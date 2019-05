Hoy por Hoy (21/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1 00:14 en la Cadena Ser

Voz 0027 00:22 la superé todos muy buenos días esta mañana a las diez y a sólo cinco días de una nueva cita electoral se constituyen las Cortes de la décimo tercera legislatura es del Congreso Pepa Bueno va a dirigir una edición especial de Hoy por hoy para contarles todo lo que suceda en esa sesión constitutiva marcada por la presencia de cinco de los presos preventivos el estos cinco consiguieron actas de diputado senador en las últimas generales que Junqueras Sánchez Rulli Turull en la Cámara Baja y Romeva en la alta este congreso de este virus Tata este es el momento en el que recogían ayer su acta de diputados allí en el Congreso momento que aprovecharon también para enviar varios ni dio mensajes a través de las redes sociales el otro nombre propio de la jornada va a ser el de Meritxell Batet nueva presidenta del Congreso que ya tiene la primera patata caliente esperándole en su despacho todavía no estrenada esta patata caliente es la más que probable suspensión de los presos preventivos se lo contamos pero antes tenemos noticia de esta noche es una noticia triste en el mundo del deporte ha muerto uno de los pilotos legendarios de la Fórmula uno de Fórmula uno Niki Lauda tres veces campeón del mundo Sampe buenos días

Voz 1161 01:27 a unos días Aimar a los setenta años y tras padecer este año diversos problemas de salud se sometió el pasado verano un trasplante de pulmón Nuevamente hospitalizado en enero por una gripe y ayer por problemas renales que finalmente no ha podido superar tres campeonatos de la Fórmula uno y mil novecientos setenta y cinco setenta y siete y ochenta y cuatro doscientas siete carreras disputadas XXV ganadas y una rivalidad que quedó para la historia con el británico James Hahn

Voz 0027 01:47 aquí el duelo por la UDA contrasta esta hora con la alegría en las calles de Pamplona Osasuna vuelve a Primera tres temporadas después si así lo celebrado esta madrugada en la plaza del Castillo la afición rojilla comienza el martes veintiuno de mayo con la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China arrastrando pérdidas a las principales bolsas del mundo y quizá a consecuencia de semejante terremoto económico Trump ha anunciado esta noche que suaviza ligeramente el veto a Isabel Villar buenos días

Voz 2 02:26 buenos días el Departamento de Comercio le ha dado una autorización de tres meses para que las compañías puedan adaptarse a las nuevas limitaciones a pesar de eso en las da que el índice tecnológico de Wall Street cerró anoche con una caída superior al uno con cuatro por ciento

Voz 0027 02:39 sobre Economía aquí en España día Santander han llegado a un acuerdo para salvar in extremis a la cadena de supermercados Se aplaza el pago de la deuda hasta dos mil veintitrés la compañía y sus cuarenta mil empleados ganan tiempo en Francia los tribunales han ordenado que se vuelva a alimentar al tetrapléjico que lleva más de una década vegetativo cuyos padres ultra católicos insisten en mantener conectado artificialmente contra el criterio de los médicos su mujer y sus hermanos

Voz 3 03:08 sí

Voz 2 03:11 lo anunciaba el abogado de los padres a las puertas del Tribunal a pesar de que habían empezado a dejar de alimentarle ya tendrán que volver a hacerlo hasta que se pronuncie un Comité de Naciones Unidas

Voz 0027 03:20 de allí en París está ya detenido el hombre que ayer escaló la torre Eiffel sin ninguna medida de seguridad obligó a desalojar la entera bueno hoy la Torre va a reabrir ya con normalidad

Voz 0978 03:32 qué tiempo va a hacer hoy Jordi Carbó buenos días buenos días el tiempo soleado en la mayor parte de horas en el conjunto del país sólo durante la tarde en las provincias del Mediterráneo se van a formar nubarrones en puntos de montaña con chubascos que pueden descargar con intensidad pero durante poco rato después se pueden acercar a zonas próximas no de montaña pero más debilitados pero como decíamos en general un martes soleado con temperaturas ahora parecidas a las de ayer durante la tarde máximas un par de grados más altas en la mayor parte del país nos moveremos entre los veinte y veinticinco grados

Voz 0027 05:22 bueno a las siete de la mañana Pepa Bueno les va a saludar ya en esta edición especial de Hoy por Hoy por hoy desde el Congreso hasta las diez y media de la mañana a las nueve y media en Canarias a esa hora utilizaremos el relevo a Toni Garrido estará acompañado de Gonzo con quién también vamos a cotillear eso es literal a cotillear en esta sesión constitutiva de las Cortes Danny De la Fuente buenos días

Voz 1621 05:44 bueno no hay más buenos días a todas y a todos con la canción del cotilla esto me recuerda que cuando le dije a mi madre que quería estudiar periodismo Jon me dijo te lo crees es un cotilla y lo que quieres es cotillear aunque sea en los cotilleos políticos en fines que es una costumbre muy nuestra esa la de Cotillard lo vamos a abordar esta mañana con Toni pero antes de saludar a Tony por el estudio de Pepa en el Congreso van a pasar Carmen Calvo Pablo Casado Albert Rivera Pablo Iglesias Ana Pastor entre otras muchas sorpresas sorpresas como las si los cotillas de Lucía Méndez Esther Palomera Joaquín Estefanía e Ignacio Ruiz Jarabo

Voz 1 06:18 ya

Voz 11 06:29 qué

Voz 1621 06:36 a las once una hora antes en Canarias que mejor que cotillear en la larga hay descontrolada trayectoria artística de Emilio Aragón que viene hoy con nuevos proyectos muy interesantes bajo el brazo que va a compartir con todos nosotros

Voz 0027 06:48 ahora a punto de constituirse las Cortes les preguntamos esta mañana qué expectativas tienen puestas en ellas que que esperan de nuevo Congreso y del nuevo Senado

Voz 1621 06:56 qué gestos les gustaría ver hoy que palabras les gustaría escuchar tienen el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis para depositar sus Cesc

Voz 0027 07:07 y además hoy hay convocadas huelgas en la educación infantil en el campo

Voz 1621 07:11 el profesorado de las escuelas infantiles protesta contra la precariedad a la que les condena el nuevo convenio colectivo dicen en el campo español protesta también por la no llegada del aumento del salario mínimo así que buscamos a empleados de los dos sectores de guarderías y escuelas infantiles a trabajadores y trabajadoras del campo que nos cuenten sus condiciones laborales y sus reivindicaciones en el nueve uno cinco las dos dieciséis sesenta han whatsapp en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0027 07:50 bueno son las seis y ocho de la mañana cinco y ocho en Canarias Así empieza hoy por hoy con Nacho Sánchez y Elena Sánchez en la técnica con Jordi Fábrega y Andrea Villoria en la producción

Voz 6 08:04 abro

Voz 12 08:05 hola buenas tardes buenas tardes ninguno escuché especial multitudinario con gente que viene absolutamente todo partes ya estamos todos muchísimas gracias a la verdad

Voz 6 08:17 Ventana todas las tardes de cuatro a ocho de la tarde hora menos en Canarias a bordo bonificar las Francino

Voz 1100 09:42 dejó algún momento inusual

Voz 14 09:47 como las fórmulas que utilizaron los diputados de podemos escuchábamos con algo

Voz 0858 09:51 las dificultades la de Carolina Bescansa que asistió al pleno con su bebé fue una de las imágenes de aquella sesión habrá que ver cómo acatan la Constitución los diputados de Vox que en Les Corts Valencianes rejuraron por Dios y por España pero la atención va a estar puestas sobre todo en los parlamentarios del proceso van a buscar los puestos centrales del hemiciclo que son los que tienen más visibilidad Junquera subió Junquera se va a buscar también el saludo con el presidente del Gobierno en funciones con Pedro

Voz 0027 10:18 Sánchez Isabel Javier que la primera petición que van a tener sobre la mesa Meritxell Batet y el resto de la Mesa del Congreso es la que tienen ya redactada PP y Ciudadanos en la que piden que se suspenda inmediatamente a Junkera así el resto de parlamentarios que están sentados en el banquillo el Supremo

Voz 0858 10:31 esta misma tarde o mañana miércoles la nueva presidenta del Congreso va a reunir a la Mesa para pedir un informe a los letrados sobre la suspensión automática de los presos que están siendo juzgados por rebelión en el Supremo en medios parlamentarios hay división de opiniones los que estiman que la suspensión es automática en función del artículo veintiuno del reglamento del Congreso a una vez que Junqueras Sánchez Rulli Turull adquieran su condición plena de diputados eh y aquellos otros que estiman que hay que estudiar los matices jurídicos y salvaguardar la independencia del Poder Legislativo frente al judicial de hecho el propio Tribunal Supremo señala que es el Congreso el que debe decidir sobre esa suspensión será por tanto en una nueva sesión de la mesa quizá el próximo martes donde se aborde la suspensión al lado de ese informe de los juristas no hay prisa según recuerdan en fuentes parlamentarias porque el pleno de investidura aún está lejos el propio Juncker ha dado a entender que podría dejar su escaño para asumir el de la

Voz 0027 11:23 eurocámara gracias Javier eso en el Congreso hoy en el Senado se va a elegir al también socialista catalán Manuel Cruz como presidente de la Cámara Alta es la alternativa que buscó Pedro Sánchez tras el veto de los independentistas y de la derecha a la designación de Miquel Iceta como senador autonómico y que era el plan el plana de de la Moncloa para dirigir el Senado un bloqueo que el PSC recurrió al Tribunal Constitucional y hoy en principio los magistrados van a decidir en pleno si admiten o no a trámite ese recurso Javier Álvarez

Voz 0689 11:51 los jueces continuarán hoy el estudio de los informes técnicos preparados por los letrados del tribunal que en principio proponen que no se admita a trámite el recurso al no apreciarse vulneración de derechos la mayoría del tribunal es partidaria de aceptar que este caso se deba admitir al menos para estudiar su alcance y escuchar a todas las partes afectadas al Parlament al fiscal antes de decidir sobre el todo el asunto ahora bien lo que parece improbable según fuentes consultadas es que se acepte la medida cautelar de suspender los efectos de la votación del Parlament porque sería una injerencia en el ámbito político aunque desde luego sí abrirán la correspondiente pieza separada para estudiar esta suspensión otras opiniones más críticas son contrarias al recurso porque aseguran entre las funciones del Tribunal no está poner o quitar senadores además el recurso de Iceta pone en cuestión el mecanismo de votación que se ha utilizado para decidir si tenía o no que es Arsenal

Voz 0027 12:41 por todo esto a cinco días de las elecciones

Voz 1 12:50 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0027 12:58 en total más de ocho mil pequeñas selecciones concentradas en un único domingo con innumerables frentes

Voz 6 13:05 hay consenso en que uno en concreto de la plaza

Voz 0027 13:08 que ese va va a servir para medir buena parte de la victoria o la derrota a nivel nacional serán Madrid a derecha pelea por no perder un gobierno autonómico controla desde hace veinticuatro años y que ahora mismo según las encuestas está a unos miles de votos de caer de un lado que lo otro y esto es importante los tres partidos de izquierda han prometido que si suman van a conformar una mayoría progresista Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 15 13:31 estos días lo dijeron ayer en el debate organizado por la Ser

Voz 0027 13:33 Ari el país un debate en el que estuvieron todos los candidatos salvo Isabel Díaz Ayuso Derek que dejó la silla vacía

Voz 16 13:40 del PP al debate así que Ciudadanos alzó como líder del centro derecha aunque los partidos de la izquierda enseñaron rápido sus cartas Íñigo

Voz 1428 13:46 con creo que es una seña de identidad eh

Voz 0799 13:49 de mi forma de hacer política que si hay suma progresista va a haber gobierno progresista es ganarle al que presentaría por tanto con con Isabel Serra faltaría más

Voz 16 13:57 Ciudadanos no fue tan claro con el PSOE de Anza Gavilán

Voz 17 14:00 no no pactara lo de Ciudadanos es un pacto entre dos los pactaron los ciudadanos dice que no usted querido aros dice que no hayamos acabado pero con Vox lo con

Voz 0799 14:07 esta señor Aguado yo no sé si a usted le apetece mucho pactar con señores como estos bombero

Voz 17 14:11 estaba epatar cogería un poste de Lenin detrás pero va a pactar no lo va a pactar a no mucho mejor eso pero va a pactar una gobernando ya me

Voz 15 14:18 esta Vox ha aprovechado la ausencia del PP para confrontar a cara de perro con la izquierda con temas como el feminismo Rocío Monasterio

Voz 1428 14:23 esas sea que las mujeres por mucho que tengamos enfrente a la extrema derecha vamos a seguir avanzando lo que vamos a las miran ver a dos días hay una violación en la que está aumentando

Voz 6 14:36 a los violadores reincidentes los queréis por la calle eso es lo que propone

Voz 16 14:40 la ultraderecha dice que Cáritas Xosé de Children son chiringuitos y anuncia que si gobierna cerrará Telemadrid

Voz 0027 14:44 una de las candidatas a las que acabamos de escuchar Isabel Serra de Unidas Podemos inició la semana pasada el viernes una polémica que se ha vuelto transversal en esta campaña que además ha trascendido las fronteras de la Comunidad de Madrid Serra dijo que ella no aceptaría las donaciones que la fundación de Amancio Ortega hazte a los sistemas de salud de diferentes autonomías sus compañeros de Podemos la están respaldando pero hay muchas otras voces e Izquierda ya derecha que no lo comparten tanto en Madrid como en otras comunidades hay daba buenos días buenos días un debate que se ha iniciado con él

Voz 1428 15:14 estas palabras la financiación de la sanidad pública no puede depender de la caridad el humor con el que se levanten los millonarios lo que necesitamos es que personas como Amancio Ortega paguen impuestos Serra acusa Amancio Ortega de no pagar sin una sola prueba desde el partido Irene Montero igual que Pablo Iglesias Echenique comparte tesis con su compañera este debate no va sobre si Amancio Ortega eso no Un buen hombre este debate sobre quién decide las prioridades de la sanidad pública llega la tromba de reacciones primero la de la ministra de Hacienda

Voz 18 15:43 incompatible una fiscalidad justa con que la empresa puedan dedica

Voz 19 15:47 a parte de su beneficio en los

Voz 0125 15:49 ellos público a María Jesús Montero según el presidente

Voz 15 15:52 el Sevilla desde Cantabria o el valenciano Ximo Puig o gobiernan la Generalitat ha tenido un convenio con la Fundación Ortega si se puede ampliar el futuro desde luego mi posición siempre será favorables pocas voces discordantes en el PSOE aunque al menos una si es Guillermo

Voz 17 16:06 Fernández Vara no en mi modelo que tengamos tecnología en función de la cuenta de resultados de la venta de de ropa mi modelos

Voz 15 16:12 no sólo han opinado en el PSOE Ciudadanos también se ha ido a por los morados

Voz 0027 16:15 a Podemos no le gustan las donaciones para curar

Voz 20 16:17 el cáncer pero les gustan las donaciones de Maduro queremos

Voz 0027 16:20 que toda ayuda sea bienvenida unas supuestas donación

Voz 15 16:22 desde Venezuela que también utilizan el PP Andrea Levy en Twitter o el consejero de Salud en Andalucía Jesús Aguirre que resume así la posición de su partido

Voz 21 16:29 bienvenido sea el debate que tuvo eco

Voz 22 16:32 Podemos lo dije que ojalá estuviera mano uno sino día además Ortega el ex ministro ha dicho también en Twitter que los de Iglesias han excedido con este tema todos los límites del populismo

Voz 0027 16:44 seis y dieciséis de la mañana cinco y dieciséis en Canarias la Policía Nacional sitúa al hijo del embajador de España en Venezuela en tiempos de Zapatero al hijo en el epicentro de una supuesta trama de blanqueo los agentes registraron ayer el despacho en Madrid el antiguo embajador Raúl Morodo sospechan los policías que su hijo al hijo Morodo ayudó a blanquear cuatro millones de euros procedentes del saqueo de la petrolera estatal venezolana Ana Terradillos buenos días buenos días según

Voz 0125 17:12 trece en diligencias policiales a cuyo contenido ha tenido acceso la SER Alejo Morodo el hijo del ex embajador español blanqueo este dinero con una empresa que se liquidó antes de que entrase en funcionamiento esta filial española Petróleos de Venezuela ibérica nunca fue dotada de recursos presupuestarios y Alejo Morodo fue la persona que aparece como liquidador la policía tiene constancia de que llegó a viajar a Venezuela hasta cuarenta y cuatro ocasiones en menos de cinco años para aflorar todo el dinero que se está investigando utilizó países de tránsito como Panamá y otros países latinoamericanos esta investigación la inició el que fue director adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino en el año dos mil quince se elaboraron diferentes documentos que llegaron a la Fiscalía Anticorrupción con información de dos confidentes venezolanos que acudieron a la Policía Nacional

Voz 5 18:05 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel en las redes sociales

Voz 1 18:10 el arroba Hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 23 18:18 la Cadena SER presenta

Voz 4 18:20 el placer de escuchar

Voz 23 18:24 al cumplir las tres

Voz 6 18:25 años matiza ya había aprendido a leer sola valiéndose de los periódicos y revistas que había en su casa

Voz 24 18:32 a los cuatro leía de corrido y empezó de forma natural a desear tener libros el único libro que había en aquel ilustrado hogar era uno titulado cocina fácil que pertenecía

Voz 6 18:45 una vez que lo hubo leído agua rabo memoria todas las recetas

Voz 23 18:50 decidió que quería algo más interesante dijo no poder comprarme algún libro libro preguntado él maldito libro que

Voz 25 19:03 n de malo en la televisión te hemos comprado un precioso televisor de doce pulgadas Ci ahora bien es pidiendo un libro

Voz 0374 19:08 te estás echando a perder hija la tarde del día en que sus padres se negó a comprarle un mito Matilda salió sola y se dirigió a la Biblioteca Pública del pueblo al llegar se presentó a la bibliotecaria la Señora Phelps le preguntó si podía sentarse un rato y leer hundir la Señora Phelps algo sorprendida por la llegada de una niña tan pequeñas en que la acompañara en ninguna persona mayor les dio la viene

Voz 6 19:32 dónde están los libros infantiles por favor pregunto matiz

Voz 0374 19:36 a esta allí en la espaldas más bajas dijo la señora Phelps quieres que te ayude a buscar uno bonito con muchos dibujos

Voz 25 19:45 dijo Matilda creo que podría

Voz 6 19:46 Maricarmen la sala

Voz 0374 19:50 Roald Dahl mil novecientos ochenta y ocho y la Reina se en el plan de escucha

Voz 10 19:58 ah

Voz 0027 20:00 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 10 20:03 eh

Voz 1 20:13 por hoy con Aimar Bretos después de

Voz 0027 20:17 el batacazo que se han pegado en a las principales empresas tecnológicas estadounidenses empezando por Apple y Google Donald Trump ha suavizado esta noche un poco sube

Voz 0858 20:26 tú a Hawai en los próximos tres meses

Voz 0027 20:28 también de Estado si va a permitir que el gigante chino Huawei compre productos estadounidenses para mantener las redes que ya tiene para poder actualizar los sistemas operativos de sus teléfonos corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 0125 20:41 buenos días la prohibición de las exportaciones de tecnología acogió a way entrará en vigor el diecinueve de agosto según el Departamento de Comercio el Gobierno estadounidense da este margen a la compañía china ya sus filiales según dice en un comunicado para mantener y respaldar las redes y equipos existentes de actualmente en pleno funcionamiento incluidas las actualizaciones es de Software la administración Trump incluyó a Hawai la semana pasada en una lista negra de compañías y personas a las que prohibe el acceso a tecnología estadounidense en la práctica esto hace que sea casi imposible que la empresa China compre productos fabricados en Estados Unidos esta medida afectará a numerosas empresas norteamericanas que actualmente proveen componentes y programas al gigante tecnológico chino por un valor de once mil millones de dólares como consecuencia de este veto Google ha retirado a las licencias de sus productos así como otros seis fabricantes estadounidenses de componentes electrónicos que también han anunciado que rompen relaciones comerciales con la empresa china

Voz 0027 21:39 aquí en Francia así a hombros como si acabaran de ganar una competición a hombros han salido esta medianoche unos abogados de la Corte de Apelación de París son los letrados de los padres de un nombre que lleva más de una década en estado vegetativo lo que celebraban esos abogados es que han conseguido que los jueces ordenen volver a alimentar al paciente tal y como quieren sus padres ultra católicos es la quinta vez que consiguen revertir la decisión de desenchufar le que defienden su esposa los médicos parte de sus hermanos corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 22:15 buenos días el Tribunal de Apelación de París decidió poco antes de la medianoche reanudar la alimentación e hidratación de Lambert que había sido suspendida a varias horas antes se trata de un enésimo vuelco judicial tiene lugar cuando ya nadie lo esperaba porque hasta la Corte Europea de Derechos Humanos había avalado durante la jornada la decisión colegiada de médico sí tribunales parental

Voz 1161 22:36 cumplir los cuidados que se han convertido en un ensaña

Voz 0390 22:39 entre terapéutico apoyando así la causa de la esposa Lambert vea la nueva decisión judicial

Voz 15 22:44 responda al Comité Internacional de los Derechos de parte

Voz 0390 22:47 son las discapacitadas de la ONU que reclama da por los padres solicita seis meses para estudiar a fondo este caso que desgarra la familia hay angustia a los franceses

Voz 0027 22:55 uno de los retos a los que se enfrentan los pacientes que sobreviven a un infarto es convivir con Un corazón en algunos casos a medio gas mermado por las lesiones que les dejó el ataque cardiaco ahora por primera vez investigadores de un hospital de Estados Unidos han conseguido reparar esas células muertas gracias a células madre de la placenta Javier Gregori

Voz 0882 23:14 seguidores del Hospital Monte Sinaí de Nueva York uno de los más prestigiosos del mundo han demostrado que las células madre obtenidas de la placenta tienen la capacidad de regenerar las células cardiacas después de sufrir un ataque al corazón por primera vez esta capacidad regeneradora del corazón se ha demostrado en animales de laboratorio pero según el estudio que publica la Academia Nacional de en Estados Unidos puede representar ya un tratamiento novedoso para reparar el corazón de los seres humanos porque el uso de células madre de la placenta permite atacar la zona del corazón donde se ha producido la lesión ya que viajan directamente allí a través del sistema circulatorio además de este modo se evita el temido rechazo por parte del sistema inmunitario del receptor

Voz 0027 24:00 seis Si veinticuatro de la mañana cinco y veinticuatro en Canarias Concha Velasco ya tiene un Premio Max de Honor por toda su carrera

Voz 26 24:07 Tour ve nada te España ante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todos lo alcanza quién adiós tiene

Voz 6 24:17 nada de lo recogió anoche

Voz 0027 24:19 en la ciudad en la que nació Valladolid recitando a Santa Teresa quién ella misma interpretó Supremo puso el broche a una gala marcada por la reivindicación del Teatro de la Danza este año el Premio al Mejor Espectáculo lo ha ganado la obra la ternura allí estuvo Marta García

Voz 1513 24:34 con el escenario el Teatro Calderón de Valladolid poblado de alpaca hay amapolas los Bucks han defendido la libertad creativa y de expresión en una gala en la que han sonado versos y textos de Lorca Calderón a Cervantes a la que no han asistido el ministro Guirao en y la directora general del INAEM Amaya de Miguel entre los premiados María Hervás por Ifigenia en Vallecas mejor actriz Revelación la ternura de Alfredo Sanzol Mejor Espectáculo de teatro Isabel Albertí director del Teatro Nacional de Cataluña Max a la mejor dirección que hablaba en su discurso de cultura de patria

Voz 27 25:06 vivimos un tiempo salvaje quizá es momento de decirle a nuestros queridos políticos que los verdaderos patriotas los verdaderos gestores de la libertad los veladores gestores del verdadero compromiso con el respeto a todos heterogénea somos los artistas

Voz 1513 25:23 que Concha Velasco que ponía en pie a todo el patio de butacas a recoger un Max de honor que dedicada a una de las mujeres que más le ha marcado en su vida Teresa de Jesús

Voz 0027 25:31 sí del teatro al cine en Francia continúa el festival de Cannes aunque sin Diego Armando Maradona está previsto que el ex futbolista acudiera al estreno de un documental sobre su vida subida real no la del mito pero finalmente no ha podido ir lo tienen que operar en Cannes está la enviada especial de la SER Pepa Blanes

Voz 1463 25:47 los Darden los veteranos belgas traen a Cannes el joven Ahmed sublime social de siempre adaptado a una realidad que vivió Europa en concreto Francia el radicalismo islamista de un adolescente musulmán pintada de los Dardenne no gustó demasiado a la crítica por su activismo y sin embargo han aplaudido más una película de época que cuenta la relación de amor de dos mujeres una de las pocas películas dirigidas por una directora Céline exclama ICANN se ha quedado sin la visita de Maradona el futbolista argelino dio plantón al festival en el último minuto así que el documental Diego Maradona lo han presentado su director el británico capaz y el entrenador argentino Fernando señorita

Voz 0027 26:35 sigue siendo

Voz 28 26:37 hasta el chico que quería jugar a pelota aunque no hubiera Dust aunque tuviera hambre hoy que quería regalarle señora cosa que la casita

Voz 13 26:50 un recorrido por sus éxitos futbolísticos y por su etapa en el Nápoles cuando tuvo sus coqueteos con la Camorra y con las drogas

Voz 29 27:01 miedos

Voz 1 27:08 pues pasamos de un histórico del deporte otro

Voz 0027 27:18 al expiloto de Fórmula uno Niki Lauda que han muerto esta madrugada Sampe buenos días buenos días Aimar

Voz 1161 27:23 tras padecer este año diversos problemas de salud se sometió el pasado verano un transplante de pulmón Nuevamente hospitalizado en enero por una gripe y ayer por problemas renales que finalmente no ha podido superar a los setenta años

Voz 1621 27:33 por ejemplo en el suelo eh

Voz 1161 27:35 el campeón de la Fórmula uno en tres ediciones mil quinientos setenta y cinco setenta y siete ochenta y cuatro con doscientos siete carreras disputadas veinticinco ganadas y una rivalidad que quedó para la historia con el británico James Hunt en la temporada de mil novecientos setenta y seis en la que Hansa hizo con el campeonato por un punto tras sufrir Lauda un accidente en el que se incendió su monoplaza y que le tuvo fuera seis semanas una noticia triste de esta madrugada que contrasta con la alegría que se ha vivido esta noche en Pamplona

Voz 16 27:58 ah

Voz 1161 28:05 era el ambiente de la plaza del Castillo donde Osasuna celebra sus triunfos en este caso su octavo ascenso a Primera que se consumó anoche tras la victoria del Granada cero uno en Albacete que los jugadores vieron en una sala del Sada en El Larguero con Manu Carreño estuvieron el técnico Joseba Arrasate y el capitán Roberto Torres

Voz 14 28:27 bueno hasta que sea matemático pues tiene siempre tienes la mosca tras la oreja pero después de esa victoria en casa contra el Albacete ya prácticamente los mismos en primera división y sabíamos que iba a ser cuestión de tiempo No creo que estamos aquí por méritos propios porque nos lo merecemos sobretodo en El Sadar hemos hecho algo espectacular

Voz 1161 28:43 la victoria del Granada además acerca a los andaluces a la segunda plaza de ascenso directo tienen seis puntos de ventaja precisamente sobre el Albacete con nueve por disputarse una victoria el próximo domingo sobre el Cádiz en Los Cármenes les colocaría matemáticamente primera baile de entrenadores también en primera división ayer se despedía Abelardo del Alavés Le sustituirá Asier Garitano y Eusebio renunció el año que le queda con el Girona tras consumarse el descenso a Segunda protagonistas en Larguero también Unai Emery estuvo con Manu Carreño a sus órdenes tú

Voz 15 29:07 pues a dos de los mejores jugadores del mundo Aimar es impresionante es un jugador con unas condiciones

Voz 31 29:12 es que yo el año que le entrené

Voz 1161 29:15 lo único es que las circunstancial de lleven a que consiga colectivamente también en papel en su minutos hicimos fuerza también hablé mucho con él y con su padre para que ese para que decidiese el quedase en el PS Jay no eligiese con los ojos cerrados en abrirse al Madrid pero en el desarrollo porque además lo ha hecho esta el resto tras la jornada de descanso de ayer hoy vuelve el tiro de Italia décima etapa ciento cuarenta y cinco kilómetros de Ana con final en Módena el mejor español es José Rojas a dos minutos treinta y tres segundos líder en baloncesto daremos a las nueve partido aplazado de la jornada treinta y tres en la ACB Real Madrid Valencia Basket dela NBA Golden State Warriors ya está en la final tras colocar a esta noche el cuatro cero con su victoria en Portland ciento diecisiete ciento diecinueve tras

Voz 21 29:53 pero no va

Voz 0027 30:03 son las seis y media de la mañana a las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:07 hoy por hoy con Aimar Bretos Joyce

Voz 0027 30:13 constituyen las Cortes que habitualmente es un acto más simbólico que otra cosa pero en esta ocasión va a tener un voltaje político enorme porque entre los diputados se van a sentar ejerciendo de parlamentarios cuatro de los presos preventivos del proceso de Junqueras Turull Rull Ibis Sánchez alguno de ellos tiene incluso intención de acercarse al presidente del Gobierno y forzar así una foto muy cómoda para Pedro Sánchez precisamente éste va a ser el primer frente que tenga que encarar Meritxell Batet en cuanto hoy sea elegida presidenta del Congreso porque la Mesa de la Cámara tiene que tomar una decisión de forma inminente sobre si suspende o no de sus funciones a los diputados en prisión preventiva José María Patiño

Voz 1408 30:51 esta misma tarde o mañana miércoles la nueva presidenta del Congreso reunirá a la mesa para pedir un informe a los centrado sobre la suspensión automática de los presos que están siendo juzgados por rebelión en el Tribunal Supremo en medios parlamentarios hay división de opiniones los que estiman que esas suspensiones automática en función del artículo veintiuno el Reglamento del Congreso una vez que yunquera Sánchez Rudy Turull adquieran su condición plena de diputados al acatar la Constitución y aquellos otros que estiman que hay que estudiarlos matices jurídicos y salvaguardar la independencia del Poder Legislativo frente al judicial de hecho el propio Tribunal Supremo señala que es el Congreso el que debe decidir sobre esa suspensión será por tanto en una nueva Mesa quizá el próximo martes donde se aborde la suspensión de uniforme de los juristas no hay prisa recuerdan fuentes parlamentarias porque la sesión de investidura aún está lejos el propio Junquera ha dado a entender que podría dejar su escaño para asumir el del Parlamento Europeo a partir de las

Voz 0027 31:49 eso de la mañana Pepa Bueno va a dirigir una edición especial de Hoy por hoy desde el Congreso allí va a entrevistar a líderes políticos de todos los partidos Calvo Casado Rivera Iglesias entre otros fuera de España es noticia esta noche Estados Unidos aplazar tres meses el veto a Juan Wade para amortiguar las gravísimas consecuencias económicas que había empezado provocar este nuevo capítulo de la guerra tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China ayer las compañías tecnológicas se hundieron en Bolsa por lo tanto de momento Washington pisa el freno aplaza el veto la hasta final de verano el veto a Huawei Se acaban de despertar sepan que este martes amanece con dos noticias muy relevantes del deporte al margen del Congreso al margen de la guerra de Trump y China por un lado ha muerto Niki Lauda tres veces campeón del mundo de Fórmula uno y aquí en España Osasuna ya es equipo de Primera hasta bien entrada la madrugada lo ha celebrado la afición navarra en la plaza del Castillo de Pamplona vamos ya con el tráfico Alfonso Martínez buenos días

Voz 16 32:54 buenos días Ademar hasta ahora de madre tenemos circulación lenta de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz en la A cuatro en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 en Parla y Fuenlabrada el A5 en Alcorcón y Campamento tráfico intenso además en la M40 desde Vallecas a Vicálvaro acerados en la zona de Villaverde en dirección al la cuatro en Barcelona tráfico intenso en la ronda metía sentido nudo Llobregat de entrada a la ciudad condal por la C58 en Sant Quirze del Vallès en Alicante complicaciones en la A treinta y uno por obras de mejora mantenimiento de la calzada que ocasionan el corte del carril izquierdo a su paso por Sax y en Guipúzcoa dos vías cortadas una por desprendimiento Lage y treinta y cuatro cuarenta a la altura de Lezo ir por obras la GI seiscientos treinta y ocho a su paso por

Voz 5 33:42 en el Larguero tratamos todo el deporte e incluso

Voz 0027 33:47 excusas más tupida

Voz 5 33:49 José como Reid como se hizo con tu lengua sobre

Voz 15 33:52 no bici in vitro lleve español como se dice además cierta sino no ser vamos a ser todos los seres hacer exóticos

Voz 5 34:02 hoy es de lunes a viernes pasa por El Larguero y hablaremos de todo el deporte

Voz 21 34:09 esto esto Nasser

Voz 32 34:14 en

Voz 6 34:17 vive la primavera ahora todas las gafas graduadas viene el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo par parte cristales gratis para tío para quien tú quieras esta primavera celebra mira y regala sola en vicio la consulta condiciones

Voz 1 34:33 a babor una película de amor a estribor una de aventuras en popa una de humor una infantil así son los cruceros con Viajes el Corte Inglés auténticos cruceros define un espectáculo de vacaciones surcando las aguas de los más maravillosos mares en cualquier época del año queda dote boquiabierto con las islas griegas con los fiordos noruegos con el Caribe o incluso navegando por Ríos que siguen el curso de la historia y lo mejor es que podrás pagar tu viaje en diez meses encuentras un precio mejor pero igual además por reservas de más de mil euros te regalan un Google Home para que el asistente de Google se convierta en el compañero de viaje perfecto porque el cine y viajar se disfrutan más en buena compañía siente como una estrella a bordo de un crucero de cine ya en Viajes el Corte Inglés consulta condiciones financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 6 35:35 en Hoy por hoy de España

Voz 0027 35:54 una mesa que abrimos hoy en la Comunitat Valenciana porque allí el exconsejero del PP Rafael Blasco ha admitido que participó en el saqueo de casi ocho millones de euros públicos que tenían que destinarse a la ayuda a la cooperación entre otros para construir un hospital en Haití después del terremoto pero ese dinero lo termina lo malversado él lo acaba de reconocer todo a cambio de que la Fiscalía les rebaje sustancialmente además los años de cárcel que pide para él de dieciséis a tres años y medio Ana Talens bon día

Voz 0141 36:21 bon día durante la fase de las cuestiones previas las defensas de los principales acusados entre ellos Blasco han arremetido contra la Generalitat y la Coordinadora de ONG's que son acusación culpando les de coaccionar a sus defendidos para que admitan los delitos y cambian sus testimonios y que así no vale la pena seguir con el juicio que sienta en el banquillo veinticuatro acusados Blasco ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía admite que se valió de su cargo para malversar decenas de subvenciones destinadas a proyectos de vía de ayuda al desarrollo a cambio la Fiscalía reducía a tres años y medio en la petición de pena que había fijado en dieciséis ni la Generalitat ni las ONGs se suman a ese acuerdo piden que el juicio continúe

Voz 0027 36:56 en Andalucía una jueza ha condenado a la líder andaluza de Podemos Teresa Rodríguez a pagar cinco mil euros a los herederos del ex ministro francés franquista a Utrera Molina por haber escrito un tuit en el que Teresa Rodríguez le acusaba de la muerte Salvador Puig Antich el último ejecutado a muerte en España a garrote vil Elena Carazo buenos días

Voz 1428 37:14 buenos días Aimar precisamente a través de Twitter ha respondido Teresa Rodríguez al fallo asegurando que seguirá denunciando que el fascismo y su versión franquista un régimen asesino que aún cuenta dice con protección oficial e impunidad y denuncia que según la lógica de la jueza como la ejecución a garrote vil del joven anarquista se hizo conforme a la legislación vigente en ese momento la franquista puedes reprochar nada sus ejecutores por esa regla de tres dice Teresa Rodríguez condenar el Holocausto podría suponer injurias según los asesores jurídicos de Podemos la sentencia vulnera el derecho a la libertad de expresión de Teresa Rodríguez una sentencia que se dictaba tras la denuncia de los hijos de Utrera Molina por un tuit publicado por Teresa Rodríguez el dos de marzo de dos mil dieciocho La sentencia también condena Alfredo Díaz Cardiel de Podemos y absuelve a Gabriel Rufián diputado de Esquerra IU exige que se elimine los tuit de ambos que se publique el fallo en Twitter el pago de cinco mil euros cada uno de los condenados

Voz 0027 38:06 gracias Elena en Cataluña Joan Bofill pondría o la Fiscalía pide dos años de cárcel para el policía nacional acusado de agredir el verano pasado en fotoperiodista al grito de Viva Franco

Voz 0931 38:16 si el agente y el fotoperiodista Jordi Borràs habían denunciado mutuamente ahora el Ministerio Fiscal considera que la gente investigado lo agredió por su ideología con lo que pide esta pena de dos años una indemnización de siete mil quinientos euros fue en julio del año pasado cuando según contó él mismo Jordi Borràs especial

Voz 15 38:32 el izado en cubrir manifestaciones de la extrema derecha Icon

Voz 0931 38:34 nacido en estos entornos se le abalanzó en plena tarde y le golpeó en la cara tras esos gritos aseguraba Borrás de Viva España y viva Franco se le identificó y resultó ser un policía nacional destinada a Barcelona quién se labró expediente para averiguar lo ocurrido al otro lado sin embargo sigue su curso la denuncia del policía

Voz 0027 38:51 al fotoperiodista Borrás ha pedido en Twitter que la

Voz 0931 38:54 Fiscalía pida el sobreseimiento de esa causa

Voz 0027 39:07 la Guardia Civil ha desmantelado en Castilla y León una red que compraba vino de mesa barato de la Mancha y luego lo en botella va como si fuera de la Denominación de Origen del Bierzo la mayoría de las vendían en el extranjero han precio muchísimo más alto que el Real Eva Marie moratorias

Voz 0603 39:22 buenos días la operación Baco dos mil diecinueve ha permitido desmantelar esta red cuatro personas han sido detenidas y otras seis están siendo investigadas por estas actividades que han puesto en el mercado cerca de dos millones de botellas de vino los detenidos son de Galicia y el fraude se dirigía desde la Comunidad gallega según las explicaciones de la Denominación de Origen Bierzo que fue quién puso en alerta a la Guardia Civil denunció el presunto fraude a partir de ahí se detectaron varias empresas vitivinícolas que embotellar van poniendo en el mercado vino bajo las mencionadas marcas de calidad utilizando contra etiquetas falsas atribuyendo al vino características que no tenía y con un sobreprecio en su puesta en el mercado

Voz 0027 40:00 y ojo a esta historia con la que cerramos la Mesa de España historia peculiar e Ronaldinho el exfutbolista del Barça se mete en la campaña electoral a favor del PP

Voz 1 40:10 mal es la

Voz 0027 40:13 es un mensaje que ha grabado con el móvil en la estrella brasileña toma partido por Manu Reyes que es el candidato del PP a la Alcaldía de Castelldefels o municipio en el que Ronaldinho vivió cinco años John

Voz 0931 40:24 sí no es la mejor opción para Castelldefels así de rápido Ronaldinho pide el voto para esta lista del PP en la ciudad en la que tradicionalmente han residido muchos futbolistas con urbanizaciones de lujo cerca de la playa y a pocos minutos de Barcelona Él vivió allí en la boca blaugrana ya había mostrado su apoyo al candidato aunque esta es la primera vez que lo hace días antes de unas municipales y también la primera vez que este exfutbolista pide el voto el año pasado declaró públicamente su apoyo al recién nombrado presidente de Brasil el candidato

Voz 15 40:50 la ultraderecha ya Bolsonaro Bofill gracias buenos días

Voz 1 41:00 ganarme me abrimos la Mesa el mundo en Estados Unidos

Voz 0027 41:14 concreto en Florida donde está a punto de terminar el juicio en el que se va a decidir si el español Pablo Ibar es condenado a muerte tras ser declarado culpable de un triple asesinato en la última sesión Ibar que insiste en negarlo todo Ibar se ha encarado al juez acusándole de favorecer a la fiscalía e ir en su contra enviado especial de la SER a Florida Marta del Vado

Voz 0125 41:33 después de ser declarado culpable el pasado mes de enero la defensa de Pablo Ibar intenta ahora evitar en esta última fase del juicio que la condena sea pena de muerte para eso han llamado a testificar familiares de Ibar a amigos al cónsul general en Miami a Cándido creéis ya al embajador de España en Estados Unidos es Santiago

Voz 1621 41:49 queríamos hacer llegar al jurado que tienen que decidir si lo condena a una pena de muerte cadena perpetua que la vida de Pablos una vida que merece ser salvada el Gobierno de España seguirá apoyando en lo que pueda a Pablo y a su familia el pase lo que pase

Voz 6 42:05 el juez Bailey del circuito de Broward aquí en Florida

Voz 0125 42:07 estimado todas las alegaciones de la defensa mientras que ha escuchado a las de la Fiscalía en un momento del juicio Pablo Ibar se ha dirigido directamente al juez y le ha acusado de falta de imparcialidad Candy

Voz 6 42:17 soy el caído ayudáramos

Voz 0125 42:22 hoy terminarán de testificar los testigos de la defensa la sentencia de este tercer juicio repetido por irregularidades en procesos anteriores se conocerá previsiblemente a partir del miércoles Ibar que lleva veinte

Voz 19 42:33 cinco años en prisión se enfrenta a la pena

Voz 0125 42:35 capital o a cadena perpetua

Voz 0027 42:39 bastante más cerca en Gaza ha generado una profunda conmoción en el caso de una niña de cinco años que tuvo que salir de la franja sola para operarse en Jerusalén porque sus familiares no obtuvieron permiso de Israel para poder acompañarle la niña murió la semana pasada después de pasar días en un hospital con una desconocida corresponsal Beatriz lo con Berry

Voz 19 42:57 probablemente el cáncer de Ice era incurable en Gaza o en cualquier otro lugar del mundo pero el caso de esta chica palestina de cinco años ha creado una gran polémica porque viajó de Gaza a Jerusalén acompañada por una desconocida ya que Israel no autorizó a sus padres acompañarle una operación a vida o muerte para tratar la del tumor cerebral que sufría como cualquier otro palestino de Gaza a la pequeña Aisa necesitó un permiso israelí para recibir tratamiento fuera de la franja ya que en Gaza falta material y faltan especialistas ella lo obtuvo rápido pero ninguno de sus familiares recibió el visto bueno para acompañarla como su cuadro médico era urgente la niña salió con una palestina que trabaja para la familia fue operada en Jerusalen su estado empeoró y fue trasladada de vuelta a Gaza donde falleció la semana pasada

Voz 15 43:48 no ha habido ninguna humanidad no más duro para nosotros fue dejarla sola en el momento más duro y cuando volvió estaba como muerta

Voz 19 43:57 su tía Fadual no recibió en su casa de Gaza desmintió la versión difundida por las autoridades israelíes que aseguraron que los padres firmaron un documento afirmando que no querían acompañar a su hija en total la niña pasó veintiún días fueran en la Franja sin sus padres

Voz 0027 46:05 José María Izquierdo buenos días buenos días

Voz 1100 46:07 Marc aún no hemos llegado al veintiséis cm ya estamos en el post veintiséis cm que corremos como liebres una vez enterrado aquel gran descubrimiento de los politólogos de comienzos del siglo XXI de que ya no había izquierda y derecha esa cosa de antigualla ideológicas político el videojuego unos resulta que ahora andamos todos peleándonos por ver cómo acabo en el Bloque de Izquierdas y bloques de derechas así quedaba la atomización de fuerzas el bipartidismo sí que parece haber pasado a mejor vida Nos obligamos a pactos para trabajar en un sistema democrático donde se gobierna afortunadamente gracias Saquín tiene más votos pero nadie ha dicho que la vida sea fácil así que ya se puede dar por hecha en el bar la suma de PSOE más Unidas Podemos veintiocho m pero ahora queda pasar de las musas al teatro y discutir las detrás Gandhi pequeña veremos que exigen plantea aún que concede el otro lo mismo ocurre con ese pacto anunciado desde Izquierda en la Comunidad de Madrid para desbancar al PP se quieren mucho pero si suman para ganar a ver cómo hacen para hallar el común denominador entre ellos tiene trío de Colón todo resuelto Kia otro del que ya hablaremos por lo pronto no se pongan nerviosos que esto era lento izquierda

Voz 0027 47:39 Fuentes Danny De la Fuente hoy se constituyen las Cortes

Voz 1621 47:41 les hemos preguntado qué esperan del nuevo Congreso y Senado bon día

Voz 41 47:44 buenos días ni buenos días Aimar soy tendremos ya desde Ontinyent Valencia yo lo que espero de esta legislatura es un ambiente más distendido que algunos de los diputados dejen de estar dan asilvestrados como lo han estado pero sobre todo espero que gracias a una mayoría que consenso se puedan derogar las leyes como la ley mordaza la reformas laborales etcétera etcétera que se les dé mayor protagonismo las mujeres parlamentarias

Voz 1621 48:09 gracias Tere todavía en tu tierra desde Carlet Ramón

Voz 35 48:12 según escuchado seguramente seis de cada diez parlamentarios son nuevos en esta legislatura que pediría pues pediría que se apoye más a la cultura a la educación a la sanidad servicios sociales de todos los españoles así han daríamos un poco mejor creo que este aire fresco nuevo que va a entrar en el Congreso va a ser bueno ojalá sea así que gestos esperan ver Antonio

Voz 42 48:35 el gesto de Esquerra Republicana que como dijo en campaña electoral que no va a adoptar el Gobierno que se va formando

Voz 15 48:46 Marga Barcelona a mí los gestos me son completamente indiferentes lo que quiero es que se pongan a trabajar ya ciudadano ya han logrado el puesto de trabajo ahora tienen que trabajar realmente cumplir los objetivos que tiene un montón