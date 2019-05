Hoy por Hoy (24/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once de la mañana las diez en Canarias viernes pero la vida sigue el resumen de noticias esta mañana con Antonio Martín Antonio días

Voz 0228 00:11 buenos días Toni Ada Colau Ernest Maragall debaten a esta hora en la SER en Cataluña cara a cara entre la actual alcaldesa de Barcelona y el candidato de Esquerra Republicana a dos días de las elecciones municipales hasta el momento Colau ha defendido su gestión en la lucha contra el fraude fiscal o para hacer frente a la subida del alquiler mientras que Maragai la acusado de ambigüedad en relación con el proceso independentista veamos que más están diciendo Barcelona Monica Peinado bon día

Voz 1600 00:33 bon día Ernes Maragall ha acusado Ada Colau de haber generado muchas expectativas y no haberlas cumplido por ejemplo en vivienda donde Maragai asegura que estamos mucho peor que antes de la llegada de los comunes a la Alcaldía pero Ada Colau insiste han hecho más que otros gobiernos ya ha reprochado a Ernest Maragall que cuando estuvo en el Ayuntamiento y también ahora en con el Gobierno de la Generalitat no hiciera más

Voz 1 00:54 eh

Voz 2 00:55 mucho ruido ocasiones es estén pichón

Voz 3 00:59 que no no yo no yo

Voz 2 01:02 ven habita no presuma de que estamos bien en vivienda

Voz 0228 01:13 por lo demás en hora y media se vuelve a reunir la Mesa del Congreso después del informe que ha encargado a los letrados de la Cámara antes de decidir sobre el futuro de los diputados independentistas que están en prisión preventiva antes incluso de conocer la decisión y lo que diga el informe el líder de Vox Santiago Abascal ha confirmado hace unos minutos que su partido trabaja ya en acciones legales contra la presidenta del Congreso contra Meritxell Batet por no haber suspendido aún esos disputa

Voz 1171 01:35 a la señora presidenta del Congreso está más cerca de merecer el reproche penal que el reproche político en realidad de merece ambos

Voz 0175 01:43 por haber

Voz 1171 01:44 aceptado esas fórmulas de juramento que son un auténtico fraude de ley por negarse a a la suspensión de los políticos presos creemos que merece no sólo que se pida su dimisión sino que se estudian las acciones legales pertinentes y en eso está Vox en estos momentos

Voz 0228 01:58 la policía ha detenido a cinco personas por su presunta relación con los incendios tanto de los juzgados de Ibiza como de un edificio ocupado en la isla en este último además murió una mujer según los investigadores en el primer caso trataban de destruir pruebas y en el segundo de vengarse de uno de los residentes en ese inmueble Ibiza Lola Vera

Voz 4 02:14 incendiaron los juzgados de Ibiza que están totalmente paralizados desde el mes de enero después hace sólo una semana prendieron fuego a un edificio ocupado por unas ochenta personas muriendo en ese siniestro una de ellas y lo hicieron por venganza eso es lo que dice la policía de las cinco personas detenidas una sexta está siendo investigada en el marco de la llamada operación Themis por su relación con estos incendios según la policía entre los arrestados están los dos presuntos autores materiales de ese fuego que contaron con la colaboración de miembros de un grupo organizado además de los dos incendios la Policía destaca que se han podido esclarecer varios robos con violencia y fuerza así como múltiples conspiraciones para delinquir la operación continúa abierta

once y tres diez y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1434 03:03 la Policía Nacional ha detenido en la capital a un hombre de cincuenta y seis años por abusar sexualmente de un chico de quince con síndrome de Asperger la Policía destaca que el presunto agresor ha sido arrestado gracias a la valentía de la víctima y de su familia Teresa

Voz 1933 03:16 el hombre contactó con el menor que tiene una discapacidad del treinta y cuatro por ciento en la calle porque acostumbraba pasear solo por el barrio al principio el chico contó a sus padres que se había encontrado con unos amigos pero la madre notó algo extraño y finalmente consiguió que le dijera la verdad el agresor le había parado por la calle diciéndole que su cara le resultaba familiar y que conocía a sus padres le llevó a su domicilio donde le realizó tocamientos le dijo para que no contara nada que eran amigos en secreto y que podría decir que estaba con compañeros del instituto el menor había concertado una nueva cita con el agresor para días posteriores gracias a su colaboración y valentía subraya la Policía Nacional los agentes consiguieron identificarlo y detenerlo

Voz 1434 03:54 el último día de campaña en Madrid el candidato del PSOE a la Comunidad Ángel Gabilondo ha advertido aquí en la SER de que el cambio climático debe ser tratado como un asunto transversal a todas las políticas y ha destacado sus políticas en movilidad

Voz 0175 04:06 queremos que la frecuencia sea pues de tres minutos no puede ser más en horas puntas en líneas importantes creemos que el abono de los niños hasta catorce años creemos que hay que hacer un abono social desde luego hemos calculado que esto puede costar unos doce millones de euros creemos también que cuando hay un problema de un exceso de contaminación del metro debe ser gratis yo he estado en algún lugar donde cuando hay un problema de estos en metro no se cobra tenemos que saber que esto asunto del cambio climático es decisivo

Voz 1434 04:35 Manuela Carmena ha advertido de que el voto a Carlos Sánchez Mato puede perderse puesto que las encuestas no dan a la candidatura del concejal ninguna representación en el Ayuntamiento hilo pide para Más Madrid

Voz 5 04:44 lo más importantes es saber que la unión del voto la concentración del voto es lo único que garantiza que no haya un gobierno de extrema derecha

viento de Madrid dieciocho grados en el centro de la capital

sí lo que pasa es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:54 es que están tirando un grupo de niños guapísimo hicimos en estos momentos al estudio y mirad chicos sino estudia es mucho vais a acabar como este señor de que amigo así que parece que estudia estudiar mucho portados bien hace todos los deberes esto es un micrófono todas las aquí la gente te te oye así funciona muy fácilmente pero técnicas insisto tiene vais a estudiar

Voz 11 06:18 si bien mucho

Voz 12 06:20 sí porque si no acabe como el foco que es una cosa terrible vale

Voz 1995 06:26 quién ha dicho que no vale que no que no hay que estudiar dice el otro Ése es el de Economía claro lo que le interesa es que no Estudis mía hay Javier Álvarez dice no estudié porque sino no sabría más que yo entonces no no vendrá Laila contra las noticias porque saben más que los de la noticias en fin estáis contentos gusta la radio bueno pues de todo se sale hijos no os preocupéis gracias por venir esta mañana eso las once y seis minutos una hora menos en Canarias es hora de irnos a Boston para despertar Javier Limón

Voz 9 06:56 y Limones

Voz 1995 06:59 no no te tiro estáis en vuestra casa

Voz 9 07:02 es como saben uno de los mejores productos

Voz 1995 07:04 ah sí Compositores Musicales del planeta y es profesor de la Berklee College of Music en Boston Javier que yo no sé si decirte buenos días buenas madrugadas

Voz 6 07:13 bueno ya me puede decir buenos días porque por primera vez en el año e te cojo el teléfono de día era hay luz hay luz es hay lupa bastante luz además pues a que que muy bien

Voz 1995 07:27 llega el buen tiempo qué tal todo por ahí por Boston

Voz 6 07:31 muy bien de todo perfecto el el el clima maravilloso oí bueno ya sabemos que está eh esto es como Juego de Tronos una ciudad dura dura dura en invierno pero pero ahora ya me siento llevar ya con dragones alrededor esto ya empieza a tener un un clima agradable y en verano en primavera es una acción la donde la el a la energía estudiantil nos hace volar

Voz 1995 07:53 sí es una de las grandes ciudades del mundo en número de habitantes estudiantiles quería comentar contigo Javier ayer conocimos una una noticia no es nueva pero no es la que ocurre menos de muchas de los herederos de Winnie Houston han llegado a un acuerdo con su discográfica para revivir al artista unos meses el universo de la cantante norteamericana tratará de conquistar el mercado con un disco inédito un musical y una gira en holograma siete años después de de su muerte lo del holograma tuve vejes que hasta eso está logrado

Voz 13 08:33 o lo Grama no está o no necesita o logrado pero desde luego

Voz 6 08:39 bueno a mí no me ha gustado mucho pero tiene su gracia o me me me da un poco el análisis por un lado es un poco eh frío no que que siempre está estas vueltas estos regresos pues vengan de la mano de un interés financiero básicamente quizá la motivación pues no no es la más adecuada hablando de música de arte yo recuerdo que desde la bando con Joan Manuel Serrat cuando grabamos desgravar disco Le digo bueno y qué hago con esto del disco duro me hice borra los borra lo todo que para asegurarse que una vez que se vaya dentro de cientos de años bueno pues pues no no quede nada no hay nadie pueda con con la con la la exigencia del nivel que estos artistas supervisan su trabajo es muy difícil que posteriormente alguien puede sacar material inédito una vez dicho esto sí es cierto que hay ciertos casos en las que en los que el fin justifica los medios y los que puede haber una tecnología qué mejor la música que antiguamente no existía no y en esos casos y si estas vueltas puede enterarse

Voz 1995 09:46 existe algún disco inédito de algún artista que merezca la pena

Voz 14 09:54 bueno sí claro por supuesto porque mira hay hay por ejemplo hay hay discos que se grabaron en tiempos donde donde no había por ejemplo máquinas para afinar un poquito la voz o máquinas para quitar un ruido a lo mejor de

Voz 6 10:12 ver qué pasaba cosas así no técnicas que hoy en día si existen entonces a lo mejor en su día no se sacaron estos discos por ejemplo de Camarón de la Isla por ejemplo de de músicos de blues etcétera que que hoy en día si se podrían sacar o incluso por ejemplo instrumentos musicales que no existían hace años que ahora sí existen por ejemplo a mí me encantaría escuchar a Camarón arreglado por James Blake no con música electrónica porqué no no yo creo que hay que buscar no no la revolución la revolución estos artistas como Whitney Houston tan revolucionarios sino su evolución no que hubieran hecho no como hubieran evolucionado y desde ese punto de vista se está bonito no

Voz 1995 10:57 bueno lo que no sabemos es si aporta demasiado buscar en un cajón una canción que dejó

Voz 11 11:04 sí yo me entiendo lo que es como dices es los intereses financieros sinceramente compatible con

Voz 9 11:11 L

Voz 6 11:15 sí simplificando es cuestión de coger una cosa que el artista no quiso editar editarlo ahora que está muerto para hacer dinero si es eso no

Voz 1995 11:26 pero son muchos casos empleo hemos hablado mucho del dignamente gente como Michael Jackson esa es una canción que él deshecho y que después apareció el noventa y nueve y apareció en un disco del dos mil catorce ocurrió con algunas canciones incluso duetos no con Michael Jackson y Freddie Mercury que incluía esta colaboración entre ambos artistas pasó también con con John Lennon recuerden en Nueva York en mil novecientos ochenta había trabajado en diversos temas para el álbum mil Carboni que debía haber visto la luz en el ochenta y uno y este era uno de los tíos el primero agradezco en los cajones de Jimi Hendrix desaparecido encontró trece grabaciones de estudio realizado entre el sesenta y ocho y el setenta diez de ellas nunca se habían escuchado antes

Voz 1 12:28 esto

Voz 1995 12:37 ocurrió hace poco en dos mil once desaparecería desaparecía Amy Winehouse es un disco extraño disco póstumo titulaba en tres tesoros ocultos que aquello había que llamar locos en canciones medio hacer no terminadas una de ellas es este dueto el grado de Amy Winehouse antes hombre

Voz 16 13:09 la es

Voz 17 13:12 de

Voz 18 13:24 la

Voz 1995 13:27 en la aparecía en el documental biográfico Caco monta hecho acompañaba ese documental sea album con grabaciones caseras ensayos poco raro mucho después descubrimos también aquí cerca Enrique Morente publicó se publicó el año dos mil dieciséis veinte años después de la publicación de Omega así un cantaor debe morir una versión de Leonard Cohen sí

Voz 19 13:57 no pero quién va a cantar

Voz 1995 14:07 Camarón Javier

Voz 16 14:11 tú te está más tiene algo que ver en este

Voz 6 14:15 claro es que todo depende estaba escuchando te con esta digamos este tono agridulce a día Tom hacer el repaso porque claro te queda una cosa como si que bonito pero coño

Voz 16 14:24 no están exactamente eso

Voz 6 14:30 yo creo que mira todo depende de cómo se haga no yo creo que sí hay gente como la gente de Morente no su familia estrella Enric osea Kiki Morente Enrique júnior y tal que que que que cuidan el el proyecto en este caso quién trajo a Camarón Paco de Lucía entonces Paco aprovechando la tecnología cogió unas piezas que antiguamente no se podía utilizar con Camarón vivo porque lo analógico no lo permitía ir gracias a lo digital pues pudimos escuchar un tema inédito yo creo que todo el mundo

Voz 1995 15:02 tienes que disculparme Javier tenemos una una última hora que nos hace si nos hace ir marcharnos rápidamente hasta hasta Londres Begoña hace muy buenos días

Voz 13 15:11 qué tal buenos

Voz 0137 15:14 la última hora es que Theresa May acaba de denunciar surreal

Voz 0273 15:17 después de casi tres años como primera ministra acaba de hacer una declaración al país ante la puerta de la residencia oficial de Downing Street y ha anunciado que cesará como líder del Partido Conservador el viernes siete de junio vamos a escucharlo

Voz 20 15:35 estamos esperando porque a Zlitan

Voz 12 15:49 dice el creía

Voz 0273 15:50 a partir de esa fecha se ha acordado

Voz 12 15:53 que el proceso para el comienzo de elección de uno

Voz 0273 15:55 colíder se produzca a partir del diez de junio esto quiere decir que Theresa May se marcha como líder del partido siete de junio pero se mantendrá en el puesto hasta que haya un nuevo primer ministro un nuevo líder del Partido Conservador eso puede llevar seis ocho semanas hasta entonces ella será primera ministra en funciones lo cual también significa este calendario que podrá recibir a primeros de de junio o como primera ministra al presidente de EEUU Donald Trump la declaración

Voz 3 16:26 conocido después de reunirse con el presidente del comité

Voz 0273 16:28 en mil novecientos veintidós Graham Brady que representan los diputados conservadores de a pie que amenazaban con presentar inmediatamente una moción de confianza contra ella si se negaba a hacerlo así pues Theresa May cesará como primera ministra como líder del Partido Conservador el siete de junio permanecerá en el cargo sin poder alguno hasta que haya un sucesor

Voz 1995 16:50 el mejor colocado al momento conocemos es Boris Johnson el ex alcalde y ex ministro en fin incertidumbre llega desde el Reino Unido confirmamos una noticia Begoña que ayer adelantaba la prensa ahí es la dimisión de Theresa May ya podemos confirmar ese extremo May dimite como líder del Partido Conservador abre la carrera por la sucesión en Downing decir en un momento curioso es probable que yo ya conozcan los resultados recuerden que ayer votaron los británicos es Falete órgano ya conozca el resultado de esa elección colegas era muy interesante muy interesante todo lo que ocurra a partir de este momento cualquier última hora

Voz 16 17:25 como siempre Begoña Arce muchísimas gracias esta es la

Voz 1995 17:29 dice que les adelanta la Cadena Ser a las once diecisiete minutos una hora menos en Canarias sigue porque Javier Limón por cierto

Voz 6 17:36 sí pues ya sabemos de quiere que hacer un disco el año que viene Theresa May

Voz 1995 17:41 una es una gira en holograma de Theresa May desde luego yo no quería escribirte sin hablar de ese extraordinario concierto

Voz 21 17:51 aquí

Voz 1995 17:52 en de ella

Voz 21 17:53 Clemente resume el espíritu

Voz 1995 17:55 el concierto que va a dar Javier dos noches dos conciertos en directo de en y eso en una noche sin final de la cantidad de gente que hay en el escenario todo eso

Voz 9 18:06 gente en ese cartel

Voz 1995 18:08 que en Los desayunos de Médico de familia eso lo sé mucho más e incluso se cuánto va a durar eso no hay nadie con criterio buena y buena voz que no esté ahí

Voz 6 18:17 pues yo creo que ese va a juntar al finado concierto la verdad es que tengo problemas para organizar el repertorio porque claro es

Voz 22 18:23 la Marisa Ainhoa Arteta Mala Rodríguez Pitingo Arcángel Clara Montes Kiki Morente es mucha gente pero todos vienen con tanto amor y tanta amistad a pasar una noche agradable que estamos muy ilusionados tu yo el ocho de julio Javier

Voz 14 18:41 gracias tonito un abrazo

Voz 30 21:54 capaces significa intenta mejorar nuestro útil ser capaces de compromiso solidario del once con las personas con discapacidad escucha en Hoy por hoy ser capaces Ponce seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 0137 22:15 las elecciones del pasado veintiocho de abril fueron las más exclusivas de la historia más de cien mil personas con discapacidad intelectual pudieron votar sin embargo este logro no queda ahí este veintiséis de mayo se dará un paso más por primera vez cuatro personas con sí Pedro me down serán candidatas al Ayuntamiento de sus municipios siguen el camino que abrió Ángela Bachiller que en dos mil trece logró ser elegida como edil del Ayuntamiento de Valladolid confía

Voz 31 22:42 Insulza insta hoy eh

Voz 16 22:46 emocionada ahora Susana Polo Jesús verlo

Voz 0137 22:48 dejó Carlos López Sáenz Blanca San Segundo lo intentarán en los municipios de Sevilla Cáceres Murcia Godella todos ellos aseguran sentirse muy ilusionados ante la oportunidad de visibilizar y defender los derechos de su colectivo consiguiendo dar un paso más hacia la plena inclusión

Voz 32 23:06 sí

Voz 16 23:08 lo que ha pasado

Voz 9 23:11 tienen previsto

Voz 23 23:13 hemos descifrado para la final Japón pues hay que hay que ir

Voz 1995 23:33 hoy frontón el garito en la serie juego de Tronos en el último plano Dragón ay se cuela un helicóptero aquí

Voz 1 23:45 es el suyo el helicóptero del se rumorea

Voz 1995 23:49 ya que fue él quién presentó a Malú Albert Rivera dicen que estuvo más metiendo atrás en contra Huawei hasta que el Convención es la persona que ha conseguido que le quiten a España en los seis puntos que nos dio Bielorrusia en Eurovisión agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 33 24:11 luego Horacio ya

Voz 34 24:12 deprisa si no nos lo que sí pero no pero es una risa nerviosa y por supuesto la tensión la

Voz 1995 24:19 profesor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días

Voz 34 24:24 muy bueno muy bueno si consigo monje muy arriba yo digo hombre ya ya cuando vi si cuando vienes

Voz 1995 24:33 sí mejor no no ya lo teníamos Price

Voz 34 24:37 vamos a meter lo mejor el problema de la semana anterior

Voz 1995 24:39 exacto antes de salir a nuestros aromático hay que piensa mucho en fin aquí les voy a dar un tirón de orejas pero bueno luego vamos voy a pena

Voz 3 24:49 no sé por qué boyas pero vamos a ver dice

Voz 1995 24:53 en cuántos ceros sacaba el número

Voz 3 24:55 factoría esa es la pregunta problemas un problema sencillitas vivir planteó se puede resolver utilizando el Wolfram Alpha usted los cien y con la exclamación que significa pastorear no en una décima de segundo te saca número entero con los desde Madrid vaya bien pero no es así lo que hay que hacer es resolverlo pensando ahí es donde está el problema que hay que pensar joder eso es una cosa pesadilla de pensar vamos a ver por de pronto sí sabemos lo que es factorías de cien uno por dos por tres noventa y nueve por ciento bueno ahí tenemos dos ex a patadas verdad bien lo que no tenemos lo que no sabemos si tenemos cinco suficientes porque dos por cinco son otras dando por digo cinco de acto cuantos dieces tengamos ya te lo digo eh cuidado de cuantos dieces tengamos serán ceros que están en números rojos Dante eh vamos a ver cuántos cuantos dieces tenemos dos es tenemos a patadas como he dicho pero cincos cuantos tenemos pues

Voz 11 26:03 el veinte por ciento veinte

Voz 3 26:08 veinte por cinco veinte procesos odien ya tenemos veinte cincos ahí tenemos veinte chicos es decir infractores claro pero además tenemos el veinticinco el cincuenta setenta y cinco decían que es también están en producto que tienen dos cincos uno ya lo hemos contado uno lo hemos contado

Voz 1995 26:27 si el otro es es que no hemos contado no

Voz 3 26:30 lo tenemos los veinte que teníamos más cuatro cuatro en total tenemos veinticuatro cero veinticuatro dos es veinticuatro cincos claro

Voz 1995 26:38 a ver si tengo que ir

Voz 11 26:40 respuesta que muchos oyentes

Voz 1995 26:44 respondido correctamente todos ellos JP eres Juan admite además ha habido cientos de respuestas centenares de Asunción Ribas también pero ojo mucha gente

Voz 11 26:53 querido profesor Letonía de dicho muchos ante la literalidad denunciado han dicho que acabara acabar sólo acaba en un cero

Voz 34 27:08 ya estamos tocando redes días también vamos a ver vamos a ver

Voz 3 27:14 no no voy a decir una cosa la pregunta en cuántos ceros a cabo cuántos ceros número y cuánto generoso acababa cuanto sostienen al final siquiera la literalidad del es que acaba con un bolso cero muy bien eso es tomarme Amir ahora mismo todo

Voz 1995 27:31 sí

Voz 3 27:31 vecinos y sólo por esto yo llamo Jaume vaya que lo siento mucho pues no no sí oiga

Voz 34 27:36 yo llevo voy también ahora mismo la pacto bueno vamos a ver

Voz 3 27:41 eh esto es un problema que está en un libro precioso que se llama círculos matemáticos es seguro seguro seguro el mejor libro de problemas matemáticos que sea publicado en el mundo se publicó en Rusia como consecuencia de esos círculos matemáticos rusos que ahora no explicarlo pero es un agrupaciones que hay en todos los pueblos con los niños más listos no sé si en ese entonces muy rápido pero no se preocupen entonces ese libro se tradujo al español yo lo tradujo una parte yo traté de la Real Sociedad Matemática Española SM y esto es una copia literal del desde

Voz 1995 28:24 el Opel déjeme saludar a Javier que está en Zaragoza y no sabemos muy bien para qué llamas Javier

Voz 3 28:30 qué tal buenos días buenos días o porque estás goza Zaragoza está estupendamente algo que es tanto lo dejó calentitos eh vamos a ver cuántos en Corbacho no sabe por qué por el Bierzo por el viento

Voz 34 28:50 para entonces bueno vamos con el pelo

Voz 1995 28:53 los enigmas que hoy plantea el señor Le donados

Voz 3 28:56 que el señor y la señora Pérez tienen seis hijos cada hija tiene un hermano cuantas personas forman la familia Pérez

Voz 16 29:10 muy bien por qué

Voz 3 29:14 he más oros uno ahí está el truco más seis hija al mal los dos padre suman en total nueve sí señor oiga por cierto usted entendió en factores los y los ceros en que acababa usted lo entendió

Voz 35 29:27 no no es mucho más es hacerlo

Voz 3 29:30 sí entendía o no porque aquí están intentando

Voz 1995 29:33 claro sí tiene seis hijas y cada hija de mi hermano no se ha hecho en nueve

Voz 3 29:38 segundo si Rubén está hablando más bajo que Juan Daniel habla mucho más alto que Juan está Rubén hablando más alto o más bajo que Daniela

Voz 1995 29:50 te lo voy a repetir porque éste tiene miga básica en Rusia Si Rubén está hablando más bajo que Juan Daniela habla mucho más alto que Juan estar bien hablando más alto o más bajo que Daniela

Voz 16 30:07 más bajos otro triunfo pero hay los dicha Bolero

Voz 35 30:11 llevamos no no está totalmente meditado porque es muy sencillo llevamos dos de dos

Voz 34 30:18 ha impreso una beca siguiente ahora ahora se ha acabado llamaba Javier Vega Javier que vamos a verlo

Voz 3 30:26 ah Lodge estéis buenísimo que hay que hacer para que a veinte agregando le uno nos del diecinueve qué hay que hacer para que a veinte menos al uno agregando al veinte Nos del diecinueve ya lo que alegría menos mal

Voz 1995 30:51 Javier muy contento lado estaba

Voz 36 30:53 sí

Voz 12 30:55 busca el puesto en el mundo clásico decir esto no no

Voz 34 30:58 te voy a decir nada o que entonces no tú me hace no claro que no hay tu pásalo

Voz 35 31:06 ya de es poner el palo el medio

Voz 16 31:11 sí señor sí señor terrible palos medio como

Voz 35 31:16 número romano hombre eso es lo has dicho antes

Voz 16 31:19 la serie pero para nada

Voz 1995 31:21 más de quiero ir muy rápido muy rápido la última manga el último apio

Voz 3 31:27 no es Alfredo ya Alfonso nacieron a la vez en el mismo segundos dieron a luz justo en el mismo instante sin el mango ninguna celebran cumpleaños el mismo día podrías explícame

Voz 35 31:39 porque utilizando lógica no nació bueno puedo

Voz 34 31:47 oiga no vuelva a haré hay que sacarle por la puerta grande pero cuando o cambia de nombre o no vuelva inconmensurable gracias vaya día llevamos hoy bueno pues nos queda el problema de la semana

Voz 11 32:01 sí vamos a plantear piensa mucho la semana que viene que es tremendo tremendo cuántos números de cuatro cifras tienen al menos una

Voz 1995 32:08 que sea el dos o tres y el dos o el tres

Voz 16 32:12 cuando los números de cuatro cifras tienen al menos

Voz 34 32:15 es que si el dos juveniles es tan sencillo como Javier muchísimas gracias señor vale hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 10 32:26 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 12 36:53 de qué estamos hablando

Voz 16 36:55 David de Jorge Mira Caixa yo la nuestro

Voz 1995 37:00 es por antonomasia el hombre que dice sí a cualquier comida hay por supuesto cualquier fruta tú eres muy frutero Seyfried

Voz 0477 37:07 pero a tope supuesto óyeme como todo Antonio Garrido qué preguntas me hace de año ya imagínate que te digo no no me gusta la fruta pues sí me gusta cómo está

Voz 1995 37:16 lo dice Jerez muy remitirá a mi

Voz 0477 37:19 que me encanta me encanta la fruta y además me gustan pedazo a sabe si si me dan pena todavía mucho más como hizo porque cuando ves con alimentando nos detrás de frutas tropicales era una envidia increíble cuando te dan la fruta es algo súper emocionante nos parece que te un mambo pelado que ha apelado a que alguien te PL una mandarina o una

Voz 43 37:44 sí pero así son súper frutas yo me encanta el chiste sube un poco el campo vinculado a Vieira

Voz 0477 38:04 ponente que es el frenado frenado les zumo de naranja con un montón de vodka hijo es una mano

Voz 16 38:10 en el Ruta pudimos hablar podemos hablar de fruta joya eh

Voz 1995 38:17 sí también tú las cinco piezas al día de las comes recomienda

Voz 0477 38:20 eh pues yo creo que sí sí sí la verdad que sí sí sí lo has cómo se sí sobre todo me me me me sienta de mí pero la fruta cuente y lo nota la mano en el baño o la mañana sea rojo ha renunciado de fábula como debían personaje de Ortega y además recomiendo que no se ante la Peña o coma fruta fresca sino que la hacen al horno quedan compota por ejemplo la compota de manzana o competencia ni ya está buenísima o que hacen la fruta en el horno las ciruelas albaricoques melocotones

Voz 16 38:49 son las Mata que no no hay costumbre no no no no no

Voz 0477 38:52 hay en mi en mi casa toda la vida me ha enseñado al SAR manzanas y manzanas encima de la mesa de la cocina asadas que se comprende tú ambiente no me estabas con John natural o incluso mezcladas con fruta fresca porque con la fruta cocinada asada o en compota combinada con una larga que estamos en temporada o con un plátano trabajas todo eso es muy muy sabroso

Voz 1995 39:13 pero es muy difícil David mejorar cuando las frutas buena es muy difícil que asada cocina como tú quieras es muy difícil mejorarlo

Voz 0477 39:21 jugamos que no sé decirte que se opuso en su punto de maduración extraordinarios pero sí un horno con hueso y todo con un anillo y un poquito de agua en el fondo y lo asas en un tiempo prudencial jodió creo que todavía se potencia mucho más el sabor a mi mi caso la fruta sala no me gusta comerme caliente me gusta como Manuela o fría de la nevera o a temperatura ambiente de la encimera de la cocina si es cierto que es difícil mejorar una fruta fresca pero bueno pero él asado le dan punto y la compota también en León punto bastante interesante

Voz 1995 39:53 no lo sé bueno hoy vamos a hablar de frutas nueve cero dos catorce sesenta sesenta es el concurso culinario todas las semanas

Voz 3 40:00 hoy la cosa va de zumos de

Voz 1995 40:02 frutas porque estamos viviendo algo así como el tiempo de los zumos la gente veremos echándole cosas que antes eran impensables jengibre apio hortalizas verduras uno de los hombres es una locura

Voz 0477 40:13 si si de verdad quieres bastante bastante locura y además es no sé es un privilegio eh porque es esa medicina que están al alcance de todas las economías y un lujo que no se puede permitir mucha gente en otros países más frío es estas cosas no viajase a Castellón a Valencia Andalucía donde sí hay chicos en todos los lados en los arcenes de las carreteras en la casa al vecino con ajo de mandarina o incluso le pomelo a mí me parece jode pues hago un privilegio grande no irá más a mi me gustan ese tipo de zumos no colgados con la pulpa no me mola nada los zumos espesos que parecen cremas de frutas sabes me gustan los zumos licuados con la pulpa sin chorradas frescos por ejemplo Screen exprimiendo a la fruta refrigerada que esté fresquita la mandarina meter en las granadas dentro de la nevera solas o las exprime se fumó frío por la mañana yo creo que es no le una elixir antes de tomate el café y desayunar antes de zumo de frutas yo creo que es algo como como reparador no no salgo sabroso y luego que tampoco hace falta tomarse los zumos puros porque por ejemplo se pone aguas de frutas sabrosas por ejemplo con fresas frambuesas ellas Comoras triturado en una batidora con bastante agua hoy haciendo una especie como de agua de fruta eso fresco en la nevera con un poco de zumo de limón au con con unos cubitos de hielo añadiendo agua con gas se puede convertir pues también una especie como de refresco para sustituir pues el reabrir las bebidas carbonato Navas que solamente están buenas con ginebra con Ron

Voz 34 41:36 bueno pues cada uno

Voz 1995 41:41 o lo que considere la fruta de temporada nos dicen además que es muy importante contando el afrontan su momento eso fue

Voz 0477 41:48 sí sí sí es sin ninguna duda y luego luego por ejemplo a mí ahora mismo la las la las fruterías están llenas de fresas de Fred sones maricón que es que va

Voz 9 41:56 va a llegar ya melocotones de viña

Voz 0477 41:59 eh los paraguayos que llegarán en cualquier momento y todo eso lo tenemos que gozar y luego a la hora de hacer zumos también es algo a tener en consideración en el asunto de la Asociación de colores porque hay mucha gente salía también la manta con los zumos cosas buenas también que que se pruebe no pero funciona bien Asociación de colores igual que al que cuando haces una crema de verduras por colores te guías y salen cremas buenas por ejemplo ver Verza coliflor hinojo o calabaza zanahoria cáscara de naranja eso funciona por colores en fruta pasa igual si metes en el cuadro naranja zanahoria unos tonos el zumo que sale solvente o el pónmelo piña manzana o por ejemplo el mango naranja manzana sabroso la piña Lino jubilarán deben queda extraordinario iban por los pueblos tonos rojos pues remolacha Ana

Voz 1995 42:43 a día de alguien no te vayas aguanta un segundo que tenemos noticia de última hora nos vamos hasta el Congreso de los Diputados José María Patiño muy buenos días

Voz 44 42:52 hola muy buenos días Toni el informe que estaba esperando en la mesa del Congreso por parte de los letrados ya ha llegado a los integrantes precisamente de esa mesa y según fuentes parlamentarias señalan a la Cadena Ser que ese informe los decorados

Voz 16 43:05 avala la suspensión de los cuatro diputados

Voz 44 43:07 afectados por la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en concreto el artículo trescientos ochenta y cuatro bis este es por tanto la conclusión del informe de los letrados vamos a ver si la Mesa se reúne como estaba previsto a las doce y media que deciden sus integrantes iba a haber votación no va a vídeos votación pero en cualquier caso como te digo y repito el informe de los letrados avala la suspensión de los cuatro diputados afectados por la Ley de aplicación de juicio ciento Criminal en su artículo trescientos ochenta y cuatro bis tal y como había dicho por otro lado el Tribunal Supremo

Voz 1995 43:40 pues Se les recordamos que después de que el Tribunal Supremo de volviera a la Mesa del Congreso esa petición Víctor diciendo que ya había dicho lo que tenía que decir de informe del que estamos hablando y que avala como nos cuenta Patiño la suspensión de los independentistas presos de los eh políticos que están en prisión preventiva en estos momentos esperaríamos entonces José María a las doce y media para ver qué se decide finalmente en la reunión de la Mesa verdad esa reunía

Voz 44 44:08 tibio está convocada por la presidencia del Congreso

Voz 1995 44:11 por la presidenta Meritxell Batet

Voz 44 44:12 y está convocada para las doce y media a producir esa reunión íbamos a ver también en ese momento a partir de este informe que como decimos

Voz 16 44:21 sí avala esa suspensión que decir

Voz 44 44:23 los grupos parlamentarios porque recuerda que ayer PP y Ciudadanos decían que era automática a PSOE y Unidas Podemos

Voz 16 44:31 decían que había que estudiarlo y bueno

Voz 44 44:34 y en cualquier caso tendrán que tomar la decisión los integrantes de la mesa y por lo tanto vamos a ver qué decir

Voz 16 50:14 la pulpa toda la política de todo no

Voz 36 50:22 hay de todo en muy

Voz 1995 50:25 ahí sí que saldría el tumbado en fin somos muy frutero es la fruta es fantástica ahora llega además una época del año de la sandía el melón son los reyes por antonomasia de todos los postres y eso está muy bien él estoy vamos a ustedes que son básicamente la vieja la si es buena buena buena persona nosotros damos un número de teléfono milagrosamente Yang gente a la llamó Carlos Carlos muy buenos días

Voz 12 50:53 cómo estás tú eres muy de fruta te gusta la fruta pues a tope porque bueno un cambio de vida total pedía CAI y ahora pues se buscaba algo pero entendido puede seguir Ánimo chaval de Aretha han salido a tope hay cuanto visto aquel no me esa dieta perdió treinta días no es tu caso no Carlos sí pero perdió peso ya sí sí he llevo cuarenta kilos perdidos

Voz 16 51:30 ya llegarán

Voz 3 51:33 queda la Leto aquí los has perdido Carlos Haya

Voz 1995 51:37 básicamente dejando de comer y haciendo deporte

Voz 12 51:40 no comiendo sano

Voz 0477 51:42 claro cambiando hábitos cambiando hábitos en vez de panceta en vez de panceta pues piña y melón Ny filete a la plancha pescaíto a comprar con Margarita

Voz 1995 51:51 que hasta cuarenta kilos eso eh que van Carlos oye ellas ganar ya concurso

Voz 43 51:58 se pregunta la carros y es como si hubiese quitado cuarenta cuarenta kilos es que entre

Voz 16 52:05 claro está que da igual lo que digas vamos

Voz 1995 52:08 tanto la respuesta fue correctas si hoy nos vamos

Voz 16 52:11 porque si ver te vamos a matar una cesta con productos ibérico tocino panceta chorizo picante

Voz 1995 52:20 Messi venga vamos al concurso primera pregunta es mejor tomar la fruta entera o en un zumba entera que es el antiguo nombre de Santorini la isla griega

Voz 51 52:33 sí esperan

Voz 16 52:36 el sueco estará porque también que comer porque es mejor tomar la

Voz 1995 52:42 la fruta en tumbas sino tienes que masticar o se entera todo junto porque aporta más fibra provoca menos picos de glucosa antes

Voz 12 52:52 el técnico no pues la la fe no

Voz 16 52:55 por horneado mejor

Voz 1995 52:59 la cantera los zumos bien

Voz 16 53:01 mucho mejor disfrutan te oye jocoso de que Nacho Grande Covián qué cosa más delicados segunda segunda cuestión que simboliza la

Voz 1995 53:14 la fertilidad la castidad y la virginidad

Voz 16 53:17 ah

Voz 1995 53:19 B si te salen tres cereza significa que te ha tocado el bote de la tragaperras si lo llevas tatuado simboliza que tuviste un pasado

Voz 16 53:29 un poco duros Pachá de Ibiza tal

Voz 35 53:33 hombre algunos la fe pero yo idioma

Voz 1995 53:36 correcto Carlos de flamencos la la cereza simboliza la fertilidad castidad Illa Virginia siente cuestión ésta es para gente moderna y dando por hecho Carlos que tú eres un tipo muy moderno que es un ex mufti es a como llama mi madre al móvil en en marzo los más no sirvan es fruta deshidratada que se echa a los heladas once fruta liquidada mezclada con leche desnatada o yogur

Voz 51 54:05 el hacer correcto

Voz 16 54:09 es decir la pereza que alucina sigue perdón perdón Toni Garrido es que es verdad que les miran hacia el nombre ya no que pelotas

Voz 1995 54:19 ayer un sitio que yo voy a correr por Madrid Río que es un sitio que deja fantástico en Madrid Paco un sitio te lo juro David de Jorge que tiene un cartel le dice

Voz 16 54:27 raciones

Voz 1995 54:36 Copito calamares

Voz 16 54:39 no paramos Carlos tú no te has usted que esto es lo normal

Voz 1995 54:45 la siguiente cuestión que es el Lichis el Lichis es el cantante de esta canción

Voz 52 54:51 el nuevo ni tiran

Voz 1995 54:55 me ves una fruta exótica típica de China hay del sudeste asiático o las dos anteriores son correctas

Voz 35 55:05 a la vez seguro pero

Voz 3 55:10 no pero te voy a poner en la cata pero que te pongas la canción áspera

Voz 52 55:14 pero Tirana se Cardoso

Voz 1995 55:20 la cantante muy conocido de la Cabrera mecánicas el grupo corre

Voz 16 55:26 también han cielo suba al frente

Voz 9 55:29 se llega

Voz 16 55:31 este chip Panero

Voz 12 55:34 no

Voz 16 55:37 tú te das cuenta

Voz 34 55:47 dice que bueno me parto queda

Voz 12 55:56 Tanto Carlos cuáles

Voz 16 55:59 tú que yo puedo a lo loco

Voz 1995 56:04 me voy a la pregunta Carlos tú esto lo hacen para despistar que sepas que esto lo hacen para que tú pienses sino otras cosas y no acierte pero tuyo ganaremos siguiente cuestión cuál es la venga vamos cuál es la fruta que contiene más vitamina C

Voz 11 56:17 a Limones Sun City

Voz 12 56:22 claro