Hoy por Hoy (22/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 0882

10:02

por ciento menos que que la actual es decir que va a haber menos productividad menos ingresos quizá aquí está el debate se acaba de producir entre sí los robots van a venir a quitarnos el trabajo aquí sea puesta para que no que lo Romeo sociales nos van a ayudar para ayudar a las personas mayores porque decía una experta que trabaja en México en robótica al robot le puedes contar cuarenta veces lo mismo y no te va a decir oye eres un pesado no lo importante es mantenerse activos parece ser que sí que va a haber productividad suficiente en la economía mundial para que los pensionistas tengan garantizadas sus pensiones en el futuro aquí son bastante optimistas en esto también es un dato que con el que yo me voy de esta reunión con este optimismo ir lo que se trata es de que esta productividad de los robots se invierta en calidad de vida para las personas mayores no para que trabajemos menos horas para que vivamos una calidad de vida mayor a partir de los setenta y los ochenta años no porque sino los pronósticos sino se cambia este sistema económico pues son más bien alarmantes porque a partir de los sesenta años por ejemplo un dato preocupante no tenemos sólo una enfermedad sino que podemos tener hasta cuatro enfermedades que nos están complicando la vida no yo creo que es importante la ciencia cuanto más dinero se invierta en ciencia es otro dato que también sale de aquí de estos premios Nobel más vamos a ganar en calidad de vida en el futuro