Hoy por Hoy (24/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 3 00:21 bueno qué tal está muy buenos días yo no que es una nueva página de la historia de esta Europa que queremos liderar sea como la que habéis empezando a escribir en España la Europa que quiero ser reflejo de esta España cuando sale a las calles al ocho de marzo por la igualdad de género a España que solidaria tolerante democrática diferente en derechos humanos yo como Juan Margallo también llegó hoy viva

Voz 4 00:49 España es France Timerman

Voz 1727 00:52 el candidato socialdemócrata dirigir la Comisión Europea anoche en un mitin en Barcelona pero aquí en nuestro país en la España que se pone como ejemplo la triple campañas de tierra esta noche con nuestros líderes enredados en dos asuntos muy concretos e interrelacionados la crisis catalana y la batalla en la derecha junto a Timerman en Barcelona estaba Pedro Sánchez

Voz 4 01:15 el obispo que vetan siempre al Partido Socialista porque representamos lo que ellos lo quieren para Cataluña representamos una Catalunya que quiera a España una España que quiera Cataluña una sociedad inclusiva integradora que no se crea que no divide que no fracción Pablo Casado Engel

Voz 1727 01:31 en Canaria leyendo puntos suspensivos

Voz 6 01:39 contestó No te preocupes nosotros sí estamos preocupados y además lo que pensamos es que

Voz 1727 01:44 si unimos los puntos ese no te preocupes

Voz 6 01:46 conduce a un indulto Rivera en el pueblo natal

Voz 1727 01:49 del etarra Josu Ternera donde Ciudadanos no se presenta a las municipales

Voz 4 01:53 podéis que ir con las sirenas o las alarmas porque nunca no está hallaréis no no sabes callado con tiros no nos van a callar con sirenas y Pablo Iglesias agarrado al club

Voz 6 02:03 no ardiendo del hipotético gobierno de coalición se acabó la época de los gobiernos de partido único que toca transigir que toca dialogar y que toca ponerse de acuerdo para que por fin en este país puede haber un gobierno que sea una luz de esperanza en Europa

Iglesias hablaba en Madrid donde hoy cierran campaña el resto de líderes salvo el líder de Podemos que lo hará en Tenerife y hasta el último minuto de campaña va a estar todo atravesado por la crisis catalana hoy se reúne de nuevo la Mesa del Congreso se da por descontado que una vez recibido el informe de los letrados va a suspender a los presos con escaño es viernes veinticuatro de mayo y Donald Trump riega el campo estadounidense de subvenciones para paliar los efectos de su guerra comercial con China

Voz 5 02:55 al día

Voz 1727 02:59 presidente destinará diez y seis mil

millones de dólares de dinero público

Voz 1727 03:04 poco a subvenciones para los agricultores muy afectados por la subida de los aranceles provocada por esa guerra comercial y uno de sus graneros de votos en Reino Unido

Voz 4 03:17 sí se Theresa May

Voz 1727 03:20 tiene hoy con la dirección de los conservadores e insiste la BBC a esta hora en que sus ministros confían en que anuncie hoy la fecha de la dimisión sin esperar siquiera al resultado de las elecciones europeas este domingo mientras los restos del Imperio Británico se deshacen en India este hombre

Voz 4 03:39 por qué con Narendra Modi primer ministro ha revalidado su mandato

Voz 1727 03:46 otras arrasar en las elecciones generales Modi ha basado toda la campaña en alentar el nacionalismo hindú y la lucha contra el terrorismo y en los deportes la madrugada deja sorpresa en la NBA Sampe

Voz 1161 04:02 en el partido de los españoles Toronto ha ganado en Milwaukee no veinte nueve ciento cinco coloca el tres dos a su favor en la final de la Conferencia Este y se queda solo una victoria de meterse en la final de la NBA por primera vez en su historia cuatro puntos de Marc Gasol y seis de Ibaka por los dos rebotes de Mirotic en Milwaukee sin Pau Gasol los ratos roban el factor cancha se convierten ahora en los grandes favoritos porque la eliminatoria se traslada su pista Toronto para disputar el sexto partido en la madrugada del sábado al domingo Si ganase Milwaukee disputarían en su pista en este caso el séptimo y definitivo encuentro

Voz 1727 04:33 de Carbó buenos días

buenos días es mejor tener un paraguas cerca en Navarra también en Aragón Cataluña es donde durante la mañana la lluvia va a caer con más persistencia incluso alguna tormenta puede descargar con intensidad alcanzarán algunas al norte de la Comunidad Valenciana y a medida que avance la tarde que está lluvias extenderá al resto de provincias bañadas por el Mediterráneo alcanzando también Baleares lluvias más débiles en el Cantábrico sol en el resto del país con temperaturas hoy más bajas

Voz 0137 05:00 en fin de semana se mantendrán parecidas a las de hoy

de semana va a hacer mucho más sol en todo el país

Voz 1727 05:05 a las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 4 05:12 pero no martes miércoles jueves viernes

Voz 1727 06:33 dieciséis las seis y seis en Canarias el carrusel electoral europeo continúa hoy con los irlandeses y los checos ellos son los siguientes en votar en las elecciones que ayer inauguraron los británicos hilos holandeses con sorpresa incluida en Países Bajos porque las encuestas a pie

Voz 1095 06:50 de de urna auguran una victoria del

Voz 1727 06:53 los socialistas de France Zimmerman que se postula para dirigir la Comisión Europea en cualquier caso los resultados se conocerán todos a la vez el domingo por la noche corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días hola muy buenos días como decía son sólo encuestas porque el resultado lo conoceremos el domingo que ya hay pronósticos que vaticinan que los conservadores pueden perder la presidencia de la principal institución europea

Voz 9 07:17 ya

Voz 1727 07:18 bueno exactamente es la primera campaña electoral que deja la posibilidad de un pacto progresista para quitarle la presidencia de la Comisión al PP algo aquí nunca visto y que según los viejos expertos en Bruselas normaliza a la institución del Parlamento Europeo escuchamos a Jaume que es el director general de Comunicación

Voz 11 07:37 yo lo que creo es que este Parlamento se ha convertido en un Parlamento normal como pueda ser un Parlamento nacional y que por lo tanto primero

Voz 5 07:46 la decisión la tienen los electores

Voz 1727 07:55 un Parlamento en el que el gran riesgo como sabéis es la ultraderecha no porque no estén que están y hay es un mucho sino porque es la primera vez que existe quizá es la posibilidad de que creen un gran grupo político esposo sobre las elecciones europeas sobre las que son sólo españolas municipales y autonómicas

Voz 13 08:18 la mirada

Voz 1727 08:19 esta mañana de Javier González Ferrari a dos

Voz 0881 08:22 es una nueva consulta electoral la política española que no deja de dar bandazos desde la muerte del bipartidismo en diciembre de dos mil quince está inmersa en un juego de cifras y letras como el veterano programa de La dos de Televisión Española cifras que pueden darle la posibilidad Sánchez de gobernar sin la necesidad imperiosa de contar con los separatistas catalanes como ha tenido que hacer desde la moción de censura hasta su triunfo en las urnas el pasado día veintiocho de abril si los secesionistas juzgados en el Supremo tienen que dejar su escaño inhábiles sustituye escaño del que tomaron posesión el martes en una sesión muy cercana el bochorno en el Congreso el presidente todavía hoy en funciones lo tendrá un poco más fácil si además el descalabro del PP el avance significativo pero claramente insuficiente de Ciudadanos se repiten Domingo Sánchez y sus siglas las letras del PSOE

Voz 7 09:24 bueno quedarse Moncloa hasta sólo Dios sabe cuándo pero mucho

Voz 1727 09:33 las siete diez las seis y diez en Canarias

Voz 2 10:04 eh

Voz 1727 10:58 finalmente la Junta de Andalucía asumen la postura de Vox sobre los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género no renovará a los que no estén colegiados colegial ese no es una obligación de muchas profesiones el partido ultra exigió conocer los datos de esos empleados la Junta los hizo públicos y ahora Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0534 11:21 Nos día Pepa ahora el Departamento de Justicia que dirige

Voz 1727 11:24 eh Juan Marín de Ciudadanos ha dado la orden de no

Voz 11 11:28 no renovar este Xicoy

Voz 1727 11:30 para no se renovará los contratos

Voz 0534 11:33 se prorrogará en sólo los que sean necesarios mientras se convoca una nueva licitación pública el consejero Juan Marín confirma que sólo queda el doce por ciento de los equipos psicosociales que no es tan colegiado después de que les hayan emplazado a coligarse según establece la ley

Voz 13 11:47 sí creo que vamos en la dirección correcta de acatar y cumplir con esa esa sentencia del Constitucional

Voz 15 11:53 lo que nos decía

Voz 5 11:56 teníamos la obligación de estos profesionales

Voz 15 11:59 de que estuvieran a la secreto

Voz 0534 12:01 haría general del PSOE andaluz Susana Díaz considera que esta decisión supone someterse al chantaje de la extrema derecha

Voz 16 12:07 cuando un Gobierno Chari fue hecho a pasar por el aro viene extrema derecha a entregar algo tan sensible como es la protección Lisa Marie son menores es evidente que estamos en el camino que no merece los andaluz

Voz 0534 12:20 según la Consejería de Justicia como decíamos sobre el doce por ciento de los profesionales de los equipos psicosociales no están colegiados ese porcentaje es del once por ciento en el caso de los médico forense

Voz 1727 12:30 y en Barcelona Oriol Pujol no podrá salir esta mañana de la cárcel la jueza de Vigilancia Penitenciaria le ha revocado el régimen abierto que le había concedido la Generalitat sólo dos meses después de que empezara a cumplir su condena por el caso de las ITV en Barcelona precisamente pero no sólo allí están algunos de los hospitales públicos involucrados en el escándalo de la multinacional Freser News que es líder mundial en productos para diálisis publica hoy El País que esta empresa pagó sobornos Isabel Villar a médicos de centros de todo el mundo a cambio de qué

Voz 0137 13:04 pues de que les dieran información confidencial sobre concursos públicos en esos hospitales también a cambio de que les desviarán pacientes a sus clínicas privadas de que compraran sus productos así consta en un acuerdo de la Comisión de Bolsa de Estados Unidos la compañía pagará más de doscientos millones de euros para no ser procesada por estas prácticas corruptas que se extienden en diecisiete países entre ellos España según el país aquí presentes pagó sobornos entre otros a la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología y al jefe de Servicio del Hospital General de Valencia en Barcelona este tipo de operaciones se han producido según el periódico en dos grandes hospitales públicos el del Mar el Clínic

Voz 17 13:42 puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más Open Office poniendo pubs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotos flúor de colores una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente y con eso ya lo tienes

Voz 1727 13:58 o puedes contar con nosotros para que te ayudemos

Voz 0978 14:00 con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital informa Telefónica empresas punto es

Voz 1186 14:11 que es lo importante tu salud y tu seguridad la educación lo importante partí lo es para nosotros Partido Popular centrados en tu futuro

Voz 0137 14:21 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 9 14:29 en y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación y firmas con nosotros pero Comisiones el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 7 14:43 en la cara

Voz 8 14:44 en SER Hoy por hoy

Voz 7 14:47 con Pepa Bueno son las siete y cuarto las

Voz 1727 14:50 seis y cuarto en Canarias jóvenes de más de un centenar de países vuelven hoy a la huelga contra el cambio climático es la segunda huelga de este tipo que aquí en Europa coincide además con la víspera Alec Toral Adela Molina es la segunda huelga general juvenil por el clima en pocos meses la anterior fue el quince de marzo cuando millones de jóvenes salieron a las calles para pedir medidas ya que frenen el calentamiento global

Voz 19 15:13 no

Voz 1727 15:18 parece viernes hay convocadas protestas en más de cien países en Europa la intención es que la lucha por el planeta esté presente en las elecciones europeas sea uno de los temas que marque la próxima legislatura Irene Rubiera es una de las portavoces del movimiento en España

Voz 20 15:30 de que los políticos entiendan que necesitamos te escucha no los científicos no tenemos una serie propuestas concretas porque porque no la sabemos somos muy jóvenes yo yo tengo diecinueve años y estudia Derecho yo no sé cuáles son las medidas correctas pero sé que hay mucha gente inteligente que tiene muchas soluciones pensadas sólo está esperando a que se escuchen se pongan en práctica

Voz 1727 15:50 hay previstas manifestaciones o concentraciones en medio centenar de ciudades españolas según los organizadores entre ellas Madrid Barcelona Bilbao o Valencia a los jóvenes quiere conquistar Disney con su último estreno

Voz 21 16:01 bueno a pedir político dice es el genio que sale cuando al Hadid frota la lámpara y así rape en el hormiguero una de las canciones de la peli es uno de los estrenos de esta semana pero no el único los trae José Manuel Romero Disney

Voz 1084 16:21 a Doblas su apuesta para reventar la taquilla entre Los Vengadores y Star Wars quiere jugar con nuestra nostalgia con el Rey y Make en acción real da la di

Voz 8 16:29 ya que una princesa podía ir donde quiera amistad es confiesen

Voz 1084 16:33 ya hay Ritchie dirige esta adaptación sin magia hay con números musicales propios de Eurovisión que protagoniza Will Smith como genio de la lámpara eso sí la princesa Yasmin es feminista y el nuevo la Ding de origen egipcio fue para los que busquen algo más oscuro mil Jordan vuelve con un thriller de aire no Ventero hecho a medida de Isabelle Huppert una madre solito aria que entabló una relación perversa con una joven ya puedes hacer

Voz 7 17:00 el estudio

Voz 1084 17:02 también hay cine de terror con el hijo la historia de un niño con superpoderes que no está dispuesto a utilizarlos para el bien de la humanidad

Voz 22 17:08 sí

Voz 1084 17:13 el estreno español de la semana sólo estará en algunos cines Elisa y Marcela la cinta de Isabel Coixet para Flix recupera la historia de las dos mujeres que engañaron a la iglesia Se casaron en mil novecientos uno

Voz 23 17:25 nuestra vida y bueno

Voz 1084 17:28 la propuesta indie es Blade la cuarta película que dirige el actor Ethan Hawke es un homenaje a la memoria del cantante compositor de country Blake Foley

Voz 7 17:37 no

Voz 24 17:39 vi en televisión regresa en la voz

Voz 1084 17:41 más valiente feminista de la comedia británica Phoebe Güler Prytz escribe dirige y protagoniza FLI Bach una comedia nihilista y rupturista en la que se enfrenta la fe

Voz 1727 17:49 pero me un cura católico

Voz 7 17:51 sí sí sí

Voz 13 17:56 durante sus dos temporadas se pueden ver en Amazon Prime

Voz 25 18:02 no

Voz 26 18:16 sí

Voz 27 18:17 eh

Voz 25 18:22 seis Usa

Voz 1084 18:51 cerramos la la barra libre política de los viernes con Narciso de Huelva

Voz 28 18:54 mira aquí en Andalucía pues ya empezamos a ver las mentiras Ciudadanos tengo un señor Marín a la cabeza e plegado velas acabó con los contratos de aquellos profesionales de violencia de género que la organización de la ultraderecha puesto que que no les gustan así que hay que inmovilizado no sé

Voz 29 19:12 el whatsapp desbordado de llamamientos al voto buenos días Julia de Alicante hagamos uso de nuestros poder democrático salgamos a es una buena oportunidad de reunirnos con familiares amigos son vecinos después de votar por qué no nos tomábamos algo para celebrarlo votemos

Voz 30 19:29 desde Segovia Rubén el domingo hay que llenar las urnas de votos porque es la oportunidad de influir en la constitución de las administraciones que después van a tomar decisiones por nosotros aunque deberían tomar las con nosotros a lo largo de los próximos cuatro años allí desde Madrid Rossi fue la

Voz 24 19:48 hay que ir a un nuevo giro importante imágenes o estas futuras porque cuando tú que es muy mal la queda en Europa

Voz 17 19:57 para hacen es quedan en

Voz 1727 20:02 que a votar gracias Rosi son las seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:11 Tri Laura Gutiérrez qué tal buenos días con Sole algo menos de calor este viernes tenemos diecisiete grados hasta ahora en el centro de la capital quedan sólo dos días para votar estamos en el último día de campaña iba a ser el escenario del cierre de campaña de todos los partidos mañana jornada de reflexión y el domingo decide en las urnas Manuela Carmena la alcaldesa de la capital ha confesado en La Ser en La Ventana de Madrid que quiere

Voz 1727 20:40 acabar la legislatura pero que tiene un plan B

Voz 1410 20:42 si hace falta me voluntades acabarla eh no tengo ninguna duda no voluntad es continuar no película si va a surgir el plan B que aparece cuando cuando es necesario o no cuando es necesario pues todos sabemos que cuando es preciso que haya una alternativa una alternativa surge eso la ley de la vida no

Voz 1275 21:02 Mena promete ayudas para el pequeño comercio en las grandes vías comerciales para hacer frente a la subida del alquiler por la mañana la alcaldesa y candidata de Más Madrid estuvo en Hoy por hoy junto a su compañero de ticket electoral Íñigo Errejón en su caso lanzaba una nueva invitación a Ciudadanos para que renuncie a gobernar con Vox

Voz 0799 21:19 todavía faltan dos días de campaña ciudadanos debería comprometerse a día de hoy ha que no va a llegar a un acuerdo con una fuerza que está diciendo estas barbaridades que quiere llevar al orgullo LGTBI a la Casa de Campo como si fuera un zoo que quiere volver a meter a las mujeres en la cocina que dice la mentira de que a los niños el ex candidato filial pero pero que que absoluta barbaridad

Voz 1275 21:38 Ángel Gabilondo el candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad estará esta mañana en la SER ayer dijo que estudiará si gobierna acabar con la libertad de elección de centro educativo en la región

Voz 17 21:48 tenemos que decir distrito único y la libertad de elección de enseñanza no conduce de una u otra manera según qué políticas que sean los centros los que eligen pero no haya igualdad de oportunidades tenemos que hablar de eso en serio si vamos a hacer un pacto educativo

Voz 1275 22:03 de Gabilondo presentó su programa educativo después se reunió con los rectores de las universidades públicas madrileñas a los que ha pedido ideas prometido saldar deudas el presidente de la Conferencia de Rectores Fernando Galván salía satisfecho del encuentro

Voz 31 22:16 el profesor Gabilondo e ha sido rector ha sido presidente Clube ir digamos que el diálogo es fácil porque él conoce perfectamente la problemática evidentemente si finalmente logra el Gobierno de la Comunidad nos tendremos que sentar a hablar muy despacio de muchos temas

Voz 1275 22:35 y los uniformes escolares para chicas han entrado en campaña tanto Gabilondo como la candidata de Podemos a la comunidad Lluïsa Serra se han referido a la petición que ayer las avanzará ser de un grupo de casi cuatrocientos alumnos de un colegio concertado de Madrid que piden que las chicas también puedan llevar pantalón como los chicos que nuestro no obligadas a llevar falda

Voz 32 22:53 bueno lo que demuestran estos niños es que son sujetos de derecho que tienen voz que son protagonistas de ese avance de esta sociedad

Voz 17 23:01 sí que inciden totalmente parecer menores pero que son síntomas de un modo de concebir la educación modo de de no comprender la diversidad y pluralidad en equidad e igualdad

Voz 1275 23:13 viernes veinticuatro de mayo más cosas de Madrid en titulares con Cristina Machado

Voz 1161 23:17 más tanto en metro la compañía hallado este material en el motor de un vehículo auxiliar las labores de mantenimiento están suspendidas pero

Voz 1275 23:24 culo sigue funcional la policía investiga la muerte de la mujer de ochenta y tres años que fue encontrada ayer muerta a golpes en su casa de Fuenlabrada la principal hipótesis es que fue víctima de un robo uno

Voz 1161 23:33 hombre de setenta años ha muerto al caer desde un sexto piso en Móstoles al parecer estaba colocando un accesorio en la ventana de su casa

Voz 1275 23:39 perdió el equilibrio y en los deportes en Madrid pendiente del incendio de esta semana en el PSG que podría acercar al equipo blanco a Neymar y en papel el técnico del equipo francés no asegura que los dos jugadores sigan con él como despierta el tráfico hasta ahora en la capital pantallas ahora alcanzar buenos días

Voz 1322 24:01 los días Laura con una hora punta muy acusada en todo el este de la M30 ya con retenciones desde el sur de este Méndez Alvaro hasta conectar de momento con la Avenida de América sentido norte ambas calzadas al otro lado por toda la ribera del Manzanares en un principio un par de entradas a destacar Santa María de la Cabeza y la plaza del Conde de Casal

Voz 6 24:21 queda las carreteras DGT Alfonso

Voz 1275 24:23 tiene Zola de nuevo hola qué tal en este momento

Voz 6 24:25 otras de coherente más allá en todas las entradas a la capital en la A uno en San Sebastián de los Reyes lados en Torrejón San Fernando de Henares la A tres a la altura de Santa Eugenia la cuatro en Valdemoro y Pinto la A42 en casa vuelos Parla Fuenlabrada y Getafe la A5 en Alcorcón y Campamento la seis en Majadahonda y El Plantío y la M607 a la altura de Colmenares

Voz 17 28:14 los dos detenidos tras violarla

Voz 1275 28:16 la chica de catorce años en San Fernando de Henares van a declarar ante el juez en las próximas horas uno de ellos es menor de edad otro tiene más de dieciocho años Ambos están acusados de agredir sexualmente a esta niña en una fiesta que tuvo lugar el pasado fin de semana en una nave de un polígono de San Fernando de Henares Alfonso Ojea

Voz 0089 28:31 la agresión sexual se produjo el pasado fin de semana durante una fiesta ilegal que se estaba desarrollando en una nave del polígono industrial de San Fernando de Henares allí en la calle Montes de León un menor de catorce años y un varón mayor de edad presuntamente agredieron a una adolescente de catorce años la víctima estaba desorientada completamente ebria porque esa fiesta había reunido a muchos menores junto a muchos mayores de edad con bebidas de alta graduación los agresores presuntamente atacaron juntos a la chica otros dos individuos les acompañaban pero no han participado en los hechos según la investigación el examen forense practicado en el hospital de La Paz ha confirmado las lesiones que produce una agresión de este tipo los agentes de la Unidad de Familia y Mujer de la comisaría de la Policía Nacional en Coslada han detenido ya a los dos presuntos autores el menor de edad ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores del varón mayor de edad ha ingresado en prisión probado

Voz 1275 29:26 pero ya conocemos todos los detalles de cómo será este año la Feria del Libro que empieza dentro de una semana el viernes que viene como siempre el retiro República Dominicana será el país invitado el lema una historia cada paso Miguel Gil ex subdirector

Voz 39 29:37 las magnitudes con las que vamos abrir esta feria son trescientas sesenta y uno de casetas estamos ante una Feria Nacional del Libro en el sentido de que está presentes las mejores librerías de Madrid prácticamente la totalidad de la industria editorial española

Voz 1275 29:50 diecisiete grados en el centro de la capita

Voz 1727 29:52 al son las siete y media las seis y media en Canarias comienza el viernes veinticuatro de mayo y comienza con pregunta ustedes como él explicaría a un extraterrestre la Unión Europea el periódico alemán Süddeutsche invitado a una docena de escritores de todo el continente a responder esta pregunta explique le ande ande vaya vaya explique la Unión Europea aún extraterrestre

Voz 5 30:33 hemos de todo Dani si la Unión Europea es una

Voz 1084 30:36 animal con veintiocho patas un animal que brilla como el sol de medianoche por el norte con colores óxidos en la espalda como el otoño de Polop mía con el vientre turquesa de la costa mediterránea es una bestia antigua de buen corazón que cuida fuertes y débiles hay otro escritor italiano que advierte a los alienígenas de que tengan cuidado que si vienen a visitarnos no vayan a aterrizar en un jardín sin permiso especialmente si lo hacen en Italia o podrán terminar regular a tiros gracias a la ISAF

Voz 1727 31:03 mientras las fortalezas y las debilidades de la Unión Europea explicadas por los escritores las capitales contienen la respiración este fin de semana ante el posible avance de la extrema derecha mientras aquí en España las elecciones municipales y autonómicas eclipsan completamente el grande bate europeo los líderes nacionales apenas se refieren en sus mítines en sus actos a lo que nos jugamos si Salvini compañía consigue ser

Voz 7 31:30 decisivos en la Eurocámara

Voz 1727 31:33 pues vamos ya con con la prensa con la prensa del mundo entero unos la europea Aimar Bretos Danny De la Fuente Manuel Jabois la de momento la extraterrestre no

Voz 13 31:44 cuál alemán ha invitado a ese periódico alemán ha invitado a Eduardo Mendoza pronunciar la voz más autorizada para poder decir que Restoy actual

Voz 1727 31:55 sí sí señor pues no hay nadie Nadine castellano además verdad bueno pues con permiso de las elecciones europeas que luego vamos a eso de la campaña en España de la Mesa del Congreso de todo lo demás vamos a empezar hoy con una reflexión brutal ciertamente sobre trabajo y salarios la firma en el país Ricardo Morón que es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid

Voz 11 32:17 mi dice en España se paga mejor a quién cuida de mi coche que son hombres que a quién cuida y educa de mis hijos y atienden a mis mayores dependientes que son mujeres compara al azar el convenio colectivo de Talleres de Reparación de Vehículos de la provincia de Albacete por ejemplo con el convenio de educación infantil que se acaba de firmar por el que las trabajadoras de las guarderías han hecho huelga convenio

Voz 13 32:40 de reparación del vehículo salario más bajo

Voz 11 32:43 que es el de peón de limpieza de taller ordenanza o portero un mínimo de mil trescientos diez euros sin complementos convenio de educación infantil salario de las cuidadoras que son la mayoría y la figura central en las escuelas infantiles salario base novecientos veinticinco euros este año novecientos XXXVII el año que viene in novecientos cuarenta y seis euros en dos mil veintiuno

Voz 1727 33:04 vayan echando cuentas dice a ABC que Pablo Iglesias le ha pedido a Pedro Sánchez el Ministerio de Trabajo

Voz 11 33:10 sí eso sería la primera opción el Ministerio de Trabajo para algún miembro de Podemos pero si no prosperara según ABC ya han puesto sobre la mesa la segunda opción la opción de gestionar sólo la Secretaría de Estado de Seguridad Social que es la encargada de dirigir la caja única más de nueve millones de pensiones y un presupuesto superior a ciento cincuenta y cuatro mil millones de euros con los que esta formación Podemos podría exhibir su músculo más social

Voz 1727 33:32 El País publica hoy un editorial en el que llama actuar con exquisitez jurídica total en el debate sobre la suspensión de los diputados presos

Voz 11 33:40 dice así la presencia en las cámaras de parlamentarios sometidos a juicio y en prisión preventiva responde a una estrategia deliberada de los partidos independentistas no a una coincidencia sobrevenida y esta circunstancia por sí sola debería bastar para que las fuerzas

Voz 1084 33:53 lamentaría tomarán conciencia de que la única real

Voz 11 33:56 hasta que no deberían dar es la que están dando entre cruzando argumentos jurídicos con razones políticas en sus manos esta que una situación sin duda inédita no se resuelva ni como una excepción ni como una anomalía que van a empobrecer el sistema constitucional sino como un precedente que lo fortalece al fijar con rigor los criterios jurídicos

Voz 1727 34:16 sí hay noticia en la prensa española en la prensa catalana en particular Ana Cristo va a ser la próxima directora de El Periódico de Catalunya actual delegado

Voz 11 34:24 Europa Press allí en Cataluña va a sustituir a Enrique Hernández que lleva al frente del diario desde dos mil diez

Voz 1727 34:29 si el director saliente Hernández firmó un artículo hoy sobre esta frase de quinto

Voz 13 34:33 Barcelona Duran aquel abdicar la capital del país y quiso justa tal país iba a las instituciones catalanas hasta giro

Voz 4 34:42 dijo Torra que los en estos últimos cuatro años ha picado Barcelona de ser

Voz 11 34:46 capital de lo que él llama El País y que la ciudad que ha ejercido este papel ha sido Girona bueno según Enrique Hernández quizá la reflexión sea una hipérbole de campaña un dardo electoral para Colau al tiempo que un elogio desmesurado para su homóloga gerundense que es discípulo hay sucesora de Puigdemont pero advierte Hernández Torra no suele hablar como de pajas así que quién sabe si algún cráneo privilegiados está planteando seriamente aquí en el extranjero que Girona acabe siendo la capital legalista frente a la Barcelona disidente de esa república catalana que quizá aún existe de veras pero siguen muy vivida en algunas

Voz 1727 35:17 Javier Godó escribe La Vanguardia una tribuna sobre El llamamiento de Podemos a que las administraciones públicas no acepten donaciones de material sanitario que hace la Fundación Amancio Ortega

Voz 11 35:28 me cuesta entender que a estas alturas de la historia alguien pueda considerar incompatible que la sanidad pública se financia con impuestos y que una fundación privada dedique una importante cantidad de dinero a renovar sus equipos contra el cáncer la colaboración público privada ha sido una fórmula magistral en todos los grandes proyectos de este país en los últimos años pone ejemplos de multitud de políticos que han impulsado este método también empresarios que la han usado no sólo en España sino fuera también termina así de todo se puede hacer una polémica pero este país no se merece jugar ni con la sanidad pública ni con los principios morales de nadie

Voz 7 36:02 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cuarenta hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión cuando una puerta se cierra las puertas de Force abre

Voz 1727 37:07 paren máquinas que el Times asegura que mañana dimite Theresa May cómo está eso

Voz 1084 37:12 pues hoy el Times y toda la prensa titula Se espera que anuncia su dimisión en su viñeta aparece la primera ministra tomando el té con Nike El Farah disfrazado de tigre la devora dejando sólo los zapatos en el suelo se comenta el collar de May añade el Telegraph que hasta las peores bestias de los tories como Boris Johnson van a perder escaños y el partido Brexit de Farage se presenta a las elecciones nacionales

Voz 17 37:30 todos esperan hoy su renuncia titula el resto

Voz 1084 37:33 pues europea entre ella el Süddeutsche que abre con este asunto su edición digital los tories van a tener un gran colapso en las europeas del domingo

Voz 1727 37:39 el como saben ayer votaron ya los británicos y los holandeses hoy votan irlandeses y checos y así hasta el domingo el domingo por la noche sabremos formalmente oficialmente el resultado de todos los países pero claro ayer en Países Bajos se hicieron encuestas a pie de urna sean publicado contra pronóstico ganan los socialdemócratas

Voz 1084 38:01 contra todo pronóstico titula viendo su edición digital Le Mond sobre una foto de France Timerman también el alemán

Voz 11 38:06 titula las elecciones europeas empiezan en Holanda con

Voz 1084 38:09 sorpresas tres cosas han pesado sobre la victoria para el liberal alemán en primer lugar lo que llama el efecto Timerman su carisma su buen hacer en esta campaña en segundo lugar los errores de sus contrincantes y en tercer lugar la batalla del clima que la ganado claramente

Voz 2 38:40 sí es

Voz 1727 38:44 les leo ahora el comienzo de una entrevista en la marea la activista cultural alemana Jil The wrestler se dice cuando era una niña jugábamos a dibujar un círculo dividido en cuatro campos cada uno de ellos representaban país todos los niños querían ser Alemania el juego se llama

Voz 4 39:02 Ava Alemania declara la guerra a

Voz 1727 39:05 había que salir corriendo del Círculo y quién llegaba más lejos ganaba así fue cómo llegamos a pensar que era algo fantástico que Alemania le declarará la guerra

Voz 13 39:16 a otros seis empieza no para para evitar eso para evitar empezar así para evitar repetir esa ese tipo de infancia se ya cuenta en una entrevista a Angela Webber incluida en un dossier de la marea que se titula La memoria Europa que hizo una iniciativa que le ha valido el reconocimiento en todo el continente se llaman la escultura los que son logias o refugios culturales que facilitan la asistencia de personas con pocos recursos a actos culturales para hacerlo no deben presentar ningún tipo de pasaporte social sino que sencillamente usan una de las múltiples invitaciones que distribuye en esos refugios culturales que dice Weber perdón dice mira que ahora te voy a decir una cosa tú sabes el criterio que yo sigo para elegir esta selección de prensa la dificultad de la propia

Voz 0137 40:08 qué tal cómo como como cuál es el criterio

Voz 13 40:11 te hacen la pronunciación de los apellidos que el hijo me me estoy ahorrando el logopeda diciendo estoy veo imposible siendo digo voy a pronunciar

Voz 41 40:21 la en directo porque restar se claro efectivamente este es el criterio para ver incluido bueno lo dirá otra bandera dice Phil de claro lo que se trata es de paliar la desigualdad abrir aclame

Voz 1095 40:39 bueno sí lo ha vuelto a hacer

Voz 1275 40:42 esta vez la hecho en Venecia

Voz 22 40:47 donde quiera

Voz 1389 40:49 la acciones contra la masificación turística claro pues me encanta esa noticia porque se presentó de incógnito el es ya un único bueno pues se presentó la Bienal de Venecia donde dijo que por cierto no había sido invitado se plantó en la calle con sombrero con gafas con bufanda hizo nueve lienzos que juntos formaban un crucero llegando a la ciudad a modo de denuncia lo tituló en Venecia en petróleo mi hija por la masificación por supuesto a policías acercó allí le pidió papeles permisos dijo que no tenía absolutamente nada y lo expulsaron de De Lacalle Se toda esta acción ha sido grabado y colgado sus redes sociales ni artista en la Bienal ni artista en la calle imagino que eso es ser un artista radicalmente verdades radicalmente

Voz 1727 41:32 así lo echaron de la plaza así mientras sonaba la bocina de un crucero de fondos

Voz 4 41:36 cuarto

Voz 1727 43:53 son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 7 43:57 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen tanto para las personas

Voz 1727 44:10 el Barça recupera a jugadores de cara a la final de la Copa del Rey de mañana Sampe

Voz 1161 44:14 Coutinho y Amedo van a poder estar a las órdenes de un Valverde que finalmente si va a perder a Ter Stegen a Luis Suárez además de leía Boateng y que ayer era defendido y apoyado

Voz 5 44:22 su presidente Bartomeu y me voy en valor quiero poner también en valor a alguien que de manera discreta con respeto desde la inteligencia está ayudando a nuestro equipo con la incorporación progresiva de nuevos jugadores y también de los valores me refiero a Ernesto Valverde en el que confiamos plenamente plenamente

Voz 1161 44:40 hoy dará rueda de prensa Messi algo que no hace desde hace cuatro años el Barça viajará mañana Sevilla ya está en Monte Castillo el Valencia que era despedido así ayer por su en el aeropuerto la final mañana desde las nueve en el Villamarín en cuanto al mercado de preocupación en París ante las declaraciones en torno en papel Neymar ambos pretendidos por el Real Madrid el francés será el primero en mostrar el descontento el pasado lunes

Voz 5 45:06 sí he descubierto muchas cosas aquí y creo que es hora de asumir más responsabilidades quizás aquí en París que lo haría con gusto o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto

Voz 1161 45:20 le contestó ayer su técnico que no tiene claro que ambos vayan a seguir la próxima tempo

Voz 5 45:25 esto es fútbol no somos ingenuos muchos clubes quieren transferir a muchos jugadores pero si me preguntas a mí si los quiero aquí la próxima temporada pero si no es así encontraremos soluciones solicitó ID que está en Brasil sin su permiso expreso es que tú no puedes confirmarnos sin Aimar ha sido liberado para marcharse a Brasil

Voz 44 45:45 no por mí no por mí no es una decisión deportiva no me corresponde a mí tomar la decisión de liberarlo o no si he hablado con él sobre el objetivo del proyecto pero eso queda entre

Voz 7 45:55 verdad es es otro de luz

Voz 1161 45:58 protagonista anoche en El Larguero el lateral Juanfran Torres ya es historia en el Atlético una salida que les sacará además del campeonato español como el reconoció Manu Carreño no lusa show

Voz 5 46:06 y te lo digo no sé qué cosas sobre la mesa donde estoy sopesando de fuera sí pueden España no no puso en España no sé qué seguro España seguro que no

Voz 45 46:16 hice una decisión en la que no ha pesado el tema económico

Voz 1187 46:18 sino sensaciones personales yo siempre pensaba años atrás tres de hemeroteca que quería retirarme aquí en el Atlético de Madrid pero no quería que mi carrera acabara decayendo a quién Atlético Madrid verme en una situación que a mí no me gusta que los aficionados no me vieran bien físicamente no me vieran bien

Voz 9 46:33 estando a gusto estando feliz lo pensé viene

Voz 1187 46:36 eh yo creo que este es el momento

Voz 1161 46:38 y además esta tarde arranca la jornada cuarenta en Segunda división desde las nueve Málaga Zaragoza

Voz 9 46:43 en Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio yo la parte que no cabe dice oferta ido financiando cosa que impera en cincuenta y siete curas confió de apertura del tres por ciento cuatrocientos veintiocho con treinta y uno euros entrar a cuatro mil cuatrocientos vencidos con noventa y cinco euros un ocho coma siete por ciento TAE diez por ciento a final de nueve mil cuatrocientos siete euros promoción de mayo de dos mil diecinueve más información hasta que punto es y la parte que cabe dice que sólo en mayo pude conseguir un gol por ciento ochenta y nueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 1727 48:19 diariodehoyporhoy del veinticuatro de mayo del año dos mil diecinueve escribe Carmen Anes escribe desde las afueras de Málaga donde se acaba de mudar con su familia me llamó

Voz 24 48:31 yo Carmen danés quería contaros

Voz 46 48:34 Nos han hecho que de nuestra familia

Voz 24 48:37 que ha sido muy importante hace algo más de un año que nos hemos venido a vivir en el campo hemos hecho al revés seamos vacías de la ciudad para Benigno se a un pueblo cuando en dos mil seis a una casa centenaria la ciudad de Málaga sino salimos enamorados de el entorno la casa Tàrrega además está vacía el trabajo negocios familiares con zapatos de mi hija que se compraron allí allí hemos tenido a nuestro hijo pero el barrio empezó a cambiar muchísimo a ahora no hay que lo reconozca primero pasó por Destiny s por cerrar negocios

Voz 1727 49:16 Lobo empezarán a hacer otro tipo

Voz 24 49:19 de negocios pero sobre todo apartamentos turísticos nosotros teníamos uno arriba y otro abajo la tónica era pues conversaciones agresoras música muy alta la entrada de la casa muy sucia a mí los turistas no me molesta a mi me gusta ser turistas me gusta viajar no pero de alguna manera a esto hay que regularlo pero un día que estábamos de vacaciones en en Cuenca siendo yo de turistas leí en el balcón de una casa sin vecinos el centro de una ciudad se muere ahora llega las elecciones los gobernantes esos que aspiran a gobernar pueblos y ciudades a lo mejor se tienen que plantear qué modelo decías adquieren no hacer que una ciudad sea habitable

Voz 1 50:04 gracias Carmen ocho menos diez siete

Voz 1727 50:06 menos diez en Canarias

Voz 6 50:14 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con un buen tiempo sol y temperaturas un poco más suaves a mediodía esperamos máximas hoy de veinticinco grados en casi toda la comunidad último día de campaña día quince quedan sólo dos días para el XXVI