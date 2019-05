Hoy por Hoy (21/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:08 ingreso en resumen de noticias esta mañana Antonio Martín muy buenos días

Voz 0228 00:11 buenos días Toni está en marcha la sesión constitutiva de las Cortes lo que supone el inicio de la décimo tercera legislatura de la democracia primera sesión con la presencia de los dirigentes catalanes que están en prisión preventiva y que han sido elegidos y también con la extrema derecha en el Parlamento sacaba de realizar la primera votación para saber quién va a presidir el Congreso hasta allí nos vamos José María Patiño buenos días

Voz 0550 00:31 buenos días el presidente de la mesa de edad

Agustín Javier zamarra no está procediendo al recuento de votos nominales de los candidatos a la presidencia del Congreso es poco probable que Meritxell Batet candidata del PSOE y Unidas Podemos consiga en esta primera votación la mayoría absoluta por lo que debería ir a una segunda seguramente con Ana Pastor como rival

Voz 0866 01:00 con la cara con con el destino

Voz 2 01:07 esta Ley General de la democracia gravita con especial fuerza sobre la Cámara observarla es nuestro honor

Voz 0228 01:17 está servido

Voz 1108 01:19 hacia la democracia española y al acatamiento de esa ley Antón

Voz 0228 01:22 en esta primera sesión ha dejado ya varias imágenes relevantes como el saludo de Pedro Sánchez a Santiago Abascal y otros dirigentes de Vox que se han sentado detrás del presidente del Gobierno o el saludo también de Oriol Junqueras con miembros del Ejecutivo o con Pablo Iglesias seguimos en la Cámara Baja la tribuna está Óscar García adelante

Voz 3 01:39 atención Oscar

Voz 1645 01:42 era Antonio una de las fotografías más buscadas y se ha producido el saludo entre Pedro Sánchez sí decíamos era Antonio una de las fotografías más buscadas que se ha producido el saludo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras diputado electo de Esquerra en prisión preventiva se han estrechado la mano como también lo ha hecho Sánchez con Santiago Abascal al que tiene sentado en el escaño inmediatamente superior al yo junto a Abascal en medio de él Espinosa de los Monteros entre estos dos diputados de Vox lleva toda la mañana asentado José Zaragoza del PSOE a la entrada del hemiciclo otra imagen que se ha producido ha sido el saludo entre Inés Arrimadas y Josep Rull de Junts per Cataluña ha habido bastante alboroto durante la primera votación atasco que el presidente de la mesa de edad han tratado de resolver con una frase ya que se hace famosa señorías orden hay en el coso es un trombo de difícil solución algunos diputados han abandonado el hemiciclo otros escuchan atentamente el recuento de la votación

Voz 0228 02:31 a ir más allá de esta sesión sumamos previsiones de la OCDE este organismo ha rebajado sus proyecciones de crecimiento a nivel mundial por culpa de la guerra comercial que sostienen Estados Unidos y China mantiene las previsiones para España aunque avisa del peligro que este enfrentamiento tiene también para la recuperación en nuestro país y la Policía Nacional en colaboración con la de Bélgica ha detenido al menor cuya madre fue localizada sin vida y con signos de violencia hace una semana en Palma esté restos ha producido en Bélgica el menor estaba allí en compañía de su novia once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1434 03:07 de huelga en la Atención Primaria madrileña casi cinco mil médicos están llamados a secundar hoy un paro de veinticuatro horas para protestar por la falta de profesionales por la falta de tiempo para atender a los pacientes a esta hora además se ha convocado una concentración frente a la Consejería de Sanidad Teresa Rubio buenos días

Voz 1933 03:23 qué tal buenos días están empezando a llegar los médicos con sus batas blancas no van a ser muchos nos avisan porque hay mesas informativas en todos los centros de salud y porque la Consejería de Sanidad les ha impuesto unos servicios mínimos del treinta y cinco por ciento piden tener doce minutos para atender a cada paciente con un máximo de veintiocho al día que aumente la inversión del diez al veinticinco por ciento del presupuesto sanitario que las bajas se cubran desde el primer día ahora hasta que pasan XXI la agencia no se hace cargo de las sustituciones cinco días para las elecciones

Voz 1434 03:52 cómicas y municipales si el candidato de Más Madrid Íñigo Errejón ha anunciado esta mañana una ley para reconocer a las familias con un solo progenitor la mayoría formadas por mujeres el candidato lo ha dicho en un desayuno informativo con Carmena en el que ha vuelto a comprometerse a apoyar un Gobierno presidido por Ángel Gabilondo Elena Jiménez

Voz 0137 04:08 si las Izquierda asuman la Comunidad de Madrid será de izquierdas es es el mantra que repite Íñigo Errejón de Más Madrid que no quiere hablar de cómo sería la configuración de ese hipotético Ejecutivo

Voz 0799 04:17 yo no quiero que perdamos tiempo ni energías hablando de la fórmula de Gobierno porque lo fundamental es garantizar que todos los madrileños votan y que a nadie le quepa la menor duda si hay mayoría progresista en las urnas va a haber gobierno progresista

Voz 1933 04:31 además quiere duplicar las ayudas por hijo a Familia

Voz 0137 04:34 con la renta mínima y más inversión en educación

Voz 0866 05:42 qué tal si por ciento cuarenta votos a favor Manuel Cruces ya el nuevo presidente de la Cámara Alta este era el momento en el que Juan José Lucas

Voz 1108 05:52 anunciaba en la vía

Voz 0866 05:54 teoría de Manuel Cruz como como presidente de la Cámara Alta parece que no podemos escucharlo en todo caso Manuel Cruz es ya el presidente del Senado en estos momentos los senadores proceden a votar a los vicepresidentes de la Mesa del Senado trate Javier

Voz 0228 06:12 hemos pendientes de las votaciones en el Congreso sigue hoy por hoy con Toni Garrido y la información actualizada al minuto

Voz 0866 06:17 esto en cadenaser punto Cadena SER

Voz 0998 06:20 servicios informativos

en la Cadena Ser

Voz 8 06:31 Garrido ha

Voz 9 06:34 buenos días tengo noticia relevante cobrar el Congreso es lo contaremos como siempre aquí en la Ser estaba pensando con su muy buenos días etarras

Voz 1995 06:43 ya está el del Congreso es que no hay spoiler lo impredecible no sabemos si en primera votación será a Meritxell Batet presidente lo bueno de la incertidumbre de la vida no es comparable a lo que sabemos de las series que o la ves en el momento

Voz 11 06:59 con límite el fastidia tal cual si el

Voz 12 07:04 en el primer día de la semana en la que acaba la última serie que lo apretado e Juego de Tronos te dicen lo que va a pasar igual actuales pues pues puede ser yo recuerdo la semana de la moción de censura que el lunes era o a esto es imposible spoiler no sale adelante el martes era completamente distinto entonces ya el miércoles no crees en los pueblos es podemos esperar a la emisión podría un capítulo buenos días yo soy un caben

Voz 0866 07:29 la España nunca un momento en el que viste pero no te presentábamos éxito sí pero ya ese tiempo pasó llenó espontáneamente aquí me tienes tendría Pirlo el último episodio del Congreso para que todo el mundo puede contra lo que hablábamos aquí con con Francino cuando cuando algo que ha sucedido que mucha gente quiere conocer y que tú sabes cuándo caduca cuando ya eres libre de poder contar lo que ha pasado

Voz 12 07:59 depende de la materia de la que estemos hablando

Voz 1995 08:01 eh Francino dice que de fútbol por ejemplo

Voz 12 08:04 no te puedes guardar lo que ha pasado durante mucho tiempo fue el padre que llega a casa a la hora de cenar y ha visto ya acabó el partido le dice alijo no me cuentes el resulta viéndole la cara ya sabes ya

Voz 0866 08:15 yo podía ir el partido cero cero al final de la primera parte al fútbol no vale no no pero

Voz 8 08:24 en una película

Voz 12 08:26 yo creo que es más fácil hacerte les sale un spoiler dura mucho menos en una serie que en una película porque en las series son tantos elementos a contar que se te puede escapar alguno a mí me pues contar ahora el juego de El final de Juego de tronos que dentro de una semana veo la el final y no me acuerdo de prácticamente nada de lo que me has contado pero una película sí que me ha pasado de fíjate en este detalle y me lo estropeó todo

Voz 1995 08:49 pero fíjate que hemos leído el interesante artículo en Menéame eso llamado Face dan un artículo sobre los expedidas sostiene ese usuario que los spoiler son provocados por las propias compañías porque lo que hacen es activar tu necesidad de verlo ya para no ser un paria social de forma que tengas conversación hace que tú vayas rápidamente al cine por ejemplo no con Los Vengadores la gente fue el cine antes de que alguien contará al final he dicho los creadores de Ávila ya dieron vía libre a que la gente pocos días después ya pudiera hablar de lápiz sostiene ese artículo insisto ha interesante que finalmente es la propia industria la que genera esos expolios contándonos que va a pasar para que rápidamente no suscribe vamos a plataformas compremos define para generar ese deseo en en consumir lo que sea muy rápidamente y tiene sentido

Voz 12 09:38 si te llevan a consumir el producto en el momento en el que está más caro

Voz 13 09:42 sólo desde una visión

Voz 12 09:45 eh económico capitalista porque esa misma Sergi seguramente dentro de unos años si la quieres Vero alquilar cueste menos Uncle seguido el titular ojo aviso spoiler esa sensación ojo aviso es puedo dices es que lo tengo que ver porque sino me me lo han fastidió entonces si les si lo piensas un poco más esa vuelta de tuerca de igual esto lo hacen las propias plataformas tiene todo el sentido del mundo

Voz 1995 10:08 escucha esta noticia la dimos estaba ayer

Voz 13 10:10 o Google Buzz suspender todos los acuerdos a White que requieran la transferencia de hardware y Software excepto los cubiertos por licencias de código abierto que es una gran polémica esta noticia

Voz 1995 10:22 nos lleva a pensar quizá en un mundo donde los teléfonos lanza sirvan para

Voz 3 10:26 a llamar ya por fin alguien que ella pensaba mira

Voz 1995 10:31 esto de las aplicaciones que la gente tenga la comida a tu casa que no necesite un mapa que no puedas perderte esto no tiene sentido a partir de ahora lo que creamos es una yo creo que es eso es una gran guerra comercial con el trasfondo logístico de datos no de de manejar por fin los datos el planeta pero en el fondo no es más que una artimaña para que volvamos a a llamar por suma spoiler devolveremos al año dos mil me gusta verlos y no sé qué opinas pero me gusta verlo así

Voz 12 11:00 la primera sensación que me dio esta noticia es que hay dentro de un teléfono que tanto puede interesar a alguien para que dos grandes potencias se metan en este berenjenal acabe pagando una empresa privada la primera consecuencia es que una empresa privada de otro de los países en litigio diga automáticamente le bajamos todos los servicios que les damos esa fue la primera sensación cuánto poder hay un teléfono para que estemos metido en esta la segunda conclusión es si vamos a tener que volver a los Alcatel aquellos viejos de toda la vida

Voz 8 11:31 que perderemos tanto eso es la esa es la piedad depende

Voz 12 11:35 de de que profesiones de cotilleo o incluso ganamos

Voz 6 11:38 o ganamos mil Jaime Heras es el directo

Voz 1995 11:40 desde la revista retinas una publicación que insiste en contarnos cómo va a ser el futuro en el que vamos a vivir irremediablemente el futuro es el lugar donde vamos a vivir

Voz 0866 11:48 Jaime muy buenos días hay alguna

Voz 1995 11:53 posibilidad por pequeña que sea de que volvamos a utilizar los teléfonos móviles para llamar por teléfono

Voz 14 11:59 pues yo creo que la posibilidades muy remotas no nada nada es imposible pero la pasé muy remota yo ahora mismo estaba bien no saben siguiendo el Congreso por la por la vuelta al país el streaming ideó que el el el teléfono móvil es el elemento central del del Congreso no que alguien nuestros diputados sino pudiéramos algo está dormimos hasta que escucharse no es extensible venimos Cantal todos lo están con sus móviles mientras que mientras que otros

Voz 1995 12:21 de hecho ya es noticia a algunos de los políticos que están en situación de prisión provisional que están con un teléfono móvil en la mano veremos qué ICD sobre el el juez debía Lancia cómo sería nuestra vida es lo que se preguntaba Gonzo sin el teléfono móvil porque utilizamos mucho al teléfono móvil como sería

Voz 0550 12:42 el cine

Voz 14 12:42 no sin duda sin duda el yo creo que que consistía en una reflexión muy interesante no que es el el poder que tienen estas grandes compañías en nuestra vida son al final las últimas tipo es que dedicamos al día más son menos en media tres horas y media a utilizar su teléfono móvil que ese casi veinticinco por ciento el tiempo que estamos despiertos no es un disparate eh y hay compañías que juegan un rol central entonces tú nos hemos dado cuenta de lo importante que son en nuestras vidas algunas de estas compañías estas empresas privadas que pueden hacer y deshacer lo que quieran con decisiones como la de ayer fue entonces el el teléfono móvil o una parte central en nuestra vida posiblemente para mal y algunas compañías dominar absolutamente este mercado

Voz 1995 13:23 sobre todo porque nuestra vida nuestras cuentas la relación que tenemos con Hacienda hay una aplicación ya para hacer tu declaración con con Hacienda para que te traigan comida para no perderte para tener relaciones sociales el guasa Ginés todo lo que ahora damos ya por casi insustituible todo lo que perderíamos pero ganaríamos mucho tiempo

Voz 12 13:42 qué coñazo que volver a ser humano

Voz 14 13:45 te costó lo guasa sabes esto la joya de la corona esto no en en España dedicamos más de una hora al día en media media va a utilizar Bachar yo yo yo creo que es deje Titín interesante tratar de acordar cómo era el mundo antes de guasa porque él es complicado quitarse de Facebook e Instagram piratas de todo creo que clase de whatsapp y es prácticamente imposible no la la sensación de de de ausencia el síndrome de abstinencia de whatsapp estás ahí no chistes yo creo que esto es algo que que estas estos gigantes tecnológicos han conseguido

Voz 1995 14:20 ya hay una gran parte de todo esto con que tiene que ver con la economía de la atención mucha gente sostiene de la forma ya muy científica que nos convierte más tontos que esa tecnología que facilita nuestra vida que nos permite no tener que pensar muchas cosas que antes sí teníamos obligadamente hacerlo eh la economía la atención que requiere nos convierte en individuos como especie más idiotas

Voz 12 14:42 evidentemente osea cuando estás mucho más tiempo

Voz 1995 14:45 a mirándome a mí no me ha sonado no es por la CAM esa tónica es difícil no verla

Voz 12 14:54 lo que la economía no no había escuchado ese concepto de economía de la atención pero Jobs cuando cuando el teléfono porque tengo desde hace poco me dice cuántas horas al día estado utilizando el aparato Tito me fijaba en ese dato luego me pasé a fijar en el dato de más abajo que es de todo ese tiempo cuanto estás en la misma aplicación porque tú puedes estar tres horas al teléfono y puedes estar veinte minutos leyendo un periódico otros media hora escuchando el Hoy por hoy en directo en la aplicación de la SER luego te vas a Google más para ver a dónde vas mandas dos mensajes tiene el teléfono al final es como un ordenador que te permita hacer varias cosas hoy al banco yo hay veces qué digo me estaba ayer un hora inmediata viendo Instagram ahí sí que me he convertido un poco tontito porque durante esa media hora fue un ser absolutamente pasivo riendo sorprendiendo me dándome con algo que a mí me da alguien porque cree que me va a interesar en ese sentido sí yo creo que más que problema de la el tiempo que pasasen el teléfono es en la misma aplicación

Voz 1995 15:48 y cómo se han sobredimensionado

Voz 12 15:51 es el Whatsapp empieza siendo una aplicación de mensajería y acabó siendo un arma electoral trascendental en elecciones de los últimos cinco seis años hay creo que es donde está el problema

Voz 0866 16:01 yo ahora la economía ha cambiado

Voz 14 16:03 en atención a la economía de la adicción no está muy de moda nuestra economía de la dopamina no obligaciones que juega no solamente cómo atraer la atención sino Colorado una adicción el hay hay cifras que manejamos nos dicen que miramos teléfono hoy en media ciento cincuenta veces al día a chequear no entrar en una aplicación sin achique a suministrar gol aplicación pero la economía de la adicción que va más allá pero la atención yo creo que eso es un nuevo mantra

Voz 0866 16:27 Jaime tenemos que hablar de ese de esa nueva moda

Voz 1995 16:31 de una aplicación que te convierte que cambia tu sexo o sea que te hace hombre mujer y que ahora es lo más se lleva es el filtro solito que hace que sea

Voz 0866 16:40 tú o tu en masculino

Voz 1995 16:43 depende de tu sexo Jaime García Cantero como siempre muchísimas gracias

Voz 0866 16:47 gracias a vosotros ahora Gonzo y

Voz 1995 16:50 con esto de la legislatura fíjate qué cosas

Voz 4 16:53 hemos hecho un poco una unas Iker un mini

Voz 1995 16:56 mucho más con igual de interesante pero mucho más con más contra con Brown para la última legislatura es eso esperamos ardilla Nacho Carretero en en los días muchísimas gracias seguimos en Hoy por hoy

Voz 15 17:08 hoy

con Toni Garrido

Voz 16 17:13 pues ahí tenemos buenas noticias para el seísmo Seeley Llesta pues espera

Voz 6 17:19 hola hola

imaginamos que debo San debe ser muy muy reacio a conceder entrevistas porque no ha venido presentarle Emilio Aragón emite muy buenos días

Voz 4 23:13 allá por la calle hasta en los bolsillos pensando en el último año

Voz 1995 23:34 imaginamos que debo San debe ser muy muy reacio a conceder entrevistas porque no ha venido presentarle Emilio Aragón emite muy buenos días no estuvo entonces qui quién quiénes vemos San Juan

Voz 0550 23:50 Millás Vigo San Juan y de San Juanes o arroz con frijoles yuca frita con mojo estás abajo son tostón es la voz de mi madre

Voz 11 24:07 eh es un

Voz 0550 24:09 a Rubio tumbado cubano mientras duerme a mis nietos e luego San Juan es una carta de amor a a mis raíces sea raíces mestizas Si se puede decir esa manera a mi mujer a mi y a mis nietos a a mi padre mi madre sobre todo a mi madre sobre todo a mi madre Cuba

Voz 1995 24:32 en captar nunca te habíamos visto desde esa perspectiva pero no tú eres un músico cubano allí naciste claro

Voz 0550 24:38 yo soy yo ante todo siempre digo que que yo soy ante todo músico la vida me ha llevado por otros caminos y curiosamente

Voz 1995 24:49 iba a decir pero nunca has pensado en ponerme a trabajar

Voz 0550 24:54 he pensado que no era oportuno no quiero parecer

Voz 1995 24:57 tiene ante sí

Voz 0550 24:59 verdades como en Kuwait dio muy

Voz 0998 25:03 y es que la vida te llevo por otros

Voz 0550 25:05 por otros por otros caminos y al final siempre curiosamente siempre de alguna manera la que me rescata es es la música esto este este proyecto no pretendía salir en realidad esto ha sido una bola que se ha ido haciendo grande porque esto surge en en una comida de fin de semana en la que mi madre todos sabemos con una casas matriarcado y madre como buena jugada cubana y que ejerce de cubana me dice en la comida obviamente pero tú Tura compuesto canciones a Siria a Cruise y a Willy Chirino pero tú nunca tú nunca ha hecho nada tú cantado de Poti y tal y mi mujer se suma a esa historia en la que me afean la conducta hombre la verdad es que nunca no no había surgido la ocasión pero yo me quede con con con eso fue componiendo canciones y un día me metí en el en el estudio del estudio llamé a a amigos cubanos músicos compuse X era ve lo que es lo que son las bases grave las bases y tal y ese fin de semana entre en crisis porque dije vamos un momento sombrío yo lo que pretendía hacer era quiero hacer un disco Guajira quiero hacer un disco cubano de verdad del yo admiro pues a toda esa generación de he de cantantes Benny Moré Rolando la serie lo más cercanos pueblo montañés en fin toda toda esa gente en fin siempre lo ponemos hablar de músicos cubanos imagínate no no terminamos pero pero claro entre en crisis porque me metí en la cama y dije momento yo yo no puedo un disco no porque yo salí de Cuba muy pequeñito yo he vivido en de vivir de ir al cole en en Buenos Aires en San Juan de Puerto Rico en Caracas

Voz 11 26:53 en en Chicago en en México

Voz 0550 26:57 en Madrid cosa que yo al final sí evidentemente mis raíces son cubanas y yo siento mucho me siento muy muy cubano pero claro a lo mejor no estaba haciendo todo lo honesto que debía ser entonces a la mañana siguiente literalmente llame a Josemi Carmona a mí yo le dije oye Josemi tienes un hueco esta semana Sisi espérate que no sé qué pero José Mir además faltan segundos para para sumarse a a a tocar y hacer música no se encerrados en el estudio metimos la guitarra de flamenca de de Josemi y a la semana siguiente llame a José Goikoetxea de Rentería un amigo acordeonista elige Josean tenemos que meternos acordeones como sólo busco

Voz 0998 27:42 el nunca que no ha pasado todavía como músico diga que no

Voz 0550 27:47 si con esto quiero decir que que la base y la raíz cubana o en algún momento dominicano porque hay un merengue o o puertorriqueña pero hay una guitarra que la hoy es ahí de fondo de José hay una

Voz 1995 28:01 me fascina esta gente que se convierte en otros entonces músicos que cuando quieren ser que pueden ser quienes quieran ser porque la música el fondo como no es un lenguaje en sí mismo no tiene límites y en puedes Ensanche hacer el espíritu las personas de te dé la gana proclamó señala un alter ego artístico

Voz 0866 28:22 exacto porque no no hubiese tenido sentido que lo hubiese sacado

Voz 0550 28:25 con con con mi nombre pero ya Bebo San Juan es solamente para esta música

Voz 0866 28:29 bueno vamos a continuar hablando con con Bebo cómodo con Bebo Aragón

Voz 1995 28:38 esa continúa hablando pero tenemos noticia en el Congreso hasta Llanos vamos muy rápidamente José María Patiño ya tenemos resultado era

Voz 1108 28:44 primera votación la primera votación y Meritxell Batet se ha quedado a un un voto tan sólo de obtener la mayoría absoluta

Voz 1995 28:51 hay por lo tanto ser proclamada presidenta

Voz 1108 28:54 de esta Cámara baja a Meritxell Batet ha obtenido ciento setenta y cinco votos la mayoría absoluta de ciento setenta y seis Toni Ana Pastor ha obtenido sesenta y siete Sara Giménez era candidata de a los cincuenta y ocho e Ignacio Gil Lázaro veinticuatro por lo tanto en estos momentos está procediendo a una segunda votación en la que los diputados deberán elegir poco entre las dos candidatas más votadas Meritxell Batet Ana Pastor aunque parece ahora sí yo creo que al salir elegida presidenta de la Cámara Meritxell Batet hay que decir que sean estrado siete votos en blanco eh muchos de ellos de los diputados de Junts per Cat in diecinueve nulos entre ellos los de Esquerra Republicana que han escrito en la papeleta libertad Jan dibujado un lazo amarillo así que en estos momentos se procede a la segunda votación para elegir a la presidenta

Voz 0866 29:44 la Cámara

Voz 1995 29:45 bueno pues estaremos pendientes del resultado de esa segunda votación en la primera Meritxell Batet no consiguió por un voto la mayoría absoluta cómo es la vida no estamos escuchando los resultados de la votación de esta décimo tercera legislatura con música cubana de fondo sí que la vida está compuesta de muchas cosas no pasa nada y es lo normal y normalizar este tipo de cosas en uno segundo seguimos hablando con Bebo San Juan y con Emilio Aragón

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 6 30:56 Abu Hoy por hoy

hoy por hoy

con Toni Garrido

Voz 0866 34:53 la música cubana en nuestro país siempre ha tenido un nuevo nombre

Voz 1995 34:58 bebo San Juan jugar en el pasado es mucho no ponen junto a veces no es sencillo pero esto es pasado el músico de largo recorrido que en este mundo híper conectados durante décadas volando bajo el radar y que ahora ha decidido mostrar por primera vez su trabajo en público a través del disco que condensa las influencias que su Cuba natal

Voz 4 35:44 vi cuando puesto sí me

Voz 1995 36:02 a lo que nos contaba antes Bebo Sanjuán Aragón En cuanto a patios de colegio asestado a lo largo de Turquía

Voz 0550 36:12 pues patios de colegio eh por ejemplo en Chicago en Santo Tomás de Canterbury cinco años en en Buenos Aires en Caracas colegio podría Félix Buenos Aires el colegio San Miguel y San Juan de Puerto Rico en la caiga San José de México aquí en Madrid evidentemente siguiendo allí a mi padre en Miami también toda mi familia cubana también tengo familia en Cuba en Miami los dos evidentemente Cuba está desgraciadamente partida en ese sentido

Voz 11 36:50 pero pero

Voz 0550 36:56 el hecho de que mi padre hiciera programas en distintos países incluso actuaciones también los movía que nosotros nosotros éramos inquietos digo cuando digo nosotros digo mis hermanas y yo y a mí me gustaba mucho también acompañarán a mi padre decía ayer en una actuación en no sé dónde nos íbamos con él y claro evidentemente nuestra casa era el camerino de lugar que esa es una cosa que a mí me gustaba mucho de de de la profesión que que la gente muchas muchos artistas recuerdan las ciudades por los camerinos los telones y por el

Voz 1995 37:32 intento y hablamos con con un tenista que que se retira maravilloso in cometió diez veces en el torneo de Roma en el late perro nunca había visto el coliseo fije la vida de artistas y deportistas exacto así hace que que que vive es una realidad poco a poco para él no te preguntaba lo del colegio porque tú estás acostumbrado a un sitio y tratar de que te acepten tratar de gustar de conocer nueva gente y eso ya es una actitud vital el hecho de llegar a un City descubrir

Voz 0550 38:00 Pardilla debe ser que al completo y además mi padre y mi madre siempre nos decían algo que nosotros eso ya ya lo habíamos interiorizado que era tu eres venezolano actúa ahora eres mexicano Otto ahora eres puertorriqueña o tú ahora

Voz 11 38:16 eres es argentino

Voz 0550 38:18 Irán también algo que no Saida muchísimo un vehículo de alguna ahora que no sabía muchísimo era la música yo desde niño he hecho música en casa hemos hecho música entrar eh a través del folklore del país yo por ejemplo batió de en Buenos Aires porque yo cuando llega a Madrid a porteño absolutamente porteño yo cuando el patio del colegio yo era que tocaba el bombo liguero era el que el la samba era el que decía a dentro pum pum pum pague yo era entonces el eh los por los propios venezolanos yo tocaba el cuatro en fin que el folclore de alguna manera nos ayudaba también a comunicarnos con con la gente

Voz 1995 39:01 por el momento el titulares yo cuando llegué a Madrid era porteña una demostración que de todos

Voz 0866 39:07 en este disco la vuelta al mundo

Voz 1995 39:10 en este disco es una canción que compusiste en principios de los años noventa y que la Gran Vía Crucis grabó en el noventa y tres en la canción se titula

Voz 41 39:18 de La Habana hasta aquí

Voz 42 39:20 la ayuda corriendo

Voz 1995 39:23 eh

Voz 41 39:27 no yo estoy Salva juntos una cosa que ahora

Voz 4 39:32 daba más aquí hay una corriente está ella

Voz 0998 39:39 estaba con tu no pueda aparecer nuevo y por eso estamos siendo el pasado

Voz 1995 39:46 amor por eso música lo estoy siempre me año dos mil dos tu padre maravilloso Miliki la audiencia de la cadena SER se ponen pie saludo llevó a grabar un disco con Celia Cruz y con Chirino que tenían

Voz 21 39:59 canciones como pórtico

Voz 4 40:06 tu fe

Voz 1995 40:12 pero vamos a cientos noventa

Voz 27 40:18 a casi el noventa suena yo lo he dicho

Voz 1995 40:24 el joven que me ha dado un golpe en el año mil novecientos noventa hace casi treinta años concedió una entrevista a Canal Sur durante está más muy curiosa porque la entrevistadora te iba echando las cartas del tarot mientras hacía pero yo mira de mínimos es una cosa que no me gusta nada pues

Voz 8 40:38 escucha lo que decía con la atrofia yo te veo muchísimos viajes toda la vida pues viajes al extranjero continuamente me encanta sí sí sí sí yo creo que es de los que dará la vuelta al mundo fue variar

Voz 1995 40:51 acertó con el título del disco

Voz 4 40:55 dicen que no hay mal que por bien que con el vino hay otra

Voz 1995 41:03 frase en aquella entrevista hace treinta años y fíjate que es interesante escuchar desde la perspectiva

Voz 43 41:09 aquí todavía la gente el polifacético bueno lo tienen como como muy asumido y el hecho de que tú estás mucho a la gente haciendo atacando en varios frentes es malo no es bueno

Voz 1995 41:20 el polifacético hace treinta años ya hablábamos de de los que hablamos hoy de Emilio hace de todo que canta que hace una sinfonía que hace una película y recordarle denominar menos mirada nominaron a algo el polifacético que es un término tuyo directa puertas inventado tú te persigue

Voz 0550 41:45 yo lo que yo hablábamos antes y fuera de micro que quiebro que en la vida hay que hay que ir con con libertad y hay que hacer las cosas con con absoluta libertad vio recuerdo con una de las de las cosas que que me dijo mi profesor de composición en EEUU John Hayes me dijo porque están empeñado año que quería componer alguna cosa serial a tonal hiel mes

Voz 1995 42:14 de verdad porque tú te fuiste a estudiar música medalla

Voz 0550 42:17 con una edad ya en el noventa y ocho me fui a su y quería estudiar con ese profesor de Composición en concreto que John Hayes que que daba clases en el New England conservatorio en Boston y me fui fui un año y él me dijo Mira si no componen libertad que vas a estar vas a ser cautivo y preso de de del resto de la gente tú haz lo que te dé la gana y compone él me dice además es que tú por mucho que componga esa tonal tú eres tonal que deja de tal es verdad que yo yo creo que uno tiene que hacer lo lo lo que quiere lo que le apetezca evidentemente si es honesto si Lao la propuesta es honesta y sin se hace con verdad hay tal por ejemplo este este proyecto de de Bebo sin sin querer tiene una verdad inherente porque es que este esto no pretendía salir al mercado eso a mí Manning manido empujando y me han obligado a publicarlo una persona que está por ejemplo aquí otra persona que está aquí otras que que están en en en casa que me han dicho esto no puede esto no se puede porque eso era un regalo para Madrid y para mi mujer y me dicen esto no se puede quedar en el cajón entonces lo que primero había sido una cosa hecha con piano y tal dije bueno bueno pero dejadme meterlas de unos instrumentos más terminarlo ir por ejemplo invitado a a a participar no sé si seguro que conoce son cantante que se llama checo Koller es un chico que que habrás visto vídeos en youtube del que hace muchas voces y tiene muchas ventanas y está hace una una gira ahora mundial y es ahora mismo es el protegido de Quincy Jones bueno pues la chica que que le acompaña a él con la guitarra que se llama Amaro que es una chica portuguesa qué Javier Limón la hablamos con la la la conoce yo creo que es gratuita aquí en el programas y sí

Voz 1995 44:10 luego nuestro Smart

Voz 0550 44:11 pues Maro canta una canción conmigo aquí que se llama norte y sur de Icann a mí yo yo estuve acompañando Alba Molina en el Instituto Cervantes de Nueva York y cuando ella sube al escenario de de las

Voz 4 44:27 a cantar se puso la garganta dije esta chica la invité a cantar conmigo y canta conmigo no hombre

Voz 1995 44:59 esta gente que consume la música en Spotify elige hasta disco de un tal Bebo Sanjuán y pues me gusta dice a buscar meramente descubra quién eres en realidad es que no daba crédito como que éste sí que

Voz 0550 45:18 hace este abuelo

Voz 1995 45:20 sería aquel que resulta que luego hizo

Voz 44 45:23 te va a costar MC este personaje a través en el armario de cobra más vida que tú quería segura me da la sensación de que te

Voz 0550 45:32 sí pero hoy te digo una cosa todo sea por por la música por qué porque mira el disfrute que ha sido lo que comentábamos antes grabar con Josemi Carmona yo creo que Josemi Carmona ex y eso no lo digo por mí por quedar bien con el aquí no verá la líder de Galán

Voz 1995 45:49 mira Josebi además ya ella pues ya tiene ya una

Voz 0550 45:51 da una carrera de tal Josemi Carmona es uno de los como tengo muchos amigos músicos muy Enrique es uno de los mejores músicos no de ese país de los que hay actualmente en el panorama internacional como músico como guitarra

Voz 27 46:05 entre de las personas esa suda música es de una versatilidad brutal es de una rapidez mental y armónicamente es un es una persona únicas

Voz 1995 46:16 he tenido la fortuna de contar con él es un gran tipo esto cómo era que el músico que qué hacer como no sé como nunca recuerdo en nombre de que subía al escenario decía

Voz 0550 46:27 que decía si hubiera tenido

Voz 1995 46:29 decía yo he sufrido mi música ahora les toca a ustedes y a partir de ahí el tipo construía un maravilloso concierto donde lo que hacía era simplemente sacar y sacar todo aquello que le movía porfía

Voz 0550 46:45 con qué buen arranque se al partido hay otro

Voz 1995 46:47 si todo va a mejorar Bebo San Juan luego se contiene un nuevo viejo disco después de cuarenta años de carrera una vez más debo San Juan vuelve a sorprendernos por primera vez Emilio verdadero placer e la últimas que hablamos fue con un proyecto maravilloso con Antonio Vega como como bandera beneficia más

Voz 0550 47:13 qué te adelanto una cosa va ver lo puedo

Voz 1995 47:16 no ya

Voz 0550 47:18 ya has dicho va a haber parado con Lucha de gigantes nosotros nosotros hicimos Lucha de gigantes que fue toda esta campaña para Acción contra el Hambre y toco madera si todo va bien va a haber un Lucha de gigantes dos mayor estas navidades

Voz 1995 47:36 esa es una buenísima noticia ya hablaremos sea cada vez que lo hemos con con mira con Luis portador de buenas noticias celebrar la música compartir la música crear la música es algo que hacemos gracias a gente como

Voz 44 47:47 y como dice la canción y aunque de la vuelta al mundo siempre acabo junto a noticas no estropeemos así lo dejamos

Voz 0998 47:58 el verbo San jugando

en la Cadena Ser con Toni Garrido

Voz 0998 53:38 no sé muy buenos días buenas qué tal lo que de verdad nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque luego dentro de ciertos vamos a jugar al English Petin que si queremos que ustedes te acuerdas de lo que sea si no la gente que no sabe cantar

Voz 1995 53:55 cierta canciones en inglés mete lo que agrega dice impone en su manera semana ejemplo si tú escribes

Voz 3 54:02 tú round

Voz 0866 54:04 el tú no Ram la inteligencia artificial de Google automáticamente da con esta canción

Voz 0998 54:12 nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 0866 54:14 tenemos poco tiempo así que vamos rápidamente con alguna

Voz 45 54:17 la criticó en la fase traemos una casi te diría que es el famoso Jaime Urbano en Estepona que grandes inventos

Voz 0998 54:25 te refieres al piloto ha anunciado que supuso en Estepona

Voz 1995 54:28 el Ayuntamiento tenía que cerrar veinte poco antes de veinticuatro horas después de inaugurarlo por las lesiones que ya había producido la gente