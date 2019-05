Hoy por Hoy (27/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez a las nueve en Canarias

Voz 3 00:09 representantes de distintos partidos han comenzado a apuntar en los últimos minutos aquí en la SER los posibles pactos en distintos territorios después de las elecciones de ayer el PSOE avisa del auge de la extrema derecha y el PP reconoce por ejemplo

Voz 5 00:26 los días buenos días Pepa a lo largo de todo el día las direcciones de los diferentes partidos para analizar esos resultados a que han empezado a dejar mensajes como dices esta mañana en Hoy por hoy la reunión del PSOE principal vencedor de ayer va a ser por la tarde su secretario de Organización José Luis Ábalos ha reconocido que le preocupa que los pactos autonómicos y municipales puedan legitimar la influencia de la extrema derecha ya ha insistido al ser preguntado por la caída de Podemos su exigencia de entrar en un gobierno de coalición en que la intención del PSOE es conformar un gobierno socialdemócrata

Voz 6 00:55 yo estoy hemos normalizar lo que en Europa es absolutamente alarmante y es que partidos que se denominan liberales supongan el acceso de la ultraderecha en algún fruto siempre hemos mantenido la misma propuesta en la vida poco estaba moderno de carácter demócrata pero abierto a progresistas

Voz 1 01:19 y en eso estamos durante la mañana Pablo Casado con los barones del Partido Popular acabamos de preguntarle Isabel Díaz Ayuso candidata para la Comunidad de Madrid reconoce que sus resultados no son buenos ha perdido dieciocho escaños en la Asamblea regional pero se ve como presidenta ya admite que eso pasa por hablar con la extrema derecha de Vox si no hay otra alternativa los desde luego ahora mismo no pero tampoco sé con qué ánimo vamos a estar y vamos a ver las negociaciones tengo que hablar primero con mi socio preferente que es Ciudadanos a ver que quieren ellos y hasta que yo no hable con Ciudadanos it después hablé con Vox no puedo saber que tengo delante y a que me enfrento precisamente Iván Espinosa de los Monteros Vox ha calificado también en Hoy por hoy de resultados heroicos los de su partido ya avisaban exigir tener un papel más influyente que el que tienen en el acuerdo de Andalucía

Voz 7 02:07 se pierde lo que sabes va a ser distinto los hemos hecho un ejercicio de generosidad política pero ahora las cosas son distintas pues que proporciona nuestra puesta en cada sitio pues que así sea o así debería ser más aquí que tenemos

Voz 1995 02:21 en la política local autonómica

Voz 1 02:23 hemos otra voz más también hemos hablado en los últimos minutos en este caso en la Ser en Cataluña con él Sartori de Cataluña que ponen los concejales de este partido a disposición de Ernest Maragall para intentar conformar un gobierno independentista en Barcelona viernes Maragall

Voz 8 02:38 esperemos que Ernes Maragal y acabe formando un Gobierno cien por cien independentista es el momento de rehacer aunque sea de forma estratégica la unidad del independentismo de seguir trabajando juntos

Voz 1434 03:07 empezamos con una última hora en Las Rozas la Policía Nacional está registrando varias dependencias municipales principalmente de la Empresa Municipal de la Vivienda Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:17 buenos días la operación policial en efecto se está centrando en las instalaciones de la empresa municipal de gestión del suelo de la vivienda de Las Rozas y también en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música Se busca información sobre licitaciones presuntamente irregulares del año dos mil siete es decir licitaciones públicas cuando el alcalde rondeño era el popular Bonifacio de Santiago en semana practicar detenciones se trata únicamente de incautar expedientes urbanista

Voz 1434 03:44 en Las Rozas el Partido Popular ganó anoche podrá revalidar el mandato con el apoyo de Ciudadanos y esta mañana en la capital la sede de Equo que formación que integra a Madrid ha amanecido con cristales rotos y pintadas contra Carmena Virginia Sarmiento

Voz 1 03:57 Carmena farsantes lo que hace le ahora en la sede de

Voz 0821 04:00 con la formación a la que pertenece Inés Sabanés la concejal de Medio Ambiente durante el gobierno de Ahora Madrid esta mañana han puesto la denuncia condenan los hechos en Twitter tachan el ataque de muestra de intolerancia ideó dio la propia Sabanés también apuntan su perfil de Twitter que Madrid es una magnífica ciudad que los que ejercen la violencia

Voz 1434 04:15 en Hoy por hoy aquí en la SER además de con Isabel Díaz Ayuso la que acabamos de escuchar esta mañana hemos hablado también con la candidata de Ciudadanos en la capital con Begoña Villacís que se ha quedado como tercera fuerza no ha conseguido superar en votos al Partido Popular pero es la única formación junto a Vox que ha mejorado resultados respecto a dos mil quince

Voz 9 04:32 las cosas iban consiguiendo poco a poco en siempre que que nunca FISA hay gente que tiene mucha ansia creo que esos acá acá pagando las formas lo hemos visto compartidos con Podemos por ejemplo que apuesten por crecimientos a corto plazo pero luego eso aunque que no sean proyectos que tuve a largo plazo

Voz 1434 04:48 dieciocho grados a esta hora en el centro de la capital hoy máximas por encima de los veinticinco grados en toda la región

Voz 13 05:49 las campañas todas ellas en plural sacó la propaganda los Oscar teles

Voz 14 05:55 las consignas se acabó la pelea tras

Voz 15 05:59 hacer vino a Pelé

Voz 1995 06:03 podemos esperar que políticos que hasta ayer eran rivales ahora colaboren es una pregunta que deberíamos hacer un politólogo un psicólogo a un experto en ética incluso pero tal vez la mejor respuesta la más ajustada a la realidad la más científica respuesta a esa pregunta quizá Latín a la física al fin y al cabo ahora asistiremos a experimentos el reacción entro puestos veremos hoy en acción el rozamiento de materiales el desgaste de fuerzas la capacidad de impulso incluso extraños fenómenos ópticos por lo que en ciertos elementos que creíamos muy reales van a desaparecer ante nuestros ojos Anxo Sánchez muy buenos días buenos días

Voz 16 06:41 Kiss colaborar colaborar es a participar con otra persona un trabajo en una actividad eh en principio que beneficia casi más al otro que

Voz 1995 06:53 el bar usted físico sí la física puede explicar también es eh

Voz 16 06:59 creemos que si todavía no pero creemos que puede contó

Voz 16 08:37 si se cuenta de manera te adicional diciendo que hay dos personas que han sido detenidas por la Policía entonces las acusan de cierto crimen en las separan a cada una de ellas le dicen que sí confiesa pues le caerá una condena muy menor y a su compañero pues le caerá una condena gorda con la prueba y entonces ahí está el dilema si los dos se callan van a salir con muy poquita condena pero tienes la tentación de eh tener todavía menos libre reaccionando otro compañero que ocurre que si los dos se traicionan los dos banal

Voz 1995 09:07 pasar mucho tiempo en la cárcel vamos a formular los si te parece Anxo como si fuese un programa de televisión un concurso de televisión que va a ser más fácil visualizar yo creo los beneficios las bondades de del dilema al prisionero imaginen ustedes un concurso de televisión donde dos finalistas les separan Illes dicen que todo va a depender de una sola palabra claro uno no sabe lo que va de decir el otro si los dos dicen que se lleva la mitad cada uno se lleva la mitad del premio problemas si los dos contesta la mitad si uno dice emita el otro doble usted no se lleva nada el otro se lleva el doble si los dos dicen doble ninguno esa llevan a vale yo creo que es más ese dilema puesto en en los en el ojo del es más fácil verlo si he ido el dinero por favor queremos hacer este experimento poco más amplio como hoy se va a hablar mucho de colaborar y de las ideas que se ponen en común y grupos políticos y además vamos a utilizar ese dilema del prisionero como como punto de partida a ver qué dice la Audiencia seis nueve nueve treinta once veintidós Hoy por hoy dilema prisionero la cooperación ha hecho mientras la gente nos llama es más luego les daremos dar está no vamos a dejarlo ahí pero la cooperación es más frecuente de lo que creemos sí sí porque

Voz 16 11:10 eh si la es la generosidad la puedes ver cómo el germen de una interacción cooperativa es la que te hace dar el primer paso la mayoría de la gente cuando le plantean el dilema al prisionero u otros problemas parecidos tiende a cooperar y para eso tienes que ser

Voz 1995 11:24 pero eso eso es lo que lo que comienza la cooperación tú querías tú dirías doble dirías mitad días doler déjame pensarlo metas a me interesa

Voz 15 11:39 verlo todos la cuenta que yo pasábamos mucho rato juntos lo es doble yo lo he pensado lo vas tranquilamente

Voz 1995 11:47 sabiendo que si dices mitad los dos ganamos mitad no te has dicho doble doble pero no se puede rectificar

Voz 15 11:56 también hoy que antes de valores para no repetir

Voz 1995 12:00 es el dilema de la colaboración hay muchas teorías y lo que he hecho es muy interesante reunir a veinticinco especialistas para tratar de crear el primer simulador de comportamiento humano la tarea no va a ser sencilla ni mucho menos lo hace como como jefe del grupo interdisciplinar de sistemas complejos de la Universidad Carlos III ahí queda queda de ese experimento mientras hacía que apostó de la radio es un experimento en sí mismo modo cada día tiene un cable bueno esa lucecitas NN bueno pues como experimento que somos vamos a trasladarle se vuelve a repetir el el dilema te parece nueve nueve treinta once veintidós y hoy por hoy dilema prisionero colaboramos un concurso de televisión hay un gran premio dos finalistas usted y otro concursante y hay un bote de esos de bote se los llevan a una sala cada uno una les dice que es usted dice mitad se va a llevar la mitad del bote acumulado que es la mitad se lo lleva si usted dice seguro dice mitad ayer eso doble cualquiera usted ha dicho mira que ha dicho doble celebra llevará la pero yo estoy dice emita pero si los dos dicen doble ninguno se nada no y tú has dicho no yo ha dicho

Voz 15 13:16 ahora bien esto también han visto este este no es fácil es más decisiones

Voz 1995 13:23 pero no conocerse gracias y las guerras bueno vamos en a una pequeña pausa colaborativa eso sí vamos a grande de colaboración mientras piensa en ese dilema hay sí pueden pidieron oportunidad ahí no están están trabajando y no se dedican a la política llámennos seis nueve nueve treinta once veintidós Hoy por hoy dilema prisionero en las redes

Voz 17 13:47 seguimos

Voz 29 16:30 están buscando Nemo Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no más allá e doblen esas quiénes lo encuentran que bien la Alan vive un verano con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google Google Home Mini de regalo

Voz 1203 16:45 el reserva hazlo por sólo sesenta euros paga están en diez meses se encuentras un precio mejor te da igual ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 18 16:57 qué le pediría Satué energética pagar cada mes lo mismo The love vale si puede ser de gas también ha y que cuando se me estropee la nevera vengan pitando hecho nuevos

Voz 23 17:06 el Naturhouse luz gas Gassi reparaciones urgentes de electrodomésticos

Voz 25 17:11 accionado en una cuota fija desde noventa y dos euros al mes Jamal novecientos ocho

Voz 18 17:15 cero uno cero cuatro gatos

Voz 30 17:19 con porque para ayudarla bueno ya que quiere

Voz 23 17:22 esta alarme a una alarma ha sufrido algún Roma

Voz 30 17:25 no nosotros no entramos donde el chalet de

Voz 23 17:27 lado y no tenía alarma han entrado en el suyo podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro que es igual

Voz 25 17:33 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece Hu calcula on line en Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 12 17:45 hoy por hoy Nikon

Voz 18 17:47 Toni Garrido

Voz 1995 17:50 el dilema del prisionero seguimos hablando con el profesor de la Universidad Carlos III eso Sánchez doctor en física teórica y matemática especialista en sistemas complejos lleva tres años liderando el proyecto Ibsen el primer simulador de comportamiento humano y planteábamos bueno el dilema el concurso el dilema del prisionero problema teórico que da mucho juego su primate viejos que equipo de hecho ha planteado en su laboratorio de comportamiento a miles de personas cuantos miles hay pues hacer experimentos muy para

Voz 16 18:25 ha sido hasta con mil a la vez

Voz 1995 18:27 mil personas en la audiencia de la serie más eh sí sí sí será unos pocos seguirá conocemos sus sus ideas respuestas pero que es lo habitual ante la pregunta de si tú te lleva a su mita pasa emita así doble te puede llevar el doble pero si los dicen doble nadie se llevan que suele decir la gente cuál es la respuesta más común

Voz 16 18:48 la respuesta más común es un sesenta por ciento de la gente suele decir eh mitad

Voz 1995 18:53 suele ser operativa pero solo

Voz 16 18:56 un sesenta por ciento de la gente en cuarenta por ciento a la gente que no

Voz 15 19:00 es mayoría pero nos tampoco aplastante

Voz 1995 19:03 esta estamos otras con las mayorías y los porcentajes en los que se de de la estadística no es capaz el sesenta por ciento de la gente dice si cuando lo lógico si seguimos la teoría de Darwin es que digan doble efectivamente nadie debe seguir el máximo

Voz 16 19:17 vale y esa es la mejor solución eh depende desde el punto de vista que lo mires desde el punto de vista digamos colectivo es la solución que deja mejor a los dos ir da más beneficio total a los dos si miras desde el individual no no porque tú te llevas menos de lo que te podrías llevar lo que pasa es que si el otro también piensa igual los dos se deba al cero por eso es un dilema

Voz 1995 19:40 no hay algunas respuestas que han dejado en el en el Whatsapp preámbulo Luis dice yo confío en que es mejor algo que nada diría mitad esperando que empezara empezar a como yo imagino que ese es el motor de toda la gente que dimita se cerraría pensando en la buena fe de la persona que preferiría repartir el premio yo diría doble para llevar todo muy bien María también serio es

Voz 16 20:02 es el el homo María es el homo en este caso la mujer Economics piensa maximizar el beneficio

Voz 1995 20:08 paros si los dos décimos doble Nos merecemos no llevarnos nada pregón

Voz 16 20:11 estas bueno pero de nuevo es lo que te dice la teoría económica que tienes que hacer no eres particularmente mala persona por hacerlo

Voz 1995 20:19 vale la solidaridad nos vuelve insolidarios con una sabrían contestar

Voz 16 20:29 a esa pregunta no se la solidaridad sería decir mitad entonces no entonces seríamos solidez

Voz 1995 20:34 espero es que la cooperación la solidaridad incluso en el modelo teórico está premia a quién aquí no lo es premió a quién no chato claro por eso

Voz 16 20:44 como por eso esto es un dilema tú trabajas compartes o das un beneficio otra persona que puede no devolver te efectivamente si tú ganas todo a ver si entiendo esto tú también pues después ida ahora quién sea podrías digamos que podría no existe esa posibilidad si que se puede ser solidario y generoso haciéndolo así también

Voz 1995 21:05 sí sí sí vale vale que recordarles también para que vean el ciencia real de todo esto es que estoy Ibsen que dirige hecho a Unidos Universidad de Ámsterdam alto de Cambridge Oxford de Zaragoza de Valencia la estudiar el comportamiento humano Gran Scala suya por ejemplo cómo se forman las burbujas económicas en España burbuja sabemos de la construcción ahora la de la leer en el caso de las burbujas económicas el pensamiento crea la realidad es decir pensamos que algo va a a subir de precio y efectivamente sube sí

Voz 16 21:38 sí sí esto es lo que se observa con con los experimentos de hecho lo que oculten el proyecto Ibsen es que había experimentos con grupitos muy pequeños de gente donde sí hay uno que está loco que es muy ambicioso pues va a tirar de los precios para donde quiera pero nosotros hemos hecho experimentos con cien personas así sigue ocurriendo lo mismo se empieza a desplazar el precio porque alguien lo empuja hacia auto IMV la gente empieza a seguirle

Voz 1995 22:01 eh ahora conocemos no sé muy bien si el término correcto y tampoco sé muy bien cuál es la definición de la economía colaborativa es un buen ejemplo de colaboración la

Voz 16 22:11 no porque la gente no está cooperando para obtener un bien común están trabajando para una empresa básicamente invade

Voz 1995 22:19 pues yo no te muevas porque tenemos que tenerles en la actualidad ayer falleció atropellado por un camión de la basura en la confluencia de Gran Vía con Balmes un Rayden Riders son los que llevan los pedidos seguimos a todas las afiliaciones muy negativo de veintidós años que trabajaba para globo en Barcelona sus compañeros quisieron hacer un homenaje ayer por la tarde y ese homenaje se convirtió en una protesta contra la empresa Globo ha emitido un comunicado lamentando su muerte y anunciando que cuando las causas del accidente se aclaren activará un seguro privado que cubre la actividad los repartidores de globo los repartidores globo los Riders protestaban en Barcelona este el sonido

Voz 31 22:52 alta demanda de alta demanda mando

Voz 1434 22:57 bueno

Voz 31 22:59 venga

Voz 1995 23:00 eso es lo que decían ayer en la que hay algunos de los trabajadores vamos a hablar con lo que es uno de los fundadores de globo ensancha buenos días gracias por atendernos

Voz 32 23:08 sí buenos días gracias me gustaría

Voz 1995 23:13 en fin me gustaría darle el pésame por la muerte de un trabajador que Toja su compañía pero remite no sabemos irá su trabajador cuál es la relación laboral entre ustedes y un rider que lleva un pedido de blogs en Barcelona

Voz 33 23:24 sí bueno primero por supuesto

Voz 32 23:27 es un día triste a persona nosotros canosa empresa T4 demuestra excedentes lamentamos mucho lo ocurrido a nosotros tenemos una relación con con nuestra plataforma que los los aires que son cinco mil en todo el mundo ha de una forma son autónomos a autónomos una sobre eso Dalí quieren en la plataforma

Voz 1995 23:51 pero si ustedes ayer a través de Twitter emitió un breve comunicado evidentemente lamentando lo sucedido como no puede ser de otra manera hablaban en ese comunicado de accidente de tráfico

Voz 33 24:02 los trabajadores

Voz 1995 24:03 los Riders hablan de accidente laboral

Voz 32 24:08 bueno primero estilo está investigando llegando las conclusiones es las autoridades entonces tenemos que esperar que es un mando en toda la información ahora mismo estamos colaborando activamente con ellos ahí el siguiente paso es pues y también no exactamente cómo pasó y que pasó porque tampoco hay datos oficiales a Irán por supuesto podemos nosotros al final acabo han como he dicho antes y bueno los aires de la nuestra ahí todos los demás porque no es un fenómeno son de globos han están no cubiertos por la Seguridad Social derechos España para autónomos tiene uno de los mejores derechos de ser social que existe para Europa ha y además pues seguro a nivel mundial y en concreto todos los Angeles

Voz 1995 24:55 pero por entender Sasha este esa seguridad social se se paga el propio trabajador sepa haría su propia seguridad social con lo cual si no tiene ninguna relación son autónomos porque tienen ustedes un seguro privado que cubre a los rayos

Voz 33 25:08 porque si es bueno o la relación laboral digo sí sí

Voz 32 25:12 por supuesto entiendo yo nosotros la es la idea es que queremos ofrecer cada vez más servicios en la plataforma los usuarios de la plataforma tenemos usuarios que hacen los pedidos tenemos los bloggers se que se encarga de estos pedidos y también tenemos otro tipo de Partners que son los comercios que también Sanllehí adquieren la plataforma es al final nosotros ponemos una plataforma tecnológica la idea es que cada vez tiene mejores prestaciones prestaciones en Pinto y que puede hacer más pedidos por hora entonces ganar más dinero a seguridad seguridad seguramente eran seguros anticrisis la ideas iré la ampliando constantemente la plataforma había la más mejores servicios a todos los parte desde la plataforma

Voz 33 25:52 los usuarios

Voz 1995 25:54 el perdón Sancha Sancha y no no quiero parecer impertinente pero usted habla de sí inicios cuando deberíamos hablar de derechos que ustedes tengan un seguro con alguien que lleva una mochila Ryder que está llevando un globo que van pues durante le ha mandado su plataforma a coger a alguien o algo para alguien a través de otra forma digamos que ese no sería un servicio para el sino un derecho que tiene como trabajador

Voz 32 26:20 bueno no diría eso en el sentido de que muchos de los de los aires que accionan cara a las plataformas en general la nuestra nuestros otros han han estado en otros de los de reparto y han preferido en pasar a las plataformas pues la flexibilidad de horarios hecho mucho estrés y múltiples plataformas unas horas en un en unos en otros a sic no quieren trabajar un día no no tienen a trabajar antes buscan algo diferente de una persona que busca un horario fijo unas horas fijos y además muchos dicen que que incluso económicamente para gane más dinero en en las plataformas que sumó su trabajo de reparto anterior

Voz 1995 27:00 pero Sánchez perdón perdón

Voz 32 27:02 y acabó pues creo que creo que hay una diferencia entre las personas que quieren esa flexibilidad y están buscando hiló contrario pues las personas que están buscando a la así un horario más fijo oí en las estaciones

Voz 1995 27:15 pero estoy seguro que va a ser mucho más útil para todos los oyentes de la Cadena SER y para nosotros entender su punto de vista no el punto de vista de los réditos cuando queramos entre los redes seguro que que la haremos con ellos usted habla de las de los beneficios de los Riders como ya lo ha hecho de los redes trabajando para ustedes y para toda para otras plataformas en cuanto a la libertad de horarios en cuanto a poder tener flexibilidad lo que ustedes llaman modelo flexible pero cuáles son los beneficios de su compañía al no contratarles

Voz 32 27:40 la la flexibilidad es la flexibilidad P podemos asumir la demanda ha de los pedidos en un modelo basado en lo que es no es economía que ha mencionado audiencia porque el que economía que lo vertidas entre particulares es la que dormía ondeaban que existe en todo el mundo insisten desde el compartir coches visas ya entonces les permite pagar a aumentar la demanda de pedidos momentos puntuales etcétera basado en Tengo una oferta y demanda que es lo lo que funcionen los Marketplace en Internet hay y además no es un fenómeno de España es un fenómeno a nivel mundial hizo creo que entonces dicho eso a llevamos muchísimo tiempo en casi desde inicios de globo a más pidiendo una ese diálogo social donde se sentamos todos dos sindicatos patronales las compañías buscamos una forma de mejorar las prestaciones y las condiciones esto es no es nuevo puesto ya en lo puedes ver digamos un muchísimo tiempo no sólo nosotros sino la industria a vuelos reclamar a te que hagamos están esas social evolución Amos esta nueva economía que no va a desaparecer a está proponiendo en todo el mundo lo mejoramos las condiciones pero vamos a gritos desde hace muchísimo tiempo el Gobierno

Voz 33 28:57 ahí ahí estamos es cierto en eso vamos a estar mejor de qué hablar y es verdad que esta nueva economía quizá no estamos de acuerdo a Sasha lo de colaborativos porque la colaboración

Voz 1995 29:08 Luce un beneficio común y en este caso el beneficios muy desigual para unos y para otros pero en cualquier caso la idea bien eso compartimos todos como como agentes en esta sociedad tenemos tendemos a hablar voy a hablar de cómo va a ser este nuevo esa nueva sociedad dónde vamos a vivir qué derechos queremos tener como queremos cuán barato queremos que las cosas lleguen austriaca es decir es verdad estamos de acuerdo está Miso y hoy es un día triste quizá no es el momento para hacerlo pero debemos empezar a hablar esa Chamizo cofundador de de globos sobre cómo cómo va a ser esa sociedad en la que irremediablemente con un poco de suerte vamos a vivir insisto Sasha muchísimas gracias por atender nuestra llamada

Voz 32 29:44 el tiempo sólo dejar un dato que es creo que es importante que setenta y nueve por ciento de los le desde plataformas han dicho estar contentos in it apoyar y recomiendan a otras personas ha podido antes creo que quitas para un pequeño grupo a ver en contra de esto no no forme pues no es tener el el dibujo total de la realidad no de que que mucha gente pues nuestra está trabajando están contentos por esta flexibilidad hacen poquísimas horas a la semana Canal más más de sesenta por ciento hacen menos de veinte horas a la semana la mayoría de es menos de diez horas asuman es decir es un trabajo puntual que cubren necesidades a enorme encima no tienen que es incluso en desliz es un trabajo que ya tienen la flexibilidad etc

Voz 1995 30:32 en esa misma por eso les llamamos a ustedes porque eso le hicimos esta mañana a hablar con ustedes para conocer su punto de vista sigue insisto muchísimas gracias a Chamizo cofundador de desglosó las diez y treinta minutos una hora menos en Canarias tratando de hacer bien el trabajo vamos a conocer por la opinión contraria vamos a hablar con Roberto Castro que está abogado del sindicato Free Riders Roberto muy buenos días bueno acabamos de escuchar a uno que que hablemos y en esa parte estoy muy de acuerdo en la sociedad tiene que sentarse a hablar sobre qué modelo queremos tener en el futuro

Voz 32 31:03 sí pero fíjate que fue me cuesta digerir la idea o como o cómo no el señor Sasha ha expresado que es que estamos pidiendo a gritos darnos entre las partes con el Gobierno con los políticos como si la culpa fuera de otro si sino hubiera un marco legal ya vigente donde encajar a los Riders Isidoro hay se llama Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo de aplicación es que parece que que incluso decía para mejorar los derechos por qué por qué desde ya no lo no lo hacen sin tenemos este marco legal a ver es un ejercicio de cinismo bastante evidentes

Voz 1995 31:49 bueno en cualquier caso algas echarle un seguro seguro privado que luego va va a activar es la primera vez que muere un rider trabajando llevando pedido la calle

Voz 32 32:02 en España se es el primero

Voz 1995 32:06 vale y sobre ese seguro privado que sabes que sabes

Voz 32 32:09 pues nosotros hasta la fecha como sindicato de Riders no hemos tenido acceso a a la política a la a las cláusulas de de este seguro pero fíjate que tú tú apuntabas con con dos preguntas entre líneas daba a entender que que que hay una paradoja una contradicción efectivamente hay una contradicción se Rider es un profesional independiente porque un a les cubre pues pues pues otra mitad estado va a contratar porque evidentemente son palabras mayores entonces no no contemplar no dar cobertura a este tipo de cosas pues pues es además demasiado temerario pero pero ahí se deja entrever cómo incluso ellos saben que que que son trabajadores

Voz 1995 33:00 si no parece que lo del otro día fue un accidente de tráfico sino un accidente laboral si estás trabajando llevando a alguien algo que te han pedido a través de una compañía parece más que evidente bueno estaremos muy pendientes de lo que ocurra vamos a ver cómo cómo se desarrolla esta noticia vamos a esperar a tener más datos Roberto Castro abogado el sindicato suizo

Voz 14 33:18 Guti pero está Gemma gracias a vosotros

Voz 27 33:35 pues

Voz 23 36:43 los exámenes del trabajo las series has pensado cambiaría el portátil como en El Corte Inglés tienes ahora hasta ciento cincuenta euros de descuento en portátiles igualmente lo pies

Voz 25 36:52 has con procesador AMD Ray se Gráfica Radio en Vega Windows diez además con las ventajas de los tecnoprecios de El Corte Inglés mucho más que un buen precio

Voz 19 37:01 no no podemos suma que estaba enamorada de él en la tercera cita porque sentí mariposas sí

Voz 15 37:06 Ariño mariposas hipopótamos fuimos

Voz 19 37:10 no

Voz 40 37:13 puede que nuestras historias de amor no sean como las del cine

Voz 1434 37:16 pero al menos son reales descarga la plica

Voz 40 37:18 ción de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirlas

Voz 1995 37:22 a rastrear seamos sinceros

Voz 15 37:24 alguna aseguradora banco operadora te ofrecido alguna vez el peor precio aquel

Voz 41 37:30 no todos que ofrece el el mejor precio

Voz 15 37:32 menos mal que entre todos los mejores precios

Voz 41 37:35 yo encuentro el mejor mejor precio lo es fácil pero es que yo soy rastreada punto com

Voz 21 37:43 dónde

Voz 25 37:44 Coelho tengo torcidos radios a Lille crema ante inflamatoria con efecto calor radios a Lille radios a Lille de laboratorios Viñas lía las instrucciones de este medicamento y consulte a farmacéutico

Voz 28 37:57 en la Cadena Ser

Voz 1995 38:01 colaborar hoy el tema con el que hemos ha sido abrir esta segunda parte por hoy tiene que con la colaboración por eso hemos llamado eso Sánchez que es profesor de Matemática Aplicada en la Universidad Carlos III de Madrid si los matemáticos colabora o eso parece ha hecho estas de hoy laboratorio de comportamiento humano en el que han sometido a un total de veinticinco mil voluntarios a experimentos para tratar de averiguar por qué coopera están de hecho te de un simulador de esa ciudad de hecho no se sin no sé si me parece bien lo que hace Street meramente a mí tampoco singular a través de un ordenador que qué comportamientos tenemos los los humanos no es mejor dejarse sorprender por la vida

Voz 16 38:45 sí sí quizás sí pero es es lo que decíamos antes no también a uno le sacan experimentos

Voz 25 38:50 los otros podemos hacer como muñeco

Voz 16 38:53 entonces un ordenador y logró aplicar las políticas que sean las buenas más apropiada

Voz 1995 38:57 pues hablábamos de de esa ese dilema del prisionero muchos de ustedes por cierto que nos están llamando ya están eligiendo la opción mitad es decir muchos ustedes han decidido quedarse con la mitad alguno como el sueco dice doble y se lleva todo y otros en fin sí sin se han perdido el dilema vallas en las redes porque es muy interesante saber cómo funcionamos y es interesante saber que el sesenta por ciento de la gente dice emita hoy un cuarenta por ciento que dice doble hice lo llevan crudo en fin hemos buscado de Cruz muy buenos días

Voz 1434 39:26 muy buenos días hemos buscado más ejemplos de cooperación verdad sí hemos buscado más ejemplos y nada más empezar Nos hemos encontrado con uno que tal vez sea el ejemplo de cooperación desinteresada más importante del siglo XXI Wikipedia wiki wiki wiki ideal ciclópea online creada por Jimmy Wales y Larry Sanger en dos mil uno contiene más de cincuenta millones de artículos en trescientos idiomas ha habido dos mil millones de ediciones la UIP en español tiene unos doscientos veinticinco colaboradores muy activos más de mil esporádicos y recibe más de treinta y cinco millones de visitas al día quienes escriben los artículos de Wikipedia que la mayoría de nosotros

Voz 1 40:00 los usamos a diario no reciben nada a cambio

Voz 1434 40:03 la enciclopedia en sí recibió el dos mil quince el Premio Princesa de Asturias de Cooperación

Voz 1995 40:09 tal vez el ejemplo de cooperación promovido por Internet más importante del planeta luego hay otras que no son tan buenas más ejemplos de cooperación humana de lo que conseguimos cuando cuando colaboramos Eva

Voz 1434 40:21 eh una conversación es una forma de colaboración y como saben todos los actores que hacen improvisación para que una conversación sea buena hay que estar de acuerdo así explica Tina Fey la Comédie la cómica las leyes de la improvisación que son un ejemplo de colaboración que funciona en beneficio de todo porque nos hace reír hay unas leyes básicas en improvisación para poder crear algo a partir de la nada la primera regla es estar de acuerdo si tú dices tengo una pistola yo no puedo decir eso no es una pistola es tu dedo la siguiente regla es sí y además es decir añadir algo a lo que ya se ha acordado por ejemplo como la pistola que te regalé por nuestro aniversario de boda

Voz 1995 40:59 este sería una buena forma para las conversaciones que iban a tener que tener unos diestros hoy sería una buena regla para la formación de no el Gobierno te has así

Voz 1434 41:08 en fin otro ejemplo de colaboración sin pedir nada a cambio es el trabajo de las ONGs en las que el grueso del trabajo lo llevan a cabo los voluntarios tres de cada diez españoles quieren ser voluntarios y colaborar con las ONG no son muchos y además el porcentaje bajó entre dos mil catorce y dos mil diecisiete del cuarenta y dos al veintiocho por ciento hay dos millones doscientos mil voluntarios en España tienen más mérito cuanto menos son en fórmula compleja matemática que no sé si sería capaz de calcular

Voz 1995 41:35 bueno sería interesante saber si colaboran más los que tienen más tiempo o más dinero

Voz 1434 41:40 el último estudio sobre eso que es de dos mil diecisiete las personas que más tareas de voluntariado hacen son mujeres con un nivel de estudios alto y un estatus socioeconómico medio o alto pero hay momentos de la historia grandes crisis que empujan a gente de toda condición a la cooperación en masa un ejemplo que está en la memoria de todos es este

Voz 42 41:59 como Un grupo desde Dalí vecinos amigos nos sentamos todos conocemos material los que teníamos a casa gotas leal

Voz 1434 42:05 fue el diecinueve de noviembre de dos mil dos cuando el petrolero Prestige se hundió frente a las costas de Galicia y entró en el vocabulario de todo el país la palabra chaval

Voz 16 42:14 el desastre del Prestige convirtió miles de

Voz 1995 42:16 son las anónimas en cooperantes lo que pasa es que como hemos comprobado en este país una y otra vez eso es

Voz 16 42:22 a nivel de compromiso cuando la amenaza desaparece queda difuminados que rebajas de todas formas aquí lo que decía Eva se observa normalmente que las mujeres son más cooperativas que los hombres en casi todos los experimentos una una barbaridad más a lo mejor un cinco ocho por ciento más de mujeres pero pero bueno no está mal

Voz 1434 42:41 bueno la cooperación será ante los desastres colectivos pero también entre enemigos inmersos en el mismo desastre uno de los mejores ejemplos de toda la historia es su momento de paz en medio de la guerra

Voz 28 42:53 para ser

Voz 1434 42:56 escuchamos la película francesa Noche de paz que recrea la tregua de Navidad de mil novecientos catorce en medio de la Primera Guerra Mundial cuando los dos bandos británicos y alemanes a cada lado de las trincheras empezaron a cantar este villancico Noche de paz cada uno en su idioma salieron a la tierra de nadie a jugar un partido de fútbol en la nieve leer el salmo veintitrés

Voz 10 43:14 señor es mi pastor nada muy bonito lo tremendo es que después de ese acto precioso Noche de Paz siguieron cuatro años mata

Voz 1434 43:23 era mucho tiempo ofrece ejemplos muy paradójico de cooperación como que los bandos acuerdan tácitamente atacar sólo a determinadas horas pero vamos a terminar con un ejemplo de cooperación científica también de este siglo el proyecta en el proyecto el genoma humano que es el mayor proyecto de investigación biomédica de la historia se inició en el año noventa la codificación se terminó en dos mil tres dos años antes de lo previsto así saludaba al presidente Bill Clinton en dos mil a los países involucrados

Voz 15 43:49 ocho wok con quiero dar la bienvenida a las

Voz 1012 43:51 bajado eres de Reino Unido Japón Alemania Francia y reconocer las contribuciones que no sólo sus científicos sino también los científicos chinos han hecho al vasto consorcio internacional que es el Proyecto del Genoma Humano lleno

Voz 1434 44:04 eso se consiguió muchas soluciones al cáncer y otras enfermedades que los acortan la vida Se están están encontrando en esa información genética recopilada por la humanidad en cooperación tal vez no podamos llegar a ese nivel de cooperación pero se ayer votase copia

Voz 1995 44:20 Eva muchísimas gracias Eva Cruz Anxo vosotros claro el proyecto y Hennessy mismo es una demostración de la cooperación entre centros de investigar

Voz 16 44:27 sí de hecho la ciencia en Europa es uno de los pilares de la cooperación en qué países europeos los programas científicos de la Unión Europea que normalmente exigen participar a personas de tres países distintos pues son realmente un gran promotor de que nos conozcamos de que coopera hemos de lo mandó cuando hay

Voz 1995 44:45 es como no se los últimos meses en España europeo suspender juicios a defender el experimento diciéndole ahora no es buen momento para no porque normalmente

Voz 16 44:54 nuestras preguntas son muy sencillitas es quieres hacer algo por este dinero quieres hacer otra cosa por aquel dinero no son cuestiones muy políticas

Voz 1995 45:03 qué contestaría sea el dilema del prisionero

Voz 16 45:05 doble

Voz 10 45:08 no sé si estoy rodeado

Voz 16 45:11 es difícil pero si jugamos esto yo ya no nos hemos llevado nada

Voz 1995 45:15 estamos rodeados gente que se lo quiere llevar crudo y no hablo solo ante estos bueno ha hecho Sanz diez piensa por nosotros sobre cómo pensamos nosotros en el grupo interdisciplinar de sistemas complejos en la Universidad Carlos III de de Madrid trabaja con otras científicos tratando de entender cómo vamos a ser en un futuro prefiere hacer preguntas a máquinas que personas con ese estén desarrollando un simulador Anxo te dejamos trabajar que imagino que a partir de hoy tendrá algo más de paz los científicos para ver cómo nos comportamos en normalidad bueno creo que en ese hace falta de de paces dinero espacio dinero entonces pues bidón bien bien rematado vengan los el Ministerio con la subvención obtuvo doble que verás gracias hecho readers

Voz 46 50:35 hace unos días dejamos a Jordi Martí en la tranquilidad de una gran playa emocional con un ojito en la mano esperando la llegada de un doblete capaz de hacer más

Voz 1995 50:42 es llevadero el impacto de Liverpool

Voz 2 50:46 yo hoy esta bollos

Voz 1995 50:48 son Maca

Voz 2 50:52 un poquito para allá

Voz 0962 50:54 empezó su plato tan no estaba Joaquim fenomenal estaba yo

Voz 1995 50:58 pese a soplar un poquito de viento así como del Levante que empezó sin ERE de Levante que empieza a cambiar esta tranquilidad

Voz 14 51:08 pues siempre uso el tiempo luego la tormenta yo el sábado Opening su sigue para

Voz 1995 51:18 la tormenta fue arreciando

Voz 47 51:25 en el descanso

Voz 1995 51:26 de remató

Voz 48 51:27 qué culo disfrutando

Voz 34 51:31 de la apacible victoria de las

Voz 1995 51:34 diga Jordi Martí muy buenos días hombre buenos días estaba en la hamaca

Voz 49 51:39 los

Voz 1995 51:40 un tienes vuelo

Voz 15 51:43 no suelo la herida la tenía todavía abierta y de repente una nueva palada una nueva palada Desau e una palabra de Xaus

Voz 1995 51:52 sobre una herida abierta entonces Toni fíjate me es muy difícil desconectar la debacle de la final de Copa Cor lo sucedido en Anfield deán Phil ha pesado como una losa en el estado anímico del Barcelona y de todo el barcelonismo y también de los jugadores pero yo di mi equipo profesional que está habituado a ganar pero sobre todo pero también debe estar habituado a perder cómo es posible que todavía no se haya recuperado de ese golpe