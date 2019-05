Hoy por Hoy (27/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

bueno Pedro Sánchez y Emmanuel Macron se reúnen esta noche en París el presidente francés ha invitado al presidente en funciones del Gobierno de España una cena en el Elíseo veinticuatro horas después Aimar de las elecciones europeas

Voz 0027 00:35 sí aseguran en la Moncloa que en esa cena en el Palacio del Elíseo a los dos presidentes van a analizar los resultados electorales y La Moncloa no existen está muy interesada en la foto de hoy porque saben que es un ejercicio de presión para Rivera que siempre ha querido ligar su imagen a la de Macron como puede ser la sanción a la Moncloa que nosotros vayamos a ponerle esta noche con Macron cordón sanitario a las fuerzas de extrema derecha Ike Macron sin embargo esté dispuesto Iker Rivera sin embargo esté dispuesto a pactar con ese extrema derecha aquí en España ponerle el cordón sanitario al piso y esa es la pregunta que se hacen en la Moncloa en Hoy por hoy acabamos de hablar con la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid Begoña Villacís que asegura por cierto que es pronto para decir si será la próxima alcaldesa de un gobierno municipal de coalición liderado por el PP y apoyado por Vox y sobre las declaraciones de Pedro Sánchez pidiendo a PP y Ciudadanos que levanten sus vetos al PSOE y que se alejen de Vox Villacís dice que no se da por aludida

Voz 4 01:23 en la Comunidad de Madrid tendremos que negociar con la señora habría que Ayuso pedir porque con el Ayuntamiento hablando de las alusiones si alguien se tiene que hagan vivido por las palabras de todos los Angeles precisamente como que están sumando como estuvieron Andalucía qué qué tipo de Gobierno que ellos puedan eso colmar parque de esas negociaciones

Voz 0027 01:47 esta obra todavía se está encontrando votos en Europa pero en la foto de la futura Eurocámara que arrojan las urnas la ultraderecha tendrán menos presencia de la que se temía cuáles son ahora los siguientes pasos en Bruselas en Estrasburgo corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenas ideas

Voz 0738 02:00 hola buenos días a los jefes de Gobierno dejan aquí mañana a ellos dirigido ya el candidato del Partido Popular europeo Manfred beber para pedirles lo escuchamos

Voz 5 02:08 a nivel de eso

Voz 0738 02:11 Estados la gente dice se ha tomado en serio las elecciones ahora les toca a ellos a también lo mismo es la gran duda las conversaciones entre Gobierno socialistas y liberales que impulsa mal

Voz 0247 02:21 pero necesitan el voto del Europarlamento Yeste

Voz 0738 02:23 no va a ser más largo o menos según se vaya confirmando si Alemania defiende al candidato popular aussie evita la pelea buscando otros

Voz 1727 02:31 el Reino Unido es uno de esos países en los que todavía

Voz 0027 02:34 les están contando los votos pero ha confirmado ya que el Partido del Brexit de Lorenzo con ahí vienen ha conseguido una amplia victoria Inglaterra Gales donde supera el treinta por ciento del voto

Voz 6 02:44 sueco Gijón pues el pueden que son unos resultados que Farage ha aprovechado ya para pedir un asiento él en las negociaciones de ruptura con la Unión Europea

Voz 7 03:06 Decía Lope algo a distracciones las cosas se ven de otra forma pobre veinticinco La

Voz 5 03:14 actualidad de otros con Ángels Barceló

Voz 1727 03:23 son las nueve y tres minutos las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 7 04:30 para alimentar toquita pañales espera ser felices

Voz 8 04:38 el Partido Socialista ha ganado las elecciones europeas municipales ya ha ganado un buen número

Voz 6 05:12 de dónde el tiempo

Voz 10 05:13 lo hemos vuelto

Voz 9 05:16 qué pena a sentirnos satisfechos hay que variar para variar el momento histórico que vive nuestro juego

Voz 6 05:30 predice que buscaremos una mayoría nosotros no renunciamos esta posible

Voz 11 05:36 a partir de ahora a partir de ahora empieza ya comen

Voz 12 05:39 cerrado en la Comunidad de Madrid una nueva etapa

Voz 11 05:42 la nueva etapa

Voz 9 05:47 y ahora mismo yo no voy a ser Aldesa

Voz 13 05:51 y dos Podemos no tiene miedo a decir las verdades tú creo que el cambio va a ser posible en Madrid Prokon Manuela se equivocó ya normales si te he visto no me acuerdo eso es agua pasada nombre no se conforma con tus Hereu

Voz 1946 06:15 la dimisión no ampliado hemos dicho muchas veces que dos más dos no son

Voz 9 06:19 el otro día

Voz 9 06:28 que el Palacio de la Moncloa se gana desde Madrid

Voz 14 06:35 por mucho que intenten cantara karaoke nuestros grandes éxitos

Voz 9 06:43 bueno ha dicho que tiene que durar gobernar vamos a gobernar el partido superando la ilusión de un país que nos necesita más que nunca

Voz 5 07:00 hablar con Pablo Iglesias en estos próximos días no

Voz 16 07:08 este hotel Fénix estoy muy feliz

Voz 5 07:10 el alcohol

Voz 9 07:13 José Luis

Voz 1727 07:22 con José Antonio Zarzalejos Argelia y Antón Losada analizando el resultado de las elecciones vamos a detenernos en Podemos en caída libre el líder morado Pablo Iglesias fue el único que anoche no compareció vimos solas a sus candidatas tomando la palabra haciendo la valoración Eugenia Rodríguez Palop a las europeas Isabel Serra a Isa Serra a la Comunidad de Madrid mal resultado de Podemos en Madrid y en todos los territorios Antón Losada como lo analizas

Voz 0199 07:52 que a Podemos ha pagado primero su división interna en el caso de Galicia los libros de las mareas Si podemos son una buena explicación de lo que ha pasado ha padecido que sea dado evidentemente una concentración de voto útil en el Partido Socialista el voto de izquierdas ha mostrado con claridad que quieren en este momento el Partido Socialista es mejor opción para ganar a la derecha ya ha mostrado su cansancio y su decepción con las divisiones internas y los problemas acá de Podemos excepto en el caso de que de Cádiz el éxito de de González kitsch y yo creo que muestra un poco el camino este momento hay dos caminos para Podemos no lo que puede representar Errejón en Madrid que pese a que no vaya a gobernar ha obtenido un resultado realmente notable que supone pues intentar expandirse más hacia el centro izquierda y lo que representa aquí cheques un discurso nítidamente de izquierdas Si y a la izquierda incluso del propio Paulino que también ha sido refrendado en las urnas esa va a ser unas decisiones que va a tomar Podemos que yo creo que sinceramente puede empezar por dar amortiza dar por amortizado el liderazgo de paro

Voz 1727 09:02 les claro porque llevamos un mes diciendo que Pablo Casado no podría sobrevivir al resultado que tuvieron en generales y Pablo Iglesias hizo de la necesidad virtud y su capacidad para decidir la investidura apoyar la investidura de Pedro Sánchez le dio ahí un un hueco no de de supervivencia pero este resultado Argelia Guiral se lleva por delante el liderazgo de Iglesias

Voz 0247 09:23 yo creo que sí pero bueno esto cada cada lo cada partido ver a decidir yo añadiría las causas que apuntaba Antón sobre la derrota yo creo que es el gran derrotado de estas elecciones el hecho de que los partidos en estructuras fuertes no siguen sin funcionar bien porque

Voz 17 09:42 qué fijaros que eh

Voz 0247 09:45 kitsch gana por su fuerte personalidad no por una candidatura muy personalista en Cádiz pero no podemos ha acabado pagando no digo que sea bueno malo pero ha acabado pagando esa fragmentación no esa suma de distintos partidos tendencias

Voz 1727 10:02 pero era ven esa confluencia en los distinto

Voz 0247 10:05 estos territorios no importa tanto esa falta de un aparato músculo que yo creo que Pablo Iglesias ha querido personalizar y centralizar lo él no le ha salido bien porque ha generado más problemas que otra cosa

Voz 0199 10:18 pues aquel es el lema de Podemos va más allá de Pablo Iglesias y Pablo Iglesias no que efectivamente está ahí al dilema es que hago me moderó la línea que pueda representar Errejón Carmena

Voz 18 10:30 pero quién toma esa decisión claro porque te recuerdo que podemos ahora mismo es una madre Iglesias pero eso

Voz 0199 10:35 es una es una decisión crítica es decir me moderó o me radicaliza pero lo tiro más a la izquierda lo que representa kitsch y que también ha sido refrendado en las urnas o intento moderar mi expandir mi base electoral yendo hacia adelante

Voz 1727 10:47 pero eso que plantea santón que yo creo que está bien traído tiene que ver también con

Voz 12 10:51 lo que decía Argelia aquí no hace falta que organiza

Voz 19 10:54 Paz en la en en en unido

Voz 12 10:56 pues bien Unidas Podemos y por lo tanto eh hay en cambio un caudillo village no funciona porque hay que tener en cuenta que más allá de la estructura territorial la circunscripción única nacional en las europeas ha demostrado la medida de Podemos de Unidas Podemos seis escaños son seis escaños lo mismo que le ha ocurrido ciudadanos que más allá de su estructura e territorial la medida en circunscripción única al sido VII diputado

Voz 1727 11:27 déjame saludar a José Luis Ábalos muy buenos días

Voz 20 11:30 hola qué tal y el ministro de Fomento funciona

Voz 1727 11:32 el secretario de Organización del PSOE le tengo que felicitar porque han tenido ustedes un buen resultado y sin embargo anoche les veíamos quiere en fin con la sensación de que era una victoria como un regusto amargo comparte esa impresión

Voz 20 11:46 bueno sí pero yo creo que sí se siente que tiene la responsabilidad de resultados sabedor además de que eso el fuerza política de muchas comunidades hay una inquietud y que se pueda dar entrada la la extrema derecha no pero interpreto como responsabilidad otros parece que les había salvado de alguna gran catástrofe simplemente para salvar la noche porque realmente de las formaciones políticas más allá del Gobierno se jugaba en todas a una cuestión existencial de algunas las la máscara durante la noche pero no quiere decir que no tengan ese problema a mí lo que realmente me preocupa es que podamos legitimar o normalizar el acceso de la ultraderecha a la asistencia

Voz 1727 12:39 qué ha fallado en Madrid señor Ábalos

Voz 20 12:41 bueno he del Partido Socialista es la fuerza más votada en la Comunidad K de esa vena fue la más votada como es sin duda hay otros que han perdido por Esquerda hay que reflexionar no útil las opciones de gobierno tienen que ser mucho más consistentes y tienen que encajar más los problemas o los inconvenientes que se pueden asumir en otros ámbitos de la vida pero no cuánto afectarán a la banda

Voz 1727 13:12 el gobierno de coalición con Unidas Podemos está hoy un poco más lejos que el viernes

Voz 20 13:17 bueno nosotros siempre hemos mantenido la misma propuesta mi vida propuesta un Gobierno de carácter social demócrata pero abierto a progresistas y en esa estamos que es un poco la de Sofía que que caracterizó al actual Gobierno no que caracteriza al actual Gobierno en esa línea es la que siempre hemos apostado

Voz 1727 13:42 hay dos escenarios muy delicados muy concretos que le voy a plantear porque tienen que ver con los resultados de ayer hizo el PSOE va a tener que decidir pronto el primero en Canarias el futuro político

Voz 12 13:54 las islas puede tener consecuencias a nivel nacional Eric Pestano Radio Club Tenerife buenos días cuéntanos qué tal muy buenos días Pepa pues sí porque el Partido Socialista ha ganado es un

Voz 21 14:06 gran incremento en número de escaños en el Parlamento autonómico pasa de quince a veinticinco pero la segunda fuerza es Coalición Canaria que también sur pasa de dieciocho a veinte en general el resto de la Cámara queda de la siguiente manera bajo un poco el Partido Popular de doce a once Nueva Canarias con cinco podemos pasa de siete a cuatro diputados cuál será la clave pues

Voz 18 14:27 hay varias el partido insularista

Voz 21 14:30 agrupación socialista gomero tiene tres diputados y ni siquiera va a poder formar grupo grupo propio y esto significa que por un lado si se puede formar un gobierno de izquierdas con Partido Socialista Podemos sino a Canarias con el apoyo de este grupo insularista un gobierno de centro derecha con Coalición Canaria con el Partido Popular Icon Ciudadanos hay una tercera

Voz 12 14:51 la vía porque el pacto

Voz 21 14:53 podría darse entre el Partido Socialista y Coalición Canaria que podría ser condición a cambio del apoyo de los dos diputados de Coalición Canaria a la investidura de Pedro Sánchez Ana Oramas Guadalupe González Taño en la Cámara Baja eso sí ojo han dicho que no apoyarán un futuro gobierno en el que esté incluido Podemos hubieren

Voz 1727 15:12 señor Ábalos ustedes están en disposición de buscar apoyos para sacar a Coalición Canaria del Gobierno de las Islas nuestro compañero lo ha explicado perfectamente pero eso puede tener consecuencias en cuanto al voto de Coalición Canaria para la investidura de Sánchez en general para sacar leyes adelante porque tienen en el Parlamento una situación como esa vida muy justita muy justita qué decisión tomarán

Voz 20 15:33 pues y tenemos que abordarla también tenemos que efectivamente alguna de las alternativas que se han descrito pueda consolidarse no porque y la concurrencia en todos los casos de una agrupación que no llegas el grupo como se ha dicho y que tendrían que pronunciarse lo importante en todo caso la espectacular aumento no de confianza que recibe los socialistas canarios y yo creo que eso es muy importante sobre todo cómo habían sido objeto no de crítica en todo este tiempo pero a partir de ahí es verdad que la gobernabilidad se complica con esa fragmentación

Voz 1727 16:12 no descarta no descarta buscar el acuerdo con Coalición Canaria por lo que veo

Voz 20 16:16 dos de agosto que tenemos que abordar de hecho Common dada la fragmentación pues nos va a tocar a revisar era todo el mapa español e por eso ha pues va a designar una comisión cada justamente a esta cuestión de los acuerdos que por otra parte hay que recordar que los caso tienen que ser sometidos también a la militancia las propuestas de acuerdo

Voz 1727 16:41 en Navarra se enfrenta a un dilema socialista las digo o dejar gobernar a la derecha o dejar sin vestir por los nacionalistas vascos y también por el resto de fuerzas de la izquierda de toda la izquierda Prodi Pamplona Álvaro Valderrama buenos días

Voz 0115 16:55 qué tal buenos días no parece nada sencillo el escenario al que se enfrenta el Partido Socialista de Navarra que se ha convertido con once escaños en la segunda fuerza en representación en la comunidad y en la formación a la que todos miran para formar gobierno si María Chivite la líder del PSN mira a la derecha se encuentran los diecinueve parlamentarios de Navarra Suma la coalición formada por UPN Partido Popular Ciudadanos Si mira al otro lado se topa con los veinte representantes del actual gobierno cuatripartito compuesto por Geroa Bai Euskal Herria Bildu Podemos e Izquierda Ezkerra idea Navarra Suma en un lado de Bildu en el otro María Chivite dice esto

Voz 1946 17:29 no vamos a hacer un acuerdo de gobierno con EH Bildu le vamos a dar nuestros votos al señor Esparza para que sea presidente salimos en esta campaña electoral a liderar seguimos manteniendo que queremos liderar el próximo gobierno en Navarra

Voz 0115 17:42 se prevén tiempos por tanto de interesantes conversaciones en la búsqueda de alianzas para

Voz 1727 17:45 hay un gobierno estable Mora liderar sí señor Ábalos pero quién con Bildu con Esparza las cuentas son las que son

Voz 20 17:53 bueno no es así en todo caso lo que sí desagradables que a nosotros no tenemos a ninguna ninguna voluntad de formar ninguna fórmula de gobierno que contemplé habido no eso sería digamos nuestra nuestra línea

Voz 1727 18:12 la línea roja la línea roja sería Bildu entiendo bien

Voz 20 18:16 sí pero lo mismo que le pedimos a hacen Jan centro derecha de la derecha democrática o al centrismo liberalismo igual con respecto a la ultraderecha yo creo

Voz 1727 18:28 entonces claro el resto de países

Voz 20 18:30 con cuál es formaciones no debemos extraer parto

Voz 1727 18:33 cuénteme lo que sepa de la Reunión esta noche de Pedro Sánchez con Macron en el Elíseo me imagino que es por las elecciones europeas claro pero sirve de presión también para Rivera porque Macron es un auto referencia constante

Voz 20 18:46 bueno en general la posición liberal europea no que por eso decía al principio que no podemos normalizar lo que en Europa es absolutamente alarmante y es que en partidos que se denomina liberales supongan el acceso de la ultraderecha no cuando ha sido claramente minoritaria España no afortunadamente eso es una gran responsabilidad y la verdad es que en Europa hay una mayoría claramente europeísta hay que trabajar en esa dirección futbito españoles algo tiene mucha habernos ayudado porque es el país de la socialdemocracia mejora que era o Estado entre el director ciento es un dato muy muy importante no eso que diera confirmar realmente la denuncia nacional de apoyo al Gobierno

Voz 1727 19:36 interpretamos bien si decimos que anoche Sánchez pidió a ciudadanos bailar bailar juntos en Castilla y León en Murcia en Aragón abandonar a Podemos como aliado y buscar a Ciudadanos

Voz 20 19:48 no no no exactamente cero que se que instamos es que a digamos temor tenemos clara conciencia de cuáles han sido las leer las fuerzas políticas mayoritarias las que han ganado donde se ha depositado la mayor confianza y que desde luego no sea el responsable de que la ultraderecha entre los gobiernos eso no quiere decir ningún pacto de cambio de socios en absoluto si no poder llegar a algunos acuerdos que pongan freno a las fuerzas que no respeta la Constitución vengan de donde vengan si realmente el objetivo es ese de defender el marco constitucional pues todos los tenemos que tener la responsabilidad de que terminan las fuerzas política es una suben parte del ámbito de la gobernabilidad

Voz 1727 20:36 José Luis Ábalos ministro de Fomento en funciones secretario de Organización del PSOE gracias por estar en la SER buenos días

Voz 20 20:41 gracias buenos días

Voz 23 21:31 hoy lunes encontramos toda la actualidad del deporte desde las tres en SER Deportivos y no te pierdas nuestra barra libre que es la tertulia más gamberra con todas las noticias del fútbol del fin de semana SER Deportivos

Voz 14 21:42 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado K

Voz 5 21:53 los primeros no es una prioridad esta semana estoy rodando mis últimas escenas de Cuéntame aquí horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto menos cuarto hay poco saber que las mejores respuestas están en las segundas pero nunca se preguntaba una alumna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar ir para mí esa es la sola respuesta muy profesora tengo que creer La Ventana séptima temporada con cara

Voz 9 22:26 se hito Tito claro

Voz 24 22:32 el Deportivo es un programa cercano y sobre todo directo por eso usamos principalmente personas con nombres de dos sílabas para no perder tiempo llegan antes a la información deportiva al turrón también pena más nombres de si la base desgraciadamente así es pero lo estamos un toquecito cariñoso Antoñito Juanillo Miguelito Carrusel deportivo cariñoso yo soy directo como un koala

Voz 5 22:57 claro que sí

Voz 9 23:02 Deportivo Dani Garrido

Voz 25 23:04 ha escuchado hoy ante

Voz 1727 23:07 no he compuesto para acá

Voz 26 23:10 la Casa Blanca con todas las personas que el olmo tutores adaptador relató tanto los técnico de sonido retro

Voz 27 23:51 o tu concluye

Voz 28 23:59 se cuenta con las de vas no que

Voz 29 24:19 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco

Voz 5 24:27 en y gastos ni comisiones elija bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que buscas te encuentras ni NG punto es

Voz 30 24:40 disculpe el conocido Nemo tiene una marisquería

Voz 31 24:43 están buscando Nemo Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo

Voz 5 24:46 es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblen escribe se encuentran bien

Voz 1203 24:53 verano decir con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google Google Home Mini de regalo al reservar hazlo por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentras un precio mejor trae igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 30 25:10 comprarse un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 1322 25:13 contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instar el punto de recarga se encarga de todo para que tu ahorre hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina y siempre con energía cien por cien renovable

Voz 5 25:28 Portillo lo haces por el planeta

Voz 1322 25:31 hola colaborador del acontecimiento Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 2 25:39 en la Cadena SER a mí a Pepa Bueno sí sí

Voz 1727 25:58 a las nueve y veintiséis las ocho y veintiséis en Canarias nos acercamos a los territorios donde las urnas han dado un vuelco o han cambiado el estado de cosas dos comunidades en las que el PSOE gobernaba hasta ahora en la última legislatura gracias al apoyo de Podemos podrán hacerlo ahora seguir gobernadas por el PSOE pero en solitario esto refleja muy bien lo que ha ocurrido ayer en esa convocatoria de municipales y autonómicas una de esas comunidades Extremadura el PSOE con Guillermo Fernández Vara consigue mayoría absoluta hay más Salguero buenos días

Voz 1682 26:31 hola Pepa buenos días qué ha dicho el candidato pues va a comparecer hoy a las once pero ya lo hacía ayer también se mostraba contento decía era lo que había prometido a todos aquellos que vivieron junto a él la derrota cuando perdió el Gobierno en dos mil quince las encuestas le daban favorito él aspiraba a gobernar en solitario Pepa pero la mayoría era pues sólo un sueño Fernández Vara ha recuperado la absoluta algo que no ocurría desde dos mil siete

Voz 8 27:00 no voy a decir que era algo que era algo que tenía todas las ganas del mundo lo puedo asegurar pero sobre todo se han impartido hizo lo prometí en el año dos mil doce cuando perdimos las elecciones

Voz 1682 27:10 treinta y cuatro diputados cuatro más que en dos mil quince el cuarenta y seis coma setenta por ciento de los votos y el éxito que le va a permitir gobernar sin pensar en pactos eso sí con mucha responsabilidad a ellos se refería también anoche y tiempos cómodos los que parece ese dibujan aquí en la región Pepa para los socialistas porque no va a depender de apoyos al ser investido presidente de la Junta is sacando adelante la legislatura mayoría absoluta que Extremadura mayoría absoluta también

Voz 1727 27:34 Castilla La Mancha Emiliano García Page a poder gobernar a partir de ahora en solitario Cristina López Huerta buenos días bueno

Voz 0247 27:42 días Pepa el PSOE no sólo mantiene Gobierno y recupera la mayoría absoluta doce años después sino que la amplía y mejoran dos diputados diecinueve de los treinta y tres que se elegían nunca hubiera soñado tener un resultado como éste los socialistas absorben todo el voto de izquierda echando del Parlamento Unidas Podemos cuyo candidato y hasta ahora vicepresidente segundo José García Molina ha puesto su cargo a disposición del partido

Voz 32 28:02 somos los resultados no es que hayan sido malos sino que han sido los peores posibles

Voz 5 28:06 lo que voy a hacer es lo que me toca hacer expone

Voz 32 28:09 a mi cargo a disposición se desploma al PP hasta no

Voz 0247 28:11 diez escaños pierde seis pero no habrá sorpasso de Ciudadanos que con cuatro diputados entra por primera vez en la Cámara Vox se queda fuera

Voz 1727 28:18 gracias compañeros podríamos bautizar esta sección como reliquias porque la mayoría absoluta empieza a ser una reliquia que el panorama político español pero también lo son los ayuntamientos del cambio o los resistentes dos ejemplos por la derecha el PP recupera a Badalona con un resistente Xavier García Albiol Joan Bofill

Voz 0931 28:37 si Albiol vuelve a ganar de hecho como lo hizo cuatro años hace cuatro años pero consigue un escaño más que entonces segunda fuerza vuelve a ser la lista de dolor Sabatés a plataforma que hace cuatro años unía a las CUP con los con buenas pero que ahora es sobretodo independentista porque Esquerra se ha unido la órbita de Podemos se ha descolgado estos obtienen siete concejales mejorar resultados el PSC que los

Voz 12 28:56 dobla de tres a seis pero es caña Oscar

Voz 0931 28:58 no arriba o abajo fotografía en Badalona se repite ya entonces el PP era la lista más votada el PSC tenía la clave hace cuatro años los socialistas dieran apoyo a Sabaté que se vinculaba más entonces a los comunes para frenar a Albiol pero el año pasado el PSC ese cambio de bando y los propios socialistas presentaron una moción de censura contra Sabaté y Álex Pastor pasó a ser el alcalde gracias a los apoyos de Albiol Albiol que él lanzaba este mensaje esta noche

Voz 6 29:22 pues claro que el partido y el resto de partidos políticos sepan leer los resultados de esta noche

Voz 0931 29:30 queda otra hay que respetar que el PP es el partido más votado los populares digamos que consiguen parar el golpe en Cataluña se quedan con la misma foto de hace cuatro años ganan en dos grandes ciudades en las que necesitan al PSC para gobernar también en Castelldefels Se mantienen con dos con dos concejales en Barcelona sólo tienen una alcaldía la repuntó un pueblo de quinientos habitantes

Voz 1727 29:48 Xavier García Albiol resistente por la derecha Kitty resistente por la izquierda mantiene Cádiz que como les decía pues es el casi una reliquia de lo que fueron hace cuatro años los ayuntamientos del cambio Julio Camacho

Voz 33 29:59 buenos días Pepa pues si los gaditanos han refrendado el Gobierno de José María González Kiki adelante caddie formado por dos partidos que se presentaron por separado en dos mil quince y lograron

Voz 0247 30:07 diez concejales ha obtenido ahora trece concejales a uno

Voz 33 30:10 la mayoría absoluta ha quedado en primera fuerza el crecimiento y sobre todo al desplome del Partido Popular que acusa a la salida de de Teófila Martínez de sus listas se queda con seis concejales y el Partido Socialista se queda con cinco en el peor resultado de su historia en la ciudad de Cádiz ciudadano se queda con tres concejales en el pleno del Ayuntamiento

Voz 1727 30:27 tal vez gracias compañeros Iván Espinosa de los Monteros muy buenos días sí muy buenos días los hablamos hablamos con el diputado del box de Vox en el Congreso futuro portavoz parlamentario han conseguido ustedes quinientos treinta concejales en toda España el dos con nueve por ciento del total y sin embargo han obtenido la mitad de votos que en las generales de hace un mes a qué lo atribuye

Voz 4 30:50 pues yo oigo muy muy orgullosos de dieciocho capitales de provincia otros comunidades autónomas por fin vamos a estar en todos los institutos de lo ya estamos en congresos daremos al Parlamento Europeo en las comunidades y los ayuntamientos yo usted ese resultado realmente histórico heroico digo yo ha sido posible gracias a la resistencia de la simpatía que está gravemente se había enfrentado una campaña durísima contra nosotros los medios Izquierdo hemos atacado los de derechas dorado y nosotros lo hemos tenido que ha supuesto para contrarrestar esa publicidad y vaya que con recetas que haya votado esa cantidad de gente realmente su resultado espectacular y pues de esa pues muy muy agradecidos a todos los que han votado con vosotros en esta ocasión

Voz 1727 31:35 voy a hablar en unos minutos con la candidata del Partido Popular a presidenta de la Comunidad de Madrid lo puedo trasladar siquiera quiere cuáles son las condiciones de Vox para investir la candidata

Voz 4 31:46 yo creo que lo que procede es que los partidos hablar directamente en cuenta a la prensa después le ha sugerido pero yo creo que ya sabe cuáles son nuestras nuestras condiciones ya paso no salir de Rojas hecho muchas de las cosas que nosotros hemos traído al tablero político de los últimos seis meses no olvidemos que partir inexistente a nivel mediático político hace seis meses pues bien muchas de esas cosas que hemos traído han servido para que ciertos candidatos el Partido Popular las haya incluido el su en su modelo político cosa que no habían hecho antes yo creo que eso asimismo ya era un triunfo que además ahora resulten determinantes en tantos sitios como la Comunidad de Madrid desde luego también el Ayuntamiento y muchos otros pues es superior

Voz 1727 32:23 es determinante quiere decir que van a repetir el pacto a la andaluza es decir apoyaron candidato del PP sin entrar en el Gobierno o esta vez pedirán entrar en el Gobierno

Voz 4 32:32 yo creo que sabes que ya hemos hecho un ejercicio de generosidad política de sacrificio de demostración de que no teníamos interés señora con llegar pero ahora las cosas son distintas yo creo que se merece el respeto o el respeto a los demás partidos proporciona nuestra puesta en cada sitio pues así se dados y debería ser más aquí pasa de la política local autonómica

Voz 1727 32:56 han tenido ustedes Vox en el Ayuntamiento de Madrid cuatro concejales de cincuenta y siete cuatro de cincuenta y siete a que a quiénes se refería Vox cuando noche tuiteó una foto de Madrid con el mensaje de ya hemos pasado quiénes han pasado

Voz 4 33:12 ha pasado cuatro años dejadez que decían que no iban a pasar digo que al letrado dos

Voz 20 33:16 a doce miembros de la Asamblea de Madrid

Voz 4 33:18 que han entrado diez Palencia de voltear en traducción Andalucía cuál tiene entrar Muster cualquier letrado en muchas comunidades autónomas y muchas muchos ayuntamientos que el Parlamento Europeo también donde se va a escuchar voz representando al conjunto España distinta de todo lo demás que estaban ningún consenso ningún coche socialdemócrata que conducen hacia una Europa federal quienes lo que queremos así que hemos pasado y que es una gran noticia para mucha gente millones de personas ya presentadas es verdad que miedo que ha infundido algunos medios sin de algunos periodistas sus ha tenido ha tenido cierto éxito pero yo creo que hay muchos votantes que no se han atrevido a votarnos esta vez empecé muy satisfechos de que de que estemos dentro mañana o mejor dicho hoy mismo empieza el auténtico parecido tenemos la legislatura en muchos sitios donde en concejales nuestros diputados autonómicos los dos diputados congreso de estos europarlamentarios van a demostrar que estoy aquí para trabajar que tiene una gran capacidad de Cannes

Voz 1727 34:14 político iraquí la yo estoy seguro que

Voz 4 34:16 es que no paran como consecuencia explicaba

Voz 1727 34:19 miramos para los más jóvenes se referían ustedes al no pasarán con el que resistía a Madrid los bombardeos en la Guerra Civil

Voz 4 34:25 nosotros no estamos buscando nuevas polémicas Pepa nosotros estamos encantados de que precisamente los más jóvenes tengan en Vox Un treinta referencia incluso más jóvenes los que pueden votar los tres mítines está estos actos llenos de gente por debajo de los dieciocho años que a para nosotros

Voz 20 34:40 una enorme satisfacción según incorporando

Voz 4 34:43 la población que vota en los próximos cuatro años yo creo que no vamos a nada hicimos redes que vamos a vamos a exceder las expectativas que que ya son altas

Voz 1727 34:52 Iván Espinosa de los Monteros futuro portavoz parlamentario de Vox gracias

Voz 4 34:56 son muchas gracias muy buenos días

Voz 41 37:25 como si fuera el anterior salte el bucle prueba escucharnos Hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido Cadena SER

Voz 1727 37:46 avanza la mañana de la resaca electoral y saludamos ahora Isabel Díaz Ayuso muy buenos días qué tal Pepa muy buenos días candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Comunidad de Madrid tenía dudas esta mañana señora Díaz Ayuso la tengo que felicitar porque el PP ha perdido trescientos mil votos dieciocho diputados en la Comunidad de Madrid

Voz 0247 38:02 bueno evidentemente el Partido Popular no ha tenido en los resultados de otras ocasiones pero es un resultado suficiente como para que políticas que defendemos como es la bajada de impuestos la libertad de horarios comerciales la libertad de elección de hospital de médico o de colegio sigan adelante

Voz 1727 38:22 pero a que atribuye esa caída trescientos mil votos no son pocos

Voz 0247 38:25 no no son pocos y yo creo que ha habido muchas circunstancias hemos heredado en mi caso ahora mismo un partido donde tiene que lidiar con una fragmentación del voto en mi caso lo que a mí me atañe era como Partido Popular de Madrid es acercarme y volver a recuperar el pulso con la calle yo creo que han sido después de muchos años y bueno pues un proyecto que necesitaba una renovación y ahora lo que tenemos que hacer es volver a hablar con ese electorado que en algún momento por esas circunstancias se sintieron más alejados de nosotros para volver a recuperarlo pero creo que al menos es lo que importa es que seguimos aquí que nosotros hemos sido un partido que ha hecho muchos presupuestos que ha gestionado servicios públicos durante muchos años que hemos hecho grandes infraestructuras Metrosur la M30 hospitales bilingüismo que vemos ahora es seguir adelante como presidenta sin ninguna duda sí

Voz 1727 39:23 pues acabamos de hablar con Iván Espinosa de los Monteros Vox que nos ha dicho que en fin para votarle a ustedes esta vez quieren tocar poder quiere entrar en el Gobierno usted está dispuesta a meter a Vox en el Gobierno de Comunidad de Madrid

Voz 0247 39:36 bueno lo que tengo que hacer ahora es por respeto a sus votantes es en lugar de hablar

Voz 30 39:40 eh

Voz 0247 39:41 por ellos hablar primero con sus dirigentes y después ya decirle a los medios que va a haber en tanto en el caso de ciudadanos como te Vox voy a hacer lo mismo y les voy a dar el mismo trato respetuoso se trata como digo de que nosotros Nos sentimos Hablar veamos a qué acuerdos podemos llegar y luego ya hablar con la prensa lo importante ahora es unir ayer hablé con el señor Gabilondo un señor he de decirlo es una persona con la que hemos tenido siempre un trato cordial cosa que es fácil es la persona a la que llame para felicitarle porque obtuvo un muy buen resultado para aclarar usted no descarta meter a Vox en el Gobierno

Voz 1727 40:20 esto es la pregunta que le vamos a repetir de aquí hasta que haya gobierno

Voz 0247 40:23 si no hay y si no hay otra alternativa pues no lo sé desde luego ahora mismo no pero tampoco sé con qué ánimo vamos a estar y vamos a ver las negociaciones tengo que hablar primero con mi socio preferente que es Ciudadanos a ver que quieren ellos y hasta que yo no hable con Ciudadanos it después hablé con Vox no puedo saber que tengo delante y a que me enfrento tiene sensación de haberle salvado el Kun

Voz 1727 40:45 yo político a Pablo Casado

Voz 0247 40:47 tengo la sensación de haberle salvado el bolsillo a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid

Voz 1727 40:52 Isabel Díaz Ayuso fuerte en la tarea

Voz 0247 40:54 sí son las gracias Pepa un abrazo buenos días

Voz 1727 40:57 hay tantos resultados electorales no damos abasto de que te Rey lejos cuando cuando trataba de aclarar que la señora Díaz Ayuso si efectivamente va a contar con Vox no lo ha descartado esa es la

Voz 12 41:07 bueno me llamaba me llamaba un poco la atención un juego que era tramposo y naturalmente que va a ser Vox un aliado necesario si se empeña

Voz 1727 41:20 integrará también el Gobierno la forma

Voz 12 41:22 la andaluza para Madrid después de que Ignacio Aguado se al Partido Socialista no tiene remisión es sí o sí la la duda él si levantar una cartera o dos carteras a Vox pero que va a estar bueno bueno tiene el Gobierno

Voz 0199 41:38 es el Madrid me parece cierto yo tengo mis dudas porque este no es el Partido Popular de la Plaza Colón Éste es el Partido Popular que en teoría ha vuelto al centro sea moderados claro volverá a centro gobernar con la derecha extrema a la vez es un poco complicado de explicar

Voz 1727 41:57 yo primero pero no hagamos

Voz 18 42:00 pero hagamos un juego al Napoli era el objetivo devolver al centro

Voz 12 42:04 bueno recuperar el poder ir

Voz 0199 42:07 sí sí pero ya yo creo Pablo Casado tiene que hacerse la siguiente reflexión por irme a la derecha extrema y acercarme a la derecha extrema me lleve el batacazo que me lleven abril entonces ahora sí me vuelvo a acercar a la derecha extrema es probable que corre el riesgo de volver a llevarme ese no me ha atacado es que el as que estaba hablando parece que Grammy los Madrid es un consuelo también es un problema para el Partido Popular

Voz 18 42:31 el premio te una decisión pero tanga eran de tanques

Voz 1727 42:34 grandes simbólicamente pero viene con un precio muy alto

Voz 0199 42:37 pero es que la estrategia que te ha permitido aguantar el sorpasso Ciudadanos alejara Rivera consolidar su posición como líder de la oposición es incompatible con gobernar

Voz 1727 42:47 dejarme presentara nuestros invitados como no Antón querido porque tenemos más invitados Cecil Thibault qué tal buenos días es corresponsal del diario francés Le Pen sable plantea hable en Francia esta conversación que estamos teniendo aquí que un partido de Gobierno como el PP puede incluir en un Ejecutivo nuevo a la extrema derecha ya hemos visto que hemos

Voz 42 43:10 ya hemos visto que no hemos visto en todo que Manuel Valls ejemplo allí choques si va a alejar de Ciudadanos C's pacta con la cuando

Voz 1727 43:19 qué sorpresas ha llevado Manuel Valls no

Voz 42 43:21 buenos ha esperado al día siguiente de las elecciones

Voz 1727 43:23 darse esta sorpresa estaba muy muy

Voz 42 43:26 todo yo creo que ha caído en una trampa pero bueno es otro tema

Voz 1727 43:30 Hans Günter Kellner informa desde España para la radio pública alemana Deutschland Funk como es visto antes de nada Hans el resultado de las elecciones europeas que es por lo que te hemos convocado esta mañana ya que los españoles estamos apasionados con lo nuestro pero hubo unas elecciones muy importantes ayer

Voz 0754 43:48 hombre fíjate entrenar a los alemanes y los franceses y los corresponsales que vivimos aquí también estamos muy apasionados con lo vuestro pero lo que sentimos nuestro pero el las europeas pues las que preguntas

Voz 43 44:02 en hombre en Alemania

Voz 0754 44:05 es es evidente noticia dentro de los periódicos es el auge de los Verdes el partido Los Verdes y la caída de los dos grandes partidos sobre todo el Partido Socialista que cae incluso por debajo del resultado de los Verdes los y también del partido de Merkel de la hacer entre los temores ciudadanos que que en grandes ciudades también quedan por debajo de los verdes hay que decirlo no es es decir incluso ahí donde estaba el voto conservador antes en algunas grandes ciudades como por ejemplo han ganadoras las elecciones con una con claramente con sus haciendo campaña con sus temas que es el cambio climático temas medioambientales algo que es lo que me sorprende muchísimo es completamente ausente aquí en un país en el que el medio ambiente es el sustento de una gran parte de su economía que vive el doctor eso sí

Voz 1727 44:54 sorprendentemente los Verdes llegan a su pasa al SPD no de la socialdemocracia alemana aquí quizá es que está muy fuerte todavía la socialdemocracia clásica o por lo menos está reforzándose qué es lo que estamos viendo en estas elecciones con el Partido Socialista hay movía la cabeza así como dice no estoy de acuerdo con lo que dices Argelia

Voz 0247 45:10 porque no no no no decía tan estoy totalmente de acuerdo pero que a diferencia de lo que pasaba en alemán en el centro de Europa Los Verdes en España Nos no son un partido todavía transversal son un partido muy focalizado en un determinado objetivo yo creo que los Verdes no la gran aportación que tienen al escenario cómo es que están ampliando eh bueno su espectro su espacio están están empezando a funcionar un poco como partido cachito

Voz 1727 45:39 Mariano Pavone que estaba aquí anoche con nosotros esta esta mañana aquí buenos días comentábamos con ella el resultado en Italia y Adén has ella advertía cuando todos los demás subrayamos el hecho de que la extrema derecha bueno pues no conquista tanto territorio como parecía indicar las encuestas ella decía quizá por lo que está viendo en su país ojo ojo que tampoco es para alegrarse tanto

Voz 44 46:00 si es así no ha

Voz 42 46:03 es verdad que a nivel continental no

Voz 1812 46:05 al final no ha llegado no se ha acercado a este treinta treinta y tres por ciento que podía servirle para bloquear la iniciativa parlamentaria en en en el Parlamento Europeo pero siendo primer partido en en Italia en Francia en Reino Unido Easy incluimos también a Polonia y a Hungría otros dos grandes países sobre todo Polonia pues yo no veo muchos márgenes por Parra la alegría sobretodo Loiu diciendo desde hace tiempo eh no es tanto el porcentaje que obtengan sea es lo que han conseguido hasta ahora que ha sido ha pasado en España pero ha pasado en otros países contaminar el debate sobre todo eh desplazar más a la derecha a partidos conservadores incluso centristas y tú

Voz 1727 46:50 analizar no los acuerdos de gobierno como está pasando en

Voz 1812 46:52 España no pasa en otros países pero en España sí

Voz 42 46:55 en Francia es impresionante porque al final depende de la Asamblea Nacional de Marine Le Pen Mie es el primer partido vuelva a ganar

Voz 1727 47:03 más distancia vuelve a más distancia

Voz 42 47:05 pasa delante ha perdido su apuesta porque había transformando este todo es tu estas elecciones en un dúo en un duelo entre los dos esta banda estaban en una lucha a ganar hoy yo hice están huyendo totalmente la antigua publicado la la derecha tradicional si está hundiéndose sí yéndose el Partido Socialista a seis coma cinco por ciento la única buena noticia realmente es que los electores que están un poco decepcionados con la gestión de la crisis de los chalecos amarillos de Macron han votado a los ecologistas para afirmar para cambiar retire no para intentar en San Saba el tienen o por email de juego francés yo creo que a lo mejor han pedir otras urgencias europeas yo creo que están siguiendo al final el paso de los sale de los verdes alemanes yendo a una ecología política

Voz 1727 47:55 fíjate Zarzalejos que decimos esta noche se reúnen Sánchez Macron en Francia los dos representantes del europeísmo pero uno ascendiendo y otro pasando dificultades como Macron pero yo al hilo del

Voz 12 48:08 lo que están diciendo nuestros compañeros corresponsales a los que hay que atender mucho porque ellos tienen una experiencia previa que nosotros no con los partidos y nacional populistas que el Partido Socialista incorporado los temas medioambientales y la transición energética e ir digamos las inquietudes ecológicas lo ha hecho de una manera bastante visible en su programa eso hay que te

Voz 1727 48:34 a la persona de Teresa Ribera que es verdad pero nadie Teresa Ribera exactamente eso sí

Voz 12 48:40 importante y ahí ha habido una jugada programática y una visibilidad del tema ecológico diera transición energética muy evidente y en segundo lugar creo que fue es y la que nos advirtió en las generales que ojo que la extrema derecha en Francia entró con un diez por ciento eh ahora dónde está cuando decíamos es hombre es es el Thibault que estuvo aquí también aquella

Voz 1727 49:05 con eso te lo necesita o no un articulo porque

Voz 12 49:07 Nos advirtió ojo que nosotros en los años ochenta y tantos tuvimos a Le Pen con un diez por ciento que fue

Voz 19 49:15 eh cómo entró en en Andalucía también eh

Voz 12 49:20 vox había pedido la palabra

Voz 7 49:22 el cese aunque

Voz 0754 49:24 estamos aquí el el resultado Los Verdes en Francia en Alemania es interesante a nivel español seguramente el y la comparativa tal y como se trata extrema derecho en Alemania en Francia del nacional populismo en Inglaterra también y creo que de ahí se pueden extrapolar cosas y Luque es muy muy peligroso lo que está haciendo ciudadanos sobre todo como partivo libertad y yo no sé lo que va a hacer de un partido así que que juega con la extrema derecha esto es banalizar normalizar la extrema derecha es sumamente peligroso de esta forma a tiro que en realidad en alemán lo llamaríamos casi río Acre pierda en elecciones con expectativas enormes y luego se queda muy por debajo no obstante de repente parece un seis por ciento puede puede dictaminar o interferir en la política de un país no vale turbo himen tiene ir realmente me gusta

Voz 43 50:21 quería saber Si Si

Voz 0754 50:24 sí usa Ayuso realmente se siente tan mucho más cerca te Abascal que de Gabilondo es que no no hay una Unión de Demócratas todavía te principios compartidos

Voz 7 50:36 el tema

Voz 42 50:36 bares ciudadanos es muy preocupante efectivamente tenemos que entender adónde va con los socialistas da dónde quiere ir íbamos a ver qué pasa con Mahmud Macún puede tener una influencia para para efectivamente

Voz 30 50:49 a tirar

Voz 42 50:51 ciudadanos más hacia más hacia la Oliver aliviará el centro liberal efectivamente ir porque Makoun al ya dub a hacer Sánchez parece no están no van a asesinar lo necesita necesitaban los socialistas españoles que son los únicos veo

Voz 1727 51:07 mi ese día escéptica a María Angela pone sobre la posibilidad de que ciudadanos den marcha atrás no a la deriva de los últimos meses que ayer fueron

Voz 1812 51:14 en las concesiones de la noche y serenos a cómo le van a explicar a los liberales europeos que a ellos no pactan con la extrema derecha si de hecho luego lo

Voz 1727 51:24 lo acaban haciendo no seguiremos hablando de Europa he prometido este día no da mucho más de sí Antón hemos ofrecido la dirección de Podemos estar aquí esta mañana naturalmente como al resto de partidos no han querido medio pasé que Iglesias esté todavía callado no