Hoy por Hoy (21/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

edición especial de Hoy por hoy desde el Congreso de los Diputados a esta hora está previsto que comience el pleno de constitución de las Cortes españolas que salieron por votación de los españoles de las elecciones generales del veintiocho de abril está sus señorías prácticamente sentadas todas ya en el hemiciclo pero todavía no empieza el pleno

Voz 1995 00:37 estoy calentando en la banda derecha tú no te preocupes eh en el momento que quieras yo salgo a jugar cuanto medidas

Voz 1727 00:43 bueno ahí te quiero ver sin parar de calentar la banda pendiente de esta sesión que cumple el ritual de la mesa de edad que es la que va a presidirlo con el diputado burgalés del PSOE Agustín Javier Zamorano con setenta y tres años que será el presidente de la mesa acompañado de dos diputadas que están en la veintena en la veintena de edad José María Patiño no empieza todavía verdad

Voz 1108 01:09 no va a empezar todavía con retraso efectivamente va a la espera de que se constituya esa mesa de edad a la que te referías estamos indudablemente esperando a la fotografía la primera de las fotografías de este pleno constituyente era décimo tercera legislatura que es la entrada de los políticos presos que tienen que llegar a este congreso de los diputados y luego escoltados por la policía acceder al hemiciclo al hemiciclo para ocupar sus escaños por cierto si los diputados de boxes situaban detrás justo del Banco de el Gobierno del presidente del Gobierno Pedro Sánchez Jones también ha reservado digamos unos asientos en primera fila a Jordi Sanchez Jordi Turull Ia Josep Rull vamos a esperar a ver dónde sesenta también Oriol Junqueras qué Gabriel Rufián ya adelantaba que iban a hacer un juramento muy breve para un juramento no para acatar la Constitución que iba a ser muy breve porque temen que no les dirá mucho tiempo para ello

Voz 1727 02:06 va a ser sin duda una de las imágenes de el día la Mesa de Edad de esta sesión constitutiva como les decía la componen el diputado de mayor edad citado por Burgos empieza acaban de entrar los políticos catalanes que están en situación de prisión preventiva entre aplausos de su grupo parlamentario el grupo parlamentario de Esquerra Republicana y el de Junts per en Cataluña Oriol Junqueras en la señal que ofrece el Congreso sube las escaleras del hemiciclo creo que le ha dado un beso a Inés Arrimadas

Voz 1108 02:49 esa esa olvidando tal

Voz 1727 02:50 bien no Patiño con Pablo Iglesias

Voz 1108 02:53 sí saludado con Pablo Iglesias y ha dado una

Voz 1727 03:31 él Pedro Sánchez la vicepresidenta Calvo Pedro Sánchez mente Jonas vivito realmente es una imagen bastante bastante insólita la que ofrecen este momento la efectivamente el presidente del Gobierno ha saludado a Santiago Abascal Ortega Smith a Iván Espinosa de los Monteros los tres diputados de Vox que se han sentado en el lugar que habitualmente ocupa el grupo socialista y en medio esta

Voz 4 04:15 la señora Díaz por favor cómo estás

Voz 0591 04:21 es la voz de Agustín Javier Zamarreño diputado pero habrá

Voz 1490 04:24 sí

Voz 4 04:26 en virtud de lo dispuesto en el artículo segundo del reglamento del Congreso de los Diputados la mesa de edad ha quedado constituida con el diputado electo de mayor edad de los presentes don Agustín Moreno como presidente que por las dos más jóvenes como secretarías a saber Doña María Racine que hay saltos doña Lucía Muñoz tal semana señorías seamos bien pedidos a la décimo tercera legislatura una nueva legislatura entran al tiempo continuidad izquierda la renovación suma así mimos la alta responsabilidad que se nos concede el pueblo español nos pone aquí para que los representemos en su predicado categoría de ciudadanos como comunidad moral de personas que hacen sus propias leyes y la sacar esta Ley General de la democracia gravita con especial fuerza sobre la Cámara observarla es nuestro honor y nuestra servidumbre señorías el reglamento de la Cámara especifica it tasa el contenido es competencia de la mesa de edad a él estrictamente no tendremos de conformidad con lo establecido en el artículo tercero del reglamento por la señora secretaria de la mesa de edad va a dar lectura al real decreto de convocatoria a la relación de las señoras señores diputados electos Dallas relación de recursos contencioso electorales interpuestos la señora secretaria primera de la Mesa de edad tiene la palabra

Voz 5 06:22 diputado purgar dijo el Partido Socialista

Voz 1727 06:25 toma la palabra Marta Rosique diputada por Esquerra y Lucía Muñoz de Unidas Podemos las más jóvenes de la cámara una con XXV Lucía Muñoz Marta Rosique con Veintitrés que ha estado aquí hace unos minutos contándonos la ilusión con la que inicia esta etapa disco cursó debe Joaquín Estefanía del presidente de la mesa de edad

Voz 6 06:46 es muy interesante ver todo esto porque a pesar de las extrañeza que tiene un día como hoy como lo que estamos viendo están funcionando perfectamente todas las instituciones lo cual da da da sentido a su fortaleza no en ese sentido expresó es muy interesante lo que estamos viendo

Voz 1490 07:04 Acebes Galindo José Luis Adán de la Paz María Ángeles Aguirre chévere recurre si Joseba Andoni

Voz 7 07:17 a Barceló Agustín pero lectura precisamente a la lista de diputados él

Voz 1108 07:24 estos que luego al final de la sesión van a tener que acatar la Constitución por lo tanto copas en en ese momento de esas la tercera parte digamos para que efectivamente adquieran su condición de dinero Estados no está haciendo la una de las dos secretarias de esta Mesa de edad que son dos diputadas muy jóvenes Marta Rosique la que está dando lectura a esa lista de diputados

Voz 0591 07:50 y a continuación pues procederemos

Voz 1108 07:52 es una ese digamos se pase lista que es lo que están haciendo ahora por decirlo de alguna manera empezaremos con las votaciones recordar que se empezará con la votación para la presidencia de las Cortes

Voz 1727 08:04 lleva una camiseta en la diputada Marta Rosique donde puede irse leerse acción antifascista Països Catalans eso es lo que lleva a la leyenda que lleva en la camiseta la diputada que está leyendo la relación de diputados por cierto hemos visto Esther Palomera la imagen ya del presidente del Gobierno saludando a la fila posterior a la suya donde están sentados en Santiago Abascal Ortega Smith Iván Espinosa de los Monteros con José Zaragoza diputado socialista en medio y te cuentan que la versión de porque están ahí es que se equivocaron

Voz 0591 08:42 parece que la intensión de Santiago Abascal

Voz 6 08:44 ha contado hay diputado Pepe Zaragoza de pintado

Voz 0591 08:49 a su izquierda es que su intención era ocupar el escaño de Pablo Casado sin embargo no no surcaba muy bien al entrar en el hemiciclo y se ha ido al lado contrario y por eso ha ocupado finalmente el asiento de Adriana Lastra que es el que pertenecer al grupo Socialista habitualmente estaba pensando qué qué lejos queda también ese tiempo en el que no se podía entrar en el Congreso de los Diputados con camisetas reivindicativas no vemos ahora era a la a una de ellas y representantes de la Mesa de Edad leyendo la lista de diputados con una camiseta reclamó reclamo político clarísimamente la la presencia también en las en las tribunas de invitados de algunos presidentes autonómicos es es significativa no Torrent esta hemos visto en la tribuna de invitados al presidente Revilla y algún otro la verdad es que ha coincido Joaquín en que a pesar de lo inusual de ciertas imágenes porque es verdad que siempre la sesión constitutiva el cierre eh actual de policía que en esta ocasión es infinitamente mayor tenemos distintas policías desplegadas dentro y fuera del Congreso no los que han custodia o a los líderes del proceso los habituales de la seguridad de de la Cámara los efectivos de refuerzo de la Policía Nacional fin yo yo creo que tenemos una Cámara hoy blindada como nunca no más allá de las imágenes que nos están llamando especialmente la atención por novedosas pero en el fondo la liturgia Se mantiene el procedimiento es el mismo de siempre

Voz 1727 10:28 hay bisiesto y las instituciones efectiva

Voz 0591 10:30 lamente siguen funcionando contemplando

Voz 1727 10:33 yo a sus señorías sentados en sus escaños tan distintos tan diversos como tantas novedades en esta ocasión y reflexionando sobre lo que nos han dicho aquí a lo largo de la mañana todos los líderes ojalá estén todos a la altura de la fortaleza de las instituciones españolas y que lo que llevan aguantado en los últimos años y ahí están Lucía Méndez

Voz 1321 10:54 pues yo creo que lo de hoy es un extraordinario ejemplo de la inmensa fortaleza de la democracia española no me cabe duda si la democracia española no fuera tan fuerte desde luego cuanto había aguantado una crisis económica una crisis social una crisis institucional una crisis territorial no yo creo que la la instantánea que hoy se está produciendo aquí no no deja lugar a dudas hay otra hay otra fotografía que son los presos sentados en en en los escaños inmediatamente superiores del del Gobierno de azul Jordi Sanchez Jordi Turull Josep Rull están inmediatamente

Voz 8 11:41 dados también eh bueno

Voz 1321 11:45 a la misma bancada un poco más allá en la que estás Santiago Abascal a las personas que ejercen la acusación particular contra ellos en el juicio en el Tribunal Supremo es decir el hecho de que esa excepcionalidad esté teñida de una normalidad pues efectivamente dice mucho de sin duda de la fortaleza de la democracia española por supuesto la democracia no

Voz 1727 12:10 tiene Pepa vigentes legislaturas como la energía imagen recibirán fuera de España hoy porque esta imagen va a dar la vuelta al mundo

Voz 0591 12:20 la de la de los eh eh

Voz 1727 12:22 presos en situación preventiva diputados electos que vienen a convertirse en diputados de pleno derecho hoy una vez que hayan prometido la Constitución es hayan hecho cargo de su escaño hay dos imágenes una la de evidentemente su situación de prisión de presos preventivos que es la que ellos comunican al mundo para desacreditar la democracia española pero por otra parte también habrá quien se pregunte pero buenos Estado represor que ha dejado presentarse claro

Voz 0591 12:49 es que por supuesto ha podido ser elegidos que están asistiendo hoy una sesión constitutiva de las de de las Cortes con todos los poderes del Estado en el fondo

Voz 1321 12:59 Pepa ellos ellos han salido con la suya en el fondo es decir ellos han aprovechado que la legalidad permite que una persona en situación de prisión preventiva pueda presentarse a las elecciones pueda tomar posesión de sus escaños en ese sentido yo creo que efectivamente ellos van aprovecha

Voz 9 13:17 Mar para

Voz 1727 13:19 hay una imagen que efectivamente es una imagen de extrañeza y yo lo entiendo no son no solamente desmonta por completo

Voz 0591 13:25 el relato la CIA Pepa el el Estado opresor Estado opresor permitiría al oprimido sentarse el Parlamento sólo hoy no les permitirá hacer uso de su condición de diputados se bien bien pero desmonta esa teoría o no no sí sí esos percatado opresor que abra la puerta de las instituciones a los oprimidos eso es verdad pero yo yo creo es que nos permita sentarse en un escaño luego podemos entrar en la disquisición jurídica o no de si los diputados pueden ejercer incluso en un año

Voz 1727 13:55 discusión que ha tenido poco en las últimas horas de que hay me parece muy relevante podemos tener opiniones jurídicas que no somos expertas ninguna pero que se han pronunciado sobre los letrados harán hoy un informe sobre si puede ser o no diputados a partir de mañana puede incluso la Mesa del Congreso emitir una opinión política es que esta es la cuestión funcional es que los diputados señores que cobran dinero público para hacer un trabajo es un trabajo representativo meramente tener un escaño no significa tener un escaño significa reunirse en pleno en comisión ir a los territorios escuchar a los españoles a aquellos a los que tú representas recoger esa voz llevarla al Congreso esa función no se puede hacerse un está en situación de presos precisamente lo que

Voz 0591 14:41 sí yo lo que yo digo es es el tiempo de la prisión preventiva eso es otra yo eso se nota entiendo ese es otro rebatir lo que dice lo que dice Lucia en tanto en cuanto es si a ellos se les limitan sus funciones como diputado lo que estamos haciendo es cuestionar la presunción de inocencia que hasta que no haya una sentencia ellos son inocentes y por lo tanto es verdad que es incoherente suspender dejarles que adquiero adición de y luego no dejarles sí pues que ejercer sus funciones como tales porque estamos anticipando unos a una sentencia yo pero la situación anómala desde mi punto de vista es el tiempo en el que estos señores John en prisión preventiva que es que ya casi van parados

Voz 1321 15:25 sí yo creo Pepa que no sólo a nivel internacional yo creo que muchos ciudadanos españoles estarán preguntando hoy con extrañeza cómo es posible que a personas que están en prisión preventiva no es que estén en prisión preventiva están siempre porque están siendo juzgados por delitos gravísimos contra la Constitución

Voz 0591 15:46 se les permita tomar posesión como diputado

Voz 2 19:30 en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 19:37 a las diecinueve ahora las nueve diecinueve de un momento a otro van a empezar las curas promesas de la constitución por parte de sus señorías por cierto empieza el Santiago Abascal porque el primero por orden alfabético es José Luis Ábalos Meco que como saben es ministro en funciones

Voz 0591 19:53 el Gobierno lo hace al final así que el primero será Santiago Abascal veinte de mayo de dos mil diecinueve

Voz 5 20:00 ratifica que no se ha presentado ningún recurso contencioso electoral contra lácteos proclamación de candidatos electos realizados vamos a sales García tenían una de invitados que estas viendo desde ahí diputados

Voz 1645 20:12 no a los diputados a Doña atentos escuchando repaso la lista Junquera en la tercera fila habla constantemente con Gabriel Rufián Sánchez Rulli Turull están con sus escaños con sus teléfonos móviles está pasillo mediante la izquierda de Sánchez hace un gesto muy serio por cierto de hecho en movimiento de brazos cuando han llegado y se ha dado cuenta de lo cerca que estaba parece que no le ha sentado nada bien antes hablábamos de camisetas

Voz 1995 20:35 primero los diputados del PSOE Félix Cilia Flores

Voz 1645 20:37 el Popolo y Arnau Ramírez han entrado en el hemiciclo y están con camisetas y pins con gais per el y qué uso Vox en su me me han una campaña electoral en la campaña electoral pasada y que fue rebautizado para visibilizar los derechos del colectivo LGTB

Voz 4 20:53 cámara sin ninguno tuviera en primera votación dicha mayoría se repetirá la elección en José María

Voz 0591 21:00 yo que está pasando ahora mismo que está diciendo el presidente de la mesa

Voz 1108 21:03 buenas sea sea leído ya el listado de los diputados salido también los recursos interpuestos a es esa elección ya ahora en estos momentos está dando paso a la primera de las votaciones va a ser la votación en la que se tiene que elegir a el presidente de la Cámara en este caso suponen este va a ser presidenta de la Cámara

Voz 0791 21:24 o sea como comentado ya pues los diputados van a ser llamados por orden alfabético el primero hotel tendría que haber sido José Luis Ábalos la pero como es miembro del Gobierno votará al final con el

Voz 1108 21:38 conjunto del Gobierno y por lo tanto como decías antes pase Santiago Abascal quien acuda el primero a votar con esa papeleta la que tiene que haber un nombre de las candidatas que han presentado los diferentes grupos aquí irá depositará en una urna que se va a instalar en precisamente

Voz 7 21:57 en la tribuna de oradores

Voz 1490 22:03 Ábalos Meco José Luis Abascal Conde Santiago Acebes Galindo José Luis Adán de la Paz María Ángeles Aguirre y Joseba Andoni Aizpurua Arzallus Merche Alfonso Zenón Javier Almodóbar Barceló Agustín Alonso García María Luisa Alonso Suárez María o lo da Alonso que Bielsa Ayrault Jaume Álvarez de Toledo Peralta Ramos Cayetana Andrés señor Carmen veintitrés

Voz 1727 22:27 pues tiene la diputada que está leyendo la relación de señorías que está acudiendo a votar la Mesa del Congreso por cierto y sobre el tipo de promesa de la Constitución ha dicho Pablo Casado que van a promover una reforma para impedir que haya Julia eso promesas creativas creativas no para establecer una fórmula no sé qué os parece

Voz 0591 22:49 durante la anterior legislatura tenía intención de impulsar esa iniciativa

Voz 12 22:52 la sale me parece sencillamente surrealista

Voz 6 22:55 pues vamos a ver lo que iba a muy interesante es ver cómo hoy como como juran algunos oye voy podemos tener mucha mucha creatividad

Voz 0591 23:03 no ya la tuvimos en la legislatura incierto con los miembros de Unidos Podemos para una juraba promotora prometía por la plaza

Voz 6 23:12 a los pueblos deporte y familiares pero era una broma no que te decía que al soplo de era de la de la menor iba a decir que el que el presidente de mayor edad es igual que Ramón María del Valle Inclán y la verdad la menor es la más joven menor de la Tolstói perdona Lucía porque quería decir algo sobre no estaba

Voz 1321 23:36 la estaba diciendo que el Adif el debate sobre las fórmulas de juramento promesa está sobrepasado ya ha impuesto una realidad que es la realidad que se impuso la pasada las dos pasadas legislaturas en ese caso se permitió que cada uno de los diputados eligiera la fórmula acordaros de los diputados del antiguo Podemos que algunos de ellos echaban incluso un discurso nada de una fórmula

Voz 19 23:59 la Sala no no no no no yo creo que Íñigo Errejón hizo en fin

Voz 1321 24:05 casi un mini discurso político

Voz 0591 24:08 Josico de porque era diputado es

Voz 1321 24:11 la realidad ha impuesto esa idea la regulación legal de eso bueno primero no hay una mayoría en la Cámara para eso con lo cual pues el PP podrá proponerlo pero no llegará la mayoría is según en segundo lugar es un día cada cuatro años y yo creo que regular eso por ley a mi me parece que

Voz 6 24:31 no pero vamos a tener un mencionaba sólo fuera de micrófono la contradicción que va a tener que los políticos que están ahí presos que están a tener van a tener que acatar una Constitución que ellos no reconoce claro

Voz 0591 24:45 eso digo que que es decir esto es una contradicción en sus propios términos no

Voz 6 24:49 la creatividad puede llegar hasta un límite

Voz 0591 24:51 fijaos que sólo hemos vivido ya en el pasado bien es cierto que de una manera muy minoritaria pero con

Voz 1727 24:56 los diputados de de de Bildu de HBO

Voz 0591 24:59 tú no estaban servido estaban procesados por haber violentado la Constitución Pepa ya esta es la diferencia que era aceptaban la Constitución por imperativo legal que es no aceptar la es decir no me queda otra pero yo si por mí fuera me la cargaba o la cambiaba o o me salía que yo creo que la primera gran polémica que se produjo en esta casa fue con con

Voz 1321 25:18 las palabras imperativo legal fijaros pelota suenan ligeros lo lejos que está eso porque realmente ahora mismo que alguien prometa por imperativo legal es casi normal y sin embargo en su día sirvió como algo extraordinario saque los tiempos van avanzando no sé no no se puede legislar contra eso ya

Voz 1727 25:36 es verdad que ayer el Supremo prohibe ruedas de prensa los presos preventivos utilizan el móvil cuelgan en las redes sociales un vídeo es decir ponerle puertas al campo es imposible perder alguna manera a en España falta amor por las instituciones democráticas hemos hecho lealtad hemos hecho muy poca pedagogía sobre lo importante que son ir estamos siendo consciente lo importante es que son cuando la las las vemos en peligro o con o con riesgo hipotético no hemos hecho muy poca pedagogía sobre la necesaria lealtad a las instituciones que son que son de todos

Voz 1490 26:14 nos Alberto Gasquet Collada Paloma Gil Lázaro Ignacio Jiménez Jiménez Sara Girauta Vidal Juan Carlos Rodríguez balseros

Voz 0591 26:25 desde las filas del Partido Popular este So inicial de Abascal a los diputados de Vox de ocupar los escaños que no les pertenecen sabes es que Ignacio Gil Lázaro fue miembro del Partido Popular sí ahora ya ahora es diputado por boca no entonces desde las sí y además fue miembro de la Mesa fue secretario no de de la mesa durante un par de legislaturas desde el Partido Popular le están atribuyendo a él la operación está de los de

Voz 1727 26:52 escaños no me he venido así como un

Voz 0591 26:55 Abu la Navidad a sorteo de la Lotería esto cómo se van cantando

Voz 1490 27:02 María García Chema bien Figuerolas Lourdes Lidia

Voz 1321 27:09 hay un buen revuelo ahora mismo con toda su señoría

Voz 0591 27:11 ya subiendo a la a la tribuna donde habitualmente se dan los discursos suben ahí a depositar su voto y para que esto sea ágil y lógicamente y una cola muy grande muy grande muy grande mucho revuelo en el hemiciclo vamos a hacer una pausa ahora

Voz 19 27:25 ya

Voz 1727 30:37 son las diez y media a las nueve y media en Canarias y lo que está pasando esta mañana es que se están constituyendo las Cortes españolas salidas de las elecciones generales del veintiocho de abril ha empezado a las diez el pleno están votando la Mesa de la Cámara sus señorías ha un momento cuando han llegado los presos catalanes los presos su situación preventiva líderes independentistas aplaudidos por sus compañeros de grupo parlamentario y suponemos que también por algunos otros no hemos tenido esa imagen ser saludado con los diputados que encontraban a su camino saludado con Inés Arrimadas diputada de Ciudadanos han saludado con Pablo Iglesias es la imagen que va a quedar de momento lo que queda de momento de este pleno de constitución de las Cortes españolas por lo inédito por lo insólito de la situación hoy mismo ya esta mesa que están votando sus señorías tiene que reunirse para decidir si estos presos en situación preventiva siguen siendo diputados a partir de mañana en suelo suspendidos de funciones de tareas de sueldo sus escaños quedan a disposición de sus partidos no pierde representatividad ni Esquerra Republicana ni Junts per Catalunya porque esos escaños son suyos si entregan el escaño los presos preventivos ellos podrán hacer correr la lista y otros ocupar los si no lo hicieran si simbólicamente quisieran mantener ese escaño vacío cambiaría la cota

Voz 0591 32:12 de la mayoría absoluta en este

Voz 1727 32:15 el Congreso de los Diputados Esther Palomera y la investidura en la investidura de Pedro Sánchez sería más fácil no es fácil

Voz 0591 32:22 es que de hecho estarían alterando la composición de la Cámara que ha salido de las urnas que ser lo lo razonable sería que ellos entregaran el acta y corriera la lista en sus respectivos partidos pero no tenemos garantizado que esto haya ser así creo que sólo uno de ellos ha dicho que tenía intención de entregar el acta pese a la vez será el eje euro europarlamentario que Junqueras no pero están su voluntad hacer eso estás buen por si por lo tanto ellos estarían determinando una composición del Parlamento que noes el que la que ha salido de las urnas yo no sé esto cómo se resuelve jurídicamente hay también hay un un escollo jurídico que en algún momento no sé si la más bien la Justicia tendrá que resolver no

Voz 1321 33:07 bueno es una de las cosas que pueden ser yo de todas maneras en los cálculos de hacer descansar

Voz 20 33:13 a la investidura o incluso la legislatura

Voz 1321 33:17 la sobre el hecho de que renuncien o no renuncien sean suspendidos sonó sigan simbólicamente en el escaño no yo francamente creo que esos cálculos en fin no no no no creo que nadie deba hacerse de hacerlos de forma seria rigurosa

Voz 1727 33:31 además en el PSOE la descartan pero Gabriel Rufián no ha querido aclararlo aquí cuando lo hemos preguntado si iban a dejar simbólicamente vacío el escaño o van a hacer lo que pueden hacer porque de escaños del partido hacer correr la lista hay ocuparlo por lo tanto con naturalidad y eso pasaría inmediatamente José María Patiño vamos a recordar los candidatos a presidente o presidenta del Congreso que es están votando esta mañana

Voz 1108 33:54 si estamos en la primera votación hay que recordarlo de un poco de aglomeración Pepa ese voto en la tribuna de oradores del Congreso que es donde está situada al lado del presidente de la Mesa de Edad esa urna eh hay tres candidatas Border Meritxell Batet del PSOE Ana Pastor del Partido Popular Isar a Jiménez por ciudadanos en esta votación podría salir Meritxell Batet pero para ser elegida tendría que tener la mayoría absoluta es poco probable dado que tanto Unidas Podemos como PSOE suman ciento sesenta y cinco diputados con lo cual iremos a una segunda votación en la que entonces sí ganaría la que tuviera más votos en la que tuviera mayoría mayoría simple que si se cumple ese acuerdo de Unidas Podemos PSOE sería Marichal Batet

Voz 0591 34:40 por eso con toda prudencia decimos siempre salvo sorpresa

Voz 1645 34:44 esta mañana he dicho

Voz 1727 34:46 convertir en presidente al Congreso una punta

Voz 1108 34:49 la acción Pepa si me permites porque antes habíamos dicho erróneamente que iba a ser Santiago Abascal el que iba a votar primero ha sido un error que nos han inducido determinadas informaciones ha sido José Luis Ábalos finalmente será al final cuando efectivamente los diputados acaten la Constitución que será por orden alfabético en este caso sí será el primero Abascal al final será todo el Gobierno

Voz 1727 35:12 Óscar García tienes datos información de cómo ha sido uno de los momentos ése que yo describía el principio de de la sesión constitutiva de las Cortes el saludo de Junqueras a miembros del Gobierno

Voz 1645 35:24 sí en concreto Pepa a Pedro Sánchez el acaba en saludar hace unos instantes Se han dado la mano Pedro Sánchez se levantaba para darle dos besos a Ana Pastor enseguida se han encontrado después de que votar a Juncker se han encontrado a pie de de escaño con con Pedro Sánchez en este momento Oriol Junqueras está departiendo con Josep Borrell previamente pues hacerlo a otros miembros del Govern pero mientras iba a votar como a Ábalos a la ministra Margarita Robles a la ministra Montero fin es la imagen que se está produciendo en este momento

Voz 1727 35:54 aquí Inma Carretero te cuentan fuentes del PSOE que lo de Vox ya lo estamos viendo es flor de un día que a partir de mañana a partir de ya mismo pues en fin el Congreso se reorganiza non

Voz 0806 36:07 sí era el comentario que hacían cuando les decíamos oye que han quitado el sitio lo que nos decían fuentes de la dirección del grupo socialista que esto es para una mañana porque hoy era según fueran llegando pero que el comentario que no es hacia ojo que lo que hagan es acabar en el gallinero te recuerdo que la Pepa que cuando se constituyó la se constituyeron las Cortes la pasaba el legislatura hubo una gran polémica por la ubicación entonces de Podemos que era un grupo mayor mucho mayor que que el de Vox Si entonces el presidente Patxi López lo situó en el gallinero una gran polémica luego lo cambiaron pero la intención que tienen ahora eso nos dicen las fuentes socialistas es que haya diputados de Vox en El Gallinero en las en la parte trasera de del hemiciclo

Voz 1490 36:48 Luis Santiago Romero Enrique Fernando Sarria Morey Manuel Saura vacía para qué sirve tener

Voz 0591 36:57 equipos veteranos sólidos y con mucha memoria radiofónica en la SER pues sirve para que te hagan esta puntualización Paco Quiroga nuestro técnico me dije te recuerdan la Navidad

Voz 1727 37:09 además la voz de las diputadas es una voz

Voz 0591 37:11 de chicas muy jóvenes de chicas muy jóvenes no es verdad porque ha habido un momento con Ildefonso cuando son mayores que sólo mayores de edad Clemente tres años pero que ha habido este momento de de ella vive es decir vamos subiendo bajando el sonido casi como Angel sorteo de la de la Navidad busca como gran la lectura y una reflexión más el otro día contábamos una encuesta de Eurostat que dice que las mujeres se independiza antes que los hombres

Voz 1727 37:41 es en todos los países de la Unión Europea

Voz 0591 37:44 que vemos entran en política también con más juventud las las chicas que los yo no yo francamente no voy

Voz 1321 37:54 ya pero yo yo creo que a los veintitrés años en fin seguramente ser diputado es excesivo no te parece bien no no me está bien mi opinión

Voz 0591 38:06 no era una regla general eh no digo en mi opinión

Voz 1321 38:11 a los veintitrés años no se tiene la madurez política

Voz 0591 38:17 bueno yo creo a los a los cuarenta tampoco la tiene bueno quiero decir que hemos visto pasar por aquí de todo y por su orden pero yo insisto yo creo que a los veintitrés años pues es muy joven para ser diputado en mi opinión

Voz 1321 38:30 de que lo que hay muchas casuística

Voz 0591 38:33 efectivamente los hay de cincuenta que tampoco tendrían que estar aquí

Voz 1727 38:36 no lo sé pero digo en términos generacionales me parece que par

Voz 1321 38:41 yo por ejemplo creo que para ser diputado pues se necesitaba una en fin una formación una experiencia que seguramente a los Beatles

Voz 1727 38:48 en la era de la dirección del grupo no depende de la dirección del grupo y de liderazgo que ejerzan los líderes porque si el Congreso se tiene que aparece la España decía entre trescientos cincuenta diputados no puede haber media docena

Voz 1321 39:01 una docena creo que va a haber de veintitantos bueno lo que expresa una opinión personal

Voz 0591 39:05 bueno no es muy discutible claro claro no aspiro a que todo el mundo de dónde llamó poderosamente la atención la juventud de gran parte del grupo de Podemos

Voz 1321 39:16 pues tenían más de treinta no algunos tenían balas

Voz 0591 39:19 ante menos de treinta y lo que sorprendió fue precisamente su preparación y su madurez no han aprendido al principio no era la madurez intelectual ya venía de casa que yo sé que yo es lo que está ocurriendo aquí que Lucía Méndez se está poniendo en el papel de esa madre que dice pero niña que tienes que estudiar mucho todavía que tienes que buscar un puesto de trabajo que no sea material fungible mejor si tú te estás poniendo a lo mejor a lo mejor eso está condicionando mi opinión si mi niña fuera diputada yo le diría niña busca tertulia estudio poco más Kurt te te un poco más antes de meterte en ese berenjenal sí porque estas otras reflexión Inter

Voz 1727 39:58 es antes si hace tres años decíamos que del congreso que salió de las elecciones del veinte de diciembre del quince se parecía más a España que el anterior este congreso del que hemos comentado muchas cosas se parece más a España que el anterior o es que los partidos han forzado la máquina a eso voy enseguida con vosotros pero primero paso por el Senado de nuevo no debe Bono paso por el Senado por primera vez que se está constituyendo también con nuestro

Voz 0591 40:26 ayer Javier Carrera que Belice

Voz 1727 40:28 que allí la foto claro ha sido la de otro preso preventivo líder independentista Raül Romeva saludando ese con Manuel Cruz presidente del Senado Javier buenos días

Voz 0866 40:40 qué tal buenos días eh sí ha sido en el momento en el que Raúl Romeva se disponía a depositar su voto para la elección del presidente del Senado y ha recorrido el pasillo que le dirige hasta hasta el estrado en un momento dado se ha parado a ha devuelto la mano a crecido la mano a Manuel Cruz se ha levantado hice la devuelto ha sido la única el único senador al que ofrecido esa mano también luego al presidente de la mesa de edad a Juan José Lucas Lucas que estar ese momento por cierto empezando el escrutinio de la votación de esa mesa de edad que con toda seguro

Voz 1995 41:16 edad Dara como presidente

Voz 0866 41:18 a Manuel Cruz eh Romeva entraba por cierto no ha despistado a todos los periodistas ha entrado por una puerta lateral está sentado a la derecha de la parte derecha del de este Senado al fondo junto a los senadores de PNV y esa era la foto en este momento el la de Raúl Romeva saludando apretando la mano del que será presidente del Senado Manuel Cruz Pepa

Voz 1727 41:44 por cierto Javier que tiene noticia ya sabemos quién va a ser el portavoz de Vox en el Congreso será Espinosa de los Monteros

Voz 0866 41:51 sí esa es también dice será Iván Espinosa de los Monteros el el encargado de relaciones internacionales y de la formación apuntaban a todas la todas las direcciones a a ese nombre finalmente parece que que será iban Espinosa Gustavo de de Vox en el en el Congo eso en cuanto termine la sesión está previsto que haya una declaración institucional será ya la la presentación de de iban Espinosa como nuevo portavoz de la formación a la camada

Voz 1727 42:20 gracias compañero el responsable de Relaciones Internacionales de Vox que decía en ese vídeo que se hizo viral durante la campaña sólo por verle la carita a los progres la noche del veintiocho de alguien merece la pena votar se hizo viral ese ese vídeo de Espinosa de los Monteros

Voz 20 42:37 Toni y aquí sigo yo estoy yo

Voz 1995 42:41 la sobrecalentamiento activando siguiendo con mucho interés lo que lo que está ocurriendo el Congreso porque algunas fotos no debemos nunca acostumbrarnos a esto iraníes un un acto en el que comienza una legislatura y un poco tiene que ver con los niños que llegan al colegio una imagen que que repetimos con los años las fotos que estamos viendo son de calado de profundidad hay tienen mucho interés imágenes que hace unos meses Pepa ni Mágina

Voz 1727 43:05 ojalá que sólo te de jardín de infancia el día de hoy el día de hacerse cargo del pupitre y luego podemos hablar de política Toni dinos que nos tienes preparado para una vez que hayamos salido del Congreso de los Diputados

Voz 1995 43:16 vale yo yo por ejemplo y fantasear a esta mañana los teléfonos móviles vuelven a ser protagonistas también el Congreso hemos visto algunos de esos políticos en prisión preventiva en sus escaños con un teléfono móvil Nos vamos a preguntar Pepa como sería con con esta guerra fría tecnológica entre China y Estados Unidos tú te imaginas que los teléfonos móviles sirven para llamar a que de repente toda esta hablar por teléfono con alguien tienes que llamar realmente para ver cómo en aplicaciones tienes que volver a ir tú a buscar las cosas te imaginas no que que el mundo por fin vuelva a ser como cómo cómo era antes y después también te digo que va a venir un tipo muy interesante siempre Emilio Aragón que ya está por aquí a presentarnos un proyecto fascinante pero eso será dentro de un rato después de de conocerlas

Voz 0591 44:02 mí lo que está teniendo lugar

Voz 1995 44:04 en estos momentos peso regalo eh

Voz 1727 44:06 siempre lo es Regal no está bien pensado para un día tan denso como este mira Toni ya hacer aspavientos a Lucía Méndez y es que claro la proximidad la proximidad es lo que tiene estábamos viendo la señal que ofrece el Congreso sentaditos dialogando y además ha sintiendo una lo decía el otro no a Santi Abascal Pepe realmente

Voz 0591 44:28 te ves esa imagen y parece que son del mismo partido pero hay que decir que Pepe Zaragoza

Voz 1321 44:32 es un señor que dio mucha conversación en claro esa es una persona muy muy simpática muy agradable muy expansiva muy extrovertida e hirió

Voz 1727 44:41 creo que efectivamente le ha tocado porque si hubiera tocado otro igual a lo mejor sería distinta no deja de decir a los oyentes que se incorporan ahora que Pepe Zaragoza que ya SC ellas lo lo nombran con que esa familiaridad porque se pasan la vida en el Congreso para los demás no es un diputado el diputado José Zaragoza del PSC del Partido Socialista de Cataluña y que está sentado en el hemiciclo justo detrás del Bank del Banco del Gobierno del banco azul en la parte que suele ocupar el PSOE al lado de Santiago pero no es que esté sentado

Voz 0591 45:08 hablando amigablemente asistieran ya sintiéndome sitiado Galega a lo que dice el otro probablemente a los diputados de Vox es el más afable de carácter en supuesto Abascal es un político más que expira a los Monteros mucho más que Ortega Smith mucho más que expresas otras

Voz 1321 45:23 personas no quién de la política Santiago Abascal viene de la política ha sido del Partido Popular durante veintitantos años

Voz 1727 45:28 no se había hecho una pregunta este Congreso con Vox ahí sentado con los independentistas catalanes en situación de prisión preventiva sentado se parece más España que el de hace tres años porque hace tres años Ése fue el titular la entrada de los diputados de el de Podemos que habían recogido la indignación durante la crisis financiera luego económica luego política hizo que todos dijéramos fue la crónica más repetida en aquella ocasión este congreso se parece a España se parece a lo que uno se encuentra cuando cruza el umbral no son todos diputados encorsetados hay de todo este devolviese padece más a España que el Joaquín Estefanía

Voz 0958 46:09 me parece que si a mi me parece que sí que se parece bastante a España representación de unas elecciones que han tenido lugar de poquísimo tiempo se parece también a España en el en me parece que al principio de la de la tertulia veréis que hay una igualdad de género practicamente entre entre hombres mujeres se parece mucho a España quitar eso también todavía debe corregirse se parece a España también en esa mesa de edad es decir a mí parece yo me siento muy identificado con lo que estoy viendo con lo que estoy viendo y no esta esta tensión que preveíamos a las ocho de la mañana entre el agit prop el y el grandísimo pues está resolviendo perfecta perfectamente hasta el momento

Voz 0591 46:51 fluyendo como fluido esta democracia Morelli

Voz 0958 46:53 que si vamos a tener una una cierta tensión cuando llegue el momento de las de la radio

Voz 0591 46:58 esas oscuras las eso su juramento Jurgen

Voz 0958 47:01 es verdad que hay que bueno que ya se ha extendido ya ya no hay una fórmula rígida como la que existía pero vamos a ver hasta dónde llega a él

Voz 0591 47:11 yo Ruiz Jarabo se parece a España este congreso tienes que ponerte los tienes que coger el micrófono si lo imposible

Voz 26 47:17 por ahí hay más opciones ideológicas presentes evidentemente está la derecha cabreada están los regionalistas cántabros está la población reclusa representada como decía Joaquín eficiente la Federación entre géneros está también más parecida a la que hay en la población española sí se parece más a España cuanto más opciones haya procedentes de todo tipo e en un congreso pues evidentemente hay más por porciones la población española representada no tropas tienen que combinar esta mayor representatividad con gobernabilidad y yo creo que está muy muy fino Pablo Iglesias cuando decía que que eficientes el momento el momento de de la de la OTAN de transigir de CD de dialogar y llegar a pactos no yo creo que efectivamente no sólo coincidir con Pablo Iglesias pero coincido plenamente en su análisis de que eficiente es el momento de hacer pactos más estables entre fuerzas que no coinciden lo que no son del mismo partido político

Voz 1727 48:11 si el paso del tiempo sino tan muchas cosas por ejemplo ese Pablo Iglesias diciendo que le he preguntado porque quería tenerlo claro la Mesa del Congreso Unidas Podemos en la Mesa del Congreso sólo puede defender lo que dice el reglamento no puede hacer otra cosa independientemente de que mi posición política sea esta otra en relación a los diputados electos electos que serán diputados ya esta mañana en situación de prisión preventiva no

Voz 1321 48:35 bueno es que son las que no es una decisión política no es una decisión política que se somete a la Mesa del Congreso es decir viene derivado por la ley y yo creo que el y el informe que previsiblemente van a poder pedirá a los letrados creo que no puede decir otra cosa entre otras cosas porque el Tribunal Supremo

Voz 1727 48:54 no

Voz 1321 48:54 en el oficio en el que ha trasladado su decisión a la misa ya dice

Voz 1727 48:57 se lo que tiene que hacer la mesa espera Lucía Patiño que está pasando

Voz 3 49:01 señorías por favor dejen expedito

Voz 1108 49:04 el presidente de la Cámara en este caso presidenta de la Cámara ahora asistiremos al recuento y ha sido muy significativo Pepa eh que esas formaba un corrillo en torno al escaño que ocupa Oriol Junqueras en el que estaba hablando con Gabriel Rufián Icon el portavoz del PNV Aitor Esteban se van a producir durante toda la sesión supongo este tipo de conversaciones porque va a ser larga y mientras los diputados van y vienen a esa tribuna para depositar el voto pues esas conversaciones Evan ha repetir

Voz 1727 49:32 perdona que no te hemos pillado el comienzo de la frase que estaba pasando ahora

Voz 1108 49:36 no se va a proceder al recuento de las papeletas de esa primera votación en la que se debe elegir a la presidencia de la Cámara tiene que recaer en una mujer forzosamente porque las tres candidatas eh son mujeres recordemos que era Meritxell Batet del Partido Socialista Ana Pastor del Partido Popular y Sara Giménez de Ciudadanos

Voz 1727 49:58 conviven conviven deliciosamente en el Congreso de los Diputados esta mañana el pasado el presente y el futuro todos con el móvil y el ujier llevando la urna seguido de ese presidente de de Sisi tiene que votar Echenique

Voz 1108 50:14 y entonces Liébana le van a subir es la una para que realice la votación el diputado de Unidas Podemos que no ha tenido tanta suerte como Abascal y le han situado en la última fila de de los escaños simulada exactamente el presidente la edad con un ujier el que ha ido hasta allí para que deposite su voto en la urna

Voz 1727 50:36 Nos decía Pablo Iglesias que había que cambiar el Congreso para acabar con esto de que alguien a ruedas solo pueda estar ahí arriba

Voz 12 50:48 punto com y en las redes sociales arroba hoy

