Hoy por Hoy (27/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:21 bueno saludos qué tal está muy buenos días el PSOE ha ganado las elecciones de la triple urna ha ganado las europeas las municipales y se ha hecho con la victoria en diez de las doce autonomías que ayer celebraban comicios incluyendo dos con mayoría absoluta Extremadura y Castilla La Mancha pero pero a la derecha las derechas siempre les quedará Madrid yo estoy segura

Voz 1603 00:46 el esa es la riqueza de la democracia que Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad progresista abierta seguirá siendo lo que yo siempre he dicho que es nuestra querida ciudad de Madrid sólido

Voz 1727 00:59 a Leo y seguirá siendo todo eso pero Manuela Carmena no será su alcaldesa aunque la suya haya sido la lista más votada las derechas han arrebatado a la izquierda la joya de la corona Martínez Almeida el candidato popular podrá llegar a la Alcaldía sumando conciudadanos Icon en el box de Ortega Smith y aunque en toda España los populares han perdido más de un millón de votos con respecto a las últimas municipales Pablo Casado puede salvar su liderazgo

Voz 3 01:27 le a muy cuesta arriba esta legislatura Pedro Sánchez y aquellos que decían que querían suplantar a unos ya han visto que hay que hay partido popular para muchos años para Kutxa

Voz 4 01:37 Sde cagas para seguir recuperando la ilusión de un país que nos necesita más que nunca el TC ha conseguido arrebatar al

Voz 1727 01:46 PP feudos históricos como las comunidades de Madrid Castilla y León o Murcia también podría seguir gobernando en Aragón pero en todos estos sitios el hundimiento de Podemos hace imposible una suma de izquierdas es Ciudadanos el que puede inclinar la balanza hacia los lares o hacia los socialistas por eso anoche Pedro Sánchez también apeló a la red

Voz 5 02:09 es usabilidad de los líderes políticos nacionales para no dejar en manos de la ultraderecha española la estabilidad de gobiernos municipales de gobiernos autonómicos es hora de que se levante el cordón sanitario al Partido Socialista imponer o apartar a la ultraderecha

Voz 1727 02:25 pero Albert Rivera que sigue sin conseguir su objetivo de pasar al PP no se daba por aludido ida va sin embargo por hecho el pacto con el PP y con los ultras de Vox

Voz 1855 02:34 hay una ola naranja que no para de crecer y se llama ciudadanos duplica el número de diputados autonómicos gobierna Andalucía ibamos a gobernar la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento

Voz 1727 02:49 resultado agridulce también para Vox que pierde la primera posición de municipios como elegido en la provincia de Almería en las europeas se dejan más de un millón de votos con respecto a lo que consiguió en las generales pero dice Santiago Abascal que pondrán en valor sus votos imprescindibles para gobiernos de derechas

Voz 1179 03:07 qué nos va a hacer valer sus votos y esto qué significa significa que no vamos a admitir insultos estigmas o etiquetas ya aquellos que para gobernar tendrán que pactar con nosotros quién quiera contar con nuestro apoyo tendrá que ser respetuoso flexible

Voz 1727 03:24 Lee para quien no hay paliativos es para Podemos su balance electoral es desastroso el único ayuntamiento del cambio que conservan es el de Cádiz kitsch iba por libre con respecto a Iglesias han perdido Madrid Barcelona donde Esquerra ha ganado por la mínima Colau también se dejan Zaragoza y sus confluencias han perdido Santiago A Coruña y Ferrol y a nivel automóvil autonómico la cosa no mejora han empeorado resultados en todas las comunidades con un caso paradigmático Castilla La Mancha

Voz 6 03:55 como los resultado no es que hayan sido malos sino que han sido los peores posibles lo que voy a hacer y es lo que me tengo que hacer es poner mi cargo a disposición a pedirle al Consejo Ciudadano de Castilla La Mancha pues que acepte mi dimisión

Voz 1727 04:08 este hombre es era su candidato José García Molina hasta ayer vicepresidente del Gobierno regional en coalición con el PSOE Hinault consiguió sacar ni siquiera su escaño podemos también se ha quedado sin representación en Cantabria en ayuntamientos como el de Valencia hacia enorme batacazo pero silencio absoluto de la dirección Pablo Iglesias que se ha pasado toda la campaña diciendo que de estas elecciones y va a depender en buena medida su fuerza para negociar un gobierno con el PSOE Pablo Iglesias no dijo anoche ni una palabra fue el único líder nacional que no salió que no compareció tras conocerse los resultados Éstos son a grandes rasgos los principales titulares de una frenética noche electoral En seguida vamos con el detalle de unas urnas que cierran el agotador ciclo L Toral en el que ha estado España así empieza este lunes veintisiete de mayo copado totalmente por la actualidad electoral pero hay alguna otra noticia que se cuela por los huecos que dejan las urnas empezando por la protesta de unos trescientos empleados de globo ante la sede de la empresa en Barcelona

Voz 7 05:22 la alta demanda hora alta demanda muerte cabrones

Voz 0978 05:28 ha quemado sus mochilas para protestar por la muerte de un repartidor chavales

Voz 1727 05:34 de veintidós años atropellado el sábado en la ciudad el sindicato de Riders como se llama los repartidores denunciará a la empresa ante la Inspección de Trabajo en Cádiz ha pasado la noche en prisión un hombre italiano de veintinueve años acusado de dar una paliza brutal aun chico gaditano la Víctor

Voz 1275 05:53 más está grave en la UCI y los otros

Voz 1727 05:55 tres detenidos han quedado en libertad con cargos y en los deportes el Valencia se marcha hoy de vacaciones celebrando Sampe buenos días

Voz 1161 06:06 buenos días Pepa todavía la Copa del Rey con tres visitas oficiales a las instituciones tras la rueda de ayer por las calles de Valencia y la celebración en Mestalla ante casi cuarenta y ocho mil aficionados la mejor entrada de la temporada aclamación a los discursos del capitán Parejo del técnico Marcelino

Voz 8 06:19 esta plantilla como dije antes del partido tenía menos experiencia aquel al Barcelona pero en corazón seguro que no nos iban a ganar el resultado está ahí

Voz 1161 06:29 hoy fin de fiesta a las siete de la tarde visita la basílica para ofrecer el título la patrona a las siete y media recepción en el Palau desde las ocho ofrecerán la copa a la ciudad en el Ayuntamiento

hoy fin de fiesta a las siete de la tarde visita la basílica para ofrecer el título la patrona a las siete y media recepción en el Palau desde las ocho ofrecerán la copa a la ciudad en el Ayuntamiento

y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días presentó una semana con muchas horas de sol la poca lluvia lluvia la que caerá hoy Devil en el Cantábrico durante la tarde algunas tormentas en puntos de montaña cercanos en el Mediterráneo pero en el resto son ahora ambiente un poco fresco incluso frío en pueblos del interior y de montaña durante la tarde temperaturas más altas que ayer hará calor especialmente en el Guadalquivir del Guadiana con máximas alrededor de los treinta y cinco grados

son las siete de las seis y siete en Canarias

Voz 2 08:32 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 08:35 si las elecciones de ayer hubieran sido solo europeas el nombre que saldría hoy en todas las portadas sería el sí

Voz 5 08:43 el Partido Socialista influyó mucho bromea estamos en condiciones de un ego de volverlo a hacer para construir una Europa más democrática más cercana de la gente para que proteja a los ciudadanos pero también para que les dé oportunidades en el mundo en el que nos va a tocar me di una queremos social

Voz 1727 09:02 Josep Borrell ha conseguido el treinta y dos por ciento de los votos que se traducen en veinte de los cincuenta y cuatro escaños que le tocan a España en el Europarlamento por detrás el PP con doce ciudadanos con siete Unidas Podemos con seis Vox con tres europarlamentarios también han conseguido escaño Carles Puigdemont su candidatura ha ganado en Cataluña y Oriol Junqueras estos son los resultados nacionales corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días luego la muy buenos días qué ha pasado en el conjunto de Europa cómo queda el Europarlamento Griselda

Voz 0738 09:34 bueno pues como en España la movilización nueve puntos superior a las últimas parece que ha frenado a la ultraderecha cincuenta y un por ciento de participación es la mayor en unas europeas que otra vez a este nivel ha ganado el Partido Popular son ciento setenta y siete escaños contra los ciento cincuenta y dos del Grupo Socialista juntos pierden casi ochenta mientras los liberales que aumentan hasta los cien escaños exigen su parte en el reparto escuchamos a la danesa de esta Gener

Voz 14 10:04 así es es o pies Ice Age

Voz 15 10:07 el juez ha pequeño que esto es obvio he trabajado muchísimo contra los monopolios y hoy los ciudadanos hacen que aquí termine también el monopolio

Voz 0738 10:18 la suma de estas tres fuerzas populares socialistas y liberales sería la más fácil para investir a un presidente de la Comisión Europea aunque el candidato del PT reclama su victoria y el de los socialistas un pacto de progreso al que por el momento no reaccionan los Verdes atención su aumento veinte escaños con sorpasso confirmado en Alemania amenaza conmover también el tradicional feudo de la

Voz 1727 10:41 a izquierdas gracias Griselda y aquí en España en unas elecciones donde San elegido los gobiernos de doce comunidades autónomas y más de ocho mil ayuntamientos hay muchos puntos en los que fijarnos hay victorias que saben a derrotas y hay perdedores que pueden acabar ganando así que vamos a intentarlo vamos a dibujar el mapa territorial que sale del veintiséis de mayo Isabel Villar un mapa rojo PSOE

Voz 0738 11:03 eh

Voz 12 11:04 nunca hubiera soñado tener un resultado como éste

Voz 1667 11:08 gente hoy nada un enorme caudal

Voz 1727 11:10 The Red son Emiliano García Page Guillermo

Voz 1922 11:13 man desvela que han conseguido mayorías absolutas en Castilla La Mancha y en Extremadura el PSOE también podrá gobernar en Asturias La Rioja pactando a la izquierda no en Madrid

Voz 16 11:21 ha sido difícil teníamos muchas cosas en contra

Voz 0978 11:24 candidatas nuevas caras desconocidas es la

Voz 1922 11:27 popular Isabel Díaz Ayuso que se ha dejado dieciocho escaños pero podrá gobernar la Comunidad si pacta con Ciudadanos y Vox posible pacto a la andaluza también en el Ayuntamiento

Voz 0272 11:35 sí debo estar eh como alcaldesa en funciones

Voz 17 11:37 hasta que se constituya el nuevo Ayuntamiento hizo elija al nuevo alcalde en ese momento será cuando yo presentaré evidentemente Hanún

Voz 1922 11:45 Carmen ha ganado las elecciones pero no puede mantener la Alcaldía al no sumar con el PSOE en Madrid en Pie para quién Iglesias pidió el voto se ha quedado fuera del Ayuntamiento en Barcelona

Voz 0978 11:53 la Fali arnés Maragall Esquerra Republicana parque han mañanas al acción Ibarra Ada Colau se ha quedado a cinco mil votos del candidato de Esquerra la Alcalá

Voz 1922 12:02 ya

Voz 18 12:04 Betty no nuestros más desde Ernest Maragall

Voz 1922 12:07 supera en votos pero no en escaños están empatados a diez Se han perdido otras alcaldías del cambio en Zaragoza ha ganado el PSOE pero no podrá gobernar hay victoria socialista en A Coruña y Santiago y el PP ha quedado primero en Ferrol sólo revalida en el cargo José María González Kitchen Cádiz

Voz 19 12:20 asumo este resultado con una tremenda humildad y el alcalde de Valencia Joan Ribó la Ciutat de Valencia

Voz 7 12:27 ya va a tornar venir un duro

Voz 19 12:32 clarísimo amén de Compromís

Voz 1922 12:35 ganado por la mínima hay suma con el PSPV pero podemos se queda fuera de la Junta

son las siete y trece las seis y trece en Canarias

Voz 1727 14:52 en este día de resaca electoral no podía faltar la mirada de Montse Domínguez

Voz 1603 14:58 los días puede que Vox está ya ha quedado por debajo de sus expectativas previos escalofriante comprobar de qué forma van a influir en el nuevo ciclo político que se abre este veintisiete de mayo piensa sobre todo en Madrid en su Ayuntamiento y en su comunidad y no tanto por la fuerza real que han cosechado en las urnas sino por el desparpajo con el que el PP y Ciudadanos se han abrazado a los de Abascal como un salvavidas que les rescata del naufragio especialmente los populares que se han dejado casi diez puntos de apoyo aunque a juzgar por las imágenes de anoche Pablo Casado ni se dio cuenta estaba exultante al comprobar que el PP resiste y Rivera no se merienda de momento los resultados de Madrid le han insuflado oxígeno pero resultaba casi impúdico ver como proclamaba ya alcalde a Sánchez Almeida presidenta a Díaz Ayuso supongo que tanto PP como ciudadanos intuyen ya que el precio de los cuatro concejales de Vox en el Ayuntamiento y los doce en la Asamblea de Madrid se ha disparado respecto a los pactos en Andalucía Pedro Sánchez a quien las cosas se le complican en Moncloa lanzó un mensaje al aire hay otras mayorías posibles fuera de los dos bloques mientras tanto Pablo Iglesias escondía en una noche aciaga para la formación morada las fuerzas del cambio de dos mil quince divididas no pueden con las derechas también divididas pero sin complejos para gobernar

Voz 1389 16:31 si buscas hipoteca

Voz 1667 18:30 eh

Voz 19 18:34 terminamos escuchar sus titulares hola buenos días soy Daniel Day arrasó pues yo voy a haceros un título absolutamente local

Voz 1667 18:41 el PP la CUP Podemos desapareciendo de la tercera ciudad de Catalunya quizá en esta época de la fragmentación política en Carranza la concentración de partidos ha sido absoluta gran

Voz 19 18:52 Daniel buenos días soy María Ángeles desde Santander este mensaje es casi para Pablo Iglesias supe potencia su arrogancia de han llevado donde está tiene gente muy buena en su equipo que ha hecho arrastrar a todos a la deriva de Santander es también Alejandro bienvenido

Voz 26 19:10 buenos días el pueblo de Madrid no ha echado Carmena ni el pueblo de Bárcena uno echado ha colado la echaron el señor Pablo y les sale lo que qué dimensión ya

Voz 19 19:23 lo a Málaga parece ser que el político que más preparado tenemos eh es el que menos ha entendido el momento el momento actual es bastante curioso no parece bastante curioso Fernando Cádiz en el siglo XIX Pablo Iglesias con centro izquierda tiene Siglo veintiuno otro Paul Iglesia desconcentrado la izquierda Fran Guadalajara

Voz 27 19:44 como dice Sánchez Que Dios nos pille confesados en los gobiernos los que dentro de Vox pues ultraderechistas de Vox

Voz 19 19:50 Bush saludó un saludo y mucha tristeza en Madrid como concepto

Voz 0027 19:54 yo me he levantado con ganas de llorar

Voz 19 19:56 la misma sensación con la que no lo puedo creer que los madrileños hayan blanqueado la corrupción de esta manera

Voz 1727 20:03 lo mismo opinan Varios alicantinos sobre su ciudad Pepa pues hoy sale el sol de nuevo Concepción gracias a todos siete y veinte seis Event en Canarias

Voz 1275 20:18 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con catorce grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía seguimos con tiempo tranquilo sin cambios bastante calor a mediodía y mucho sol Manuela Carmena no suma a pesar de que ha ganado las elecciones las cuentas les salen a la derecha no podrá gobernar y ella misma se despedía anoche con un mensaje cargado de emoción llamando a que Madrid siga siendo una ciudad de progreso iba ciudad Bigas creo que ellos

Voz 1727 20:44 estoy segura porque esa es la riqueza

Voz 1603 20:46 democracia que Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad progresista abierta seguirá siendo lo que yo siempre he dicho que es nuestra querida ciudad de Madrid solidaria participativa y creativa lo seguirá siendo siempre seguro y nada más

Voz 1275 21:04 Carmena ya anunciaba esta madrugada que acaba su etapa en Cibeles dará paso al PP que con los peores resultados de su historia puede sumar para gobernar a Ciudadanos ya Vox Carolina Gómez

Voz 1922 21:14 recupera la derecha el mayor ayuntamiento de España José Luis Martínez Almeida abogado del Estado iniciado en política con Esperanza Aguirre será el próximo alcalde de Madrid el pacto entre las derechas y la extrema derecha se da por descontado mañana mismo empezarán las conversaciones para formar gobierno no será la andaluza o al menos no será tan fácil porque Vox ya levantado la mano para decir que quiere entrar en el Gobierno el box de Ortega Smith un candidato que en el pasado se ha declarado admirador de la Falange y que quiere llevar el Orgullo Gay a la casa de

Voz 1727 21:42 campo victoriosa se ha mostrado también la candidata

Voz 1922 21:45 la de Ciudadanos Begoña Villacís que no ha conseguido darle el sorpasso al Partido Popular pero sí su propósito sacar al populismo de las instituciones y que Madrid sea el dique de las políticas de izquierdas del Gobierno de la nación en un lugar complicado queda el candidato de Pedro Sánchez Pepu Hernández fue su apuesta personal y no ha logrado remontar los datos del Partido Socialista la que lleva treinta y tres años sin ganar en Madrid capital en campaña dijo que seguiría en la oposición pero ayer dejó abierto su futuro lleva Manuela Carmena la jueza que dio el salto a la política para cambiar Madrid de la mano de Podemos a setenta y cinco años repitió como candidata porque se lo pidió su equipo porque la necesitaban y unió fuerzas con Íñigo Errejón pero no han logrado el propósito ella dijo que no se quedaría en la oposición porque ahí no sería útil así que veremos quién se queda ahora al frente de la candidatura Más Madrid

Voz 1275 22:35 vox entrar en Cibeles con cuatro concejales y lo han dejado claro en las redes sociales en su cuenta oficial de Twitter han publicado esta madrugada una foto del Ayuntamiento de Madrid con un mensaje escrito encima ya hemos pasado una burla al lema antifascista no pasarán con el que Madrid intentó resistir en el XXXVII Vox también va a ser clave en la formación de Gobierno en la Comunidad Isabel Díaz Ayuso candidata del PP necesita los doce escaños con los que entre la Asamblea para mantener a su partido en Sol Alfonso

Voz 1727 23:00 de Gea en Vox no han parado de decirlo

Voz 0089 23:02 algo de toda esta larga madrugada que era llegan las negociaciones para crear dos gobiernos de derechas uno en la plaza de Cibeles otro en la Puerta del Sol y en esas negociaciones no habrá pacto a la andaluza sólo habrá pacto en ambas instituciones si esas conversaciones son a tres bandas Vox Ciudadanos Partido Popular es que el escrutinio ha dado la llave a Vox la llave para gobernar en ambas instituciones en la Puerta del Sol y también en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1275 23:40 Madrid en Pie el partido que suma a Izquierda Unida y a los concejales díscolos de Carmena no ha conseguido ni un solo concejal no obtiene representación la alcaldesa no sino quería culpar a nadie de los resultados que el candidato de Madrid en Pie Carlos Sánchez Mato si culpo a más Madrid por la victoria de la derecha una derecha que va a liderar José Luis Martínez Almeida candidato del PP que con quince concejales seis menos que hace cuatro años celebraba anoche en Génova el cambio de rumbo en Cibeles eufórica estaba también Begoña Villacís de ciudadanos que suma cuatro concejales más once en total pero que no ha conseguido

Voz 12 24:10 así

Voz 1179 24:19 ya era alguien que de aquello el Partido Popular le haga ese cambio dije

Voz 28 24:25 así que vamos a conseguir Madrid será el dique es el dique de contención Madrid será

Voz 1727 24:31 una capital del constitucionalismo

Voz 28 24:33 liberalismo del sentido común ida Ciudadanos

Laura Gutiérrez qué tal buenos días con catorce grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía seguimos con tiempo tranquilo sin cambios bastante calor a mediodía y mucho sol

previsión Jordi Carbó buenos días buenos días

tiempo soleado la mayor parte de horas con temperaturas parecidas a las de ayer han subido un poco las mínimas vientre sólo un poco frío especialmente en los pueblos de la sierra donde se bajar de los diez grados durante la tarde al sol ambiente un poco caluroso máximas de más de veinticinco en toda la Comunidad de Madrid y a medida que avanzó la tarde va a soplar un poco el viento la próxima noche las temperaturas bajarán rápidamente los próximos días tiempo muy parecido con más calor la segunda mitad de la SER

Voz 5 26:09 Ana

Voz 1727 29:43 que la decisión estará en manos de ciudadanos

Voz 20 29:46 los que ha conseguido revalidar la victoria en El Molar y conquistar Paracuellos de Jarama aunque en ambos casos necesitará de pactos

Voz 1275 29:52 de grados en la Gran Vía

de grados en la Gran Vía

Voz 1727 30:12 comienza el lunes veintisiete de mayo y despertamos con el PSOE anclado como primera fuerza política en España y en Europa acabamos de saber que Pedro Sánchez va a cenar esta noche con Macron en el Eliseo en París el día después de las elecciones a la Eurocámara en líder de la nueva centro derecha europeo el líder de la socialdemocracia europea se ven para hablar es que el PSOE ganó ayer las europeas sí pero también las municipales pero perdió Madrid que vuelve a ser completamente de derechas y esa excepción importantísima ha provocado que unos y otros hablen de victoria bueno menos Pablo Iglesias que directamente no habla no habló ha perdido sus dos grandes bastiones Madrid Barcelona donde Esquerra ha ganado por la mínima Colau

Voz 36 31:02 es que el Partido Socialista ha ganado las elecciones europeas ha ganado las elecciones municipales y ha ganado buena buena un buen número de comunidades autónomas en las elecciones de este veintiséis de mayo

Voz 4 31:16 el Partido Popular ya iniciado

Voz 3 31:18 la remontada los españoles han decidido votar al origen

Voz 1855 31:22 al cada vez que se abren las urnas hay una ola naranja que no para de crecer y se llama ciudadano

Voz 1179 31:28 pues no sólo ha conseguido tener representación sino que ha conseguido algo mucho más importante que es ser determinante casi en el treinta por ciento de las capitales de provincia de España para elegir a los futuros alcaldes

Voz 1727 31:46 el objetivo de Vox era retener los dos millones setecientos mil votos que obtuvo hace menos de un mes en las generales no lo logró pero en el corazón de España todo pasa por ellos esta mañana

Voz 12 31:59 así que esta celebración de los populares

Voz 1727 32:01 eufóricos con tarima improvisada en Génova

Voz 0978 32:04 que el Palacio de la Moncloa se gana desde Madrid Pablo no esconde un pacto con la ultraderecha tanto en la alcaldía como la Comunidad la foto de Colón hasta RPR

Voz 1727 32:13 presente al menos cuatro años en la zona más poblada de España al menos en la que concentra más población bueno hay muchas lecturas esta mañana en todos los periódicos urgentes eso sí porque los resultados han ido sabiendo confirmados muy tarde a lo largo de la noche de la madrugada vamos a intentar hacer una selección con Aimar Bretos que está despierto a base de café le llega la barba bondad dice una fuente Icon Manuel Jabois buenos días Jabois qué tal buenos días por dónde empezamos a Aimar

Voz 1119 32:48 el editorial de El País dice

Voz 0027 32:50 que el PSOE enfrentar la paradoja de que habiendo avanzado electoralmente en la práctica totalidad de las comunidades y ayuntamientos no pueda formar gobierno en algunos de los más importantes perdiendo incluso varios de los obtenidos durante la anterior legislatura envía dos mensajes claros a Pablo Iglesias y Albert Rivera sobre Pablo Iglesias Unidas Podemos el país opina que los errores en su dirección han terminado por arrastrar a la totalidad Izquierda esta circunstancia puede pesar en la formación del Gobierno central donde las exigencias de Iglesias quedarán aún más debilitadas por los malos resultados obtenidos ayer que se suman a los de las generales sobre ciudadanos y su líder las urnas no confiaron a Rivera el liderazgo de la oposición en las elecciones generales dice El País tampoco lo han consagrado indirectamente ahora esta circunstancia ofrece un respiro a Pablo Casado mientras que Rivera se verá obligada a extraer las consecuencias de un error vetara al PSOE que no sólo afecta al partido que él dirige sino la totalidad el sistema al haber clausurado un espacio político central a cambio de rigurosamente nada

Voz 1727 33:45 Tura hacia la prensa conservadora pues por ejemplo la razón dice que Casado ha ganado la segunda vuelta y abc titula España dice no a entregarle todo el poder al Sánchez

Voz 0027 33:55 en su editorial experimenta una oda a Pablo Casado del que dicen que con estos datos tiene un margen de confianza para profundizar en la renovación del partido el resultado confirma que el mensaje que adoptó tras el veintiocho de abril Casado ha sido eficaz según ABC un mensaje de afirmación de la entidad reformista liberal y conservadora del PP como espacio común de todo lo que está a la derecha del peso

Voz 1727 34:13 pide el pinchazo de Podemos que dice la prensa digital

Voz 0027 34:16 Juan Soto escribe en El Confidencial que la formación morada Podemos ha decapitado a su abuela pero se resiste matar al padre el problema de Podemos ha sido siempre la Cova nacieron en una cámara de resonancia que es la universidad es que retaron a todo aquel que provocaba disonancias en la melodía flipado

Voz 10 34:32 sí se puede sí se hubiera podido ser

Voz 0027 34:34 la preocupación de Podemos hubiese sido la gente y su gente dice Soto Iván las magdalenas de la izquierda se queman en el horno de Madrid esto lo escribe Íñigo

Voz 1727 34:43 el diario cuando juego buenos han dado la Cadena Ser

Voz 0027 34:46 lo que se llamó izquierda rupturista terminó por ser especialmente efectiva en provocar la ruptura dentro de sí misma y a modo de resumen leamos en Info Libre la izquierda alternativa se desploma sólo será determinante en cuatro comunidades para formar gobierno

Voz 1727 34:59 Barcelona tendrá como alcalde con toda probabilidad Ernest Maragall de Esquerra Republicana pero dice que en el país ojo Barcelona no separatista

Voz 0027 35:08 por qué la mayoría de escaños se decanta por él no independentismo respetuoso con la Constitución pero para que esa abrumadora ventaja aritmética se convirtiese en efectiva mayoría política debería mediar

Voz 10 35:19 un pacto de fragua más que muy difícil boticas tocaría leer rápido legal pero como los recito un poeta sin obligación de con

Voz 0027 36:26 hacemos algunas menciones a España en Francia la foto de Manuel Valls está en todas las web Maragall se va a convertir previsiblemente en el primer alcalde independentista de la segunda ciudad más grande de España titula Le Monde también lo destaca Le Figaro el que iba a ganar Barcelona el que iba a ser la gran sorpresa ha fracasado como fracasó en Francia los partidos populares están difuminando en toda la Unión Europea o sea no sólo en Alemania titulada Handelsblatt que menciona expresamente el mal resultado del PP en España y en el New York Times en Estados Unidos los socialistas españoles logran tres avances en las tres elecciones que celebraba España destaca en portada digital Pedro Sánchez sale fortalecido para formar un nuevo gobierno y además un gobierno en solitario tiene más argumentos tras el desplome de Unidas Podemos de hecho concluye el artículo la elección de este domingo pone en tela de juicio la supervivencia de Pablo Iglesias como líder de la formación

Voz 1727 37:11 hacemos un pequeño recorrido por los países de nuestro entorno empezamos en el Reino Unido que tiene lo suyo

Voz 0027 37:16 si gana sin sorpresas el partido Brexit de Nigel Farage conservadores y laboristas debilitados al vengarse los votantes y titula The Gardian humillados dice el Telegraph los partidos pro Unión Europea mantienen su base en el continente titula el Financial Times que recoge ese aumento de la participación que ha favorecido a verde Silva

Voz 1727 37:33 Tales hecho en el Reino Unido ya se ha llevado por delante la primera ministra el resultado de estas elecciones el viernes anticipando este resultado Los Verdes han crecido mucho en Alemania y en Francia hoy Libération titula en portada la Cruz

Voz 0027 37:45 la Verde Europea Lemon reparte la extrema ella es primera fuerza en Francia Italia y Reino Unido titula en grandes se hace eco también del gran avance verde en Alemania hay del liderazgo de los socialistas en España para Le Figaro las europeas en Francia suponen una réplica del terremoto de dos mil diecisiete en el que Martín Le Pen también ganó las elecciones en un editorial el director de Le Figaro considera que hay que recomponer el partido de Macron ya que ha perdido después de que Macron se haya involucrado tanto en la campaña como nunca antes lo había hecho un presidente galo

Voz 1727 38:12 no queda Italia el triunfo de Salvini

Voz 0027 38:15 la Liga triunfa el Partido Demócrata supera al Movimiento cinco Estrellas y Salvini promete continuar con el acuerdo de gobierno titula La Repubblica este diario consideran un análisis que han sido los jóvenes los que han logrado frenar el avance de los populistas de extrema derecha votando a verdes y liberales Berlusconi ha conseguido escaño por cierto a cinco asientos

Voz 37 38:35 los denominados

Voz 1727 38:43 esta mañana con muy buen criterio jabón pasa de lecturas políticas es listo este chico eh nos quiere hablar de un asesino en serie The Band y que mató al menos a treinta mujeres en Estados Unidos entre los años cuarenta y los setenta tiene una película y una serie Netflix conversaciones con asesinos las cintas de Theo Van Dyck porque porque te fascina que fascina tanta gente Un monstruo como este

Voz 1389 39:11 se suele poner de moda Bande en concreto cada cierto tiempo y ahora mismo Si lo está haciendo porque coinciden la la película hay una una ficción que llegó hace poco un documental que además está viendo mucho que es ese que dices fíjate fíjate la propia Netflix advierte a sus espectadores como las tabacaleras advierten a los fumadores hecho o hizo hace unas hace unas semanas un corto comunicado hemos visto a muchas personas dice idealizado el aparente sex appeal de tez Mandi queremos recordarles que existen miles de hombres guapos en el mundo la mayoría de ellos no son convictos asesinos en serio esto es cierto por eso provoca tanta fascinación sexy es carismático y con él como con muchas ocurre algo sintomático cuando se rueda sobre su vidas e incide especialmente en estos dos factores que son los que es más chocan no los que más atraen en una película que gira sobre un terrible asesino pero nos nos dejan ver con tanto detalle los momentos por los que van di es famoso cuando de strip cuando asesina cuando vio la cuando de Goya a sus víctimas yo creo que realmente lo que es para adultos lo que debería sobre impresionar Se para avisar al espectador para mayor de dieciocho años son las

Voz 1727 40:27 es decir las escenas más truculentas

Voz 1389 40:29 son las escenas en las que hubo asesinos amable en los que una en las que no asesinos cariñosa cariñoso no las escenas en las que un asesino hace lo que le define

Voz 38 40:38 matar está está

Voz 1389 40:41 la Societé

Voz 2 43:09 hoy por hoy como Pepa Bueno

son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 2 43:17 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen himno cuando para las personas

Voz 1727 43:29 hay una resaca que no cansa nada que es la resaca del triunfo pasto es aplicable a la política Valencia no se cansa de la victoria del sábado sobre el Barça y seguirá celebrando esta tarde Sampe la Copa del Rey

Voz 1161 43:44 ya lo van a dejar después de la rueda de ayer y la fiesta de celebración ante Gary casi cuarenta y ocho mil espectadores ayer la mejor entrada de la temporada

Voz 8 43:52 tradicionales discursos Marcelino esta plantilla como dije antes del partido tenía menos experiencia que los de Barcelona pero en corazón seguro que no nociva

Voz 1855 44:01 haga del resultado

Voz 1161 44:03 también del capitán Dani Parejo

Voz 1855 44:05 no somos nosotros cada partido Merino Mestalla XXXVIII cuarenta mil personas animando al equipo en momentos complicados nosotros ganamos en el campo vosotros ganasteis es la grada centenario hemos hecho Historia muchísimas gracias a todos

Voz 1161 44:22 esta tarde colofón a esos fastos visita a las instituciones desde las siete de la tarde a la basílica para ofrecer el título la patrona a las siete y media recepción en el Palau y a las ocho ofrecimiento de la Copa la ciudad en el Ayuntamiento en Segunda División faltan dos jornadas para cerrar la temporada el partido que completa esta noche la cuarenta es a las nueve Deportivo Mallorca los baleares pueden sellar su participación el play off e incluso seguir aspirando al ascenso directo junto a Granada y Albacete y los gallegos aspiran a una victoria para no descolgarse de esas eliminatorias lobby traerá el vasco Gorostegui Fernández y poco queda para el desenlace final a Osasuna le queda un punto para ser campeón de la categoría podría conseguirlo próximo viernes en

Voz 0027 44:56 su visita al descendido Córdoba partido que abriera la

Voz 1161 44:58 la cuarenta y uno el resto de los partidos salvo Alcorcón Astre Nàstic serán a las ocho de la tarde del domingo el Granada después de empatar ayer en casa uno con el Cádiz estaba dos puntos todavía para ascender sin play off visitará al Mallorca que dependiendo de lo que suceda hoy en Riazor podría estar también jugándose esa plaza de ascenso directo yo el otro implicado lo Albacete está a dos puntos de los andaluces recibirá al Málaga por abajo Numancia Tenerife Lugo y Rayo Majadahonda se juegan en la plaza que resta por adjudicarse los sorianos lo harán en Zaragoza los madrileños visitan Oviedo irse enfrentan Lugo y Tenerife les podría valer un empate dependiendo de lo que suceda en el Tartiere además en Roland Garros no antes de las doce y media Rafa Nadal inicia su camino al décimo segundo entorchado de los Mosqueteros lo hará ante el alemán Jan en la central también juegan hoy Pablo Carreño Roberto Vallès Pedro Martínez Jaume Munar esto en el cuadro masculino además de Carla Suárez en el femenino en el Giro de Italia entramos ya en la última semana de competición se inicia la última jornada de descanso para desde mañana martes encarar las seis etapas definitivas con el ecuatoriano de Movistar Richard capaz como líder con cuarenta y siete segundos sobre Roddick del motor en Fórmula uno Biden venció Hamilton en Mónaco con la ventaja en la general sumó compañero Botas en diecisiete puntos a cincuenta y cinco sabe del tercero buena carrera de Carlos Sainz que terminó

Voz 1727 46:07 y me he dicho espera leves tres ha perdido

Voz 43 46:09 dice que iba a acabar esta guerra en sexta posición

Voz 0027 46:12 el dedo perfecto en la ACB

Voz 1161 46:15 el Real Madrid Manresa Baskonia Zaragoza empezarán el jueves las eliminatorias por el título el viernes Barça Joventut Valencia Unicaja también en la madrugada del jueves al viernes primer partido de las Finales de la NBA Toronto Raptors Golden State Warriors

Voz 2 47:46 la Cadena SER con Pepa Bueno

Voz 1727 48:01 diariodehoyporhoy del veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve escribe da Marisa Medina es española vive en Reino Unido y cómo miles de extranjeros no ha podido votar allí en las elecciones europeas por errores administrativos

Voz 0272 48:16 hola te Amadís Medina soltando viviendo aquí siete años como otra rencillas anteriores hemos ido a votar y cuando llegamos al colegio electoral hemos visto que nuestro nombre estaba tachado con una con una líneas iba han preguntado que si yo ya había votados fines ha dicho que no interese nos han dicho que no teníamos derecho están a las elecciones europeas han pedido que otra persona viniera hablar con nosotras sino referido al teléfono cuando llamé me me dijo que supuestamente Nos habíamos dado un papel a nuestra casa lo diciendo que si queríamos registros nuestro voto esté teníamos que darlo de vuelta lo que pasa es que nosotros nunca hemos asumido nada estamos registrados para votar obviamente estábamos muy enfadados de que no nos hayan dejado votar para las elecciones europeas porque he perdido la mi derecho de votar en España IMI derecho de votar en Reino Unido usted ese la gente se está moviendo y con lo hemos ido en y esta vez hemos visto que que ha habido mucha gente que les ha pasado en el trabajo el teléfono ha pasado de países de pulmón y a todos los países europeos gesto de Alemania aquí las noticias están diciendo que es afectados son unos cuantos miles de personas nos han quitado el deben ser derrotada