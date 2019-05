Hoy por Hoy (27/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día a las once en Canarias hoy por hoy hora doce

resumen de esta mañana de lunes con José Antonio Marcos José buenos días la tónica buenos días dentro de unos minutos a partir de las

Voz 1018 00:13 dos y cuarto sabremos por fin como hace Pablo Iglesias la digestión del batacazo electoral de Podemos es el único líder de un partido de implantación nacional que guarda silencio desde la noche de ayer tras perder los gobiernos de ayuntamientos como Madrid Barcelona Zaragoza Santiago de Compostela A Coruña o Ferrol imposibilitar por ejemplo por su debilidad en escaños un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid vamos a la sede de Podemos con la cobertura técnica de Paco Quiroga saludamos a Mariela Rubio

Voz 1450 00:38 qué tal en rueda de prensa sobre la que Iglesias se pronunciaba así en Twitter poco después de ser convocada los resultados han sido malos toca hacer autocrítica pero tenemos claro que pondremos toda nuestra fuerza para hacer gobiernos que defiendan la justicia social y los derechos sociales Sí Se Puede Ésta será la primera valoración del líder de Unidas Podemos de la negra jornada de ayer donde los morados perdieron prácticamente todo el poder conquistado en el territorio desde su nacimiento e Iglesias se iba ayer tarde del teatro Goya de Madrid donde los morados hacían su seguimiento sin comparecer dejando que fueran sus candidatas a las europeas y a la Comunidad de Madrid is a Serra y María Eugenia Rodríguez Palop quiénes respondieran las preguntas de la prensa

Voz 1018 01:16 no si logra mantener el Gobierno de la ciudad de Cádiz con José María González Kitchen aunque ese dirigente va por libre y no quiso de forma significativa que Iglesias participase en la reciente campaña electoral desde la dirección de Podemos en Andalucía se envió un mensaje de distancia evidente hace Iglesias con el argumento de que el partido no debe entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez vamos a Sevilla Ernesto

Voz 3 01:35 la dirección de Podemos Andalucía controlada por la corriente anticapitalistas sesenta hoy reforzada por haber logrado los mejores resultados electorales El País han pasado a ser la primera fuerza política en cincuenta y seis municipios andaluces trece más que hace cuatro años y conservar la alcaldía de Cádiz rozando la mayoría absoluta hoy no es momento de señalar a nadie ha dicho el secretario de Acción Política Pablo P tengan for mina pero advierten a la dirección de Pablo Iglesias han demostrado que la unidad de la izquierda es el camino acertado sesenta sienten reforzados es su oposición a que podemos entre en el Gobierno de Pedro Sánchez ahora no queda otra avisan que el debate interno

Voz 1018 02:12 los Sánchez dejará esta noche a París para mantener una cena de trabajo con el presidente francés Emmanuel Macron en la que sin duda analizarán el resultado de las elecciones de ayer al Parlamento Europeo y es que el PSOE ganó cómodamente y en las que Macron cosechó su primera derrota electoral frente a Marie Le Pen que se mantiene como fuerza de referencia en el país vecino vamos hacia París corresponsal Carmen Vela la hace

Voz 0390 02:31 la con Pedro Sánchez se enmarcan los encuentros que está teniendo el presidente de Francia con sus socios europeos informan desde el Elíseo como habló por teléfono con la canciller Angela Merkel anoche y en los últimos días ha recibido al portugués António Costa ya al presidente del Consejo Donald Tusk mañana están previstas reuniones con dirigentes de los países del Este con Merkel el derrotado Mc no quiere discutir con Sánchez sobre el reparto de poder en las instituciones europeas tras el nuevo paisaje político que aparece tras las elecciones los líderes de la República más el partido del presidente felicitaron a Sánchez cuando ganó las legislativas le enviaron una Ciudadanos el mensaje de que los progresistas deben unirse ante la subida de la extrema derecha en Francia sigue vigente el cordón sanitario hacia la ultraderecha y nadie tampoco los medios tan como posible una alianza con ellos

Voz 1018 03:21 hora doce y tres minutos recordemos que el PSOE fue el partido más votado ayer en diez de las doce comunidades en que se celebraron elecciones aunque el PP podrá gobernar en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid muy especialmente de significativas desde punto de vista político si consigue pactar conciudadanos ICOM Vox Pablo Casado tiene previsto reunir a la ejecutiva del PP dentro de una hora para analizar esos resultados ya primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy el número tres del PSOE José Luis Ábalos deslizaba dos mensajes de un lado que Ciudadanos tiene en su mano no dar oxígeno a la ultraderecha y de otro que éste mantiene la apuesta por un gobierno monocolor

Voz 4 03:53 pero estoy hemos normalizar lo que en Europa es absolutamente alarmante y es que partidos que se denominan liberales supongan el acceso de la ultraderecha en algún fruto siempre hemos mantenido la misma propuesta en la vida poco están Gobierno de carácter socialdemócrata pero abierto a progresista

Voz 2 04:17 y en estamos la candidata del PP a la Presidencia del Gobierno de Madrid Isabella

Voz 1018 04:23 Díaz Ayuso acepta que llegado el caso tendrá que negociar la incorporación de Vox a su posible gobierno que lo de Andalucía no vale para la nueva situación

Voz 5 04:31 si no hay otra alternativa pues no lo sé desde luego ahora mismo no pero tampoco sé con qué ánimo vamos a estar y vamos a ver las negociaciones tengo que hablar primero con mi socio preferente que es Ciudadanos a ver que quieren ellos y hasta que yo no hable con Ciudadanos ir después hablé con Vox no puedo

Voz 6 04:47 ver que tengo delante y a que me

Voz 5 04:50 tanto

Voz 1018 04:51 en Vox iban Espinosa de los Monteros dejaba muy claro también en esta ordena que quiere tocar poder estar donde se deciden aquí

Voz 2 04:56 vientos en comunidades que saberlo

Voz 4 04:58 todos lo que hemos hecho ejercicio de generosidad política pero ahora las cosas al inscritas yo creo que vamos a Grecia Cospedal que proporciona nuestra puesta en cada sitio pues así se o Siberia se pasa que Hipatia tomos le la política local autonómica

Voz 1018 05:12 el Begoña Villacís cabeza de lista al Ayuntamiento de Madrid por parte de ciudadanos lanza un mensaje al PSOE si quieren evitar que Vox no entren en la gobernabilidad municipal pueden apoyar una alianza PP Ciudadanos

Voz 7 05:24 en la Comunidad de Madrid tendremos que negociar con la señora habría que Ayuso pedir porque el Ayuntamiento hablando de las alusiones si alguien se tiene que ha vivido por las palabras de Los Angeles precisamente como tengo que están sumando como estuve en Andalucía que que hay otro tipo de gobierno que ellos puedan incluso con el que de esas negociaciones no

Voz 8 05:48 sí todavía en unos segundos con Isabel Quintana y Carlos Cala

Voz 0824 05:50 el balcón del Palau de la Generalitat vuelve a lucir una pancarta con un lazo amarillo y el lema Libertad presos políticos y exiliados pancarta que fue retirada tras la orden de la Junta Electoral Central antes de las elecciones del veintiocho de abril por considerar que en periodo electoral no se podían exhibir lemas partidistas en edificios públicos

Voz 0325 06:06 la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional continúa registrando el Ayuntamiento de las Rozas en Madrid y la sede de la empresa municipal de la vivienda los agentes han desalojado a los trabajadores municipales están buscando documentación por el momento no se ha realizado ninguna detención

Voz 0824 06:19 lo está contando la SER la Guardia Civil ha conseguido acreditar por primera vez el supuesto pago de mordidas de la constructora OHL al ex presidente madrileño Ignacio González un pago de dos millones y medio de euros a cambio supuestamente de la concesión de las obras del tren a la localidad madrileña de Navalcarnero

Voz 2 06:34 Toni eso es algo de lo que tenemos de momento gracias cosa todo que escuchan hasta luego

Voz 0281 06:45 desde la ventana todo si oye historias una historia que empieza a mal nombre con muy poco dinero de una familia muy humilde dice que dice que era más pobre que el sastre Tarzán decía libros yo creo que es armamento es un arte marcial Reinhard min

Voz 6 07:01 La Ventana con Carlos

Voz 0281 07:03 es Francino

incluso hoy con Toni Garrido

Voz 9 07:15 pues estaba más feliz habitual no barcos Ben Ben paga vendió el tono como si el sábado le hubiera pasado algo y yo no quiero José Antonio sea de las personas que sea alegran de las derrotas andinas El celebra las victorias propias me equivoco yo no he dicho nada ha sido Toni no pero yo yo yo estuve compañeros ya lo pronosticó en un en una conversación con Miguel ahí ya lo dije que el Valencia ganador el primer asalto que es el de la emoción el de la movilización estás feliz llegue al partido Estado si te Senra francés no hará gala de llamado a grandes quiero algo no era algo imprevisible ni mucho menos no y entonces el Barça está en el diván estos como las encuestas que empezará las encuestas pronostican el pasado necesite el Barça necesita cirugía no no retoque a profunda cirugía si la única duda muy bien Jordi Martí esta mañana es saber si Valverde tiene ganas yo hace quince días dije que pensaba que debía quedarse y tengo yo de que es más cuestionable

Voz 10 08:16 ah yo hablo

Voz 2 08:22 Jordi Martí está enfermo esas otra cosa yo decir yo soy yo

Voz 10 08:25 parece mal ahora buena salud

Voz 2 08:30 tienes ahora usted no me gusta mucho Carles la expresión yo soy del Barça lo normal el echamos normal no respondió a la pregunta tú te alegra hasta el sábado no no he respondido la pregunta no ha preparado no ha respondido a este tienes tú daría como siempre yo no sé yo he notado grabando una filiación compañero por lo que es que yo no te digo a ver qué domingo Francina me alegro y cada vez pues aunque es un gran profesional es pues debería ser a partir de ahí otro ya no deja tan te liberamos luego te escuchamos de Jordi Martí ya estoy de acuerdo salud a él tomando vaya que me hace sufrir es que me atrás que es la sale de verdad

Voz 9 09:25 Víctor del Árbol sí bueno ese esa novela es extraordinaria antes de los años terribles cuenta la historia de un de un niño soldado en en Uganda que acaba viviendo en Barcelona bueno no no revelaría más cosas de la tal pero es una novela extraordinaria este hombre que Mossos d'Esquadra ya debutó hace años con con una novela negra bueno más de uno escribe muy bien pero conseguido a ver el se inspira claramente en el corazón de las tinieblas de Conrad de salgo en fin una arriesgada no son mal sitio para arriesgado Illes sale bien es que les sale bien es una novela muy dura eh muy dura contando con todo lujo de detalles en fin atrocidades que un chaval con nueve años se ve obligado a cometer con diez con once con doce es su hermano pequeño en fin no voy a decir más cosas pero antes de los años terribles es una es una historia conmovedora de una más un viaje al horror

Voz 2 10:17 constata que el corazón de las tinieblas de idea no

Voz 1995 10:20 en otros en otros tan bien pero en estos hace muy evidente que la ficción nos ayuda a entender mucho me ayuda mucho mejor serie situar y contextualizar acontecimientos hechas y personas

Voz 2 10:31 mejor de lo que lo hace las realice el señor de la guerra

Voz 9 10:33 el gran señor de la guerra de Uganda que aparece como como hilo central de de esta novela ese hombre existe en realidad pero todavía están buscando sí posiblemente a Palma porque han pasado muchos años pero este hombre nunca consiguieron detenerle inmovilizó un ejército de miles y miles y miles de soldados mercenarios que por donde pasaban arrasaban con todo se llevaban a los chavales bueno es una historia de verdad pero claro todo eso tiene un trasfondo tiene un contexto político de intereses de tal de corrupción vamos una novela muy recomendó

Voz 2 11:04 Carles más allá de lo concerniente a pesar sede de la obligación que tiene esta esta casa con la información y consigue ahora entiendo que ya hay que respirar un poco yo electoral que tomaron por no yo busco como

Voz 11 11:15 no siempre intentaremos esta tarde en La Ventana

Voz 9 11:18 eh bien encontrar historias un poquito particulares es decir los grandes análisis de cómo van a ser los movimientos a partir de ahora los pactos y Albert Rivera levanta o no el el cordón sanitario si Pablo Iglesias se corta la coleta fin todas esas cosas ya están más o menos comentadas pero luego hay un montón de historias particulares el otro día a la semana pasada entrevistamos a un chaval de diecinueve años que es candidato a la alcaldía por un pueblo de Zamora creo que ha ganado vamos a intentar llamar esta tarde no ir por otro lado empató les han elegido a una concejala que tiene noventa y cinco años a ver si les podemos cruzar

Voz 2 11:50 escuchamos el sábado creo con claro si bueno pues a ver nuestro equipo este tipo de historias y luego en miradas pues no se singulares mira

Voz 11 12:01 alcalde de Zamora que ha repetido el único alcalde de Izquierda Unida en una capital de provincia ya ganó por mayoría

Voz 9 12:06 fruta en Vigo donde Abel Caballero es súper Abel Caballero fin bate récords estratosféricos Wiener Marta luce dos águilas de Navidad que ya es difícil resulta que hace dos años o hace mucho tiempo ya que tienen una acampada de protesta de gente sin hogar a las puertas del Ayuntamiento que curioso

Voz 2 12:24 no hay Fiennes ocasionó estaban en la ni en la campaña vigor desde fuera no se nota rápido todavía sintonizó y abrimos la Ventana como muy

Voz 9 12:31 del Carlos bueno habrá Togo hablamos

bueno y con Toni Garrido

Voz 6 17:52 esto

Voz 1995 17:52 pero los demás no tienen que tenerlo