Hoy por Hoy (28/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:24 saludos queda de está muy buenos días Europa empieza a sacar hoy las consecuencias de las elecciones del domingo este martes los líderes de los Veintiocho porque Theresa May va todavía a esta reunión se reúnen efectivamente en una cumbre informal para empezar a diseñar la Unión Europea de los próximos cinco años no los números ya no dan para la clásica gran coalición entre populares y socialdemócratas y han comenzado los movimientos para explorar otras posibilidades y en esos movimientos enmarca la cena de anoche de Pedro Sánchez con Emmanuel Macron en París se reunían el referente de la familia liberal y el referente de la familia socialdemócrata que juntas suman más que los populares los conservadores miran estos movimientos con recelo claro porque pueden arrebatarles cargos importantes como la presidencia de la Comisión el español Antonio López Istúriz es el número dos del Partido Popular Europeo van a escuchar cómo no dudaba en cargar contra los problemas internos

Voz 2 01:28 creo Macron no puede Lupín nosotros palmito en Francia desgraciadamente para todos Le Pen le ha superado en las misiones europeas

Voz 1727 01:35 la cena de anoche en el Elíseo tiene también lectura española El desplome de Podemos en muchos territorios deja a los socialistas sin más aliados posibles que Ciudadanos y el PSOE presiona Rivera así que si Rivera decía hace unos meses

Voz 3 01:50 para mí Macron y instruido esos dos líderes con cuarenta años aproximadamente representan hoy dos espejos en los que mirarse en los espejos en los que aprender Oscar

te debo dirigirme expresamente a ciudadanos supuestamente se va a integrar en el grupo liberal europeo que no insufló aire a Vox en las instituciones pero ciudad

Voz 1727 02:21 danos empieza a modular también su discurso porque sólo mediante pactos puede tener alguna relevancia institucional han creado una comisión para estudiar caso a caso ya no descartan pactos locales con nadie ni con Vox ni con el PSOE Arrimadas estuvo anoche en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 4 02:39 vamos a tener mucho más fácil hace gobiernos con el Partido Popular que con un Partido Socialista pues que nos llamó fachas por llevar a España ahora le digo vamos a estar en en muchísimos sitios no estoy en disposición decirle exactamente los lugares con quién vamos a acatar digo quién

Voz 1727 02:54 la secuencia sonora del día después de las elecciones la completa Pablo Iglesias saliendo a valorar su derrota electoral Veinticuatro Horas más tarde que el resto el viernes antes de las elecciones reclamaba un ministerio y ayer

la tarde ayudar a construir un gobierno de coalición que pueda proteger la justicia social y los derechos sociales y en el que bueno podamos estar en la proporción modesta que nos corresponde

Voz 1727 03:19 tras ser reconocer los malos resultados pero no plantear ni un congreso ninguna dimisión ofrecía lo que acaban de escuchar su contribución modesta a los socialistas para gobernar España es martes es veintiocho de mayo y la otra noticia del día que vamos a analizar es la retirada de la vida pública que ha anunciado Aimar Bretos el Rey emérito

Voz 0027 03:40 el rey Juan Carlos el comunicó ayer formalmente Felipe VI dice que es una decisión que comenzó a meditar hace año y medio al cumplir los ochenta y que considera que hayan

Voz 1727 03:48 el momento de pasar página y la bolsa celebrado con subidas la apertura de negociaciones entre Renault y Fiat para crear el primer fabricante mundial de coches

Voz 0027 03:57 la francesa cerró ayer con subidas del doce por ciento en París la italiana La replicó con ascensos del ocho por ciento en Milán unos movimientos con los trabajadores en España siguen con atención Unai Hernández el comité de empresa

Voz 5 04:07 Nos pues genera cierta inquietud el que haya habido una fusión con otra compañía que que no nos cuente nada y qué repercusiones puede tener esto sobre las condiciones de trabajo de de toda la plantilla de Renault España

Voz 1727 04:21 y en los deportes el Atlético de Madrid ha elegido ya delantero para la próxima temporada Sampe buenos días

Voz 1161 04:28 buenos días Pepa como adelantaba anoche director de El Larguero Manu Carreño es el uruguayo del Paris san Germain Edinson Cavani al que intentaron fichar hace tres años y con el que se han puesto ya de acuerdo en las condiciones económicas a falta de cerrar pero con el club parisino Cavani llegaría al Atlético sus treinta y dos años no en el puesto de Griezmann sino en el de Diego Costa al que se pretende dar salida aunque todavía no ha llegado ninguna oferta por el hispano brasileño de treinta y un años también el Oporto confirmaba ayer la venta del central Felipe Monteiro al Atlético por veinte millones de euros

Voz 0978 04:55 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy el sol va a lucir en todo el país también en el Cantábrico donde hoy las nubes ya no serán tan abundantes como ayer en la mitad oeste de Cataluña durante la tarde algunos chubascos pero en el resto como decíamos sol todo el día y temperaturas sin grandes cambios subirán en el Cantábrico bajaran un poco en el resto menos en las cuencas de los ríos Guadiana Guadalquivir con máximas alrededor de los treinta y cinco grados mañana situación parecida a partir del jueves la temperatura va a subir en todo el país y el ambiente será veraniego especialmente durante las tardes bien toda la semana no esperamos una situación favorable para la lluvia

Voz 7 06:51 hoy en tiempo de tertulia vamos a entrevistar al alcalde

de Vigo en funciones al socialista Abel Caballero que ha arrasado en las elecciones del domingo y también entrevista a la diputada de Unidas Podemos a Irene Montero que no han arrasado los de Podemos en las elecciones del domingo

Voz 11 07:06 Caballero ha arrasado sin dragones a las ocho y media siete y media en Canarias si Montero es la que a partir de las nueve una hora antes en Canarias hoy con el envío de dale dale Lucia Mendes Lola García y Joaquín Estefanía buenos días a todos y a todas con este Ricky flamenco valenciano que te quema así se llama que te quema Khimki voy a partir de las diez de las nueve en Canarias llega Toni Garrido acompañado de Gonzo y como esta semana no está Nacho Carretero vamos a sumar a esa hora de charla a Emilio Lledó filósofo y miembro de la Real Academia de la Lengua Española ya

Voz 0027 07:41 Cipriano Xàtiva también filósofo y profesor

Voz 10 07:43 ahora mismo fuerte soy ir

Voz 11 07:52 a una hora después saludamos a Gabino Diego que nos presenta el desguace de las musas el montaje de Paco de danza en el que actúa aquí

Voz 2 08:00 trata es más complicado

Voz 12 08:04 que si notan la público ahora sólo se puede traer turismo pero más a la izquierda a la derecha a la izquierda

Voz 2 08:14 muy eran lo mismo

Voz 10 08:17 qué tal

Voz 1727 08:21 les gusta mucho eh Kim Ki voy Kim Ki te quema que te quema bueno ustedes también pueden ir yendo de la izquierda a la derecha de la derecha la izquierda seguimos escuchando reflexiones poselectoral

Voz 11 08:33 ahora que hemos tenido tiempo de digerir los resultados de consultarlo con la almohada que ponía ayer Iglesias de excusa tienen el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis para opinar sobre pactos si vetos

Voz 1727 08:47 además hoy volvemos a contar lo que es el síndrome del trabajador quemado que hay quien confunde con el estrés laboral y no es lo mismo

Voz 11 08:55 no vamos a explicar pero no estar quemado es sufrir demasiado tiempo ese estrés laboral por exceso de horas de trabajo hasta que generamos sentimientos negativos odio hacia el tajo así que queremos saber si alguno o alguna de ustedes está quemado o quemada como Khimki voy o lo ha estado en su trabajo alguna vez nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta Nos mandan un audio al whatsapp al seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 10 09:20 eh

Voz 1727 09:23 muchísimo me ha gustado darle nueve cinco y nueve

a pesar de que Arrimadas lo dijo una y otra vez anoche en su entrevista en Hora Veinticinco tendencia creo la situación

Voz 0027 10:04 a pesar de que Arrimadas lo dijo una y otra vez anoche en su entrevista en Hora Veinticinco tendencia creo la situación

Voz 13 10:11 actual pues va a ser más fácil llegar a acuerdos con el Partido Popular y Partido Socialista pues es más complicado porque proceden si expresan yo no lo sé

Voz 0027 10:20 por el PP y el PSOE intenta que los te Rivera se habrán a negociar distintos gobiernos municipales y autonómicos en el caso de Madrid Se da por hecho que Ciudadanos se lo va a entregar al Partido Popular a pesar de que hoy por ejemplo la razón dice en portada que los de Rivera se plantearon una negociación cruzada para terminar haciendo alcaldesa Villacís buenas iremos viendo porque de momento esto va a ser un sin parar de globos sonda P hay algunos territorios en los que el PSOE sí está decidido a convencer a ciudadanos para pactar gobiernos por ejemplo Murcia Castilla y León o Aragón hoy se reúne por primera vez el Comité de que Ciudadanos ha creado para decidir sobre todos los pactos ya sean autonómicos municipales todos todos los va a pilotar la dirección nacional del partido hay daba buenos días

Voz 0445 10:59 buenos días era esa dirección la que va a tener que escoger compañero de baile en lugares como Castilla y León aquí entre PP y PSOE o en Aragón y Murcia donde la alternativa a los socialistas además del PP también necesitaría la ultraderecha de Vox una situación que se repite en ciudades como Zaragoza Isabel no se clave los naranjas ya no se casan con nadie pasan de hablar de cordones sanitarios a Sánchez ahora decir que darán la mano a izquierda y a derecha dependiendo de donde tengan que torear Inés Arrimadas

Voz 14 11:23 se ha constituido un Comité Nacional denegó

Voz 15 11:26 es de gobiernos y no se hablaba de ninguna situación concreta de ninguna comunidad autónoma ningún ayuntamiento ni se ha dado ninguna instrucción

Voz 16 11:33 son vamos a vehicular todos los casos de todas las comunidades auto

Voz 14 11:36 Thomas en coordinación obviamente con nuestros

Voz 16 11:38 señeros de las comunidades autónomas y de los gobiernos que se trate

Voz 0445 11:41 la que será por cierto nueva portavoz de Ciudadanos en el Congreso no se moja de momento hoy para justificar la eliminación del veto al PSOE apela al interés general de los ciudadanos algo que también hace el secretario de Organización de los socialistas José Luis Ábalos pero para pedirle a los de Albert Rivera que no den poder a la ultraderecha y que se lo den a ellos

Voz 17 11:57 los españoles y españolas han pinchado en las urnas la burbuja de la extrema derecha en España y no sería comprensible pues un partido que se define liberal les procurará este año sería terrible que fuera la bisagra que diera entrada a la ultraderecha en las instituciones

Voz 0027 12:12 tiene el caso concreto de Madrid aunque sabe que sus opciones de gobernar son bastante remotas el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad Ángel Gabilondo va a iniciar una ronda de reuniones con todos los demás partidos ejerciendo de ganador de las elecciones que lo es Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 12:25 buenos días Gabilondo quiere sentarse con todos les ha convocado a través de una carta quiere conocer las acciones reales que tiene de gobernar pero Ciudadanos finalmente aunque quisiera ni siquiera llegaría la mayoría absoluta necesitaría algún socio más han empezado ya los primeros contactos informales por el otro lado entre PP y Vox como ha desvelado ese Rocío Monasterio candidata de la ultraderecha ellos dice ya han sido muy generosos en Andalucía así que aquí en Madrid quiere más preparan ya la artillería por ciudadanos cambia de opina

Voz 18 12:50 bueno yo creo que sería una traición a sus votantes yo sí creo que haya dejaría perplejos obstante porque me han insistido durante toda la campaña que ellos o no con el Partido Socialista no querían nada que el socialismo bueno acaban hasta hasta hasta fotos de de Lenin pasar de de hablar de le mi nivel socialismo a negociar con el socialismo a mí me parece bueno me parece una estafa a sus votantes

Voz 1275 13:17 el apoyo de Vox es imprescindible para que el PP mantenga la Comunidad y de momento Isabel Díaz Ayuso evita decir no cuando le hemos preguntado si dejaría sitio a la ultraderecha el Gobierno

Voz 1727 13:25 vamos a ver las negociaciones tengo que hablar primero con mi socio preferente que es Ciudadanos a ver que quieren ellos y hasta que yo no hable con Ciudadanos después hablé con Vox no puedo saber que tengo delante y a que me enfrento cuenta El Mundo y marqué Ignacio Aguado de Ciudadanos ya Moyel

Voz 1275 13:41 la tarde Ayuso pero que ésta no lo cogía el teléfono Gracia

Voz 0027 13:44 es Laura desde Cataluña le llegaba ayer a ciudadanos una advertencia muy explícita del que ha sido su candidato en las elecciones municipales Manuel Valls

Voz 19 13:51 doctor Yang por conquista una comunidad autónoma o una gran Ciutat pensó en la capital de España total Jean ser Bosch sería permite una ruptura total definitiva álbum perfil

Voz 0027 14:03 toda alianza con Vox para conseguir una comunidad o una ciudad pienso en la capital de España dice Valls sería para mí la ruptura definitiva con un partido estoy dice Valls evidentemente en referencia a ciudadanos y allí en Barcelona día hola donde Aimar las primeras veinticuatro horas tras los resultados se confirma que el sudoku de la gobernabilidad va a ser endemoniado el PSC quiere hacer todo lo posible para evitar que el independentista Maragall sea el próximo alcalde pero Ada Colau descarta por ahora presentarse con una mayoría alternativa con los socialistas y con los votos de Valls

Voz 0931 14:34 día digamos que entre Esquerra y PSC cada uno tiene su triángulo de pacto pero un apunta no cuadra con la de los otros dos para mayo Maragall lo ideal sería un pacto que sume los ediles de Colau los de Jones para Cataluña pero ya admite que es difícil

Voz 20 14:47 es un fieles formo en posesión moda

Voz 0931 14:51 excusas y se formulan posiciones de exclusión mutua decía ayer en Ser Cataluña Maragall y por eso hoy más factible gobernar en solitario sólo con sus diez concejales pero resulta que en las últimas horas ha salido Miquel Iceta asegurando que los socialistas van a hacer lo que sea posible para que la ciudad de Barcelona tenga el

Voz 1727 15:07 por Gobierno y luego grano es independentista

Voz 0931 15:12 sin duda ese no es un gobierno independentista ha abierto la puerta a una alternativa Maragall esa que supondría un un pacto entre cola hoy el PSC con el apoyo de parte de los concejales de Manuel Valls algo que por ahora la actual alcaldesa no contempla no ve seguir gobernando gracias

Voz 1684 15:26 entre que la mascarada publica Ana llamó al Partit Susi Alice in situ

Voz 0931 15:30 en hablar con Esquerra y el PSC para un gobierno de izquierdas Colau pero que recordó a Esquerra pero en especial a Cataluña que Barcelona no es independentista que en estos comicios su apoyo al apoyo al independentismo ha bajado

Voz 0027 15:42 yo amo Files gracias buenos días buenos días seis y cuarto de la mañana cinco y cuarto en Canarias este lunes se han conformado los grupos parlamentarios en el Senado para que Podemos pudiera tener su propio grupo el PSOE la prestados cinco senadores de otra manera podemos no salían los números prestado en esta esta sintonía esta buena sintonía entre socialistas y Podemos no se va a trasladar o no parece a la formación de un gobierno de coalición Isabel Villar buenas tardes

Voz 1727 16:07 dos días después de los pésimos resultados de Podemos este domingo

Voz 0027 16:10 el PSOE ha encontrado el argumento para evitar tener que incorporar al próximo Consejo de Ministros a Iglesias au alguno de los suyos

Voz 0931 16:16 sí dice José Luis Ábalos que los partidos tienen que saber donde los han colocado los ciudadanos podemos será el socio preferente pero la prioridad sigue siendo un Gobierno monocolor

Voz 17 16:24 los españoles y españolas han pinchado en las urnas la burbuja de la extrema derecha en España no sería comprensible pues

Voz 7 16:31 que un partido que se define el liberal les preocupa

Voz 0931 16:34 este no es el corte que queríamos escuchar en otro momento del esa comparecencia el secretario de Organización del Partido Socialista dice que ellos apuestan por un gobierno socialista con independientes aunque según fuentes del PSOE algunos de esos perfiles Se podrían negociar con Podemos aunque a priori sin que sus dirigentes entre en el Gobierno pero Pablo Iglesias insiste un ejecutivo de coalición eso sí siendo conscientes de la fuerza que les han dado las urnas

Voz 1663 16:55 a nivel estatal tenemos tres coma siete millones de votos no vamos a poder pedir muchos elementos que nos gustaría llevar a la práctica a llevar a cabo si tuviéramos más peso electoral tenemos que ser conscientes de lo que estamos tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición

Voz 0931 17:11 al día siguiente de las elecciones Iglesias ha reconocido que sus resultados fueron malos pero no explica que los atribuye más allá de que según el la división de la izquierda han ayudado

Voz 0027 17:19 gracias Isabel y en el capítulo de clamorosas faltas de auto crítica mención especial para Pablo Casado que después de haber obtenido los peores resultados de la historia reciente del PP en las municipales y autonómicas ir escudándose sólo en que posiblemente vayan a poder gobernar Madrid casados reivindicó ayer así ante la cúpula del PP voy a liderar esta remontada voy a liderar este cambio de ciclo político voy a liderar volver a empezar

Voz 21 17:45 no sólo hacer al Partido Popular un partido más popular más atractivo sino para volver a hacer al Partido Popular sí

Voz 2 18:10 Pablo priva muy buenos y muy muy uno dijo

Voz 9 18:14 algo que aprendió a cocinar sí que te estoy diciendo Pablo lo está poniendo sacara por ejemplo

Voz 0027 18:18 Pablo yo quiero hoy tortilla patata como el abrevadero Pablo I

Voz 9 18:24 ya hay mucha gente que conozco

Voz 2 18:32 una manga pastelera ojos y luego la Cadena más sinvergüenza

Voz 9 18:37 lo dije lo que este libro

Voz 2 18:42 con Pepa Bueno y Toni Garrido y síguenos también en Hoy Cadena SER

Voz 22 18:49 Maribor Nations

Voz 2 18:52 por eso sigue temblando

Voz 23 19:06 Penín Caiwza

Voz 28 20:33 Nos

Voz 29 20:37 Broncano estar ICA que

Voz 7 20:39 Ignatius Castelo

Voz 29 20:41 en Radio los cómicos de Pino tratas la suma

Voz 27 20:46 nunca fue tan sencillos en reír toma el control de la las lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 0027 21:00 seis y veintiuno de la mañana cinco y veintiuno en Canarias la compañía de reparto de comida a domicilio con Lobo reconoce que el repartidor que murió atropellado este fin de semana en Barcelona no estaba registrado como Ryder de la compañía que es como llaman a a los repartidores llevaba una mochila estaba repartiendo comida para globo pero el empresas escudan que el joven podía estar usando los datos y la cuenta de otro repartidor que si estuviera registrado subcontratación de la precariedad Ana acordado en buenos días

Voz 0127 21:27 buenos días el diario El Español cuenta que trabajaba así utilizando la cuenta de otro porque no tenía papeles tenía veintitrés años nació Nepal llegó a Barcelona hace sólo tres meses compartía piso con otros jóvenes extranjeros que también trabajaban como repartidores para empresas de comida a domicilio aunque tenía experiencia llevando bicis y motos no se conocía la ciudad ni siquiera hablaba español Globo ha dicho que aunque no fuera uno de sus trabajadores va a asumir los gastos equivalentes a los que hubiera cubierto el seguro privado de sus empleados pero los repartidores no están conformes ya han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo argumentando que la empresa hincó

Voz 1727 21:59 la normativa de prevención de riesgos laborales

Voz 0127 22:02 se somete a los trabajadores a jornadas de entre doce y trece horas y que al ser falsos autónomos la empresa no reconoce sus accidentes como accidentes laborales

Voz 0027 22:09 la Audiencia de Barcelona archiva la causa contra la revista satírica El Jueves por su portada quizá la recuerden en la que bromeaban sobre el despliegue de policías nacionales en Cataluña hay venían a decir que se habían terminado las reservas de cocaína en esa comunidad cuando llegaron los policías un chiste que un sindicato policial llevó a los tribunales una jueza quería sentar en el banquillo a los responsables del jueves pero antes

Voz 7 22:30 Villoria buenos días buenos días

Voz 0027 22:33 Audiencia considera que la caricatura está avalada por la libertad de expresión

Voz 1600 22:37 para las juezas la publicación no quería incitar a la violencia ni denigrar sino hacer humor y consideran que la revista no tiene poder suficiente para ofender a una institución tan arraigada como la Policía Nacional el auto niega que los autores incurrirán en un delito de odio porque la publicación no es racista no es antisemita ni ataca a una ideología raza o sexo las magistradas concluyen que sentarle en el banquillo supondría vaciar de contenido el derecho a la libertad de expresión porque entonces todo chiste sería delictivo

Voz 0027 23:03 en México ya está en marcha la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa que ha empezado con polémica un centenar de personalidades de la cultura ha firmado un manifiesto contra el machismo literario dicen por la reducida presencia de mujeres en los paneles estas jornadas en los aspirantes a premios o el propio jurado Pascual Donate buenos días

Voz 1684 23:21 buenos días sólo una mujer entre los cinco miembros del jurado sólo una finalista entre cinco candidatos sólo tres escritoras conferenciantes frente a trece hombres esta brecha de género en la Bienal de Nobel a Vargas Llosa se repite en la mayoría de eventos literarios en América Latina contra esta tendencia se revelan escritoras y escritores en lengua castellana piden a todas las instituciones culturales fomentar la paridad se comprometen a no asistir a ningún acto literario que discrimina a las mujeres entre el centenar de firmantes del manifiesto están las españolas Rosa Montero Luna Miguel o la escritora peruana Gabriela Wiener

Voz 30 23:53 las mujeres escritoras además ya han demostrado de sobra su gran trabajo la calidades de sus obras el reconocimiento que están teniendo en sus países y en el extranjero como para que sigan pasando estas cosas

Voz 1684 24:06 con este manifiesto también pretenden dar visibilidad al acoso y abuso sexual que sufren las mujeres del mundo editorial

Voz 31 24:12 sí

Voz 0027 24:16 a investigadores del Reino Unido han analizó todo las aguas de los ríos de setenta y dos países de todo el mundo en dos de cada tres Ríos han encontrado restos de antibióticos de hecho en algunos casos la concentración de antibióticos llega a niveles peligrosos en uno de ellos los niveles superan trescientas veces los considerados seguros Javier Alonso buenos días

Voz 0858 24:37 buenos días Aimar un problema que empieza así les y le este gesto y acaba así

Voz 9 24:44 ahora

Voz 0858 24:46 multipliquen no por centenares de millones de veces el resultado es que los ríos del planeta se han convertido en torrentes de fármacos según investigadores de la universidad británica de York el caso más extremo lo han encontrado en un río de Bangladesh un país más o menos del tamaño de las dos Castillas pero donde se agolpan ciento setenta millones de personas el antibiótico más común fue el y metro prima que se usa para combatir infecciones urinarias aparecen casi la mitad de los sitios analizados aquí también hay un sesgo de desarrollo con mayor acumulación de puntos problemáticos en África y en Asia aunque eso sí dicen es un fenómeno global

Voz 0027 25:22 gracias Javier y antes de los deportes una historia que nos ha llamado mucho la atención es la historia de un niño peruano al que alguien grabó haciendo los deberes bajo una farola porque su familia no podía pagar el recibo de la el vídeo empezó a dar la vuelta al mundo a través de las redes llegó hasta un millonario de Bahrein que ha decidido ayudar al pequeño para que pueda seguir adelante con sus estudios Rafa Muñoz buenas ideas

Voz 1275 25:43 buenos días Víctor ya no tendrá que estudiar en la calle cada noche porque el empresario árabe se ha comprometido a construir le una nueva casa remodelar el colegio en el que da clase y ayudar a su madre a encontrar un trabajo

Voz 32 25:54 qué han hecho realidad mi sueño de ponerme la luz mi estudio

Voz 33 26:00 porque es porque no tenéis energía eléctrica bueno y les agradezco bastante a todos

Voz 1275 26:07 no fue tarea fácil dar con el paradero de esta familia como ha contado un socio del millonario árabe

Voz 22 26:12 me lo mandó y me dijo por favor ayúdame a contactarlo investiga quiénes investiga dónde está fue muy complicado fue muy difícil buscamos en todas partes por la red

Voz 1275 26:23 Víctor podrá seguir estudiando dentro de casa esta vez con luz fin convertirse en un futuro policía

Voz 1432 26:28 para para todos los corruptos

Voz 32 26:30 ahora que ya nunca más corrupción

Voz 0027 26:33 su país le ha nombrado además embajador de la lectura

Voz 1727 26:39 Carlos por perderte

Voz 24 26:42 tras a talco por fin Ángel Robinson afirmó ayer dicho fue hecho a conciencia arreglan qué le gusta canina te hace feliz

Voz 0027 27:06 otro confirmó anoche la venta de un jugador al Atlético de Madrid Sampe buenos días

Voz 1161 27:10 buenos días Aimar la del central brasileño de treinta años Felipe Monteiro veinte millones de euros una comunicación que es práctica habitual en los clubes portugueses que cotizan en la Bolsa lusa falta por conocer las condiciones de duración del contrato ahora al futbolista con los rojiblancos y como adelantaba noche el director del Larguero Manu Carreño el uruguayo del París Saint Germain Nixon Cabanillas elegido para formar parte de la delantera rojiblanca la próxima temporada lo intentaron fichar hace tres años se han puesto ya de acuerdo con las condiciones económicas a falta de cerrarlo con el club parisino llegaría al Atlético a sus treinta y dos años no en el puesto de Griezmann si no en el de Diego Costa al que se quiere dar salida aunque todavía no llegó todo ninguna oferta por el hispano brasileño del Barça sigue el final convulso de temporada tras la estrepitosa eliminación de la Champions y la derrota del sábado en la final de Copa con el Valencia ayer Jordi Alba en la presentación de su campus de verano y el sentir del vestuario está grave

Voz 34 27:55 que no es un momento muy jodido para mí para todo el equipo creo que a nivel personal hecho una temporada para mí la mejor temporada de mi de mi carrera quitando esos dos partidos

Voz 1161 28:05 sobre el devenir general de la temporada por suerte de Horacio no estamos mal acostumbrando a ganar siempre hoy la historia dice que no es fácil ganar y ahora parece que sólo cuando la Liga es una temporada perdida está claro que la ilusión era ganar la Champions ganar la Copa o teníamos increíble no ha podido ser para analizar la situación estuvo también anoche el ex director deportivo del Barça Robert Fernández sobre la continuidad o no de Valverde

Voz 35 28:24 yo creo que ha hecho un trabajo excelente pero que no ha tenido les la pequeña fortuna que los dos clanes la esa es la realidad

Voz 1161 28:32 también sobre el baile de directores deportivos en los últimos años

Voz 36 28:34 pero nefasto porque realmente el Barcelona ha competido siempre en todas las competiciones hasta casi el último día ha sido capaz de ganar Ligas de ganar Copas del Rey está ultima de llegar a una Champions te antes de que el equipo ha bien de que era capaz de poder competir hasta hasta el último momento

Voz 1161 28:53 mientras estaba en el cargo intento que llegan se Griezmann pero lo de este verano ya no lo ve tan claro entiende que la afición tampoco

Voz 36 28:58 bueno es que es normal que no lo entienda es lógico porque no no fue esa reacción fue una situación que no fue el nada

Voz 1161 29:05 en segunda noche se completaba la jornada cuarenta con el Depor uno Mallorca cero con un penalti convertido por Carlos Fernández en el minuto noventa y cinco de partido con este resultado ya sólo Albacete Granada aspiran a la plaza de ascenso directo en promoción están ahora el propio al BCE Albacete Málaga Mallorca y Cádiz estos últimos empatados a puntos con el Depor detrás lo miedo con opciones todavía de meterse en promoción además ayer confirmaba la Federación que los los cuatro equipos que disputarán la nueva edición de la Supercopa de España serán Barça Valencia Atlético de Madrid y Real Madrid en el mes de enero de dos mil veinte el ocho primera semifinal en nueve la segunda el doce la final con sede todavía por determinar del fútbol internacional en la Bundesliga asciende el Unión Berlín desciende en Inglaterra también lo hace el Aston Villa regresa a la Premier tras derrotar ayer al Derby County ID el resto en Roland Garros clasificados ayer Nadal Carreño Carballeda Carla Suárez y bolso Ball juegan Guillermo García López Feliciano López Roberto Bautista y Fernando Verdasco

Voz 1727 30:01 son las seis y media a las cinco y media en Canarias la resaca electoral da paso al juego de sillas los partidos políticos comienzan a negociar con los resultados de las elecciones del domingo en la mano que refuerzan la idea de que los bloques paralizan y que ahora hace falta pactar para gobernar y casi en todas las direcciones el Comité de pactos que ha quedado Ciudadanos se reúne hoy por primera vez lo que decidan los naranjas en Castilla y León en Aragón con Murcia dará la presidencia a la izquierda o a la derecha y aunque no hay nada cerrado Inés Arrimadas ya avisa de que su socio preferente no va a ser el PSOE decía anoche en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 4 30:47 así que la tendencia clarisimamente va será priorizar para gobiernos con el Partido Popular sin duda alguna

Voz 0027 30:54 un guante que recogen en el Partido Popular se ven gobernando ya claramente conciudadanos y con Vox en lugares donde han perdido elecciones como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y ponen como ejemplo el acuerdo al andaluz ha visto vicepresidente a Moreno Bonilla

Voz 21 31:06 pero ahora de negociar con Vox y Ciudadanos el Gobierno de Andalucía el Partido Popular demostró que no tuvo que renunciar a ninguno de esos principios de sus valores de sus líneas programáticas independientemente de dónde se sitúen los dos partidos con los que se está negociando

Voz 0027 31:21 pero con Ciudadanos y PP acercándose los socialistas conscientes de que van a necesitar a ciudadanos si quieren gobernar en varias comunidades municipios reclaman a los de Rivera que le cierren el paso a Vox José Luis Ábalos

Voz 0775 31:32 ciudadanos que no se convierta en la llave que dé acceso a la ultraderecha en los gobiernos locales como autónomos

Voz 0027 31:40 bien Podemos Pablo Iglesias asumen los malos resultados de su formación en toda España pero insiste en que el partido todavía tiene fuerza suficiente para facilitar gobiernos de izquierdas

Voz 1663 31:48 no estamos para nada contentos pero también les digo que no nos rendimos y que somos conscientes del enorme peso estratégico que tiene nuestra formación política para contribuir a un bloque de gobernabilidad progresista en el estado en ayuntamientos bien CCAA

Voz 0027 32:04 pero si los portando empiezan a moverse en los territorios con vernos en el aire también en aquellos en los que después de una batalla perdida hace falta cambiar de estrategia Pedro Sánchez reunió ayer a Susana Díaz en la Moncloa la recibió allí lo hizo en privado de que hablaron Elena Carazo buenos días

Voz 0534 32:22 buenos días Aimar posee el secretario de Organización José Luis Ábalos ha enmarcado este encuentro dentro de la normalidad con el objetivo dice de relanzar el proyecto socialista en Andalucía y niegan que con esto se vaya a convocar un congreso extraordinario para sustituir a Susana Díaz al frente del PSOE andaluz y es que por delante tras las municipales queda las candidaturas para las diputaciones en la que el PSOE federal pretende intervenir para debilitar el poder orgánico de Díaz la dirección andaluza del PSOE asegura que está dispuesta a negociar esta candidaturas sin llegar a un enfrentamiento abierto

Voz 0027 32:54 Teresa Serrano el tráfico buenos días

Voz 1432 32:57 días Aimar hasta ahora en Madrid primera retenciones del martes a dos Torrejón a cuatro Pinto a cuarenta y dos Parla a cinco Alcorcón en Barcelona intensidad sobre todo en la Ronda Litoral en Poblenou ciudadela sentido Llobregat en Guipúzcoa en ICCAT inquieta la caída de objetos en la calzada está complicando la Nacional uno en sentido Madrid en Toledo en la A cuatro en Ontígola y un vehículo averiado dificultando también el tráfico sentido Córdoba cuidado por la niebla está ahora en Lugo la A8 desde Vadim hasta Mondoñedo

Voz 0027 33:24 Sol en toda España salvo alguna lluvia débil en el norte y en Cataluña temperaturas con pocos cambios

Voz 7 33:31 puedes transformar todo empresa quitando todos los despachos para ser malas Open Office poniendo pubs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotos flúor de colores una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente y con eso ya lo tienes

Voz 9 34:40 por cada tarde

Voz 2 34:45 puede que Casado veo cómo anda

Voz 38 34:52 todo por la radio cuál es tu nombre amigo o amiga Ramona Liza Jodar Ramona Lisa con Carlas

Voz 9 35:00 el cero

Voz 1727 35:19 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias comenzamos en Andalucía con un presunto caso de violencia machista un hombre detenido en Sevilla por quemar su piso después de discute a ir con su mujer ella sufrió quemaduras leves al intentar apagar el fuego varios vecinos tuvieron que refugiarse en la cubierta del edificio Elena Carazo buenos días

Voz 0534 35:41 buenos días Pepa se trata de un hombre de sesenta y dos años que está a la espera de pasar a disposición judicial y que ha sido trasladado atención psiquiátrica porque podría padecer algún trastorno del hombre y la mujer al parecer discutieron tras lo que ella fue a refugiarse a casa de una vecina la policía sospecha que en ese momento el detenido aprovechó para provocar el incendio en la vivienda familiar su esposa al darse cuenta acudió a la casa para tratar de sofocarlo pero le fue imposible resultó afectada por inhalación de humo y quemaduras leves en las piernas otra vecina también necesitó atención hospitalaria por las mismas circunstancial los vecinos avisaron a Emergencias al ver salir humo de puertas y ventanas de este piso los bomberos encontraron el incendio muy avanzado con hasta tres focos simultáneos en distintos puntos de la

Voz 1727 36:22 vivienda en Cataluña Joan Bofill bon día o la bondad Pepa la policía ha detenido a seis trabajadores del puerto de Barcelona a los que acusa de colaborar con una banda internacional de narcos que introducía en España cocaína oculta en contenedores de mercancías

Voz 0931 36:37 es que estaba formada por dos informáticos que trabajaba en este puerto gestionando donde se descarga la mercancía transportistas de una empresa que hace operaciones allí la Policía Nacional ha intervenido un total de cinco mil kilos de cocaína ven venida de Honduras y Colombia se dio cuenta que los informáticos manipulaban por ordenador la orden de contenedores de la terminal y los colocaban en sitios en los que era más fácil descargar la droga con menos medidas de seguridad los transportistas la descargaban volvían a cerrar los contenedores los informáticos volvió a poner estos contenedores en su sitio para no levantar sospechas en las entradas que la policía ha hecho en casa de los detenidos encontraron veintisiete mil euros en efectivo teléfonos encriptados y otros dos

Voz 1727 37:16 momentos que ahora se están analizando hoy tras los grandes titulares que nos dejaron en las elecciones del domingo hoy ya con sosiego podemos analizar los resultados más llamativos en municipios pequeños por ejemplo bien en la provincia de Valencia ha arrasado un político imputado por corrupción y apartado hace sólo un mes de las listas del PSOE hablamos de Jorge Rodríguez ex presidente de la Diputación de Valencia Ana Talens bon día bon día Pepa Rodríguez ha presentado con un nuevo partido ha conseguido diecisiete de los veintiún concejales del ayuntamiento del que se quedan puedan los socialistas Rodríguez está investigado en el caso Alquería la contratación a dedo de Z nótese la Diputación de Valencia que desidia fue detenido dimitió como presidente de la Corporación pero no como alcalde cuando se levanta el secreto del sumario el pasado mes de abril a pocos días de que acabara el plazo para la presentación de las candidaturas municipales el PSPV invitaba a Rodríguez abandonar el partido para no ser candidato Rodríguez aceptaba pero se presentaba a las elecciones con esta nueva formación según él se pone en evidencia que los alcaldes los elige por otro ejemplo por primera vez Bildu ha ganado unas elecciones en un pueblo de Burgos va a gobernar en La Puebla de Arga Antón que forma parte del Condado de Treviño esa isla burgalesa rodeada por territorio de la provincia de Álava Euskadi Isabel León alguno de tal Pepa

Voz 0821 38:40 bueno en veintitrés votos han sido decisivos frente al PNV tres concejales saca cada una de estas dos formaciones Bildu y PNV mientras que el PP se conforma con uno Se considera que la desaparición de Nueva Puebla ha sido determinante para este municipio de quinientos habitantes una agrupación independiente que ha gobernado aquí durante los últimos doce años que en todo apunta le va a suceder es un vecino de la localidad trabajador de Mercedes en Vitoria y concejal de la coalición abertzale en la última legislatura Pablo Ortiz de la tierra gobernará en principio en minoría tiene entre sus prioridades reactivar el plan para la anexión de Treviño ala

Voz 35 39:12 si nuestro propósito es reactivar este tema que bueno ha tenido muchos altibajos en los últimos años y ponerlo en en primera línea del mapa político hay que buscar la solución

Voz 1727 39:23 así que primera tarea encierra en sí nos advierte lo hará con el apoyo de sus parlamentarios en Madrid en el Parlamento vasco bien juntas generales y mañana la suerte va a decidir quién será el alcalde de Tolox en la provincia de Málaga los candidatos del Partido Popular y los candidatos del PSOE han conseguido el mismo número de votos para desempatar la Junta Electoral tira era una moneda al aire así que el próximo Gobierno de este pueblo se juega a cara o cruz ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 39 39:51 hola buenos días en este pequeño municipio de la Sierra de las Nieves no saben todavía se hizo alcaldes del Partido Popular y el Partido Socialista ambas formaciones han obtenido los mismos votos seiscientos tres la resolución del empate técnico queda en manos del azar de momento de manera provisional de los once concejales que corresponden a esta localidad seis para el PP cinco para el PSOE pero todo está pendiente de la moneda de cómo se resuelve una demanda presentada por el Partido Socialista por la anulación de un solo voto

Voz 2 40:21 suena me

Voz 24 40:25 ganarme

Voz 1727 40:34 son las siete menos veinte las seis menos veinte en Canarias el conservador Sebastián course que con treinta y un años se convirtió en el canciller más joven de Austria acaba de batir otro récord su mandato de año y medio ha sido el más corto de la historia del país lo han tumbado como una moción de censura los Ultra los ultra derechistas que hasta hace solo diez días eran sus socios de gobierno la ruptura se produjo por el caso de presunta corrupción que tiene su origen en la isla de Ibiza Pascual donante

Voz 1684 41:06 en un vídeo grabado con cámara oculta hace dos años en Ibiza

Voz 40 41:09 sí sí sí

Voz 1684 41:12 líder de los ultranacionalistas ofrece contratos públicos a una supuesta millonaria rusa a cambio de dinero para financiar su campaña electoral las imágenes que se hicieron públicas hace diez días han provocado una reacción en cadena primero la dimisión forzada del líder ultranacionalista después la salida del Gobierno de todos los ministros de su partido y por último una moción de censura canciller la primera que triunfo en Austria desde la Segunda Guerra Mundial gracias a la suma de votos de ultras y socialdemócratas los primeros acusan a cursos de romper la coalición de Gobierno al no proteger a su líder los segundos Le culpan de dar alas a la ultraderecha entiendo su rabia hay que vayan a por mí pero no que perjudiquen el país desmontando un gobierno entero a sólo unos meses de las elecciones generales ha dicho el ya ex canciller que acusa ultras y socialdemócratas de actuar movidos por deseos de venganza a partir de ahora un gobierno de transición gestionará Austria hasta las elecciones anticipadas que seguramente se celebrarán en septiembre

Voz 1727 42:16 en Brasil más de cincuenta presos han muerto desde el domingo osea en dos días en varias cárceles de la ciudad de Manaus por peleas entre bandas rivales la situación es tan caótica que el Gobierno ha autorizado de forma excepcional que intervengan fuerzas especiales para evitar más muertes Andrea Villoria

Voz 14 42:34 las autoridades brasileñas encontraron ayer cuarenta y dos muertos en cuatro cárceles de la capital del Amazonas en el norte de Brasil que se añaden a los quince muertos confirmados el domingo según el portavoz de una de estas prisiones los reclusos se pelearon a muerte durante el horario de visitas murieron por asfixia o apuñalados con cepillos de dientes afilados mientras otros presos intentaban escapar

Voz 3 42:57 el gobierno local ha abierto una investigación para depurar las responsabilidades y esclarecer el motivo de esa pelea los asesinatos son frecuentes en las cárceles de Brasil consideradas de las

Voz 14 43:06 más inhumanas del mundo El País cuenta con más de setecientos mil reclusos

Voz 31 44:40 y y el de humo

Voz 43 44:52 los responsables del día

Voz 1727 44:54 Sastre de Madrid titula hoy José

Voz 43 44:56 Mario Bruce Duyos Pepo

Voz 22 44:58 ya no se acordaba de que el Rey Juan Carlos I cargará sobre sus hombros algunas actividades institucionales

Voz 1100 45:06 en el comunicado de la Casa Real ha venido recordarnos esta circunstancia seamos sinceros aceptemos que ochenta y un años es una buena edad para dejar las actividades institucionales sean aquellas las que fueran Pero volvamos a la selección en las elijamos la fórmula de pasito a pasito suave despacito que hay kilómetros de Teherán donde cortar y aún lo hemos empezado que los pactos entre los partidos en liza van a tener entretenido durante bastante tiempo pero alguna cosa ya está clara como que Madrid no han perdido el PSOE y Podemos porque nadie con sus facultades mentales intactas puede suponer que las han ganado la labor a personalidad y capacidad intelectual y política cien Ayuso ya hablamos ayer de desastre de Podemos y la responsabilidad de Iglesias por muchas pulgas que sacuda pero hagamos especial mención de esa máquina de triturar carne humana que es el Partido Socialista

Voz 7 46:09 estaba débil Enyo que todo lo que tocan

Voz 1100 46:11 los desgracia la incompetencia llevado a su máximo esplendor da igual un candidato malo IP por un capricho de ensanche cederá un horror como otro bueno que Gabilondo lo era es lo mismo nada mueve nada empujan nada vive a su sombra fuera

Voz 2 46:31 el ojo izquierdo

Voz 44 46:37 de verdad así la dice en Bilbao que descubrí Lois señalarlo sólo te PJ idiota no crea nadie si todo se equivoca que la verdad de locos explota yo quiero compartir mi vida no entre Cala si querían moldear exitosa en persona

Voz 1727 46:54 a día de la semana seguimos escuchando reflexiones tras la triple cita electoral del domingo Dani

Voz 11 46:59 algunos estamos quemados en seguida vamos con ellos otros no se cansan algunas se estrenan como Marta desde Madrid

Voz 45 47:05 muy buenos días Pepa y aunque yo no voto por el Ayuntamiento de Madrid tengo una sensación de de orfandad de haberme quedado sola porque Manuela Carmena años pero yo la la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid me da la sensación de que ella con sus setenta y cinco años ella Senín como decía la joven Cayetana Alvarez de Toledo quiso hacer de Madrid la ciudad que se merece una ciudad europea moderna abierta bonita generosa y no lo han dejado en eh ha dado miedo el cambio se prefiere a votar otras opciones menos luminosas más oscuras sobre todo

Voz 11 47:44 gracias y bienvenida Marta muchos sienten esa orfandad sin ser de Madrid Laura de Salamanca bienvenida también

Voz 10 47:51 buenos días Pepa he oído por ahí mucho a la reflexión que si Carmena no la Liga Madrid es porque ha dejado de lado hoy varios obreros y sólo me queda que pensar una cosa si no les gusta Carmena les va a encantar Isabel Díaz Ayuso buenos días buenos días Laura

Voz 11 48:06 dejamos Madrid su resultado aunque seguimos en esta comunidad buenos días

Voz 46 48:09 buenos días Raúl desde Madrid yo creo que como Manuel Valls ha dicho que Si Ciudadanos pacta en algún momento con Vox el rompería totalmente con Ciudadanos todo esto tiene muy fácil solución el Partido Popular pactara con Vox que no tiene ningún tipo de problema para hacerlo si Ciudadanos pactará con el Partido Popular así todos contentos y felices engañados

Voz 9 48:36 gracias Justiniano en Lanzarote

Voz 44 48:39 en mi opinión el PSOE se encuentra más cómodo pactando con la derecha que no con la izquierda ya tuvimos ocasión de comprobarlo durante la existencia de Izquierda Unida IU y ahora volvemos a comprobarlo con la existencia de Podemos en mi opinión Pablo Iglesias se está equivocando debería de haberle dado un tiempo de margen y someter a los inscritos gran cuestión Sí Si los escrito decide que no es que no gracias Justiniano más comunidades buenos días buenos días

Voz 47 49:10 soy de Badajoz en Extremadura no necesitamos pactos otra vez volvió a repasar el socialismo que como seguimos votando socialismo pues sencillo lo explico porque no les

Voz 1727 49:20 tomamos como Moncloa

Voz 47 49:23 Villar a nuestros antepasados padre a nuestros padres y abuelos buen día para todos

Voz 2 49:28 bienvenido Ángel de terminamos o la buenos días de Gijón por fin se acabaron las votaciones a ver si en cuatro años las olvidamos todos como siempre las ganaron Pedro los los suyos Barcelona todo se lo lleva casado recuperó algo su mobiliario revela subió pero el sorpasso Abascal con su galope da pequeños actos los duques de Galapagar perdidos en su espacio será por la maternidad ahora cuatro años para los españoles españolas avanzamos en mejoramos suerte y al toro para todos los vientos las vallas