentarios horas suite persista bien analizará algo llega a todo el mundo por igual in no entendemos Google que es una buena serie una fantástica serie pero quizá lo más allá que en series y eso está llegando a límites que Xi Jinping utilice las series como argumento pues llama la atención tenemos una pequeñísima pausa hay enseguida

Voz 1995 33:42 el tema de poco más hay que hablar de esto hay que hablar un poquito más de porque nunca ha habido nada igual en la historia de televisión pero ávido alguna vez algo parecido Eva Cruz muy buenos días

Voz 3 33:54 buenos días Toni la primera sería que nos viene a todos a la cabeza como único fenómeno comparable a Juego de Tronos

Voz 14 33:59 es la semana pasada muchos éramos extraños pero ahora estamos todos aquí sólo Dios sabe por cuánto tiempo pero si no podemos leer libros lo el mismo título a que alusión al estado del fan al terminan la sede va completamente perdido esto qué es

Voz 7 34:19 esta serie creada por JJ ahí Brahms dará el relato de supervivencia de un grupo de pasajeros de un avión accidentado en una isla tropical en la que ocurrían fenómenos ex inexplicables un extraño humo inexplicables en explicar

Voz 1 34:29 un oso polar la presencia de otro grupo de Pérez

Voz 7 34:32 zonas llamado los otros La Ser enganchaba no sólo por la cantidad de enigmas narrativos y filosóficos que se iban abriendo sino por una forma novedosa de narrar en la que los personajes iban desvelando sus biografías en flash backs y cada episodio estaba dedicado a uno de ellos las series emitió en la cadena estadounidense Davis y de dos mil cuatro a dos mil diez en una era anterior en la historia de la tele

Voz 1995 34:50 porque no existían aunque parezca esto fue ayer no existían las plataformas de televisión Street

Voz 7 34:56 no lo que existía era Bit Torrent donde la gente se descargaba la serie

Voz 0228 35:00 novecientas mil personas lo hicieron las horas poste

Voz 7 35:02 priones a su emisión verlo en directo exigía dedicación y pocas obligaciones porque se emitió a las tres de la mañana en España igual que ha pasado con Juego de Tronos la cadena Cuatro estuvo esa noche del veintitrés de mayo de dos mil diez una cuota de audiencia con picos del cuarenta y siete por ciento y una audiencia estimada de más de cuatrocientas mil personas el final de Perdidos emitió de forma simultánea en cincuenta y dos países en EEUU siguieron los últimos minutos del último capítulo que se más bien más de quince millones de personas pero hay una diferencia muy importante con Juego de Tronos los fue perdiendo audiencia de temporada en temporada más de veintitrés millones vieron el final de la segunda pero sólo catorce el final de la cuarta se dice que los guionistas multiplicaron los enigmas y los Cleveland es de tal modo que al final no había forma resolver aquello terminara con un final más propio de Los Serrano que de base que hizo historia en la tele

Voz 1995 35:48 bueno volvemos al tema que hoy nos ocupa porque los titulares dicen hoy que cada episodio de Juego de Tronos ha sido algo parecido a una final del Mundial de fútbol

Voz 7 35:58 bueno los seguidores de la serie desde luego lo han vivido así y además Juego de Tronos ha superado a todas las series anteriores en valores de producción en localizaciones en audacia narrativa matando a personajes clave sin miedo a perder espectadores también han superado todas las más en la obsesión por mantener el secreto con medios técnicos como drones asesinos de drones espía medidas legales sin precedentes ha cambiado el paso de la tele lo que puede esperar de una narración televisiva esa ampliación sí que es cierto que lo hicieron otras series antes la que se nos viene a la cabeza es esta

Voz 14 36:28 no voy a hablar de no quiero que se mencione a Judy para nada la dejaremos al margen de todo

Voz 41 36:34 sí Twin

Voz 1 36:36 Eric David Lindsay

Voz 3 36:38 por el asesinato de la joven Laura Palmer en una onírica localidad del estado de Washington se emitió en abierto por supuesto del año noventa al año noventa y uno nada más la audiencia se volvió loca en los primeros episodios para luego ir perdiendo progresivamente interés a medida que la historia se hacía cada vez más difícil de seguir para ocupar tampoco espacio en el tiempo sólo dos temporadas ha durado mucho en el tiempo su recuerdo tanto que en dos mil diecisiete casi treinta años después emitió una tercera temporada que como no podía ser de otra manera decepcionó a todo el mundo porque Volver a los diecisiete después de vivir incluida

Voz 1995 37:08 ellos ya contaban con eso

Voz 3 37:10 sí lo hicieron para enfadar pero fue una de esas series que hace que los espectadores se sientan cultos e inteligentes que es algo que hace mucho la tele ahora mismo templo y la radio porque la radio siempre lo ha hecho la tele no siempre y algunas series también han intentado o algo parecido no si por ejemplo Los Soprano de cojones te pasa

Voz 2 37:32 qué qué cojones este pasa

Voz 7 37:36 es la gran serie previa a las redes sociales también tenía ese aspecto de placer exclusivo de serie compleja con personajes moralmente ambiguos que marca la tele de Siglo XXI y también fue el buque insignia de la cadena HBO se emitió de mil novecientos noventa y nueve dos mil siete hace ya más de diez años un aspecto muy destacable Los Soprano fue la audiencia se mantuvo extraordinariamente fiel todos los años de su emisión empezó con unos modestos tres millones y medio en Estados Unidos de media pero luego nunca bajó de los ocho millones ni siquiera el muy cuestionado final ha conseguido borrar de la memoria de los fans la calidad de la serie procura no era lo mismo porque HBO emitió el último capítulo en junio de dos mil siete aquí hubo que esperar hasta febrero del año siguiente para verlo

Voz 1995 38:16 vale mencionas HBO que por fin es la cadena pionera en series distintas y seres de calidad

Voz 7 38:21 sí Home Box Office taquilla en casa comenzó sus emisiones en el año setenta y dos y en el setenta y cinco Se convirtió en la primera cadena en emitir su señal vía satélite con la pelea de boxeo frívola en Manila entre Muhammad Ali Joe Frazier pero realmente ha sido la cadena que ha cambiado la forma de contar y consumir historias en televisión HBO creo Sexo en Nueva York convirtió a muchos en sería cielos con esta maravilla

Voz 1 38:45 que tenemos que más cercanos juntos bajo la tierra a dos metros

Voz 3 38:50 la serie sobre una familia que regenta una funeraria que nos enseñó a hablar de la muerte de otra manera sin A dos metros bajo tierra igual no hubiéramos estado preparados para todas las muertes de Juego de Tronos bueno

Voz 1995 39:00 es cierto que HBO marcó el camino pero después llegaron muchas cartas

Voz 3 39:03 sí Mad Men por ejemplo fue la consagración de la pequeña en sí y que luego rompió moldes con Breaking Bad calificaba aquí como la mejor serie de la historia luego llegó Netflix con narcos con sueños descensos con la española a la casa de papel pero realmente un fenómeno global como Juego de Tronos sólo puede compararse como decías a un evento deportivo como un Mundial de fútbol sabéis es la gente que no ponía la radio ni hablaba con nada cuando no haya podido ver un partido y lo tenían casa grabado en VHS ahora todo el planeta es esa persona rara nuestros compañeros del cine en la SER que han ido a ver el último episodio de Juegos de tronos en un cine se han encontrado allí con la profesora de Comunicación Audiovisual experta en series con chicas Josa que recordaba que a pesar de que cada vez más vemos la tele a la carta ahí de forma individual disfrutamos mucho con la experiencia colectiva

Voz 42 39:45 yo creo que es algo demostrado Juego de Tronos igual Manet demuestra hasta demostró estar semanas la película de Los Vengadores Lequi creo que hay una relación bastante estrecha en es sentido del valor de las historias de las de Prince ha colectivas al que tanto se habla del consumo individualizado de cómo nos relacionamos con los demás cuando consumimos yo creo que están muy grande narrativas en que han estado muchos años acompañándonos demuestran el balón

Voz 1995 40:08 sí me muy interesante vemos solos sería para hablarlo con los demás

Voz 3 40:13 os acordáis otros entrábamos juego saber dinastía Dallas Verano Azul V V fue un gran momento

Voz 1995 40:18 qué digo nada es verdad pero eso que contaba con seis cierto muchísimas gracias iba tú vas atrás queremos

Voz 43 40:25 pues vivir de manera de individual

Voz 1995 40:27 es menos contaba Bricio quién Estados Unidos en algunos sitios se han hecho quedadas para verlo en silencio SAE quedada silenciosas para que nadie hiciera ruido para que nadie hubiera para esos casi mejor verlo sólo en fin probablemente sólo exista el lugar está más muy cerca de donde estamos nosotros sólo existan lugar donde no menos de el último capítulo ojo se haya me las intensiones Intel con más intensidad más intensamente que esas concentraciones multitudinarias de seguidores algunas de ellas silenciosa Fano molestarse unos a otros las oficinas de HBO se imaginan esta noche en esas oficinas la gente de esta cadena por fin pone claro que alegría y que de desesperación que hacemos ahora no con nuestras dedicado una productora responsable de la serie ha hecho más grande y la pequeña pantalla hemos pedido diciéndole tiene mucho mérito porque están aquí enfrente pero hemos pedido a Tatiana Carral que es responsable de comunicación de HB en España que se venga el estudio muy buenos días Tatiana como tu ya has visto el último capítulo como habéis vivido este final desde desde la cadena

Voz 5 41:32 la sensación extraña la verdad porque cuando llevas tantos años trabajando con con este título le coges un cariño tremendo aunque te dé a veces muchos quebraderos de cabeza con lo cual esta mañana en sensación extraña un poco extraña de a ver qué hacemos ahora

Voz 1995 41:48 cómo se explica el fenómeno social que trasciende a la política que trasciende la conversación que trasciende a millones de conversaciones esta mañana con FON conforme el mundo va naciendo va hablando de esto

Voz 5 41:59 cómo se lo explica ex hombre yo estábamos mencionando antes no otros títulos yo creo que si por algo se ha caracterizado HBO desde desde su historia es por intentar crear ficciones que muevan la conversación no que sean entretenimiento pero que que Iker a mezclar entretenimiento excelencia creativa pero que muevan esa conversación entonces yo creo que en la casa se venía acostumbrado no a tener ese tipo de títulos qué tal es verdad que creo que el porqué Juego de Tronos pues porque mezclaba un montón de elementos unos muy arriesgados que era el el hacer un un tema de de de género fantástico y convertir una serie de televisión era un acontecimiento gigantesco porque todos sus elementos serán muy grandes digamos no

Voz 1995 42:46 qué cifras manejadas

Voz 5 42:48 pues los en la época del streaming no nos dejan decir cifras porque cuando se habla de de descuento des contextualiza no comparadas con con el con el share del de la tele abierta hablabais antes de las cifras que habían dado otras series históricas yo la última nota que tengo de de de la audiencia en Estados Unidos es que cada episodio de la octava temporada prometía o cuarenta y tres millones de de espectadores evidentemente sumado a los espectadores lineales a los creo consumen vía streaming en España te puedo decir que es lo mismo es decir los Planes de cada episodios en bien por millones pero es que ya no es la audiencia de anoche o la audiencia

Voz 1 43:30 pues muchos a lo largo del día muchas

Voz 5 43:33 a lo largo de la semana muchos en Times a lo largo de los meses

Voz 1 43:38 que a la población

Voz 1995 43:43 italiana cómo maneja es el secreto porque

Voz 1 43:45 otros que trabajáis en la SER con muchas hacía pero tú cuando su juramento en San siro pues contar tú cuando has tenido el último capítulo en tus manos

Voz 5 43:57 bueno el último es verdad que la las medidas de seguridad relacionadas con esta última temporada han sido excepcionales sí que las habíamos vivido con la anterior pero no hasta el punto en las que hemos vivido con esta pero también se entiende no porque cuando estás jugando con la ilusión con la esperanza o con con un con algo que tanta gente espera al final desde los mismos creadores y desde la propia cadena lo que intentas no es fastidiar a nadie no ni ni ni hacernos más dificultoso a los trabajadores de la cadena el trabajo sino preservar eso tan preciado qué es el secreto de qué va a pasar no entonces que hemos tenido un poquito más de de de medias de urea así el capítulo de hacer una idea de que está doblado y subtitulado con lo cual hay un margen vale de unos días que a lo mejor antes era una semana pues en este caso han sido lo mejor cuarenta años

Voz 1995 44:44 a esos contratos pasa si tú cuentas el final es spoiler fobia bueno desde luego Juego de Tronos es una serie marcada por las intrigas imán marcada por las luchas de poder pero es ficción Tatiana tenemos que dar paso a una noticia que habla justo de la misma con la misma base Nos vamos a a la realidad tienen Carral responsable comunicación de HB en España muchísimas gracias seguro que es ahora ya sí escuchan La Ser lo han oído en Google rompe con a la última noticia que teníamos esta madrugada los móviles en España millones ellos porque es la marca más vendida se iban a quedar sin alcohol sanciones en las aplicaciones pero atentos porque tenía la respuesta oficial de la empresa china Javier Ruiz muy buenos días qué tal

Voz 1 45:22 buenos días Toni veintiocho por ciento uno de cada cuatro teléfonos en España su teléfono Huawei Google dice dejará de dar actualizaciones Android es decir el sistema operativo de su teléfono móvil ya no va a funcionar esto es básicamente lo que ha dicho la compañía americana y efectivamente acaba de contestar la compañía china diciendo que serán ellos los que den actualizaciones el mensaje oficial es difícilmente comprensible dice la compañía china que será ella la que de actualizaciones que dé soporte a lo que se ha vendido ya ya lo que tienen stock digo es difícilmente comprensible porque el desarrollo es americano el hardware el cacharro es chino no se entiende cómo van a dar desarrollo al sistema operativo americano unos fabricantes de componentes chinos pero esto es lo que acaba de decir la compañía china quién tiene ahora mismo Huawei entre manos tiene un lío yo muy serio entre manos dice Juan literalmente vamos a dar actualizaciones de seguridad servicio post venta a todos los servicios a todos los teléfonos y a todas las tabletas que se han producido ya que están en stock esto es lo que literalmente dice la compañía guerra comercial ahora mismo entre China y Estados Unidos y los usuarios de Hawai entre

Voz 1995 46:38 en vez de ocho por ciento de teléfonos móviles en España son millones de teléfonos móviles más de dos

Voz 1 46:43 Jones de Telecinco en español Huawei a finales

Voz 1995 46:46 se va a desarrollar su propio sistema operativo hay que recordar Javier que tras en el fondo de toda esta cuestión hay una cuestión económica empresarial pero sobre todo hoy una cuestión de dominio de la información absoluta lo que americano contra el bloque chino el dominio de quién tiene la información del planeta los mexicanos quieren seguir teniendo la con sus compañías mientras que los chinos que ya lo hacen y muchos gobiernos con grandes compañías europeas quieren tener su su trozo del pastel en esa información Javier acaba de decir Jose

Voz 1 47:14 Borrell en el debate de la SER en el que habéis tenido aquí en el Hoy por hoy la que yo creo que es frase que lo resume todo esto no es una guerra comercial esto es una guerra tecnológica esto es una guerra por el futuro de la tecnología por el llamado cinco G el Internet de las cosas el que te va a controlar el coche el frigorífico el que te va a permitir comunicarte con la luz de tu casa qué ocurre China tiene una ventaja una ventaja muy considerable Huawei es el cinco G ahora mismo que ha hecho Donald Trump frenara Huawei frenara juego y significa intentar que cual con otras compañías americanas alcancen esa tecnología china así que ahora mismo esto es efectivamente una guerra comercial una guerra de aranceles pero sobre todo es lo que tú estás describiendo lo que acaba de decir Borrell una guerra quién controla el cinco G quién controla el desarrollo de Internet cómo se juega a esto en el futuro y luego está claro si le pones Sexo hoy Espadas dejó dentro no veo fino han visto la serie siga lo llevas al siglo XXI estos juegos kilo del sexo no me atrevería descartarlo tan rápida

Voz 2 48:17 sí

Voz 1995 48:18 Javier Ruiz muchísimas gracias seguimos

