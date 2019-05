Hoy por Hoy (20/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día a las once en Canarias

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días los usuarios de los teléfonos móviles de la marca Way uno de cada cuatro de los que se vende en nuestro país afrontan desde hoy la posibilidad de perder acceso inmediato a las actualizaciones de sistema operativo Android Hinault descargarse aplicaciones y servicios eso es la primera consecuencia efectiva del veto que ha anunciado Google al fabricante chino después de que el presidente norteamericano Donald Trump incluyera al paso todo jueves a Juan Way en una lista negra comercial por suponer una amenaza para la seguridad nacional más allá de los debates de campaña o el inicio de la vida parlamentaria de la nueva legislatura es el asunto del que se está hablando hoy pues prácticamente todos los rincones de nuestro país asegura la marca china a través de un comunicado que están en condiciones de seguir actualizando equipos lo que no dicen es como Javier Ruiz

Voz 1995 00:50 de momento lo único que dice es que seguirá

Voz 2 00:52 proporcionando actualizaciones de seguridad servicios posventa sus smartphones tabletas y dispositivos pero no aclara cómo va a hacer esto el desarrollo y crecimiento de Android en sus plataformas de momento esta es la reacción de Huawei la OCDE acaba de adelantar lo ha hecho Ángel Gurría en CNBC que mañana va a recortar las previsiones de crecimiento por la guerra comercial es decir que esto pasa factura Hathaway pasa factura a la economía y a esta hora están cayendo las bolsas también pasa factura a las bolsas el IVA

Voz 1018 01:26 es cae un cero coma uno y el resto de Europa un cero coma ocho tenemos además una noticia de última hora una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional la UDEF por orden de la Audiencia Nacional contra una supuesta trama de blanqueo de dinero procedente de Petróleos de Venezuela que incluye registros en las oficinas de Raúl Morodo que fue embajador de España en esa país Ana Terradillos buenas tardes y según fuentes cerca

Voz 0125 01:47 las este operativo Amorós ex político socialista que fue embajador español en Venezuela se le atribuye el blanqueo de al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de la petrolera venezolana Petróleos de Venezuela la principal de allí para aflorar ese dinero el exembajador utilizo países de tránsito como Panamá y otros países latinoamericanos aparecen en las diligencias policiales la investigación se centra principalmente en el hijo de Morodo que blanqueo este dinero como asesoramientos ficticios los contratos de falsos asesoramientos realizaron entre los años dos mil ocho y dos mil trece según fuentes policiales según estas fuentes se prevén al menos tres detenciones en las próximas horas es una operación que está dirigido a pero el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz

Voz 1018 02:31 hora doce y los minutos a cinco días para las elecciones europeas los cabeza de lista de PSOE PP Ciudadanos Podemos y Vox han pasado por La Ser en el debate de casi una hora que ha moderado Pepa Bueno aquí en Hoy por hoy aquí la preocupación por el populismo es una constante todas las opciones salvo una salvo Vox no es consolida escuchamos por este orden a Josep Borrell Marisa Rodríguez Palop el Luis Garicano

Voz 2 02:51 el Jorge buscaré el Partido Popular son

Voz 3 02:53 los un partido europeísta que hemos frenado el independentismo aquí en España también en Europa en España lamentablemente los socialistas están enviando un mensaje confuso y sin duda uno de sus ríos en el sentido de que si tuviese más de un tercio de los diputados en el Parlamento Europeo podrían condicionar el funcionamiento de las instituciones lo que representan es una involución son evidentemente una amenaza porque lo que quieren es entrar en las instituciones para boicotear las pero están ahí por algo están ahí porque existe una Europa que no ha respondido

Voz 4 03:27 ah no ha sido no ha hecho su trabajo a la hora de crear empleo de calidad de crecer ha hecho su trabajo a la hora de proteger a sus ciudadanos de muchas cosas que les preocupan de la seguridad de las amenazas globales de cambio climático

Voz 2 03:41 a mí me llama muchísimo la atención que sea

Voz 5 03:43 de de amenazas Si que pone de manifiesto pues pues su bastante poco espíritu democrático porque esos son partidos políticos que concurren a las a sus selecciones en sus países y que tiene una determinada representación

Voz 1018 03:55 aquí en menos de una hora se ha despachado el trámite de acreditación parlamentaria de los cuatro diputados el senador independentistas encausados por el Tribunal Supremo un requisito imprescindible para que mañana puedan asistir a la sesión constitutiva de ambas Cámaras e han aprovechado para difundir un vídeo reivindicativo grabado en la sala de acreditaciones Alberto Pozas

Voz 0055 04:12 sí han entrado hoy han salido de esa sala de la primera planta sin hacer declaraciones pero han conseguido sortear José Antonio esa prohibición que hacía al Tribunal Supremo de dar ruedas de prensa con esos vídeos que han grabada en el interior

Voz 6 04:27 este congreso de porque estábamos data mi este apliquen todo transformar curiosos

Voz 0055 04:34 tras Jordi Turull Jordi Sánchez Josep Rull han salido ya camino de Soto del Real a la espera de ser o no suspendió sus carteras de diputados José Antonio se han quedado aquí en el Congreso cosas podían llevar a la cárcel

Voz 1018 04:43 no se trata de una conexión en directo con las calles de Santiago de Compostela manifestación de centenares de trabajadores de las llamadas empresas electro intensivas como Alcoa que sienten amenazados sus empleos López

Voz 0846 04:55 Feijóo solución Pedro Mójate ministra Maroto Nos ventas las motos son algunas de las consignas que están gritando ahora delante de la Xunta de Galicia este medio millar de trabajadores de las empresas dentro y te vas en gallegas las dos plantas de Alcoa en Coruña San Cibrao los trabajadores de Ferroatlántica y también los de Celsa Atlantic que reclaman una solución energética energética hay un futuro para estas industrias una tarifa eléctrica competitiva para las industrias el triste intensivas que esperan ese Estatuto que en principio está aprobado por el Gobierno pero que todavía no es efectivo dicen que es está pegando o el megavatio en algunos países Francia treinta euros en España cincuenta y cuatro eh euros y así no hay solución una solución que apuntan tiene que ser política

Voz 1018 05:41 parece Vitoria con Isabel Quintana de Carlos cara

Voz 7 05:43 en el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid contra Francisco Nicolás Gómez más conocido como el pequeño Nicolás por la reciente renuncia de su abogada la Fiscalía pide para él siete años de cárcel y una multa de ochenta mil euros por hacerse pasar por representante del Gobierno por primera vez de Venezuela aparece entre

Voz 1018 05:57 los tres principales países de procedencia de las víctimas de trata en España según las expertas el aumento de mujeres venezolanas víctimas de las mafias de la prostitución y la explotación sexual se está detectando desde hace dos años por la crisis económica y humanitaria en su país la Guardia Civil ha desarticulado una organización

Voz 7 06:11 se dedicaba embotellar y vender vino de manera fraudulenta han detenido a cuatro personas por poner en el mercado nacional e internacional alrededor de dos millones de botellas haciéndolas pasar por vino de la Denominación de Origen bien

Voz 1018 06:22 aunque el precio de la bombona de butano vuelve a bajar y encadena ya tres descensos consecutivos desde mañana costará trece euros con diecisiete céntimos sesenta y nueve céntimos menos que ahora el nuevo precio estará en vigor durante los próximos dos meses puesto en este bueno que tenemos de momento

Voz 1995 06:37 has visto el final de Juego de Tronos no muy al final y al principio no buscan un solo capítulo uno crítico enojo no viajará a otras muchas Jose

Voz 1626 06:54 que estas líneas las firmó el hermano cretino del más forzó el veintinueve de abril de mil ochocientos XXXIII historia para dejarle muy clarito a Fernando VII que el heredero de la Corona tenía que seguir llevando pantalones

Voz 8 07:07 Nieves Concostrina de lunes a jueves en La Ventana

Voz 1 07:13 con Carles Francino en la SER

Voz 1995 07:21 para hoy está saliendo del estudio

Voz 9 07:25 tal Marcos dice hay vida más allá de Juego de Tronos nunca la distorsión apasionado ahí irritado eh pero tiene razón si tiene razón todos cantado esa frase de no me siento excluida estoy harta yo sí he visto final de Juego de Tronos ya lo has visto sí sí se lo he visto pero no se puede decir nada no no no no pero esto y espero que te has levantado no no le he visto a las ocho de la mañana después de dejar a los niños en la ruta Río puesto delante de la tele y lo visto entonces a las trece eran Podemos no podría haber hecho las tres siempre que tú tengas se levanta a las seis

Voz 1995 08:02 tengas

Voz 9 08:04 Zidane ajustado marcador ajustado mucho la serie toda la seria hay que mirar sí es verdad que la última temporada para acelerar enterado han acelerado que como había que acabar con un pueblo personajes tienen digamos menos recorrido

Voz 1995 08:19 pero pero las ocho después de las última

Voz 9 08:22 de China es de los dos últimos capítulos cuentes que no he dicho nada dos escabechina es a estas alturas todo el mundo sabe la guerra contra los caminantes que caminantes blancos no digo nada vale me imagino tú te imaginas Tom me ha parecido una serie magnífica ocho de la mañana por cierto un café esta tarde en La Ventana de los libros estarán la trato

Voz 1995 08:44 Tora el editor de Los libros de juego de ni señor George RR Martin que muy particular muchísimo con una serie de virtudes es también muy conocido por la gente de la ficción muy conocedor de nuestro país siempre dice que su pizza favorita del mundo está siempre lo digo mal en Gijón alguna

Voz 9 09:04 el rejón dicha que más le gusta del mundo está presente siempre conjunto un sitio y otro hombre tiene pinta de que le guste la pizza hay más cosas

Voz 1995 09:12 pero se seguís antiguo extraordinario con ibais a las de los libros sí sí

Voz 9 09:16 bueno pero sí es una mirada lateral porque ya seguir hablando la serie me parece un poco todo porque Marcos le puede dar un golpe y a los barcos de la vida que son muchos que están no están al un poquito harto porque son muy pesado todos no pero bueno oye a la gente que la ha visto que las seguido que la hemos seguido de tal pues mira la la la gran putada que se termine más allá de interpretaciones si el final ha sido más épico menos épico y tal claro la gran contrariedad que se termina la serie sugería más pero yo sí latino y luego te diré una cosa eh

Voz 10 09:50 de la forma que ha terminado no no no no no no a estos general quedan algunas algunas ventanas

Voz 9 09:59 lo más abiertas para seguir hablando de quisiera hablando de ventanas abiertas además libros en las ventanas que no es que esto es una cosa que acabamos de mira este fin de semana aprovechando que hicimos en La Ventana en Canarias te tienes

Voz 10 10:12 a los cinco años muy bien muy bien muy

Voz 9 10:15 en de Radio Club Tenerife muy bien pasamos una tarde magnífica descubrimos vamos yo descubrí porque soy un orante esto de los canaristas que tienen una entidad propia como como forma de hablar el español que que el español no sólo es el castellano ahí arriba hay varias formas y en este caso lo de los carismas que estuvimos con con Umberto con el preside de de la Academia Canaria de la Lengua pues fue una experiencia magnífica porque es de eso que confirma que todos los días en la radio puedes aprender algo yo aprendí muchísimo lo pasaba muy bien además con lo vinagres Muti fue una una tarde muy bueno he aprovechado el fin de semana para leer y me he tragado de Pepa la primera novela escrita a cuatro manos por Lorenzo Silva Noemí Trujillo que se titula si esto una mujer que rememora poco el título de la novela de de de Primo Levi Si esto es un hombre bueno es una novela magnífica magnífica cuenta una historia que enlaza con un dato que hemos conocido hoy que es como se ha disparado en España el número de mujeres que vienen aquí a ser prostituidas víctima de las redes de trata esta novela cuenta la historia está basada en una historia real de una prostituta nigeriana a la que mataron y arrojaron un vertedero como si fuera

Voz 11 11:24 con un objeto una

Voz 9 11:26 una basura un un nada a partir de ahí empiece a tirar del hilo traza un retrato de de nuestro país de las zonas más oscuras de nuestra sociedad idea este mundo concreto lumpen de de de lo peor de lo peor de la prostitución bueno es una novela si esto es una mujer hoy les tendremos a Lorenzo yo Noemí seguramente a los cuatro una novela magnífica muy necesario

Voz 1995 11:49 hoy la esta tasa de sabores nuevos destinos porque la prostitución

Voz 9 11:55 somos el tercer país de Europa en consumir prostitución

Voz 1995 11:58 sí sin esto sí habréis entienden otro camino a través de la desgracia la situación en Venezuela es terrible si sabemos bueno pues se hoy hemos conocido que efectivamente hemos hasta mañana que muchas de esas mujeres son prostituidas e hizo orígenes venezolanos nueve echando porque la prostitución las mafias allá donde hay necesidades allá donde hay una situación desesperada encuentran fue una fuente un camino así que bueno será bueno contra a contrastar esta realidad que les contamos con esa ficción de Lorenzo Silva

Voz 9 12:27 dato eh que decir sí sí sí existe

Voz 1995 12:30 todo tráfico de de mujeres con destino

Voz 9 12:33 España es porque España tiene un potencial de consumidores de prostitución

Voz 1995 12:39 estamos terceros Europa lamentable

Voz 10 12:41 en fíjate también están Antonio Resines oyendo por la radio con lo cual haremos Un poco de balance ahí de Estepa bueno Resines es un género en sí mismos tesina podéis valorar como tú ya lo has visto que el de Juego de tronos con el final de Los Serrano o esa cero hay una comparativa Boirron no me hagas decirlo ahora no no digas nada no digo yo no lo peor tampoco no no no no no no no

Voz 1995 13:02 Carles Francino Llàcer luego te escuchamos juego de Rafa Toni Garrido cadenas

Voz 12 13:09 sí Juan de Carlas tienes una luna rota no te puedes quedar sin tu coche en Carlas puedes pedir cita fácilmente y es coger el día y la hora que prefiere más nuestro compromiso dejarte el menor tiempo posible sin tu coche

a qué hora está prevista hoy la nueva que está prevista hoy la nueva ocurrencia campaña de Isabel Díaz Ayuso la candidata del PP a la Comunidad de Madrid que la asociación ultraderechista Hazte Oír fuera incapaz de convocar a más de cien personas en su manifestación contra la ley de violencia de género los para que se lo haga mirar que causará más conmoción en los fans el final de Juego de tronos o que Isabel Pantoja amenace con abandonar Supervivientes sabemos que Madonna se llevó un millón de dólares por cantar en Eurovisión pero cuántos puntos liberado el jurado y el televoto por de esa finar como lo hizo qué cambiará en la vida de Gareth Bale ahora que la Liga terminada sabe ya que la ganó el Barcelona