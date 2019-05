Hoy por Hoy (23/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día las once en Canarias

Voz 1018 00:09 hola qué tal buenos días no se presenta fácil de la Mesa del Congreso que comenzará dentro de media hora y que en principio debe abordar cómo se resuelve la suspensión de los diputados independentistas procesados por la justicia como les contábamos hace una hora el Supremo ha devuelto al Congreso la petición planteada por su presidenta responde que es inviable como está él viento en el palacio de la Carrera de San Jerónimo José María Patiño muchas P

Voz 2 00:31 sanción como te puedes imaginar aquí José Antonio porque la respuesta el Supremo refuerza de alguna manera a PP y Ciudadanos en su petición de suspender de manera automática los diputados presos como señaló ayer Meritxell Batet en esta reunión de la Mesa podrán expresar su postura no obstante hay que recordar que ya no tiene la mayoría está por tanto en manos del PSOE y de Unidas Podemos decidir qué se hace esta ofensiva se completa en el Senado donde los populares han presentado esta mañana un escrito pidiendo la suspensión automática del republicano Raül Romeva

Voz 1018 01:01 va a ser difícil que se produzca un acuerdo por unanimidad podemos a través de Gloria Elizo vicepresidenta primera del Congreso asegura que no debe descartarse que la Mesa se declara no competente

Voz 1 01:10 en Huelva a preguntar al alto tribunal esos

Voz 1018 01:13 esta José Luis Ábalos cree que la parlamentaria morada

Voz 3 01:16 se anticipa a los acontecimientos el derecho fundamental a un cargo público a la participación política hay consigue artículo veintitrés es un artículo que ser extremadamente respetuoso con el de Valera que la suspensión e interpretaciones jurídicas a lo mejor no es aplicable a esta situación

Voz 4 01:32 a hechos prejuzgar lo importante es que la Mesa se desprendió en función del informe jurídico designado

Voz 1018 01:38 el Partido Popular sigue metiendo presión a la presidenta de la Cámara esto es lo que acaba de decir su número dos Teodoro García

Voz 0455 01:43 Gea si no suspende de forma inmediata

Voz 5 01:46 a los señores presos preventivos por dar un golpe al Estado el partido popular va a pedir su reprobación hice plantea actuar contra usted por prevaricación y desobediencia ante los tribunales

Voz 1018 01:57 el líder de Ciudadanos ha decidido ir a hacer campaña esta mañana a un caballero localidad vizcaína en la que nació el etarra Josu Ternera a pesar de que su partido no se presenta a las elecciones municipales en esa localidad los grupos abertzales han convocado diferentes actos de protesta Óscar García sí

Voz 1645 02:12 Antonio qué tal lo ha empezado todavía este recorrido que Rivera hará en los próximos minutos por las calles de esta localidad que está llena de pancartas y carteles donde se puede leer cosas como fuera Ciudadanos no pasara hispano Euskalerria no sois bienvenidos hay también lazos amarillos que cuelgan de balcones y de vallas hay una fuerte presencia de la Ertzaintza porque los vecinos según Ciudadanos han sido convocados por la izquierda abertzale aún escrache de hecho a unos pocos metros de donde comenzará Rivera su recorrido haya una concentración de unas doscientas personas con una gran pancarta en la que dos mensajes en euskera y en castellano así no Hinault sois bienvenidos

Voz 1018 02:48 el presidente del PNV Andoni Ortúzar consideren apropiada o algo más la presencia de Rivera en ese acto de campaña

Voz 0156 02:53 tiene todo el derecho del mundo a hacerlo y yo tengo todo el derecho del mundo a decir que me parece una indignidad no nos gusta y creo que a las víctimas tampoco que se les utilice eh para fines partidistas dejamos de estigmatizar a los a los pueblos de este país que ya hemos sufrido bastante ya que no le importe la convivencia de este país que creo que al señor Rivera no le importa la convivencia en Euskadi por lo menos que nos deje a los que sí nos importa que las cosas funcionen

Voz 1018 03:24 hora doce y tres minutos y sigue el juicio del proceso en el Supremo con los parlamentarios independentistas procesados presentes como cada día en la sala acaba de terminar la declaración del último testigo exactamente el número cuatrocientos dieciséis Alberto Pozas

Voz 0055 03:36 el hecho sesiones y casi cuatrocientos veinte testimonios después el juez Marchena ha despedido al último testigo de este juicio

Voz 0455 03:42 pues que marchar ahora le devuelve el carné y ha retomado

Voz 0055 03:46 las periciales los de la acusación y los de la defensa discuten sobre el valor de los locales públicos que se usaron en el referéndum ilegal

Voz 6 03:53 puede que tenga trescientos metros y yo estaba augurando diez mil metros esto es una discrepancia enorme

Voz 0055 03:58 es un punto importante José Antonio porque la fiscalía cree que aquí hay una malversación de casi un millón de euros

Voz 1018 04:03 gracias Pozo aviones que otra conexión en directo con Londres nuestra corresponsal Begoña Arce se encuentra en un colegio electoral porque los británicos en teoría setenta millones de electores están convocados hoy a las urnas para participar en las elecciones europeas en las que les corresponde elegirá setenta Llum parlamentarios de los setecientos cincuenta y uno que integran la Cámara de Estrasburgo y lo hacen ante la posibilidad de que mañana mismo quizá quién sabe puede dimitir la primera ministra precisamente por sus problemas con su propio partido porque habrá que ser de nuevo muy cautos hola Begoña

Voz 0273 04:32 qué tal buenos días estamos en una escuela de primaria hoy transformada en colegio electoral en Portobello un barrio donde reside mucha gente venida de todos los lugares del mundo de momento la afluencia es moderada es un día laborable pero se cree que el tema del proxy va a motivar a los ciudadanos a ir a las urnas porque están muy divididos como sabemos con este asunto el Partido del Brexit de Farah se perfila como claro ganador pero estas una jornada como decías en un ambiente de máxima tensión politica Theresa May se propone recibir en Downing Street al ministro de Exteriores Jeremy Hunt Jeremy Hunt quien afirma que May seguirá siendo primera ministra cuando el presidente Donald Trump visite Londres del tres al seis

Voz 0455 05:10 junio May podría dimitir como líder de parte

Voz 0273 05:13 lo conservador pero permanecer en el cargo como primera ministra de manera

Voz 1018 05:18 gracias Begoña todavía con Carlos Cala Isabel Quintana

Voz 0824 05:20 Pablo Ibar ha evitado la pena de muerte tras ser condenado a cadena perpetua por un triple asesinato hace veinticinco años que él sigue negando haber cometido su familia está aliviada reconocen que seguirán luchando los tribunales para demostrar las irregularidades del proceso del Ministerio

Voz 0325 05:33 Hacienda busca una solución para las primeras madres que solicitaron la devolución del IRPF de maternidad antes de la sentencia del Supremo y que la Agencia Tributaria les niega han creado una asociación de afectadas porque Hacienda no les quiere devolver el dinero por no haber recurrido en su momento a la vía judicial la salud

Voz 0824 05:48 el colegio concertado de Madrid piden a la dirección que les deje ir a clase con pantalón con como sus compañeros chicos Hinault en falda porque se sienten incómodas y observadas la dirección del centro dice que sólo cambiará el uniforme si hay consenso de toda la como

Voz 0325 05:59 la educativa la artista Indian Ali ni mala ni ha conseguido el Premio Internacional Joan Miró el galardón que está dotado con setenta mil euros está considerado como uno de los reconocimientos artísticos más importantes del mundo

las bolsas importantes caídas en toda Europa Frankfurt

la que más pierde un uno con ocho por ciento un uno con siete se deja Milani

París Londres cae un uno con cuatro y el IBEX un uno contra

Voz 1995 06:28 hoy gusta mira

Voz 0455 06:29 eso eso eso ya le buscó la presencia poética tu ya seguimos

Voz 1995 07:15 bueno hoy con Toni Garrido si cree usted que tiene problemas piense en el que sea planteados le ha planteado al Rey emérito en Bélgica por cada día que no se someta a una prueba de paternidad tendrá que pagar cinco mil euros

Voz 0455 07:36 Nuestra imagínate dicen eso está muy buenos días

Voz 8 07:42 buenos días si Tony un juez lo decidió el pasado jueves pero según la defensa la sentencia no se ejecutará mientras no se haya resuelto un recurso pendiente al ex rey de los belgas Alberto II que abdicó en dos mil trece le reclama la paternidad la excusa doctora multimedia Delphine Boel hija de la baronesa civil del desliz Sham con la que Alberto II mantuvo una relación de años a finales de los sesenta en aquella época la baronesa estaba casada con un empresario Jacques Boel que se dos mil catorce a pruebas de ADN que demostraron que no era el padre biológico de Delfín consecuencia de esas pruebas el empresario de heredó a su hija Delphine Boel batalla desde entonces porque Alberto II la reconozca como hija cosa que no le abriría un hueco en la línea de sucesión porque para ser Rey o Reina tienes que ser descendiente natural directo ilegítimo pero sí la incluiría la herencia de Alberto II que unas pérdidas hay hay fotos de delfín de niña posando con Alberto II hoy las fechas coinciden con las graves crisis matrimoniales que hubo en el matrimonio del Rey

Voz 0455 08:38 la reina Paola desveladas en una biografía parece ellos físicamente puesto

Voz 8 08:43 que pueden parecerse dos aristócratas belgas pálidos con los ojos azules una buena mata de pelo blanco gran nariz

Voz 1995 08:48 sí y es verdad que está efecto para poner un billete no una moneda eso coincide con la cara de la mitad gente del Prado ojos azules le mata de pelo blanco eh nariz en fin no es la única hija ilegítima de Reyes que no

Voz 8 09:05 el gran campeón de los hijos ilegítimos en en el siglo XX fue Alfonso XIII que tuvo dos uno muy conocido Leandro de Borbón antes llamado Leandro Ruiz Moragas este hombre escribió sus memorias a famoso su filiación fue reconocida por ley el nunca dejó de reivindicar la antigua palabra bastardo

Voz 9 09:21 bastardo es una cosa muy importante que quiere decir que eres hijo de Rey o hijo de persona importante yo todas las caras olvida que soy hijo de rey pues hablemos de bastardos

Voz 8 09:33 hay varias historias de bastardos con final feliz como los hijos de Alberto de Mónaco Grimaldi veintisiete años hija de una camarera californiana ya Alexander Costa de quince años hijo de una azafata togolesa también acabó bien una historia que empezó muy mal la de Ana Ermakova la hija concebida por Boris Becker en el cuarto de escobas del restaurante no en Londres

Voz 6 09:52 en aquel no

Voz 8 09:55 hay Oihana exmodelo es idéntica a su padre tiene muy buena relación con él pero hay historias de hijos ilegítimos a bastardos como diría don Leandro que han sido siempre un drama en España el hijo no reconocido por antonomasia fue durante muchos años Manuel Díaz El Cordobés

Voz 1 10:10 que yo he vivido muy dura agradeció a nadie que tengo yo ahora mismo mi alma me preguntan mis hijos el abuelo no está

Voz 0455 10:20 el abuelo pues el abuelo bética

Voz 8 10:22 a Manuel Benítez El también cordobés está por ahí muy enfadado los motivos debería buscarlos en su interior porque fue él que convirtió a su hijo en el gran bastardo de nuestro panorama nacional hasta que fue reconocido por fin por la Audiencia Provincial de Córdoba en dos mil dieciséis toda España lo sabía toda España apoyaba menos su padre Benítez a quien todo lo que haga su hijo Díaz le parece puro marketing Isère su padre una irrelevancia

Voz 0455 10:44 por qué no te porque no sé adónde vamos ya filiación ya está

Voz 1995 10:50 la reconocida por ley pero la relación no parece que vaya a cambiar no vaya a ser buena pues hay otras filiaciones en cambio que siguen en el año

Voz 10 10:59 hilos eh

Voz 1995 11:01 digo yo que iba mal

Voz 7 11:02 en Bélgica yo creo queda escrito

Voz 8 11:05 sí como dice el escuchado no vayas presumiendo por ahí es el mensaje que parece estar enviando Julio Iglesias a Javier Sánchez que comparte un noventa y nueve coma nueve por ciento de su ADN con Julio José Iglesias hasta el momento Julio padres se ha negado a hacerse la prueba que termina día de demostrar que Javier fue concebido por el mientras estaba casado con Isabel Preysler el resultado de la prueba de ADN es muy clara pero todo el resto de la historia es turbio un detective les robó Julio José objetos de la basura en su casa de Miami para poder hacer la prueba de filiación la madre de Javier Sánchez que es la bailarina portuguesa Maria edite ese paseó por los platós de los noventa contando su vida a Javier lo hicieron Julien por ello en el colegio dan mucha lástima sus declaraciones de hace unos años cuando contaba a su infame decía es muy duro ser famoso y pobre porque claro las historias de bastardo siempre genera morbo pero debe ser muy humillante saber que tu padre nunca quiso ser tu padre que además no saber nada de ti imaginados por ejemplo que vuestro padre es Mick Jagger era idéntico a Mick Jagger le admira todo el mundo le conoce ve sus fotos abrazado a sus otros hijos hito en cambio no puedes hacer más que ponerte sus discos en tu casa

Voz 0455 12:11 no te pueden

Voz 1995 12:11 no ir por última cuántos hijos no reconocidos

Voz 0455 12:14 pues por lo menos dos Cádiz de cuarenta y ocho años en Lucas Maurice de diecinueve la carrera de Jagger es larga no sólo en lo musical también en lo parte hablar de todas más el mejores Arnold Schwarzenegger que tuvo un hijo con la asistenta al mismo tiempo que con la legítima

Voz 8 12:33 ahora que han pasado muchísimos años se llevan

Voz 0455 12:36 fenomenal me José graduado el otro día Arno suave

Voz 10 12:39 fue a la fiesta grabación

Voz 0455 12:41 vaya historia con final feliz lo sigue la Cruz muchísimas gracias a vosotros

