Hoy por Hoy (28/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:06 qué tal muy buenos días después de unas elecciones se tardan unos días en bajar las aguas y que todo el mundo entienda su realidad la posición el lugar en el que les han dejado los ciudadanos y el domingo llovió tanto tanto que todavía tenemos el agua media pierna pero algunas cosas empiezan a estar claras podemos enterró en el intento del sorpasso al PSOE hace tres años sus posibilidades de consolidar un proyecto propio y Ciudadanos ha sacrificado en la misma pretensión el sorpasso al PP la posibilidad de reinar en el centro liberal los viejos partidos han aguantado el tirón con muchísimos arañazos pérdidas Garros pero los nuevos no se han ganado la confianza mayoritaria como instrumentos que garanticen progreso seguridad a los votantes al PSOE le ocurrió antes y hoy está mucho más fuerte que el PP pero que no se equivoquen los dos la fragmentación forma parte ya de la realidad o eso parece hay que pactar ahora todos Se necesitan a todos en muchas instituciones hay que pactar sí pero tendrán que justificar mucho mucho meter a la extrema derecha en los Gobiernos tendrán que justificar mucho mucho meter a los independentistas que hoy están por la gobernabilidad mañana por romper con todo y pasado mañana por la vuelta a la gobernabilidad

Voz 1727 01:50 es martes veintiocho de mayo La Ser avanza hasta ahora que la Fiscalía mantendrá el delito de rebelión en su acusación definitiva los nueve presos preventivos en el juicio del pluses Aimar

Voz 0027 02:00 la Fiscalía considera que ha quedado acreditada la existencia de una violencia que los líderes independentistas permitieron e instrumentalizar On según la Fiscalía para presionar y conseguir la independencia de Cataluña

Voz 1727 02:10 ibamos a analizar esta mañana en qué consiste el síndrome del trabajador quemado que no es sinónimo de estar cansado del trabajo del jefe un pico de estrés es algo más

Voz 2 02:21 prefiere aunque ya se crónico fundamentalmente en el entorno laboral yo estar como una batería verdad una una batería equiparar yo soy cargados de una nota de recargas que cuando practicaba diez de agosto

Voz 1727 02:35 es Estela Méndez de la Sociedad Española de Medicina de Familia comunitaria les contaremos el último drama de la subcontratación de la precariedad

Voz 0027 02:44 la empresa de reparto de comida globo asegura que el repartidor que murió atropellado este fin de semana en Barcelona no trabajaba para ellos a pesar de que llevaba la mochila de globo y repartía comida de globos sostiene la empresa que todo apunta que está utilizando la cuenta y el material de otro repartidor que sí estaba dado de alta

Voz 1727 02:59 una maniobra que utilizan personas sin permiso de trabajo para poder obtener algún ingreso su contratación de la precariedad la justicia archiva la causa a la revista el jueves por su chiste sobre la policía el uno de octubre

Voz 0027 03:12 con chiste sobre el final de las reservas de cocaína cuando los agentes llegaron a Cataluña un sindicato policial lo denunció una jueza lo iba a llevar a juicio pero la Audiencia de Barcelona zanja que es libertad de expresión

Voz 1727 03:22 en Brasil la Justicia acaba de determinar que el hombre que apuñaló Bolsonaro no es

Voz 0027 03:26 imputable porque sufre un trastorno mental no podrá ser condenado a Cannes

Voz 1727 03:30 y la revista Time coloca a Rosalía con altura

Voz 3 03:34 uu ruso sobre el Panamera pero era mi

Voz 0027 03:46 la Legión con altura entre las diez mejores canciones de lo que llevamos de año y de la catalana la revista americana destaca su capacidad camaleónica de mezclar flamenco y hip hop y dice que es el futuro de la música pop

Voz 3 03:57 cultura que yo hago dura como matado dotaba estuvo Iborra El Atlético de Madrid dice adiós

Voz 1727 04:05 ha fichado al sustituto de Godín San Pedro

Voz 1161 04:08 el central brasileño de treinta años Felipe Monteiro por veinte millones de euros según comunicó oficialmente ayer el Oporto comunicación que esa práctica habitual en los clubes portugueses que cotizan en la Bolsa lusa falta por conocer las condiciones de duración del contrato que tendrá el jugador con los rojiblancos y como adelantaba también anoche en El Larguero Manu Carreño intentarán además el fichaje del delantero uruguayo Edinson Cavani con el que ya han cerrado las condiciones económicas y de duración de su contrato falta hacerlo con el club parisino llegaría por Diego Costa

Voz 1727 06:52 antes de entrar en la crónica poselectoral ampliamos la noticia que avanza la sede esta mañana la Fiscalía va a mantener la acusación por rebelión en sus conclusiones finales del juicio del proceso después de escuchar a cuatrocientos testigos después de analizar las pruebas El Ministerio Público seguirá acusando rebelión a los procesados que están en prisión preventiva es una información de Alberto Pozas Alberto buenos días

Voz 0055 07:15 qué tal Pepa buenos días después de casi cincuenta sesiones de juicio la Fiscalía ha decidido como dices que se va a mantener en la posición que defiende desde la primera querella que en Cataluña hubo una rebelión en otoño de dos mil diecisiete y por tanto no van a rebajar ni modificar la acusación por ese delito que impulsan desde hace dos años en este proceso los fiscales creen que en Cataluña hubo una violencia unos disturbios permitidos instrumentalizados por el Gubern de Carles Puigdemont el Parlament de Cataluña y las organizaciones sociales todo además con dinero público en contra de las órdenes del Constitucional eso es lo que mantendrá en la fase final y definitiva del juicio está por ver eso sí si se mantienen no sólo el delito sino también los números la fiscalía acusa de rebelión a Carme Forcadell a los Jordi sea Jordi Sanchez Jordi Cuixart

Voz 1727 07:54 ya siete miembros del Govern condenas pide dentro

Voz 0055 07:57 dieciséis años de cárcel hasta los veinticinco

Voz 1727 07:59 que pide para ellos yunquera Alberto gracias hasta luego la foto de Macron y de Sánchez cenando amistosamente anoche en el Elíseo con el antiguo despacho de Sarkozy reconvertido ahora en comedor esta foto ha provocado nervios dentro y fuera de España Griselda Pastor buenos días o dame unos días Inma Carretero buenos días

Voz 0806 08:23 qué tal buenos días Óscar García cómo estás bueno

Voz 1727 08:26 días Pepa avión a nivel europeo Griselda porque mal Chrome aporta el mayor número de diputados el grupo liberal de la Eurocámara hay Sánchez aportará el mayor número de escaños al grupo socialdemócrata y la foto de anoche supone la puesta de largo de una alianza incipiente entre las dos familias políticas que pueden hacerse con el poder comunitario que ha manejado el PP europeo durante

Voz 0738 08:46 década y media exactamente si hay un cierto malestar entre los populares que no quieren ceder es evidente la presidencia de la Comisión Europea que dirigen sus primeras advertencias al presidente francés escuchamos al secretario general del PP

Voz 7 09:01 Macron no puede lucir muchos palmito en Francia desgraciadamente para todos Le Pen le ha superado en las elecciones europeas

Voz 0738 09:10 bueno López Istúriz en la Cadena Ser donde ha reivindicado la presidencia de la Comisión para el partido más votado el suyo y ha asegurado que socialistas y liberales tendrán forzosamente que entrar en una negociación a tres

Voz 1727 09:22 a la cena de anoche entre Macron y Sánchez también evidencia que Albert Rivera va a seguir sufriendo para explicar en Europa a sus socios liberales su falta de escrúpulos con Vox pero además de la exigencia ética está la cuestión pragmática el desplome de Podemos ha dejado al PSOE sin más aliados territoriales posibles que Ciudadanos en muchos territorios si los socialistas confían en que Ciudadanos que sólo va a ser relevante en las instituciones a rebufo de otros sea venga Inma a pactar con el PSOE comunidades alcaldías

Voz 0806 09:53 así es y por eso la presión es máxima en el PSOE defienden que allí donde han ganado suman claramente conciudadanos que es lo que pasa por ejemplo en Aragón Castilla y León Murcia también algunas capitales como las dos extremeñas bueno pues ahí el PSOE no entiende que incentivo puede tener Albert Rivera en estas plazas para mezclarse con Vox apeado del poder a la primera fuerza que es el peso de la pregunta que se hacen fuentes de La Moncloa Pepa es porque Sánchez y Macron puede entraba

Voz 0027 10:21 Har juntos en Europa no es posible hacer

Voz 0806 10:23 lo con Rivera en los gobiernos y ayuntamientos en España así que el secretario de Organización José Luis Ábalos ayer se dedicó a apretar

Voz 8 10:31 que no insufla aire a Vox en las instituciones es decir que no se convierta en la llave que dé acceso a la ultraderecha en los gobiernos locales o autonómicos españoles y españolas han pinchado en las urnas la burbuja de la extrema derecha en España no sería comprensible pues que un partido que se define liberal les procurará este

Voz 0806 10:53 pero de entrada el PSOE dice Pepa que van a pelear lo todo que no renuncian

Voz 1727 10:58 y como para resolver sus dilemas ciudadanos anoche Inés Arrimadas fue bastante tajante en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 2 11:06 Nuestra tendencia creo la situación actual pues va a ser más fácil llegar a acuerdos con el Partido Popular chicos que Partido Socialista Frances más complicado porque es un partido socialista que tiene temen que pactar con con Podemos y compartió nacionalistas

Voz 1727 11:20 así que la pregunta esta mañana es hay opciones reales de que ciudadanos apoye gobiernos socialistas en Aragón en Castilla y León en Murcia donde el PSOE ha ganado además en las dos últimas comunidades el PP lleva tres décadas controlando todos los resortes del poder el argumento que Ciudadanos utilizó para desalojar por ejemplo a los socialistas en Andalucía hay opciones reales Oscar

Voz 1645 11:43 bueno pues fuentes de Ciudadanos explican a la SER que de momento no hay nada decidido la idea es hablar con todos porque la negociación va a ser global dirigida desde Madrid en todos los casos evitan hablar de un intercambio de cromos pero lo cierto es que en la mesa estarán gobiernos autonómicos sí pero también alcaldías porque Ciudadanos es clave en una veintena de capitales de provincia en Castilla y León Francisco Igea que también está en la Ejecutiva nacional garantiza que en su comunidad habrá cambio abre a pactar con el PSOE a diferencia de su compañero de Madrid Ignacio Aguado que sí vetó a Gabilondo declaraciones a La Ventana de Castilla y León

Voz 9 12:15 bueno me parece que es un acuerdo de unas situaciones completamente diferentes a las que vivimos aquí aquí no hay ninguna representación del populismo

Voz 10 12:22 o en las cámaras

Voz 9 12:24 las situaciones completamente diferente tampoco vi pero

Voz 1645 12:27 más en hablar con el PSOE en Aragón Daniel Pérez en Radio Zaragoza ha dicho que está legitimado para pedir todo incluso se ve de presidente

Voz 7 12:34 pues vamos a hacer una vamos a vamos a hablar porque nosotros hemos dicho que he dicho y mantengo que no se trata de un con quién sino un para qué

Voz 1645 12:42 el Comité de pactos creado por la dirección de Ciudadanos tiene previsto reunirse ahora a primera hora de la mañana en la sede del partido en la primera reunión para comenzar a diseñar la estrategia

Voz 1727 12:50 hay sobre Madrid hay debate en ciudadano se contempla la idea de algún tipo de negociación cruzada para hacer por ejemplo alcaldesa Begoña Villacís apoyándose en los socialistas y evitar así a la extrema derecha

Voz 1645 13:02 pues también muy al contrario que en la Comunidad la ciudad de Madrid es otro de los territorios donde ciudadanos nunca ha puesto un veto claro al PSOE así de claro lo explicaba Begoña Villacís ya en el mes de marzo partidas

Voz 11 13:13 socialista se había comportado de la misma bandera española ha habido un golpe a la democracia y en Madrid la verdad es que no ha habido un golpe a la democracia yo creo que eso lo cambia absolutamente todo

Voz 9 13:22 el plan de ese mantiene de hecho lo primero que he hecho

Voz 1645 13:24 sí lo hizo ayer en este programa que invitar al socialista Pepu Hernández a que se sumara a su proyecto algo que ven bien en la dirección socialista pero sin la concurrencia del Partido Popular José Luis Ábalos

Voz 8 13:35 sí que aparece libre de hipotecas siempre es mejor entiendas

Voz 1645 13:38 el de Madrid será otro de los casos que estudie la dirección nacional aunque las cosas parecen más o menos clara la preferencia de ciudadanos va a ser gobernar con el PP sólo con el PP llevará a la capital del país un pacto a la andaluza donde Ciudadanos ni siquiera toque a Vox

Voz 1727 13:52 bueno pues adelantándose a cualquier movimiento como ese hipotético en el Ayuntamiento de Madrid el candidato a alcalde del Partido Popular José Luis Martínez Almeida enviaba anoche en el telediario de Televisión Española este mensaje

Voz 12 14:03 doy por hecho que ningún votante el centro derecha que reclama el cambio en la ciudad de Madrid entendería que no nos pusiéramos de acuerdo con Ciudadanos y convoca para precisamente materializar ese cambio

Voz 1727 14:13 el jefe de Martínez Almeida Pablo Casado crecido por esta posibilidad de gobernar Madrid se plantó ayer ante la cúpula del PP con los peores resultados de la historia reciente en unas autonómicas y municipales les dijo esto

Voz 1017 14:26 voy a liderar esta remontada voy a liderar este cambio de ciclo político voy a liderar está volver a empezar para no sólo hacer al Partido Popular un partido más popular más atractivo sino para volver a hacer al partido

Voz 1727 14:40 popular y quién no tiene asidero posible para agarrarse después de la derrota del domingo es Pablo Iglesias el viernes pasado pedía un Ministerio en el futuro gobierno de Pedro Sánchez

Voz 13 14:50 de los gobiernos de coalición los candidatos de los partidos que forman esos gobiernos están esto es sentido con

Voz 1727 14:57 no y ayer proponía negociar con una contribución modesta

Voz 1663 15:02 que ser conscientes de lo que pensamos tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición que pueda proteger la justicia social y los derechos sociales y en el que bueno podamos estar en la proporción modesta que nos corresponde

Voz 1727 15:15 pero si ya una parte del PSOE tenía pocas ganas de compartir el Consejo de Ministros con Iglesias el resultado del domingo Inma aleja mucho la posibilidad del gobierno de coalición

Voz 0806 15:25 ayer tras haber estudiado los resultados José Luis Ábalos subrayó la posición de Ferraz un Gobierno monocolor

Voz 8 15:32 gobierno de orientación socialista eso sí un gobierno abierto a independientes a progresistas pero en definitiva un gobierno socialista

Voz 0806 15:41 un gobierno socialista insistió el secretario de Organización en eso de incorporar a independientes progresistas hay fuentes de Ferraz que piensan que algunos de estos perfiles pueden ser negociados con Podemos pero la opinión mayoritaria que usamos a día de hoy entre los socialistas apunta a un gobierno en el que estarían ni Pablo Iglesias ni Irene Montero ni otros cargos morados hay que ser humildes y realistas recomendaba ayer Ábalos

Voz 1727 16:05 el Gobierno que no obstante se apoyó en ciento veintitrés escaños en el Congreso tampoco conviene que lo olviden Mariela Rubio buenos días qué tal buenos días volvemos a Podemos el hundimiento territorial de este domingo espectacular Se va a solventar sin un congreso según Vistalegre tres inmediato sin más dimisión que la de José García Molina en Castilla La Mancha

Voz 1450 16:23 bueno como ya hiciera tras las generales Iglesias postergada ayer el análisis en profundidad de los resultados electorales a una próxima reunión del Consejo Ciudadano Estatal que va a ser convocado en los próximos días ahí está previsto que García Molina presente su dimisión hay acudirán los líderes de un territorio morado devastado en el que pocos liderazgos alternativos quedan vivos de cara a un hipotético Vistalegre tres mi cargo está siempre a disposición de las bases si éstas lo solicitan decía Iglesias preguntado por si había valorado esa posibilidad pero creo que mi obligación ahora añadía es liderar las negociaciones para un gobierno de coalición Iglesias rebajaba el tono adaptándolo a los resultados del domingo pero seguía hablando de un Gobierno con presencia de Podemos reivindicando decía su enorme peso estratégico

Voz 0002 17:03 no estamos para nada contentos pero todo

Voz 1663 17:05 les digo que no nos rendimos y que somos conscientes del enorme peso estratégico que tiene nuestra formación política para contribuir a un bloque de gobernabilidad progresista en el estado en ayuntamientos y comunidades autónomas

Voz 1727 17:18 sobre Madrid el líder de Podemos decida no compartir los duros

Voz 1450 17:21 ataques de Monedero a Errejón de los últimos días pero aseguraba que si Unidas Podemos debe reflexionar sobre el papel que ha jugado la división de la izquierda

Voz 14 17:27 Errejón y Carmena también deberían hacerlo

son las ocho y diecisiete siete y diecisiete en Canarias

Voz 1727 18:51 el Rey emérito le ha comunicado al jefe del Estado al Rey Felipe VI que se retira definitivamente de la vida pública lo hará este domingo que es una fecha en la que coincide el quinto aniversario de su abdicación Jabois

Voz 0002 19:06 si la noticia de la retirada de alguien que querías retirado

Voz 1389 19:09 es como una noticiable en realidad es casi como si volviese no te retiras años después te retiras otra vez yo creo que la suma de tanta retirada puede significar tu regreso por lo menos a los titulares ya

Voz 0002 19:18 lo ha hecho pero en fin yo no quería decir esta chorrada mira

Voz 1389 19:20 creo que el comunicado del Rey emérito le tiene una dimensión que va más allá de de de de lo humorístico y se trata de de la desaparición a plazos de de Juan Carlos I no el desvanecimiento de una Figo mira que fue centrar en la Historia de España en las últimas décadas entonces el rostro que estaban todos los despachos en todos los colegios y en todos los billetes de repente como Greta Garbo no vuelve a agonizar dice ningún acto por lo tanto cualquier imagen que se tome del será en su vida privada signifique eso es lo que signifiquen un cargo por lo demás bien muy bien mantenido por las arcas públicas pero qué significado tan poético verdad que ese rostro que están cualquier parte incluso en las monedas que utilizamos de repente digan que ya no quiere exponerse más públicamente

a plazos como tú decías no primero la abdicación y ahora la retirada definitiva de la vida pública hasta mañana un beso un beso ocho ocho en Canarias

Voz 1275 20:18 el sol y buen tiempo trece grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía qué tal buenos días cuarenta y ocho horas después del veintiséis EM han comenzado ya los contactos informales entre PP y Vox para sacar adelante un gobierno en la Comunidad de Madrid avanzado en la SER la candidata de la ultraderecha Rocío Monasterio que asegura que es pronto para hablar de su entrada en un futuro Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso mientras que la candidata del PP no descarta ahora mismo en este inicio de negociaciones que la ultraderecha pueda estar dentro Ayuso en Hoy por hoy Monasterio en La Ventana

Voz 17 20:49 podríamos saber las negociaciones tengo que hablar primero con mi socio preferente que es Ciudadanos a ver que quieren ellos y hasta que yo no hable con Ciudadanos ir después hablé con Vox no puedo saber que tengo delante y a que me enfría

Voz 18 21:02 dos personas que forman la candidatura de Vox en la Comunidad de Madrid pues son muy útiles en o Gobierno pero eso hay que verlo con los partidos no podemos adelantar por medios de comunicación porque sería pues una forma incorrecta de proceder

Voz 1275 21:17 ciudadanos reúne hoy a su comité negociador con las puertas abiertas no hay instrucciones por ahora para vetar acuerdos ni con el PSOE ni con Vox anoche en Hora Veinticinco Inés Arrimadas dijo que su tendencia natural es llegar a acuerdos con el PP pero no quiso responder si prefiere a Díaz Ayuso o Ángel Gabilondo en la presidencia de la Comunidad de Madrid por si las moscas Rocío Monasterio ya advierte a la formación naranja de qué imagen de harían si finalmente acuerdan con los socialistas en Madrid

Voz 18 21:43 pasar de de hablar de Lemmy del socialismo a negociar con el socialismo a mí me parece bueno me parece una estafa a sus votantes

Voz 1275 21:52 el candidato del PSOE ganador de las elecciones Ángel Gabilondo quiere sentarse con todos y ha enviado ya una carta al resto de candidatos para comenzar a negociar en la capital el escenario para el futuro Ayuntamiento también está más Berto con Carmena de retirada más Madrid se abre ahora el debate interno de quién será el futuro portavoz en el PP reúnen hoy a su grupo municipal Almeida quiere ser alcalde para eso está dispuesto a negociar con Vox

Voz 19 22:16 yo creo que lo razonable es que los que más está en la oposición los que conocemos a fondo el Ayuntamiento podamos gestionar el Ayuntamiento si le digo la verdad no voy a cerrar la puerta ninguna posibilidad pero desde luego sería mi planteamiento inicial

Voz 1275 22:27 Almeida en la SER Begoña Villacís también aquí en la ser candidata ciudadanos invita al PSOE y a sus ocho concejales en Madrid asomarse a otras negociaciones para formar gobierno en la capital vamos que no vienen solo

Voz 1727 22:38 madre

Voz 20 22:39 yo dije que no que me gustaba de hechos de sangre para cortado y es decir el señor con Nani perfectamente podría apoyar otro gobierno que no fuese la señora Carmena

Voz 1275 22:49 la digestión se está haciendo más que pesada en la izquierda Pablo Iglesias líder de Podemos reparte culpas

Voz 1663 22:54 nosotros fuimos enormemente responsables al no presentar a nuestra formación política en el Ayuntamiento apea a pesar de que fuimos excluidos como partidos de una candidatura por desgracia ni sumando los votos de ambas candidaturas hubiéramos podido frenar a la derecha

Voz 1275 23:11 es más de seis veintiocho de mayo Madrid se prepara para la Champions titulares comer tenía Sarmiento las fuerzas de seguridad se reúnen esta mañana para coordinar el dispositivo de seguridad para el sábado ante la llegada de miles de hinchas ingleses hasta el miércoles los aficionados van a poder fotograma

Voz 1727 23:25 aliarse con la copa en el Centro de Turismo de la plaza de Mas

Voz 1275 24:07 el Atlético de Madrid ya tiene confirmado el sustituto de Godín Sampe buenos días

Voz 1161 24:11 el central brasileño de treinta años Felipe Monteiro veinte millones de euros según confirmaba ayer oficialmente el Oporto comunicación que es práctica habitual en los clubes portugueses que cotizan en la Bolsa lusa falta por conocer qué condiciones de duración de contrato tendrá el jugador con los rojiblancos como adelantaba anoche también en El Larguero Manu Carreño intentarán el fichaje del delantero uruguayo del París Anne Germaine Edinson Cavani con que ya han cerrado las condiciones económicas y duración de contrato falta cerrarlo con el club parisino llegaría el Atlético sus treinta y dos años no en el puesto de Griezmann sin

Voz 1275 24:39 con el de Diego Costa al que se pretende dar salida aunque todavía

Voz 1161 24:41 no han llegado ninguna oferta porque hispano brasileño de treinta y un años y además el belga pretendido por el Real Madrid Eden Hazard recibía ayer al padre el premio al mejor jugador de la Premier para la afición

Voz 1727 30:11 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixabank

Voz 0390 30:14 cocina este espacio

Voz 1727 30:19 con Lucía Méndez con Lola García con Joaquín Estefanía vamos a analizar en unos minutos la actualidad de este martes veintiocho de mayo actualidad que no pasa sólo por la política de los políticos por ejemplo valga más las protestas contra la empresa de reparto de comida globo por la muerte de un repartidor atropellado este fin de semana en Barcelona

Voz 0027 30:39 la empresa asegura que no estaba registrado como repartidor de la compañía se escuda en que el joven podía estar usando los datos y la cuenta de otro repartidor que si estuviera registrado en la base de datos la Organización Mundial de la Salud incluir el síndrome del trabajador quemado en la próxima lista de enfermedades asociadas al empleo una enfermedad que implica un agotamiento permanente una caída de la eficacia profesional derivado todo de una acumulación de estrés excesivo Laura Marcos

Voz 0542 31:07 la clave como en casi todo está en el tiempo que estamos sometidos a ese estrés laboral si se critica y no se sabe gestionar dice esta nueva clasificación Nos agotados baja el rendimiento y surgen sentimientos negativos hacia el trabajo Ivan Ivanov es el coordinador de salud en el trabajo

Voz 31 31:23 el trabajo de más de cincuenta y cinco horas por semana aumente el riesgo de payeses Airport apoplejía por treinta por ciento se desvía con las tecnologías modernas todo el trabajo se intensifica causan muchas a problemas de salud

Voz 0542 31:41 los sanitarios son uno de los colectivos más afectados la mitad de los médicos sufre este síndrome y casi siete de cada diez enfermeras la OMS

Voz 1727 31:49 cuerda lo evidente importa el cuanto no está

Voz 0542 31:51 Armas de ocho horas en el trabajo y el como no sobrecargar Se con las labores de otros y esto porque hoy el diez por ciento de las depresiones se originan en un entorno laboral estresante

Voz 0027 32:03 y una de las historias del día es la de un niño de Perú al que alguien grabó haciendo los deberes bajo una farola porque su familia no podía pagar el recibo de la luz el vídeo empezó a dar la vuelta al mundo a través de las redes hasta que llegó al móvil de un millonario de Bahrein Rafa Benítez millonario que decidió ayudar a Víctor a ese niño construyendo en una casa nueva remodelando su colegio y ayudando a su madre a encontrar un nuevo trabajo

Voz 0542 32:25 he hecho realidad mi sueño ponérmelo mi estudio agradezco el bastante

Voz 0027 32:38 no fue tarea fácil dar con el paradero de esta familia como ha contado un socio del millonario árabe

Voz 13 32:43 me lo mandó y me dijo por favor ayúdame a contactarlo investiga quiénes investiga dónde está fue muy complicado muy difícil buscamos en todas partes por la red

Voz 0027 32:54 Víctor podrá seguir estudiando dentro de casa esta vez con luz y convertirse en un futuro policía

Voz 0542 32:59 para para todas las para que ella no encaja más corrupción

Voz 1275 33:05 su país la nombrado además embajador de la

Voz 0027 33:08 Tura

Voz 0390 33:36 a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 33:40 buenos días Pepa buenos días a todos lo que se avecina se llama hacer política el mercadeo intercambio simultáneas en distintos tablet

Voz 9 33:48 los es la respuesta natural al resulta

Voz 0789 33:51 dado combinado de las elecciones del veintiocho de abril veintiséis de mayo lo que veremos en los próximos días es lo que la sociedad viene pidiendo cuando insiste a los partidos en que no se vistan sino que negocien que exploren vías de encuentro por eso me parece una buena noticia que veinticuatro horas después de las elecciones ciudadanos borre las líneas rojas y los vetos y abra el abanico de los posibles acuerdos alguien dirá que estilismo puede ser pero seamos positivos llamémosle realismo de hecho su rectificación se produce después de aceptar públicamente que su intento de sobrepasar del PP resultó fallido con esta novedad el PSOE podría negociar con los naranjas varias comunidades autónomas Aragón Castilla León Murcia E incluso Madrid aunque en esta última con posibilidades prácticamente nulas pues ciudadanos PP y Vox lo tiene casi cerrado se va habiendo claro el plan de Sánchez Gobierno monocolor sólo socialista con algunos independientes de la órbita de Podemos y apoyos en otras bandas el encuentro Sánchez marcó ayer en París para aproximar socialistas y liberales en Europa nos aporta un dato más y muy significativo

Voz 0002 34:56 geometría variable en lugar de línea

Voz 0789 34:59 ETA triángulo Excal Leno con los social en su lado de mayor longitud acción política compleja que necesitará dos cosas sobre todo

Voz 9 35:07 ejecutantes de primer nivel talento para explicarse ante la sociedad

Voz 9 37:49 ideas y enhorabuena

Voz 1727 37:51 muchas gracias muy amable les ha dado a los vigueses para haber conseguido el sesenta y ocho por ciento de los votos

Voz 0002 37:58 hacer un proyecto que comparte toda la ciudad yo yo entendía que la política local tenía que ser una movilización colectivos de una ciudad entorno a una mejora en proyecto de de cambio de ciudad en todos los ámbitos no mucho diálogo mucho presencia pública dialogada con la gente modelo de de acción directa con todos los ciudadanos si el modelo resultó porque un apoyo de esta envergadura que más se ve en la calle se percibía durante todos estos años seguramente es una forma de la de la nueva política requiere mucho esfuerzo pero tiene una inmensa gratificación de cambiar una ciudad casi casi un proceso socio revolucionario de de mejora que que que conduce esta situación ya es mío

Voz 1727 38:41 revolucionarios señor Caballero es usted un político populista

Voz 0002 38:46 políticos futbolistas son los que prometen cosas que no son posibles cumplirlas no de todo lo que digo que voy a hacer lo voy a hacer yo soy muy popular ten mucha relación con la gente mucho conocimiento con la ciudad en la ciudad y yo nos conocemos bien y lo que hay es un proceso de de empatía de empatía personal de empatía política de cambio de la ciudad lo que pasa es que los que pierde le llaman eso populismo yo llamo conectar con la gente y la forma hacer política de verdad

Voz 9 39:12 en este veinte de veintisiete concejales de manera que la oposición se queda con siete es bueno para una ciudad que el Gobierno hicieron lo decidieron los ciudadanos ya ya libremente el dudoso lo agradezco infinito agradezco infinito te preguntaba por los contrapesos de una gestión con una mayoría tan

Voz 1727 39:31 sólo estima como la que los ciudadanos le han dado usted

Voz 9 39:34 sí

Voz 0002 39:35 la democracia lo deciden los ciudadanos entonces aceptemos lo que deciden los ciudadanos están muy satisfechos con un proyecto muy descontentos con los que plantean otras alternativas deciden pues es la la lógica Hay la capacidad de conectar ida hacer política no yo creo que es que es muy bueno tener mayorías si están conseguidas limpia hay democráticamente y conducen algo muy importante

Voz 9 40:00 tanto en una ciudad que caminan juntos

Voz 0002 40:03 no no no yo creo que no había sucedido nunca en ninguna gran ciudad hay seguramente europea de sistemas proporcionales no hay creo que va en el buen camino lo prueba es que Vigo ya llevamos doce años yo arranqué con el veintinueve por ciento y nueve concejales y ahora tengo el sesenta y ocho por ciento y veinte concejales que

Voz 1727 40:25 eso por ciento de los votos es que es una mayoría absolutista nada que

Voz 0002 40:28 pero digan eh digo prácticamente el noventa por ciento de la ciudad aunque no me vote no vote acuerdos como el proyecto que estamos cambiando esto por ejemplo el Prieto Madrid Central me gusta mucho lo que Carmena hizo yo lo hice en casi mil calles en Vigo cambiamos prácticamente toda la ciudad da para vivir la peatonal con mucha capacidad de de dar calidad de vida una ciudad más limpia de España según las encuestas de la OCU todo esto va proporcionando un modelo muy transversal porque en la política local y mucho menos ideología y mucho más de satisfacción de necesidades sí de gestión diré

Voz 1727 41:07 de cómo está la ciudad de cómo está la ciudad el espacio de convivencia oiga Pedro Sánchez debe gobernar en solitario con Podemos

Voz 0002 41:14 mí yo yo creo que tiene que gobernar solo no la hoy a Iñaki Gabilondo comparto todo lo que dice yo creo que Pedro si me pidiera consejo no pues yo les diría que gobierne solo acuerdos parlamentarios pactos parlamentarios pacto usted es legislatura o cualquier otro modo de pacto parlamentario efectivamente un gobierno del Partido Socialista ampliado pues como lo que tienen ahora no quiero un gobierno PSOE con con gentes desde ámbitos políticos ampliando el espectro político el Partido Socialista llegando a acuerdos en en el Parlamento de forma continua y después en cada le sometía variable sin duda pactarlo con aquel sector aquel ámbito político que esté más cercano ese proyecto enseguida

Voz 1727 41:56 si me pidiera consejo ha dicho no me diga que pero

Voz 9 41:58 Sánchez no ha llamado a la que hay que ha conseguido el sesenta y ocho por ciento de los votos deja deja aquí estuvo muy como Akron haciendo lo que hizo porque yo creo que es muy importante que el Partido Socialista en Europa amplíe el espacio y el Gobierno de España el presidente del Gobierno y amplía el espacio Lance algunos mensajes también a España algunos que antes de elecciones seguramente es que matizaron demasiado su espectro político vamos que me ha llamado el momento digital me encuentro muy déjalo entre él y yo deje lo entre Lillo al éxito

Voz 1727 42:27 dentro un hueco a qué atribuye el desplome de Podemos y ahí en Galicia de los ayuntamientos del cambio de las mareas en los ayuntamientos

Voz 0002 42:35 bueno yo creo que en algunos sitios Podemos no entendió bien la política municipal seguramente por bisoñez esta política municipal yo escribía antes en mi opinión no es es la gestión de la ciudades mover una ciudad sí satisfacer demandas de los ciudadanos yo creo que muchos sitios podemos sin mareas hicieron planteamiento de política local muy ideologizada muy pendiente de las posiciones generales de la política mucha declaración política de ámbitos distintos internacionales si la política local que no está mal hacer eso no manifestarse cómo es cada uno pero la política local tiene que ser muchas veces está muy para todos no puede preguntaron ciudadano a quién votantes de de de dar respuesta a una demanda que haga lo tiene que hacer y eso que produce pues produce ampliar el espectro e incluir a mucha más gente en el proyecto ellos en vez de incluir excluyeron el resultado final fue que dividieron a la mitad su espacio político un grave error

Voz 1727 43:29 tengo aquí a Joaquín Estefanía deseando hablar con usted

Voz 0958 43:32 qué tal señor Caballero que quedaros aquí

Voz 0002 43:34 estabas enganchados hace mucho tiempo que no le veo

Voz 0958 43:37 mi pregunta justamente tiene que ver con eso que que ha sido qué fue de aquel político tímido e inseguro economista heterodoxo pues keynesiano que yo conocía hace algún tiempo y el que no has quiero reconozco cuando le

Voz 0002 43:52 hablando de sido sido no qué queda de aquel pueda de cuántico yo creo que la que que que las ciudades a la política también van afirmando posiciones no oí llevando las actuante si yo entro política muy joven y vas aprendiendo y yo aprendí también aprendía de sentirnos un poco no tiene que tener también espacios de expresión personal de cada uno hay un aspecto serio y contundente de la política expuesto me la relación con la gente que puede ser de infinitas Ford

Voz 1727 44:27 que aspira a continuar en la Federación de Municipios y Provincias

Voz 0002 44:32 sí me gustaría es una decisión que tiene que tomar el partido socialista el Partido Socialista ganó las elecciones municipales por pueblo clara clara y contundente mayoría por tanto nos tocará hacer hacer gobierno la fe y la presidencia de la fe y a mí me agradaría continuar llevamos cuatro años haciendo un trabajo conjunto todo el equipo que estamos allí pero bueno lo decidirá el partido sociales pues

Voz 1727 44:56 le llame Pedro Sánchez de vuelta de París que seguro que le llama se lo comenta

Voz 9 45:01 ya comentamos muchas cosas pero yo estoy en política

Voz 1727 45:06 Abel Caballero pues enhorabuena de nuevo suerte la tarea que tiene por delante muchísimas gracias muy amables buenos días

Voz 1727 47:17 son las ocho y cuarenta y siete ahora siete y cuarenta y siete en Canarias a partir de las nueve hablamos con Irene Montero habrá ocasión para analizar con todo detalle el resultado electoral pero no nos vamos a detener en estos minutos en dos detalles uno que me ha llamado la atención y es que en la cena de anoche de la cena de anoche había un apellido español además del de Sánchez además del de Pedro Sánchez el apellido de un señor que se llama come porque es hijo de españoles es el autor el chef de la cena Carmen Vela los días Guillaume goma haces fan

Voz 0390 47:54 así Francia

Voz 1727 47:57 cuál es su historia cuál es