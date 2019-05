Hoy por Hoy (24/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

saludos qué tal está muy buenos días es viernes se por fin es viernes parecía que no iba a llegar nunca ya está aquí a medianoche termina la campaña hice Ramos el agotador ciclo electoral que empezó en diciembre con las elecciones andaluzas

Voz 1727 00:39 Europa está en tensión por el resultado de unas elecciones que pueden dejar la Eurocámara cuajada de extrema derecha ID euroescépticos no escarmentados todavía por la catástrofe británica del Brexit hoy Theresa May puede dimitir mientras en Italia en Francia en Alemania los nacional populistas quieren hacerse con el control de Bruselas y escuche al candidato socialdemócrata a mandar en Bruselas a presidir la Comisión estuvo anoche en Barcelona es el holandés Frans Timerman

Voz 2 01:10 quiero que esa nueva página de la historia de esa Europa que queremos liderar sea como la que habéis empezando a escribir en España la Europa que quiero ser reflejo de esta España cuando sale a las calles al ocho de marzo por la igualdad de género da España que solidaria tolerante democrática y diferentes derechos humanos yo como fan Maragall también llegó hoy viva España

Voz 1 01:38 España puesta como ejemplo europeo por los socialdemócratas

Voz 1727 01:42 las votamos Europa si junto a ayuntamientos y autonomías pero la batalla política nuestro país sigue girando en torno a la crisis catalana Pedro Sánchez reprochando a la derecha y a los independentistas la política de vetos

Voz 3 01:56 el obispo que vetan siempre el Partido Socialista porque representamos lo que ellos no quieren para Cataluña representamos una Cataluña que quiera a España yo una España que quiera a Catalunya una sociedad inclusiva integradora que no segrega que no divide que no practicarla

Voz 4 02:11 Pablo Casado haciendo de adivino preocupado nosotros sí estamos preocupados de que el presidente del Gobierno de España le diga no te preocupes a alguien cada un golpe de Estado que nuestro país y además lo que pensamos es que si unimos los puntos ese no te preocupes conduce a un indulto

Voz 1727 02:25 Rivera haciendo campaña en el pueblo del etarra Josu Ternera donde por cierto ciudadanos no se presenta

Voz 1704 02:31 hay que ir con las sirenas o las alarmas porque nunca los que hallaréis no no sabes callado con tiros no nos vais a callar con sirenas

hoy Pablo Iglesias que necesita la influencia en el Gobierno para enmascarar su pérdida de influencia en los territorios en Madrid marcando distancias con Carmena formalmente su candidata a la Alcaldía a propósito esta discrepancia de la llamada Operación Chamartín

Voz 0684 02:54 el Madrid los poderes económicos han logrado hacer que algunos sectores progresistas la mentira tiene que a partir es buena para gente que no lo es

es viernes veinticuatro de mayo Aimar Bretos buenos días hoy sabremos por fin Si la Mesa del Congreso de los Diputados suspende a los presos con escaño

Voz 0027 03:18 el órgano de gobierno de la Cámara se reúne a las doce y media después de que el Tribunal Supremo rechazara ayer enviarle las aclaraciones que les solicitó insisten los magistrados en que ellos no tienen que entrará ahí y que la decisión le corresponde únicamente a la mesa que ayer pidió un informe a los letrados del Congreso Meritxell Batet presidenta

Voz 5 03:34 la decisión por tanto queremos que se tome con todas las garantías

Voz 4 03:38 jurídicas como decía pero también que

Voz 5 03:40 vemos que se tome con el máximo de celeridad posible

Voz 1727 03:44 en Andalucía la Junta se pliega a las exigencias de Vox sobre los trabajadores que asesoran a víctimas de violencia machista el líder de Ciudadanos y vicepresidente del Gobierno autonómico ha anunciado que no renovarán los contratos a los que no estén colegiados como pide Vox Juan Mari

Voz 6 04:01 hemos dado orden ya de no renovación de contratos o en última instancia prorrogar los que únicamente sean necesarios el tiempo imprescindible para convocar la nueva licitación pública

Voz 1727 04:12 en novedades que publica la prensa en Estados Unidos sobre Harvey Weinstein aseguran que el productor ha llegado un acuerdo extrajudicial con las mujeres que lo acusan de acoso

Voz 0027 04:22 cuarenta y cuatro millones de dólares unos treinta y nueve millones de euros según el Wall Street Journal queda fuera de ese acuerdo la acusación más grave que es una supuesta violación por la que se tendrá que sentar en el banquillo en septiembre

Voz 1727 04:34 el diario El País publica esta mañana que la mayor multinacional de equipos de diálisis ha reconocido ante las autoridades de Estados Unidos también que sobornó a médicos españoles

Voz 0027 04:43 el dinero regalos y viajes entre los profesionales comprados por presentan según el país está la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología o el jefe de Servicio del Hospital General de Valencia

Voz 1727 04:53 ellas son dos los muertos en el último gran atasco de montañeros en el Everest

Voz 0027 04:58 corrió durante el último récord de Ascensión en un mismo día más de doscientas el organizador de una de las expediciones achaca esas muertes a la congestión

Voz 1727 05:06 que retrasó mucho los descensos la imagen de esa aglomeración en el punto más alto del planeta es como poco por decirlo suave impactante la pueden ver ya en Cadena Ser punto com bajo esa foto La Vanguardia titula esta mañana lo llaman alpinismo en los deportes el entrenador del París Saint Germaine deja dudas sobre la continuidad de sus dos grandes estrellas los que pretende el Real Madrid Sampe buenos días

Voz 1161 05:36 buenos días Pepa el alemán to hell ayer en la previa del último partido de Liga que enfrenta hoy al París Saint Germain con el Reims Preguntado por la continuidad del próximo año en papel y Neymar

Voz 4 05:45 son dobles y esto es fútbol no somos ingenuos muchos clubes quieren transferir a muchos jugadores pero si me preguntas a mí si los quiero aquí la próxima temporada pero si no es así encontraremos soluciones para subir eso

Voz 1161 05:58 precisamente en papel buscar hoy casi un imposible marcar cinco goles para superar a Messi en la clasificación de la Bota de Oro

Voz 5 06:07 pronóstico del tiempo Jordi

Voz 1727 06:09 buenos días buenos días ahora mismo descargando

Voz 5 06:11 chubascos e incluso alguna tormenta en Navarra La Rioja y en breve las más activas se centrarán entre Aragón Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana con riesgo de aguaceros fuertes rachas de viento incluso de granizo a medida que avanzó la tarde estas tormentas también afectarán al resto de la comunidad Valenciana este de Castilla La Mancha Murcia y las provincias más orientales de Andalucía así como en Baleares lluvias cada vez más débiles en

Voz 1275 06:36 cantábrico en el resto del país más sol que nubes y temperaturas claramente más bajas que en los últimos días el fin de semana poco a poco irán desapareciendo las tormentas y las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes

Voz 11 07:42 a Haití Mi eligió en prensa Agustín Lage que va a haber

Voz 1727 08:11 hoy como toda esta semana el programa está salpicado de entrevistas a candidatos pero no a pesar de esta canción la fuente buenos días

Voz 1621 08:20 hola buenos días son candidatos

Voz 1727 08:23 a municipales acompañados en la mesa de la no

Voz 1 08:25 lo sus por Mariola Urrea Pablo Simón hizo Jesús Maraña

Voz 1621 08:30 son candidatos como el del PSOE a la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo o como el alcalde y candidato a la Alcaldía de Málaga Francisco de la Torre

Voz 1727 08:37 así que a las municipales a las autonómicas y hablaremos de dopaje

Voz 1621 08:41 el que hace cinco años Francisco de la Torre del PP sólo necesitaba once litros de agua para ducharse se acuerdan buenos días a todos y a todas con quién frecuentaba Málaga hace unos años con Gloria Frontur un taxis aristócrata princesa alemana que no es centrista y moderada como Paco de la Torre sino que es abiertamente de extrema derecha cercana Steve Banon entre otros como la llama hoy el Süddeutsche la pop star de la extrema derecha a sus casi sesenta años y haciendo campaña por los ultras

Voz 1621 09:11 no sé cuántos litros USA el Recre preguntársele esta mañana pero siempre entrar recién duchado en este estudio y hoy además con el libro bajo el brazo un libro que lleva circulando por las mesas de la redacción estos días hay peleas por él les hablo de mala hierba su primera novela hay que es un retrato de la entrada a la adolescencia de un niño un retrato extraordinario según Pepa según Aimar que iban muchísimo mucho así que los demás estamos esperando y deseando vamos

Voz 1621 09:49 a partir de las diez de las nueve en Canarias llegan los Príncipes de cuento a los que canta Greta en esta canción Toni Garrido con tres mujeres con Lola Carretero ponen Chicón Virginia Sarmiento una hora después Toni con tres hombres con Javier Limón con el profesor letona y con David de Jorge como todos los viernes vaya como todos los viernes desde hace algunos viernes hoy es otro viernes por el futuro no nos olvidamos así que nos vamos a echar a la calle antes de despedir el programa con nuestros jóvenes

Voz 13 10:15 sí

son de política está dañando Ramos la campaña con ustedes por fin con sus opiniones con sus reflexiones con qué se queda de estas dos semanas de campaña europea autonómica municipal en qué momento en qué declaración que promesa electoral quieren detenerse lo que quieran en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en nuestro Whatsapp en el seis tres ocho treinta y uno tres

Voz 1 10:45 hay cuatro sesenta y seis

Voz 1727 10:49 y el domingo por la noche ya lo saben a partir de las ocho menos diez de la tarde iremos contando todos los resultados de un apasionante noche electoral de momento empezamos el día Aimar

Voz 0027 11:00 el último Hoy por Hoy de la semana con Roberto más Hani Elena Sánchez en la técnica ICO en Jordi Fábrega la producción este sábado desde las cinco una hora menos en Canarias

Voz 0027 12:08 los letrados del Congreso tienen hasta las doce y media de esta mañana para entregar el informe que les ha encargado la Mesa de la CAM Mara sobre si el Congreso tiene que suspender o no como diputados a los cuatro presos preventivos del PP y Ciudadanos habían apretado para acelerar esa suspensión sin pedir siquiera el informe pero la presidencia de la Mesa del PSOE y la vicepresidencia de Unidas Podemos insisten en que en un asunto tan delicado y con tantas posibilidades de determinar en un futuro ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo lo idóneo es ir paso a paso respaldando además la decisión con argumentos jurídicos hay daba buenos días

Voz 0137 12:40 buenos días los nueve integrantes de la Mesa del Congreso volverán a reunirse esta mañana aunque las posiciones ya están ancladas antes de dar ningún paso Batet quiere ese informe de los letrados de la Cámara para que quede claro que la decisión no es política y que tiene todas las garantías jurídicas la presidenta hablaba así

Voz 5 12:54 ayer la pretensión es que la Mesa de mañana esté en condiciones Si el informe así lo permite de tomar la decisión

Voz 0137 13:01 por tanto hoy se espera un anuncio de la mesa un órgano en el que Unidas Podemos se ha posicionado junto al PSOE los morados recuerdan además que a los presos los han escogido en las urnas Irene Montero

Voz 16 13:09 todas las personas que hemos sido electas por respeto a los diputados pero sobre todo por respeto a la gente que no se elige

Voz 5 13:14 que podamos ejercer con esa función que que no sabe

Voz 1727 13:17 han encomendado PP y Ciudadanos creen que lo que hay que hacer

Voz 0137 13:19 no está tan claro que no hace falta ni consultarlo lo ha dicho Ana Pastor

Voz 4 13:22 la ley es clara si la leyes de obligado cumplimiento y su líder

Voz 0137 13:26 Pablo Casado que avisa de inmediato

Voz 4 13:29 el Partido Popular ejercerá las acciones legales oportunas para que quede muy claro que la señora Batet está cometiendo un delito de prevaricación

Voz 0137 13:36 mientras los naranjas hablan ya directamente de echar a Batet Juan Carlos Girauta

Voz 4 13:39 si mañana no se suspende en sus filas

Voz 17 13:42 a los presos preventivos pediremos la dimisión de la presidenta del Congreso

Voz 0137 13:46 ni con la oposición apretando desde el Gobierno Carmen Calvo y José Luis Ábalos piden calma a la presidenta Batet

Voz 18 13:51 es una mujer muy solvente va a tomar la decisión que su responsabilidad tiene que nadie se altere

Voz 4 13:56 en un sistema democrático llegado todas las garantías

Voz 19 13:59 yo creo que el Partido Popular se precipita si la Mesa

Voz 0137 14:01 pidiese diese suspender hoy a los procesados por el Supremo se haría efectivo el lunes aunque fuentes de las formaciones independentistas dicen a la SER que estudian pedirá la Mesa una reconsideración

Voz 0027 14:10 con esta polémica sobre la suspensión a uno de los diputados procesados llegamos al final de la campaña

Voz 1 14:21 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0027 14:28 sí a dos días de las elecciones que pueden terminar de cambiar de arriba abajo el mapa político español hoy todos los lideres cierran su campaña en Madrid salvo Pablo Iglesias que lo va a hacer en Canarias Isabel Villar buenos días

Voz 0137 14:39 buenos días Pedro Sánchez irá a primero Valladolid antes de cerrar campaña en la capital también ayer hizo doblete primero en Palma

Voz 17 14:45 podemos dejar Ayna Amiri que si para España votamos el pasado veintiocho de abril avance para las Islas Baleares para el Consell de Mallorca y también para

Voz 1537 14:54 alma tenemos que votar avance y luego en Barcelona con

Voz 0137 14:57 candidato a las europeas está sur también dinero

Voz 20 14:59 sin que os de europeos anunció un té

Voz 0137 15:02 ves Josep Borrell para quién es imprescindible que los europeos no sigamos juntando en un mundo dijo de gigantes en Gran Canaria Pablo Casado acusaba Sánchez de ocultar sus planes para

Voz 19 15:11 el Gobierno porque juega la moderación de las elecciones autonómicas y municipales cuando ya hemos visto claramente que lo que ocultan en su interior es revalidar ese Gobierno Frankenstein ideas de Vitoria Mariano Rojo

Voz 0137 15:21 hoy lanzaba esta reflexión los sitios nos

Voz 19 15:24 defienden con el espectáculo

Voz 20 15:25 los de NYSE defiende buscando titulares si tienes que defender la unidad de España no se trata de estar todo el día reiterando lo que ya lo sabemos

Voz 0137 15:35 Albert Rivera ha ido al pueblo de Josu Ternera junto a dirigentes de Ciudadanos ha dado un paseo por Miralles mientras la gente lo esperaba de espaldas

Voz 17 15:41 ah

Voz 0137 15:49 después ha roto un cartel con la foto del etarra entre sirenas con las que algunos vecinos intentaban boicotear

Voz 1704 15:54 el acto cuando hacíais homenajes a Josu Ternera no ponéis alarmas ni sirenas aplaudía a rabiar aplaudir a los asesinos e impedir la expresión de la democracia

Voz 0137 16:04 el líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias ha estado en Madrid defendiendo a su candidata a la Comunidad

Voz 0684 16:08 para hacer es la única candidata al Izquierda será la Comunidad de Madrid que ha dicho la verdad Amancio Ortega es una vergüenza que hay empresarios que utiliza mecanismos aunque sea legales de elusión fiscal después pretende hacerse propaganda toreando una parte del mundo

Voz 0137 16:25 Iglesias también ha criticado a la alcaldesa Manuela Carmena por la llamada Operación Chamartín que según él es especulativa y vergonzosas

Voz 0027 16:35 de Barcelona llega uno de los vídeos de campaña más llamativos de las últimas horas Ada Colau entrevistarse a sí misma Jaume Bofill bon día

Voz 0931 16:45 bon dia una de las mayores críticas que está recibiendo la candidata de Barcelona en común esta campaña es que no cumplió con todos los grupos lo que prometió cuando llegó al cargo que la colaba activista de entonces pediría ahora su dimisión así que unas enfrenta a la otra en este anuncio electoral señora alcaldesa es achaques Gotham ya sabes a qué venido verdad le dice una a la otra bingo tan yerma Arabia pero a decirme que no es suficiente la alcaldesa insiste que no olvida su objetivo devolver la ciudad a la gente espero estar que para cuerda que estaré aquí para recordar de dónde dónde está la activista con una camiseta verde de Stop Desahucios ha recibido críticas por el personalismo de esta campaña sobre todo en Twitter egocéntrica algunos la llaman a otros les parecía que faltaba por ejemplo la Colau que pactó con Collboni Éste es el cara a cara más difícil al que se ha enfrentado Colau se asegura en este spot hoy recordemos en Cataluña hay otro el definitivo cara a cara Colau Maragall que se disputan la victoria moderado hoy por Josep Cuní

Voz 0027 17:36 yo amo Fail gracias buenos días

Voz 0027 19:47 hoy por hoy Donald Trump ha anunciado esta noche una lluvia de millones para los trabajadores del campo estadounidense duramente golpeados por la guerra de aranceles de en China sexo seis mil millones de dólares en ayudas promete Tram que se suman a otros doce mil millones que ya puso la Casa Blanca sobre la mesa el año pasado lo anunciado Trump rodeado de granjeros con sombreros de cowboy Strand quiere evitar que su pulso con Pekín le pase factura a año y medio de las presidenciales porque ahí entre los granjeros esta buena parte de sus votantes Andrea Villoria buenos días

Voz 0137 20:21 buenos días dieciséis mil millones de dólares que se ingresarán a partir de julio directamente a los productores de cereales lácteos Izquierdo y con los que el presidente quiere demostrar

Voz 4 20:30 es un buen momento

Voz 0137 20:31 era hacer granjero algo que muchos agricultores no comparten Canet

Voz 4 20:36 pins eh

Voz 0137 20:38 dicen estar acumulando pérdidas de hasta un veinte por ciento son el sector más perjudicado por la guerra comercial con China también un granero de voto republicano por lo que muchos de estos granjeros

Voz 4 20:47 en Nashville

Voz 0137 20:50 consideran que sin ellos no estaría en la Casa Blanca y que ahora les está dando la espalda a algunos se plantean honor no

Voz 0027 20:56 no volverá a votarle a pesar de las ayudas una suma

Voz 0137 20:58 que también han criticado los demócratas

Voz 4 21:01 es voy a que medie lamentan que es millones van a salir del bolsillo de los americanos no de China comodín

Voz 0137 21:07 quién quiere hacer creer el presidente

Voz 0027 21:10 aquí en España el precio de la vivienda sigue crece viendo y además a ritmo de crucero no sabían estos aumentos desde antes del pinchazo de la burbuja aunque aún no se han alcanzado los precios entonces en el primer trimestre la vivienda se encareció un cuatro con cuatro por ciento respecto al mismo periodo de dos mil dieciocho pero esa es la media hay sitios en los que el aumento es mucho mayor Eladio Meizoso las mayores subidas de precios

Voz 0527 21:32 Dani en Madrid Barcelona y Navarra entre el ocho con tres y el siete por ciento pero en diez provincias y en Ceuta los precios han bajado en Lugo y Soria más del cuatro por ciento bajan también en otras tres provincias de Castilla y León en las dos extremeñas y en Teruel Ciudad Real Lleida el precio medio en todo el país mil seiscientos treinta y seis euros el metro cuadrado está todavía un veintidós por ciento por debajo del máximo de antes de la crisis en dos mil ocho pero en Madrid o Guipúzcoa el precio medio actúa un trece por ciento más bajo que entonces en Barcelona un catorce en el municipio más caro de España San Sebastián la vivienda cuesta hoy casi seis veces más que en Alcoy por cierto hay dos municipios de Ibiza entre los cinco más caros de España

Voz 0027 22:14 más de la mitad de los ingresos que recibe la Iglesia católica en España está libre de impuestos lo reconoce la propia Iglesia lo dice en la última memoria económica de la Conferencia Episcopal que ha publicado las sesenta y nueve diócesis que tiene la Iglesia en España ingresaron cerca de mil millones de euros el año pasado Adela Molina

Voz 0011 22:33 la principal vía de ingresos de las diócesis son las aportaciones o donaciones voluntarias de los fieles que suman anualmente casi trescientos treinta y seis millones de euros y suponen el treinta y seis por ciento de los ingresos de la Iglesia católica Además hay otros ciento noventa y tres millones un veinte por ciento Por otro tipo de aportaciones que detalla el responsable económico de la Conferencia Episcopal Fernando Giménez Barriocanal

Voz 4 22:53 aportaciones que pueden dar los fieles otras personas pero donde haya hay una motivación desde un expediente matrimonial hasta cualquier otra cosa

Voz 0011 23:02 dos estos ingresos quinientos treinta millones están exentos de impuestos es decir la diócesis no pagan nada por el cincuenta y seis por ciento de lo que reciben los datos aparecen detallados por primera vez en la última memoria de actividades de la Iglesia correspondiente a dos mil dieciséis la semana que viene se hará pública una nueva las cifras también reflejan que la casilla de la renta supone una cuarta parte del presupuesto total de las diócesis el patrimonio un doce por ciento y hubo un seis por ciento

Voz 1727 23:26 esos extraordinarios la Iglesia tiene además un

Voz 0011 23:29 dos por ciento de déficit poco más de dieciséis mil

Voz 0027 23:34 policía investiga hasta una decena de casos de posible sustracción de menores por parte de sus madres todos los casos vinculados a la asociación Infancia Libre tres de sus dirigentes han sido detenidas en las últimas semanas investigan nuevas denuncias especialmente cinco que parece muy similares a las tres que ya está en judicializado los investigadores intentar recopilar ahora pruebas que acrediten si existe o no un delito de organización criminal dadas las similitudes en todos los casos han acordado en buenos días

Voz 1727 23:58 buenos días en todos existen denuncias de abuso sexual

Voz 0127 24:01 les fraudulentos un mismo psiquiatra una misma abogada y sobretodo una vinculación directa con la asociación Infancia Libre en concreto con su presidenta con María Revilla que fue detenida fuentes cercanas al caso han confirmado a la SER que durante la última semana la policía ha recibido diez llamadas de esas diez dos se asemejan a los ocho casos ya detectados con lo cual suman ya una decena la asociación ha cerrado la web en las últimas horas dice la policía que lo han hecho para borrar pistas que eviten que se les pueda acusar de organización criminal un delito que se les podría imputar según los agentes siempre y cuando se demuestre por ejemplo que existe un reparto de funciones entre la Asociación los médicos y los abogados

Voz 4 24:39 en la cabina

Voz 1 24:40 SER Hoy por hoy

Voz 0027 24:43 investigadores británicos creen haber encontrado la razón para la genialidad de Leonardo da Vinci aseguran que hay indicios más que razonables de que el maestro del Renacimiento italiano era hiperactivo y tenía deudas

Voz 1727 24:53 la atención a Javier Gregori un nuevo estudio real

Voz 0882 24:56 izado por científicos del prestigioso centro de investigación británico King's College de Londres apoyo

Voz 0931 25:01 está datos que demuestran que el Tea

Voz 0882 25:04 en torno de déficit de atención e hiperactividad podría explicar la extraordinaria creatividad y originalidad de Leonardo Da Vinci en el campo del arte y las ciencias además el TEA también explicaría la dificultad que tuvo el genio italiano para terminar sus obras por su continua curiosidad como explica Bill Gates un gran coleccionista del trabajo de Leonardo

Voz 4 25:25 m según esta nube

Voz 0882 25:27 investigación liderada por el psiquiatra Marco Qahtani Da Vinci dormía también muy poco y trabajaba de forma continua las veinticuatro horas del día como muchas de las personas que ahora sufren este trastorno de hiperactividad déficit de atención

Voz 0027 25:42 les hablamos ahora del festival de Cannes de la polémica que a menudo van de la mano no es algo que se vea precisamente mal allí en el festival en un festival que busca agitar el sector y ya de paso animar el negocio en esta edición esa polémica ha tardado en llegar pero ya está aquí enviada especial de la SER Pepa Blanes

Voz 1463 25:56 la polémica llegó a Cannes el último día con Ancelotti que sis el director francés de la vida del que ganó aquí la Palma de Oro se aquella cinta ya tuvo algún día

Voz 1727 26:05 el actor por una escena de sexo lésbico

Voz 1463 26:08 ahora el director se venga con tres horas y media de cuerpos femeninos en una oda al deseo que tiene su punto culminante en un Cuní Lingus de veinte minutos lo que sí es comparece este viernes ante la prensa en un momento en el que la industria tras él ni tú ser replanteado como mostrar los cuerpos de las mujeres y mientras eso ocurre en Cannes ha sido muy aplaudido Xavier Dolan el único director al del certamen a sus treinta años es la tercera vez que presenta película aquí y atención porque siempre ha conseguido premio Matías y Maxime es la historia de un grupo de amigos canadienses donde dos de ellos se enamora

Voz 4 26:43 la voy a decir que es falta que los personajes no son

Voz 1463 26:49 Fuentes de las etiquetas sexuales decía entre aplausos Xavier Dolan que se enfrenta este año al que dicen es su gran influencia Pedro Almodóvar

Voz 1 27:01 Sampe muy buenos días buenos desanimar vamos con los deportes el Real

Voz 1161 27:13 en gesto de Neymar ida en papel para intentar sus fichajes sobre todo tras las varias declaraciones que han dejado de París inesperadas primero del propio jugador hace unos días sin su ha descubierto muchas cosas aquí creo que es hora de asumir más responsabilidades y quizás aquí en París que lo haría con gusto o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto con pocos M era en papel y ayer del entrenador alemán to hell preguntado en la previa del último partido de Liga que enfrenta hoy al precio el Reims preguntado como digo por la continuidad del próximo año de ambos de papel de Neymar

Voz 4 27:45 son fruto esto es fútbol no somos ingenuos muchos clubes quieren transferir a muchos jugadores pero si me preguntas a mí si los quiero aquí la próxima temporada pero si no es así encontraremos soluciones Paco

Voz 1161 27:59 añadió un par de recados no al francés y otro el brasileño en vapor

Voz 1275 28:01 eh de Kroos Teeth LED

Voz 26 28:04 tiene grandes metas tiene mucha confianza Yell decidió pronunciar ese discurso yo le invito a asumir la responsabilidad todos están invitados a asumir su responsabilidad llegar a tiempo comer profesionalmente jugar entrenar profesionalmente necesitamos hacer un discurso sobre eso Él es un chico especial con ambición quiere marcar muchos goles tener todos los trofeos posible

Voz 4 28:24 el trofeo posible

Voz 1161 28:26 en animar que está en Brasil sin su permiso expreso

Voz 4 28:29 es que puedes confirmarnos sin ánimo

Voz 1161 28:31 no ha sido liberado para marcharse a Brasil

Voz 26 28:34 no por mí no es una decisión deportiva no me corresponde a mí tomar la decisión de liberarlo no si he hablado con él sobre el objetivo del proyecto pero eso queda entre nosotros

Voz 1161 28:46 de dos que podrían llegar a liga española a otro que se marcha Juanfran Torres anoche pasaba por Larguero con Manu Carreño y su salida del Atlético conlleva que no siga más en nuestro campeonato

Voz 1187 28:54 pues no lo sé aún muy te lo digo mirando los no sé qué cosas sobre la mesa donde y la estoy sopesando de fuera sí pueden España no no no sabes

Voz 0027 29:02 España unos sigue seguro España seguro

Voz 1161 29:04 no decisión en la que no ha pesado el tema económico sino de sensaciones personales

Voz 1187 29:08 yo siempre pensaba años atrás tres hemeroteca que quería retirarme aquí en el Atlético de Madrid pero no quería que mi carrera acabara decayendo a quién Atlético Madrid verme en una situación que a mí no me gusta que los aficionados no me vieran bien físicamente no me vieran bien estando a gusto estando feliz lo lo pensé bien eh yo creo que este es el momento

Voz 1161 29:26 te Mar junto Godín Filipe Luis Griezmann y posiblemente Rodri muchas salidas y muy importantes que reconoce marcan el final de una era en la etapa del Cholo

Voz 1187 29:34 esa es la realidad no hay nada que perder y todo que ganar porque se han ido jugadores importantes pero bueno venir otros Si hay que ser positivos y pensar que el año que viene balas son va a ser un gran año para Atlético Madrid

Voz 1161 29:44 además esta tarde arranca la jornada cuarenta en Segunda desde las nueve Málaga Zaragoza

Voz 19 29:48 del resto el italiano de tapa trece alta mar

Voz 1161 29:51 España ciento noventa y seis kilómetros con final en el Reale

Voz 0027 30:01 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:06 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:11 a las doce y media de esta mañana a la Mesa del Congreso va a volver a reunir para decidir si suspende o no a los diputados presos por el proceso es el órgano tomará la decisión teniendo en la mano un informe de los letrados del Congreso informe que están elaborando y que ha pedido la mesa gracias a la mayoría del PSOE y Unidas Podemos con la presidenta Meritxell Batet a la cabeza

Voz 5 30:29 la decisión queremos que se tome con todas las garantías

Voz 1727 30:31 jurídicas pero también queremos que se todo

Voz 5 30:34 me con el máximo de celeridad posible la pretensión es que la mesa esté en condiciones Si el informe así lo permite de tomar la decisión

Voz 0027 30:43 mientras se resuelve este nudo sobre la suspensión de los presos los líderes políticos

Voz 4 30:47 exprimen las últimas horas de esta campaña segunda campo

Voz 0027 30:49 daña la de las europeas autonómicas y municipales todos los líderes nacionales van a cerrar la hoy la campaña en Madrid menos Pablo Iglesias que lo hará en Tenerife

Voz 3 30:56 todos queremos a España Catalunya ya Barcelona a diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros consideramos que este es un hogar en el que cabemos todos y todas con independencia del color de tu piel P la orientación sexual de tu género

Voz 4 31:10 el Partido Popular ha registrado una iniciativa legislativa para prohibir los indultos a condenados por rebelión sedición

Voz 1704 31:17 a mí me quiero acordar rendir homenaje a los que de verdad lo merecen a las víctimas del terrorismo a las víctimas de ETA y especialmente a las víctimas de Josu Ternera

Voz 0684 31:27 a unos les montan campañas de propaganda y a otros les montan las cloacas porque saben perfectamente quién está dispuesto a gobernar sin venderse sin doblarse

Voz 0027 31:40 en Reino Unido Theresa May se va a reunir hoy con su grupo parlamentario con su futuro político como primera ministra más en el aire que nunca hoy sabremos si tienen base o no las informaciones de una dimisión inminente de May que está publicando la prensa británica desde ayer más o menos a esta hora corresponsal en Londres

Voz 0273 31:55 en la reunión que Theresa May celebrará con el presidente del Comité mil novecientos veintidós integrado por diputados conservadores pidiendo urgentemente la renuncia de May Se espera que la primera ministra acceda a permanecer en el cargo hasta el lunes diez de junio en esa fecha comenzaría el proceso de la elección de líder de los conservadores que puede durar entre seis

Voz 5 32:16 hay ocho semanas durante ese tiempo May

Voz 0273 32:19 continuaría siendo primera ministra en funciones nada está confirmado todos son especulaciones pero la fecha del diez de junio tiene

Voz 0137 32:27 lógica la próxima semana el Parlamento

Voz 0273 32:29 está de vacaciones en la siguiente del tres al cine

Voz 0137 32:32 ocho de junio visitará oficialmente

Voz 0273 32:35 es el presidente de Estados Unidos Donald Trump ayer el ministro de Exteriores Jeremy Hunt afirmó que May seguirá siendo primera ministra para recibir a otra

Voz 0027 32:46 el tráfico Alfonso Martínez buenos días

Voz 26 32:48 buenos días Aimar hasta ahora en Madrid tenemos a tráfico intenso ya de entrada a la capital por la dos en Torrejón de Ardoz la cuatro en Pinto la A42 a la altura de Parla el A5 en Alcorcón y Campamento en León un alcance las seis ocasional corte de la vía a la altura de Cerezales de Tremor en sentido Madrid en Palencia otro vehículo averiado en este caso en la A sesenta y dos en quinta del puente corta el carril derecho dirección Portugal y en Murcia de tráfico lento en la siete en Lorca eran todos y dos así que Aimar además de desearos buen fin de semana desde la dirección

Voz 4 33:21 General de Tráfico aprovechamos para existir

Voz 26 33:24 los oyentes que sean muy prudentes Blatter

Voz 0027 33:26 la días Alfonso pues en fin de semana un filme que llega con lluvia en el norte y el Mediterráneo sol en el resto de España hará más frío que estos últimos días

Voz 27 33:36 la revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema blogs Chain donde el ex computing es tan flexible como Flex Juan el Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 29 34:13 Carrefour merecemos lo mejor oye Hugo tú tienes

Voz 28 34:16 el arma la de Securitas Direct y qué tal estamos pensando en ponernos una M calle todos los chavales tienen alarma y me preocupa que si roban entrena en la mía que yo no tengo

Voz 1621 34:25 vas a estar todos los días preocupado porque iban a entrar a robar en tu casa cuesta merece la pena vivir tranco

Voz 30 35:28 S de España

Voz 1 35:41 son las siete menos veinticinco

Voz 1727 35:43 seis menos veinticinco en Canarias abrimos hoy la Mesa de España con novedades en la cúpula de Inditex en Galicia alharaca Capello bos días pues Díaz Pablo Isla el presidente ejecutivo ha recuperado la figura del consejero delegado y ha nombrado como número dos a quien hasta ahora era su director general de Operaciones secar los crees

Voz 1271 36:02 por Ike en la práctica ya estaba funcionando como número dos pero ahora como consejero delegado reportará al presidente ejecutivo junto a él definiera la estrategia global de la compañía isla elegido como mano derecha Un hombre de confianza de la casa que trabajan Inditex desde el año dos mil uno en un comunicado la compañía señala que su trayectoria dentro del grupo y su actual posición ya anticipaban de forma natural ese nombramiento que será efectivo en julio el puesto de consejero delegado está vacante desde el año dos mil once cuando Amancio Ortega cedió a Pablo Isla la presidencia

Voz 1 36:37 llevamos ahora

Voz 1727 36:38 a Madrid porque aquí Laura Gutiérrez buenos días buenos días han matado a golpes a una mujer de ochenta y tres años mientras robaban en su vivienda

Voz 1275 36:46 la casa estaba revuelta todo patas arriba claro inicia según la policía de que se había producido un robo la anciana de ochenta y tres años estaba muerta con signos claros de haber sido víctima de una muerte violenta su cuñado fue quien encontró el cadáver el pasado miércoles en su casa de Fuenlabrada aunque no está claro desde cuando llevaba fallecida cuando ocurrieron los hechos la Policía Científica el grupo de homicidio nos encargan de la investigación los forenses mano practicara la autopsia a esta mujer para conocer los detalles concretos de este supuesto homicidio

Voz 1727 37:12 pobre mujer y por familia y también en la capital la policía ha detenido a un hombre mayor de edad y a un menor de catorce por agredir sexualmente a una niña de catorce años también en una fiesta ilegal

Voz 1275 37:24 sí fueron a una fiesta de cumpleaños el pasado fin de semana en una nave industrial abandonada de San Fernando de Henares y en un momento determinado se produjo esa violación una agresión sexual que la menor la chica de catorce años denunció el momento ante la policía estaba desorientada completamente ebria en la fiesta había más chavales mayores de edad que habían facilitado bebidas alcohólicas el examen forense realizada en el Hospital ha confirmado que las lesiones que padece definen una clara agresión sexual horas después de de esto la policía detenía a los dos acusados un chico de catorce años que otro mayor de edad el primer se encuentra a disposición de la Fiscalía de Menores el segundo en prisión previsto

Voz 30 37:59 a mí

a mí

Voz 21 38:25 apareció rajada bueno entra

en la polémica el obispo de Córdoba que dice que la muestra supone un rebrote de la lucha de la mujer con Satanás María Eugenia Vílchez buenos días buenos días Pepa

Voz 31 38:39 combate dice el obispo que no ha terminado sino que está latente la historia de vez en cuando se hace invisible el obispo añade que María es imbatible ya que el poder del mal no ha podido tocarla pues ducto que es Purísima e Inmaculada de esta manera hablaba el obispo de esa exposición que se ha desarrollado con concentraciones a favor y en contra de colectivos feministas iré colectivos cristianos Eloy fuego leve a señalarse en su carta pastoral habla de bacaladas entre medio diciendo que es un rebrote de la lucha de la mujer y Satanás

Voz 1727 39:08 ojo a este enfrentamiento entre familias el alcalde del pueblo de Yesa ha denunciado a una mujer de noventa años y porqué pues por hablar de cómo el abuelo del actual alcalde se quedó con las tierras del padre de la mujer que era un concejal republicano asesinado en el año mil novecientos treinta y seis Mamen García buenos días hola

Voz 0011 39:29 Nos días Pepa así se trata de Carmen en noventa años de edad fija de Mariano García el concejal fusilado en el XXXVI que no se ha retractado por cierto ante el juez de paz todo lo contrario Carmen presentó documentos para acreditar que parte de sus tierras y de sus bienes le fueron robados es la única superviviente de la época que quedan ya

Voz 1727 39:49 tierra Conner igualmente

Voz 32 39:51 ahí se ha quedado con todo un acto

Voz 0011 39:54 lo de conciliación instado por el actual alcalde de Yesa que asegura querer restituir el honor familiar tras las declaraciones de Carmen para un estudio de una tesis doctoral una Carmen que sigue viviendo en la localidad que hace una intensa vida social a pesar de su edad incluso con las hijas e hijos de los franquistas que dice ninguna culpa tiene

Iker

Voz 1727 40:16 damos la Mesa de España en Barcelona porque ha terminado ya la restauración de la fachada de la casa Palacio que recupera la esencia y los colores originales que creó Gaudí en el año mil novecientos seis Bofill pondría

Voz 0931 40:30 un día después de cinco meses tapada con una Bastida las obras han permitido ver la Casa Batlló como la veían los barceloneses hace más de cien años no ha sido un proceso fácil había que volver a poner piedra hierro cerámica cristal y madera y cada uno de estos materiales pues se ponían Fórum gremio distinto hasta siete equipos han participado de esta restauración esto ha permitido recuperar la fachada los dos líderes son plumas los colores originales de los cristales los dorados toda la fachada vuelto a tener una armonía que había perdido con el tiempo cuenta el arquitecto Xavi Villanueva durante estos meses de obras más de veinticinco mil personas podían subir a la fachada al techo para ver cómo iban esos trabajos y ahora se podrá hacer un tour para explicar cómo ha ido todo hay que pedir cita por cierto a partir del jueves que viene

Voz 13 41:17 me eh Colón de la

Voz 1727 41:32 abrimos la Mesa del Mundo en Egipto Un tribunal ha liberado allí al periodista de Al Yazira Mahmud Hussain llevaba en prisión desde el año dos mil dieciséis cuando el Gobierno lo acusó de forma informal dice el Gobierno por publicar noticias falsas corresponsal en El Cairo Nuria Tesón

Voz 5 41:51 hija señaló a través de Facebook ayer que les deja en libertad con medidas cautelares y que iba a ser trasladado a una comisaría el primer paso antes de su liberación aunque sí

Voz 0137 41:59 con la ley egipcia eso debería suceder en las cosas

Voz 5 42:02 más Veinticuatro horas no siempre es así y a menudo se alarga el proceso el canal qatarí sus informal por eso son acusados por el gobierno egipcio de apoyar a los Hermanos Musulmanes declarado grupo terrorista tras el golpe de estado de dos mil trece que acabó con la detención de presidente Mursi miembro de la cofradía islamista Egipto es uno de los principales carceleros de periodistas del mundo con más de sesenta informadores tras las rejas según la Red Árabe para el información de derechos humanos en marzo fue liberado el fotoperiodista Mahmoud Abu Zeid Sauca tras cinco años y medio encarcelado un mes más tarde salía el bloguero y activista

Voz 1727 42:32 Abdel Fatah pero ambos están sometidos extrema

Voz 5 42:34 las medidas de control deben pasar en comisaría doce horas al día el gobierno egipcio ha implementado desde la llegada al poder de Sisi medidas de control sobre la prensa que restringen cualquier libertad de expresión también endurecido las leyes antiterroristas para ejercer un mayor control y las opiniones criticas no son bienvenidas en un Egipto donde hay más de sesenta mil prisioneros políticos

Voz 1727 43:03 y ahora vamos a Portugal donde las autoridades han detenido al líder de una red de explotación sexual de menores Se trata de un antiguo militar israelí que operaba sobre todo en Colombia y que en los últimos meses se había escondido también en Cataluña y en Baleares Emma desde Lisboa Aitor en Rande

Voz 19 43:24 en Portugal una operación conjunta de la Guardia Civil española y la policía judiciaria lusa ha conseguido a la detención de un peligroso pedófilo el delincuente un ex militar de nacionalidad israelí era reclamado por Colombia han estado que le acusa de liderar una red de proxenetas y mantener un hotel en Cartagena de Indias que estaba de llegado al turismo sexual con menores durante años el detenido denominado por la prensa colombiana como el intocable contaba con la connivencia de políticos y autoridades policiales para mantener sus negocios sin embargo en dos mil diecisiete fue expulsado del país sudamericano hoy hace unos meses activó una orden internacional de tensión en su nombre Lawal de asimile ubicó inicialmente en Ibiza y luego en Barcelona pero finalmente ha sido detenido en Lisboa donde las autoridades lusas han sido instrumentales en su localización

Voz 1 44:22 cuando una puerta se cierra las puertas se abre

Voz 1100 46:03 esto que hasta los resultados del domingo tres días tampoco mucho aquí no se mueve ni Dios el sentido común obliga a entender que los pactos imprescindibles habrán de hacerse forzosamente a tres cuatro o cinco bandas es la hora de los equilibrismo sus iconos tendrán que tener un lujo ha de marear finísima para no equivocarse con los compañeros de Gobierno el PSOE con Podemos sólo en el Gobierno también en las comunidades ayuntamientos en unos y en otros no pues quizá ya se cesión y estás ahí ya estamos con palabras mayores PSOE y Ciudadanos no en el Gobierno ya se han negado a estar aburrimiento pero si alguna comunidad pues vaya usted a saber quién el otro lado PP más ciudadanos más Vox desaforados unos y otros con las vergüenzas al aire que ya nada queremos esconder pues no se sabe por qué el trío de color nunca ya avergonzados del vertedero en el que caen por cierto que Ciudadanos tiene un grave problema con su gran líder el PIN pollo Rivera que en cuanto se les deja suelto no lo hace el número de la cabra tanto al Congreso como singular desplazarse vascas un poco de moderación haga el favor que la sobreactuación es sólo provocan carcajadas y Casado sigue ahí

Voz 38 47:26 con un que llega el lunes Cruyff es

Voz 39 47:31 no

Voz 1727 47:38 hemos la barra libre política de los viernes este viernes además como decía José María Izquierdo viernes de fin de campaña electoral

Voz 1621 47:45 en seguida vamos con ella pero es otro viernes por el futuro así que vamos a dar la bienvenida a un joven estudiante que hoy va a hacer huelga

Voz 40 47:52 buenos días me llamo dan yo soy estudiante a nuestra Politécnica de Cataluña como estudiante creo que sino

Voz 1161 47:58 bueno tener la firme hay que tendrá un futuro en común

Voz 40 48:00 John es estos días no me va a servir por eso creo esencial la lucha contra el cambio climático por una sociedad sostenible normalmente esta lucha se dirige a los políticos pero hoy me quiera dirigir a vosotros Dios medias de españoles que en unos de los estudiantes que nos ayuden a afrontar los políticos cuáles son sus medidas concretas no no queremos más populismo

Voz 1727 48:21 gracias dan nosotros tratamos de informar preguntamos y hoy además con Toni Garrido os vamos a acompañar y a dar voz

Voz 1621 48:29 hemos preguntado por asuntos de campaña con los que se quedan

Voz 41 48:32 muy buenos días dado desde Huelva mira yo me voy a quedar con lo que no se ha dicho que no escucharon nada eso de defender proteger y mantener

Voz 42 48:40 idear prepara Aito nuestra casa común nuestro nuestra tierra para lo que viene detrás nuestros río de nuestros Vietto así que que triste es verdad bueno que detrás hay un buen fin de semana

Voz 1621 48:52 buen fin de Paco para quitan ningún Desau el asunto más comentado hoy por nuestros oyentes es esté al que hace referencia a las declaraciones de Vox sobre la zoofilia y otras prácticas sexuales que dicen que se enseñan en las aulas Marisa de Alicante