Hoy por Hoy (22/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 2 00:23 bueno qué tal muy buenos días ninguno de nosotros individualmente ninguno de nuestros partidos por sí solo representa en exclusiva a España ni a ninguno de sus territorios ni a la voluntad de toda la ciudadanía cada uno de nosotros somos del pueblo pero ninguno somos el pueblo la nueva

Voz 1727 00:43 la presidenta del Congreso llamaba el consenso en su primer discurso pero tuvo que emplearse a fondo ayer ya en su primer día porque los independentistas catalanes aprovecharon el acatamiento de la Constitución para la propaganda respondió aporreando los asientos del hemiciclo a patadas y Albert Rivera quiso interrumpir el proceso

Voz 3 01:03 ha incumplido el artículo ciento tres punto uno insultando al decoro de esta Cámara en las instituciones del Estado se ha permitido que se hable de presos políticos en una democracia España es una democracia aquí no hay presos políticos hay justicia señora presidenta Le pido que actúe para frenar este tipo actitudes

Voz 4 01:22 todas las fórmulas acatamiento han sido respetuosos

Voz 5 01:25 en el artículo cuatro del reglamento y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Llesta presidencia será ejercida para que en todo momento haya respeto la Constitución respeto a la ley y respeto

Voz 1727 01:39 al otro respeto al otro impedía Batet pero al final después de todo lo que acabamos de escuchar quedan los números Batet fue elegida con ciento setenta y cinco votos sin necesitar el apoyo independentista la nueva presidenta estará esta mañana aquí en Hoy por hoy es veintidós de mayo y aunque Howe y resta importancia al posible efecto de las restricciones de Estados Unidos

Voz 4 02:07 el cine

Voz 1727 02:09 datos demuestran lo contrario según Cinco Días las ventas de sus móviles se han desplomado en España después del veto de Google se han cancelado cientos de pedidos ese han devuelto teléfonos recién comprados en Reino Unido

Voz 4 02:21 todo incluidos

Voz 7 02:24 vuelta chafado gusta esta sinrazón

Voz 1727 02:27 la misión Theresa May ofrece a los diputados votar sobre un segundo referéndum del Brexit aunque su concesión ha logrado el efecto contrario porque conservadores unionistas han dicho que no lo apoyarán a las ocho de la mañana vamos a hablar con el letrado que representa buena parte de los empresarios españoles en Cuba una familia quiere demandar a la cadena hotelera Amelia por operar un hotel en Cienfuegos quién le fue expropiado hace casi sesenta años por la revolución Ana María B eso abogada

Voz 8 02:57 la primera parte de la demanda se presentó ayer y ayer fue que se envió la notificación Amelia así que se trata de buscar un acuerdo y en caso de que no se pueda llegar a ningún acuerdo pues entonces incluirlos en la demanda

Voz 1727 03:08 en Argentina ha comenzado el juicio contra la ex presidenta Cristina Fernández por

Voz 9 03:12 supuesta corrupción Pla acusación de este Ministerio público fiscal sostiene que Cristina Elisabet Fernández participó como jefe de una asociación ilícita

Voz 1727 03:21 OO Juan formada por otros funcionarios Itu

Voz 9 03:23 el objetivo sustraer y apoderarse de fondos públicos mediante la defraudación al Estado nacional el lado de dinero

Voz 1727 03:30 el proceso estará atravesado por las elecciones presidenciales de octubre a las que Fernández se presenta como candidata a la vicepresidencia y en Estados Unidos hoy está previsto que se publique la condena de Pablo Ibar cadena perpetua o pena de muerte Tania es su mujer

Voz 9 03:46 estamos hablando no va a solucionar nada están condenando a alguien por matar pero se dan la vuelta les sentencian matando le es una reacción que sólo crea más víctimas

Voz 1727 03:56 nosotros somos las víctimas invisibles

Voz 9 03:58 por qué estamos sufriendo es un círculo vicioso que continúa una y otra vez que hacen este trabajo

Voz 10 04:09 ni del mundo del deporte Maite Zúñiga Rondo portera del Bera Bera de balonmano se ve obligada dejar el deporte para adoptar

Voz 1727 04:19 a sus sobrinas explica maestro Sampe de seis

Voz 1161 04:21 sí cuatro años a las que tiene en acogida por motivos familiares no puede compaginar por más tiempo su profesión con su vida personal se lo contaba anoche en El Larguero a Manu Carreño

Voz 11 04:29 siempre tenía que estar pidiendo favores y todo el mundo me tienes que echar una mano a la hora de los desplazamientos son muchas noches fuera de casa muchos entrenamientos y esa sensación de abandono no mire tremenda factor psicológico quizás pero claro que sí que es factor económico pues es un condicionante

Voz 1161 04:44 deja el deporte activo sus treinta años después de una buena carrera en el Bera Bera con tres Ligas dos Copas de la Reina y cuatro Supercopas

Voz 1480 04:56 pero en explico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 05:00 no os con encabezado por un aumento de temperaturas que esta tarde va a hacer que en la mayor parte del país el ambiente se note ya un poco cálido lado eso sí porque hace frío a esta hora de la mañana especialmente en el interior pero el sol que hará durante toda la jornada situará las máximas entre los veintidós y veintiséis grados alrededor de los treinta en el Valle del Guadalquivir mucho sol pero durante la tarde algunos chubascos e incluso tormentas en el Pirineo más oriental también en el interior de la Comunidad Valenciana

son las siete y cinco en las seis y cinco en Canarias

Voz 12 05:30 cuarto revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema Blocher donde el ex computing es tan flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 1727 06:51 son las siete y siete las seis y siete en Canarias los diputados independentistas vuelven hoy al Tribunal Supremo a la espera de que la Mesa del Congreso tome una decisión sobre ellos un asunto por el que le vamos a preguntar en poco más de una hora a Meritxell Batet aquí en Hoy por hoy este miércoles termina en el Supremo la fase de los testigos en el juicio del es frase por la que han pasado más de cuatrocientas personas Alberto Pozas

Voz 0055 07:16 cinco presos por tanto después de pasar dos días en las Cortes vuelven a la plaza Villa de París para afrontar la fase final del juicio ya como diputados y senadores una vez terminen los testigos el tribunal examinará la prueba documental decenas de vídeos grabados durante el veinte de septiembre el uno de octubre de dos mil diecisiete a los que la Fiscalía otorga un valor relativo por no recoger absolutamente todo lo que paso esos días para las defensas sin embargo demuestran que durante el referéndum la única violencia sistemática que hubo fue en la violencia policial

Voz 1727 07:42 la forma en la que los presos preventivos acataron la Constitución ayer en las Cortes elevó la tensión en el hemiciclo hasta tal punto que ocurría esto

Voz 14 07:52 Junqueras Vies Orion

Voz 1727 08:02 esos son los golpes de los diputados de Vox en sus mesas en sus asientos para hacer ruido y que no se escuchara el juramento o promesa por imperativo legal de los diputados catalanes sobre esa fórmula que utilizaron otros diputados la mirada esta mañana de Xavier Vidal Folch

Voz 1985 08:24 ayer tramitaron el papeleo hoy prometerán el cargo en el Congreso y en el Senado son cinco políticos catalanes independentistas presos que han concurrido a las últimas elecciones ya han obtenido escaño la pequeña historia nos habla de que algunos de la derecha no acaban de entender que lo magnífico de la Constitución democrática es que no hace contra quienes atentan contra ella lo mismo que ellos

en la Cadena Ser

Voz 19 10:53 ah bueno ahora sí

Voz 4 11:02 vamos

Voz 1727 11:03 escuchar la opinión de Xavier Vidal Folch sobre las fórmulas de acatamiento de la Constitución que es escucharon ayer en el Congreso

Voz 1985 11:10 a muchos les molestaría en las fórmulas variopintas con la que los nuevos diputados independentistas prometieron ayer la constitución a veces conexos exorcismos muy largos incluso la verdad un poquito pelmas que sí lo hacían desde la podido La República que sí porque eran fieles al pueblo catalán que si a los exiliados de aquí o de allá en fin paciencia y todos acababan con el estribillo inventado por los batasunos vamos que jugaban por imperativo legal algunos como Albert Rivera se pusieron incluso estupendos en pretendieron que la nueva presidenta dejar a Oriol Junqueras y compañía sin postre ni café estuvo más fina y cinturones a su segunda de abordo Inés Arrimadas que cedió sonoros besos con Josep Rull pues lo valiente no quita lo cortés

Voz 4 12:04 pasado el susto un susto que más bien fue suscrito porque no sorprendió

Voz 1985 12:09 y además es legal uno acaba pensando que esto del imperativo legal no será tanta desgracia al fin y al cabo más vale prometer solemnemente que se acata la Constitución aunque sea con esa coletilla no mejor acatarla que atacarla y al cabo acaso no aguantamos tantas cosas incluídos esos juramentos por imperativo legal así que al mal tiempo buena cara IU buen humor no les parece

en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno la siete y catorce las seis

Voz 1727 13:45 catorce en Canarias esta mañana van a declarar en la Audiencia Nacional el ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo y su hijo están imputados por haber blanqueado presuntamente casi cuatro millones de euros por asesoramientos ficticios ya está ahora a la SER les cuenta que la policía investiga si mediaron con Portugal para beneficiar fiscalmente al Gobierno de Hugo Chávez Ana Terradillos

Voz 0125 14:09 los investigadores sospechan que Morodo utilizó los contactos que tenía en aquella época para evitar que una filial europea de Petróleos Venezuela paga impuestos en Portugal lo cual mermaría la ganancia obtenida presuntamente el éxito jugador español se encargó de hacer los contactos y gestiones necesarias al más alto nivel con la Agencia Tributaria portuguesa tras un proceso de negociación la hacienda de Portugal decidió que no poseían factor de conexión para exigir el pago hoy pasan a disposición judicial los cuatro detenidos por formar presuntamente parte de esta red de blanqueo y también así te cita Adele que fue embajador español a todos se les acusa de extraer casi cuatro millones de euros de esta empresa de Petróleos la Cadena SER se ha puesto en contacto con el ex político Morodo que ha declinado hacer cualquier comentario por respeto a la declaración judicial que tiene esta mañana no obstante el ex embajador español ha añadido que presentará toda la documentación necesaria para aclarar un asunto con el que lleva cinco

Voz 1727 15:05 años y les contamos ahora dos noticias sobre hijos custodias la primera en Galicia un padre divorciado ha perdido la custodia compartida de su hijo porque cuando le tocaba cuidarlo a él quién lo cuidaban realidad eran los abuelos paternos

Voz 1600 15:20 la Audiencia Provincial de A Coruña dice en la sentencia que una cosa es pedir ayuda puntual a los abuelos para cuidar al niño y otra que sean los abuelos los que crían al menor el padre debe cumplir sus obligaciones no puede desentenderse añade el tribunal la custodia pasar a tenerla la madre y el padre tendrá que pasarle una pensión mensual de doscientos euros gracias

Voz 1727 15:39 el corbatín y la segunda ha ido ABAO la policía detenido y luego puesto en libertad con cargos a otra madre de la asociación Infancia Libre por incumplir el régimen de visitas fijado para su expareja el padre de la hija de

Voz 1600 15:51 ambos y es la tercera mujer de esta asociación detenida en casi dos meses la mujer impidió durante al menos un año y medio que su expareja viese a la niña ahora mientras la madre la menor está con sus abuelos maternos que aseguran que la pequeña no quiere ver a su padre

Voz 4 16:04 en contacto con el marido

Voz 21 16:07 conozcan con el padre pero la ni

Voz 0089 16:09 ya no ha querido la mujer denunció al hombre

Voz 1600 16:11 abusos sexuales sobre la pequeña pero fue desestimado por los tribunales el paso

Voz 1727 16:15 de abril y los hoteleros españoles amenazan al Gobierno con dejar sin hoteles Salim ser So la patronal exige al Ejecutivo que aumente el precio de las estancias Eladio Meizoso

Voz 0527 16:26 el precio no cubre los costes del servicio asegura la patronal Cehat impresiona por dos vías con un recurso contra los pliegos de condiciones buscando el apoyo de la ministra de Industria y Turismo tras su fracaso con los responsables del Imserso y con una advertencia de su presidente

Voz 4 16:40 Juan Molas poner soluciones pende de un disco

Voz 0527 16:43 Justo dice porque muchos hoteles a pesar de haber comprometido plazas para la próxima campaña pueden dar marcha atrás a la vista de los precios finales

Voz 22 16:52 no sabemos cuántos pues era uno ó trescientos cuarenta y nueve pero hicieron no habrá suficiente capacidad alojativa

Voz 0527 16:57 esta patronal insiste en que quieren la continuidad de los viajes del Imserso reconoce que hay poco tiempo ya para cambiar las bases y ofrece como alternativa prorrogar ahora las de dos mil dieciocho llevara dos mil veinte un nuevo modelo que atienda entonces si las peticiones del sector

Voz 0089 17:14 tú tienes alarma la de esta cultas directo y qué tal estamos pensando en ponernos una MK calle todos los chavales tienen alarma y me preocupa que si roban entro en la mía que yo no tengo

Voz 16 17:23 va a estar todos los días preocupado por iban a entrar a robar en tu casa cuesta merece la pena vivir tronco

Voz 4 17:28 sólo en este cuitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres calculan una INEM Securitas Direct puntuales recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0456 18:41 terminamos de reflexionar sobre el final de Juego de Tronos y atención que hay algún spoiler antes escuchábamos a una decena de mujeres ahora damos la bienvenida a Iván

Voz 24 18:51 desde el momento en el que el autor de los libros dejó de tener peso de Juego de tronos el rumbo de esta serie ha habido pero muy alto el personaje de enero no tenía conciencia con lo que decía el personaje de John iban tumbos iba a dónde estás qué bien que fuese Petra no tenían agosto opción real para ir me crié de verdad esto no es Juego de Tronos donde está las intrigas donde está el conflicto entre casas grandes quizá el último guiño del último capítulo Adam elegir Rey pero

Voz 4 19:19 al final es un ciclo que se cierra otra vez lo mismo otra vez otra si le ha gustado el final al este de Málaga

Voz 25 19:26 en la actualidad para gobernar no se heredan creo que ni ese filón que la clarísima Ikeda jueves la guerra no es la solución de todo que sea el problema

Voz 26 19:35 estas son las lecciones que extraer Roberta de Valencia el poder corrompe India es insostenible otros perros con diferentes cadenas sustituirán siempre reino independiente dentro de ese reino la única forma de ser libre salí fuera el muro la pregunta es dónde está en nuestra sociedad

Voz 1727 19:52 muy buena pregunta Roberto en dos horas debatimos son ahora las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:06 la Gutiérrez qué tal buenos días con trece grados ahora mismo en la Gran Vía y hoy con más calor vuelven a subir las temperaturas no habrá Operación Chamartín antes de que acabe la legislatura Carmena renuncie a su proyecto estrella culpa a la Comunidad a un retraso deliberado el entrega de la documentación que los madrileños gallega a tener que esperar para que arranque el desarrollo urbanístico en el norte de la Castellana los últimos papeles llegaron el lunes al ayuntamiento que asegura que no tiene tiempo material de estudiarlo todo antes del domingo aunque la comunidad

Voz 0978 20:35 también el PP creen que es sólo una excusa Iker Consistorio sigue está tiempo Carolina Gómez

Voz 0393 20:40 Carmena comunicado con pesadumbre su renuncia aprobar Madrid nuevo norte antes

Voz 1860 20:43 las elecciones Lamento muchísimo que por estrategias políticas para exclusivamente perjudicarme a mí para perjudicar mi candidatura se ponga en peligro algo tan importante como proyecto bueno para Madrid

Voz 0393 20:55 culpa a la alcaldesa al presidente en funciones Pedro Rollán de retrasar a propósito el informe que faltaba no ha habido consenso para convocar un pleno extraordinario a cinco días de votar Mercedes González PSOE no está

Voz 1860 21:04 hemos en condiciones de abordar un expediente de cuarenta y ocho mil folios en escasos día que entiendo que es la jugada maestra del Partido Popular

Voz 0393 21:11 Martínez Almeida asegura que la alcaldesa pone excusas para tapar la división en la izquierda por esta operación urbanística

Voz 27 21:16 la ella asumió que si se podía llevar a un pleno antes de las elecciones lo haría no ha consensuado esto jamás salvo ahora que necesitaba una excusa para faltar a su compromiso su palabra

Voz 0393 21:26 Sánchez Mato celebra que la Operación Chamartín vuelva al cajón Carmena promete retomarla si gana pero eso ya no depende de este equipo mundial

Voz 1275 21:33 en aquel jarro de agua fría con la Operación Chamartín con Madrid nuevo norte secuela en esta recta final de campaña quedan cuatro días para la cita con las

Voz 4 21:39 no

Voz 1275 21:43 Isabel Díaz Ayuso está convencida de que tendrá un buen resultado el veintiséis de mayo dijo anoche en un mitin en Villalba arropada por Pablo Casado antes por la mañana a la candidata del PP se le olvidó contar el que iba a ser su anuncio estrella en el acto de campaña que convocó a los medios sólo tuvieron que recordar desde la prensa cuando lo vieron en la nota que repartió su equipo diez mil euros para el autónomo que contrate de forma indefinida

Voz 1480 22:04 para favorecer la conciliación de su vida se nos tenemos que poner

Voz 1727 22:08 parte de las de los dos de la familia

Voz 1480 22:10 sí pero también de de la autónomo para que sean beneficio para ambos luego la idea es ayudas reducciones fiscales para las familias y también para esos autónomos hay que incentivar las dos partes

Voz 1275 22:26 Ayuso eso sí no aclaró cómo los autónomos podrán demostrar esa conciliación el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado se ha comprometido a permitir que las mascotas de las personas que estén ingresadas durante muchos días en un hospital puedan ir a ver a sus dueños una medida que su programa aparece como un proyecto piloto matiz que no mencionado Aguado y que además ya se hace en algunos hospitales de la región

Voz 0771 22:45 los pacientes que llevan cuatro cinco seis días una semana ingresado sí que no pueden ver a sus mascotas nosotros comprometemos a aprobar un protocolo en la Comunidad de Madrid para que su mascota su perro sus gatos puedan acceder siempre evidentemente manteniendo pues la seguridad y la higiene adecuadas y siempre bajo la autorización de un facultativo a ver a sus dueños ya no únicamente desde el punto de vista terapéutico sino también desde el punto de vista afectivo emocional pensamos que puede ser pues una alegría

Voz 1275 23:12 hay dos declaraciones de las últimas horas de la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena quiere registrar el ADN de los perros para identificar sus excrementos is sobre la marihuana

Voz 1410 23:21 el Ayuntamiento de Madrid no puede permitir la marihuana porque eso es una cosa que depende fundamentalmente de la política Generali de la modificación del Código Penal de todas maneras sí que es bueno y es importante que todos los países vosotros porque lo sabéis que el consumo en sí mismo en este país desde hace mucho tiempo no está prohibido lo dicho que eran cuatro

Voz 1275 23:40 días para las elecciones Miércoles veintidós de mayo más en titulares con Cristina Machado

Voz 1257 23:46 la jornada de paros en el metro los de hoy afectarán a las líneas cuatro ocho once y al metro ligero uno con unos servicios mínimos del cincuenta y ocho por ciento

Voz 1275 23:54 las familias del colegio San Viator exigen una solución urgente a los grupos políticos el centro está en la Plaza Elíptica la zona más contaminada de la caída

Voz 1257 24:01 sofocado el incendio que se registró ayer en un edificio de oficinas en construcción en Canillejas el fuego que no ha dejado heridos provocó una columna de humo visible a kilómetros de distancia

Voz 1275 24:10 en deportes el Athletic cierra la temporada con derrota perdió dos uno en el amistoso juegue jugó ayer en Israel frente al Beitar de Jerusalén fue también el último gol de Griezmann con la camiseta rojiblanca siete veinticuatro coma despierta el tráfico hasta ahora en la capital de cazar buenos días

Voz 28 24:32 buenos días el aura enérgica y sobre todo eh viendo ese clásico de cada mañana que recorre Méndez Álvaro y el puente de Ventas sentido norte donde ya practicamente podemos hablar de retenciones avanzan a mejor ritmo al otro lado en la parte oeste por la ribera del Manzanares sentido A seis ya es hora punta en entradas como la plaza del Conde de Casal Santa María de la Cabeza y la conexión de General Ricardos con Marqués de Vadillo sentido M30 como

Voz 1275 24:57 no sigue el tráfico en las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 29 25:00 buenos días en este instante ya tenemos circulación lenta en todas las entradas a la capital en los tramos habituales en este momento vamos a destacar también complicaciones en la M cuarenta en Hortaleza recintos feriales Vall de Marín y Monte Carmelo sentido A uno entre Vallecas y Coslada a talados en Villaverde dirección A4 barrio de La Fortuna y Pozuelo en este caso en sentido A seis dificultades también en la M50 en la zona de Getafe en dirección a la A cuatro y desde Alcorcón hasta podría del monte en este caso en sentido a la autovía Draco

Voz 1727 25:32 ahora

Johnson sus nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo meteorólogo

Voz 1275 25:40 como Jordi Carbó buenos días buenos días hoy en solo

Voz 0978 25:42 si la durante toda la jornada con temperaturas más altas que ayer especialmente las máximas a esta hora el ambiente se nota fresco frío en la sierra durante la tarde algo de calor con máximas de más de veinticinco grados en toda la Comunidad de Madrid rezaremos los treinta cerca de los ríos Tajo Ita Doña mañana tiempo parecido con temperaturas incluso un poco más altas bajaran pero también poco a finales de semana con tiempo soleado todos los días que quedan ahora

Voz 20 26:07 puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorras en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo y acondicionado con Jenson y sus nuevas máquinas

Voz 23 28:05 estrés dos uno Andalucía

Voz 34 28:09 reserva tus vacaciones en Iberostar Royal Al Andalus o en Iberostar Málaga Playa diversión para toda la familia en primera línea de playa todo todo incluido tarifas especiales a partir de mayo en Iberostar punto com

Voz 1432 28:23 en tu agencia de viajes cuál es el mejor país para aprender inglés

Voz 1727 28:26 es Inglaterra

Voz 35 28:27 en Estados Unidos y la respuesta correcta es España este verano trae a tus hijos a pueblo inglés el curso donde conviven con nativos de su misma edad y pierden para siempre la vergüenza hablar el inglés informa que ya en el noventa y uno cero siete seis seis seis veintidós o en pueblo inglés verano punto es traemos el extranjero a España

Voz 0089 28:45 Europa son la historia de éxito que ahora está

Voz 36 28:47 amenazada con movimientos populistas que totalitarios por eso debemos unir veintiséis de mayo volvamos a creer en Europa vota por la Europa que tienes

Voz 1275 29:02 en Cobeña la Guardia Civil investiga un enganche ilegal de agua potable en la piscina del polideportivo municipal los agentes del Seprona investigan al Ayuntamiento a partir de la denuncia de un concejal de Izquierda Unida que detectó presuntas irregularidades en los gastos del gobierno municipal del PP en estas instalaciones durante el último año se gastaron diez mil euros aunque la última lectura el consumo de agua en esta piscina fue de cero Juan Luis Fernández es ese concejal Izquierda Unida

Voz 1266 29:26 en las labores de control pues detecto un gasto excesivo de agua tanto documentos habló con los compañeros con concejales y llegó a la conclusión de que no hay con agua en dos mil dieciocho a finales de dos mil dieciocho se pregunta en el pleno que que sí se ha pasado alguna factura dice el alcalde que no que no hay factura entonces yo creo que esto es un fraude que al pueblo de Cobeña al canal

Voz 19 30:03 son las siete y media a las seis y media en Canarias

son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 38 31:11 yo creo que sí existen los medios el problema es la concienciación de la sociedad la sociedad dar cuenta que el problema que tenemos delante una dese cuenta yo creo que los medios disponibles es decir que no veo que sea el problema de la afrontarlo ciertamente hay muchos obstáculos pero yo creo que España puede estar preparada para este reto

Voz 1727 31:36 hay que concienciarse en la sociedad

Voz 38 31:39 hace ya de concienciarse de que el número de individuos por encima de los sesenta y cinco años está aumentando de una manera muy rápida entonces obstáculos pueden ser los siguientes el problema de la jubilación por ejemplo un problema importantísimo yo creo que uno puede jubilarse del trabajo que está haciendo pero otra vez puede empezar otro tipo de trabajo que puede apoyar a la sociedad es decir la sociedad sea de dar cuenta de que hay gente que tienen una salud apropiadas buena después de los sesenta y cinco años y que puede ser útil no necesariamente en la profesión que estos individuos han ejercido tal vez en otras labores y que yo le digo uno de los obstáculos que hay es precisamente que creo que la sociedad necesita gente útil

Voz 1727 32:30 sí creo que no tiene por qué sentirse útil mejora la salud de las personas mayores

Voz 38 32:35 bueno esto es aparte no hay ninguna duda es decir el sentirse útil es sentirse con buena salud el prepararse yo creo que esto esto es importante

Voz 1727 32:44 la tecnología puede ayudarnos en todo este proceso que tenemos por delante unos concienciarse de que se es útil más allá de los sesenta y cinco otros sentirse útiles la tecnología qué papel juega

Voz 38 32:56 la tecnología como usted sabe es absolutamente crítica en todo lo que no es mueven la sociedad pero creo que que iba a ser un punto importante el punto es nuestras emociones en esto estado mental esto no creo que la tecnología precisamente pueda afrontarlo de una manera directa porque es importante es lo siguiente billetes este es otro obstáculo nosotros podemos prolongar la vida pero prolongar la vida está justificado cuando el sistema mental o la conciencia el poder cognitivo está disminuido si este es otro de los obstáculos yo lo que quería decir a usted es que es muy fácil de hablar de tecnología pero yo creo que lo que tenemos que hacer es preparar una sociedad en edades mucho más jóvenes para promover la salud yo creo que esta manera uno puede llegar a Estados a más tardíos de cantidad de vida también de calidad de vida es decir que yo creo que la tecnología siempre es importante pero por favor no sé no los de extraigamos porque la tecnología que no es la respuesta a todos los problemas en los obstáculos que tenemos con la vejez

Voz 1727 34:04 es un instrumento pero no un fin en sí mismo Valentín Fuster muchas gracias por estar en la SER que salga muy bien la reunión de hoy

Voz 14 34:12 muchas gracias a usted

Voz 1727 34:15 bueno pues después de este oasis político preelectoral es tiempo de asomarnos a a los periódicos de interpretar las señales de humo con Aimar Bretos Danny De la Fuente y Manuel Jabois aquí a mi lado hoy por fin buenos días

Voz 4 34:28 algunos días ni todos los periódicos llevan hoy

Voz 1727 34:31 portada una foto la foto estrella del día la de Pedro Sánchez Oriol Junqueras este echándose la mano en mitad del Congreso poco a poco vamos reconstruyendo lo que pasó porque ayer cuando lo vivimos vivimos todos simultáneamente era vamos reconstruyendo qué ocurrió qué se dijeron uno al otro en ese brevísimo encuentro esa brevísima conversación que no captaron los micrófonos y hoy la prensa cuenta en fin leyendo los labios

Voz 0055 34:57 sí sabíamos que Junquera se acercó al escaño del presidente en funciones le dijo tenemos que hablar y entonces ahí es cuando se interpreta que Sánchez le contesta No te preocupes ha generado mucho revuelo entre la oposición bueno pues hoy Queen Carlos Cué en El País que fuentes del Gobierno aseguran que si Sánchez respondió ese no te preocupes fue porque quieras le había preguntado si le incomodaba que les saludara allí en mitad del hemiciclo

Voz 1727 35:20 el Congreso supera un estreno marcado por la crispación titula La Vanguardia

Voz 0055 35:24 le dice en su editorial la décimo tercera legislatura juzgar de lo visto ayer y oido también se anuncia tensa contra la crispación diálogo y consenso el mundo es durísimo hoy contra la nueva presidenta del Congreso Meritxell Batet titula El Mundo en portada Batet da aire al separatismo al consentir su desafío al Congreso se equivocó clamorosamente en su estreno desbordada por la situación bordeando la complicidad con los independentistas más o menos es en la misma línea que lleva ABC con su titular en portada el independentismo pasea su esperpento por el Congreso ya el lunes la portada de La Razón un titular a todo trapo Rebelión en las

Voz 1727 35:58 estoy sostiene el país en su editorial que entre la sobriedad que exige representar a los ciudadanos en un Parlamento democrático el espectáculo que sólo aspira a jalear al propio electorado durante un instante de autosatisfacción los diputados independentistas se inclinaron por esto último

Voz 0055 36:16 Hinault siempre evitando la vergüenza ajena apostilla el país más que la protesta que pretendían su gesto no pasó de un estéril algarabía para disimular sus partidarios que fueron las libertades y las garantías establecidas por la Constitución

Voz 4 36:29 las que han parado su derecho a concurrir a unas elecciones

Voz 0055 36:31 a recoger sus actas de diputados a adquirir la condición plena de parlamentarios la presencia en ambas Cámaras de los dirigentes independentistas encausados es una prueba concluyente diez El país de la manipulación en la que incurre en ellos al sostener que en España se persigue el programa de la secesión advierte el país cuidado con la presión de PP y Ciudadanos para suspender acelerada ante a los diputados independentistas es una decisión que no puede ser analizada puesto que involucra principios esenciales el sistema democrático como la separación de poderes el derecho de sufragio pasivo o la seguridad jurídica

Voz 1727 37:03 sí atención el momento un español en relación al separatismo catalán y el momento en español en relación con la extrema derecha en el Congreso ha pasado en la prensa internacional porque apenas se ocupa de lo ocurrido ayer en el Congreso Dani

Voz 0456 37:15 nada un artículo de agencias en The Gardian con este titular separatistas catalanes encarcelados toman asiento en el Parlamento español sobre una foto de Rull Turull Jordi Sanchez cinco cinco líderes en prisión preventiva han sido elegidos en el Parlamento y una pequeña crónica del corresponsal del Süddeutsche de la celda al Parlamento y vuelta a la celda sobre una foto también de un sonriente Jordi Sanchez seguido de otros sonriente Oriol Junqueras

Voz 19 38:27 bueno

Voz 1727 38:28 he dentro de la revista de prensa o y mandamos un abrazo fuerte a una colega un abrazo y un beso a Sara Carbonero

Voz 0055 38:35 que es periodista de Mediaset ha confirmado que tiene un tumor maligno en un ovario que le han operado que le van a someter a tratamiento en los próximos meses ella misma ha contado que se lo detectaron hace sólo unos días cuando todavía se estaban recuperado

Voz 1727 38:46 el susto por el infarto pues sí vaya días de de su estoy de preocupación para la familia brazo para los dos

Voz 40 38:55 ah sí es una a una

Voz 1727 39:14 el Palau de la Música de Barcelona tiene este año compositor invitado de lujo a un mito viviente a Philip Glass a quien estamos escuchando esta noche se ha subido al escenario del Palau como interprete y lo hará de nuevo el lunes como compositor y le hemos encabece Jabois una frase suya muy evocadora la música es un lugar tan real como Madrid o Chicago

Voz 1389 39:40 esta frase es una de las verdades más grandes creo yo que se podrán leer esta semana en los periódicos fíjate escucho música unas dos horas al día simple cuando estoy por ahí caminando yo nunca he tenido la sensación de vivir en otro lugar como cuando más traigo de todo y me meto dentro de un concierto de una composición de las notas de un piano las notas de un año

Voz 0055 40:00 un trago tan firme hasta puedo sentirlo como propio por eso me he emocionado muchísimo

Voz 1389 40:04 que haya dicho eso Philip Glass es un viaje de ida

Voz 0055 40:06 tan mágico de cuestan muchísimo sacar los auriculares y regresar de nuevo a la supuesta a la supuesta vida real

Voz 1389 40:12 al te dejo con esta frase del compositor en la música es importante lo que sabes pero también es muy importante ser consciente de lo que no sabes

Voz 1727 40:25 de las verdad estilizado siempre la música y el pensamiento pues mira muy poco estilizado esto que viene ahora Boix antes de los deportes escucha esta historia en el municipio de Azkoitia en Euskadi se ha suspendido el campeonato local de pelota masculino por los mensajes de sus participantes hombres en un grupo de aguas lo que tenía que mensajes pues mira esté chicas jugando a la pelota y quién está en la cocina preparando la cena Eva aún quiénes

Voz 1257 40:55 Ava egun on bueno pues de momento no lo sabemos otros mensajes también hoy las chicas juegan a las cinco para Noguera la cocina comentarios sexistas ofensivos y respuestas con emoticonos a los que les saltan las lágrimas de la risa mensajes inaceptables para la organización del campeonato masculino del día del pelotari el próximo ocho de junio una cita en el en plena localidad guipuzcoana que queda sin embargo suspendido debido a los insultos Se mantiene eso sí al menos de momento el resto de actividades como la final del Campeonato de chicas mediante un comunicado la organización pide disculpas sobre todo por no haber actuado con celeridad ya que los mensajes entre cerca de ochenta integrantes del grupo de whatsapp han estado circulando en las últimas semanas se adoptaran medidas reza la nota en la que los organizadores insisten además en que seguirán trabajando con determinación por la igualdad

Voz 1727 41:42 gracias un abrazo hasta luego pobre Philip Glass sirviendo de banda sonora algo tan soez acabamos de escuchar lo que da hasta luego

Voz 4 41:55 la hora siete canarios

Voz 36 42:04 la actitud de otros con Ángels Barceló

Voz 4 42:08 coming

Voz 19 43:48 hoy por hoy

con Pepa Bueno

son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

el director de Carrusel Dani Garrido se detiene

Voz 1275 44:10 el director de Carrusel Dani Garrido se detiene

Voz 1727 44:12 esta mañana un poco más en la figura de Niki Lauda que murió ayer Dani buenos días

Voz 0978 44:17 tal Pepa buenos días Niki Lauda tricampeón del mundo de Fórmula uno y uno de los mejores pilotos de siempre de falleció ayer a los setenta años de edad su círculo cercano admitió que nunca acabó de recuperarse de un trasplante de pulmón al que se sometió a principios de año en el austriaco disfrutaba de una segunda vida llegó a recibir la extrema unción en un hospital de Alemania en Mannheim era el uno de Oso el setenta y seis en Nurburgring un circuito muy complicado llovía torrencialmente en esa mañana de la carrera en la Reunión de pilotos votó para suspenderla no se impuso su criterio ese correo de las primeras vueltas perdió el control de su Ferrari es estampó contra el muro tres compañeros sobre todo si además de ERTE Edward bajaron de sus monoplazas los sacaron de una bola de fuego paren credulidad de todo el mundo cuarenta días después volvió a pilotar en Monza con las heridas de la tragedia une la cara que acabaron por cierto siendo comarca mantuvo además una histórica rivalidad en las fiestas con Jan todo lo contrario a lo que él era Lauda era trabajador metódico hoy el británico era una entregada a la fiesta y sin horarios se enfrentará en las pistas sin miramientos historia que se reflejan una película que por cierto recomiendo Ras

Voz 1727 45:17 lo bueno es que al final Pepa acabaron siendo amigos gracias Dani contrasta Sampe el éxito de este mito con la otra cara la de los deportistas que no son tan afortunados como

Voz 1161 45:26 en el caso del futbolista Pelayo Novo que el pasado treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho se precipite se precipitaba al vacío desde la tercera planta del hotel en el que estaba concentrado su equipo lo Albacete para disputar un partido de Liga en Zaragoza el accidente terminó con su carrera como futbolista a los veintisiete años pero no con subidas sólo contaba anoche a Manu Carreño en El Larguero en la primera entrevista a un medio de Occidente

Voz 38 45:46 a ver si ya les hemos dorsales les que afecta a más niños que no pueden hacer tuve mucha suerte de poder hacer muchas cosas de las que se porque eso a los que no tengo salidas en el tobillo ni la sensibilidad las partes los núcleos que tampoco éxito las muletas

Voz 1161 46:04 o el futbolista del Arsenal en quitarían de origen armenio no disputará la final de la Europa League ante el Chelsea en Azerbayán porque según informó el Arsenal no pueden garantizar su seguridad ante los conflictos políticos entre ambos países la versión de la UEFA es que si se le garantiza la decisión unilateral del jugador

Voz 0055 46:19 además en baloncesto el Real Madrid dependerá de si mismo

Voz 1161 46:21 en la última jornada de la ACB para terminar con la prima en la primera plaza tras su victoria de ayer ante Valencia Basket ochenta y tres setenta y siete hoy se completa la jornada treinta y tres Baskonia Joventut a las ocho y media

Voz 6 48:02 queréis

en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 48:23 diariodehoyporhoy del veintidós de mayo del año dos mil diecinueve escribe Lourdes Farrar ATI es una de las artistas del colectivo inmaculadas sin remedio cuya muestra esta siendo expuesta ahora en en una galería de Córdoba quizá les suena esta exposición porque a una de las compañeras de Lourdes les bajaron uno de sus cuadros el lunes pasado

Voz 41 48:43 me llamo Lourdes Ferraté él iba a ser una de la de las que participan en la muestra Inmaculada sin remedio que por desgracia no ha salido a la luz pública pues por el la agresión que ha sufrido el cuadro y compañero a vestuario Corrales es lo que me apetece contar esto es la sin razón que acompañado todo esto no he habido muchísimo un insulto a través de las redes una manifestaciones pues hay muchísima agresividad dificilísimo un poco lo que han hecho con el cuadro quitándole de hecho el artista y todos nosotros lo queremos que vuelva a estar ahí para que no podemos ir podamos ver lo que ha ocurrido nada algo que debe ser arte ahí sirve para cuestionar y para reflexionar y para debatir pues se ha convertido en una herramienta política nosotros en ningún momento tenemos hemos tenido tensión de agredir a iglesia ni a los quince ni muchísimo menos porque la da mucha va de otra cosa yo lamento muchísimo yo no no no lo entendemos ya vine ha aseverado aquí

Voz 9 49:41 yo creo que la libertad de expresión