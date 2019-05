Hoy por Hoy (22/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 2 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 bueno saludos qué tal está muy buenos días de la maquinaria de la democracia echa a andar lenta pero precisa esta mañana la presidenta del Congreso y el presidente del Senado van a comunicar al Rey formalmente que ya están constituidas las Cortes y que la décimo tercera legislatura está lista para comenzar antes Meritxell Batet pasará por este programa estará en Hoy por hoy la socialista catalana es ya la tercera autoridad del Estado y su candidatura salió adelante ayer con ciento setenta y cinco votos los del PSOE y Unidas Podemos PNV Coalición Canaria y el Partido Regionalista Cántabro sin los votos independentistas en su primer discurso Batet llamó a construir consensos

Voz 1480 01:09 ninguno de nosotros individualmente ninguno de nuestros partidos por sí solo representa en exclusiva a España ni a ninguno de sus territorios ni a la voluntad de toda la ciudadanía cada uno de nosotros somos del pueblo pero ninguno somos el pueblo

Voz 1727 01:26 en Batet pidió también que el espectáculo en el Congreso se limitará a la inteligencia y la brillantez de los discursos bueno pues no fue el caso ayer los independentistas catalanes aprovecharon la jura o promesa de la Constitución para la propaganda y los debutantes de Vox respondían aporreando los asientos del hemiciclo

Voz 3 01:46 los a patadas Orion

Voz 1727 01:57 desde el compromiso republicano como preso Polly ético y por imperativo legal sí prometo Ésa fue la fórmula de Yunquera Albert Rivera intentó infructuosamente parar los acatamiento con estas fórmulas y la presidenta Batet Se lo impidió echando mano de sentencias del Constitucional que los avalan la foto de Yunquera estrechando la mano de su el chef del presidente del Gobierno en funciones es la portada hoy en todos los medios es miércoles mitad de semana veintidós de mayo y donde el consenso parece imposible es en Reino Unido con el Brexit finalmente Theresa May acepta un segundo referéndum pero pero sólo si el Parlamento aprueba a la cuarta su acuerdo de ruptura con Bruselas las Aimar Bretos buenos días unos días Mail

Voz 0027 02:46 lanzar esta propuesta a dos días de que habrán allí las urnas de las europeas con menos apoyos de los que tuvo en la tercera votación buena parte de sus diputados ya han dicho que no lo van a respaldar tampoco los laboristas

Voz 1 02:58 quién considerando entre frito más del mismo cuatro

Voz 1727 03:01 en Hoy por hoy vamos a analizar la primera posible demanda contra una empresa española por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos a Cuba

Voz 0027 03:09 los herederos de un hotelero al que la revolución expropió le dan a Melilla treinta días para negociar una compensación o llevarán a la empresa española ante los tribunales EEUU abogadas llama Ana baladí

Voz 4 03:20 se trata de buscar un acuerdo y en caso de que no sé

Voz 0542 03:23 pueden llegar a ningún acuerdo pues entonces procedería

Voz 0027 03:26 el vía aquí los hoteleros amenaza

Voz 1727 03:28 han con dejar sin vacaciones a los novecientos mil jubilados que utilizan los viajes del Imserso dicen que las condiciones que ha puesto el Gobierno no les dan ni para cubrir gastos Juan Molas es el presidente de la patronal Cehat

Voz 1 03:41 no ponen soluciones dentro de a afirmar Aimar

Voz 1727 03:45 el convenio colectivo contra el que ayer se plantaron en las trabajadoras de las escuelas infantiles privadas que iban a la huelga

Voz 0456 03:54 venía Adif

Voz 3 03:56 entre ochocientos

Voz 0456 03:57 o novecientos euros como mucho en general sí

Voz 5 04:00 considera que sólo es digamos lo asistencial a modo donde dejar al niño lo dejó cuando nosotros lo que hacemos es enseñarles es creerles educarles

Voz 0027 04:09 los paros tuvieron un seguimiento del ochenta por ciento según Comisiones Obreras que era el único sindicato que los convocaba la patronal lo rebaja al dos por ciento

Voz 1727 04:22 y en los deportes el exfutbolista Pelayo Novo concedió anoche al larguero su primera entrevista después del accidente que sufrió hace poco más de un año Sampe buenos días

Voz 1161 04:33 buenos días Pepa el treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho cuando estando concentrado con el Albacete para un partido de Liga en Zaragoza

Voz 1727 04:38 yo al vacío desde la tercera planta del hotel del equipo

Voz 1161 04:41 catorce meses después así valora el jugador aquel accidente

Voz 6 04:44 yo sé lo que me afecta eso a los es que no no tengo esa movilidad en el tobillo unidad sensibilidad pero es que tampoco si tú las muletas

Voz 1727 04:52 además ayer se cerraba la temporada para el Atlético de Madrid

Voz 1161 04:54 la derrota dos uno en el amistoso de Israel y el último gol de Griezmann con la camiseta rojiblanca

Voz 0978 05:01 pronóstico del tiempo Jordi

Voz 1727 05:03 Carbó buenos días buenos días cómo en las últimas

Voz 0978 05:05 las mañanas a esta hora no estaba además una chaqueta pero teniendo presente que hoy las temperaturas van a subir con más facilidad en todo el país nos espera una jornada soleada temperaturas máximas de veintidós veintiséis grados en la mayor parte de la península y los archipiélagos en el centro y sur de la península nos acercaremos a los treinta de máxima superando los en el Valle del Guadalquivir desaparecen las tormentas de ayer en el Mediterráneo sólo esperamos algunas durante la tarde en el Pirineo más oriental también al sur de la ibérica entre Teruel y Castellón

Voz 7 05:37 para hacer senderismo debería estar me crema

Voz 0738 05:41 pero sólo tengo del quince Si me he dicho dos veces la del quince hace como si fuera del treinta

Voz 3 05:46 cuando crees tu coche Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento motor Kraft pues sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo te un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en Fort punto es

Voz 8 05:59 por qué no nos te pido el Club Carrefour ahora te permite ahorrar disfrutar de beneficios exclusivos en todos los cien por ejemplo acumulen tu que ahorro el uno por ciento de tus compras en alimentación productos frescos mucho más ya en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour Express y Carrefour contó el Carrefour

Voz 1727 06:28 ya han pasado tres días e desde el estreno del capítulo final de la serie Juego de Tronos pero muchos y muchas no hablan de otra cosa como en los finales han sido durante mucho tiempo la ruina de las series de televisión más populares hemos querido esperar unos días a que ustedes lo digieren y sobre todo a que la mayoría lo vea este final como el final de Los Soprano o el de Breaking Bad tampoco ha dejado indiferente a nadie bien pues en Hoy por hoy el día ha llegado esta mañana hemos querido montar un pequeño debate entorno a la serie en torno a su final en torno a su importancia Danny De la Fuente buenos días

Voz 0027 07:07 hola Pepa

Voz 3 07:09 yo a día

Voz 0456 07:14 Carles buenos días a todas asiático a partir de las nueve y media de las ocho y media en Canarias contamos con nuestros compañeros con Pepa Blanes y con José Manuel Romero contamos con nuestros analistas Cristina Monge Henrik Julian ahí Teodoro León Gross si contamos también con un divulgador de ciencia política a través del cine y de las series con una divulgador de cultura filosófica y contamos por supuesto con todos ustedes con todas vosotras y vosotros juntos

Voz 1 07:41 susto que nuestros actores

Voz 10 07:45 latinos hacerlo juntos

Voz 0456 07:53 puntos a partir de las diez de las nueve en Canarias vamos a saludar a Toni Garrido con los escépticos que una hora más tarde recibimos a Gonzalo Miró ya Guillermo Montesinos para que no hablen del cepa un documental en el que participan sobre el secuestro del crimen de Cuenca la película que tanto le costó estrenar a Pilar Miró

Voz 1727 08:15 pues ya sólo nos queda recordarles los teléfonos para participar en el debate sobre el final de juego de Tron

Voz 0456 08:21 antes de que George RR Martin escriba uno diferente al de la serie como le hoy en Le Figaro en los dos libros que le quedan por publicar

Voz 0027 08:29 antes de que esto pase de su opinión

Voz 0456 08:31 sobre este final les ha gustado no les ha gustado por qué qué conclusiones sacan del relato de la serie que elecciones tienen el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 08:44 sí para los que no hayan visto la serie pueden comentar lo que quieran de la actualidad pero naturalmente para todos la sesión constitutiva de ayer en las Cortes

Voz 0456 08:53 en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en nuestro Whatsapp nos mandan un audio que queremos escucharles al seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0027 09:03 a las seis y nueve

Voz 1727 09:07 cinco y nueve en Canarias Aimar empieza hoy por hoy con

Voz 0027 09:10 Jordi Fábrega en la producción y con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica

Voz 11 09:13 esta noche en El Larguero además de toda la actualidad deportiva tendremos la sección de Jean Islandia con el gran José Antonio Ponseti

Voz 0027 09:22 yo creo que les da conserva otro nunca sabes cómo puede acabar

Voz 11 09:30 la ganó gol Manu Carreño Cadena SER

Voz 2 09:36 en la Cadena Ser

Voz 0027 09:43 a las ocho y media de la mañana estarán Meritxell Batet aquí en Hoy por hoy prácticamente cuando salga de este estudio de esta entrevista en la SER pondrá rumbo a la Zarzuela donde ella como nueva presidenta del Congreso Manuel Cruz como nuevo presidente del Senado le van a comunicar oficialmente al Rey la constitución de las Cortes María Maggi

Voz 1444 10:00 casi por el despacho del Rey en la Zarzuela pasada las once la nueva presidenta del Congreso Meritxell Batet y una hora después será el turno del presidente del Senado Manuel Cruz los dos le comunicarán cómo ha quedado la constitución de las dos Cámaras y la composición de las Mesas respectivas con este trámite se inicia el proceso para que el rey designe al candidato que intentará conseguir la mayoría del Congreso para ser presidente del Gobierno que salvo sorpresa será el socialista Pedro Sánchez pero antes de que empiece la ronda de consultas habrá otro encuentro debate con el Rey donde ya la presidenta del Congreso le dará la lista de los partidos y los respectivos portavoces que quieren verse con el Rey no quieren todos pero casi con toda seguridad la ronda de consultas con el jefe del Estado no empezarán hasta después de las elecciones del domingo

Voz 0027 10:44 esa clave electoral en la que estamos todavía está el domingo puede explicar en parte los niveles insólitos de gresca casi tabernario que se vivió ayer en la primera sesión de estas nuevas Cortes una sesión marcada entre otras muchas cosas por el intenso debate sobre las fórmulas más o menos exóticas fórmulas de acatamiento de la Constitución hay daba buenos días

Voz 1444 11:02 unos días y con todas las miradas puestas en los líderes independentistas compañeros les aplaudieron al llegar pero no era el único momento en el que lo harían durante la mañana cuatro horas después pasamos ahora al juramento género llega el momento de jurar el escaño en Vox lo hacen por España Abascal con De Santiago pero el espectáculo se produce cuando le toca los independentistas los en la yunquera también Rull Turull y Sánchez juran como presos políticos y por imperativo legal mientras desde Ciudadanos y Vox golpean sus escaños para que no se les escuche desde Esquerra les aplauden y Albert Rivera se enfrenta a la nueva presidenta del Congreso

Voz 13 11:38 me ha permitido que se hable de presos políticos en una democracia aquí no hay presos políticos hay justicia señora presidenta Le pido que actúe para frenar este tipo Akihito

Voz 5 11:46 a todas las fórmulas de acatamiento han sido respetuosas

Voz 1480 11:50 en el artículo cuatro del reglamento Icon la jurisprudencia

Voz 1444 11:54 del Tribunal Constitucional una teoría que comparte con Batet el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Fernando Álvarez Ossorio

Voz 14 12:01 sí de todos la fórmula fue de lucir materialmente decías tú estás todo el orden constitucional cualquier cosa que se añada que debe permitir adquirir el ejercicio de las funciones parlamentarias

Voz 1444 12:10 y apenas dos kilómetros de lo que hemos escuchado en el Senado cuando el otro político presos Raül Romeva hace lo mismo que sus con

Voz 15 12:16 año prometer acatar la Constitución siempre la libertad la igualdad y la fraternidad Rosa Torner no

Voz 1444 12:23 interrumpe el popular Rafael Hernando desde la mesa llamando al siguiente senador

Voz 1 12:28 y añadiendo lo que se intuye común que se joda con dilación

Voz 0027 12:33 anoche en un mitin en Leganés el presidente en funciones Pedro Sánchez hizo esta reflexión sobre la convulsa jornada que se vea vivido en la Cámara Baja

Voz 16 12:40 el Congreso de los Diputados no es

Voz 0027 12:42 un ring

Voz 16 12:44 el Congreso de los Diputados es la casa de la palabra del diálogo de la ópera

Voz 0027 12:49 un mensaje la oposición que entre otras cosas ha criticado con muchísima dureza la conversación breve que tuvo ayer Sánchez en el hemiciclo con Oriol Junqueras un cruce de pocas frases en las que Juncker es le dijo tenemos que hablar a Sánchez se dieron un apretón de manos según la interpretación que ha hecho el PP de lo que contesta Sánchez en un vídeo en el que no se oye nada sólo se ven los labios Sánchez según el PP le dice a Junquera no te preocupes Andrea Villoria buenos días

Voz 1444 13:14 buenos días será una de las fotografías más esperadas mientras los diputados depositaban los votos

Voz 1727 13:20 Junquera

Voz 3 13:21 acercado al presidente acompañado del diputado de Esquerra Gabriel Rufián briosa parado han hablado hay que hablar la han dicho mutuamente los dos tenemos que hablar si tenemos que hablar

Voz 1444 13:30 aunque no es lo que han tendido el líder del PP al otro extremo del hemiciclo

Voz 17 13:32 a Pedro Sánchez la contestado No te preocupes oiga señor Sánchez de que no se tiene que preocupar el señor Juncker

Voz 0027 13:40 de los indultos que es esto del día

Voz 17 13:41 al lobo con los independentistas que quieren romper la unidad nacional

Voz 1444 13:45 Fuentes del Ejecutivo explican que es un quieras le ha preguntado a Sánchez si le molestaba el saludo a lo que el presidente ha respondido ese no te preocupes que Casado se ha llevado a un acto de campaña una conversación que Moncloa atribuye a cordialidad parlamentaria

Voz 0027 13:57 entre las muchas imágenes que deja el día de ayer está la del diputado del PSC José Zaragoza sentado entre los parlamentarios de Vox como los escaños no están todavía asignados los diputados de Vox ex sentaron donde quisieron detrás del presidente del Gobierno en primera fila se les quedó un escaño libre hijos de Zaragoza el PSC se hizo fuerte ahí en ese escaño por la noche estuve en Hora Veinticinco con Ángels Barceló explicando lo así

Voz 18 14:17 es lo que es evitar el ático sintetiza hacerle Vox al presidente del Gobierno ocupando los escaños que habitualmente está bodas te insecto hacer controles yo les ha recordado hechos que lo que queda claro que esas son las botellas democrática lo que nunca marcha atrás con mucha educación y buenas maneras pero demostrar que estamos aquí explica que en general no tenía ni idea de nada si tú tienes gente que llegado allí con cuatro consignas políticas y ha visto después cuando satírica o a aporrear escaños pero con poco conocimiento donde estaban y no se explicaba cómo funcionaba el sistema democrático de las votaciones de las secuencias tenían que subir de darle la papeleta

Voz 0027 14:56 seis y cuarto de la mañana cinco y cuarto en Canarias quedan cuatro días para las elecciones

Voz 2 15:06 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0027 15:14 empieza a notarse ya cierta fatiga entre los candidatos nos están regalando en los mítines algunos momentos para la zona Uteca como este de anoche de Pedro Sánchez yo no soy tan intelectual como lo que ha habido en Madrid ha sido corrupción se refiere a el Gabilondo su candidato en Madrid o esta teoría de la conspiración de Pablo Casado con un asunto tan tan delicado como la lucha antiterrorista

Voz 19 15:37 detienen a Josu Ternera casualidades de la vida en plena campaña electoral diciendo su ex secretario general del partido

Voz 0027 15:43 igualdad en plena campaña ojo también a estas palabras el candidato de Vox a la presidencia de Extremadura Juan Antonio Morales ensalzando abiertamente a Franco en un debate en la tele autonómica

Voz 20 15:53 España un gobernante que propio más de doscientas veinticinco mil hectáreas en Extremadura creo sesenta y cinco pueblos y benefició a más de dieciséis mil familias también creo la mayor reserva de agua de toda España en un plan de desarrollo industrial sin precedentes en la historia de nuestra comunidad autónoma lo que acabo de decir

Voz 0027 16:10 penalizado en la Ley de Memoria Histórica Éste es el candidato de Vox a presidir a una comunidad autónoma Extremadura en la crónica de campaña una voz más una por Kenia Albert Rivera y Pablo Casado tuvieron mitin ayer una voz más sobre el debate abierto podemos acerca de las donaciones millonarias de Amancio Ortega a los distintos sistemas autonómicos de salud Podemos ha abogado en la última semana por rechazar esas donaciones con el argumento de que una democracia digna no acepta limosnas de millonarios eso es lo que dijo Pablo Iglesias pues bien Íñigo Errejón no lo ve así lo dijo ayer en la SER

Voz 0799 16:43 yo si alguien quiere donar algo que ayuda a curar a prevenir o a salvar vidas me parece bien y acto seguido voy a ser extraordinariamente estricto para garantizar que las normas se cumplen que la gente que los más ricos no evadir impuestos pagan lo que les toca y con eso financiamos unos servicios públicos a la medida de las necesidades de una región moderna y de una región europea las dos cosas a la vez yo es que no veo la menor contradicción ello Hugo tú tienes alarma la desacuerdo

Voz 1727 17:13 y qué tal estamos pensando en ponernos una

Voz 3 17:15 en mi calle todos los chavales tienen alarma y me preocupa que si roban en la mía que yo no tengo

Voz 15 17:20 vas a estar todos los días preocupado porque iban a entrar a robar en tu casa por lo que cuesta merece la pena vivir tranquilo protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calculan Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 2 17:38 en la Cadena Ser

Voz 0027 17:46 chin chin eslabones fundador de Huawei que resta importancia a los efectos que puede tener el veto de Letrán a su compañía asegura que van dos o tres años por delante de sus competidores Anne Hathaway y que tienen margen para adaptarse bueno uno de sus representantes en España dice incluso que la tormenta quedará en una ducha fría pero mientras Huawei hace estos llamamientos a la calma sus ventas aquí en España Caine muchos cinco días el diario económico Cinco Días publica hoy que la venta de móviles Huawei en nuestro país se ha desplomado esta semana Javier Alonso buenos días buenos días

Voz 0858 18:19 Mar los grandes distribuidores no dan cifras concretas pero sí que hablan de un descenso significativo hablamos de El Corte Inglés Amazon la FNAC Phone House Media Mark o las propias compañías telefónicas que también verán terminales fuentes de esas empresas relatan a cinco días de descensos de hasta la mitad en las ventas de Huawei o clientes que evitan la marca a toda costa a la hora de elegir nuevo teléfono a pesar de que Huawei insiste en que los terminales actuales no se quedarán sin actualizaciones de hecho la compañía mantiene sus planes el

Voz 1 18:51 si ahora pero Francia vanas

Voz 0858 18:54 ayer presentaba así en Londres el nuevo modelo de su segunda marca dejó también mantiene sus planes para abrir su mayor tienda en Europa en junio a ubicar aquí en plena Gran Vía de Madrid la Unión

Voz 0027 19:04 europea escucha boca abierta las últimas propuestas que llegan desde el Reino Unido acerca del Brexit la nueva oferta de Theresa May al Parlamento británico pasa por intentar aprobar el acuerdo de ruptura por cuarta vez ISIS sale adelante entonces someterlo a un segundo referéndum pero de momento y por lo que van diciendo los los comunes los diputados en público esta cuarta votación puede ir incluso peor que las tres anteriores corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 19:30 las concesiones desesperadas de Theresa May para hacer más digerible el acuerdo del Brexit a los diputados parecen haber logrado el efecto contrario conservadores que apoyaron el acuerdo en la tercera fallida votación aseguran que no lo harán en junio cuando el proyecto de ley de retirada se presente por cuarta y última vez el que May prometa a los diputados el someter a votación la celebración de un segundo referéndum o la unión aduanera si aprueban eso sí su acuerdo es inaceptable para muchos tories unionistas y oposición también votarán en contra el jefe de los laboristas Yeremi Corbijn lo dejó claro

Voz 1 20:04 venga

Voz 3 20:07 no podemos apoyar esta ley porque básicamente es un refrito de lo que hemos discutido antes unos no incluye ningún cambio fundamental en el alineamiento de mercados la unión aduanera

Voz 0273 20:18 ah o la protección de derechos y el anuncio de MS produjo dos días antes de las elecciones europeas que se celebra en el jueves por el fracaso del Gobierno al gestionar la ruptura con Bruselas unos comicios en los que según todos los sondeos los conservadores serán diezmados a manos del Partido del Brexit de Nair farolas

Voz 21 20:37 sí

Voz 1 20:43 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 2 20:47 Iker arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 7 20:54 me Nations muy pobres lo macha allí

Voz 23 21:01 sigue temblando verdad

Voz 12 21:10 cinco Chad Benin Caiwza

Voz 0738 21:13 pero la decir vive de vivir la vida de la actualidad

Voz 2 21:17 otro de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida Antonio Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 24 21:35 hoy miércoles estamos ya preparando el resumen de noticias y protagonistas del día desde las tres SER Deportivos y como todos los miércoles con especial para el deporte femenino con noticias y protagonistas deportivos

Voz 15 21:45 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado cuando los primeros no es una prioridad

Voz 0799 21:57 esta semana está rodando mis últimas escenas de Cuéntame aquí horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto cuarto hay poco saber que las mejores respuestas están en las segundas preguntas pregunta una alumna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar para mí esa es la pregunta cuál fue la respuesta voy profesora tengo que creer La Ventana séptima temporada con cara

Voz 1 22:30 cuenta con lo que pasa

Voz 3 22:44 en la Cadena Ser

Voz 0027 22:47 hoy por hoy seis y veintidós de la mañana cinco y veintidós en Canarias el tribunal que juzga al español Pablo Ibar en Florida va a anunciar hoy su sentencia va a decidir entre condenarlo a cadena perpetua o sentenciarle a muerte por un triple crimen de hace veinticinco años que él sigue negando haber cometido y por el que fue condenado en un proceso que se ha demostrado estuvo plagado de irregularidades sino hay cambios hoy vamos a conocer la sentencia definitiva enviada especial de la SER a Florida Marta del Vado

Voz 1510 23:14 buenos días la Fiscalía y la defensa intentarán convencer hoy con sus alegatos finales a los doce miembros del jurado popular la acusación pide pena de muerte para Pablo Ibar que ha pasado veinticinco años de su vida en prisión acusado de cometer un triple asesinato en mil novecientos noventa y cuatro su defensa va a intentar por todos los medios evitar una nueva condena a muerte la anterior impuesta en el año dos mil fue anulada dieciséis años más tarde por el Tribunal Supremo de Florida por considerar que Ibar tuvo una defensa ineficiente y que las pruebas presentadas eran débiles escasas Tanya Ibar

Voz 1 23:46 Sergio en esta organización

Voz 0809 23:49 le dice al hacer en la ensalada el juicio que matara Pablo no va a resolver nada es casi un oxímoron condenar a alguien por matar matando

Voz 1510 23:57 bien Tania asegura que esta situación está creando más víctimas víctimas silenciosas como se define a ella misma ya a su familia que dice sufre igual que los familiares de las víctimas del triple asesinato la defensa ya ha anunciado que va a recurrir tanto si deciden la pena capital como la cadena perpetua un proceso que va a durar varios años hasta que se resuelva

Voz 0027 24:16 alguien República Centroafricana ha sido asesinada decapitada una religiosa española tenía setenta y siete años y vivía en ese país desde hace más de veintitrés Pascual Donate

Voz 1684 24:25 se llamaba Inés Nieves Sancho y era de Burgos unos desconocidos la sacaron de su habitación cuando dormía Illa mataron en el aula en la que daba clases de costura a sus compañeras de concreto Zico de congregación descubrieron el cuerpo decapitado por la mañana la hermana Inés llevaba dos décadas ayudando a los más desfavorecidos de la zona de Nola muy cercana a la frontera con Camerún aún no se sabe por qué la mataron el año pasado cinco sacerdotes fueron asesinados en la República Centroafricana uno de los países más pobres del mundo pese a sus abundantes recursos naturales esta noche el presidente Pedro Sánchez ha enviado un mensaje de pésame a las familias congregaciones de la misionera y también de Fernando Hernández el salesiano asesinado la semana pasada en Burkina Faso

Voz 3 25:06 por primera vez España va a acoger hoy una cumbre

Voz 0027 25:09 internacional de premios Nobel se va a celebrar en Madrid y el objetivo es debatir sobre el envejecimiento de la población y sus consecuencias Javier Gregory

Voz 0882 25:16 una cuestión que sin duda plantea importantes retos tanto desde el punto de vista científico como económico en concreto en este encuentro que se celebra en la sede de la Fundación Ramón Areces en Madrid un grupo de destacados premios Nobel de Economía Ciencia también investigadores españoles galardonados con el Príncipe de Asturias abordarán cuestiones clave como cuánto tiempo viviremos en el futuro los derechos de las personas mayores o cómo cuidar la salud de una sociedad que envejece además también analizará el impacto también económico de las enfermedades del envejecimiento como la demencia senil el cáncer in las dolencias cardiovasculares

Voz 26 25:56 puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más Open Office poniendo pubs para pensar en la Sala de Reuniones y una pizarra con rotos flúor de colores una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque ruido crea buen ambiente y con eso ya lo tienes

Voz 1727 26:12 o puedes contar con nosotros para que te ayudemos

Voz 27 26:14 con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio el que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital información telefónica a empresas punto es

Voz 15 26:26 dónde vas a ir estas vacaciones pues no lo sé tampoco me preocupa mucho porque porque con la cama líder del mercado no hay lugar que se me resista aprovechan las ofertas irrepetibles de la cama de dieciocho mil quinientos euros financiado con RGI

Voz 1 26:39 porque escojan Nissan Qashqai no habrá lugar al que no puedas llegar Nissan Innovation Design de postes en Hoy por hoy

Voz 0027 26:54 anoche estuvo con Manu Carreño en El Larguero el ex futbolista Pelayo Novo en su primera entrevista tras el accidente que sufrió hace poco más de un año Sampe buenos días

Voz 1161 27:01 buenos días Aimar catorce meses cuando el treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho se precipitó al vacío desde la tercera planta del hotel en el que estaba concentrado su equipo la Albacete para disputar un partido de Liga en Zaragoza el accidente terminó con su carrera como futbolista los Veintisiete años pero también le concedió una segunda vida

Voz 6 27:14 tuve mucha suerte de haber sido la lesión más arriba dorsales hacer que se te afecta a más miembros que no puede ver tuvimos muchas cosas de puedes hacer muchas cosas de las que fue creo ser porque no lo pies que no no tengo esa movilidad en el tobillo ni la sensibilidad pero las partes los juicios que tampoco son éxito las muletas

Voz 1161 27:33 no fue en Zaragoza donde supo que no jugaría más sino un poco más tarde

Voz 6 27:36 doce llegar a Toledo porque todavía inconscientemente y Luis adelante quizá dentro Zaragoza pues escogido decía inhabilitado no se de nuevo al llegar a Toledo en Zaragoza siendo el fuego en cuestiones

Voz 0978 27:48 y cómo es ahora su vida de rehabilitación Cristina vengo jugando

Voz 6 27:52 temibles en Silvia que también se disfruta mucho oí pues con los chavales de la reacción de San de Aurelio que voy a entrenar los miércoles de la semana digamos disfrutan y vivir el fútbol con nadie

Voz 1161 28:04 más cosas Atlético Madrid cerraba ayer la temporada con el amistoso en Israel en el que perdió dos uno con el Beitar Jerusalén último gol de Griezmann con la camiseta rojiblanca nota negativa en el esguince fuerte de tobillo de Diego Costa en el Alavés será presentado como nuevo entrenador Asier Garitano

Voz 1684 28:17 pero que hay que darle no continuidad de un equipo que siempre ha sido muy solidario de mucho esfuerzo de darlo todo en cada situación

Voz 1161 28:24 por el larguero pasaba el anterior el Pitu Abelardo que sin tener nada en previsión está abierto a cualquier oferta incluso del exterior

Voz 6 28:29 os área es una cosa que me gustaría mucho que sobre todo por mi camino por mi familia yo creo que es una experiencia entrenar fuera es muy enriquecedora hace años bueno no había ningún jugador ni ningún entrenador español que se fuese fuera

Voz 0978 28:41 mira ahora la cantidad de entrenadores y jugadores que son fuera de nuestro país no para el futuro sus deseos para el sucesor

Voz 6 28:49 creo que es un acierto total por parte del club a ver ficha dirán ansiedad creo que es un entrenador que sabe perfectamente la filosofía árabes yo estoy convencido que va a salir muy bien las cosas y le deseo la mayor suerte

Voz 1161 29:00 además el Arsenal confirmaba ayer que su jugador en quitarían de origen armenio no disputará la final de la Europa League ante el Chelsea en Azerbayán porque no pueden garantizar su seguridad ante los conflictos políticos entre ambos países la versión de la UEFA que así lo podían hacer pero que es decisión unilateral del jugador y protagonista también en El Larguero con Manu Carreño la jugadora de balonmano Mayte Zúñiga Rondo portera del Bera Bera que ha tenido que retirarse del deporte para asumir la adopción de sus sobrinas pequeñas para que con no cayeran en un hogar de acogida

Voz 28 29:25 siempre tenía que estar favorece Encinas siguiendo así que no es la mía y todo el mundo me tiene que echar una mano a la hora de de los desplazamientos son muchas noches fuera de casa muchos entrenamientos y esa situación de abandono no es una situación como que es la de una adopción a más niños pues pues siempre está ahí

Voz 1161 29:41 en el que tenemos nueva etapa llana la undécima doscientos veinte kilómetros con final en Novi Liguria en baloncesto el Real Madrid dependerá de si mismo en la última jornada de la ACB para terminar en la primera plaza y use completar la jornada treinta y tres con el Baskonia Joventut desde las ocho y media de la tarde

Voz 0027 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 2 30:07 en la Cadena Ser

Voz 0027 30:12 la nueva presidenta del Congreso Meritxell Batet va a estar hoy aquí en la Ser Pepa Bueno lo va a entrevistar en Hoy por hoy a las ocho y media de la mañana siete y media en Canarias poco después Batet también el nuevo presidente del Senado Manuel Cruz van a acudir a la Zarzuela para reunirse con el Rey hacer oficial ya el inicio de esta nueva legislatura un curso lo que ayer empezaba con mucho ruido lo visto República el que hacía la derecha parte de la derecha Vox algunos ciudadanos también aporreando los escaños durante la jura de la Constitución de los líderes independentistas presos preventivos desde la tribuna Batet pedía acabar con este clima de confrontación

Voz 1480 30:51 la democracia siempre ha tenido algo de espectáculo pero ese espectáculo no debe ser el de los gritos o la falta de respeto

Voz 0027 30:59 hoy los líderes independentistas encarcelados los presos preventivos acuden al Supremo porque termina este miércoles la fase de los testigos en el juicio al ex con los últimos testimonios de las defensas el Tribunal pasará a examinar las decenas de vídeos de la concentración del veinte de septiembre ante la Conselleria de Economía ID del referéndum ilegal del uno de octubre Europa vuelve la mirada hacia el Brexit porque Theresa May Se abre ahora a un segundo referéndum lo hace con la condición de que el Parlamento británico apruebe el acuerdo de salida su acuerdos de salida la cuarta versión de su acuerdo de salido a una opción que de momento resueltas mira con bastante escepticismo Presen la Pastor

Voz 0738 31:40 mucha prudencia e incluso escepticismo fuera de micro genera aquí en Bruselas el anuncio de mi de preguntar al Parlamento debes míster si quiere uno convocar ese segundo referéndum entre quiénes dirigen estas negociaciones desde Bruselas no hay entusiasmo francamente a la espera de las declaraciones oficiales que pueden hacer hoy los portavoces del presidente Juncker porque lo que se nos transmite es más bien un cierto pesimismo dando por hecho que la pregunta al Parlamento puede ser más un cierre esta opción que la apertura de un proceso en el que la Unión había puesto mucha esperanza hace ya algunos meses

Voz 0027 32:24 la Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenos días

Voz 29 32:28 buenos días además en Madrid amanece en la capital ya con circulación lenta de entrada por la A dos en Torrejón de Ardoz en la A cuatro en Valdemoro y Pinto la A42 en Parla y Fuenlabrada y la A5 en Navalcarnero Alcorcón y Campamento densidad circulatoria además en la M cuarenta en la zona de Vallecas Vicálvaro hacia la A dos precaución también en Vizcaya un alcance generado tensiones en la BI setecientos treinta y cinco a la altura de Erandio sentido a Asúa en Guipúzcoa continúa cortada la XXXIV cuarenta el Lezo por desprendimientos y por último en Sevilla un accidente de la A noventa y dos ocasional corte de dos carriles en La Roda de Andalucía en dirección a la capital

Voz 0027 33:08 hoy vuelven a subir gracias Alfonso vuelven a subir un poco las temperaturas va a lucir el sol en toda España excepto en el Pirineo oriental y en Castellón donde pueden caer algunas lluvias

Voz 0978 33:18 qué se llevaría a una isla desierta un transistor escucharla Ventana La ventana con el transistor sería yo Feli ya en la isla

Voz 0027 33:26 de lunes a viernes bueno mella

Voz 0978 33:29 a Cala Francino que con su inteligencia y su brazo fuerte construiría una embarcación pasarle ahí creo que no me equivoco mi decisión

Voz 1 33:41 en Hoy por hoy de España a las seis y treinta y cuatro las cinco

Voz 1727 34:00 de treinta y cuatro en Canarias y la Mesa de España la abrimos hoy con dos decisiones políticas sobre Vivienda y Urbanismo tomadas en Cataluña hay en Madrid en puertas de las elecciones autonómicas y municipales Pascual Donate buenos días gracias Jaume Bofill bon día o la India en Cataluña la Generalitat aprobado un nuevo decreto para limitar el precio del alquiler de viviendas aunque Joan según el sindicato de inquilinos es un decreto descafeinado que apenas tendrá consecuencias en la burbuja del alquiler

Voz 1684 34:32 sí aseguró que es totalmente insuficiente creada practican no soluciona nada porque es un decreto que contempla demasiadas excepciones y que no establece sanciones para los propietarios que lo incumplan es que se crea un índice de precios teniendo en cuenta la zona o el estado del piso a partir de aquí se calcula un alquiler medio se dice que los propietarios no pueden alquilarlo más de un diez por ciento más caro de este índice

Voz 0027 34:53 a partir de aquí llega las excepciones si el piso tiene

Voz 1684 34:55 es literal vistas espectaculares o la zona comunitaria tiene piscina Se podrá alquilar por un poco más si son de obra nueva ya no hay límite hice deja en manos de los ayuntamientos el aplicarlo o no en el debate de TV3 Esta noche de Esquerra que es el partido que él

Voz 15 35:09 no ha impulsado ninguna magníficos muchísimo lo ha dado el decreto de

Voz 1684 35:13 el candidato Ernes Maragall sacaba pecho activista la sauna Menard

Voz 3 35:16 estaría indignada mandarle la salida Cataluña

Voz 1684 35:19 pedían Hardy que diera su opinión sobre este decreto Ada Colau avisaba que un decreto que quedarán absolutamente nada

Voz 0542 35:25 Caracas de unas políticas antes

Voz 1684 35:27 así que desde el Ayuntamiento son la única administración que están intentando hacer algo que soluciones realmente el problema

Voz 1727 35:33 y en Madrid la alcaldesa Manuela Carmena aplazado para después de las elecciones la Operación Chamartín por las pegas que a última hora le han puesto tanto el PP como el PSOE Pascual

Voz 1684 35:44 la alcaldesa acusa al Gobierno regional de retrasar a propósito en el último informe que faltaba sobre la operación que contempla la construcción de un centro de negocios y más de diez mil viviendas de lamento

Voz 30 35:54 muchísimo que por estrategias políticas para exclusivamente perjudicarme a mí para perjudicar mi candidatura se ponga en peligro algo tan importante como proyecto bueno para Madrid

Voz 1684 36:04 además los socialistas se han opuesto aprobar por la vía de urgencia al proyecto porque no hay tiempo para estudiar antes de las elecciones el informe de la comunidad

Voz 0738 36:11 no estamos en condiciones de abordar un expediente de cuarenta y ocho mil folios en escasos días

Voz 1684 36:17 el candidato del PP al Ayuntamiento Martínez Almeida culpa Carmena de su fracaso por no contar con los demás

Voz 31 36:21 ella asumió que si se podía llevar a un pleno antes de las elecciones

Voz 3 36:25 lo haría esto jamás

Voz 1684 36:27 sigan a la Alcaldía el domingo Carmena promete aprobar la operación Chamartín en el primer pleno ordinario que se celebre tras las elecciones

Voz 1727 36:34 el gracias Pasqual Joan quédate con nosotros para contarnos ese suceso raro extraño grave en cualquier caso que ha ocurrido en el Ensanche de Barcelona una chica de diecisiete años menor por tanto ha sido asesinada dentro de un bar hay que entró después de discutir con su novio en la calle el detenido es el dueño de ese bar que huyó en bicicleta es así no

Voz 1684 36:57 si se investiga si el propietario del barco venga o no a la víctima este bar llevaba dos días cerrado ayer por la tarde ella Ivo iba con su novio fue cuando se habría producido esa discusión dentro sola en el bar es cuando el propietario le habría clavado el cuchillo el novio de la víctima pidió auxilio en una hacienda cercana y cuando llegaron los Mossos cuando encontraron el cadáver de la chica el presunto homicida había huido con su bici que dejó abandonada en la Rambla Se subió en un taxi pero una patrulla de la Urbana lo vio con toda la ropa llena de sangre visiblemente nervioso ahora este propietario del bar ya está bajo custodia policial y se sigue investigando como decía este extraño suceso

Voz 1727 37:36 en la Audiencia Provincial de Huelva ordenado reabrir el caso de las temporeros marroquíes que denunciaron a un empresario de la fresa por acoso sexual el juez archivó la denuncia en diciembre en diciembre del año pasado sin haber escuchado el testimonio de las víctimas Andalucía Lucía Vallellano buenos días

Voz 0530 37:56 hola buenos días si el juez de La Palma del Condado novio debidamente justificados los delitos contra ex empresario de Almonte por ese supuesto abuso sexual a cuatro temporadas marroquíes pero sería circunstancia de que el juez

Voz 1727 38:08 nunca tomó declaración a las denunciantes

Voz 0530 38:10 ahora la Audiencia enmienda la decisión ordena la reapertura las temporeros residen en Albacete actualmente pero en plena campaña de la fresa del año pasado diez temporeros marroquíes el presentaron ante la Guardia Civil para denunciar esto a esos abusos aún patrono por esos abusos sexuales les prometía denunciaron favores a cambio de llevárselas a la fama en un caso que ahora se reabre

Voz 1 38:37 el mercante italiano que sin freno

Voz 1727 38:40 yo la semana pasada en alta mar con casi dos mil coches a bordo llega hoy remolcado al puerto de Valencia lo van a reparar hay una Talens bon día día el mercante italiano grande Europa de la Entesa Grimaldi

Voz 0141 38:53 se incendiaba el pasado día quince en alta mar al sur de la isla de Cabrera en Baleares por causas que se están investigando llevaba veinticinco tripulantes de los que quince fueron evacuados los otros diez se quedaban en el barco para hacer frente al fuego no hubo vertidos al mar el buque transportaba mil ochocientos cuarenta y tres coches fue remolcado hasta Palma de Mallorca y ahora llega a Valencia se va a quedar en la terminal de cruceros de la ampliación del puerto ya que no está previsto estos días ningún atraque en este muelle gracias a todos son las seis y treinta y nueve cinco y treinta y nueve en Canarias

Voz 12 39:26 pues lugar

Voz 1727 39:36 EEUU e Irán llevan sus pulsos su intercambio de amenazas a Twitter la batalla diplomática en las redes sociales podría tener consecuencias catastróficas según un experto en Oriente Medio consultado por la Ser informa desde Teherán para para esta emisora Lluís Miquel Hurtado seguirán peleas

Voz 0799 39:57 al filo oficial del GAL nunca amenazas de Novo Estados

Voz 1727 40:00 nidos tuiteó el domingo pasado el presidente Donald

Voz 0799 40:02 son esperas lograr lo que ya Alejandro Magno ni Gengis Jan y otros agresores pudieron nunca amenaza iraní intenta respeta funciona le respondió directamente el ministro de Exteriores iraní Mohamed Javad Sharif las redes sociales posibilitaron un intercambio de tuits como este algo inaudito entre los políticos de dos países cuyos teléfonos directos llevan cuatro décadas es cacharritos aunque su tono no fue el más conciliador a este cruce de advertencias le han seguido otros pasos hacia la de extensión este lunes visitó

Voz 1727 40:30 Teherán el ministro de Exteriores de Omán un mediador Trade

Voz 0799 40:32 tonal entre estadounidenses e iraníes ayer fuentes del Pentágono afirmaron que la amenaza potencial de ataques de origen iraní contra sus intereses en la región estaba en suspensión para Luciano sacara profesor investigador en el Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar este escenario manifiesta la indisposición de unos y de otros a una guerra cuyas consecuencias advierten analistas serían catastróficas

Voz 32 40:54 y luego todos dentro de su lógica de su narrativa esa idea de que amenazar o restrictiva la amenaza luego otro es algo necesario para justificar su propia que políticas y ante eso lo único que hacen es reaccionar de una manera más agresiva con Twitter

Voz 0799 41:13 todavía no sabemos si esta nueva suerte de tuit diplomacia valora reducir a cero la alta tensión de hace apenas una semana aunque el riesgo de un choque de trenes no ha desaparecido los últimos golpes directos se dan por ahora sólo las redes sociales

Voz 23 41:24 sí

Voz 1727 41:31 después de cumplir ocho años de inhabilitación por fraude fiscal Silvio Berlusconi vuelva a ser candidato de la derecha italiana esta vez a las elecciones europeas vuelve como Se fue a sus ochenta y dos años haciendo chistes sexuales en los canales de televisión que tiene Roma Joan Solés

Voz 0946 41:52 en plena forma de la sexual lo escucharemos después aun cuando este año ha pasado más tiempo hospitalizado que en el resto de su vida y aún cuando tiene pendientes dos procesos judiciales por inducción a la prostitución en sus fiestas eróticas bunga bunga como es sabido todo lo que no es derecha lo considera comunismo en mil novecientos noventa y cuatro bajó a la arena política ha recordado para frenar a los comunistas en Italia y a sus ochenta y dos años hoy Berlusconi es candidato a las europeas para seguir luchando

Voz 19 42:21 contra el comunismo ahora contra el chino Goya a cambiar la política europea

Voz 0946 42:27 hay que cambiar la política europea ha declarado que unificar Occidente para resistir al desafío expansionista hegemónico del comunismo chino es el desafío de las próximas generaciones esta es la principal motivación por la que ha decidido ser candidato en las elecciones europeas del próximo domingo ha explicado al término de una de sus intervenciones en uno de los canales de televisión de su propiedad ha comentado al público que está en plena forma o casi según captaron los micrófonos de ambiente

Voz 19 43:00 el test encías seis veces por noche dado después de la tercera me duermo ha gozado el público reído hoy aplaudido la gracia exista

Voz 0946 43:17 Berlusconi conseguirá con toda probabilidad su escaño pero su partido Forza Italia quedará relegado a cuarta y última formación italiana en el Europarlamento

Voz 3 43:33 vive la primavera Villoslada a una todas las gafas graduadas tienen Cruise segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo par parte cristales gratis para tío para quien tu quieras te esta primavera celebra mira y regala sola indicio la consulta condiciones

Voz 0978 43:48 Canito porcina está organizando ese pedazo de viaje lleno el mercado de Alí

Voz 3 43:53 hemos los frescos más frescos al mejor precio como la pechuga de pollo a dos con cuarenta y nueve los quinientos gramos esta semana por si toca ir ahorrando y eso que la vida te pille preparado lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 0542 44:03 quieres una media jornada para estar más tiempo con tu familia entran Infojobs entra antes quizá a la misma hora que tus hijas entrar en un nuevo trabajo de puede cambiar la vida Infojobs siempre mejor

Voz 33 44:14 en primavera se les con gafas de sol iba de coges el paraguas y sobrepasó ese te queda una cara de igual que cuando veces a varita de la cita en el coche que parece la del genio Treno por eso Midas te concedemos tres deseos aceite filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta y nueve con noventa y nueve pide cita en Midas punto es y deseos concedidos

Voz 34 44:34 no

Voz 3 44:39 siglo

Voz 7 44:39 su izquierda Hoy por hoy

Voz 35 44:43 al día de hoy

Voz 7 44:50 todo

Voz 36 44:54 espectáculos los de antes dice esta mañana José Mari

Voz 1100 44:58 buenos días Pepa arrancamos legislatura con una desmesurada agitación por un lado los secesionistas catalanes incómoda imagen a unos políticos que se asoman al hemiciclo para a continuación a recluirse a sus celdas pero está visto que nadie quiere renunciar al espectáculo desde luego no ellos mismos los procesados con sus alambicado ha actuado la fórmula de juramento pero tampoco el Supremo que tenía en sus manos otras muchas formas de haber evitado usted desagradable paseíllo queda ahora saber qué pasara con la suspensión de los cuatro para lo que habrá que esperar al informe de los letrados que en buena lógica debería cazar la y la presidenta de la Cámara ha sido también estreno de Vox tan ruidoso como era de espera que ya han anunciado que no van a pasar desapercibidos y nadie espera la verdad que sea por elaborar inteligentísimo propuestas el pataleo lo intuíamos parece que va a ser lo suyo pero estas inauguraciones de temporada traen siempre su a que él por lo que conviene escandalizarse seguro que recuerda las rastas el diputado de Podemos Alberto Rodríguez que tanta tinta difieren gastar a nuestros plumillas de la caverna pero los mayores recordamos también otros espectáculos que sin los han quedado grabados en la memoria qué tal aquella bajada de escaleras de La Pasionaria Rafael Alberti de mil novecientos setenta y siete

Voz 3 46:27 el ojo izquierdo

Voz 37 46:34 mira

Voz 7 46:38 con todos

Voz 12 46:43 sí

Voz 0809 46:48 todo

Voz 37 46:51 sí

Voz 38 46:53 se escuchamos a Rosalía en la banda sonora de la última temporada de Juego de Tronos esta mañana vamos a

Voz 1727 47:00 Diez sobre el final de la serie les hemos invitado a participar

Voz 0456 47:04 atención por rige vienen spoiler amparo de Alicante le ha encantado

Voz 39 47:11 por qué es todo lo contrario de lo que esperábamos esperábamos quedan y se junta con John Nieve gobernara en paz y armonía se le ha subido el poder de la cabeza iban he leído la bola también me gusta el final cuando se juntan todas las casas deciden que los reyes por herencia ya no van a gobernar o sea que es el final de los Reyes y el Príncipe de una democracia porque entiendo entre todos eligen quién quién tiene que gobernar y luego ya lo de la ULE

Voz 40 47:38 timo es la Sansa las ser se queda independiente como reina del norte y la Sansa es la catalana independentista de aquella época me parecen muy bonitos muy bueno muy bueno buenos días a todos buenos días no ha gustado nada Pilar de Madrid

Voz 41 47:51 para mi ha sido un fiasco ha pasado de ser una serie con tintes feministas a ser una serie con final vuelos los Machine siempre salen con la suya incluso aunque no hayan hecho absolutamente nada como es el caso deberán se lleva del Trono de Hierro y en el caso de Sansa cual ERC se declara independiente en invernal y no pasa nada no se a los inmaculados Evan los dos Razzies tranquilamente después de asesinado a su reina no ha pasado nada

Voz 3 48:23 Consuelo Sevilla lo primero

Voz 0809 48:25 venía preguntándose si cargo de Lázaro de la serie un guiño al ver es si con lo de la reina de honor puritanismo americano cuando destierra John Le dice entre cosa que no Chengue como se ha grabado varios Sevilla años celebramos el quinto centenario de la primera vuelta al mundo con más allá van van a descubrir y finalmente cambiar el trono de diez con una silla Casillas con dos perros labrador no está claro que tengo que volver a la temporada

Voz 1727 48:57 bueno Consuelo bienvenida

Voz 0738 49:00 a pesar de que me hubiera gustado que la trama aquí

Voz 0542 49:02 el se desarrolla sin más capítulos creo que ha sido un buen final Un final coherente y acorde a la trayectoria de todos los personajes a lo largo de estas ocho temporada creo que no es un final absolutamente feliz un final de cuento no es un final Disney pero es que terminar así no hubiera tenido cabida en una sede como los Juego de Tronos ha decepcionado precisamente por lo mismo por lo que la sede viene triunfando todos estos años es que se ha hecho lo que nadie espera

Voz 3 49:26 Ruth Ibiza creo que no era posible un final feliz por cómo se ha desarrollado la sería y al final pues como su nombre indica es un juego de Tronos un juego por el poder y no cambia nada sale en uno

Voz 0456 49:41 y entran otros hitos nada vamos casi donde empezábamos en Alicante dando la bienvenida Gemma

Voz 0809 49:46 también uno de los seguidores de edad se había leído su programa electoral la seguían porque estaban fascinados con ella ya está iba a empezar a cuenta de que todo mal icono pues se libran de ella real