Hoy por Hoy (27/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:07 qué tal está muy buenos días el PSOE ganó las triples elecciones de ayer en toda España con el amargo final para la izquierda de que las derechas mantienen la Comunidad de Madrid ir recuperan el Ayuntamiento de la capital de España la foto de Colón gobernará el centro del país Madrid se convierte en él espejo definitivo para los cuatro grandes partidos Sánchez gana pero sufre porque su aliado podemos se hunde Pablo Casado pierde muchísimos votos pero puede gobernar Albert Rivera se aleja cada cada vez más del sorpasso a los populares es rehén de su veto personal a los socialistas a Pablo Iglesias está en caída libre sin tocar suelo desde las elecciones generales lastrado por su gestión del partido por la división interna el líder morado fue el único que no compareció anoche ni siquiera escribió un tweet el día en que Podemos perdió prácticamente todo el poder acumulado en sus cinco años de vida debilita mucho su posición de cara a negociar las condiciones para la investidura de Sánchez esta lectura de Madrid es extrapolable a buena parte de España como vamos a comprobar enseguida ganar elecciones no garantiza gobernar y los electores obligan a los pactos en todos los lugares donde ayer se voto bueno no en todos no el PSOE ganó por goleada en Europa a doce puntos del siguiente y además alcanzó la mayoría absoluta en los el Gobierno de Castilla La Mancha Extremadura Vigo por ejemplo de todas maneras de los resultados de ayer hay dos que van a condicionar como ningún otro nuestra vida política nacional el independentismo conquista con dificultades con muchas dificultades pero conquista el Ayuntamiento de Barcelona Barcelona Esquerra es el partido más votado yunquera Demon se convierten en eurodiputados de manera que la patata caliente de qué hacer en un Parlamento con un preso preventivo fugado de la Justicia se traslada ahora a las instituciones comunitarias propaganda internacional garantizada hay muchos más detalles en España y en Europa que a lo largo de las próximas horas les vamos a contar

Voz 1727 02:38 el triunfo rotundo de Borrell en las europeas casi el treinta y tres por ciento de los votos tiene ya una consecuencia práctica inmediata sobre el peso de nuestro país en lo que se negocio para el futuro de la Unión Europea en lo que se negocie Pedro Sánchez y Macron Seven esta noche en el Elíseo en el resto del continente Aimar las elecciones las han ganado los populares aunque con un Europarlamento muy muy fragmentado

Voz 0027 03:01 así los conservadores tendrán ciento setenta y siete escaños frente a los ciento cincuenta y dos del Grupo Socialista bajan las dos grandes familias y suben sobre todos los liberales su candidata celebra que han terminado con el monopolio el populares socialdemócratas su crecimiento entre los Verdes ha servido para frenar a la ultraderecha que eso sí ha ganado en Italia y enfado

Voz 1727 03:22 hay vida más allá de las elecciones y hay vida más allá de las elecciones por ejemplo en la SER les vamos a contar hoy que la Guardia Civil ha acreditado por primera vez el presunto pago de mordidas de la empresa OHL al ex presidente madrileño Ignacio González a cambio de obra pública

Voz 0027 03:37 presunta comisión de dos millones y medio de euros según ha podido saber la Cadena SER es lo que acredita un documento interno de la constructora que la Guardia Civil ha presentado al juez vincula ese pagó con la concesión a OHL del proyecto del tren en Navalcarnero

Voz 1727 03:50 además en Cádiz

Voz 4 03:55 ha pasado la noche en prisión preventiva

Voz 1727 03:56 de los cuatro detenidos por esta paliza brutal a un chico un joven de veintidós años que sigue en la UCI grave y los otros tres arrestados han quedado en libertad con cargos son

Voz 0027 04:05 todos italianos y están en España de Erasmus

Voz 1727 04:08 sindicato que representa a los Riders a los repartidores de empresas como globo por ejemplo va a denunciar a la compañía tras la muerte de uno de sus empleados atropellado este fin de semana en Barcelona

Voz 5 04:19 Nos voleas altas horas de alta demanda canta muerte cabrones

Voz 0027 04:26 en respuesta en denuncia los compañeros los otros raíles han quemado esta noche sus mochilas ante la sede de globo en Barcelona denuncian precariedad y falta de seguridad en su trabajo

Voz 1727 04:39 y en los deportes Rafa Nadal debuta esta mañana Sampe en su torneo favorito en el Roland Garros

Voz 1161 04:44 no antes de las doce y media en la pista central ante un tenista que viene de la previa al alemán Nick Huffman ciento ochenta y cuatro de la ATP será la primera barrera que tendrá que superar el balear ante el reto de conseguir su décimo segunda Copa de los Mosqueteros aparte de él será una jornada con varios españoles en juego Pablo Carreño Roberto Carvalho Pedro Martínez y Jaume Munar en el cuadro masculino y Carla Suárez en el femenino también debutan hoy dos favoritos como Thiem Wawrinka o Djokovic ayer lo hizo Federer victoria tras cuatro ediciones sin haber participado

el mapa del tiempo se llena hoy de soles en toda España menos en el norte Jordi Carbó buenos días

buenos días pero también ahí en el norte a lo largo de la semana acabará luciendo el sol de hecho vamos a despedir el mes de mayo daremos la bienvenida a junio con un cambio destacable en las temperaturas sobre todo a finales de semana el calor va a ganar protagonismo antes temperaturas parecidas a las de ayer es decir a esta hora el ambiente se nota fresco frío incluso en poblaciones del interior y de montaña durante la tarde máximas de veintidós a veintiséis grados en la mayor parte del país cerca de los treinta en gran parte del interior de los treinta y cinco en el Guadiana Guadalquivir esas nubes que comentabas en el Cantábrico apenas dejarán algunas lluvias débiles eso sí con ambiente fresco tormentas en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo durante la tarde

Voz 0789 05:45 el interior de los treinta y cinco en el Guadiana

Voz 0978 05:48 Guadalquivir esas nubes que comentabas en el Cantábrico apenas dejarán algunas lluvias débiles eso sí con ambiente fresco tormentas en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo durante la tarde

Voz 2 05:57 no

Ana Uslé buenos días buenos días

Voz 1727 07:01 a las ocho y siete las siete y siete en Canarias este lunes pos electoral se puede medir en metros de tarima la tarima que el PSOE tenía preparada para montar en Ferraz pero que se quedó plegada en el camión a pesar de haber ganado los socialistas un millón de votos más que en las anteriores municipales y la tarima que el PP no tenía intención de montar en la calle Génova pero que terminó improvisando para que Pablo Casado celebrara su supervivencia a pesar de haber perdido un millón de votos desde las últimas municipales Carretero buenos días qué tal Pepa Bueno idea el PSOE reúne esta tarde a su dirección para analizar una victoria que ha sido contundente en términos generales pero empañada por no recuperar el Gobierno de Madrid se porque

Voz 0806 07:44 el PSOE gana de largo decía anoche Pedro Sánchez es la primera fuerza en todas las comunidades menos Cantabria Navarra tiene dos mayorías absolutas en Extremadura y Castilla La Mancha pero ahora le perjudica lo que le proporcionó mucho poder en dos mil quince los pactos a la contra Ferraz contaba con Madrid para rematar la faena del veintiocho de abril Gabilondo era la gran apuesta personal de Sánchez y eso explica anoche algunos gestos serios en la sede donde no hubo militantes que gritar han con Rivera no el presidente lanzó el guante a Ciudadanos

Voz 1727 08:15 también apeló a la responsabilidades

Voz 1722 08:17 líderes políticos nacionales para no dejar en manos de la ultraderecha española la estabilidad de gobiernos municipales de gobiernos autonómicos es hora de que se levante el cordón sanitario al Partido Socialista imponer o apartar a la ultraderecha

Voz 1727 08:32 de Rivera depende que el PSOE conserve Aragó

Voz 0806 08:34 que pueda producirse un cambio histórico en Castilla y León tres décadas después o el Gobierno de Murcia respecto a Podemos Pepa el PSOE sí que conserve reforzaba su posición para negociar la investidura de Sánchez porque sólo hay suma clara de izquierdas en cuatro Retegui y es que

Voz 1727 08:49 si Podemos se desploma cuando Iglesias insistía en campaña en que esta era la segunda vuelta de las generales no parecía o leerse la sangría que vivieron anoche en toda España día negro muy negro el peor para los morados desde que hace cinco años ahora en otras europeas irrumpieron con fuerza Mariela Rubio buenos días qué tal buenos días Pepa Pablo Iglesias sigue desaparecido en combate Mariela es el único líder que anoche no dio la cara sí sí piensa hacerlo y y bueno de momento

Voz 1450 09:14 la dirección de Podemos no ha convocado Iglesias como decía Se marchaba ayer del teatro Goya de Madrid sin comparecer sin mandar tampoco ningún mensaje a la militancia sin textos en las redes sociales ni él ni su número dos Irene Montero silencio ambos tomaban distancia del desastre dejando a sus candidatas a las europeas y a la Comunidad de Madrid asumiendo ese papel

Voz 7 09:34 ya no he visto creo que la división de la izquierda no ha ampliado el campo político y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar otro tipo de factores pero el que exceden los resultados de los esto

Voz 1450 09:45 habla a Serra pero no había noche respuesta de la dirección de Podemos a la debacle de los ayuntamientos del cambio la pérdida generalizada de relevancia en el territorio eso sí un tuit del cofundador del partido Juan Carlos Monedero acusando a Errejón ya Carmena de literalmente haberse dejado convencer por las cloacas para dividir a la Izquierda barruntaba la línea a seguir por la dirección en clave interna con el territorio devastado en realidad pocos liberados quedan vivos de cara a un hipotético Vistalegre tres en Castilla La Mancha por ejemplo podemos que gobernó con Page pierde sus diputados sólo Kitchen Cádiz sale reforzado y lo hace sin el nombre de Podemos con su marca adelante después de haber roto hace meses con Iglesias así iniciará el líder de Podemos sus negociaciones con Sánchez para entrar en el Ejecutivo aspiraba a ser decisivo en plazas clave sólo lo serán en Baleares La Rioja y Asturias

Voz 1727 10:31 hay otro partido que cae a plomo en toda España es el Partido Popular pero pero Pablo Casado puede salvar su liderazgo en buena medida gracias a los resultados en Madrid los peores del partido en la historia reciente Adrián Prado buenos días

Voz 0019 10:44 qué tal Pepa buenos días el PP sigue siendo la fuerza

Voz 1727 10:47 más votada en la derecha Ciudadanos y Vox no dudarán no dudaron anoche al menos y un segundo en apoyarlos para recuperar el Ayuntamiento y mantener la comunidad

Voz 0019 10:57 sí además Casado ha encontrado de esta manera ese salvavidas al que aferrarse Iker va a permitir afrontar con mayor tranquilidad en primer lugar el Comité Ejecutivo de hoy mantener la joya de la corona que es la Comunidad de Madrid aunque sea con dieciocho diputados menos ya arrebatar la alcaldía a la Izquierda le daba margen incluso entre los críticos que reconocen que Casado ha salvado los muebles anoche el líder del PP ha aliviado y especialmente sonriente no dudaba en sacar pecho

Voz 0660 11:20 el Partido Popular ya ha iniciado la remontada los españoles han decidido votar al original por mucho que intenten cantara karaoke nuestros grandes éxitos por mucho que disparate del Partido Popular PP sólo hay uno y ése es el único partido ocular

Voz 0019 11:37 los populares insisten en que ya no hay dudas sobre quién lidera el centro derecha es algo que anoche repetían muchísimo el entorno de Casado por la distancia a la que se ha quedado ciudadanos Easy

Voz 1727 11:47 si hablamos de paradojas efectivamente la de Ciudadanos es para nota Óscar García buenos días

Voz 1027 11:52 hola buenos días que el partido naranja crece sí

Voz 1727 11:55 pero no ha conseguido ser el primer partido de la derecha española no ha conseguido la primera posición en ningún lugar relevante de los que buscaba sin embargo va a jugar salvo que atienda al ofrecimiento de anoche de Pedro Sánchez salvo que Albert Rivera cambie de estrategia va a jugar ciudadanos un papel fundamental para que el PP mantenga su poderío territorial considerable

Voz 0019 12:18 sí si finalmente Rivero no logra pasar al PP ni siquiera en aquellos territorios donde sí le adelantó en las generales en regiones como Madrid Aragón Baleares ni sorpasso ni liderar gobiernos la gran apuesta no se ha cumplido varios miembros de la dirección con los que hemos hablado en las últimas horas tratan de encajar el golpe Rivera sin embargo lo festejaba anoche con dos mensajes uno ciudadanos gana músculo con casi dos mil ochocientos concejales

Voz 0040 12:40 cada vez que se abren las urnas sólo hay una cosa que coincide hay una ola naranja que no para de crecer se llama ciudadano sois

Voz 0019 12:49 el segundo mensaje Ciudadanos es clave para varios gobiernos autonómicos y municipales

Voz 0040 12:54 así que hoy con treinta y seis diputados en Cataluña con el Gobierno Andalucía vamos a partir de mañana a empezar a gestionar ese gobierno la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento Madrid diferentes capitales otros gobiernos autonómicos como Murcia Castilla León y muchos otros donde vamos a ser Gobierno donde vamos a gobernar comunidades

Voz 0019 13:11 claro está lo que ahora Ciudadanos en Madrid pero anoche nadie desvelaba hacia donde inclinará la balanza la balanza en Aragón en Murcia o en Castilla y León donde tiene la opción de pactar con el PP pero también con el PSOE la ejecutiva se reúne ya esta mañana se banalizar nos dicen caso por caso

Voz 1727 13:25 el Partido Popular y Ciudadanos se disponen a gobernar Madrid con Vox el partido que anoche sobre la una de la madrugada publicó en Internet una foto del Ayuntamiento de la capital de España y encima escrito ya hemos pasado en referencia al lema con el que el Madrid bombardeado desde el aire del año treinta y siete resistía el no pasarán Javier Carrera buenos días

Voz 0866 13:48 qué tal Pepa buenos días Vox entre muchas

Voz 1727 13:51 dicción es podrá condicionar Varios gobiernos autonómicos y municipales pero pierde más de la mitad de los votos que consiguió en las generales de hace sólo un mes

Voz 0866 13:59 sí en más de un millón de votos eran Pepa dos dos los objetivos de Boxer primero afianzar su base electoral mantener el diez por ciento de votos de las generales cae la formación hasta el seis por ciento de las europeas pero si consigue el segundo objetivo entrar en muchos parlamentos autonómicos y grandes ayuntamientos como dice siendo decisivos en algunos como los de Madrid donde advierte ya Abascal a PP y Ciudadanos de cara a posibles pactos

Voz 8 14:24 significa que no vamos a admitir cordones sanitarios de ningún tipo significa que no vamos a admitir insultos estigmas o etiquetas de aquellos que para gobernar tendrán que pactar con nosotros

Voz 0866 14:36 no admitirá Vox el modelo andaluz exigirán que ambos partidos se sienten a negociar con ellos nos decían ayer dirigentes del partido en una sede en la que todo eran sonrisas aseguran que el efecto psicológico de recuperar Madrid compensa la caída en votos mientras presumen Pepa detener la llave también en consistorios como los de Zaragoza Alicante Burgos sin gobiernos como el de la Región de Murcia

Voz 1727 14:57 Javier Casal buenos días qué tal buenos días cómo interpretamos estas palabras de Abascal exigirá formar parte de los equipos de gobierno de Madrid

Voz 0867 15:04 bueno veremos qué pasa en los próximos días cuando comiencen los contactos aunque para el tripartito de la derecha y la derecha extrema lo más cómodo para todos es que el Gobierno sea cosa de dos PP y Ciudadanos Vox aporte el respaldo desde fuera digestión atropellada de una mañana en la que hay Pepa varias claves sobre la mesa en Madrid la primera la temida factura que paga la izquierda por su fragmentación Carmena no va a gobernar deja la política

Voz 1410 15:26 yo estoy segura porque esa es la riqueza de la democracia que Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad

Voz 2 15:33 Prado del pobre resultado de

Voz 0867 15:35 Podemos sin el ayuntamiento el fracaso de Madrid en Pie del concejal crítico Sánchez Mato ataban con el sueño del cambio la izquierda le ha sobrado división viviendo los datos también le ha faltado movilización el XXVI EM decías antes unos resultados clave conclave nacionales naturalmente porque el lo que Casado vende como gran éxito es en realidad el peor resultado obtenido por el Partido Popular en toda su historia aquí en Madrid Ayuso se perfila como presidenta de la Comunidad

Voz 9 15:58 nada que está muy Koldo es una apuesta por la renovada

Voz 0806 16:01 no hace falta que hay unos proyectos para que no

Voz 1161 16:04 Martínez Almeida la otra apuesta personal de Casado como alcalde

Voz 0867 16:07 de de Madrid del PP Se deja en cualquier caso casi trescientos cincuenta mil votos en Madrid y pierde por primera vez en el Ayuntamiento y en la Comunidad Ciudadanos no logra el sorpasso deseado Ibooks no irrumpe en Madrid con tanta fuerza como se esperaba en los ayuntamientos de la región el futuro de Gabilondo está en el aire es tapa

Voz 0789 16:23 a ver si la puesta de Pedro Sánchez Pepu Hernández se

Voz 0867 16:25 dos en marcha rompiendo su promesa y es un misterio saber qué hará Íñigo Errejón pueden

Voz 1727 16:29 la casa hasta algún pero el frente que más inestabilidad le puede traer a la política española es el que plantean los independentistas en el Europarlamento con los selectos pues de Money Junquera así también en el Ayuntamiento de Barcelona Esquerra le gana Colau pero por la mínima pero se enfrenta a un panorama de pactos muy muy difíciles Joan Bofill bon día

Voz 0931 16:48 bon día los Maragall vuelven a la alcaldía de Barcelona pero ahora la ciudad tendrá por primera vez un alcalde independentista en Barcelona tendrá un caudal República paso a Esquerra le ha sacado cinco mil votos Ada Colau empatan los dos a diez concejales los dos si quieren gobernar necesitan sin embargo el apoyo de otro partido ciudadanía

Voz 10 17:06 en Barcelona hasta mañana a las fuerzas

Voz 1389 17:08 cierras quizás por eso decía con la que los barceloneses

Voz 0931 17:11 ha dejado claro que tiene que haber un gobierno de izquierdas aquí la clave la tiene el PSC falta un regidor un concejal para sumar mayoría en la ciudad los socialistas han sido la segunda fuerza más votada en las municipales también en las europeas Iceta hablaba de noche extraordinaria golpes ese primer que fija el retorno del PSC en la primera plana política los socialistas consiguen afianzar el cinturón metropolitano recuperan mayoría absoluta en L'Hospitalet Santa Coloma ocurra ya aunque pierden la tercera ciudad más poblada de Catalunya

Voz 0019 17:39 arrasa también Esquerra les quita Lleida el ex puede

Voz 0931 17:42 dar también Tarragona solo les separan trescientos votos los socialistas también tendrán la clave en Badalona el PP consigue ganar otra vez con un al concejal más pero necesitarían el apoyo de los socialistas en Europa Spurs Damon quién gana al duelo con Junquera aunque su partido pierda casi quinientos concejales en favor de los republicanos el efecto Puigdemont ha tenido casi un millón de votos en las europeas Lesaka unos doscientos cincuenta mil votos seis Junquera Seine que me hacen fue unánime

Voz 1727 18:07 el trabajo que hemos venido haciendo no el éxito

Voz 0931 18:09 lo coge otra dimensión decía Pepa el ex president desde Bélgica

Voz 1727 18:13 de da Pastor buenos días o la muy buenos días que puede pasar a partir de ahora compuso de Yunquera uno fugado el otro por eso pues francamente no lo sabemos básicamente porque

Voz 0738 18:23 el ayer no quiso avanzar nada de todo esto no dijo no dijo nada aunque es evidente que el problema catalán llega a las instituciones donde los socialistas españoles con sus veinte escaños serán y el partido más importante del grupo de los socialdemócratas y en el que los populares con tan sólo doce Quedan algo debilitados

Voz 1727 18:41 así está el panorama europeo el panorama español me queda la lectura deja Boys porque seguís taller el escrutinio atentamente

Voz 1389 18:49 qué remedio claro que Xinjiang estaba asombrado con la noche que se avecinaba de grandes cambios fíjate en la sede del Partido Popular de repente ya vox dejó de ser extrema derecha es verdad que ha durado unos días ya no tiene que Bernard por supuesto la fuerza más votada la sede del Partido Socialista hemos ido trasladando los de Rivera no para pasar al con Rivera así que proclamó Pedro sí

Voz 1027 19:13 Sánchez

Voz 1389 19:14 vox es el partido que se desgañita diciendo que no es franquista ni extrema derecha cuelga la imagen del ayuntamiento con el ya hemos pasado al Rivera ya casado ni se les pasa por la cabeza no pactar con ellos el cordón sanitario lo tiene Gabilondo no lo tiene Ortega Smith así que de alguna manera Ciudadanos y PP también han pasado los más madrid y Madrid en Pie yo no lo dudo harán el mejor diagnóstico de todo hay Izquierda muy sesuda la que se le da mejor analizar sus derrotas que ganar hice volver al consenso se volverá la unidad se volverá a la fuerza de la mayoría progresista espero que alentada por el siempre elegante y moderado Juan Carlos

Voz 1727 19:50 son las ocho y veinte hasta mañana converso siete y veinte en Canarias

Voz 4 19:59 Madrid Laura Gutiérrez qué tal

Voz 1275 20:03 buenos días con quince grados en la Gran Vía hasta ahora con calor a medio día treinta de máxima hoy en casi toda la comunidad Icon mucho sol día uno tras el veintiséis cm Cibeles cambiará de color Sol se va a quedar como está

Voz 1410 20:16 sabemos que no vamos a poder gobernar por tanto pues que que yo no voy a seguir siendo alcaldesa entonces es una es un resultado que no es el que ni muchísimo menos el que quería

Voz 2 20:29 que predice que no había nadie que buscaríamos fuerzas para construir una mayoría

Voz 1275 20:36 nosotros no renunciamos a Armenia Gabilondo están en las mismas han ganado las elecciones más Madrid con diecinueve concejales el PSOE en la Comunidad con treinta y siete escaños el mejor resultado desde mil novecientos ochenta y siete pero las cuentas no salen los ocho ediles de Pepu Hernández iros veintisiete escaños que aportarían Errejón y Podemos en la Asamblea no son suficientes para que gobierne la izquierda la derecha suma que anoche montó un improvisado escenario en Génova improvisado porque nadie esperaba celebrarla que aparte

Voz 1490 21:05 que ahora empieza en la Comunidad de Madrid una nueva etapa donde los madrileños y los españoles en Madrid vamos a seguir liderando nuestras vidas vamos a dejar que la persona está en el centro de la política

Voz 11 21:25 yo pido el quinto ya que Unión el partido

Voz 2 21:28 hola

Voz 1275 21:30 Velde hace Ayuso y José Luis Martínez Almeida salvan los muebles a pesar de los malos resultados del PP tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento ambos van a necesitar tanto a ciudadanos como a Vox al partido naranja le falta tiempo ya para levantar el teléfono este lunes inicia

Voz 12 21:44 y a partir de mañana mismo voy a ponerme en contacto con Isabel Díaz Ayuso la candidata del Partido Popular que para hablar de gobierno para hablar de programa para hablar

Voz 4 21:51 el futuro así que gracias al luego el Garry se va a sentar esta legislatura

Voz 1275 21:55 en cada de Ciudadanos en la Asamblea Ibooks va a tener la llave con doce diputados y cuatro concejales esta madrugada se han cuidado mucho dejar claro que quieren sentarse a negociar el futuro de Sol y Cibeles que no les vale un pacto a la andaluza Podemos ha sufrido el golpe más duro de la izquierda en la Comunidad consigue sólo siete escaños Serra su candidata

Voz 1727 22:14 hacía una lectura crítica

Voz 13 22:16 que la división de la izquierda no ha ampliado el campo político y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar otro tipo de factores pero que se ven los resultados de los escaños echó tenemos exactamente el mismo número de escaños en suma que lo que teníamos hace cuatro años

Voz 1275 22:33 lectura muy crítica también desde Madrid en Pie la formación de Carlos Sánchez Mato que había aglutinado a los críticos de Carmena y que no ha conseguido ni un solo concejal en la capital Sánchez Mato culpa del resultado a la gestión de Ahora Madrid estos cuatro años

Voz 14 22:47 para llegar al Gobierno no actúa conforme esos programas ignora a sus políticas lo pasa lo ha pagado siempre históricamente esta así que una vez más una más esté estarán

Voz 3 23:06 todo esto

Voz 1275 23:06 Cibeles y en Sol pero hay más resultados más titulares que nos deja el XXVI EM en otros municipios de la región Virginia Sarmiento buenos días buenos días al norte

Voz 15 23:14 el PP en Tres Cantos ha logrado mayoría absoluta García de Vinuesa también repite en Alcobendas Soto del Real cero socialistas

Voz 1275 23:20 pacto sí también ha ganado el PSOE en San Sebastián de los Reyes

Voz 15 23:22 pues en el noroeste sólo dos municipios con mayoría absoluta Vecinos por Torrelodones y el PP en Boadilla al sur el PSOE puede recuperar Parla y Pinto y en Fuenlabrada tiene mayoría absoluta en Getafe Leganés aumentan poder pero necesitaría Ana más Madrid al oeste el PP pierde Alcorcón recuperado por el PSOE y Noelia Posse también gobernará Móstoles con el apoyo de la Izquierda en el Corredor del Henares apenas cambios en Alcalá sigue el PSOE con apoyo de Unidas Podemos Torrejón amplía la victoria del PP en San Fernando sigue la izquierda ahora socialista

Voz 1275 23:58 al tráfico la crónica deportiva el Rayo Majadahonda tiene muy complicado seguir la próxima temporada en Segunda Sampe buenos días

Voz 1161 24:03 buenos días el empate del sábado con el descendido Córdoba les deja casi sentenciado sólo les queda visitar el próximo domingo en el Tartiere a un Oviedo que está jugando el play off porque los madrileños descansaran en la última jornada sumando los tres puntos del descendido Reus tres puntos que podrían ser inservibles porque una derrota en Oviedo junto a un empate entre Lugo y Tenerife estén descendería matemáticamente sólo una victoria en Oviedo les valdría para seguir teniendo opciones de mantenerse en la última

Voz 16 24:25 jornada Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes

Voz 1 28:36 capaz de adaptarse a cualquier situación delantales vuestros

Voz 2 28:42 del tema de hacen todos sin las circunstancias lo requieren el banquillo sacar su lado más tierno porque ella ya estar en el escenario de la voz gritado esto conocer a sus ídolos Estrada tan bonita todavía no ha estado en el todo por la radio será diferente este lunes con Carles Francino

Voz 1275 29:16 en unos segundos llegamos a las ocho y media de la mañana sigue el análisis de la jornada electoral del XXVI EM en la SER con Pepa Bueno Isabel Díaz Ayuso candidata del PP y la mejor situado ahora mismo para gobernar la Comunidad hasta estará a lo largo de la mañana en Hoy por hoy también

Voz 24 29:30 no vamos a hablar en este programa de la SER con Begoña Villacís candidata de Ciudadanos a la Alcaldía

Voz 1275 29:36 de la capital

Voz 24 29:38 la ella bien Klee venta en el cantautor inglés actúa este lunes en el teatro Nuevo Apolo tenemos quince grados en la Gran Vía

Voz 1727 30:10 a las ocho y media las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio con José Antonio Zarzalejos con Argelia que era y con Antón Losada vamos a analizar en seguida en unos minutos todas las derivadas que son muchísimas de este lunes poselectoral por ejemplo el viaje de Pedro Sánchez a París para reunirse con Emmanuel Macron Image dices Aimar que es un viaje de alto voltaje político

Voz 0027 30:36 sí porque aseguran en la Moncloa que en esa cena en el Palacio del Elíseo los dos presidentes van a analizar esta noche los resultados de las elecciones y aquí viene la lectura puramente política esta cena no era estrictamente necesarias iban a ver ya mañana martes con el resto de jefes de Estado de gobiernan Bruselas pero la Moncloa está muy interesada en la foto de hoy porque saben que es pura presión para Rivera tanto que ser auto referencia Ellen Macron porque los de Rivera prefieren aquí en España la ultraderecha se preguntan en la Moncloa cuando esta noche precisamente nosotros vamos a ponerle un cordón sanitario a esas fuerzas en Europa con Macron en unos minutos vamos a entrevistar en Hoy por hoy a Begoña Villacís que dan la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid que finalmente queda por detrás del Partido Popular postulándose a ser la vice alcaldesa de José Luis Martínez Almeida se lo estamos contando en la SER esta mañana la Guardia Civil acredita por primera vez el supuesto pago de mordidas de la constructora OHL al ex presidente madrileño Ignacio González como pago de dos millones y medio de euros a Camí supuestamente de obra pública Miguel Ángel Campos

Voz 1552 31:36 es la primera vez que los investigadores encuentran un documento interno de OHL directamente vinculado con el pago de la supuesta mordida a Ignacio González por la concesión de la obra del tren Navalcarnero tal y como destacan los agentes de la UCO en su informe al juez Manuel García Castellón hasta ahora la empresa había tratado de justificar esos los de dos coma cinco millones de euros como contraprestación por unos servicios prestados a sus filiales en México pero al analizar la supuesta contabilidad de de OHL incautada al ex directivo felicísima Ramos han hallado que se corresponden tanto las fechas en las que se ejecutaron los pagos como las cantidades al euro en su oficio la UCO también advierte al juez de que algunos de los investigados han pretendido destruir pruebas y aleccionar a terceros que iban a prestar declaración por lo que reclama de nuevo el secreto de las actuaciones

Voz 26 32:31 más de doscientos veinticinco mil niños no tienen acceso a la cantidad diaria del leche recomendada cubrir sus necesidades es alimentar soso

Voz 27 32:39 nos a de nación en cualquier oficina de Caixabank Cuén gran recogida de leche punto es ya damos que no quede ningún niño sin bigote

Voz 26 32:47 Caixabank y la Obra Social La Caixa con los bancos de alimentos

Voz 1727 32:56 a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa

Voz 0789 33:00 buenos días a todos necesitaremos mucho tiempo para examinar la gran cantidad de datos que proporcionó la jornada de ayer el principal de todos ellos es que el veintiséis de mayo confirmó el veintiocho de abril y que por tanto el PSOE ha reforzado su victoria de las generales con el añadido de un gran éxito en Europa y sin embargo los socialistas ofrecían allí en una imagen de frustración porque algunos de sus triunfos no podrán ser cobrados Sí Se mantienen las anunciadas líneas rojas que cierran el paso al PSOE ya abre los brazos a Vox lo fuere lo encontramos en el Partido Popular aunque no para de perder votos así que en espera de lo que ocurre con los pactos de gobernabilidad se pueden afirmar de unas cuantas cosas con el PSOE el frente España inicia

Voz 1727 33:41 el ciclo de hegemonía de la izquierda

Voz 0789 33:44 para el Gobierno Sánchez porque no tiene sentido alguno la coalición con Podemos el PP no para de perder votos pero salva su arriesgada pésima situación gracias al fallido sorpasso de Ciudadanos a los que sigue faltando estructura territorial hizo obrando soberbia y a las carambolas que llevan al éxito en Madrid los populares sexta especializando en lo que siempre denostaron en gobernar a pesar de perder Vox se afirma en la Red nacional con notable presencia en la capital y sobre todo con la llave de la alcaldía de la comunidad pero sin la Tron perdería de las generales muchos de sus votantes regresaron a la casa madre Podemos es una marca que sedes broma en la Comunidad de Madrid de forma clamorosa Íñigo Errejón triplicó en votos a los de Pablo Iglesias que ha de decidir si se refunda aussies se funde la división en el universo morado ha resultado como se temía un auténtico desastre en fin cumplido el serial electoral de primavera se abre un cuatrienio sin elecciones es la hora de ver si nuestros líderes son capaces de mirar lejos Pedro Sánchez líder indiscutible del primer partido el país asume el compromiso de abanderar esta estabilidad una responsabilidad que debería asumir también Pablo Casado si el resultado de las generales le hizo meditar le alejó de vos le convirtió en Cientista los resultados ayer de deberían también hacer meditar quiere volver el sentido de Estado como reacción a la Ribera puede engañarse con su capacidad en las negociaciones de gobernabilidad pero su objetivo no

Voz 0027 35:12 pero uno convertirse en líder de la oposición

Voz 0789 35:15 ha fracasado si su soberbia no les llegara podría ser factor decisivo en esa estabilización que los españoles exigen por de pronto en este lunes de resaca la situación es paradójica melancolía en los ganadores euforia en los perdedores

Voz 32 38:13 bueno yo me aproximo mucho al planteamiento de Iñaki Gabilondo

Voz 1027 38:18 vamos a ver yo creo que el partido no creo que eso objetivo el Partido Socialista ganan brillantemente en circunscripción única las europeas obtiene mayorías absolutas en donde las tenía relativas por ejemplo en Castilla La Mancha o en Extremadura pero sí y avanza en muchos municipios pero le falla el contra fuerte de de Podemos que sea

Voz 32 38:43 tomado in no logra ni el Ayuntamiento de Madrid ni mantener la izquierda el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1027 38:50 el Partido Socialista oscense con la asamblea de la comunidad por lo tanto gana pero que este es el titular gana pero le falta de determinados resortes de poder de tal manera que el ciclo de Sánchez en un ciclo claramente vencedor pero no pero no es arrasador innoble permite a esta derecha articulada en en tres digamos en tres frentes le permite tener buenas determinadas opciones que fundamentalmente son el eje es Andalucía Madrid Castilla León seguramente y Galicia

Voz 1727 39:28 es el signo de los tiempos arrasara arrasar ya es muy difícil muy buenos salvo lo que hemos visto en Castilla La Mancha en Vigo por ejemplo Antón Losada también en Extremadura en Vigo digo que Abel Caballero arrasado por cierto para poder hacer un análisis de la parte al todo ahí los ayuntamientos del cambio han caído todos

Voz 0199 39:48 bueno han caído los ayuntamientos el cambio pero sigue gobernando la izquierda allí donde gobernaba el cambio la más de las mareas han sido reemplazadas por una recuperación del Partido Socialista que hay que recordar que ha gobernado tradicionalmente durante mucho tiempo muchos de los ayuntamientos que recupera Santiago inauguramos ya eh de A Coruña no yo haría un titular genérico que se entre la política y el melodrama los españoles prefieren la política yo creo que ayer ganan los partidos que han contenido sus formas así que han moderado alguna maneras manera hacer eh política pierden claramente los apóstoles del el melodrama y la tensión caídos rota derrotados muy claros que son Ciudadanos Vox hay un triunfador indiscutible que es el Partido Socialista superviviente que es Pablo Casado que sobrevive gracias a eso que tantas veces hemos criticado gracias al partido que es lo que realmente lo ha mantenido la permitió recuperar el veinte porción de votos

Voz 1727 40:44 es que el drama sostenido es muy cansado tras ocho ocho y cuarenta y uno siete y cuarenta y uno en canarios hay una candidata que está despierta ya Begoña Villacís buenos días

Voz 33 40:53 sí sí

Voz 1727 40:56 no me extraña porque es más reciente antes de nada lo importante como está usted cómo está la criatura

Voz 33 41:03 en ha dejado dormir estupendamente queja es la que es aportado esta noche se ha aportado porta fenomenal yo creo que la vida que me ese dado en campaña incluye

Voz 1727 41:14 esa ha nacido sabiendo ya concejala electa de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid le tengo que dar la enhorabuena a el vice alcaldesa de Díaz en edad

Voz 33 41:24 yo creo que es muy pronto para para despejar todas las incógnitas pero yo creo que si puedes darme la enhorabuena al igual que yo me he gastado todo por este proyecto todos fuimos cuatro años porque de los cuatro partidos que estamos en el Consistorio a día de hoy lo único creció somos nosotros el todo esto ha bajado hemos aumentado en cincuenta y siete por ciento en los escaños que tenemos y eso pues se yo creo que la verdad es que es para felicitarnos porque la verdad es que todos hemos trabajado muchísimo entonces de crecer Begoña

Voz 1727 41:56 decís para ser el sherpa del Partido Popular y que conserve la Comunidad de Madrid y que recupere el Ayuntamiento de la capital de España obliga a replantearse la estrategia a Ciudadanos porque no acaban de pasar a los populares

Voz 33 42:10 bueno la pasar duramente no estrategia lo que era evidentemente ganar la alcaldía de Madrid uno siempre consigue todos estos objetivos pero yo me nosotros estábamos en un ayuntamiento en el que el Partido Popular tenía veintiún concejales el Partido Socialista tenía nueve concejales Ahora Madrid tenía veinte uno de esos partidos ante o concejales todos han bajado cuando todos los partidos bajan hitos higiénico que subes pues yo creo que para felicitarnos aun así que yo no creo en los dirección metros espectaculares y que luego te da dolor de rodillas sino que queremos que usted cimientos poquito a poquito pero descubriendo un solo nuevo en cada una de las votaciones yo recuerde último es que nosotros recibimos en Madrid teníamos el señor Tezanos en el último CIS no estaba nueve concejales y al final hemos tenido once con lo cual bueno me siento satisfecha portaba últimos que hemos realizado y ahora quédate un proceso crean esa así que yo creo que el resultado todavía está lejos

Voz 1727 43:16 le voy a poner el el el reclamo que les hizo anoche el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez

Voz 1722 43:22 también apeló a la responsabilidad de los líderes políticos nacionales para no dejar en manos de la ultraderecha española la estabilidad de gobiernos municipales de gobiernos autonómicos es hora de que se levante el cordón sanitario al Partido Socialista imponer o apartar a la ultraderecha

Voz 1727 43:39 ciudadanos mantienen Begoña Villacís hoy esta mañana el veto al PSOE en la Comunidad de Madrid en el Ayuntamiento de Madrid en Castilla y León el veto genérico que hicieron ustedes

Voz 33 43:52 bueno es que eso es así tampoco de doy para dudar porque yo no me que cordones aumentarlo al Partido Socialista es más para el quinto la campaña fueron muchas las veces las que me lo preguntaron si yo vetaba el Partido Socialista en ningún tipo de negociación yo dije que no que no te vetaba de hechos ver para puerta hoy es decir del Señor que recuerda Amir Malet perfectamente podría apoyar otro gobierno que no fuese la señora Carmena yo sigo abriendo la puerta sí que perfectamente podría hacerlo así que

Voz 1727 44:22 la Comunidad de Madrid en la perdone perdone que insista en la Comunidad de Madrid ustedes van a apoyar si os si el Gobierno de la señora Díaz Ayuso

Voz 33 44:30 en la Comunidad de Madrid tendremos que negociar con la señora había que Ayuso pedir porque el Ayuntamiento hablando de las alusiones si alguien se tiene que ha vivido por las palabras de Pedro Sánchez es precisamente Hernández porque están sumando como estuve en Andalucía que que hay otro tipo de gobierno que ellos puedan ir eso colmar parque de de esas negociaciones no y sobre todo lo más importante es cuál es que gobernaba gobierna cómo como gobierna Madrid y no tanto quienes los conforman así que aprovechó también para para que aumenta el señor Pepu que podría perfectamente siendo parte activa

Voz 1727 45:09 provoca cansancio en Ciudadanos pensar que esta vez sí esta vez sí esta vez sí nunca llega el momento de ser el partido más votado del centro la derecha

Voz 33 45:20 a ver no provoca cansancio porque yo creo que hay partidos que se les nota está cansado

Voz 1727 45:26 pues porque cada vez que afirman

Voz 33 45:29 se va desinflando y nosotros la verdad es que cada vez que hago las uvas cada vez estemos mejor mejor resultado ya hemos en también hemos llegado ganadas las elecciones inundado decíamos provocaba un cambio de Gobierno es decir que que sí que estamos definiendo el mapa político ITA vi con mejores resultados yo no recuerdo una sola noche electoral de las últimas que resultado yo ha sido agridulce muchísimo menos todo lo contrario por tanto yo creo que las cosas iban consiguiendo poco a poco el siempre que tiene mucha prisa hay gente que tiene mucha ansia creo que eso se acaba pagando las urnas porque hay partidos que hacen Pedro que apuestan por un crecimiento a corto plazo y eso hace que bueno lo hemos visto compartidos con Podemos por ejemplo que que cree que apuestan por crecimientos a corto plazo pero luego eso hace que no sean proyectos que tuve a largo plazo y nosotros creo te queremos mucho más tiene el crecimiento largo quita que que realmente yo te cuando España vamos subrayando que poco a poco antes lo después nosotros no haremos estoy conmoción

Voz 1727 46:32 Begoña Villacís a crearla con salud suerte suerte en esa legislatura particularismo que tiene usted ya seguiremos hablando del ayuntamiento

Voz 33 46:41 muchas gracias a vosotros tan buenos días

