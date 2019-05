Hoy por Hoy (24/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias el socialista Ángel Gabilondo favorito a la victoria en las elecciones para la Comunidad de Madrid según las encuestas ha explicado aquí en la SER que no

Voz 2 00:15 plantea de momento un gobierno de coalición en la región después del domingo Antonio Martín buenos días buenos días Pepa así según lo que han ido apuntando esas encuestas Gabilondo deberá contar con el apoyo de otras formaciones de izquierdas pero el candidato del PSOE prefiere una fórmula que no incluya un gobierno de coalición la de un pacto entre distintas fuerzas que pueda dar eso sí estabilidad al Gobierno durante toda la legislatura

Voz 0175 00:34 yo no estoy tanto ahora mismo en coaliciones de gobierno nosotros presentamos solos nos presentamos para lograr una mayoría importante me parece que es decisivo que una fuerza de progreso que de primera ya sé que lo hay que gobernar pero me parece decisivo porque esta es la que tendrá que aglutinaron aunar fuerzas yo sí creo que es importante que el pacto tenga estabilidad duración y esto sólo se hace probablemente a través de un pacto de legislatura no tanto de coalición de Gobierno

Voz 1657 01:03 a día de campaña electoral además de con Gabilondo hemos hablado también en Hoy por hoy con Francisco de la Torre alcalde de Málaga del Partido Popular quién en cambio apuesta para suciedad por lo contrario que Gabilondo en Madrid por un pacto de gobierno aunque eso suponga hablar con la extrema derecha pactos

Voz 3 01:19 pero de gobierno en coalición mejor que un pacto de investidura incurriría en un pacto de gobierno un pacto de coalición a Vox es las circunstancias obligaran a ello al menos hablaría que escucharía ver cuál sería el planteamiento no pero en Andalucía por ejemplo hay un gobierno de coalición que está hecho entre dos partidos PP y Ciudadanos vos nuestra dentro del Gobierno hace apoyos parlamentarios cuando lo considere oportuno pero hacia el tema no no sé si una fortuna de este tipo pudiera funcionar en el caso de que vos esté dentro del de la corporación

Voz 1657 01:50 más allá de las elecciones el Ministerio de Trabajo publicado los detalles del gasto en pensiones en este mes de mayo un gasto que se ha incrementado un cinco por ciento en cifras Conca

Voz 4 01:58 estas más de nueve mil seiscientos millones de

Voz 1657 02:01 los Javier Ruiz buenos días buenos días la pensión media que

Voz 5 02:03 en novecientos noventa euros mensuales con las pensiones de jubilación en mil ciento XXXVII como media el motivo de la subida es que hay más jubilados un uno coma dos por ciento más Ike quiénes se jubilan lo hacen con mejores empleos mejores nóminas así que esas son las dos claves los hombres perciben pensiones Un treinta y cuatro por ciento más altas que las mujeres por autonomías la pensión más generosa la pague a Euskadi mil doscientos treinta y uno euros prejubilado y la más escasa la paga Extremadura ochocientos veintitrés por pensar

la lista del exterior Theresa May se reúne esta mañana con el presidente de su grupo parlamentario mientras la prensa británica está especulando con la posibilidad de que anuncia hoy mismo la fecha en la que se pondría en marcha el proceso para su sucesión al frente del Gobierno a la espera de lo que pase en el Reino Unido también de la evolución de la guerra comercial entre EEUU y China los mercados en este momento están en verde en toda Europa incluido el Ibex treinta y cinco que ahora mismo se anota alrededor de medio punto

Voz 6 03:03 cadena SER Madrid

Voz 0821 03:05 poco acaban de escuchar el candidato del PSOE a la Comunidad Ángel Gabilondo apuesta por un pacto de legislatura más que por una coalición de Gobierno si vence en las elecciones del domingo prácticamente descarta acuerdo conciudadanos formación a la que acusa de cada vez más hacia la derecha

Voz 6 03:20 ellos son los que se han movido en la dirección de hacer una

Voz 0175 03:22 suerte de sorpasso al Partido Popular y entonces competir para ser líderes de la derecha abandonando a mi juicio lo que era un proyecto teóricamente reformista regenerador para ir más viene a ser el líder de la derecha entonces aparecemos nosotros como un problemilla o un problema como hacernos como problema pues hay que tomar distancias respecto de los otros yo creo que no es una cosa más que estratégica

Voz 1298 03:49 que hay que puede cambiar este domingo en función del resultado

Voz 0175 03:52 no lo sé ha sido muy explícito diciendo no

Voz 0821 03:54 Gabilondo ha esta mañana en Hoy por Hoy por la tarde en La Ventana de Madrid vamos a hablar con la candidata del Partido Popular a la Comunidad con Isabel Díaz Ayuso la candidata de Vox Rocío Monasterio participa hasta ahora en un desayuno informativo en el que ha sido presentada por Santiago Abascal monasterio ha cargado contra Ciudadanos por su política a favor de los vientres de alquiler Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 04:14 qué tal buenos días en efecto Rocío Monasterio ha criticado esa idea de Ciudadanos de aprobar una ley de vientres de alquiler sin citarlos a Ciudadanos se ha referido directamente a ellos porque ha dicho que ya comprobado cómo hay ferias de alquiler de vientres de mujeres ucranianas en la Comunidad de Madrid

Voz 7 04:31 en ferias en Madrid en las que estado donde había mercadillos y puestos donde te ofrecían una mujer ucraniana y te decían que eligiera cráneo porque son más baratas no semana echarla atrás tienen más necesidad

Voz 0821 04:47 tenemos diecisiete grados ahora mismo en el centro de la capital hoy las máximas Se van a quedar en torno a los veinticinco grados

Voz 12 05:52 Rido está Johnston ya ya pasó ya está no para ya no pasa ya está ya no queda nada Atom vamos vale vale no es que acabe la campaña que también es que además hoy es viernes

Voz 1995 06:09 no ha sido fácil y sencillo pero no ha sido imposible Fire estamos tocando con la punta de los dedos el fin de semana momento que aprovechó para recordarles que la única tensión tolerable durante los próximos días es la tensión que hace cómodo el sofá ah amigo sobre la mayor parte del país temperaturas en aumento me veo en la obligación de recordarles que si miran ustedes hacia abajo encontrarán un cuerpo extraordinario hay que sacarle partido este fin de semana no digo más son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido tampoco dice demasiado en su favor a las diecisiete minutos una hora menos en Canarias ya es viernes Tong

Voz 11 07:34 que es muy muy buenos días bueno

Voz 1995 07:38 vamos a empezar hoy con son noticia seguro que ya conocen es tristemente habitual dos alpinistas han muerto en el Everest hace muy pocas horas como es cuando que un alpinista muera la montaña es lamentablemente algo como en pero en esta ocasión la noticia dado la vuelta al mando si lo contaba hace pocas horas la NBC

Voz 13 07:57 pues ten muy fue me vino voz

Voz 1995 08:02 Murieron una forma particular murieron en la bajada murieron bajando la montaña porque tuvieron que esperar más de la cuenta Issam porque porque había cola para subir en el Everest la cima del planeta la humanidad está produciendo aglomeraciones imaginan ustedes la imagen hay algunas imágenes son en fin hay aglomeraciones en el Everest aglomeraciones en la plaza de San Marcos en Venecia un sonido que escucha en esa plaza veinticinco millones de personas cada año las chicas quizá las más imponentes en la ciudad sagrada que quiera además facilitar la experiencia mística construyendo muy cerquita un aeropuerto es patrimonio de la humanidad está bien pero precisamente por eso quizá lo estamos poniendo en peligro sitios más cercanos como gaztelu en Vizcaya

Voz 6 09:02 bienvenidos a Roca Dragón nuestra reinos a Roca

Voz 1995 09:08 de

Voz 6 09:09 vamos sin aglomeraciones peregrina

Voz 1995 09:11 todos los fines de semana en fin algo estamos haciendo regular tirando a mal Pedro Bravo muy buenos días cerrar el proceso de gente

Voz 4 09:24 ah que bueno no sé si se puede que hay exceso de gente parece ser un hecho que gente haciendo muchas cosas en sitios muy concretos no que no sé si es tanto exceso de gente como exceso de infraestructuras no en lo que ha sido contando tú al final todo es una cosa son de infraestructuras hacer un aeropuerto en el Machu Picchu es promover que venga más gente en el Everest llamemos la infraestructura digamos a los pases que se porque se paga un dinero tanto los gobiernos de Nepal lo de China por por hacer esa escalada están aumentando y se podría limitar no entonces al final hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas está muy bien pero no tenemos que pensar que eso es una cosa sólo natural sino que hay un un un asunto económico de modelo económico detrás que tiene muchísimo que ver y que hay que hay que hablar sí

Voz 1995 10:12 debemos hacerlo y además un día como hoy cuando pocos días comienza lo que antes era la temporada junio era si habría temporada Oraya las temporadas son mucho más largas Pedro Bravo es periodista es autor de libros como exceso de equipaje oficiosos con b viciosos lleva muchos años preocupado por nosotros y por los sitios donde vivimos hasta convertirse en una de las personas que con más sensatez reflexiona sobre la relación entre nuestro modelo de turismo estos derechos sociales nuestra movilidad también el futuro de nuestras ciudades tú tienes que se cierre la plaza de San Marcos de Venecia o realmente pongan tornos para limitar la afluencia de de gente

Voz 4 10:48 eso es eso es las complejidad bueno gracias por otorgar dicho de mí no sé si es verdad mira

Voz 1995 10:54 esa es la que aunque no lo sean Algaida decirlo parar el bueno

Voz 4 10:57 porque es viernes también viernes me viene muy bien salir de aquí así de con la autoestima te cuenta cuando yo lo de Venecia cuentan poco esas complejidades decir poner tornos eso creo que fue del del del año pasado poner tornos en la plaza de Venecia en en Venecia en un lugar donde la gente de la ciudad se queja de que está dominado por el turismo es decir interrumpir el paso no sólo de los turistas sino también de la propia gente de la ciudad tiene sentido pues igual lo que tendría sentido es dejar de dejar pasar cruceros en la ciudad no sólo grupos de Grozni que es una ciudad que tiene grandes problemas también como Venecia ha limitado el número de cruceros a dos al día que sigue siendo una barbaridad porque eso significa entre diez mil y lo quince mil personas al día bajando a la ciudad pero los ha limitado no veneciano ha terminado de limitar los siguen pasando grandes cruceros por el Gran Canal etc etc entonces lo de poner tornos da siempre como que es la sensación de que de poner una cosa que Seve pero que realmente no cambia nada no otra cosa que cambiaría mucho en Venecia es limitar los slots o los pases a los aviones en el aeropuerto más cercano eh pero al revés no se está haciendo de son hoy ahí entramos en las complejidades de quiénes son las competencias no igual la ciudad de Venecia lo está sufriendo pero las competencias del aeropuerto son del Estado probablemente y tal

Voz 1995 12:09 lean el el trasfondo de todo es la economía hacer nadie va a tomar una decisión que pueda afectar negativamente la marcha de de la economía este año cerraron si recordáis las Islas Feroe se durante un par de días dijeron hoy que no va a venir fue la mayor parte de los españoles conocemos cuando hemos jugado contra ellos en el fútbol pero poco más no hacen más ellas aquellos que nosotros cerraron las islas dos mil seis durante dos días cerrado por mantenimiento vamos a reordenar todo todo esto en cualquier caso debemos hablar del modelo turístico de ciudades en España ya tenemos en las cuentas de lugares que llega esta época del año es imposible estar es un poco esa frase manida la de ya nadie va allí porque siempre está lleno

Voz 4 12:52 ay ay ay tantos muy gracioso por ejemplo en Barcelona que hace años el turismo este año no pero en la encuesta que hace el Ayuntamiento el turismo es la la causa de preocupación mayor de los ciudadanos el turismo también es la causa de preocupación mayor de los turistas la masificación turística de toda toda la gente que va a Barcelona cuando les responden cuando responde la encuesta que le dan a todo el mundo dice a usted que le ha gustado menos de estos que había muchos turistas anda fenomenal

Voz 1995 13:18 pues así no es como lo decía mi abuela ningún borracho huele mal

Voz 6 13:25 bueno son fantástico yo yo yo yo propongo publica una guía turística titulado pueblos de España sin ningún

Voz 4 13:31 sí bueno viajar o estar en cola esperando su turno

Voz 1995 13:36 tras públicas la guía vamos a salvar a Rosa Márquez a buena ese lo mismo interés también Rosa buenos días

Voz 22 15:42 hola todos qué tal muy buenas noches bienvenidos alargó la Sergio qué tal estás bien tras rodilla ha estado mal pero las muñequitas no la pierde se cuando te pones a enchufar triples nueve Daimiel muchas mandarinas que siga que sigan cayendo tanto está muy rica Marta sino me dices

Voz 6 15:57 lo contrario cuanto restará si ya puedes ir no abandonó el Real Madrid ante la mirada de

Voz 10 16:06 esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias Soraya

Voz 0175 16:10 no no no no

Voz 6 18:28 con Toni Garrido pensemos esto

Voz 1995 18:30 desde que llegue la temporada

Voz 28 18:32 ni siquiera la temporada Juli

Voz 1995 18:38 el venga mucha gente trabajaba esos meses pues buscaba otro tipo de empleo después la temporada dura nueve meses o todo el año en algunos lugares si hace que muchos sitios del mundo no sólo aquí allá aglomeraciones atascos humanos con el Everest como les contábamos estamos con Pedro Bravo que es periodista autor de exceso de equipaje y una de las personas más sensata reflexionando ahora mismo sobre nuestro modelo turístico así que piense cómo está el tema Pedro estas ciudades soportaría en estas cuando hablo de esta es la nuestras soportarán un incremento como el que estamos tiene ahora de visitantes dentro de cinco diez quince veinte años

Voz 4 19:16 bueno estamos viendo cómo lo están soportando a duras penas no cuando hablamos de ciudad tendríamos de entender que la ciudad no es el espacio físico sino es la comunidad de personas que viven en ese espacio físico entonces el problema es que está viendo ahora de viviendas relacionadas no sólo con el turismo pero en parte con el turismo con la viendo a su turístico demuestran que es muy difícil de soportar porque los precios que están alcanzando las viviendas son difíciles de soportar para nadie provocan que el aumento de precio no sólo en las zonas turísticas sino digamos en todo el área metropolitana el tema del derecho al descanso o el derecho al uso al espacio público también está siendo difícil es decir las ciudades en las que por ejemplo llegan cruceros y desembarcan treinta mil personas en un ratito invaden la ciudad pues hace muy difícil convivir con otro tipo de de modelos económicos también y con modelos de vecindad que no necesariamente económico no al final una ciudad se define por la si da la diversidad de personas la diversidad de usos de la ciudad la diversidad y también de sectores económicos en las ciudades no vivimos sólo del turismo hay cuanto más turismo hay más ahoga a otros sectores económicos hilo que hablamos de que el turismo da dinero pero es bueno beneficioso económicamente también habría que empezara debatir si es verdad del todo no

Voz 1995 20:24 de hecho los cálculos saliendo a los cálculos los cálculos en nuestro país son caras el turismo supone alrededor del quince por ciento

Voz 4 20:33 bueno entre dentro del doce y el quince del PIB si el yo más del once del del empleo del

Voz 1995 20:39 en general vamos hacia uno de los motores de nuestro país en dos mil nueve tras el estallido de la crisis tomó el relevo estaba la construcción que por entonces empleaba el trece coma siete por ciento de la gente tomó el relevo de abstención como el principal sector de de este país hay algo que no sé si estamos interpretando bien y es la libertad de movimiento poder ir donde de la gana poder actuar utilizando milite albedrío como yo quiera eso tiene muy mala solución ceder

Voz 4 21:07 en turismo se habla de capacidad de carga para tratar de gestionar digamos los los flujos de personas y es verdad que prohibir a la gente moverse está muy lejos de lo que cualquiera de nosotros nos parecería normal no y lo que sí está bienes tampoco fomentar que se mueva locamente a qué costes medioambientales y sociales no

Voz 1995 21:30 eh

Voz 4 21:31 en una ciudad es muy difícil poner una valla para que la gente no entre es muy difícil y eso Reed sería horrible pero sí podría haber me siente de verdad pensamos que tenemos un problema de afluencia turística de de turismo masivo igual podríamos tener menos aviones llegando a la ciudad a los avión eran una barbaridad estamos hablando de que las ciudades estamos haciendo cosas contra el cambio climático como como prohibir el tráfico reducir los carriles bici están llegando cada vez más aviones que además el consumo de las personas que vienen es como tres o cuatro veces más que el bosque el consumo de las personas que habitan el consumo de agua etcétera etcétera no entonces no se trata tanto de prohibir sino de ver qué costes sociales tienen las cosas costes sociales y medio ambiente Tales idealmente repercutir los de verdad no porque cuando hablamos de que el Tour viajes muy barato y por eso placa demandantes está moviendo nos estamos olvidando de que es muy barato porque cada vez se paga peor a las personas que trabaja en el sector turístico hablo de las personas que trabajan en hoteles hablo de las personas que trabajan en líneas aéreas low cost todas esas personas cada vez cobran peor es verdad que el turismo da mucho empleo en España pero habría que ver qué empleo no en en Miquel Puig que es un economista catalán tiene tiene estudiado como la renta per cápita de Baleares Lleida eh es completamente inversa o Baleares se dedica al al monocultivo turístico iba cayendo sobre ETA per cápita Lleida que se dedica al sector agroalimentario va subiendo está el tema de los Larios que decíamos antes que está muy bien que la gente viaje más y que se mueva mucho dinero pero estaría muy bien repartir un poquito más ese dinero en Estados Unidos la cadena Marriot que es la gran cadena hotelera del mundo los trabajadores acaban de hacer una huelga y las pancartas decía Juan Llop subían hace un trabajo debería ser suficiente los trabajadores de la mayor cadena hotelera del mundo con su trabajo en la mayor cadena hotelera al mundo no tienen suficiente para vivir

Voz 1995 23:20 pues es para pensar hablando de turistas te

Voz 6 23:23 porque el que llegó aquí hace tiempo se quedó bueno pero la gente que viene varios también el derecho de subida no yo creo que es es interesantísimo que hablando con que he hecho varios porque cuando entre tomó algo aquí en el centro y los amigos que tienen bares se quejan de turismo turismo de calidad más no es mejor mucha gente viene dicen personas botella de agua de grifo realmente no genera tanto irregulación del espacio de las molestias

Voz 1995 23:59 el hombre el tique de entrada es economía queremos que venga solo gente con pasta

Voz 6 24:04 bueno pero la idea de turismo es que vivimos de Turismo no han inventado turismo para para para hay ingresos lacio

Voz 4 24:11 la mimas que que venga al y a mí me da mucho miedo lo el turismo calidad de hecho suele ser una referencia de la precisamente de la gran industria turística como para contar una cosa cuando luego al final ahora mismo los hoteles de cuatro y cinco estrellas con mayo cuando tienen más rentabilidad por habitación que nunca y mayor ocupación están pagando menos con casos trabajadores pues si esos turismo de calidad de calidad para quien no yo creo que lo que tiene que ser es una distribución mejor de de los ingresos económicos pero meter digamos meter un filtro de que es calidad y que no es calidad a mí me da un poquito de miedo una vez esa gente la gente es diversa un rico puede ser tan cutre con pobre instó dejar la habitación de su hotel de cinco estrellas hecha unos zorros para que la camarera de piso trabaje además no a Melo el turismo calidad me da mucha pena yo creo que el problema no es el turista no deberíamos ver el problema al igual que no deberíamos cargar nosotros con el peso de la responsabilidad no deberíamos el problema al turista como uno deberíamos ver el problema en la gente que vive en la calle no deberíamos el pleno en las personas sino en el sistema que está creado hoy como está distribuido ese modelo con

Voz 1995 25:08 no está tan claro una noticia Islandia es muy reconocible cada vez que aparece un tema de la crisis aparece Islandia como icono de lo que no hace meses que pusieron su dinero en otros bancos pues Islandia apostó durante la crisis financiera puesto prácticamente todo el turismo esta semana hemos conocido que quebró está quebrando su línea suero línea low cost llama amagó lo que supone que la economía del país con el quiebre de esa aerolínea en lugar de crecer uno coma ocho por ciento El País con el que vendrá con Bella se contraerá un cero coma cuatro por cien en Islandia por cierto ha aparecido en todas las temporadas dejó de todas esa apuesta por el turismo tiene que ver con con esa serie también era apostaba el turismo en algunos casos como este concretamente no es apostar a caballo ganador

Voz 4 25:57 bueno y cuando vas a la ruleta la ruleta vas al casino y apuestas todo a un número dos en el que sabe de estas cosas pues vamos no lo hagas Ready distribuye un poco tu tu gasto tu inversión no en la economía pasa lo mismo que ha hecho Islandia Islandia como tú bien contado con su crisis gigante económica e es un país muy pequeñito que producía muy pocas cosas el el PIB relacionado con el turismo en Islandia hace diez años era en torno al tres al cuatro pues está bien pero ahora mismo es va más del diez tampoco como en España no en un lugar muy pequeñito Si vas ahí verás que antes era Carlos qué personas han aprobado además turistas que carneros que como esto son personas por supuesto la gente que tenía granjas está haciendo lo que está ocurriendo su economía se está volcando absolutamente todo al turismo un trece por ciento el PIB ya estamos hablando de casi una dependencia muy alta España también te una dependencia muy alta el problema es que cuando hay un bajón que puede ser en el caso de Islandia porque un volcán está ya porque una aerolínea eh quiebra o por cualquier otro motivo geo estratégico sube el petróleo que puede pasar en cualquier momento eh tu dependencia Itu economía dependiente va sufrir más no yo creo que este es tonos poderlo podríamos trasladar exactamente iguales año

Voz 1995 27:06 los datos son muy parecidos si es que está en un papel de fumar una economía que depende del criterio de que alguien decida pasar sus vacaciones unos días eh contigo Si la revolución José Pedro no ir a sitios si la revolución después de todo lo que hemos vivido históricamente por todos los procesos violentos e intelectuales que ha pasado el hombre fuese

Voz 12 27:31 no ir quedarte en casa yo eh

Voz 4 27:36 me parece que puede ser muy revolucionario es el derbi

Voz 6 27:38 el derecho en la quietud ni como cosa revolucionarios

Voz 1995 27:41 venga la barricadas al sofá quédate

Voz 6 27:45 sí o o aquí en España los lugares donde no hay gente precisamente para el que la economía en España va hacer

Voz 4 27:53 bueno la lo que cuenta es el molino en el libro tiene mucho que ver con el mismo ese don del que habla al final es la gente se va a las costas y deja digamos un espacio que la verdad que está vacío está muy bien aunque lo que debería también estar lleno de oportunidades también económicas no yo sí creo que hay una en en lo individual y esto no son cosas que se pueden arreglar desde lo individual sino cosas cosas de procesos colectivos políticos pero lo individual seis es en parte revolucionario no ir donde hay que ir es decir la Iglesia la obligación hay al final el turismo es una forma de consumo si yo os digo chicos este fin de semana me ayer a un centro comercial voy a comprar en todas las cadenas de ropa barata del mundo voy a comer en todas las cadenas de ropa barata de del mundo

Voz 1995 28:30 todas las películas barata del mundo es decir

Voz 4 28:32 Pedro estás hecho un desastre que estás haciendo con tu vida no mola nada si os digo que este fin de semana me voy a Berlín me voy alojar en un una vivienda turístico voy a hacer el el autobús hito turístico en sacras Buddy Holly Pedro qué bien como viajas no finales lo mismo es consumo compulsivo proclamó tenemos derecho al consumo compulsivo yo creo que no tenemos derecho a resistir unos a la obligación de consumir compulsivamente que volvemos bueno Carbonell

Voz 1995 28:57 sí porque finalmente el turismo que se ha convertido la ocupación favorita de tanta originalmente tenía que ver con abrir tu mente cambiar por dentro hacerte más libre más grande pero luego se días viajando claro yendo a un atasco a la plaza de San Marcos en Venecia no sé muy bien cómo va a librar tu mente

Voz 4 29:16 lo más sintomáticos como hemos empezado hoy en un atasco al Everest qué narices sólo puede hacer check in de que de que ha subido las la montaña en el mundo pero insisto no pues no pongamos la carga de la culpa a las personas que lo hacen está bien que nosotros decidamos no hacerlo y no sufrir atasco sin el Everest y tal pero bueno hay que ver si esos modelos económicos que están llevando gente a todos sitios realmente nos están beneficiando que en lo personal dice oye pues si yo por ejemplo que vivo por el centro de Madrid al final es que todos los centros de las sedas empiezan a aparecer

Voz 1995 29:48 todos son iguales

Voz 6 29:51 importante porque el turismo es muy importante para España turismo vale pero qué tipo de turismo como reclamos

Voz 1995 29:58 en una conversación que debería preocuparnos que debería estar en la mesa porque es un modelo productivo muy importante muy relevante nuestro país pero también define muy bien la sociedad en la que vivimos en quiénes somos y cómo nos relacionamos unos unos con otros Pedro Bravo ya les decía yo si es que es muy bueno Pedro Bravo es periodista es autor de varios libros muy interesantes esa es mi que ayuda a reflexiona sobre lo que se nos viene encima la temporada turística que empiezan unos días vamos a oír más paralelamente si quieres huir de eso va a ser otro sitio donde también va a haber gente poco inconveniente tan Pedro Bravo sigue escribiendo y sigue reflexionando muchísimos muchas

Voz 4 30:35 veces a vosotros

Voz 35 35:13 de la moda

Voz 1995 35:14 lleva varios días hablando sobre la ropa la ropa concretamente que llevaba Madonna el otro día en el Festival de destrucción que llamó mucho la atención seguro que lo han visto es una mezcla entre Juana de Arco actor parche de fatal eso sí en el diseño como en tantas otras ocasiones será de uno de los modistos más importantes más respetados más solicitados de Jean Paul Gaultier hasta donde sabemos él no tuvo nada que ver con lo de la afinación la dermis a Mister tanto que es un yo la carretera muy buenos días Lola Carretero estuvo ayer con Jean Paul Gaultier muy buenos días suerte no pues sí la verdad siempre es previno

Voz 1298 36:05 a los cerca y además a mí me trae recuerdos bonitos le divertía recordaba que yo hace veintidós veintitrés años estaba en otro jurado que le dio a él el premio la Aguja de Oro español al mejor diseñador internacional que premia híper prestigioso que habíamos dado Armani Versace Atom IDC es verdad estamos igual digo sobre todo tú estás estupendo bueno le hacía mucha ilusión y y la verdad es un privilegio es tener a una figura adelante inteligente brillante muy generoso

Voz 1995 36:35 que supone la figura de Jean Paul Gaultier en el mundo de la moda

Voz 1298 36:38 Paul Guti es un referente realmente cultural no sólo ya la moda en Francia es un dios porque ha aportado cuando nace en el año setenta y ocho setenta y nueve que empieza con una un anuncio en un periódico francés que el que dice abstenerse no no abstenerse caras y figuras raras busco modelos para el desfile ha desfilado muchas veces con gente alta baja Korda mayor canosa y posiblemente fea dice que él siempre quiso la unión de la diversidad su ropa es un espectáculo pero ha aportado bueno es un es un icono del espectáculo y la cultura popular todos hemos visto algún Jean Paul Gaultier pobre por nuestras vidas todos recordamos ese sujeto Ador y ese corsé sobre todo lo sacó del olvido para ponerlo en el cuerpo de Madonna no aunque no nos demos cuenta

Voz 1995 37:34 aunque a simple vista parezca que no el trabajo Jean Paul Gaultier lleva años presenta nuestras vidas forma parte de nuestro universo visual de los referencia a Almodóvar esto sus diseños

Voz 1298 37:44 el primer cuyas en espectáculos

Voz 1995 37:47 escenarios cuatro décadas creando este fin de semana perdona que estuviste con él tendrías escalas de lo que ocurrió el fin de semana este fin de semana lo de Madonna ha sido

Voz 1298 37:57 llamativo por lo menos es llamativo por varias cosas como todo Mabel corte que hemos sacado pues eso cantaba como el peor de los peores aspirantes pero bueno soy decía él ya le encarga el vestuario de los cuarenta y cinco bailarines de del del espectáculo más el suyo el cantante solista que me acompañaba estuvieron varios meses trabajando le pregunté justo en la cena que se había sido complicado difícil ella está un poco complicada porque vio bueno nos cuenta qué pasa con ese diseño hecho a medias

Voz 37 38:34 a sabes que Elia sabe muy bien qué quiere con esto que se ha pasado a la Allegro Fillon ha estado como un poco en la continuación que he ido con él ya en Alperi Metropolitan que la canción de la que preveía un poco como una da un Joan of Art con una armadura que desde mitad lo eco en un hábito le él ya que quería hacer de nuevo que cuesta o momento pero en un modo más gótico más negro más da

Voz 1995 39:13 está contento dos de trabajo

Voz 1298 39:15 pues a medias porque del nos cuenta que la noche anterior ella dos de antes dice que el cantante que va a su lado es más alto lleva más brillo iba va a haber más que quiere más lentejuelas quiere más extrañas quiere más hice tienen que pasar toda la noche para que veas lo que hay detrás de un gran espectáculo pegando lentejuelas y retocando todo el traje para que ella brille Madame aún no se tuvo contenta y se puso encima una bata de una diseñadora turca porque todavía le parecía poco en fin dice que complicado

Voz 37 39:48 no está tu como al inicio ha previsto porque Elia ha visto un momento el subo compañero Juanjo sí que contaba con ella cuando el viento ha visto que él era más Lucent más luz que al final la noche Antena es hemos punto son cristales son non era exactamente como era previsto

Voz 1995 40:15 probablemente Madonna no conocía el cantante con el que canto a esta noche anterior porque no lo había visto si lo hubiera visto no haberlo

Voz 1298 40:22 sale a lo mejor pero bueno bailes pero la puesta en escena era espectacular es verdad ella sabes que ha colgado un vídeo inmediatamente las redes editado y corregir

Voz 1995 40:30 o que han cuando ven que dice que dice Jean Paul Gaultier sobre sobre estos tiempos

Voz 1298 40:37 dice que que él desde pequeño le preguntábamos que si era sido tan polémico tan controvertido aguantado tanto al que llamaban enfant terrible de la moda francesa dice yo ya eso lo tengo pasado pero me alegro de que aquello que yo vi que tanto problema me trajo de la diversidad de vestir nombres de mujer de de de que que el tiempo avanza hoy avanza por ahí todavía decía que quizá queda tanto por recorrer

Voz 37 41:04 estoy muy contento de vender que cuesta fue esa actuales que que había pensado es una continuación pensó que no quiere decir que completamente en la vida normal que cuesta libertad total pensó que hay también de reacción de acuesto pero pensó que la diversidad ahí está tu mucho progreso acuesto

Voz 1995 41:28 el caso es que Jean Paul Gaultier es ahora eso es un empleada de una firma española

Voz 1298 41:32 es curiosamente bueno durante desde el catorce de las gestiones de compra de sus licencias de perfumes que han sido Le mal recordamos todo a Jean Paul Gaultier en ese perfume el busto de lo del marinero con un frasco no que que el primer perfume que edita como pensando en hombre mujer en homosexual Gay en quien elija que no pues ha sido durante quince años uno de los cinco perfume más vendidos del mundo esto lo compra Puig pero hasta los diez año diecisiete compra su empresa de de alta costura bueno hoy es una de las firmas de moda de una firma española muy potente y que le va a relanzar absolutamente aunque él tiene otro mundo en el espectáculo

Voz 37 42:13 es un casamiento viento es así está muy bien muy bien estoy muy contento de estar Cornelio se seguro que sí

Voz 1995 42:25 bueno lo lo importante lo relevante es que Jean Paul Gaultier está aquí para participar en un jurado donde ante también han estado para elegir el justo un ex quién es el siguiente sobre eso que que podemos contar sobre porque ya tenemos el nombre y además creo que vamos a poder hablar con ella sobre la edición de este año del Premio de de jóvenes

Voz 1298 42:45 es un cura que se trabaja tanto nos hemos reunido horas y horas y quitando quitando quedan tres finalistas y luego te presentan todo se trabaja mucho y que me gustas que es muy serio porque la dotación económicas muy serias son cien mil euros que dona Inditex que no está mal y además un año entero de cobertura de toda la editorial condenas que tampoco está mal entonces le cambia la vida Iggy bueno pues este año había tres personajes muy diferentes tres Nos hubiera gustado veces como reunirlos

Voz 1995 43:14 por qué el segundo

Voz 1298 43:16 o no recibe nada bueno pero teníamos una ese empatados ha trabajo mucho Jean Paul Gaultier lo bueno es que él no viene sólo a comunicarnos quién gana el entrevista a cada uno de los finalistas los B B su trabajo su presentación su prototipo toca las prendas y luego decide sólo podría desempatar en el caso que pero es un voto más y eso también da mucho de la de la calidad de del voto no

Voz 1995 43:43 bueno el premio es quizá en estos momentos el premio más importante de moda que nuestro país y se concede además a diseñadores emergentes Carlota Barrera muy buenos días Carlota es una joven diseñadora con tanto talento tanto talento que el jurado ha decidido que ella es la siguiente

Voz 12 44:03 enhorabuena Carlota

Voz 1995 44:06 si bien y cómo cómo reaccionan cuando te enteras de que ese premios Patti

Voz 38 44:12 pues bueno el primer momento no no me lo podía creer no sé si estaba Mi cuerpo me veía desde fuera tengo encima emocionadísima corto poder recibir un premio tan importante el apoyo de de todo ahora es la institución tan tan maravillosa

Voz 1298 44:28 Carlota has dormido esta noche sólo la Carretero

Voz 38 44:32 la Lola no mucho todavía me que me me hubiera más nervioso

Voz 1298 44:36 aseguró que ha vestido de fiesta porque la fiesta de un ambiente muy bonito tú estabas dispuesta ya ya llorar tranquilamente

Voz 1995 44:43 hago algo habrás celebrado es verdad que se vale

Voz 38 44:47 poquitas despertó este viernes con

Voz 1995 44:49 cuando te gracias a nosotros sabiendo que que ha recibido yo que eso es el galardón más importante que da la moda y además lo hace pensando en el en el futuro además es viernes cenó manda Un premio es viernes es es decir que las cosas se pongan mejor Carlota

Voz 38 45:04 sí totalmente

Voz 1995 45:06 es un trabajo que a ver Carlota

Voz 1298 45:09 la es tiene bastantes singularidades porque es muy joven oyendo cumplió treinta años faltan algunos todavía es muy muy de aquí pero vive allí osea trabaja en Londres y con una visión muy internacional desde allí ha creado la empresa como unas referencias españolas quiero decir que es una mujer que diseña para hombre que no es muy frecuente tampoco en el panorama es muy difícil innovar pero tienen una sutileza una delicadeza de ropa unas líneas muy puras un trabajo muy hecho un respeto por la sostenibilidad de los materiales que usa es decir es una prenda que cualquier hombre chico entre veinte y cuarenta y cinco cincuenta años la podría poner feliz el ojo que también os gusta a las chicas y bueno que cambia como decía Toni en este viernes que sabes que tienes el proyecto concedido que va a cambiar desde Londres tu pequeña empresa

Voz 38 46:01 pues bueno desde el principio yo creo que el el objetivo ha sido formaron formar un buen equipo de profesionales que que puedan apoyarla marca el puedan proyectarla de Marbella interaccionando entonces bueno sería desde el principio sin sin tener nada me rodeado de gente maravillosa que ha apoyado el proyecto sí ha trabajado conmigo pues un poco por amor al arte yo creo que este premio es es el primer paso esto es poder hacer la gente que que está conmigo me había logrado Azón sino sino también por su puesto en el equipo valor a todo lo que hacen

Voz 1298 46:38 recordamos que tu referente era muy años setenta en los setenta limpios en los setenta fresco lo los ochenta la cuerda natural lo los sigues pensando en hacer una moda comprometida con con una serie de condiciones de tejidos y de pagar a tu gente como tú dices

Voz 38 46:57 sí yo El propósito principal es bueno hacer una hacer prendas con respeto respetando la figura masculina respetando las prendas que sean cómodas que habían llevado él es que son divertidas y que sea un poco el reflejo del concepto que que nosotros trabajamos una de estudio

Voz 1995 47:14 porque este material

Voz 38 47:17 sí ir buena mano de obra

Voz 1995 47:19 pues Carlota vamos a dejar que hoy bueno no hasta el lunes disfruta del premio ya lunes nos ponemos a trabajar y pensamos en todo eso pero disfruta del premio disfruta de de este momento en la vida creo que días como hoy hay que Fele hay que festejar hay que celebrar llama todo el mundo que tengas que hacer pero disfruta muy muy Ignacio André

Voz 38 47:37 yo que estoy recibiendo que todavía no me lo creo

Voz 1298 47:39 merecido Carlota lo has trabajado muy bien nos has conquistado así que disfruta lo oí disfruta de Vogue

Voz 1995 47:46 también Carlota barreras la ganadora de la última edición del Premio Hudson ex de Vogue enhorabuena muchísimas gracias y Lola miembro del jurado que ha concedido sobrino junto a todo voté con si no está nada mal no la muchísimas gracias gracias a vosotros puesto contando

Voz 1995 51:37 pues sí venimos de Jean Paul Gaultier con con Lola ahí vamos a seguir en este sofisticado sofisticado en el que vivimos si vamos a estar a la altura de de este viernes con estas analistas en Londres encontramos como siempre la capital del mundo al inglés una periodista de altura en Marruecos muy buenos días

Voz 43 51:56 días en Miami capital del mundo hispano

Voz 1995 51:58 no la gran Marcela Sarmiento Marcela muy buenos días

Voz 44 52:01 qué tal buenos días estamos a la altura entonces de Lola Carretero Tony bueno espero hacia que os voy a contar

Voz 1995 52:09 no sé si habéis esto agárrense a sitios agarrar que decimos siempre esta semana la reina de Inglaterra ha ido al supermercado Ojeda cuerpo mutua sí lo que faltaba en la cocina Asad estoy yo creo que es la leche un desafío al resto de casas reales a la española por ejemplo para ir al Mercadona no sé qué están esperando

Voz 6 52:35 esta semana cumplía ciento

Voz 1995 52:37 cincuenta años la cadena de supermercados se presentó la reina de de Inglaterra la reina Isabel Emma

Voz 43 52:46 sí sí estaba un poquito fuera de lugar porque no entendía muy bien eso de escáner pero por lo menos iba con el bolso es en el que dicen que no lleva dinero que sólo lo lleva para transportar y no tuvo que pagar nada pero es una nueva imagen de de la realeza están yendo a la jardines con los niños el príncipe Guillermo con su esposa y están intentando hacerse un poco más de del pueblo si quiere llamarlas

Voz 1995 53:14 a eso se consigue yendo al supermercado bueno