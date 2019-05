Hoy por Hoy (23/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete de la mañana las seis en Canarias

Voz 1 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 hola qué tal muy buenos días a aprieten se los cinturones que vienen curvas el elegido ayer por la tarde para ser nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona es un empresario independentista que pide hacer boicot a las empresas españolas se llama John Carradine y su voz suena así

Voz 0295 00:43 Cataluña está equilibrada aseo posee si os Casado

Voz 1727 00:46 bueno es ingeniero de formación tiene cincuenta y un años es propietario de una cadena de gasolineras en una entrevista publicada hace sólo un año Aimar decía cosas como estas

Voz 0027 00:57 el periodista el medio el unilateral le preguntaba textualmente como Oliver haremos a los presos políticos y él contesta que hace falta usar la creatividad para acciones que incomodan al Estado por ejemplo dice pidiendo a las empresas que se pronuncie y añade señores el Corte Inglés están de acuerdo con que haya presos políticos si la respuesta es sí o el silencio nadie debería comprar en El Corte Inglés y así cada semana en una gran empresa de la oligarquía

Voz 1727 01:22 y cree que así conseguirían liberar a las personas sometidas a juicio en un Estado de Derecho presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona fácil entender la alarma en el mundo económico catalán es jueves es veintitrés de mayo y la buena noticia de la noche están Estados Unidos Pablo Ibar se libra de la pena de muerte lo condenan a cadena perpetua su padre muy contento nos decía sin embargo que la batalla no ha terminado

Voz 2 01:52 a eso sí que no se puede acabar a mí muchos errores de parte de juez

Voz 1275 01:57 sí que hay que apelar del que se Ibar ha pasado en el corredor

Voz 1727 02:00 de la muerte dieciséis de los veinticinco años que lleva en la cárcel porel triple asesina dato que él dice que no cometió y que ninguna nueva sólida ha demostrado la familia anuncia que va a apelar porque el proceso ha estado lleno de irregularidades por eso no hay que conformarse

Voz 3 02:16 sería un error pensar bueno ya le hemos librado de la muerte pero ojo no le hemos librado de una mayúscula injusticia y no vamos a dejar de luchar hasta conseguir el objetivo de que una persona inocente sea puesta en libertad

Voz 1727 02:31 es Andrés crea Ken Berger de la Asociación contra la Pena de Muerte aquí en España Cinco Días publica los criterios con los que los inspectores de trabajo van a fiscalizar que se cumple el fichaje de la jornada laboral en las empresas y por ejemplo no deben aceptar no van a aceptar el cuadrante de los horarios como sustituto del registro obligatorio y todavía en el mundo empresarial siguen los problemas para Howe y después del veto de Google operadores británicos y japoneses no van a utilizar teléfonos del gigante chino para el lanzamiento de sus redes cinco G se suma a este veto la empresa británica que se encarga de hacer los procesadores para la mayoría de móviles incluido Huawei en Brasil

Voz 1985 03:19 pero humana busca pueda seguir my fu

Voz 2 03:22 no sé pero semanas después

Voz 1727 03:24 de firmar el decreto para liberalizar el uso de las armas Bolsonaro da un pequeñísimo paso atrás recula prohibe a los ciudadanos portar fusiles de asalto había hasta lista de espera para comprar los eso sí van a poder llevar encima pistolas y revólveres y en los deportes el bar cumple hoy un año y para la próxima temporada lo ampliarán en el fútbol masculino pero no en el femenino Sampe

Voz 1161 03:54 habrá bar en segunda división masculina antes de que llegue la primera división femenina se lo explicaba anoche a Manu Carreño en El Larguero el máximo responsable del Comité Técnico de Árbitros Velasco

Voz 1330 04:02 Carvalho el bar se apoya la producción televisiva hoy en día no todos los partidos de la Liga de verdad se Televisa hace falta una formación de nueve meses hace falta una inversión económica mente yo realmente creo que todavía no estamos cerca de verlo

Voz 1161 04:14 tampoco llegará a tiempo para estar presente en los partidos de esta temporada en las fases de ascenso a Segunda División ya la segunda B

Voz 0978 04:21 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días oye con un cambio que afectará sobre todo al norte de la península lluvias débiles durante la mañana en Galicia a lo largo de la tarde se extenderán por el Cantábrico también en la Ibérica y el Valle del Ebro la próxima madrugada en los Pirineos Aragón y Cataluña incluso tormentas intensas pero igualmente la mayor parte del país hoy seguir haciendo sol con temperaturas más altas han subido las mínimas máximas que durante la tarde darán lugar a sensación de un poco de calor en la mayor parte de poblaciones son las siete y cinco en las seis y cinco en Canarias

Voz 6 05:00 el vestido para ver las cosas de otra forma XXV la actual otra forma Ángels Barceló cabe Esther

Voz 7 05:13 comprarse un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 8 05:16 contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instala el punto de recarga el se encarga de todo para que tú ahorre hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 1 05:39 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 05:43 exactamente dentro de un mes se cumplirán tres años desde que los británicos votaron en referéndum salir de la Unión Europea deberían haberlo hecho irse en el mes de marzo pero aquí siguen dentro de la Unión Joy votan junto a los holandeses en las elecciones europeas ellos son los primeros y hasta el domingo lo haremos todos los demás bien Reino Unido Nos quedamos porque la desastrosa gestión del Brexit augura una importantísima derrota electoral para Theresa May mientras se va quedando cada día un poco más sola

Voz 8 06:14 AFP

Voz 6 06:18 la última en el viernes esta mujer

Voz 1727 06:19 su portavoz la portavoz de los conservadores en el par lamento Andrea Liz son que es partidaria del Brexit y que dice que se va porque la primera ministra no está comprometida con el divorcio ya saben que May anuncia un nuevo referéndum si la

Voz 0027 06:32 Areba si aprueban en el Parlamento

Voz 1727 06:35 acuerdo con Bruselas así que sobre la situación de la primera ministra británica cada vez más y más precario

Voz 1693 06:42 ya

Voz 1727 06:47 la mirada esta mañana de Xavier Vidal Folch Teresa M

Voz 1985 06:49 está dando sus últimas bocanadas no es seguro que el domingo cuando se conozca la probable cartón ve conservadora en las elecciones europeas que hoy se celebra en el Reino Unido pueda sobrevivir de hecho debió renunciar y hace mucho tiempo o arriesgarse convocar elecciones o llamar a un segundo referéndum sobre el Brexit pero se empecinó en salvar su propio acuerdo de retirada que no ha logrado en tres ocasiones los apoyos necesarios peor aún en una de ellas consiguió el peor resultado parlamentario en la historia del país ahora vuelve a intentarlo proponiendo a los laboristas un referéndum estos la dejan plantada porque a buenas horas mangas verdes y porque tampoco saben lo que quieren ni siquiera si quieren algo o nada o lo contrario los de su partido ya están desplazando la en la plaza pública los británicos son muy buenos guerreros cuando sangre enloquecen han visto la sangre de May

Voz 0027 07:51 se aprestan a la tarea las seis y ocho en Canarias tú tienes alarma que estamos pensando en ponernos una en mi calle todos los chalés tienen alarma y me preocupa que soy roban entren en la mía que yo no tengo vas a estar todos los días preocupado iban a entrar a robar en tu casa que cuesta merece la pena vivir Tran

Voz 1 08:14 sólo diré protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan una INEM Securitas Direct puntuales recuerda lo que cientos ciento trece ciento trece

Voz 10 08:25 Carlos enólogo de Ribera del Duero y María restauradora del Museo Thyssen

Voz 6 08:30 cuando ves que el resultados tan especial es que transmite que tiene alma sabes que el esfuerzo ha merecido la pena elaborar una emoción ya

Voz 10 08:41 Ribera del Duero creado para emocionar

Voz 11 08:45 los neumáticos son la base de una buena conducción por seguridad al menos una vez al mes Se revista presión desgaste de banda de rodadura equilibrado y alineado un mensaje en colaboración con neumáticos premium Hancock Ray

Voz 12 08:58 son

Voz 1 09:01 en la Cadena Ser

Voz 1727 09:09 esta mañana a partir de las nueve vienen hoy por hoy los candidatos de Más Madrid a la Comunidad y al Ayuntamiento Manuela Carmena e Íñigo Errejón ya anoche en Hora Veinticinco con Ángels Barceló hubo debate de los candidatos a la alcaldía de Barcelona estuvo Ada Colau insistiendo en buscar acuerdos progresistas a la izquierda tenemos ya empezar una nueva etapa estable donde las izquierdas progresistas hablen de acuerdos estables basados en el diálogo basados en la soluciones democráticas y en priorizar la agenda social nosotros estamos plenamente dispuestos el candidato socialista Jaume Collboni que replicaba que esa izquierda que prefiere Colau es la independentista

Voz 13 09:47 el problema es que la señora con la cuando se refiere a las izquierdas está refiriendo Esquerra Republicana que es con quién va a pactar porque han dicho que van a pactar los hechos demuestran que la señora Colau a la hora de la verdad ha optado por no

Voz 1727 09:58 Independentistak y según Manuel Valls el candidato de la plataforma que apoya Ciudadanos

Voz 1330 10:01 en su que el dela para Barcelona lo es el debate izquierda derecha esta ciudad no puede caer en las manos de Ernest Maragai al Jean

Voz 1275 10:09 que se prepara con la señora

Voz 1727 10:12 Maragall que fue el único que no estuvo en el debate por problemas de agenda según nos contó es el candidato de Esquerra sí participó la candidata de Junts per Catalunya él Sartori que atacó a los socialistas a cuenta de la situación en el Congreso ahora mismo estamos delante de la posibilidad de que la señora Batet el gran gesto de los socialistas hacia Cataluña suspenda estos diputados con unas consecuencias que se rebaje cuál es el límite para obtener una mayoría absoluta para poder investir al señor Pedro Sánchez en realidad en caso de que lo suspendan son ellos los diputados de Esquerra o de Junts per Cataluña y en todo caso sus partidos los que deciden si mantienen su acta y cambian la mayoría del Parlamento os y renuncian los diputados y entonces corre la lista ahí entran nuevos diputados de sus mismos partidos en ese caso tanto Esquerra como Junts per Cataluña mantendrían exactamente el mismo número de escaños preso vendría después de esa eventual suspensión Isabel Villar

Voz 1922 11:14 sí por lo pronto la presidenta del Congreso ha pedido al Supremo que le aclare la situación de los cuatro diputados a los que está juzgando a las doce y media se reúne la Mesa de la Cámara para analizar este asunto y que cada grupo diga si cree que se debe suspender o no a los presos independentistas que han obtenido un escaño fijarán posiciones decidirán si quieren pedir informes adicionales seguimos con otros ecos de la campaña si hay un nombre más allá del de los políticos habitual

Voz 1727 11:37 vale es que se ha repetido en los últimos días es el de Amancio Ortega Unidas Podemos lo metió en sus discursos al proponer ver que la sanidad pública rechace las donaciones del fundador de Inditex ninguno de los grandes partidos ha secundado esa idea el empresariado ha salido a defender a Ortega Luis anoche en Hora Veinticinco también Aramendi el presidente de la CEOE

Voz 14 12:00 pensamos que Amancio Ortega es

Voz 15 12:02 es un ejemplo de esa fundación ha dicho que es lo que hace falta ya sea pública le he dicho que hacía falta esto o las máquinas es que todo el dinero ha ido es al hacia

Voz 1727 12:12 es sobre economía la hoy de la Organización Internacional del Trabajo dice que las empresas con más mujeres en su dirección con más rentables según sus datos las empresas que cuentan con más del treinta por ciento de mujeres en el consejo de administración ha mejorado sus beneficios entre un cinco y un veinte por ciento Rafa Bernardo

Voz 1762 12:33 entre las empresas que practican la diversidad de género en la dirección dice el informe de la OIT tres de cada cuatro reportan un aumento de los beneficios de entre el cinco y el veinte por ciento y más de la mitad mejoras en creatividad innovación y Reputación Corporativa a pesar de ello la mayoría de las compañías no alcanza el umbral mínimo a partir del cual serán estos resultados positivos el treinta por ciento de presencia femenina en las direcciones Joaquín Nieto ex director de la Oficina de la OIT en España

Voz 14 12:55 no sólo es una cuestión de justicia es que lo es sino que también es una cuestión muy interesante para las empresas Si bueno esto llama la atención lo mal amén de que se llevan los negocios las malas decisiones que se toman simplemente por apropiarse de los cargos los hombres y no permitir que las mujeres accedan a ellos

Voz 1762 13:16 la OIT urge a combatir los sesgos de género presentes todavía en la cultura empresarial como las paredes de cristal relegar a las directivas a las áreas de apoyo como los recursos humanos en vez de las estratégicas como las operaciones o la tubería que otea el fenómeno por el que a medida que se extienden la jerarquía la proporción de mujeres vaca

Voz 1727 13:31 leyendo idem sesgo de género en las empresas al que se da en las primeras etapas de la vida en el cole en Madrid por ejemplo a casi cuatrocientos alumnos de un centro concertado quieren que la dirección cambie los uniformes y que permite a las chicas Eden pantalón largo exactamente cómo van sus compañeros

Voz 1275 13:49 la di Madrid Laura Gutiérrez buenos días buenos días el colegio les obliga a ir con falda y ella se sienten así

Voz 17 13:55 la falo sube teniendo así que estar pendientes todo el rato no te puede sentar sin preocuparte porque ese te levante algunas chicas no les gusta porque tienen complejo físico

Voz 18 14:05 no pues corre justo como todos hemos hecho de pequeños te puede llegar a sentir incómoda y observada cuadro bajas temperaturas en general se pasa mucho

Voz 1275 14:12 frío son algunas de entre doce y dieciséis años creen que es hora de que dejen a las chicas llevar pantalón largo y así lo han propuesto con trescientas sesenta y siete firmas de alumnos a su colegio Santa María de la hispanidad en la capital el centro que tiene un estricto código de uniformidad que no cambia desde hace más de treinta años no se opone a los cambios pero siempre y cuando haya acuerdo de toda la comunidad educativa no llevar el uniforme no hacerlo con decoro en este colegio puede acabar en sanción

Voz 1 14:37 cuando tienes la séptima boda de este año

Voz 19 14:40 yo lo primero que piensas es venga a donde hacemos la despedida

Voz 20 14:44 es muy útil difiere sentirte vivo piden los un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran vivos punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos virus

Voz 0027 14:57 cuando una puerta se cigarra

Voz 10 14:59 se abre

Voz 21 15:02 veinticinco de mayo a las jornadas de puertas abiertas de Ford Iggy batió un vehículo de nuestra nueva gama SUV totalmente equipado con descuentos increíbles un Ford Kuga tren Plus con un descuento de siete mil euros por este Line con un descuento de cinco mil euros Ramiro porque sólo hay trescientas unidades y solo tienes tres guías financiación de FC van condiciones en Fort pum

Voz 22 15:22 pues vive la primavera Vision Lab ahora todas las gafas graduadas bien en el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo par parte cristales gratis para tío para quien tú quieras esta primavera celebra mira hay regala sola embistió la consulta condiciones pilla o la tuvo

Voz 20 15:38 estamos en virus y te lo transformó sin quince minutos entra ya virus punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siéntate dibujos

Voz 12 15:49 hoy por hoy

Voz 1 15:51 con Pepa Bueno

Voz 1727 15:53 hoy el cortometraje español tiene su noche de Oscar se entregan los premios fugaz los galardones los entrega una comisión de más de cuatrocientos profesionales Paula Losada ha visto los trabajos que compiten en esta edición

Voz 1693 16:07 los que optan a más estatuillas son bailaora una historia bélica en blanco y negro en la que la mayoría de sus catorce minutos

Voz 0027 16:15 suenan así

Voz 1693 16:18 el otro corto más nominado es la guarida una trama inquietante que se desarrolla en un bar de pueblo de la España franquista Yago de Soto ex subdirector

Voz 14 16:27 me interesa mucho que la gente salga de la sala preguntándose cómo habría actuado en lo ella ante esta situación

Voz 1693 16:35 hay tramas escalofriantes que retratan por ejemplo el bullying de forma descarnada Carlota Pereda es la directora de cerdita

Voz 14 16:42 la idea es que tiene terror que no hubiera apenas llega la voz se contará todo con la interpretación ni el sonido el sonido ambiente

Voz 1693 16:50 ahí hasta la charla entre dos ejecutivos de Coca Cola preocupados porque un pequeño pueblo lleva tres semanas sin

Voz 23 16:56 consumir sus productos que pasa antes en ese pueblo gente que va a ser que dejarán de consumir

Voz 1693 17:02 el viaje a Islandia que es el testamento vital de Luis De Marcos Vera un enfermo terminal que murió al poco de finalizar el rodaje

Voz 14 17:09 ese dolor que sienten estos enfermos plantea la muerte como una situación de bienes está a la que no hay que tener miedo

Voz 1693 17:15 hay dieciocho estatuillas para repartir entre veinticuatro historias muy diferentes entre sí tanto en el fondo como en la forma

Voz 12 17:24 el banquillo gira tocaría leer rápido legal pero como no lo ocultamos que lo recita un poeta sin obligación de con

Voz 25 17:33 tratar otros productos con Bankia para acceder al producto concesión sujeta a autorización de Bankia para una decisión así

Voz 12 17:40 si no puede haber letra pequeña hipotecas Bankia más información en cualquier punto es

Voz 26 17:46 cinco días y Santander te invitan al debate que necesita la economía española para tener un futuro brillante el viernes treinta y uno de mayo en Madrid un proyecto de Foro Futuro el observatorio de tendencias económicas de cinco días y Santander Tim por Mattei solicita tu invitaciones Foro Futuro punto El País punto com

Voz 19 18:10 el Lux te pinte la casa gratis para toda la vida descubre como en Pradoviejo quitarle punto com

Voz 27 18:16 siguiente friki

Voz 1693 18:19 gente

Voz 1 18:20 si te quedaste dormido en la cola del súper siguiente necesitas un colchón no

Voz 28 18:24 nuevo ahora mismo veinte El Corte Inglés Si lleva un colchón Flex Piccoli o relax con el cuarenta por ciento de descuento en una selección de modelos si paga o hasta en doce meses sólo en Hipercor corticales

Voz 0456 18:41 además de escuchar sus opiniones sobre la nueva legislatura Antonio Santiago

Voz 29 18:44 Pablo Casado se queja de que entre Pedro Sánchez Yunquera se diga tenemos que hablar miel Casado esos política hablar pero luego al minuto siguiente dice que vagaba de indulto si no sé cuántas otras cosas como ser tuviese una bola de cristal por el señor Rivera puertas Sando por imperativo legal que incluyen en sus juramentos cuando el Tribunal Constitucional lo dio por válido en la época de Batasuna y luego los señores de Vox madrugado para coger el sitio en sus compañeros y luego haciendo ruido contaron los demás no se bellos ir al Congreso una web

Voz 0311 19:15 el día para Alberto de Valencia es la que tiene más pluralidad política y la más paritaria de la historia de son al siglo XXI sin embargo todavía vivimos en un país en el que al día siguiente el miércoles la presidenta del Congreso de los Diputados y el presidente del Senado tienen que ir a reunirse con el Rey para des sí le de manera formal que se constituya la mesa del Congreso de los Diputados a que el Reino lo sabía de vale vale yo me pregunto Si sigue siendo muy deprisa de la monarquía

Voz 30 19:43 hoy viernes cuando terminamos de Castellón da igual que miremos las elecciones municipales de las autonómicas que las europeas que el debate de investidura lo que vemos son dos posturas muy claras un bloque que está haciendo propuestas para mejorar la vida de la gente y otro bloque que como diría el sabio se resume en Cataluña Cataluña Cataluña Cataluña Cataluña Cataluña Cataluña quiere esto es lo que hay y así vamos tirando mire usted

Voz 1727 20:08 muchas gracias a todos son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1 20:16 Madrid Laura Gutiérrez qué tal

Voz 1275 20:20 los días con dieciséis grados en el centro de la capital y subiendo de nuevo las temperaturas hoy en algunos puntos de la ciudad de la Comunidad repasaremos los treinta grados es jueves día catorce de campaña queda nada para votar a las nueve de la mañana Pepa Bueno entrevista a Manuela Carmena Íñigo Errejón se van a sentar juntos en el estudio de Hoy por hoy Carmena trasnochado tras participar en el debate de candidatos a la Alcaldía de la capital de Telemadrid donde esta vez sí estuvo más Madrid la alcaldesa fue el centro de todas las críticas de sus rivales sobre todo de la derecha especialmente con la Operación Chamartín que no verá la luz esta legislatura y que enfrentó también al PSOE Pepu Hernández a Sánchez Mato de Madrid en pie con el candidato del PP José Luis Martínez Almeida la representante de Ciudadanos en este debate sirve a Saavedra que sustituyó a Begoña Villacís ingresada ayer por un cólico la bautizado como la Pérez

Voz 1727 21:12 el ni ni he dicho antes que si es mejorable

Voz 0295 21:14 la mejoraremos va a votar a favor usted pero eso ya lo sabemos la casa de los líos en la trampa donde el aspirante bloquea estos sesiones pero mira la M yo esta bueno bueno nada no va a votar a favor de y no pasa nada yo seré el setenta y cinco por ciento del suelo de chamanes

Voz 12 21:32 es público si el PSOE

Voz 0650 21:35 en este caso la izquierda queremos de verdad hacer frente al problema de emergencia de vivienda que hay en la ciudad de Madrid hay que hacer dieciséis mil viviendas públicas en alto

Voz 0585 21:44 les social que es que lo vamos a bautizar como la Operación Chamartín ni ni porque ni con Manuela Carmena dijo en el Partido Popular los cientos a medida pero tampoco salió lleva veinticinco años parada

Voz 1275 21:52 sobre este proyecto urbanístico Carmena respondía a todas las críticas elogiando su trabajo esta legislatura para cambiar el plan inicial del PP

Voz 1693 21:59 plan ya prepara muy interesante nosotros ponemos treinta parcelas del Ayuntamiento que las ponemos el derecho de superficie para que para que sea por empresas constructoras cuatro mil viviendas Viviendas que van a ser de alquiler limitado como van a ser naturalmente las del nuevo norte que ya aprovecho para decir que siendo yo alcaldesa estoy absolutamente segura que se aprobará el gran proyecto Madrid no no

Voz 1275 22:24 en el debate se habló también de Madrid Central la alcaldesa intentó defender otro de sus proyectos estrella pero la oposición selección encima ayer el PP presentó su programa de educación sin grandes sorpresas más de lo mismo más bilingüismo más concertada anuncian un centro de formación especial de referencia para los profesores

Voz 31 22:43 a seguir apostando por la educación pública privada concertada como digo libertad y la especial vamos a hacer un centro de formación especial de referencia para los profesores también queremos que nuestras universidades sean cada vez más competitivas a nivel internacional vamos a hacer apuestas especiales por los profesores los investigadores por los alumnos españoles en Madrid por los internacionales que quieran venir a nuestra Comunidad a estudiar y a formarse

Voz 1275 23:09 Isabel Díaz Ayuso estará mañana viernes en la SER en La Ventana de Madrid en las entrevistas que estamos haciendo esta campaña desde el hotel Hyatt de la Gran Vía Carmena bien esta tarde ayer estuvo el candidato del PSOE a la Comunidad Ángel Gabilondo que no tiene claro si apostaría por el modelo de bilingüismo en las aulas del PP porque dice segrega

Voz 0175 23:25 de rock como voy a pronunciar en contra del bilingüismo multilingüismo totalmente a favor lo que no estoy muy seguro es que hayamos logrado es en Madrid en su implantación que yo soy partidario de que se evalúe seriamente qué efectos está produciendo también está produciendo algunos efectos agregadores si se quiere dicho de esta expresión social que vive al bilingüismo pero que viva el bilingüismo como

Voz 0027 23:46 con igualdad oportunidad bien podemos su candidata

Voz 1275 23:49 está Serra se reunió ayer con afectados por la venda la venta de viviendas sociales a fondos buitre cree que hay que revertir ese proceso

Voz 0268 23:56 nosotros pensamos es que hay que revertir ese proceso hay que recuperar esas viviendas no puede ser que las viviendas públicas de protección social sean vendidas o regaladas a los fondos buitre y lo que necesitamos es abrir un procedimiento judicial por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid también

Voz 12 24:14 llegamos a a él para revertir ese proceso quedan tres días para el veintiséis

Voz 1275 24:21 más noticias de Madrid en titulares con Cristina Machado hoy

Voz 1491 24:23 la jornada de los paros convocados en metro por el sindicato de maquinistas los de hoy afectan a las líneas tres seis diez mañana habrá paros parciales convocados por Comisiones Obreras

Voz 1275 24:33 trabajadores de seguridad privada del aeropuerto de Barajas desconvocan la huelga que comenzó el doce de abril dejan la solución del conflicto en manos de un árbitro

Voz 1491 24:39 el PSOE Más Madrid Podemos se comprometen a impulsar una ley integral contra el juego en cuanto comience la legislatura PP y Ciudadanos han negado a firmar el compromiso propuesto por asociaciones de ludópatas ebay

Voz 1275 24:50 en deportes el jugador del Atlético de Madrid Juanfran Torres se despedirá hoy de su afición con una rueda de prensa en el Wanda Metropolitano como si el tráfico en las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 32 25:11 buenos días a esta hora ya encontramos circulación lenta en todas las entradas a la capital por la A uno en San Sebastián de los Reyes la dos en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares la A tres en Rivas Vaciamadrid Isanta

Voz 1275 25:23 genial a cuatro Valdemoro Pinto

Voz 32 25:26 la A42 en casa vuelos Parla Fuenlabrada Getafe la cinco en Móstoles Alcorcón y Campamento la seis en Majadahonda el Plantío y Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar Viejo Tres Cantos a esto añadirle las retenciones en los tramos habituales tanto de la ronda de circunvalación M cuarenta como de la M50

Voz 33 25:45 Johnson estos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días el tiempo soleado y ambiente suave incluso un poco caluroso

Voz 0978 25:57 ante la tarde ahora apenas se nota un poco de fresco frío en la sierra durante la tarde máximas de veinticinco a treinta grados las más altas al sur de la Comunidad en el centro de Madrid máxima alrededor de los veintiocho grados y durante la tarde tormentas en la sierra de Guadarrama Somosierra con fuertes rachas de viento y algo de granizo en el resto de la comunidad chubascos pero afectando pocas poblaciones muy aislados

Voz 12 26:20 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas de el máximo confort y silencio a la vez que ahorrarse en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar

Voz 34 26:27 digan lo más nuevo en aire acondicionado con Johnson y sus nuevas máquinas R XXXII reducirá en setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global y producirá cero emisiones a la capa de ozono con la garantía de ellas Electric descubre lo en Pont Johnson en tu vida

Voz 19 26:40 no con anticipa el calor complicó de esta semana aire acondicionado Fujitsu de dos mil novecientos veinticuatro frigoríficos por sólo cuatrocientos noventa y nueve euros de aplico de Paul consigue tu Fujitsu

Voz 0015 26:51 sabes quién celebra este mes su cumpleaños en el zoo poco yo pena a cantar y bailar con tus personajes favoritos todos los sábados de mayo Pocoyó o Pato y Eli te están esperando para celebrar juntos un cumpleaños que seguro que te sorprende tu entrada Un lanzó Madrid punto com de este dieciocho noventa lo pasaremos genial Zoo Aquarium de Madrid

Voz 1693 27:11 sufre por salir de casa sin batería

Voz 7 27:14 encontrar nunca las llaves sufre porque Navas el coche si llueve porque no te entran esos vaqueros por pagar el gimnasio y no ir

Voz 0295 27:21 si quieres sufrir sufre pero no buscando casa venas SIMA salón inmobiliario de Madrid de treinta de mayo al dos de junio en Feria de Madrid entradas gratis en SIMA expo punto com

Voz 34 27:32 descubre el Nuevo Mundo telas cocinas de Porcelanosa Renato tienda Porcelanosa is sorprende con el diseño los materiales y sobre todo con la innovación y la tecnología de nuestras cocinas y además del veinticuatro de mayo al ocho de junio con descuentos muy especiales las cocinas de Porcelanosa te enamora

Voz 35 27:52 crees que tienes un sexto sentido para la moda

Voz 36 27:55 entonces escucha el veinticinco de mayo a las diecinueve horas vena Plaza Norte dos participa en el desfile que marcará tendencia verás los alza más creativos con los cambios y novedades de la próxima temporada Plaza Norte dos la cúpula de Madrid Carretera de Burgos salidas diecisiete diecinueve

Voz 37 28:14 el veintiséis de mayo tú decides seguimos hacia adelante frente a los que quieren volver hacia atrás porque ahora toca Madrid toca seguir avanzando en libertades este domingo no te quedes en casa hagamos mejor Madrid

Voz 12 28:27 el PSOE que me adelantar ese dinero de mi piso mientras se vende y que si lo vendéis por más dinero también me lo quedo yo y además

Voz 38 28:39 pronto pisos invocó ayer ya que piensa en las personas entró en pronto Pisos punto com descubre cuánto vale tu casa o Llama gratis al novecientos seiscientos cuarenta y nueve seiscientos treinta

Voz 12 28:51 ocho y me hace sentir fresco como una lechuga estar contigo es la pera Ceres mi media naranja tío de verdad desde que desde el club de fans de los frescos de ahora más te has vuelto de un repollo

Voz 8 29:01 cada vez hay más conste los precios fantásticos de ahorra más precios irresistibles como el bonito fresco por sólo ocho con noventa y cinco euros el kilo a ahorrar más y lo bueno empieza aquí

Voz 1275 29:12 dos vigilantes de seguridad privada de los controles de acceso al aeropuerto de Barajas han desconvocado la huelga que mantenían desde el pasado doce de abril los trabajadores han decidido en asamblea dejar en manos de un arbitraje externo la resolución del conflicto Soledad riscos portavoz del comité de huelga

Voz 39 29:26 como un al dos parques tanto la empresa como nosotros no llegamos a ningún acuerdo pues les de un árbitro o de forma voluntaria por las dos partes pero para que para que determine al final pues qué punto intermedio entre lo que es lo que propone la empresa y lo que nosotros reivindicamos un punto intermedio que a este conflicto claro tendemos que tiene que ser rápido lo antes posible porque esto genera muy mucho malestar entre la plantilla y al final crea una consecuencia en el servicio entre los trabajadores

Voz 1330 29:52 dieciséis grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 12 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:11 comienza el jueves veintitrés de mayo ya está ahora el Times publica que Theresa May dimitirá mañana después del motín que tienen su gabinete la última en abandonar el barco el barco de la primera ministra ha sido la portavoz de los conservadores en el Parlamento esta noticia esta enésima crisis deberemos veremos con qué resultado llega justo hoy que los británicos van a votar en las elecciones de la Unión Europea la que votaron hace tres años abandonar hoy se abren y se cierran las urnas en Reino Unido y también en Países Bajos mañana votan en Irlanda y en la República Checa República Checa donde en las últimas elecciones europeas las de el dos mil catorce sólo votó un diecinueve por ciento de los que podían hacerlo allí como sobre a Europa planea un fantasma gigantesco este domingo el fantasma de la abstención Danny De la Fuente con la prensa internacional Aimar Bretos estos con la de pero aquí por Caja Manuel Jabois con superen esa particular buenos días a todos que es Quillo si está Theresa May verdad en todas las portadas Dani de la prensa no sólo británica

Voz 0456 31:24 no sólo británica pero vamos a empezar por la británica los diarios más sensacionalistas y más leídos a la vez en el Reino Unido en ellos aparece la primera ministra en su coche oficial la noche llorando lágrimas en el asiento de atrás titula el Daily Mirror aislado en Downing Street debe irse después del fiasco de su Brexit afirma The Sun fin del camino titula el Daily Mail Meis se aferra al poder en una barricada en Downing Street titula The Gardian todavía hasta ahora que The Times informa de que va a anunciar su dimisión mañana últimos días Dempsey como primera ministra titula el Financial Times dice Martín que Tel en The Gardian que el Brexit se ha convertido en una trama secundaria en esta batalla de los tories por suceder a Theresa May

Voz 1727 32:02 es ser buena y no os voy a hacer una porra sobre si dimite May esta vez o no porque llevamos enterrando políticamente a esta mujer mucho tiempo eh ahí sí sigue alguna vez será verdad quizá esta como contábamos hoy se abren las urnas en Reino Unido y lo hacen con tras su partido Brexit liderando las las encuestas el reto de el resto el voto sin embargo Dani muy dividido si es por ello que

Voz 0456 32:26 muchos se niegan a ver estas elecciones europeas como una segunda vuelta del referéndum del Brexit porque saben que lo perderían en Francia Le Figaro tacha de loca la campaña europea en el Reino Unido un país que hoy se creía fuera de la Unión Europea ya es su apertura con una foto de Miguel fueras triunfante en un mitin

Voz 1727 32:43 el autor de casi todas o de muchas de las mentiras del referéndum del Brexit dejamos Reino Unido en Alemania en la campaña se juega también en Internet

Voz 0456 32:51 el Süddeutsche abre con un youtuber ya decir anillo de veintiséis años que está cosechando millones de clicks contra la CDU denuncia incoherencias en la campaña como que se proponga dejar de emitir CO2 en dos mil cincuenta cuando los científicos de todo el mundo afirman que es una emergencia critica las políticas gubernamentales de los últimos años de la CDU uu de los socialdemócratas y los conservadores han publicado un contra vídeo ir recuerda este diario los jóvenes alemanes se informan a través de Youtube ahí se juega la política estas elecciones europeas ese vídeo que ha lanzado la CDU es todo un desprecio hacia ellos hacia los jóvenes para Die Welt parece que la CDU de Merkel ha renunciado a representar les no pueden reaccionar ignorando las tienes que el chico plantea hay que merecen una respuesta en otro artículo el Süddeutsche Se pregunta hay una campaña de desinformación encubierta para influir en las elecciones europeas del domingo la respuesta varía según a quién le preguntes la Comisión Europea certifica que Facebook Twitter y Google han luchado contra la desinformación en sus plataformas pero hay otras ONGs que denuncian con estudios con datos la inundación de desinformación de noticias falsas que se están produciendo en los últimos meses razón por la que Facebook por ejemplo ha eliminado centenares de perfiles Si es que afirma la comisaria de Justicia europea en una entrevista hoy en Handelsblatt que las noticias falsas son más atractivas que los hechos

Voz 1727 34:06 no es la hora del feminismo así se titula la tribuna conjunta que firman hoy la vicepresidenta del Gobierno en funciones Carmen Calvo aquí en España con la ministra alemana de familia con la responsable de Igualdad de Malta la pública el país

Voz 0027 34:21 sí aseguran que una Comisión Europea presidida por el candidato socialista France Zimmerman se centrará en acabar con la brecha salarial de género también a garantizar servicios de cuidados asequibles y de calidad y también en asegurar servicios de de cuidados para dependientes concluyen las tres que sólo el feminismo puede garantizar que las mujeres europeas alcancen la igualdad que merecen porque tienen todo el derecho a ello dice

Voz 40 34:45 todos buscamos esa oportunidad que no se haga llegar más lejos más alto o directamente donde no ha llegado nadie ahora con la gama SUV TV yo te damos hasta cuatro mil doscientos euros para renovar tu coche cambias tu manera de buscar un nunca ha llegado tan lejos consulta condiciones en Peugeot punto es

Voz 0027 35:04 respuestas treinta litros más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros también recibe cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta insiste

Voz 1727 35:12 premios de carburante durante un año también también

Voz 0027 35:15 bien opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado el cincuenta y seis palabras más información punto com BP Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 1727 35:27 bueno El País titula hoy en portada el PSOE se abre a negociar con Podemos puestos en el Gobierno

Voz 0027 35:33 o sea que la opción preferida de Pedro Sánchez de gobernar en solitario con apoyos de Podemos para algunas cosas sí de Ciudadanos para otras cien se complica cada día más por la posición de Albert Rivera la cita entre ambos en La Moncloa fue durísima según varios dirigentes consultados por el país y le hizo entender a Sánchez que no puede esperar ninguna ayuda de Rivera y eso sumado a que su relación con Podemos cada vez es mejor sumado al ambiente de la primera sesión parlamentaria que fue muy bronca está haciendo girar al PSOE hacia la posibilidad de aceptar que podemos el Gobierno ojo los socialistas se reservaría las carteras clave las llamadas carteras de Estado de Interior Justicia Exteriores Defensa y Hacienda pero bueno todo está en el año

Voz 1727 36:09 ojo a esta venda antes de la herida

Voz 0027 36:11 Mundo publica esta mañana que la dirección nacional del PP ha empezado ya a diseñar cambios para la nueva etapa que se abrirá a partir del lunes como reacción a los malos resultados de las generales y sobre todo a los malos resultados que esperan este domingo cambios en el organigrama se titula Carlos Segovia un ápice de apoyo que publica el marianismo asoma el ex presidente Rajoy fue ayer el protagonista en la presentación de libro del ex ministro Álvaro Nadal convertido dice Segovia en un acto de reafirmación marianista

Voz 1727 36:40 escuchen esta frase si te bochorno el Congreso mira te Así empieza la reflexión que firma hoy Javier Caraballo uno El Confidencial

Voz 0027 36:49 si te produce bochorno el espectáculo de los diputados ten en cuenta que lo que te sonroja es la sociedad a la que pertenece ese esa es la que ha elegido a sus diputados para que se comporten así para que hablen así o Patten en así cita a Fernando Savater en democracia cualquier crítica a los gobernantes es en realidad una autocrítica de los ciudadanos

Voz 1727 37:08 yo soy el país publica nuevos datos de quién es Joan Candel el empresario independentista que va a presidir la Cámara de Comercio de Barcelona y que ha llamado hace un año sólo en el pasado pero hace un año en lo que en el pasado reciente a boicotear empresas españolas

Voz 0027 37:23 este hombre yo del defiende que me

Voz 41 37:25 el de Cervantes y Leonardo da Vinci eran catalanes y que la bandera de los Estados

Voz 0027 37:30 pues procede de la señera ha llegado a pedir que las compañías catalanas trasladen las sedes al extranjero hasta que no se alcance la República

Voz 1727 37:38 qué haces Dani

Voz 0027 37:39 es hombre arte a engendrar

Voz 1727 37:42 ella que estamos hablando de empresarios algo más cinco días avanza detalles concretos de la guía que está elaborando el Ministerio de Trabajo para que sus inspectores sepan cómo vigilar que las empresas están cumpliendo la obligación de llevar un control de la jornada de los trabajadores

Voz 0027 37:56 sí entre las cuestiones que aclara el Ministerio a los inspectores y subinspectores es que no deben aceptar tablas de horarios cuadrantes o el calendario laboral como ese registro de trabajo efectivo que el registro es otra cosa más concreta también dicen que ese registro tiene que estar físicamente en el centro de trabajo no puede ser que la empresa tenga en varios centros sí se ubique únicamente el registro en la central no tiene que estar en cada centro según Cinco Días las empresas no van a estar obligadas a comunicar a cada trabajador cuántas horas exactas está trabajando

Voz 1 38:30 no es

Voz 1727 38:35 en las elecciones municipales dejan siempre queda es historias como una que leemos en El Confidencial es la historia del alcalde madrileño que menos cobro la legislatura pasada doscientos cincuenta euros en dietas se llama Juan José Suárez se presenta a la reelección y quiere sacar en concesión el único bar que hay en su municipio en Piñuel Eckhard porque dice que un pueblo sin bar iba a decir es un jardín y flores no es un problema dice el alcaldable

Voz 1330 39:06 yo ya de tus intenciones Jabois mis intenciones no pasan Porrúa

Voz 0295 39:10 optar al participar en el concurso de adjudicación del ya hemos tenido madre ya hemos tenido un bar era precisamente por eso por haber sido nieto de un tabernero se perfecta

Voz 0027 39:19 gente que no sólo un pueblo sin bares un problema sino que un pueblo sin bar no

Voz 1330 39:23 es un pueblo directamente fíjate lo que dice el alcalde es el punto de reunión de los vecinos si te descuidas es más importante que el propio Ayuntamiento y es cierto no hay mejor eje vertebrador que que que cualquier localidad que un lugar en el que los vecinos puedan conocerse quererse obviarse que eso también es muy sano que un que un bar

Voz 1727 39:41 calor del amor en un bar empezamos esta mañana con un carajillo en eldiario punto es Le hemos una entrevista a la escritora Lucía Abbas Karan que ha publicado cuerpos malditos como se maldice un cuerpo jabalís

Voz 0027 39:55 el responde que a través del del para Trier el súmmum de este rechazo sería la presión que es la forma más visible que tres las mujeres de odiar su propio cuerpo en público hace tres años partir esta novela nueva llega ahora con un detonante muy impactante habla la entrevista por ejemplo de una charla que vio de Carolyn Huffman que dice continuamente estamos pendientes de cómo nos movemos hablamos o qué gestos hacemos ella dice que cada treinta segundos las mujeres somos conscientes de nuestro propio cuerpo y eso es demencial dice la escritora también en esta entrevista vivimos en un sistema que promueve la deslealtad entre mujeres parece que en el patriarcado sólo hay espacio para una la mejor el resto son competencia forma parte de un sistema que nos cree enfrentadas peladas de este asunto y de muchos otros trata cuerpos malditos su nueva novia

Voz 34 40:49 la vida está llena de cosas importantes pero cuántas nos importan de verdad

Voz 1 40:53 no me importa si tú tú tú Solamente tú Hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 8 41:08 es decir la tu gente que te vas a entrar Infojobs entra la oferta perfecta entrar en un nuevo trabajo te puede cambiar la vida siempre mejor

Voz 1 41:18 Martínez le dijo sobre la copa de Badajoz que no voy a tomar en casa el de sabe mejor con bajos un vino de Pagos del Rey lo mejor de cada tierra pues esto

Voz 33 41:29 el otro día viendo el nuevo Opel Corsa y me parece divertidísimo casi tanto como mi amigo Juan remató amigo Juan de puede desconectar el móvil no te ayuda porque lo intenta

Voz 0027 41:37 ah pero yo me quedo con el Corsa divierte

Voz 25 41:39 de Opel Corsa por nueve mil novecientos euros con cuatro años de garantía sólo hasta el nueve de julio financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem SAU consulta condiciones en Opel punto

Voz 1 41:49 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la sed de usted agenda de servicios útiles

Voz 0159 42:07 buenos días y busca empleo quizás le venga bien saber que ya se han abierto los procesos de selección para personal laboral fijo en las consejerías de Educación en el exterior y en el colegio de España en París el plazo para presentar la solicitud termina el treinta y uno de mayo si quiere consultar todos los datos de esta oferta de empleo

Voz 1727 42:25 público entre en la página web del Ministerio

Voz 0027 42:28 acción pisó esta información

Voz 1 42:30 calidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 10 42:35 no importa que lo hagas por los XXXV mil euros importa que lo hagas por los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando cumplas el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad

Voz 1 42:49 no importa porque caso lo que importa es que no dejes de hacerlo

Voz 12 42:53 el diario ya paga de la ONCE que a ti qué te importa

Voz 1 42:59 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 43:04 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1 43:07 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy

Voz 1275 43:09 más

Voz 1 43:11 Volkswagen ignorando para las personas

Voz 1727 43:22 el director de Carrusel Dani Garrido se asoma ya a la cita que bajará el telón de primera en el fútbol español Dani buenos días

Voz 1985 43:29 qué tal Pepa buenos días el sábado en el Villamarín Valencia Barça disputarán la final de la Copa del Rey los culés van a intentar seguir ampliando su reinado conseguir la número XXXI y la quinta de manera consecutiva Sara que es la mejor guinda en la temporada de su centenario pero hay una cosa importante va a ser la última edición de la Copa tal y como la concebimos la Copa Se va a abrir al pueblo al año que viene diez equipos de Regional Preferente campeones de sus grupos estarán en competiciones se enfrentarán en primeras rondas a equipos de Primera con más de treinta terceras casi el mismo número de segunda B para evitar el tedio los calendarios cargados Se hará a único partido hasta semifinales desde luego no podemos compararnos con Inglaterra allí la primera edición se disputó en mil ochocientos setenta y uno Nicola versión francesa la que participan ocho mil equipos a que perderemos con ciento dieciséis lo que no cambiará será el trofeo de la Copa que por cierto Pepa se crea a pocos metros de donde estás a setecientos metros en la madrileña calle Espoz y Mina pegada Sol es una pieza de plata de ley de setenta y siete centímetros casi veinte kilos de peso que queda en propiedad del club que la gana tres veces de manera consecutiva o cinco de manera alta

Voz 0027 44:30 arma pero lo contrario se devuelve Park

Voz 1985 44:33 con Messi la levantarán en Sevilla quién sabe si en la siguiente

Voz 0027 44:35 a algún equipo de pueblo humilde protagoniza una hazaña en fantástico cuento fútbol que quién sabe Dani gracias un beso Barça y Valencia son los únicos que todavía no se han ido de vacaciones

Voz 1727 44:46 Sampe y lo harán con diferente humor dependiendo de que levantaron

Voz 1161 44:48 ese título el Valencia viaja hoy a la localidad jerezana de Monte Castillo en de concentrar el Barça seguirá en casa pierde seguro para esa final a Ter Stegen que sigue con molestias en la rodilla siguen las dudas de Arthur se hoy Coutinho tampoco llega ni Luis Suárez en Belén y Boateng y sobre la importancia de ganar la Copa inglesa en Barça TV

Voz 42 45:03 es el último partido del año hoy hay que juzgarlo para él de vaca

Voz 43 45:07 personas con una sensación es mucho mejor que lo que tienen

Voz 0295 45:10 os después del partido que el Liverpool por eso también queremos

Voz 43 45:13 si gana la final de Copa será el último partido

Voz 1161 45:15 que de esta temporada que hoy cumple un año y sobre el que ayer hablaba en El Larguero con Manu Carreño su máximo responsable Velasco Carballo espera que la próxima temporada se usen no solo

Voz 1727 45:24 Primera División A día de hoy Carlos tú puedes asegura

Voz 3 45:26 el cadáver segunda no

Voz 1330 45:28 pero es deseo de la Federación Española de Fútbol que si es deseo del presidente del Comité Técnico de Árbitros que sí

Voz 1161 45:34 no lo tendremos todavía en temporal en esta temporada en los partidos de ascenso a Segunda o Segunda B lo veremos en el fútbol femenino

Voz 1330 45:40 el bar se apoya la producción televisiva hoy en día no todos los partidos de la Liga Iberdrola se Televisa hace falta una formación de nube meses hace falta una inversión económica mente yo realmente creo que todavía no estamos cerca de verlo

Voz 1161 45:52 en el Giro de Italia tenemos Etapa doce ciento cincuenta y ocho kilómetros final en pionero sólo cota de primera categoría con el montó Socas

Voz 1275 45:58 sí a mil trescientos metros y a veintiocho kilómetros de meta

Voz 24 46:01 información tiene una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que nunca me dice oferta financiando como en encuentra la Comisión de Cultura del tres por ciento de quinientos cincuenta y cuatro euros entrando ocho entiendo cuenta con cincuenta euros estima un cincuenta por ciento veinte coma veintisiete por ciento a final de doce mil ochocientos ochenta y siete con sesenta y siete euros conoció hasta el treinta de mayo de dos mil diecinueve informaciones cabe dice que sólo en mayo pude es conseguir un llegó por doscientos veintinueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años horas

Voz 8 46:29 eh

Voz 44 46:32 el Club Carrefour ahora te permite ahorrar disfrutar de beneficios exclusivos en todas nuestras cien por ejemplo acumulen tu cheque ahorro el uno por ciento de tus compras en alimentación productos frescos ir mucho más ya en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour Express y Carrefour contó en Carrefour

Voz 12 46:50 pues en el XXVII se estrenó la primera peli sonora Ignazio La Generación del veintisiete con Protos Veintisiete acerca

Voz 10 46:56 las cuando una puerta se cierra las puertas de Four se abre

Voz 21 47:01 del veintitrés al veinticinco de mayo a las jornadas de puertas abiertas de Ford lleva T un vehículo de nuestra nueva gama SUP totalmente equipado con descuentos increíbles un Ford Kuga tren Plus con un descuento de siete mil euros pues por este Line con un descuento de cinco mil euros rápido porque sólo hay trescientas unidades y solo tienes tres días financiación de FC ceban condiciones

Voz 22 47:22 punto es

Voz 1 47:39 en la Cadena Ser con Pepa Bueno