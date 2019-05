Hoy por Hoy (22/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 la decisión de la Mesa del Congreso sobre si hay que suspender o no a los diputados que se sientan en el banquillo de los acusados del Prius es será técnica y no política lo acaba de decir aquí en la SER la nueva presidenta de la Cámara Baja la socialista Meritxell Batet Aimar

Voz 0027 00:39 presidenta del Congreso que a las once se reúnen en la Zarzuela con el Rey Felipe VI para informarle de la constitución de las Cámaras Batet no ha concretado aún cuando se analizará la situación de los presos preventivos ni se ha pronunciado sobre si deben ser suspendidos eso sí desliza que en su opinión la ley es bastante clara

Voz 1544 00:55 la Ley de Enjuiciamiento criminales es bastante clara creo que el Reglamento del Congreso también pero en cualquier caso creo que es bueno que que respetemos los tiempos y creo que es bueno que la Mesa se reúna y pueda poner en común cuáles cuáles son las las reflexiones la mesa no no va a tomar una decisión política al respecto la mesa en todo caso si si es que tiene que tomar alguna decisión será estrictamente jurídica

Voz 0027 01:22 se lo contábamos hace unos minutos más de trescientos agentes de la Guardia Civil practican a esta hora registros detenciones en cinco provincias de Andalucía es una macrooperación contra el tráfico de drogas con especial incidencia en el Campo de Gibraltar que más sabemos Radio Algeciras Cándido Romadera

Voz 0636 01:36 a estas horas continúa abierta la operación que desde las cinco y media de la madrugada está llevando a cabo la Guardia Civil en colaboración con

Voz 1926 01:41 la policía de Gibraltar en diferentes provino

Voz 0636 01:44 en pie Andalucía en concreto en Cádiz Málaga Huelva Granada Sevilla donde se están practicando numerosos registros en no se concreta todavía el número de detenciones pero fuentes próximas a la investigación confirman a la Cadena Ser

Voz 1727 01:57 que ya son numerosos los detenidos en este opera

Voz 0636 01:59 digo que trata de luchar contra las redes que operan el narcotráfico en la zona del Estrecho de Gibraltar en su área de influencia en torno al mediodía la Guardia Civil va a aportar todos los detalles de una operación que repetimos continúa abierta el

Voz 0027 02:14 juez de Valencia que investiga la intoxicación de un bebé de diecisiete meses con cocaína y cannabis ha dejado en libertad provisional a la madre del niño y a su pareja pero le ha quitado la patria potestad a la mujer los dos fueron detenidos poco después de que el bebé ingresara en coma en el Hospital La Generalitat valenciana se va a hacer cargo ahora de la tú

Voz 1926 02:30 la del menor el tribunal de Florida que ha vuelto a J

Voz 0027 02:32 dar al español Pablo Ibar va anunciar hoy su sentencia tiene que decidir si lo condena a cadena perpetua o los envía de nuevo al corredor de la muerte esperar una ejecución por un triple crimen de hace veinticinco años que él insiste no cometió en Hoy por hoy hemos hablado con Tania

Voz 2 02:48 yo en mandar a Pablo no va a solucionar nada están condenando a alguien por matar pero serán la vuelta les sentencian matando le es una reacción que sólo crea más víctimas

Voz 1727 02:59 nosotros somos las víctimas invisibles

Voz 2 03:01 que estamos sufriendo es un círculo vicioso que continúa una y otra vez de trabajo

Hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido Cadena SER

Voz 1727 03:36 son las nueve y tres ocho y tres en Canarias ha muerto Eduard Punset el divulgador científico Joan Bofill día

Voz 0931 03:41 si bon día lo acaba de hacer público su familia en las redes sociales anuncia que este veintidós de mayo ha fallecido en Barcelona Eduard Punset tras una larga enfermedad en estos momentos tristes aseguran para tanto su familia quiere compartir imágenes recogidas por el equipo de su programa de divulgación científica acaban de publicar un vídeo recordando a Eduard Punset que habría fallecido tras una larga enfermedad según acaba de confirmar su familia en las redes sociales

Voz 1727 04:14 Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy bueno

Voz 4 05:21 en el capítulo de hoy primero voy a ir a ver al jefe del Estado para darle cuenta de la constitución formal de de aquí

Voz 1 05:31 desde su creación ateniense la democracia siempre ha tenido algo de espectáculo son los mismos que el apoyaron la moción de censura Amina pronunció Vergüenza vergüenza nacional pues ha permitido que sabe de presos políticos y lejana

Voz 4 05:45 María soy que debería preocupar a todos lo que han venido a volver a humillarnos españoles no lo vamos a lograr hemos intentado aportar la máxima normalidad que es tremendo pero ese espectáculo no debe ser un espectáculo electoral el de los gritos o la falta de respeto

Voz 5 06:01 el la

Voz 4 06:13 la expresión plural diversa de una sociedad plural y diversa tuvimos a Marc España por lo que nuestro país es diverso y plural que estamos un Parlamento plural diverso somos más necesarios

Voz 7 07:29 es decir Meritxell Batet lo que dicen es que hay que dialogar hoy con quién dialogan ellos Junqueras Campus de encontrar porque conmigo no dialoga con Pepa Bueno

Voz 9 07:36 cada uno de nosotros somos del pueblo español nos pone aquí para que los representemos en su predicado categoría de ciudadanos pero ninguna somos el pueblo música

Voz 10 07:52 la pie vio cómo somos

Voz 4 07:58 de qué te ríes Cristina Monge

Voz 1727 08:00 de qué es genial este la fuente

Voz 11 08:03 qué mezclando la actualidad con las canciones con la música de este tono calmado esperemos que tenga la legislatura de diálogo de acuerdo bueno me parece brillante lo que hace todas las mañanas me acuerdo

Voz 1727 08:13 viendo el verso nosotros somos quien somos o de este presidente del Senado que es el filósofo hoy que ayer decía eso de aquello que todo lo explica Teo no explica nada

Voz 4 08:26 también es verdad es verdad

Voz 1926 08:29 lástima que no este Punset también para buscarle matices a todo esto no me me parece que es oportuno darle un pequeño homenaje ella quedaba Eli

Voz 1727 08:37 noticia verdad ese muerte vamos a ir a Barcelona dentro de unos minutos para para eso para rendirle homenaje al divulgador científico yo quería yo quería destacar

Voz 1926 08:46 precisamente que que ese Punset que al que en los últimos años quizás hemos visto en algún aspecto característico y con algunas expresiones singulares de su acento es nombre que fue consejero de Tarradellas que fue ministro de Suárez de Relaciones con las Comunidades Europeas que fue diputado y que además tenía detrás una una biografía en el franquismo huyó de España había estudiado a Los Angeles el bachillerato pero huyó de España y luego pasó por Londres París fue director de Economics este economista el Fondo Monetario Internacional tiene un personaje muy interesante que quizás es a veces empequeñecido por eso mes que circulan por las redes nos pueden hacer perder la perspectiva

Voz 1727 09:23 es no pero hay generación de naturalmente generaciones de españoles que lo conocen en su faceta de divulgador que es muy importante en esa faceta muy muy importante

Voz 1926 09:32 sí que lo fue porque además tuvo el talento ya que tener su formación y talento para llevar la ciencia y la tecnología conectarla con la vida real con la vida cotidiana para hablarnos de nuestra biología de medicina de Astronomía de Sociología decir para hablarnos realmente de todo aquello que conecta con nuestra vida cotidiana y que no se limita a veces a esa formulación es científicas que pueden quedar más lejos no yo yo un nombre al que admire realmente no me parece una figura muy interesante lo hemos sobre punto

Voz 1727 10:02 lo que nos ha dejado a los ochenta y dos años legislatura larga la que se anticipa después de lo visto ayer ciento setenta y un votos a favor de Meritxell Batet como presidenta del Congreso a uno de la mayoría absoluta esa mayoría que ese artículo para aprobar su candidatura puede fallar bueno está Coalición Canaria dentro y tiene elecciones este este domingo los intereses de unos y de otros varían pero lo que sí parece Henri Giuliana es que sea con unos partidos o con otros puntualmente hay legislatura para rato

Voz 0568 10:39 bueno yo sí pienso estoy bastante convencido de que hay legislatura para cuatro años insisto lo que decía antes todavía no conocemos hacemos la da idea de lo que supone que se abra un periodo político en el que que tanto los partidos como también los medios de comunicación por la mañana no estén calculando si esta decisión va a influir de una manera inmediata en la relación de fuerzas electoral al cabo de tres meses no esto es va a ser nuevos es decir las decisiones se van a tomar iban a tener que valorar pensando en sus efectos a medio plazo lo que puede pasar de todo cuatro años eso no os va a sorprender incluso cómo se va a gobernar el país Ésta es la gran pregunta a partir del lunes ayer quedaron quedó claro que hay una cifra posible que son ciento setenta y cinco falta uno para la mayoría absoluta pero e incluso diría que ese uno podría de soy de la coalición que gobierne o que establezca una mayoría parlamentaria puede alcanzarlo por lo tanto está una cifra hay otra cifra de ello también creo que se el lunes la otra cifras ciento ochenta es decir PSOE más Ciudadanos creo que a partir del lunes habrá fuertes presiones para que esa convergencia se produzca entre el PSOE y Ciudadanos lo que pasa que ayer vimos a un Albert Rivera muy alejado de esa hipótesis puede rebobinar ciudadanos puede en política todo es posible sobre todo en los tiempos actuales puede rebobinar Albert Rivera no lo sé

Voz 1727 12:11 puede rebobinar Albert Rivera Teo

Voz 1926 12:13 bueno yo lo encuentro muy difícil es verdad que ahora mismo todo lo ha mencionado también Meritxell Batet y me parece que somos todos muy conscientes de que todo lo que está sucediendo ahora mismo está a expensas de los resultados de las elecciones del domingo están está todo hecho en clave electoral y por lo tanto tienen una provisionalidad y una cierta fugacidad me incluyo todo el esperpento o lo esperpéntico que ayer se sumaba a la a la constitución de la de las Cortes por supuesto podría cambiar pero parece muy difícil porque lo que ayer le hizo Albert Rivera fue demostrar claramente que su batalla por presentarse como un auténtico partido de la oposición o al menos con lo auténtico líder de la oposición la la va a hacer práctica no no no pretende que sea meramente sentimental sino que ayer la madrugó evidentemente ese es el liderazgo a Pablo Casado aunque hay yo comparto con Meritxell Batet que que el Partido Popular fue prudente pero es decir que que realmente el gesto de de Rivera fue muy sobreactuado pero yo creo que los gestos que se están produciendo hasta ahora indican que no que no va que no va a rectificar Albert Rivera y que esa cifra de ciento ochenta ese no sé si en algún momento podrá funcionar como aritmética parlamentaria pero me parece que se va a quedar en un decidiera turno o en un en un posibilismo pero que no se va a transformar en nada concreto

Voz 12 13:31 no olvidemos que vamos a entrar en un periodo donde el conjunto del bloque conservador tiene que definirse no tiene que recomponerse y efectivamente ahí se va a jugar mucho a ver quién ocupa ese primer puesto quién ejerce el liderazgo cómo se articulan los distintos roles entonces yo creo que ahí hay yo soy un poco más pesimista que Enric porque creo que la legislatura sea daga en vamos a ir cuando convocatorias electorales de comunidades autónomas cada x tiempo ya veremos a ver cuando finalmente que va hacer que también se siga teniendo una perspectiva una perspectiva electoral el presente no sobre todo en ese momento en que la derecha insisto en esa idea está recomponiendo sus roles ciudadanos nítidamente ya quiere jugar a sustituir al Partido Popular como como el líder de la del del bloque conservador yeso va a hacer pues que de alguna forma se juegan mucho no también a esa política espectáculo de todas maneras yo creo que sí

Voz 1727 14:16 el espectáculo y tensionado las instituciones que por más grave porque ayer en fin yo creo que lo cuentas tuvo hoy Enrique en el artículo La Vanguardia no si el PP se suma a la petición de Rivera hubiéramos tenido un momento de mucha tensión institucional

Voz 0568 14:32 a ver si ayer hubiese levantado la mano se hubiese levantado al lado de Rivera el pleno se hubiese roto yo y está ahora estaríamos discutiendo de otras cosas si todo esto es apocalipsis que hoy aparece en algunas portadas de periódicos Fire

Voz 1926 14:46 se habría que se tendría que haber hecho ediciones especiales

Voz 0568 14:49 digamos que a ya estaríamos hablando de que se rompe la sesión de constitución del Congreso de los Diputados a España que sea es es decir que se rompe la institucionalidad esto es lo que estuvo en riesgo ayer it be creo que hay que subrayar que Casado tuvo una título Rabat políticamente sustantiva es decir Casado nos el evento no no no levantó la mano no dijo hay que parar el pleno no lo dijo no dijo lo dijo no lo hizo por falta de reflejos no lo hizo porque no quería hacer seguidismo de Rivera que sale había adelantado que le había Madrugá dado la posición como se decía ahora puede ser pero tal y puede ser que no lo hizo porque el Partido Popular sigue que ha sido parte que es un partido de gobierno mantiene unos reflejos institucionales que están ahí yo le pongo un ejemplo los aplausos de Ana Pastor a la nueva presidenta del Congreso

Voz 1926 15:48 sí sí no quería añadir una una cosa que han tenido cuatro años para haber cambiado la cuestión de la fórmula obligatoriedad del juramento para evitar que haya matizaciones quiero decir yo creo que ellos han asumido la doctrina del Tribunal Constitucional esa doctrina que efectivamente tiene ya treinta años au porque porque procede de lo del año ochenta y nueve de la Constitución del ochenta y nueve por tanto el Partido Popular ha asumido que en el momento de tomar posesión pues pues hacer ese juramento esa promesa pues hay una cierta libertad para para además por algo que a mi me parece que es muy interesante y que yo no sé si lo ha mencionado alguien esta mañana podría ser Xavi Vidal Folch porque cuando alguien termina diciendo lo hace por imperativo legal otra cosa en la cuestión de los presos políticos que me parece más delicada pero cuando en definitiva se dice que se toma que se hace por por imperativo legal oiga es que eso es justamente lo que pretendemos que sea por imperativo que usted asuma la ley si si se trata de eso sí nadie hay que hay que elogiar la pluralidad en el Parlamento como como ha hecho Batet esta mañana no hay que hay que hay que celebrar que nadie pueda arrogarse la representación del pueblo no que todo sea al pueblo pero nadie el pueblo oí hay que hay que saber escuchar al otro eso está muy bien así que que el imperativo legal pues no deja de ser incluso buena noticia no asume usted la ley es es judío una problema de aquí

Voz 1727 17:05 una una obviedad Teo porque una vez que una ley Se aprueba en las Cortes españolas es que es imperativo cumplirlo es que es imperativo para todos y una vez

Voz 12 17:14 se presenta a unas elecciones implícita y explícitamente está asumiendo ese sistema ahí está asumiendo esa legalidad por lo tanto ahí sí que tiene mucho de esa liturgia que decía estudiantes Teo el hecho de decir que sea asume asume por imperativo legal no sea en el sentido de que decir si está aquí es porque ya las miran a la complejidad

Voz 1727 17:31 la complejidad de la vida política española lo que han resistido las instituciones de nuestro país y los los momentos graves a los que nos hemos enfrentado lo demuestra un detalle no esa sentencia a la que todo el mundo se refiere hoy a propósito del juramento o promesa que hacían los diputados de Batasuna en el año setenta y nueve por impago tuvo legal que son los que inauguran esta esta tradición entrecomillas esa sentencia el Tribunal Constitucional diciendo que siempre que se acata la Constitución la fórmula bueno pues es no es tan importante la dicta un tribunal constitucional presidido por Francisco Francisco Tomás y Valiente asesinado por ETA cinco seis años después calculo de de de esa sentencia la vida política española no ha sido fácil en ningún momento no estamos descubriendo ahora mismo la pólvora con esta legislatura ciertamente eh ciertamente complicada no digo que está no no no lo sea pero ha habido otros momentos de muchísima tensión se han ido superando con cierta naturalidad que debe pasar a vuestro juicio con los presos y en situación preventiva que ya son diputados hoy hay un editorial en el país en el que dice ojo que esta tensión que introduce en el Parlamento la bata ya de la derecha puede llegar a provocar sobre actuaciones en la toma de decisión de una decisión muy delicada muy delicada y que en un sentido u otro hay que tomar en fin con todos los aportes técnicos posible todo el tino político deseable que puede pasar hay alguien tiene alguna idea más allá de lo que nos ha dicho aquí en esto el programa la vicepresidenta que a su juicio tienen que ser suspendidos

Voz 0568 19:16 sí bueno yo pienso que el Tribunal Supremo ha jugado a Pat momento no está jugando bádminton con el con el Congreso y eso tiene una cierta significación política es decir el Supremo podía haber dictado comunicado congreso de que considera suspendidos sabemos a los diputados presos y que se aplicase digamos esta suspensión sin tras la darle la decisión El hecho de que es decida tras la decisión es un enfoque político de la cuestión la pelota de bádminton que salta el Tribunal Supremo iba a parar al Congreso y que nos indica algo que nos indica lo indica algo eh evidentemente para la Mesa del Congreso que está compuesta por partidos políticos tomar una decisión ahora cinco días de una campaña electoral tiene un peso político que se va qué va a pasar a ver yo creo que no va a haber una decisión hasta la semana que viene estos es es seguro hay una posibilidad que hoy la punta Josep Maria Brunet en La Vanguardia que es que la Fiscalía de alguna manera la pelota de bádminton vuelva al Supremo en la medida que la Fiscalía haga una petición de aclaración al Tribunal Supremo planteando lo siguiente es decir que se considere que los diputados ya están suspendidos y que simplemente se trata de aplicar esta esta suspensión ya formulada por el Tribunal Supremo no es lo mismo puede parecer una cosa de de muy pequeño matiz

Voz 1727 20:52 pero lo más lo mismo dramático no en la XXI ocho y veintiuno en Canarias

Voz 1 24:56 en la Cadena Ser

Voz 27 25:26 son las nueve y veinticinco hora ocho y veinticinco en Canarias y el día amanece si acaba usted de despertarse incorporarse a la sintonía de la Cadena Ser con un adiós adiós a Eduard Punset en Lucía Taboada ha estado recopilando esta biografía jalonada de muchas cosas no porque has sido escritor ha sido político es economista era economista pero sobre todo su biografía está coronada por su tarea muy importante trascendental como

Voz 7 25:58 divulgador científico Gescrap alimente por lo que la mayoría de nuestros oyentes no conocen

Voz 0027 26:04 jurista escritor economista político divulgador científico acercó la ciencia muchas también aquí en Hoy por hoy al menos una vez al mes con Carles Francino una pequeña hay particular parcela de radio

Voz 0521 26:15 radio Punset Eduard Punset buenos días amigo muy buenos días qué tal Edward como estábamos pues se deja reflexiones como esta por primera vez tenemos futuro yo les digo a mi gente digo oye pero vamos a ver por primera vez lo que nos preguntamos lo que afirmamos es que hay vida antes de la muerte porque hasta ahora con treinta años de esperanza de vida a la gente sólo podía pensar en si había vida después de la muerte

Voz 1727 26:45 de de costo formidable talento hay energía a divulgar

Voz 28 26:47 partir ideas y conocimientos apoyándose en su insaciable curiosidad y su eterno optimismo ha escrito su familia en redes sociales

Voz 1727 26:54 gracias Lucía Joan Bofill y se van produciendo desde que se conoció una noticia desde que la familia lo ha comunicado las reacciones hay en Cataluña

Voz 1926 27:02 sí destacaba por ejemplo

Voz 0931 27:05 sobre todo este tuit de la Familia con este vídeo en el que recuerdan del programa Redes que dirigió durante dos décadas con un quién a lo largo de toda su vida dedicó formidable talento y energía divulgar y compartir ideas y conocimientos hay muestras de apoyo por lo tanto la familia por ejemplo desde la Generalitat el vicepresidente aragonés ha destacado su figura de ciudadano comprometido esto como divulgador científico como consejero de finanzas del Govern de Tarradellas y recordaba aún es una conversación que tuvo con él cuando estés residía en Pineda de Mar también de Lambert el ámbito científico por ejemplo desde una de las instituciones en las que había colaborado como asesor de la Fundación Cotec destacan que participó en la creación que demuestra su liderazgo con sólo con la innovación un referente intelectual aseguran agradecimiento al maestro de

Voz 1727 27:51 la divulgación gracias Joan no no es suficiente con ser muy muy muy bueno cada uno en lo suyo Cristina Monge en el mundo en el que vivimos la capacidad de comunicarlo es esencial y nunca se le agradecerá suficiente a Punset esa tarea que hacía tal

Voz 12 28:06 cuál y además es que yo cada vez estoy más convencida de que para explicar algo bien de forma que lo entienda todo el mundo hay que saber mucho de ese algo me cuando cualquier ha explicado a alguien a un niño a un compañero a cualquiera sabe que para hacerlo de una forma sintética aclara hay que llegue tienes que ser realmente un experto en eso no yo creo que hay Punset sí que hizo una enorme labor de divulgación y una enorme labor de de hacer llegar no

Voz 1727 28:28 Giuliana

Voz 4 28:30 hacías claro si yo recuerdo sobre todo

Voz 0568 28:34 evidentemente les recuerdo de de de esta última etapa más televisiva pero tengo muy buen recuerdo de él en el tiempo de la transición cuando fue cuando fue ministro cuando fue consejero de la Generalitat fue consejero de Generalitat en la época de Tarradellas lo recuerdo además por una característica en la indumentaria en aquella época en que Tarradellas impuso las corbatas en el Consell se esto es Israel llegó Tarradellas del exilio la primera orden que Dios que quería que todos los consejeros lleva sin corbata Él lleva corbata pero además llevaba un Full Art muy visible bufandas de Punset eran eran distintivas

Voz 1727 29:17 algún veterano diputado en las Cortes españolas me recordaba estos días que nos parece que hemos descubierto la pólvora con esto de que en el Congreso de repente haya gente vestida de distinta manera veces hice repasado repasar las imágenes de las Cortes Constituyentes por ejemplo que también entonces

Voz 0568 29:32 eso descamisado eh

Voz 1727 29:35 pues bien entrado que las Cortes gente de todo tipo fundó unos suele encontrarse nuevo en la vida cuando sale a la Carrera de San Jerónimo este es un día especial con mucha información Pedro Sánchez se va hoy de campaña Andalucía porque vuelve la campaña eh lo de ayer era parte de la campaña no sólo no tienes no no sí no no sólo lo era parte de la campaña hoy vuelve la campaña en plenitud él se va Andalucía tiene dos mítines allí uno por la mañana en Córdoba otro por la tarde en Sevilla en los dos le va a acompañar Susana Díaz les vamos a ver seguro son riéndose abrazándose hablando de unidad levantando juntos el brazo para saludar fraternalmente al pub explicó pero esto Inma Carretero termina el domingo no digo lo de los abrazos si tal

Voz 0806 30:23 sí han sido dos campañas seguidas en las que Susana Díaz ha ido con Pedro Sánchez por toda Andalucía tenía claro que no iba a cederle espacio pero esto efectivamente acaba caballa previsiblemente ya hoy va a continuar con su

Voz 1727 30:35 discurso de que más pronto que tarde volverá a ser

Voz 0806 30:38 la venta de la Junta de Andalucía haciendo valer además los resultados del veintiocho de abril como prueba de la fortaleza electoral de su federación a pesar de haber perdido la Junta pero en Ferraz no están en esas fuentes de la dirección federal nos anticipan que están preparando el siguiente asalto que es intervenir las listas de las diputaciones provinciales presididas siete de ellas por los secretarios provinciales del PSOE todos afines a Susana Díaz aunque unos con mejor relación que otros con Ferraz y una provincia sevillana más importante en términos electorales tiene al frente al presidente del PSOE de Sevilla que es además el padrino político de Susana Díaz hay Ferraz quiere plantear la batalla hay fuentes de la dirección federal que hablan de desplazar a algunos presidentes mientras que la dirección andaluza no dan crédito a todo esto aseguran que eso sería prácticamente una declaración de guerra y que no se va a producir dicen que habrá negociación veremos qué ocurre en el mes de junio pero por el momento los precedentes son los que son ninguna afín a Susana Díaz tiene mando en plaza en el Congreso ni en el Senado y hay andaluces con peso en el Gobierno y en Ferraz pero ninguno alineado con la dirección andaluza a la que Pedro Sánchez cada vez va a Chuck achicando más el espacio en una clara estrategia de desgaste

Voz 1727 31:55 buen viaje email que nos cuentes bien los besos y abrazos en la cuenta atrás gracias

Voz 4 32:01 claro la batalla en la derecha que

Voz 1727 32:02 es descarnada que se recrudece claramente a partir del resultado del domingo esa batalla en la derecha que nos tiene muy entretenidos y nos va a tener más oculto otras batallas Teo estas una la que acaba de contar

Voz 1926 32:15 Nos Inma sí sí sí sí además ha dado algunas de las claves que vamos a ver yo yo la verdad me me cuesta también igual que al que que en algunos dirigentes se sus analistas algunos dirigentes del socialismo andaluz actual creer que a presidente de Diputación que están en el cargo le vayan digamos a defenestrar no vayan cortarles el paso a la a la reelección pero puede suceder en cualquier caso a quienes no están en el cargo sí sí que seguro que Ferraz va a ser quien decida quiénes van a ser los presidentes de diputación si tienen la posibilidad por ejemplo de recuperar Málaga pero lo que sí está claro es que hay una estrategia de desgaste hacia el sur lo mismo no hay calendario orgánico que permita pensar en plantarle batalla la otra opción sería liquidarla de un modo sangriento y aunque o de Tronos están muy cerca en principio no se no se plantea esa posibilidad y por tanto lo que se iba a haber es una guerra de desgaste continuo como decía Inma ir a falta de calendario orgánico se trata de ir la minando al mismo poco a poco hasta que lejos de la aspiración de la ex presidenta de volver a hacerlo en la próxima oportunidad pues abandone la idea de poder serlo

Voz 12 33:23 sí yo creo que en el comienzo de esta legislatura larga que regional anunció un momento vamos a ver dos batallas una comentábamos antes de recomposición en el seno de la derecha y otra en el interior de los partidos de la izquierda en los dos muy porque efectivamente esa batalla dentro del PSOE está muy viva y ojo a lo que pasa este próximo domingo en las elecciones autonómicas y municipales sobre todo con el epicentro aquí en Madrid aunque no solamente para ver finalmente cómo queda la relación de fuerzas entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón dentro de Unidas Podemos Icon Izquierda Unida al lado por supuesto por lo tanto yo creo que hay hay dos claves quiénes van a tener muy pendientes en este principio de regir a Touré que vamos a ver movimientos como éste

Voz 4 37:26 la Cadena SER

Voz 1727 37:37 son ahora las nueve XXXVIII las ocho y treinta y ocho en Canarias que jamás pensé que diría esto que voy a decir pero lo voy a decir si hay alguien que todavía no ha visto el último capítulo de Juego de Tronos le importa el importa no saber el final para poder verlo me parece relevante

Voz 4 37:57 no voy a decir que apague la radio

Voz 1727 38:08 porque a mí nunca me pareció irrelevante a mí me gustaba disfrutar de cada capítulo que supiera el final pero cualquiera decía nada abrimos mesa de debate sobre la serie de HBO que ya Bono monopolizado las conversaciones de los últimos días que ha servido para teorizar sobre estrategias tácticas legitimidades sobre el poder y sobre sus consecuencias en plena campaña electoral a las puertas de un súper Domingo de urnas hablamos de Juego de tronos con nuestros compañeros de cultura de la SER Pepa Blanes buenos días hola qué tal

Voz 1463 38:42 buenos días José Manuel Romero buenos días

Voz 4 38:44 Pepa buenos días siguen a mi lado Enric Chris

Voz 1727 38:47 también hay Teo Theo ha visto la serie entera y qué te pareció el final Teo bueno yo yo entiendo que más que decepcionante me pareció precipitado decepcionante yo no lo he dicho lo has dicho tú no no tengo más que desenfrenados

Voz 1926 39:02 que han sido un mensaje general que hay millones hay firmas en en en Change punto org pidiendo que se escriba que se replantee en fin hay un cierto ha habido un cierto desencanto de los de los grandes seguidores yo creo yo sí me he visto precipitado el final en el

Voz 0027 39:16 dudo de que era unas tramas muy bien y Lada así con muchos matices Si bueno pues ha sido ha sido unos costos finales en esos seis episodio de ellos muy impresionantes pero estrictamente bélico sí ir donde

Voz 1926 39:29 algo maravilloso de la serie los libros de Martin y de la serie sobre todo en las dos primeras temporadas en La Sexta que es eso

Voz 1727 39:36 me pregunto pero al final le pregunto sólo por el final sí

Voz 1926 39:39 yo te diría te diría que hay en mi opinión desaparece desaparece esos esas complejidades morales esa dualidad iraquíes todo demasiado plano demasiado directo con un final esa última escena debe casi que que que pretende bordear la democracia en el mundo feudal un poco un poco ñoña

Voz 1727 39:58 Pepa Romero sabéis que pensé yo pensé Si fuera ciudadana de los Siete Reinos este es el final que yo querría si fuera un habitante de los Siete Reinos esté claro que querría este era como espectadora de la serie Pepa Blanes se me queda todo un poco pastel

Voz 4 40:15 no

Voz 1463 40:17 todo el mundo se hoy su trocito nadie Content contento del todo nadie infeliz del todo sí sí a mí bueno voy a hacer una me suena un poco a la al consenso de la Transición me voy a poner ya intensa no este conteo que ha sido todo muy precipitado sí que es un final de consenso ya no sólo por la simbología política no sino también porque al final la propia serie pues ha evitado que personajes más obvios con muchas filias y fobias se sentarán en el trono así una temporada irregular como decía Theo que me ha gustado mucho su explicación con capítulos donde no pasaba nada en otros donde pasaba de todo bueno pues al final esto ha sido un cierre de heridas e cómo pasan los fenómenos de fans tan grandes hay muchísimas decepciones es que había muchísimas teorías nada más había que mirar en Internet y claro pues no todas estaban en la mente de sus creadores

Voz 37 41:02 es que nuestros dónde

Voz 38 41:05 hicimos hacerlo juntos

Voz 4 41:09 Amparo

Voz 1084 41:10 sí y aquí con este romper la ruede con este personaje viene la polémica lo que hay que preguntarse tras ocho temporadas esta serie ha sido fiel Asimismo se ha traicionado en el último momento es decir Xavi sí han sabido acabar de una manera lógica aussie en las últimas temporadas pues ha sido una huida hacia adelante de los creadores que tenían que encajar todas las piezas el profesor de la Universidad de Navarra Alberto aún piensa que el relato ha ido perdiendo matices riqueza narrativa más brocha gorda para adaptarse pues es a esas audiencias millonarias

Voz 39 41:39 con un relato que fue simplificando se complejidad narrativa así cumplida Mora al mal al entre muchos de los elementos en los que constantemente al inicio le rompió la cintura del espectador al final se convirtió en algo más previsible

Voz 1463 41:57 muy claro el problema de esto es que bueno pues una serie que nos dejaba reflexiona sobre la actualidad política no salvando las distancias evidentemente pero bueno pues ese puede con cualquier fin eh utilizar cualquier fin para acabar con la desigualdad o con cualquier otro problema de la sociedad pues esto al final es verdad que ha quedado simplificado

Voz 1727 42:16 se esa reflexión Por otra parte la de si el fin justifica los medios que está en el centro del debate político desde hace mucho tiempo y ahí sigue Juego de tronos por si alguien no lo ha visto y habrá mucha gente que nos escucha que no lo ha visto es una ficción que mezcla fantasía tramas casi de telenovela de fotón novela una ambientación histórica que nos traslada a una especie de Edad Media es un producto de cultura popular que ha conseguido penetrar de una manera impresionante a vuestro juicio Pepa Blanes José Manuel Romero por qué porque he tenido ese éxito Pepa que otras series no han tenido

Voz 1463 42:54 bueno pues para empezar por eso de culebrón legitimado no que ha sido una telenovela pero que las telenovelas tienen ese pues esa mala fama india que ha funcionado bien aquí no no parecía que estábamos viendo este rollo de telenovelas a parte pues no tiene muchísimos elementos el propio formato serie un relato clásico que eso hace que conecte con públicos muy diferentes la fantasía y luego toda la pues todas las las teorías políticas que hace que conecte con un público un poquito un poquito más elevado o que está fuera de la fantasía no luego pues las redes sociales la globalización dice

Voz 12 43:28 Jorge Carrión que es crítico del New York Times autor de tele

Voz 1463 43:30 a Shakespeare un libro muy recomendable que has ávido juntar a jóvenes y adultos no pero no como otras sagas como Harry Potter no porque su secreto ha sido el alcance transversal

Voz 40 43:42 encontramos tanto ese público más cautivo de la fantasía como el público maduro que sobre todo se fija en las pasiones y los personajes ir en el trasfondo político

Voz 1084 43:57 y luego en el caso de la trascendencia hemos hecho muchas lecturas es evidente que la serie tiene una complejidad política que recoge pues muchos debates filosóficos y políticos que no son nuevos pero quizá los explica pues de una manera menos compleja ha sabido jugar con todas esas capas con un público muy distinto aquí ha coincidido en España la crisis económica el surgimiento de nuevos partidos que veían la serie eso ha hecho que en España pues hubiera muchas referencias a la política actual al momento de cambio pero también en Estados Unidos Pepa están haciendo paralelismos la afición estadounidense venía de series que recogían un poco la psicosis de del 11S no Home Land Juego de Tronos nace con Obama con una visión idealista de conquistar el poder acaba con un villano en la Casa Blanca en sociedades dicen en Estados Unidos que se desmorona están bien pues una serie hija de su tiempo

Voz 1463 44:41 los tres lápiz

Voz 37 44:45 necesitamos con nombres al mundo mundo que necesitamos es un error

Voz 4 44:55 con Pepa Blanes está todo

Voz 1463 44:59 está todo porque estaba ese surgimiento de Trump el muro no y ese paralelismo de la inmigración con los caminantes blancos o incluso el cambio climático que otros han visto también el surgimiento de la extrema derecha o el feminismo no esto ha sido muy polémico sobre todo en esta última temporada porque es verdad que de Tronos es una serie con una grandísima variedad de personajes femeninos de todo tipo ha tenido una lideresa por ejemplo no que hablaba de problemas que sufrían las mujeres hablaba de violaciones de falta de credibilidad y sin embargo pues eh eh hay quien piensa que la SER ese aprovechado del auge del feminismo y que luego al final no lo era tanto bueno lo que sí que ha triunfado es de eso que tanto se habla del relato

Voz 1727 45:37 no hay nada más poderosa del mundo que una buena historia

Voz 1 45:43 ningún enemigo puede vencer

Voz 1727 45:48 porque además al final salvo Sansa la Sans a que nos decía esta mañana una oyente apasionada de la Ser de la serie La San esa es la única conserva un poco de foco no observa poder en invernales pero el resto del poder se lo reparten señores que han estado viendo como ellas Sebatián el cobre a lo largo de todas las series he dicho sea de paso bueno ya saben ustedes que a lo largo de los últimos años los políticos han visto las se le han regalado si no recuerdo mal eh Pablo Iglesias les regaló al Rey eh no sé qué temporada una temporada pero lo primero era si ya han ido opinando Annan José Manuel Romero bueno hemos preguntado a algunos que les parece Íñigo Errejón

Voz 0799 46:29 además Madrid en primer lugar que lo que mantiene unidos a los pueblos no son sólo códigos y por supuesto no son las amenazas sino un lazo afectivo una voluntad de ser en común y en segundo lugar que el poder es un lugar vacío que el trono en su lugar vacío no pertenece a nadie por nacimiento al final la propia intriga iba sobre el propio trono in que la democracia consiste en que lo ocupe quién lo ocupe sepa que está de paso y que tiene controles para no tener nunca un poder absoluto del PP

Voz 1727 46:57 Pablo Montesinos nos decía esto

Voz 41 46:59 ante después del penúltimo capítulo me esperaba cualquier cosa así que no soy especialmente crítico con el final me quedo eso sí con ganas de más porque me enganché pues gracias a mis padres que empezaron a verla y ya no pude parar aprendí eso sí a no encariñara demasiado con los personajes por si acaso porque la primera o la segunda temporada no recuerdo bien murió uno de mis favoritos y la verdad es que voy a echar mucho de menos Juego de Tronos

Voz 1727 47:29 de sus favoritos dice Pablo Montesinos morían favoritos todos los días todos los días todos los días de viaje este es mi favorito ay ay ay ay ay ay tienes que buscarte otro favorito para el siguiente capítulo estará parte de la emoción que desaparece en el final de la serie y que dicen los oyentes de la SER llevan toda la mañana opinando porque es todo lo que

Voz 42 47:47 todo ello lo que esperamos esperamos que contará con John Nieve gobernaran en paz y armonía invasivas se ha asumido el poder a la cabeza íbamos he leído la bola

Voz 1727 47:58 creo que no es un final absolutamente feliz

Voz 43 48:00 es un final de cuento no es un final Disney pues que terminar así no

Voz 1727 48:04 hubiera tenido que habían una serie como los Juego de Tronos

Voz 44 48:07 la verdad es que yo no entiendo muy bien la gente le ha gustado delfín al ex no sé realmente qué que esperaban de final de Juego de Tronos porque ah entonces gobernado Dane gobernado John P hubiese sido algo súper opio que todos nos esperaba por lo tanto yo creo que no ha sorprendido que han sido correctos que han sido motivos han dejado muy buen sabor de boca la verdad

Voz 4 48:29 mi análisis es que ninguno se había leído su programa electoral porque estaban fascinados con él ya está la tentación totalitaria pues actoral la tentación totalitaria

Voz 1727 48:49 de y cuantas camisetas han ido al cubo de la basura esta semana con Carles ellos hoy Khaleesi conclusiones del final de juego de de tronos por ejemplo de Pablo Cheney de Pablo Iglesias en Twitter dice Echenique presidente de la República Cataluña Estado Libre Asociado Iván Redondo sigue siendo la mano del Rey para todo

Voz 1463 49:09 los gustos hemos invitado

Voz 1727 49:11 dos seguidores de la serie para que intercambiar impresiones unos politólogo y la otra filósofa son amigos y han debatido en más de una ocasión sobre Juego de Tronos Manuel Rodríguez buenos días

Voz 1200 49:21 qué tal buenos días es codirector de cámara cita

Voz 1727 49:24 nunca una plataforma de divulgación de ciencia política a través del cine y las series y Nerea Blanco buenos días hola buenas ideas es fundadora de filosofar se lo he dicho bien verdad que es un proyecto de divulgación de la cultura filosófica es Juego de Tronos la serie más política desde el ala oeste de la Casa Blanca

Voz 1200 49:43 bueno yo creo que ha habido series específicamente sobre la política como el ala Oeste pero también House of Oscar o por quien se ha puesto muy de moda Juego de tronos la característica es que es más una serie sobre Lopo

Voz 1926 49:54 político sobre el poder sobre los confió

Voz 1200 49:56 acto sobre cómo se generan Alianza entonces hay mucha gente que ve una serie sobre dragones espadas no se quiere que realmente está habiendo un verdadero tratado sobre el poder y eso yo creo que enganchado a mucha gente que a priori no vería una serie

Voz 1727 50:10 critica

Voz 12 50:11 yo creo que la política los vemos los que sabemos mirar más allá de de los dragones y demás no no es tan fácil ver que es política porque la política de ahora parece que se hace con papeles ir detrás de la mesa no supone que no hay tanta violencia de tantos malos rollos entonces si es político pero pero no todo el mundo creo que vea la política de manera tan bueno eso es esa es una característica común o cualquier producto

Voz 1727 50:37 quiero obra que pretende llegar a mayorías no que tiene distintos niveles de interpretación y distintas maneras de mirarla el final escapa ciudadanos de los siete reinos que riáis este final

Voz 0568 50:52 bueno un ciudadano que Rial

Voz 1200 50:56 la solución que propone Samu el no que es una especie de de República en el que todo el mundo vote pero sí que me parece que el final se carga un poco la coherencia interna de la serie el el autor de los libros George R Martin siempre dice que un buen gobernante no es sólo bueno porque es buena persona sea tiene que ser capaz de gestionar también cuando la violencia cuando no entonces este