Hoy por Hoy (24/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:07 buenos días la súper primavera electoral española llega a su fin por fin este domingo se reparte mucho poder territorial tenía ocho mil ayuntamientos doce gobiernos autonómicos se nos va la vida hablando de las comunidades históricas y sus problemas pero esta vez es el turno de la otra España de las urnas van a salir los hombres y las mujeres decentes y con vocación de servicio público la inmensa mayoría que van a gestionar nuestra sanidad nuestra educación la dependencia el tráfico nuestro de cada mañana ahí donde usted escucha la radio ahora mismo o la belleza la comodidad o el mal gusto de los lugares donde transcurre nuestra vida y si a eso sumamos las elecciones europeas tenemos en nuestras manos una enorme capacidad de decisión sino se vota luego no vale quejarse ni el miedo ni el enfado sirven para nada les convoco desde ya a vivirlo con nosotros el domingo a las ocho menos diez comenzará una larga y emocionante noche electoral no están escuchando en nuestras promociones con el poderío de las doscientas sesenta emisoras de la SER en toda España

Voz 1727 01:36 Pedro Sánchez Pablo Casado y Albert Rivera cierran hoy campaña en Madrid Pablo Iglesias lo hará en Tenerife y anoche en Barcelona participó en un mitin del PSC el candidato socialdemócrata a la presidencia de la Comisión Europea el holandés Frans timar más con este mensaje

Voz 3 01:52 quiero que esta nueva página de la historia de esta Europa que queremos liderar sea como la que habéis empezando a escribir en España la Europa que quiero ser reflejo de esta España cuando sale a las calles al ocho de marzo por la igualdad de género va España que solidaria tolerante democrática ahí diferentes derechos humanos yo como Juan Margallo también llegó hoy viva España

Voz 1727 02:20 es viernes veinticuatro de mayo y la Mesa del Congreso recibirá el informe de los letrados sobre la suspensión de los presos que han conseguido escaño se da por descontada la suspensión en seguida la ampliamos y que además Aimar la empresa líder mundial de diálisis reconoce que sobornó a médicos

Voz 0027 02:38 españoles y lo publica hoy El País la empresa ha confesado en Estados Unidos pagos y regalos a nefrólogos de hospitales públicos de Valencia Almería Barcelona a cambio de que estos esa adelantaran información confidencial sobre concursos públicos enviaran a pacientes a sus clínicas utilizaran los productos más caros de la empresa

Voz 1727 02:55 novedades que publica esta ahora la prensa en Estados Unidos sobre Harvey Weinstein asegura que el productor ha llegado a un acuerdo extrajudicial con las mujeres que lo acusan de acoso

Voz 0027 03:04 cuarenta y cuatro millones de dólares unos treinta y nueve millones de euros según el Street Journal queda fuera de ese acuerdo la acusación más grave una supuesta violación por la que éste tendrá que sentar

Voz 1727 03:12 pues Train en el banquillo en septiembre y les vamos a contar esta mañana como Donald Trump está inundando de ayudas económicas el campo en Estados Unidos

Voz 0027 03:27 con sus potenciales votantes y quienes más están sufriendo la guerra de los aranceles cruzados con China porque esos impuestos les dificultan la venta de soja o de mayo

Voz 1727 03:35 la ciencia ha encontrado una explicación a la genialidad de Leonardo David

Voz 0027 03:41 un estudio del Centro de Investigación Keane College de Londres cree que la extraordinaria creatividad y originalidad el italiano se debe al trastorno de déficit de atención e hiperactividad que sufría y eso explicaría la dificultad que tuvo para terminar muchas de sus obras

Voz 1727 03:59 preocupación en el París Saint Germaine ante las posibles salidas de sus dos principales cuado el examen

Voz 1643 04:04 algo impensable hace sólo una semana de las declaraciones del lunes del papel mostrando su descontento iniciaron la tormenta

Voz 1275 04:10 siguió ayer con las declaraciones del técnico alemán to hell que

Voz 1643 04:12 no puede asegurar la continuidad de Neymar la próxima

Voz 4 04:15 Prada Usón doble suta esto es fútbol no somos ingenuos muchos clubes quieren transferir a muchos jugadores pero si me preguntas a mí si los quiero aquí la próxima temporada pero si no es así encontraremos soluciones

Voz 5 04:26 sí se Paco está o no

Voz 1410 04:37 llega el fin de semana Jordi Carbó buenos días buenos días de momento

Voz 0978 04:40 el viernes con lluvia muchas comunidades pero si está planificando el fin de semana tener presente que va mejora claramente y sobretodo el domingo volverá a hacer sol volverán a subir las temperaturas que hoy bajarán en todo el país no va a hacer el calor de las últimas tardes al sol ambiente agradable pero donde no Gasol sensación de ambiente fresco todo el día y no hacer sol sobretodo cerca del Mediterráneo en Navarra en Aragón en Cataluña es aquí donde esperamos durante la mañana los chubascos y las tormentas más intensas también al norte de la Comunidad Valenciana durante la tarde estos chubascos se extenderán al resto del Mediterráneo algunos intensos pero como decíamos el fin de semana

son las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias

son las ocho y siete las siete y siete en Canarias la probabilidad muy alta de que todo lo que tiene que ver con el juicio del es acabe en los próximos años ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo hace que todos los que tienen que tomar decisiones vayan con pies de plomo y cargados de razones jurídicas eso es evidente en el Tribunal Supremo pero lo es también en la nueva presidencia del Congreso sobre la suspensión de los diputados presos preventivos a pesar de que el PP y Ciudadanos están apretando con todas sus fuerzas para adelantar precipitar la suspensión incluida Ana Pastor que hace sólo dos días en Antena tres con Susana Griso abogaba por esperar a lo que dijeran los letrados del Congreso

Voz 11 07:19 en una de las primeras actuaciones de la mesa el Congreso tan pronto como se constituya ese la suspensión de estos diputados electos cualquier decisión que tome esta Cámara por lo menos en el tiempo que yo he sido presidenta cuando estamos hablando de interpretaciones de temas tan relevantes a pedir informe a los servicios jurídicos de la Cámara que son los que como en otras ocasiones son los que tendrán que decir a qué atenerse

Voz 1727 07:45 bueno pues la ex presidenta del Congreso ha cambiado de opinión en cuarenta y ocho

Voz 12 07:49 los informes jurídicos e se solicitan cuando hay dudas jurídicas en este caso la ley es clarísima

Voz 1727 07:58 Pastor muy contrariada ayer porque la mayoría en la Mesa de PSOE y Unidas Podemos había pedido ese informe de los letrados informe José María Patiño buenos días

Voz 1108 08:09 hola muy buenos días Pepa que vamos a conocer hoy en

Voz 1727 08:11 caso de que los letrados abogan por suspender a los presos preventivos será automáticamente

Voz 1108 08:18 bueno nada está hecho hasta que se tome una decisión os decía un miembro de la Mesa del lado precisamente de Ana Pastor del PP y Ciudadanos y la propia presidenta Batet tampoco era tajante cuando anunció que el objetivo es tomar la decisión esta

Voz 6 08:30 a la pretensión es que la Mesa de

Voz 13 08:33 a mañana esté en condiciones el

Voz 0738 08:35 forme así lo permite de tomarla

Voz 13 08:38 cesión

Voz 1727 08:39 ese es el objetivo

Voz 1108 08:41 informes de los letrados del Congreso señalan fuentes parlamentarias ofrecen una serie de consideraciones su alternativas para que decidan los miembros de la mesa en este caso la conclusión que lleva elaborando se desde hace días tras el escrito inicial del Supremo puede ser una que la ley de Enjuiciamiento criminal el reglamento del Congreso son concurrentes y que por tanto deben ser suspendidos de hecho los grupos independentistas afectados ya contemplaban ayer por la tarde según confirmaron a ser un recurso ante la propia Mesa que en cualquier caso no paraliza la aplicación de la suspensión a los diputados enjuiciados que entraría en vigor el lunes

Voz 1727 09:16 gracias Patiño con esta polémica sobrevenida termina la campaña electoral

Voz 2 09:28 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1727 09:38 campaña con una triple coordenada como saben la local la autonómica en la europea pero antes de entrar en ellas vamos con la Nacional que acaba de publicar la Agencia EFE Aimar una entrevista con Pablo Iglesias queda un pasito más en el tema del gobierno de coalición

Voz 0027 09:53 si le preguntan las periodistas de Efe sobre la posibilidad de que el Pablo Iglesias sea Ministro de un hipotético gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos

Voz 14 10:00 los Pablo Iglesias contesta los candidatos de los para

Voz 0027 10:02 dos que forman los gobiernos de coalición están en esos Gobiernos ha ocurrido en varias comunidades es una cosa fuera de discusión de sentido común Pablo Iglesias agarrado al clavo ardiendo del hipotético Gobierno

Voz 1727 10:12 coalición ante la pérdida de influencia de Podemos en los territorios vamos ya con algunos de los escenarios más representativos del triple eje que se decide este domingo en las urnas en las urnas hablamos de ayuntamientos por ejemplo hay vida más allá de los de Madrid Barcelona que están siendo muy analizados los vamos a Andalucía Diego Suárez buenos días

Voz 0502 10:35 buenos días Pepa después del del vuelco en la

Voz 1727 10:37 hasta ahora toca confirmarlo o contrarrestarlo el PP tiene en la cuerda floja la gran ciudad que todavía conserva que es Málaga el PSOE aspira a revalidar Sevilla y el anticapitalista kitsch y se hace fuerte en Cádiz no está mal Diego el cóctel

Voz 0502 10:53 sí muchas claves interesantes todo indica que el PSOE conservaría su mayor feudo en España Sevilla y veremos si el Partido Popular mantiene su capital más importante que en este momento es Málaga la variable de Vox que obtuvo nada menos que seiscientos mil votos en las generales va a ser clave para ver sigue muchos ayuntamientos andaluces es replica ese pacto de las derechas que gobierna ahora mismo la Junta de Andalucía y que incluso podría dar a Ciudadanos el Gobierno de alguna capital importante como Córdoba o Granada en Cádiz lo decías tú Pepa José María González Kitchen de Unidas Podemos no debe tener problemas para mantener la Alcaldía creciendo incluso a costa de la incomparecencia de sus rivales el PSOE gobierna ahora mismo cuatrocientos cuarenta y ocho de los setecientos veintiocho municipios andaluces y quiere aprovechar el viento favorable para incrementar los más allá de la Andalucía rural que controla veremos si un buen resultado hace que Ferraz se replantee su intención de intervenir en las diputaciones sobretodo en Sevilla y en Cádiz para debilitar el poder orgánico de Susana Díaz

Voz 1727 11:49 Diego hasta el domingo a domingo Pepa un abrazo

Voz 0603 11:57 ni la coordenada autonómica la buscamos en Castilla y León Eva Marín buenos días hola buenos días aquí lo metro cero de la España vacía Aday hasta ahora coto casi reservado del Partido Popular que Castilla y León va a las urnas este domingo pues empezamos con una Castilla y León que por esa despoblación va a elegir tres parlamentarios autonómicos menos en cuanto a los resultados la incertidumbre es mayor que nunca delito político del PP empezó a gritar se hace cuatro años cuando perdió la mayoría absoluta que ostentaba desde mil novecientos noventa y uno y el domingo Si hacemos caso al CIS las urnas pueden dejar un sorpasso histórico con el PSOE como fuerza más votada aunque el acuerdo con Ciudadanos será imprescindible también lo necesitará el PP que incluso tendría que buscar el apoyo de Vox para mantenerse en el poder al hipotético acuerdo PP Ciudadanos no ayuda ni el repetido mantra de la regeneración que defienden en el partido naranja ni tampoco la escalada de críticas de los populares al candidato Francisco Igea médico de profesión ya que los populares han acusado por ejemplo de querer cerrar los consultorios locales en las zonas rurales más golpeadas por la despoblación

Voz 1727 13:02 hasta el domingo Eva hasta luego analizada la clave autonómica y también la municipal

Voz 9 13:07 Nos queda pues y la europeo

Voz 1727 13:12 no es que da la europeas y Griselda Pastor corresponsal comunitaria buenos días hola buenos días Rafa Panadero jefe de Internacional de la SER buenos días

Voz 1108 13:21 qué tal buenos de Rafa dinos tres cosas

Voz 1727 13:23 de las que debamos estar pendientes este domingo a las once de la noche cuando cierre el último colegio electoral en pueblos remoto de Italia y se vuelquen de repente millones de votos escrutado

Voz 1108 13:35 los en toda Europa pues yo creo que una la participación nos va la idea de si por fin se entiende que estas elecciones importan porque el Parlamento aprueba la mayoría de leyes que luego se aplica en España en temas como agricultura o inmigración y los que están allí no son oscuros burócratas de Bruselas son las personas que vamos a elegir precisamente este domingo dos posible auge de los ultras ya están en el Parlamento casi un veinte por ciento pero pueden llegará al XXXIII y habrá que estar atentos así esta vez son capaces de formar grupo aunque más allá de su euroescepticismo tienen poco en común para hacerlos verdad necesitan sumar veinticinco diputados de al menos siete países tres Pepa casi por morbo el resultado en Reino Unido Kenny debería haber votado si hubiera cumplido con el

Voz 1727 14:12 si esto va a derivar en un Parlamento Europeo con nuevos equilibrios y puede que estemos ante el fin de la gran entente que ha funcionado siempre hasta ahora entre los dos grupos mayoritarios Griselda populares y socialistas exactamente es la primera vez que lo sucia

Voz 0738 14:29 listas prometen en campaña un pacto para quitarle al PP la presidencia de la Comisión un pacto de Chipre a Macron que incluiría a los Verdes ha dicho el candidato que Air France Timerman con objetivo de movilizar la esperanza del lado socialista de que ocurra en la Unión algo muy parecido a lo que pasó en España en estas generales dando por hecho claro que la ultraderecha en Europa también debilita al PP

Voz 1727 14:52 claro es que las del domingo son las primeras elecciones europeas en las que no está claro que el candidato del grupo más votado Griselda vaya a ser presidente de la Comisión bueno

Voz 0738 15:03 pues el otro gran tema a los gobiernos proponen como sabéis el Parlamento vota allí el candidato popular Manfred verá amenazado ya con una crisis institucional grave si los gobiernos no eligen su propuesta entre los candidatos de esta campaña el martes los jefes de Gobierno se reúnen antes los grupos políticos y lo harán el lunes en el Europarlamento aunque hace cinco años hubo citas extraordinarias de jefes de Gobierno en julio llena Bush sea que veremos esta vez

Voz 1727 15:30 Rafa ante un escenario inédito como este España

Voz 0738 15:33 tiene más o menos

Voz 1727 15:34 posibilidades de recuperar peso en las instituciones

Voz 1108 15:37 tiene más opciones es buen momento porque más allá de Francia y Alemania que seguirán siendo el eje tenemos a Reino Unido con un pie fuera haya otros países grandes como Italia que están a otras cosas las mientras que España sigue siendo la cuarta economía del euro es el único los grandes donde el apoyo a la Unión es clara mayoría además con ese previsible nuevo reparto de escaños en el Parlamento puede darse el caso de que el PSOE sea el partido europeo con más diputados en el grupo socialista ciudadanos sea el segundo en el grupo liberal al de lo que nos debería dar más peso en comisiones y cargos de relevancia

Voz 1727 16:04 Rafa Griselda hasta el domingo

Voz 6 16:08 adiós

Voz 1727 16:14 así termina hoy este pack de dos campañas en el que hemos estado sumidos desde principios de abril y que nos han dejado escenas como esta en los debates

Voz 6 16:24 quiero enseñar esta foto es el póster de Lenin es el exponente

Voz 0027 16:29 comunismo y es una foto que tiene un concejal de Manuela Carmena en su despacho ayer horas el señor Torra hoy tenemos aquí al que va a ofrecer un millón de votos el señor Otegi más fotos luego luego a las estrellas

Voz 6 16:40 sí sí regalarle que es el nivel de ponga nervioso estoy a ver Jabois que dicen todo esto de que

Voz 1727 16:47 en esta campaña los atriles hayan llenado de cachivaches

Voz 1389 16:51 en ese ambiente esa atmósfera mercadillo no fíjate que yo creo que hay una correspondencia muy muy interesante en el mercado de venta ambulante de cartones fotos y dibujos que parece que han acabado los debates con con una especie de mercadillo ideológico en el que también se vende a gritos la última ocurrencia yo tengo la sensación a veces de asistir a estos debates como cuando era pequeño me iba a la lonja no con la gente levantando el producto y a la los demás alrededor el riesgo de esto ya no es que sacan los carteles al revés hay una foto de Lenin esa sensación de que has cogido lo primero que has encontrado en Internet que pudiste haber enseñado una foto de Alfie o de Webster o de cualquier persona que apareciese al momento en Google y riesgo digo ya que no es ese sino que te dice tu discurso se adapte a eso que las propuestas por ejemplo que tenga la derecha para Madrid San esos carteles improvisados enseñado es boca abajo como si tuviesen que colocarlos a última hora el grito de lleva T3 impagados

Voz 1727 17:45 las campañas los políticos la selección del personal este asunto será objeto de debate a partir del lunes seguro sus hacerlo así porque repetir esta campaña puede ser mortal para la propia política para los políticos no te vayas no muy una y media hablamos de tu primera novela mal a él bastante coges

Voz 15 18:08 hola Javier uy perdón Daniel qué tal estás contento con tu compañía de teléfono no importa porque tenemos una promoción exclusiva para TIC bueno partí

Voz 1727 18:17 para todos los que nos cogen el teléfono durante la siesta

Voz 15 18:19 yendo que sacó importante eh Vega Baja Love

Voz 6 18:22 Berta

Voz 16 18:24 en estos últimos estaremos con llamadas comerciales

Voz 17 18:27 no es difícil fija

Voz 1727 18:29 muy sencillo

Voz 0738 18:32 mira

Voz 16 18:33 informa Aquilino dos online punto es llamando uno cinco cinco

Voz 1727 18:36 a llamar

Voz 0027 18:41 con Pepa Bueno

Voz 1727 18:44 bueno pues mientras nosotros estamos aquí inmersos en campañas datos reflexiones profundas ojo esta polémica un pelín puritana que nos llega desde el festival de Cannes el director de la vida del ha estrenado allí una película una peli sobre el deseo que dura tres horas y que incluye un Kooning ninguno de veinte minutos Pepa Blanes enviada especial de la SER buenos días

Voz 0270 19:09 qué tal Pepa buenos días pues ha traído la polémica a gana Abdelatif que si electos antes de la vida de Adele que ganó aquí la Palma de Oro con esa película a que en aquella ocasión ya tuvo bastantes de tracto respondió

Voz 1 19:22 nada sexuales muy turbias

Voz 1727 19:26 espero espero que Pepa Blanes está lo que tiene que dar espero que Pepa Blanes este a lo que tiene que estar y que por eso en fin que sea simplemente un problema de conexión técnica a ver vamos es hubiera sintonía estás ahí

Voz 12 19:43 no definitivamente no está ahí para que yo le haga la pregunta

Voz 1727 19:46 hasta que pensaba hacerle pero está bien hecha la peli son las ocho y siete en Canarias

Voz 1275 20:05 herir Laura Gutiérrez qué tal buenos días diecisiete grados marca esta hora el termómetro de la radio en la Gran Vía tiempo suave con menos calor que ayer en las horas centrales del día

Voz 12 20:15 ICO mucho sol último empujón últimas horas de campaña electoral quedan dos días para votar

Voz 6 20:25 a media noche

Voz 1275 20:25 desde cierra esta intensa campaña de elecciones autonómicas municipales y europeas mañana jornada de reflexión y el domingo decide en las urnas Madrid va a ser el escenario del cierre de campaña esta noche de todos los partidos Cristina Machado buenos días

Voz 1434 20:38 buenos días Laura final de una campaña que tuvo que parar poco después de empezar por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba casi todos los líderes nacionales van a estar hoy en Madrid Pedro Sánchez en Hortaleza junto a Pepu Hernández y Ángel Gabilondo que comenzó la campaña como vencedor de las autonómicas

Voz 12 20:53 según todos los sondeos te estamos en una encrucijada tenemos estado así desde mil novecientos ochenta y dos nos estamos jugando derechos y libertades

Voz 1434 21:02 tras el batacazo de las generales y con los sondeos en contra Pablo Casado estará en Madrid Río con Martínez Almeida Isabel Díaz Ayuso que ha basado su campaña con más de un tropiezo en advertir del peligro que supone la izquierda

Voz 1727 21:15 al área única sanitaria no

Voz 18 21:17 a la libertad educativa no a la concertada no a la especial no ha compré cuando el ciudadano quiere qué clase de Madrid pretenden imponer la

Voz 1434 21:26 la candidata de Podemos será la única que no esté arropada por su líder Pablo Iglesias ha preferido echar el cierre en Canarias Isabel Serra lo va a hacer en Villaverde y en Vallecas lo hará el más Madrid de Íñigo Errejón y Manuela Carme

Voz 6 21:37 claro que ahora cinco años sigo optando por vosotros hornos que necesitar la justicia

Voz 1434 21:45 danos con Albert Rivera a la cabeza termina la campaña en la plaza de Alfredo Kraus sin haber aclarado si pactará con Vox la formación de Santiago Abascal pondrá el punto final en las inmediaciones del Tribunal Supremo en la Plaza de la Villa de París

Voz 1275 22:01 antes de la traca final esta mañana a las nueve Ángel Gabilondo va a estar aquí en la SER con Pepa Bueno Isabel Díaz Ayuso por la tarde cierra la ronda de entrevistas de campaña en La Ventana de Madrid desde el hotel Hyatt de la Gran Vía con Javier Casal ayer estuvo Manuela Carmena la alcaldesa de la capital piensa aguantar toda la legislatura pero ha confesado que tiene un plan B por hace

Voz 1410 22:20 hasta luego acabarla no tengo ninguna duda no voluntad es continuar no si va a surgir el plan B que aparece cuando cuando es necesario o no cuando es necesario pues todos sabemos que cuando es preciso que haya una alternativa una alternativa surge eso la ley de la vida no

Voz 1275 22:38 viernes veinticuatro de mayo más noticias en titulares

Voz 1434 22:42 indignación entre los enfermeros de Atención Primaria por la actitud del responsable de Sanidad del Partido Popular Eduardo rabos les acusó primero de no hacer lo suficiente para decir después que son los primeros en tomar la iniciativa

Voz 1275 22:54 dos detenidos por agredir sexualmente a una niña de catorce años ocurrió la madrugada del pasado domingo durante una fiesta ilegal en San Fernando de Henares uno de los arrestados tiene también catorce años

Voz 1434 23:02 la policía investiga la muerte de la mujer de ochenta y tres años que fue encontrada el miércoles muerta a golpes en su casa de Fuenlabrada la principal hipótesis es que fue víctima de

Voz 1275 23:11 en Roma y se investigan las causas del incendio que afectó ayer a la cubierta de la parroquia de la calle de Real no hubo heridos el edificio de momento no se puede

Voz 1275 23:27 el Real Madrid anda pendiente de otro incendio de que se ha producido esta semana el Paris Anne Germaine que podría acercarle a Neymar y en papel Sampe buenos días

Voz 1643 23:33 buenos días tormenta que se inició el lunes con las declaraciones del PP en las que pidió más de responsabilidades en el equipo y habló de poder marcharse a otro proyecto le contestó ayer su técnico en el dejó caer que el francés no se cuida lo suficiente en el descanso y en la alimentación y que no entrena al cien por cien no asegura ni que el brasileño Neymar ni el galo estén en su equipo la próxima tempo

Voz 4 23:50 cada buzón y esto es fútbol no somos ingenuos muchos clubes quieren transferir a muchos jugadores pero si me preguntas a mí si los quiero aquí la próxima temporada pero si no es así encontraremos soluciones

Voz 5 24:01 sí se está o sugiere solicitó

Voz 1643 24:04 el protagonista anoche en El Larguero Juanfran que con las salidas de este verano en el Atlético B el final de una era en en la etapa del

Voz 19 24:09 sólo si esa es la realidad no es nada que perder es todo de ganar porque se han ido jugadores importantes pero bueno venir otros Si hay que ser positivos y pensar que el año que viene vas va a ser un gran año para

Voz 6 24:19 de seguir en activo pero fuera de España

Voz 20 24:25 España patrocina ahora punta y ofrece

Voz 10 24:28 información del tráfico elija Lambert

Voz 20 24:31 por ruta ocho veinticuatro nos acercamos

Voz 1275 24:33 no a las calles de la capital como está tráfico pantallas al Alcázar buenos días

Voz 1322 24:36 buenos días qué tal Laura acaba de finalizar una incidencia que tenía lugar en Méndez Álvaro en la M30 a la altura pues si de Méndez Álvaro y estaba ocupando un par de carriles comienza a fluir en la zona al tráfico que por otro lado es de Hora punta en la parte oeste por toda la ribera del Manzanares han ido en aumento entradas por el norte de la ciudad en la carretera de Colmenar en la M once a su paso por Arturo Soria la entrada por la carretera de Burgos o las salir por Avenida de América y Castellana Sinesio Delgado

Voz 1275 25:03 hay mucho lío en las carreteras a esta hora DGT Alfonso Martínez buenos días así es de todas las entradas a la capital hay complicaciones destacar en ambos sentidos a la A42 a la altura de Getafe el A6 en Aravaca Puerta de Hierro de salida en la A tres en Rivas Vaciamadrid precaución también en la M cuarenta principalmente entre Vallecas y Hortaleza hacia la A uno Vall de Madrid en ambos sentidos ICO aplicaciones importantes también en la M cincuenta entre Alcorcón Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña

Voz 0887 28:32 el foco en esta edición están Iberoamérica la sostenibilidad del feminismo todo ello en una feria que llega bajo el lema Una historia cada paso Manuel Gil es su director

Voz 26 28:41 magnitudes con las que vamos a abrir esta feria son trescientas sesenta y uno de casetas estamos ante una Feria Nacional del Libro en el sentido de que está presente las mejores librerías de Madrid prácticamente la totalidad de la industria editorial español

Voz 0887 28:55 República Dominicana es el país invitado el mismo al que hace ochenta años huyeron muchos exiliados españoles Olivia Rodríguez es su embajador en España

Voz 27 29:04 parte de los intelectuales llegaron de Chile republicano español tenemos una gratitud eterna porque realmente sentaron esas bases de de de modernidad para todo lo que es la intelectualidad dominicana

Voz 0887 29:16 pese a los rumores los organizadores aseguran que la feria continuará celebrándose en El Retiro su objetivo está ahora en superar los dos millones doscientos mil visitantes de la edición antes

Voz 1410 29:25 yo

Voz 1275 29:28 este viernes San Sebastián de los Reyes inaugura el cuarto Orgullo LGTB que se celebra como preludio del Orgullo Gay de la capital habrá actividades culturales y actos lúdicos de visualización del colectivo yp Pregón a cargo de Mario Vaquerizo

Voz 1727 29:40 y música de las Nancys Rubias

Voz 1275 29:50 diecisiete grados marca el termómetro de la red de la Gran Vía a las nueve en Hoy por hoy Ángel Gabilondo

son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 1 30:13 Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:18 los letrados del Congreso tienen hasta las doce y media de esta mañana para entregar el informe que les ha encargado la Mesa de la Cámara sobre si el Congreso debe suspender o no como diputados a los cuatro presos preventivos del pluses

Voz 0027 30:30 en la política Pablo Iglesias asegura hoy en una entrevista con la agencia Efe que este sentido común que él vaya a ser ministro de un futuro hipotético gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos Iglesias es el único de los principales líderes políticos que cierra hoy la campaña fuera de Madrid lo va a hacer en Tenerife más de la mitad de los ingresos que recibe la Iglesia católica en España está libre de impuestos los reconoce la última memoria económica de la Conferencia Episcopal que se ha publicado

Voz 14 30:55 las diócesis no pagan ni un euro por él

Voz 0027 30:57 cincuenta y seis por ciento del dinero que reciben donaciones voluntarias de los fieles o las aportaciones vía X de la declaración de la renta y la Policía Nacional investiga hasta diez casos de mujeres relacionadas con la asociación Infancia Libre y que han incumplido supuestamente el régimen de visitas impidiendo que sus exparejas vean a los hijos tres de esas mujeres han sido detenidas por presunta sustracción de menores pero hay más casos en investigación fuentes consultadas por la SER aseguran que todos siguen un mismo patrón Ike en todos están involucrados un mismo psiquiatra y una misma

Voz 14 31:28 abogada Ana Terradillos buenos días

Voz 1450 31:31 buenos días en todas existe dice la policía denuncias de abusos sexuales fraudulentos un mismo psiquiatra una misma abogada y una vinculación directa contra la presidenta de la asociación Infancia Libre en total diez casos en estudio Aimar tres están ya judicializado cinco a punto de ser judicializado y otros dos en fase de estudio el informe que está prepara todo a la policía todavía no se ha terminado pero Se podría imputar a esta asociación un delito de organización criminal porque las tres detenidas siguieron dice la policía la misma dinámica a la hora de presentar sus denuncias y también de prestar declaración ante el juez por cierto la paz la asociación ha cerrado la web de la página que tenía en la página web aparece un aviso legal donde se puede ver que la dirige el marido de la presidenta de esta asociación pero está cerrada dice la policía

Voz 1410 32:17 para borrar cualquier tipo de rastro

Voz 2 36:41 con Pepa Bueno

Voz 1727 36:46 a las ocho y treinta y siete siete de siete en Canarias Pablo Simón buenos días Asturias politólogo profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y presidente de mesa este domingo te toca eh

Voz 1410 36:59 hay que cumplir con el deber de dónde lo decimos para que vayan los besos Jesús Maraña director editorial de libre buenos días hola buenos días Mariola Urrea

Voz 1727 37:11 la profesora de Derecho Internacional y Unión Europea la Universidad de La Rioja buenos días qué tal buenos días ninguno de vosotros los tiene responsabilidad de ciudadanas más allá votar este fin de semana bueno volvemos a Andalucía porque la Junta asume finalmente la postura de Vox sobre los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género Innova renovar los contratos a los que no están colegiados el partido ultra había exigido conocer los datos de todos los empleados la Junta los hizo públicos ahora el Departamento de Justicia que dirige Juan Marín de Ciudadanos ha dado la orden de no renovar a los que estén sin colegial volvemos con Diego Suárez llegó con qué argumentos a tres días de las elecciones se toma esta decisión

Voz 0502 37:55 la Junta usa ahora el argumento de una sentencia del Constitucional de hace seis años de dos mil trece que avala esa colegiación Vox la ha puesto sobre la mesa alegando que estos profesionales están dicen altamente ideologizada el vicepresidente de la Junta Juan Marín destaca que a partir de ahora se reforzará el servicio duplicando los contratos para la socialista Susana Díaz es la evidencia de que PP y Ciudadanos Se están pegando a la ultraderecha

Voz 38 38:18 creo que vamos en la dirección correcta de acatar y cumplir con esa esa sentencia del Constitucional que nos decía que teníamos la obligación de estos profesionales de que estuvieran colegial

Voz 39 38:30 cuando un Gobierno está dispuesto a pasar por el aro viene extrema derecha a entregar algo tan sensible como es la protección Visa madre son menores es evidente que estamos en el camino que no Meritxell andaluz

Voz 0502 38:43 el Gobierno andaluz Pepa cumple con la sentencia y colegios profesionales a una semana de que se presenten los Presupuestos andaluces que necesitan el apoyo de Vox para sale

Voz 1727 38:51 pero delante de digo había despedido Hasta el domingo pero nos quedaba este este apunte que hemos conocido en las últimas horas gracias hasta luego bueno no sé en qué clave es una acción de gobierno no sé si tiene alguna clave electoral Jesús allá que te suena

Voz 40 39:06 es que claro es imposible pensar en esto sin sin recordar que que hubo un primer movimiento que fue la exigencia de Vox de que se les facilitara los datos personales de todos los trabajadores que tenían relación con la violencia machista con la gestión de las denuncias de violencia machista en Andalucía después de bueno de haberse comprometido a que no se iba a facilitar eso porque entre otras cosas incumplía la Ley de Protección de Datos y otros cuantos derechos más eh ahora nos encontramos con esta decisión mi mi primera duda es es que la colegiación en muchas actividades no equivale exactamente a la formación sino que es una cuestión más administrativa o de organización de gremial por decirlo así para entendernos que lo que tiene que ver con la formación adecuada para atender una determinada gestión desde lo público no bueno pues por lo tanto lo que me preocupa es que la primera medidas de recorte es decir lo que se va a traducir es que por lo que

Voz 14 40:04 han anunciado van a recortar los recursos

Voz 40 40:07 para atender la violencia machista y esto ocurre en en una en un momento en el que sabemos por las cifras que no estar reduciéndose la violencia machista y que precisamente están ocurriendo casos que exigen más que nunca una atención de previsión de prevención lo más acentuada de lo que hasta ahora eran por lo tanto creo que esto va al margen de la cuestión de de de que están demostrando lo que ya en la campaña andaluza vimos y en las negociaciones posteriores también están demostrando que no es precisamente una sensibilidad en la que estén volcados los tres partidos que forman o que apoyan al Gobierno de Andalucía pues además ahora mismo ya se está demostrando que es que no no es que no sea una prioridad sino que van a recortar los recursos que había dedicados a esto

Voz 1727 40:55 veremos cómo evoluciona este asunto en cualquier caso y a propósito de la campaña que termina este fin de semana es muy difícil escuchar a los líderes nacionales salir del carril de la agenda de el escenario pos electoral de las generales ID mira docena de asuntos que tienen que ver con Cataluña con la pelea la derecha con las necesidades de de supervivencia de los líderes Hinault bajan al terreno de juego Pablo Simón politólogo estas elecciones que que se sustancian en ocho mil ayuntamientos en doce comunidades autónomas se juega en esa clave realmente es eficaz

Voz 1671 41:34 claro es esta reflexión es muy pertinente creo porque estamos intentando buscar una narrativa comuna unas elecciones que son muy diferentes y además con estamos hablando de no sólo las locales y las autonómicas y las europeas que nos olvidamos también de los cabildos insulares y las diputaciones forales que también se votan el problema es que aquí intentando mantener todo un hilo conductor común a propósito de la logia

Voz 40 41:55 han nacional nos olvidamos primero de la materia

Voz 1671 41:57 presencial de la que toca pronunciarse ahora y eso es objetivamente malo para la democracia es decir que no estemos discutiendo sobre la pregunta que se nos plantean cada urna es algo malo porque no permite que haya rendición de cuentas lo bueno es que hablemos sobre cuál ha sido la gestión que ha hecho cada alcalde cada el líder autonómico K incluso en el nivel europeo el que no estemos planteando esa pregunta de todo contaminado por el debate nacional realmente camufla el debate algo por cierto que a efectos electorales no tiene un impacto limitado es decir os planteo algo en la mesa ver qué pensáis vosotros penséis que hagan en un municipio de España va a cambiar su intención de voto en función de cuál sea el destino de la suspensión de los diputados que tome la Mesa del Congreso

Voz 1727 42:38 hoy o próximamente que es duro porque hay unos dirigentes que espera una decisión u otra para utilizarlo en el mitin de cierre

Voz 1671 42:47 ante lo que ha tenido impacto seguro son las elecciones generales es decir el resultado de las elecciones generales ha catapultado algunos partidos ya reducido las expectativas de otro por el peso que tiene la marca sobre el conjunto nacional pero luego hay tantas variables que son imposibles de reducir los temas que se está discutiendo en cada municipio los candidatos que van la afinidad personal todos esos elementos es imposible resumir los aquí no pero puede llevar a que nos encontremos con muchas sorpresas es decir podemos encontrarnos con que el PP que evoluciona a la baja en muchos sitios lo hace mejor si tiene buenos candidatos y viceversa es decir hay tantos elementos sobre la mesa que yo no veo no veo capacidad para hacer

Voz 1727 43:22 ojo y dejadme hacer un paréntesis una cosa son los medios nacionales las las noticias y el enfoque que les damos desde los medios racionales y otro es la prensa local por ejemplo las emisoras de la SER han estado haciendo debates sobre los problemas de los municipios donde se vota alcalde alcaldesa este fin de semana eso estado ahí lo que cuesta es escuchar a los líderes nacionales hablar de los problemas reales

Voz 40 43:46 eso no sé medir muy bien si luego en cada capital cada territorio se está hablando vídeos supongo que sí de de parte del discurso nacional que imponen el relato que imponen los líderes nacionales y los medios nacionales ese está tocando digamos la fibra más más cercana pero sólo un apunte sobre una cuestión del día que aludía a lo que estabais hablando si tiene algún efecto electoral la suspensión de los diputados independentistas si se produce hoy a mi juicio sólo puede ser en favor de los líderes independentistas de las candidaturas independentistas perdón sino no se suspendiera vale si no se suspende en esto sí tenemos precedentes de decisiones que han permitido instalar reforzar el discurso del independentismo de oiga lo ven ustedes como él

Voz 14 44:32 pacto entonces han esto

Voz 40 44:34 sentido es verdad que lo tiene muy difícil la Mesa del Congreso vamos realmente

Voz 1727 44:38 el PSOE Podemos enormes algún

Voz 40 44:41 eso porque en cualquiera de las dos opciones la decisión que tome antes del domingo desde la oposición desde PP y Ciudadanos y Vox Se va a retorcerse va a distorsionar en el sentido que más les interesa a ellos electoralmente no

Voz 1727 44:55 Mariola pero pero pero juega eso juega esa interpretación que se va a hacer de que la decisión de la Mesa del Congreso a tu juicio

Voz 0738 45:02 yo tengo la impresión de que eso no altera el voto que uno tenga ya he imaginado pensado para elegir a su alcalde o alcaldesa pero sí que cree una cosa que tiene un impacto brutal en que es la el el nacimiento de la política y el y la degradación de la falta de respeto que al final se acumula sobre las instituciones y eso para mí sí que es un impacto a valorar porque en el fondo estamos trasladando una idea de que la política no no es un instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos y no es un instrumento poco menos para bueno provocar un una crispación que en principio da la impresión que es una crispación baldía cuando la política y no es la herramienta de las soluciones dejamos campo abierto para el populismo para la antipolítica yo creo que para mí este es el punto en el que debemos insistir ojo con cómo estamos manejando temas que son muy serios ojo con tomarnos esas prisas esas palabras gruesas esa idea de a la mínima anunciar una querella criminal contra la tercera autoridad del Estado porque lo que estamos haciendo la política de trasladando un mensaje a los ciudadanos de que la política no sirve cuando la política es la única herramienta útil para mejorar la vida de los ciudadanos

Voz 1727 46:32 el editorial de El País va hoy en esa dirección que estamos comentando justamente no tomarse el tiempo necesario para todo para una decisión que puede sentar un precedente muy serio porque es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como ésta presos preventivos que consiguen un escaño porque esta es la secuencia es así presos preventivos que consiguen un escaño la primera vez puede no ser la última por lo tanto la decisión que se tome va a sentar un precedente tan serio que pensar que surja tomarla porque hay elecciones el domingo para Borrell hacer la política se fija

Voz 0738 47:05 de Pepa si me permites es un segundito vamos a ver en democracia lo razonable cuando dos instinto

Voz 1727 47:11 acciones discrepan sobre quién tiene

Voz 0738 47:14 competencia para tomar una decisión es que se intercambian escritos esto ni es una barbaridad en términos jurídicos ni es una barbaridad en términos políticos es el funcionamiento ordinario de poderes que tienen una atribución cada uno en un sentido es el manejo ordinario de la democracia nada de lo que está ocurriendo es a normal es la es perfectamente el relato de normalidad democrática quién quiere convertir esto en una especie de situación extraña es quién renuncia a la política es una práctica antidemocrática el convertir lo que está ocurriendo en una especie de anormal la vida es lo normal cuando dos poderes discrepa o discuten si son o no competentes para tomar una decisión porque nadie está discutiendo la decisión de fondo la decisión de fondo es que la legislación es suficientemente precisa como para suspender en derechos a quién está en situación de prisión provisional simplemente hay dos poderes del Estado el legislativo y el judicial que discuten entre sí y lo hacen democráticamente a través de escritos quién tiene la competencia para ello

Voz 1671 48:25 buenas por apuntalar la idea del importancia democrática que tiene esto es que la suspensión altera las mayorías que existe en el Congreso es decir desde una óptica de lógica democrática al fin y al cabo lo que estamos hablando es no altera el número de la mayoría absoluta porque esto no se modifica el tamaño de la Cámara pero lo que estamos hablando es de cuatro diputados los cuales ya no van a poder ejercer de tales por lo tanto estamos hasta cierto punto al menos de manera temporal alterando cuál es el juego y cuál es la correlación de fuerzas que existe la Cámara por eso entiendo perfectamente que se tomen todas las prevenciones posibles sea lo más cauto no sólo porque hay una instancia superior a la que recurrir sino también desde la propia lógica democrática el mandato que han salido de las urnas