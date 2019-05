Hoy por Hoy (22/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal buenos días esta mañana la presidenta del Congreso y el presidente del Senado comunicarán al Rey que la décimo tercera legislatura ha echado a andar tras los fuegos de artificio de ayer quedan los datos desnudos limpios de cualquier adorno propagandístico sin las alusiones a la independencia y al uno de octubre de los presos preventivos sin las patadas al suelo los golpes a las mesas del hemiciclo de los de Vox sin la sobreexplotación de Albert Rivera los datos desnudos dicen que la legislatura eche a andar eligiendo la presidenta del Congreso con una mayoría de ciento setenta y cinco escaños sin contar con los independentistas catalanes una mayoría que si se consolida es más que suficiente para gobernar aunque éste aún escaño todavía de la absoluta pero que a la vez esa mayoría recuerda al PSOE la cintura que va a tener que echarle la solidez de los pactos que debe trabar porque de esos ciento setenta y cinco sólo ciento veintitrés son suyos y el resto corresponden a cuatro partidos nada menos por encima y por debajo del ruido de la furia de la propaganda todo funcionó ayer según el orden según las reglas que tenemos con los política los que hemos elegido quién quiera otras reglas tendrá que conseguir en esas Cortes que ayer se constituyeron la mayoría necesaria para cambiarlas así funciona la democracia esta democracia la española tan denostada y contrastada que la prensa internacional apenas ocupa hoy de lo ocurrido ayer en las Cortes no han tenido éxito no ni los pro pagadores del Estado represor ni los que anuncian el apocalipsis en esta legislatura

Voz 2 01:52 Pepa Bueno

Voz 0027 02:35 el convenio precario que intentaron parada ayer con una huelga

Voz 4 02:38 hemos entre ochocientos o novecientos euros

Voz 1727 02:41 como mucho considera que solo

Voz 5 02:44 digamos asistencial a modo voten cuando tengo donde Lillo lo dejó cuando nosotros lo que hacemos es enseñarles es querer les educarles

Voz 0027 02:51 los paros tuvieron un seguimiento del ochenta por ciento según CCOO que los convocaba la patronal lo rebaja al dos por ciento

Voz 0027 03:14 empresa sobre de que la compañía china insiste en relativizar los efectos del veto de Trump dicen que la tormenta quedará en una ducha fría el diario económico Cinco Días publica hoy que las ventas de móviles Huawei están cayendo a plomo en España

Voz 1727 03:29 una monja española misionera en República Centroafricana ha muerto decapitada

Voz 0027 03:33 Inés Nieves Sancho tenía setenta y siete años era de Burgos pero vivía en ese país desde hace dos décadas la han matado en el aula en el que daba clases de costura a las mujeres locales no se sabe aún ni quién y porqué

Voz 1727 03:43 el tribunal de Florida que juzga al español Pablo Ibar va anunciar hoy su sentencia

Voz 0027 03:47 decidirá entre condenarlo a cadena perpetua os sentenciar la muerte por un triple crimen de hace veinticinco años que él sigue negando haber cometido por el que fue condenado en un proceso que se ha demostrado plagado de irregularidades en Hoy por hoy hemos hablado

Voz 1727 03:59 lo con su mujer Tania que sigue insistiendo en que ella estaba con él en casa la noche del crimen del que le acusa

Voz 6 04:05 China iguana Wanna Fight esta noche cuando intentaba dormir porque llevo días sin poder dormir reposado la cabeza sabiendo que he defendido la verdad que no lo voy fetén no sólo la verdad sino también al hombre que es mi marido que es Mi vida que realmente me completa y ojalá que el jurado lo veía de al menos una oportunidad porque forma

Voz 1727 04:33 Pelayo Novo ha roto esta noche su silencio con Manu Carreño en El Larguero

Voz 1161 04:38 los Sampe catorce meses después de aquel fatídico treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho cuando estando concentrado con el Albacete para disputar un partido de Liga en Zaragoza se precipitaba al vacío desde la tercera planta del hotel que ocupaba su equipo es la primera entrevista de Pelayo Novo medio tras el accidente que sus veintisiete años le cambió la vida

Voz 7 04:53 sí me qué clase valores es que no

Voz 8 04:56 tengo debilidad en el tobillo ni sensibilidad pero los glúteos que tampoco si tú las muletas o no

Voz 1727 05:04 de qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:07 temperaturas más altas muchas horas de sol durante la tarde todavía algunos chubascos en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo pero más débiles sequía ayer y las temperaturas máximas se situarán entre los veintidós y veintiséis grados en la mayor parte de la Península y archipiélagos cerca de los treinta en el centro y sur de la península superando los treinta en el Valle del Guadalquivir mañana tiempo parecido a la espera de que vuelvan a bajar las temperaturas a partir del viernes son las ocho y cinco a las siete y cinco en Canarias

Voz 10 06:00 te gusta tu martes la vida con filos

Voz 3 06:02 sí

Voz 11 06:02 buscas un programa con humor entrevistas retos matemáticos y el sueco

Voz 1727 06:29 los hemos votado nosotros las españolas y los españoles hemos votado a las señorías que se sientan en el hemiciclo para lo bueno y para lo malo José María Patiño buenos días

Voz 1108 06:39 muy buenos días Pepa todo son ya senadores

Voz 1727 06:41 dados de pleno derecho y así se lo van a contar Batet y Cruz al jefe del Estado esta mañana

Voz 1108 06:46 la audiencia con el Rey es obligada para los presidentes de ambas cámaras que tiene la obligación legal de informar al jefe del Estado de esa constitución de las Cortes de todos los asuntos que rodearon a esa sesión constitutiva será a las once de la mañana hay también es previsible que se aborden los pasos para la investidura de un nuevo presidente del Gobierno Felipe VI tiene ya en la presidenta del Congreso Meritxell Batet el interlocutor institucional en esta décimo tercera legislatura para poder abrir esa ronda de consultas con las formaciones políticas de la que debe salir una propuesta para la formación de un nuevo Ejecutivo no hay una fecha cerrada para ello pero sí para la apertura solemne de la legislatura

Voz 1727 07:22 en quince días aunque todavía no está confirmado el momento Batet tiene que reunir a la Mesa del Congreso primera reunión con decisiones pendientes de todo tipo desde donde se sientan sus señorías hasta la suspensión de los diputados presos preventivos

Voz 1108 07:36 ese va a ser después de este encuentro con el Rey precisamente según lo dijo ayer la propia Batet cuando se decida la convocatoria de una mesa que solicitará un informe a los letrados sobre la suspensión de los políticos independentistas que están siendo juzgados PP Ciudadanos y Vox sostienen que esas suspensiones automática pero PSOE y Unidas Podemos cree necesario ese informe es decir la suspensión no será efectiva hasta la semana que viene cuando deberá celebrarse otra mesa en la que ya con los grupos parlamentarios constituidos se decidirá dónde se sitúan en el hemiciclo cómo se distribuirán por ejemplo las mesas de las comisiones en el Parlamento

Voz 1727 08:33 las elecciones del domingo para que empiece una negociación simultánea Ia muchas mandas y Ferraz te dice que quieren tener mano en todas también en los territorios

Voz 0806 08:43 así es fuentes de Ferraz aseguran a la Cadena Ser que ese van a remangarse que la dirección federal va a estar muy presente para conectar unas negociaciones con otras y en definitiva ver qué intercambio de cromos puede nacer la investidura de Pedro Sánchez va a ser lo último ayer se quedaron a un escaño de la mayoría absoluta pero en la Moncloa aseguran que hay opciones en la segunda votación creen que la semana que viene se va a ver todo con más claridad hay un tema con el que no se pilla los dedos pero que es clave Pepa saber qué van a hacer los políticos presos con sus escaños si son suspendidos en principio Junquera renunciaría para quedarse con el escaño del Europarlamento pero y los otros tres retienen sus actas estarán ausentes en la investidura y el PSOE Unidos Podemos Compromís PNV los regionalistas cántabros sin necesitar a Coalición Canaria que ha anunciado que no apoya puestos esos

Voz 1544 09:33 grupos sumaría ciento setenta y tres

Voz 0806 09:36 síes frente a ciento setenta y dos no es las tres ausencias de los presos en este caso

Voz 1727 09:41 no votaría Sánchez ningún ningún independentista M

Voz 0806 09:44 gracias gracias hasta luego

Voz 1727 09:52 no lleva ni un mes en vigor ya empieza a afectar a España la reforma de Trump para que los exiliados cubanos puedan reclamar judicialmente en Estados Unidos las tierras en Cuba que les es propio la revolución del cincuenta y nueve una familia de origen cubano asentada en Miami ha notificado a Melilla eleva demandar por un hotel que la empresa operan Cienfuegos en la costa sur de la isla Victoria García

Voz 1460 10:15 procedimiento es denunciar primero al Estado cubano que tiene el cincuenta y uno por ciento en negocio con Melián el hotel de Cienfuegos en casi toda la inversión extranjera en Cuba hice les notifica Amelia en la acción judicial aunque aún no está denunciada aunque la propia Amelia asegura que ellos no son objetivo de la denuncia Ana Malavella es abogada del despacho Rivero Mestre que llevan la denuncia de la familia cubano-americanas

Voz 14 10:39 sí porque la ley éste provee que cualquier persona que se haya beneficiado que esté por el lo que ellos definen como ocho hace que que sería como la explotación de la propiedad este puede ser demandadas

Voz 1460 10:51 este bufete les da un plazo de treinta días a la compañía hotelera española para que pueda compensar económicamente a los demandados que son los herederos de Antonio Mata Álvarez de origen asturiano propietario original del hotel San Carlos de Cienfuegos cuando fue expropiado por el régimen castrista hace más de sesenta años Ana Malavella confirmaba que esperan esa negociación

Voz 14 11:12 sí definitivamente es ese trataba de buscar un acuerdo y en caso de que no se pueda llegar a ningún acuerdo pues entonces procedería a incluirlos en la demanda

Voz 1460 11:20 esta demanda es posible por la entrada en vigor del artículo tres de la Ley Helms Burton que ha levantado Donald Trump después de veinte años en suspenso

Voz 1727 11:28 José María Viñals muy buenos días

Voz 15 11:30 hola muy espeta el señor Viñals eso

Voz 1727 11:33 Lucio director de Operaciones Internacionales de Lupín definió abogados sí representa legalmente a un importante número de compañías españolas e internacionales en Cuba este aviso de demanda es el primero de muchos que pueden venir para las empresas españolas

Voz 15 11:49 si en tiene que se teme que el Tesoro norteamericano es que haya un aluvión de demandas en los tribunales y cortes federales norteamericanas contra aquellas empresas extranjeros entre ellas españolas muy significativas que tenga el inversiones se beneficien de alguna forma bien es que en su día pueden finalizado con la República de Cuba con posterioridad el uno de enero de mil novecientos cincuenta y nueve

Voz 1727 12:16 ya Melilla todavía no está denunciada la familia cubana le da un plazo de treinta días para llegar a un acuerdo económico pero si llegan a juicio quizá tengan campo Pinar mucho más ustedes que están recomendando a los empresarios españoles en Cuba que lleguen a acuerdos o que vayan hasta el final en los tribunales

Voz 15 12:35 en primer lugar en las sociedades desde enero que es como se ha especulado anuncios del Departamento de Estado de que iba a ser posible levantamiento el Título III la sociedades españolas han realizado sus análisis de riesgos ya han incluido pues que esa posibilidad de que sean demandadas en el Título III significativo que a fecha de hoy diez días después de que se levantara en lo que es la suspensión de hoteles hice pueden activar ese tipo de acciones ninguna empresa importante no sólo es padres española haya decidido retirarse de retirarse Cuba el plazo de treinta días es también aparte de un plazo para a un acuerdo es un paso que está previsto en la Ley Helms Burton porque en el caso de que el demandado no en retire Massiel o cese su actividad en mil bien nacionalizado confiscado se triplicaría porque eres la indemnización que hay solicitaría en este caso la familia de Antequera tal contra Milián

Voz 1727 13:40 ya bueno pues esperemos la evolución que tiene este asunto José María Viñals gracias por estar en la SER muy buenos días

Voz 15 13:47 muchas gracias buenos días después está a patadas

Voz 1727 13:50 ah de Trump al régimen cubano en el culo de las empresas españolas vamos a hablar ahora de un gran empresario que ha entrado en esta última campaña electoral seguro que muy a su pesar es Amancio Ortega el fundador de Inditex Unidas Podemos lleva días abogando por que las comunidades autónomas rechacen las donaciones millonarias en material sanitario que hace periódicamente la Fundación de Amancio Ortega

Voz 16 14:13 es una democracia digna no acepta Ali mort limosnas de millonarios una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos y traten con dignidad a sus trabajadores

Voz 1727 14:23 en una polémica en la que se han mezclado conceptos que no tienen nada que ver como la dignidad del sistema público sanitario las donaciones las leyes fiscales incluso con acusaciones genéricas de elusión fiscal que después nadie ha concretado hemos escuchado en los últimos días voces distintas de la política tomando posición sobre este asunto la última ayer aquí en la SER de Íñigo Errejón

Voz 0799 14:43 yo si alguien quiere donar algo que ayuda a curar a prevenir o a salvar vidas me parece bien y acto seguido voy a ser extraordinariamente estricto para garantizar que las normas se cumplen que la gente que los más ricos no evadir impuestos pagan lo que les toca y con eso financiamos unos servicios públicos a la medida de las necesidades de una región moderna y una región europea las dos cosas a la vez yo es que no veo la menor contradicción

Voz 1727 15:08 así que a continuación hemos decidido Laser acudir a los datos los datos las cifras también al protagonista que no había hablado todavía el punto de vista que no teníamos no habíamos escuchado el punto de vista de Amancio Ortega Mariola de buenos días buenos días Pepa se ha puesto en contacto con el entorno del fundador de Inditex me dicen que respeta la opinión de Podemos pero que pretende seguir donando

Voz 0259 15:30 sí así es esas fuentes cercanas evitan también entrar en la polémica pero si quieren aclarar que Amancio Ortega no determinó en ningún momento el destino de su dinero la primera donación sanitaria al acordó con la Xunta de Galicia en dos mil quince tras varios años de recortes presupuestarios los responsables de la Conselleria de Sanidad decidieron invertir la donación en la renovación del equipo tecnológico para tratar el cáncer aparatos como mamografías digitales aceleradores lineales para la radioterapia o escáners tipo TAC que son muy costosos y que se habían quedado obsoletos la siguiente colaboración fue con Andalucía después vino Valencia Madrid y así convenios con el resto de las comunidades autónomas fueron más de trescientos millones de euros para la compra de cuatrocientos cuarenta equipos oncológicos que los gobiernos consideran prioritarios más de la mitad ya están dando en los hospitales públicos servicio a los enfermos las mismas

Voz 1544 16:21 fuentes señalan que las aportaciones de Amancio Ortega

Voz 0259 16:23 hagan buscan proyectos prácticos con resultados inmediatos y que lleguen a mucha gente llegan Pepa que su objetivo sea deducir impuestos puesto que supone una cifra anecdótica para el dueño de la multinacional

Voz 1727 16:35 gracias Badiola así que vamos a la verificación Javier Ruiz buenos días

Voz 2 16:38 qué tal muy buenos de aspectos preguntas una

Voz 1727 16:41 Inditex paga todos los impuestos que debe pagar dos las donaciones les reportan ventajas fiscales

Voz 2 16:46 Inditex paga muchos impuestos que dicen las cuentas de Inditex según la contabilidad depositada ante el regulador paga un veintidós por ciento de sus beneficios en impuestos el año pasado ganó cuatro mil cuatrocientos millones de euros pagó casi mil novecientos ochenta en impuestos es decir que paga uno de cada cinco euros de los que gana en impuestos que dice eso dicen las cuentas que dice Inditex hemos hablado con Inditex y asegura que su contribución fiscal es mucho mayor que la que reflejan los libros porque dice la compañía además genera actividad económica que deja impuestos indirectos desde el IRPF a propiedades medioambientales según las presa en los últimos cinco años suma siete mil quinientos millones de euros en impuestos cuatro mil quinientos en impuestos directos y otros tres mil en concepto de impuestos indirectos recaudados fuentes de Inditex aseguran que sólo esa compañía paga el dos por ciento del total del impuesto de sociedades que se recauda en España

Voz 1727 17:49 esta es una práctica muy habitual en otros países Estados Unidos por ejemplo

Voz 1544 17:53 lo contamos con con relativa frecuencia Bill Gates Dona Dona para una autopista

Voz 1727 17:59 en un hospital tenemos datos de las donaciones allí

Voz 2 18:01 de hecho las cuantías de Estados Unidos por ejemplo son absolutamente monstruosas Jeff Bezos el propietario de Amazon dos mil millones en donaciones Bill Gates el primer filántropo del planeta veintisiete mil millones en donación

Voz 1727 18:18 y luego está el debate de lo que hacen estos señores en otros ámbitos Gracia Ruiz

Voz 3 18:25 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno Fórum estudiaron de Fabra estaban infectados

Voz 1727 18:40 de Fran en el Festival de Cannes ha sonado así en gallego por primera vez en su historia hay que agradecérselo al director coruñés Oliver Laxe ella su película o que arde el relato de un

Voz 1544 18:52 pirómano que vuelve al verde a una aldea

Voz 1727 18:54 ya perdida de Galicia después de cumplir condena ayer se proyectó recibió esta ovación

Voz 3 19:04 la que no sabemos que de esquina elegido este tema

Voz 11 19:07 entre trampolín Rancik patria el papel Rato fíjate lo que dice

Voz 17 19:12 Laxe el relax en Cannes dice hacer cine es imaginar el mundo

Voz 1389 19:15 qué quieres vivir esas ese es un poco su su lema

Voz 2 19:18 y esa ovación que ha recibido su

Voz 1389 19:20 película que es una ovación impresionante es una ovación desde luego artística pero que puede idea de por lo menos aquí interpretarse en clave política por qué hablar escribir ir rodar en cualquier lengua no penaliza no cierra puertas no convierte a quién lo hace en un ser extraño que prefiere acotar su mundo este país no sólo es España y lo español y esa diversidad yo creo que no hay que convertirla nunca en sospechosa ni en hostil y creo de verdad que es necesario mantener esa riqueza como arma política pero como arma política para defendernos con ella para estar orgullosos de ella no para sofocarlo no para empequeñecer la Hinault para eliminarla

Voz 1727 19:53 que sea más natural más normal triunfar en Cannes en uno de los idiomas del Estado español que algunas instituciones españolas no deja de tener su aquel desde Lugo hasta mañana paradoja So ocho y veinte en Canarias

Voz 1275 20:23 la este mediodía arranca el miércoles quedan sólo cuatro días para la cita con las urnas bravos con el resumen de las últimas horas de campaña que pasa por los mítines de anoche del PSOE Leganés del PP en Villalba o de Podemos en Lavapiés Pedro Sánchez acompañado Ángel Gabilondo con un auditorio lleno en el teatro Galileo para pedir el voto frente a quienes han generado deuda iban malversado en las arcas públicas

Voz 18 20:48 no queremos estar en la comunidad con treinta y tres mil millones de euros de deuda pero que se han gastado el dinero

Voz 3 20:54 el gasto corriente

Voz 18 20:57 y en algunas malversaciones derivaciones y utilización es del dinero público en beneficio particular yo no soy tan intelectual como Ángel lo que ha habido en Madrid ha sido corrupción corrupción Isabel Díaz Ayuso que va a ser

Voz 1275 21:12 pero de contar el que iba a ser su anuncio estrellar el lazo de campaña al que convocó a la prensa se lo tuvieron que recordar los medios cuando lo vieron en la nota que repartió su equipo diez mil euros para el autónomo que contrate de forma indefinida para favorecer la conciliación de su vida personal anoche estuvo en Collado Villalba Ayuso arropada

Voz 1727 21:28 lo Casado a quién le ha prometido un gran resultado

Voz 1275 21:31 el veintiséis de mayo

Voz 3 21:32 me tiraba así los trastos a sus socios de la derecha

Voz 19 21:35 somos el único partido que quiere combatir a las izquierdas somos el único partido que está centrado en que el socialismo no entra en la Comunidad de Madrid los demás partidos quieran ser el Partido Popular ni lo son ni lo será pero eso es a lo que están no les importa combatir a las izquierdas están intentando destrozar al Partido Popular unos no lo van a conseguir porque no van a entrar en la Asamblea de Madrid lo siento al reír

Voz 1275 22:01 el Lavapiés hubo omiten de Isabel Serra de Podemos defiende a los inmigrantes frente a las políticas de Vox pero cree que el Partido Socialista no es las

Voz 20 22:08 solución yo quiero el Partido Socialista es un calmante pronunciada de extrema derecha pero no es el antídoto que la antídoto frente a las ideas racistas y xenófobas la extrema derecha son los servicios públicos es un proyecto que defiende a los servicios públicos para que no tengan cabida esas discursos esas ideas que consiste en generar el odio entre desde el penúltimo contra el último

Voz 1275 22:36 la Operación Chamartín tendrá que esperar a la próxima legislatura el proyecto urbanístico más importante de la era Carmena secuela en la recta final de campaña con un titular que para nada favorecer los intereses de Más Madrid Íñigo Errejón compañero de ticket el alcaldesa recuerda los concejales díscolos de Ahora Madrid que no han apoyado esta operación cuál es la alternativa en materia de urbanismo

Voz 0799 22:56 hace un año si la compartían con la la la misma la misma idea en no lo sé yo creo que todo el mundo tiene derecho obviamente hacer sus objeciones a criticar a plantear lo que hay que plantear en todo caso son alternativas ahí soy muy claro está muy bien que seamos críticos pero en la ciudad de Madrid hay una sola alternativa a Manuela Carmena que es que la política de vivienda la lleve Villacís y sus cien pisos de su familia la Policía Municipal la lleve Ortega Smith

Voz 1275 23:22 Errejón estuvo ayer en La Ventana de Madrid asegura que si pierde no entra en sus planes se quedará en la Asamblea la posición y apuesta por crear una oficina de transparencia y acabar con el aforamiento de los diputados regionales día trece de campaña hoy en La Ventana hablamos con Ángel Gabilondo desde las siete y veinte en otra edición especial desde el hotel Hyatt de la gran

Voz 3 23:39 ah

Voz 21 23:43 pero hay penúltima jornada de paros en el metro los de hoy afectarán a las líneas cuatro ocho once y al metro ligero uno con unos servicios mínimos del cincuenta y ocho

Voz 1275 23:52 la Lomce acabó con la democracia en los centros educativos quiénes lo dicen son directores de instituto y colegios madrileños reunidos por la FAPA Giner de los Ríos acusan también al PP de discriminar a los centros críticos con la política regional

Voz 21 24:02 el PSOE pide la imputación de Esperanza Aguirre en el caso Lezo los socialistas quieren que la ex presidente cuatro miembros de su Gobierno declaren por aprobar la construcción de un campo de golf en terrenos del canal en dos mil ocho

Voz 1275 24:12 la Fiscalía pide veinte años de prisión para un hombre acusado de atracar a punta de pistola varios repartidores de comida a domicilio el juicio comienza hoy en la Audiencia Provincial

Voz 3 24:26 en Hoy por hoy

Voz 1275 24:28 francés Griezmann marcó ayer su último gol con el Atlético de Madrid Sampe buenos días buenos días Laura las

Voz 1161 24:33 visto disputado en Israel dos uno frente al Beitar Jerusalén último gol como dices de Griezmann con la camiseta rojiblanca la nota negativa el esguince fuerte de tobillo dedicó consta que le obligó a dejar Elena encuentro no sabes pidieron sobre el terreno de juego Godín Juanfran y Filipe Luis además sorteados ayer los play off de ascenso a Segunda el Fuenlabrada se enfrentará en la ronda de campeones a doble partido al Recreativo el que gane subirá los filiales tendrán que superar tres rondas en la primera el Castilla con el carta Gena inadmitido de Madrid Bacon con el Mirandés en baloncesto el Real Madrid dependerá de si mismo en la última jornada de la ACB para terminar en la primera plaza tras su victoria de ayer ante Valencia Basket ochenta y tres setenta y siete jugará el domingo desde las doce y media de la mañana en la última jornada en pista del texto que se juega el descenso

Voz 22 25:11 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes

Voz 1275 29:16 veintinueve minutos en la mayoría de los vamos hoy con la música de los planetas el próximo veintidós de junio malestar estarían Las Noches del Botánico tenemos trece grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 1727 30:12 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 1727 30:20 en unos minutos vamos a entrevistar en Hoy por hoy a la nueva presidenta del Congreso a Meritxell Batet primera entrevista desde que asumió el cargo de hecho no llevan ni veinticuatro horas siendo la tercera autoridad del Estado pero antes tenemos noticia Aimar

Voz 0027 30:34 si hay una operación antidroga en marcha ahora mismo en varias provincias de Andalucía con especial incidencia en el Campo de Gibraltar participan más de trescientos agentes de la Guardia Civil Radio Algeciras Cándido Reguera buenos días

Voz 0636 30:45 hola buenos días en concreto la actuación policial que cuenta con la colaboración de la Policía de Gibraltar se está desarrollando desde las cinco y media de la mañana en las provincias de Cádiz Málaga Granada Huelva y Sevilla donde se han practicado detenciones en el caso de Algeciras y al canto de Gibraltar son intenso los registros están afectando a varios barrios en concreto la calle cabos papel de Algeciras se han registrado en forma coordinada hace unos minutos al menos tres viviendas la operación se extiende a otros municipios en las provincias ya reseñadas de toda Andalucía

Voz 0027 31:13 el fundador de Huawei resta importancia a los efectos que puede tener el veto de Trump en su compañía hay que entender asegura que van dos o tres años por delante de sus competidores y que tienen margen para adaptarse de hecho uno de los representantes de hoy en España ha llegado a decir que la tormenta quedará en una ducha fría pero mientras la compañía hace estos llamamientos a la calma sus ventas aquí en España están cayendo Cinco Días publica hoy que la venta de móviles Huawei en nuestro país se ha desplomado esta semana

Voz 1727 32:07 y a esta hora

Voz 1544 32:08 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 2 32:11 buenos días Pepa muy buenos días a todos la sesión constitutiva de las Cortes fue muy ilustrativa porque eso es lo que hay porque así es España puede que no nos guste cómo salimos en la foto pero ese concierto desafinado refleja nuestra verdad política actual es magnífico que la sede de la soberanía popular la recoja más grupos parlamentarios que nunca líderes de todos los colores siete fórmulas distintas para acatar la Constitución más de siete formas diferentes de sentirse miembro de la tribu aunque sean la disidencia presos preventivos electos partidos clásicos y nuevos republicanos y monárquicos en Trip petos centrífugas un desorden sí pero reunidos todos bajo la ley democrática ayer me vino a la memoria que el trece de julio de mil novecientos setenta y siete cuando se reunieron

Voz 1926 32:56 primera vez en el hemiciclo los enemigos irregular

Voz 2 32:58 diables entonces sí que lo eran para iniciar la reconciliación entonces había ilusión Joy no pero lo urgente no es la ilusión lo urgente es la voluntad tenemos que hablar dicen que se dijeron Sánchez Junqueras si no sólo ellos sino todos para muchos temas importantes las imágenes de ayer en el Congreso con todas sus heterogeneidad es lo dejaban claro que esta legislatura o es la de los mismos o es la de los diálogos ojalá sus señorías tengan en cuenta la reflexión de la nueva presidenta Meritxell Batet cada uno de nosotros es del pueblo pero ninguno es el pueblo

Voz 3 33:39 todos estos tomos esa oportunidad que nos hagas llegar más lejos más alto

Voz 35 33:43 o directamente donde no hay fíjate nadie ahora con la gama SUV TP yo te damos hasta cuatro mil doscientos euros para renovar tu coche cambiar toman

Voz 1727 33:50 la de buscar

Voz 35 33:51 nunca había llegado tan lejos consulta condiciones en yo punto es

Voz 36 34:02 pues está claro que tengo una nueva definición del verbo descuidar te esto lo pensé cuando tuve que renovarlo seguros descuidarse es tener un seguro por el que paga de más pero tengo una solución mutuamente a la mutua tener lo mismo pero por menos

Voz 2 34:14 el perito lleva cualquiera tú seguros a la mutua te bajada

Voz 36 34:17 precio sea cual sea te doy el teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en moto a punto es Banús tomate Hoy por hoy

Voz 1727 34:33 son las nueve menos veinticinco las ocho menos veinticinco en Canarias Meritxell Batet muy buenos días hola buenos días enhorabuena Muchas gracias recibimos en los estudios de la SER la presidenta del Congreso a la tercera autoridad del Estado qué conclusiones saca de la jornada vivida ayer en el hemiciclo

Voz 1544 34:51 bueno de las conclusiones que que un poco ya ya pensaba creo que va a ser una legislatura intensa una legislatura complicada también con mucha pluralidad y eso es bueno en principio creo que muestra es una hemiciclo que muestra esa diversidad que en la sociedad existe y por tanto eso esos positivo pero pero creo que él el reto va a ser que el Parlamento pues no sea un un show poco edificante semana tras semana sino que sea un lugar de debate de deliberación de de uso de la palabra pero sobretodo de respeto creo que son las dos las dos patas imprescindibles que desde la mesa creo que hay que garantizar respeto a la ley y respeto al otro respeto a a la pluralidad ideológica

Voz 1727 35:43 a mí me llamó de la atención de de de una sus réplicas Albert Rivera precisamente eso porque en fin era una declaración clásica de cualquier presidente del Congreso respeto a la Constitución respeto a la ley pero reto

Voz 1544 35:56 peto al otro

Voz 1727 35:58 eso en qué se va a traducir o en que debe traducirse según la presidenta del Congreso el respeto al otro

Voz 1544 36:05 creo que es bueno que que escuchemos aunque no nos guste a veces a lo que se dice y el otro también tiene que escuchar cosas que no le gustan no y en eso consiste la deliberación

Voz 37 36:17 el y el debate

Voz 1544 36:19 y eso es lo que tendría que garantizar el Congreso y para eso evidentemente pues hay que desterrar los insultos y hay que desterrar el griterío porque eso es lo que no te permite al final escuchar escuchar la las palabras no cuando se grita pues sólo se oye el ruido Hinault nos interesa el ruido es el ruido no vamos a construir nada y creo que es una legislatura también que tenemos por delante la oportunidad de empezar a construir a reconstruir cosas que se han ido perdiendo en España por ejemplo algunos consensos básicos ir desde luego yo voy a poner todo por mi parte para que eso se pueda producir en el Congreso de los Diputados el respeto al otro incluye que el otro pueda

Voz 1727 37:02 hablar en el idioma del Estado que se hable en su comunidad

Voz 1544 37:06 bueno en las fórmulas de promesa hay juramento eso se ha producido desde hace muchísimos años es que también parecía que que estuviéramos asistiendo a algo muy nuevo yo cita una sentencia del año noventa y por tanto estamos remontando nos a a mucho tiempo atrás y por tanto pues si muchas veces la promesa y el juramento se ha hecho en su propio idioma e incluso le da una carga más de compromiso no yo hablo en la lengua que considero más más propia después normalmente pues se traduce en todo caso la fórmula de acatamiento explícito de decir sí prometo au sí juro pues se produce con nitidez y eso es lo que interpretó el tribunal constitucional y por tanto creo que es lo esencial lo que lo que había que garantizar en el acto de ayer es que todos estaban compromete comprometiéndose a cumplir y acatar con la Constitución hace exactamente un año hoy hace exactamente un año la SER avanzaba

Voz 1727 38:03 posición de ley orgánica del partido socialista del PSOE para exigir que

Voz 1544 38:07 todo cargo público tuviera que hacer una promesa o juramento es

Voz 1727 38:10 por eso de guardar y hacer guardar la Constitución y el resto

Voz 1544 38:13 lo del ordenamiento jurídico en caso de que ese acatamiento no fuera explícito

Voz 1727 38:18 el cargo se daría por no asumido

Voz 1544 38:20 no ha pasado un año y esa proposición de ley sigue durmiendo en el cajón y ustedes han estado gobernando siete u ocho meses la van a impulsar a partir de ahora bueno se ya lo lo decidirán los grupos parlamentarios Si Si lo quieren si quieren impulsar si quieren volver a presentar esas iniciativas porque las iniciativas decaen cuando termina la la legislatura pero bueno quizá así que no no sería no sería malo que hubiera una fórmula mucho más mucho más trabajada mucho más explícita y que por tanto esto no se produjera pero en estos momentos hoy por hoy tenemos tenemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que nos que nos marca el camino y por tanto bueno estamos hablando de un de dicha fundamental también que es el de el de representación no que la Constitución garantiza hay por tanto hay que interpretarlo siempre de manera de manera amplia y ayer pues se Pro se produjeron escenas os se produjeron fórmulas no muy distintas a las que se habían producido en la en la anterior legislatura al inicio de la anterior legislatura

Voz 1727 39:30 no había presos preventivos se efectivas

Voz 1544 39:32 ante esa esa es una es esa es una diferencia objetiva pero más allá de eso muchas de las fórmulas muchas de las expresiones el uso de las distintas lenguas es algo que se ha producido a lo largo de las últimas legislaturas con con bastante normalidad con bastante naturalidad

Voz 1727 39:49 el uso de las lenguas va a ser posible a partir de ahora no sólo en el acatamiento sino

Voz 37 39:53 en el en el día a día

Voz 1727 39:56 Dario

Voz 1544 39:57 bueno nosotros siempre hemos hemos defendido que hay una una cámara territorial que es que es el Senado que tiene que representar a los distintos territorios y ahí es donde hemos hecho los grandes impulsos para avanzar precisamente en el uso de de todas las lenguas el Partido Socialista fue muy criticado en su momento el grupo parlamentario socialista en el Senado porque impulsó pues el el poder usar en el pleno en las comisiones en distintas sesiones en el Senado y creo que esa esa ha sido la día y creo que ha funcionado oí ha sido positivo en el Senado si en el Congreso el acatamiento bueno en el Congreso pues empieza ahora una nueva legislatura ahi tenemos tenemos que ver pero pero también se ha usado alguna vez en en el Congreso en en tribuna por ejemplo pues una una frase después pues se traduce la frase ocio pasa a los servicios de la Cámara tampoco eso ha supuesto mayor mayor problema yo misma había hecho alguna pregunta e incluso parlamentaria usando algunas expresiones en en catalán

Voz 1727 40:59 se lo pregunto presidenta porque acabamos de contar con una película una película en gallego triunfó anoche en Cannes y nos preguntábamos cómo es posible que se pueda triunfar en Cannes un idioma del Estado español cueste tanto que se en las instituciones democráticas del Estado español

Voz 1544 41:14 bueno cuando las lenguas Seven como un vehículo de comunicación como una expresión en el fondo pues también de de sentimientos y de una manera de entender el mundo y como algo positivo pues eso es posible y a veces pues en España hay dificultades

Voz 1727 41:31 Ello va a reunir hoy a la Mesa del Congreso

Voz 1544 41:34 hoy voy a ver a Su Majestad el Rey está esta misma mañana cuando vuelva de de ese de esa reunión pues comunicar hablaré con los miembros de la Mesa y fija haremos la la fecha

Voz 1727 41:47 Carmen Calvo dijo ayer aquí en la SER que el PSOE da por hecho que los diputados catalanes en prisión preventiva van a tener que ser suspendidos para empezar porque no van a poder ejercer plenamente la función para la que lo los han elegido este a usted

Voz 1544 42:01 acuerdo bueno de acuerdo con con la ley parece que todo indica esto creo que la ley de enjuiciamiento criminal es es bastante clara creo que el Reglamento del Congreso también pero en cualquier caso creo que es bueno que que respetemos los tiempos y creo que es bueno que la Mesa se reúna y pueda poner en común cuáles cuáles son las las reflexiones

Voz 1727 42:24 sí pedirán el informe famoso los letrados

Voz 1544 42:27 bueno si es si es necesario pues por supuesto pediremos el el informe de la mesa no no va a tomar una decisión política al respecto la mesa en todo caso si si es que tiene que tomar alguna decisión será estrictamente jurídica creo que es una cuestión de aplicación del ordenamiento jurídico

Voz 1727 42:46 en cualquier caso la decisión no llega antes de las elecciones del domingo

Voz 1544 42:50 bueno yo creo que la mesa así que se va a reunir antes de de las elecciones y por tanto pues tendremos que ver los tiempos al final como se acaban de de ajustar no sé si se va a producir antes que si va a dar tiempo hoy estamos a mí el miércoles bueno pues nos quedan un par de días al final para para tomar esa decisión

Voz 1727 43:13 presidente del Congreso si en la lista de de convocaba les que Le tiene que facilitar usted al jefe del Estado para la ronda de consultas que tiene que abrir el Rey proponer un candidato a la presidencia del Gobierno Esquerra Republicana incluye a un preso preventivo se la trasladará sin más

Voz 1544 43:30 bueno de momento no no no no he hablado con los grupos y tenemos que configurar por tanto esa esa lista es verdad que se dan unas características muy particulares también en esta Constitución de de las Cortes Generales y es que estamos en plena campaña electoral y por tanto eso también dificulta incluso disponibilidades Si creo que puede generar distorsiones no no buenas no positivas a los todos los partidos políticos están fijados en en la campaña el domingo se votan unas municipales unas autonómicas en muchos sitios y unas europeas importantísimas por tanto pues cuando cuando vengan los nombres y cuando se hagan las propuestas pues iremos iremos viendo

Voz 1727 44:15 ha hablado con Ana Pastor varias veces lo sabemos con su antecesora qué consejos le ha dado

Voz 1544 44:21 bueno pues la la relación con con Ana Pastor es es buena nos conocemos desde hace tiempo y por tanto de desde el punto de vista personales es muy cordial y muy afable más allá de de bueno pues de de los consejos au o de las prevenciones que que me podía ir haciendo de lo que me puedo encontrar no como por ejemplo en la sesión en la sesión de ayer hemos hablado de cuestiones de de de logística y de cómo de funcionamiento de la Cámara iraquí de espacios de la Cámara de uso de los espacios etc etcétera es decir nada nada muy muy

Voz 1727 45:00 activo a lo mejor pero son cosas importantes al final hablando de sucesiones Miquel Iceta sería un buen sucesor suyo al frente de la política territorial del Gobierno

Voz 1544 45:11 bueno yo creo que Miquel Iceta sería sería bueno en en casi todo es decir que que su su inteligencia natural su sentido político su sentido de Estado y creo que es bueno oí para para ocupar cualquier responsabilidad creo que es una persona muy capaz y creo que está pues eso dirigiendo el Partido de los Socialistas de Cataluña de manera magistral así es que cualquier cualquier cualquier responsabilidad es buena lo malo de Miquel Iceta es que cuando lo nombras algo muy bueno lo estás descartando para otra cosa que echa de menos a Miquel Iceta

Voz 1727 45:48 entonces siempre siempre ahí

Voz 1544 45:51 ese problema no que no puede ocupar

Voz 1727 45:53 Iceta no es uno sino tres exacto eso es lo que algo

Voz 1544 45:56 Nos gustaría que fuese que fuese

Voz 1727 45:59 eh capaz de multiplicarse ya sé que cuando uno se convierte una en presidenta del Congreso asume un papel institucional que le impide casi casi ir más allá del buenos días en una entrevista pero dígame del espectáculo que los españoles vieron ayer en el Congreso quién les sorprendió más quién les sorprendió más en una actitud más bronca en esa sesión constitutiva de las Cortes

Voz 1544 46:24 bueno me sorprendió me sorprendió más a la gente que ya ha estado en el Congreso y que ya ha vivido otra las situaciones similares y que por tanto ha estado en en sesiones constitutivas en en en acatamiento dos constitucionales Isabel tía perfectamente y sabían perfectamente que no estaba produciéndose nada muy distinto aunque sí que es verdad usted me me recordaba que había una particularidad si es verdad había gente que que venía de prisión pero más allá de eso no nada fue muy distinto algo a lo que pasó en otras legislaturas bueno pues los nuevos puedes entender que que no saben qué dinámica hay dentro pero aquellos que ya habían formado parte de de la Cámara de hombre hombre un

Voz 1727 47:14 digamos el nombre presidenta mayor sentido institución

