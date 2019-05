Hoy por Hoy (23/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las

Voz 1727 00:20 bueno saludos qué tal están muy buenos días Pablo Ibar ejecutado es sin duda la buena noticia de la noche el español que lleva dieciséis años en el corredor de la muerte no volverá a ese lugar infernal donde son los espera la pena capital el jurado de Estados Unidos lo libra de la muerte pero lo condena asesinato de mil novecientos noventa y cuatro que él insiste que no cometió era la segunda vez que se le juzgaba por ese mismo hecho por el que lleva en prisión veinticinco años ahora sus condiciones en la cárcel mejorarán sustancialmente sólo ha contado esta habré Cándido Ibar muy contento a nuestra enviada especial a Marta del Vado

Voz 3 01:00 el producción estudiado el oficio o lo que sea lo saque en vez de estar en jaula admitida dos porteros pues va a ser mucho unos mucho más diferente para mucho si es que no se puede acabar

Voz 1727 01:12 hay apelable yo soy pero el objetivo final como dice su padre el objetivo final de toda la familia de su abogado es que Pablo Ibar quede en libertad

alguna la lucha no ha terminado nos decía también su mujer Tania que buscaba el veredicto de no culpable y que lo sigue buscando pero que al menos ahora ya sabe que su vida la vida de Pablo no corre peligro el recurso que van a plantear contra esta sentencia puede tardar seis años más en resolverse seis años para entonces Pablo tendrá cincuenta y tres entró en la cárcel con veintidós y a este lado del Atlántico empiezan las Elecciones Europeas hoy votan ya británicos y holandeses los primeros que van a las urnas en unos comicios que se celebran de forma paralela en veintiocho países de todo el continente durante cuatro días Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:10 los días esta mega elección comienza en el segundo país más entusiasta que es Holanda el país más euroescéptico que es Reino Unido y que debería estar ya de salida pero no los colegios británicos abren a nuestras ocho de la mañana

Voz 1727 02:21 los británicos votan a sus representantes en el Europarlamento mientras su vida política se deshace se desmorona precisamente por el Brexit por la decisión de irse de Europa la última en abandonar a Theresa May es la portavoz de los conservadores en el Parlamento

Voz 5 02:37 a ver se sexo d'Esquadra después se llama

Voz 1727 02:41 Andrea Ali son es partidaria del Brexit Se va después de que May haya prometido un segundo referéndum Chile aprueban su acuerdo de salida con Bruselas y aquí en España hoy se reúne por primera vez la nueva Mesa del Congreso

Voz 0027 02:54 no se espera que haya decisión hoy pero abordarán el asunto de la suspensión de los diputados encarcelados de hecho ayer la presidenta del Congreso Meritxell Batet pidió nuevas aclaraciones al Tribunal Supremo

Voz 1727 03:03 en Hora Veinticinco hemos tenido debate esta noche de los candidatos al Ayuntamiento de Barcelona enseguida a los vamos a escuchar pero antes escuchen esto la Cámara de Comercio de Barcelona bastar presidida por un independentista que pide el boicot a las empresas españolas Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 03:21 bon día Joan Canals será el presidente de la Cámara durante los dos próximos años es fundador del Cercle Català Dagos es una entidad que actúa como catalizador del movimiento soberanista entre las empresas catalanas Ikea fundado denso una compañía que se identifican su marca como de gasolineras independentistas la presidencia será compartida después con otra persona Mónica Roca tras dos años el objetivo construir una república independiente aseguran próspera

Voz 1727 03:46 gracias Joan Bofill esas palabras del futuro presidente de la Cámara Aimar

Voz 0027 03:50 en una entrevista el año pasado llegó a decir Señores directivos del Corte Inglés están de acuerdo con que haya presos si la respuesta es sí nadie tendría que comprar en El Corte Inglés cada semana en una empresa de la oligarquía ningún demócrata debería repostar en Repsol

Voz 1727 04:03 no para hablar de esto pero sí ha pasado por la SER el presidente de la patronal CEOE

Voz 0027 04:09 sí Antonio Aramendi que ha respaldado a Amancio Ortega tras las críticas de Podemos a sus donaciones millonarias a la sanidad pública se decía Ángels Barceló en Hora Veinticinco

Voz 6 04:18 pensamos que Amancio Ortega es es un ejemplo de esa fundación ha dicho que es lo que hace falta es pública ha dicho que hacía falta esto en las máquinas es que todo el dinero ha ido eso es también saldrán hacia

Voz 1727 04:34 y en los deportes el Mundial de fútbol de Qatar no se ampliará finalmente a cuarenta y ocho selecciones Sampe buenos días

Voz 1161 04:41 buenos días Pepa la cita de dos mil veintidós seguirá siendo por lo tanto de XXXII como hasta ahora no se ampliará en esas dieciséis más como demandaba la FIFA y su presidente Infantino fija su buscando hasta última hora un país como organizador junto a los qataríes pero el veto de Arabia Saudí lo ha impedido sólo Kuwait y Omán no sumados a ese veto eran opciones pero finalmente lo han rechazado el Mundial dos mil veintiséis que será organizado conjuntamente por EEUU Canadá y México será por tanto el primero en el que sí participarán cuarenta y ocho selecciones

Voz 7 05:05 no

Voz 1727 05:08 pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:10 buenos días hoy el sol lucirá gran parte de la jornada unas nubes ahora en Galicia con lluvias débiles desapareciendo pero en general sol y temperaturas un poco más altas que ayer ambiente fresco sólo frío en el interior durante la tarde algo de calor máximas en general de veinticuatro veintiocho grados por encima de los treinta en el Valle del Ebro también en gran parte del centro y sur de la península máximas de hasta treinta y cinco grados en el Valle del Guadalquivir y durante la tarde la lluvia irá ganando protagonismo en Asturias Cantabria y el País Vasco tormentas entre el final de la tarde y primeras horas de la noche en el Ebro la ibérica y los Pirineos algunas con fuertes rachas de viento y granizo

Voz 4 06:27 la llanta

esta mañana Nos vamos a dar un paseo por nuestros vecinos europeos para chequear cómo tienen el patio interno como esta de crecida o no la extrema derecha hoy que Reino Unido Yolanda empiezan a votar en las elecciones europeas acciones europeas por tanto es nuestra mesa de análisis con Esther Palomera Ernesto Caicedo José María Calleja Dani De la Fuente buenos días

Voz 9 07:11 la Pepa Bueno una mesa en la que hemos invitado tan

Voz 1727 07:14 bien a la candidata al Ayuntamiento de Madrid a Manuela Carmena y al candidato a presidir la Comunidad por su misma plataforma Más Madrid a Íñigo Errejón

Voz 9 07:22 Errejón uno de los que sí aceptarían las donaciones de Amancio Ortega dijo por cierto buenos días a todos y a todas sobretodo a oyentes como Julia

Voz 10 07:31 buenos días quiero agradecer a la Cadena Ser y a todos los medios nacionales la ayuda que prestan para decidirme a quién votar su votará Errejón su votar a Carmina su votará Gabilondo a votar a por votar Ayuso muchas gracias por toda toda toda la información creativo de estos candidatos

Voz 9 07:53 muy agradecida Ella que es de La Rioja por cierto no gota en ninguno de ellos

Voz 1727 07:57 así nosotras y nosotras muy agradecidas de que nos lo hagas llegar para que seamos conscientes

Voz 9 08:06 a partir de las diez de las nueve en Canarias dejamos Madrid Central para dentro los en Chernóbil en la serie de televisión en la central nuclear ucraniana de la mano de Florencio Alonso que es uno de los gruistas que construyeron el gran sarcófago que protege los residuos nucleares y una hora más tarde Carlos Bardem nos presenta su último libro que sale hoy a la venta se llama Mont Blanc hoy es la historia real de un malagueño uno de los negreros más poderosos

Voz 1727 08:32 bien

Voz 1727 08:45 ayer el triunfo el debate sobre Juego de Tronos pero somos conscientes de que muchos y muchas que no han visto la serie se quedaron con las ganas de comentar el inicio de legislatura bueno hoy habrá ocasión

Voz 9 08:58 destrucción de las Cortes lo que vieron lo que escucharon retomamos esa especie de barra libre políticas sobre la campaña electoral europea autonómica y municipal para que comenten lo que quieran también para que nos pongan sobre la mesa esos problemas cercanos allí donde viven Isis están tratando o no en esta campaña tienen el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 09:20 escuchando a Julia que se quejaba de la atención de la mucha atención que prestamos a la

Voz 11 09:25 campaña de Madrid en vez de a

Voz 1727 09:28 la campaña toda España porque hay elecciones ocho mil ayuntamientos aprovechemos que vienen Carmena Errejón primero para que los demás hagan preguntas directamente si quiere

Voz 11 09:37 el resto de España para que se que para que eso del centralismo seis y diez

Voz 1727 09:44 cinco y diez en Canarias hay mal

Voz 0027 09:46 hoy por hoy de jueves con Jordi Fábrega en la producción y con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica desde la

Voz 8 09:52 el doce oye estás líneas las firmó el hermano cretino del marzo El veintinueve de abril de mil ochocientos treinta y tres historia para dejarle muy clarito a Fernando VII que el heredero de la Corona tenía que seguir llevando pantalones Nieves Concostrina

Voz 12 10:09 de lunes a jueves en La Ventana con Carles Francino en la SER

Voz 2 10:17 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 10:21 a lo largo de la mañana vamos a analizar aquí en Hoy por hoy las consecuencias es la gran noticia de esta noche Estados Unidos no va a matar no ejecutará por pena de muerte a Pablo Ibar que es el español que lleva desde el noventa y cuatro entre rejas por un triple asesinato que él niega haber cometido del que ha sido responsabilizado una y otra vez con pruebas que durante todos estos años se han demostrado frágiles cuando no directamente irregulares no lo condenan a pena de muerte pero sí a cadena perpetua vamos a hablar esta mañana con el padre de Pablo Ibar Cándido Ibar es natural de gesto a en Guipúzcoa un hombre que en estos veinticinco años no se ha separado de su hijo allí en Estados Unidos íbamos a escuchar a esta hora la celebración de Andrés crack en ver el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar esta madrugada hemos hablado con él entrevistado para hoy por hoy nuestro compañero de SER Euskadi Javier Lekuona

Voz 0889 11:09 hola buenas noches entre comillas contentos porque se evita el corredor de la muerte pero descontentos desde la perspectiva de que cree en la inocencia de paz

Voz 13 11:18 pero sin duda llevamos creo que ocho eh análisis de ADN en todos estos años que salen siempre todos y cada uno de ellos negativos en nada N de Ibar en aquella camiseta que se recoge en el jardín de la casa donde se produce el triple asesinato

Voz 0889 11:34 me declaro culpable hizo otra cosa que llama

Voz 13 11:37 poderosamente la atención es que el diecinueve de enero se produce ese veredicto de culpabilidad un miembro del jurado llama al juzgado dice quiero retractara por que en el seno del del jurado eh habido unas presiones en enormes incluso bullying el juez en lugar de anular el juicio que es lo que debería haber hecho eh expulsa ese miembro del jurado eh fin son tantas cosas que conforman yo creo que un sólido cuerpo de de prueba las para una apelación esa recurrir por supuesto que vamos a recurrir insisto la gente que no se relaje que no siga apoyando porque estos recursos desgraciadamente cuestan dinero que sería un error pensar bueno ya lo hemos librado de la muerte pero ojo no le hemos librado de una mayor

Voz 0889 12:34 es culpa injusticia poco a poco plazos esto va muy lento a olas de cinco seis años incluso

Voz 13 12:40 si estimamos que un recurso al a este tribunal de apelaciones del cuarto distrito de Florida puede tardar pues como del orden de unos seis años y no vamos a dejar de luchar hasta conseguir el objetivo de que una persona inocente sea puesta en libertad

Voz 0889 12:58 Andrés crack en Berger el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar

Voz 0027 13:04 en los micrófonos de la Cadena Ser seis y trece de la mañana cinco y trece en Canarias

Voz 14 13:11 puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más Open Office poniendo pubs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotos flúor de colores una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente y con eso ya lo tienes

Voz 15 13:27 o puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio el que le resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital informa Telefónica Empresas punto es

Voz 0027 13:41 penúltimo día de campaña electoral

Voz 2 13:49 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0027 13:57 campaña que anoche vivimos en la SER con un intenso debate entre los candidatos a alcalde de Barcelona en Hora Veinticinco debate municipal pero atravesado completamente por la especificidad de la política catalana las consecuencias del otoño independentista de dos mil diecisiete Andrea Villoria

Voz 5 14:11 batalla de pactos que se juega en clave nacionalista y que gira en torno al hipotético Gobierno d'Esquerra como pude en viene el Ayuntamiento un pacto del que Colau se ha desmarcado candidato Esquerra Republicana eso que él está dispuesto a pactar con la derecha catalana en este caso con la señora Tadic para asegurarse de que me echa a mentira a pelotas fuera relacionada con la I sufriría mucho porque yo he visto grandes declaraciones de amor de parte del señor Maragall y al PSC Jaume Collboni recrimina Colau que cuando pide nueva etapa estable donde las izquierdas progresistas hablen de acuerdos estables con Izquierda se refiere al independentismo

Voz 8 14:44 la referendo Oscar republicano que es con que va a pactar entre los independentistas y Barcelona eligió los independentistas

Voz 5 14:51 por ello el candidato por el que apuesta ciudadanos Manuel Weiss pide

Voz 1238 14:54 poco hay Bonnie lleva pero Barcelona no es el debate Izquierda

Voz 5 14:56 derecha caer en las manos de Ernest Maragall quiere dejar fuera del Ayuntamiento el proceso un asunto que ha copado parte del debate harta de atacado al PSOE a cuenta de los diputados presos en el Congreso la señora Batet el gran gesto de los socialistas hacia Cataluña suspenda estos diputados para poder investir al señor Pedro Sánchez

Voz 1727 15:17 el conflicto y nosotros lo que estamos intentando hacer es resolver este confía ha pedido que no se opongan al diálogo

Voz 0027 15:24 debatieron en la SER los candidatos a alcalde de Barcelona debatieron anoche también los candidatos al Ayuntamiento de la capital hicieron en Telemadrid con momentos de tensión como este hablan Pepu Hernández PSOE Siria Saavedra ciudadanos José Luis Martínez Almeida PP Javier Ortega Smith Vox Manuela Carmena Más Madrid

Voz 16 15:40 por primera vez en democracia puede gobernar una derecha con

Voz 1727 15:44 otro derecho extremo derecho que me

Voz 16 15:47 parece completamente alucinante

Voz 17 15:49 el socialista no es el más indicado para decirlo porque por primera vez en democracia el Partido Socialista ha gobernado apoyado por los nacionalistas no sepan cuál sirve la cantina con además pues bueno

Voz 2 16:08 la extrema extrema la otra nunca por por por aludido

Voz 1727 16:14 siento verdadera preocupación porque de qué van a pensar los madrileños que nos escucha no esté frentismo esta esta alianza entre las tres derechas para hacer imposible el que gobiernen las izquierdas que imagen estamos dando

Voz 0027 16:30 a nivel nacional los equipos de campaña de las grandes formaciones sigue metiendo les mítines casi a presión en las agendas de sus líderes Pedro Sánchez hizo ayer tres paradas en Andalucía con una permanente exhibición de unidad y de fraternidad con Susana Díaz que pocos dudan de que se vaya a mantener a partir del lunes de ABAO buenos días Pedro Sánchez que ha llevado sus planes

Voz 5 16:50 esa esa Sevilla Córdoba y Jerez de la Frontera de la mano de Susana Díaz ha pedido el voto para sus candidatos ofreciendo más y mejor educación pública o políticas de igualdad

Voz 12 16:58 el grandísimo presiente de va a tener el apoyo el cariño el calor el aliento de todos los socialistas andaluces porque España necesita que él ponga rumbo a un país solidario inclusivo que la propuesta que nosotros hicimos el pasado veintiocho de abril no será tan rotunda sino contamos con gobiernos municipales provinciales

Voz 0027 17:18 hoy propio suena con gobiernos autonómicos que crea

Voz 12 17:21 también en la justicia social de la convivencia

Voz 5 17:24 la canción pues a Pedro Sánchez se ha dirigido Pablo Casado desde Barcelona y Madrid y un día más el líder del PP no ha desviado la mirada ni un ápice de Catalunya

Voz 0027 17:32 quien vote al Partido Socialista o quién divida el voto estará permitiendo que gobierno el Partido Socialista los dulce como vienen ocultando durante meses

Voz 5 17:40 desde Galicia Pablo Iglesias ha dicho que hacen falta gobiernos que limiten a los poderosos ya ha pedido al electorado que elimine los poderes absolutos

Voz 18 17:47 para el Estado tiene que valer también para los ayuntamientos Se acabaron las épocas del ordeno y mando

Voz 0027 17:53 si usted quiere gobernar usted tiene que negociar

Voz 5 17:55 Sánchez estará hoy en Palma hay Barcelona casado en Canarias e Iglesias en Madrid

Voz 0027 17:59 si Albert Rivera se va a Ugalde mira Valle Salado en Bilbao que es el pueblo del etarra Josu Ternera treinta y siete votos obtuvo allí Ciudadanos en las generales el uno por ciento en total y en estas municipales no se presenta Óscar García buenos días qué tal buenos días Albert Rivera tiene previsto dar

Voz 1645 18:13 paseo por las calles del pueblo natal de Josu Ternera acompañado entre otros por Villegas o Maite Pagazaurtundúa el Ayuntamiento de Miralles ha emitido un comunicado en el que toda la corporación pide a los vecinos mantener la calma y no caer dice literalmente en las provocaciones de quienes buscan desestabilizar al municipio Rivera asegura que ir allí no es ninguna provocación

Voz 0040 18:32 sí deseando y saben por qué porque me metí en esto por la libertad y en el pueblo donde tuvo que ver nacer a un asesino Gemma sacra niños en el cuartel de Zaragoza tiene que haber un partido que sin temor vaya a rendir homenaje a poner flores a las víctimas del terrorismo es el vuestro partido partido de los valientes

Voz 1645 18:50 Rivera ya estuvo el sábado pasado en Estella Navarra donde al terminar su mitin una decena de personas con la cara tapada limpiaron con lejía el trozo de calle por donde había pasado el líder de Ciudadanos mayores fueron los incidentes en Rentería Guipúzcoa cuando Rivera hay otros dirigentes naranjas tuvieron que salir escoltados por insultos lanzamientos de objetos y amenazas que recibieron y que ahora investiga la fiscal

Voz 0027 19:10 Albert Rivera por cierto firma una de las frases llamativas de las últimas horas en campaña se refería líder de Ciudadanos tenemos que hablar que lo dijo Juncker a Sánchez en el Congreso

Voz 8 19:20 yo creo que es una frase muy siciliano no

Voz 4 19:23 tenemos que hablar

Voz 0027 19:28 más frases para la crónica de campaña esta escandalosa de Rocío Monasterio candidata de Vox a la Comunidad de Madrid

Voz 19 19:34 ocho años ahora se les dan unos cursillos en que se les dice que bueno que tienen que probar a ser niña hay a la niña a ser niño in hablan de zoofilia para todo esto es lo lo cuentan esto es lo cuentan talleres

Voz 0027 19:48 según Rocío Monasterio les cuentan a los niños de ocho años en una línea parecida Jorge bolsa de candidato de Vox al Parlamento Europeo

Voz 11 19:55 a nuestra Princesa de la infancia que era Cenicienta la maltrataban su madrastra y sus hermanas tras son todas esas feministas que les dicen a las mujeres españolas lo que tienen que hacer

Voz 0027 20:08 aquí para cerrar este bloque electoral el drama del alcalde de Vigo Abel Caballero candidato a la reelección favoritismo según las encuestas buena drama porque las papeletas de su candidatura que han llegado a los buzones de los vigueses

Voz 0787 20:20 no está mal uso de quiero advertido a todo el mundo que revisen la papeleta que va dentro del sobre que manda Abel Caballero que va con mi foto iba a comunicar os detectamos que por un error de la de los que lo hicieron en alguna zona de Vigo usaremos castreños dentro del sobre no va la papeleta Abel Caballero otro papeles que todo el mundo cuando reciba vea dentro del sobre que iba a mi nombre si va a Abel Caballero suave Caballero vaticinó que la tiene

Voz 12 20:49 quedan tres días para las urnas

Voz 0027 20:55 el Tribunal Constitucional le da la razón al Defensor del Pueblo en un duro varapalo a los partidos políticos tres magistrados dicen en una sentencia unánime que recopilar datos sobre las opiniones políticas de los ciudadanos es inconstitucional por lo tanto tumban el artículo que la ley electoral había incluido para avalar eso el recopilar datos sobre opiniones políticas artículos Se aprobó en noviembre con una mayoría política amplísima María Manjavacas

Voz 1727 21:20 listas y asociaciones de defensa de los derechos digitales lo celebran y lo explican gráficamente es el triunfo de la sociedad civil frente a la clase política porque todos los partidos lo aprobaron en el Congreso en el Senado ya se desmarcó Podemos pero la ley salió adelante fueron los profesionales del sector digital los que entendieron que era un atropello que

Voz 0027 21:39 vulneraba los derechos fundamentales y que debía ir al

Voz 1727 21:42 los tribunales se lo pidieron al Defensor del Pueblo que fue el que presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional lo han ganado y Fernández Marugán se mostraba así de satisfecho tras conocer el fallo

Voz 3 21:53 sufre nuestros tesis quiero nosotros llena de los derechos de los ciudadanos el aspecto tan importantes

Voz 1727 22:01 como tímido

Voz 3 22:03 GECA a partir de la geopolítica el fallo

Voz 1727 22:06 se ha tomado por unanimidad con rapidez en la justicia en este caso decía Marugán no ha sido lenta de hecho ya rige para las próximas elecciones del domingo

Voz 20 22:20 conecta con Hoy por hoy a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI treinta y cuatro sesenta y seis Lanús lo que quieras

Voz 21 22:31 en la Cadena SER presenta

Voz 0027 22:35 la ACB escruta

Voz 22 22:39 aquel día no fue posible salir a dar un paseo por la mañana jugamos durante una hora entre los matorrales

Voz 8 22:45 el mismo

Voz 22 22:48 comía temprano cuando no tenía visitas el frío viento invernal tras algunas nubes tan sombrías

Voz 23 22:53 es un día tan penetrante que toda posibilidad de salir se disipó

Voz 22 22:59 yo me alegré no me gustaban los paseos largos sobre todo en aquellas tardes de invierno

Voz 23 23:05 regresamos de ellos al anochecer yo judía simple con los dedos agarrotados con el corazón un entristecido por los reproches de la niñera que humillada por la conciencia de mi inferioridad física respecto de Lisa

Voz 22 23:18 yo yo Arri los tres Elisa

Voz 23 23:22 a Ana se agruparon en el en torno a su madre refinado en el sofá junto a él fue rodeada de sus hijos que en aquel instante no se peleaban yacían alboroto parecía sentirse perfectamente feliz a mí no me permitió unirme al grupo diciendo lamento que tengas que estar apartada de nosotros pero mientras yo no hayamos comprobado que te muestras más sociable y natural que has adquirido modales más espontáneos y atractivos

Voz 1727 23:51 voy a tener que Private los privilegios que les corresponden a los niños aldea y obedientes

Voz 24 23:57 Jane Eyre serlo Bronte mil ochocientos cuarenta y siete

Voz 12 24:05 de escucha

Voz 25 24:09 a cuenta con la SER se lo que pasó como

Voz 26 24:21 en la Cadena

Voz 4 24:22 en Hoy por hoy

Voz 0027 24:25 el veto detona al Ram bajó a Wei ha sido como tirar una piedra a un estanque las ondas se propagan cada día a las ondas de la decisión y además cada vez son más grandes en las últimas horas dos de las principales compañías de telefonía del Reino Unido han dicho ya que paralizan suspendidos de móviles cinco G del fabricante chino Huawei también uno de los principales fabricantes mundiales de microchips el último en sumarse al veto es el gigante japonés Panasonic han acordado en

Voz 1238 24:49 buenos días desde Japón llega también el veto de dos

Voz 0127 24:51 Hermes empresas de telecomunicaciones del país Softbank Lady Di hay han aplazado el lanzamiento de los nuevos móviles de la firma china que estaban a punto de salir en Reino Unido el veto lo han impuesto Vodafone la empresa ahí aunque según la BBC lo que más problemas puede suponer la Hawai es la decisión de ARM que es la compañía que diseña la mayoría de los procesadores para móviles aquí en nuestro país algunos operadores ya acusan las devoluciones de teléfono recién comprados

Voz 2 25:16 qué le inspiran

Voz 1727 25:20 aunque el CEO de juego y en España intenta

Voz 0127 25:22 dado dar un mensaje de tranquilidad diciendo que seguirán dando soporte técnico a los usuarios a pesar de los vetos

Voz 0027 25:28 seis y veinticinco cinco y veinticinco en Canarias el debate sobre el aborto ha llegado al Festival de Cine de Cannes de la mano del director argentino Julio Solanas con un documental que se titula lo que sea ley un retrato brutal de las mujeres que deciden interrumpir el embarazo en una democracia en la que a día de hoy el aborto sigue siendo ilegal enviada especial a Cannes Pepa Blanes

Voz 1463 25:48 una ola verde ha sacudido la alfombra roja del Festival de Cannes el photocall lleno de estrellas modelos y autores de renombre ha tenido su momento reivindicativo con el paso de más de cincuenta mujeres argentinas reclamando que haya una ley del aborto en su país solidaridad para las mujeres gritaban las protagonistas del documental que sea ley dirigido por el argentino Julio Solanas pasó casi toda su vida en Francia se quedó atónito cuando descubrió que el aborto no era legal en Argentina y que habían muerto más de tres mil mujeres desde la democracia

Voz 27 26:20 cómo crecen desde hace treinta cuarenta en el que este derecho a existir como pocos pocos en prisas pueden cuestionamiento en España yo escucho declaraciones de de mujeres que Vox la verdad que me quedé horrorizado me parece no sea yo como guionista no muy atrevida escribir esas frases en el guión porque son acaricia

Voz 1463 26:38 Tura una historia que recorre comunidades agrícolas y lugares pobres y otros más acomodados de su país donde muchas mujeres son sometidas a violencia médica ya violencia verbal por querer abortar hay testimonios atroces como el de Ana María Acevedo embarazada con cáncer a la que no dieron tratamiento por no dañar al feto murió Solanas espera ahora que el altavoz de Can ayude a que se apruebe por fin una ley en su país

Voz 4 27:12 Pérez

Voz 0027 27:18 vamos ya con los deportes Sampe buenos días cuando el próximo Mundial de fútbol no subirá a cuarenta y ocho selecciones participantes Qatar dos mil

Voz 1161 27:26 sentido se queda finalmente en treinta y dos selecciones pese a los esfuerzos de FIFA y su presidente Infantino que hasta última hora han estado buscando países del entorno qatarí que pudieran asumir una organización de la cita pero el veto de Arabia Saudí lo ha impedido países como Egipto Emiratos Árabes se sumaban a ese veto con lo que se producían las opciones a Kuwait y Omán que no apoyan el veto pero finalmente rechazaron la opción de organizar esa cita

Voz 1727 27:45 si la tendremos por primera vez ampliado a cuarenta y ocho selecciones

Voz 1161 27:48 la siguiente la de dos mil veintiséis que urbanizará el triunvirato formado por Estados Unidos Canadá y México en casa el máximo responsable del Comité Técnico de Árbitros Velasco Carballo pasaba por el Larguero con Manu Carreño para repasar la primera temporada del bar en el fútbol español muy criticado hoy que para Carballo ha sido muy poco

Voz 3 28:02 tuvo un notable

Voz 8 28:03 notable me bonos pues tenemos capacidad de mejora

Voz 1238 28:07 un bar que esperan además siga creciendo el año que viene la idea es que

Voz 1161 28:10 no sólo sean primera como sabéis ahora mismo hay un té

Voz 3 28:12 dar en concurso público pero como sabéis también hay unas negociaciones en torno al convenio coordinación entre Liga y Federación pero la Federación Española de Fútbol ha manifestado que su intención y su deseo es que haya bar en Segunda División

Voz 1161 28:24 no para ampliarse a otras situaciones tendrá que pasar más tiempo no lo tendremos esta temporada en la fase de ascenso a Segunda o Segunda B y en el fútbol femenino no yo creo que que

Voz 3 28:32 en ese punto estamos un poco lejos todavía en Segunda pero no en la primera femenina sí la verdad es que estamos yo creo un poco lejos el punto de vista que primero tiene que haber una producción televisiva antes de que el bar se apoya la producción televisiva hoy en día no todos los partidos de la Liga Iberdrola se Televisa

Voz 1161 28:49 y quiso aclarar una de las jugadas más polémicas de la temporada la expulsión de Diego Costa ante el Barça y su sanción de ocho partidos por lo que dijo o no

Voz 3 28:55 dijo en ese caso concreto que que yo no hablo de jugadas concretas pero este es un hecho concreto que salgo a desmentirlo

Voz 0027 29:01 rotundamente no el Comité Técnico de Árbitros no

Voz 3 29:03 no dio el audio de ese incidente al Comité de Competición ni a nadie nadie tiene ese audio fuera de los servidores del Comité Técnico de Árbitros

Voz 1161 29:12 a dos días de la final de la Copa del Rey que pondrá el broche final a la temporada en España el Valencia viaja hoy a la localidad jerezana de Monte Castillo donde se concentrará el Barça seguirá en casa pierde seguro Ter Stegen que sigue con molestias en la rodilla siguen las dudas de Arthur se me doy Coutinho y no llega en Luxor en en Belén y Boateng ni sobre la importancia de ganar la Copa al en Let en Barça TV

Voz 29 29:29 es el último partido del año hoy hay que jugarlo para ir de vacaciones con una sensación es mucho mejor que lo que tenemos después del partido de Liverpool y por eso también queremos ganar la final de Copa

Voz 1161 29:40 sí dos más de entrenadores Escrivá renueva dos temporadas con el Celta y Caparrós deja de ser técnico del Sevilla

Voz 1727 29:55 son las seis y media cinco y media en Canarias Pablo Ibar no será ejecutado esta noche el jurado de Florida ha descartado la pena capital para él ya condenado al español a cadena perpetua Ibar llevaba dieciséis años en el corredor de la muerte por un triple asesinato del que él siempre se ha declarado inocente enviada especial a Florida Marta del Vado buenos días

Voz 1463 30:25 buenos días la defensa tenía que convencer al menos un miembro del jurado sólo a uno de los doce para que se posicionará en contra de la pena de muerte y salvar la vida de Pablo Ibar finalmente después de haber pasado veinticinco años en prisión de haber sido condenado a muerte en el año dos mil y el Tribunal Supremo de Florida anulara la sentencia dieciséis años más tarde y después de la repetición de un nuevo juicio Ibar ha sido condenado a cadena perpetua Tanya Ibar es

Voz 4 30:52 aires decía en el jurado

Voz 1463 30:54 de Brouard tras conocer la sentencia que la batalla no ha terminado este no es el veredicto de no culpable que esperaban cuando empezó el juicio pero al menos garantiza su vida y ese padres

Voz 3 31:05 la perpetró tampoco no es para brillar pero bueno promover los comparando lo que estaba pues es un paso a lo grande y lo más importante también es que el nunca más puede tener

Voz 1463 31:13 pues esta es una de las importantes victorias de la defensa que va a apelar la sentencia en caso de que un tribunal de apelaciones anule la condena Insa se repita el juicio Pablo Ibar no podrá ser condenado a muerte nunca más por eso la familia insiste en que no pueden celebrar la libertad pero hoy más que nunca celebran la vida

Voz 0027 31:30 en España la nueva presidenta del Congreso Meritxell Batet va a reunir hoy a la Mesa de la Cámara para que cada grupo político diga si cree que se debe suspender o no a los presos independentistas con escaño en las Cortes sólo fijaran posición decidirán si piden no informes adicionales a los letrados del Congreso porque Patti ETA reclamo de ella a los jueces del Supremo que aclaren qué pasos consideran que debe dar ahora la Cámara

Voz 5 31:51 la función jurisdiccional pertenecen a exclusiva al al poder judicial es el competente para enjuiciar esas conductas y determinar las consecuencias de esas de esas conductas

Voz 0027 32:02 en el juicio del proceso un alto cargo del Gobierno catalán llegó a defender ayer ante el tribunal que la huelga general que se convocó en Cataluña dos días después de la celebración del referéndum ilegal fue contra la reforma laboral del PP y no por el uno de octubre sostiene Enric Benaissa director general de Trabajo

Voz 0993 32:18 recuerdan cuáles fueron los motivos de la convocatoria motivos laborales en los cuales pues en las diferentes convocatorias pues en pacto de la reforma laboral de dos mil doce y en algunos casos puede ser en pacto de en el sector público de los sindicatos que tiene yo ellos bien representación

Voz 0027 32:34 Alfonso Martínez el tráfico buenos días

Voz 0127 32:36 a salvar a esta hora en Madrid circulación lenta de entrada a la capital por lados en Torrejón de Ardoz la IV a la altura de Pinto la A42 en Parla hace cinco a su paso por Alcorcón tráfico intenso además la M40 en la zona de Vallecas Vicálvaro en dirección a la A dos en Barcelona densidad circulatoria en la ronda en la zona de Poblenou hacia el nudo de Llobregat y de entrada a la ciudad condal en la C58 en dos averías por último complican la conducción la primera de ellas en Ourense la A52 a su paso por melón que originó el corte del carril derecho dirección O Porriño y la segunda en Lleida en La dos a la altura de Taba hace hacia Barcelona

Voz 0027 33:18 gracias Alfonso sólo hoy en toda España por la mañana lluvia por la tarde en el norte tendremos un poco más de calor que ayer

Voz 1100 33:49 ya es exámenes del trabajo las series

Voz 14 33:52 pensado cambiaría el portátil como en El Corte Inglés tienes ahora hasta ciento cincuenta euros de descuento en portátiles igualmente López

Voz 12 33:58 esas con procesador AMD Ray se Gráfica Radio un Vega Windows diez además con las ventajas de los tecnoprecios de El Corte Inglés mucho más que un buen precio mínimo Hoy por hoy de España

Voz 30 34:27 son las siete menos veinticinco La

Voz 1727 34:29 a seis menos veinticinco en Canarias y abrimos hoy la Mesa de España en Barcelona allí un empresario independentista apoyado por la Asamblea Nacional Catalana va a ser el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona Joan Bofill hola de nuevo

Voz 0931 34:44 hola qué tal Pepa como nos contabas se llama

Voz 1727 34:46 Iván Canadá Bale hizo la noticia no es que sea independentista sino que llevó a llamar al boicot de

Voz 14 34:53 presas que no se comprometieran

Voz 1727 34:55 con el proceso rupturista o con la situación de los presos

Voz 0931 34:59 esta noche los integrantes de la lista de la Asamblea Nacional Catalana que obtuvo mayoría en las elecciones de este lobby empresarial decidido

Voz 0027 35:05 yo que cana del fuera el que releve a Mikel

Voz 0931 35:07 vais a partir de la semana que viene Gradefes fundada patrones en una cadena de gasolineras que utiliza como imagen de marca la estelada representa un perfil duro dentro del independentismo de hecho en una entrevista en febrero del año pasado aseguró que para que la República sea una realidad el consumidor tiene que cambiar su manera de comprar que hay empresas que están claramente en contra de independencia las que están claramente a favor y que hay que tener en cuenta a la hora de comprar sobre la situación de los presos por ejemplo dice que hay que utilizar la creatividad para que el Estado se vea obligado a liberar los por ejemplo pidiendo a grandes empresas que se pronuncien señores de El Corte Inglés están de acuerdo en que haya presos políticos asegura si la respuesta sí o el silencio nadie tendría que ir a comprar allí y así con cada una de las empresas que califica de oligarquía cita Repsol Telefónica BBVA Endesa o Mercadona la presidencia de Canadá será de dos años luego se ha decidido que lo releve Mónica Roca empresaria de las telecomunicaciones ingeniera que el dos mil seis fundó Isar that todos hará efectivo el miércoles que querían

Voz 1727 36:07 pues alguien que dice todo eso a presidir la Cámara de Comercio de Barcelona nada menos en Castilla La Mancha la Junta Electoral ha obligado a Podemos a retirar una campaña de propaganda que utiliza la imagen del actual presidente socialista de Emiliano García Page lema en Castilla La Mancha los socialistas de corazón votan podemos Aldo Gomez buenos días

Voz 1238 36:27 hola buenos días el organismo dicen una resolución a la que ha tenido acceso la SER que esta campaña que utilizó una imagen del candidato socialista el color rojo del PSOE y el lema que acabas de señalar Pepa dice que está campañas desleal con la legislación electoral induce a error al votante y emplea un tipo de publicidad comparativa no permitida el aludido García Page empleaba esta curiosa comparación para referirse ayer al asunto desde Tomelloso

Voz 31 36:48 la Real para vender melones buenos de Tomelloso utilizaran la foto de la competencia sería sería publicidad engañosa no

Voz 1727 36:57 pues es lo mismo Podemos en un comunicado dice que esto supone un ataque a la libertad de expresión José García Molina su candidato

Voz 9 37:02 pues vamos a intentar por supuesto que estas que esta decisión de la Junta Electoral no se lleva a cabo pero si la decisión es firme

Voz 12 37:09 sin ningún tipo de dudas nosotros vamos a cumplir nosotros no

Voz 0027 37:12 adoptamos la ley pues la forma

Voz 1238 37:15 según ha anunciado que van a acatar la decisión y que van a retirar los cartel

Voz 1727 37:18 les y atención a lo que ha pasado en Granada Elena Carazo buenos días qué tal bueno había un fallo de seguridad en la web de la Alhambra ha dejado al descubierto datos personales de más de cuatro millones de visitantes y el alcalde ha pedido ya explicaciones al Patronato

Voz 1915 37:34 si el alcalde de Granada ha pedido explicaciones al Patronato y la asociación de consumidores Facua lo ha denunciado a la Agencia Española de Protección de Datos por dejar al descubierto eso datos personales y financieros de cuatro millones y medio de visitantes y casi mil agencias de viaje por un fallo en el en la web oficial de venta de entradas Rubén Sánchez portavoz de Facua

Voz 32 37:54 datos que llegan a alcanzar nada menos a las cuentas bancarias de los consumidores hay hablamos además de cuatro coma cinco millones de personas afectadas por España una extranjeros que han visitado la Alhambra hay que depurar responsabilidades y esperamos que la Agencia de Protección de Datos habrá una investigación ni el patronato de la Alhambra así quinteto

Voz 1100 38:13 Cobos luego tú relativo a lo ocurrido

Voz 32 38:15 Torres con un descubierto hay datos desde

Voz 1915 38:18 liados de dos mil diecisiete el Patronato el monumento por su parte ha solicitado a la empresa responsable de gestionar la web un informe sobre el error además de varias auditorías

Voz 1727 38:29 y hablamos ahora de investigación en la Universidad de Valladolid ha dado a conocer una terapia con células madre que permite evitar casos de ceguera regenerando la retina es el primer ensayo mundial con células madre en el ojo humano Eva Marín buenos días buenos días investigación que se inició hace quince años

Voz 0603 38:48 es ahora cuando se han conseguido los primeros resultados positivos la investigación ha estado dirigida por la catedrática Margarita a Colón G que explicaba el procedimiento

Voz 33 38:57 de esta zona del limbo donde están las células madre te coge del ojo donante el ojo bueno digámoslo así del paciente que

Voz 1727 39:02 lo malo y otro bueno o los dos están eh

Voz 33 39:05 termos de un cadáver esas células en las células madre se empaquetar y finalmente bien al quirófano donde el paciente ya le ha preparado esas células se aplican sobre la superficie ocular despacio

Voz 0603 39:15 en una investigación que se ha aprobado en treinta y siete pacientes con deficiencias enlace en la córnea de células madre y el éxito ha sido dentro un setenta y ocho John ochenta y seis por ciento de los casos

Voz 1727 39:26 qué maravilla hoy cerramos la Mesa de España con una felicitación a una compañera de esta casa la presidenta del Congreso está aquí en la Zarzuela para comunicarle oficialmente al Rey cómo ha quedado la es María Manjavacas la responsable de la información de la Casa Real y periodista de la sección de Sociedad de la Cadena SER bueno pues la van a nombrar Hija Predilecta de Castilla La Mancha Aldo volvemos contigo

Voz 1238 39:50 será el próximo treinta y uno de mayo el Día de la Región aquí en Castilla La Mancha cuando va a recibir esta distinción el Gobierno regional dice haber tenido en cuenta su contribución al periodismo social ayer sanidad pública esta decisión a María Pijoan Zarzuelo cubriendo la recepción del río a los presidentes del Congreso y el Senado un sonido que acabáis de poner iba a mis manos lo contaba así

Voz 34 40:08 cuando estaba ya en la parte en la que han empezado los contactos y tan inane para llegar las felicitaciones de vosotros de Castilla La Mancha pues la verdad que me sentí yo Feli

Voz 1238 40:17 ella nos decía también que el reconocimiento de la ha llenado de emoción añadiendo que siempre he llevado en el ADN su acento manchego y a lo largo de su trayectoria ha actuado como embajadora de la tierra cervantina así que sólo nos queda darle la enhorabuena

Voz 1727 40:28 un beso Aldo gracias y felicidades a María por el premio por su trabajo

Voz 11 40:34 ser como es

Voz 4 40:37 bueno me llame

Voz 1727 40:50 la Mesa del Mundo la abrimos en Estados Unidos el estado de Washington legaliza un método para convertir cadáveres humanos en Abu se trata lo presentan al menos como una alternativa ecológica a los entierros en ataúdes ya la cremación Sí se basa en la técnica de compostaje que los agricultores llevan décadas utilizando para deshacerse del ganado Pascual Donate

Voz 1684 41:15 el método es sencillo se introduce el cuerpo sin embalsamada en una cámara de compostaje junto a astillas de madera alfalfa paja la mezcla acelera la descomposición natural del cadáver y en sólo un mes habrá producido tierra fértil suficiente para llenar ochenta macetas medianas fin fino imaginad un parque publicó un memorial un parque en el que podamos reconectar con el ciclo de la vida y tratar con respeto los cuerpos chanclas es Katrina Spade impulsora de la ley que entrará en vigor el próximo año en el estado de Washington donde pretende hacer crecer un parque nuevo con abono humano la recomposición como lo llama ella reduce sensiblemente los costes económicos psicológicos de la cremación y los ataúdes porque no se ocupa espacio no se filtran sustancias químicas al suelo y baja la emisión de CO2

Voz 1727 42:08 cien mil personas cien mil mueren cada año en el mundo envenenadas por serpientes la mayoría podría salvarse con una simple vacuna pero Médicos Sin Fronteras denuncia que en algunas zonas de África las farmacéuticas la industria farmacéutica ha dejado de producir antídotos porque no les sale rentable lo cuenta nuestro compañero Sohail nada

Voz 13 42:32 en la localidad Dago Cal norte de Sudán del Sur Médicos Sin Fronteras tratan cada día numerosos pacientes tras sufrir una picadura de serpiente una de ellas incluso ha podido vivir para contarlo

Voz 8 42:44 escucha las cabras gritando al abrir la puerta para ver qué estaba pasando una ser gente que estaba en el suelo menguar dio una herida sangraba así que viajamos toda la noche para llegar al hospital al amanecer

Voz 0027 42:55 la intoxicación por veneno de serpiente es es la fe

Voz 13 42:58 aunque más muertos provoca la crisis nombre que recibe esta intoxicación es curable aunque afecta especialmente a las zonas rurales que son las más pobres donde la falta de personal cualificado el difícil acceso a las curas son cada vez más acuciantes en regiones como Sudán del Sur por ejemplo las farmacéuticas han detenido la producción de antídotos porque los productos según delatan

Voz 35 43:18 desde Médicos Sin Fronteras no eran los suyos

Voz 0027 43:21 ciertamente lucrativos

Voz 21 44:10 a su izquierda Hoy por hoy

Voz 38 44:18 el y el eh

Voz 1727 44:29 la decisión es nuestra dice esta mañana José

Voz 40 44:32 de bonus

Voz 1100 44:33 adiós Pepo como Soraya Sáenz de Santamaría testigo dio su Baile de máscaras un dedo de quitárselo de encima que la judicialización de la política produce monstruos es como los sueños de la razón que pintas de Fiscalía diciéndole al Supremo que ordene no sé qué cosa Congreso de los diputados y Meritxell Batet que tiene que consultar al juez Marchena que no sólo dirige el juicio contra los pensionistas sino que a veces pareciera que es el el juez magnífico quién dirige estado pongámonos de acuerdo son los diputados los representantes de la soberanía popular no son los jueces quienes mandan olviden esa viscosa tela de araña tejida por los señores togados y hagan política que es para lo que deseamos elegido sus sus letrados de las Cortes quiénes tienen que informar de los partidos políticos quienes deben tomar las decisiones incómodo pues sí pero si querían vivir tranquilos haberse dedicado tal que a la jardinería bello y entretenido oficio otro eso sí hagan el favor ustedes los votantes de no tomarse a chanza que las derechas autodenominados centristas están felices de pactar con personajes que hablan de las feministas como feas o acusan a maestras y maestros de Madrid de empujar la día pies en pared no les permita ni un paso más en la ignominia

Voz 21 46:07 a su izquierda

Voz 41 46:09 ah sí

Voz 2 46:23 tengo

Voz 21 46:25 es persona aterra catedrático eh

Voz 2 46:34 personas

Voz 4 46:36 Irene e dicha política

Voz 1727 46:39 su inicio de legislatura en el buzón de voz de Hoy por hoy esta mañana

Voz 1802 46:44 eh Rafael Martín dará desde Alcalá de Guadaira para mí lo mejor del nuevo Congreso es la proporción de mujeres diputadas que prácticamente igual a la teólogo Juan Pérez y lo peor es la de intentar anular al adversario a base de golpes y tú pero que conste que esta declaración hago yo por imperativo legal en nombre de la República Democrática de hecho grande patrocinado por Coca Cola

Voz 1238 47:04 el Real Rafael que te vamos a contratar te vamos a contratar luego vamos

Voz 9 47:10 pues un artista sobre ese pataleo varios oyentes como Manuel de Sevilla

Voz 42 47:13 otros entraron pegando tiros de son tan mineros

Voz 10 47:16 sí señora

Voz 42 47:17 pero bienvenido al mundo de la democracia señores cocer adormece butacas o clara de Palencia

Voz 43 47:22 me parece un anticipo de lo que no a esperar a lo largo de la legislatura vergonzoso por otra parte las formas de toma de posesión de los parlamentarios catalanes me parece una falta de respeto a los ciudadanos y al resto de los parlamentarios

Voz 9 47:38 Connie incide con esto último varios oyentes Manuel de Aranjuez

Voz 8 47:42 todo viendo señores que quieren separarse de España sentados en el Congreso de los Diputados la cual lo vamos a pagar todos todos los españoles esos yo el sueldo cuando quieren dividir español deberá que estoy indignado pues ver intimidado inning David sigo aunque no todo el mundo está de acuerdo bienvenido

Voz 10 47:59 hola soy salto me cuesta mucho comprender cómo unas personas

Voz 4 48:05 pueden ser elegidas

Voz 10 48:07 a recoger su acta formar parte del Congreso pero luego se les pretende privar de que ejerzan la representación para las que fueron elegidos no soy independentista ni nacionalista soy español aunque tampoco me siento especialmente orgulloso de ello y creo que a las personas y a los partidos los legitiman los votos no lo entiendo de verdad

Voz 12 48:34 un saludo José Tarrasa

Voz 8 48:37 buenas como posible

Voz 44 48:39 que lo expreso político ya sentenciado cuando uno está Juncal son unos sinvergüenzas

Voz 8 48:45 sobre el juramento Antonio de Murcia sobre los juramento promesas y para Britta del niño lo jesuitas consolidaron el truco de la reserva mental José a pensar que no decir que esto jesuita

Voz 45 48:57 lo moderno no podrían ahorrarnos esa cacofonía que produce escucharle lo que piensa el tiempo lo que están obligados a decir menos mal que el discurso de la nueva presidenta nos reconcilió con la política buena

Voz 9 49:10 sí Maricarmen desde el Campo de Gibraltar y Pedro de Madrid coinciden en señalar algo

Voz 1010 49:14 pero cuando el presidente del Gobierno saludo al señor Junquera me pareció todo correcto pero los pim pollos ya están diciendo que hubo un pacto que va a haber indultos yo digo cuando la señora Arrimadas da un beso a otro preso no va a haber nada no se hizo nada me parece que es una vergüenza que estas Gaza tiras de derecha y estas emisoras no recalca que en eso

Voz 1727 49:42 no habrá caído a Rivera que arrimado