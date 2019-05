Hoy por Hoy (22/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 las once las diez en Canarias de la actualidad esta mañana con Antonio Martín Antonio muy buenos días

Voz 0055 00:10 buenos días Toni la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo lo que ordene a las mesas del Congreso y del Senado que suspendan de inmediato a los parlamentarios independentistas que están en prisión preventiva y que ayer tomaron posesión de sus cargos amplía Alberto por la Fiscalía cree que no es necesario examinar el Reglamento del Congreso que con aplicar la ley de enjuiciamiento criminal es suficiente y que por tanto los cinco debe ser suspendidos inmediatamente porque están en prisión preventiva procesados por peleón como ya les suspendió Llarena hace meses de sus escaños en el Parlament catalán en el Tribunal Supremo Antonio unos dicen que por ahora los jueces no ven necesario dirigirse al Congreso y al Senado que ya han sido lo bastante claros en sus autos con respecto a yunquera Turull a Rull Sánchez y Romeva pues precisamente la presidenta del Congreso Meritxell Batet tiene previsto convocar por primera vez a la Mesa del Congreso para tratar precisamente este asunto después de informar al Rey de la constitución de las Cortes un encuentro que debe comenzar a esta hora desde la Zarzuela María Manjavacas buenos días

Voz 1444 01:01 buenos días la presidenta del Congreso está aquí en la Zarzuela para comunicarle oficialmente al Rey cómo ha quedado la composición del Congreso de la nueva legislatura y la composición de la Mesa de la Cámara Baja después a medio día ya será el turno del presidente del Senado Manuel Cruz es el primer paso para que el Rey designe candidato a la Presidencia del Gobierno pero no es en esta reunión cuando la presidenta del Congreso trae la famosa lista color representantes que están dispuestos a pasar consultas con el jefe del Estado una ronda que se iniciará después de las elecciones municipales y autonómicas de este don

Voz 0055 01:33 la primera ministra del Reino Unido Theresa May ha escrito el líder de la oposición a Jeremy Corbijn para pedirle que apoye el acuerdo del Brexit con las nuevas propuestas del Gobierno que incluyen un posible segundo referéndum le dice May que es la última oportunidad para concretar una salida pactada corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 01:49 yo he demostrado que estoy dispuesta a un compromiso para cumplir con el Brexit señala en su carta a Yeremi Corbijn la primera ministra Le pido que también se comprometa para que podamos cumplir nuestros dos partidos lo que prometieron en sus programas electorales pero Colleen ya rechazó anoche las concesiones anunciadas por May que tachó de refrito sin embargo la mayor oposición al proyecto de ley del Brexit que hoy será discutido en el Parlamento se halla precisamente en el Partido Conservador los defensores del Brexit duro están furiosos con la cesión a un posible segundo referéndum piden a voces la dimisión de May que un mal resultado en las elecciones europeas puede precipitar

Voz 0055 02:27 sumamos una noticia del ámbito del deporte Pau Gasol lo ha confirmado que no va a estar en el Mundial de China después de que se haya operado de una fractura por estrés

Voz 3 02:35 me hubiera gustado estar con mi selección con mis compañeros eh pero debido a a la operación emisión pues no no voy a poner están Luis de este Mundial de China e ir la pues Se para los Juegos sus practicamos para los Juegos Olímpicos ir el año que viene pueda pueda estar con el equipo

Voz 1434 03:04 Fiscalía Anticorrupción solicita que se levante la imputación del ex alcalde Alberto Ruiz Gallardón en el caso Lezo Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:12 buenos días así es la Fiscalía Anticorrupción solicita el sobreseimiento de las imputaciones contra Alberto Ruiz Gallardón en el caso y nasa una de las piezas separadas del caso Lezo Anticorrupción considera que no hay pruebas de un presunto delito de malversación impide por lo tanto el archivo es de prever que tras Gallardón el resto de imputados también salga de esta investigación

Voz 4 03:32 día trece de campaña el candidato del PP

Voz 1434 03:34 tanto de Madrid anuncia una rebaja en las multas y acusa a la alcaldesa Carmena de sancionar con un único fin recaudatorio

Voz 5 03:41 en una ciudad con los salarios medios que tiene a la ciudad de Madrid no puede ser que por estar de estacionado mal o por entrar en una PR por un despiste se cobren noventa euros por tanto la reduciremos a la mitad a cincuenta euros con la posibilidad de pronto pago de veinticinco euros pero al mismo tiempo como nosotros lo que queremos es incentivar el respeto a las normas de circulación Hinault únicamente tener un afán recaudatorio aquella persona en Madrid que durante tres años no cometa ninguna infracción le bonifica haremos con un treinta por ciento el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Voz 1434 04:13 el candidato del PSOE a la Comunidad Ángel Gabilondo preguntado por qué hará si no consigue gobernar en Madrid asegura que estará donde Pedro Sánchez le diga lo que pueda pasar por quedarse en la oposición en Madrid o marcharse a un ministerio

Voz 0055 04:24 yo tengo un plan

Voz 6 04:26 si alguien tiene un plan B sobre mí también convendría que me lo contara mi plan B es el mismo que la Hinault tengo guardado la trasera una salida por ninguna puerta

Voz 4 04:40 lo mismo por lo que ella está en marcha la tercera y penúltima jornada de paros convocados por el sindicato de maquinistas en el metro los de hoy afectan a las líneas cuatro ocho once y al metro ligero uno con unos servicios mínimos del cincuenta y ocho por ciento diecinueve grados en el centro de la capital

Voz 7 05:03 sólo eres

Voz 1995 05:39 misas el siglo pasado nuestro país fue escenario de una historia que no por documentada resulta más sencilla de los pastores León Sánchez Gregorio alero confesaron bajo tortura y el asesinato de un tercero José María Grimalt cepa cumplieron doce años y medio de condena meses después de salir de prisión bajo el estigma de ser asesinos confesos el muerto el cepa apareció sano y salvo en un pueblo vecino dos hombres inocentes sometidos a tortura confesaron entonces suprimen que no habían cometido el único crimen del caso cometió la Guardia Civil dentro de encaramos su de los más graves errores judiciales la historia del país llamado caso Grimaldi aunque lo más probable es que usted lo recuerde como El crimen de Cuenca

Voz 9 06:28 Brad las películas periodo dos ocre INEM de Ossa de la Vega el pastor asesinado por sus dos compañeros a pocas leguas de aquí ocurrió el trágico suceso vamos hablarle al pobre ciego las cúpulas de es creo horror

Voz 1995 06:46 pero este asesinato que nunca existió hoy de las torturas sufridas por las acusados que sí existieron fue contada por Pilar Miró en una película que muy a su pesar fue protagonista de una intensa polémica en los primeros años de la transición sigue siendo a día de hoy la única película secuestrada de nuestra democracia este viernes llega a los cines un documental que cuenta todas las historias de crimen de Cuenca la Historia real la historia de ficción Illa de la injusta persecución a su directora se titula regresan cepa

Voz 10 07:18 auto XXXIII Parra ochenta en Madrid a treinta y uno de enero de mil novecientos ochenta se decreta el secuestro de la película cinematográfica El crimen de Cuenca

Voz 8 07:28 cómo piensa que alguien sabe Feng

Voz 1995 07:30 base de un crimen que no cometió

Voz 8 07:33 Simó y santales yo hijo de Pilar Miró no

Voz 1995 07:35 buenos días muy buenos días Guillermo Montesinos actor uno de los protagonistas de la película El crimen de Cuenca muy buenos días Guillermo buenos días de las veces que ya hemos contado da igual las doce que hayamos escuchado esta historia sigue siendo realmente difícil de creer que esto haya pasado y no tanto el caso de de Grimaldi que puede incluso entender el contexto donde ocurre sino lo que después pasa con la persecución de la de la película Gozalo cuesta creer

Voz 11 08:04 sí bueno primero ambas cosas lo que pasa es que uno comienza una una ocurre a primeros de siglo y otra se supone que una democracia recién estrenada Jürgen fue lo más sorprendente el caso adapte contará a Guillermo que me imagino ya el equipo de la película en su momento no sabían que algo se estaría cociendo pero no creo que nunca llegasen a ser conscientes de que pudiese ser algo tan grave como lo que terminó siendo afortunadamente de todas formas luego es curioso porque lo que pretendía

Voz 1995 08:38 la censura no

Voz 11 08:39 el momento duda censura

Voz 1995 08:42 que ya no lo gracioso es que no pero consiguió que fuese

Voz 11 08:45 todo lo contrario es una auto promoción de la película que género unas ganas por parte del público que yo creo que no contaba a nadie ni siquiera el propio Alfredo Mata

Voz 1995 08:56 Guillermo interpreta estornudos yo creo que escenas de la película que están todavía la memoria todavía haya visto Guillermo interpreta al ZEPA el pastor supuestamente asesinado que aparece vivo una década después ahora en el documental por cierto Guillermo regresa es el hilo conductor donde vemos a Guillermo que regresa a la escena del crimen

Voz 12 09:16 soy Guillermo Montesinos actor era Crimen de Cuenca de Pilar Miró en carné a José María Grimalt dos el cepa personaje real Pastor que fue dado por asesinado en mil novecientos judíos

Voz 1995 09:27 tú no sabes que la norma número unos nunca volver a la escena del crimen

Voz 13 09:32 eh pues fue una maravilla fue emocionante disimulo puedes rodar ahí las mismas localizaciones donde rodábamos de vimos en la película porque es que hay sitios que están exactamente igual arbolitos que estaban en una medida cuando rodamos la película llevará volver depués de treinta años el arbolado tremendo y las las casas y tal el mismo cementerio donde se rodó la película que al cementerio ahora es un solar cito que se ha levantado y está todo lleno de vegetación bueno fue muy emocionante encontrarme con todas las personas que me encontré que habían participó en la película ese recibimiento allí ese agradecimiento que tiene a la gente de allí ya que se hizo la película les pareció maravilloso había gente a lo mejor en Cuenca que no les parecía bien pero hay gente que quería reivindicar ese hecho no esa injusticia que pasó y aún siguen y con este documental pues también cómodo defendiendo mucho qué les pareció

Voz 0055 10:27 en Belmonte percibo un pase en Belmonte que fue emocionante

Voz 0269 10:31 en el pueblo pueblo sí sí vino muchísima gente

Voz 1995 10:34 el documental o dirige Víctor medianos estrena el viernes recuerden que el viernes es de nuestro documental con una historia son dos historia di son dos historias que van saltando de la ficción a la realidad porque Pilar Miró estuvo procesada año mil novecientos ochenta estuvo a punto de tener un juicio militar

Voz 11 10:53 sí y yo creo que ya era una víctima perfecta de los de los que aún se mantenían en el poder y pensaban que podían todavía controlar que le podía llegar a la gente y que no y en ella además de ser la directora de la película de tener la valentía de afrontar un proyecto como éste Guillermo además lo sabe bien que que incluso teniendo en cuenta que quería hablar de una historia de tortura de amistad pero también de de la tortura que habían sufrido estos es estos dos

Voz 14 11:27 a personajes y lo que

Voz 31 16:46 a finales de la década de los setenta

Voz 1995 16:48 doctora Pilar Miró dirigió el crimen de Cuenca la historia muestra a basada en una historia real en caso de los Grimaldi De la Vega

Voz 32 16:57 Cuenca a principios de siglo sucedieron los hechos cuya tremenda realidad supera cualquier ficción El crimen de Cuenca una película dirigida coherente

Voz 1995 17:07 años después un documental titulado regresan cepa cuenta cómo esa película que escondía una denuncia sobre el abuso de poder acabó siendo víctima del poder convertida en la única película prohibida en nuestra democracia

Voz 33 17:20 ha sido la película prohibida porque esto ya es un daño irreparable criterios de ha prohibido así

Voz 28 17:27 es porque tenía algo que molestaban documental

Voz 1995 17:30 desde este viernes estamos hablando con Gonzalo Miró y con Guillermo Montesinos buenos días le llamo en alguno cuando estáis haciendo la película durante el rodaje sois conscientes de que el tema es un tema muy delicado de los posibles problemas judiciales le dedicada a enfrenta

Voz 13 17:46 yo quiero remontar a mi infancia juventud cuando iba por España de excursión o de campamentos y tal no sé qué que encontramos los chavales eres desde Barcelona su donde de Sevilla que gracioso todo desde Cuenca a tierra el crimen eso era un mazazo para todos los chavales o la gente que la de Cuenca le daba vergüenza decir de Cuenca pero eso como toda España ignoramos realmente lo que había pasado yo pensaba que había pasado La matanza de Texas en Cuenca yo qué sé porque es la tierra del crimen era una sensación terrible entonces yo realmente lo realmente hasta que Pilar Miró que es una directora de cine que iba al teatro y me vieron el teatro y me llamó para la película me pasó toda la documentación director de la Ser recortes expresa he hecho ahí me entero realmente es lo que ha pasado entonces cuando sur y hacemos una película realmente era consciente de que era un tema que a nivel popular era muy importante irá muy importante sobretodo contar esa realidad saber de ahí reivindicar a los conquenses ya Cuenca hay que España etcétera excede lo que había pasado realmente

Voz 1995 18:43 película me parecía importante pero

Voz 13 18:46 pero no pensaba yo que los militares iban a tomar cartas en las

Voz 1995 18:51 luto porque finalmente se estrena en la Berlinale si recuerdas aquel estén estuve ahí

Voz 13 18:56 afortunada me me llevar genital fuimos hay Cervino Alfredo Matas Pilar estoy y allí pues ahí tuvo una aceptación tremenda pero allí hace comentaba el secuestro la Guardia Civil y los llaman en la Guardia Civil en la productora todas las copias entonces posiblemente nos iban a algún premio nos podíamos llevar no tanto Cervino como a mí como a Pilar algún previo pero que hubo presiones para que era unos prefieran porque resulta muy fuerte que es la película premiada en el festival más importante del mundo resulta que lo acababan de secuestrar en España once claro pues

Voz 1995 19:29 Nos premiaron pero contexto Guillermo año mil novecientos treinta y nueve que es cuando se rueda la película un año en el que el tema de las supuestas torturas digo supuesta porque hay que pone su puesto

Voz 13 19:41 que estaba no no no es que se demostraron a

Voz 1995 19:43 por el momento

Voz 11 19:46 en ese caso estaban probado que el crimen de Cuenca

Voz 1995 19:48 aquel momento en el año setenta y nueve el tema de la tortura volvía a estar encima de la mesa habían contexto en el texto el País Vasco ahora hay que pensar en la sensibilidad entonces del momento dura época el asunto alcanzó al Congreso de los Diputados vamos a escuchar como en el Congreso de los Diputados tiene una sesión plenaria en mayo de mil novecientos ochenta Alfonso Guerra entonces en la oposición decía esto

Voz 34 20:15 al Grupo Socialista me resulta absolutamente increíble que se pueda suspender la exhibición de una película por narrar las causas de un error judicial unos hechos que por muy duro que parezcan a todos ocurrieron realmente consta históricamente que ocurrieron resulta más increíble todo Abadía que era narración de estos hechos de doscientos ni de los interrogatorios que forman parte de ellos

Voz 1995 20:44 se puedan considerar con esto decía Alfonso Guerra en esa sesión plenaria ya atentos se dirigió además esas palabras se dirigían al ministro de Cultura entonces Ricardo La Cierva CD que protagonizó en ese momento de una de las primeras polémicas parlamentarias de la democracia de esta declaración el sonido por cercanos les resulta familiar

Voz 34 21:03 me ha decepcionado profundamente como jurista silencio hasta el punto de que esa intervención yo estoy empezando a pensar que la Constitución si sin hiciéramos caso a ella por supuesto pero lo hacemos

Voz 35 21:21 o dicho

Voz 1995 21:22 venta a cuentas de la película en el Congreso

Voz 35 21:25 servido que estamos escuchando un desprecio mucho pues

Voz 1995 21:29 esto es lo que ocurría en el en el Congreso que años y años y años después el motivo de la percepción de la peli de la película sigue siendo algo inexplicable para una sociedad que pretende ser democrática Gonzalo

Voz 11 21:45 una de las cosas que llenó más de orgullo tanto a mi madre como al equipo de la película es que yo creo que consiguió uno de los objetivos que puede tener cualquier artista o cualquier creador cuando inicia un proyecto y es conseguir cambiar las cosas y esta película cambian las cosas consiguió cambiar la ley y que consiguió que evolución nace un poquito más la democracia en este país yo creo que eso más allá de la preocupación que sufrió tanto mi madre como el resto del equipo de la película eh terminó de compensar con el paso el tiempo echando la vista atrás y gracias a lo que habían conseguido

Voz 1995 22:24 usted ha visto el crimen de Cuenca es posible que no haya podido olvidar escenas como ésta

Voz 22 22:35 estaba robando

Voz 1995 22:39 bajo tortura León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras llegaron a confesar un crimen inexistente su supuesta víctima aparecería unos años después

Voz 22 22:47 así lo reflejaba la película

Voz 1995 23:00 el protagonista de esta escena allí has vuelto otra vez a ese entorno de Marisol Carnicero que la producción de la película recuerda así ese momento

Voz 36 23:11 en la secuencia final para mí lo que fue fue el descubrimiento de Guillermo Montesinos aquello fue es pero bueno esto es maravilloso es muy pocas veces en el en el cine después de rodar una secuencia se aplaude en aquella para

Voz 2 23:26 sí fue

Voz 13 23:27 lo tremendo fue tremendo en la emoción y además me corroboró que yo cuando iba a hacer la película Pilar me dio toda la información sobre el cepa me dijo que fuese a ver a los zuecos una maravillosa película que ya la había visto yo precisamente porque me dijo prepara cuando llegué para rodar me dijo bueno como porque este personaje andaba de una forma peculiar pero bueno te Premio Nobel para intuir cómo puedan dar uno de uno cincuenta y pico Iker bueno yo me cree una forma pero fue maravilloso que al terminar estas secuencias se me acercaron dos viejecita y me dijera el igualito usted anda o igualito que andaba sepa igualitos porque nosotras lo vimos que éramos niños

Voz 17 24:07 hasta

Voz 13 24:08 entonces eso embarque dijo para pensé el trabajo vale la pena y está muy bien hecho no ha sido Vuelta muy emocionante y hemos hecho el mismo recorrido pero de ser con insultos y tal cual como se refleja en la película como fue ahí fue un cambio tremendo porque todos la algarabía de los niños que estaban rodando me iban con alegría y yo diciendo soy yo estoy bien

Voz 1995 24:31 no veces hay también

Voz 13 24:33 estamos en el documental abrazando a un nieto

Voz 28 24:37 de unos de los de los que los sí

Voz 13 24:39 culpable no es una cosa muy emocionante

Voz 0055 24:43 dicen que con el tiempo todas las heridas se curan Number Pere estas escenas de tortura son tan impactantes que han pasado los años estamos acostumbrados

Voz 11 24:52 hay cosas mucho más violentas en las pantallas

Voz 0055 24:54 pero una así tiene un impacto extra realmente es además que se puede ver hoy en día perfectamente de nuevo tiene toda la actualidad porque esas cosas sigue pasando sino pasan en España es lo que está pasando no es una cosa sobre de España esa cosa pueden pasar en cualquier país mientras estamos aquí hablando es curioso que incluía

Voz 11 25:14 eso no se llegó a rodar una secuencia de tortura que no se incluyó en el metraje final de la película por porque entre mi madre Alfredo Matas consideraron que no iba a resultar creíble hasta ese punto llegaba una una

Voz 0055 25:34 tortura que estaba aquel documental que estaba documentada estaba aprobada

Voz 11 25:38 no se incluyó el metraje final claro que decir que que que incluso hoy viéndolo hay hay secuencias que ya en ese momento se podía interpretar que era difícil de creer hasta ese punto llegaban a mí lo que me sí me parece importante es que lo que ha conseguido Víctor Matallana en este documental es entender a mí me parece un vehículo perfecto para entender cómo se pasó en este país de una dictadura a una democracia y todas las carencias

Voz 14 26:07 que que por la manera en la que

Voz 11 26:10 muere Franco probablemente eh quedaron pendientes y que incluso algunas hoy no siguen salpicando

Voz 1995 26:17 demasiadas lo explica

Voz 11 26:19 el PP Bono lo explica lo explica muy bien en el en el documental Ice que es que había cierto había miedo había miedo había un miedo latente había los fascistas seguían en los mismos lugares en los que los había dejado Fran

Voz 1995 26:32 cuando llegaron los las tarjetas de visita pero correcto mismo sitio déjame déjame una cosa Guillermo porque tenemos papeles estrena un año sesenta y uno tiene una recaudación superior a la de En busca del arca perdida que era la gran película de Indiana Jones esto es lo que decía Pilar Miró defendiendo el valor de la Historia

Voz 37 26:50 es la película no hubiera sido nada más que el producto de de un de un escándalo en un momento determinado no no hubiera sido suficiente si la película no tuviera nada más centro tiene los valores suficientes la Historia como para que a la gente le interese creo que ha sido se

Voz 1995 27:09 Pilar Miró fue procesada por injurias y calumnias a la Guardia Civil estuvo muy cerca de enfrentarse a un consejo de guerra así lo contábamos

Voz 38 27:17 tienen un proceso militar por hacer una película es algo que resulta tan incomprensible tan irracional que es muy difícil

Voz 2 27:30 los tú con tu madre que todo lo que estaba ocurriendo en ese periodo

Voz 11 27:36 bueno yo eh cuando nace es diez días antes del golpe de estado de Tejero el mismo año en el que se consigue al final estrenar la película inédito dando cuenta de la importancia que ha tenido ese rodaje El crimen de Cuenca para de cine español de este país más con el tiempo que que en aquellos primeros años ten en cuenta yo la vi la primera vez a lo mejor con trece catorce años obviamente no fui capaz de digerir todas las escenas de tortura en ese momento

Voz 14 28:04 con mi madre

Voz 11 28:07 falleció cuando yo tenía dieciséis años tampoco te creas que hable de lo que significaba la peli para este país en ese momento porque yo tampoco era consciente cuando Sara

Voz 1995 28:15 pero qué mujer Guillermo que valentía de Fatah al proceso más complejo al que un artista se puede se puede enfrentar en este país y lo hizo con una dignidad fíjate vamos a escucharla a ella hablando de valentía

Voz 20 28:29 el momento de decir aquí estoy yo no hay quien lo pare y eso sólo puede hacerlo con una camada sólo puede hacer roban ya ahí no miedo no tengo segunda no tengo tengo exceso de valor

Voz 2 28:43 puede ser por supuesto pero estaba claro que

Voz 13 28:49 que los que querían meter la prisión militar y todas estas cosas enjuiciar la editar iban a por ella porque él mismo productor en uno de los interrogatorios dijo que yo soy el dueño de la película yo soy el que encargo a esta señorita para que me para que dirigiera yo soy yo al que tienen que enjuiciará a mí yo soy el responsable se Aaron dijeron que no que es lo que querían era fácil irá por ella ya por ser mujer por ser de izquierdas de hacer una película que no es que hallarse que contaba una realidad pero que ellos no podían soportar la no pero bueno que los poderes fácticos estaban ahí ya te digo que es de de las denuncias y tal aún seguían estando el aguilucho de de cuando Franco o sea que que estaban ahí aún las cosas ahí latentes no de alguna manera en aquellos momentos yo quiero contar una cosa yo viendo el documentales cuando he sentido miedo porque entonces lo que teníamos

Voz 28 29:39 la frustración tremenda que semana tras semana mes

Voz 13 29:41 también no se veía la película un trabajo que habías hecho que querías que se ese casi pasaron dos años he sentido miedo ahora al ver el documental está maravillosamente hecho es cuando es sentido un miedo como retroactivo decirlo vaya meneo que estábamos metidos y lo que nos podía haber pasado bueno estaba claro que sí

Voz 1995 29:59 sí hay que recordar que en mitad de todo eso en Trinitat ese proceso

Voz 13 30:03 ya ya no es que estaba clarísimo que noche decíamos bueno los de Cultura vamos al Bernabéu los obreros metropolitano eso eso estaba claro lo que hacíamos y hasta que no salió El Rey por la tele bueno estábamos más que acojonado porque Pilar su puesto que a ella personalmente iban a por ella pero que claro que todos estábamos metidos ya en la calle en veinte muchas cosas así y los que estábamos en la película Idol fascistas iban por la calle con las pipas estamos

Voz 11 30:30 cuando una película que sólo la veía gente en pases clandestinos en casas de amigos e se producían Reuniones de gente del mundo de cine que que podían ver películas con copias piratas

Voz 13 30:42 pero una cosa es muy contradictorio sea la Guardia Civil secuestra una película pero la prensa española semana tras semana saca motivos de la película con fotos de la película una publicidad tremenda ya eso no lo secuestrado osea que no pasa nada y luego habían algunas copias que no las pudieron pillar la cual es veía a gente en sus casas

Voz 11 31:02 que fue la Berlinale por ejemplo entonces

Voz 1995 31:05 yo estos se estrenó bueno el documental sirve para reivindicar se a una mujer fundamental en la historia de la cultura de este país que se llama Pilar Miró

Voz 2 31:14 con ese exceso de valor con esa fuerza

Voz 1995 31:16 contribuyó decisivamente a la historia de nuestra cultura visual con mayúsculas pero también a la defensa de las mujeres poner realmente empezó todavía no hemos terminado Llanos vale a poner las mujeres en este país en su sitio así que por muchos motivos Si viernes es una buena idea ir a ver el regreso del cepa asesinatos muy es maravilloso documental que cuenta dos injusticias no Guillermo un placer de verdad mucho gusto así era o precio

Voz 13 31:43 para mí para mi yo creo que es un documental absolutamente necesario didáctica mente porque informa tiene un ritmo maravilloso emociona y cuenta otra barbaridad cometida

Voz 0269 31:56 en en esa democracia incipiente no Gonzalo Mirón

Voz 1995 31:59 la cerámica muchísimas gracias fíjate mucho debemos pronto un abrazo de gracia

Voz 8 32:29 hoy por hoy con Toni Garrido que le pizzerías a tu energía

Voz 39 32:34 ética pagar lo mismo todos los meses sin altibajos no eso y que cuando se

Voz 16 32:39 la lavadora vendan volando a tenerlo todo no no no

Voz 17 32:43 no Super PAC sí luz reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija desde cincuenta y uno euros al mes llaman novecientos ochenta cero uno cero cuatro

Voz 2 33:00 hoy por hoy en Cadena Ser punto com free en las redes sociales Iker arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 16 33:11 la Cadena que presenta el placer de escuchar

Voz 17 33:17 en teniendo con qué alimentarnos y con qué cubrirnos estemos con eso contento los que quieren enriquecerse caer en tentaciones en lazos y en muchas codicia lo casi perniciosas que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina porque la raíz de todos los males es la avaricia por ese mismo me será muy difícil perdonar te cariño por mil años que viva el que me quitas es el capricho de un coche comprendo que a poco de casarnos eso era un lujo pero yo seiscientos lo tiene todo el mundo a Mario hasta las portera si me apuras que a la vista está nunca lo entenderá aspiró a una mujer no sé cómo decirte el plumilla que todas sus amigas vayan en coche ella patita que te digo mi verdad pero cada vez que Estero Valentina o el mismo presidente el ultramar dinero me hablaban de su discurso ante el domingo me enferma palabra aunque me esté mal decirlo

Voz 40 34:02 tú has tenido la suerte de dar con una mujer Luis I

Voz 17 34:05 mujer que de dos saca cuatro ideas dejado querer Mario que así que cómodo que te crees tú que con un broche dos reales algún detallito por mi santo ya está cumplió INE a hablar borrico que me apartado de decirte que no vivías en el mundo pero tú que si quieres eso sabes lo que es Mario egoísmo puro para que te interés que ya sé que un catedrático de instituto no es un millonario ojalá pero hay otras cosas creo yo que hoy en día nadie

Voz 8 34:30 conforma con un empleo Cinco horas con

Voz 40 34:32 Mario Miguel Delibes mil novecientas S

Voz 17 34:36 hay seis

Voz 22 34:37 cadena SER El pisito de Seychelles

Voz 17 34:46 cuenta con las eh

Voz 41 34:49 sí lo que pasa

Voz 22 35:04 Hernando

Voz 16 35:05 Hollande tú lo que necesita es tranquilidad escucha el silencio ahora acerca tu cara habla acerca Tu mejilla al altavoz de la radio ya que en la mejilla

Voz 13 35:15 no yo lo estás haciendo

Voz 42 35:19 pues mira nada

Voz 20 35:22 que quería darte un beso en la mejilla

Voz 2 35:27 te vamos a mimar

Voz 28 35:29 Nico esto eh es decir la mexicana en altavoz de la radio Italia eso a su manera creo yo que bonito eh en las redes sociales

Voz 43 35:38 hola a planta ya verás cómo te encanta mi nueva casa sonar más de ese colitas Fisas desconectado

Voz 39 35:44 pero si también has puesto alarma es que cuesta mucho menos de lo que pensara escuchen la radio que podías calcularlo online en su web por lo que cuesta no veas la tranquilidad que da

Voz 26 35:53 sí en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres Leo calculan una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 44 36:04 que es lo importante tu salud y tu seguridad educación lo importante partido lo es para nosotros Partido Popular centrados en tu futuro

Voz 45 36:14 dejaremos a nuestros hijos un planeta sin recursos escucha este jueves en Hora Veinticinco responsablemente un espacio para motivar el cambio hacia una sociedad de consumo sostenible en colaboración con El Corte Inglés

Voz 46 36:29 L

Voz 0055 36:30 ten Totón que estos los intereses gallegos Astre muy buenos hola Toni deben anunciar que Toyota Heidi de la Cadena SER presentan conduce como piensas y ahora que habló de conducir el conductor de Hoy por hoy que este te suena Toni Garrido te espera mañana jueves veintitrés a las siete y media de la tarde en la Fundación Díaz Caneja de Palencia le acompañarán Tom calen los publicistas Toni Segarra hay Gonzalo Madrid la psicóloga Patricia Ramírez juntos reflexionarán sobre deportes de élite salud y vanguardia recoge tu invitación gratuita en Radio Palencia o en el concesionario Toyota de esta ciudad te esperamos o las acciones de B

Voz 2 37:03 bueno vamos no voy cuenta podéis por favor disfrutar

Voz 1995 37:13 con todo ligar los próximos minutos vamos a hablar de asuntos relacionados con la Justicia desde las ópticas de María Baltasar

Voz 2 37:21 muy desperdigados por España

Voz 1995 37:24 que en Segovia María muy buenos días

Voz 4 37:26 los días acampados eso saludarte

Voz 1995 37:29 si Baltasar en Barcelona qué tal Baltasar qué tal buenos días placer saludarte acabamos de hablar por cierto de una historia fascinante la película de Pilar Miró sobre el crimen de Cuenca la censura el falso crimen las torturas cuesta creer que esto ocurrió hace tres días eh si hace poco tiempo más digamos que es de las que al menos yo lo puedes decir que lo vivió

Voz 0269 37:52 en vivo no fue una película impresionante que tuvo más dificultades en grandes salir con la censura

Voz 2 38:03 hizo una obra maestra

Voz 0269 38:06 la vista muy buena menos lo que denunciaba ahí que ponía en evidencia los problemas que la tortura y que la falta de garantías venían ya de atrás no el franquismo

Voz 1995 38:18 además hay que destacar la valentía una base de una mujer que siempre o casi a un consejo de guerra en democracia es la única película el desarme es yo censurada en democracia

Voz 0269 38:30 sí sí sí pero no fue pero es que en democracia también ocurren cosas raras extrañas no por el hecho de que tengamos un sistema de garantías y libertades estamos excluidos de que quienes interpretan las mismas no abusen esa posición no tengan esos miedos ancestrales a qué el las instituciones resultan resulten salpicadas cuando se cometen errores o cuando se cometen ilegalidades lo bueno es que en democracia sí que se puede restaurar reponer y reparar investigar no régimen autoritario

Voz 1995 39:06 sí o no como siempre cimas no basta con conseguir la norma no la ley sino luego que podamos ejercer esos derechos de la ficción ha hecho mucho en algunos casos este es un caso viviente ha hecho mucho por entender de verdad la la historia real

Voz 14 39:22 así es yo creo que la

Voz 47 39:25 a la sección Yo el cine la radio

Voz 0269 39:29 los bueno cualquier tipo de literatura hasta la la poesía está llena de referencias a mundo judicial al mundo de la investigación de lo oculto oí ayuda no ayuda a comprender porque vulgarismos en el sentido de la expresión de que atrae hacia la población en general conceptos que normalmente están muy alejados que son muy técnicos y que además los operadores jurídicos se empeñan en los empeñamos en hacer los más difícil de de comprensión por lo tanto cuando se aterrizan en una obra de teatro en en un libro en una película pues salvando las las concesiones que hay que dar precisamente

Voz 2 40:15 a esa obra pues eh

Voz 4 40:18 la gente lo entiende es que además las artes van directas a la emoción directas al corazón y yo creo que son una de las mejores maneras de conectar con las otras personas son imprescindibles por eso hay que estar siempre de mano de la cultura han sido imprescindibles para sortear todas esas barreras ellos ídem ideal que ellos lugares donde no se podía por ejemplo hablar de ciertos temas no el teatro es uno de esos ejemplos el teatro mueve la conciencia y el teatro conecta a las personas puso

Voz 1995 40:53 lo que ha pretendido el dramaturgo llevan a tener una obra que lleva por título Please continua en la que se juzga uno de los mayores mejores personajes de ficción de la literatura el Hamlet de Shakespeare a lo que ocurre es que este juicio se llevó a cabo el juez un abogado y un fiscal reales con un público que hace las veces de jurado popular en cada función como

Voz 20 41:13 SER tomó esa decisión Hamlet de que usted se casara con su tío

Voz 48 41:19 no le gusta mucho pero lo admitió

Voz 1995 41:23 esta tarde antes de pensar en el actores hay jueces y fiscales reales y está al público que finalmente toma una decisión sea representado ciento setenta y dos veces en Madrid en Barcelona un total de dieciséis países distintos detrás de este interesante puesta en escena tu lleva tu llevará muy buenos días

Voz 0269 41:43 hola buenos días risueña fantástica como

Voz 1995 41:45 surge lo de poner a jueces fiscales riales John público que va a hacer las veces de jurado y frente a un a un personaje como Jane Shakespeare

Voz 28 41:56 es bastante habitual en el mundo anglosajón los estudiantes de leyes acaban la carrera celebrando mostró hallados son juicios ficticios donde pueden velar las armas antes de encontrarse con la cruda realidad incluso cuando estos mismos abogados y fiscales están graduados celebran concursos para saber cuál de ellos tiene mejores estrategias y mejor oratoria que al final no deja de ser una de las armas más habituales de la justicia por tanto lo único que hicimos nosotros es trasladar estos mostró ahí en las que se hacen habitualmente en el ámbito de la Academia al teatro y ofrecer la posibilidad al público de estar en lugar de

Voz 0269 42:39 el que tiene que juzgar a una persona que no conoce

Voz 1995 42:42 elegiste Hamlet

Voz 28 42:44 bueno Hamlet como es sabido es el primer el primer hombre moderno no es el primer en primera persona qué tiene que tomar una decisión en lugar de tomarla directamente es decir vengar la muerte de su padre se pasa ochenta páginas para tomar esa decisión y se podría decir que es el primer hombre que mata adiós porque

Voz 13 43:08 ya no es Dios que le dicta

Voz 28 43:10 lo que hacer sino que es él en conciencia que tiene que decidir y eso es básicamente lo que es el hombre de moderno no una persona que tiene una interioridad ya no sólo pura acción sino que la acción viene precedida de pensamiento

Voz 1995 43:26 dime que en algún momento te inspira a la figura de Baltasar Garzón

Voz 22 43:32 giro algo de Garzón

Voz 28 43:36 pero la verdad es que cuando estrenamos esta pieza en Ginebra en dos mil once es una de las personas que pensamos que podía presidir era precisamente Baltasar Garzón

Voz 13 43:46 no se vio la oportunidad de que fuera así

Voz 28 43:48 pero es verdad que siempre que celebramos un nuevo juicio intentamos encontrar a jueces que creemos que pueden entender el proyecto y que por tanto pueden presidir la sesión con todas las garantías

Voz 0269 44:02 días estarían estudiando si es que hay hay tantas posibilidades en un juicio sobre Jable que que la diversidad de posibles crímenes de excusas son notorias atenuantes eximentes como es impresión ante la verdad que que bueno que depende también de de del énfasis del fiscal y de la tolerancia del Tribunal y luego de las emociones del público pero realmente es muy

Voz 49 44:32 si es verdad lo que decía que al final los juicios son como un gran teatro yo tengo delante ahora mismo el juicio del pues es ésta la tele la vestimenta ese Terciopelo pero es que además es muy teatral oyente tiene que saber que también se preparan es decir sobre

Voz 4 44:48 todo en el caso de las defensas con los acusados etcétera Todo esto tiene una preparación y sí que se prevé lo eso que se ve en las en las series que se preparan los juicios y los interrogatorios eso es así nosotros lo que decía que el director de de la obra nosotros empezamos a hacer en los cursos de verano de Torres hace tres años el K típico curso lo convertimos en el final caso práctico que es juicios simulados bueno pues desde ese momento están teniendo cada vez más aceptación los jóvenes esperan a decir este año que juicio vamos a hacer isla gente al fin y al cabo yo creo que así adquiere mejor esos conocí

Voz 1995 45:27 ni una cosa cuidado eh claro porque como jurados y el público al final hace de jurado como como jurado qué tal somos

Voz 28 45:37 yo creo que el jurado normalmente es mucho más clemente que los jueces porque está claro que Hamlet es culpable es una no hay ninguna duda ya cambiaron los ciento setenta y dos juicios que hemos celebrado exactamente en la mitad de las ocasiones en ochenta ocasiones ha sido declarado declarado inocente

Voz 0269 45:58 en lo que sí es responsable absolutamente

Voz 28 46:01 de la

Voz 0269 46:02 de ordenar la muerte de sus dos amigos no que previamente querían acabar con él que descubre la trama y finalmente Gerena el padre de claro claro que no es que al final pero ahí podía haber en la escudería decir ve detrás de las de las cortinas pero claro la acción no

Voz 49 46:21 precisamente la de descubrir por su porque claro está siendo debate el tema de debate siempre los jurados populares

Voz 14 46:28 sí pero claro a

Voz 1995 46:31 no sé pienso en otros juicios hasta Sabin Jade pero acercarlo nuestro territorio no se la inhabilitación de Don Quijote por ejemplo por la locura Bernarda Alva

Voz 0269 46:42 cuál yo tengo yo tengo uno Toni que ya te comenté un día que yo querría que se hiciera Hay además con lo llevan se lo puedo proponer aquí juicio adjunta

Voz 50 46:54 eh que yo absolver ni en su momento porque sí sí

Voz 0269 46:59 hicieran juicios a Judas es la única que saldría condenada incluso el juicio contra Cristo seguro que será para les liso cada vez es no es yo creo

Voz 28 47:11 la gran diferencia está en que al final la justicia la imparten los que han ganado las guerras y en el caso de catolicismo pues está claro que Judas saldría condenado porque el catolicismo se impuso es muy Jesucristo saldría absuelto como ocurre en tantas guerras sean sociales sean políticas al final quién imparte justicia el que ganó la guerra

Voz 0269 47:39 esto ya la escriben los vencedores no

Voz 28 47:42 eso es sólo sólo hay que ver aquí el caso de Baltasar Garzón está claro quién había ganado la guerra hay quién podía juzgar y quién no podía juzgar

Voz 1995 47:51 es hacer otra ahora también eh

Voz 28 47:54 me parece que eso ya se hizo mal que no soy

Voz 0269 47:57 pero fíjate hablando de los de los juicios simulados la primera vez que yo di una conferencia en Harvard la Facultad de Derecho en Harvard fue precisamente en una sala de juicio simulado oí casi llegamos al juicio simulado aunque más fue exposición mía sobre lo que sobre el caso Pinochet en este de momento no fue muy interesante y sobre todo la participación de la de los alumnos y alumnas

Voz 1995 48:26 muy interesante de la vertiente que sea alumno a público es muy interesante pero llevan a dramaturgo autor de Prince continuo de hambre dejando gracias por acompañarnos esta mañana un placer gracias a vosotros gracias Baltasar Mariano Rajoy estuvo leemos en unos

Voz 1995 53:30 tenemos algunos minutos por delante todavía para añadir esta semana a nuestro diccionario de términos jurídicos un tema del que sabemos poco y luego sabemos mucho furiosamente es el secreto de sumario