Hoy por Hoy (21/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

la socialista Meritxell Batet está a punto de ser elegido nuevo presidente del Congreso en en segunda votación en la primera formalidad que marca el comienzo de la décimo tercera legislatura en el pleno de la Cámara Baja que comenzó a las diez de la mañana hay que permite dibujar por vez primera el reparto de escaños de las elecciones del veintiocho de abril José María Patiño

Voz 1108 00:28 un voto separado en efecto Meritxell Batet de la mayoría absoluta para ser proclamada como presidente del Congreso de la primera votación tiene lugar ahora el recuento de la segunda en la que compite con Ana Pastor del Partido Popular que ha obtenido sesenta y siete votos uno más que los diputados del PP Pedro Sánchez en su intervención ante el Grupo Socialista junto antes de este pleno ha elogiado los perfiles de Batet ir Manuel Cruz como presidente

Voz 1722 00:51 de las cámaras tanto Meritxell como Manuel representan todo lo mejor que ha representado siempre el Partido Socialista lealtad al Estado respeto a las instituciones y una vocación inquebrantable de diálogo de tender puentes con el resto de grupos parlamentarios

Voz 1108 01:08 Manuel Cruz ha sido elegido por ciento cuarenta votos como presidente Senado bueno pues este es el momento en el que

Voz 1018 01:13 el presidente de la Mesa de Edad de la Cámara Alta Juan José Lucas ex presidente del Senado hacía público el resultado de esa votación que ha permitido la elección de Manuel Cruz

Voz 2 01:20 blancos ochenta y cuatro nulos quince presentes en mi señora doña conforme once votos perdimos señor don Manuel Cruz ciento cuarenta puertos habiendo obtenido mayoría absoluta queda elegido como presidente

Voz 1018 01:37 las primeras instantáneas que marcarán la nueva legislatura que dejan ya algunas imágenes significativas como la presencia de los parlamentarios independentistas en prisión preventiva o la incorporación de los diputados de Vox muy madrugadores seguramente para coger sitio Óscar García como estaba

Voz 1645 01:52 he visto José Antonio escoltados por la policía han llegado al Congreso los políticos catalanes presos que al acceder al hemiciclo han recibido aplausos pero también gritos de fuera fuera abrazo de Yunquera con Pablo Iglesias o con Alberto Garzón y enseguida durante la primera votación otra foto de la mañana el saludo entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y Yunquera saludos también con caras sonrientes entre Sánchez y Santiago Abascal que está en el escaño inmediatamente superior al suyo los diputados de Vox han sido los más madrugadores para coger sitio ya que hoy no había orden y luego las votaciones con numerosas llamadas al orden del presidente de la mesa de edad por los atascos

Voz 3 02:26 estamos teniendo un trombo de difícil

Voz 0414 02:29 sólo tentación en el foso

estas de se va a reunir a la Mesa de la nueva legislatura de Congreso que deberá tomar una decisión sobre la permanencia o suspensión de esos condiciones de parlamentarios de los dirigentes independentistas procesado sobre este asunto se han pronunciado a primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy la vicepresidenta en funciones del Gobierno Carmen Calvo los líderes de Podemos PP dice

Voz 0370 02:53 la suspensión es obvia evidente en el Reglamento del Congreso de los Diputados está claramente ese supuesto contemplado pero es que es más es que hay un auto que indica que están en una situación en la que no pueden ejercer

Voz 1995 03:07 mi opinión es que tienen que poder trabajar como diputados pero yo no puedo pedir a mí vicepresidenta y a mi secretario en la Mesa que no cumpla la ley es inédito que vengan cinco parlamentarios a la sesión constitutiva de las Cortes para mí es algo que hay que evitar Joy pediremos la suspensión de las funciones parlamentarias

Voz 4 03:24 me parece que tiene que defenderse la dignidad al pueblo español ya es una cuestión jurídica es que que se sienten en un en un escaño cuatro escaños personas procesadas por intentar dar un golpe Estado me parece ir en contra de la del sentido destaca de la democracia

Voz 1018 03:40 hora doce y tres minutos en la calle en el centro de Madrid centenares de educaciones de niños de hasta tres años protestan frente a la sede de la patronal del sector para denunciar sus malas condiciones de trabajo en horarios en salarios en fin lo habitual Adela Molina

Voz 0011 03:52 más de una hora dura ya esta protesta de las trabajadoras de infantil festiva y reivindicativa Hideki indicativa algunas se han traído a sus bebés en carritos mochilas niños a los que también educan en las escuelas a las que hoy no han ido a trabajar en las pancartas leemos mi vocación no paga mis facturas no guardamos educamos o creamos sonrisas con sueldos de risa lemas que también corean las educadoras el cero a tres reclaman mejores salarios acorde a su responsabilidad información de tituladas superiores también reivindican el carácter educativo de esta etapa Comisiones Obreras el sindicato convocante cifra en casi un setenta y tres por ciento el seguimiento de la protesta datos todavía provisionales otro

Voz 1018 04:34 esta esta vez en el sur huelga de pilotos de Vigilancia Aduanera los encargados de perseguir a las lanchas de los narcotraficantes en el Estrecho Radio Algeciras Gloria más allá

Voz 1541 04:42 la coordinadora de lucha contra la droga alternativas ha mostrado su preocupación ante la huelga de pilotos de la multinacional Babcock que deja los cielos del Estrecho de Gibraltar hasta el próximo jueves sin helicópteros del Servicio de Vigilancia Aduanera Francisco Mena es el presidente de Alternativas

Voz 5 04:58 el narcotráfico conoces todas las debilidades que tiene el Estado ha narrado afrontar la lucha contra el narcotráfico y la verdad que nos preocupa bastante porque en todas las a prisión y si persecución en el Estrecho además del trabajo que se hace por la embarcaciones de Vigilancia Aduanera o la Guardia Civil por la mar en helicóptero juega un papel muy muy importante

Voz 1541 05:19 esta paralización del servicio se debe al bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo desde hace más de un año que ha supuesto una bajada de sueldo a los trabajadores de cuatrocientos

el joven dieciséis años que huyó de Mallorca tras el asesinato de su madre ha sido detenido hoy en Bélgica junto a su novia el cadáver de la mujer que se encontró el pasado miércoles en su casa tenía signos de violencia fue su hijo el que había denunciado su desaparición el mundo del motor llora la muerte del legendario Niki Lauda que ha fallecido esta madrugada a los setenta años el piloto austriaco fue tres veces campeón del Mundial de Fórmula uno y uno de los iconos del automobilismo los setenta y los coches el Alavés presenta hoy como su nuevo entrenador Asier Garitano que sustituye a Abelardo y en baloncesto a las nueve se juega el partido aplazado de la jornada y tres de la ACB Real Madrid Valencia Basket los de Pablo Laso se juegan seguir siendo líderes ante un Valencia que tiene asegurada la cuarta plaza

Voz 1995 06:28 esto es algo de lo que tenemos de momento para mira frases trombo de difícil solventa el foso va ser la frase día sin duda producir una cosa si me queda muy bien la camisa prefieren no

Voz 1018 06:41 la desapercibido eh

Voz 1995 06:43 y lo bien que quedan José Antonio Marcos venga venga ya si eso eh hasta luego

Voz 2 07:31 no

la velocidad el carisma el espíritu competitivo han perdido hoy a uno de sus mejores embajadores en el mundo del motor Niki Lauda el tricampeón del mundo de Fórmula uno ha muerto a los setenta años mientras trataba de recuperarse de un transplante es uno de los más legendarios pilotos de toda la historia más allá de esos títulos con Ferrari o con McLaren siempre recordaremos por aquel accidente los que éramos niños recordamos perfectamente el momento la situación Maxi un accidente que sufrió el uno de agosto de mil novecientos setenta y seis en el Gran Premio de Alemania en bueno

Voz 6 08:09 si en el circuito de Nurburgring se celebraba el Gran Premio de Fórmula uno en la carrera a más de doscientos kilómetros por hora el Ferrari rojo de Lauda derrapar en una curva y se estrellaba contra las barreras metálicas incendiándose a continuación

Voz 1995 08:29 un accidente que yo casi no han como saben graves quemaduras de tercer grado la mayoría de su cuerpo por el que llegó a recibir incluso la extremaunción Se recuperó seis semanas después volvía a la pista Manuel Franco experto en Motor del diario As colaborador de la Cadena Ser Manuel muy buenos días

Voz 7 08:45 qué tal muy buenos días Toni como estamos acabamos escucha

Voz 1995 08:48 el sonido del accidente Sabina más como Se recuperó en solamente semanas ya estaba hecho

Voz 8 08:55 lo de que una pasta dura eh

Voz 7 08:57 bueno no había más que verle por los padres de de la Fórmula uno pues los circuitos por las parrillas que siempre acercaba a la parrilla en los últimos años a cuenta de que era una persona especial no había duda evidentemente como tenía toda la la cara las quemaduras las cicatrices todavía aquel aquel accidente pero sobre todo porque era verle ahí te ibas a tiempo atrás a cuando sufrió el accidente a cuando era piloto de Fórmula uno y te das cuenta de de de esos momentos no de sobretodo de de cuando volvió a pista después del accidente en el Gran Premio de Italia hay una unas risas que pude hacerle no les gustaba mucho hablar sobre ese tema no les gustaba nada realmente porque no le gustaba que le a gente le mirase era era curioso pero pero siempre le pregunté por ese momento en el que se pone el casco en en el Gran Premio de Italia seis semanas después como tú dices de aquel accidente hinchó real a la sangre porque tenía todavía las quemaduras a flor de piel incomodó a todas todas la sangre bueno a pesar de todo pues termina la carrera Hay es recibido como un héroe en en el circuito de Italia y eso yo creo que es el momento más importante quizá de la de la carrera deportiva de Niki Lauda más áreas de todos los triunfos

Voz 1995 10:04 de su personalidad también era bastante llamativa una película más fantástica donde Daniel

Voz 8 10:10 el español el actor español y da vida

Voz 1995 10:15 a ese gran personaje muestra que tiene una personalidad

Voz 7 10:19 titular sí digámoslo así no era una persona que que yo creo que de alguna manera se podía decir que había vencido a la muerte y que que estaba por encima de todo el le daba todo igual daba su opinión aquí las cosas como él quería en cada momento y yo creo que eso es algo típico de las personas que han tenido una experiencia de este tipo no que de algún modo valoran mucho más el tiempo que tienen en bueno el tiempo que tenemos aquí en vida ellos pues hacen lo que quieren en cada a cada instante y Lauda pues por ejemplo decía lo que quería era capaz de decir por ejemplo que el Ferrari de Alonso en la época de Alonso Alonso en en la escudería poste era una mierda así se lo dijo en una entrevista a un compañero del país o que un egocéntrico porque no tuvo una relación de amor odio muy muy curiosa pero luego también en un vídeo hace poco con motivo el trescientos Gran Premio de Fernando dijo que era el mejor piloto ahí fuera en un momento en el que Fernando abandonaba cada dos por tres con el con aquel McLaren y que su piloto política una manera Luis Hamilton estaba ganando campeonatos o sea que estamos alguien muy especial sin miedo a nada y que era capaz de decir siempre en cada momento lo que quería pero luego era un tipo muy cariñoso también por ejemplo todas las las camareras avión varias cámaras españolas dentro del equipo del equipo Mercedes pues lo agravan lograban porque se preocupaba por por ellas porque de repente

desde luego Manuel de todo un personaje Manuel Franco experto en dotar del diario As colaborador de la Cadena SER muchísimas gracias

se ahora qué tal pues ya tenemos presidenta de la Cámara Meritxell Batet que ha sido elegida en esa segunda votación que comentábamos antes por ciento setenta y cinco votos los mismos votos hemos obtenido por cierto en la primera frente a ciento veinticinco que ha conseguido Ana Pastor la anterior presidenta del Congreso que ahora por cierto va a ser vicepresidenta tercera en estos momentos en el Congreso se va a proceder a la votación de los vicepresidentes esto es lo que te podemos contar Meritxell Batet presidenta del Congreso con ciento setenta y cinco votos

Voz 1995 12:20 además esa es la última hora ya les contamos hace un rato en el que será el presidente del Senado confirmamos entonces la noticia no lo hizo en

Voz 0325 12:29 la primera votación si la segunda con cien

dos setenta y cinco votos a favor Meritxell Batet será en esta legislatura la presidenta del Congreso además podemos ver en las imágenes a Ana Pastor a quién va a suceder en el cargo aplaudir a la que desde este momento es la presidenta del Congreso

