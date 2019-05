Hoy por Hoy (20/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1657 00:00 lunes esta mañana de lunes con Antonio Martín Antoni muy buenos días buenos días Toni Huawei asegura que va a seguir ofreciendo actualizaciones y servicios posventa para todos sus dispositivos después de conocerse que Google plantea prohibir el uso de Android de sus aplicaciones en los móviles del gigante chino que argumentos a la empresa Javier Ruiz buenos días

Voz 3 00:25 dice juego y que hemos hecho contribuciones sustanciales al desarrollo y el crecimiento de Android en el mundo y que portan

Voz 4 00:31 esto

Voz 3 00:32 van a seguir dando soporte Huawei dice literalmente en su

Voz 4 00:36 comunicado continuará proporcionando actualizaciones de seguridad y servicios posventa a todos los productos hijo honrará a la garantía de teléfonos móviles y tabletas incluyendo los que se han vendido o están en esto globalmente y concluye asegurando seguiremos construyendo un ecosistema sostenible lo que no explica es cómo porque Huawei no tiene derecho sobre Android iOS Android ahora mismo no va a permitir el acceso a jóvenes

Voz 1657 01:00 todos los dirigentes catalanes presos que han recibido el permiso para recoger sus actas para después de ser elegidos diputados senadores las han recogido menos uno Josep Rull que está esperando en el caso de Oriol Junqueras

va de grabarse un vídeo en el que dice que se siente orgulloso y que es un privilegio para él estar con amigos en el Congreso por lo demás Albert Rivera ha contestado esta mañana Mariano Rajoy después de que el ex presidente del Gobierno dijera ayer que considera Ciudadanos un partido bisagra Rivera recomienda Rajoy que analice la caída del Partido Popular en las elecciones generales lo ha dicho en un desayuno en Madrid

Voz 1645 01:57 desvelado que los diputados Nacho Prendes y Patricia Reyes repetirán como miembros de la Mesa del Congreso en los dos puestos que le corresponden a su partido dice que estarán frente a los pactos que Rivera da por hecho que Meritxell Batet para con los nacionalistas

Voz 1657 02:09 ampliamos la noticia del deporte que acabamos de conocer y les contábamos hace unos minutos uno de los jugadores de los que se rumoreaba que podía salir del Real Madrid Toni Kroos ha renovado finalmente el club blanco amplía Paco Hernández

Voz 0078 02:19 si hasta el año dos mil veintitrés el centrocampista alemán de veintinueve años que llegó en verano de dos mil catorce amplía su compromiso con el club blanco para las próximas cuatro temporadas hoy a partir de la una de la tarde dará una rueda de empresa en el estadio Santiago Bernabéu después de firmar

su nuevo contrato y sumamos que la fiscalía de Suecia ha presentado hoy una orden de detención por supuesta violación contra Julian Assange como ya anunció que haría la pasada semana el fundador de Wikileaks se encuentra ahora mismo retenido en una cárcel de máxima seguridad en el Reino Unido a la espera de que ese país decida sobre la petición de extradición de Estados Unidos por la filtración de documentos secretos

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 0460 05:44 sí sí y luego ya vamos nosotros exclusivo de la sección que eso de Eurovisión esas bueno no espera bastante fracaso no siempre no se nuestro voy a morir en ese mar de los cuerpos especiales voy allá tiene que ver con oro hubiesen así que

Voz 11 06:03 soy llegan nuestros cuerpos especiales

Voz 0460 07:34 a ver ese capítulo a la vista

Voz 1995 07:36 tercera temporada bueno es eso

Voz 0460 07:39 Lucha de gigantes también lucha gigantes gran canción pues Google le ha dicho

Voz 3 07:44 jugó Avui saben las aplicaciones que funcionan en mi teléfono saben si pues ya no

Voz 1995 07:50 yo voy ya nota junto y ahora no se juntan pero es que De Juana way a comerse no porque ha dicho juega Way que ya está desarrollando su propio sistema operativo amigo es como My Way y esto es más interesante que juega dice no es real es que es lo mismo pero exacto

Voz 0460 08:09 así que en la realidad de os quiero dar un poquito

Voz 1995 08:12 también de enjundia no no no

Voz 0460 08:14 perdona perdona yo me está pidiendo un libro por fin sí gracias nuestra porque es que eh que se viven múltiples aventuras o la imaginación hasta ahora siempre me dijo que estas leyes ahora ya empezaba leer un libro que se llama veintiuna lecciones para el siglo XXI recomiendo muchísimo del autor de sapiens de ideó models sí yo me pero la serie habla no habla de que estas grandes corporaciones van a ser ya ya son pero van a ser aún más gobiernos en la sombra que lo sabrán todos nosotros estamos regalando nuestra vida que esa es la batalla

Voz 1995 08:58 de fondo los claro el momento Javier Ruiz la batalla de fondo no es tanto economía que también los burdeles San sino el dominio de la control de la información global luego Huawei tiene los grandes el Dolores de grandes compañías de grandes estados son están tus datos de Hacienda donde tantos datos médico donde está todo el sistema está en servidores porque todo está digitalizado alguna vez deberíamos preguntarnos dónde está eso digitalizado pues te contrata a grandes compañías como Huawei que es la que tiene esa información hice Estados Unidos no esa información para mí que me viene mejor a mí que nosotros hemos amigos eso sí a cambio de un módico precio ha dicho Huawei hombre no esto lo manejo yo ya he dicho en el hombre yo es que lo de Agüimes y me viene muy bien

Voz 12 09:42 para más o menos el tema del con

Voz 0460 09:44 pero el lema del control social el disco un emperador alemán que ahora no recuerdo cuál pardillos era pero bajito con uno no me acuerdo no me acuerdo pero donde la frase era confusa

Voz 12 09:58 llegar es muy bueno pero controlar es mejor

Voz 13 10:04 poquito si es que el Caixa en casa claro

Voz 1995 10:08 si esto la gente también dice tu confió en todo el mundo pero reparte tu las cartas vale vale de esto entonces que es muy bueno para vosotros si tenemos el escandalazo austriaco donde Heinz Christian Strache

Voz 0460 10:27 de serio

Voz 3 10:28 estos callejeros no los extras Strache no es que era el del helado

Voz 1995 10:33 el vicecanciller ultra austriaco eh ha sido pillado en Ibiza con las arcas ruso en la que está ofreciendo el favores económicos a cambio de apoyo electoral y a decir que compre el médico sensacionalista de mayor tirada en el país para apoyarles y eso hará que a su vez el devuelva en contratos público

Voz 0460 10:49 la han pillado en Ibiza hablándole a ver yo es que trascienda mucho a un tío cómo se llama

Voz 1995 11:00 no estará te Adela Heinz Christian Strache

Voz 0460 11:03 poderoso dinero cosa con la sobrina dices

Voz 1995 11:07 de un oligarca de un oligarca ruso

Voz 0460 11:10 sobre esta premisa tú te esperas el que yo poquito detrás de un arbusto dándose lo suyo es fruto no no es así

Voz 1995 11:20 pues no resulta casi todo

Voz 0460 11:23 ni aquí los austriacos ahora se va Ibiza hablar se habla no nada vamos un poco seguirá yo que se le da

Voz 1995 11:29 esta sección debe tener algún tipo de enjundia único

Voz 0460 11:32 estamos opinando lo que está pasando el pueblo venimos a boicotear del programa pueblo pensaba que iba a ahí somos los dos abuelos de los mapas

Voz 1995 11:40 Eurovisión

hoy por hoy con Toni Garrido cada día

Voz 3 16:59 adaptamos vale visteis lo visión eh no estaba trabajando yo sé enterito puesto veintidós

Voz 0460 17:08 ir de cuando en el último momento de cuántos iban el XXVI vamos penúltimos hasta que votó el público

Voz 1995 17:15 claro porque el público soberanía público a saber

Voz 0460 17:18 bueno o va de soberano yo no la vista verás BS iba ganando sí sí que me dice que estaban todos los sevillanos todas malísimas menos la nuestra y una vez más se ha tratado como nos quiere maniobra ya bueno andábamos ya lo he dicho a la noticia esta así la noticia es que

Voz 1995 17:41 igual ningún punto

Voz 0460 17:44 escuchamos apuntado la tenemos una libreta apuntada esa me todas mixto Rusia

Voz 1995 17:49 el Bielorrusia fueron las dos únicas que naciones que nos dieron vota esta gente suene tan sí que vamos a conocer cómo funciona bien esto desde dentro con alguien que esté en esta ocasión ha sido jurado profesional del concurso de Eurovisión nada más y nada menos que suele Jiménez suele muy buenos días

Voz 13 18:06 buenos días solo usado

Voz 1995 18:08 esa es una de las mejores eso digo que poner seria

Voz 13 18:11 ahora no

Voz 1995 18:14 suele es una de las mejores vocalistas de nuestro país ha sido miembro de jurado profesional encargado de ese cincuenta por ciento de los puntos que España ha dado al resto de participantes de Eurovisión que cómo cómo fue esa votación Solé

Voz 1911 18:27 bueno fue fueron dos dos días estuvimos el lunes haciendo la selección de de la primera selección y luego el viernes porque los jurados profesionales de cada país veíamos el ensayo general realmente no y la verdad es que fue bien porque esto estaba acompañada de gente también profesional estaba Elena estaba David estaba Miki ahi ir Raúl entre todos y cada uno de nosotros fuimos haciendo nuestra lista luego se la dimos sin enseñárselo a los demás la vimos a la señora notaria que nos acompañaba y de ahí pues pasaron la puntuación Alemania que es la que hacía el montante de todo ajustaba todo entonces ni siquiera nosotros sabíamos es lo que había votado en nuestro compañero sea que fue todo como muy muy secreto y muy muy profuso

Voz 1995 19:23 entre las grandes favoritas en las casas de apuestas la gran favorita era la de Dukan loros finalmente ganador de Paises Bajos

Voz 2 19:29 qué

Voz 24 19:33 te sí

Voz 1995 19:38 cómo valora es Iñaki Dani el tema ganador de Eurovisión

Voz 0460 19:41 la bajón vaya juerga la bajón vaya juerga claro

Voz 1995 19:46 sólo que sabes que vas a comparar

Voz 0460 19:49 las canciones no estaba pero no valemos para jurar que fuimos allí con toda la alegría que llega el verano hasta los presentadores cantaba en España para que nuestra tiene que aprender a bailar

Voz 1995 20:04 yo le he con musicalmente a ti qué te parece la canción ganadora de Eurovisión

Voz 13 20:09 la verdad es que no está mal no era de Mis favoritas haya pero poco a poco es eso no pero no porque si no te atrevías ya lo decía no no no no

Voz 1911 20:19 parece lo que pasa es que en Eurovisión vamos a ver un Eurovisión es un espectáculo musical sobre todo prima pues el espectáculo la música también es importante evidentemente pero

Voz 25 20:30 no pero es un poco el conjunto no

Voz 1911 20:33 yo creo que este chico pues ya lo hizo muy bien a mí la canción no me parece de la por supuesto no me parece das peores o no pero bueno en fin tampoco se parece a la una canción que que vayamos a recordar mucho tiempo la verdad

Voz 1995 20:49 es una de las favoritas para soleado la favorita para suele es esta

Voz 26 20:54 es

Voz 1995 20:57 la canción de Australia Zero Gravity interpretaba personas grano coronada con una virgen una pértiga ante una puesta de escena

Voz 0460 21:05 en fin llamativa esta canción australiana

Voz 2 21:09 he subido la pértiga canto esto

Voz 0460 21:14 sí sí de hecho yo creo que no que la canción no les convencía a ver pruebas lo palo las paramos

Voz 13 21:26 una propuesta pero la verdad es que a mí me parecía asombroso que esa mujer pudiera eso me gustaba mucho Italia me gustaba mucho usted pero vamos que que este prodigio no eso eso es como casi nunca has cantado

Voz 1995 21:41 esas condiciones esperando a tener

Voz 13 21:43 que hacerlo subir al árbol aunque que no ser

Voz 0460 21:47 dicen las abuelas a todos lo que le meter un palo tiene exterior Chupa Chups la fregona alguien en Australia dijo que él un palo

Voz 1995 21:57 no sabemos si va y no sabemos qué hubiera pasado si Australia gane el festival porque de ser así el que gana organiza el festival del año siguiente imaginamos que el vamos el despliegue de Europa Europa no bueno ya no es Europa ahora ya participan países de todo el mundo invitados y está muy bien que que lo haga

Voz 1911 22:17 pero decía decía Anthony que que en ese caso parece ser que lo comentamos entre nosotros de que Australia elige a un país que está en la Unión Europea para que se haga el gesto

Voz 25 22:33 tal allí su comentaban no

Voz 1911 22:36 porque si no imagínate aquí

Voz 1995 22:39 y además porque el cambio

Voz 1911 22:41 varios sería como de Dia de reserva por la mañana

Voz 1995 22:44 pues conmina tendríamos una opción de organizarlo suele llega

Voz 0460 22:51 porque es que no hay manera suele musical

Voz 1995 22:53 el festival Únicas muy completos en muchos países la gente

Voz 13 22:57 sí él ve la final pero hay una semifinal

Voz 1995 22:59 con otros tantos países compitiendo unos con otros este año por cierto Portugal que hace dos años no se clasificó para para final promete fruto de ese rencor porque me Stonianos les votamos a ellos pero es verdad que musicalmente es tan variado que decir taxativamente esto es bueno o esos malo es un poco atrevido

Voz 1911 23:16 mira es muy difícil yo creo que es muy difícil presentar una canción para Eurovisión empezando por ahí eh porque no se sabe muy bien lo que quiere el público os pido tú tienes que yo creo que la apuesta que cada uno de los países hace pues la hace con la mejor voluntad no luego también hay muchas canciones a mi a mi modo de ver hay muchas canciones que parecen no luego también me gustaría y ya mete un poquito una de mis hijos que tú dices es cuánta quién quiénes son los compositores porque a veces se parecen tanto que parece que que sean casi los mismos no los productores no es un poco como como El Sello Eurovisión no hiló cuántas mujeres hay detrás de todo esto de cuantas autoras por ejemplo es yo sé me lo preguntaba yo estos días cuántas mujeres autoras compositora as o productoras hay detrás de estas canciones por ejemplo no me me es una de las cosas que yo me preguntaba no

Voz 13 24:14 yo me pongo su nombre

Voz 0460 24:19 claves para mí es que el festival hace bastante aburrido porque parece la misma canción a trozos sí

Voz 1911 24:26 sí es un poco como que que se lleva ahora mismo que es lo que más está oyendo y entonces es un poco pegarse a la a la moda no entonces ahí claro pierde autenticidad creo yo no porque realmente pues los autores o los pro los productores porque también son canciones como muy muy en la mayoría de los casos son como muy fabricadas no porque por eso Salvador sobra ganó hace unos años con con esa propuesta tan tan

Voz 25 24:55 tan real que nos bajaba a la pura

Voz 1911 24:59 belleza no suele en los últimos años

Voz 1995 25:02 no digo polémico pero sí llamativo la diferencia que hay entre el voto de profesional que es el que conocemos con los doce puntos ocho diez ocho además del voto el público que al final parece que da igual lo que los profesionales caso Ricky Merino siempre acompañaba te acompañaba también el guitarrista de CO David Feito al final parece que lo que opina el jurado profesional es una cosa luego hay al público da la vuelta al festival como volvió a ocurrir este año no deberíamos acompasar los unos y otros

Voz 13 25:36 la verdad es que no es complicado yo pienso que

Voz 1911 25:39 que que es difícil no porque también sabéis que depende qué país se tiene a Eurovisión es más importante

Voz 25 25:47 los el tipo de público otro todo

Voz 1911 25:51 ceses es complicado a mí me parece bastante justo pero bueno es verdad que parece que los jurados profesionales se quedan ahí en segundo plano pero bueno es lo que tiene que ser a lo mejor no

Voz 0460 26:04 sólo entonces un poco bajo Nero que cante casi dos

Voz 27 26:07 pues sí que es un poco bajón héroes si hablábamos antes cada uno en su idioma

Voz 1911 26:11 sí lo que pasa es que otra vez sea Eurovisión no perdamos de vista que Eurovisión es un gran negocio porque las canciones que suenan en Eurovisión pues he generan muchos derechos eso no podemos perder

Voz 13 26:24 lo de vista no

Voz 1911 26:25 entonces si tú presentas una canción tiene bastante éxito a nivel europeo y en inglés por supuesto lo va a tener mucho más fácil no claro es lo que tienden a hace casi todos los países no en España pues seguimos manteniendo hay un poquito con con con Mikel lo hemos mantenido creo que es una canción que que para el público español está muy bien porque es una un estilo que ahora mismo se oye bastante no pero a la vista está que que realmente a nivel europeo este tipo de canción parece que no no tiene tanta tanta repercusión tan no está tan a la moda

Voz 1995 27:07 con por fin el inglés acaba siendo el lenguaje

Voz 2 27:10 qué más o menos lenguaje internacional

Voz 1995 27:12 tal cuando chapurrea un poco vas a cualquier país Unión Europea acabas utilizando el inglés para para hacerte entender

Voz 0460 27:19 su hueco y eso le hizo una cosa sólo una duda pese a ver cine no

Voz 13 27:26 yo no soy una experta no pero pero pero

Voz 0460 27:29 vamos a ver si lo resolvemos entre quiénes son nuestros informadores para que tenemos que tener es topos vamos a hacer las cosas bien temporal del podemos y no tenemos informadores debemos empezar a tener los pues que cuando gana una canción lenta mandamos una animada cuando mandamos una animada gana la lenta pero cómo puede ser que base igual

Voz 1995 27:53 bueno vamos a pensar sobre este interesantísimo extremo que acaba de contarles Dani Mateo hacemos una pausa ahí está Iker

Voz 0460 27:59 ironía no te

Voz 0460 33:33 lo que llamaron en Eurodisney

Voz 33 33:35 en la playa hacía un tiempo estupendo hubo miles de personas que acudieron es una ciudad abierta moderna aprovecharon para también una noche blanca museos abiertos Siro ha habido miles miles de personas que se han ido a Tel Aviv israelíes también extranjeros lo que sí es verdad que las autoridades han han admitido que la que la tasa de ocupación de los hoteles vacío lo que ellos esperaban ha habido

Voz 0460 34:01 israelíes que han participado la fiesta pero no tantos

Voz 33 34:04 Eros debido al a lo caro que era poder permitirse pagar una una habitación de hotel en en Tel Aviv eso sí que sí que ha sido uno de los puntos negativos que han admitido después de después de que haya pasado la la gala del sábado

Voz 1995 34:16 Beatriz está ahora mismo en Gaza las protestas por la situación en Palestina se colaron en el festival el actuación de Islandia una una banda de heavy que cuando se enfocaron en la Green Room llevaban bufandas de de apoyo al pueblo palestino es una de las imágenes más que más ha trascendido de de toda la gala qué significa hoy Beatriz este festival para los palestinos

Voz 33 34:38 bueno los palestinos y no supo sea escuchado pero no no demasiado ellos protestaron porque la las la publicidad del festival Gustavo utilizando lugares

Voz 27 34:50 ocupados

Voz 33 34:52 ven que según el derecho internacional es una ciudad ocupada no se podía presentar como Israel y ellos esperaban durante durante la ceremonia que hubiera algún gesto es verdad que Islandia había avisado de que algo iban a hacer muy buena Irún muchos palestinos que han dado las gracias a este grupo por haber demostrado las banderas palestinas y también a a Madonna por haber mostrado esa imagen de los dos bailarines con la bandera israelí la bandera palestina abrazados pero es verdad que las voces más disonantes a a lo que ha pasado esta semana en en Tel Aviv han venido de los propios israelíes que no muchos pero sí han conseguido que sea una una voz diferente que avisaba de que esa imagen idílica que estaba transmitiendo Israel que existe y que real no es la única que también hay una ocupación de los territorios palestinos entonces sí que se han hecho manifestaciones se han hecho Tours alternativos a los que se ha querido llevar a los turistas que a Eurovisión a mostrarles otra cosa se ha señalado que Tel Aviv estaba a tan sólo una hora de coche de Gaza donde yo estoy en estos momentos muy cerca pero muy lejos al mismo tiempo pero son realidades que existen de forma paralela

Voz 1995 36:01 sí interesante siempre y el foco una y otra vez va a estar en el lugar donde ahora mismo se encuentra la corresponsal de la SER Beatriz Beatriz muchísimas gracias

Voz 27 36:10 gracias a vosotros un placer bueno

Voz 1995 36:12 el caso es que hubo un momento cuando vimos cómo la gente cantaba como la gente coreaba esta canción

Voz 3 36:24 más coreadas por el público y era notable que pensamos este este año va a ser así que después de la bajones los países bajo la gente tenía ganada los un poco arriba pero no ha sido este año en cualquier caso Miki esto

Voz 2 36:37 muy muy muy bien muy bien muy bueno

Voz 0460 36:40 adiós

Voz 3 36:42 cómo estás hombre bien Mickey cómo cómo estás qué tal ha pasado estos días

Voz 27 36:51 pues muy bien muchísima tensión muchísima presión pero yo creo que ha primado el intentar hacerlo lo mejor posible y pasarlo bien

Voz 1995 37:01 desvela que cuando cuando estás en la canción y el público está volcado contigo y la gente literalmente pone este pabellón ha va a ir a vuelta ahora es cuándo la canción cantándola hay un momento que pensamos

Voz 3 37:12 que este año sí sí este año sí es te pasa lo mismo

Voz 27 37:18 nosotros también habíamos trabajado tanto desde hacía como un ves que sabíamos exactamente todo lo estilo de lo que hacíamos y les repetirlo repetir lo que había para que saliese todo superen orgánico la gente en la calle no suelen España en otros países que hemos ido en decía quiere espectacular la canción que este año iba a ganar en el equipo gráfica de que súper importante decir yo me voy había encontrado ejemplo Londres hoy yo Ángel top tres seguro seguro y luego pues pases que no

Voz 3 37:50 cómo sale esa cuando ya te das cuenta que el jurado entre comillas buena profesional de dado para esta llega al público y sube tu plaza imagino que llegó de satisfacción pero lejos de lo que esperaba

Voz 27 38:06 claro sea nosotros el jurado tuvo puntos no kilo el público tampoco tiene tanto no sea tampoco me refiero en nosotros yo estoy en cincuenta y tres y por tanto quedamos como por votación de público que éramos como en los casos pero incluso así me sorprendí yo diría que el público no sido alarmas porque ya te digo todo lo que recibíamos en la calle en las preparan en redes y demás era como no se este año en España parece que va a hacer algo diferente sabes

Voz 1995 38:37 bueno de todos estamos muy contentos de cómo lo hemos hecho de lo que has defendido lo que has presentado hizo todo lo cómo luego acto Madonna pues ya vimos a cuantos puntos le tendríamos que dar a Madonna de sutura o quieta de Madonna y Nicky cómo se vivió lo de lo sales a cantar tú dices madre mía como si os escuchaba desde desde el pabellón

Voz 27 39:00 no desde desde el green room la verdad es que se escuchaba poquísimas como era el único que no estaban actuando en otros países en el momento de Dios mio

Voz 0460 39:10 yo voy a usted yo podemos confirmar que tú

Voz 27 39:18 era como un momento de revuelo en la sala de platos sabes todo

Voz 0460 39:23 menos mal que Modric niños Madonna como si no se Miki de verdad lo hiciste fenomenal

Voz 1995 39:33 enhorabuena al equipo enhorabuena Televisión Española propuesta por la valentía pues si bien y no se ha dado no pasa nada me gustaría que la oposición fuese otra Nos gustaría estar hablando en otros términos pero es lo que hay y no pasa absolutamente nada a Mickey un abrazo muy muy grande

Voz 13 39:48 un abrazo Mickey porque eso queda yo yo quiero decir eso que que la versó sobre gira esta si no que lo hicisteis

Voz 1911 39:58 fenomenal de verdad lo hicisteis fenomenal me parece injusta da todo lo que lo que ha pasado pero vosotros podéis estar tranquilos porque

Voz 3 40:06 sí

Voz 1911 40:09 sí es ese esa noche lo vamos lo luego

Voz 3 40:12 el Purito celebró mucho Miki

Voz 0460 40:16 te acuerdas lo que te dediquen yo te acuerdas sonó mejores hombre te acuerdas sonó que hay que hacer con Eurovisión que hay que hacer con Eurovisión no ir a Eurovisión que nos inviten oye yo una cosa es quizás la canción quizás la canción no acabó de gustar por lo que sea pero vuestra ejecución fue perfecta o sea no se podía interpretar mejor esa canción así una plaza abrazo muy grande cuya te mucho vale vale

Voz 27 40:49 muchísimas gracias al punto es

Voz 0460 40:52 suele cuando una artista como mantón sale esta manera vamos a escucharlo

Voz 3 41:13 esto como bueno pues suele te llevan años y años en el escenario

Voz 0047 41:21 yo creo que más que Madonna todavía no con la misma repercusión ni mucho menos

Voz 3 41:25 pero como te explicas que Madonna salga es que no es cantar fino no semi como bueno yo a Madonna creo que es un artista más

Voz 13 41:34 allá de de no sé si el más artista que que quitando lo de cantar no aunque sí ella ha destacado por la música

Voz 1911 41:46 no no hace yo creo que es muy artista muy completa que lleva muchísimos años llevaba admiro toda la trayectoria que ha tenido Madonna Iggy y lamentablemente no es la primera vez que la hoy a de esa final en un concierto lamentablemente creo que permite en ocasiones yo creo que hay que tirar de de otra cosa de playback

Voz 1995 42:09 pero es más desafinan es que en algún momento de la canción llega una nota y todas otras eso es esa final pero en el caso de Madonna desde el comienzo de la canción pues ella está en Cuenca la canción pues están Soria

Voz 1911 42:26 pero sólo tengo que decir una cosa y bueno a su favor puedo decir muchas pero en este caso es posible que ya no se oye da bien es que no se si el problema cuando estás encima de un escenario estás un poco vendido es verdad

Voz 13 42:41 me río nazi no se veía bien mi Sevilla

Voz 0460 42:47 es verdad que a ella se la veía tan ilusionada con estar allí desde el principio es ya desde la entrevista se vio una química con el presentador unas ganas de actuar Dallas de vivir la veía gitano y tal vez

Voz 13 43:03 estás diciendo bien no se totalmente tal vez

Voz 0460 43:09 no descartamos que fueran los nervios

Voz 13 43:14 no pero fíjate que en la en la

Voz 1911 43:16 actuación que nosotros vivimos no de Madonna sino de todos el día anterior hubo problemas técnicos de parecidos no entonces según comentaba David tiene muy poquito tiempo para ensayar para ajustar la los ajustes técnicos es una cosa bastante rápido incluso para Madonna lo mejor para es un es un espectáculo donde hay tanta tanta gente hay tantos artistas y la escenografía es tan brutal la que tiene los cambios que tienen que hacer que a lo mejor en la parte fíjate que es importantísima la parte técnica de sonido pues a veces un poco de esa

Voz 13 43:53 costara yo creo que a lo mejor algo de eso sí que ajustada ajustada ella tendría conocer después visitas turísticas

Voz 0460 44:01 que no apagón y la tele del hotel fue la habitación

Voz 13 44:05 voy a volver antes de que acabe la película Casi

Voz 1911 44:09 es el caso es que que Madonna tiene tiene como te digo como artista tal

Voz 13 44:15 pero afinar al final lo lo suyo más a que el otro día pues tan escandaloso que yo creo que fue un parar

Voz 0460 44:22 pensar esos segundos que hemos escuchado Madonna berrea vamos

Voz 2 44:27 escuchar a Soledad Giménez

Voz 0460 44:31 en cuanto a la que ya es bueno muy bueno son buenos pues el bueno bueno bueno tope de gama Soledad Giménez que sigue

Voz 36 44:42 sus mujeres de música así que a todos aquellos

Voz 1995 44:50 críticos con el concurso de Eurovisión a todos aquellos que a día de hoy todavía no se han recuperado de lo de Madonna que es difícil por favor encarecidamente vayan a un concierto de soledad ejemplo partidos vayan allí ahí ya si lo que quieren es música buena buena buena fetén vayan a un cuando tenemos concierto Soler

Voz 1911 45:09 pues mira empezamos en Boadilla el día once de julio y empezamos con muy muy ilusionados porque es la primera vez que no sé si sabéis que mujeres de música es una es un es un disco dedicado a las autoras y compositora latinas que que a mí me en enamorado estos últimos años bueno esto es un tengo más te tengo menos pero son son autoras de casi setenta años no hasta aquí hay el caso es que lo hacemos con la banda y con un cuarteto de cuerda precioso porque en el disco nos acompaña la Orquesta Sinfónica de Bratislava allí era demasiado a seis que traemos parte de todo de cuerda increíble y lo hacemos con con la banda ahí quedan las canciones que eran muy muy bien arropadas muy muy bonita y estoy deseando empezar con esta gira no

Voz 1995 45:59 para quitarse ese ese acuerdo incluiría a ella

Voz 13 46:02 sí bueno pues mira si es de Madonna cuando abramos en la el abanico para autoras y compositora

Voz 0460 46:15 canta suele música un beso muy grande gracias

Voz 13 46:20 muchas gracias y llegando y que yo no sé nada para Eurovisión pero me llamaron para esto claro

Voz 0460 46:27 abreviación no vaya por dios Sol podemos dejar morir en el barra a ti también

Voz 13 46:32 a ver yo yo no no estaría a la altura nunca no es tarea de altura nunca se bailar gente entiende puesto intermedio si queréis Boyer mira me ofrezco desde aquí un beso a todos gracias adiós

Voz 14 46:57 sí

Voz 0047 50:53 no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran a que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas

Voz 2 51:08 no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo a diario de apaga de la ONCE Piatti qué te importa hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 51:26 cuando encuentra el dato vais a quedar porque hoy hemos conocido algo muy importante de los españoles algo que está cambiando la configuración social de este país algo muy significativo ahora nos gusta alternar más de día que de noche

Voz 10 51:40 no

Voz 0460 51:44 es nadie

Voz 2 51:46 habitual porque favor acabo de ver creo que sí

Voz 0460 51:54 sí creo que sí lo ha dicho

Voz 20 51:56 pero ahora no vamos a hablar de estoy para que me puede informar

Voz 3 51:58 ahora yo veo es el no

Voz 1995 52:01 plan de ocio preferimos tomarnos una copa después del trabajo que hacerlo por la noche a y lo demuestra esta a los setenta y ocho por ciento de las mentes

Voz 3 52:09 desde Ginebra que sean en este país el Perotti Anthony se hace durante el día el setenta y ocho

Voz 0460 52:17 bueno yo tengo una teoría yo he tenido yo he tenido vaya no tienes otra cosa

Voz 1995 52:22 ya no tiene ya no tengo por Kenneth

Voz 0460 52:25 en el bar me fui pero el tardío no es más son los padres no no es más que una forma de alargar el noche aquí lo que pasa es que la gente quiere empezar a beber antes para poder bueno pero sí es verdad que a dormir a Lass

Voz 1995 52:41 no pero no hay

Voz 0460 52:44 ni un solo tardío que acabe a las de tarde de tarde ahorcado

Voz 1995 52:49 estar en Antropología cultural ensayista y autor de Sociología del modernismo Iñaki Domínguez

Voz 7 52:54 hola buenos días Burkina ambos habían

Voz 1995 52:57 ando la configuración de los hábitos este país

Voz 7 52:59 lo que una razón importante es el envejecimiento de la población no que que vamos haciéndonos más mayores no nos reproducimos entonces pues las costumbres predominantes son aquellas de las personas que que son de edad avanzada no digamos que la gente quiere salir de marcha a partir de los treinta y cinco treinta y siete años cuarenta años pues prefiere hacerlo por el día eh porque no es lo mismo las resacas a los treinta y tantos años que a los veinte no hay bueno y aparte incluso pues tener hijos y salir con tus hijos a tomar algo duro darte un poquito poquito quizás no es como tomar el vermú digamos juerga pero estas bebiendo esto esto

Voz 1995 53:34 vale y eso ocurren en toda España independientemente a la época del año lo estacional los más veranos más sin vernos ocurre en todo el país ese hábito estos cambios son naturales en todo el país

Voz 7 53:45 yo creo que que factor primordial es ese era el envejecimiento de la población no eso pasa país pues evidentemente

Voz 0460 53:51 vale pero en las zonas de playa donde digamos que lo habitó

Voz 1995 53:55 cientos también están negociando la venta de Ginebra Ashton