Hoy por Hoy (24/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy hora doce intensa mañana de viernes todo el resumen de noticias con José Antonio Marcos muy buenos días

Voz 1018 00:11 con qué tal buenos días Theresa May Se marcha parece que esta vez va en serio y los letrados del Congreso consideran que si existen razones jurídicas suficientes para suspender a los cuatro diputados independentistas en prisión preventiva como les hemos avanzado hace unos minutos el dictamen ya está elaborado y podrán estudiar estudiarlo ideal a los miembros de la Mesa convocados para dentro de media hora José María Patiño

Voz 1108 00:30 si los letrados José Antonio señalan en efecto que la suspensión de los cuatro diputados afectados por la aplicación puede hacer a través de la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en concreto del artículo trescientos ochenta y cuatro bis a la luz de este informe es la mesa que se reúne media hora a la que debe adoptar una decisión dado que no se aplica el Reglamento del Congreso no ha habido un suplicatorio que es lo que se hace mención en ese reglamento del Congreso fuentes próximas a la mesa tienen dudas de que se vaya a producir una votación al respecto ya que de tener efecto hay posibilidad de que Unidas Podemos vote en contra en cualquier caso Esquerra Llum son los grupos parlamentarios afectados por la suspensión preparan ya un recurso ante la Mesa la presidenta recordemos puede convocar una nueva reunión para estudiar esas alegan

Voz 1018 01:16 es bueno pues esto es lo que hay gracias Patiño es lo último poco antes habíamos que Theresa May tiene intención de marcharse o eso dice incluso se ha emocionado al anunciar a las puertas de su residencia oficial

Voz 2 01:26 no no no vamos Giovinco así que sus sí

Voz 1018 01:37 abandonó sin rencor pero con una enorme gratitud duradera por haber tenido la oportunidad de servir al país que amó la primera ministra anuncia que el siete de junio dimitirá como máxima responsable del Partido Conservador para abrir el proceso de elección de otra persona que en un plazo de unas ocho semanas asumirá la jefatura del Gobierno británico esto es lo que hay o lo que parece Begoña Arce

Voz 0273 01:57 en un mensaje al país eh que ha terminado efectivamente entre lágrimas Theresa May después de resistirse durante mucho tiempo ha dado por terminados esos tres años como primera ministra ha servido a forzada por los suyos a a presentar esta renuncia

Voz 2 02:12 As líder

Voz 0273 02:15 anuncio que voy a dimitir como líder del Partido Conservador y unionista el viernes siete de junio para que se pueda elegir un sucesor he aportado con el presidente del partido hoy con el presidente del Comite mil novecientos veintidós que el proceso para elegir un nuevo líder debe comenzar la semana siguiente informado a Su Majestad la Reina de mis intenciones y continuaré sirviendo como primera extra hasta que el proceso haya concluido con este calendario la elección de un nuevo líder arrancará el diez de junio durante durante seis siete semanas en principio se debería resolver ese liderazgo eso significa que el Reino Unido no tendrá un nuevo primer ministro hasta mediados al menos de julio la competición por el cargo será presumiblemente muy concurrida será feroz con Boris Johnson como favorito en los sondeos

Voz 1018 03:03 hora doce y tres minutos últimas horas de campaña para las municipales autonómicas y europeas del domingo el clima parlamentario incidirá sin duda en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez Pablo Iglesias insiste en que quiere un gobierno de coalición más concretamente quiere ser ministro algo que ya había apuntado pero que hoy abiertamente reclama en declaraciones a la agencia

Voz 3 03:20 yo creo que en este sentido común que el candidato del Partido Socialista esté en el Gobierno de los gobiernos de coalición los candidatos de los partidos que forman esos gobiernos están todo es sentido común aunque digamos con gobierno plural en el que cada uno esté representado en función de los votos que ha tenido con las personas que cada partido considere más eficaces para eso

Voz 1018 03:42 aquí en la Ser en Hoy por hoy el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno de Madrid Ángel Gabilondo mostraba sus reservas sobre la conveniencia o no de un Gobierno central de coalición PSOE poder

Voz 0175 03:51 estas reticencias a la utilización de la expresión sentido común yo creo que se emplea son más bien para darle alguna naturalidad algunas decisiones me parece bien que estamos ahora en el cortejo en el oficio de la política se hace un gobierno de coalición pues es normal que que también personas en el gobierno pero yo no he oído que esté cerrado el que se va a hacer un gobierno de coalición

Voz 1018 04:13 en Ciudadanos los críticos con los procesos de las últimas elecciones piden a la Fiscalía Anticorrupción que investigue las supuestas irregularidades por considerar que se ha podido que ha podido existir fraude en el proceso de recuento Óscar García

Voz 1645 04:26 si acaban de presentar una denuncia en la que piden que se abran diligencias de investigación para comprobar si el sistema telemático es fiable y seguro en concreto que el fiscal obliga Ciudadanos a mostrar la información que tienen en sus servidores sobre las iPS votación las horas las identidades David González ex abogado de la Plataforma

Voz 4 04:42 para que la Fiscalía a través de los peritos nuestro supeditó judiciales puedan acceder a los ordenadores de de partido político Ciudadanos Iber si los votos que se han emitido corresponden con

Voz 1018 04:55 con la realidad en este caso a esta denuncia se suman otras que ya se han presentado ante las fiscalías de Castilla y León y según la plataforma también ante la de Moore de Murcia por las presuntas irregularidades en las primarias de ciudadanos los profesionales de la psiquiatría advierten sobre las consecuencias de acoso escolar a largo plazo en un seminario que se está desarrollando en Ibiza especialistas de varios hospitales están presentando sus conclusiones sobre la huella del acoso en la salud mental en concreto un experto del Hospital Gregorio Marañón de Madrid considera que puede tener consecuencias incluso cuarenta años después de las agresiones sufridas en el colegio Laura Marcus

Voz 1509 05:25 es un círculo vicioso uno de cada diez niños y adolescentes españoles sufre insultos aislamiento incluso palizas en su colegio o instituto y esto duplica el riesgo de padecer depresión cuando son adultos las secuelas pueden dar la cara hasta cuatro décadas más tarde y quiénes han sido acosados y acosadores en la infancia son quienes más posibilidades tienen de ser víctimas de mobbing también en el trabajo el psiquiatra Celso Arango del Hospital Gregorio Marañón de Madrid les lanza este recado a los políticos en el último día de campaña o elecciones las promesas

Voz 5 05:57 reducir la lista espera quirúrgica que si yo tengo una uña encarnada Mela operen en menos sesenta días pero si tengo un adolescente un niño con depresión en casa con riesgo de suicidio alguien habla esa listas de espera

Voz 1509 06:08 con acciones adecuadas se pueden evitar uno de cada cinco casos de acoso de hecho está demostrado que en familias que cenan juntas ese abuso se reduce

Voz 1018 06:16 Idoia con Isabel Quintana de Carlos Cala el gasto en pensiones

Voz 0824 06:19 en un cinco por ciento según los datos del Ministerio de Trabajo la nómina mensual de las pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó la cifra récord de nueve mil seiscientos millones de euros la pensión media es de novecientos noventa euros las más numerosas que solas de jubilación y las de viudedad alcanzaron respectivamente en los mil ciento treinta y siete y los setecientos once euros mensuales

Voz 1018 06:37 la Policía Nacional está investigando hasta diez casos de

Voz 0325 06:40 mujeres relacionadas con la asociación Infancia Libre que habrían incumplido el régimen de visitas impidiendo que sus ex parejas vean a sus hijos la asociación ha borrado el rastro de su página web y la policía cree que tratan de eliminar pistas que les puedan acusar de un delito

Voz 1995 06:53 de organización criminal puesto en este sólo con lo que tenemos de momento pues muchísimas gracias Nabucco es nada seguimos

Voz 1 07:00 hoy por hoy hora doce

Voz 6 07:09 dos músicos que dan un giro a su carrera Lewis Albert Jan y este viernes en La Ventana con Carles Francino en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 07:32 con Toni Garrido bueno quedan esperanzas hoy los estudiantes de todo el mundo vuelven a darnos una lección de esperanza el movimiento Fray de Sofía mucho viento creado por jóvenes que no mejorar que no les aún más en Planeta vuelven errores por él escuchaba hablar del seguro se manifiestan todos los viernes han convocado una huelga general el nueva generación lo tiene muy claro Nos encontramos ante una emergencia climática piden que los gobiernos las instituciones que todos escuchemos a la comunidad científica los mensajes que lanzó desde la organización son contundentes cada año mueren siete millones de personas en el mundo a causa de la contaminación dos de cada tres personas no tendrán acceso al agua en el año dos mil cincuenta parece que necesitamos que los mensajes los apele directamente a nosotros los seres humanos para que empecemos deberá tomar conciencia de lo que realmente ocurre en nuestro planeta en Madrid de la Puerta del Sol tenemos Adela Molina que es la experta en educación en la Cadena SER Adela muy buenos días

Voz 0011 08:36 fue la tónica tal buenos días la concentración

Voz 1995 08:39 acaba de comenzar a las doce esa hace ocho minutos

Voz 0011 08:42 sí sí aquí están varias decenas ya de jóvenes con sus pancartas sus lemas de momento están calladitos pero pero está a punto de empezar lo que Madrid es una manifestación van a recorrer Toni la distancia que hay entre la Puerta del Sol en el centro de la ciudad y el Congreso de los Diputados y está a punto de empezar

Voz 1995 09:00 Iker mensajes están están lanzando que pone las de las pancartas

Voz 0011 09:04 bueno pues la pancarta principal lleva como lema para cambios sin precedentes hacen faltas medidas sin precedentes eso es lo que dice la pancarta que que llevan en la cabecera una pancarta verde con letras blancas y aparte de esa pues vemos otras hechas en cartón todo muy artesanal con lemas que ella no son familiares porque como tú decías ellos llevan muchos viernes concentrándose ya aunque hoy es especial porque hay huelga general bueno en esas pancartas de cartón Podemos leer no hay planeta B o más renovables menos eléctricas CO2 no una que me gusta mucho a mí que dice somos la especie en peligro de extinguirlos

Voz 1995 09:42 estamos en Madrid estamos contando es que ocurre la Puerta del Sol pero está huelgas censurado casi medio centenar de ciudades españolas en todo el planeta realmente

Voz 7 09:50 si en España hay previsto Mary

Voz 0011 09:52 el centenar de de manifestaciones o concentraciones en distintas ciudades la de Madrid está única que es por la mañana la mayoría son por la tarde ya hay convocadas pues en Barcelona Sevilla Santiago Valencia Bilbao de van a a recorrer todo el país como ya hicieron el pasado quince de marzo cuando ya hubo una primera huelga general climática convocada por este movimiento de de Fray disfrutó mucho además de España de este es un movimiento

Voz 7 10:18 planetario global eh

Voz 0011 10:20 tras también manifestaciones protestas en ciento diecisiete países creo que es la última cifra queda que han dado los organizadores pues desde Nueva Zelanda o Australia Japón Estados Unidos Chile este es un movimiento global iba a recorrer el planeta para reivindicar precisamente que se proteja el planeta ese luche de forma urgente contra el cambio climático

Voz 1995 10:42 fíjate yo tengo la sensación igual que el año pasado el feminismo tomó todo el protagonismo y casi ocupó durante todo el año lo sigue haciendo es un tema que está muy latente este año la sensación es de las que va a ser la ecología el color del año va a ser verde porque la percepción que está generando generando su todo lo lo acuciante del problema empieza a cambiar muchas mentalidades que es el principal problema este este debe ser el año del ecologismo y el año que hicimos a a revertir las cifras que se retire el problema que tenemos encima muchas manifestaciones en todo el país hay convocado una huelga en todo el planeta a la gente pide ahora mismo está bien que lo hagan debemos insistir en ello se acabó hay que pensar en el futuro Adela Molina ex la experta en educación en la Cadena Ser con siempre muchísimas muchísimas gracias gracias a que me queda vivimos sí

Voz 6 11:32 la verdad es que sea el año en el año en el que todo empezó

Voz 0295 11:43 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 8 11:47 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipotecas te Viena o mejor conocer la de un banco cobra

Voz 6 11:55 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y las en punto es

Voz 9 12:08 sí

Voz 10 12:15 BBK con Hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 6 12:19 la marca el veintiuno cinco veintidós

Voz 10 12:23 seis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 0295 12:30 los viernes después de El Larguero Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega buenas noches programa de hoy será

Voz 6 12:38 muy distinto a los habituales Caja McCann Las Noches de Ortega Juan Carlos

Voz 0295 12:47 pega síguenos también en nuestra cadena ser punto com

Voz 6 12:53 han bonitas de la medida

Voz 11 13:00 el dieciséis de noviembre de mil ochocientos cincuenta y cinco en

Voz 6 13:03 el británico David Livingstone

Voz 11 13:06 descubre las cataratas Victoria Hilda su aventura ser aventurero tu imaginación es la mejor aventuras los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti Il síguenos en Ser aventureros punto es

Voz 0295 13:26 en redes sociales

Voz 12 13:31 Katrina ser

Voz 13 13:33 curación un mar faculta a qué tal queridos hollín Kardashian nombre es James Harrison soy expedicionario fotógrafo de National en recorriendo los rincones más salvajes del planeta citado las tribus Filadelfi puedo asegurar que por culpa de la globalización hay una cosa que se repite en todos los estados lugar Carrusel deportivo he conocido Gili peinaban como Iturralde González Sergio Ramos los el Deportivo la ronda tricolor

Voz 1 14:18 este sábado desde las cinco una hora menos en Canarias

Voz 0295 14:25 frente a un equipo desde el Benito Villamarín Fútbol Club Barcelona vale

Voz 1203 14:40 la Copa busca un nuevo Rey IT lo contamos aquí le en Carrusel Deportivo

Voz 1 14:46 con Dani Garrido Cadena SER

Voz 8 14:50 disculpe conocen tan llamo tiene una marisquería están buscando Nemo viene aquella joyería que pone La joya del Nilo es si dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no es doblemente escribe sólo encuentran que bien la la la han vivido un verano con Viajes El Corte Inglés el asistente de Google llevarte un google com mini de regalo

Voz 1203 15:08 reserva hazlo por sólo sesenta euros paga están diez meses se encuentras un precio mejor ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés

Voz 0979 15:19 hay sujeta a su aprobación cuando vas a ver el partido de fútbol siete de

Voz 6 15:22 novio un sábado a las ocho de la mañana yo viendo estás pensando con el corazón

Voz 0979 15:28 puedes pensar con el corazón puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 6 15:47 y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros con Torres o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta

Voz 15 15:58 si hacemos que las cosas sucedan ya verás cómo te encanta mi nueva casa armas de ese colitas desconectado

Voz 16 16:07 pero si también te has puesto alarma es que cuesta mucho menos de lo que pensara escuché en la radio que podías calcularlo online en su web por lo que cuesta no veas la tranquilidad que da

Voz 6 16:16 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece hubo calcula una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 10 16:26 ahora Llesta el cinco de julio interfirió en Carrefour puntos ahorra iba en todos los televisores portátiles en más de mil electrodomésticos y productos de electrónica menos Carrefour merecemos lo mejor

Voz 6 16:36 cuando una puerta se cierra las puertas de Force abre

Voz 10 16:40 del veintitrés al veinticinco de mayo a las jornadas de puertas abiertas Depor lleva te un vehículo de nuestra nueva gama supo totalmente equipado con descuentos increíbles un Ford Kuga tren Plus con un descuento de siete mil euros este Line con un descuento de cinco mil euros rápido porque sólo hay trescientas unidades y solo

Voz 6 16:58 tienes tres días financiación de FC van condiciones en punto es hoy por hoy

Voz 1995 17:08 con Toni Garrido desde acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día podemos afirmar todavía sin saberlo que el final de campaña electoral será más decepcionante incluso que el de Juego de Tronos no tiene gracia que la primera de lista la primera ministra británica Theresa May llamada a liderar el Brexit sea la primera en salir pese a las protestas de diversos colectivos para quitar de los barrios más humildes de las capitales de provincia de este país las casas de juegos apostamos a que seguirán estando hoy no es un acto de humildad que Cristiano Ronaldo para promocionar unos zapatos diga que cada vez que se los pone se siente legendario pensarán realidad que es ese calzado el legendario por estar con sus pies tras la acusación de corrupción Ana ser mala pero no no puedo te hace gracia que ahora sí te digo esto el día hoy un poco tras la acusación de corrupción de ah perdón no voy a leerlo bien tras la acusación de corrupción a Nasser al presidente del París Anne Germaine podemos decir que le han dado jaque mate va señora si un día no te ríes más nos vamos pero volvemos a partir de las seis de la mañana en Hoy por hoy como siempre el descansen vivan lo que sea