Hoy por Hoy (21/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

el Gobierno en funciones da por hecho que la nueva Mesa del Congreso una vez que esté formada suspenderá a los cuatro diputados que se sientan en el banquillo de los acusados por el Aimar

lo acaba de decir aquí en Hoy por hoy la vicepresidenta del Gobierno en funciones Carmen Cal

Voz 0806 00:38 la suspensión es evidente

Voz 4 00:42 en el reglamento del Congreso de los Diputados está claramente ese supuesto contemplado pero es que es más es que hay un auto que indica que están en una situación en la que no pueden ejercer

a partir de las diez comienza en el Congreso el pleno de constitución de las Cortes de momento los diputados de Vox con Abascal a la cabeza se han sentado en la primera fila de la bancada que habitualmente

Voz 5 01:07 ocupa el PSOE hoy todavía los diputados secuencia

Voz 0027 01:10 por donde quiera no están repartidos los escaños así que los de Vox han llegado han sentado justo detrás de los sillones del Gobierno y todo apunta que la imagen de hoy va a ser la de Sánchez sentado en un sillón un palmo por encima Santiago Abascal y hoy también los magistrados del Tribunal Constitucional van a estudiar si aceptan a trámite el recurso que presentó el PSC contra el veto de los independentistas irá de derecha a la designación de Miquel Iceta como senador autonómico Iceta era el plan de Sánchez para presidir el Senado que finalmente dirigirá el también socialista catalán Manuel coros esta mañana ha confirmado ya el relevo al frente de día el consejo de administración de la cadena de supermercados ha dimitido casi en pleno y el nuevo accionista mayoritario ha nombrado una nueva dirección esos cambios llegan sólo unas horas después de que día alcanzar ayer un acuerdo in extremis con los bancos para evitar el consejo

Voz 5 01:58 lo de acreedores cuarenta mil personas trabajan en la

Voz 0027 02:01 compañía y los titulares del deporte el primero la despedida de una leyenda

Voz 0027 02:08 el hombre el piloto de Fórmula uno Niki Lauda el austríaco tres veces campeón del mundo ha muerto esta madrugada a los setenta años Il duelo por la UDA contrasta a esta hora con la alegría en Pamplona

Voz 0027 02:27 de madrugada los hinchas Osasuna su regreso a Primera en la plaza del Castillo hoy toca recepción oficial en las instituciones y después recorrido por la vida

Voz 6 02:35 en autobús descapotable

todos los martes le damos la vuelta a la actualidad con dos verso suelto Nacho Carretero y gozos son al periodismo lo que la Real Academia de la Lengua está nuestro a límpida lo accesorio de lo importante brillan siempre en todo lo esplendor

Voz 7 03:02 el programa que con tanto cariño Él está hoy por hoy

Voz 9 04:25 el capítulo de hoy

Voz 10 04:27 queremos empezar hoy haciendo esa oposición denunciando que la democracia española también se tiene que defender fuera del ámbito judicial bueno eres anunció hoy hoy evidenciando su fracaso de nuestro Estado

Voz 11 04:36 hoy que Ciudadanos en el minuto uno se va a oponer a que estos señores se siente en un escaño

Voz 10 04:40 el lo etarras golpistas e independentistas chiquillada

Voz 12 04:47 los tres grupos parlamentarios vea

Voz 10 04:52 están un poco desorientados no después del veintiocho de abril

Voz 11 04:59 estamos aquí aquí como como el resto de diputados está aquí presente

Voz 13 05:05 tenemos una gran tarea que hacer yo sin ambages sin ambigüedades

Voz 10 05:14 ahora el defender esos principios con firmeza sin complejos es lo que los hace precisamente un partido en defensa de España Ciudadanos llevar la camiseta de España

Voz 3 05:27 nos equivoquemos la amenaza de que las tres derechas una es mucho más en los sistemas electorales autonómicos y municipales el oculta la realidad

Voz 14 05:38 hoy por hoy hoy por hoy las urnas del veintiséis de mayo

Voz 0591 05:41 está vacío

Voz 0257 05:45 ahora parece que para presidir el Congreso o el Senado hay que ser del PSC

Voz 11 05:55 da la sensación de poder sentirse a gusto

Voz 15 06:01 verdad buen ritmo

Voz 16 06:04 a todos una cara de sonrisa

aquí se sientan aquellos que defienden al pueblo español el detrás de esto termina la fiesta chafaras las luces los españoles siempre vuelven la mirada a partidos Ana Pastor o Meritxell Batet con Pepa Bueno

Voz 17 06:31 tanto por el casi sí

Voz 0591 06:43 más aunque las puertas el en la Puerta de los Leones del Congreso está Alberto Pozas porque ha habido quien intentado colgar una pancarta en el edificio de de la Cámara Baja Alberto

Voz 0055 06:55 dos hombres Pepa buenos días se han acercado todo lo que han podido hasta la puerta de los rehenes porque hay una valla que rodea esta esta zona de Congreso intentado desplegar una pancarta pequeña una sábana no hemos podido leer lo que ponía en la pancarta porque enseguida llega la policía y se los ha llevado pero si estaban gritando nadie sin hogar nadie sin hogar así que era una protesta pues entorno al tema de la de la vivienda de los de socios eso sí la Policía corriendo porque es una de las zonas de máxima seguridad de esta zona se ha llevado a los dos desconocemos si están detenidos son hoy también si pertenecían

Voz 5 07:21 algún tipo de de plataforma sucedido hace hace

Voz 0055 07:24 los minutos sin ningún incidente posterior pero eso era el grito que estaban dejando aquí en la Puerta de los Leones del Congreso nadie sin hogar

Voz 0591 07:30 gracias al Berto Pozas eso fuera dentro van llegando sus señorías se sientan Esther Palomera te cuentan que tenemos un diputado socialista entre dos diputados de Vox el diputado José Zaragoza que está que ha decidido en fin aunque paso ahora igual que entonces bueno le le he preguntado a través del móvil que que cómo está discurriendo la conversación si hay tensión dice que al principio así un poco tenso el sentarse entre Santiago Abascal y Espinosa de los Monteros progresa pregunta he dicho que es que no han podido ocupar otro asiento imagino lo que decía Lucía fuera de micro que a lo mejor su intención de ocupar el espacio de la derecha no usurpar los espacios del PP pero que no han podido porque estaban reservados los sitios con bolso Bañuelos es decir que aquí han madrugado todo el mundo aunque no los veamos físicamente para para tratado también lo lo de los pulsos en los escaños del PP

Voz 18 08:22 sí sí sí sí se parece que son una tradición ya esto

Voz 0591 08:25 Internet es para tratado bueno hoy es un día un poco de Jardín de Infancia e ustedes nos van a perdonar a partir de que se constituyan las Cortes hemos de esperar que hablemos de política y no sólo de de de estos jovencitos Gabriel Rufián muy buenos días y buenas va a ser el portavoz del grupo parlamentario de Esquerra Le puedo llamar así sí es que soy profesor humor era un partido que bueno que ha tenido un buen resultado en las elecciones generales tenía no de diputados hoy llega a la Cámara con quince que pretende un diputado independentista en las Cortes españolas

Voz 0712 09:00 bueno yo creo que forma parte el histórico Esquerra Republicana sobre todo personalizó en la figura del del gran gran Joan Tardà que ya estamos echando de menos y es el primer día en pues estar a favor de cualquier iniciativa partido político que esté por dignificar la vida de la gente viva donde viva nosotros siempre hemos estado a favor o al lado de las fuerzas de izquierdas españolas y en particular pues se defensa de los derechos civiles sociales y nacionales del del pueblo de Cataluña como partido republicano catalán que somos

Voz 0591 09:30 yo preguntaba pero en fin qué hace un diputado independentista que quiere irse de España en las Cortes español

Voz 0712 09:35 las bueno nosotros lo hicimos ya hace es una preguntarnos hace ya mucho eh hace cuatro años se Arellano tanto simplemente entendemos que hay que ocupar todos los espacios de poder y principalmente mediáticos que que podemos igual que tenemos representación no digo esa comparable privada tenemos representación en Bruselas pues tenemos representación en Madrid y en absolutamente todos los ayuntamientos evidentemente de Cataluña no renunciar

Voz 9 10:00 hoy ningún espacio como como son

Voz 0591 10:02 yo no he estado sentada donde está usted ahora mismo la vicepresidenta en funciones del Gobierno ir bueno anticipado que la posición del PSOE en en la decisión que tiene que tomar la Mesa de la Cámara sobre si suspender uno de sus funciones a los cuatro diputados electos que están en situación de prisión preventiva es suspender los por incapacidad para desarrollar su función lo dan por hecho no que los van a suspender ustedes si hay una

Voz 0712 10:26 frase de Carme Forcadell que que dice ya hace algún tiempo hoy y lo resume casi todo muy bien y yo utilizo de vez en cuando ella dice el Estado nunca falla Easy esperamos lo mejor y nos preparamos para lo peor siempre y entendemos que es un atropello pero que pasará seguramente los inhabilita francesa

Voz 0591 10:45 la decisión van a tomar usted esta continuación una vez que lo suspendan van a hacer correr la lista o van a mantener el el escaño vacío

Voz 0712 10:54 bueno es una decisión que se tomará de manera colegiada y colectiva con el partido con con Oriol con ellos en definitiva con el grupo parlamentario tanto el Parlament como del cómodo el Congreso sería imprudente por mi parte aquí decir lo que lo que haremos ahora lo que sí que vamos supondrá Bush

Voz 6 11:11 una muy mala manera de empezar un diálogo una mesa de diálogo

Voz 0712 11:15 iniciación que en definitiva es nuestro objetivo y entendemos que el objetivo cualquier demócrata porque aquí honor dejamos de negar entre nosotros os dejamos de amenazar entre nosotros o no se llegarán un tipo de solución al conflicto político nosotros queremos retornar todo esto a la política algo tan sencillo como eso es comercial

Voz 0591 11:33 sí habló ayer como en quieras como lo veo bien

Voz 0712 11:37 siempre decimos lo mismo pero es que es cierto pues muy fuerte muy muy contento recuerdo un detalle que me dijo Estoy contento porque no me han traído en un furgón entregan un coche y pudo ver el paisaje ya con eso estaba feliz no bueno pues muy contento por haber ganado las elecciones generales y sobre todo por las expectativas que tenemos de cara a las municipales europeas

Voz 0591 11:55 si sale elegido eurodiputado renunciar al escaño en el Congreso español

Voz 0712 11:59 pues se sinceramente es una pregunta que nos hacen mucho es muy muy idónea pero es una decisión de él que todavía no ha tomado ya hielo comenta un poco con él le pregunté y me dijo todavía no lo sé lo tengo que pensar

Voz 0591 12:12 hoy el tribunal constitucional tiene que decidir si admite a trámite o no el recurso que presentó el PSC contra el boicot a Iceta en su designación como senador territorial por parte del Parlament si finalmente el tribunal considera constitucional decidiera que fue inconstitucional impedirlo ustedes lo acatarán en el Parlamento

Voz 0712 12:32 pues es más una pregunta para es el Parlament que para que para mí también fue una decisión colectiva y yo la verdad es que tenía una opinión unos días o justo el día que se anunció la intención del PSC de hacer porque sí por pura cortesía fragmentaria pero también ha dicho públicamente que me sorprende mucho que un tipo listo tan hábil como Iceta uno de los políticos más inteligentes que tiene el actual panorama político catalán hiciera dijera todo lo que tiene que hacer decir para que le votamos me sorprende muchísimo y me recordó muchísimo a los días en

Voz 0591 13:08 qué tiene que haber dicho pararle votarán ustedes realmente pues

Voz 0712 13:10 no iba o no tenía intención de aplicar ciento cincuenta y cinco igual no referirse a nuestros compañeros que está en la cárcel como se refirió yo sé que Iceta es mucho más hábil que eso me sonó mucho a los días en los que el PSOE presentó los Presupuestos llegó un día que muchos de nosotros pensábamos au llegamos a la conclusión de que no los querían aprobar

Voz 0591 13:28 la sensación de que no querían que efecto fuera exiliados sonado dígame es una sensación que Esquerra República no vamos a ver en esta en esta legislatura la Esquerra Republicana que parecía intuirse en los últimos tiempo te han llegado por cierto los presos preventivos ah el Congreso de los Diputados nos lo cuenta nuestro compañero Alberto Pozas que Esquerra Republicana vamos a la Esquerra Republicana que parecía en los últimos meses en fin haber entendido que la política precisa de política y de entendimiento con los otros son que no opinen lo mismo que uno o esta Esquerra que usted describe ahora que le dice a un candidato de otro partido lo que tiene que decir

Voz 0712 14:04 hombre no

Voz 0591 14:04 para ser bueno y ser admitido en el club de Los

Voz 0712 14:07 tíos no yo creo que que la política también es crítica y creo que es legítimo el lícito que los partidos no critiquemos de una manera correcta y respetuosa a los otros partidos yo entiendo que hay eso tengo la sospecha de que muchísima gente otros partidos que critica lo que yo hago y digo no consideró que me tengan que decir lo que hago y digo dicho esto la Esquerra Republicana que se encontraba la Esquerra Republicana que ojalá eh que votó la moción de censura gratis a Pedro Sánchez se encontraba la Esquerra Republicana de Cataluña ojalá que rebotó gratis al PSOE el techo de gasto se encontrará la Esquerra Republicana que votó veintitrés de los veinticuatro reales decretos al PSOE gratis menos el de fondo buitres por razones obvias de izquierdas se encontrarán con esa Esquerra Republicana de Catalunya pero la pregunta no es tanto llegar a Esquerra con el PSOE sino el PSOE cara con Esquerra o ese Nos encontramos a Pedro Sánchez que veta Rajoy ya Florentino Pérez en la comisión de investigación de la financiación ilegal del PP ha complicado entenderse

Voz 0591 14:59 debutarán en la investidura se abstendrán en la investidura

Voz 0712 15:02 la todavía no han decidido no hoy es es es así no sabemos exactamente cómo haremos sobretodo los tiempos pero vamos como dice hijo Oriol Junqueras en aquella rueda de prensa desde la cárcel en campaña ningún demócrata quiere que el fascismo gobierne en su país nosotros tampoco

Voz 0591 15:20 suerte muchas gracias Aitor Esteban portavoz del PNV buenos días o la que bueno si ustedes tenían cinco diputados ahora tienen seis enhorabuena también ganaron un escaño en estas elecciones es una sesión constitutiva de las Cortes afortunadamente normal la democracia española funciona pero llena de circunstancias excepcionales es verdad por ejemplo usted cree que los diputados presos preventivos deberían poder seguir ejerciendo a partir de mañana o que deben ser suspendidos como ha defendido aquí la vicepresidenta en funciones

Voz 0257 15:49 siempre he dicho de lo que deberían es estar en la calle con lo cual creo que es consecuencia es decir que si creo que deberían poder desarrollar su labor como parlamentarios además expiran esta legislatura el PNV pues ya veremos yo creo que que se abren posibilidades no

Voz 1253 16:06 eh evidentemente va va va a haber una tensión pero el resultado de las elecciones definido en términos generales que la derecha ha perdido que hay una posibilidad de lograr mayorías para resolver problemas que son complicados pero que creo que con diálogo pues pueden encontrarse soluciones eso que exige pues exige que todos sepamos que cada uno nosotros tenemos límites y por lo tanto si nosotros queremos conseguir algo también los demás querrán conseguir algo todos tenemos que salir ganando todos tienen sus límites somos capaces de entender eso entre claro hacen falta unas fuerzas políticas pues después creo que se pueden hacer cosas interesantes en esta legislatura hay solucionar temas atascados

Voz 0591 16:54 es decir yo ustedes que son un partido minoritario en las Cortes españolas como juzgando es un buen comienzo el hecho de que el Parlament de Cataluña decida cómo debe estar o quién debe representar en las Cortes españolas una minoría de allí

Voz 6 17:09 he estado con el señor Iceta bueno mire yo

Voz 1253 17:13 sumido no no no entiendo la decisión de de vetar a señor Iceta lo hemos dicho públicamente parte de la cortesía parlamentaria es que ya se dieron circunstancias en las que personas que bueno se había manifestado de forma muy agresiva contra el nacionalismo catalán pues fueron votadas la no ha etcétera no no lo veo no sé cuál es la ganancia pero dicho eso tampoco entiendo el recurso al Tribunal Constitucional porque ya ha pasado lo que ha pasado pero lo que sí puede provocar un conflicto institucional yo creo que no hay bases para el recurso pero si el Tribunal Constitucional al final dicen sí sí tenía que ser el que diga el el Partido Socialista al Partido X entonces dónde queda la soberanía del de la del Parlamento Cataluña hay sobretodo porque al final son delegados del Parlamento de Cataluña representantes del Parlamento de Cataluña en el Senado no provocaría los Mossos un conflicto institucional por un momento puntual por una un caso concreto y creo que no merece la pena sinceramente

Voz 0591 18:16 no ve en peligro los derechos de las minorías en el Parlament no yo lo que creo es que

Voz 1253 18:21 normalmente lo que tiene lo que tiene que desarrollarse si no habrá que definirlo de otra manera como se cómo se elige no en el Parlament pero normalmente esos esas minorías que tampoco son minorías eh son más o menos son los partidos que más representación tienen y acorde a una bueno distribución no de de de los representantes que corresponden a cada Parlament al al cada Parlamento entre ellos pero yo creo que con la cortesía parlamentaria hay respetando esa pluralidad serían suficiente pero es al Parlamento al Parlamento correspondiente al que le al que le toca decidir

Voz 0591 18:56 el PNV siempre dice nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en el Congreso sin pedir nada a cambio luego los periodistas contando algunas cosas en esta ocasión el PNV por ejemplo que no va a entrar en la Mesa del Congreso va a entrar en la Mesa del Senado porque sabíamos que estaban negociando lo digo

Voz 1253 19:11 mire no nosotros hacemos como todo el mundo que es hacer política es hablar es bueno pues de acuerdo nos ponemos de acuerdo en esto esto te beneficia di esto me iré a mi se trata de eso entonces vamos a entrar en la Mesa del Senado pues no lo habíamos pedido pero sí parece que sí

Voz 20 19:31 si quieren dar

Voz 1253 19:34 el color a esa mesa inodoro Freddy de repuesto y sí

Voz 0591 19:37 me van a aportar sólo color señora Aitor Esteban

Voz 1253 19:40 Dolor sí porque es una cámara una mayoría absoluta ya me dirá usted no una cámara una mayoría absoluta y además no sé cómo va a quedar no encuentro la representación incluso dentro la mesa no sé si va a haber al final una mayoría absoluta de un solo partido o no

Voz 6 19:53 o como o cómo va a quedar eso no vamos

Voz 1253 19:56 los a tener representación en la Mesa del Congreso tampoco la pedimos en ese caso pero sí le voy a decir que vamos a votar a favor de la propuesta que se hace porque además no queremos arriesgarnos sin lo más mínimo que en el último momento no parece pero también hay rumores Bray de que en el último momento pudieran haber votos que arrebata en vicepresidencias primera lo secretarías primeras bueno no o vamos a la experiencia la última mesa fue nefasta la sufrimos todos fue un auténtico bloqueo parlamentario Hinault queremos que ocurría sigue votaremos a favor

Voz 0591 20:29 no iba a votar a favor de la muestra que Aitor Esteban gracias por estar en la SER el Pablo Iglesias buenos días buenos días pero con Pablo Iglesias vamos a hablar enseguida pero quería que se saludar a no sé si han tenido ocasión de saludarse pues con este salúdenos quedamos no y veinte ocho y veinte en Canarias

Voz 0591 24:05 días Inma Carretero ya hablado Pedro Sánchez para subir

Voz 0806 24:07 parlamentario si la ha hecho un ambiente muy festivo en la reunión de los grupos del Congreso y del Senado no cabía un alfiler en la sala Ernest Lluc en la que Pedro Sánchez prácticamente Pepa ha esbozado su discurso de investidura ha planteado ocho grandes acuerdos sobretodo referidos a la agenda social en defensa de las pensiones en materia educativa cambio climático financiación autonómica la ley de eutanasia el PSOE según Pedro Sánchez cuenta con el aval de la mayoría de los españoles para llevarla a cabo

Voz 11 24:34 contamos para todos estos ocho grandes retos estos ocho grandes acuerdos que vamos a proponer al conjunto de la Cámara con el aval como decía al principio de la intervención de la mayoría de los españoles también con el aval de diez meses de gobierno después de la moción de censura el trabajo de ochenta y cuatro diputados y diputadas muchos de vosotros estáis presentes aquí estuvisteis presentes

Voz 0591 24:57 la anterior legislatura otros tantos no lo están

Voz 0806 24:59 no ha hecho ninguna referencia Pepa a los posibles socios en esta legislatura aunque sí que ha dicho que va a ser una legislatura intensa en diálogo

Voz 0591 25:07 gracias Inma Pablo Iglesias ustedes eran socios no sólo da por supuesto no

Voz 5 25:11 espero que sí yo creo que es lo sensato que es lo razonable hemos hecho un acuerdo para la Mesa del Congreso que que yo creo que es bueno para la ciudadanía porque va a permitir que que en el Congreso de los Diputados salga de una situación de bloqueo de la que vivíamos de la que veníamos y creo que podremos ponernos de aquí todo para un gobierno de coalición que creo que es lo que le interesa a España España necesita un Gobierno estable creo que nuestro país ha puesto fin a la época de los gobiernos de partido único del ordeno y mando ahora toca escuchar ahora toca empatizar toca transigir íbamos a trabajar en esa dirección

Voz 0591 25:45 yo le preguntaba si iban a ser socios en general no socios de gobierno usted da por supuesto que que socios de gobierno es información y opinión

Voz 5 25:53 bueno los procesos de negociación son largos pero creo que que la sensatez se está imponiendo los gobiernos de coalición ya son una realidad no solamente en Europa sino en nuestro país hemos tenido un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana yo creo que con buenos resultados y la gente progresista así lo ha evaluado un digamos un gobierno de dos partidos que ahora parece que va a ser de tres lo hemos visto también en Baleares lo hemos visto también en la derecha en el que Ciudadanos el Partido Popular y Vox no tardaron en ponerse de acuerdo y creo que esto habla de una nueva época en la política española que además yo creo que es buena hoy vamos a ver un congreso muy plural con opciones políticas muy diferentes bueno esto es un reflejo de España los ciudadanos han votado así y creo que es bueno que nuestro país ponga fin de una vez a las dinámicas de los gobiernos de partido único de yo tengo un cheque en blanco para hacer lo que me dé la gana los próximos cuatro años ahora toca transigir ahora toca dialogar y creo que eso va a ser bueno para la ciudadanía

Voz 0591 26:46 el hombre cheque en blanco tiene el PSOE con ciento veintitrés está muy lejos de la mayoría absoluta pero tampoco han dicho los España Alex hágase un gobierno de coalición han dejado un Parlamento muy fragmentado y ahora depende de ustedes de que los políticos sean capaces de encontrar soluciones gobierno de coalición Acuerdo de legislatura el o la que sea quiero decir un gobierno de coalición no lo votan los españoles

Voz 5 27:06 bueno creo que los ciudadanos han dicho claramente Se acabaron los gobiernos de partido único por qué digo esto si los españoles hubieran dicho Gobierno de partido único hubieran dado la mayoría absoluta a una formación política eso ocurrió muchas veces desde mil novecientos ochenta y dos eso ya no ha ocurrido y además se ha convertido en una cosa normal en muchas comunidades autónomas y yo creo que va a ocurrir en muchos ayuntamientos el tener gobiernos más estables con una base parlamentaria y social más amplia estamos cinco fuerzas políticas en el Parlamento de ámbito estatal que hemos recibido muchos millones de votos hay muchas fuerzas políticas de ámbito catalán de ámbito vasco que han recibido muchos millones de votos bueno estamos en una época en la que eh creo que toca dialogar que toca transigir toca ponerse de acuerdo para gobernar yo creo que eso es una cosa buena idea yo soy perfectamente consciente de nuestro peso tres coma siete millones de votos eso no da para llevar a cabo todo nuestro programa pero sí para conseguir algunas cosas sino nosotros estando fuera del Gobierno conseguimos con mucho esfuerzo que el salario mínimo subirá novecientos euros pues pensamos que estando dentro pues no vamos a poder conseguir todas las cosas pero por lo menos que algunos artículos de la Constitución que protegen los derechos sociales se empiecen a cumplir más en Spa

Voz 0591 28:17 tenemos prisa eh por tener gobierno ya se el que sea porque hoy estamos constituyendo en las Cortes ya estamos hablando practicamente sólo del Gobierno que tiene que llegar todavía hoy constituimos las Cortes ya no son ustedes los nuevos lo fueron la última vez se fueron de esta legislatura con sesenta y siete escaños suyos vuelven con cuarenta y dos en qué se va a notar en que se va a notar el que haya un partido que tiene una diferencia tan grande como el PSOE con el resto en esta en las cámaras no hablo de gobierno no lo de hoy en que se debe notar porque ustedes han llegado a un acuerdo de la Mesa de las Cortes un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos que no debe impedir el debate verdad no debe impedir el debate como hemos visto que está impedido en la legislatura anterior

Voz 5 29:00 es que eso sería una tomadura de pelo a los ciudadanos hoy todos los parlamentarios que se van a sentar aquí todos los que están en prisión también se van a sentar aquí porque los ciudadanos han decidido que estén aquí hay algo que es la soberanía popular que se tiene que poder expresar el Congreso de los Diputados tiene que expresar la pluralidad de la sociedad española y eso tiene que implicar que los debates tienen que permitir que todas las ideas que puedan expresar y que tengamos un Congreso de los Diputados vivo y que sea un espacio que genera interés en la ciudadanía y los medios de comunicación tenéis un papel fundamental

Voz 0591 29:34 cuál va a ser la posición de Unidas Podemos en la Mesa de la Cámara cuando tenga que decidir si suspende o no a los presos preventivos catalanes

Voz 5 29:42 aquí hay una cuestión legal en primer lugar que no es una cuestión menor pues la Mesa de la Cámara se tendrá que atener a lo que diga el Tribunal Supremo y tendrá que evaluar los informes jurídicos preceptivos de de los letrados del Congreso yo lo doy mi opinión política a mi juicio el señor Jordi Sánchez el señor Oriol Junqueras no están sentados aquí porque lo haya impuesto nadie están sentados aquí porque los ciudadanos de nuestro país han decidido que se sienten aquí yo creo que deberían poder ejercer sus derechos como diputados esa además algo que incluso el Partido Popular te lo reconoce en privado que es escandaloso que estén en una situación de prisión preventiva no han sido juzgados ni han sido condenados todavía buenos y los ciudadanos han dicho que estas personas tienen que ser diputados que les representen Mi opinión es que podrían es que deberían poder ejercer sus tareas como diputados con libertad porque la ciudadanía ha decidido que sean diputados

Voz 0591 30:37 cosa que Unidas Podemos va a votar a que no que no les suspenda

Voz 5 30:41 lo que estoy diciendo es en la Mesa del Congreso habrá que cumplir la ley lo que diga el Tribunal Supremo lo que digan los informes de los letrados es decir los miembros de la Mesa del Congreso no pueden incumplir la ley

Voz 0712 30:53 dicho eso estoy diciendo cuál es mi opinión mi opinión es que tienen que poder trabajar como diputados pero yo no puedo

Voz 5 31:00 pedir a mí vicepresidenta ya mi secretario en la Mesa que que

Voz 19 31:05 no cumpla la ley entendida alguna pregunta Iglesias sí me gustaría hacerle una porque sobre el gobierno de coalición así sino si no le importa usted quiere ser ministro o algo así digo pregunto pregunto digo que que podría perfectamente usted es el líder de Unidas Podemos

Voz 5 31:23 son las respondo con total claridad los que nos presentamos a las elecciones nos presentamos para gobernar es como si yo le dijera usted usted quiere hacer preguntas temas respondería

Voz 0591 31:31 la soy periodista yo aspiro a hacer preguntas

Voz 5 31:34 aunque algunas veces pueda estar callada no es lo que me gusta estar callada puede haber alguna rueda de prensa donde no

Voz 0712 31:39 a la pregunta no pueda hacer la bueno los que no

Voz 5 31:42 sentamos a las elecciones es porque queremos gobernar es más si hay alguien que no quiere gobernar yo les recomendaría que se dedica a otra cosa

Voz 0591 31:50 diferente a partir de ahí yo creo

Voz 5 31:52 que lo más sensato en este país lo que además entiendo que está pidiendo una mayoría social progresista es que nos pongamos de acuerdo hemos llegado a un buen acuerdo para la mesa un acuerdo que yo creo que expresa una pluralidad que ha votado la gente que va a permitir que la Mesa del Congreso salga de una situación de bloqueo y creo que sería muy bueno para la ciudadanía que no pusiéramos de acuerdo para hacer un gobierno en el que nosotros lo que vamos a trabajar es en políticas de gobierno en un Gobierno que cumpla derechos sociales que se recogen en la Constitución vocación de gobierno por nuestra parte toda sino nos dedicaremos otra cosa

Voz 0591 32:23 a última pregunta Joaquín Estefanía

Voz 0958 32:26 se ha estudiado el pacto de gobierno entre el partido socio que muerte alemán y los los democristianos ustedes van hacer en ese que en el caso de que tengas me acuerdo algo parecido un acuerdo que contemple número de ministerios número de altos cargos programa programa mínimo de gobierno en qué cosas van avanzaron y luego se va a votar en las bases del de de Unidos Podemos

Voz 5 32:51 con respecto a la segunda pregunta por supuesto las grandes decisiones y la decisión de de apoyar una investidura de formar parte de un Gobierno eh eh a través de una coalición sólo van a decidir las inscritas y los inscritos de Podemos respecto al resto le pido que me permita una cierta discreción tenemos que hacer una negociación León de gobierno que requiere digamos de tiempos ideó unos debates que van a ser intensos y en el que seguramente Se van a recibir presiones de muchos ámbitos los bancos han empezado presionando desde el minuto uno cuando la señora Ana Patricia Botín dice que Gobierno le gustaría diciendo no conciudadanos o al menos que no esté Podemos sola CEOE diciendo que no tenemos que estar en el Gobierno pues ya están presionando a gentes con mucho poder económico algunos de los cuales tienen incluso acciones en medios de comunicación esto es muy grave por lo tanto nosotros tenemos que proteger un Anne mediación que va a ser compleja que va a ser amplia yo no quiero poner en dificultades a nuestros interlocutores en esa negociación de de Gobierno Pedro yo tendremos que hablar de muchas cosas lo que sí le digo es que nuestro objetivo fundamental es que ese gobierno de coalición Se marque como tarea urgente que los derechos sociales que recoge la Constitución el derecho a la vivienda el derecho a un trabajo digno el que en España haya por fin un sistema fiscal progresivo que en España pueda haber una empresa pública de energía se conviertan en políticas de gobierno

Voz 0591 34:08 terminamos y además tenemos que terminar que tenemos cola hay para para las entrevistas en este programa especial pero una pregunta señor Iglesias en la última sesión de constitución del Congreso ustedes acataron la Constitución con una formula que apelaba a su reforma directamente a cambiarla en esta campaña que han tenido la Constitución permanentemente la boca van a modificar esa fórmula de de de promesa de la Constitución

Voz 5 34:31 lo sabréis en unos minutos delanteros

Voz 0591 34:33 algo por favor un poco de paciencia es la misma solo eso es la misma va a ser diferente diferente Pablo Iglesias suerte y gracias gracias Pepa Bueno se presenta esta mañana llena de emociones de una mañana llena de emociones no sólo por lo que afecta a los numeritos que vamos a ver que ya estamos bien no me la ocupación del espacio sino con las fórmulas de promesa de la Constitución

Voz 19 34:57 ha dicho algo Pablo Iglesias que que afecta al fondo del asunto que

Voz 29 35:03 que hoy vamos a ver en la Cámara que es que hay

Voz 19 35:06 sí a varios presos que que que tomen posesión del escaño que me parece que tiene toda la lógica y toda la coherencia si les dejan tomar posesión del escaño por qué no les van a dejar ejercer su trabajo como diputados esto me me parece desde el punto de vista del del sentido común una incoherencia supongo que los los ciudadanos debe estar perplejos al comprobar que hay varias personas que están en prisión que pueden tomar posesión de sus escaños pero no van a poder ejercer como diputados lo lógico sería que ni siquiera les dejaron tomar posesión es eso sería la lógica políticas ese que no es lógica jurídica y además creo que es muy cuestionable la actuación del Tribunal Supremo es decir esto de pasar la patata caliente a la mesa del Congreso la Mesa del Congreso no qué hacer nada más que suspenderlo no es una decisión política no se puede someter a votación yo creo que esa decisión igual que Llarena suspendió es que no hay quién lo entienda esto de la justicia Pepa Llarena suspendió a los del Parlament de Cataluña y el Tribunal Supremo que está juzgando les a esas personas dice a la Misano es que esto yo no quiero hacerlo es cosa vuestra me parece muy discutibles

Voz 0591 36:19 Men lleva la justicia resolviendo patatas calientes de la política mucho tiempo eh en este país Ignacio Ruiz Jarabo

Voz 30 36:24 pero yo creo yendo al origen a la causa de la causa el problema es que sigan siendo presos preventivos no decir vamos a ver porque son presos preventivos no son ya condenados o absueltos uno porque la justicia en este país es muy lenta ese es el gran problema lo que yo digo es que cuando una justicia es muy lenta el que no debe ser víctima que el justiciable no entonces si la justicia española no es capaz de resolver un caso como en los tiempos con con los rusos

Voz 1253 36:52 resuelven en otras admiración de Justicia eh

Voz 30 36:55 E insisto no debe ser quien sufra las consecuencias del justiciable yo por tanto creo que no debieran ser presos preventivos y por tanto no tendríamos el problema que se plantea hoy

Voz 19 37:04 sí

Voz 0591 37:05 también te digo que para los ritmos que hemos visto de la justicia en España este caso que es muy complejo muy difícil reconoce que ha provocado tanto sufrimiento

Voz 30 37:12 ese proceso sin sentencia sangrar al terminar

Voz 0591 37:15 para que la prisión preventiva esa prolongado una manera realmente espectacular eh pero pero lo que es el juicio y el desarrollo del del proceso

Voz 30 37:24 no lo habitual impecable que bueno tenemos

Voz 0591 37:27 una mujer muy joven con Marta Rosique diputada de Esquerra la diputada más joven de este congreso buenos días buenas de veintitrés años pero qué hace una mujer de veintitrés años en el Congreso

Voz 1322 37:39 creo que lo que hago es precisamente lo que hacen el resto de diputados con la diferencia que soy joven yo creo que es importante que las políticas para la juventud la reivindicamos los jóvenes y que las políticas de juventud La

Voz 0591 37:53 hagamos nosotros mismo que has estudiado qué formación tienes te puedo tutear sí claro voy a tutear a su señoría no vuelva que a estudio de usted

Voz 1322 38:04 periodismo de Ciencias Políticas de hecho sigo estudiando y la idea es poder comer

Voz 0591 38:09 dar ambas cosas vamos al Congreso la tarea en la en la ciudad este diputado por Barcelona por Barcelona la tarea la ciudad viernes y lunes y además seguir estudiando qué le ha parecido suprime da su primer contacto con el Congreso diferente han yo nunca había estado en las instituciones yo vengo sobre todo

Voz 1322 38:29 de de ser activista ahi ir de hacer activa

Voz 0591 38:34 sobre todo en las juventudes de Esquerra Republicana

Voz 1322 38:38 esto cambia y además justo ayer me dijeron que la media del Congreso es de unos cuarenta y siete años si no me equivoco esto a pone en relieve que

Voz 0591 38:50 precisamente tenemos que ser más jóvenes que estamos aquí en las instituciones también Albert Rivera buenos días cierto algunos dedos ver Rivera está por debajo de la media también no porque tiene menos de cuarenta y siete

Voz 16 38:59 la hora de memoria estos cielos pedazos

Voz 0591 39:02 tengo treinta de un consejo del un consejo está diputada de Esquerra Republicana que tiene veintitrés años

Voz 16 39:07 que lo disfrute yo creo que yo todavía me pellizco cuando entró por la puerta que representamos a todos los ciudadanos españoles a la soberanía nacional y es un orgullo y una responsabilidad así que yo yo disfruto cada día no me acostumbro nunca Hay todavía tengo esa chispa hoy en día con el que empieza una legislatura llegó tan sólo cuatro años aquí estado antes el Parlamento Cataluña Inma ese muchacho

Voz 0591 39:27 el uso Marta Rosi lo disfrute ese su Consejo General es que lo disfrute y que les saque provecho seguiremos hablando si empieza aquí una larga carrera política gracias por venir muchas gracias mucha suerte presidente de Ciudadanos se fue de esta Cámara con treinta y dos escaños vuelve con cincuenta y siete a Ciudadanos le fue bien en las elecciones generales pero sin embargo el PP sigue teniendo nueve escaños más que usted Barna pelear la jefatura de la oposición

Voz 16 39:53 no no voy a perder ni un segundo en eso eso es simbólico la oposición se hace no se dice ni se controla el Gobierno íbamos a vigilar que el Gobierno no subir más los impuestos y que ayuda a las familias pero también vamos a estará en los asuntos de Estado al lado del Gobierno y de la oposición pongo el ejemplo de la lucha contra la despoblación que es el primer pacto que tenemos impar

Voz 5 40:11 SAR el pacto por la Educación que quedó muerto de que recae

Voz 16 40:13 mirar Asuntos Europeos siempre vamos a ser los más europeístas con el Gobierno sino el Gobierno es decir los asuntos estábamos llevar la camiseta a España en los asuntos encontró al Gobierno la camiseta de oposición ese es un poco el resumen pero no yo ya veo que casado y si el PP muchas veces están hablando de ciudadanos todos estos días muchos teletipos cada día sobre nosotros en boca de su candidato su líder yo no lo voy a hacer porque creo que hay mucho trabajo que hacer controlando la oposición intentando que algunos asuntos Estados al ganadero

Voz 0591 40:41 entonces será Inés Arrimadas la portavoz de Ciudadanos pues el lunes

Voz 16 40:44 desvelará es que el lunes tenemos Ejecutiva nacional somos así de

Voz 0591 40:47 de reglamentar listas mi partido de lo digo muerden

Voz 16 40:49 todo porque es la Ejecutiva nacional quién ratifica elige a los a la dirección de grupo

Voz 14 40:53 y desde luego que yo cuento con Inés vayan no

Voz 16 40:55 es una sorpresa pero en los cargos para la dirección los escoge la Ejecutiva haremos una propuesta hay no sólo la portavoz tenemos portavocías adjuntas miembros en la Mesa presidentes de mesa este es un grupo ya muy grande y todo eso hay que ratificarlo el lunes pero vaya que tengo un equipazo no creo que nadie lo dude

Voz 0591 41:10 pero podríamos decir que el presidente de Ciudadanos considera que pasar de treinta y dos a cincuenta y siete escaños justifica cambios en la dirección del grupo he perdido el sonido del micrófono el señor Rivera no no no que nos ha pasado cambiamos Esther Palomera es tu micrófono Albert Rivera dura ahora perfecto únicamente saber si si si usted es partidario hacer cambios horarios

Voz 16 41:36 hombre cuando uno se tengo que hacer cambios seguro porque somos tantos que hay que incrementar portavocías que hay que tener más presidencias de mesa que hay que tener más representación que tenemos iniciativa legislativa que antes no teníamos recurso constitucional más preguntas al Gobierno es decir pasar crecen un ochenta por ciento en el número escaño supone un un crecimiento una grey no digamos un una mejora y claro es una para mi es un lujo siempre gestionar el el éxito en el fracaso es mucho mejor no es fácil la que gestionar un equipo con mucha gente válida competente eso es muy muy bueno pero yo creo que tengo un auténtico equipazo mujeres y hombres muy preparadas que se va a demostrar en cuanto empieza a legislatura a Ciudadanos a diferencia de otros partidos nuevos las instituciones el trabajo no sienta bien es decir siempre que hemos ido a las instituciones hemos crecido primero en el de Cataluña luego los parlamentos autonómicos y ahora en el Congreso creo que trabajarse nos da bien somos gente creo que preparada humildemente lo digo pero gente preparada para trabajar aquí tengo la gente enchufada con ganas empezar no

Voz 0591 42:30 la vicepresidenta en funciones del Gobierno no ha dicho esta mañana bueno inequívocamente que el Partido Socialista es partidario de suspender a los políticos catalanes que están en situación de prisión preventiva ustedes ya habían pedido que eso fuera así tiene alguna duda de que vaya a ocurrir

Voz 16 42:46 bueno yo Ayerbe nosotros apto formulamos escrito formalmente no se pueden presentar hasta que inicie la legislatura la mesa este escogida y los diputados electos elegidos por tanto al primer minuto yo mismo posibilidad registra ese escrito porque me parece que tiene que defenderse la dignidad al pueblo español ya es una cuestión jurídica

Voz 0591 43:04 que se sienten en un en un escaño cuatro escaños

Voz 16 43:06 dos personas procesadas por intentar dar un golpe Estado me parece ir en contra de la del sentido en esta cámara de la democracia por tanto si la ley dice que esas suspendido automáticamente no tienen que estar aquí un matiz lo que decía la prisión preventiva se que me meto un asunto jurídico pero no puede dejar de decirlo la principal causa para que haya una prisión preventiva algo de fuga cuando tienes unos cuantos fugados cobardes como Puigdemont perjudica a tus compañeros por tanto yo no voy a defender aquí desde luego a los que estar aquí sentados pero serían ellos los que tendrían que pedir a Puigdemont otros fugados que acaben con el riesgo de fuga lo digo porque yo no voy a criticar a los jueces por lo que están haciendo porque lo están haciendo amenazados con cubos de pintura en su casa señalados como están a siendo el juez ya arena hay otros así que a mi me parece que la justicia española más allá de críticas necesita libertad independencia para tomar decisiones yo no quiero indultos quiero justicia lo que diga la sala el Supremo yo acatará sea condenatorio sea absolutorio pero también digo que si es condenatorio no tiene que haber ningún tipo de perdón porque los españoles no lo entendía

Voz 0591 44:05 las últimas horas son siempre así al ver Ribéry ha tocado saludar a la diputada más joven y le toca saludar ahora la presidenta el Congreso saliente Podemos

Voz 16 44:13 sí nos hemos hablado muchas veces con Ana Pastor

Voz 0591 44:16 claro que sí ha dado buenos días hola buenos días ver Rivera mucha suerte gracias legislatura se va contenta Ana Pastor de la presidencia del Congreso

Voz 29 44:24 no me voy contenta y sobre todo agradecida me voy muy agradecida de de esta etapa que ha sido para mí pues el mayor honor que puede tener un político un diputado presidir el Congreso en las Cortes Generales me voy muy agradecida

Voz 0591 44:40 creo que puedo adivinar el momento más duro digo políticamente porque acabamos de venir de despedir a Rubalcaba y la muerte de una persona que lo peor pero políticamente pudo intuir cuál es el momento más duro de la presidencia Ana Pastor el día en que se fuera

Voz 19 44:52 joe

Voz 29 44:53 yo tengo tendencia a hablar de los mejores momentos no ese no fue un buen momento efectivamente yo como institución hice lo que tenía que hacer pero a nivel político y también personal pues para mí fue un momento duro porque me parece que fue injusto a mí personalmente me lo parece pero luego tengo siempre en la vida sacó lo mejor de de las etapas ha sido muy enriquecedora he aprendido muchísimo y estoy pues muy agradecidos

Voz 0591 45:20 ahora vuelve a la política al cuerpo a cuerpo usted que ha visto al Partido Popular con una mayoría absoluta absolutismo Lima qué tipo de oposición cree que debe hacer cuando se tienen sesenta y seis escaños

Voz 29 45:30 bueno yo creo que el cualquier de respuesta a esa pregunta tiene que venir dada porque aquí estamos todos para hacer lo que sea mejor para los españoles y la oposición tiene que ser una oposición constructiva una oposición que estén en los temas importantes como va a hacer el Partido Popular sin ninguna duda yo como sabes tenido ya experiencia en la oposición en el Gobierno y me consta que los españoles se sientan representado siempre se sientan representados por aquellos eh políticos que defienden lo que le preocupa a la gente por las políticas centradas en nunca mejor dicho en las cosas de comer y por lo tanto también en algunas otras cosas de la arquitectura del Estado que creo que tendríamos que trabajar en esta legislatura no sé si la aritmética parlamentaria es la mejor pero se me ocurren unas cuantas cosas cortantes como la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas que es clave las competencias en política local es decir la distribución de competencias entre ayuntamientos y comunidades que es otro tema que está pendiente abordar la financiación de de la sostenibilidad de las pensiones con acuerdo y espero que con acuerdo de todos también la sostenibilidad del Estado del bienestar habló también de dependencia

Voz 0591 46:43 que conste que en esta mesa hemos aplaudido que este señor fue director del país y ahora es adjunto a la directora del país eso vaya por delante pero usted cree que Casado la prefiere de vicepresidenta de la Mesa para alejarla de la política del día a día de una posible competidora dura por el liderazgo del PP