Hoy por Hoy (22/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0821 00:07 nos enterábamos hace una hora ha muerto Eduard Punset el divulgador científico escritor economista y también ex ministro ha fallecido en Barcelona a los ochenta y dos años Joan Bofill

Voz 0931 00:17 decía Punset hace un tiempo que no está demostrado genéticamente que él tenga que morir no está tan murió pero hoy dice el cáncer que padecía desde hace años se lo ha llevado su familia lo anunciado con un vídeo en las redes sociales imágenes que recuerdan al Punset político sentado al lado Adolfo Suárez en los años ochenta y también su etapa posterior en el programa Redes de Televisión Española

Voz 2 00:39 en un vídeo

Voz 0931 00:42 eran quién a lo largo de su vida dedicó su formidable talento y energía divulgar y compartir ideas y conocimientos el presidente Pedro Sánchez dicen Twitter que hacía sencillo lo complejo gracias infinitas por hacernos pensar aprender desde la Generalitat Pere Aragones destaca su figura de ciudadano comprometido desde el ámbito científico una de las fundaciones que ayudó a impulsar la Cotec habla de referente intelectual agradecimiento al maestro

Voz 1727 01:05 la divulgación y la presidenta del Congreso duda de que la mesa pueda tomar una decisión sobre la posible suspensión de los diputados independentistas que esta que en prisión preventiva antes de las elecciones del domingo Antonio Martín buenos días

Voz 1762 01:18 buenos días Pepa Meritxell Batet que en una hora se reúne con el Rey Felipe ha confirmado en Hoy por hoy que la misa se va a reunir antes de las elecciones pero duda como dices de quede tiempo para que tome esa decisión yo creo

Voz 3 01:28 la mesa así que se va a reunir antes de de las elecciones y por tanto pues eh tendremos que ver a los tiempos al final acaban de de ajustar no sé si se va a producir antes de se iba a dar tiempo nos quedan un par de días al final para para tomar esa decía

Voz 1762 01:45 sobre su papel como presidenta Batet ha defendido que va a intentar que el Congreso no se convierta en un espectáculo permanente y ha destacado que el partido popular no se sumara ayer a las protestas de ciudadanos pueblos

Voz 4 01:56 juramentos o promesas de distintos diputados

la Audiencia Nacional considera que los servicios mínimos ferroviarios en el transporte por carretera durante la huelga feminista del ocho de marzo del pasado año fueron abusivos es la segunda vez que los tribunales reconocen esos abusos después de considerar también excesivos los del transporte aéreo informa Rafa Bernardo la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia utilizan ambas sentencias el mismo razonamiento del que se sirvió para anular los mínimos del transporte aéreo de el ocho de marzo de dos mil dieciocho este pasado enero las resoluciones de Fomento no justifican y explican adecuadamente porque es establecieron los porcentajes concretos de servicios mínimos por ejemplo del cincuenta por ciento en el caso de las carreteras algo que van contra el principio de motivación de los actos administrativos sobretodo cuando limitar un derecho fundamental como el de huelga las sentencias todavía recurribles anula los servicios mínimos por carretera y ferroviarios del ocho de marzo de dos mil dieciocho y condena a la Administración a pago de costas fuentes de Comisiones Obreras indican que en el procedimiento de recurso de los servicios mínimos el ocho de marzo de dos mil diecinueve que fueron iguales a los de dos mil dieciocho la Fiscalía es ya en sus informes favorable a la anulación

Voz 5 03:02 cadena SER Madrid demostrar

Voz 0821 03:04 cuando el del candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid los nuevos presidentes del Senado y el Congreso acompañan Ángel Gabilondo en un desayuno informativo al que también ha acudido el ex presidente Felipe González el candidato apela al consenso en temas como la educación para acabar con veinticuatro años de desigualdades en Madrid ha dicho Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 03:23 sí buenos días la educación es la única garantía de alcanzar la cohesión social que necesita Madrid por eso cobrando propone un pacto educativo pero también tiende la mano para otro pacto que permita de una vez reformar el Estatuto de Autonomía madrileño el candidato socialista apela como decías al consenso total

Voz 6 03:39 me han dicho que yo estoy enfermo de consenso espero que no se me pasó porque es la inestabilidad no puede convertirse en un problema crónico de la política madrileña donde el último año hemos tenido tres presidentes y no hay prosperidad sin estabilidad

Voz 0861 03:57 sobre futuros pactos Gabirondo ha sido contundente los bloques bloquean hay que buscar ha dicho consensos

Voz 0821 04:02 de la justicia en admitida la querella que Izquierda Unida presentó contra Begoña Villacís por la sociedad que había tenido con su marido la juez concluye que no hubo conflicto de intereses cuando esa sociedad asesoró a varios sindicatos policiales en acciones contra el Ayuntamiento de Carmena Alfonso Ojea

Voz 0089 04:16 la inadmisión de la querella presentada por Izquierda Unida se basa principalmente en que la magistrada de instrucción del Juzgado número veintiséis de Plaza de Castilla avala toda la información societaria presentada por Begoña Villacís es decir en dos mil nueve la edil de Ciudadanos vendió su participación en la sociedad que tiene con su marido en el año dos mil once abandonó todos los cargos en esa mercantil contra esta decisión evidentemente cabe recurso pero la magistrada ya adelanta que esa información empresarial pertenece a registros oficiales por lo que su validez es permanente diez

Voz 0821 04:50 ocho grados en el centro de la capital hoy suben un poquito más las temperaturas las máximas van a rozar los treinta

Voz 1389 05:01 desde la ventana tu si oye la estabilidad esto que no dude nadie lo que pasa es que será una estabilidad en la zona de abajo con homilía el ascensor social yo creo que sea parados Santiago Niño todos los miércoles en la ventana

Voz 0521 05:17 pues con Carles Francino en la SER

Voz 1762 05:21 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 0521 05:25 en ese

Voz 5 05:28 servicios informativos

Voz 7 05:35 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido ha

Voz 8 05:45 recuerden esta música verdad redes de redes desde que las redes hablarán de nosotros

Voz 1995 05:55 ha muerto como ya saben a los veintidós años Eduard Punset uno de las voces que mejor ha sabido divulgar la ciencia en sus libros durante dos décadas

Voz 8 06:03 en un programa de televisión mítico como redes de nuestro país hasta el año dos mil trece

Voz 1 06:09 me programa bienvenidos a redes yo sé que dentro de cuatro años cuando den las campanadas para el final de este milenio

Voz 1995 06:19 qué otro

Voz 9 06:22 sesenta y tres programas en abril

Voz 0521 06:25 el dos mil ocho

Voz 9 06:26 redes empezaba una nueva etapa en Televisión Española

Voz 1995 06:30 pasaron muchos años oyendo hablar de nuevos inversores

Voz 0521 06:34 bueno distinta Fuji ver sesenta de puede haber otro pub genética durante décadas hemos asistido al debate sobre el que pesaba más fingida mucho advirtió donde yo no sé si es

Voz 1 06:48 por qué ahora la vida es alargado tanto

Voz 10 06:51 pero el ex astro nuestro conocimiento sobre las drogas sistema inmunológico

Voz 0521 06:58 resulta que el mejor Predictor de la salud de una persona

Voz 1995 07:02 Punset habló con los mejores científicos del mundo como jugar ganar mi pregunta es la siguiente

Voz 0521 07:09 pues sin Goodall lo increíble es que a menudo hablando Nóbeles me defino edificios

Voz 1995 07:17 había como Robin Warren sí mira Eduardo yo

Voz 11 07:20 trabajaba como patólogo en un laboratorio

Voz 1995 07:23 esta mañana los usaría que fueron también ustedes estos queridos oyentes de la Cadena Ser los que pudieran explicarnos la importancia del trabajo de alguien que durante muchos muchos años vida Tato de divulgar la ciencia conociéramos de que aprendí éramos un poco más todo lo que perdimos con él y todo lo que su figura significado en este país que es mucho Nos gustaría que ustedes lo condensar porque son los verdaderos protagonistas este programa a través del Barça queremos que nos llamen al seis nueve nueve treinta once veintidós que nos llamen escriban si quieren pero preferimos escuchar su voz para comentar todo el legado de alguien muy importante que hoy nos ha dejado

Voz 1083 07:59 bueno todavía muy buenos días hola buenos días tanto Manuel

Voz 1995 08:02 es físico hoy es también uno de los grandes divulgadores de la ciencia de este país muy conocido procedentes esta casa Manuel que ha supuesto el trabajo de Eduard Punset para el conocimiento científico de los españoles

Voz 1406 08:14 un hombre que tengo una carrera política muy intensa abogado economista y cuando dejó la política activa y de repente mostró esa curiosidad que sin duda debió tener siempre en torno al mundo el conocimiento científico una curiosidad que le llevó a hacerse preguntas y lo que es más simple durante hacérsela personas importantes y emitirlo por televisión y así nació redes no eso le dio una fama enorme porque de alguna forma recuperada para televisión la ciencia que te había perdido durante muchos años que que empezaron pues Ramón Sánchez Ocaña con horizontes yo mismo que tuve la ciencia o Alcores pero después había perdido la verdad es que de nuevo la que vuelve televisión es así en la segunda cadena ahí a horas intempestivas pero por lo menos había un espacio donde muchos españoles más jóvenes que los que veían aquellos programas antiguos puede ser bueno pudieron tener la oportunidad de acercarse al mundo el conocimiento esas la importancia trascendental de Punset al margen de todo lo que después pudiera pasar con bueno esto que algunos han criticado yo creo que lo más importante que quedase es que fue el hombre que devolvió la ciencia televisión desde el punto de vista de la curiosidad del ciudadano esto pero no necesariamente experto en marketing

Voz 1995 09:33 yo Manuel Familiar cuerdas optimismo infatigable su insaciable curiosidad límites los rasgos necesarios a la hora de de transmitir un conocimiento que en ocasiones es muy profundo muy denso

Voz 1406 09:46 sí pero en en hacía preguntas y eso es importantísimo porque muchas veces tenemos la tentación de cuando sabemos un poco Tarrasa después tras casi antes de que nos hagan las preguntas de no que preguntaba a los que había mucho y después

Voz 1762 10:00 cada de cualquier pero no era un señor

Voz 1406 10:02 porque de alguna forma pontificar no es lo que hacía era escuchar escuchar mucho esa curiosidad insaciable que llevaba hacer magníficas entrevistas yo me eso básicamente de toda la obra de Punset en el campo de divulgación con su muy buenas entrevistas a muy buenos científicos de todo el mundo

Voz 1995 10:21 Manuel Toharia muchísimas gracias por atender la llamada de la Cadena SER muchísimo

Voz 1406 10:24 además es un placer a pesar de la circunstancia

Voz 1995 10:27 desde luego ha muerto a los ochenta y dos años Eduard Punset te vamos a hablar con Eduardo Sáenz de Cabezón matemático presentado el programa de La dos orbita laica que de una forma otra ocupa ahora mismo ese espacio de divulgación científica en La dos de Televisión Española Eduardo estuvo

Voz 1083 10:44 Eduardo muy buenos días muy buenos días qué tal tu recuerdas el programa Redes de Punset

Voz 12 10:50 claro sí sí sí hizo muchas veces el problema que me encantaba

Voz 1995 10:55 maldito que aprendí que aprendí este con ese programa por ejemplo tú que después te has dedicado a la ciencia

Voz 12 11:01 sí estaba pagar parque que algunas de las entrevistas que me magníficas que el y sobre temas que no si fue precisamente venía viendo el título del programa no es porque entonces conectaba de lugares de saber que en principio uno cuando se sentaba ante al televisor antes de empezar el programa lo hubiera sospechado que que estaban conectados no recordar unos programas sobre teoría de redes sociales por ejemplo el que entrevistaba a algunos investigadores sobre estos campus canina en avión

Voz 1406 11:32 poco la yo no sabe que siempre estoy

Voz 12 11:35 dos ex investigaban esto a estos niveles para mi madre me aportaba a parte de de los temas interesantes que trataban entonces a mí me gustaba la calma con que se hacia los centralistas que esto bien es decir bueno pues para creo que lo han señalado antes la curiosidad que tenía eh que era un de alguna forma vocero de la curiosidad y a mí eso me me encantaba

Voz 1995 12:00 contaba Toharia lo de las preguntas es verdad que en el fondo esto va de hacerse preguntas todo en general la ciencia la política la sociedad el fue todo Babia hacerse de hacer preguntas en este caso las preguntas correctas

Voz 12 12:13 sí Amir yo recuerdo también una una anécdota que anotaba a él o sobrellevar los rota que era profesor de matemáticas Sofía este hombre llevaba llevaba premios a clase llevaba yo creo que yo creo que patillas de Coca Cola eran las daba a que nació lo mejor preguntas y respuestas en las glacial mejores preguntas porque suele estimulaba a él como profesor estimulaba toda la clase y a mi me parece que es un poco el de alguna forma de Punset también no el ser ese especie de de profesor que estimula a los profesores y estimula el estudiantes también con las preguntas y se deja estimular

Voz 1995 12:55 pues sí Eduardo esperamos que gente como tú sigue haciendo las preguntas ya además de una forma tan brillante la televisión como lo hizo dar Punset Sáez de Cabezón ahora mismo al frente de órbita laica a un programa de ciencia divulgación en dos Retevisión española una

Voz 1083 13:12 hace grandes Eduardo Bueno uno dos por último eh

Voz 1995 13:15 dejadnos hablar con con uno de nuestros científicos de cabecera profesor de la Politécnica Valencia gran divulgador científico

Voz 1083 13:22 Nuestra escéptico José Miguel Mulet Mulet muy buenos días hola buenos días qué tal ha muerto

Voz 1995 13:27 Punset para los científicos Él no era científico para nosotros los científicos quién era Punset

Voz 13 13:33 a ver a una persona que dibujaba que hacía que la gente es acercar la ciencia era un perfil era un personaje que yo lo que más admiro de legal la capacidad que tenía de conectar con la gente desde el punto de vista científico pues hombre habían cosas en sus programas estaban muy bien había gente muy interesante habían otros que no tanto yo no yo lo que destacaría es que consiguió que mucha gente se interesara yo conozco gente que ahora mismo está muy metida en divulgación no que le despertó la vocación científica que es su primer contacto fue eh tanto es desde ese punto de vista hay que agradecérselo o yo lo que me sorprende es la capacidad de conectar con la gente que tenía es decir el personaje que había construido que era el abuelo que todo el mundo quería tener esto lo sé porque la única vez que coincidí con él fue en un Sant Jordi en Barcelona firmando pero claro te puedes imaginar la cola que tenía él que tenía yo además compartíamos Editorial través digamos que ven las colas de cuando tú sacas un libro y te crees que eres el rey del mambo luego llegas al Sant Jordi compartan caseta con él con la que tiene te pone son seguido en tu sitio pero lo que más sorprende no está la cantidad de gente sino el cariño que profesaba la gente es decir la gente iba quería hacerse una foto con él me acuerdo de de dos chiquillas que quería hacerle una entrevista Yell con toda la amabilidad del mundo diciendo bueno es que hay mucha gente aquí esperar

Voz 1762 15:00 no no podemos y tal pero si no nada

Voz 13 15:02 habrá más fue más alta que la otra entonces yo creo que que ese carisma ese y se ha hablado mucho de su participación en la tele pero a ver sus libros fueron bestsellers y mucha gente que no desde el punto de vista Nico quizás no era más volcados hacia la autoayuda pero con lo que saben dar libros en este país y luego también sus colaboraciones en prensa que acabó teniendo una especie de consultorio quiero recordar la gente la quería

Voz 1995 15:34 la cada de mandar mensaje analice cada vez que Punset hablaba de la felicidad daban ganas de serlo cada vez que hablaba del amor deseaba enamorarme esa creo que es la mejor de definición de un gran divulgador dice Julio yo nunca fui un gran entendido sobre asuntos científicos de hecho nunca me he leído el IVA sobre estos temas pero él era otra cosa con el conseguir que todas esas cosas que no entendía me interesa yo sólo puedo dar las gracias en el fondo esas en la tarea de la divulgación hacer interesante terrenos que pueden resultar áridos pero fijarse justo y poner el foco en aquello que puede llamar la atención

Voz 13 16:09 que él hacía muy bien el puente entre lo que era la ciencia es lo que era la sociedad porque pues que a veces los científicos estamos muy desconectados de la sociedad él no era científico pero sí que habló con los mejores científicos vamos Un Voramar que estuvo veinte años donde salieron premios Nobel donde había gente que estaba en la vanguardia de todo y que se pueda mantener con lo competitiva que es la televisión bastante mérito viene el acercamiento que hizo la gente

Voz 0096 16:37 eh

Voz 13 16:37 luego por cierto el personaje Punset yo creo que merece un estudio aparte en donde yo doy clases en bascular Agrónomos en la Politécnica vino una vez a dar una charla

Voz 12 16:48 sobre agricultura y entonces llegó dijo

Voz 13 16:51 mire yo es que de Agricultura no sé nada lo que es es lo que lo que sabe mi hija Carolina que está aquí conmigo pero bueno y empezó a hablar de la felicidad y la gente estaba igual de contenta igual de entregada y acabó hablando cerebro y tan ya la gente le encantó y esto que he dicho antes a Eduardo las preguntas cuando a Cobos su charla ya empezó el turno de preguntas a la primera pregunta dije dijo tengan que usted en cuenta que una buena charla se pueda estropear por una mala pregunta

Voz 1995 17:22 bueno ya te digo que la persona que iba a Larrauri

Voz 13 17:24 no me digas también abrirla

Voz 1995 17:27 escondió debajo de la mesa Mulet gracias por atender nuestra llamada un abrazo grande

Voz 13 17:32 a vosotros os hasta ahora sin duda alguna

Voz 1995 17:34 la de las noticias tristes el día aborto ha muerto dar consejos a los ochenta y dos años y está bien que recordemos el trabajo de de la gente buena que hizo algo muy bueno porosas y es tratar de que supiéramos algo más descanse en la diez y diecisiete minutos una hora menos en Canarias escuchan hoy práctico

Voz 1995 22:53 de que presten atención Buffon escuchen con mucha atención los siguientes olas declaraciones que escuchamos ayer en este programa de una profesora de Infantil por favor atención

Voz 27 23:03 este es un trabajo muy vocacional a pesar de que te cuesta llegar a fin de mes tuyos todos los días con la mejor de tu sonrisa pero es muy complicado compatibilizar eso con cuando ves que no llegas a fin de mes cuando no eres capaz ni siquiera de mantener a tu propia familia

Voz 1995 23:17 ese testimonio de esperanza una de las más sólidas convicciones que está estupenda sociedad tiene tienes que trabajar hicimos un trabajo encuentras un trabajo de lo tuyo pues pues mucho mejor pero tienes que trabajar trabaja tienes que hacerlo nos convencieron de que había que estudiar y luego trabajar trabajar trabajar trabajar duro para será la vida que hacemos cuenta ahora sabemos que trabajar duro apenas da para sobrevivir el pobre de hoy pobre del año dos mil diecinueve tiene un empleo estable y de hecho según un estudio reciente de la OCDE España casi el quince por ciento de los hogares en los que al menos hay un miembro trabajando el quince por ciento

Voz 10 23:58 viven en el umbral de la pobreza en el abismo

Voz 1995 24:02 Juan Tato que alcanza los trescientos millones de personas en todo el planeta deben saber que una profesora de Infantil cobra poco más de ochocientos euros al mes como llevamos a esta nueva clase social Carmen Herrero es catedrático emérito de Economía en la Universidad de Alicante reconocida con el doctorado honoris causa por la Universidad de Granada I Premios Rey Jaume I de Economía sin el año dos mil diecisiete es la primera mujer en conseguirlo en veintinueve ediciones todo hay que decirlo Carmen muy buenos días

Voz 4 24:28 buenos días cómo llamamos a esa nueva

Voz 1995 24:30 la clase bueno yo le llamo

Voz 4 24:33 trabajadores pobres según una manera de de definir el tipo de situación en la que se encuentra gente que aunque tiene un trabajo incluso a veces un trabajo estable no son capaces de sobrevivir dignamente

Voz 1995 24:47 pero no no estamos acostumbrados a conjugar esas dos palabras en la misma frase trabajador

Voz 10 24:52 pobre qué perfil tiene

Voz 4 24:55 pues son personas que tienen trabajos muy precarios con salarios muy bajos en muchos casos son personas que tienen poca formación en otros casos no incluso personas con formación adecuada hay bueno y lo que les sucede lo que sucede es que que los salarios son tan tan nimios que no les permiten pues cubrir las necesidades básicas de manera digna o sea yo creo que aquí lo que es importante también es hablar de de vivir dignamente no solamente de sobrevivir

Voz 1995 25:26 Nos dijeron Carmen para estas cosas tengo memoria los dijeron que los recortes laborales serán imprescindibles para revertir una situación económica catastrófica en qué medida esa ha sido la excusa para generar miles y miles de puestos de empleo con trabajadores

Voz 10 25:42 pobres claramente

Voz 4 25:44 te has sido así osea entre otras cosas bueno e las empresas tenían que tener más beneficios tenían que sobrevivir y entonces la manera más fácil de hacerlo exportando salarios pero también es que la legislación laboral lo permitido no hay un elemento que que yo creo que es que es importante y es el hecho de que no sólo es importante trabajar es importante poder llevar una vida digna a partir de tu trabajo sino estamos fracasando como sociedad después por ejemplo se ha visto bueno últimamente se han puesto algunas medidas se han empezado a poner algunas medidas al respecto como por ejemplo la subida del Salario Mínimo Interprofesional no que ha supuesto o puede suponer todavía hay determinadas incertidumbres sólo para mucha gente por lo menos llegaran Umbral relativamente razonable pero el problema es que si estas cosas no se ponen en práctica se ha visto además que esto de momento por lo menos no hay interferido en el en el mercado laboral no habido más desempleo no eh hay una cosa que no no se da cuenta muchas veces esta economía global tan tan poco humanizado no es el hecho de que nos interesa que la gente gane salarios dignos porque entonces sube el consumo si sube el consumo entonces las empresas venden más la gente puede vivir mejor y además sube la felicidad antes estaban rememorando a Punset entonces creo que en este momento pues también es importante darse cuenta de que de que la felicidad de las personas se corresponde con la capacidad de tener una vida digna

Voz 1995 27:16 son invisibles porque esta pobreza todos tenemos una imagen gráfica de la gente de clase baja en entornos desfavorecidos a las fuer esta nueva pobreza es invisible es basta

Voz 4 27:27 ante invisible es bastante invisible porque eh hay varias razones una es que son personas que intentan llevar una vida digna no son los pobres que vemos en la calle durmiendo en en en los portales So o en las oficinas bancarias no eh no son estos pobres que vemos pues con un perrito pidiendo limosna son personas que tienen viven en en en unas condiciones muy precarias pero a cara fuera digamos eh viven intentan presentar una imagen digna no entonces son personas que a lo mejor no pueden pagar la luz que a lo mejor no pueden calentar su casa en invierno que tienen problemas para dar una comida razonable a sus hijos que tienen problemas para pagar el comedor escolar o estos niños que muchas veces estamos viéndonos en los últimos años que acaba la el el periodo escolar y entonces en muchos comedores abren porque porque es que si nuestros niños no tienen una comida caliente al día son estas familias que no se ven tanto pero que están ahí son nuestros vecinos en muchos casos

Voz 1995 28:31 Carmen interpretamos equivocadamente esta situación creyendo que es una situación que padecen aquellos colectivos menos formadas gente que no tiene formación apenas si vuelo de los estudios lo de estudie tendrás un buen trabajo esa sigo este es un problema transversal eh

Voz 4 28:48 esa sí bastante pero también hay un problema transversal que se refiere sobre todo a los jóvenes en este país hay hay un problema con el empleo juvenil muy importante es el hecho de que gente joven bien formada también tienen trabajos muy precarios y tienen unos niveles de desempleo altísimos entonces es estos jóvenes no se ven tanto en la en la calle porque muchos de ellos están viviendo con sus familias entonces la familia en España está haciendo de colchón de este de este problema es un una red importantísima muchas personas cuando ven los datos de desempleo y los datos de salarios en España en el en otros países piensan que preguntan no cómo es posible que no haya una revolución social en este país hay una de las respuestas es el colchón social que hacen las familias si los y los jóvenes me parece que el otro día no sé si era en este programa en otro hablaban de que los jóvenes españoles emanciparse a los treinta años entonces claro si tú no tienes la capacidad de empezar a crear tu propia vida estás viviendo en casa de tus padres también estas no está realizando te como persona entonces igual te estás calentando comes pero sigues teniendo este mismo problema

Voz 1995 30:00 quiero presentarte Artea María carca Moya asumió Domínguez ambas viven en Madrid les hemos invitado para conocer de primera mano su experiencia personal María muy buenos días hola buenas Sonia buenos días panaderías

Voz 10 30:13 María que trabajas es traductora audiovisual autónoma

Voz 1995 30:18 muy feo Sabando peruanos acabas de conocer es muy fea esta pregunta con acento que hacerla en todas las Ms

Voz 10 30:24 el mes pasado en abril facturó ochocientos cincuenta euros pero ochocientos cincuenta autónomos pagas doscientos ochenta y cuatro mil con eso sobrevive en tu caso sería igual su yo soy camarera cuánto gana estoy mes pasó me pasaba

Voz 1 30:51 terrible gané un mierda gané quinientos y pico euros porque hubo muy poco trabajo

Voz 1995 30:58 quinientos millones autónoma o

Voz 1 31:00 era yo trabajo en un sitio fijo voy trabajando en diferentes hoteles y sitios donde se demandan camareros pudo eventos sólo dependo mucho del trabajo donde me manden las horas que haga

Voz 1995 31:16 ya no es que no tenga son un salario sino que seguirá sabes este mes de mayo tú no sabes lo que va a día de hoy es día veinte hay dos Veintitrés

Voz 10 31:25 todos

Voz 1 31:26 dius que a día de hoy se las horas que he trabajado pudo estimar lo que voy a cobrar más o menos pero no sé si voy a cobrar un poco más porque voy a trabajar o me voy a quedar aquí no tengo ningún

Voz 1995 31:38 dice Carmen que es catedrática de Ariza que esto de ley de la incertidumbre no es muy bueno para para la vida esa felicidad de la que hablábamos lo de poner vamos a hacer una pequeña pausa ir unos instantes continuamos hablando con Carmen María y con sabia

Voz 25 31:55 en la Cadena Ser

Voz 15 31:57 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 28 32:00 total los primeros desperfectos más a los bomberos pero luego si no tienes seguro de hogar a quién dabas evita lo llamando línea directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea recta punto com

Voz 17 32:21 Bonet con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 18 32:25 como marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 29 32:36 la Cadena SER presenta el placer

Voz 26 32:39 escucha

Voz 0419 32:43 muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía había recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras blancas y enormes como huevos prehistóricos el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre para mencionar las había que señalar las con el dedo Cien años de son

Voz 15 33:20 a Gabriel García Márquez mil novecientos sesenta y siete

Voz 0521 33:26 el plan de escucha

Voz 30 33:30 en El Larguero de la Cadena SER

Voz 0521 33:32 todas las opiniones éramos capaces de opinar sin perder el respeto sobre todo a lo en este campo

Voz 0295 33:40 sí claro clarísimo a en señor ocupaba avanzó el árbitro no pitó yo tengo muchas dudas la verdad tarde piano tiempo peligrosos repito Falcao viajó

Voz 0521 33:48 sí con el que creo que es falta

Voz 0295 33:51 dentro dentro de los campos El Vestuario

Voz 0521 33:53 Sebastopol yo lo que digo es lo que dice el

Voz 0295 33:56 para mi falta de ejemplo de más mal de la tableta que sí hombre que os creéis

Voz 30 34:15 cuenta con las ser pasé

Voz 26 34:17 lo que pase

Voz 31 34:25 es la última hasta aquí directo para El Larguero de la Cadena SER nada si quieres análisis arquero quieres exclusiva

Voz 32 34:32 no hay cuéntanos bueno yo perdóneme Xavier Pomés desde las once y media una hora menos en Canarias como el larguero

Voz 5 34:39 muy bien eso creo que no tenemos ninguna duda Vigón Manu Carreño cabe Nasser

Voz 33 34:46 es que chocolate tiene un setenta y cinco por ciento de cacao pero si él ha o es una planta a pastiche qué porcentaje cuenta como ensalada

Voz 26 34:54 cuando tres tu Kutxa Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento Kraft pues sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en Fort punto es rastreado Rúa

Voz 11 35:09 hemos sinceros alguna aseguradora operadora T ofrecido alguna vez el peor precio

Voz 34 35:15 no todos que ofrece el el mejor precio menos mal que entre todos los mejores precios yo encuentro el mejor mejor precio lo es fácil pero es que yo soy rastreada punto com

Voz 11 35:27 va disculpe tiene una marisquería están buscando haremos Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo

Voz 0521 35:33 es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no más mía doblones quienes se encuentran bien

Voz 11 35:39 la Land vive un verano decir con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google Google Home Mini de regalo al

Voz 0521 35:46 el reservar hazlo por sólo sesenta euros paga están diez meses si encuentras un precio mejor te da igual ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por financiera al Corte inglés y sujeta a su aprobación

Voz 5 35:58 quiere reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 35 36:08 creía que crea una empresa me entró una empresa que eduque

Voz 1 36:11 que enseña unos valores que respete el medio ambiente

Voz 5 36:13 eso luego actuó ya disponible en la web de la de Podium podcast Vox iTunes Google podcast

Voz 15 36:21 hoy por hoy con todo

Voz 7 36:23 a Garrido

Voz 36 36:26 seguimos dentro de una realidad que conocemos bien

Voz 1995 36:29 en aunque sea invisible seguimos hablando con Carmen Herrero que es catedrático emérito de Economía de la Universidad de Alicante Coming buenos días al nuevo tallo pensando y los mileuristas cuando este país soñó con ser mileurista bueno protestaba por serlo estaba por ser legar a sería maravilloso si es que eso es lo que me estaba contando ahora me lo están contando María Isabel

Voz 10 36:50 muy buenas de nuevo buena muy buenos días yo estoy haciendo y las peores preguntas que se le puede hacer a alguien nunca vamos a a Ana queda tienes

Voz 1995 37:00 pregunta pero tengo que tengo obligadamente que hacerse esa pregunta María tú tienes treinta años compra treinta mañana mañana su cumpleaños pero vamos algo Yémenes felicidades en Ciñera tú tienes

Voz 1 37:14 la ellos

Voz 1995 37:15 Thais guapísima jovencísima ciento de Grad preguntaros del importante conocer también la edad porque la expectativa vital de la que hablábamos con Carmen también depende mucho de de esa edad que tú me contabas María que es licenciado en Filología Francesa han hecho un máster traducción audiovisual tienes una cuento tú sacas por tu cuenta el certifique tiene bate de Lluís tu profesión te estás muy formada muy preparada el mes que viene cree que llegará a los mil euros el siguiente el siguiente así hitos Richard una frase que me dejó de piedra a mil euros ese Rita

Voz 19 37:49 yo eso es como

Voz 37 37:52 Oh guau mil euros tengo cuatro cifra en la cuenta

Voz 1995 37:56 Carmen que lo estamos haciendo rematadamente mal eh

Voz 4 38:00 desde luego que sí porque estamos dejando fatal a un montón enorme de la población que sus expectativas son un desastre entonces este problema que estaba comentando varía de los autónomos no tienes que ser autónomo porque sino en este tipo de profesiones no tienes posibilidades no hay empresas que te contraten pero luego ser autónomo significa también que estas sujeto a unas cotizaciones bastante importantes eh luego las prestaciones tampoco se corresponden mucho la situación de los autónomos en este país es bastante dramática la de muchos autónomos no de otros claro

Voz 10 38:34 comparto comparto eso sí comparto piensa que en Malasaña yo de formar una familia Josep parte todo esto yo formó una familia no quiero no quiero ser madre pero sí que me gustaría vivir sola quiero tener mi casa

Voz 37 38:48 para mí para mi gata Hay ya está de momento no puedo

Voz 10 38:54 en tu caso tú tienes una familia yo tengo una familia cuántos hijos tiene cuatro hijos que tienen doce catorce dieciocho veintiséis como lo haces pues con mucho ingenio

Voz 1 39:09 me buscándose la vida como pudo intentando coger todos los servicios para trabajar que me dan

Voz 1995 39:16 no puede estar aquí no

Voz 1 39:19 eso no puede estar en el centro de Madrid cierto pero está en Las Rozas

Voz 10 39:22 treinta kilómetros cuando

Voz 1995 39:25 la última vez que iban a este mil euros

Voz 10 39:28 pues después de Navidades tuvo mucho trabajo

Voz 0521 39:32 santuario fotogenia

Voz 1 39:37 porque me ayuda compra Reyes a poder estar un poquito más desahogada eso sí me maté a trabajar apenas libre no sé si tres días en todo el mes porque claro luego tampoco puede estar rechazando servicios cuando te los dan porque eso puede puede generar que tu jefe en prescinda eh tío entonces siempre tienes que estar disponible para dónde tirar

Voz 4 40:00 me encanta mirar

Voz 1 40:02 bajo mi trabajo es servir de trabajos es dar de comer a los demás o que celebren un evento salgan contentos se hayan sentido bien me felicite en porque había estado todo bien me gusta mucho mi trabajo

Voz 1995 40:17 claro hablamos de de de pobreza si yo hablo aquí Sonia eres de Cádiz por fin Ardanne Si yo hablo de dónde vas de vacaciones o qué haces en tu tiempo libre

Voz 37 40:27 yo mis vacaciones generalmente cuando puedo bajar a Cádiz codo con tubos la última vez que estuve fue esta semana santa estuvo un par de días porque me pude coger una semana de vacaciones y aproveché para mismo Portugal y a la vuelta estuvo un par de día en casa

Voz 1995 40:44 y tú cómo organizar las vacaciones

Voz 1 40:47 irme de vacaciones con todos mis hijos es es verdad que al tener tantos como tienen coles en septiembre tienes unos gastos nunca he podido permitirme sí es verdad que es un sueño lo que para muchas personas es lo normal los malos quince días no tengo pueblo a lo mejor si tuviera pueblo era más factible no para mí irme unos días de vacaciones en verano con mis hijos es totalmente india porque no me da porque luego en septiembre no tendría para asumir los gastos que generan empezar Colita

Voz 10 41:21 yo uniforme los trabajado no nadie encima y no trabajo no cobro carmín

Voz 1995 41:29 que vuelvo a insistir en la idea el estamos haciendo rematadamente mal

Voz 4 41:33 claro es que estamos creando lo que decía yo antes no una bolsa de personas que no tienen una vida digna y lo que es una vida digna depende mucho de lo que es el entorno de cada uno no entonces ella estaba por ejemplo hablando de que no podía irse de vacaciones con sus hijos e irse de vacaciones con sus hijos no es un lujo irse de vacaciones con sus hijos es algo que se espera de las personas que pueden vivir dignamente de su trabajo poder irse alguna vez de vacaciones con sus hijos poder ir al cine un día tener unos días de descanso el el poder disfrutar de de de lo que ofrece la sociedad alrededor no entonces claro por eso digo que estos son personas que de hecho están en en en el borde de la exclusión son invisibles entonces eh cómo no las vemos pues entonces la sociedad no se preocupa mucho por ellas porque no están ahí echándonos encara permanentemente que algo no está funcionando bien pero están ahí y tenemos que ser conscientes de eso entonces bueno yo creo que cualquier medida que sirva para mejorar la vida de estas personas pues es bienvenida no peluquero ilustre

Voz 1995 42:41 práctica en la Universidad de Alicante de de Economía esto con el tiempo sostenible socialmente no si ambiente claro para Amazon pero socialmente sostenibles y socialmente

Voz 4 42:55 no es sostenible ya le digo antes que que en muchos sitios se preguntan cómo no hay una revolución social en este país yo creo que la razón bueno horas a la razón es la la mencionado antes es la cobertura familiar por ejemplo una cosa que ha pasado durante la crisis muchísimo es que muchas familias han vivido de las de las pensiones de los abuelos estas familias que perdieron sus empleos que perdieron sus casas

Voz 1995 43:18 el operador cargo perdón Carmen probablemente lo siento no vayamos a tener pensiones no de la formula de que van a vivirlos nuestros nietos si nosotros hemos vivido de la pensión del abuelo vale de que van a vivir los nuestros sino estas cuestiones

Voz 4 43:31 no está nada claro por eso es como es como preguntarnos qué va a pasar con el planeta no son preguntas de la misma índole como no hagamos algo hoy para predecir para prever un poco los más es del futuro lo vamos a tener fatal lo vamos a tener el fatal porque efectivamente hay un problema con las pensiones que se podría solucionar si hubiera más trabajadores trabajando cotizando contribuyendo al al a al al pago de las pensiones digamos de manera razonable pero claro sino si no hay trabajo sin no es tan precario y los salarios son como son pues es muy difícil es muy difícil que haya impuestos que se generan a partir de esos trabajadores sin embargo antes hemos visto que sí que están cotizando estos trabajadores no son los que están invadiendo del todo sea yo creo que una cosa que es importante más que por ejemplo las medidas de escuchar estas cosas que están poniendo últimamente para intentar levantar parte de la economía sumergida yo creo que falta más inspección de trabajo en serio en las empresas

Voz 1995 44:35 sí yo os pregunto por el futuro eh

Voz 37 44:38 yo lo veo no él no el futuro inmediato porque bueno me imagino que seguiré sobreviviendo pero que en algún momento mejore un poco mi mi situación pero yo pienso en jubilarme Hay es que me me pongo de los nervios me pongo histérica porque no no entre que con lo que cotizado autónomo la pensión que me quedaría sería de risa y que no va a tener pensiones para nadie yo me veo trabajando toda mi vida

Voz 1 45:11 no yo es que directamente no pienso en el futuro

Voz 1995 45:16 pero ella te obliga a no pensar en eso porque el futuro es un abismo oscuro donde bueno pues ya veremos cuando llegue el momento ya cruzaremos ese puente bueno pues esta es la realidad e ponemos muchas si hablamos de la manifestación ayer de las cuidaros jamás uno de los eslóganes Carmen M tardamos niños El Fondo piensa lo más preciado para muchas familias dejar sus dónde vas a una maestra que cobra ochocientos euros y ella misma no es capaz de sostener a su familia y está cuidando de la tuya en Fidalgo estamos haciendo rematadamente mal Carmen Herrero catedrática de Economía de la Universidad de Alicante muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana

Voz 4 45:53 muchas gracias a vosotros sonido todos los útiles

Voz 1995 45:55 doy El futuro ya verás no sé cómo pero no sé cómo

Voz 1995 51:18 tenemos unos minutos no demasiados pero debemos terminar estaba hablando esto verán las consecuencias de trabajos precarios como los que acabamos de conocer eso se aprecia bien por ejemplo en la vivienda está directamente relacionado él aquí leer medio de una vivienda por ejemplo en Barcelona según la Cámara de propiedad urbana en esa localidad es de novecientos cincuenta euros al mes por término medio un precio calentado la cría la creación de alternativas habitacionales por llamarlos de alguna manera tan polémicas como los llamados pisos colmena

Voz 8 51:48 periodista de la web Weiss salva carreras que hace unos fantásticos reportajes y documentales ha publicado un vídeo

Voz 1995 51:57 el reportaje sobre ese tipo de negocios al calor de la desesperación que no viene de la alegría y la felicidad de alguien que quiere seguir aunque eso sí

Voz 0096 52:05 muy buenos días buenos días qué tal encantada saludarte

Voz 1995 52:09 no como es un piso colmena qué entendemos por un piso colmena

Voz 0096 52:13 pisos compartidos por unas veinte personas con habitáculos de menos de tres metros cuadrados estas muy poco porque os tenéis que imaginar como una especie de nicho hay gente viviendo ahí gente con trabajo con condiciones precarias y que no tienen suficiente capacidad económica para pagar pues quinientos seiscientos euros que vale ahora una habitación en sitios como Madrid o Barcelona

Voz 1995 52:38 pero hablas de una habitación de tres metros cuadrados

Voz 0096 52:42 exacto no te puedes levantar para ponerse el pijama sí sí hasta estuve rodilla tocas al techo con las manos y no a las paredes es preciso no puedes ver totalmente tus manos son auténticos dichos y hay gente que está que está viviendo allí hemos documental explicando por qué pasa esto y quién hay detrás de todo esto un documental que así yo viral y que ya ahora mismo más de medio millón

Voz 13 53:10 de personas han visto a través de Youtube en menos de una semana