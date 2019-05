Hoy por Hoy (27/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias el resumen de la actualidad esta mañana que ya pueden imaginar ustedes por donde pasa con Antonio Martín Antonio buenos días buenos días Toni vamos a Barcelona apenas un día después de esa jornada electoral en la que Carles Puigdemont Oriol Junqueras han logrado escaño en el Parlamento Europeo de que el candidato de Esquerra Republicana haya ganado en Barcelona se ha vuelto a colgar un lazo amarillo del Palau de la Generalitat informa Soledad Domínguez

Voz 0460 00:27 en el balcón del Palau vuelve a lucir ese lazo

Cadena SER Madrid

Voz 0460 00:53 aumento leasing marzo de porque pues

Voz 3 00:56 ha cambiado las política

Cadena ese servicios informativos en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1434 01:04 el recuento definitivo podría perder sur

Voz 1909 01:07 representación IU Esquerra Republicana se beneficiaría de uno de los dos escaños que ahora mismo se adjudica a los del Partido Popular sobre pactos Maragall confirma que ya ha hablado esta mañana con Kim Ford salvará también con Ada Colau que ha obtenido reconocía un resultado magnífico

Voz 1645 01:24 distintos ganadores de las elecciones de ayer están analizando los resultados esta mañana en las emisoras de la SER por ejemplo Juan Mari Aburto y Eneko Goia ambos del PNV que van a repetir al frente de Bilbao de San Sebastián respectivamente y que apuestan por el entendimiento con los socialistas

Voz 4 01:40 muy positivamente estos cuatro años con un gobierno con el Partido Socialista no a partir de aquí hay que analizar la situación en su conjunto pero yo no tengo ningún inconveniente en reconocer que va a ser al primero el todavía llamada

Voz 0565 01:52 he dicho muchas veces que a mí me parece deseable de tratar de lograr un acuerdo en edad intento de San Sebastián que nunca ha tenido la mayoría absoluta porque una de las cosas que también entiendo que probablemente dos ciudadanos han valorado de estos últimos cuatro años es la estabilidad que da

Voz 1645 02:08 más allá de la resaca electoral en el juicio del proceso independentista desde hoy se empiezan a proyectar centenares de vídeos con los que tanto las defensas como las acusaciones van intentar sostener sus argumentos el presidente del tribunal avisado ya de que las defensas podrán impugnar los documentos de cuya autenticidad tenga

Voz 0055 02:24 dudas vamos al Tribunal Supremo Alberto Pozas buenos días las acusaciones buenos días llevaban una hora explicando todas las páginas de sumario que van a exhibir desde pantallas de tweets hasta las leyes de desconexión ha explicado a Marchena que las defensas podrán impugnar todo

Voz 2 03:02 cadena SER Madrid

Voz 0055 02:47 estado sigue explicando uno por uno los noventa documentos que quiere que se exhiban la escuchamos

Voz 1645 02:51 para folios ciento setenta y no Aviación comido desde el Tribunal Supremo con el que llegamos a las once y tres diez y tres en Canarias tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 2 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:04 vamos a Las Rozas el Ayuntamiento está acordonado se impide la entrada al Consistorio mientras los trabajadores municipales esperan en la calle después de que la policía les había pedido que salgan a primera hora de esta mañana continúa el registro ordenado por la Fiscalía Anticorrupción en dependencias municipales especialmente en la Empresa Municipal de la Vivienda Raquel Fernández

Voz 6 03:22 buenos días hola buenos días pues los funcionarios están aquí a las puertas del Ayuntamiento de las Rozas una vez que ha comenzado este registro por parte de la unidad UDEV de la Policía Nacional se persona van a primera hora de la mañana se trata de una operación cuyas diligencias son secretas y que ha sido ordenada por el juzgado número cuatro de Majadahonda a instancias de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción al parecer presuntamente se investigan unas inversiones en infraestructuras que ascenderían a once millones de euros en la etapa en la que estuvo gobernando el popular Bonifacio de Santiago e tras

Voz 1434 03:55 las elecciones de ayer la candidata del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso no de no descarta que Vox entre en el Gobierno regional que ella aspira a presidir desde Vox Iván Espinosa de los Monteros ha mostrado en Hoy por hoy aquí en la SER su intención de formar parte del Ejecutivo madrileño a diferencia de lo que pasó en Andalucía e Isabel Díaz Ayuso ha dicho que lo va a estudiar

Voz 7 04:15 yo de que sabes va a ser distinto de los que llevamos echó ejercicio de generosidad política pero ahora las cosas a votar deslocalización respeto que proporciona nuestra apuesta en cada sitio pues sí debería ser más aquí

Voz 0460 04:27 tengo que hablar primero con mi socio preferente

Voz 8 04:29 Ciudadanos a ver que quieren ellos y hasta que yo no hable con Ciudadanos IU después hablé con Vox no puedo saber que tengo delante y a qué

Voz 1434 04:38 me enfrento nuevo llamamiento del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad los hospitales madrileños necesitan donaciones urgentes del grupo cero negativo esta semana vuelve a haber maratones de donaciones de sangre mañana

Voz 1 04:49 en el Severo Ochoa de Leganés y el miércoles y el jueves en el Gregorio Marañón de la capital a veinte grados en el centro de Madrid

Voz 9 05:01 no

Voz 2 05:05 la excusa reformas

Voz 2 05:05 la excusa reformas

Voz 1645 05:17 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com Cadena

Voz 2 05:22 ese servicios informativos en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 05:36 con aunque son así

Voz 1995 05:39 Ellos tienen ese carácter gane no pierdan siempre serán nuestros cuerpos especiales sólo en cordón sanitario al mal humor pactan a derecha e izquierda en cualquier mesa de debate gobiernan fuerzas de ironía hay chascarrillo y son reelecto en todas las legislaturas de Hoy por hoy alcaldes de su casa concejales de Festejos de la de todos van siempre la con la papeleta la mano nuestros queridísimos cuerpo

Voz 10 06:07 P L

Voz 1 06:10 así hay forzado es que fuerza la orden justo hemos sabido a Amy izquierda que Rusia no es buen día hoy para sentarse y en esta ciudad

Voz 0460 06:21 ya sé que estoy yo estoy en el sitio malo El lado oscuro contento

Voz 1995 06:26 porque les con degradado contento y feliz Dani Mateo muy bueno

Voz 0460 06:29 sí sí yo feliz porque es que nadie va a pensar en la risa correcto es que las risas que se nos avecinan son buenísimas yo por ejemplo oye he ido a coger un víctimas habían quitado la ya han puesto caballos se venido a caballo a la radio qué bonito todo va a ser un corcel blanco hombre de verdad

Voz 1995 06:46 que por una parte lo que ganas de Salou that lo que pierdes Salud él se lo de Madrid

Voz 0460 06:51 matado un hijo pero yo lo que nos hemos reído y al maestro con la derecha ha servido de mucho mejor mira mucho más risa en Madrid que hay muchos rellenar de dientes ha ganado vía kilos porque ha ganado justa esta vez pero veréis dentro de cuatro años cuando voten los concebidos no nacidos va a arrasar concebida no nacidos aquí yo en la radio no es que nos Beatles nacieron estas en la pomada Sinnamon Haditha es que me me suena rarísimo concebida pero como no

Voz 1995 07:19 Iñaki como conmigo tul en material que sale de las campañas electorales lo de especies directamente lo desconozco no

Voz 0460 07:25 si es que no sé qué aportar más Yoigo a día te digo yo que aporto ya después de esta señora me parece ya comedia cada frase digo yo sé que me voy a quedar corto

Voz 1995 07:32 si la la expresión desde luego hoy el eslogan sería ríete tú me gusta mucho como qué tal hoy ríete tú a la risa bueno en fin menos mal menos mal que tenemos para salir de estuvo ya está

Voz 1 07:47 daría ya el tema lector ya estamos hasta

Voz 0460 07:51 señor todo del mundo tranquilo porque según los últimos datos cotejado tejados han ganado políticos se en todos lados con lo cual nada va a cambiar siguen siendo políticos

Voz 1995 08:03 menos mal que esta mañana tenemos con nosotros a Alberto Chicote muy buenos y a saber

Voz 1 08:07 no voy a Alberto y también tenemos también sacarnos de ahí llegamos

Voz 0043 08:13 siento como el centro lo has dicho mal

Voz 0460 08:17 lo más deseado te hemos colocado bien dices sí

Voz 1 08:19 ya soy irá plantando no para cuatro señores a tu lado cuatro señores ha tirado esto aquí

Voz 1995 08:24 tienes nuevo una vez más algo que contarnos nuevo estreno que encima va fenomenal pero es verdad que hemos tú que te a hacer hacer feliz a la gente a cocinar sí y ayudarnos a a cocinar mejor

Voz 1 08:35 que nuestras instituciones y nuestros ejércitos coman mejor es verdad que nos falta un poco cocina lenta después de que llevamos encima nos falta un poco ahora sí Slow Food Slow después el decíamos parar un poco y empezar a cocinar lento este que esto va a parar el aumento por supuesto que no quién pone el freno esto se está desbocado Chicote presidente

Voz 0460 08:56 eh chicos de no tengo otra cosa que hacer así los ratos libres

Voz 1 08:59 no te a el cine no

Voz 0460 09:02 no es esto creo que nosotros ya pues sería fantástico que en política el existiera son pesadilla imagina

Voz 1434 09:09 esto está ya todo está Grace

Voz 11 09:15 ni

Voz 0460 09:19 de los nervios siempre los nervios el ha bajado haciendo siempre

Voz 0043 09:24 este no siempre pasa igual porque tiendo a a echar así como el como la la pierna como a medio Ros Carnegie cuerpos en las filas de las otras mafias tocan al al botón voy para abajo es que me imaginen pasa mucho me pasa muchísimo

Voz 1995 09:36 mientras esto veíamos Alberto que iba más bajo

Voz 0043 09:39 ya que lo que claro es que claro me me está dando y me vengo abajo muy pequeño

Voz 1995 09:44 yo recuerdo que la última vez que estuviste en este programa hicimos lanzamos un compromiso así lo vamos a escuchar renovado estamos una semana sin tocar nada cines comprometemos aquí la Audiencia hay un servidora durante una semana a tocar de Twitter no tocar las pantallas simplemente lo que hacemos esto la vida coger un periódico de papel nos comprometimos Alberto a dejar las redes yo aprovechado que puesto el corte para minas

Voz 1 10:11 tenía comensal ustedes el nivel en que en el que estamos que no estoy pero una semana dijimos una semana usted semanal asignación muchísimo el otro día me dejé el móvil en casa bueno

Voz 0043 10:21 todo el día además no podía absorber todo el día nunca pensé que fuese tan tan larga no tan dependiente yo voy yo pensé que bueno pues tampoco es tanto allí pues un día sin tuiteros sin amo buena al correo podrá revisar otra manera tal tío es esa sensación solvente la mano al bolsillo

Voz 0460 10:41 permanentemente para parece como que has invitar a todo el mundo no porque el piano

Voz 1995 10:45 sí yo así lo peor sabes que es tener que volver a leer el tampoco sé que eso durante muchos años lo más leído en España no era el planeta en lo niega Quijote era las instrucciones Bañón portugués

Voz 0460 10:58 Portugal sí que sabemos un montón de San fuera de algún motivo dice el pues pues pues somos casi iguales o hablamos casi igual

Voz 1995 11:09 estamos tan metidos a hablamos antes de la colaboración y además que no sea tanto en esa nueva economía que no tiene mucho no es lo que estamos tan metidos en las redes que es absurdo querer salir de ellas breve ya vivimos en ese mundo de comunicación en que hace que tú estén es un programa que tiene un adelanto en Twitter que va a comenzar a alguien en Instagram eso está ahí ya no se puede modificar bueno de

Voz 0043 11:29 hecho es que es una manera de de poder primero recibir el feedback de de quién está disfrutando o no del trabajo hecho previamente no yo creo que antes antes solamente tenía Se bueno es el numerito de la audiencia el día siguiente pero ni siquiera ese número te decía Si a todos esos que lo habían visto les había gustado les había parecido bien o no sometidos a viendo porque yo que se querían despotricar de Di ahora sí que es cierto que tiene una manera de poder recibir esas sensaciones esas repercusiones en este caso cuando hablamos de te lo vas a comer que que te hace como que todo se enriquezca bastante más no de Txomin me sigue sorprendiendo muchísimo hoy hoy es lunes el programa tiene misión los miércoles por la noche y todavía sigo recibiendo tanto de un modo particular como en general e impresiones y repercusiones de la misión del miércoles pasado oyes es algo de lo que de verdad que no sentimos súper orgulloso porque no es habitual que un programa de televisión aguante o repercuta tanto tiempo en el en daba como hay en parrilla en en actividad cuando tendemos siempre ahí como decías tan tan rápido que lo que acaba ahora se olvida ahora más uno ya está acabó ya lo viví lo conocí

Voz 1 12:49 me voy afortunadamente a veces se acabado Vega de las veces y sigue sin

Voz 1995 12:56 hemos dejó de Tronos te voy a hacer esta pregunta porque todo el mundo ya es consciente

Voz 1 13:01 es una pregunta y un comentario estas estas guapo a que esa pregunta prueba bien lo de que me había parecido el final esa pregunta pero antes de eso estás guapo es mi madre

Voz 0043 13:13 dice igual que tú

Voz 0460 13:14 estás ver si mi madre siempre muy guapo guapísimo arcano ambientes iguales pero claro es que tuve que mirar a ver quién era lo que yo no lo sabía de repente con cuando escuché no sé cuántas veces lo de eres como arcanos de mayor bueno pues yo me iba a tocar mirar a ver quién es este sobre todo carga arcano suena a nombre de viejo entonces dijiste bueno Arca no también suena como acosado de de literatura fantástica pero déjame que te después del elogio

Voz 1 13:51 te cambia el carácter has perdido cuántos kilos cuarenta

Voz 0043 13:54 cuarenta cuarenta y dos prendas de los intercambio

Voz 1 13:56 qué va pero se puede cambiar el carácter de las personas solamente porque es

Voz 0460 14:00 a la yo tengo un amigo dejó de comer y de fumar y menuda vida nos dio pie luego ya murió pero pero no pero pero pero por lo menos murió el antes que vosotros dice lo mataron lo matara

Voz 0043 14:12 el subido de que el poder para mí es como como nunca pensé que iba a poder lograr esto lo hago más que pensar y por qué no dudó antes ya que me habría venido sí hicimos forzó que hecho ahora estoy a punto de cumplir los cincuenta lo hubiese hecho cuando estaba a punto de cumplir los cuarenta porque además yo recuerdo haber dicho para el cuarenta me voy a poner fíjate y han pasado diez años bueno es igual mejor tarde que nunca pero sí que es verdad que lo pienso muchas veces jode si el esfuerzo al mismo pues igual mejor antes que después

Voz 0460 14:45 Aquiles te podrías haber dicho un pinche de cocina con los cuarenta kilómetros Un mí Alberto si uno pequeño vaya a los restaurantes a los que vamos a hacer una pequeña pausa hacer cosas pequeñas claro tapas para ver las Vinci claro

Voz 1995 15:00 eh pequeñas te lo vas a comer es el es el nuevo programa de Alberto Chicote vamos a hablar de ello en un segundo pero antes tengo que hacerte la pregunta cuál de estas frases tú ya se ajustaría mejora tu opinión sobre la última temporada dejó de Tronos

Voz 12 15:14 aluciné pepinillos ve pin pan sí en una palabra mierda en dos

Voz 1 15:27 pues yo diría que más la primera lucir es verdad entonces si si si si no te gusta no no no me lo pase que me lo pasé común no sé muy bien mucho mucho está muy pesados pero poco me gustó mucho si se te lo juro que no me va a mí también

Voz 0043 15:49 en todo caso si quiere afecta carácter lo de los cuales

Voz 1 15:52 la a Dios me gustaba más el haber todavía te vamos a hacer una pausa trullo estoy dentro pero el lado adecuado

Voz 1995 16:09 Tenerife entre lo con lo que os daré eh te vas a comer en unos segundos a ver

Voz 22 19:12 hacemos que las cosas sucedan pero que dientes más blancos gracias también van den titula si en Blanc la pasta de dientes que blanqueó mis dientes sin dañar los por eso la uso cada día de Tiriac de uso diario sí sí claro Blanc cada día de laboratorios Viñas

Voz 23 19:29 con casi un que para ayudarla bueno ya que quiere instalar una alarma ha sufrido algún roja no nosotros no

Voz 24 19:37 han Rafael del chalet de al lado y no tenía alarma

Voz 1434 19:39 se han entrado en el suyo podían haberlo hecho perfectamente

Voz 24 19:42 en nuestro que es igual

Voz 25 19:44 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres ciento calculan una INEM Securitas Direct punto eso recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 26 19:54 y en tengo en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 0460 20:02 la primera temporada del programa te lo vas a comer bueno en pregunta te lo vas a Rubén fue una de las más votos así es en preguntan en un programa erótico que llegaba la sexta tropas aquí

Voz 1995 20:13 de una de las grandes revelaciones de la televisión el año pasado casi dos millones de personas vieron cada semana como Alberto Chicote sacaba a relucir las carencias de los servicios de alimentación de instituciones empresas hospitales por residencias de mayores hace sólo un par de semanas te lo vas a comer estrenado su segunda temporada en la Sexta manteniendo intactas sus premisas investigar mostrar denunciar aquello que nos estaba que nos está haciendo bien en un campo que nos afecta tan directamente como la alimentación

Voz 1 20:41 de paso

Voz 14 20:42 cómo voy pronto tenga la sexta

Voz 1995 20:47 de lo vas a comer con Alberto Chicote que sigue sigue valorando el el éxito dije como una como en senos había acudido antes igual que tu decías como una desgracia ante cómo no se nos había ocurrido ir a ver qué comen los militares ir a los colegios ir a la residencia

Voz 1 21:00 pues yo creo que sí que es el había ocurrido

Voz 0043 21:02 la gente de hecho siempre lo cuento de esta manera yo creo que desde no sé el segundo capítulo de pesadilla o algo así siempre hay alguien que te dice Tignes que venir al cole de niños tienes que venir al hospital donde está no sé quien pero claro como que no entra dentro del formato porque en pesadilla de tienen que llamar para reclamar tú ayuda de todo esto bueno pues era una cosa que se queda by hasta que hasta que el año pasado puede Mario López el director de las Sexta dijo oye si hacemos una cosa que en vez de ser que te llamen pues te presentas tú a ver qué es lo que pasa pues oye pues me parece muy buena idea vamos allá porque además siempre hay un montón de gente que que está reclamando Inma Audrey mía quede gente a mí lo que más me asusta de de te lo vas a comer es la cantidad enorme de gente que se está quejando de cosas que tienen que ver con con algo que tenía que estar más que resuelto desde el día uno que es la limitación de las personas que están eso como dices en un hospital militar en el Ejército esta semana que viene que vamos con la limitación de las personas mayores vamos a residencias íbamos a revisar cómo es esa comida que se ofrecía a domicilio por la ley de dependencia a la gente que no tiene disponibilidad para poderlo hacer de otro modo eso sí que es la lucirán pepinillos eso sí no lo el final dejó otros ve bebió pero pero bien serio

Voz 1995 22:24 el problema de la semana pasada en el programa tú y es la carta de un soldado que alertaba sobre la comida del ejército

Voz 1503 22:30 buenos días Alberto le cuento soy un soldado con más de diez años de servicio debo mantenerme en el anonimato porque tendría graves consecuencias si se supiera alguien escribe esté May me pongo en contacto con usted para poner en conocimiento la situación en la que nos encontramos los militares con el tema de

Voz 14 22:48 alimentación nos dan en la mayoría

Voz 1503 22:51 de los casos lo que no tóxicos no querrían o no se podría vender en ningún poder

Voz 1 22:59 y tenía razón

Voz 0043 23:01 hombre es que de repente claro tú recibes esta concentración esta carta denunciando algo que no déjalo no deja de ser pues el parecer de alguien que que reclama una atención cuando empiezas a rascar te das cuenta de que de que la queja es general izada que curiosamente igual que en la carta que que me manda este este soldado la mayoría de la gente dice yo no puedo quejarme de ningún otro modo porque temo represalias por parte de ni es de mis mandos Ike de repente empiezas a mirar a mirar ahí ahí ahí ya ya ya hay la que la que tienen aquí aquí liada de hecho es que se ha movido muchísimo el tema asociaciones de de soldados y militares han ha emitido su su opinión comunicados apoyando lo que sirvió hoy diciendo que es lo que me asusta que eso solamente la punta del iceberg porque en realidad ahí hay mucho Thomas detrás nosotros contamos lo que vimos tuvimos la oportunidad de poder entrar creo que donde difícilmente se centra como irte a unas maniobras a comprobar cómo son las cosas otra en los cuarteles que son espacios un poco complejos para para puede entrar y contar bueno pues tuvimos la oportunidad de poder hablar eso sí a cara tapada otra vez el tema de la anonimato por miedo a las represalias de que decía es que esto es terrible bueno pues como siempre lo que hacemos es darle voz a aquellos a los que parece que o no la tienen o desde luego le responden con

Voz 1 24:36 solamente el silencio y abierto turquesa pasen a lo emocional tú te lo pasas mal

Voz 0043 24:44 vas a pasar mal y y depende de los de los casos sobre todo cuando te encuentras con gente que está especialmente desvalida o indefensa pues pues normal como no lo vas a pasar mal cuando cuando quién está al cargo o es el responsable de ese tipo de servicios pues resulta que se desconoce o no tienen idea o no le preocupa honor interesa o no lo vigila o no lo que sea porque siempre es uno algo toda esta negativa conduce a que las cosas no se hagan cómo se deben a que haya gente que lo esté sufriendo muchos casos pues como pudimos ver en el primer programa de esta temporada que fuimos a colegios de de educación especial pues la gente que está recibiendo ese no servicio porque es su servicio esos no servicio pues ni siquiera tienen opción de quejarse porque no tienen y los medios para poderlo hacer lo que me refiero que no no tienen posibilidad que están condenados

Voz 1995 25:39 en un momento un fragmento de ese programa precisamente

Voz 11 25:41 por qué motivo han decidido traer la comida a su nieta echa venga

Voz 0043 25:45 legalmente podrá tener esa incapaces

Voz 27 25:48 Zidane pero le puedo asegurar que es la niña más feliz del mundo y el feliz claro que no sufra que no lo pasé esa comidas seria

Voz 1995 26:05 en muchos casos a veces tú descubres a gente que cuando tú le pones el espejo delante y le enseñas lo mal que está haciendo su trabajo o lo mal que estando comer mucha gente que parece que seguirá es consciente de la situación real de lo que está viviendo aquellos a los que supuestamente debía dar servicios no

Voz 0043 26:24 es alucinante no es consciente de lo terriblemente mal

Voz 1995 26:27 yo yo yo

Voz 0043 26:28 mira en estos casos no sé qué es peor si el desconocimiento o esa falta de consciencia de la que hablas porque claro Si alguien que está al frente es responsable de eso lo desconoce pue saber igual mejores poner a alguien que sí que tengas a consciencia no no a quién le importa y en el caso de que tenga la consciencia iba galo adecuado entonces pasa uno de ser un inconsciente incapaz que no sé qué es peor sinceramente pero al final por un motivo o por otro haya alguien que como digo está recibiendo un no servicio en este programa que estrenamos el miércoles eh escénico el que viene que hablamos de la limitación de mayores cuando te encuentras con señor eso señoras que están en su casa que que por la Ley de Dependencia tienen alguien que les echa una mano y que hay un tiempo de esa ayuda que tienen que se Can Gea por llevarles la comida a casa es decir si tengo alguien que me viene a casa un par de horas a echar una mano porque no tengo posibilidad de poderme atender yo solo sola e me canjear media hora de ese servicio a cambio de que me traigan la comida pues un catering o lo que sea cuando ves que esa gente te dice es que es que da igual que me lo traigan porque no me lo puedo comer o da igual que me traigan una cosa que me traigan otros es que todo lo que me interesa es una vergüenza que te lo digan las propias cuidadoras que van a casa de una persona ediciones que la comida que traen no vale un pimiento es que no sale a cuenta es que se va a la basura entera pero esto qué es que es terrible que es terrible porque además esto no nos olvidemos de que es público y lo pagamos entre todos resulta que cuando suelo presentas a quién es un el responsable de ese tema he traído aquí unas cositas que el hecho es un ojo sabes como tú dices permanecen la impasibilidad como como si estuviese pasando por enésima vez Terminator en la tele Soccer

Voz 1995 28:27 cómo escribes eso que les hablamos agente

Voz 1 28:30 un sector muy desfavorecido en una situación muy sensible muy delicada que es lo que les dan de comer pues

Voz 0043 28:38 básicamente algo que según los papeles cumple con los parámetros Ike si te lo pones delante pues Agustinas quiero decir en esto funciona del siguiente modo hay hubo un ayuntamiento depende los lugares ayuntamientos comunidades que contratan au establecen un pliego de condiciones para contratar una empresa que se haga cargo de eso que esto ya huele como a me quito el marrón de encima no puede entre a subir que lo hago pues la contrató a alguien le pongo esto encima de la mesa digo mirando claro caros y me haces esto todo va bien yo te pago tanto por esto cuál es la oferta más barata que tengo entre todos los que entran para concursar la oferta más barata siempre se lleva gato el agua siempre se lleva el gato al agua la oferta más barata si alguien dice que en vez de hacerlo por cinco cuarenta lo hace por cinco treinta se lleve agua a alguien dice que Depor cinco diez pues mejor que mejor porque nosotros vamos otros veinte ya está y luego a mi me da la sensación de que nadie vigila que esos esté cumpliendo yo lo pongo encima de la mesa de aquí todos tan contentos pero luego luego todo esto que pone aquí que hay que dar comida en estas condiciones que tiene que tener esto que tiene que tener aquello que no se que no es igual peso eso ya es que yo creo que debe ser mucho lío vigilar debe ser mucho lío hacer que se respeten las condiciones debe de ser mucho lío el el estar pendiente de que quien recibe ese código no servicio pues lo reciba como debe comunicacional acabó como a mí no me toca pienso yo no lo sé no lo he constatado esto pero me da la sensación de que es decir de hecho bueno en este caso cuando estuvimos en en la alcaldía de de Málaga donde lleve la comida que había recibido ese día por la mañana una señora a su casa porque en él accedió yo a decir amablemente pero yo diría que gustosamente ahí bueno pues el dato más sitios parece que eso también pues porque no lo ponéis aquí en el Ayuntamiento para comer todos no pero no está está de maravilla ya es barato pues entonces chico no sé cuál es el motivo para el cual no notan en este servicio aquí se amplía buena

Voz 1 30:46 aumento pero eso además

Voz 1995 30:49 en un montón de vivimos rodeados de información cada vez

Voz 1 30:52 qué

Voz 1995 30:53 todos sabemos da igual donde estés da igual si te interesa me interesa cada vez tenemos mucha más ideas sobre alimentación cae tenemos más claro lo bueno lo malo lo saludable lo que no dice que ya no no puedes engañar en el año dos mil diecinueve no puedes engañar haciendo gestos muy sano de no no no no yo no cumple con lo que supuestamente debería hacer están cambiando las cosas más de que el programa llegue denuncie tienes con constancia en que las cosas están cambiando que tu paso en algunos lugares ha supuesto un cambio hombre

Voz 0043 31:18 vamos a ver porque por de pronto yo creo que el nivel de repercusión que hemos tenido ha sido como te he dicho me muy muy grande muy grande desde la primera temporada con aquel primer en fin bueno cuando capítulo programa o episodio en el que hablamos de de las residencias de ancianos bueno pues allí en Baby la fuente en aquella residencia cambió yo cambiar muchas cosas como para empezar cambió la dirección y cambiaron muchas cosas en el resto de programas hemos ido moviendo cosas que me gustaría que fuese más desde luego desde luego y me gustaría que todo cambiase radicalmente y que y que alguien me pude es decir como hace bien poco además que un día me encontré con un con un señor él pero además así que me lo encontré en la calle y me dice usted Alberto es gestado yo te acuerdas del programa que diste así pues oye cambió cambió mucho la cosa joder cuánto te lo agradecemos esta joder pues qué bien pues querían también es verdad que en otros sitios te en bajo la gente te dice te acuerdas que estuviste en el hospital aquel do Barbanza tal sí pues sigue todo igual Alberto o de qué putada portada precisamente nosotros lo hacemos para que las zonas cambian y de hecho siempre pensamos que este es un programa en el que la la Audiencia que no referimos antes a ella la Audiencia no es solamente un número para decir buenos que lo ha visto lo ha visto menos gente es que estoy convencido de que para el programa de este miércoles hay hay unos cuantos que están deseando que tenga muy poca audiencia porque dice buenos y lo ven pocos si lo ven pocos por lo menos por lo menos salvamos pero como

Voz 1995 32:44 voy a muchos del miércoles después del intermedio va a haber justo después del intermedio no te lo vas a comer el programa Alberto Chicote logrando las tres cosas que uno no puede aspirar en en la televisión entretener ofreciendo contenidos relevantes generando debate público

Voz 1 33:00 con gran contenido que entre tiene que genera un debate yo creo que más allá de eso poco más hay en la televisión en el oficio esto que tenemos Alberto Chicote estás guapa de verdad ahí que me voy a poner rapera te Aldo un beso por cierto parece que es noticia hoy el rapero inútil día vale no sé no sé cuadrar dos palabras seguidas Easyjet tiene que reclamar donde Alberto Chicote muchísimas gracias les decía parece

Voz 1995 33:27 qué noticia parece vamos a tratar de confirmar o no segundos parece que comparecencia prevista de Pablo Iglesias a las doce y cuarto desde la sede de su partido vamos a tratar de de cocina sonrisa a muchos les llamó la atención que anoche no los saliera a dar la cara con los resultados además a muchos les extrañaba doblemente parece vamos ha confirmado que las doce y cuarto desde la sede podemos hay comparecencia de Pablo Iglesias enseguida

Voz 1995 37:57 frontones parilla de atea si tienes un poquito de verano en el hombro

Voz 1 38:04 si te llega ya un hombre que tiene un poquito de arena así que tienes que está poquita poquita de crema hidratante solar esa poquita de de toalla poquita con tinto de verano ese poquito de jamón

Voz 0460 38:24 usa gambas de Huelva ese poquito de una de una espalda quema pocos son tienes ya tendencia plan de vacaciones dicho eso ese poquito de sopa de eso pagas eso para que esté todo no lo puedes saber de este país dejará el suelo ha dicho quién te ha dicho que sopa castellana buena en agosto para tenga sueco la sopa castellana es el gazpacho claro se pueden llegar a esa temperatura claro claro cuyo plan de verano sí hombre dicho o a Los Ángeles Hawai Los Ángeles San Francisco muy aquí macho va este año se han Yosemite el Gran Cañón del Colorado usted aquel año estaba bien lo del Hoy por hoy aquí el pueblo semanal el pueblo Juan emite y una correcta pueblo era era como sea el pueblo al Borge al valor el Hawai de aquí ya tienes el pincho pero por si en punto se tuerce lo que sea no me queda más dinero Toni no claro México vamos a hablar con minoritario casa riéndome de las pautas que suba Iñaki a Instagram

Voz 1995 39:39 Miriam del Rías periodista es una viajera insaciable Villa muy buenos días

Voz 1434 39:43 buenos días chicos Miriam tiene presentarnos solida

Voz 1995 39:46 el turismo tardar en ese libro Miriam viaja por sitios nos introduce a los actores en costumbres y lugares oscuros en todo el planeta Miriam plantea un curioso viaje por todo el mundo a través de los cinco continentes que espera diversos lugares asociados a la muerte

Voz 1 40:06 el misterio o el abandono Can Nou Ciudades museo pero por aquellos hospitales catacumbas islas cárcel esto el turismo

Voz 1995 40:22 en qué consiste exactamente

Voz 1434 40:24 bueno el terrorismo Darko el turismo oscuro tan alto turismo como también se conoce el nombre académico que le ponemos a estos lugares no lugares que conmemoran o recuerdan desastres matanzas o que simplemente pues tienen un condicionante siniestro o macabro aunque hay muchas tipologías de turismo porque pueden ser emplazamientos que hacen referencia a catástrofes naturales o no lugares de exterminio lugares donde fallecieron incluso personajes famosos os sitios simplemente abandonar

Voz 1 40:50 ah vale sitios a los que tú has sido

Voz 1434 40:54 he intentado ir a todo si a todos nos ha ido pero sí sí hay cementerios hay bosques hay catacumbas hay islas cárceles restos de un naufragio una playa solitaria hay de todo prácticamente no el el pueblo del compañero también seguramente al final

Voz 0460 41:14 el la apasionada Si bueno ver una

Voz 1434 41:17 es que tú sepas ahora mismo llamo en cuanto sólo aquí

Voz 1995 41:24 aquellos lugares por ejemplo que incluye es el cementerio chilla en Perú que pasó exactamente

Voz 1434 41:31 sí sí cementerio de echado chilla bueno es uno de los lugares pues más misteriosos de entre Perú se accede desde la ciudad de Nazca ya sabes dónde están las famosas líneas es una necrópolis que es el único yacimiento de grupos que en donde se pueden ver las momias en sus tumbas originales junto a restos del ritual funerario vasijas ofrendas y es muy interesante porque las momias están enterradas en fardos en una siniestra posición fetal así que la verdad es que impone un poco en unos hoyo excavado después a pocos metros de profundidad IU que aún conservan las cabelleras los dientes uñas incluso parte de la piel el lugar tiene como unas treinta tumbas excavadas aproximadamente pero se cree que hay muchas más aún por descubrir de hecho no se sabe exactamente cuántas podrían haber de hecho a mí me sucedió algo curioso estando estando allí ya que bueno todo lo que es el acceso a las tumbas pues está cercado pues por un camino que va delimitando pues por dónde tiene que caminar el visitante no pero si uno mira a lado y lado como hice yo en la tierra que rodea todo el trayecto se pueden ver fragmentos de TI la restos de huesos y cabello de momia lo que de hecho empecé a mirar viene dije ostras esto parece una mata de pelo blanco y efectivamente no lo toque ni nada pero lo miré dije es que queda un montón de cosas todavía aquí por descubrir es un lugar muy impactante que vale la pena conocer pero que casi nadie visita porque cuando yo estuve allí practicamente no había nadie

Voz 1995 42:52 es que tal y como lo describe es momias faraónicas muchos parece la zona acampada del Primavera Sound

Voz 1434 42:57 sí totalmente sí pero a las cinco de la mañana ya no

Voz 1995 43:02 a nuestro país señalas Jordi como lugar también misterioso hay sitios como tan actos roja en en Indonesia es la que uno puede hacer turismo

Voz 0460 43:13 ante de Mecano

Voz 1434 43:15 además si tienen un pueblo tienen pueblan y entonces sí lo está nato si los achaques te dicen si es una Isla de Sulawesi solitario un disco el siete de septiembre está muy bien claro que sí que nuestro adiós pues chicos allí alucina haríais de lo que hay porque hay un y realizan un ritual funerario supere extraño ellos consideran que la muerte pues es la continuación de la vida terrenal que lo más importante para ellos es preparar el regreso del fallecido a la tierra de las almas pero ellos creen que el alma no abandona el cuerpo cuando mueres sino que este tránsito pues puede llegar a durar meses incluso años así que la familia suele prepara el funeral a conciencia guarda los cadáveres en caso meses incluso años hasta que se reúnan los recursos necesarios para celebrar el funeral es una pasada tema de año después de guardar la realidad Marina d'Or que sepamos vamos no es un destino que sí es muy darlo voy a añadir en turismo Dart dos regreso el regreso sí

Voz 0460 44:33 bien es mejor dar es

Voz 1434 44:36 bueno

Voz 35 44:37 Miriam casas de conmigo porque tenemos los mismos gustos totalmente en el turismo y otra más cosa yo te puede ser yo es que me yo siempre visitas a los cementerios hombre que es posible GP yo soy uno de los pocos pasos expulsados del modelo en Barcelona por las fuerzas entra a ver qué tal centro intentó quiero ver por curiosidad con el padre de mi mujer noticia a Kevin a visitar a ninguno en general hay como una ruta turística

Voz 0460 45:11 dónde se compra el ticket vida

Voz 1434 45:15 es que cada vez más este tipo de turismo están auge es decir eso está de moda la gente al final esto es una mezcla un poco del turismo del tu típico turista de Patrimonio pero mezclados una especie de híbrido entre aquí el turista que busca una especia una una experiencia un poco más intensa más inmersas iba no de hecho incluso hay chicos para que por si no lo sabéis hay un lugar en Sarajevo donde se puede vivir la experiencia esto es tal cual sea me War Horse del se puede vivir la experiencia de la guerra de Bosnia porque el director del Juste era un niño pero aquel entonces lo que hace es ofrecer al visitante dos noches en las mismas condiciones por tanto la gente duerme en el suelo no hay bombín hay bombillas que están conectadas a las baterías de coche no hay agua corriente se escucha el sonido de los disparos continuamente Osasuna pasada

Voz 0460 46:00 yo una vez la emoción extrema total una vez fui a Mattel Miami no no lo avisaban pero creo que también lo hacía

Voz 1434 46:05 me dormí igual sí

Voz 0460 46:08 bueno Molina de Segura puede ser una cosa Miriam Salin el libro el cementerio de La Fontanilla

Voz 1434 46:14 pues no los no no sale no sabré yo creo que veía tienes que añadir la Fontanella voy a añadir al Forges tengo Borges

Voz 0460 46:21 Jorge no pero tenemos que está en Nápoles es precioso es un cementerio todo lleno de calaveras hoy qué bonito grandioso porque te Le pide deseos a una calavera hay deja una moneda encima de la calavera pero si no se cumple el deseo va cogen la moneda hice la ponen a la calavera de al lado pero si no me ha fallado sino una sobre esto que es instantáneo el deseo tú lo pones ya no pasa otro como una máquina ellos me te en la moneda ya lo quieren prorrogables

Voz 1434 46:48 más poderoso de costumbres son pero la realidad es que este tipo de turismo parece que es una cosa muy novedosa de tal pero esto supera antiguas sí no son fenómenos nuevos la antigua Roma los juegos de la de eres los aparcamientos públicos en época medieval la batalla de Waterloo ya fue observada por la nobleza desde una distancia segura por aquel entonces por tanto no es nada nuevo lo que pasa es que el término simplemente no se había adueñado

Voz 1995 47:11 dar Llorens es el nuevo libro de Mirian del Río periodista especialista en temas culturales históricos y autora de tú eres tú

Voz 12 47:17 Dark que podrán comprar a partir de mañana

Voz 1 47:20 de mañana ya mañana verá la luz

Voz 0460 47:23 a comprar fascina la está claro que si el oscuro

Voz 12 47:27 sí Miriam muchísimas gracias un beso

Voz 37 48:18 son recuerdos de un patio de Sevilla in huerto claro

Voz 5 48:22 de madure pero me jubilo

Voz 38 48:25 tú

Voz 5 48:26 veinte años entierre de Castilla mis historia

Voz 37 48:29 algunos casos que recordar no quiero

Voz 39 48:32 ni un seductor mañana

Voz 5 48:34 Newman sido secularismo y torpe aliño indumentario más recibí la flecha que me asignó Cupido recuento edificios pueden tener de Hospitalario

Voz 1 48:46 hay mis venas cotas te sangre jacobina

Voz 5 48:49 pero universo brotes de manantial sereno más que un hombre al uso que sabe su doctrina soy en el buen sentido de la palabra bueno adoro leer no suda en la moderna estética corte las viejas rosas del Huerto de Ramsar más no amo los aceites de la actual cosmética ni soy una de esas del nuevo CAI trinan desdeñó las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que canten en la Luna a a distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una soy clásico o romántico no se dejar quisiera diverso como capitán sus para vamos a poner la mano viril cada blandía no podía el docto oficio del forjan ofrecía conversó con el hombre que siempre va conmigo quien habla solo espera hablar a Dios un día Mi soliloquio es práctica con este buen amigo

Voz 40 49:50 qué secreto de la

Voz 14 49:53 el nadador

Voz 5 49:56 debo de béisbol cuento escrito mi trabajo acudo con mi dinero pago el traje que cubre y la mansión que habito el pan que me alimenta bien hecha un donde ya que cuando llegue el día del último viaje industrial partir la nadie que nunca de tornar me encontraréis Avon todo ligero de equipaje casi desnudo como los hijos de la mar retrata Antonio Machado mil novecientos doce Cadena Ser el placer de escuchado

Voz 12 50:32 en la mentalidad de mi familia no estaba que un hombre de Dios abusar de menores

