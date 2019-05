Hoy por Hoy (23/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días tenemos una buenísima noticia para empezar este jueves veintitrés de mayo Pablo Ibar no será ejecutado Pablo Ibar salva la vida El jurado del tribunal de Estados Unidos que lo ha juzgado por segunda vez por el triple crimen que él asegura que no cometió lo condena a cadena perpetua la sentencia la conocíamos esta noche compartíamos en la distancia a la alegría de su familia de su padre Cándido que está allí en Florida

Voz 2 00:34 no resulten que ha debido tampoco es una rosa pero por lo menos al miedo que teníamos de la pena de muerte pues estamos bien es muy duro pero a taxativa era peor va a estar mucho mejor de lo que estaba algo porque eso está por dos metros por tres todos los días todos los años no sé cómo se puede vivir así que lo que cae pues hay que agradecer

Voz 1727 00:57 Cándido nos decía también que ahora el problema es contárselo a los hijos de Pablo muy pequeños para entender que esta alegría no significa que papá vuelva a casa porque se quedará en la cárcel en principio en teoría el resto de su vida Pablo Ibar que tiene la doble nacionalidad española y estadounidense lleva veinticinco años en prisión y de ellos dieciséis en el corredor de la muerte en Estados Unidos pero ya no volverá a ese lugar infernal donde solos se espera la pena capital en una celda de dos por tres como nos contaba su padre y de la que sale al patio una vez a la semana y uno llueve en el segundo juicio se demostró que en el primero había habido falsos testimonios contra él que no existen pruebas de ADN ni ninguna otra prueba sólida que demuestre la culpabilidad de alguien que ya se ha pasado media vida encerrado ahora tiene cuarenta y siete años y entró en la cárcel con veintidós y condenado a pasar encerrado la otra media que Letizia

Voz 0530 01:54 Pepa Bueno

Voz 1727 02:13 el Times publica está ahora que la primera ministra británica Theresa May tiene intención de dimitir mañana después de que su cuarta propuesta para el Brexit haya fracasado después de la dimisión de su portavoz parlamentaria mientras los británicos votan hoy ya a esta hora en las elecciones para la Unión Europea de la que no han conseguido irse de momento y aquí en España ojo a esto el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona pedía hace un año el boicot Aimar a las empresas españolas

Voz 0027 02:44 se llama Joan Candel la millor a da la con mi país a una visión subiré Mista independentista hace unos días decía aquí en la SER que su objetivo es mejorar la economía con visión independentista el año pasado llegó a proponer que para liberar a los políticos encarcelados lo que había que hacer es preguntar a empresas como El Corte Inglés están de acuerdo en que haya presos políticos si la respuesta es sí au silencio nadie debería ir a comprar al Corte Inglés dice que eso cada semana una gran empresa de la oligarquía entre las que él cinta Repsol Telefónica BBVA Endesa o Mercadona

Voz 1727 03:13 el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona nada menos vamos a escuchar esta mañana a los candidatos a la alcaldía de Barcelona precisamente que debatieron anoche en Hora y a las nueve bien en Hoy por hoy Manuela Carmena e Íñigo Errejón noticia que les contamos hoy en la Cadena SER Hacienda busca una solución para cientos de mujeres que fueron las primeras en reclamar la devolución del IRPF de maternidad que paradójicamente iban a quedarse sin él a pesar de que hay una sentencia que obliga a devolver ese dinero a todas las familias

Voz 0027 03:46 la patronal CEOE defiende las donaciones sanitarios de Amancio Ortega frente a las críticas de Podemos que Antonio Garmendia anoche en Hora veinticinco

Voz 3 03:53 pensamos que Amancio Ortega es es un ejemplo de esa fundación ha dicho que es lo que hace falta hacía pública le he dicho que hacía falta esto en las máquinas es que todo el dinero ha ido eso es salga hacia

Voz 1727 04:05 ni un ejemplo de reivindicación feminista practica muy muy joven

Voz 0027 04:10 cuatrocientos alumnas de un cole concertado de Madrid el Santa María de la Hispanidad piden que les dejen ir en clase a clase en pantalones Hinault en falda como les obliga la dirección

Voz 4 04:18 cuando hace aire la falda sube no te puede sentar sin preocuparte porque eso te levante algunas chicas no les gusta porque tienen complejo físico no pues

Voz 1727 04:25 correr agusto como todos hemos hecho de pequeños

Voz 5 04:28 llegar a sentir incómodo y observa la Cuadri bajas temperaturas en general se pasa mucho frío cuando hace mucho calor pero no queremos que se nos las piernas tenemos que ponernos de tardes de invierno

Voz 1727 04:41 en el deporte Juanfran Torres se despedirá esta mañana de la afición atlética Sampe

Voz 1161 04:46 después de nueve temporadas en el club y trescientos cincuenta y cinco partidos vistiendo la rojiblanca el lateral dice adiós a los atléticos con una rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano a las doce de la mañana con toda la plantilla de vacaciones excepto Diego Costa que tendrá finalmente entre tres y cuatro semanas de recuperación del esguince grado dos de su tobillo izquierdo que sufrió el martes en el último amistoso de la temporada el Atlético volverá al trabajo de pretemporada el próximo cuatro de julio y el veintitrés se enfrentará al Real Madrid

Voz 0978 05:09 como si el tiempo Jordi Carbó

Voz 1727 05:13 buenos días buenos días o iban a subir un poco

Voz 1727 10:29 ejecutivo el que su propio nombre indica Ike

Voz 0273 10:31 creó el doce de abril este es el momento de su lanzamiento el partido también sobre que hay múltiples sospechas sobre su financiación posible dinero llegado del extranjero que está siendo investigado según un último sondeo publicado ayer Fargas va a barrer a recorrer de Hair todos esos votos de descontento obtendría un treinta y siete por ciento de votos seguido de Liberales y Demócratas que sepan aprovechar del voto de los que quieren la permanencia en el Reino Unido relegando a tercera posición a los laboristas los conservadores quedarían en quinta posición con siete

Voz 1727 11:11 por ciento Si se confirman estos porcentajes se

Voz 0273 11:13 cuál será su peor resultado en la historia

Voz 1727 11:16 gracias Begoña íbamos añadida a este mapa de la Europa que va a las urnas de aquí al domingo a Alemania Carmen Viñas buenos días

Voz 0391 11:24 hola buenos días Francia Carmen Vela buenos días

Voz 1727 11:27 buenos días Italia Joan Solés buenos días

Voz 0789 11:29 buenos días Pepa en Alemania en la campaña europea está

Voz 1727 11:32 traba en el papel que pueden jugar los verdes y la extrema derecha también pero sobre todo en la vigencia o no de la gran coalición que gobierna el país los conservadores clásicos y los socialdemócratas clásicos también que hasta ahora había funcionado también Carmen en el Parlamento Europeo

Voz 0391 11:50 sí en Alemanía bueno y Rubí nerviosismo clarísimo entre los partidos del Gobierno las elecciones del domingo auguran un nuevo golpe para la CDU de Merkel y para el ex prevé el primero seguirá como partido más votado con entorno un treinta por ciento cinco puntos por debajo de las anteriores mientras que para los socialdemócratas amenaza una nueva crisis con más del veintisiete por ciento en las últimas europeas las encuestas les dan ahora un diez por ciento menos arrojando al Esprode a una nueva espiral de discusiones sobre su futuro tal como nos explica Josep que subdirector del Instituto fosa líder en investigación de mercado encuestas de opinión en Alemania

Voz 0946 12:23 eh

Voz 9 12:24 lo más interesante va a ser la discusión interna de partido es PD si se va a cuestionar el liderazgo la presidenta de partido Si posiblemente va a volver a surgir la discusión si mantenerse o de Amanecer de gobierno de coalición

Voz 0391 12:45 la ultraderecha seguirá creciendo pero alcanzará un respaldo en torno al doce trece por ciento números similares a los que obtiene desde dos mil diecisiete aunque eso sí casi duplican a las anteriores europeas y los grandes ganadores parece que serán los verdes a su favor juega por un lado la laguna en el centro político que están dejando conservadores y socialdemócratas y por otro el debate global sobre el cambio climático lo que muchos llaman ya el efecto Greta tumbe

Voz 1727 13:08 en Francia esta campaña europea vuelve a vivirse como un pulso entre Macron en Le Pen la extrema derecha ya ganó las últimas europeas del año dos mil catorce Si eso se repite como marcan varias encuestas Carmen puede ser un golpe político muy duro para Macron que llevan meses sin levantar cabeza

Voz 0390 13:25 la ultraderechista Marine Le Pen ha convertido estas elecciones en un referéndum contra el presidente más con en una especie de revancha de las presidenciales del dos mil diecisiete que ella perdió los sondeos sitúan a Le Pen con el veintitrés por ciento pueda apodo o un punto más que el grupo de Makoun a nivel nacional el sistema de doble vuelta pues impide a la ultraderecha acceder inició en las presidenciales y quedarse rezagada en las legislativas en las europeas el sistema proporcional les ayuda en dos mil catorce el partido de Le Pen ya fue el más votado como has dicho podría ocurrir lo mismo Macron ha salido al ruedo denuncia la injerencia exterior la amenaza ya no viene de nuestros vecinos viene del exterior de Europa y del interior de nuestra sociedad si no somos capaces de responder a la cólera que siente la Unión es tanto el riesgo asistencial dijo ayer necesitamos la unión de los progresistas para aumentarlas

Voz 1727 14:14 veranea europea para avanzar en la protección del clima

Voz 0390 14:17 era el presupuesto del euro la protección social Le Pen prefiere la disolución de la Unión ahora desde dentro la devolución de competencias a las capitales con todas las contradicciones que ello supone para la supervivencia de Francia como economía

Voz 1727 14:30 en Italia el enfant terrible de la ultraderecha europea a Matteo Salvini plantea estas elecciones como un referéndum sobre sí mismo aspira a conseguir un resultado tan potente que le permita romper con su socio de gobierno los cinco estrellas

Voz 0789 14:43 convocar elecciones nacionales y quedarse

Voz 1727 14:45 de Joan con todo el poder

Voz 0946 14:47 si Salvini de la derechista Liga que duplicó el número de escaños en las pasadas elecciones generales italianas podría quintuplicar los escaños en el Europarlamento de los cinco actuales a veinticinco según las encuestas de intención de voto ellos situaría la Liga como primer partido de Italia superando así

Voz 0789 15:04 los socios de gobierno los cinco estrellas y consiguió

Voz 0946 15:06 este podría reclamar el cargo de primer ministro o forzaron la crisis para repetir en Italia su victoria en las europeas de conseguirla las continuas discrepancias en el Ejecutivo los ataques entre los dos vicepresidentes Albini de mayo siempre al borde de la crisis hacen imposible pensar que puedan seguir gobernando después de las europeas

Voz 1727 15:26 es un abrazo a vosotros igual que en el resto de Europa aquí en España la extrema derecha también basa buena parte de su oferta electoral en un discurso anti inmigración buscando respuestas hemos ido a Motril una localidad costera de Granada puerto de llegada para muchas de las pateras que cruzan desde África hay que terminan siendo rescatadas por Salvamento Marítimo y allí Motril la candidatura municipal de Vox la encabeza un hombre que durante una década ha sido voluntario de Cruz Roja atendiendo a pie de muelle a los inmigrantes en su lista lleva a un rescatador de Salvamento Marítimo es un reportaje de Nicolás Castellano

Voz 1620 16:12 no es fácil explicar cómo se pasa de ayudar a miles de inmigrante a ser el candidato del partido que los rechaza

Voz 10 16:18 a mí me gusta la inmigración es correcta que hayan conmigo pero si esas controlaban esa aún por el tema de la salud por el tema de la seguridad porque tienen que saber quiénes Jiménez otra casa

Voz 1620 16:30 el famoso pero es aún más extraño en boca de Miguel Ángel López estuvo ocho años en Cruz Roja ayudando a los recién llegados en patera al puerto de Motril pero este domingo encabeza el cartel de Vox a la Alcaldía

Voz 10 16:41 hombre mi punto de vista que está dentro y ahora el bloqueo desde fuera el tema yo creo que es bastante sencillo no realmente habría que pararse a pensar qué cantidad de inmigrantes legalmente soportar para darle salida procesional y eso se controlan emigración no te voy a poner un muro no supusiera me lo no

Voz 1620 17:05 en declaraciones a la SER añade que ha enrolado también en su lista a un integrante de Salvamento Marítimo asocia inmigración con tráfico de drogas enfermedades pero niega que él o dogs fomenten la xenofobia

Voz 10 17:15 que ahí me lo más se demuestra que te es que el partido no promueve Devine de por ejemplo en mi caso que ya tenía un pasado ayudando eran somos que lo volvería se fundamente es una cosa que no que esté en contra de ayuda humanitaria al inmigrante no

Voz 1620 17:33 un aumento de la xenofobia que ha causado sorpresa y frustración en el municipio

Voz 11 17:36 que el gobierno pretendiera abrir un sí en Motril sumado a la llegada de aproximadamente diez mil personas este último año tengo la sensación de que ha creado la gente un cierto rechazo que antes no existía es muy perjudicial sobre todo porque el problema es que se discursos está expandiendo

Voz 1620 17:54 a todos los partidos políticos son Gerardo Esteva y Luis Carlos Nieto los organizadores de las jornadas más antigua de España en materia de sensibilización sobre inmigración son las dos caras de Motril frente a la ola xenófoba que sigue calando en toda Europa

Voz 1727 18:07 historias que demuestran que el fenómeno de boxes complejo como casi todo en la vida que hay que tener cuidado con las simplificaciones a pesar de sus propios dirigentes y de la sarta de barbaridades que pronuncian al día algunos de ellos la última esta de Rocío Monasterio candidata en la Comunidad de Madrid

Voz 12 18:24 Nuestros niños con ocho años ahora se les dan unos cursillos en que bueno aquí tengo alguno por cierto que se les dice que bueno que tienen que probar a ser niña ya la niña ser niño todo esto con ocho años y probar nuevas prácticas sexuales explicarse las a las demás in hablan de zoofilia de para todo esto lo lo cuentan esto es lo cuentan talle

Voz 1727 18:47 eres talleres de zoofilia para niños de ocho años Jabois nos quedamos sin palabras ya no queda aquí mientras alguna qué dirán en Pisa que pensarán en Pisa

Voz 1389 18:58 fíjate que esa imagínate

Voz 13 19:01 qué maravilla esos espectadores eh pero estas frases de de

Voz 1389 19:05 la candidata Mona Estero terminan diciendo que sus talleres los dan los amigos de Serra que es una fórmula que está utilizando muchísimo la derecha ante esta información de quiero ser amigo de de Serra fíjate porque el programa Podemos tiene un muchísimas semejanza con los donetes que parece que te salen amigos por todas partes es está utilizando en esta campaña electoral un algoritmo que hace construcciones sintácticas aleatorias con desgracias terribles a las que luego se suman en la segunda parte de la frase Los amigos de Pedro Sánchez los amigos de Iglesias los amigos de quién sea yo creo que ser amigo de un candidato de izquierdas ahora mismo es facilísimo sólo tienes que pecar no y esto considerando que sea pecado explicarle a los niños imagínate en qué consiste la zoofilia no sea que edades nosotros queremos mucho a nuestras mascotas pero no tanto no tanto en cuanto a para filias las electorales yo creo que hay pocas más llamativas que votar a partidos de monasterio

Voz 1727 19:57 hasta mañana un beso ocho y veintisiete en Canarias

Voz 1275 20:08 la Gutiérrez qué tal buenos días siguen subiendo las temperaturas por encima de los treinta grados hoy en algunos puntos de la comunidad y mucho sol estamos ya en el día catorce de campaña queda nada para voz

Voz 1727 20:18 dar

Voz 6 20:23 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez gol de hacer campaña hoy

Voz 1275 20:26 en la capital esta mañana acompaña a Pepu Hernández en una visita a los distritos de Usera Villaverde es la tercera vez en dos semanas que arropa a su candidato a la alcaldía para pedir el voto a los vecinos de Madrid por su parte el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad Ángel Gabilondo va a presentar esta mañana su programa en materia educativa lo va a hacer en un instituto de Vallecas aunque ya ayer aquí en La Ser en La Ventana de Madrid avanzó que el modelo de bilingüismo del PP no le

Voz 1727 20:51 me gusta porque segrega cómo voy a Pruna

Voz 0175 20:54 está en contra del bilingüismo hemos de ir multilingüismo totalmente a favor lo que no estoy muy seguro es que hayamos logrado eso en Madrid en su implantación que yo soy partidario de que se evalúe seriamente qué efectos está produciendo también está produciendo algunos efectos agregadores si se quiere dicho de estas personas darwinismo social que vive el bilingüismo pero que viva el turismo como con igualdad de oportunidades

Voz 1275 21:16 has bilingüismo y más concertada es lo que propone el Partido Popular en su programa de educación que ayer presentó Isabel Díaz Ayuso la candidata del PP anoche en un mitin en Móstoles acusaba a la izquierda de estar muy altiva

Voz 14 21:26 tenemos ese enemigo esas Izquierdas que estas semanas andan muy altivos ya han anunciado varias cosas porque no defraudan en primer lugar que no se puede comprar los domingos claro que por online tampoco debe ser que deben coger el ordenador bloquear todos los ordenadores del

Voz 0530 21:43 para que nadie compre

Voz 14 21:44 también los fines de semana y el candidato de

Voz 1275 21:47 ciudadanos Ignacio Aguado Se fue anoche de cañas con militantes y simpatizantes por Alcalá de Henares acompañado del líder de su partido Albert Rivera antes por la mañana presentaba medidas para reducir las listas de espera de la Atención Primaria en la comunidad

Voz 0771 21:59 me comprometo a eliminar esas dos mil E peticiones que existen a día de hoy que todavía no están siendo atendidas aumentando esas plazas que existen actualmente en la Comunidad de Madrid también dotando de mayor agilidad al COI que es el organismo que asigna esas plazas y permita la familia poder llevar a sus hijos a este tipo de centros como cómodo aún Madrid

Voz 1275 22:19 PSOE Más Madrid y Podemos han comprometido a impulsar una

Voz 6 22:21 la Ley integral contra el juego en cuanto comience la legislatura

Voz 1275 22:24 la PP y Ciudadanos se han negado a firmar el compromiso propuesto por asociaciones de ludópatas y vecinos que reclaman medidas urgentes como aumentar las inspecciones en estos locales y que haya una distancia mínima de quinientos metros de un centro educativo

Voz 1727 22:37 Juanes ludópata lleva seis años tratándose en una asociación de una asociación el mayor problema es la gente tan joven que recibimos de dieciocho años dieciséis con deudas y sobre todo y centrado más en juegos on line

Voz 1275 22:56 en unos minutos a partir de las nueve Pepa Bueno va a entrevistar en La Ser en Hoy por hoy a Manuela Carmena Íñigo Errejón horas después de que anoche la alcaldesa de la capital sufriera los embates de todos sus rivales en las urnas en el debate de candidatos de Telemadrid con las críticas a Madrid Central Carmena se defendió con

Voz 1410 23:12 ha sido el año que ha habido menos contaminación en los diez últimos años no es lo que más me sorprende es es lo antiguos que sois no es decir que yo recuerdo por ejemplo Esperanza Aguirre se opuso mucho a que se quitaran los coches en el Retiro yo recuerdo también muchos de vuestro partido como se vais cuando dijimos que no se podía fumar dentro de los bares yo creo que siempre los conservadores no estáis preparados para el progreso y entonces lo que hacéis eso estoy dispuesta

Voz 15 23:40 a los progresistas

Voz 1410 23:42 pero seis estas cuestiones cada vez que hay ahora

Voz 15 23:45 en recesión que no viables y declinante

Voz 1275 23:47 Carmena estará también en La Ventana de Madrid desde el hotel Hyatt de la Gran Vía

Voz 1694 23:51 más noticias en titulares con Cristina Machado me nacen Vox el ex número dos de la formación en San Fernando de Henares denunció ante la Policía el candidato municipal por amenazas y seguimientos en la denuncia incluye pantalla lazos del grupo de whatsapp de Vox con frases como yo me encargo de su hijo

Voz 1275 24:06 casi cuatrocientos alumnos de un colegio concertado de la capital el Santamaría de la Hispanidad piden a la dirección del centro que cambia el uniforme para que las chicas puedan llevar pantalón el lugar de falda el cetro asegura láser que no se opone siempre que haya acuerdo de toda la comunidad educativa

Voz 1694 24:18 el tema jornada de los paros convocados en metro por el sindicato de maquinistas los de hoy afectan a las líneas tres seis diez mañana habrá paros parciales convocados por Comisiones sobre

Voz 1275 24:27 la Gran Vía es la calle comercial más transitada de España y la tercera de toda Europa con una media de dieciséis mil setecientos cuarenta peatones al día en los primeros diez puestos está también la calle Preciados vamos con los deportes ya se despidió de la afición atlética Godín sobre el césped Griezmann en redes sociales y hoy lo hará a Juanfran Sampe buenos días

Voz 1161 24:47 buenos días después de nueve temporadas en el club y trescientos cincuenta y cinco partidos vistiendo la camiseta rojiblanca el lateral Juanfran Torres dice adiós a los atléticos con una rueda de prensa en estadio Wanda Metropolitano desde las doce de la mañana también en el Atlético en lo deportivo Diego Costa tendrá finalmente entre tres y cuatro semanas de recuperación del esguince grado dos de su tobillo izquierdo que sufrió el martes pasado en el último amistoso de la temporada

Voz 6 25:11 Mercedes Renzo matriz la filial de Mercedes

Voz 16 25:14 en España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 25:21 muy rápido a las carreteras dgt Alfonso Martínez buenos días

Voz 17 25:24 buenos días las mayores complicaciones las encontramos en este momento en ambos sentidos en la A tres en Rivas Vaciamadrid la cuatro en San Cristóbal de los Ángeles y la A6 en Aravaca Puerta de Hierro a esto hay que sumarle el tráfico intenso en los tramos habituales de todas las entradas a la capital y también de la rondas de

Voz 1727 25:42 en comparación M40 gracias Jerez

Voz 1239 25:44 qué tal la capital pantallas al alcanzar queremos decir mejor Jesús Matsuki buenos días hola qué tal muy buenos días continuamos dentro de la hora punta niveles de circulación altos a esta hora y atentos según la circular por la avenida de la Ilustración poco antes de alcanzar la incorporación otra me cuarenta Se circulan en sentido norte Evan encontrar un estrechamiento de calzada debido a una motocicleta averiada en el resto de la ciudad como decíamos prosigue el oro apunta sobre todo en el interior a destacar el cruce de José Abascal y el paseo de la Castellana o el entorno de Atocha

Voz 0978 30:12 a las ocho y media de la mañana es forma parte del cartel de una nueva edición de Las Noches del Botánico y comienzan el próximo veinte de julio la banda británica se va a subir al escenario El cuatro de julio sigue enseguida la información en la Ser en Hoy por hoy a las nueve Carmena Errejón con Pepa Bueno

Voz 1727 30:12 son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio noticia que les cuenta a esta hora la Cadena Ser el Ministerio de Hacienda se compromete a buscar una solución para un caso de discriminación en flagrante el de cientos de madres que fueron las primeras en reclamar la devolución del IRPF de la maternidad antes de que la justicia zanjar a que ese dinero se tenía que devolver a todas las familias mayor al herido buenos días buenos días Pepa la Agencia Tributaria pretende que ellas no se beneficien de la decisión judicial que llegó después si de ser pioneras en la reclamación a quedarse sin cobrar es la situación de al menos doscientas madres

Voz 1727 36:07 son las ocho y treinta y seis en la serie treinta y seis en Canarias Esther Palomera muy buenos días José Mari Calleja buenos días buenos días Pepa Ernesto buenos días quedan dos días de campaña cuatro para votarse eligen ocho mil alcaldes y alcaldesas en este país que llamamos España así que la antena de la SER se llena de candidatos y candidatas María José Catalá buenos días bon día buenos días bon día es candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Valencia qué tal lleva la campaña

Voz 37 36:37 bueno muy bien la verdad es que es una campaña muy intensa llevamos la verdad es que esto todo este proceso el proceso electoral general de las generales las autonómicas ya después de las municipales

Voz 1727 36:46 exhausta como todos los sido ha a dos periodistas también desde lo confieso soy verdad nos sentimos dos de igual esperemos que los ciudadanos no lo estén

Voz 37 36:56 yo acudo además a votar el domingo no si yo creo que bueno esto es lo que pedimos no que en el fondo esto es una decisión muy importante porque se trata del alcalde y alcaldesa de su municipio oí bueno sí que depende mucho no de de quién sea qué proyecto tenga para la ciudad el PSOE les ganó las generales en Palencia ciudad

Voz 1727 37:14 de largo además les sacó diez puntos ciento cincuenta mil votos cree que eso puede cambiar el domingo

Voz 37 37:20 bueno creo que al final hay que asumir que estamos en un momento de política de bloques porque las mayorías absolutas ya han desaparecido y esto es así no y lo cierto es que el bloque de centro derecha en resultados las generales las autonómicas superó al bloque de centro izquierda en la ciudad valenciano por tanto yo creo que es posible que tengamos un resultado que sume que seamos una una alternativa real con el Partido Popular por supuesto la cabeza no

Voz 1727 37:48 que cuando habla de bloque incluye Vox si para ser alcaldesa necesita Vox

Voz 37 37:51 la incluirá en el gobierno municipal pues mira la verdad es que en estos momentos las últimas encuestas que tenemos unos nos llevan a pensar que hay una transferencia muy importante de votos de Vox al partir al Partido Popular no que mucha gente ha votado a Vox y por los resultados por la situación no porque a veces es una cuestión de una tendencia pues y luego desaparece no esas Puma han vuelto al Partido Popular no sé si Vox alcanza el cinco por cien en el Ayuntamiento de Valencia no lo sé lo que sé es que Ciudadanos Si Partido Popular pues ahora tenemos una situación que podríamos sumar nosotros hemos recibido otra pues esa transferencia de votos de Vox y algunos de Ciudadanos

Voz 1727 38:31 según nuestras encuestas y evidentemente

Voz 37 38:34 si se diera el caso eh porque a ver lo de la política de los ciudadanos y tenemos que respetar su libre decisión te digo que bueno yo soy una mujer de treinta y ocho años se lo que atravesado para llegar a puestos de responsabilidad se la credibilidad que tengo que ganarme cada mañana para que pues para que la gente vea en condiciones de igualdad respecto de nombre para que una persona joven en política sea creíble y más una mujer eso

Voz 1727 38:58 termina este pensamiento donde termina pues termina

Voz 37 39:00 que no voy a vas no voy a pasar no voy a bueno pues no voy a tolerar ningún tipo de actitud en contra de la igualdad de las mujeres y mucho menos la renuncia de esos derechos sociales esas conquistas que hemos alcanzado entre todas

Voz 1727 39:11 y la respuesta concretas incluiría Vox en su equipo de gobierno

Voz 37 39:15 a ver yo creo que yo prefería gobernar sola o en cualquier caso me gustaría si tuviera que necesitará apoyos puntuales preferiría negociar algunos presupuestos algunas medidas pero me gustaría gobernar sola creo que es más eficiente y creo que la Administración funciona mejor

Voz 1727 39:32 eso es no meter a Vox en su equipo de gobierno

Voz 37 39:35 eso es prefiero gobernar sola

Voz 1727 39:38 usted es la cara nueva en estas elecciones del Partido Popular al Ayuntamiento de Valencia la cara nueva en realidad de todo se presenta acompañada de una lista completamente renovada para marcar distancia con un mandato en el que el grupo popular ha estado marcado por el caso Taula con todos los concejales todos investigados cree que esta renovación que como usted al frente consigue distanciarse del todo de PP salpicado por la corrupción

Voz 37 40:04 bueno creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante con renuncias a veces personales dolorosas porque sabemos que algunas de esas personas pues la verdad es que que bueno pues que demostrarán y acreditaron su inocencia con el pasó el tiempo y son personas valiosas no pero hemos hecho una renuncia porque teníamos que dar ese paso teníamos que ser ejemplares yo sé que el PP en Valencia tenía que dar ese paso

Voz 1727 40:24 yo tenía que tenía un nivel de exigencia mucho mayor

Voz 37 40:27 bueno llevo ningún imputado en investigado mi lista todo son gente personas nuevas hay independientes y profesionales y la verdad es que el resto de los partidos políticos que actualmente gobiernan Compromís Podemos el Partido Socialista no pueden decir lo mismo que yo porque ellos tienen investigados en sus listas

Voz 1727 40:43 tiene a Rita Barberá como referente de gestión

Voz 37 40:46 bueno siempre todas las alcaldesas y todos los alcaldes hemos tenido a los grandes referentes del municipalismo español como referentes Rita lo es desde luego yo creo que con sus luces y sus sombras más luces que sombras transformó esta ciudad creo que forma parte de la herencia el Partido Popular de la ciudad de Valencia a la que nosotros cometeríamos un error si renunciamos

Voz 1727 41:05 el mundo el periódico El Mundo publica hoy que Génova la sede central de su partido prepara cambios en el organigrama en previsión de malos resultados el domingo si se repite la debacle de las generales algo similar Pablo Casado puede seguir en el cargo y solventarlo con algunos cambios de segundo y tercer nivel

Voz 37 41:22 bueno es que yo creo que cuando llega un nuevo entrenador a un equipo de fútbol yo soy futbolera medias no sé muy del Valencia pero no soy tan futbolera como para ver estos días

Voz 1727 41:30 templos pero bueno me sirve no no no

Voz 37 41:32 se les pide ni ni se cuestiona el primer partido noni al segundo yo creo que hay que dejar un margen de tiempo Pablo Casado tiene todo el apoyo de todas las personas que nos presentamos a liderar nuevos proyectos para seguir al frente del Partido Popular desde

Voz 1727 41:45 luego ir rehacer y reconstruir este proyecto María José Catalá es la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Valencia gracias suerte

Voz 37 41:53 gracias muchas gracias a todos

Voz 1727 44:43 el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona será finalmente Joan Canadá Candel un empresario independentista que ha llamado recientemente a boicotear a las empresas españolas a las grandes empresas españolas fue el año pasado en en el dos mil dieciocho Aimar

Voz 0027 44:58 si en una entrevista le preguntaban y qué podemos hacer para liberar a los políticos presos él decía Tenemos que ser imaginativos por ejemplo vayamos a donde los empresarios señores directivos de El Corte Inglés están de acuerdo en que haya presos políticos si la respuesta es sí si la respuesta es silencio nadie tendría que ir a comprar a el Corte Inglés y así deberíamos hacer cada semana con una gran empresa de la oligarquía

Voz 6 45:21 empresas entre las que a

Voz 1727 45:25 este hombre no eso indocumentado es un ingeniero de cincuenta y dos años que tiene a una empresa empresa de no sé exactamente qué tamaño con varias gasolineras y que sostiene que para liberar a los presos en un Estado de derecho qué hacer un boicot de estas características

Voz 29 45:46 no es una indocumentado pero tiene un planteamiento chiquita no de la política porque esta idea de que los empresarios que no hagan lo que yo digo tiene que ser boicoteado lo dice alguien que es empresario no sé si es que se quiere quitar la competencia delante pero un planteamiento tan absolutamente radical tan absolutamente anti empresarial es decir au están ustedes con el régimen independentista con la idea independentista es casi un planteamiento pues eso de de de corte franquista o o qué hacen ustedes lo que yo les digo si no les vamos a boicotear y les vamos a echar del Tau

Voz 0789 46:18 pero me parece completamente demencial y que lo haga

Voz 29 46:20 que es empresario contra otros empresarios me parece un planteamiento que refleja el grado de de extremismo brutal que se está planteando en ciertos sectores del independentismo en Qatar

Voz 1727 46:31 hemos criticado mucho mucho aquí el boicot a los productos catalanes cada vez que hemos tenido noticia no es un disparate que no conduce a ningún sitio que ha al empobrecimiento general al enfrentamiento alimenta el enfrentamiento bueno pues aquí estamos ahora pero hablando de alguien que va a tener una responsabilidad empresarial relevante había mucha preocupación en el mundo de la economía catalana con lo que estaba pasando en en la Cambra en la Cámara recuerdo que sólo el cuatro por ciento eh de quiénes podían votar el resultado que salió es que la ANC la la Asociación Nacional Catalana de la Asamblea Nacional Catalana se hizo con la mayoría esta es su propuesta para presidente que se independentista en Chile quitan y le pone eso eso es perfectamente legal en este en este país sólo faltaba sólo faltaba de lo que se trata es de analizar sus apuestas Esther anotó

Voz 37 47:24 Juan no ese tipo de argumentos y de llamamientos tienen unas consecuencias económicas evidentes no solamente para el conjunto de España sino también para la propia Cataluña es que no se puede discernir una cuestión de otra deja sin argumentos a a quiénes durante tanto tiempo como tú recordaba es criticamos la llamada al boicot de los productos catalanes que es que es gravísimo no no es la primera vez en todo caso no me refiero en este momento a a Catalunya pero no es la primera vez en todo caso que crea al frente de las organizaciones empresariales sitúan a personajes que carecen del más mínimo sentido de la responsabilidad no hemos tenido en la CEOE también persona bueno es un Ángels que están incluso en Princeton y no por lo tanto yo creo que deberían hacérselo mirar en conjunto los empresarios españoles también los catalanes para ver a quién sitúan en la cabeza más visible de sus organizaciones pero esto es de una irresponsabilidad mayúscula no cuando estamos viendo que hay una huida hacia los extremos tanto del independentismo como un sector de la derecha española a veces uno se queda sin argumentos no para frenar este tipo para intentar calmar las aguas y que todo

Voz 1727 48:35 va la normalidad no parece que tengamos

Voz 37 48:38 un arranque de de legislatura dato en el que esto se vaya a producir