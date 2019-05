Hoy por Hoy (21/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete

Voz 2 00:02 harías qué tal muy buenos ni

Voz 1727 00:10 días buenos días desde el Congreso de los Diputados alas diese constituyen las Cortes ibamos asistida aquí en directo a este momento inaugural inaugural en todos los sentidos porque comienza una nueva legislatura aunque todavía queda la apertura solemne por parte del Rey del jefe del Estado e inaugural porque nos están pasando muchas cosas que no nos habían pasado antes algunas cosas hablan de una sociedad abierta y moderna esta es la cámara más paritaria de nuestra historia el cuarenta y siete por ciento de los escaños los ocupan mujeres hay además muchos novatos seis de cada diez diputados que sea para bien que traigan frescura y aprendan pronto pero también son las cortes en las que la extrema derecha la por primera vez con grupo parlamentario propio desde la muerte de Franco no son decisivos para nada su éxito lo van a medir por la capacidad que tengan de contaminar la posición de sus vecinos de cordel ideológico en campaña lo han conseguido veremos si lo logran también en las cámaras hoy dos diputados de Vox que ejercen la acusación particular en el juicio del proceso se verán de escaño a escaño con los cuatro dirigentes independentistas presos preventivos que son diputados electos también y que estarán aquí custodiados por la policía y esta es la primera patata caliente que tiene que resolver esa de la Cámara decidir si suspende de sus funciones a los cuatro diputados presos han pedido un informe para iría los letrados pero todo apunta a la suspensión quién no quiera ver la dimensión del problema que tenemos con la crisis catalana que no la vea como los partidos de la derecha que parecen conformarse con no verlos físicamente en el Congreso como sí lo que no se ve no existiera hoy en fin el Partido Socialista se va a hacer con la presidencia del Congreso y el Senado ha elegido a dos catalanes de carácter templado de perfil dialogante Meritxell Batet y Manuel Cruz falta van a hacer porque lo cierto es que este país que se llama España necesita política y sosiego sosiego

Voz 2 02:20 el política Pepa Bueno en la Cadena Ser

Voz 1727 02:39 es martes veintiuno de mayo y hoy el Tribunal Constitucional va a decidir si admite a trámite el recurso de amparo que presentó el Partido Socialista de Cataluña el PSC contra el veto a la designación de Miquel Iceta como senador sin ese veto en el Parlament probablemente Iceta habría terminado el día de hoy como presidente del Senado eso aquí en Estados Unidos después de una jornada negra en la bolsa para el sector tecno Love Kiko Olivas jamás trepa la administración Trump aterrizan la realidad y suaviza Aimar Bretos el veto a la empresa china Huawei

Voz 0027 03:15 qué tendrán noventa días para adaptarse a la prohibición hacer negocios con compañías estadounidenses el veto entrará en vigor en agosto en estos meses jugaba hoy podrá mantener las redes que tiene en el país también las actualizaciones de sus teléfonos

Voz 1727 03:27 y enseguida les vamos a contar cómo funcionaba esa presunta red para blanquear dinero el muriera estatal de Venezuela red que supuestamente lideraba el hijo del ex embajador de España en ese país durante la etapa Zapatero un histórico socialista Raúl moros

Voz 0027 03:43 según los investigadores Alejo Morodo así se llama el hijo blanqueó cuatro millones de euros de PDVSA los camufló a través de una empresa que liquidó antes de entrar siquiera en funcionamiento

Voz 1727 03:54 y aquí en España Concha Velasco ha recogido esta noche uno de los pocos premios que le falta

Voz 0426 03:59 para mí no es un premio más sino el Premio Max me ha costado muchos años que medie seis este premio no sé porqué seguramente porque no me lo merecía pero para mí esta noche es tremendamente especial

Voz 1727 04:17 especial eres tú Concha especial porque ha recogido el Max de Honor a toda su carrera y lo ha hecho en su ciudad en Valladolid donde se ha celebrado la edición número veintidós de estos precios

Voz 0027 04:27 logra la ternura de Alfredo Sanzol se lleva el premio al Mejor Espectáculo Teatral María Hervás el de mejor actriz por Ifigenia en Vallecas

Voz 1727 04:39 y el mundo del deporte amanece hoy con la noticia de la muerte de uno de los grandes pilotos de la Fórmula uno

Voz 4 04:46 Boston te ves a ti

Voz 0789 04:49 el primero echarle Bosco

Voz 1727 04:52 mire Lauda fue tres veces campeón del mundo y tenía setenta años Sampe buenos días

Voz 1161 04:56 buenos días Pepa ahí después de padecer en el último año diversos reveses en su salud se sometió el pasado verano un trasplante de pulmón Nuevamente hospitalizado en enero por una gripe y ayer por problemas renales que finalmente no ha podido superar títulos de Fórmula uno en mil novecientos setenta y cinco setenta y siete y ochenta y cuatro con doscientas siete carreras disputadas veinticinco de ellas gana das una rivalidad que quedó para la historia con el británico James Hunt llevada al cine y con el que perdió el Mundial de mil novecientos setenta y seis por un punto la temporada de su accidente

Voz 1727 05:24 el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 5 05:26 buenos días ese complica un poco por el Mediterráneo chubascos ahora mismo en Murcia al sur de la Comunidad Valenciana en todas las provincias que están bañadas por el Mediterráneo a partir de mediodía en puntos de montaña van a crecer nubes de tormenta que pueden descargar con intensidad también en los Pirineos más aisladas en la Cordillera Cantábrica en el resto del país en la mayor parte del país muchas horas de sol y temperaturas un poco más altas que ella

Voz 7 06:43 quieras

Voz 2 07:26 Martínez Levin dijo sobre las copas de Badajoz que no voy a tomar en casa el día sabe mejor con bajos un vino de Pagos del Rey lo mejor de cada tierra la Cadena SER

Voz 1727 09:14 no somos supersticiosos Patiño no legislatura trece trece es la tercera extraños veremos la sesión de hoy viene precedida de una imagen inédita en esta carrera de San Jerónimo la de cuatro diputados electos llegando a las Cortes desde la cárcel donde están éxito son de prisión preventiva desde hace mucho tiempo demasiado tiempo son yunquera Rull Turull Sánchez que vienen al Congreso Romeva va al Senado los cinco recogieron sus actas de parlamentarios y aunque no dieron ruedas de prensa porque se lo había prohibido previamente el Tribunal Supremo

Voz 12 09:48 hasta el congreso de porque a mí sí

Voz 1727 09:52 grabaron vídeos haciendo campaña de pasó aprovecharon el momento y las colgaron los colgaron los vídeos en las redes sociales Alberto Pozas hola la Pepa buenos días hoy los cinco vuelven a las Cortes rodeados de mayor expectación si cabe porque se van a ver cara a cara con el resto de los policía

Voz 0055 10:09 un haber con sus compañeros de partido se van a ver con sus rivales políticos iban a ver incluso con dos miembros de la acusación popular del juicio al proceso dos de los abogados Javier Ortega Smith híper Fernández que piden para ellos más de setenta años de cárcel y sobre todo que estén ochenta años inhabilitados sin poder pisaron la cámara como esta llegan con la misma consigna de ayer entrar y salir por parte del Tribunal Supremo llegar jurar o prometer la Constitución e irse el mismo furgón de vuelta a Soto del Real no pueden dar ruedas de prensa no pueden participar tampoco en reuniones parlamentarias aunque vamos a ver qué hacen para sortear esa prohibición lo hicieron ayer grabaron les grabaron unos vídeos dentro de la sala otros diputados sacaron fotos grabaron más vídeos así que al final

Voz 1727 10:45 termino pero no quizá más difusa auto de otra manera es que el mundo ha cambiado mucho claro tú puedes prohibir una rueda de prensa pero a ver qué haces con el teléfono móvil Patiño hoy mismo la Mesa de la Cámara tiene que resolver este primer gran asunto si los mantiene como diputados o si lo suspende de sus funciones porque están en la cárcel aunque sea preventivamente

Voz 1108 11:04 la suspensión Pepa de los políticos presos parece clara según la propia decisión del Supremo pero no será automática la mesa va a pedir un informe a los servicios jurídicos del Congreso para que interpreten el artículo veintiuno punto dos del reglamento que establece la suspensión para los diputados procesados en prisión preventiva tanto PP como Ciudadanos han anunciado la presentación ante la mesa nada más constituirse sendos escritos en los que citan una serie de argumentos jurídicos para que Junqueras Sánchez Rulli Turull no vuelvan a sentarse en el hemiciclo en especial en la sesión de investidura

Voz 1727 11:35 bueno aquí empieza una larga sesión también en la radio no despido a nadie porque nos vamos a ir encontrando a lo largo de las próximas horas la legislatura eche a andar por tanto con la campaña electoral para el veintiséis de mayo en su recta final y los líderes de los principales partidos han hecho como los periodistas carabineros un alto en su agenda están todos aquí los líderes llegando los carabineros de la SER sentados en esta mesa Inma Carretero buenos días

Voz 0806 11:59 tal buenos días empezamos por el PSOE el grupo que más

Voz 1727 12:01 imputados tiene ciento veintitrés y que llega a esta sesión eufórico aunque sí muchos de sus pesos pesados durante la legislatura pasada

Voz 0806 12:10 sí de la anterior legislatura sólo repiten XXXIII diputados en este crecido grupo socialista que está hecho a la medida de Pedro Sánchez están sus ministros gran parte de su ejecutiva también incorpora a dirigentes que promovieron plataformas de apoyo en las primarias y que ahora aterrizan en la política institucional así que prácticamente no queda rastro del Rubalcaba mismos el zapaterismo hay un miembro de la Ejecutiva Pepa que nos reconoce cierta descapitalización que se ha quedado fuera mucha experiencia parlamentaria en una legislatura en la que el PSOE tendrá que negociar mucho de todas formas hoy vamos a ver la foto de la fortaleza del nuevo PSOE a las nueve menos cuarto en una sala aquí cerca Pedro Sánchez reúne a sus ciento veintitrés diputados los ciento veintiuno senadores los actuales eurodiputados para visualizar el nuevo poderío socialista

Voz 1727 12:55 es que hoy aterriza en la realidad el resultado de las elecciones generales iba a ser especialmente dramático para el PP Adrián Prado buenos días

Voz 0019 13:03 la Pepa buenos días porque casado lidera desde hoy

Voz 1727 13:06 parlamentario con menos de la mitad de los diputados que tenía antes de las elecciones

Voz 0019 13:11 sí una representación diezmada en número pero también experiencia porque eso sesenta y seis diputados que llegan hoy a la Cámara XXXI ocupan el escaño por primera vez se han quedado fuera los portavoces en materias importantes como Defensa Exteriores os Sanidad de los portavoces adjuntos sólo repiten cuatro los populares afrontan esta legislatura como un periodo para construir un proyecto a medio y largo plazo y liderar España desde la oposición es la idea que ayer Casado trasladó a los suyos en la reunión de los grupos parlamentarios ya cinco días de las elecciones conscientes de que la situación muy complicada en el PP no se plantea en la dieta iba fracaso victoria el domingo según fuentes de la dirección lo que toca es ponerse a trabajar el lunes porque es cuando realmente empieza así lo dicen la era casado desde su entorno descartan que se convoque un congreso extraordinario si los resultados electorales son una catástrofe la dirección insiste en que está legitimada y ahora mismo no hay nadie en el PP dispuesto a librar esa batalla

Voz 1727 14:00 ya hizo ciudadanos Óscar García buenos días

Voz 1108 14:02 buenos días a comprobar hoy que aunque se presentan

Voz 1727 14:05 colíderes de la oposición tienen nueve diputados menos

Voz 1108 14:07 bueno ya sabes que para Rivera eso de ser líder de la oposición no es una cuestión de cifras

Voz 13 14:12 no es titular no es un cargo

Voz 1108 14:15 es una actitud como quiere demostrar esta actitud pues aprovechando la debacle electoral del PP dicen para presentarse como un equipo sólido sin mochilas de corrupción Se va a centrar en la noticia par propuestas que fuercen el debate sobre todo pactos de Estado como el de Educación no el de la despoblación según fuentes de su entorno con su nuevo grupo de cincuenta y siete diputados Rivera ya ha reforzado el equipo económico incorporando a caras de mucho peso sobretodo en la gestión fiscal porque si los impuestos en concreto la bajada de impuestos serán su otro gran caballo de batalla

Voz 1727 14:42 de Unidas Podemos que acaparó todos los focos la última vez que hubo una sesión constitutiva del Congreso llega hoy en una situación bien distinta con un grupo parlamentario mermado por detrás de Ciudadanos Mariela Rubio buenos días buenos días a los morados tendrán desde hoy veinticinco diputados menos que en la última legislatura todos afines a Pablo Iglesias

Voz 1108 15:04 eso es bancada morada mordida metafóricamente por los nuevos escaños del PSOE grupo con muchas caras nuevas y compuesto como decías por los muy leales e Iglesias in sensibilidades distintas ni corrientes Irene Montero seguirá siendo su portavoz pero el grupo será muy distinto a aquel que llegó hace años con sabor a casi sorpasso en los labios y mirada desconfiada

Voz 1727 15:20 el PSOE abre la ambientes de entendimiento tras alcanzar

Voz 1108 15:22 a un acuerdo para la mesa con los de Sánchez clima que los morados espera estirar hasta conseguir su objetivo de entrar en el Ejecutivo no propondrán presidenta del Congreso alternativa como hicieron en el pasado y aunque la bancada morada sí ha renovado sí ha apostado por perfiles de experiencia para la mesa Gloria Elizo repite ese suman Gerardo pistolero su experiencia como teniente de alcalde de Barcelona en dos mil dieciséis los de Iglesias tras dos campañas impugnando el llamado régimen del setenta y ocho prometieron acatar la Constitución y trabajar para cambiar la fórmula que nadie en el partido confirma así cambiarán ahora que Iglesias ha pedido el voto con la Carta Magna vale

Voz 1727 15:56 aquí tienen ustedes a nuestros periodistas con un pie en las instituciones y el otro en la caravana gracias compañeros hasta ahora y aún nos queda uno porque Unidas Podemos ya no son los nuevos hoy los que se estrenan en el Congreso son los veinticuatro diputados de Vox con Santiago Abascal a la cabeza Javier Carrera buenos días

Voz 0866 16:15 qué tal Pepa buenos días hoy también comprobará

Voz 1727 16:17 a Vox su verdadera dimensión el último grupo de la Cámara sin capacidad de influencia

Voz 0866 16:23 sí porque esos votos no servirán para alcanzar mayorías la idea de Vox es trasladar a la Cámara los asuntos de su campaña derogación de la ley débil la defensa de la unidad de España ya anunciaron los de Abascal durante la noche electoral que impulsaría en proposiciones para que el resto de grupos tenga que retratarse decían será su forma de buscar protagonismo mientras intentan presentarse como la única opción a Sánchez a Sánchez continuarán también con los ataques a PP y Ciudadanos de momento ayer mismo Pepa su diputada Macarena lona anunciaba que presentarían iniciativas para evitar en el futuro los líderes independentistas en prisión puedan llegar al Congreso

Voz 1727 17:00 el último de los cinco grandes grupos porque los hay más pequeños claro hoy se estrenarán todos en el Congreso todos los fichajes algunos bien estrambóticos que fuimos conociendo por parte de de de los partidos a lo largo de la campaña electoral hay de todo Javier en el hemiciclo

Voz 1275 17:18 sí hay de todo y entre lo más llamativo

Voz 0866 17:21 y por supuesto la presencia de tres militares dos por parte de voz

Voz 1275 17:24 el general Agustín Rossetti y el teniente

Voz 0866 17:27 general Manuel Mestre ambos retirados además de un general en la reserva Díaz de Otazu que acude por las listas del PP en la formación de Abascal encontramos también perfiles muy diversos por ejemplo a la acusación particular del juicio por el proceso Javier Ortega Smith Pedro Fernández otro grupo destacado es el de los periodistas con nombres como Edurne Uriarte óvalo Montesinos el PP o el de los abogados del Estado como el fichaje de Ciudadanos Edmundo Bal también asistirán a los plenos Pepa todo un ex vicepresidente mundial de Coca Cola Marcos de Quinto por ciudadanos o Juan José Cortés padre de la niña asesinada Mari Luz que acude por los populares

Voz 1727 18:02 gracias Javier son las ocho y dieciocho siete dieciocho en Canarias

Voz 0137 18:10 este chocolate tienen setenta y cinco por ciento de cacao pero si el aún es una planta partido y qué porcentaje cuenta como ensalada

Voz 1727 19:03 en Francia esta noche sean Redrado todavía un poco más la madeja judicial en torno al hombre que lleva diez años en estado vegetativo una parte de su familia empezando por su mujer quiere dejarlo morir pero los padres se niegan su abogado

Voz 14 19:17 no

Voz 15 19:19 ha celebrado así que un tribunal de apelación

Voz 1727 19:21 de París les ha dado la razón y ordena volver a alimentar lo justo después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijera lo contrario una batalla judicial que desgarra a una familia he vivido un país el Papa Jabois lo resume en que no hay que ceder a la cultura del día

Voz 1389 19:38 Carter si hay dos expresiones la primera desde la mujer y de los hermanos de Lambert parterres de la muerte digna que hablan del encarnizamiento terapéutico las segundas de uso

Voz 1727 19:46 bueno con la misma idea sadismo puro pero el Papa dice

Voz 1389 19:49 se lo de la cultura del descarte mientras insta a prolongar la vida de Lambert lo único que se prolonga una persona en estado vegetativo que dio órdenes de ser desenchufado en caso de verse así es la muerte

Voz 1727 20:00 básicamente en donde está un abrazo Jabois beso Pepa Charro son las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 2 20:11 en Hoy por Hoy Madrid

Voz 1275 20:15 la Gutiérrez qué tal buenos días más calor hoy en Madrid siguen subiendo los termómetros tenemos trece grados en la Gran Vía pero llegaremos hoy a los Veinticinco de máxima con muy

Voz 1727 20:25 es la Operación Chamartín Madrid nuevo norte

Voz 1275 20:27 se secuela en esta recta final de la CAM

Voz 1727 20:30 vaya electorales Adriano

Voz 16 20:32 proyecto que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en nosotros seríamos felices aprobarlo eh vamos a estudiando todo y sobre todo vamos a estudiar si todos los grupos están de acuerdo de hacer lo posible para que se pueda llevar a cabo

Voz 1275 20:43 ayer llegó al Ayuntamiento la documentación que faltaba de la comunidad y la alcaldesa Manuela Carmena tiene la intención de aprobarlo antes del domingo por eso este mediodía ha convocado a los grupos políticos del Ayuntamiento una reunión para valorar si se puede celebrar un pleno extraordinario urgente dar luz verde a este proyecto urbanístico lo va a tener complicado el candidato del PSOE a la Alcaldía Pepu Hernández los decía ayer en la SER que prefiere esperar el portavoz del PP José Luis Martínez Almeida ni siquiera vais a la reunión de hoy

Voz 5 21:10 cuál es su opinión personal creo que realidad estuvo Omán creo que es mejorable

Voz 17 21:14 no vamos a acudir a esa reunión o a Junta de portavoces o directamente le decimos a Manuela Carmena sin necesidad acudió a la reunión que lo que tiene que hacer es cumplir su palabra convocar ese pleno extraordinario aprobar la operación Madrid Norte garantizar ciento

Voz 1275 21:27 veinte mil puestos de trabajo desde Madrid en pie también están en contra como han estado hasta ahora de aprobar la operación Carmen a tiene cinco días para intentar cumplir su palabra los cinco días que quedan para la cita con las urnas los tres partidos de la izquierda en Madrid han prometido que si suma mala conformar una mayoría progresista lo dijeron ayer en el debate organizado por la Cadena Ser y El país en el que estuvieron todos los candidatos salvo Isabel Díaz Ayuso que dejó la silla vacía Íñigo reiteró que eso

Voz 19 21:57 la seña de identidad e de mi forma de hacer política que si hay suma progresista va a haber gobierno progresista ganarle al que presentaría por tanto con con Isabel faltaría más

Voz 1275 22:07 Ciudadanos no fue tan claro con el PSOE de Ángel Gabilondo no pactará pero con Vox no contesta

Voz 19 22:12 señor Aguado yo no sé si a usted le apetece mucho pactar con señores como estos pero

Voz 1275 22:16 a pactar con concedió un poste de Lenin detrás pero va a pactar no lo va pactaron mucho mejor eso pero va pactaron la gobernando ya no me contesta Vox aprovechó la ausencia del PP para confrontar a cara de perro con la izquierda con temas como El feminismo la segregación en las aulas la ultraderecha anunció que si gobierna cerrará Telemadrid Rocío Monasterio

Voz 20 22:34 yo la auditoría ir creo que tendríamos que cerrar porque no puede ser que nos cueste a todos los

Voz 0809 22:39 madrileños ochenta millones que no tenemos que querer

Voz 20 22:42 pues dedicar a la sanidad pública la educación pública

Voz 1275 22:50 también del debate en propuestas sobre transporte Errejón Aguado hoy Monasterio han puesto cifras a sus propuestas para mejorar el metro Iza Serrat de Podemos quiere ampliar el abono joven a los treinta años y Gabilondo candidato el PSOE ampliarlos catorce la abono infantil

Voz 0175 23:04 infantil pues hay Jesús catorce años segundo eh hay que hacer un abono social un abono social que alcance pues as a personas que están en situación de dificultades hay que abrir el metro gratuito pantalla episodio de tanta contaminación

Voz 1275 23:18 hoy el presidente de Gobierno Pedro Sánchez acompañada al candidato socialista a la Comunidad en un acto en Leganés el líder del PP Pablo Casado acudir a Collado Villalba para apoyar a su candidata Isabel Díaz Ayuso en La Ventana de Madrid edición especial campaña desde el hotel Hyatt de la Gran Vía entrevistamos esta tarde desde la City veinte años Errejón en Hoy por Hoy Madrid a partir de las doce y veinte debatimos sobre conciliación y hoy tenemos huelga en la sanidad titulares con Cristina Machado casi cinco mil médicos están llamados hoy a una jornada de huelga en la Comunidad para exigir mejoras en la atención primaria a las once se van a concentrar frente a la Consejería de Sanidad la Comunidad de Madrid es la región que peor servicios sociales tiene de toda España y una de las peores de Europa según la asociación de profesionales del sector la cosa está en la falta de inversión Madrid está a la cabeza de la Unión Europea en acumulación de residuos en vertederos según la Asociación de Empresas de residuos urbanos la capital acumula tres millones de residuos a la segunda de las cuatro jornadas de huelga en Metro convocadas para esta semana hoy las líneas siete nueve doce y el ramal Ópera Príncipe Pío los servicios mínimos son del cincuenta y tres por ciento

Voz 21 24:20 los deportes

Voz 22 24:24 no impuro y el Atlético

Voz 1161 24:27 el Madrid baja el telón de la temporada en Israel

Voz 1275 24:30 Sampe buenos días buenos días Laura con un amistoso desde las

Voz 1161 24:32 seis y media de la tarde partido que será la despedida definitiva para varios jugadores el capitán Godín el lateral Juanfran después de ocho temporadas en el club del francés Griezmann ante un rival de poca entidad el Beitar Jerusalén además tras las revolucionarias declaraciones del PP que han reactivado el sueño del madridismo anoche en El Larguero Unai Emery frenó dice la salida de la gala

Voz 5 24:50 bueno asúmelo todos hicimos fuerza también hablé mucho con él y con su padre para que para que decidiese el quedarse en el PS Jay no eligiese los ojos cerrados en ese Real Madrid pero en papel es capaz de romper muchas barreras las está haciendo bien malo

Voz 1161 25:02 desde el Real Madrid recibe esta noche Valencia Basket con el liderato de la ACB en juego primer partido tras perder la Euroliga desde las nueve

Voz 1275 25:08 los de Pablo Laso se juegan seguir siendo líderes tienen que ganar

Voz 1161 25:11 para depender de sí mismos en la última jornada ante un Valencia que ya será seguro cuarto

Voz 1275 29:29 Usca de Pablo Alborán que actúa mañana en Madrid trae su gira prometo al Inter desde las nueve y media de la noche con casi todo todo vendido catorce grados ahora mismo

Voz 2 29:43 heridas

Voz 1727 30:13 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio estamos en el Congreso de los Diputados a punto de empezar una edición muy especial de Hoy por hoy porque vamos a acompañar a contarles en directo la constitución de las Cortes y lo vamos a hacer con Joaquín Estefanía buenos días qué tal buenos hacia Ruiz Jarabo buenos días bueno se parlamentarios llegas está por ahí todavía averiguando cositas Lucía Méndez ya sentada que a mi lado Esther Palomera buenos días Pepa Esther Palomera que viene del hemiciclo y he visto algo hoy se puede sentar donde quieran sus señorías no dónde era si hoy hoy todavía no están las eh asientos distribuidas tiene que decidir los que tienen que negociar en la Junta portavoces cuál es la composición y la ubicación de cada grupo parlamentario y por lo tanto hoy pueden elegir escaño no por eso ya están empezando a llegar los primeros diputados para coger sitio preferente Isern se todos los de Vox en lugares habitualmente utilizados por el PSOE el Partido Socialista la distribución asignada en la anterior legislatura el Partido Socialista pues están llegando los primeros diputados de Vox según me han confirmado una persona de la Cámara hubiéramos podido entrar al hemiciclo nosotros todavía está asentado en el sí en el habitual sitio de Adriana Lastra está asentado en este momento Santiago Abascal bueno Así empieza la mañana hay otras cosas en España eh pasan otras cosas está llegando ya lucía mente está bien necesitará de un minuto a otro pasan otras cosas en España por ejemplo si ustedes tienen niños pequeños y los llevan a guarderías privadas no se olviden de que hay convocada hoy huelga la organiza la convoca Comisiones Obreras para protestar contra la precariedad que sufren las maestras de infantil decimos maestras porque según el sindicato el noventa y cinco por ciento son mujeres mujeres con un sueldo que en algunos casos apenas supera el Salario Mínimo Adela Molina

Voz 0011 32:02 Cristina lleva doce años trabajando como educadora infantil en un centro privado un empleo con el que asegura que a duras penas llega a fin de mes a pesar de que las exigencias en cuanto a formación ella tiene un título de educación superior cada vez son mayores en tres acumula nuestra exigen para una tutora Un B2 estamos ante el nivel de inglés altísimo para contemplarlo con un salario base de ochocientos treinta y siete euros al mes por Hamm

Voz 1275 32:25 plateadas es realmente lamentable

Voz 0011 32:28 la estación en la que nos encontramos con su al sabio congelado siete años el nuevo convenio del sector que se firma mañana del que se ha desmarcado Comisiones Obreras que convocan la huelga no compensa lo que han perdido en estos siete años los salarios previstos van de los novecientos treinta a los mil euros por una jornada de XXXVIII horas semanales es un treinta y tres por ciento menos que en los centros concertados por el mismo trabajo las trabajadoras piden equiparar salarios más tiempo para preparar las clases y actividades de los niños ahora lo hacen en su tiempo libre y reivindican la relevancia de una etapa educativa a la que los estudios internacionales dan cada vez más importante estamos acompañando en la tabarra importante subida atleta en que les acompañan ese crecimiento y para eso estamos los otras que tenemos que ayudarles al conocer mundo ayudarles a desarrollarse cognitiva y motora social es para eso estamos molestos no sólo somos unas cambiar pañales casi medio millón de niños de cero a tres años van a la escuela infantil en España

Voz 0027 33:21 Íñigo iban a pasar a disposición judicial los cuatro detenidos ayer en una operación contra el blanqueo de dinero procedente de la petrolera estatal venezolana entre los detenidos el supuesto cabecilla de la red al hijo Morodo que es el hijo del histórico socialista Raúl Morodo ex embajador de España en Venezuela los investigadores sospechan que Morodo hijo blanqueó al menos cuatro millones de euros a través de falsos contratos de asesoramiento AP de Visa Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 33:46 buenos días y lo blanqueo con una empresa que se llama venezolana Petróleos ibérica que ese líquido antes de que entrase en funcionamiento ese es el titular que ese recogen diligencias policiales esta filial española nunca fue dotada

Voz 1727 33:58 de recursos presupuestarios Morodo

Voz 0125 34:00 con la persona que aparece como liquidador total de la empresa la policía tiene constancia de que llegó a viajar a Venezuela hasta en cuarenta y cuatro ocasiones en menos de cinco años esta investigación la inició el que fue director adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino en el año dos mil quince Se elaboraron diferentes documentos que llegaron anticorrupción con información de dos confidentes venezolanos que acudieron a la policía nación

Voz 0027 34:21 esta madrugada el embajador de España en Estados Unidos Santiago Cabanas ha declarado en el juicio de Pablo Ibar como testigo de la defensa

Voz 5 34:29 queríamos hacer llegar al jurado que la vida de Pablos una vida que merece ser estorba

Voz 0027 34:33 se espera que el juez dicte mañana sentencia en este juicio por un triple asesinato la defensa está haciendo todo lo posible para intentar evitar la pena de muerte

Voz 12 34:44 conocía la nueva forma de proteger los que más te importa con Maydoff de Caixabank ahora aquí hasta el treinta de junio tendrás toda la corte

Voz 23 34:51 ión que necesitas para que por fin puede dormir tranquilo contó seguros citó alarma de Securitas Direct

Voz 12 34:57 informa en tu oficina buen Caixabank punto Caixabank escuchar hablar hacer

Voz 1727 35:09 ya está ahora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días nosotros hoy comienza

Voz 0789 35:15 la décimo tercera legislatura de la democracia y lo hace en circunstancias especiales con la chirriante anomalía de cinco electos en prisión preventiva y a cuatro días de una cita electoral con tal cantidad de puntos de interés que uno no sabe adónde mirar hay coincidencia en conceder especialísimo importancia a las ciudades de Madrid y Barcelona en las municipales a la Comunidad de Madrid en las autonómicas y al peso de la extrema derecha en las europeas pero en cualquier caso la legislatura va a ser una prueba de fuego para todos en especial para el soy para Pedro Sánchez hace un año desahuciados y que van a tener que llevar un peso muy difícil quiero decir responsabilidad casi absoluta con poder muy relativo tanto de la administración central del Estado comen las comunidades que quedaron a su cargo con voto decisivo en Navarra donde dilucidar el rumbo es asunto muy serio y abanderando en Cataluña con todos sus rivales al acecho un proceso de diálogo tan necesario como lleno de riesgos y con más carga de Europa por un lado por voluntad propia después del paso el mismo de Rajoy Por otro por su condición de depositario de la última esperanza socialdemócrata europea en un momento delicado de muy probable desaceleración económica una tarea mayor para un PSOE que tendrá que serlo a la espera de los resultados del domingo bueno será que la familia socialista cierre filas Ike Sánchez se disponga rodearse de los mejores

Voz 7 36:36 afinidades aparte porque la legislatura promete ser durísimo

Voz 2 37:50 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 37:55 en esta edición especial de Hoy por hoy con Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo Esther Palomera hay Lucía Méndez que ya hasta aquí Buenos días hola buenos días y saludamos a la vicepresidenta del Gobierno funciones diputada electa del PSOE Carmen Calvo buenos días pan

Voz 0809 38:08 dos días antes de que las urgencias de esta jornada

Voz 1727 38:11 lo ocupen todo hoy se constituyen las Cortes más paritarias de la historia con el cuarenta y siete por ciento de los escaños ocupados por mujeres me acordaba esta mañana esta frase de Michelle Bachelet de ex presidenta de Chile que dice que cuando una mujer entra en política cambia la mujer cuando muchas entran en política cambie la política será así señor ojalá

Voz 0809 38:32 ojalá todo el trabajo que hemos hecho desde el feminismo hoy desde la lucha de las mujeres en estos cuarenta años de democracia porque la democracia también llegan nuestros derechos a nuestras libertades a nuestras expectativas se transforme en esta legislatura algo más que los contenidos de las propuestas de las leyes de igualdad en el formato en el método en la manera hacer política en la capacidad de encontrar por encima de las diferencias partidarias los objetivos que son del país ojalá las mujeres en esta legislatura sino todas porque con algunas evidentemente va a ser difícil que esto ocurra seamos capaces de hacer Lucy quién de que hemos propuesto siempre desde el feminismo la transformación también de la formas las manera no solamente los contenidos ojalá

Voz 1727 39:18 pues vamos ya con las urgencias del día la presidenta del Congreso todavía no ha sido votada y tiene ya una primera patata caliente esta tarde o mañana a lo sumo la mesa tiene que decidir si suspende o no de sus funciones a los presos preventivos catalanes dirigentes independentistas que hoy se van a convertir efectivamente en diputados como usted cuál es la posición del PSOE bueno

Voz 0809 39:39 la posición política la conoce todo el mundo

Voz 1727 39:42 todos nos hemos combatido al independentismo

Voz 0809 39:45 hemos estado respaldando al anterior Gobierno en la crisis territorial grave y que provocaron los independentista por lo tanto nuestra posición política es clarísima la defensa de nuestra democracia en nuestro orden constitucional in esto no tiene más explicación otra cosa diferente la situación procesal en las que se hayan estos cuatro dados eh que tiene una respuesta bastante clara en el artículo veintiuno punto dos del Reglamento el Congreso diputados pero sobre todo la tiene en el ámbito judicial el Tribunal Supremo es quién evidentemente es Avi decide que están en una situación que es

Voz 1727 40:21 prisión preventiva incursos en un

Voz 0809 40:23 un proceso que está ya prácticamente llegando a su fin y por lo tanto imposibilitado para ejercer su su cargo digamos que la cuestión esta sustancia además en la formas en las que se llega al fin que es claro yo creo que lo entiende todo el mundo no pueden ejercer el cargo otra cosa diferente es que estemos en una democracia que lo es porque es un Estado de derecho sin Estado de derecho democracia no se puede practicar el Estado de Derecho garantiza los derechos particularmente los derechos fundamentales entre los cuales está el veintitrés de la Constitución la participación política mientras que no haya una sentencia firme

Voz 1727 40:59 suspenda escuchado en el campo

Voz 0809 41:02 de las derechas españolas a hacer una gran crítica esto con la garantía la democracia española son parecidas a las de Francia la de Alemania Inglaterra no vale que te gusten esto países unos días

Voz 1727 41:13 otra cosa que se les las entendiendo perfectamente el PSOE va a defender de la Mesa de la Cámara la suspensión

Voz 0809 41:20 que la suspensión es obvia evidente en el Reglamento del Congreso de los Diputados está claramente ese supuesto contemplado pero es que es más es que hay un auto que indica que están en una situación en la que no pueden ejercer su su función la función para la que han sido elegidos

Voz 1727 41:38 a usted es constitucionalista hoy el Tribunal Constitucional decide si admite a trámite o no el recurso del PSC sobre el veto a Iceta en el Parlament confían que se admita a trámite

Voz 0809 41:49 pues francamente si confiamos porque en este caso lo que se ha hecho ha sido nuestra opinión vulnerar también el artículo veintitrés el derecho a la participación política en este caso de un grupo parlamentario en el Parlamento de Cataluña que tenía su perfecto derecho a elegir su representación proporcional y en este caso a sustituir la persona en el cupo de representación que tenía están así que en esa votación Nice podía poner un candidato alternativo Nice votaban la idoneidad del candidato simplemente sustituía una persona por otra a instancias del grupo que tenía el derecho a esa proporcionalidad para conformar un órgano constitucional tan importante como el Senado no otros pensamos que el Tribunal Constitucional eh en fin debe entrar al fondo de la cuestión porque lo que se ha vulnerado es un derecho fundamental también se que tengo equilibrar liberarla

Voz 1727 42:45 los dos preguntas a raíz de esta cuestión la primera si el Tribunal Constitucional en fin permitiera que finalmente fuera senador por designación territorial Iceta ustedes instará al cambio en la presidencia del Senado

Voz 0809 42:58 mire el del presidente como secretario general eh ha cubierto la la principal intención que tenía al margen de los nombre evidentemente con el afecto enorme que yo le tengo a Miquel Iceta el personal además ha cubierto su objetivo que era poner al frente del Senado a un diputado catalán porque el Senado independientemente de lo que podamos pensar en una futura reforma de esa cámara que nosotros defendemos los socialistas es una cámara territorial ahora mismo aunque no haya cubierto al cien por cien esa función a lo largo de estos cuarenta años pero yo creo que se puede hacer mucho incluso con la con la no normativa que tenemos ahora dimana de nuestra Constitución ya podemos hacer esa cámara tiene que ser una cámara donde cada día se sustancie mal los temas territoriales porque aliviaría mucho la política de este país como ésa era la intención Se cubre perfectamente con quién la va a presidir con con Manuel Cruz el presidente como

Voz 1727 44:00 presidente del Gobierno como secretario general lo son

Voz 0809 44:02 lealistas en general somos gente que respetamos mucho las instituciones somos una izquierda de Gobierno por lo tanto se cubre la intensión nos habría gustado que no nos hubiera vulnerado el derecho que tenía el PSC pero el objetivo está cubierto

Voz 1727 44:18 la última vez que entrar en ustedes aquí tenían ochenta y cuatro diputados soy vuelven con ciento veintitrés es una mejora evidente pero lejos muy lejos todavía de la mayoría absoluta en el caso de Iceta vendieron en la piel de eso antes de matarlo parece evidente ustedes dieron por supuesto algo que no estaba en su mano del todo porque dependía de la situación en el Parlament de Cataluña oí buena los resultados me remito tienen por delante una legislatura difícil señora Calvo no se cuidarán a partir de ahora de atarse bien los apoyos antes de iniciar maniobras

Voz 0809 44:51 vamos a ver a nadie está ya nadie tiene ya al alcance mayoría absoluta parece en casi ningún lugar del mundo mucho menos ya en democracias consolidadas como la nuestra porque la sociedad son mucho más plural y hay en ese sentido una fragmentación de los partidos quién no sepa administrar la diversidad no va a ser posible que ejerza bien los cargos democracia esto es una situar Sión que que nos va a venir a todo muy bien porque cada uno va a tener que entrenar no solamente el cargo que tenga sino también casi su carácter democrático para saber hacerlo y fíjese lo que nos pasó con con la propuesta de Iceta pues si me apuras señora bueno Le diré que es la prueba más evidente de una parte importante de la buena voluntad con la que nosotros funcionamos teníamos tan claro que esto no se puede poner en cuestión que era un derecho que teníamos que nadie se podía dedicar a hacer lo que han hecho entre otras cosas porque el resultado final es fallido porque la mayoría absoluta el Senado no la han dado los ciudadanos que es una prueba evidente con la buena voluntad con la que nosotros intentamos ahondar en la política otra cosa distinta que no podamos encontrar situaciones tan aberrantes como la que hemos vivido pero no tiene nada que ver con la imprudencia que no solemos tener porque ya hemos vivido once meses muy complicado y hemos dado prueba de ser gente en fin valiente pero bastante realista bastante prudente y desde luego como usted dice estoy de acuerdo con usted tenemos una legislatura que va a ser muy interesante que nosotros queremos que sea muy fructífera pero que tendrá su complicación de

Voz 1727 46:24 a modo a modo de ejemplo me mandan una foto de dentro del hemiciclo donde veo a Santiago Abascal sentado hoy en la posición que ocupa habitualmente Adriana Lastra la portavoz del Grupo Socialista hoy se pueden sentar sus señorías donde queda luego esto estará regulado es este es un ejemplo de que vamos a perder mucho el tiempo con los numeritos

Voz 0809 46:40 pues mire los numeritos no sirven para nada eh son niña harías

Voz 34 46:45 sí y fíjese sea había escaño

Voz 0809 46:47 para no sentarse en el lugar que tiene que ocupar y que ocupará la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista dada además la inquina que nos tiene Vox pues sí empezamos así no empezamos bien porque nosotros hemos venido aquí a trabajar hay cuatro años objetivo muy importantes de país independientemente de los que nosotros como socialistas tenemos y esto pues forma parte de las niñas con las que alguno andan en la

Voz 1727 47:12 políticas de gustaría repetir como vicepresidenta no ha hablado con Sánchez

Voz 0809 47:17 mira ese es eso voy a decir además de vehículos

Voz 1727 47:19 de hablarlo haga la Melocos

Voz 0809 47:22 te lo voy a decir con mucha sinceridad llegué hace dos año hoy dos años hoy ganamos las primarias esos año hoy ganamos las primarias estos años yo llegué estando ya en mi viejo despacho de mi universidad dando clase mis alumno encantada de la vida volvía esto con un ataque de romanticismo político porque creía que mi partido no podía perder el espacio de la izquierda que somos y mira por dónde me lleva la vida pero pero yo estoy a disposición de mi secretario general a lo que él diga que es una frase que todos los socialista pero que en mi caso no puede ser más más verdadera porque he vivido mucho en la política y me siento muy agradecida a mi país en fin si te gusta la política ese vive lo que yo he vivido muy de

Voz 1727 48:05 es obvio que cuando me decía que me iba a decir la verdad me iba a decir que está a disposición de lo que diga el presidente pues el celo viola suerte gracias hecha gracias señora bueno

Voz 9 48:21 pilla ahora tu préstamo en virus quite lo transformó sin quince minutos entra ya ambigú culto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siéntate Wielgus