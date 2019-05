Hoy por Hoy (27/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 buenos días son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 0027 00:22 mal boletos como es tan bienvenidos a este Hoy por Hoy de intenso análisis de los resultados electorales con Pepa Bueno a partir de las siete de la mañana seis en Canarias vamos a poner sobre la mesa todos los datos también todas las voces de los principales protagonistas para ir dando forma poco a poco a la España que sale de estas últimas urnas un España de tonalidad rojo PSOE en en buena parte del territorio pero no en todo hay excepciones importantísimas el PSOE ganó anoche las europeas y municipales fue el partido más votado en diez de las doce comunidades en las que se celebraban autonómicas incluidas dos mayorías absolutas en Castilla La Mancha y Extremadura pero en algunos esos territorios el desplome de Podemos hace imposible la suma de izquierdas por eso anoche Pedro Sánchez exigía a PP y a Ciudadanos sobre todo a ciudadanos que levanten el veto al PSOE que no pacten con extrema derecha

Voz 1722 01:13 también apelo a la responsabilidad de los líderes políticos nacionales para no dejar en manos de la ultraderecha española la estabilidad de gobiernos municipales de gobiernos autonómicos es hora de que se levante el cordón sanitario al Partido Socialista imponer o apartar a la ultraderecha

Voz 0027 01:30 pero esas palabras de Sánchez cayeron en saco roto PP y Ciudadanos se preparan para negociar con Vox un pacto a varias bandas que para empezar les permite hacerse con el Ayuntamiento y con la Comunidad de Madrid el PP con los peores resultados de su historia en Madrid va a gobernar la Comunidad con Isabel Díaz Ayuso al frente y le arrebata el Ayuntamiento de la capital a Manuela Carmena

Voz 1410 01:47 yo estoy segura porque esa es la riqueza de la democracia que Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad progresista abierta seguirá hasta ahora pero

Voz 0027 01:58 pero más de un millón de votos respecto a las municipales hace cuatro años a pesar de que nunca había logrado tan pocos apoyos en unas locales desde hace veintiocho años la lectura que hacía Pablo Casado anoche era ésta

Voz 0660 02:08 el Partido Popular ya ha iniciado la remontada los españoles han decidido votar al original han decidido que hay que unir esfuerzos en torno al único partido de centro derecha

Voz 0027 02:19 España eufórico casa lo por haber esquivado el sorpasso de Ciudadanos porque Rivera no supera al PP ni en las europeas ni en ninguna comunidad autónoma ni ninguna de las grandes capitales salvo Barcelona donde no se presentaba con sus siglas a pesar de todo Rivera se agarra a lo que se lleva agarrando desde dos mil quince A que crece respecto a las últimas elecciones cada vez

Voz 1855 02:38 se abren las urnas sólo hay una cosa que coincide hay una ola naranja que no para de crecer y se llama Ciudadanos en las siguientes os prometo que además vamos a gobernar España

Voz 0027 02:49 España ya veremos lo que tiene que decidir ahora ciudadanos con quién gobierna son tres ejecutivos autonómicos en los que los naranjas van a tener la llave más allá de Madrid que eso ya está decantado para la derecha hablamos de Castilla y León de Murcia Idi Aragón en los tres el P sube ha mejorado mucho sus resultados pero el desplome de Podemos es sus cintas marcas deja cualquier posibilidad de pacto en manos de ciudadanos es abrumador el desplome de Podemos en toda España retroceden en todas las comunidades hasta el punto de perder sus representantes en Castilla La Mancha en Cantabria en Castilla La Mancha ahora vicepresidente desaparece el Parlamento autonómico lo que un día fue el espacio político de los ayuntamientos del cambio eso queda completamente desdibujado sólo repite Joan Ribó de Compromís en Valencia que no tiene nada que ver con Podemos ahora José Manuel González Kitty en Cádiz que está completamente enfrentado con con Pablo Iglesias no sabemos qué lectura hace de todo esto Iglesias porque fue el único líder político que no compareció anoche no compareció no excluye Unión tuit nada silencio total íbamos a buscar en unos minutos la derivada catalana de los resultados electorales

Voz 2 03:53 esto es nuestros más desde Esquerra suerte

Voz 0027 03:56 al Palau en votos Maragall supera colado en votos aunque no en escaños no en concejales en el Ayuntamiento de Barcelona se crea por tanto un panorama de dificilísima gestión en cuanto a pactos parajes en delicada el pulso interno en el independentismo porque Esquerra saca mucho mejores resultados que Jones Per Cataluña en toda la Comunidad allí en Cataluña pero Puigdemont le gana las europeas hay un quieras tremendo suelo que por tanto vamos a entrar en seguida en los detalles de esta noche electoral que ha llegado hasta la madrugada que como escuchan tiene infinitas lecturas pero hay más cosas esta mañana del veintisiete de mayo y empezamos por las protestas de los repartidores de comida a domicilio en Barcelona los llamados Riders protestas tras la

Voz 0137 04:39 muerte de uno de ellos este fin de semana Isabel Villar bueno

Voz 1450 04:42 buenos días se han concentrado frente a la sede de globo la

Voz 0127 04:45 canción para la que trabajaba este Ryder para denunciar la precariedad que sufren

Voz 0027 04:49 tras

Voz 3 04:51 alta demanda de alta demanda muerte cabrón

Voz 0127 04:56 el Raider tenía veintidós años había nacido en Nepal se investigan todavía las causas de la

Voz 0027 05:00 en Cádiz sigue en estado grave el joven de veintidós años al que cuatro chicos italianos le dieron una paliza brutal a la salida de una discoteca ejemplos

Voz 0127 05:09 con patadas fortísimas incluidas el juez ha enviado a uno de los presuntos agresores a prisión y los otros tres están en libertad con cargos estaban en España de Erasmus

Voz 0027 05:21 y Valencia sigue de fiesta hoy con más celebraciones por la Copa del Rey Sampe buenos días

Voz 1161 05:25 los días Aimar triple visita de la plantilla del Valencia que completará dos días de fiesta desde las siete de la tarde a la basílica para ofrecer el título la patrona a las siete y media recepción en el Palau para desde las ocho ofrecer la copa a la ciudad en el Ayuntamiento y en segunda esta noche se completa la jornada cuarenta desde las nueve con el Deportivo Mallorca Osasuna le falta un punto para conseguir el título y el Granada

Voz 0127 05:43 los para ascender sin playoff por el descenso Román

Voz 1161 05:46 hacia Tenerife Lugo hoy Rayo Majadahonda se jugarán el próximo domingo desde las ocho de la tarde de la plaza que resta por adjudicarse

Voz 0027 05:54 com que tiempo empieza la semana Jordi Carbó buenos días buenos días el Soda lucir durante toda la jornada en la mayor parte del país con temperaturas más altas que ayer ambiente fresco a esta hora incluso un poco frío en pueblos del interior y de montaña durante la tarde en máximas alrededor de los treinta y cinco grados en el Valle del Guadalquivir también del río Guadiana cerca de los treinta en el Valle del Tajo así como en el Ebro y en el sudeste de la Península cambio ambiente fresco en todo el Cantábrico y zonas próximas viento del norte que acumulará nubes con algunas lluvias como decíamos ambiente fresco todo el día durante la tarde algunas tormentas en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo

Voz 0027 07:45 analizar con detalle para valorar con más calma los resultados electorales nos van a acompañar aquí en Hoy por hoy Argelia gran José Antonio Zarzalejos y Antón Losada y además a lo largo de la mañana vamos a ir incorporando las voces varios de los programa

Voz 0456 07:57 amistad estas elecciones Danny De la Fuente buenos días Aimar buenos días a todos y a todas son muchos y muchas así que digamos que esperamos contar con esas voces que hoy tienen algo que decir y que no están mudas voces de los cinco grandes partidos y para comentar el escenario catalán además nos acompaña Juanjo López Burniol y a partir de las diez las nueve en Canarias vamos a seguir analizando los resultados con Toni Garrido sí pero lo vamos a hacer fijándose en la colaboración política colaboración que se produce cuando hay un objetivo o unos objetivos comunes una colaboración además lo van a ver que tiene un porqué tiene Fico nos acompañan también los deportivos para repasar el otro carrusel de anoche se Noel electoral de Pay de Aimar sino el Deportivo vamos a entrevistar Alberto Chicote que tiene titulares para todas las matrices de la política y una hora después con la periodista Miriam del río vamos a recorrer los lugares más sombríos de la humanidad

Voz 5 08:52 las

Voz 0027 09:09 el miedo les pedimos que nos cuenten hoy sus impresiones sus reflexiones a raíz de los resultados de este triple domingo electoral supera Domingo de dejamos atrás danés

Voz 0456 09:20 tienen el fijo el buzón el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y tienen nuestro Whatsapp para que nos manden un audio un titular de estas elecciones municipales autonómicas y europeas el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 8 09:42 sin veraz

Voz 1722 09:47 qué

a Hoy por hoy

Voz 0806 11:40 fue una noche agridulce en Ferraz porque empezaron preparando una tarima para celebrar los resultados en la calle contando en sus cálculos con la Comunidad de Madrid y finalmente los pactos a la derecha pueden frustrar el objetivo de teñir todo el mapa de rojo a pesar de ser los más votados la victoria en las europeas por encima de las expectativas y las mayorías de Extremadura y Castilla La Mancha fueron las mayores alegrías de un PSOE que queda en manos de ciudadanos para conservar Aragón o propiciar un cambio histórico en Castilla y León a los naranja iba dirigido este mensaje de Sánchez

Voz 1722 12:13 es hora de que se levante el cordón sanitario al Partido Socialista que ha ganado las elecciones claramente rotundamente

Voz 0806 12:20 podemos partía como socio preferente de Sánchez pero sólo es clave para los gobiernos de Baleares Asturias y La Rioja

Voz 0027 12:28 porque este derrumban prácticamente toda España obtiene unos resultados pésimos y pierde prácticamente todas las que se llamaron las alcaldías del cambio y a pesar de eso Pablo Iglesias no salió anoche a comparecer a dar la cara Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 12:40 buenos días Iglesias no comparecía ayer tras una jornada en la que los morados vivía en el fracaso de todos sus objetivos esperaban ser decisivos para ganar así fuerza en las negociaciones con el PSOE para entrar en el Gobierno Iglesias que había roto los puentes con buena parte de los consistorios del cambio Se había volcado con Ada Colau en Barcelona y ha perdido como ha perdido Carmena con la que había roto llegando por el voto para la candidatura rival Madrid en Pie que no ha sacado representación pero sí han perdido todos menos el de Cádiz aunque las relaciones entre Iglesias y Kikuchi están rotas desde hace tiempo el mapa electoral deja Podemos sin representación en Castilla La Mancha ni en la ciudad de Valencia no además de haber sido duplicados ampliamente por la candidatura de Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid en cuanto a las europeas Unidas Podemos volvía a sufrir la suma que resta sacando Junta Izquierda Unida cinco diputados menos de lo que sumaron ambas formaciones en las anteriores les

Voz 0027 13:28 si comparamos el resultado global que consiguió anoche el PP respecto a las anteriores elecciones municipales y autonómicas esa comparativa es letal para Pablo casa dado que a pesar de eso su liderazgo Se ve reafirmado paradójicamente por los resultados de Madrid que son los peores de la historia reciente de su partido pero como se había creado un imaginario común de que si el PP perdía Madrid Ésa sería la tumba política de Casado y como al final no ha sido así por los pelos pues patada hacia adelante Adrián Prado

Voz 0019 13:54 soplo de aire para Casado que afronta el Comité Ejecutivo de hoy con mucha más tranquilidad tras el triunfo en Madrid y manteniendo recuperando algunos de sus principales feudos los populares destacan también la distancia conseguida conciudadanos especialmente en las europeas nadie puede cuestionar ahora dicen quién lidera el centro derecha incluso quienes dentro del PP se muestran críticos con la nueva dirección reconocen que Casado ha conseguido salvar los muebles eso sí ponen el acento en los pactos sin las sumas que se tendrán que dar en algunos territorios para hacer posible la gobernabilidad advierten de los riesgos de elegirá determinados socios las contrapartidas que puedan exigir

Voz 0027 14:28 por ejemplo Vox y ya ha dicho que no quiere pactos como el andaluz en el que ellos apoyan desde fuera los gobiernos ahora quieren entrar en los gobiernos que respalden vamos ahora con Vox pero antes ciudadanos curioso papel el que va a jugar ahora el partido de Albert Rivera porque no sólo no ha pasado a ser el principal partido de la derecha española sino que todo apunta que va a ser clave para confirmar al PP como principal partido de la derecha española apoyándole para que gobierne en varios territorios que en Madrid van a dárselo todo al PP eso ya hablan anunció dado pero ahora van a tener que mojarse en otras tres comunidades los de Rivera comunidades en las que tienen la llave para decidir si gobierna el PSOE o el PP álamos de Aragón y de Castilla y León Eden Murcia Óscar García

Voz 1645 15:09 la dirección de Ciudadanos tiene previsto aprobar iniciar las conversaciones y negociaciones necesarias en aquellas comunidades y ayuntamientos donde puedan formar parte de sus gobiernos en cualquier caso señalan fuentes del partido se tendrá que analizar caso por caso Albert Rivera

Voz 1855 15:23 así que hoy con treinta y seis diputados en Cataluña con el Gobierno de Andalucía vamos a partir de mañana a empezar a gestionar ese gobierno la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento Madrid diferentes capitales otros gobiernos autonómicos como Murcia Castilla León y muchos otros donde vamos a ser Gobierno donde vamos a gobernar comunidades

Voz 0931 15:40 la alegría anoche D'Rivera contrastaba con el mal

Voz 1645 15:42 sabor de boca que algunos cargos reconocían tener porque el objetivo inicial el del sorpasso al PP el de liderar gobiernos por primera vez ese que tanto ansiaba Rivera no sea

Voz 0027 15:53 pido Ribera ya lo suyo se les va a preguntar en los próximos días si de verdad no les genera ningún problema político incluso ético pactar con Vox que es un partido que anoche cuando ya había terminado el escrutinio ya había quedado claro que Madrid se decantaba hacia la derecha Vox publicó en su cuenta oficial de Twitter una foto del Ayuntamiento de Madrid y encima escrito el mensaje ya hemos pasado una burla al lema antifascista no pasarán con el que Madrid intentó resistir en el XXXVII Javier carrera llega

Voz 0866 16:20 el júbilo las sedes de Vox con la confirmación del vuelco electoral en Madrid consigue la formación al objetivo de ser decisivos en algunas comunidades y ayuntamientos a pesar de la caída en votos también en las europeas donde se quedan en el seis por ciento y avisa ya Abascal a PP y Ciudadanos de sus condiciones

Voz 13 16:37 qué va a hacer valer sus votos significa que no vamos a admitir cordones sanitarios de ningún tipo

Voz 0866 16:44 no admitirá Vox el modelo andaluz exigirá que ambas formaciones se sienten con ellos para llegar a acuerdos para empezar en Madrid

Voz 0027 16:51 Pérez buenos días buenos días el Pacte de derecha pone fin a la etapa Manuela Carmena a pesar de que ella ha ganado las elecciones municipales pero no va a poder gobernar

Voz 13 17:00 más se despedía anoche con un mensaje

Voz 0027 17:03 muy emocionada llamando a que Madrid siga siendo una ciudad progresista y abierto

Voz 11 17:07 el que una ya anunciaba esta madrugada que acaba su etapa en Cibeles

Voz 1410 17:11 eh naturalmente yo me quedo como alcaldesa en funciones debo estar como alcaldesa en funciones hasta que se constituya el nuevo Ayuntamiento hizo elija al nuevo alcalde en ese momento será cuando yo presentaré evidentemente

Voz 1450 17:24 que nadie pero asume que aunque ha ganado en la capital no gobernará cuatro años más el PP pese haber perdido seis concejales puede sumar con Ciudadanos y con Vox puede haber pacto a la andaluza en la capital y en la comunidad en la Asamblea de Madrid aunque aquí tampoco el PP ha sido la primera fuerza

Voz 14 17:37 hemos sido pueblo a lo distrito distrito recorriendo toda la Comunidad de Madrid los ciento setenta y nueve municipios de la Comunidad de Madrid que nadie conoce como el Partido Popular ya extraídos explota

Voz 1450 17:50 Abel Díaz Ayuso candidata de Pablo Casado en la comunidad se ha dejado dieciocho escaños de los que consiguió Cifuentes hace cuatro años pero aún así suma también conciudadanos y con la ultraderecha

Voz 15 17:58 y a partir de mañana mismo voy a ponerme en contacto con

Voz 0931 18:00 Isabel Díaz Ayuso la candidata del Partido Popular

Voz 15 18:03 que para hablar de gobierno para hablar de programa Nadie

Voz 1450 18:05 sí del líder de Ciudadanos en Madrid en Vox y repiten el mensaje de que ahora llegan las negociaciones el socialista Ángel Gabilondo todavía no tira la toalla como ganador de los comicios asegura que su responsabilidad será intentar una mayoría sus treinta y siete escaños con los veinte de Íñigo Errejón y los siete de Podemos no suman

Voz 0027 18:21 Laura gracias buenos días y así en Cataluña la noticia pasa por el avance del independentismo ya no es sólo de Esquerra le haya ganado en votos a Ada Colau en Barcelona es que por ejemplo Esquerra supera al PSC en Lleida donde los socialistas han gobernado desde tiempos inmemoriales eso sí todo lo fuerte que es Esquerra en Cataluña lo compensa Puigdemont ganándole a Junqueras en las europeas los dos consiguen escaño en el Parlamento Europeo pero Puigdemont con un resultado mucho más contundente del día

Voz 0931 18:47 donde al efecto puta una tenido casi un millón de votos en las europeas Lesaka unos doscientos cincuenta mil a Oriol Junqueras que es tercero por detrás del P

Voz 13 18:55 EFE el que fue un año y medio

Voz 0931 18:57 el trabajo que hemos venido haciendo en el exilio coge otra dimensión decía el ex presidentes de Bélgica su figura ha tenido mucho tirón pero no su listas Jones para Cataluña pierde quinientos concejales en toda Cataluña en favor de Esquerra que pasa a ser la fuerza más votada en las municipales y que consigue que por primera vez Barcelona tenga un alcalde independentista

Voz 1722 19:15 Barcelona tendrá República

Voz 10 19:19 Ernest Maragall

Voz 0931 19:20 Mata diez concejales con Ada Colau con casi cinco mil votos de diferencia

Voz 16 19:24 Daniela Barcellona hasta mañana a las fuerzas

Voz 13 19:27 hasta Esquerra y por eso decía Ada Colau que los barceloneses

Voz 0931 19:29 ha dejado claro que tiene que haber un gobierno de izquierdas en Barcelona aquí la clave la tendrá el PSC porque a los dos les falta un concejal para sumar mayoría los socialistas han sido la segunda fuerza más votada en las municipales y también en las europeas

Voz 0456 19:43 esta disputa

Voz 0931 19:45 la primera clase estamos en condición de disputarla

Voz 0027 19:47 primera plaza en la política catalana decíais Z los socio

Voz 0931 19:50 de listas consiguen afianzar el cinturón metropolitano recuperan mayoría absoluta por ejemplo en L'Hospitalet Santa Coloma Cornellà aunque pierden la tercera ciudad más poblada de Cataluña Tarrasa allí Esquerra les quita el Leire les puede quitar también Tarragona donde sólo les separan trescientos votos con Esquerra el PP consigue parar el golpe Albiol vuelve a ganar en Badalona con un concejal más aunque los socialistas precisamente vuelven a tener la clave en esa ciudad para darle la Alcalá

Voz 0027 20:15 la obra infinidad de matices que vamos a analizar a lo largo de la mañana aquí en Hoy por hoy infinidad de derivadas de un mapa postelectoral bastante rojo PSOE no del todo pero sí en buena parte de España Rafa Muñiz

Voz 0931 20:27 el PSOE ha ganado en diez de las doce comunidades donde se han celebrado elecciones pero no suma en todas ellas la victoria socialista es clara en Castilla-La Mancha y Extremadura

Voz 1722 20:36 nunca hubiera soñado tener un resultado como es la gente hoy nada un enorme caudal de responsabilidad

Voz 0931 20:43 donde Page y Fernández Vara han conseguido mayoría absoluta el PSOE también podrá gobernar en Asturias las río

Voz 0027 20:49 hoja Baleares aunque necesita pacta

Voz 0931 20:52 por allí con partidos de izquierdas la derecha consigue mayoría en Navarra pero no absoluta los resultados en esa comunidad dibujan un panorama de ingobernabilidad escenario complicado también en Canarias gana el PSOE vamos a gobernar Canaria cambiar pero las izquierdas no suman ciudadanos tiene la llave en tres comunidades

Voz 0027 21:12 autónoma buena noche se ha quedado por fin en casa

Voz 13 21:14 en León el Partido Socialista ha ganado

Voz 0931 21:18 León Murcia y Aragón donde pueden decantar la presidencia hacia el PSOE que ha ganado en las tres o hacia el PP en Castilla y León descalabro de los populares es mayúsculo que pasan de cuarenta y dos a veintinueve diputados en Cantabria gana el partido de Revilla que necesita a los socialistas para gobernar en los ayuntamientos

Voz 13 21:40 sin Cádiz con mayoría absoluta que pueda reeditarse un gobierno progresista

Voz 0931 21:46 Joan Ribó en Valencia son los únicos supervivientes al frente de los ayuntamientos del cambio el PSOE le come terreno a las mareas en Galicia y Abel Caballero arrasa en Vigo en Zaragoza suman las derechas el PP mantiene Málaga con el apoyo de Ciudadanos Podemos pierde apoyo en todas las comunidades donde se celebraban ayer elecciones

Voz 1722 22:05 los resultados no es que hayan sido malos sino que ha sido

Voz 17 22:08 los peores posibles lo que queda sin

Voz 0931 22:10 presentación en Castilla La Mancha y Cantabria

Voz 0027 22:13 gracias Rafa seis y veintidós de la mañana cinco y veintidós en Canarias y trascendiendo ya el escenario puramente español hoy va a ser día de intenso análisis también a nivel europeo porque el extrema derecha avanza en en algunos países más en otros menos es cierto que no consiguió meterse en el Parlamento Europeo con porcentajes que le permitan boicotear la acción legislativa reventar el Europarlamento por dentro pero también es una realidad que pasa a ser la fuerza más votada en Italia de largo además en Francia han acordado en buenos días

Voz 0127 22:41 buenos días la ultraderecha francesa revalida su triunfo obtiene el veintitrés coma cuatro por ciento de los votos un punto más que Macron

Voz 13 22:47 la opción de Don Cheadle y su líder Marine Le Pen le pide al presidente de Francia que asuma las consecuencias en Italia los resultados son aún mejores

Voz 0456 22:57 en su increíble no sólo con lo de la Liga

Voz 0127 23:00 la Liga del ultra Matteo Salvini no sólo es el más votado sino que además prácticamente dobla los resultados de hace sólo un año también gana estas elecciones en Reino Unido el euro fuego Nighy Alfarràs

Voz 1722 23:10 ese es el PP

Voz 0127 23:13 abrumadora victoria del Partido del Brexit que dice que este resultado manda un mensaje claro a Westminster en Alemania

Voz 1722 23:19 virus fan fun de antes de ficha

Voz 0127 23:25 nueva advertencia la coalición de Angela Merkel que pierde muchísima fuerza en favor de los verdes que son la segunda fuerza del país el Partido Popular Europeo dirigido por el alemán Manfred Weber al que escuchábamos ha sido el ganador de las elecciones será el que tenga más escaños en la Eurocámara la segunda fuerza va a ser la alianza de socialistas demócratas

Voz 0027 23:43 la delegación más amplia en esa alianza

Voz 0127 23:45 Yola con los veinte eurodiputados del PSOE encabezados por Josep

Voz 1722 23:49 Borrell el Partido Socialista influyó mucho la construcción europea estamos en condiciones de un nuevo devolverlo hacer para construir una Europa más democrática más cercana de la gente

Voz 0127 23:58 además en Portugal victoria incontestable de los socialistas con una abstención récord de casi el setenta por ciento en Grecia Alexis Tsipras es uno de los grandes derrotados de la noche ya anunciado que adelanta las elecciones

Voz 1 24:16 siria hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales Beit arroba hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 0027 27:24 herencia completará esta tarde los días de fiesta con la Copa del Rey P buenos días buenos días Aimar después de ofrecerse a la

Voz 1161 27:30 en en Mestalla ante casi cuarenta y ocho mil aficionados la mejor entrada de la temporada ahí después de una rúa en autobús descapotable en el estadio llegaban los discursos de Marcelino

Voz 11 27:40 del pan

Voz 22 27:41 partido tenía menos experiencia que los barcelonistas pero en corazón seguro que no los iban a ganar el resultado está ahí

Voz 1161 27:48 o del capitán Dani Parejo

Voz 1855 27:51 nosotros cada partido manera Mestalla XXXVIII cuarenta mil personas animando al equipo en momentos complicados nosotros ganamos en el campo vosotros ganasteis en la grada es el centenario hemos hecho Historia

Voz 1161 28:07 hoy fin de fiesta con visitas a las instituciones desde las siete de la tarde a la basílica para ofrecerle el título a la patrona a las siete y media recepción en el Palau para desde las ocho ofrecérselo a también a la Copa a la ciudad en el Ayuntamiento con esto termina toda la temporada en cuanto a primera división pero sigue viva la segunda a la que le restan dos jornadas a parte del partido que cierra esta noche la jornada cuarenta a las nueve Deportivo Mallorca los baleares pueden sellar su participación en el play off e incluso seguir aspirando al ascenso directo junto a Granada Albacete los gallegos aspiran a una victoria para no descolgarse de las eliminatorias arbitrará el vasco Gorostegui Fernández poco queda ya por y para el desenlace final a Osasuna le queda un punto para ser campeón de la categoría podría conseguirlo el próximo viernes en su visita al descendido Córdoba en el partido lo que abrirá la jornada cuarenta y uno X al oeste y el Alcorcón Nastic que lo jugarán el sábado el resto será a las ocho de la tarde del domingo el Granada tras empatar ayer en casa uno con el Cádiz está dos puntos descender sin playoff visitará al Mallorca que dependiendo

Voz 0456 28:59 suceda hoy en Riazor podría estar jugándose

Voz 1161 29:01 a en esa plaza de ascenso directo el otro implicado el Albacete que está a dos puntos de los andaluces recibirá al Málaga por abajo Numancia Tenerife Lugo y Rayo Vallecano ni Rayo Majadahonda

Voz 1450 29:10 perdón se jugarán la plaza que resta por adjudicarse

Voz 1161 29:13 y además en Roland Garros no antes de las doce y media Rafa Nadal inicia su camino al décimo segundo entorchado de los Mosqueteros lo hará ante el alemán en la central también juegan hoy Pablo Carreño Roberto Carvalho es Pedro Martínez y Jaume Munar en el cuadro masculino además de Carla Suárez en el femenino

Voz 23 29:29 la cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema Chain donde el ex computing es tan flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 0979 29:39 por el DW momento un momento nosotros hablamos un mismo idioma y además podemos ayudarte contadas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital información telefónica a empresas punto es

Voz 11 30:02 son las seis y media

Voz 0027 30:03 las cinco y media en Canarias el Partido Socialista afianza su fortaleza en el actual mapa político español confirmándose como el gran vencedor de las locales autonómicas y europeas aunque a la izquierda si le vuelve a escapar Madrid el PP con los peores resultados de su historia en la capital volverá a gobernar la cuatro años después gracias a Ciudadanos a Vox y lo mismo con la Comunidad autónoma vamos a analizar todos los resultados esta mañana en una edición especial de Hoy por hoy con Pepa Bueno edición postelectoral con muchas preguntas en el aire por encima de todas una qué va a hacer Ciudadanos con los tres gobiernos autonómicos que puede decantar Aragón donde el PSOE para repetir necesitaría de los de Rivera pero también del Gobierno donde el PSOE gana por primera vez en décadas Castilla y León Murcia feudos del PP todo va a depender de Ciudadanos porque el PSOE no puede contar con apoyos por la izquierda o no o no los activos el desplome de Podemos en casi toda España complica cualquier alianza progresista Pablo Iglesias sigue sin comparecer fue el único líder que no salió anoche asumir responsabilidades a pesar de los pésimos resultados hay de Abbado

Voz 0137 31:12 el PSOE se afianza tiñe España de rojo gana el PP en votos en Baleares por primera vez en su historia gana en Castilla y León después de treinta y dos años puede gobernar en La Rioja tras veinticuatro años y recupera alcaldías como la de Santiago aunque en España ganar no siempre significa gobernar por ejemplo la Comunidad de Madrid pasará con pactos a manos del PP anoche Pedro Sánchez dio las gracias pero también señaló como peligroso que Vox gran espacio

Voz 1722 31:34 en aquellas administraciones en las que la primera fuerza política que va a ser el partido socialista no pueda gobernar será porque la derecha del Partido Popular y Ciudadanos pactan con la ultraderecha es una responsabilidad que le incumbe al Partido Popular Ciudadanos

Voz 0137 31:50 el PP pierde fuerza en ayuntamientos y autonomías pero evita el sorpasso de los naranjas y se queda con Madrid arrebata la capital a Carmena podrá presidir la Comunidad si pacta Pablo Casado hace unas horas casi ni se acordaba de que tocó fondo en las general

Voz 0660 32:02 el orgullo de presidir un partido que en las peores circunstancias se levanta sale a ganar sale a gobernar sale a servir a los españoles viva el Partido Popular

Voz 0137 32:13 los populares entienden con Ciudadanos y Vox pueden convertirse en el tripartito de moda con acuerdos pueden gobernar en lugares como Murcia Aragón y la Comunidad de Madrid los naranjas siguen sin liderar la oposición pero gana músculo

Voz 1855 32:24 con treinta y seis diputados en Cataluña con el Gobierno de Andalucía vamos a partir de mañana a empezar a gestionar ese Gobierno de la Comunidad Madrid el ayuntamiento Madrid diferentes capitales que el veintiocho de abril los españoles nos dieron un espaldarazo

Voz 0137 32:36 el tortazo más sonado de la noche ha sido el de los morados no mejoran resultados en ningún sitio y pierda en ciudades del cambio como Madrid Barcelona Santiago A Coruña Ferrol o Zaragoza con este panorama el que ha hecho mutis por el foro esta noche ha sido Pablo Iglesias no ha querido salir en Madrid ya dejado sola

Voz 1450 32:51 su candidata Aisa se hace evidentemente no están

Voz 24 32:54 contentos con los resultados corto

Voz 0137 32:56 por último la ultraderecha Vox tendrá voz y voto en salones de plenos y parlamentos de todo el país como en Almería o Granada y Santiago Abascal llega avisando de que pactar con ellos no va a salir gratis

Voz 0456 33:05 no vamos a admitir cordones sanitarios

Voz 13 33:08 ningún tipo que quién quiera contar con nuestro apoyo tendrá que ser respetuoso flexible

Voz 0137 33:14 dice Abascal que ha empezado una nueva etapa política en España

Voz 0027 33:17 vamos a recorrer a esta hora algunos puntos que sirven de ejemplo de los diferentes escenarios que surgen de las urnas que cerraron anoche por ejemplo las mejores noticias para el PSOE llegan de territorios en los que hasta ahora tenían que pactar para gobernar ahora consiguen mayoría absoluta por ejemplo Extremadura con Guillermo Fernández Vara o Castilla La Mancha con Emiliano García Page Cristina López Huerta a SER Toledo buenos días

Voz 0137 33:38 buenos días allí el PSOE recupera la mayoría absoluta

Voz 0027 33:40 Segura podemos desaparece del mapa autonómico

Voz 0137 33:44 no sólo las recupera doce años después sino que la amplía en dos diputados diecinueve de los XXXIII que se elegían Emiliano García Page

Voz 1722 33:51 K hubiera soñado

Voz 0137 33:53 tener un resultado como éste se desploma al Partido Popular hasta los diez escaños pierde seis ciudadanos entra por primera vez en el Parlamento con cuatro escaños Unidas Podemos pierde los dos que tenía su secretario general actual vicepresidente segundo de la Junta José García Molina ha puesto su cargo a disposición del partido

Voz 1722 34:10 como los resultados no es que hayan sido malos sino casi

Voz 17 34:12 los peores posibles lo que voy a hacer es lo que me toca hacer es poner mi cargo a disposición

Voz 0137 34:18 a Vox finalmente se queda fuera de las Cortes de Castilla La Mancha

Voz 0027 34:22 en Baleares los socialistas le ganan por primera vez al PP en unas autonómicas y Francina Armengol podrá seguir gobernando con pactos eso sí Juan Andrés día

Voz 1157 34:30 da día de mar la socialista Armengol sacar los mejores resultados de la historia en las Islas el PP los peores así que el PSOE junto con sus socios de la pasada legislatura la Izquierda podrá gobernar por primera vez dos mandatos consecutivos el PSOE Málaga casi pues junto con los ecosocialistas de mes y Unidas Podemos reeditarán el pacto progresista con un matiz importante los socialistas llega ahora con mucha más representación y más votos por el hundimiento de sus socios el PSOE sube cinco diputados pasando de quince a veinte el cincuenta y nueve que es el total y lo mismo ocurre la capital balear en Palma donde pese a la calle de Messi Podemos el partido socialista podrá gobernar otra vez con sus socios

Voz 0027 35:05 decíamos que Ciudadanos tiene que tomar decisiones importantes en las próximas semanas por ejemplo aquí en la entrega la llave del Gobierno de Aragón el PSOE ha ganado mejora mucho sus resultados gana las elecciones pero eso no le garantiza Javier Lambán repetir como presidente autonómico porque no hay suma posible por la Isquierda todo va a depender de los de Rivera Juanjo Hernández buenos días

Voz 1722 35:24 hola buenos días y si así es así es el Partido Socialista ha logrado seis diputados más de los que tenía en el dos mil quince Sin embargo para seguir el Gobierno tendría que alcanzar un acuerdo con Ciudadanos con siete diputados más

Voz 0027 35:35 los naranjas podrían gobernar también con los popular

Voz 1722 35:37 es el Partido Aragonés y con Vox el partido popular es la segunda fuerza y cuenta con cinco escaños menos podemos consigue cinco frente a los catorce que tuvo la bajada es impresionante Chunta sube uno y consigue tres Vox central emitirlo también con tres Partido Aragonés pierde la mitad ahora tiene tres e Izquierda Unida se queda con el diputado que tenía quiénes

Voz 0027 35:59 esta miman a tener que tomar decisiones son los socialistas navarros allí en Navarra la coalición de derechas gana las elecciones sobradamente además pero no tiene mayoría absoluta y ahí se le plantea al PSN al Partido Socialista de Navarra la opción de intentar una investidura complicada pero no imposible basada en partidos de izquierda IU partidos aberzales lo descartan por completo o no lo descartan Álvaro Valderrama buenos días

Voz 0115 36:25 qué tal buenos días pues los próximos días darán la respuesta es que ese escenario complicado tras las elecciones forales plantea dudas que deberán solucionar en las filas socialistas y que parten de las propias palabras esas dudas de la líder de PSN María Chivite que en campaña ha venido manteniendo su línea roja a la hora de pactar con Euskalherria Bildu y su negativa a convertir con su voto en presidente de Navarra al cabeza de lista de la coalición navarra suman Javier Esparza eso sí conocidos los resultados anoche Chivite mantenía su intención de liderar un gobierno progresista en Navarra la fórmula lo dicho no tendrá que definir el diálogo entre formaciones

Voz 0027 36:59 la Dirección General de Tráfico Teresa Rodríguez buenos días

Voz 0137 37:03 buenos días Aimar pues a esta hora situación normal hasta ahora del lunes las primeras retenciones en los accesos Atos en Alcalá de Henares y Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos Parla en la M40 También Vallecas Coslada sentido norte en Barcelona en las dos rondas ya intensas hacia el nudo Llobregat en Vizcaya en a los Otegi hay una avería en la BI seiscientos treinta y seis sentido Bilbao precaución hasta ahora por las nieblas en la provincia de Lugo y en Cantabria

Voz 27 38:51 me semana me veía una antes

Voz 0027 39:03 seis y treinta y nueve de la mañana cinco y treinta y nueve en Canarias la Mesa del Mundo recorrió las caras de la sorpresa de la decepción en las elecciones europeas este domingo muchos son los gobiernos debilitados por las urnas pero y qué más el de Grecia y su primer ministro Alexis Tsipras ha anunciado ya que adelanta las elecciones a finales de julio ante el descalabro de su partido Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 39:24 buenos días los partidos griegos afrontaban estas elecciones del domingo como un plebiscito sobre la gestión del Gobierno de Syriza y el veredicto ha sido claro la derecha moderada ha quedado primera en las europeas y también en la primera vuelta de las regionales y locales de manera que el primer ministro Tsipras hoteles más obligado a adelantar las elecciones previstas inicialmente para otoño su partido ha quedado a nueve puntos del ganador y ahora tendrá que dar la vuelta estos días

Voz 0027 39:50 que otro gobierno que queda en entredicho es el de Alemania la CDU el partido de Merkel se anota el peor resultado de su historia y los socialdemócratas dejan de ser segunda fuerza se tendrán que plantear en las próximas las próximas semanas si continúan como aliados de Merkel Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 40:05 sonoro revés para el Gobierno tripartito notable ascenso de los Verdes que se convierten en el segundo partido más votado con el veintiuno por ciento de los votos y desplazan a los socialdemócratas los alemanes han castigado a los dos grandes partidos de la gran coalición a la CDU de Merkel en dado el veintidós por ciento de los votos

Voz 0027 40:23 ocho puntos menos en su peor resultado histórico

Voz 0391 40:25 que los socialdemócratas el quince coma seis por ciento lo que supone una pérdida de casi doce puntos el desastre social

Voz 1450 40:32 no PETA augura dudas sobre su continuidad en el

Voz 0391 40:34 gobierno de Merkel y el futuro de su líder Andre anales en cuanto a la ultraderecha ABC parece tocar techo ha crecido hasta un diez coma ocho por ciento de los votos casi un cuatro por ciento más que en dos mil catorce

Voz 0027 40:50 en Italia la Liga de Matteo Salvini se ha impuesto en las europeas multiplicado por cinco sus eurodiputados y ahora quiere utilizar esa fuerza la fuerza de las urnas para que sus ideas ultras ganen terreno dentro del Gobierno de coalición italiano corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 1722 41:06 Salvini de la derechista Liga podrá contar en el Parlamento Europeo con otra fuerza la neofascista Fratello Italia que juntos suman unos treinta y cinco treinta y seis diputados la mitad de los setenta y tres escaños de representación parlamentaria italiana en Bruselas Hinault sólo Choi dicho cambio este voto cambia las reglas en Europa ha declarado Salvini no por decisión sólo de los italianos sino también Forlán

Voz 0456 41:31 te suelta de Jünger Perchel Tadic Polanski Perchel

Voz 1722 41:35 DS con lo cual comentaba al nacido una nueva Europa nata una novela una nueva Europa que hoy el diario La Repubblica califica en portada de sombras negras sombra negra también recae en la continuidad de la coalición de Gobierno de la hora ganador Salvini con los grandes perdedores de estas europeas los puristas cinco Estrellas regularmente con Quintero no pasaremos cuentas a nivel interna con los socios anunció mejora Bini pediremos sólo añadido aceleraba aplicación del programa el Gobierno de actuación el programa digo no parece precisamente una petición de mano sino una envenenada a demanda de divorcio porque la exigencia de Salvini es nada menos

Voz 13 42:15 en la que los cinco estrellas se resisten a ejecutar

Voz 0027 42:19 cierto que los italianos mandarán además como eurodiputado a Bruselas a un clásico de Silvio Berlusconi en Francia hacia la ultraderecha de Le Pen también ha vuelto hagan hay unas elecciones europeas aunque esta vez lo ha hecho por los pelos en Portugal han ganado los socialdemócratas aunque la noticia como ya les contábamos anoche la noticia es la elevadísima abstención sólo ha votado

Voz 11 42:39 veintiuno por ciento de los electores

Voz 11 44:25 a Hoy por hoy

Voz 31 44:29 a y y de cómo

Voz 1100 44:39 buenos días vistazo urgente a los resultados de ayer que tiempo habrá para análisis más reposado gana músculo el PSOE con muy buenos resultados en las europeas importantes en las comunidades autónomas y las municipales mal resultado para Pedro Sánchez que a pesar de los pesares esto es Madrid consolida al según primer partido del país con notable diferencia sobre el segundo pierde peso de manera ostentosa el PP pero ciudadanos tampoco rompe el pan

Voz 0027 45:09 digo esto asegurado

Voz 1100 45:11 en pollos casado y Rivera para los próximos cuatro años Vox asoma de nuevo la cabeza de manera muy especial en Madrid que además de presumir de la Puerta de Alcalá puedan alardear a partir de ahora de albergar al mayor número de fachas por metro cuadrado de toda España quiero cante Sabina pero el premio al desastre mayor si lo lleva Podemos y sus múltiples escisiones error sobre error apuestas desgraciada sobre apuestas desgraciadas la mayor demostración es Madrid donde la pelea Iglesias Errejón ha llevado todo al izquierda el desastre que grandes politólogos y cuánto sabe en estos chicos están listos citan formados queda entre otras cosas ya hablaremos de Cataluña contemplar embelesados cómo los autodenominados centristas PP Ciudadanos la derechista cobarde pan como corderito ellos a pedir limosna quiénes despreciaron ultraderechista Abascal no les dará vergüenza el ojo izquierdo

Voz 13 46:21 oyentes Danny De la Fuente

Voz 0456 46:23 vamos con los titulares sobre el resultado de las elecciones autonómicas y municipales porque sobre las europeas de momento ninguno de los que escuchados se ha pronunciado titulares porque son muchos y muchas ustedes si algunos no damos abasto buenos días

Voz 32 46:37 buenos días hoy por hoy roza el Granada titular de la jornada de hoy gatillazo de Podemos querido Pablo cada día más eres un quiero y no puedo por favor reincidente

Voz 0456 46:51 los dos Pablos Pablo Iglesias y Pablo Casado se llevan casi todas las críticas vamos a dar la bienvenida a Óscar de Valladolid

Voz 33 46:58 hola buenos días la verdad es que no se Pablo Casado eso que celebra tanto porque yo hablo de mi comunidad autónoma de Castilla León desplomado en Madrid elegía de Madrid desde luego sus resultados lo has el buen aquí en la ciudad la coalición de izquierdas sigue gobernando así que al menos podemos estar contentos y una pena que el partido de Pablo Iglesias haya bajado tanto debería haber de plantarse si quiere seguir en su presidencia

Voz 34 47:28 en gracias Oscar a Madrid nos vamos a mí en Madrid sería gran fracaso que Dios nos pille confesados con el Partido Popular conciudadanos y convoque porque vamos a ir para atrás como los cangrejos igual ese sería mi escritura Toñi de Madrid

Voz 0456 47:44 gracias Toni un beso todavía en Madrid Patricia

Voz 35 47:47 no veo el motivo de felicidad y euforia ante los parte de Pepe y Ciudadanos celebrando triunfos que no sé dónde están por lo menos desde mi humilde opinión ningún triunfo lo único que veo es una alegría solicitada por que nos van a meter en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid a los señores de la ultraderecha el señor Iglesias que ya es hora de que se lo piense bien igual que la puerta de salida