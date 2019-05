Hoy por Hoy (23/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:14 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 las elecciones europeas están ya oficialmente en marcha desde hace unos minutos votan ya los holandeses desde hace una hora los británicos en este último país con noticia bomba o eso lo parece al menos justo en la apertura de los colegios Aimar

Voz 0027 00:40 sí porque el Times está publicando que la primera ministra Theresa May va a dimitir mañana tras reunirse con los dirigentes de su grupo parlamentario noche May Theresa May sumó un golpe más en la rebelión interna contra ella dimitió su portavoz en la Cámara de los Comunes que no comparto de los planes de su líder sobre el Brexit los nuevos planes reformulado ya cuatro veces sin demasiado éxito aquí en España vamos a entrevistar en unos minutos en la SER a Manuela Carmena e Íñigo Errejón candidatos demás Madrid al Ayuntamiento de la capital Ia la presidencia de la Comunidad Autónoma en Hoy por hoy hemos hablado con la candidata del PP a la Alcaldía de Valencia María José Catalá que ve factible Nos de factible recuperar para su partido la tercera ciudad más poblada de España a pesar de que hace un mes el PSOE ganó allí en Valencia al PP por diez puntos ciento cincuenta mil votos asegura María José Catalá que preferiría gobernar sola pero no descarta apoyarse en Vox

Voz 2 01:29 yo preferiría gobernar sola en cualquier caso me gustaría si tuviera que no necesitar apoyos puntuales preferiría negociar algunos presupuestos algunas medidas pero me gustaría gobernar sola creo que es más eficiente y creo que la Administración funciona mejor eso es no meter a su equipo de gobierno eso es prefiero ganar Solà

Voz 0027 01:48 y mientras tanto continúa la campaña nacional Pedro Sánchez estará hoy en Palma y Barcelona Pablo Casado en Canarias Pablo Iglesias en Madrid Alves Rivera se va hoy a Gao mira Miralles un pueblo de lado de Bilbao

Voz 3 01:59 el pueblo del etarra Josu Ternera Train

Voz 0027 02:02 hay siete votos estuvo allí Ciudadanos en las generales el uno por ciento del total que en estas municipales Ciudadanos no se presenta en esa localidad aquí en Brasil Bolsonaro da marcha atrás un poquito dos semanas después de haber firmado un decreto que liberaliza el uso de las armas el presidente Bolsonaro ha anunciado esta noche que recula Ilic que lo no se prohibe que los ciudadanos vayan a llevar fusiles de asalto había lista de espera para comprar fusiles de asalto sí podrán llevar los brasileños pistolas y revólveres pero no fusiles de asalto

Voz 4 02:47 cielo poco a distracciones las cosas se ven de otra forma

Voz 3 02:53 la pobre veinticinco

Voz 0587 02:55 la actualidad de otros con Ángels Barceló

son las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 5 03:08 hola qué tal muy buenos días señoras amantes de la cultura Bío

Voz 1727 04:18 capitulo que hoy han dicho que se enseña a los niños en la homosexualidad en que se les dice que bueno que tienen que probar a ser niña Hay a la niña a ser niño

Voz 1 04:29 ya ambiente nuestra nuestra ni hablan de zoofilia Pedro Sánchez lo que quiere pactar con Podemos

Voz 7 04:43 porque Sánchez piensan Ximo es eso pactó con los populistas pactó con los separatistas tanto que no lo oculta

Voz 1 04:48 hay que recordarles que la moción de censura que supuso ningún pacto oculto entre unos qué decides

Voz 8 04:53 ya preocupan los años que me pasara el partido está muy presente es el escrito un voto coherente con el pasado veintiocho de abril pasado nadie se acordará

Voz 1 05:07 con el tiempo vamos a negociar un gobierno con el Partido Socialista no vamos a pedir la luz

Voz 8 05:14 una habría siempre hacia adelante hoy nos damos cita aquí dibujó una exprimiendo empezando a vivir ciento cuarenta años de vida haremos la tristeza ya que de todos los puntos de Andalucía al esos Ternera respiramos aliviados

Voz 1 05:59 que la base fundamental de la democracia no son las fronteras sino los derechos sociales

Voz 8 06:05 he tenido audiencia con el Rey diez minutos

Voz 9 06:15 Rivera no como como que no se puede

Voz 8 06:22 está esperando que pasen las elecciones autonómicas y municipales presidente como Pedro Sanz se comprometido buen presidente una de las cosas por las cuales a Mikel aún más si cabe su son a Pedro lo más miedo que el recurso estaba adormecida

Voz 1727 07:00 son las nueve y siete minutos de la mañana ocho y siete en Canarias Manuela Carmena muy buenos días muy buenos días Íñigo Errejón qué tal buenos días candidatos de Madrid a la alcaldía de la capital y a la presidencia de la

Voz 10 07:14 comunidad autónoma vamos llegando menos mal no el final de la campaña alcaldesa vamos bueno sí

Voz 1410 07:20 pero bueno no hay que tampoco dramatizar pues

Voz 10 07:22 la campaña es como todo trabajo más yo sé que

Voz 1727 07:25 los suyos Madrid uno de los dos pero nos están escuchando

Voz 1410 07:29 desde Lugo hasta Murcia de Girona Cádiz Manuela Carmena usted se define como progreso

Voz 1727 07:35 Vista

Voz 1410 07:35 que es una gestión progresista de una ciudad sobre todo en uno

Voz 1727 07:40 del tamaño de Madrid porque habrá muchos vecinos que digan visitante

Voz 1410 07:43 es visitantes porque todos los españoles en un momento u otro

Voz 1727 07:46 cero por obligación pasan por aquí

Voz 1410 07:49 que es una gestión progresista John Key lo noto pues mira yo creo que hay tres ideas que ayudan a definir lo que debe ser una ciudad de del siglo XXI no la ciudad tiene que ser por esencia solidaria qué quiere decir eso que cada vez queda más claro que el el desarrollo de todas las sociedades y por tanto el desarrollo de la Humanidad necesita que haya una homogeneidad es decir no puede haber desigualdad entre unos y otros por eso una ciudad moderna necesita solidaridad pero el concepto de la solidaria va más allá que el puro de intentar nivelar la igualdad tiene que ser una solidaridad que sea una solidaridad en el sentido de entre todos mantener aire limpio no puede ser que uno decida yo contaminan no todos tenemos que estar en la misma línea igual de esto te hablaría todos los otros aspectos que significa que yo tengo unas obligaciones pero a su vez recibo muchas cosas de la ciudad las ciudades son en este momento soñadas desde muchas partes desde las zonas rurales desde los continentes vecinos como es especialmente África se sueña la ciudades y es normal porque las ciudades da muchas cosas en ese marco de la solidaridad luego la solidaria la ciudad progresista es participativa no se puede gobernar desde arriba es demasiado complejo y sin embargo las consultas que sí

Voz 1727 09:08 qué hacen tiene una participación muy escasa

Voz 1410 09:11 claro pero es que la participación no solamente es la consulta es abrir todos unos campos en los que un ciudadano tenga una interlocución posible con el todo no una de las propuestas nuestras ahora es crear una concejalía precisamente de mediación en la que los ciudadanos pueden mediar contra el Ayuntamiento con dijéramos y el ayuntamiento toma una decisión ordena hacer una obra esto al ciudadano no lo cree conveniente se va a poder mediar sobre eso no tercera nota de la ciudad el progreso la creatividad si las ciudades no están abiertas a todas las posibilidades de creatividad detrás porque la rápida con la que está yendo el cambio en el mundo hace que una ciudad progresista tiene que está absolutamente abierta a la creatividad sin centro de Campos en la economía en todos en todo sin censuras Sin Fronteras y claro a mí lo que me preocupa muchísimo es que ahora mismo el bloque

Voz 1727 10:05 a la derecha dice hagamos

Voz 1410 10:07 una lucha contra la dictadura de la progresía contra dictadura del progreso pero qué quiere decir esto esto es la inmensa contradicción primero progreso nunca dictadura porque va en contra de la esencia del progreso de dictaduras bastante lo que vimos la de Franco

Voz 1727 10:22 Diego Rejón ahora mismo hay mucha gente escuchándonos que dice bueno este señor aspira a la presidencia de la Comunidad que es la que gestiona la educación la sanidad la dependencia que son herramientas derechos básicos herramientas básicas para esa igualdad de la que habla Manuela Carmena este señor si gana nos va freír a impuestos

Voz 0799 10:41 hay una discusión sobre los impuestos que me parece que que hay que abordar y que además hay que abordar hay que abordar de frente durante mucho tiempo la Comunidad el PP en la Comunidad de Madrid ha hecho un truco de magia que es decir que se podían rebajar impuestos a los más ricos y seguir dando las mismas prestaciones Bono y escondió el conejo no dentro de la chistera sino de bajo la alfombra una deuda

Voz 1727 11:01 perdone pero ellos decían los datos lo demuestran que han venido muchas empresas e a al bueno ante esa posibilidad de pagar menos impuestos y han creado puestos de todo

Voz 0799 11:10 bajo han venido sobre todo muchas fortunas nosotros tenemos que poder elegir qué tipo de modelo económico queremos en Madrid y en Madrid no se puede competir por un modelo económico digamos low de que lo hace más barato contrabajo más precario e con menos inversión y con menos innovación tenemos que competir por arriba y es hoy son fundamentalmente dos sectores economía digital transición ecológica de nuestra economía ahora para eso hay que emprender ella hace falta que la Comunidad de Madrid en lugar de darle a la gente clases de coaching no de Paulo Coelho sobre lo que es emprender emprenda en colaboración público privada por aquellos sectores que son más innovadores que genera más riqueza que genera más empleo en Madrid para eso es verdad que es necesario invertir no hay que subir los impuestos como mínimo del IRPF el que pagan hasta tres millones de madrileños hay que bajarlo creo que está el nueve por ciento Hoy hay que bajarlo al ocho coma cinco por ciento ahora eso sí los impuestos a cuatro mil personas de sucesiones a partir de un millón de euros de patrimonio a partir de seis millones de euros hay que dejar de regalarle hoy está bonifica el noventa y nueve por ciento hay que ponerlo al sesenta y seis por ciento cuando no pagamos cosas a la hora de invertir lo pagamos después sea por ejemplo cuando no tenemos dinero para abrir un laboratorio aquí hay jóvenes madrileños que se tienen que ir a Estados Unidos patentar en Estados Unidos la patente luego cuando vuelve la pagamos y la pagamos más cara es la diferencia entre prever o sobre

Voz 1727 12:25 el al día con cree teme que impuestos va a subir cuál es no toca iguales

Voz 0799 12:29 baja el tramo mínimo del IRPF el que paga el noventa y nueve por ciento de madrileños treinta y tres millones perdón tres millones de de trabajadores ese hay que reducirlo del nueve por ciento al ocho coma cinco el resto se tienen que quedar igual el impuesto de patrimonio para quién tiene más de seis millones de euros y sucesiones para quién llega más de un millón de euros hay simplemente que hacer que se cumpla es que hoy se le está perdonando como vamos a tener una Comunidad de Madrid en orden Si tiene más presión fiscal un autónomo que un millonario eso todo el mundo sabe que es una cosa absurda la discusión sobre los impuestos nunca es y subirlos o bajarlos siempre es a quién si queremos tener una región moderna europea y puntera pues hay que pagar impuestos que todo el mundo lo que debe los trabajadores madrileños y las pymes madrileñas ya pagan lo que deben hace falta que algunos se aprieten un poquito el cinturón pero estoy hablando de cuatro mil

Voz 1727 13:18 el veintitantos años lleva gobernando la derecha en en Madrid que ustedes aspiran a gobernar para todos supongo que también para quienes han votado al PP durante tanto tiempo como gobernar para todos Manuela Carmena sin defraudar a los que esperan de ustedes políticas nítidamente de izquierdas dirigidas a los que menos tienen esta cuadratura del círculo es la tarea institucional no

Voz 1410 13:39 pues yo estoy satisfecha porque yo creo que en el Ayuntamiento de Madrid lo hemos hecho no nosotros y no porque sea este Ayuntamiento sino ya con el antes pero el ayuntamiento ahora señora Botella yo creo que también el señor Gallardón hacemos todos los años una encuesta sobre la valoración que hacen los ciudadanos de los servicios municipales no de la actuación de la gestión del Ayuntamiento no quiero equivocarme creo que hemos llegado calle aún sesenta y nueve casi setenta por ciento de satisfacción no lo cual quiere decir que sí que es posible satisfacer a las grandes mayorías haciendo una política una política honesta y una política en la que se escucha a todo el mundo y que después se diseñe en relación con el bien general pero siempre también partiendo el que las singularidades puedan tener el el espacio que les Corts donde no yo en ese sentido pues hablando de impuestos el Ayuntamiento de Madrid y no no va tocar los impuestos tenemos ingresos suficientes para hacer una una gestión que yo creo que ha sido extraordinariamente eficaz me parece que si la comunidad de la Comunidad de Madrid no se en cuantos millones ha incrementado lo deuda creo que muchos no cuántos son creo que son

Voz 0799 14:47 el incrementar el treinta por ciento de una persona

Voz 1410 14:50 gente esta legislatura en el Ayuntamiento hemos reducido la deuda se cuentan por el cincuenta y cuatro por ciento es decir la mitad no pero a su vez nosotros manteniendo la imposición aunque mantenemos también sabemos que hay veces que hay que hacer deducciones muy importantes no entonces hemos hecho una deducción de la que yo me siento muy orgulloso una ordenanza por la que hemos deducido el noventa y cinco por ciento a todos los pequeños comerciantes de los mercados en Madrid los mercados municipales y los mercados Madrid van como un tiro ahora son preciosos es decir no solamente son bonito sino que están siendo muy utilizados es decir si estamos consiguiendo cambiar las conductas

Voz 1727 15:27 casi como las antiguas plazas no hacer no

Voz 1410 15:30 ha por ahí petos y demostrar ese encuentro por ejemplo otra deducción que hemos hecho aunque esa es por la vía de la subvención a organismos culturales a librería están porque creemos que es la manera desde la utilización de los impuestos puedes dirigir la fuerza de la grabación

Voz 0587 15:47 o o a un pararla para que para

Voz 1410 15:50 que de un bien común no yo de verdad me parece que el mejor resultado de que esto es posible es pues estaba en cuesta ya te digo que nos llena de satisfacción porque es un tanto por ciento de madrileños que dicen que les parece que lo hacemos muy bien

Voz 0799 16:02 de todas formas una cosa que que que hemos comentado en estos días

Voz 1727 16:05 sí

Voz 0799 16:07 la forma de gobernar para todos empieza en la campaña si tú te empeñarse en hacer una campaña de Zakhar enlatados de cartulinas de enfrentamiento permanente de división negativa es muy difícil que luego te hagas cargo del conjunto de la sociedad que quiere gobernar cuando yo veo a Vox al Partido Popular y a Ciudadanos embarcados en una campaña en la que más que decir lo que quieren hacer con Madrid dicen que quieren gobernar en Madrid para levantar un muro contra la izquierda

Voz 1727 16:33 no contra la exclusión social no encontró el apoyo

Voz 0799 16:35 quizá no contra la desigualdad deportivo contra la izquierda pues hombre si tú tuya te presentó a las elecciones diciendo que tuvo su principal motivación es gobernar contra alguien es difícil que después te hagas cargo del conjunto de la sociedad yo creo que la igualdad de oportunidades es mejor no no sólo para los más de abajo es mejor para el conjunto de la sociedad lo hemos dicho muchas veces en esta campaña la desigualdad de oportunidades y el ataque a la escuela pública en Madrid nos hace perder talento de mucha gente muy buena que a lo mejor nace no lo va a poder desarrollar no aspiro sólo a convencer a la gente de que la igualdad oportunidades es éticamente mejor sino también eficaz en términos económico

Voz 10 17:06 tienen el carril cogido encuentra ustedes no hay manera muchas campañas y mucha campaña ya veo mucha Capellán una pregunta muy con

Voz 1727 17:12 el cierre Hong ex presidente y recibe una llamada de Inditex y le dice que su fundación está dispuesta a financiar los aparatos que hagan falta en los hospitales de Madrid que el presupuesto este ajustado el público que respondería que sí

Voz 0799 17:29 hombre que estén al pago a cuenta del pago de todos sus impuestos

Voz 0587 17:33 sí

Voz 0799 17:33 claros uno quiero dejar propina perfecto antes tiene que haber pagado la cuenta la cuenta se llaman impuestos y estar al cabo del pago de todos los impuestos que es lo que nos hemos inventado de la sociedad modernas para que el Estado bienestar no dependa del humor de los millonarios o de su filantropía la filantropía está bien después de haber cumplido con las obligaciones primero se pagan todos los impuestos y además de eso uno quiere ser más generoso y ayudar a la sanidad pública pues no voy porque no hay que ser promete

Voz 1727 17:58 cómo valora Manuela Carmena este debate en el que está Podemos que dice hay que rechazar lo que le parece caridad

Voz 1410 18:04 bueno yo es que creo que no lo han entendido bien no porque parece que se les olvida que existe una ley de Responsabilidad Social yo quiero deciros que yo puedo ver por ejemplo en el teatro Leal en el teatro Leal naturalmente que hay pues muchos patronos que aportan a través de sus fundaciones a través de sus empresas y yo creo que es poco todo lo que tiene que ver también con esa ley del mecenazgo que no acaba de de fructificar pero bueno es es algo absolutamente habitual en todas las sociedades del mundo no eso es así otra cosa es que cada empresa tiene que cumplir rigurosamente sus obligaciones fiscales eso eso es incuestionable pero si las cumple pues claro que sí hay todo margen de el Patronato el mecenazgo bueno y la responsabilidad social y todavía no hemos hablado de vivir

Voz 1727 18:51 anda tampoco de contaminación pero propósito de contaminación luego le pregunto a la alcaldesa cuáles son los planes si es que vuelve a serlo si vuelve a ser alcaldesa los planes en en Madrid capital Íñigo Errejón hay muchos madrileños que necesitan utilizar el coche porque es la única manera de llegar a su puesto de trabajo en Madrid que no pueden entrar en Madrid con el probablemente porque es tan caro aparcar que no se lo pueden permitir pero necesitan acercarse a un sitio donde puedan coger el transporte público y eso dicen sí quiero respirar un aire limpio pero tengo que poder llegar a trabajar si el ayuntamiento sigue con su política Por otra parte exigida por Bruselas de contaminando el centro de coches que tiene la Comunidad que tendía la Comunidad gobernada por usted para los madrileños que tienen que llegar sí o sí a la ciudad

Voz 0799 19:39 hay que hacer tres cosas bueno la primera colaborar con el Ayuntamiento de Madrid durante estos cuatro años hemos tenido un ayuntamiento que gobierna y una comunidad que no gobiernan y que intenta zancadilla a quién gobierna tanto es así que el Gobierno en la Comunidad que yo estoy seguro que nadie ahora mismo ese acuerdo el nombre del presidente de la Comunidad de Madrid o de una sola medida que hayan hecho en esta legislatura que habría que hacer en el transporte de movilidad en primer lugar hay que sentarse con el próximo Gobierno nacional hay que decirle que la red de Cercanías y la Renfe madrileña necesita inversiones necesita maquinistas necesitaba trenes y necesita renovar las estaciones asegurarlo movilidad hay que volcarse con el metro con lo tenemos colapsado por falta de inverso o por descapitalización con ciento cincuenta vagones con mil ochocientos trabajadores y lo más importante necesitamos ocho intercambiadores que te conecten con el resto de la malla de transporte metropolitano que tengan párkings disuasorios donde puedas dejar el coche digo ocho porque son uno por cada una de las de las de la A1 a las seis digamos la carretera de Toledo y la carretera de Colmenar porque está bien decirle a la gente que tiene que usar el transporte público pero claro que ponérselo fácil el transporte más complicado normalmente es de casa a donde conecta con la malla pues ahí es donde que facilitarlo con aparcamientos donde dejar el coche y conectar con toda la malla de transporte metropolitana

Voz 1727 20:48 la aplique ese esto en Madrid pero en Barcelona pasa lo mismo y en buena parte de las grandes ciudades españolas y en mayor o menor medida en todas las ciudades ya este es el de la movilidad uno de los grandes temas sin ninguna duda no hay veintiuno ocho y veintiuno en Canarias

Voz 1727 23:06 nueve veintitrés ocho y veintitrés en Canarias con Ernesto y Kaiser Esther Palomera con José María Calleja con los dos candidatos que recibimos esta mañana a la alcaldía de Madrid Manuela Carmena que opta a la reelección ya la Comunidad de Madrid Íñigo Errejón dos mujeres de esta mesa estuvieron juntas anoche hasta muy tarde no para gesto es una estancia estuvieron en un debate en Telemadrid debate de candidatos a a la Alcaldía y Esther Palomera entrado esta mañana en este estudio muy enfadada que estamos jugando con las cosas de comer que no hay que fondo en el debate de ayer que fue lo que te te molestó tanto

Voz 0591 23:42 pues a mí no me gustaría que la alcaldesa no explicaron por qué sintió ella no pero yo sinceramente ayer y hubo momentos en los que escuchaba el debate y algunas intervenciones de alumnos de los candidatos tenían la sensación de que ese debate estaba hecho para convencer a los madrileños de que votaran sino para disuadir los eh me llamó poderosamente la atención la selección de personal que tienen determinados partidos políticos y de la falta de nivel de preparación que se escuchó en ese plató de televisión luego la sucesión de eslóganes y consignas bueno esto va de suave pero creo que es la política igual ha llegado el momento en que los ciudadanos exijamos a los partidos políticos un poco más de rigor de exigencia valga la redundancia para elegir a quienes van a representar en las instituciones yo por momentos miraba los gestos de la alcaldesa de Madrid en el pues debate dije yo creo que alcaldesa es está aburriendo pero no sé si esa era la sensación o era una sensación de perplejidad como tuvimos muchos de los que estábamos allí en las instalaciones de de Telemadrid yo quisiera preguntarle concretamente a parte de cómo vivió ese debate y tuve la sensación de que con Pepu Hernández el candidato del Partido Socialista le unía el haber vivido tiempos muy duros de este país en el franquismo y me preguntaba qué es lo que pensaba al ver al representante de de Vox las cosas que decía su pasado falangista bueno pues estará a punto de entrar en una institución como el Ayuntamiento

Voz 1410 25:27 congreso que bueno pues la verdad es que son muchas reflexiones y algunas preguntas centro de esas reflexiones no voy a hablar primero de la reflexión si no no podemos seguir haciendo debates así es absurdo yo insisto los ciudadanos cuando elige a las personas que les van a representar que es como una entrevista de trabajo entonces lo más importante es que el ciudadano sepa no tanto lo que dicen sino lo que son cuál ha sido su pasado se pueden fiar de ellos no cuál va a ser su futuro pero muy importante el perfil yo siempre digo que haríamos si nosotros estuviéramos buscando un profesor para nuestros hijos preguntaremos bueno usted que ha hecho tal no sé porqué en política todo esto se olvida no punto siguiente claro que pasa si ya no es una persona que va por primera vez a esa entrevista de trabajo fuera mi caso yo llevo cuatro años de alcaldesa yo explique estoy una situación absolutamente desigual que el cinco los cinco restantes candidatos yo pido una prórroga entre comillas mi contrato de para la cual es imprescindible que yo pueda rendir cuentas que yo pueda explicar con calma con tranquilidad lo que hemos hecho porque visteis que fue absolutamente imposible yo solamente podía meter algunas línea

Voz 1727 26:41 las para los hemos hecho perdona es señora Carmena para los oyentes que no vieron el debate bueno pues como todos los debates el el el K Un poco más grave por lo que veo por por la actitud perdóneme de de Esther pero para entender no vasca ir saltando de un tema a otro no poder profundizar en ninguno sí claro hay cosas que son que tienen una trascendencia yo diría casi nacional no

Voz 1410 27:04 el tema de la seguridad es decir Madrid es un

Voz 1727 27:07 da extraordinariamente segura de las más seguras del mundo no por ejemplo

Voz 1410 27:11 en el diecisiete pues efectivamente una ciudad de tres millones trescientos mil habitantes casi que durante muchos momentos tiene seis millones de habitantes tiene al año al año dieciséis homicidios que no es nada es absolutamente nada lo que pasa es que de esos dieciséis homicidios cinco son de mujeres violencia de género no resulta que no se puede profundizar sobre eso cuando hay un candidato que es el candidato de Vox que dice que está en contra de la ley de violencia de género y que quiere suprimirlas entonces ante una cosa tan grave que no haya posibilidad de profundidad de profundizar que no hallo verdadero debate estará Eulen porque entonces es que hubo por una especie de de de puerta absolutamente irracional de eslogan sin sentido pues se puede ir la democracia de las manos y eso es muy grave por ejemplo

Voz 1727 27:59 para hablar de educación esta declaración de ayer de Rocío Monasterio

Voz 10 28:03 a nuestros niños con ocho años ahora se les van unos cursillos en que se les dice que bueno que tienen que probar a ser niña Hay a la niña a ser niño hablan de zoofilia para todo esto lo lo cuentan esto es lo cuentan

Voz 1727 28:17 talleres además de la indignación que provoca además del estupor que se puede hacer desde la política para que la política deje de ser esto qué se puede hacer

Voz 0799 28:28 ojo yo diría que los ciudadanos españoles y los madrileños somos más sensatos que esto estas declaraciones hacen más ruido pero cuando luego van a las urnas no ganan ya lo vimos en las elecciones generales esto es una barbaridad que a mí no me preocupa tanto que lo diga Vox como a quién arrastra de compañeros yo creo que Ciudadanos podría faltan dos días de campaña ciudadanos debería comprometerse a día de hoy ha que no va a llegar a un acuerdo con una fuerza que está diciendo estas barbaridades que quiere llevar al orgullo LGTB y a la Casa de Campo como si fuera un fado que quiere volver a meter a las mujeres en la cocina que dice la mentira de que a los niños el ex candidato filial pero pero que que absoluta barbaridad todo esto para qué sirve para que no hablemos de las cosas importantes si es que en estas elecciones nos estamos jugando las escuelas infantiles que por cierto tienen a las trabajadoras en huelga para tener un sueldo digno no estamos jugando los centros de Atención Primaria no jugamos el metro no jugamos las residencias de mayores no jugamos una cosa sorprendentemente ausente de todos los debates como vamos a hacer frente a la crisis ecológica transformando nuestro sistema económico y energético si en vez de esto nos prestamos a los cartoncitos a la histeria a los insultos pues claro pasan las campaña es en balde y entonces nunca se ha podido hablar de absolutamente nada yo lo que pasa es que soy optimista es que yo creo que los madrileños y los españoles ya lo han demostrado les importan más los centros de atención primaria que los caballitos las pistola citas o o los cartoncitos

Voz 1727 29:49 en las comunidades autónomas se juegan también establecer un nuevo marco de relaciones entre ellas sobre esto querría preguntarle a Íñigo Errejón por el perfil del nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona Joan cara del empresario independentista insisto el que se independentista no es la noticia eh porque en España se puede ser independentista respaldado por la Asamblea Nacional Catalana pero en una entrevista de hace un año pedía el boicot para las empresas españolas y además establecer una relación causa efecto entre ese boicot y liberar a los políticos catalanes que está mi condición de prisión preventiva queréis saber su opinión sobre esto

Voz 0799 30:26 pues que así no salimos de este bucle porque habrá alguien que le conteste y entonces pida el boicot a las empresas catalanas es decir también a los trabajadores catalanes en y entonces así nos podríamos meter durante muchísimo tiempo en el bucle yo creo que eso no tiene mucho que ver con las necesidades concretas de la gente que no escucha y que está llamada a las urnas el próximo domingo ya veintiséis que hay que hacer con la financiación autonómica bueno pues yo creo que en primer lugar hay que pactar la de manera estable para que eso no sea una subasta de cada año sobre todo para que no dependa de la relación del signo político entre cada presidente de comunidad autónoma y el presidente del Gobierno y luego hay que romper una lanza en favor del Estado de las Autonomías el Estado el bienestar en nuestro país ha ido siempre camino de la mano de la mano de la descentralización para que sean las comunidades autónomas yo creo que el segundo paso es que sean los ayuntamientos quienes prestan los servicios más cercanos al ciudadano creo que en muchos sentidos ha funcionado bien siempre que lo digo esto sorprende pero hay cosas en las que hay que ser conservador a pública por ejemplo era un buen invento no hacían falta todos estos años de privatizaciones externalizaciones y divas hacia la privada cuando hemos dado con un buen invento lo que tengo que hacer es cuidarlo echar marcha atrás a las malas decisiones que en por ejemplo aquí en Madrid nos han costado ochocientas camas de hospital menos y cuatro mil trabajadores

Voz 1727 31:40 ustedes dos sedes no se lo van a creer plenos quedan tres minutos a la vivienda se paraliza la Operación Chamartín esta este Ayuntamiento el gusta presidido no ha sido capaz de ofertar vivienda de alquiler limitado cuenta que tienen un nuevo proyecto para quiénes están muy decepcionados con la posibilidad de que el Ayuntamiento intervenga de una manera efectiva en el mercado del alquiler y de la venta que tiene que decirle de alcaldesa

Voz 1410 32:04 bueno yo lo primero creo que no hay porque haber decepción efectivamente por una serie yo creo de utilización partidaria desde la Comunidad de Madrid cuando se nos ha remitido el informe de Medio Ambiente que está estamos esperando para que se hubiera podido aprobar el plan nuevo norte que insisto nuestro Plan Chamartín pero que es un plan muy importante en el que además se van a construir cuatro mil viviendas que van a ser municipales cuatro mil viviendas de alquiler de halcón alquiler limitado pues no se preocupen porque yo ya lo he dicho y así lo cumpliré que cuando en el primer plenos yo continúo de alcaldesa el primer pleno ordinario se va a aprobar no pero yo creo que que los planes que tenemos es saben pero insisto tengo que recordar que nosotros este asunto esto por ejemplo ha podido adjudicar en alquiler con una gran reducción es decir con alquiler prácticamente social tres mil seiscientas viviendas y que la Comunidad de Madrid con muchísimo más presupuesto solamente adjudicado quinientas no tiene dos mil vacías no bueno nosotros proyecto que tenemos pues efectivamente nosotros vamos a seguir tenemos en este momento en construcción tres mil trescientas setenta viviendas muchas están muy muy muy avanzadas pero queremos que cada año incrementar de las municipales construir mil pero además de eso somos conscientes que desde la Empresa Municipal de la Vivienda no se puede dar esa esas necesidades que sabemos que Madrid necesita ahí tenemos ya prepara un pliego muy bonito muy interesante en el que el Ayuntamiento cede venta parcelas situadas en sitios muy interesantes de Madrid cede su derecho de superficie para que aquellos empresarios que se comprometan a hacer viviendas de alquiler social puedan optar lo llevar a cabo la construcción no que a su vez nosotros también estamos planteando porque nos da pie además un pie muy interesante el último decreto del Ministerio de del Gobierno el que las limitaciones de los alfileres por medio de las comisiones mixtas

Voz 1727 33:54 a partir del lunes habrá que hablar de la pelea de la izquierda han librado eh sea librado porque hemos hablado de vivienda de educación y el tono de la campaña Íñigo Errejón gracias y mucha suerte buenos días gracias a Manuela Carmena gracias y mucha suerte muchísimas gracias a vosotros

Voz 13 34:11 eh

Voz 1 34:19 con con Hoy por hoy a través de Facebook

Voz 3 34:22 a ver los tu comentario tuvo opinión pop cuéntanos lo que quiera ser aún

Voz 1727 39:04 menos unos pocos asuntos con los candidatos que están muy iba creados todos y que viene muy entrenados en la campaña electoral que os aparecido Ernesto Kaiser tanto la alcaldesa como Íñigo Errejón

Voz 0587 39:17 yo he visto muy interesante porque los temas tratados iba a ser un pregunta a Carmena y que al final había cambiado y al final aunque haya cambiado tampoco la pudo hacer no es un reproches ni mucho menos pero digamos Ida uno de los grandes titulares probablemente no para el gran público pero sí para para el establishment por así decir es que ya redujo la deuda como ella destaca entre cinco mil seiscientos millones a dos mil setecientos cincuenta por ciento esos si alguien hubiera dicho Carmena en sus años mozos que esto iba a ser un titular positivo subirá a sonrojado yo hubiera dicho no porque el tema no es tanto la deuda sino cómo invertir y hacer mejor la vida de los ciudadanos e invertir en eso contra lo que dice la derecha un ayuntamiento Gobierno no es lo mismo que una familia un gobierno puede endeudarse tiene con qué responder a esa deuda no es exactamente el mismo sistema de ingresos de una familia entonces pero es puede había cambiado y quería preguntarle que nos contara qué había hecho mal que hiciera un ejercicio de transparencia oiga Manuela usted ha destacado evidentemente en campaña sus logros y tal pero díganos qué no tanto porque algunos lo elevan a votar porque siempre cada uno tiene sus preferencias pero sugestión que ha hecho mal cuéntenos eso me hubiera gustado preguntarle pero yo quiero decir que hay que tener en cuenta ay que no me lo he ganado minuto Darren esto para que de Sama Esperanza Aguirre hubiera sido poco alcaldesa hubiera tenido que responder estos cuatro años por los crímenes económicos y de corrupción de la Comunidad de Madrid imagínense qué hubiera pasado porque esto son cuatro años de la operación Púnica de toda la mierda de Madrid

Voz 1727 41:15 frente a imagínense ustedes Esperanza Aguirre

Voz 0587 41:18 ahora en esta situación nadie cuarenta y uno ocho cuarenta

Voz 1727 41:21 de uno en Canarias Albert Rivera se va hoy ha jugado Miralles al lado de Bilbao es el pueblo del etarra Josu Ternera treinta y siete votos obtuvo allí ciudadanos en las elecciones generales el uno por ciento del total en estas municipales no se presentó allí Óscar García estoy en lo cierto no buenos días no se presenta

Voz 1645 41:41 no no no no se presenta en Pepa y además en esta localidad el PNV ganó las elecciones generales es un municipio de poco más de cuatro mil habitantes seguido a dieciséis puntos de EH Bildu y Ciudadanos obtuvo como decís treinta y siete votos pero sí Ciudadanos plantea este acto a priori como un homenaje a las víctimas del terrorismo en contraposición al que recibió el histórico dirigente de ETA el sábado pasado tras ser detenido en qué va a consistir el acto pues según informa el partido a esta hora de la mañana primero Rivera va a dar un paseo por las calles de Miralles acompañado por varios miembros de su partido como Villegas Maite Pagazaurtundúa Joan Mesquida o Edmundo Bal y luego atender a la prensa dice Rivera que eso no es provocar

Voz 0040 42:21 estoy deseando y saben por qué porque me me tiene esto por la libertad en el pueblo donde tuvo que ver nacer a un asesino que más sacra niños en el cuartel de Zaragoza tiene que haber un partido que sin temor vaya a rendir homenaje a poner flores a las víctimas del terrorismo es el vuestro partido partido de los valientes

Voz 1645 42:39 bueno que se va a encontrar Rivera cuando va de momento el Ayuntamiento mira Vallès localidad además cuatro mil habitantes como decimos emitió ayer un comunicado en el que pide calma a los vecinos no caer dice las provocaciones de quienes buscan desestabilizar el municipio esta mañana la dirección de Ciudadanos manejaba informaciones sobre la convocatoria de un posible escrache a Rivera convocado por

Voz 1727 42:58 el mundo abertzale Nos decían el partido según estas fuentes oficiales había informado ya a la Ertzaintza Oscar gracias Llanos cuentas a lo largo del día un abrazo perfecto un abrazo hasta luego Calleja que campaña está haciendo Alves Rivera pues yo creo que está haciendo campaña hiperactiva

Voz 24 43:15 ser moderados en el adjetivo que tiene más que ver con su afán de haberse constituido ya él como la alternativa de gobierno acordamos el tono con el que habló nada más producirse las selecciones generales parecía que no había ocurrido nada hay que tener que convocar otras elecciones generales setenta y dos

Voz 0587 43:32 horas está obsesionado con desplazara

Voz 24 43:34 al Partido Popular no tiene ningún empacho en estar con Vox de la mano yo creo que es una campaña en la que él ya ha decidido que esto del centro del Centro Liberal lo del Centro Progresista tienen pasa a mejor vida y que él tiene que ser el futuro presidente del Gobierno para eso está tocando de manera nerviosa digamos también piadosamente muchas teclas una de ellas es esta

Voz 0591 43:53 tiene todo el derecho del mundo a ir al sitio donde nació

Voz 24 43:56 Josu Ternera por supuesto que si nosotros también tenemos todo el derecho del mundo a entender que lo hace en un afán propagandístico en un afán de decir erigirse ahí en el partido los valientes Sabe Rivera esto no es un problema de valientes mucho más enrevesado no se trata de ser el mal va lenta de la clase no se trata de tener un discurso político un discurso con una cierta coherencia pero él puede interpretar si aquí

Voz 1727 44:17 vaya le dio buen resultado Nogales pero lo Lucía

Voz 24 44:20 esto lo cierto Pepa es que él tiene una campaña que se vio ya en el segundo debate absolutamente eléctrica no completamente gesticulante yo dije Si hubiese sido una mujer la gente hubiesen dicho es una histérica bueno pues no es una mujer luego es un histérico es decir una una especie de comportamiento en el que ya se ha olvidado absolutamente de todo y lo único que quiere es ser presidente del Gobierno vamos y si por él fuera la legislatura duraba setenta y dos horas y otra vez elecciones generales esto

Voz 25 44:47 eh yo creo que es muy legítimo que que un líder político aspire a ser presidente de Gobierno para ese derecho se va a selecciones pero es verdad que Rivera está

Voz 24 44:58 vamos un poco excitado en esta campaña

Voz 0591 45:01 no sobre excitado pero no es tan preocupante la sobre excitación como la sobreactuación permanente en cada gesto en cada decisión bien cada movimiento de campaña al que hemos asistido pues desde las generales hasta ahora yo tengo la sensación de que se va a hacer eterna esta legislatura que son cuatro años cuatro años son muchos pero es que a él le pueden parecer mucho más porque si arranca así con esta ansiedad el nuevo mandato legislativo a tenor de las imágenes que vivimos el otro día en la constitución de las Cortes impostado esa fotografía

Voz 24 45:35 de firmeza ante el paso de los

Voz 0591 45:38 a a presos independentistas mientras su compañera de partido Inés Arrimadas Goran algo que no tiene que confundirse ni con una y la abducido por parte del independentismo ni porque haya se haya rendido ante ante ellos saludó con con absoluta normalidad a alguien con el que se ha compartido espacio político durante tantos y tantos años por lo tanto lo de Rivera pero es que no es sólo él es la estrategia de todo el partido decir lo que vimos ayer que lo lo hablábamos antes con Manuela Carmena en el debate de Telemadrid es exactamente eso es ver la que en lo que vimos en en el debate había además a más a más una falta de preparación clamoroso que no tiene Albert Rivera pero de verdad que es un partido tremendamente decepcionante salgo para aquellos que le han votado en las últimas elecciones oye que que le respaldar unos cuantos votos pero una vez que no ha conseguido sus principales objetivos en las elecciones generales que eran echar a Sánchez de La Moncloa sus basará el PP a formar parte de un gobierno yo creo que debería receta

Voz 10 46:47 el libro de Amaro echar el freno habano estará toca llorar de nuevo Desi ganan Madrid mes ya Ernesto Albert Rivera

Voz 0587 46:56 yo creo que Rivera la estrategia de Rivera no nueva ahí se ha ido acrecentando a partir de de la moción de censura que le ha cogido con el paso cambiado lo hemos visto en diciembre las elecciones andaluzas la formación de gobierno tripartito de facto en Andalucía y lo que pasa es que el programa ahora de Rivera es aznarismo puro mientras Pablo Casado abandonado se ha escorado del aznarismo al marianismo por así decir Rivera ha cogido la bandera de Aznar quiero decir la bandera Aznar de digamos en relación al tema del terrorismo es que él no puede elaborar que el Gobierno de Sánchez haya detenido Ternera inquiere cobra su dividendo no puede tolerar es una realidad que les supera al de crea una ansiedad les lleva por lo tanto a ir al ha digamos al encuentro de esa circunstancia ya lo hemos visto en Alsasua por lo tanto no es nuevo pero lo que él no puede tolerar es no cobrar algún dividendo a nivel nacional de este tema yo creo que el programa de de es váyase señor Sánchez

Voz 1727 48:10 Inma Carretero muy buenos días

Voz 0806 48:12 tal buenos días estuviste tuviste pendiente

Voz 1727 48:15 ese mitin en Sevilla era el reencuentro entre el presidente de Gobierno en funciones entre Pedro Sánchez y Susana Díaz que vista allí porque hemos anticipado

Voz 10 48:25 la mañana en fin que a partir de la semana que viene

Voz 1727 48:28 vuelve la guerra

Voz 0806 48:29 si Ferraz de hecho tiene preparado el calendario y antes del día siete de junio se va a reunir la Comisión Federal de Listas para ver las candidaturas de las diputaciones provinciales de toda España pero ahí está el siguiente bocado que quieren dar al poder de Susana Díaz en Andalucía aunque la dirección regional insiste Pepa con mucha vehemencia en que hay margen para la negociación para evitar la guerra ayer Pedro Sánchez y Susana Díaz sudaron juntos la camiseta porque pasar

Voz 1727 48:55 mucho calor por la mañana en un patio de

Voz 0806 48:57 todo va y los vimos compartiendo alguna confidencia abanico en mano el presidente hizo algún guiño sobre la recuperación de la Junta de Andalucía tanto en Córdoba como en Sevilla por la tarde en el mitin pero nos dicen en su entorno que no se estaba refiriendo a que sea con Susana Díaz al frente ella sí que fue más efusiva

Voz 0587 49:14 ay si el próximo veintiséis de mayo Susana

Voz 5 49:16 hemos también como ganamos el veintiocho de abril a mí me da que muy pronto muy pronto Andalucía volverá a ser gobernada por el Partido Socialista va a ser un grandísimo presidente de este país va a tener el apoyo el calor el aliento de todos los socialistas andaluces porque paño necesita que él ponga rumbo a un país solidario inclusivo

Voz 0806 49:38 prometía la expresidenta la lealtad de los socialistas andaluces pero la hoja de ruta de Ferraz está diseñada para lograr el objetivo que ya avanzaron el día después de las elecciones autonómicas que es el relevo de Susana Díaz aunque no de forma abrupta porque no tienen capacidad para forzar un congreso extraordinario

Voz 1727 49:54 ya de Camilo Sexto aquella canción Morir de amor no dirá si Vivir así es morir de amor un amor alma Mérida Inma Carretero gracias gracias un abrazo siempre a la cabeza mientras escuchaba a nuestra la compañera bueno muchas cosas van a pasar en todos los partidos a partir del próximo lunes también dentro del Partido Socialista son las diez menos diez nueve menos diez en Canarias