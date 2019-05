Hoy por Hoy (28/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

No hay resultados

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días tendrá España aún presidente de la Comisión Europea un presidente del Parlamento Europeo tendremos una vicepresidencia económica tendremos en definitiva alguno de los grandes cargos que se van a repartir de nuevo en Bruselas hace años que nuestro país no ocupa lugares centrales en las instituciones comunitarias pero Pedro Sánchez parece querer jugar fuerte como el líder socialdemócrata más apoyado ahora mismo dentro de la Unión así que antes de la cumbre informal de esta tarde de los Veintiocho tuvo mucho interés en hacerse la foto de la cena Noche en el Elíseo con Emmanuel Macron el euro el Parlamento está ya tan fragmentado como cualquier parlamento nacional pero la suma de los socialdemócratas que representa Sánchez y los liberales que representa Macron puede dar una nueva mayoría que le disputa el poder y los cargos como el del saliente Juncker a los populares europeos eso en clave europea en clave nacional según ha escrito Sánchez en las redes sociales la cena ha servido para que los dos ella

Voz 1727 01:30 chamizo a la ultraderecha eso va por ciudadanos como subrayaba Ábalos aquí en Sánchez dejó ayer en la retaguardia

Voz 0739 01:37 los españoles y españolas han pinchado en las urnas la burbuja de la extrema derecha en España no sería comprensible pues que un partido prefiere define liberal les procurará este año pues sería terrible que fuera la bisagra que diera entrada a la ultraderecha en las institución

Voz 1727 01:53 el desplome de Podemos ha dejado a los socialistas sin más posible aliado que Ciudadanos para conseguir los gobiernos por ejemplo de Castilla y León de Murcia o de Aragón donde el PSOE ha sido la lista más votada pero sin mayoría absoluta y que dice danos pues empieza a modular porque los nada has no tendrán más cargos institucionales que los que consigan mediante pactos han creado una comisión que estudiará caso a caso Inés Arrimadas estuvo anoche en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 3 02:22 vamos a tener mucho más fácil hace gobiernos con el Partido Popular que con Partido Socialista pues que nos llamó fachas por llevar me da España es ahora te Anele Diego dábamos hasta en en muchísimos sitios lo siento porque esto indica sección a decirle exactamente lo en lugares con quién vamos a pactar y con quién

Voz 1727 02:39 ahora también le digo decía Inés Arrimadas también el PP ha creado su propio comité para ir negociando todos esos gobiernos

Voz 4 02:46 que hoy empieza a todo lo que tenemos que hacer ahora es incrementar ese apoyo electoral para no sólo liderar la oposición sino liderar España desde la oposición en definitiva no sólo ser alternativa de Gobierno sino volver al Gobierno de España cuanto antes

Voz 1727 03:00 sus barones le dijeron ayer a Pablo Casado que sólo el giro al centro les ha permitido recuperar algo de aire en las municipales y autonómicas pero Casado que vuelva a necesitar pactar con Vox ya no les llamó ayer extrema derecha sino un partido a la derecha del PP es martes veintiocho de mayo y el Rey Juan Carlos dejará la vida pública el próximo domingo cuando se cumplen cinco años de este momento la primera alivio

cinco años de su abdicación la agenda institucional del Rey emérito no era muy intensa aunque sí estuvo presente en actos como el reciente cuarenta aniversario de la Constitución española en la carta en la que ha anunciado su decisión dice el Rey que fue ahí en ese acto cuando decidió que era el momento de cómo vetar la retirada eso será el domingo un día antes el sábado Madrid se va a llenar de aficionados del Liverpool y el Tottenham los dos equipos juegan la final de la Champions en el Wanda Metropolitano y hoy se reúnen los encargados de coordinar el dispositivo de seguridad Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 04:14 los días si hay máxima preocupación en la seguridad pública por este encuentro del próximo uno de junio por eso desde hoy se va a coordinar la vigilancia de este partido de alto voltaje a las once de la mañana se inicia una reunión en la que participan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las emergencias de Madrid y de la comunidad y también

Voz 1727 04:29 en la embajada británica Se espera la llegada

Voz 1275 04:32 hay miles de hooligans en los próximos días a la capital

Voz 1727 04:35 y todo evento deportivo de este nivel de esta envergadura va acompañado de ofertas disparatadas en Internet por ejemplo anuncios para vender un boli Bic por nueve mil euros y de regalo dos entradas para la final si el problema es el alojamiento también hay opciones descabelladas de todo tipo como alquilar un colchón hinchable en una casa cerca del Wanda por mil doscientos euros un chollo Sampe

Voz 1161 05:03 te encuentras algún desesperado que pague porque tú lo pagaría

Voz 1727 05:05 yo no desde luego tampoco

Voz 1161 05:08 es una obra o también como los que alquilan plazas de aparcamiento de las que rodean al estadio aparcando primero su coche en las horas previas y luego pues alquilando será al que quiera venir a fin de semana que aparque de aparte de la final de la Champions tendrá también la penúltima de segunda la primera jornada tras el Depor uno Mallorca cero de anoche sólo Albacete Granada aspiran ya a la plaza de ascenso directo en promoción tan el propio Albacete Málaga Mallorca y Cádiz estos últimos empatados a puntos con el Depor detrás el Oviedo con opciones todavía de meterse

Voz 1727 05:35 el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:37 buenos días se va confirmando que esta semana cada vez a ser más veraniega especialmente durante las tardes pocas situaciones de lluvia esperamos esta tarde por ejemplo algunos chubascos en la mitad oeste de Cataluña incluso las nubes que ayer cubrieron en Cantábrico y ahora son abundantes con el paso de las horas seguirán rompiendo iraquí acabará haciendo sol con un ascenso de temperaturas Sol pues en todo el país con máximas que esta tarde de nuevo las más altas las encontraremos en las cuencas de los ríos Guadiana Guadalquivir con valores alrededor de los treinta y cinco grados

Voz 1727 06:08 son las siete y seis las seis y seis en Canarias

Voz 5 06:11 qué

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 07:33 como venimos contando los malos resultados de Podemos en las autonómicas y municipales ha complicado el PSOE la suma por la izquierda en ayuntamientos y comunidades yeso enfriado también las posibilidades del hipotético gobierno de coalición en España Isabel Villar buenos días buenos días el PSOE dice que hay que leer bien dónde

Voz 0978 07:51 han colocado a los españoles a cada partido lo ha dicho su secretario de Organización José Luis Ábalos para el PSOE a nivel nacional Podemos será el socio preferente aun

Voz 1922 07:59 que la puesta es un Gobierno monocolor estamos dispuestos a Dios

Voz 0739 08:01 jugar pero nuestra posición de cara a la conformación de un Gobierno tiene el mismo carácter que hemos reivindicado hasta ahora Gobierno de orientación socialista eso sí un gobierno abierto a independientes a progresistas pero en definitiva un gobierno socialista

Voz 1922 08:15 según fuentes del PSOE algunos de esos perfiles independientes se podría negociar con Podemos aunque a priori sin que sus dirigentes entren en el Gobierno pero Pablo Iglesias que reconoce que sus resultados en las elecciones han sido malos insiste en el Ejecutivo de coalición

Voz 11 08:28 tenemos que ser conscientes de lo que pensamos y tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición que pueda proteger la justicia social y los derechos sociales y en el que bueno podamos estar en la proporción modesta que nos corresponde

Voz 1922 08:41 siguen las diferencias a cuenta de cómo será el Gobierno aunque hay acercamientos en otros espacios en el Senado este lunes se han formado los grupos parlamentarios el PSOE ha prestado cinco senadores a Podemos para que pueda tener uno propio

Voz 1727 08:52 Iglesias que contempla la dimisión y se habla de un congreso en el partido le preguntaremos a partir de las nueve de la mañana a Irene Montero en Barcelona Ernest Maragall de Esquerra Republicana ha superado en cinco mil votos ha colado es la lista más votada pero el PSC asegura que va a hacer todo lo posible para que el próximo alcalde de la ciudad no sea independentista Jaume Bofill insisto en que se traduce exactamente qué pactos puede haber

Voz 0931 09:17 está la opción que ha propuesto Maragall un pacto que sume a los ediles de Colau hilos de sus para Catalunya está la opción de un gobierno de izquierdas que quiere Colau con Esquerra y el PSC y luego está la opción del PSC que es un gobierno con Colau gracias al apoyo de Valls es decir sin un gobierno independentista pero ahora mismo son los vetos cruzados así que vamos por partes porque este sudor que es complicado Maragall dice que quiere hablar con la lista de Shanghai con Colau aunque al minuto decía

Voz 12 09:42 que ya lo difícil no es eran fieles formó en posesión exclusiva

Voz 0931 09:48 los dos partidos se formulan posiciones de exclusión mutua decía ayer en SER Catalunya por eso ve más factible gobernar en solitario

Voz 1895 09:53 dio con sus diez concejales en lo puede hacer porque es la lista

Voz 0931 09:56 más votada resulta que en las últimas horas salió Miquel Iceta asegurando que los socialistas van a hacer lo posible para que Barcelona

Voz 1895 10:02 tenga el mejor posible

Voz 1389 10:04 yo gano pues se clavar Salobral no es un gobierno independentista sin duda

Voz 0931 10:08 ese no es un gobierno independentista se ha abierto la puerta a una alternativa Maragall supondría un pacto con PSC con el apoyo de parte de los concejales de Manuel Valls algo que por ahora la actual alcaldesa no contemplan no ve seguir gobernando gracias

Voz 0137 10:20 San Roque sobre conversa mascarada pública Ana llamó al Partit su ella quiere

Voz 0931 10:25 el PSC para formar este gobierno de izquierdas Colau recordó a Esquerra sin embargo pero en especial también a Catalunya que Barcelona no es independentista que en estos comicios su apoyo

Voz 1727 10:35 bajado sobre las elecciones europeas y como mirar los resultados que arrojaron las urnas

Voz 0137 10:43 a la mitad

Voz 1727 10:46 esta mañana de Xavier Vidal Folch las selecciones

Voz 1985 10:48 europeas han traído un éxito doble han roto dos mitos pertinaces uno era el presunto desinterés abulia o desafección de los ciudadanos por la Unión Europea pues se ha revelado falso por qué la participación aumentado ocho puntos respecto de las últimas elecciones de dos mil catorce ya ha sido la más alta en los últimos veinte años con razón las encuestas venían detectando desde dos mil diecisiete un aumento del europeísmo más de dos tercios de la población considera que la Unión Europea es positiva para ellos mismos y para sus países el segundo mito roto es el reiterado anuncio de que el populismo subiría como la espuma y alcanzaría casi el tercio de escaños necesario para obstaculizar o paralizar la vida de la Unión y aunque haya cosechado resultados sonoros como en Francia o Hungría apenas ha aumentado dos puntos porcentuales ahora bien será esto suficiente para que el sindicato de los tristes cambia un poco su pesimismo

Voz 2 11:46 es de temer que no mucho

son las siete y doce seis y doce en Canarias

Voz 13 11:59 oye los números premiados han sido

Voz 2 12:02 en el sorteo de la mañana nueve seis nueve en el sorteo de la noche cero nueve

Voz 13 12:16 nos participar en los Juegos de Lance colaboran con su labor social pídele el triple ex vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es

Voz 1727 13:21 bueno la empresa globo reconocen que el joven el chico que murió atropellado el sábado en Barcelona no estaba registrado como uno de sus repartidores según la compañía lo que hacía era alquilar a otro que sí estaba registrado su cuenta Ana Button buenos días los días en un comunicado la empresa ha dicho que de todas formas va a pagar a la familia de la víctima como si estuviera asegurada pero los trabajadores insisten en que esto es la muestra más brutal de la precariedad que sufre

Voz 0127 13:51 quedan descrito en la denuncia que han presentado ante la Inspección de Trabajo aseguran que Globo incumple la normativa de prevención de riesgos laborales que somete a los trabajadores a jornadas de entre doce y trece horas al tenerlos de falsos autónomos no reconoce sus accidentes como accidentes laborales el diario El Español cuenta que el trabajador que murió atropellado trabaja utilizando la cuenta de otro porque no tenía papeles tenía veintitrés años nació en Nepal llegó a Barcelona hace sólo tres meses compartía piso con otros jóvenes extranjeros que también trabajaban como repartidores para empresas de comida a domicilio y aunque tenía experiencia llevando bicis y motos NYSE conocía la ciudad ni hablaba español sobre

Voz 1727 14:28 de precariedad laboral publica hoy Cinco Días que ahora mismo el porcentaje de trabajadores temporales en el sector público es más alto que en el sector privado son datos de la última Encuesta de Población Activa hay daba buenos días buenos días si últimamente que tanto habla de Sor pasos pues éste sí que se ha producido en las empresas privadas el veinticinco coma seis por ciento de los trabajadores son temporales pero en el sector público son más un veintiséis coma ocho por ciento una situación que no se daba en España desde dos mil nueve en plena crisis económica los datos también dicen que los trabajadores temporales en la administración se han disparado sobre todo en los últimos años la falta de plazas de empleo público ha provocado que desde a finales de dos mil trece la actualidad el noventa y tres por ciento del empleo que ese recupera por las administraciones no es indefinido y que la mayoría sean interioridades

Voz 14 15:14 bankia aura tocaría leer

Voz 1727 16:21 son las siete dieciséis las seis si dieciséis es en Canarias otra consecuencia del turismo masivo Rafa Muñiz buenos días

Voz 1895 16:28 qué tal buenos días El Museo Louvre en París tuvo

Voz 1727 16:31 cerrar ayer por la baja masiva de los trabajadores que no pueden con el exceso de turistas denuncian que en los últimos diez años las visitas se han multiplicado pero el gasto en personal sigue igual

Voz 1772 16:43 en los últimos cinco años el director del museo ha invertido sesenta millones de euros en mejorar los accesos a reducir las colas pero no atendido los reclamos de los trabajadores a pesar de que el Louvre batió récord de visitantes en dos mil dieciocho no se incrementó el personal para controlar esa afluencia de personas el fuerte tirón del turismo en París oeste videoclip de Beyoncé que grabó junto a La Gioconda

Voz 2 17:07 han disparado

Voz 0978 17:09 cinco por ciento las visitas sólo en el último año en museos ha disculpado con aquellos que habían comprado su entrada este lunes aconseja reservar las a través de Internet para garantizar el acceso al museo

Voz 17 17:44 con casco porque para ayudarla bueno ya hemos votado

Voz 0137 17:47 qué quieren instalar una alarma ha sufrido algún rojo no nosotros no han Rafael del chalet de al lado y no tenía alarma se han entrado en el suyo podían haberlo hecho perfectamente en el nuestros que es igual

Voz 0861 18:54 los estas la aseguró que vamos a encontrar muchos los jornadas interminables mínimo doce catorce dieciséis horas dieciocho y hasta veinticuatro y aquí tiene uno que las ha hecho y por supuesto de llega a un punto en el que te planteas qué miserable es ni vida

Voz 1895 19:12 que la edad que tengo esta salto

Voz 0861 19:14 puras lo pueda hacer ni siquiera ya no vive de sí ocho nueve diez que es algo que te quema Nelson Ponferrada

Voz 18 19:22 buenos días experto cuyo sale estaba bastante quemado en el curro el ser pistolero desde el año noventa y seis y hoy en día sigue haciendo Pasteur tan quemado que me dije autónomo así que no sé qué será el remedio que la enfermedad pero

Voz 0978 19:39 bueno hay que seguir Llanos idas cantando

Voz 1727 19:42 en el bienvenido y terminamos con el profesor resacón

Voz 0978 19:45 daría Paco Huelva

Voz 19 19:46 un poco el momento por el que estamos pasando porque expresando personalmente que la verdad es que te hace perder la ilusión la imaginación sobre todo en algunos trabajo que no es bueno perderla yo pienso que también se puede salir de ello con eso con ganas con tesón y con bastante bastante fuerza porque trabajo en los que no pero no podemos perder ni la ilusión ni la imaginación A

son las siete dieciséis las seis si dieciséis es en Canarias

Voz 1275 20:20 Laura Gutiérrez qué tal buenos días tiempo fresquito a esta hora trece grados marca el termómetro de la radio en la Gran Vía aunque a mediodía volveremos a rozar los treinta calor sol y buen tiempo este martes en Madrid tristes por Carmena así se sienten los cientos de madrileños que ayer por la tarde de forma improvisada convocados por redes sociales se reunieron justo frente al Palacio de Cibeles sede del Ayuntamiento de la capital una concentración para despedir a la alcaldesa

Voz 20 20:49 todas las propuestas en beneficio a nosotros porque ella es acendrado pues el los madrileños nos ha hecho carriles bici cuando la cultura para los jóvenes con la aplicación mejor pues tenemos total libertad para ir al teatro al cine una triste manifestación y sentada despedida tristemente por porque no ha salido lo que esperaba

Voz 1275 21:11 la situación electoral de Carmena obliga ahora mismo una reorganización interna en Más Madrid que busca ya portavoz una vez que la alcaldesa como anunciado se marchó el PP por su parte reúne hoy en la capital a su grupo municipal con un escenario poselectoral sobre la mesa con el que José Luis Martínez Almeida va a intentar convertirse en el futuro alcalde híper firma un acuerdo con Ciudadanos y Vox Carolina Gómez Joselu

Voz 0393 21:33 Martínez Almeida está dispuesto a negociar con voz

Voz 0861 21:36 yo creo que lo razonable es que

Voz 21 21:38 es que vamos está en la oposición los que conocemos a fondo el Ayuntamiento podrá gestiona el Ayuntamiento si le digo la verdad no voy a cerrar la puerta ninguna posibilidad

Voz 0137 21:46 si logra ser alcalde no tiene dudas sobre cuál

Voz 0393 21:49 será su primera medida nosotros lo hicimos

Voz 21 21:51 Del Piero esto que el modelo de Madrid Central para nosotros sino modelo fracasado

Voz 0393 21:55 dice que lo suprimirá pero no aclara si eso supondrá volver a la casilla de salida sobrellevar el Orgullo Gay a la casa deca

Voz 21 22:01 campo no ya Maxi matice lo digo no no hay que llevar el orgullo a otro sitio que es donde se celebra

Voz 1727 22:07 vox quiere entrar en las negociaciones y Villacís

Voz 0393 22:10 prefiere mantener a la ultraderecha al margen ha ido hoy ha venido la candidata de Ciudadanos con el veto al Partido Socialista

Voz 3 22:16 si alguien se tienen que haga ha ido por las palabras de los trayectos cotizan lo tengo claro porque están sumando como estuvieron Andalucía que que hay todo tipo de gobierno que ellos puedan incluso por el parque que de esas negociaciones no

Voz 0393 22:32 pues Hernández no ha aclarado aún qué hará con su futuro político y más Madrid tiene que buscará ahora un sustituto de Manuela Carmena empezando por la portavocía en el Ayun tan

Voz 1275 22:41 ciudadanos va a decidir sus próximos pasos electorales a partir de hoy con la primera reunión de su Comité de negociación con las puertas abiertas porque en las últimas horas la formación naranja ha evitado hablar de vetos al PSOE o a Vox en el caso de Madrid Se da por hecho que Ciudadanos en la va a entregar al PP a pesar de que hoy por ejemplo la razón dice en portada que los de Rivera se plantea en una negociación cruzada para terminar haciendo alcaldesa a Begoña Villacís en la Comunidad Ángel Gabilondo ganador de las elecciones tira a la calle y empieza a mover la negociación con el resto de partidos titulares comercia Sarmiento el socialista

Voz 0393 23:14 dado una carta cada uno para empezar a negociar mientras PP y Vox han iniciado ya sus contactos informales el PP no descarta que Vox entre el Gobierno y la portavoz de la formación de ultraderecha insiste en que el apoyo de Ciudadanos al PSOE sería una traición

Voz 1275 23:26 doce horas se prolongó ayer el registro en el Ayuntamiento de Las Rozas para recabar información sobre una operación urbanística en la zona de Las Matas la Fiscalía Anticorrupción investiga posibles delitos de prevaricación y malversación nuevo accede

Voz 0393 23:36 entre laboral en Madrid un hombre de sesenta años ha resultado herido al caerse mientras limpiaba una hormigonera en el polígono de Fuenlabrada en lo que va de año han muerto veintidós personas en la comuna

Voz 1275 23:44 los deportes lo contó anoche Larguero el Atlético de Madrid intentará fichar al uruguayo del París Saint Germain Edinson Cavani que ella está confirmado es el fichaje de central Felipe Monteiro del Oporto al Atlético por veinte millones de euros siete y veinticuatro minutos de la mañana cómo se circula hasta ahora en las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1277 24:09 buenos días pues se van complicando sobre todos los accesos especialmente la tres por un accidente en la zona de Santa Eugenia que está creando seis kilómetros de retención en esa entrada por la carretera de Valencia y en el resto en todas las accesos encontramos ya en los tramos habituales situación complicada para acceder a la capital madrileña en la M40 También especialmente de Vallecas a Coslada han sentido

Voz 16 24:30 Johnson sus nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 1275 27:58 la protesta de los activistas antidesahucios que se concentraron ayer frente al número once de la calle orgullosa en Lavapiés en pedido el desahucio de Mirian y su familia una más de las afectadas en este edificio de viviendas de las que otros ya han sido expulsados familias preocupadas tras el veintiséis eh

Voz 0137 28:12 me porque temen que nuevo ayuntamiento

Voz 1275 28:15 sale de las urnas no mantenga el compromiso que alcanzó con ellos Carmen

Voz 0137 28:18 eh el de buscarles una solución habitacional Virginia Sarmiento buenos días buenos días Miriam su marido y sus hijos de ocho diez años son la quinta familia que se enfrenta a la situación en este edificio que compró el fondo buitre visos

Voz 29 28:30 pues ahora mismo descansaba pero con muchísimos meses acumula yo y las criaturas o mamífero buena paradas y Mamina cuando Said y claro eh tu voz duros

Voz 0137 28:41 la plataforma bloques en lucha recuerda que otras cuatro familias las de PP Rossi May Day Juana llevan tres meses esperando una solución en pensiones o casa de familiares la salida de Carmena no resulta esperanzadora Fernando Bar de la portavoz

Voz 30 28:53 otro ayuntamiento que les había prometido el realojo de hablamos de realojo de pagar una vivienda no viene ahora ahora que que seguramente pues no teníamos más ese Ayuntamiento pues la incertidumbre aumenta porque no saben lo que va ser de ella y no tiene recursos

Voz 0137 29:06 por eso exigen al presidente Sánchez una ley estatal que garantice el derecho a la vivienda para evitar estas situaciones

Voz 1275 29:11 esta mañana empiezan los preparativos para garantizar la seguridad el uno de junio en Madrid el sábado día en el que la ciudad acoge la final de la Champions entre el Tottenham y Liverpool final que se juega en el Wanda metropolitanas espera la llegada de miles de hooligans en los próximos días a la capital y hay máxima preocupación por la seguridad a las once hoy en la Delegación de Gobierno se inicia la reunión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las emergencias de Madrid capital de la Comunidad también de la embajada británica llegamos a las siete y media con trece grados ahora mismo en la Gran Vía

son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:11 comienza el martes veintiocho de mayo comienza pendiente de las estrategias de negociación de los partidos para que tengamos gobiernos autonómicos y municipales dado que las urnas han dejado mucha fragmentación y pluralidad en casi todos sitios también en el Europarlamento y hoy esta tarde la cumbre informal de los Veintiocho porque va Theresa May va a empezar a analizar el resultado lo hacen ese análisis sabiendo que un cincuenta y uno por ciento de los europeos llamados a las urnas votaron el domingo es una cifra récord la más alta en veinte años millones de europeos que al margen de sus realidades domésticas quieren saber por dónde pasa el futuro de la Unión y cuarenta y ocho horas después de las elecciones a quién España de las tres más análisis más lecturas reposada un poco más reposada con Aimar Bretos Danny De la Fuente y Manuel Jabois buenos días gracias ir para que la emoción no baje no sea que nos vayamos a relajar la prensa británica esta mañana Dani da casi por hecho un Brexit sin acuerdo después de los resultados del domingo y el adiós de Theresa May

Voz 1895 31:16 sí es de lo que advierte The Times los tories abrazan un Brexit sin acuerdo titula quizás por ese pésimo resultado electoral en las europeas y por la advertencia con la que abre el Daily Telegraph la de Nigel Farage el gran triunfador si en octubre dice Reino Unido no ha salido de la Unión el partido Brexit volverá a ganar en las elecciones nacionales los conservadores por cierto ofrecen la ciudadanía británica gratuita a los tres millones de europeos que hay en el Reino Unido y Corbyn mientras respalda un referéndum sobre el acuerdo del Brexit después de la fuga de votos que ha sufrido es el titular de The Gardian

Voz 1727 31:48 hablamos de Macron siguiente parada en Francia Macron confía en su media victoria para resurgir titula en portada Le Figaro

Voz 1895 31:56 este diario conservador muy crítico ayer con el presidente de la República recoge una encuesta que refleja que la mayoría de los ciudadanos franceses considera que el resultado de las europeas es un fracaso personal de Macron por el que debería asumir sus consecuencias responsabilidades no dice cuáles

Voz 1727 32:10 eso Macron que no tiene partido pero los partidos el de los socialistas y el de la derecha Los republicanos no han salido bien parados tampoco

Voz 1895 32:16 los republicanos en riesgo de desaparición titula Le Monde abriendo su edición digital han quedado cuartos peor le han ido a los socialistas juntos no suman ni el quince por ciento de votos así que tras las elecciones europeas surge un nuevo mundo político reza el editorial de este diario Se confirma la desaparición del eje izquierda derecha

Voz 1727 32:32 la prensa alemana que dice del tortazo de sus partidos clásicos

Voz 1895 32:35 pues Andre anales la líder de los socialdemócratas intenta salvar los muebles y su liderazgo pero hay voces como la de Martin Schulz que empiezan a levantarse en su contra la líder de la CDU a Kaká pues este lunes ha cargado contra los youtubers dice que han hecho mucho daño en el resultado electoral los vídeos que han emitido contra su partido durante la campaña y jornada de reflexión considera que no debería estar permitido el resto le acusan de querer censurar

Voz 1727 32:59 fíjate Dani Bueno y Aimar Jabois leyendo lo que está pasando en Alemania me da la impresión de que aquí les llevamos un poco de ventaja porque suena a debates de hace cinco años a los que tienen ellos allí y terminamos en Italia si el editorial de Le Mond decía que se abre un nuevo mundo político en Francia Il Corriere della Sera dice que en fin que lo que ha hecho Salvini es descubrir un nuevo mundo

Voz 1895 33:22 sí pues mucho que haya prometido continuar con el gobierno de coalición con el Movimiento cinco Estrellas durante los cuatro años que quedan para tranquilizar a Luigi de mayo como les contábamos ayer dice Il Corriere que no es verdad que el nuevo gobernante de la escena política italiana sabe que nada va a ser igual que antes y de hecho tras su rotunda victoria ha empezado a poner sobre la mesa y exigir cosas que se le atragantan a sus compañeros como la alta velocidad el decreto de seguridad impuestos fijos o amenazar a Bruselas con no cumplir con las cuentas

Voz 13 33:53 todos buscamos esa oportunidad que nos haga llegar más lejos más alto

Voz 1727 34:37 pide hoy en su editorial dejar atrás la política de bloques evolucionar una lógica institucional que estabilice el sistema cuando sean revalidado las amenazas sobre él en la primera lógica

Voz 1895 34:48 los bloques están PP y Ciudadanos según el editorial de El País que pide al partido de Albert Rivera en particular al propio Rivera que evalúe si la estrategia seguida es la mejor para satisfacer sus expectativas Rivera ha antepuesto

Voz 0137 35:00 en los últimos meses la obstinada voluntad de captarlo

Voz 1895 35:02 los votos del bloque de la derecha a la de consolidar un espacio político propio exactamente como hizo Pablo Iglesias desde la izquierda con los resultados finalmente a esto dice el país y añade la opción de Ciudadanos por la lógica de bloques no es algo inocuo para el sistema constitucional puesto que en la hipótesis más benevolente forzaría los pactos entre el Partido Socialista en los independentistas que exige evitar la más desfavorable conduciría a una parálisis institucional como era inducida deliberadamente por el PP en dos mil quince y quiere no dejó otra salida que una insólita repetición de las elecciones pactar o contar con los apoyos de Vox en cambio no son las credenciales que los socios de Ciudadanos en Europa o el propio Manuel Valls en Barcelona vayan a reconocer con facilidad

Voz 1727 35:45 y hoy leemos en varios periódicos en fin algo algún detalle alguna pista de los planes de ciudadanos concretos

Voz 0127 35:52 de futuros pactos El Mundo asegura que Ciudadanos

Voz 1895 35:55 se abre a negociar con el PSOE en dos comunidades autónomas en Castilla y León en Aragón en Murcia sin embargo van a seguir la misma política que en Madrid que en principio es la de buscar una alianza de toda la derecha Vox incluido y razón lleva a portada que Ciudadanos se abre a pactar con tal de que Begoña Villacís sea alcaldesa de Madrid dicen que a cambio podrían apoyar gobiernos bien del PP o bien del PSOE en otras zonas de España ya en el editorial la razón acusa Rivera de subastar el voto de Ciudadanos le acusan de ser incapaz de explicar el criterio a seguir para apoyar al PSOE o al PP en según qué comunidades y ayuntamientos según La Razón el oportunismo estratégico que define a Ciudadanos es su peor enemigo

Voz 1727 36:34 Carmen del Riego cuenta hoy en La Vanguardia el alto voltaje que tuvo la comida de Pablo Casado con sus barones territoriales a cuenta de la moderación uno del nuevo PP

Voz 1895 36:44 si escuchamos todos que Casado negó que el partido se hubiera nada

Voz 0978 36:46 modelado en este último mes algo que sí sostenía

Voz 1895 36:49 y algunos de sus presidentes autonómicos como Feijóo como Moreno Bonilla cuando éstos vieron que en la rueda de prensa Casado decía que el PP seguía en el mismo sitio que siempre comenzó una calor debate en el que fijo le espetó a Casado que sino no entendía lo que había pasado es que no había entendido nada porque la derechización va de percepciones en la imagen que existía es la de que se habían derechista otro de los momentos más tensos esta comida fue cuando el líder del PP dijo que les había hecho más daño la foto de Andalucía con Vox que la foto de Colón a lo que el presidente de Andalucía Moreno Bonilla le respondió que a él nadie le ve como un facha peligroso en España

Voz 1727 37:22 y sobre Podemos y su lider Juan Rodríguez Teruel profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia analiza en El País el ocaso de Pablo Iglesias del que dice se atreven

Voz 1895 37:31 ha dado ya su ciclo político no ha logrado fibrilar una organización sostenible en el tiempo tampoco ha conseguido completar una verdadera coalición dirigente al frente de Podemos porque el propio predominio del híper líder lo obstruye expulsando de la cumbre aquellos que pretenden embridar lo concluye tajante el último servicio de Iglesias a Podemos debe ser encontrar a quién pueda hacerle desaparecer para que el proyecto permanezca

Voz 1727 37:54 paradójicamente la derrota de Carmena y Colau se ha fraguado en los distritos donde obtuvieron más votos en el año dos mil quince ahí es donde se ha producido una mayor caída en el voto según publica el Confidencial

Voz 1895 38:06 sí a Manuela Carmena le ha castigado el sur de Madrid en el distrito de la Latina que es el que dio Ahora Madrid uno de los porcentajes de voto más altos de las pasadas elecciones el XXXIII por ciento ahí es donde ha registrado una pérdida de dos con cuatro puntos la más alta aunque el panorama ha sido peor para Colau en Barcelona no ha conseguido mejorar su resultado en ninguno de los distritos de la ciudad y el mayor varapalo sola llevado en Nou Barris un distrito que le dio un treinta y tres por ciento del voto en dos mil quince y en el que ahora se ha desplomado once puntos

Voz 33 38:40 aquí sí

Voz 1727 38:53 hablamos ahora de la clase trabajadora sí pero de la que está quemada bien quemada en este momento en el que muchos de ustedes se dirigen a sus trabajos de la Organización Mundial de la Salud incluido el síndrome del trabajador quemado en su Clasificación Internacional de Enfermedades es una novedad muy importante que pueda ayudar a poner fin a décadas de debate entre los expertos sobre cómo definir el agotamiento laboral Jabois estas dentro de él

Voz 1389 39:21 el grupo I no lo estoy porque el trastorno

Voz 1727 39:26 de rías

Voz 1389 39:28 externo afecta sobre todo a trabajadores que tienen profesional profesiones relacionadas con la atención a las personas es poroso de aquí un ex Blur

Voz 1895 39:36 y de mente desde médicos entonces

Voz 1389 39:38 meras cuidadores no profesionales hasta funcionarios de prisiones dice Pedro Gil Monte catedrático de Psicología Social en la Universidad de Valencia por cierto experto en este trastorno a la prevista en el País es un proceso más que una patología se da en personas muy comprometidas con su trabajo que se implican es un proceso que suele tardar atención entre cinco y ocho años y sus síntomas son el desgaste emocional el deterioro cognitivo la indolencia y la de personalización

Voz 34 40:18 las ciento bien servida

Voz 1727 40:20 ese del trabajador agotado achicharrado quemados hablamos ahora de Vargas Llosa en México está en marcha la Bienal de Nobile Mario Vargas Llosa

Voz 2 40:29 que este año tiene

Voz 1727 40:32 cartel digamos bastante desigual sólo una mujer entre los cinco miembros de los jurados sólo una finalista entre cinco o candidatos sólo tres escritoras

Voz 1389 40:42 conferenciantes frente a trece a Londres esto también va de gente quemada después de de bastante tiempo y lanzado

Voz 0978 40:50 por ello un manifiesto que sea titulado contra el machismo

Voz 1389 40:53 lo literario tiene más de cien firmas entre escritoras y escritores que hay este párrafo clave que me vas a permitir reproducir aquí las instituciones literaria siguen organizando promoviendo espacios en los que la participación de mujeres aún es minoritaria o nula cuando se cuestiona sus responsables recurren a una visión mérito crítica falaz en lugar de compartí en de combatir desde dentro los privilegios masculinos y esta última frase Pepa creo que es fundamental desde fuera hay pocas luchas más cómodas que la del feminismo todos los parece de cajón todos los parece obvio desde dentro cuando hay que empezar a renunciar a cosas

Voz 2 41:28 el trabajo y el objetivo y la cambio enviándonos parece tan de cajón verdad cuando hay que renunciar al sitio

son las siete cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro Canarias

Voz 1727 44:12 el director de El Larguero Manu Carreño viene hoy con el sentir del vestuario del Barça ante la posible llegada del francés Griezmann Manu buenos días

Voz 0978 44:21 buenos días Pepa en el Barça si quieren a Griezmann en el Barça si necesitan a jugadores como Griezmann pero es verdad que hay un pequeño matiz entre lo que ocurrió el año pasado y lo que ha pasado este y es que la temporada anterior cuando preguntaban algunos de los pesos pesados entre ellos Messi que te parecía la llegada de Griezmann los mensajes siempre iban a favor de obra siempre eran favorables a la incorporación de una estrella como el francés pero la famosa versión del documental donde resolvió a última hora que se quedaba en el Atlético iba el Barça ha hecho que este año aunque en El Vestuario piense más o menos lo mismo de puertas afuera hay de cara a la galería el mensaje es bien distinto por eso el otro día cuando le preguntaron un año después a Leo Messi quiere parecería el fichaje de Griezmann dijo no comento nada claro que en el Barça quieren a buenos jugadores lo que no quieren es volver a hacer el ridículo defender a Griezmann y que le para hacer otro vídeo ese es el motivo por el que ahora nadie del Vestuario se moja públicamente sobre el francés hasta luego Pepa

Voz 1727 45:21 la luego Manu días de renovación en las plantillas y en el Atlético San pese va a Griezmann otro

Voz 1161 45:27 el primero de ellos confirmado ayer pero el Oporto su equipo de procedencia el central brasileño de treinta años Felipe Monteiro veinte millones de euros una comunicación realizada por la cotización del club embolsa en a Bolsa lusa falta en este caso por conocer las condiciones de duración del contrato que tendrá el jugador con los rojiblancos como adelantaba también anoche Manu Carreño en El Larguero el Atlético intentará la contratación del delantero uruguayo del Paris Anne Germaine Edinson Cavani al que intentaron fichar ya hace tres años se han puesto de acuerdo en condiciones económicas con el jugador y falta cerrarlo con el club parisino Cavani llegaría al Atlético no en el puesto de Griezmann sino en el de Diego Costa al que se pretende dar salida todavía no ha llegado ninguna oferta por el delantero hispano brasileño en el Barça con Valverde en la tesitura de si debe o no continuar anoche en El Larguero el ex director deportivo azulgrana Robert Fernández considera que debe imperar la lógica

Voz 21 46:10 yo creo que ha hecho un trabajo excelente pero que me ha tenido la pequeña fortuna que los dos claves esas la esa es la realidad

Voz 1161 46:17 en Segunda tras el Depor uno Mallorca cero de anoche sólo Albacete Granada aspiran ya a la plaza de ascenso directo a Primera en promoción están el propio Albacete Málaga Mallorca y Cádiz estos últimos empatados a puntos con el Depor detrás está el Oviedo conocidas todavía de meterse en promoción el domingo será la jornada cuarenta y uno Además ayer confirmaba la Federación los cuatro equipos que disputarán la nueva edición de la Supercopa de España serán Barça Valencia Atlético Madrid y Real Madrid en el mes de enero de dos mil veinte el ocho primera semifinal el nueve la segunda y el doce la final todavía la sede por determinar en Roland Garros clasificados ayer Nadal Carreño Carvalho Carla Suárez y bolso va hoy juegan Guillermo García López Feliciano López Roberto Bautista y Fernando Verdasco

Voz 1895 46:54 en Volkswagen tienen una oportunidad tan grande