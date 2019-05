Hoy por Hoy (23/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1434 00:00 son las diez las nueve en Canarias el presidente del Senado confirma en la SER que no va a pedir de momento opinión al Supremo para decidir sobre la inhabilitación de Raúl Romeva Antonio Martín buenos días buenos días Pepa Romeva salud

Voz 1673 00:17 Nico de los presos independentistas que tiene escaño en el Senado Manuel Cruz sí ha pedido un informe de los letrados de la Cámara pero como dices no va a acudir al Supremo como ayer se hizo la presidenta del Congreso mientras tanto el Partido Popular ha enviado una carta a la Mesa del Senado para pedir la suspensión de Romeva de modo automático y el propio Cruz ha reconocido en la SER en Cataluña que puede que la decir la decisión no llegue ni siquiera

Voz 0931 00:38 al pleno del Senado están veía lo acusó británica está la posibilidad también que no sea necesario llegar a esta situación que no sea cosa de la mesa no significa que necesariamente tenga que decidir el pleno sino que directamente que claro que no procede esta decisión aquí no se trata en ningún caso de utilizar las instituciones de una manera partidista sin embargo Si nos encontramos con el efecto en absoluto no buscado de que no haya interferencia creo que esto siempre es bueno para la democracia a esta hora está en marcha precisamente una nueva sesión del juicio del proceso independentista turno hoy para los últimos testigos y también para distintos peritos que deben dar detalles sobre el uso de los locales utilizados para el referéndum ilegal del uno de octubre vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días combaten la acusación

Voz 1 01:21 por malversación después del mazazo de las periciales de ayer

Voz 0931 01:24 Josefina valles del departamento de Gobernación que dirigía Meritxell Borràs dice que no movieron ni un euro público para el referéndum ilegal

Voz 2 01:30 tal tramitó usted algún expediente de contratación no administrativo que tuviera que tuvieran relación directa o indirectamente con el referéndum del uno de octubre no ninguno

Voz 0931 01:41 hoy se espera que termine las testificales después de que hayan pasado por aquí más

Voz 0055 01:45 trescientas personas más cosas los candidatos

Voz 0931 01:47 además Madrid para la Comunidad y para el Ayuntamiento de la capital acaban de estar en Hoy por hoy Íñigo Errejón y Manuela Carmena ha marcado distancia con la postura de Pablo Iglesias respecto a donaciones como las de Amancio Ortega para la sanidad pública ambos creen que son aceptables siempre que los grandes empresarios estén al día en el pago de sus impuestos

Voz 0799 02:04 bueno quiero dejar propina perfecto antes tiene que pagar la cuenta la cuenta se llaman impuestos y estar al cabo del pago de todos los impuestos que es lo que nos hemos inventado en las sociedades modernas para que el Estado bienestar no dependa del humor de los humilla

Voz 1410 02:17 varios es que creo que no lo han entendido bien no porque parece que se les olvida que existe una ley de responsabilidad social es algo absolutamente habitual en todas las sociedades del mundo no otra cosa es que cada empresa tiene que cumplir rigurosamente sus obligaciones fiscales

Voz 0931 02:34 el exterior sumamos que el diario británico The Times está publicando esta mañana que la primera ministra de ese país Theresa May va a dimitir mañana la BBC está asegurando también que distintos ministros se plantean presentar su dimisión si made al final no se marchará mañana se incrementa por tanto la tensión en medio del debate político que hay en ese país por el Brexit justo cuando hoy mismo ya hasta ahora los británicos están votando para las elecciones europeas llegamos hacia las diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 3 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:05 día catorce de campaña electoral en Madrid la alcaldesa Manuela Carmena y candidata por más Madrid se compromete a no subir impuestos la próxima legislatura lo ha dicho aquí en Hoy por hoy en esa entrevista junto al aspirante además Madrid a la comunidad Íñigo Errejón

Voz 1410 03:17 hablando de impuestos en el Ayuntamiento de Madrid no no va tocar los impuestos tenemos ingresos suficientes para hacer una una gestión que yo creo que ha sido extraordinariamente eficaz me parece que si la comunidad de la Comunidad de Madrid no se en cuantos millones ha incrementado deudas creo que muchos no sé cuántos son creo que son incrementar el treinta por ciento en suelo lo bueno pues solamente en esa legislatura en el Ayuntamiento hemos reducido la deuda se cuentan por el cincuenta y cuatro por ciento es decir la mitad no

Voz 1434 03:46 Errejón por su parte ha vuelto a pedir a ciudadanos que aclare si pactaría

Voz 0799 03:50 vox todavía faltan dos días de campaña ciudadanos debería comprometerse a día de hoy ha que no va a llegar a un acuerdo con una fuerza que está diciendo estas barbaridades que quiere llevar al orgullo LGTB y a la Casa de Campo como hizo que quiere volver a meter a las mujeres en la cocina que dice la mentira de que a los niños el enseñanza filial pero pero que que absoluta barbaridad

Voz 1434 04:07 el presidente del Gobierno vuelve hoy a la campaña madrileña a esta hora Pedro Sánchez acompaña en Usera a su candidato en la capital a Pepu Hernández más cosas casi cuatrocientos alumnos de un colegio concertado de la capital el Santa María de la Hispanidad piden a la dirección del centro que cambie el uniforme para que las chicas puedan llevar pantalón en lugar de falda

Voz 4 04:26 no no hace la falda sube teniendo así que estar pendientes todo el rato no te puedes sentar sin preocuparte porque ese te levante algunas chicas no les gusta porque tienen confió complejo físico

Voz 5 04:36 no pues correr a gusto como todos hemos hecho de pequeños te puede llegar a sentir en coma ahí observada cuando hay bajas temperaturas en general se pasa mucho frío cuando hace mucho calor pero no queremos que se desviar las piernas tenemos que ponernos de tardes de invierno

Voz 1434 04:48 el centro asegura La Ser que no se opone siempre que haya acuerdo de toda la comunidad educativa dieciocho grados en el centro de la capital

Voz 6 05:00 desde la ventana dos doce oye aquello me pinte a mí misma como alguien tan peculiar cuando era niña un poco rara mediática ártica muy cariñosa otros respondí contarlo yo era así y sufrí siendo así el Giraldillo todos los criollos

Voz 0931 05:25 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com cadenas eh

Voz 3 05:32 servicios informativos

Voz 8 05:42 en la Cadena Ser

Voz 9 05:45 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 06:02 si seguimos haciendo lo que estamos haciendo seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo es de perogrullo pero es así durante esta mañana esta misma mañana nuestro compañero Javier Gregori hacen de pocas horas contaba algo alarmante desde hace seis años las emisiones anuales Dunn CFC

Voz 11 06:19 prohibido a nivel mundial han aumentado en siete mil toneladas porque empresas chinas siguen fabricando esta sustancia peligrosa

Voz 12 06:26 no los chinos siguen produciéndose FC de hecho las emisiones han aumentado un ciento diez por cien el CCC once según el gas que libera un viejo frigorífico cuando es reciclado

Voz 1995 06:36 al o la espuma de poliuretano han demoler un edificio que es la sustancia más nociva para la capa de ozono que existe y está prohibida desde la firma del protocolo de Montreal en el año mil novecientos noventa y seis las autoridades chinas no han mostrado mucho respeto a ese protocolo están mintiendo quién podía pensar lo verdad mienten los chinos en cuestiones de salud pública que afectan a todo el planeta a decir verdad podemos fiarnos por muy poco que decía Pablo Iglesias de los políticos con Gobierno no mienta que les diga la verdad a los ciudadanos a las autoridades de otros países y a los organismos internacionales debería ser lo mínimo que podemos exige al poder sin embargo la verdad es que es es un material frágil muy frágil y muy preciado que ultimamente se destila mejor a través de la ficción tras series las películas que de las declaraciones oficiales dos chinos en cuestiones de contaminación son solamente unos aprendices los rusos los rusos mintieron a todo el planeta a la realidad del accidente nuclear más grave de la historia si contaba medios españoles lo que había sucedido en Chernóbil el veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y seis

Voz 13 07:47 como les informamos hace unos momentos la Unión Soviética ha reconocido esta tarde oficialmente que ha ocurrido un accidente nuclear en una de sus centrales eléctricas nucleares la de

Voz 1995 07:58 dado en cuál es la mejor manera de conocer esa realidad

Voz 14 08:02 una serie de televisión que tiene tela

Voz 1995 08:05 la cadena HBO emite ahora mismo está ahora mismo ya emitiendo el tercer capítulo de Chernóbil que podría ser una vez resuelto qué coñazo estamos dando con lo dejó de tronos la nueva serie de lana la diferencia es que lo que cuenta fue no hay ya sabemos qué es lo que pasó bueno sabemos algo de lo que pasó quedan algunos aspectos del final que quizá no conozcamos nunca ni en la serie La Ser y empieza

Voz 15 08:33 con un veredicto rotundo justo cuando Cueto cordura en Chernóbil

Voz 16 08:40 lo que pasó allí lo que pasó después incluso todo lo bueno todo fue

Voz 1995 08:47 todos pueden nada que hemos tardado mucho tiempo en conocer a a la uno y veintitrés minutos de la mañana del veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y seis a tres kilómetros de la localidad de Pipi At la actual Ucrania el reactor número cuatro del central nuclear de Chernóbil explotó murieron inmediatamente dos empleados de Albanta IB íntimo además de los tres meses siguientes como consecuencia de los altísimos niveles de radiación por eso tardó mucho tiempo en saberse lleva Cruz muy buenos días

Voz 18 09:14 hola Toni si la historia de Chernóbil contiene tensión sacrificio y comportamientos heroicos pero lo que más resuena en nuestra época son la negación y la ocultación como forma de actuar de las autoridades soviéticas empezando por quién era el jefe de la planta aquella noche Anatoli Diack

Voz 15 09:31 eso

Voz 1995 09:34 será por las tuberías rotas el agua está ligeramente

Voz 0931 09:37 ni nada no creo que sea grave no creo

Voz 1995 09:39 que sea grave en el cine como podía ser tan inconscientes

Voz 18 09:43 desde este personaje Diack Love fue el jefe del experimento que resultó en el accidente el responsable de todas las decisiones que provocaron y luego agravaron el suceso fue también el cabeza de turco cumplió diez años de trabajos forzados

Voz 15 09:54 luego murió de un infarto ciento noventa y cinco

Voz 18 09:57 los sesenta y cuatro años como si nunca hubiera estado en la planta nuclear directamente afectado por las emisiones de dióxido de uranio claro

Voz 15 10:04 seguro de boro óxido de ya es decir Kony grafito en cantidades quinientas veces superiores a las liberadas por las bombas lanzadas en Hiroshima

Voz 1995 10:14 las voces cuántas personas han visto afectadas por ese accidente además de las treinta y un víctimas mortales directas

Voz 18 10:21 pues doscientas nueve sufrieron heridas directas pero fueron evacuadas apresuradamente ciento dieciséis mil personas se detectó radiación en trece países de alrededor unos cinco millones de personas han vivido en áreas contaminadas y cuatrocientas mil de ellas en áreas gravemente contaminadas seiscientos mil trabajadores los llamados liquidadores recibieron dosis de radiación mientras participaban en el masivo proceso de descontaminación contención y mitigación pero la población civil ha sufrido mucho la OMS considera que unos cuatro mil casos de cáncer de tiroides leucemia son producto directo de haber recibido radiación en la infancia adolescencia en el vigésimo aniversario de la explosión la Cadena SER que entrevistó a Ana hoy ciudadana de Madrid que recordaba el grito que se repetía en el patio de su colegio en Ucrania Chernóbil Joris Chernóbil Moritz Se está quemando Chernóbil aún así no evacuaron la ciudad inmediatamente se hicieron pasar por los exámenes que realidad al a dos profesores ya decían mira sólo aprobamos todo pero tienes que ir ya porque no se puede esperar más seis lo una zona de treinta kilómetros alrededor del lugar del accidente que se conoce como zona de alienación pero no todo el mundo se quiso marchar este es el testimonio de una anciana que vivía en la zona ella Dios es grande

Voz 1995 11:34 Cuba

Voz 0535 11:35 una vez he nacido aquí y sólo me siento bien en esta casa y no quiero irme luego me he sentido bien en ningún otro sitio cuando voy a ver a mi hijo a Kiev enseguida me duele la garganta por la contaminación de los coches e cambio aquí estoy bien que rabia

Voz 1995 11:54 de HBO es fiel a los hechos Eva pues según él solo

Voz 18 11:56 Brynner Craig más sin que está detrás del guión y de todo el concepto de la serie ser fiel a la verdad en una historia sobre las mentiras oficiales es la clave de una producción como ésta sean basada en todo tipo de fuentes testimonios personales libros escritos por científicos soviéticos informes oficiales planos Sixto

Voz 15 12:11 libros de historiadores fotografías grabaciones de audio

Voz 18 12:14 y una de las fuentes más importantes es el libro Voces de Chernóbil de la periodista ucraniana Svetlana Alexia Beach Premio Nobel en dos mil quince que recogió a lo largo de todos los años noventa testimonios de supervivientes que habían sido silenciados por el gobierno ucraniano el personaje de Ludmila la esposa de uno de los bomberos está extraída de ese libro

Voz 0979 12:33 Nos han llamado a todos militares y civiles Free Tibet poles Chloe es de los gordos

Voz 1995 12:40 no tiene buena pinta por insistimos la idea es la ficción la que nos está contando la realidad y la central imagino que se cerraría inmediatamente después del accidente

Voz 18 12:49 pues no el cierre definitivo de la central no se produjo hasta diciembre del año dos mil lo financió la comunidad internacional lo que sí se construyó inmediatamente

Voz 15 12:57 en un sarcófago donde en cerrar el reactor

Voz 18 13:00 explosionado pero la naturaleza fue degradando el primer sarcófago en dos mil dieciséis hubo que construir uno no

Voz 1995 13:06 Eva sino sarcófago sarcófago gracias Eva es la mayor estructura móvil jamás construida hasta la fecha en el mundo es un arco de ciento diez metros de alto ciento cincuenta de ancho y doscientos cincuenta y seis de largo Florencio Alonso muy buenos días buenos ya estaré encantado de esa Duarte Florencio es una de las expresiones que costó yo esa gigantesca estructura y hasta ahora mismo sentado en el estudio de la Cadena Ser en en Valladolid estas viendo la serie Florencio he Baker

Voz 0287 13:34 eso dio

Voz 11 13:36 tú que has estado allí

Voz 1995 13:39 no te da mucho miedo

Voz 0287 13:40 no una beca está allí mucho mucho miedo no nota ten en cuenta que cuando vas allí llave sólo ocultismo que tiene el Gobierno comunista

Voz 1995 13:49 tú cuando cuando llegas bueno para empezar como acabas tú construyendo ayudando a construir el sarcófago de Chernóbil la empresa la

Voz 0287 13:57 que yo represento con una concesión alumnos trabajar tres operadores más y yo en la construcción de ellos lo llaman confinamiento no lo quieren llamar sarcófago confinamiento cuántos días estuviste

Voz 1995 14:10 noventa y siete meses ciento cincuenta

Voz 0287 14:13 días contados eh bien bien sin problema la gente es muy agradable el pueblo caninos muy simpático muy es pobre pero te lo da todo es muy buena gente

Voz 1995 14:26 Florencio vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos contigo oí te parece estas acuerdo conmigo que pareciera que la afición está explicando mejor la realidad de lo que somos capaces los necios si los gobiernos de explicarlo

Voz 0287 14:38 sí porque ellos simplemente no te lo explican para yo se lo ocultismo lo llevan en los genes de viene su naturaleza el ocultar otros nunca hay ningún problema hay cosas que se seguimos sin saber claro que no sabremos nunca

Voz 1995 14:54 pues con Florencio Alonso uno de los gruistas vallisoletanos que construyó el sarcófago Una de las estructuras no la estructura más grande jamás móvil jamás creada vamos a seguir hablando en unos segundos porque el tema es apasionante y eso sí hay que saludar como siempre tan buenos días o así hasta ahí Rosa Márquez hombre Rosa Márquez buenos días

Voz 19 15:14 hola qué tal muy buenos días del nuevo has pensado ya cómo quieres que sea tu era no la hay muchas tipo este verano para elegir los hay viajeros o caseros puedes quedarte en casa para descansar y leer o practicar más deporte hay veranos de playa liderar los de piscina quitar necesita desconectar pasarlo en familia o tienes programado un verano de lo más festivalero las opciones desde luego son infinitas que cada verano es único tan único como tú y tu manera de vivirlo tan personal como tu estilo pero sea cual sea tu verano lo más nuevo de la moda de baño lo tiene el corteinglés tienes todo un universo de veranos para elegir minimalista ha sofisticado siluetas atrevidas diseños clásicos en blanco y negro no o técnico olor biquinis cómodos que se mueven contigo o bañadores especiales para esos atardeceres mágicos estampados atrevidos o Mon cromos inspiraciones Enmi caso florales todos los veranos que puedas imaginar los tenemos porque no hay dos veranos iguales encuentre tuyo alineó corteinglés feliz idea hasta mañana adiós

Voz 3 16:28 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com en las redes sociales Beit arroba hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 9 16:54 porque contarte la actualidad cuando podemos llegar hasta ella

Voz 3 17:00 hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 10 17:06 todo por la radio

Voz 19 17:08 los elefante yo presidente ruso Yola con paraguas Fabra catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 1 17:13 no se puede hacer en la boca yo digo eso paradigmas constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana joyera que no puedo nazi soy el padrino yo tengo una amiga coreana

Voz 3 17:28 nosotros somos la ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 14 17:37 oyente

Voz 1995 17:39 muy realistas tu pareja

Voz 1 17:41 cuánto en Artium Tita sin que te lo esperes siente sus amigos de Facebook oyente que pueden dejar de seguir te puede echarte del trabajo Braulio hay que en desacuerdo toda la vida es incierto todo está pendiente de un hilo joder qué mal rollo pero tranquilo hay algo que nunca te abandonará la Cadena SER no exacto

Voz 21 18:10 ya se veía venir desde el principio a ver si aprendemos a hacer giros inesperados en las cuñas perdón ja

Voz 22 18:16 el camino siempre

Voz 0979 18:19 estaremos contigo habría que iban acabar andina

Voz 21 18:21 el mundo desde que empecé a oír las

Voz 16 18:34 llega a este seísmo idiomas hacer una llamada seguro

Voz 23 18:39 en ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 15 18:46 condiciones el directo punto com Bankinter

Voz 24 18:49 de cuerdas si usas una furgoneta para trabajar sólo Línea directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 25 19:00 a planta ya verás cómo te encanta mi nueva casa sonar más de ese cositas Vitolo ha sido desconectadas

Voz 26 19:05 mira si también te has puesto alarma es que cuesta mucho menos de lo que pensada escuché en la radio que podías calco

Voz 15 19:10 hablarlo online en su web lo que cuesta noventa

Voz 26 19:13 es la tranquilidad que da en Securitas Direct

Voz 3 19:15 no dejemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece lo calcula una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 16 19:24 un motero llega donde nadie más llega un mutuo pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 0979 19:31 en veinte a la mutua bajamos el precio de Tous

Voz 27 19:33 muro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros

Voz 15 19:42 bienvenidos condiciones el Mutua punto es cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa con su rumbo sur

Voz 0979 19:49 Caja esos platillos está pensando con los pies

Voz 0931 19:52 si puedes pensar con los pies puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire

Voz 1 20:00 piensa con los pulmones recicla

Voz 0931 20:02 ves Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 28 20:07 en la Cadena Ser

Voz 15 20:08 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 20:13 seguimos hablando con Florencio Alonso es uno de los gruistas vallisoletanas que pasó ciento cincuenta y cinco ciento cincuenta y seis días entre ellas los cientos de Quito uno ITA Godunov en ciento cincuenta y seis días en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania construyendo el sarcófago de los residuos nucleares de Chernobyl quedarán cerrados por lo menos durante un siglo es lo que esperan que aguante el sufren afortunadamente la verdad de lo que allí sucedió algo de la vedad sido filtrando celosa que custodian las autoridades soviéticas sobre la verdad no fue tan pesada como la que la comunidad internacional ha construido sobre las ruinas del reactor número cuatro cuando te dicen floreció te vas a Chernóbil qué es lo primero que se te pasa por la cabeza

Voz 0287 20:56 adherida yo vine de viaje Alberto Lozano en jefe de mi empresa hoy os lo comunicó que vengo que tengo contrato y que el iba a ir personalmente primero a la la seguridad que nosotros tendríamos para ir a trabajar luego se lo comuniqué a mi familia

Voz 1995 21:13 que también pues suponen al que vamos pero ver aquella manera muy felices todo se aplauso hoy en casa cuando dijo Florencio tú maneja es las grúas si yo manejo de su operador de cesta vale eso tiene que ser dificilísimo no bueno es como a todo es acostumbrarse es un trabajo más malo sea tú te subes al agrupa a cuenta a contra altura estás ciento ocho metros de altura y hoy pasas ocho horas bueno

Voz 0287 21:41 me pasamos ocho y los segundos Tornos

Voz 1995 21:43 señoras y si te da hambre yo sé que quieres ir al baño o lo que sea tienes dentro de la central tiene es

Voz 0287 21:52 en una cantina como llaman ellos hay un restaurante que está abierto una hora

Voz 1995 21:55 pero si tienes que os aseos que sigue sí pero vas a bajar ciento metros para ir un apretón si llevas bueno Florencio compartido con nuestro es un vídeo en el que muestra las medidas de seguridad que tenía que tomar después de trabajar cada día en esa central en el vídeo saber en en la radio son unas duchas azules un solo en los cines unos medidores de gas está hablando flojito pronunció porque está prohibido grabar dentro está prohibido y Walter Rabat y Icon una ducha fría basta para eliminar di lavar el efecto de las radiaciones

Voz 0287 22:42 no las duchas frías es por si tienes partículas radioactivas la radiación la la asimila el cuerpo y no eres capaz de quitar ahí con duchas ni yo lo Hoyo lo que te controlan es que nos lleve partículas radiactivas de todas las maneras la empresa no barca lo primero que hizo antes de mandar a sus trabajadores fue retirar todo el suelo antiguo que había en Chernóbil no Se retiró cuatro metros de profundidad toda la tierra todo y se puso tierra nueva porque toda esa tierra estaba contaminado con partículas

Voz 1995 23:12 en tres de Valladolid pero había mucha gente trabajando con vosotros no

Voz 0287 23:16 sí había de muchísimos países había turcos ucranianos había bielorrusos polacos norteamericanos franceses había gente de Azerbayán Filipinas era un Góngora de países ellos coordinó vais bien te coordinadas

Voz 0621 23:36 hay que hay que coordinar por este ya dice la experiencia claro una esfinge así para bien y para mal tú estás bien no se ha hecho controles sí

Voz 0287 23:47 la empresa agua al trabajo nos hizo controles antes de ir después de venir en los controles exhaustivos la empresa no barca para la cual trabajamos allí cada semana no sería controles de radiación acumulada en nuestros órganos se hacían exámenes o sea la la seguridad que nosotros teníamos que trabajar allí era muy alta porque la empresa para la cual trabajamos era una empresa francesa el Oscar a los canales de calidad de una empresa francesa no son los mismos que tienen los rusos sólo tienen ucranianos

Voz 1995 24:19 esa expedición te cambia la vida

Voz 0287 24:22 sí es una experiencia maravillosa pues dediques últimas personas que has visto el reactor cuatro Aguere libre porque ahora mismo ya sólo se puede ver la cúpula

Voz 1995 24:32 hombre yo no sé si yo fui de los pocos que nombre suena suena eso

Voz 0287 24:37 Verín acto también túnica esa yo Florence que es lo más importante quiso aquí ahí o qué aprendiz de esta experiencia hombre aprendes a estar con más gente aprendes a valorar lo bueno que es tu país que no nuestro país no ahora no dame mi país la gente es buena pero hay que verlos

Voz 1434 25:00 si te aprendes

Voz 0287 25:02 estoy orgulloso de de bienes

Voz 1995 25:05 vaya bueno los aspectos que destacaba la prensa rusa en los días posteriores al incidente bueno así es y en los meses posteriores irá el heroísmo de los bomberos más que negligencia negligencias la forma de tapar todo lo que había ocurrido era señalar el heroísmo de los bomberos Gorbachov salió a informar a la comunidad internacional hablaba de avería una explosión nuclear bueno pues Gorbachov habló de una avería alguien alguien que lo contaba Charo no no hablamos ruso pero lo contaba en un mismo tono parecido que no sea un desastre natural ha ocurrido y ahí teníamos gente que nos ayuda

Voz 29 25:42 no cabe buenas tardes cámaras Merkel no podemos ustedes saben ya qué desgraciados ha ocurrido la avería en el mobiliario adaptado a la Unión Soviética ya ha conmocionado a la comunidad internacional es la primera vez que asolaron con la realidad de una puerta a la novia dando como la nuclear tan al contrario

Voz 1995 26:05 pero es decir que que dice la gente allí la gente que vive lejos de la central pero sigue viviendo que cuentan de todo esto

Voz 0287 26:12 no te espero encontrar mucho la gente que tú conoces es joven vale cuando ocurrió la desgracia de hecho era gente pues podría tener mira trece y catorce años cuando ocurrió la desgracia son gente que también ha mucha gente en iban que que son de nosotros recibíamos habla español porque la son ejes les han traído a España igual que exista en niños saharauis haya niños de destierro gente mayor cuesta poco ver mucho porque la edad el índice de mortalidad pues esa es alto no hay mucha gente mayor

Voz 1995 26:44 claro que contará con seis décadas vamos a escuchar a un niño de la zona poco tiempo después del accidente

Voz 30 26:50 estoy bomba

Voz 31 26:53 ese día era fiesta como a nadie sabía lo que había pasado los niños nos fuimos al campo a bañarnos a tomar sol por eso ahora mucha gente tiene enfermedades

Voz 30 27:05 Mohamed VI es creo vale

Voz 1995 27:10 en fin es una historia fascinante con una serie que está explicando algunas de esas lagunas aunque yo creo que todos somos conscientes Florencio de que la verdad de lo que ocurrió en Chernóbil no lo conoceremos nunca pero es recomendable verla de la serias cuando pasen antes de forma Fanta Tica de conocer una realidad que se ha negado durante la ficción y Florencio que ha estado allí aparte con el sevillano tomando algunas fotos impresiona eh a día de hoy impresiona ver todavía a central nuclear Florencia los vista es una de las personas que trabajó en el gran sarcófago que se Pool tará eso seguro no Florencio tú has visto y eso

Voz 0287 27:47 sí ya está sepultado ya estaba cerrado cien por cien

Voz 1995 27:49 va bueno Florencio de vayan nos dice que podemos estar tranquilos han tardado treinta o cuarenta años en taparlo en fin Florencio muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana muchísimas gracias a vosotros Vázquez y veintiocho minutos una hora menos en Canarias tenemos noticia una noticia que les cuenta la SER nos vamos hasta el Tribunal Supremo Alberto Pozas buenos días qué tal

Voz 0055 28:07 Toni buenos días ya hay decisión si el Tribunal Supremo ha decidido devolver la patata caliente de los cinco diputados de los cuatro diputados un sanador presos al Congreso de los Diputados recordamos ayer la presidenta de la Cámara Baja Meritxell Batet preguntó que qué hacía con ellos y les suspendía políticamente o no y a través de qué mecanismo porque están procesados por rebelión y están en prisión provisional el Tribunal Supremo dice que él no va a tomar esa decisión tampoco le va a decir como hace

Voz 0979 28:31 los remitan escritos anteriores y se niega

Voz 0055 28:33 dice porque no puede hacerlo hacer un informe jurídico como le había solicitado en resumen Toni que la patata caliente de los cinco presos vuelve a estar en manos de la Cámara Alta la Cámara Baja suspensión política

Voz 1995 28:43 se entiende si se justifica viene esta decisión de devolver siempre diciendo yo ya he dicho lo que tenía que decirse entiende que la postura del Supremo buena Supremo hace una semana ya

Voz 0055 28:52 jo en un auto cuando tuvo que decidir si podían entrar si podían salir para ir o no a la constitución de las Cámaras ya dijo con respecto al futuro político y la posible suspensión que hay un artículo que es el artículo veintiuno en el Reglamento del Congreso de los Diputados que dice todo lo que tiene que saber o por lo menos entiende el Supremo y que ellos no tienen que tomar la decisión hace un año cuando ya fueron procesados por rebelión estos mismos estos mismos presos que entonces serán diputados del Parlament de Cataluña lo que sí hizo fue poner en conocimiento del Parlament sus circunstancias para que procediera a su suspensión por tanto está haciendo más o menos lo mismo en el Tribunal Supremo por segunda vez dice que ellos no iban a tomar la decisión que la decisión en todo caso está en manos de las cámaras

Voz 1995 29:32 lo tuviese lugar en una corrida de toros de baja Corea lo Turia te lo dicho pues esa es la última hora Alberto Pozas muchísimas gracias hasta la Godard Supremo contesta la presidenta de esa Meritxell Batet que ya ha dicho todo lo que tenía que decir diez y veintinueve minutos una hora menos en Canarias

Voz 16 29:55 hoy por hoy con Toni Garrido el único seísmo poema es el seísmo con el que ahorra las marquesinas

Voz 23 30:03 Línea directa ese supera por primera vez en seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta codicia

Voz 15 30:11 es el INE directo punto com una compañía Bankinter

Voz 32 30:14 sí

Voz 3 30:21 conecta con Hoy por hoy tan dramáticas de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy

Voz 0979 30:29 cadena SER

Voz 33 30:34 vamos a doce

Voz 9 30:38 mis

Voz 3 30:41 no

Voz 15 30:43 sin prisas la vida suena a nuestro modo piensa que otro modo caer el día

Voz 34 30:50 Nos ponemos en modo hora25 sin prisas síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 9 30:57 Nuestra simplistas Cadena SER ver

Voz 35 31:05 amigos sumisas para invocar

Voz 34 31:08 expertos es una presencia aquí parta fuera fiesta fiesta tío

Voz 1 31:17 hay una forma más segura conectar con el pasado

Voz 3 31:20 contacta con entre ambos en el noventa y uno quinientos XXXII ochenta pero cuatro envían a un seísmo de seis seiscientos veinticinco cero cero uno escribe nos al correo entre tiempos arroba Cadena

Voz 19 31:31 el punto com dándolos ese sonido que les apetece volver a escuchar ya saben que si está en nuestra fue uno Teka lo buscaremos e iremos conformando nuestra

Voz 3 31:39 a particulares en la madrugada del domingo al lunes las cuatro una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo cadenaser

Voz 1 31:50 lo más leído en nuestra web hoy

Voz 0979 31:55 con nuestra

Voz 9 31:58 toma el control de lo que quieras

Voz 3 32:00 cuando acto que era descarga de nuestra aplicación cuenta con las

Voz 7 32:10 pase lo que pase

Voz 10 32:27 una alerta de la SER desde el Larguero barba a abrir con una noticia de última hora al parecer adelanta agrupa las noches de lunes a finalizar quieres contarnos que qué

Voz 15 32:43 cabina se disculpe tiene una marisquería

Voz 37 32:47 están buscando Nemo Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo

Voz 38 32:50 el si donde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblones escribe sólo encuentran que bien la la la

Voz 39 32:57 verano decir con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google ella bate un Google Home Mini de regalo al reservar hazlo por sólo sesenta euros paga hasta diez meses se encuentras un precio mejor te igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por financiera al Corte Inglés

Voz 15 33:13 da su aprobación rastreado veo si éramos sinceros alguna aseguradora operadora te ofrecido alguna vez el peor precio a que

Voz 40 33:22 no todos que ofrece el mejor precio

Voz 0979 33:25 menos mal que entre todos los mejores precios

Voz 40 33:27 yo encuentro el mejor mejor precio lo es fácil pero es que yo soy rastrear punto com

Voz 3 33:40 en esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros pintores o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta

Voz 9 33:53 hacemos que las cosas sucedan que es lo importa

Voz 16 33:56 ante tu salud y tu seguridad la educación lo importante partí lo es para nosotros Partido Popular centrados en tu futuro

Voz 0979 34:05 los exámenes del trabajo

Voz 15 34:07 las series has pensado cambiaría el portátil

Voz 19 34:10 como en El Corte Inglés tienes ahora hasta ciento cincuenta euros

Voz 15 34:12 de descuento en portátiles igualmente lo piensas

Voz 3 34:15 con procesador AMD Ray se Gráfica Radio en Vega Windows diez además con las ventajas de los tecnoprecios de El Corte Inglés mucho más que un buen precio

Voz 10 34:25 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 34:30 de pronto en el garita a los creativos actividad que es lo más brillante que tienen publicista Toni Segarra en Barcelona muy buenos días creativo

Voz 0621 34:40 hola buenos días aquí vamos

Voz 1995 34:42 es que publicista no

Voz 0621 34:44 no no lo ha demostrado el publicista por los policías

Voz 1995 34:48 los policías Ortega eh no sé cómo lo vamos a hacer pero Toni está en Barcelona nosotros aquí esta tarde estamos esta tarde a las siete y media estamos en Palencia

Voz 0621 34:58 cuando las hago me encontrar aquí

Voz 1995 35:00 gregoriano buen camino bueno desde las siete y media vamos lo de de algo que Gonzalo Madrid conoce bien el deporte de élite además visto hacer muchas veces Si bueno estamos en estamos todos convocados el sueco

Voz 11 35:18 también en Palencia de

Voz 1995 35:22 hace unos días Toni no llamó la atención una noticia que hablaba de dos restaurantes valencianos que me han pedido a ser indemnizados por Trip Advisor seguro que conocen esa página donde las críticas en estos momentos a todo se critica a todos los restantes pensé en seiscientos mil euros porque las críticas habían perjudicado según ellos actualmente son negocio ya había hecho que muchos clientes pues no quisiera ir a su restaurante por lo que se decía en esas páginas conocéis la noticia

Voz 0621 35:51 yo ya lo he dicho no es la primera que se produce un lío de estos no lo estos llevaron a juicio que os parece

Voz 41 35:58 no me dice mi querido amigo Risto que marca

Voz 0621 36:02 la comarca es aquello que dice la gente cuando tú no estás aquí si estos son pocos no se puede poner puertas al campo del mismo modo que no se podía poner a tenemos Trip Advisor y sabemos o podemos saber lo que alguna gente piensa de nosotros pero antes eso ocurría igualmente sabías no es la gente de salida de entre enfadada hilo decía y eso es publicidad publicidad eso es ilegal no los ilegales de eso te perjudicó a uno pues es tu trabajo evitar que la gente salga jurando en hebreo porque cuál

Voz 1995 36:31 hablan bien si te beneficia la batalla porque es policía aunque yo no no lo haya decidido porque yo no me apunto

Voz 11 36:36 a ver estas tangencial decía Segarra que la marca es lo que hablan

Voz 0621 36:40 vi cuando cuando tú no notan que es

Voz 11 36:43 qué le pasa a las personas Ésta es que claro que me gustaría decir a mi oye que no hable mal de mí

Voz 0621 36:48 sólo se habla bien pero bueno lo puedo hacer pues no lo voy a hacer una marca tampoco lo que sí tiene mucho valores el comentó

Voz 1995 36:54 Mario real de gente sin más allá de lo que yo diga que otro diga que gente de verdad hable de ni los vales tenemos son súper poder es decir si una sea me pone

Voz 11 37:04 la marca de coche que quiera se pueden gastar doscientos millones de dólares en publicidad que como yo te diga di Garrido tú a mí que me escuchas que yo tengo influencia sobre di yo te diga todo esto bueno ganar pero hipótesis de trabajo yo te diga pollo pruebas el coche Reglero policia que levante eso eh mi opinión en tu cabeza tiene mucho más valor que toda la publicidad del mundo mundial

Voz 0621 37:25 los policías también no clara y en eso

Voz 11 37:28 como lleguéis Toni

Voz 0621 37:30 se llega el fundamentada a partir de una buena experincia de producto producto es decir por eso la digamos la publicidad masiva que ahora está en franco retroceso desde esa publicidad que veíamos todos porque había un canal canal eso sí que al final no era no era evitable digamos confundió mucho a los anunciantes a las marcas pensando Kiko sólo saliendo ahí sólo de ahí lo tenían todo resuelto y en muchos casos se dejó de intervenir en aquello que es fundamental para este asunto que es que el producto eso por ejemplo el restaurantes nunca ocurridos de los restantes siempre tenía muy claro que también de que era una buena experiencia o lo tienen crudo eso es al contrario no se entiende que un restaurante que hace publicidad que algún problemilla tienen no fíjate que esta semana anunciaba la bancarrota Jamie Oliver en una cadena de pese a las otras talante es el problema es precisamente lo que contaba es una gran cadena tú puedes hacer cuantas platos de pasta perfectos pues hacer sí sí genial veinte cien

Voz 1995 38:32 pero a partir del número tu ya no tienes un restaurante tienes ahí una fábrica chavistas a Otegi dijo que está monísimo tienes otra cosa que poner decir bueno al final esa idea genial que lo voy a hacer unas espaguetis con acaba convirtiéndose cuando lo más eficaz y cuando lo haces en producciones industriales en algo horroroso y acaba en la restauración es muy evidentes

Voz 11 38:52 claro bueno es que se pierde el valor de la marca la gracia de la marca Jamie Oliver pues será la alimentación viene de total en momento que lo industrializadas lo que pierdes el control yo creo decía Toni una cosa que hace muy interesante porque es muy de perogrullo pero a ver antes caro tú tenías tu hacia mucha publicidad de de compraba tenía una mala experiencia pero su mala experiencia la les contaba Ana poquita gente denso de Cauca pasa ahora con la tecnología con perdón que esa mala experiencia se enteran doscientos millones se pliegue a casa han dicho a a ver si va a haber que hacer una buena experiencia a ver si el producto y han tenido que volver a la esencia a la base que es joder hacer cosas que estén bien visto

Voz 1995 39:30 vamos a que en ese bocado deja el claro paradójico pero fíjate vamos a seguir hablando de publicidad no deseada como te iba eso que yo no decido mucha gente pone critica sobre mí como no ha hecho asome Jamie Oliver ahora el Jimmy no no no quiere pero oye hacía la vida vamos con poco extremo al caso del noruego Anders Breivik tristemente famoso asesinó a setenta y siete personas en dos mil once seguro que recuerdan esta noticia

Voz 21 39:54 el bélico sí hubo yo estaba muy tranquilo no corría despacio disparaba está cada persona

Voz 1995 40:00 que veía en el banquillo para ser asesinados ataviado con un jersey de la marca Lacoste además llevaba yo que no se a uno o tenía varios pero era siempre el mismo el mismo pueblo la imagen dio la vuelta al mundo de tal manera que la cosa sentía su marca muy dañada por la cuestión eso cómo lo maneja es decir cómo manejar una crisis donde el asesino que acabó con la vida de setenta y siete personas lleva un pueblo con tu barca cómo manejar

Voz 0621 40:31 no es eso no es manejable se maneja seguramente no poniendo el cocodrilo en tu ropa para que no pasen esas cosas pero por otro lado eso también produce un efecto de invisibilidad si tú decides que tú marcas visible que representa estás arriesgando otra que alguien indeseable la utilicen esas esto también ocurre cuando tú pagas una millonada por un famoso en es vamos hacia algo que no debería haber hecho no eso ocurre no mucho pero ocurre si yo creo que te aborto ocurre te digo eso es cuestionable pero te da una oportunidad yo me imagino cuando

Voz 11 41:07 eh yo qué sé tú eres Bruce Springsteen ha hecho una canción preciosa para denunciar la guerra FTC viene Donald Trump te roban ahí te ponen la canción entre de o que Coque Malla da compuesto te Mazo ahí viene Santiago Abascal dice que suya

Voz 0621 41:21 bueno pues yo lo bueno doce camas correcto

Voz 11 41:26 entonces eh hay hay una oportunidad porque es una que sale Bruce dice no Donald eso no lo puedes hacer poesía canciones mías no me representas y de repente Bruce Springsteen Bruce Springsteen o Coque Malla como lo hizo contra Santiago Abascal tomando partido y mojando y comprometiéndose consiguió caer bien a mucha gente entonces a ver lo del asesinato eso muy extremo pero yo me imagino que dar no que lleva esos Polo tal pues yo soy de la marca de pueblos iría a nada dijo cambia de polo pues aseguró que quería bien a mucha gente

Voz 1995 41:52 pues no lo sé pero la ficción vamos a seguir en la ficción porque por ejemplo serían arcos los protagonistas iban con Loren claro volvió seguro que recuerdan las paso

Voz 3 42:04 ahora mitos tipo polo de Raffles

Voz 42 42:06 Canales buen versión pirata se han vendido como pan caliente en los últimos meses a qué se debe

Voz 16 42:12 que sean tan populares primero fue el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal La Barbie que la mostró en dos estilos diferentes al campeón manejar tu comarca yo mis polos que esta gente fetén puestos en

Voz 1995 42:24 se narcos también una una conocida marca de ropa más bien pija con el logo de de un reno como referencia bueno pues Michael Sorrentino mediático joven estadounidense popular por participar en realitys de dudosa calidad moral puesto

Voz 13 42:40 me tuvieron su problema Mike deshecho Humain de sitúe entre nosotros renting no fue condenada a ocho meses de prisión por evasión de impuestos la estrella de reality de dieciséis años compareció ante un juzgado federal

Voz 1995 42:51 ya que cómo maneja esa buena mala publicidad porque oíamos que los de Orense hartar a entender pueblos

Voz 0621 42:58 el pulso con jersey en Nueva Jersey un poquito de verdad

Voz 0287 43:04 hombre yo yo yo creo que todo esto es una mente lo has hecho muy bien son los Doc Martens tú eres Bates moderno es viejo lo que sea martes siempre vale ellos han manejado no sé cómo era es la primera víctima de la publicidad negativa para mi teclado muy muy bien en mirar dónde están

Voz 0621 43:30 la respuesta todo eso es un poco la la respetar para mí es fundamental la inteligencia de que ve y escucha la inteligencia al consumidor que es muy capaz de discriminar si cosas sí porque hombre sí no no no no pondrías botas determinadas en en en un equipo determinado el que la gente puede odiar decirle a la gente odia una votada determinada porque lo lleva al equipo al rival de tu ciudad pues no discrimina de cómo que que

Voz 11 43:58 es año después la educado ya no cita ni la marcas la vi cambiado no es alucinante el poder de la SER

Voz 1995 44:05 la marca es que no hay nada

Voz 11 44:07 es Kelme y que luego estas siete no estábamos todo muy en serio pero a ver la marca lo que no tienen en principio la marca lo que quieren es vender y si tu se pone el narco la camisa negra Lauren y eso te hace vender fantasías el problema donde está no en quién se va a tu camisa no vender entonces tú reacciones cuando cuando no vendes pues debe ser dado que no reaccionan que todas estas cosas les hace vender

Voz 1995 44:29 bueno digo yo será será esa bueno recuerden que esta tarde a las siete y media de la Fundación Díaz Caneja en Palencia y voy a poder hablar ya del deporte no sé cómo vamos a llegar pero bueno se tarda años

Voz 0621 44:43 en llegar andando sabes

Voz 1995 44:45 ya no llegará porque estaremos con Patricia Ramírez psicóloga de la salud y el deporte y hablaremos sobre deportistas de élite y sobre vanguardia como se deporte influye en nuestra vida Nos guste practique nosotros no practicamos o no soluciona tories llegar lo brazo muy grande a un abrazo hasta ahora Zalba Madrid labradas buenos vemos seguimos en Hoy por hoy

Voz 43 45:05 ah

Voz 15 45:09 eh

Voz 44 45:11 eh ah sí

Voz 45 45:22 la ruina buenas tardes

Voz 46 45:35 sí

Voz 45 45:42 V

Voz 7 45:46 y eh

Voz 45 45:50 sí esta medida es bien

Voz 47 46:06 Bush

Voz 45 46:07 hoy soy yo

Voz 15 46:09 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro hipoteca de Viena o mejor conocer la de un banco que no te comen

Voz 3 46:21 Annie gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es con con hoy por hoy a través de Facebook Bescanó es tu comentario tu opinión cuéntanos lo que quiera ser once

Voz 15 46:56 la Cadena SER presenta el placer de escuchar en teniendo con que alimentarnos y con que cubrirnos estemos con eso contentos los que quieren enriquecerse caer en tentaciones en unos cien muchas codicia locas y perniciosas que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina porque la raíz de todos los males es la avaricia y por ese mismo me será muy difícil perdonar te cariño por mil años que viva el que me quitase es el capricho de un coche comprendo que a poco de casarnos eso era un lujo pero un seiscientos lo tiene todo el mundo Mario hasta las portera si me apuras que a la vista está nunca lo entenderá aspira a una mujer no sé cómo decirte plumillas que todas sus amigas vayan en coche ella patita que te digo mi verdad pero cada vez que Estero Valentina o el mismo presidente el ultra marinero me hablaban de su excursión del domingo me enferma palabra

Voz 1 47:45 aunque me esté mal decirlo tú has tenido la suerte de dar con una mujer una mujer que de dos

Voz 15 47:50 cuatro días dejado querer Mario que así que cómodo que te crees tú que con un broche de dos reales un detallito por mi santo ya está cumplió INE hablar borrico que me hartado de decirte que no vivías en el mundo pero tú que si quieres y eso sabes lo que es Mario egoísmo puro para que te interés que ya sé que un catedrático de instituto no es un millonario ojalá pero hay otras cosas creo yo que hoy en día nadie se conforma con un empleo Cinco horas con Mario Miguel Delibes mil novecientos sesenta y seis

Voz 9 48:22 cadena SER El Pla de escuchen

Voz 7 48:30 cuenta con la SER

Voz 48 48:44 estaba usted tengo una casa encantada usó una grabadora y que grabó ponía tuvo miedo hoy

Voz 0979 48:52 el clásico ponía

Voz 7 48:55 ten

Voz 1 48:57 a ver a ver a ver a ver

Voz 21 49:00 claro eso no se no se componía lícita es Pepa Bueno como plató bueno claro porque en la Casa Encantada tenían puesta en la Cadena Ser de como poesía sur que es que en la cabina ser hoy en todas partes

Voz 1 49:13 Nos escucho todo tipo de casas

Voz 15 49:19 disculpe tiene una marisquería

Voz 37 49:22 están buscando Nemo Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo

Voz 38 49:25 el y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblones escribe sólo encuentran que bien la la la

Voz 39 49:32 verano con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google llevarte un Google Home Mini de regalo al reservar hazlo por sólo sesenta euros paga hasta diez meses se encuentras un precio mejor igual igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 16 49:49 y no importa que lo vacas por los treinta y cinco mil euros importe que lo hagas por los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario en la paga de la ONCE colaboran con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad

Voz 3 50:04 no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario apaga de la ONCE que a ti

Voz 9 50:11 qué te importa reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó

Voz 3 50:17 un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 49 50:23 ya que crea una empresa metro a una empresa que eduque

Voz 0979 50:25 que el Señor los valores que respete el medio ambiente

Voz 3 50:28 pienso luego actuó ya disponible en la web del At de Podium podcast ahí Vox iTunes Google podcast

Voz 1 50:36 Nuestros precios por los suelos

Voz 50 50:38 pero por ejemplo usted firmas pero no más bajos con tu útil de quien metió punto es que a los precios habían caido tan bajo le llamar

Voz 10 50:52 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 50:58 el secreto mejor guardado de nuestro siguiente colaborador es la marca de champú que usa las chaquetas de sus Chantal

Voz 1 51:08 JJ Vaquero