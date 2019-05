Hoy por Hoy (23/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 la son las diez en Canarias

Voz 1657 00:10 buenos días Toni el Tribunal Supremo concluye que es el Congreso quien debe decidir sobre el futuro de los presos independentistas que tienen escaño el tribunal ha contestado a la petición de la presidenta del Congreso de Meritxell Batet que les solicitó un informe pero el Supremo considera que no tiene más que decir por lo que la decisión como decimos Se va a tomar finalmente en las Cortes informa Alberto Pozas

Voz 0055 00:30 el Tribunal Supremo responde a Batet en dos párrafos no puede hacer ningún informe jurídico a petición de la Cámara Baja Innova tomar ninguna decisión sobre el futuro político de cinco de los acusados como adelantábamos ayer en Hora Veinticinco los jueces se remiten a lo que ya dijeron hace semana y media cuando establecieron las condiciones para que los parlamentarios presos pudieran tomar posesión dijeron sobre su posible suspensión que todo estaba en el artículo veintiuno del reglamento del Congreso la decisión por tanto vuelve a manos de la Cámara Baja en contra del criterio de los fiscales del caso que creen que no hay debate que tienen que ser suspendidos automáticamente por estar procesados por rebelión y en prisión provisional como nos cuenta Alberto vuelve el futuro político de los presos catalanes al Congreso y al Senado y Unidas poder

Voz 1657 01:06 nos avisa de que la suspensión de los diputados independentistas puede no ser aplicable la Mesa del Congreso se reúne dentro de hora y media para analizar esta situación y la vicepresidenta primera de la propia mesa Gloria Elizo ha apuntado que su partido defiende que se respete el derecho a la participación política informa Mariela Rubio

Voz 1450 01:24 la de mantener una postura especialmente fiel a la Constitución y el ordenamiento jurídico en este asunto no vienen bien las prisas decía la vicepresidenta del Congreso Gloria Elizo de Unidas Podemos que añadía que puede que la suspensión de los políticos presos no sea aplicable el derecho fundamental a un cargo público la participación

Voz 3 01:40 política que consigue artículo veintitrés es un artículo que ser extremadamente respetuoso con el de manera que la suspensión e interpretaciones jurídicas a lo mejor no es aplicable a esta situación en cualquier caso creo que lo mejor es ser respetuoso y estudiar el tema con calma y con la máxima cautela

Voz 1450 01:57 preguntada por si la decisión se adoptará después de las elecciones Elizo se ha limitado a decir ya veremos más allá de todo esto

Voz 1657 02:03 trescientas personas han sido desalojadas de un poblado chabolista de Lepe en la provincia de Huelva por un incendio que ha destruido además más de un centenar de esas infraviviendas Huelva Santiago González

Voz 4 02:14 ninguna persona afortunadamente ha resultado herida en este nuevo incendio que vuelve a azotar por enésima vez al asentamiento chabolista situado junto al cementerio de Pen las llamas han destruido unas ciento cincuenta choza los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre las dos y treinta y cinco minutos de esta pasada madrugada trescientas personas fueron desalojados de inmediato se trasladaron a la zona dos dotaciones de la Policía Local de Lepe junto a la Guardia Civil y efectivos sanitarios

Voz 5 02:37 es que comprobaron la virulencia el alcance de la ya

Voz 4 02:40 temas que estaban tomando en este asentamiento reside durante todo el año un grupo importante de temporeros inmigrantes que acuden hasta Huelva para trabajar en el campo

si la guerra comercial sigue afectando a las bolsas pérdidas que fluctúan entre el uno y el uno y medio por ciento hasta ahora en los principales parqués europeos números rojos de los que no se libra tampoco el IBEX35

Voz 1450 03:05 la tercera vez en campaña al presidente del Gobierno

Voz 1434 03:08 a su apuesta personal en la capital al candidato Pepu Hernández Pedro Sánchez se ha reunido con vecinos tras un paseo por Usera y antes de viajar a Mallorca Sonia Palomino

Voz 6 03:16 los días buenos días el presidente del Govern

Voz 1915 03:19 no paseado durante unos veinte minutos por este barrio de Usera acompañando al candidato a la alcaldía de Madrid a Pepu Hernández al que ha venido a respaldar una vez más en esta campaña

Voz 7 03:27 lo que quiero hacer es agradecer la visita de Pedro Sánchez en el barrio de Usera que han sido como siempre un paso extraordinario sobre todo por la capacidad de escucha que tiene Pedro pues todo hablando con las distintas asociaciones en los han expresado

Voz 6 03:39 las huelgas declaraciones de este paseo las de P

Voz 1915 03:41 diez Un paseo por una de las zonas más humildes de Madrid donde los socialistas ganaron holgadamente en las últimas elecciones generales Sánchez ha saludado a algunos vecinos se ha hecho unos selfies con ellos se ha reunido con una asociación deportiva pero se ha vuelto a montar en su coche sin hacer declaraciones ya que en la SER

Voz 1434 03:55 candidato a la comunidad por más Madrid Iñigo Errejón ha acusado al Gobierno regional del Partido Popular de bloquear las políticas de Carmena contra la contaminación Errejón promete colaboración apunta cuáles son sus prioridades

Voz 0799 04:06 que colaborar con el Ayuntamiento de Madrid durante estos cuatro años hemos tenido un ayuntamiento que gobierna y una comunidad que no gobiernan y que intenta zancadilla a quién gobierna tanto es así que el Gobierno en la Comunidad que yo estoy seguro que nadie ahora mismo ese acuerdo el nombre del presidente de la Comunidad de Madrid o de una sola medida que hayan hecho en esta legislatura en primer lugar hay que sentarse con el Gobierno nacional y hay que decirle que la red de Cercanías y la Renfe madrileña necesita inversiones hay que volcarse con el metro con lo tenemos colapsado y lo más importante

Voz 1450 04:32 necesitamos ocho intercambiadores que te conecten con el resto de la malla de transporte metropolitano que tengan párkings disuasorios donde puedas dejar el coche y última jornada de los paros convocados en metro por el sindicato de maquinistas los de hoy afecta

Voz 8 04:46 a las líneas tres seis diez mañana habrá paros parciales convocados por Comisiones Obreras veintiún grados en el centro de la capital

Voz 11 05:34 Con

Voz 5 05:35 digas Carlos Bardem muy buenos días hola buenos días qué tal allí qué tal era el rugby bien tengo jetas señores mayores entrenando hasta que este gran a veces la edad se nota pero bueno es tan divertido correr y pasar del balón y ver a los amigos hermano yo rugby de Nos reunimos los veteranos somos se someterán no espeta no bueno pues la la mente va más rápida que el cuerpo hayamos

Voz 1995 06:02 pero los Reymond y no te pasa dice que claro como no pasa nada bueno no no es juicio pero cómo vamos puliendo cosas en la red social el gente pasa viendo desde extraída cosa hasta que un día dice oye te vi ayer

Voz 5 06:12 es quizás pero estabas claro es que tú estás contando tu vida se te pasa pero pero es es es es tramposo porque tú compartes no que que lo que quieres para proyectar una imagen de me vea eso suele ser bastante favorable que nunca nunca es bueno aquí

Voz 1995 06:33 de de teniendo en cuenta la situación de las que los becarios las empleadas de hogar la trata de blancas pobres el otro día hablamos con con pobres con trabajo estable tú dirías que la abolición acabo realmente cola

Voz 12 06:47 con la esclavitud vamos a ver

Voz 5 06:51 estricto sensu sí legal

Voz 13 06:54 este sí que sería interesante tener clara una cosa que define el estado de esclavitud que define a un esclavo un esclavo es es es alguien que carece de cualquier derecho

Voz 1995 07:08 no tiene obligaciones

Voz 5 07:10 o sea no tiene derechos perdón los esclavos no tenían ningún derecho los dueños de los esclavos curiosamente mi novela de la que hablaremos ahora porque yo he venido a hablar de mi libro en el año mil ochocientos Juan digo son capital general Jerónimo Valdés en en Cuba que era la la gran posesión esclavista la española se promulgó un reglamento de esclavos que curiosamente no se refería a los esclavos se refería a las obligaciones de los dueños con los esclavos yo abro cada capítulo de de la novela con un artículo de este reglamento que leído hoy de espanta y curiosamente para aquella época era muy progresista los a los dueños de esclavos se rebelaron contra este contra este reglamento diciendo que quién era capitán general para decirle cómo tenían ellos que tratar a sus negros no entonces volviendo a tu pregunta la gente que vive en la precariedad la gente que está obligada a aceptar como decía esta señora del PP hace poco trabajos basura encima ponerse muy contento no son legalmente esclavos todavía conservan algún derecho pero de facto de hecho entran en una en una región colindante con la esclavitud cuando tú trabajas para sobrevivir es sobrevivir mal cuando tus derechos laborales cada vez se recortan quise recorta es recortar más eso si no se ataja si siguen esa progresión acaba derivando las Clay Tucker Carlos Barredo tiene un nuevo libro

Voz 1995 08:46 en deshora con toda probabilidad le habrán visto hacer de malo en alguna película en una serie Griesa actores guionistas escritores licenciado en Historia y además de los tipos más comprometidos con nuestra conjeturas ha puesto a la venta su último es una novela titulada mundo Blanco tiene presenta aún fascinante personaje real Pedro Blanco que la radio conocemos muy bien aún Pedro Blanco Pedro Blanco Fernández de trabajo un hombre que salió de los arrabales de Málaga para convertirse en uno de los más poderosas negreros del siglo XIX como es para un escrito el día D de su publicación que llevarlas con mono blanco años y años nosotros lo conocemos hoy como el diagonal

Voz 5 09:29 ese vira ayer justo volviendo a lo de las redes sociales ahí no empezaron a compartir amigos fotos de de la novela en que por cierto de felicitar a la gente de Plaza Janés David Trías Alberto Marcos han hecho una edición el libro es un objeto bellísimo ansían independientemente de que creo que el contenido marca mucho la pena está muy bien editado la portadas magnífica ayer a muchos amigos me empezaron a mandar fotos de libro en el escaparate de librerías forestal la Machado que mi librería de cabecera en ocho y medio que son librería que adoro la librería Ocho y medio en la FNAC sientes una emoción una emoción yo sentí una emoción siempre lo hemos hecho una emoción profunda porque amistad libro me ha llevado cinco años escribirlo que además dos debido dándose misterioso mitades perfectamente sean dos años y medio de documentación e investigación sobre la época sobre la trata de esclavos sobre el papel de los españoles en la verdad es que parte de nuestra historia que sean los oculta a Noriega con otras notas

Voz 1995 10:30 desde

Voz 5 10:31 dos años y medio de redacción porque bueno gracias a a Dios pues trabajo bastante también como actor mucho fuera también España ahí me tengo que viajar mucho el libro A diferencia de por ejemplo la anterior en la que ha enamorado que era una novela más de la experiencia de lo que yo he vivido y visto en un gimnasio de boxeo un deporte que que he practicado ha entrenado durante años todavía se iba haciendo eses que era una novela en la experiencia que yo digamos podría escribir o podía escribir casi en cualquier sitio estas es una novela que cada vez que que me pone a redactar tenía que desplegar cartografía etnografía africana en el siglo XIX Técnica náutica San creo que es una novela que está muy bien documentada

Voz 15 11:14 qué va de darle a quién la lea a partir de un una muy buena novela

Voz 5 11:18 aventuras muchísima información hay entonces era era que era complicado era complicado sobre todo bueno cuando estás metido en una en rodaje si filmaciones muy exigente eso no podía entonces por eso me haya o dando tiempo entonces ver ver el fruto de cinco años de trabajo y de pasión con Bin en la librería pues

Voz 1995 11:38 pues se resalta la alegría y Page aquí enfrente está entre Alessandro Baricco y Luis García Montero deberíais dos de mis escritores favoritos que es que los escritores ya ha llegado a un punto no podían elegir tino a mí me pones

Voz 16 11:52 al lado de ETA acompañado con

Voz 6 11:56 sí sí yo quiero estar Pinto

Voz 1995 11:58 de a no sé quién se ha dado de James ya

Voz 5 12:01 no

Voz 1995 12:04 yo creo que podías pedirlo de hecho puedes utilizar la Cadena Ser señores libreros póngame

Voz 5 12:08 Javi llevar hasta ese extremo el con quién andas que viene a esta tarea

Voz 15 12:16 le pero lo que sí que es un hongo blanco bueno moco blanco mongol blancos porque él era el Mont Blanc o los mangos

Voz 5 12:24 que en en el en la lengua franca en el lenguaje de la trata eran los reyes de la trata en el África Occidental también de alguna manera los reyes de los grandes deltas de los ríos África tradicionalmente desde la antigüedad hasta nuestros días se desangra por sus ríos aquí se ha extraído semanas riqueza africana ya sean recurre

Voz 15 12:43 esos o no personas personas entonces los bongos hubo en el siglo XIX que es el pedido de oro

Voz 5 12:51 la trata de esclavos

Voz 15 12:53 hubo tres grandes bongos el mogollón Ormond que era un mulato de inglés y africana el hongo chachachá da Sousa que era un hongo era un mulato de brasileño había africana en nuestro estimado

Voz 5 13:07 con Pedro Blanco Fernández traba que era un señor de de Málaga del Perchel que aprendió todas las mañas de estos dos grandes hongos que le precedieron y acabó desplazando los en poder Enríquez AIEM

Voz 1995 13:19 a todos los personajes y las situaciones pues entiende que parte como escritores darla a dar la narrativa hay construidos una historia pero todo es real todos los datos la situación en el contexto todo lo que sí

Voz 5 13:31 el histórica históricas real evidentemente hay ficción porque es una novela de este hombre existió este hombre por sí solo ya tenía una vida apasionante yo lo que yo me topé con este personaje y enseguida me apasionó su vida real hay una serie de hitos biográficos que están claros pero hay una enorme unos enormes espacios vacíos el que rellenar desde la ficción sobre todo

Voz 15 13:57 yo creo que lo que hace la la la literatura la buena narrado

Voz 5 13:59 por las buenas historias es rodear a esa realidad de del entorno del del trasfondo de de la tratada en este caso de la trata de esclavos de una manera minuciosa pero a la vez que yo creo que interesante para quien lo lea no

Voz 1995 18:44 es moco blanco es la última novela de Carlos Bardem donde cuenta la sorprendente historia real de un malagueño que acabó por convertirse en el mayor negrero de la costa africana del siglo XIX uno de los hombres más poderosos de su época que endosó un enorme fortuna gracias a la compra venta de personas entre Africa y Latinoamérica seguimos con con Carlos también hemos cambiado mucho en este tiempo tu tu historia está en el siglo XIX estamos en el XXI con aplicaciones conjuga Wake con servidores hemos cambiado mucho yo creo que lo hemos cambiado

Voz 5 19:14 desde las las pruebas de vasco Altamira para así como eres servicios Tudela Armero Mirror eso famoso comentario el el el arte sí

Voz 16 19:24 lo al carajo a partir de las cuevas te das

Voz 5 19:27 ah no yo creo que las las las pasiones las ambiciones lo bueno y lo malo del ser humano

Voz 12 19:35 sí esté inscrito de una manera mucho más profunda nosotros no que no no se modula tanto en el tiempo

Voz 5 19:41 pero yo soy un optimista

Voz 12 19:44 irremisible irredento yo tiendo a pensar que quieras que no vamos paso a paso con algunos retrocesos vamos a mejor como son más conscientes de muchas cosas

Voz 15 19:56 pero bueno yo creo que lo

Voz 5 19:59 qué es cierto y Sigler la novela te das cuenta

Voz 12 20:03 que mucho de lo que somos hoy como sociedad Se establece en el siglo XIX Mis ahí me refiero

Voz 5 20:11 a las élites de poder a la gente que se enriqueció con la trata al origen de muchas grandes fortunas de este país es una historia que nos han contado que está vinculada a la trata de esclavos a ciertas prácticas políticas de esas ciertas maneras de corromper de ser corrompido qué son exactamente iguales en el siglo XIX que saqué yo creo que vienen vienen mucho pero sobre esta evolución como especie

Voz 1995 20:35 tú crees que el mundo pero produce ahora personajes como como el de Vélez el mundo provoca en esta época para muchas mezquina muy mediocre provoca produce personajes como como el protagonista de su novela

Voz 16 20:49 personajes como en cuanto a la al

Voz 1995 20:51 la inmensa te te puede caer fatal puedes y censurar su actividad pero hay que sirve de inteligencia

Voz 5 20:58 es que yo yo en este sentido soy marxista ortodoxo quiero decir yo no creo

Voz 15 21:03 creo que gente como Pedro Blanco otea otro ejemplo como Napoleón Bonaparte

Voz 5 21:09 evidentemente gente que tiene unas cualidades innatas au que desarrollan a lo largo de su educación es su vida pero yo siempre creo que es el momento la necesidad del momento la sociedad del momento la que crea el personaje que necesita si no hubiera sido Pedro Blanco pues hubiera sido Antonio no sé qué o no sé cuántos lo que crea Pedro Blanco es

Voz 29 21:32 la la

Voz 5 21:34 la sociedad esclavista y la economía esclavista

Voz 12 21:37 lo que era el modo de vida de relacionarse en en el mundo

Voz 5 21:42 en aquella época entonces cada momento elige el personaje que le va a ser útil y que y que lo va a hacer crecer Pedro Blanco es un símil sí un poco simple pero para entendernos para dar la dimensión de este hombre en la tratar existía desde muchos siglos antes pero Pedro blancos con bien ser como un Pablo Escobar de la trata de esclavos es un hombre que revolucionó los métodos de captura de envío que la que la escaló numéricamente horas proporciones que no sabían alcanzado nunca antes tiene mucho que ver con una cosa muy curiosa pregunto también con el paralelismo con Pablo Escobar la trata de esclavos que siempre fue un negocio increíble el gran negocio cuando ya se convierte en su edad de oro y cuando allí en las tasas de rentabilidad y de riqueza y la fortuna que era son mucho más altas cuando se hace ilegal porque la trata de esclavos fue legal lo legal fue legal

Voz 1995 22:31 seguro que recuerdan ustedes una película del año noventa y siete Steven Spielberg dirigía una historia real de un motín abordo de un barco esclavista español se titulaba amistad

Voz 30 22:42 los africanos de huecos por este Gobierno o alcohol Teseo

Voz 1995 22:49 Unilever su barco Konami con Pedro Blanco protagonista de una velada

Voz 15 22:53 a Pedro Blanco ese barco era de los hermanos Zulueta que eran unos

Voz 5 22:57 dos de los socios principales de de de Pedro Blanco por eso me refería enlazando porque decía antes hay que hay que situar a los personajes en lo en los momentos en los que viven la el esclavismo la trata de esclavos la economía esclavista en el siglo XIX a Penn había penetrado las sociedades de una manera tan profunda que cualquier cualquier actividad económica estaba teñida de esclavismo o participaba esclavismo nosotros usted desde las desde el inicio de todas las revoluciones industriales que están vinculadas a la economía de plantación ya sea de caña de azúcar ya sea de algodón o sea los telares de Birmingham de Mancha Ester buenos telares de Badalona se alimentaban de algodón que podría del valoraciones esclavistas el azúcar europeo que se hacía con remolacha fue desplazado por el azúcar de caña que venía de las plantaciones de caña de azúcar todas todo toda esa gran economía o producción estaba hecha con mano de obra esclava pero el esclavismo era mucho más había terminado de una manera mucho más profunda todo el que tenía un pequeño negocio tú tenías una tienda una pequeña tienda barrotes ultramarinos Idi y comprabas tu esclavo para que te ayudarán la tienda tú tenías un taller de de de costurera comprabas tu esclava para que coser aparatito nada se hacía sin esclavos con lo cual hay una cosa que yo cuento la novela que es muy curiosa el en La Habana el siglo XIX había un varios periódicos el más importante era el diario de aviso de la bananero avisó a dos secciones una la que anunciaba la llegada de cargamento la esclavos hacia llega a la goleta no sé qué no sé cuántos eh con ochocientos negros bluf o mina extrae el capitán seguía no sé qué hice venderán en tal día en tal su bastante al lugar pero había otra sección para que entendamos que situemos de qué estamos hablando que era

Voz 12 24:44 de trueque de cosas y en eso

Voz 5 24:48 los anuncios yo reproductores Solano velarán por ejemplo cambio cocinera negra sin tachas intachable que no tenía vicios faltas también cocinera negra sin tacha por un cuatro sillas y una mesa o provocada la mecedora hay una alacena

Voz 12 25:02 o por un o cambio dos negros en buenos para desmonte o sea para Luzón Machete por tres cerdo sí dos cabras y no sé no sé cuántos eso eso era la manera de pensarlo los negros eran hijos

Voz 5 25:17 esas eran bienes muebles inmuebles encuentro se podían mover entonces la goleta amistad era una de las boletas de la gran la gran red de de de compañías de barcos navieras etcétera que participaban no necesariamente exclusivamente esclavos pero se dedicaban también siempre esclavos

Voz 1995 25:38 siempre es una parte en esta historia Tom que desconocemos

Voz 31 25:40 sí es en la historia español que está poblado de estos personajes algo me dice porque sepa comprensión precio todo en esta vida no hay en este programa nos dedicamos a spoiler vale

Voz 5 25:51 yo no a pedir nada pero algo me dice

Voz 31 25:54 a ver Cingular tengo que es su vida no tenían fin feliz no es avalado la piscina en Costa de Sol

Voz 16 26:03 bueno hay que leer la novela pero luego leerlo pero yo creo yo

Voz 5 26:08 aquí hay una cosa que yo creo que que aprovecho de mi otra vertiente profesional que es la actuación tú cuando eres actor lo primero que aprendes a no juzgar nunca tus personajes tienes que comprender los para interpretarlos

Voz 16 26:20 y

Voz 5 26:22 comprenderlo no es justificar los pero sin comprender los ponerte en su mente porque hace este creo que este libro tiene también una originalidad o algo que lo hace distinto hay mucho publicado mucho novelado sobre la esclavitud desde el punto de vista del esclavo muy poco desde el punto de vista de los negreros de quiénes se dedicaban a la trata de esclavos entonces es verdad que este hombre Italy como yo lo he retratado aquí es un mostró fascinada este es un bello demonio su tipo que es muy bueno en lo que hace lo que pasa es que lo que hace es una atrocidad

Voz 15 26:51 pero era muy bueno era un gran marino era un hombre muy culto era un gran cínico no era para nada un imbécil

Voz 5 26:58 es es es fascinante es una cosa que yo le propongo al lector cuando tú dialogan con un hombre así él te da sus razones sobre porque sí

Voz 1995 27:08 dedica la trata de esclavos y hay momentos en lo que yo creo que el lector dirá pero pero del demonios

Voz 5 27:13 yo podría entender esto

Voz 1995 27:15 el déjame déjame que es eso que dices déjame tirarlo a a hoy a mayo del dos mil diecinueve porque ese discurso de gente que parece íntegra aparte en algunos comentarios están confuso maneja muy bien el tema de la confusión para para utilizar pequeños retazos de realidad para construir grandes mentiras ese discurso está en la mayor parte de los discursos en los que hemos escuchado hace unos días en Milán donde se ha juntado todas la extrema derecha europea para decir aquí estamos somos los mejores es quiso está detrás de la del del cinismo que que empaña la política sobre las mafias que tratan personas no en el siglo XIX hoy en el el derrame es que volvemos a lo de antes donde está la evolución como especie

Voz 5 28:02 bueno la evolución una especie está que yo creo que cada vez hay más gente que está en contra de prácticas de este tipo quiero pensar en que vivimos una edad vosotros lo sabéis mejor que yo de sobra información sobre información conduce al ruido blanco ya la desinformación pero bueno yo quiero pensar que cada vez hay más gente que tiene datos para para distinguir entre las las mentiras las verdades y lo más pelea

Voz 1995 28:26 eso es lo que tú apuntas estos discursos están trufados es son mentirosos pero están trufados de retazos de verdad para hacerlos creíbles es contra eso contra lo que hay que estar más prevenido no pero sí que yo creo que es porque se sostienen a Rubén inteligente coherente para aparentemente coherente y lo hacen gente dotada hábil y con una narrativa personal Hay de grupo correcta nos confunden hay gente que realmente no sabe que está decidiendo está dándoles votó a alguien sin saber muy bien por qué pero les suena bien esa música es decir justifica muchas de las cosas que están haciendo muchas de las cosas que están diciendo en base a una idea bastante estúpida de la sociedad a la que quieren vivir

Voz 5 29:09 no hay volvemos a otra a otra otro asunto que es porque no conocemos nosotros esta parte de nuestra historia por qué hay tantas partes de la historia que no conocemos prueba tú conoces tu historia tienes elementos de juicio la historia ya lo dijo el gran Carlos Marx se repite como tragedia y luego como farsa muchos de los discursos de Gamarra lógicos populistas racistas y tienen origen en esta época por supuesto esto ese es curioso que nosotros sepamos tampoco de la participación de tantos y tantos nombres de este país en la trata de esclavos hicimos nada poco porqué no lo conoces porque veríamos que bueno que hubo mucha participación una gran responsabilidad quizás nos haría pensar bueno pues a lo mejor hay que plantearse por qué calan ahora discursos laborales o oficiales eso xenófobos ciertamente que intentan devolvernos a una visión esclavista

Voz 1995 30:13 como como historiador no te lo voy a poner a documentar lo de ahora es verdad que en dos años y medio documental dramón blanco novela que sale hoy pero como historiador no te da por voy a ponerme a escribir lo de intentar entender el tiempo en que hay

Voz 5 30:30 bueno yo a hacer nada yo soy licenció la historia que es distinto a ser historiador un historiador esos años que se dedicaba profesionalmente a la investigación histórica ya publicar monografías y sesudos ensayos no

Voz 12 30:43 a mí y yo escribo para que me has preguntado yo escribo para comprender en primer término yo me topo siempre con algo que es que se me impone una inquietud una pregunta en este caso fue junto con este personaje a través de esto digo bueno pero cómo puede ser que yo que me he dedicado años de Mi vida al aire historia de estudia Historia sepa tampoco de que hubo tanta gente de este país metida

Voz 32 31:06 hasta algunas hasta el coro la trata de esclavos

Voz 5 31:10 entonces yo escribo para entender porque eso me lleva a investigar me lleva a preguntarme creo que desde la novela si tengo una ventaja puedo llegar a más gente no no no creo que haya creo que hay más mercado más posibles lectores de novela que de monografías especializadas históricas y luego lo que pasa también y esto es como escritor es una cosa que tengo clara y yo puedo situar una historia en cualquier época pero al final estoy hablando de la mía siempre

Voz 1995 31:38 sí pero yo soy el autor desde

Voz 5 31:40 todo el mundo que conozco es que él que yo vivo entonces yo puedo recrear esa

Voz 12 31:44 de mundo porque puedo se como como jugó

Voz 32 31:47 darnos los datos para recrear lo para pasan sus texturas su sensación a sus olores su jerga pero al final esto

Voz 1995 31:55 hablando de mi de mi visión del mundo y esa no cambia hablando de la visión del mundo la que hoy nuestro pone Carlos Bardem es muy interesante hongo blanco ya están las me bueno en toda la librería sala mejores en las peores al lado de gente buena regular en frente a lo bueno claro siempre es una siempre cuando alguien hace algo bueno hay que celebrarlo que alguien decida contarnos mejor quiénes somos eso es el que está carros muchísimas muchísimas gracias a vosotros por invitar de modo blanco placer

Voz 17 32:43 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 37:39 llega el momento evitar que las niñas no tienen que ir a los niños de azul y viceversa por qué llegan las chica buenos días Celia Montalbán presidenta de la chica el espacio de feminismo de risa de la Cadena SER

Voz 2 37:57 el pop Borloo ya me lo voy a poner siempre para empezar así superar

Voz 6 38:02 Eva vuestro yo venga voy a jalear a mí misma tampoco las niñas tienen que llevar falda en los uniformes y no quieren que hay una hay cuatrocientas un colegio concertada diciendo que no queremos abrir

Voz 1995 38:16 estamos contando esas esas niñas del colegio por no llevar falda porque las nuevas el colegio insiste en que debe llevar

Voz 6 38:23 pues a tope con ellas yo tengo un poco de ansiedad por la cantidad de cosas que hay que comentar esta semana no sabía si la Khaleesi la Pantoja Madonna con el Auto Tune que ella y luego esto lo arregla y los hubiera arreglado dormirán Rocío Monasterio de Vox diciendo que los coles de Madrid enseñan a los niños zoofilia que digo yo no lo he llevado aún colean

Voz 16 38:41 así otro de Vox que dice que las feministas somos unas

Voz 6 38:43 Peas mandona una cuenta de Twitter que me tiene absorta toda la semana que compara estilismos de Theresa May con botes de champú es como yo todas las llamar enganchada esto o lo prometo ella va como de negro y morado y al late ponen tres m anti caspa es igual se viste como

Voz 16 39:01 eso es muy fue yo ha dejado ya no sales en toda la semana con mi que yo casi me tengo que poner

Voz 6 39:11 pues Theresa May champú

Voz 16 39:15 ya sabes tú siempre era bueno mira voy a voy a decantar me de todo esto de lo que quería la esta semana por un momento del debate de ayer lo has encontrado bueno ya basta pero ya hemos perdido Anthony la risa perdón queridos oyentes creas oyentes que Vadim mira mira mira ya de imagen también y coge vuestro móvil hay Theresa May y ella vestida igual que los bolsos de

Voz 5 39:43 espero que este año espera

Voz 16 39:46 con esto perdón perdón perdón mira mira mira estuviera ahí me alegro de no sé yo la única

Voz 1450 39:58 pero esto es puramente por periodismo

Voz 16 40:00 Nuestra como prueba en la política también lo llevo toda la semana que no me cunde está comprobado esto

Voz 6 40:08 no favorito quizá mío de la semana ayer debate de Telemadrid de los candidatos a la Alcaldía de Madrid en el que una señora de ciudadanos que no contaba con el debate ni en sueños la pobre Silvia Saavedra se llama se obligar a ir porque no pudo Begoña Villacís Ia hace un circo muy malas rachas he aquí un momento en el que por todo argumento ella saca una foto de Lenin la pone torcida parece que Lewis está tirando a una Prístina ahí esto es lo que dice

Voz 38 40:32 bueno en primer lugar yo quiero enseñar esta foto es el poster de ley es el exponente del comunismo y es una foto que tiene un concejal de Manuela Carmena en su despacho esta es la política que ha puesto Manuela Carmena en marcha en el Ayuntamiento de Madrid una política absolutamente confiscar y de así

Voz 6 40:49 a preguntas de lo que destacaba la foto de Lenin decía pues esto es lo que yo tengo que decir

Voz 16 40:55 bien bien bien bueno como repasamos entonces esta semana

Voz 6 41:00 bueno mira como consumidora habitual de Zara me siento prácticamente accionista de Inditex prácticamente dueña de alguna percha del Bershka por lo menos tengo cosas que decir esta semana sabes que ha habido agria polémica por la donación de Amancio Ortega el Rey del trono de Zara de trescientos millones de euros a la Seguridad Social en equipo oncológico la polémica viene porque algunos pensamos que lo correcto en democracias que los ricos millonarios y multimillonarios paguen hasta el último céntimo de los puestos que les corresponden y luego ya pues que se dejen llevar por su calidad y por sus donaciones eso muy bien pero primero apagar la mecha la encendió Isa Serra candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid os acordáis que Ayuso la llamaba la que gusta de que marcas los primeros Serra pero el match play Nin lo hace

Voz 1450 41:43 Iglesias no se puede consentir que la salud

Voz 0684 41:46 otros hijos o de nuestros padres dependen de las limosnas de un multimillonario que se entere el señor Amancio Ortega una democracia digna no acepta Ali mort limosnas de millonarios una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos

Voz 16 42:01 nosotros entonces para la gente que no

Voz 6 42:04 el tiene bien imaginar que Amancio no le da por la Seguridad Social marginal que en su en su decisión liberal de poner su dinero donde le parece decide meter los trescientos millones en el Change punto org de Juego de tronos para que rehagan la octava temporada que la gente no está muy contenta esas son los peligros que tienen el que la gente con dinero decida dónde pones ese dinero es una persona que no está nada contenta con esto a Bertín no le gusta Bertín que hace mucho que no lo pongo yo os lo tenía que eh

Voz 16 42:29 otra vez bien aquí Bertín en modo cuñado máximo

Voz 2 42:31 ya quisiéramos tener diez Amancio Ortega en este país que no habría paro con trescientos y pico millones de euros se podía haber comprado tres aviones dos barcos cinco casas alguien va a criticarle algún criticarle padre Bertín sólo sólo voy a decir

Voz 16 42:58 que me encanta como Bertín pronuncia la palabra es muy gráfica además es decir hoy se te deja así sabes eso yo sé quién soy muy ya no no yo acabamos bueno voy a un audio histórico porque se acerca

Voz 6 43:23 al momento de pagar la renta hay que pagar con alegría y con responsabilidad para animar a todo el mundo rico y menos ricos a pagar Hacienda este momento histórico

Voz 0414 43:33 Neoris lo único que pido es que sepa todo

Voz 39 43:37 The momento

Voz 0414 43:38 que Lola va a pagar que voy a pagar que se enteren de una ve que voy a pagar Ikeda quien adelante tú lo llevaré el libro de Petete con un asesor fiscal para que no me pase ya que soy Lola vertiente para que todo el mundo se quede tranquilo pagar todos pagar por favor porque a nadie le doy lo que yo he pasa

Voz 16 44:03 de Hacienda yo ahora el señor donación no primando ahora mismo ahora mismo a quien sea me hagan ustedes la campaña de la renta ni programa PADRE Lola Flores se pone esto en todas partes como anuncio recaudar es imposible no sentirte tocaba en la patata moralmente escuchando a vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con las chicas

Voz 1995 49:39 la imaginar hasta así somos cuesta imaginar ver a una mujeres

Voz 16 49:43 amarilla de mujeres esa iba a hablar

Voz 1995 49:46 la construcción y de la presidencia o no presencia de mujeres en esa Industria hoy nos va a acompañar Laura Vaquero que es arquitecta proyectistas constructora hay directora de hablábamos pa llevase a Laura casa en este mismo instante Laura muy buenos días

Voz 8 49:57 hola buenos días

Voz 1995 50:00 creo que Laura tiene todo lo que a mi me gustaría ser proyectistas constructor director de de obra los datos son Laura apabullantes la construcción sigue siendo el sector económico con menos número de mujeres ocupadas según los datos de la EPA Encuesta Población Activa sólo el nueve por ciento el nueve por ciento de un sector tan importante en este país en nueve por ciento de las personas que trabaja en la construcción son mujeres la mitad de ese nueve por ciento se dedican a labores administrativas de atención al público Contabilidad y Finanzas las albañiles que se hizo sin apenas suponen un cero coma ocho por ciento de las mujeres que trabajan en el sector por eso no tenemos una imagen de una mujer en la construcción Laura no no hay

Voz 8 50:42 bueno tradicionalmente la construcción ha sido un oficio de hombre sin Nam nunca jamás se ha hecho una revisión de esto y lo cierto es que hoy en día los procesos en la construcción está mucho más mecanizados podemos volver a revisar esto no se trata tanto ya para dedicarte un oficio de una de unas características físicas como de unas capacidades de un poquito de formación y sobre todo de una una actitud

Voz 1995 51:07 esa esa actitud me parece que ni en la construcción en otro sitio

Voz 6 51:10 Laura ha creado el proyecto que se llama ella construye que por eso estas hoy aquí que nos encanta quiere porque nos lo cuentes vienen que consiste ella construye

Voz 8 51:19 bueno pues somos una una empresa de gestión integral de las reformas que fomentamos la integración de mujeres en los equipos de construcción lo que hacemos es realizar reformas de de Interior desde el proyecto hasta la ejecución del último detalle integrando a mujeres en en los equipos de trabajo en los en las cuadrillas

Voz 1995 51:37 estaba carpinterías parte impera salga bonito

Voz 8 51:39 en dos pintores electricistas

Voz 1995 51:42 en que el género ojalá encuentra una

Voz 8 51:45 extremista ahora sin estáis escuchando mujeres electricistas llama

Voz 16 51:49 mira pero no hay no

Voz 1995 51:51 encontrar una mujer Ellen no ha encontrado a una mujer L

Voz 8 51:53 está todavía se que que las tiene que haber en alguna parte de España

Voz 6 51:58 general que es difícil encontrar

Voz 1450 52:00 eh a toda la cuadrilla

Voz 8 52:03 es muy complicado es muy difícil