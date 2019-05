Hoy por Hoy (21/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1727 00:25 saludos qué tal está muy buenos días Meritxell Batet se convertirá hoy en presidenta del Congreso de los Diputados la mujer que este fin de semana pedía respeto a las instituciones luz partidista a las instituciones al Caja es Fame mal a la tendrá que despejar esta tarde ya o a más tardar la mañana la primera decisión Espinosa de su mandato la Mesa del Congreso tiene que decidir si suspende como diputados a los cuatro presos preventivos del Partido Popular y Ciudadanos están presionando para dejarlos sin acta cuanto antes pero PSOE y Unidas Podemos quieren esperar a lo que digan los letrados de las Cortes

Jonquera

Voz 1727 01:09 Sánchez Turull y Rull ya acudieron ayer al Congreso para recoger su acta hoy también van a asistir a la sesión constitutiva de las Cortes el nuevo escoltados por policías de paisano y Esquerra avanza hallar que de su líder Junqueras va a buscar el saludo de Pedro Sánchez en la que puede ser sin ninguna duda una de las imágenes del día nosotros les vamos a contar todo en directo desde allí desde el Congreso en una edición especial de Hoy por hoy que comienza a las ocho de la mañana me voy Congreso les dejó con Aimar todo tuyo

Voz 0027 01:44 gracias Pepa es martes veintiuno de mayo y muchísimas familias se ponen en marcha esta ahora en toda España pendientes de la huelga en las escuelas infantiles la convoca Comisiones Obreras

Voz 2 01:52 este es un trabajo muy vocacional

eh

Voz 1727 01:57 Es tarde que te cuesta llegar hace mes estudiadas todos los días con la mejor de tu sonrisa

Voz 4 02:00 porque los niños al final sólo importante

Voz 0027 02:04 no resiste la precariedad a la que están sometidas muchas de las ochenta mil personas que trabajan en las guarderías de todo el país haciéndose cargo de nuestros hijos en una etapa educativa determinante de cero a tres años

Voz 4 02:15 tenemos que ayudarles a conocer el mundo ayudarles a desarrollarse cognitiva y motora social es para eso está muy visto no sólo somos unos cambia pañales

Voz 0027 02:24 pero la noticia económica del día sigue pasando por la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China el terremoto económico a raíz del veto a juego y ha sido tal que el propio Gobierno de Trump ha anunciado esta noche que aplaza hasta final de verano las prohibiciones a la compañía china allí en Estados Unidos

Voz 1161 02:43 hemos hacer llegar al jurado que la vida de Pablos una vida que merece nada

Voz 0027 02:47 el embajador de España Santiago Cabanas ha declarado esta madrugada como testigo en la defensa en el juicio de Pablo Ibar Se espera que el juez dicte mañana sentencia en este juicio por un triple asesinato la defensa está haciendo todo lo posible por convencer al jurado que no aplique la pena de muerte

Voz 1161 03:31 se quede consumó anoche con la victoria del Granada cero uno en Albacete la plantilla de Osasuna subió sin jugar viéndolo por la tele en una sala del Sadar ahí cuando pitó el colegiado el final es el octavo ascenso de esas una primera precisamente les pueda acompañar el Granada una victoria del próximo domingo sobre el Cádiz en Los Cármenes les colocaría matemáticamente

Voz 0978 03:55 primera previsión

tiempo yo recargo buenos días buenos días

Voz 0978 04:01 de reactivación de las nubes en el Mediterráneo chubascos débiles ahora durante la mañana en la Comunidad Valenciana será a partir de mediodía durante la tarde cuando tendremos tormentas en los Pirineos en la provincia de Teruel también en todo el este de Castilla La Mancha interior de la Comunidad Valenciana y las provincias más orientales de Andalucía chubascos intensos locales pero insistimos que pueden descargar con fuerza más suelo en el resto del país ahora con temperaturas parecidas a las de ayer hace un poco de frío durante la tarde máximas un par de grados más altas

Voz 0027 04:36 no

buenos días la sesión empezará a las diez con la Constitución

Voz 1509 05:59 buenos días la sesión empezará a las diez con la Constitución

Voz 8 06:02 la mesa de edad la que forman el diputado más mayor como presidente y los dos más jóvenes como secretarios primero se vota la presidencia de la Cámara metiendo el nombre del candidato en una urna y luego eligen las vicepresidencias después toca que cada diputado uno por uno acate la constituyó

Voz 0027 06:15 sí tenemos ya sobre la mesa el escrito que el PP va a presentar hoy mismo en cuanto se constituya el Congreso pidiendo la suspensión inmediata de los presos preventivos en su ejercicio como diputados y senadores

Voz 4 06:25 los independentistas envalentonados que viene

Voz 9 06:28 el escoltados porque están en prisión preventiva

Voz 4 06:30 a tomar el acto vamos a presentar un escrito pidió

Voz 0027 06:33 a holandesa la suspensión automática de los diputados fieles grata eh por tanto Ciudadanos todo apunta a que tanto Juncker como Rull Turull y Sánchez terminarán siendo suspendidos porque el reglamento de la Cámara Baja es bastante claro si hay un diputado ha procesado hoy en prisión preventiva ese parlamentario pierde sus derechos la duda es cuando en el Senado son poco más complejo para suspender a Romeva haría falta una votación por mayoría absoluta la mirada de Javier Vidal fue

Voz 1985 07:00 ayer tramitaron el papeleo y hoy prometerán el cargo en el Congreso y en el Senado son cinco políticos catalanes independentistas presos que han concurrido a las últimas elecciones ya han obtenido escaño la pequeña historia nos habla de que algunos de la derecha no acaban de entender que lo magnífico de la Constitución democrática es que no hace contra quienes atentan contra ella lo mismo que ellos intentan la pequeña historias se fijará en sus listas de diputados se correrán una vez los presos sean suspendidos que será hoy mismo por tanto si Pedro Sánchez necesitará para su investidura o no la mitad de los trescientos cincuenta escaños o algunos menos la pequeña historia está hecha de muchos catalanes que se escandalizan porque hay unos parlamentarios presos aunque no sea exacto son unos presos que han sido elegidos parlamentarios y en cambio no les inquieta que vulneran la ley esta es casi en todo una historia pequeña ojalá que cuanto antes pasemos a la gran historia

Voz 1 08:05 bueno en realidad

Voz 1985 08:07 consiste en que la democracia española es inclusiva en que les reconoce su derecho a representar a la soberanía nacional

Voz 4 08:15 aun cuando actúas encontráis aun cuando la critiquen durísimamente

Voz 1 08:22 quedan cinco días para las elecciones

Voz 0027 08:31 en el marco de la campaña quien sufrió ayer el boicot a uno de sus actos fue Cayetana Álvarez de Toledo en Etxarri Aranaz en Navarra lado Alsasua

Voz 11 08:38 xenófobos criba listas digo la palabra y la plaza pública una

Voz 0027 08:47 plaza en la que los aberzales radicales llegaron a arrojar estiércol

Voz 4 08:51 nosotros vamos a seguir siendo allá donde los hecha de estiércol allá donde los escraches porque hay gente hay votantes que necesita que van

Voz 0027 08:57 no vino la candidata de Casado Isabel Díaz Ayuso al debate que organizamos ayer en la SER y el país con los candidatos a la Comunidad de Madrid fue Díaz Ayuso la única que dejó su silla vacía en un debate

Voz 4 09:07 con momentos intensos como este cruce con

Voz 0027 09:09 Errejón y Rocío Monasterio de Vox

Voz 4 09:12 puestos a la clase media paga pero quiere usted

Voz 1509 09:16 privados Tauste mal educada en la escuela pública en señal mejores modales e Isi Errejón nosotros somos partidarios de que el dinero está en los bolsillos de los españoles sobre todo para liberarles de gente como usted que hablan contra los empresarios cuando usted de las manos blandito no trabajó en su vida

Voz 0027 09:32 sí de ese debate es también esta metáfora de Ángel Gabilondo PSOE

Voz 4 09:35 es que los presupuestos se que me gusta otro haciendo realidad Mis diciendo para usted pero

Voz 12 09:41 la frase Si ya que el soy de discursos con una frase usted está hablando de las bonitas que se Cólogan en los árboles verdad de Navidad pues yo estoy hablando de los árboles usted lo que dices Kennedy tasa hay que hacer aquí y allá una estrategia una irrupción pero no cambia la estructura

Voz 0027 09:57 se lo reprochaba Gabilondo a Ignacio Aguado el candidato de Ciudadanos por cierto de Ciudadanos muy criticada la forma en la que se refirió ayer Toni Canto a la candidata de Podemos en Madrid Isabel

Voz 13 10:08 si la señora yo never Darra pues la señora de olas

Voz 4 10:12 de cada colección de de la Comunidad de Madrid

Voz 0027 10:15 tiene pinta de la comunidad y lo que sigue generando un debate muy profundo es la bandera de campaña que está siendo podemos llamando a que las administraciones públicas renuncien a las donaciones sanitarias de Amancio Ortega hay de Abbado

Voz 0978 10:30 llegan sin enseñar pruebas que Ortega no paga todos los impuestos que debería la financiación de las

Voz 1509 10:34 haga pública no puede depender de la caridad lo que necesitamos

Voz 0978 10:37 es que personas como Amancio Ortega paguen impuestos a Serra candidata morada en Madrid pide rechazar trescientos millones en aparatos contra el cáncer le responde la ministra de Hacienda en funciones

Voz 1727 10:46 es incompatible una fiscalidad justa con que la empresa puedan dedicar parte de su beneficio en los servicios por

Voz 0978 10:53 el día Montero según en el presidente Revilla desde Cantabria y el valenciano Ximo Puig

Voz 4 10:57 la Generalitat ha tenido un convenio con la Fundación Ortega

Voz 2 11:01 puede ampliar el futuro mi posición siempre será a favor

Voz 4 11:03 Ciudadanos lo usa como munición de campaña apodo

Voz 0027 11:06 Nos no le gustan las dotaciones para curar el cáncer

Voz 14 11:08 pero le gustan las donaciones de Maduro queremos que toda ayuda

Voz 0978 11:11 sea bienvenida desde el PP el ex ministro Zoido ha acusado a Podemos de exceder todos los límites del populismo

Voz 0027 11:19 las siete y once de la mañana seis y once en Canarias y a esta hora les ofrecemos en la SER unas grabaciones a las que hemos tenido eso en las que se escucha como una profesora de un colegio concertado de Murcia hace campaña por el PP entre sus alumnos menores de edad está consignas de cómo tienen que convencer a sus familiares para votar al PP o al PSOE y lo llamativo de este caso es que esa profesora es la mujer del jefe de campaña de Manuel Egea director del colegio y tío del número dos del Partido Popular a nivel nacional Teodoro García Egea Radio Murcia

Voz 0900 11:52 ver Ruiz buenos días qué tal buenos días ha ocurrido en Cieza en el colegio Cristo crucificado la SER ha tenido acceso una grabación realizada en una de esas clases el primer día de campaña de las municipales la docente hace campaña por el director del colegio Manuel Egea que como dices es tío de Teodoro García la profesora es además la mujer del jefe de campaña de este candidato a alcalde de Cieza la educadora pide a los chavales que transmitan en sus casas que Manolo el director se presenta

Voz 16 12:22 oye tú tienes alarma si la directo y qué tal es que estamos pensando en ponernos una en mi calle todos los chavales tienen alarma y me preocupa que si roban en la mía que yo no tengo

Voz 0027 14:03 los dentistas españoles alertan de que se están encontrando auténticas escabechina sin los dientes en las encías provocadas por las ortodoncia así férula as que se venden a través de Internet sin ningún control Laura Marcos

Voz 1509 14:15 basta con buscar en Google las palabras planteamiento férula de descarga ortodoncia plataformas como Amazon o Ali Express Nos devolverán resultados a partir de poco más de un euro pero detrás de estos supuestos chollos está vulnerando un real decreto de dos mil quince que prohíbe vender online productos sanitarios sujetos a prescripción Nos exponemos incluso a perder los dientes Marieta Llorentes dentista en Madrid

Voz 1275 14:36 puedes dar con un producto que no te vayas

Voz 22 14:39 hacer nada es vas a conseguir tu objetivo y vas a tirar tu dinero o que compres un producto con un porcentaje de agente blanca ante muy alta puedes provocar te lesiones dentales a nivel de la raíz sensibilidad crónica o absorción de la raíz o quemaduras en la se guía

Voz 1509 14:58 estas webs suelen dar instrucciones para que el comprador ajuste el producto a sus dientes pero el Consejo General de dentistas recuerda que cada boca es distinta de hecho los precios de un planteamiento pueden variar en función de si es más o menos complejo porque la supervisión del profesional es fundamental

Voz 0027 15:15 ya son tres los miembros de la Federación de escuelas de Asturias que han tenido que dimitir por el escándalo que está generando el premio que recibieron las ganadoras del Campeonato femenino de Asturias de escuelas además del trofeo en si les dieron un kit de depilación una lima eléctrica y un vibrador Radio Asturias Ángel Fabián buenos días

Voz 0174 15:34 buenos días las cuatro ganadoras decidieron enfadadas devolver el paquete la competición estaba organizada por el Club escuelas Oviedo cuyos tres representantes en la Federación Asturiana los tres hombres ya han presentado la dimisión en la Federación dicen que no sabían nada de este regalo que según el Gobierno asturiano a través del Instituto Asturiano de la Mujer se lleva la palma del sexismo ha aplaudido la valentía de las deportistas al devolver el kit de depilación la

Voz 0027 15:58 la eléctrica el vibrador aunque afirma que carece de

Voz 0174 16:00 capacidad sancionadora desde la Plataforma Feminista de Asturias califican lo sucedido de episodio humillante para todas las mujeres

Voz 0027 16:07 las Ángel y la justicia francesa ha obligado esta noche devolver a alimentar a Vicent Lambert el enfermo terminal que lleva una década en estado vegetativo y al que sus padres ultra católicos están intentando mantener con vida a toda costa contra el criterio de los médicos contra el criterio de la mujer del paciente y también de cinco de sus hermanos ayer mismo habían comenzado a a dejar de alimentar

Voz 1 16:28 no pero a última hora del día noche la justicia ordenó parar volver a alimentar

Voz 1804 16:36 la cuarta revolución digital está construida sobre las

Voz 25 18:20 entes Danny De la Fuente hoy hay convocada una huelga en el sector de la educación infantil porque consideran que el nuevo convenio que les van a hacer firmar precarizadas sus condiciones laborales en Educación Infantil trabaja Gisela bienvenida

Voz 0098 18:33 soy maestra de educación infantil pero trabajo como educadora en una escuela infantil de Falces trabajo en unas condiciones bastante buenas aunque no perfectas obviamente siempre hacemos más horario laboral del que nos corresponde pero esto lo hago yo hoy lo hacen todos los maestros incluso sin que éstas has extras lo que nosotros hacíamos reivindicando el día de hoy es una mejora de las ratios porque las ratios son excesivas para el tipo de de cuidado que que hacemos también una pareja educativa dos maestros por aula que se mejoren los salarios que muchas veces no llegan al Salario Mínimo especialmente en las escuelas privadas porque ya que las en las del Ayuntamiento de la Comunidad se intenta respetar bastante aunque siempre hay deficiencias no podemos decir que es todo perfecto

Voz 0978 19:20 los horarios los horarios son demasiado extensiva estamos educando constantemente ya sea en la comida ya sean el vestido ya sea en la limpieza en los momentos en juego muchas gracias sí

Voz 25 19:31 la también hay convocada una huelga en el campo porque no llega a esa subida del Salario Mínimo Interprofesional en el campo trabaja Juan

Voz 26 19:39 por ejemplo aquí en Sardón mínimo nos aprobar todavía la gente sigue trabajando pues pues cinco euros la hora aquí en Murcia la gente sigue siendo explotada y sobre todo sigue flotando de inmigrantes son los que están levantando el campo

Voz 0027 19:54 muchas gracias a las siete y veinte de la mañana seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:03 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días hace frío hasta ahora pero van a seguir subiendo las temperaturas a mediodía máximas de veinticinco grados este martes a medida que avance la semana Nos iremos acercando de nuevo a los treinta cielos hoy casi sino es

Voz 27 20:18 el Partido Popular va a plantear a Carmen en la reunión a la que ha convocado hoy a todos

Voz 1275 20:21 los grupos del Ayuntamiento para decidir si hay margen para celebrar un pleno extraordinario y aprobar la operación Chamartín operación Madrid nuevo norte antes del domingo antes de las elecciones la Comunidad entregó ayer los documentos que faltaban para aprobar este importante proyecto urbanístico del norte de la Castellana ya medio día Carmena quiere estudiar la situación con todos los partidos José Luis Martínez Almeida avisa que no va a acudir por el formato de la cita

Voz 28 20:44 ante la negativa a Manuela Carmena de convocar formalmente una Junta de Portavoces de pretender que lo que vayamos a tomar un café con ella para blanquear su responsabilidad para justificar que su responsabilidad con la operación de Madrid no Norte nosotros no vamos a acudir a esa reunión o a junta de portavoces o directamente les dimos a Manuela Carmena sin necesidad acudió a la reunión que lo que tiene que hacer es cumplir su palabra convocar ese pleno extraordinario aprobar la operación Madrid Norte garantizar ciento

Voz 1275 21:10 veinte mil puestos de trabajo tampoco parece que Carmen vaya a sumar el apoyo del grupo socialista el candidato a la alcaldía Pepu Hernández nos ha dicho en La Ventana de Madrid que el PSOE prefiere esperar y mejora el proyecto

Voz 29 21:21 particularmente es una opinión personal creo que no debería aprobarse en este momento creo que es mejorable en ese sentido yo sé que no es una opción reforzarlo no es una opción por supuesto el pararlo de nuevo que ya lleva décadas de bloqueo esta situación pero sí es muy importante que se mejore puede ser una gran oportunidad para Madrid

Voz 1275 21:39 Carmena se compromete a hacer todo lo que esté en su mano para aprobar esta operación quedan cinco días para el XXVI N esta mañana nos queda la resaca del debate de candidatos a la presidencia de la Comunidad organizado por la Cadena SER y el país donde han quedado muy claras las posturas de la izquierda y la derecha madrileña Ciudadanos no aclara si pactará con Vox Íñigo Errejón de Madrid promete

Voz 1375 22:05 un gobierno progresista si hay votos creo que es una seña de identidad e de mi forma de hacer política que Si hay suma progresista va a haber gobierno progresista desde a nadie al que presentaría por tanto con con Isabel Cerdà faltaría más con todas las fuerzas progresistas si hay suma progresista hay gobierno tome

Voz 4 22:22 el debate nos dejó un enfrentamiento muy intenso entre la

Voz 1275 22:25 la izquierda en asuntos clave como la educación

Voz 4 22:27 o el bautismo Javier Bañuelos se vieron visiones muy diferentes por ejemplo para combatirlas agresiones sexuales a las

Voz 1509 22:35 mujeres que las mujeres por mucho que tengamos en frente a la extrema derecha vamos a seguir avanzando lo estamos haciendo desde las calles en el ocho de marzo pero lo vamos a superar representada instalaciones en una región en la que cada cada dos días hay una violación en la que está aumentando Oxfam la violencia incluidas en nuestras calles idiomas para los violadores reincidentes los queréis por la calle eso es lo que proponía

Voz 4 22:58 por favor también saltaron chispas con el feminismo pero más usted lo que dijo el señor Vara ayer

Voz 1509 23:05 parece bien lo que dicen que somos dos dirigentes de Vox somos unos machistas de mierda que parece

Voz 4 23:10 pues a mí no me gustan ese tipo de expresiones yo no la suscriben las pero si soy capaz de decir que los posiciones que ustedes lecciones sobre la mujer no las comparto en absoluto incluso a veces me parecen pre políticas Ángeles periodo también se interesó por los chiringuitos que Vox quiere cerrar

Voz 12 23:28 no quiero preguntar usted padece Cáritas Save the Children

Voz 1509 23:32 sí algunos de ellos efectivamente nosotros Saudita haremos todo sacar a todos

Voz 4 23:38 pues puestas auditar Vox también lo hará con

Voz 1275 23:41 Telemadrid dice como paso previo para cerrarla a Gabilondo tampoco gustaron las formas

Voz 4 23:46 que utilizó el candidato naranja durante el debate cuide con una frase usted está hablando

Voz 12 23:52 las bonitas que se colocan en los árboles verdad de Navidad pues yo estoy hablando de los árboles Gabilondo por cierto

Voz 4 23:58 a diferencia del resto de candidatos el si él se cree las encuestas electoral hoy sí

Voz 1275 24:04 seguimos de campaña electoral a las doce y veinte en Hoy por Hoy Madrid debatimos sobre conciliación familiar y laboral por la tarde La Ventana de Madrid desde el hotel Hyatt de la Gran Vía hablamos con el candidato además Madrid señor

Voz 0027 24:13 jo

Voz 1275 24:14 Martes veintiuno de mayo titulares con Cristina machacó la Atención Primaria madrileña la huelga a casi cinco mil médicos están llamados hoy a secundar una jornada de paros en la Comunidad para exigir mejoras en el trabajo de los centros de salud piden a los partidos políticos en campaña que se comprometan a destinar a la atención primaria el veinticinco por ciento del presupuesto dedicado a sanidad o El la también en las escuelas infantiles convoca Comisiones Obreras para denunciar que el convenio colectivo que se va a firmar esta semana perpetuar a la precariedad laboral de los trabajadores un paro que no apoyó UGT que considera que sin ese convenio la mayoría de los empleados cobrará el salario mínimo interprofesional segunda en las cuatro jornadas de paros de veinticuatro horas convocadas esta semana en metro contra la falta de trabajadores y la gestión del amianto los paros afectarán hoy en las líneas siete nueve doce y el ramal Ópera Príncipe Pío los servicios mínimos se han fijado en el cincuenta y tres por ciento deportes baloncesto el Madrid recibió a las nueve de esta noche al Valencia Basket con el líder algo de la ACB en juego el tráfico en la capital hasta Alcázar buenos días

buenos días Laura con largos y pesados desplazamientos ya por toda la ribera del Manzanares sentido A seis así como en la parte este sobre todo entre el nudo de Costa Rica el de Manoteras más abajo entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas en ambas calzadas un inicio de Hora punta que ya se amplifica las entradas como la A42 desde Plaza Elíptica o la A3 por la avenida del Mediterráneo y Conde de Casal

Voz 1275 25:40 y las carreteras como siguen a esta hora DGT Alfonso Martínez

las buenos días a esta hora tenemos otras rico e intenso en todas las entradas a la capital destacar la A42 un accidente a la altura de Fuenlabrada generan este momento diez kilómetros de retenciones en sentido Madrid tengan cuida de paciencia si van a transitar por está vía además también hay dificultades en este caso en ambos sentidos helados a la altura de Torrejón de Ardoz precaución además en la M cuarenta en la zona de Val de Marín a Monte Montecarmelo en sentido A uno y también en el barrio de La Fortuna y Pozuelo en este caso en dirección a la A seis

Voz 4 26:14 esos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Jordi Carbó meteorólogo buenos días buenos días

Voz 0978 26:22 tiempo soleado la mayor parte de horas con temperaturas un poco más altas que ayer siga haciendo frío a esta hora de la mañana pero en breve las temperaturas subirán rápidamente esta tarde serán un par de grados más altas que ayer nos acercaremos a los veinticinco grados hoy la mayor parte de la comunidad los próximos días seguirá haciendo mucho sol con temperaturas con tendencia subiendo las máximas a mediados de semana se acercarán ya a los treinta grados pero no esperamos que suban tanto como la semana pasada

Voz 19 26:48 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorrarse en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo en aire acondicionado consenso ni sus nuevas máquinas R XXXII reducirá en un setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global se producirá

Voz 0027 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias

hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 39 30:13 juro acatar la Constitución y cumplir fielmente

Voz 4 30:17 acciones como presidenta

Voz 1275 30:20 el Congreso de los Diputados han pasado tres

Voz 0027 30:22 años dos gobiernos una moción de censura y unas elecciones generales desde la última sesión constitutiva de las Cortes hoy quién va a prometer su cargo como nueva presidenta el Congreso será la socialista Meritxell Batet Ia aunque esa va a ser la noticia institucional la imagen política va a estar en los escaños con cuatro de los presos preventivos de bruces tomando posesión como disputó

Voz 1 30:43 Incluso Esquerra a avanzar

Voz 0027 30:45 ya que Junquera tiene intención de acercarse al presidente del Gobierno a saludarles una una de las imágenes de la jornada y puede que a esta hora haya diputados cogiendo sitio porque lo que tiene esta primera sesión de cada legislatura es que no hay escaños asignados aquellos un sálvese quien pueda hasta que se constituyen los grupos parlamentarios que cada uno se sienta donde puede te lo vamos a contar en directo en Hoy por hoy con Pepa Bueno desde el Congreso a partir de las ocho les va a saludar en media hora desde la Cámara Baja antes vamos con la prensa con la Nacional han acordado en buenos días

Voz 0127 31:19 días así la internacional Danny De la Fuente hola de nuevo

Voz 1 31:21 con su perspectiva lo que sea maneja Boys buenas días más de lo que sea que bueno

Voz 0027 31:27 el país da por hecho hoy en su portada que el Congreso va a suspender como diputados a los presos preventivos unos presos que ayer salieron de la cárcel para recoger sus actas y acaparan hoy esa imagen acapara las portadas los editoriales sobre todo en la prensa conservadora Ana

Voz 0127 31:42 rueda de presos en el Congreso leemos en la portada de ABC que dice resulta incomprensible que nuestra legislación permita a unos presuntos delincuentes mercadear con las instituciones dar un mensaje victimista fingiendo que nuestras instituciones les oprimen la razón dice De nuevo hemos asistido al demencial espectáculo en la sede de la soberanía popular de escuchar las mismas además de siempre contra la democracia española los encausados actuaron como siempre con la soberbia de quien cree que está por encima de la ley serán suspendidos de una manera o de otra en su editorial El Mundo titula el separatismo sigue pisoteando las instituciones definen como grotesco e inadmisible espectáculo partidista como los presos es recogieron ayer sus actas asegura a este diario que el Supremo dijo que los presos deben ser suspendidos de sus funciones y que lo contrario dice el mundo se traduciría en una burla permanente por parte de los diputados electos

Voz 0027 32:32 vamos a seguir en un minuto con el resumen de prensa pero si nos vienen escuchando desde primera hora de la mañana posiblemente hayan notado que hace hace cosa de media hora les he dicho vamos a escuchar unas grabaciones muy llamativas de una profesora haciendo campaña por el PP en en clase y que al final no hemos escuchado las grabaciones Javier Ruiz buenos días

Voz 0900 32:48 ahora sí ahora sí vamos a cada Le pide los chavales que transmitan en sus casas que Manolo el director se presenta Manolo es Manuel Egea es el director del colegio un colegio concertado o privado de sí

Voz 1 33:02 a la profesora es la JEP la

Voz 0900 33:04 la mujer del jefe de campaña de Manolo Manolo es el tío de Teodoro García Egea el Secretario General del Partido Popular a nivel no

Voz 0027 33:11 el número dos

Voz 40 33:17 a

Voz 0900 33:26 la profesora les explica a los críos los programas de los partidos dice que la izquierda por ejemplo no defiende la educación concertada

Voz 40 33:34 para la cara

Voz 0900 33:40 también les dice que la izquierda quiere que el aborto sea legal frente al PP que está por la vida

Voz 40 33:45 veinte años no

Voz 0900 33:55 en cuanto a los toros declara seguidora de la fiesta nacional mientras que a las izquierdas dice todo lo que no les

Voz 25 34:00 me gusta lo quieren prohibir lo pueden escuchar completa

Voz 0900 34:03 el audio al que ha tenido acceso a la SER en Radio Murcia punto es Si en Cadena Ser punto com gracias Javier hasta luego hasta luego

Voz 19 34:13 buenos días en los dos sorteos del triple ex de la ONCE de haya los números premiados han sido

Voz 25 35:26 días oscuros para el centro derecha europeo atormentados por los populistas golpeados por los socialistas divididos en peleas internas los partidos con servidores dominantes en Europa están perdiendo su aura como depositarias naturales del poder en otro análisis en el Financial Times se compara Sebastián Kurt cerca el canciller austriaco con Pablo Casado Kurtz calculaba que al formar gobierno con la extrema derecha podía domar la ideológicamente y contener la electoralmente ha intentado por este motivo a mantener viva la coalición de Gobierno hasta el uno buen momento ya esta estrategia no ha funcionado esa estrategia es la que ha inspirado en España Pablo Casado con consecuencias desastrosas para el Partido Popular le dedica su editorial este asunto la onda expansiva del escándalo austriaco va más allá de las fronteras de Austria confirma las peores sospechas que los gobiernos democráticos europeos tienen sobre los vínculos de estos partidos de extrema brecha con las estructuras de poder de la Rusia de Vladimir Putin y para el Süddeutsche es bueno que se haya roto definitivamente la coalición de Gobierno en Austria porque algunos de la extrema derecha León un artículo de opinión algunos como el ministro del Interior son agitadores peligrosos ideólogos con demasiado poder que no respetan el Estado de derecho antes incluso del famoso vídeo David

Voz 0027 36:34 hay aquí en España el diario El País dice que la ruptura de esta coalición de gobierno en Austria entre conservadores y ultraderecha es una advertencia para otros países

Voz 0127 36:41 Austria incorporó en el Gobierno fuerzas extremistas como si fueran homologables a las democráticas dice el editorial independientemente del fracaso de la coalición a causa de la corrupción la ultraderecha ha conseguido una victoria que corre el riesgo de perpetuarse instalar su discurso en la agenda conservadora que la ha hecho suya en vez de situarse en posiciones más moderadas en una época en la que el discurso populista sigue al asalto de los consensos democráticos esenciales es necesario que las fuerzas políticas europeas se reafirme en la convicción de que las alianzas con la ultraderecha no pueden ser integradas en el normal juego parlamentario para formar Ejecutivo

Voz 0027 37:15 esta mañana les estamos contando como a la vista de las que estaba montando en los mercados a raíz del veto de EEUU a jugar en Washington el Gobierno de Donald Trump ha decidido aplazar tres meses el veto a la compañía china medidas Dani que hay profunda preocupación en la prensa de de todo Occidente por las consecuencias que pueda tener esta guerra comercial que llaman guerra fría tecnológica el Daily

Voz 25 37:37 negra se pregunta si las acciones de Estados Unidos que buscan acabar con y líder en la tecnología cinco G pueden ser contraproducentes para todos porque Google perdería todo el mercado chino reconoce que la compañía lleva siete años trabajando en el desarrollo de un sistema operativo propio porque temían que esto pasaba pero como dice el Financial Times los usuarios no van a dejar Android por el sistema operativo de Hawai porque ya lo han intentado otras compañías acabar con ese duopolio de Apple y Android y no lo han conseguido en su editorial este diario lamenta que las únicas intenciones de Trump con este asedio sea limitar el ascenso de China y obligarla a renegociar los acuerdos comerciales y recuerda el New York Times que China se ha pasado casi dos décadas construyendo un muro digital entre él y el resto del mundo una barrera que impedía a empresas como Facebook Google Twitter o Youtube actuar en el país y que ahora Trump se lo está devolviendo

Voz 0027 38:24 sobre economía leemos hoy en cinco días que el futuro de Ryanair depende ahora de subir el precio de los sandwiches Ryanair anuncia

Voz 0127 38:32 dado unos ingresos netos de mil millones los más bajos en cuatro años principalmente por el salto de cuatrocientos cuarenta millones en la factura del combustible ha subido mucho el precio del fuel y ahí es donde están los sandwiches Ryanair pretende vender bocadillos más caros a bordo dice hecho Bligh el autor de esta tribuna en cinco días la trampa está en que contentar a los accionistas vendrá a expensas de clientes más guiñoles

Voz 0027 38:54 hay una pregunta que cuadro salvarían ustedes antes si empezara a arder el Museo del Prado esa pregunta se la hace el diario El País en un artículo que explica que el el Prado el museo está diseñando un plan para poner las obras a salvo en caso de incendio de robo o de ataque terrorista aclara hay prioridades

Voz 0127 39:12 si la persona que va a tener que responder a esa pregunta es estrella

Voz 4 39:15 profesora de restauración de la Facultad de Bellas Artes

Voz 0127 39:17 de la Complutense que es a quién le han encargado el proyecto tiene que hacer una lista de las doscientas cincuenta obras prioritarias que habría que salvar quién tendría que sacarlas por donde ya donde había que llevarlas

Voz 0027 44:25 cuarenta y cuatro de la mañana a seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Volkswagen Yell deporte en hoy por hoy

Voz 0027 44:37 la noticia deportiva esta madrugada es la muerte de uno de los grandes pilotos de la Fórmula uno Niki Lauda Sampe buenos días

Voz 1161 44:44 muy buenas aymara a los setenta años ha sido hospitalizado ayer por unos problemas renales que no ha podido superar la duda fue campeón de Fórmula uno en tres ediciones mil novecientos setenta y cinco setenta y siete y ochenta y cuatro con doscientas siete carreras disputadas XXV ganadas y una rivalidad que quedó para la historia con el británico James Hahn

Voz 0027 44:59 si además el director de El Larguero Manu Carreño no extrae a esta portada el nombre de uno de los futbolistas más deseados

Voz 4 45:05 cada vez que un jugador del Paris Saint Germaine dice

Voz 1375 45:08 sé que tiene intenciones de irse lo cortan de raíz en el club francés pero ya el que lo dices en papel ni te cuento después de su coqueteo con la posibilidad de afrontar un nuevo reto tal vez fuera de París al que ha dicho que el año que viene en papel seguirán el Paris Saint Germain Ellos han elegido a su líder claramente por encima de Neymar es francés

Voz 4 45:30 joven tiene un gran futuro Isaba en que hay que armar el proyecto ganador en torno al que tuvieron que convencer el año pasado para que se quedara en París no vienen al Madrid como dijo anoche

Voz 1375 45:40 si Emery en El Larguero en su minutos hicimos fuerza también hablé mucho con él y con su padre para

Voz 0978 45:44 que cada que decidiese el quedase en el PS Jay no eligiese

Voz 1375 45:49 elegir el Real Madrid iba con los ojos cerrados en el Real Madrid entre todos con sus conseguimos convencerle en París

Voz 4 45:55 hace falta saber es si

Voz 1375 45:57 esta apuesta del PSD claramente en papel no provocará una carambola que Deco Neymar en el Real Madrid y en la Liga española quién sabe si alguno de los dos más temprano que tarde acabará jugando en prime

Voz 0027 46:08 era contra Osasuna en El Sadar que anoche consiguió el ascenso a Primera enhorabuena pamplonicas que ya son de primera las calles de Pamplona han sido un fiestón esta madrugada sabes

Voz 1161 46:17 según el celebrando el octavo esté octavo ascenso primera de su historia no seis y lo seguirán todavía celebrando estas horas Mamen García Pamplona buenos días

Voz 1432 46:24 pues hay alguno que está en ello setecientos cincuenta y cuatro días después dos años después Osasuna vuelta a Primera división en el que es el octavo ascenso de su historia así sonaba esta madrugada la fiesta en la plaza del Castillo el cuarto de estar de Pamplona que recibía con euforia a sus jugadores hoy desde las cinco y media de la tarde el equipo va a dar un paseo por la ciudad dándose un baño de multitudes a lo largo

Voz 2 46:46 también de esta jornada hacer paradas la obviar de Navarra como en el Ayuntamiento además de la Capilla San Sanzol

Voz 1161 46:52 dedicado el mar porque no lo han conseguido sobre el campo sino gracias a que el Granada ganó cero uno en Albacete Hayedo gracias a ti

Voz 44 46:58 y con nuestro cosas

Voz 2 47:04 no no no

Voz 1804 47:07 felices dos tres es que ahora renting un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año lo cambia oferta saquen renting consulta condiciones de Forlán en punto montó Rato