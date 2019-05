Hoy por Hoy (24/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser Pablo Iglesias da por hecho que él será ministro en el futuro gobierno de Pedro Sánchez es de sentido común según el líder de Podemos Aimar sí lo hizo esta mañana en una entrevista en la Agencia EFE gay

Voz 3 00:35 cosas de sentido común lo creo que en este sentido común que el candidato del Partido Socialista estén en el Gobierno de los gobiernos de coalición los candidatos de los partidos que forman esos gobiernos están esto es sentido común ha ocurrido en la Comunidad Valenciana ha ocurrido en el caso de la derecha en en Andalucía ha ocurrido en Castilla La Mancha que hemos gobernado con el Partido Socialista ha ocurrido en Navarra o cubren todas partes

Voz 0027 00:58 además dice Iglesias es evidente que no va a haber vetos que el PSOE no va a vetar a nadie y nosotros tampoco vamos a vetar a nadie del Partido Socialista en unos minutos entrevistaremos aquí en Hoy por hoy a dos candidatos que se juegan su futuro político este domingo en las urnas vamos a hablar primero con el candidato socialista a la Comunidad de Madrid el socialista Ángel Gabilondo después con el candidato del PP a repetir como alcalde de Málaga Francisco de la Torre a esta hora esperamos nuevos datos de la reunión que la primera ministra británica Theresa iba a tener con la dirección de su partido según asegura la prensa británica Se espera que May les anuncia un calendario de salida en el que ella se

Voz 2 01:34 como jefa del Gobierno mientras los conservadores eligen un sucesor o sucesora un proceso que puede durar unas

Voz 0027 01:40 seis semanas El País publica esta mañana que la mayor multinacional de equipos de diálisis que se llama Freser News ha reconocido ante las autoridades de Estados Unidos que sobornó a médicos españoles Isabel Villar

Voz 5 01:51 si la multinacional ha confesado sobornos entre otros a la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología y al jefe de Servicio del Hospital General de Valencia la red también funcionaba en el mar y en el Clínic de Barcelona y se extendió entre dos mil siete y dos mil quince por una veintena de países la multinacional sobornaba a los médicos con pagos y regalos a cambio de información sobre concursos públicos en sus hospitales también conseguía pacientes para sus clínicas vender mejor sus productos según el país la empresa pagará más de doscientos siete millones de euros para evitar que las autoridades de Estados Unidos la procesión por estas prácticas corruptas

Voz 0027 02:23 en Estados Unidos el productor Harvey Weinstein ha llegado a un acuerdo extrajudicial con las mujeres que le acusan de acoso sexual cuarenta y cuatro millones de dólares unos treinta y nueve millones de euros según el Wall Street Journal queda fuera de ese acuerdo si la acusación más grave una supuesta violación por la que Weinstein se tendrá que sentar en el banquillo en septiembre y Asia ha celebrado ya los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo Taiwan se convirtió la semana pasada en el primer país de ese continente en aprobar una ley de matrimonio igualitario y las primeras parejas que han comenzado a registrase Blanes ya esta mañana

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenos días todos

Voz 1 06:14 sólo espero que no tengamos que volver

Voz 12 06:16 digo siempre en los puso una sonrisa en la casa presente a diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros consideramos

Voz 2 06:25 este es un hogar en el que cabemos todos

Voz 4 06:29 con razones y con argumentos bien un delirio absoluto no pensaba

Voz 2 06:47 transigir toca dialogar que toca ponerse de acuerdo para que por fin en este país

Voz 4 06:58 Pepa Bueno

nueve y siete ocho y siete porque te reía se veía nada nueve y siete en Canarias Ángel Gabilondo muy buenos días hola buenos días recibí los esta mañana en Radio Madrid al candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid que todo el mundo da por ganador de estas elecciones eso no es necesario

Voz 1727 07:39 demente bueno no que uno ganador antes de que la gente vote

Voz 0175 07:43 sobre todo no es conveniente que uno se considere eso eso es muy cauteloso insisto en que las urnas están vacías nosotros lo estamos vacíos eso sí pero la son así están vacías hay que ser prudente y hay que ser el respetuoso con la decisión de los ciudadanos y con el hecho mismo del día de la votación así que yo no estoy en ningún supuesto sino en el supuesto de ser coherente hasta el final

Voz 1727 08:07 dígame ahora que conoce bien las tripas de la política madrileña bajándose ahí en la Asamblea en el territorio porque cree que la derecha porque cree que el PP ha gobernado esta comunidad veintitantos años

Voz 0175 08:19 bueno primero siempre que ser autocrítico hay que empezar por eso algo hemos debido hacer entre todos los que creemos en opciones de progreso pues de modo mejorable es cierto quizá lo hemos conectado directamente con una sociedad muy pragmática que considera de la prosperidad bienestar un valor supremo y tal vez no sé distraído en otras cosas digo por ser autocrítico pero a mi me parece que ese pragmatismo y esa voluntad de bienestar y prosperidad hay que hacerlo compatible con políticas públicas y con la lucha contra la desigualdad y luego también creo que el Partido Popular ha enraizado con las instituciones a veces con más raíces de las de vidas que ha llegado pues también a utilizar el poder en beneficio propio y además ha utilizado algunos caudales públicos también en elecciones yo les digo que con esto se entienda todo pero la suma de todos los factores ha hecho que durante veinticuatro años en los gobiernos conservadores pues ha estado en el poder

Voz 1727 09:19 de hecho en las generales la la suma de la derecha el K cuatrocientos mil votos a la suma de la izquierda teme que eso vuelva a ocurrir este domingo

Voz 0175 09:27 bueno más bien no me muevo en el terreno de los temores porque yo siempre digo que el miedo hace crecer lo temido pero si me consciente de eso también ahora hay partidos distintos las transacciones son distintas los candidatos son distintos en estas elecciones autonómicas y municipales cuenta mucho los candidatos siempre la cuentan pero aquí hay una proximidad conocimiento hay hay que hacer valer eso también participan también algún partido que antes no estaba eso también came que las cosas y luego la experiencia de la dinámica de un triunfó después de un proyecto de progreso también creo que puede influir impulsando una articulación de las instituciones en esa dirección

Voz 1727 10:10 acabo de anotar el miedo hace crecer lo temido un candidato que no hace notar frases procesiones esto empieza a ser una cosa bastante F Donald que además no maneja el miedo como un elemento electoral que efectivamente como usted bien sabe lo es por cierto Ángel Gabilondo es partidario de acuerdos de legislatura gobiernos de coalición

Voz 0175 10:31 vio creo en la estabilidad vinculada a la prosperidad si no hay estabilidad y prosperidad importante hay que hacer acuerdos de estabilidad y creo que esa estabilidad sólo viene primero a través del diálogo que es capaz de anteponer intereses particulares por ponerlo detrás de intereses comunes asuntos que Madrid sólo vamos a arreglar entre todos sí podemos hacer lo que queramos sólo entre todos no vamos a cambiar el Estatuto de Autonomía Paul con una coalición que sostenga y el Gobierno no vamos a hacer un buen pacto contra la violencia de género ni un pacto social para el empleo y tantas otras cosas por tanto yo lo primero que me preocupa es que no hagamos bloques que bloqueen la salida a los problemas los bloques bloquean si superamos el bipartidismo para hacer dos bloques enfrentados sea donde hemos ido a parar una vez dicho esto yo no estoy tanto ahora mismo en coaliciones de gobierno nosotros presentamos solos nos presentamos para lograr una mayoría importante me parece que es decisivo que una fuerza de progreso que de primera ya sé que lo hay que gobernar pero me parece decisivo porque esta es la que tendrá que aglutinaron a aunar fuerzas yo sí creo que es importante que el pacto tenga estabilidad duración y esto sólo se hace probablemente a través de un pacto de legislatura no tanto de coalición de Gobierno

Voz 1727 11:51 esto de legislatura creo creo

Voz 0175 11:53 esto hay que hacerlo entonan programa hay que hacerlo en todos no han proyecto ya hay que hacer otra cosa que es abrir la solas para ver qué nos dicen los ciudadanos ciudadanos suele mandar unos mensajes las noches electorales producen unas metamorfosis extraordinarias yo vi acostarse un partido vinculado a los proyectos de ultra derecha levantó centrista que ha pasos anoche pues esa noche sólo pasó una cosa que se abrieron las urnas se hizo una evaluación de los resultados y creo que la noche de los resultados nos va a poner un mensaje de por dónde debe ir Madrid yo creo la ciudadanía tiene pulsión de cambio cambio de progreso reforma y transformación por ahí tendremos que construir la estabilidad

Voz 1727 12:34 las urnas de las generales abrieron ya hace un mes paréntesis madrileño paréntesis en español dentro del debate madrileño Pablo Iglesias de dice a la agencia Efe esta mañana que es de sentido común que él sea ministro de un Gobierno de coalición está de acuerdo

Voz 0175 12:52 yo no antes de estar de acuerdo o no estar de acuerdo tengan ciertas reticencias a la utilización de la expresión sentido común algunas reticencias la oído emplear por distintos políticos distintos ámbitos si fuera tan común en ese sentido no habría tanto debate sobre lo que el sentido común dice yo creo que se emplea eso más bien para darle una naturalidad algunas decisiones me parece bien que lo haga pero también digo otra cosa estamos ahora en el cortejo en el oficio de la política es el momento en el que pues hay que hacer un trabajo un trabajo trabajos está haciendo políticamente todavía no está cerrado Si hace un gobierno de coalición pues es normal que que entren también personas en el gobierno pero yo no he oído que esté cerrado el que se va a hacer un gobierno de coalición

Voz 1727 13:40 si usted vería Errejón como vicepresidente de un hipotético gobierno de Ángel Gabilondo

Voz 0175 13:47 bueno primero me parecerían poco ofender a Errejón el pensar que yo seguro que voy a ganar y el no

Voz 1727 13:53 yo me he puesto eso yo la proponen la hipótesis yo me pongo la hipoteca

Voz 0175 13:56 no no no por eso quiere decir que vamos a ver qué ocurre no nosotros no estamos ahora en en coalición no vamos a las elecciones en coalición Ny estamos pensando en coaliciones pero yo desde luego una vez que las urnas están abiertos veamos lo que hay que hacer buscaremos la fórmula más adecuada pero algunos extrañan de que yo no estoy pensando en estructura de gobierno ni pensando en candidatos yo lo único que quiero es que sean personas que de verdad quieren reformar y transformar Tecno dos líneas rojas ya que ahora está tan de moda decir líneas rojas una sino personas que estén fuera de la Constitución y de las leyes y no quiero personas que lo que quieran sea ratificar este modelo que a mi juicio está agotado de una comunidad que de Madrid que ha dado mucho que hablar y no se preparan

Voz 14 14:43 el que le han hecho ustedes a Ciudadanos

Voz 0175 14:47 no se lo hemos hecho algunas cosas sí que es decir los primeros en las encuestas se yo el candidato más presuntamente defendido valorado también poner en evidencia que está disputando el liderazgo de la derecha ellos son los que se han movido en la dirección de hacer una suerte de sorpasso al Partido Popular y entonces competir para ser líderes de la derecha abandonando a mi juicio lo que era un proyecto teóricamente reformista regenerador para ir más viene a ser el líder de la derecha entonces aparecemos nosotros como un problemilla pues un problema como problema pues hay que tomar distancia respecto de los otros dicho detrás de otro modo yo creo que no es una cosa más que estrategia

Voz 1389 15:34 K y que hay que puede cambiar este domingo en función del resto

Voz 1727 15:37 dado que Ciudadanos puede abrirse a a a colaborar con el PSOE en Madrid

Voz 0175 15:41 no lo sé ha sido muy explícito diciendo no yo siempre he dicho que para que haya un pacto tiene que haber un pacto entre dos no hacer un pacto con uno mismo pues esto se llama dormir mal yo lo único que digo es que el pacto con otro yo pregunté explícitamente esta dispuesto

Voz 15 15:57 sí

Voz 0175 15:58 no de ninguna manera dije ya hemos acabado de hablar pero no sé cuál será su posición yo lo que me dirijo no es tanto a los líderes de los partidos objetivo no es que me vote Ignacio Aguado mi objetivo es qué ocurre con tantos ciudadanos y ciudadanas que quieren progreso y transformación y que han votado a transformaciones momento no entienden que ya está bien y que es necesario esta otra opción y por tanto conversación no va tanto en a ver como enamoró a los candidatos de los otros partidos sino cómo puedo hacer comprender sin ningún paternalismo y con toda la humildad del mundo la niña que en Madrid hay que cambiar en una dirección de progreso transformación y modernidad

Voz 1727 16:42 usted dice mi enemigo es la pobreza no la riqueza da la impresión de que teme que lo que se llama el poder económico muy residencial en Madrid una comunidad acostumbrada a actuar casi como un paraíso fiscal vea usted peligro aliado con otros partidos de izquierda que vaya a aumentar los impuestos y acabar con el paraíso fiscal que en el dumping fiscal que ha hecho Madrid en muchas ocasiones

Voz 0175 17:05 bueno a han tratado de vincular me a una persona extremista Hay peligrosa esto ha producido Mis entornos alguna hay risión no no ha cuajado eso bien

Voz 1389 17:18 risión en sus entornos si me toman

Voz 0175 17:21 pelo mi familia mis amigos me dice el peligroso Gabilondo pues que saben que yo no soy eso tengo otros defectos probablemente mucho mayores pero esta idea de presentarme como una persona que vaya a tomar medidas estridentes que van a poner en peligro el bienestar de Madrid es que esto no acoja ahora otra cosa es saber que nosotros sí queremos lograr que además de la prosperidad una prosperidad sin exclusiones una prosperidad que combata la de su Balda y eso se hace a través de políticas públicas atendiendo a los problemas de la ciudadanía la vivienda el transporte etcétera claro esto influye lo mencionado pues también una cierta lectura de la fiscalidad con decir que es progresiva y justa no hemos dicho más que cita la Constitución pero eso hay que darle

Voz 1727 18:07 de dónde sale el dinero para todo lo que dice usted para repartir

Voz 0175 18:10 no primeros veintidós mil millones de presupuesto que es una cantidad como para pensar que el que tenga que gestionar eso los en fin se pone una cara de responsabilidad de algún cuidado no tiene que tirar de toda su experiencia hay de todo su saber y de todos sus equipos

Voz 1389 18:27 déjeme no ha propuesto también que hay que tirar de la como ha dicho de la responsabilidad ganó

Voz 0175 18:31 sí es que es que tenemos treinta y tres mil y pico millones de euros de deuda sea el ciento cincuenta por ciento respecto de el presupuesto que tenemos y además hemos crecido ocho mil millones y pico en estas últimas cuatro años si hubiera sido yo no dice Costa de que hemos hecho un gran proyecto bueno es que no hemos hecho nada singular no se ha hecho el Gobierno no ha hecho nada singular a cambió de esto pues tenemos también algunos problemas como digo desigualdad muy grande yo no soy muy partidario de hacer grandes discursos sobre la corrupción pero yo sí digo que Madrid ha habido malversación que ha habido caudales que han mal orientado qué pasa con el Canal de Isabel Segunda qué ha pasado con la Ciudad de la Justicia es que por eso sólo se puede explicar también además de otras cosas porque ha habido una utilización de los caudales públicos inadecuado que vamos a hacer hombre pues tendremos que hacer algunas cosas trabajar contra la evasión fiscal contra el fraude fiscal y también con la austeridad de las instituciones y luego otra cosa esto es una cosa de prioridades si tienes veintidós mil millones los presupuestos es donde se ve el alma de alguien la alma mítica de alguien para nosotros la educación y la sanidad y las políticas sociales son la absoluta prioridad así que no sé si tenemos mucho a poco dinero sometidos mil millones pero desde luego SIT sabré cómo se arregla eso sosteniendo esas prioridades y luego también la fiscalidad pues también tenemos un proyecto que desde luego pasa porque el noventa y ocho por ciento de las personas de Madrid no tenga que pagar Nine uno más pero hay personas que si tienen que hacer es es fue

Voz 1727 20:04 cuál es cuál es que personas

Voz 0175 20:07 por ejemplo las personas que vayan a heredar o una donación un patrimonio que tengan más de un millón y medio con nosotros creemos que la bonificación no puede ser el cien por ciento algunos dice va a poner usted el impuesto de patrimonio no está puesto sólo desde otros lugares lo que vamos a hacer es no bonificar al cien por cien o que tenga una que le de un millón y medio por ejemplo de vamos a pedir una voz una bonificación menor o IRPF el IRPF pues Lorente a personas físicas pues a partir de ciento cincuenta mil euros al año pues subir un punto más cree que se puede dormir se puede dormir que nosotros no venimos a freír a impuestos pero sí creemos que hay que mandar mensajes también de justicia de solidaridad o no se puede invocar ya eso sí no sepa invoca yo creo que sí se puede invocar además esto afecta a un número de personas muchas de las cuales me están escribiendo diciendo que están dispuestos y encantados de hacerlo si eso va realmente a los servicios públicos en bolsillo de algún

Voz 1727 21:08 Ángel Gabilondo seguimos hablando enseguida

Voz 4 24:18 Pepa Bueno nueve

Voz 1727 24:21 si veinticuatro ocho y veinticuatro en Canarias hoy veinticuatro de mayo Se cumple un año de la sentencia de la Gürtel en Madrid que precipitó la moción de censura contra Mariano Rajoy un año sólo Ángel Gabilondo parece que ha pasado si lo cuántas cosas han cambiado en la vida política en este país

Voz 0175 24:41 bueno él yo dice que era un día pasaba toda la vida y es verdad que efectivamente parece que ha pasado un siglo porque hay una celeridad de los acontecimientos tan grande una inmediatez mismo tan importante un cambio de valoración estar importante que efectivamente uno está como cansado de la vida que

Voz 18 25:00 la viviendo pero también es verdad que estoy

Voz 0175 25:02 en eso atractivo que es que estamos en un proceso de transformación social que el que no lo vea pues se va a quedar arrastrado por los hechos no sí parece que ha sido un año pero sigue siendo verdad sigue siendo verdad que algunos han utilizado el poder en beneficio particular propios y han utilizado ya ha hecho daño a instituciones con eso que es también me preocupa muchísimo el daño institucional ha procurado la desconfianza que se ha generado en la ciudadanía que cuando dicen problemas de Madrid lo primero el empleo dos partidos políticos sean no sólo no nos ven como una solución los ven como problema los partidos políticos está en el corazón de la Constitución esto lo lo que pasa ya digo al enemigo no es la política ni él ni el partido Aparici enemigos el partidismo el sectarismo la utilización de las instituciones y esto es lo que se me queda a mí como un dolor realmente para un acuerdo de este año

Voz 1727 25:53 los Simón nunca muy breve

Voz 1671 25:55 extracciones a propósito del cambio climático y esto evidentemente requiere un paquete de políticas muy integradas algunas son competencia autonómica por ejemplo estoy pensando en las políticas de movilidad Metro Cercanías fundamental hemos visto durante los últimos tiempos un cierto deterioro sobre todo estoy pensando en el suburbano en Madrid qué tipo de política Se propone desde el Partido Socialista para es bueno

Voz 0175 26:16 primero lo del cambio climático no es un asunto

Voz 1 26:19 yo no digo lateral

Voz 0175 26:21 su añadir cada añadirse a los asuntos yo creo que es el asunto vertebral este movimiento junto al movimiento del camino abierto por las mujeres que nos han enseñado que realmente hay otra realidad no sólo que se está produciendo unas dinámicas sociales sino que todas la percepción de la política pueda hacerse desde ese punto de vista ayer que no ve esto no ha visto nada yo creo que estas dos realidades la dinámica de la acción de las mujeres que nos marcan un camino la dinámica de estos chavales jóvenes de todos pero que está marcando una transformación el combate para afrontar el cambio linfático son dos perspectivas de transformación social extraordinarias y desde luego el transporte si les verdad tenemos unas redes de transporte muy buenas pero la gestión de esto en acaba de ser buena en el metro de Madrid tiene problemas de vehículos tiene problemas de maquinistas tiene problemas de amianto tiene problemas de frecuencias pues raro nosotros hemos tomado medidas para cada cosa de estas queremos que la frecuencia sea pues de tres minutos no puede ser más en horas puntas en líneas importantes creemos que el abono de los niños hay que subir hasta catorce años creemos que hay que hacer un abono social que desde luego hemos calculado puede costar unos doce millones de euros creemos también como en algunas ciudades que cuando hay un problema de climático de es decir de una alteración de un exceso de polución de contaminación hay que abrir el servicio público gratuitamente el metros debe ser gratis yo he estado en algún lugar donde cuando hay un problema de estos saber en el metro no se cobra es decir el transporte público se hace gratis tenemos que saber que esto asunto del cambio climático es decisivo y las medidas que se han tomado en Madrid también bueno uno Le gusta de pareciera que tienen que ser más o menos acordadas pero hay que tomarla

Voz 25 28:10 no hay que tomar medidas marañar si son rato comentábamos la posibilidad de que el debate nacional esté solapando contaminando enterrando los debates concretos de cada autonomía cada así que voy a un dato muy concreto sobre mal la conocimos el índice anual que hacen la Asociación de Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales Madrid sale como la comunidad con mayor deterioro en servicios sociales con menos gasto sale en una en una puntuación de cero ahí sale con un tres coma dos qué hará usted si gobierna para solucionar esto que tiene todo que ver con la desigualdad

Voz 0175 28:49 hay una cosa que también parece clara que es que antes hablamos de políticas públicas pronto comprendimos que los asuntos de que tenían que ver con las políticas sociales serán un pilar decisivo del Estado del bienestar pero hay una cierta tendencia a desarticular administrativamente de los espacios de competencia profesional de aquellos que saben de esto porque aquí hay cosas que no pueden ir a más en plan amateur en plan simplemente bienintencionado filantrópico yo agradezco el que haya tanto pero una de las cosas que hay que hacer es no vaciar la administración de competentes profesionales que trabajan Issam en lo que hay que hacer al respecto ya veces reproduce a continuación aparece todas las ONGs luchando con toda su alma para llenar ese espacio empezamos un discurso sobre que son chiringuitos y además empezamos a hacer un problema de la financiación de las ONGs y hacemos eso una política de tira y afloja con el cero coma siete por ciento entonces hemos desarticulado el proceso signo no es caridad el que haga desde luego merece mi respeto no es caridad es competencia los mediadores tienen que ser mediadores profesionales ya hay gente que sabe eso pero yo he mirado un poco lo que está pasando y lo que me cuentan que pasa doloroso este proceso que siempre suele coincidir cuando dicen hay que adelgazar la Administración adelgazan de la dimensión política social pública y luego a continuación lanzan a todos a a un ejército de personas que tienen que recibir apoyo yo yo no estoy de acuerdo con esa política yo creo que hay que hacer una estructura muy corto existente en las Consejería de políticas sociales y luego hay que hacer otra cosa la renta mínima de inserción hay que hacerla hay que hacer una ley sobre eso en su cantidad en sus también la quién hay que dársela no luego hay que la energía el problema de la energía de hogares que tienen dificultades energéticas hay muchísimas cosas que hacer pero yo creo que combate contra la pobreza en Madrid es determinante hay ciento noventa y siete mil niños y niñas en pobreza

Voz 14 30:58 hay mujeres solas con hijos

Voz 0175 31:01 el ochenta por ciento doscientas ochenta mil personas que viven con hijos es el nuevo rostro de la pobreza Recre Save the Children mujer sola con hijos nuevos rostros de la pobreza en Madrid personas medio millón de personas en Madrid que no gana nueve mil euros al año muchas gana trescientos cincuenta euros el cincuenta y seis por ciento de los que están parados en Madrid mujeres mujer siempre un la razón más para la indefensión el cincuenta y uno por ciento de las personas que

Voz 11 31:32 en paro no tienen ninguna ninguna

Voz 0175 31:34 la prestación entonces esta comunidad que es tan rica tan endeudada no puede ver con naturalidad que esos datos formen parte de la sociedad de prosperidad y bienestar en la que creemos y luego tenemos un modelo económico está muy bien el turismo los servicios los grandes ejecutivos los grandes funcionarios pero donde está la industria si hemos perdido doce mil puestos bueno me dan ganas de hacer

Voz 1727 31:58 sí sí se comete como lo tengo cortar

Voz 0175 32:00 perdone pero vamos que me sale del alma lo siento

Voz 1727 32:03 Ángel Gabilondo tengo a otro candidato esperando porque esta semana vamos pisoteando eh por lo menos escuchar a candidatos a distintas cosas Ayuntamiento comunidades autónomas europeas tengo un veterano de la política que ha sobrevivido a casi todo que lleva siendo alcalde diecinueve años y aspira a la reelección y no sé si se conocen Ángel Gabilondo Francisco de la Torre Paco de la Torre alcalde de Málaga candidato a la reelección por el Partido Popular señor De la Torre buenos días

Voz 15 32:36 muy buenos días se conocen sí sí sí sí

Voz 0175 32:38 conocemos por muchas razones también vinculadas a la historia de Málaga vinculada a la Universidad a la ciencia la investigación a los impulsos tecnológicos ya hemos coincidido en muchos actos a la cultura de Málaga el impulso de la cultura por muchas razones Nos conocemos

Voz 1727 32:55 qué podemos hacer Paco de la Torre Ángel Gabilondo para que la política discurra por la autopista por la que van ustedes de en fin de la cortesía estamos volviendo cosas muy básicas la cortesía intelectual la buena educación los argumentos esa autopista que hemos abandonado para coger unas carreteras secundarias que no sabemos a dónde nos llevan

Voz 15 33:15 pues yo creo que lo básico en política es siempre tener la norma del servicio al bien común en toda acción pública toda acción política si la tenemos eso ayudará mucho a la imagen al fortalecimiento de la política de la democracia la democracia como sistema que lógicamente tenemos que preocuparnos de que sea de prestigio sólida y madura no eso me parece básico elemental y luego dedicar mucha atención en todas las políticas al tema el pívot educación que es la clave no es formación para el empleo para empleo de calidad y que no haya fracaso escolar son temas que servir al bien común definitiva in olvidar los Objetivo Desarrollo sostenible parte de lo mío Gabilondo pues con en esa dirección no temas ambientales sociales y de tener un planeta ambientalmente sostenibles socialmente sostenible económicamente sostenible y colaborar cada uno de nuestro ámbito desde Málaga nosotros de ese modo Eric los madrileños desde hace a los andaluces de toda España yo todos los españoles no para conseguirlo para sumar un planeta formidable

Voz 1727 34:12 cómo pasamos de la política de la comunicación del CSKA en las redes sociales a la conversación

Voz 0175 34:17 donde Ángel Gabilondo si alguna vez fíjese comentó poco tienen que yo hablé de las tascas que yo deshacer escribe la porque estoy en contra de la política y que yo creo que lo que hay que hacer es argumenta lo que hay que hacer es conversación política la gran conversación política tiene un gran atractivo y gran interés es lo que se produce es con muy poca frecuencia no no comentamos interpretamos personalmente descalificados buscamos el conflicto y esto me parece a mí que produce un desaliento social es tan tan aburrido los ciudadanos de oir irnos en esta crispación yo creía que las últimas elecciones había perdido la crisis nación sinceramente lo creía dije bueno menos mal este resultado dejará tranquilos pues aquí no se queda tranquilo nadie seguimos en la misma cosa en esta historia de la interpelación personal

Voz 1727 35:07 gracias y suerte muchísimas gracias

Voz 0175 35:10 el alcalde un saludo hablando sobre lo que

Voz 1727 35:12 Paco de la Torre diecinueve años alcalde ofrece uno cuando lleva gobernando tanto tiempo

Voz 15 35:20 pues la credibilidad queda el trabajo realizado cuando entendemos es un trabajo eficaz y brillante muchos aspectos donde te dan quedan cosas pendiente evidentemente planteamos acciones para mejorar para mejorar en limpieza que estamos mejor que antes pero queremos mejorar en seguridad también queremos mejora ahora que podemos cubrir todas las plazas de policías y bomberos que las normas ante no permitía hierro a la situación económica así lo permite y que las ley de presupuesto lo irá marcando unos objetivos cultural el auditorio Málaga es una necesidad no solamente para la ciudad para la Metropolitana para la provincia aparte de la región andaluza se beneficiara no

Voz 1727 35:53 intentará al gobernaran que no sea la lista más votada en esta ocasión

Voz 15 35:59 bueno será más difícil no es la lista más votada pero lo intentaré intentaremos gobernar evidentemente yo planteo consiguió una mayoría lo más amplia posible para poder gobernar en solitario si eso no fuera posible pues veríamos el resultado hoy haríamos pactos pero de gobierno en coalición que era más estabilidad que pacto de investidura como obtenido en esta última corporación

Voz 1727 36:20 que usted defiende el Gobierno de coalición mejor que un pacto de investidura

Voz 15 36:25 pero yo con acuerdo de investidura no porque la investidura al socio de la investidura deja una libertad de apoyar pero también ir a la oposición cuando le parece por estrategia de partido al hacerlo oportuno yo que hay un compromiso mayor en gobiernos de coalición para servir a serían común canta aludía en este caso de todos aquellos

Voz 1727 36:41 no incluiría en un pacto de gobierno en un pacto de coalición a Vox las circunstancias los números lo dan

Voz 15 36:47 y y si las circunstancias obligaran a ello al menos hablaría que escucharía ver cuál sería el planteamiento no pero en Andalucía por ejemplo hay un gobierno de coalición que está hecho entre dos partidos PP y Ciudadanos Nos hicimos nuestra dentro el Gobierno hace apoyos parlamentarios cuando lo considere oportuno se negocia el tema no no sé si una fortuna de ese tipo pudiera funcionar en el caso de que vos esté dentro del de la corporación yo hago el llamamiento en estos días siempre a votante de Vox votantes de ciudadano de las últimas generales que nos apoyan a nosotros por bueno apoyar una lista que tiene la credibilidad de haber servido a Málaga con mucha eficacia de plantear un compromiso de servicio mala que igualmente con una garantía de eficacia y con objetivos muy ambicioso maliciosos irreal hasta que se podrían desarrollar reto de Guadalmina que queda el eje litoral poderlo crear una premeditada peatonal entre la ciudad y el puerto y la ciudad y la playa de La Malagueta y ampliar el centro histórico que es pequeño en Málaga hacia espacios de Vialia que es donde está la estación de trenes crear ir hacia la maleta celeste Iker ahora sí una hemos amplitud de centro complementada con más centralidad es en otros distritos en materia cultural en materia también tecnológico y empresarial tratando de que la ciudad no pivote sólo en relación al centro ya hemos iniciado el camino con el gran proyecto de Tabacalera donde está el museo de arte ruso y el Museo de la Moda entonces

Voz 0175 38:07 en el polo de cambio digital donde hay también administración muniqués

Voz 15 38:09 Pal son cincuenta mil metros cuadrados en total de la antigua Tabacalera pero ese camino tiene que ser seguido en otros distritos son once los que tenemos en total para completar esa red

Voz 0175 38:17 me las generales de hace un mes el Pesek ha sido

Voz 1727 38:20 el ICO en votos al Partido Popular en Málaga capital ciudadano

Voz 14 38:23 les sorpasso saca unos resultados así dimitirá

Voz 15 38:29 no es previsible que las elecciones municipales no son elecciones generales sabe que no son unas elecciones de tipo ideológico digamos son elecciones pues eso de tema local de tema territorial de candidatos de candidatura de saque

Voz 1727 38:43 Paco de la Torre confía en el tirón de Paco de la Torre

Voz 15 38:46 no es tanto tirón personal que quita pero sobre todo la labor realizada por los equipos que no sólo yo todos los equipos que teniendo claro lo que encabezara han funcionado muy bien no ser un trabajo muy entregado a la ciudad y eso está ahí que referencia muchos aspectos a nivel nacional a nivel internacional se miran en nosotros como un espejo otra ciudades española queriendo ver cuál ha sido la clave del éxito de Málaga y lo que queremos es que esa transformación que ha habido en los barrios que ha sido esencial y sustancial en cuanto a más zonas verdes más parques infantiles más aparcamientos más viviendas rehabilitadas más mercado más bibliotecas más instalaciones deportivas continúe queremos mejorar en esa dirección para que haya una sensación eficacia de calidad de vida para todos no está el tema de la educación aludía ante la comparación con Gabilondo

Voz 0175 39:29 algo que no depende de nosotros la educación

Voz 15 39:32 comía durante estos años atrás ha deja una formación profesional no capaz de dar respuesta a los retos del mercado lo que necesita de especialistas formados en materia de restauración meter tecnológico no lo produce el número suficiente nuestra escuela de formación profesional nuestros institutos y luego hay fracaso escolar que eso es fabricar en definitiva la palabra población que había la exclusión social y al paro mañana no hay que tener más sensibilidad es aspecto del punto de vista de la educación es el elemento clave ahí está la igualdad o la desigualdad desgraciadamente el partido socialista en Andalucía ha tenido una política educación muy mala muy muy poco eficaz somos los últimos casi de España en materia los los más alto fracaso escolar y los últimos en la calidad educativa informe PISA no va bien para Andalucía

Voz 1727 40:12 el mal mal resultado del Partido Popular a lo largo y ancho de España este domingo equivalente al de las generales o obligaría a replantear el liderazgo de Pablo Casado

Voz 15 40:24 es que ese futurible no sé balar esa poesía de mal resultado a lo largo y ancho de España no va a estar ahí insisto que las elecciones locales y autonómicas la autonómica es un mix de tema personal y territorial y tema ideológico pero son también más peritoneal casi que que que le ideológicas no son iguales que la nacionales va a ser diferente estoy convencido porque hay un buen trabajo en general puede haber fallos en todos los partidos de gestión de gobernanza

Voz 0175 40:50 es la democracia española

Voz 15 40:53 año ochenta y dos que ya digamos esta Hadiza una vez pasadas las elecciones que gana al Partido Socialista después de la Transición y tal tenía que haber hecho muchos de

Voz 11 41:01 curarnos un camino sólido no

Voz 15 41:04 dando los los los fallos que ha habido en estos años en todos los partido Partido Socialista Partido Popular los nacionalistas catalanes etcétera etcétera no

Voz 0175 41:12 para tener como decía un balance que no hubiera permitido

Voz 15 41:15 en España una democracia mejor que la mejor de Europa las nórdica no es nuestra mejor aun estando en el Mediterráneo eso es posible hay que trabajar para hacerlo nosotros no hemos reforzado para hacerlo desde y hemos hecho nuestra contribución neta

Voz 1727 41:27 Paco de la Torre Francisco de la Torre suerte gracias

Voz 15 41:30 muchas gracias muchas gracias

Voz 26 41:35 el

Voz 7 41:35 momento tu piel no sabe con Elizabeth directora científica mundial de L'Oréal Paris hoy escuchamos la pregunta de nuestra oyente María buenos días

Voz 31 44:32 hoy Míster Nice

Voz 1 44:50 qué pasa cuando un niño no tiene quién le escriba quién se ocupe del o cambia cada poco tiempo qué pasa cuando los padres y las madres no siempre están pues pasa que a veces los niños buscan el lugar en una canción

Voz 31 45:07 un amigo así mono

Voz 1 45:10 también míster tambor y no se llama el protagonista de la novela de Manuel Jabois que siga aquí a mi lado novela que hemos leído disfrutado muchísimo Aimar Bretos sillones unos la hemos contado Jabois como si fuera Juego de Tronos

Voz 32 45:23 además no me digas no me digas no me días pero es la mitad de una temporada de juego no me medidas esta cantidad

Voz 1 45:31 es un hogar para para el protagonista de de tu novela que tiene diez años pero que lo cuenta cuando tiene quince no lo cuenta cuando tiene quince años cuando ya tiene una perspectiva diferente y recuerda a los tres meses exactos en los que él cumplió once le cambia la vida deja de ser un niño bueno lo arranca de la infancia nos sacando el parque infantil sacan del parque siglo despierta el dice de cinco minutos más la vida le dice que no hay cinco minutos más fíjate tengo un problema con con esta novela Tuya deliciosa vaya por delante dura durísima es una novela sobre el amor sobre la violencia sobre el miedo tengo un problema yo que no tengo ningún

Voz 1727 46:10 problema por saber el final de una serie de lo dicho mucho a propósito de Juego de Tronos no tengo ningún problema porque disfruto del camino y sin embargo para explicar por qué esta novela te has escrito Jabois es gran literatura tendría que matar el misterio que tiene esto

Voz 0175 46:26 aplastando como entrevistó a hablar mucho de ello

Voz 1727 46:30 por qué lo que la convierte en literatura es esa mirada del niño que viste de normalidad todo porque los niños tardan en echar de menos lo que no han tenido

Voz 1389 46:41 los niños tienen dos vidas la vida que que ellos están viendo y la vida que está ocurriendo de verdad he procurado en este libro que haya una novela escrita que es la que el lector le por debajo ya una que yo no escribí pero que el lector puede percibir porque la mirada del niño suele ser engañosa las palabras del niño suelen disfrazar la realidad como si se Bengasi de los mayores los mayores llenan todo de eufemismos envuelven la la vida en papel de burbuja para que no el año y el al mismo tiempo tiene una mirada pero por por debajo está transcurriendo otra que es mucho más real mucho más cruel y mucho más diferente de lo que está percibiendo el lector su primer instante no de lectura

Voz 1727 47:16 por qué esta novela porque ETA Molino porque esta historia

Voz 1389 47:20 pues fíjate lo he pensado y creo que tiene mucho que ver con la la primera página evidentemente se puede contar sacaba el verano hay un verano en el que tú regresa sales del cole vuelves otra vez a junio si te vas al pueblo porque tienes pueblo sino te quedas en la ciudad donde vivas ya no es el verano de un niño hay un momento en el que el niño ha vivido su último verano y no lo sabe no se da cuenta de repente Vives ya un verano de de mayor hay otro momento mucho anterior mucho más anterior en el que el niño en la playa pide que le pongan un bañador en el que la niña en la playa pide que le Tapie el cuerpo en qué momento empieza a percibir vergüenza hay otro momento en el que el niño sabe que sus padres han cerrado la puerta por la noche y escuchas ruidos raros todo eso el niño de repente lo empieza a descubrir

Voz 1727 48:06 aunque oye rascarse al compañero de habitación

Voz 1389 48:09 vivamente y entonces sabe qué ocurre algo intuye que pero no puede saber lo que es nadie lo ha explicado tiene que serlo por sí mismo pero esa por ejemplo que no puede entrar en esa habitación porque lo sabe siempre en cualquier momento del día a puerta cerrada no eso es todo eso me producía muchísima curiosidad el proceso muchísima curiosidad el volver retornar aquellas emociones y saber que podía ser que podía ser lo que estaba ocurriendo cuando cuando tenía esa edad sin desvelar nada pero la historia historial marcó de fondo

Voz 1727 48:35 qué tiene que ver tanto con Galicia también y con la historia de España

Voz 1389 48:38 los años ochenta noventa no sí sí bueno esto mucha hubo una generación dos generaciones que que cayeron en la batalla es a trago la que se las tragó la tierra que la droga se puede contar pero luego hubo muchas familias que intentaron sostenerse en un equilibro muy muy muy precario no porque al no saber tampoco las consecuencias reales de consumo de droga intentaron llevar una vida normal no cuando realmente con con los cimientos ya prácticamente podridos no pero pero intentaban levantarlo y a mí eso me me produce mucha admiración no es decir a pesar de estos problemas en las que estamos metidos nosotros queremos

Voz 2 49:12 somos una familia querían darle a sus hijos

Voz 1389 49:15 nos una cosa muy importante que es la apariencia de normalidad aquí no hay absolutamente nada anormal probamos aparentar que es normal para que tú puedas ir a clase y no tenemos ningún tipo de problema eso evidentemente es imposible que ante una situación así

Voz 1727 49:26 a mí conseguí este engañar me decirlo por eso me parecía tan delicado desvelar a desvelar que están bueno libro porque tarde tarde en a cuenta de la tragedia nosotros los pueblos de la tragedia que había detrás por cierto ellos los protagonistas masculinos tienen nombre nombre se picos que significan cosas para sus padres y por eso se los ponen o se los ponen ellos mismos como Mister Tamburini lo que decide ponerse el nombre del protagonista de la canción que baila con su papá pero fíjate que dos días no eh no Claudia revela ser vanas que están condenadas parece reproducir el papel de cuidadora