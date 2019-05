Hoy por Hoy (28/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:22 la política española se traslada hoy a Bruselas Pedro Sánchez acude a la cumbre informal de líderes comunitarios antes se va a reunir con Angela Merkel después de cenar anoche con Macron Pablo Casado también viaja allí para el encuentro del PP Europeo eh

Voz 0027 00:37 Albert Rivera también estará en la capital comunitaria para reunirse con sus homólogos liberales a los es que puede tener que dar explicaciones por sus planes para pactar con la extrema derecha en plazas tan importantes como Madrid ayer Manuel Valls ya le advirtió a Ribera de que si termina pactando con Vox su relación de Valls con Ciudadanos quedará automáticamente rota se lo estamos contando en la SER esta mañana la Fiscalía mantendrá en sus conclusiones finales del juicio del proceso las acusaciones por rebelión fuentes del Ministerio Público consideran que ha quedado acreditada la existencia de una violencia que los líderes independentistas permitieron e instrumental izaron según la Fiscalía para presionar y conseguir la independencia de Cataluña la Audiencia de Barcelona ha archivado la causa contra la revista satírica El Jueves por un chiste sobre los policías desplegados en Cataluña durante el uno de octubre y el consumo de cocaína la Audiencia no ve delito que asegura que la viñeta está amparada por la libertad de expresión Andrea Villoria

Voz 0605 01:29 el auto dicta que la revista no quería incitar a la violencia sino hacer humor cuando publicó que el uno de octubre los agentes acabaron con las reservas de cocaína las magistradas corrigen a la juez de instrucción que quería sentar a los responsables de la publicación en el banquillo dicen que eso atentaría contra la libertad de expresión porque entonces todo chiste sería delictivo

Voz 0027 01:48 en Ceuta a una mujer está hospitalizada en estado muy grave tras empotrarse el coche en el que viajaba contra un muro iba en un doble fondo en el que iba oculta junto a otras seis personas que también resultaron heridas Radio Ceuta Miguel Ángel Mendoza la joven se encuentra en la UCI intubada con pronóstico muy grave o reservado le han tenido que amputar una de las

Voz 0958 02:05 las tiene rota la otra presenta fracturas costales

esta noche llega a España al Palau Sant Jordi de Barcelona la última sensación del pop coreano sea Black Kim Il a esta noche es la única parada de su gira mundial aquí en España quien quiera verla solo negras caería en el bolsillo porque se han agotado las entradas baratas sólo quedan a partir de los ciento cuarenta y cuatro b si dicen quienes saben este tipo de música que es la la sensación de momento

Voz 1727 03:25 Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenos días es curioso pero la con

Voz 8 04:36 en el capítulo de hoy que hoy empieza a todo Hoy por hoy

Voz 2 04:40 buenos días a todos paños calientes

Voz 5 04:43 los resultados electorales malos haremos una moderada satisfacción pero siempre queriendo mejorar esos resultados y Partido Popular ha tenido un mal resultados ha pegado un batacazo no

Voz 2 04:53 ahondar en ello duramente hemos sido la primera fuerza política con claridad claramente

Voz 3 05:00 es evidente que los resultados no son buenos

Voz 1727 07:15 son las nueve y siete minutos de la mañana las ocho y siete en Canarias mañana de martes en Hoy por hoy con Lucía Méndez con Joaquín Estefanía Icon Lola García con el resultado de la triple urna encima de la mesa resultados que dejan algunas mayorías absolutas de las que ya no no vemos eh nos habíamos olvidado de ellas en Vigo hemos hablado con el alcalde Abel Caballero pero también en Castilla La Mancha o en Extremadura pero en el resto de España el signo de los tiempos es la fragmentación la pluralidad en ayuntamientos y comunidades autónomas va a hacer falta pactar al pactar en todas las direcciones Lola García todos se necesitan todos necesitan de todos esto acaba con la política de bloques con los vetos bueno yo creo que debería empezar a acabar con ellos

Voz 9 07:59 política de bloques no la cosa es mantener una cierta coherencia en los pactos y otra es lo que hemos vivido en los últimos años no tanto en España en general entre derecha izquierda alineando ahí a Ciudadanos en la derecha o o en el caso de Cataluña con con el tema de la independencia creo que empezamos a vislumbrar algunos signos de que de que efectivamente eso se puede romper que Ciudadanos puede volver a ejercer de bisagra que era un poco sumó su idea inicial situarse en una posición me centro empieza a caer esa línea roja en algunas en algunas plazas en las que podría pactar con el PSOE empieza también bueno me podemos Podemos no existe pues esa intención de acercarse más a a a pesó Iñigo implicarse en la gobernabilidad en ejercer solamente de de partido protesta en Cataluña aunque también algunos himnos de que de que el independentismo quiere romper pues el bloque monolítico de pactar solamente entre independentistas intentar lanzar algunos cabos hacia los comunes pero creo que todavía es muy incipiente deberán pasar un tiempo todavía de hemos sufrido muchas campañas electorales seguidas que provocan que eso esa polarización pues todavía así

Voz 1727 09:24 sí caviar cueste ahora Lucía Méndez puede puede sin despeinarse Albert Rivera decir vale si vamos a negocio

Voz 9 09:30 el Gobierno de Aragón

Voz 1321 09:32 pues es interesante Pepa en la situación de Albert Rivera C's porque es verdad que no habiendo conseguido su objetivo claramente estando muy lejos habiendo quedado muy lejos de eso

Voz 0125 09:45 Ejecutivo político habiendo

Voz 1321 09:47 casado que yo creo que es lo fundamental relato que han hecho a propósito de en fin el retrato que han hecho a propósito de Pedro Sánchez y de su radicalismo el independentismo y todo lo demás sí que es verdad que que según vemos el mapa Ciudadanos es clave en muchísimas comunidades en muchísimos ayuntamientos por tanto Ciudadanos está tendrá que decidir en los próximos días qué quiere ser cuando sea mayor

Voz 10 10:17 y hay

Voz 1321 10:19 no no sé si esta decisión será la definitiva porque Ciudadanos ha ido cambiando no desde que nació conforme a las circunstancias

Voz 11 10:27 eh pero yo creo que

Voz 1321 10:29 principal problema que va a tener ciudadanos en los próximos días meses semanas sin la menor duda es que va a tener que sentarse con Vox siquiera negociar la alcaldía y la Comunidad de Madrid y que por tanto eso va a ser un paso decisivo Porque Vox se lo va a exigir porque si quieren gobernar tendrán que contar con el partido de extrema derecha que paradoja no

Voz 1727 10:53 en todo este viaje de Ciudadanos haya terminado en que su éxito

Voz 1321 10:58 soltado es ejercer de bisagra

Voz 1727 11:01 todo el viaje era dejar de ser bisagra Isère hegemónico la derecha su éxito es ser bisagra

Voz 0958 11:06 es muy paradójico decía cielo Laura que el cambios muy incipiente creyó creo que es insuficiente y acelerado al mismo tiempo porque solamente ha faltado han pasado veinticuatro horas para que caigan mitos como el de los cinturones sanitarios o el de con Rivera no en el otro en el otro en el otro territorio

Voz 1727 11:28 Partido Socialista y el Partido Socialista

Voz 0958 11:30 esta no es y que hoy se empieza a ver con cierta naturalidad que será una naturalidad que no era cierta edad absoluta en cuanto pasen unas cuantas horas más de la necesidad de romper esa política de bloques que era verdaderamente a absurda no que y que no existe y que llevaba digamos al estrangula dentro de la política en los en el sentido que decía Iñaki Gabilondo hace un rato no cuando Josu su comentario no bueno yo creo que estamos viviendo de todas formas conviene no olvidar que todo es todos estos en todos estos movimientos se iban a dar dentro de un momento un socialista no es muy surge muy interesante lo que ha pasado es decir si si repare cuanto hace de la moción de censura año

Voz 1727 12:15 era un año exactamente un año y de ahí empieza

Voz 0958 12:17 ahí empieza algo es decir que ahora se determinado en en los en los cuatro estatura donde sea sea votado en el Europeo NG en el general autonómico municipal eso es lo más importante no

Voz 1727 12:28 Irene Montero muy buenos días

Voz 1 12:32 hablamos con la

Voz 1727 12:33 los de Unidas Podemos en qué se traduce buen que se va a traducir la responsabilidad que asume la dirección de Podemos por la derrota por los malos resultados del domingo

Voz 12 12:42 bueno creo que tendremos que tener un Consejo Ciudadano para analizarlo todo con con más calma y contando con con todas las voces pero creo que fundamentalmente en dos cuestiones que es lo que nos ha dicho con contundencia la ciudadanía la primera que tenemos que redoblar los esfuerzos para mejorar nuestra implantación territorial para fortalecer la existencia de Podemos daña según va que somos decisivos para que haya un gobierno de coalición progresista en España que sea capaz de aplicar políticas que mejoren en lo concreto la vida de la gente los desahucios no amparado en estamos viendo cómo ha sido atropellado un trabajador de de globo y cómo están protestando por la precariedad laboral decenas de personas sufren por miles por millones en este país entonces eran necesidades sociales siguen existiendo aunque estos días costaba la atención mediática esté en en los partidos políticos y en las los resultados de las elecciones creo que nosotros somos determinantes para que haya un gobierno progresista que pueda hablar de empleo estable que pueda garantizar que se regula el precio de los alquileres que se baja la factura de la luz y para eso vamos a trabajar

Voz 1727 13:47 voy a hacer un repaso somero eh de de las pérdidas que han tenido ustedes en las elecciones de este domingo no las generales las del domingo en Aragón han pasado de catorce diputados a cinco Asturias de nueve a cuatro Baleares de diez a seis en Canarias de siete a cuatro en Cantabria de tres a cero en Castilla La Mancha de tres a cero en Castilla y León de diez a uno en Extremadura de seis a cuatro en Madrid de veintisiete a siete en Navarra de siete a dos en Murcia de seis a dos en La Rioja de cuatro a dos en total de ciento seis han perdido han perdido sesenta y nueve han pasado de ciento seis a XXXVII se Irene Montero en contemplará la descripción de este descalabro en otro partido político pediría la dimisión del responsable estatal de ese partido

Voz 12 14:32 bueno creo que nosotros hemos dicho con total claridad que nuestros resultados son malos no obstante también hace un mes hemos tenido unas elecciones generales en las que todo el mundo nos daba por muertos y el resultado de estas elecciones generales creo que también otorgándole una fuerza menor de la que a nosotros nos hubiese gustado nos ha dado la civilidad de ser determinante para que haya un gobierno de progreso que creo que es lo que está viviendo la mayoría en España que se acabaron los tiempos de los gobiernos lo cual no que se acabaron los tiempos también de pensar que en España la ultraderecha podía ser muy fuerte a nivel estatal que en España la gente quiere un gobierno progresista a partir de ahí creo que evidentemente sobretodo también la diferencia con sólo un mes de los resultados de las elecciones generales a las elecciones municipales y autor cómicas no tiene que hacer reflexionar y creo que sin paliativos nosotros estamos diciendo nuestros resultados son malos nuestras responsabilidades van a estar siempre además a disposición de los inscritos No somos un partido en el que solamente nos pongamos a disposición después de unas elecciones nuestras responsabilidades siempre están a disposición de lo que digan los inscritos pero creo que una formación política no se consolidan y se fragua sólo a base de éxitos también en los momentos difíciles hay que estar ahí hay que dar la cara y hay que demostrar que a uno cuando le nombran responsable y cuando el eligen líder o la eligen responsable de algo no sólo para que esté poniendo la cara en los momentos bonitos sino también para que asuman la responsabilidad de solucionar los problemas cuando vienen momentos difíciles nosotros estamos dispuestos para asumir esas tareas tanto la de la reconstrucción hoy fortalecimiento de de Podemos como la de gobernar y creo que esas dos tareas Morrás es están tanto de forma simultánea creo que el error sería pensar que ahora nosotros tenemos que seguir mirando no sólo a nosotros mismos tenemos tareas muy importantes al respecto de per reflexionar sobre por qué hemos tenido estos resultados claro que sí y hay que reconocerlo sin paliativos pero insisto también nosotros cuando iniciamos este camino somos una fuerza joven sabíamos que no era fácil no le pillamos porque fuese fácil lo iniciamos porque era necesario para acabar con muchos de los problemas y las injusticias sociales de este país y no nos vamos a rendir no estamos contentos con los resultados pero que nadie espere que que no rinda como siempre a disposición de lo que digan los inscritos pero nosotros estamos disponibles para asumir los retos que que España lo sagrado y que tienen que ver con hacer autocrítica con reconocer que hemos tenido unos malos resultados Icon reestructurar y reorganizar y fortalecer nuestro partido pero también con ser decisivos para que haya un gobierno progresista en España

Voz 1727 17:03 en ningún momento la noche del domingo se plantearon convocar un congreso una asamblea urgente y que los inscritos elija una nueva dirección

Voz 12 17:11 nosotros lo que tenemos que hacer es convocar un Consejo Ciudadano eso ya está claro que que va a tener que hacerse para analizar cuál es la situación es desde el máximo órgano de dirección y a partir de ahí creo insisto que la responsabilidad de la dirección estatal en los territorios pues hay diferentes situaciones para la responsabilidad de la dirección está tal es intentar trabajar para ese fortalecimiento del partido pero sobretodo pensar en España dejar de pensar que una formación política sólo tiene que mirarse a sí misma y pensar en la tarea que los españoles nos han dado y eso quiere decir que sin evitarlo critica sin evitar la claridad a la hora de reconocer que estamos en un momento difícil y que hay que afrontarlo nuestra principal tarea tiene que ser trabajar para que en España haya un gobierno progresista que es para lo que se hacen las elecciones para que haya gobiernos puedan cambiar y mejorar la vida de la gente nosotros somos conscientes y pudimos la situación en la que no se encontró vamos pero creemos que nuestra principal tarea también porque los resultados de las elecciones nos que nos llaman a ello nos lo piden es que haya un gobierno progresista en España y eso es lo que nos vamos a centrar y creo que es el deber de la dirección estatal asumir los resultados de las elecciones generales en los que mal

Voz 1727 18:24 hombre se presenta con las si en las generales perdieron casi la mitad de su apoyo también es comparado con esto claro no es tan espectacular pero perdieron casi la mitad otra cosa es que estratégicamente hayan quedado en buena posición pero van acumulando pérdidas tras pérdidas

Voz 12 18:39 si dijimos que no no eran unos resultados que nos gustaban hicimos que son resultados que nos deben hacer trabajar y redoblar los esfuerzos pero convendrán conmigo Pepa que cuando iniciamos esta campaña electoral todo el mundo nos daban por muertos independientemente del número de escaños que se os tú que se obtuvieran había muchísima gente sobre todo muchísima gente muy poderosa en este país que creía que seríamos un actor irrelevante políticamente que el ciclo de Unidas Podemos se había acabado y salimos de esas elecciones generales como resultado que nosotros reconozcamos que no era el que más nos hubiese gustado todos los partidos salimos para ganar ya con mayoría absoluta sí sí sí sí sí es posible pero nos daban la posibilidad y la necesidad nos van databan ser decisivos para que haya un gobierno de coalición progresista de España es lo que creo que ahora está en juego recordarás que hace poco estuve contigo en el estudio ya hablábamos de las presiones que seguramente habrá

Voz 1727 19:33 sí pero eso no es un problema que no es un problema hora depresiones señora Montero es que el Partido Socialista dice Le digo lo que dice el Partido Socialista la oído perfectamente no necesita aliados para mantener gobiernos en territorios y ayuntamientos y ustedes no están necesita otros aliados se pone en juego lo que se llama claro la dinámica de pactos en una democracia

Voz 12 19:51 Pepa nosotros estamos somos determinantes para desalojar a Coalición Canaria de Canarias y para que haya un gobierno diferente en Canarias en Baleares

Voz 0392 20:00 Navarra en La Rioja en la Comunidad vale

Voz 12 20:02 Tiana donde ya venimos de una experiencia de gobierno de coalición que hay también somos determinantes es decir yo entiendo que nosotros tengamos que reconocer y creo que lo hacemos llegados de forma mucho más clara que ninguna otra formación política cuando nuestros resultados son malos pero una cosa es que los resultados son malos sea manos y otra cosa es que muchas comunidades autónomas ya en muchos ayuntamientos seguimos siendo determinantes con una fuerza más modesta de la que nos gustaría pero determinante para que el Partido Socialista pueda gobernar iban para que haya gobiernos progresistas y sobretodo que en España somos determinantes para que haya un gobierno de progreso sabíamos de sobra que cuando pasasen a estas elecciones habría muchas presiones que ocurrió en dos mil quince y en dos mil dieciséis y el propio Pedro Sánchez lo reconoció que el señor Cebrián

Voz 1 20:46 de Xàtiva le le parece que es la misma situación

Voz 12 20:51 para que no gobernar sí porque al final resulta que los ciudadanos han dicho queremos un Partido Socialista fuerte pero si hubiesen querido que el Partido Socialista gobernase en solitario ya habrían dado posibilidad para tener mayoría absoluta sin embargo lo que han dicho los ciudadanos se queremos que el Partido Social

Voz 1 21:06 vamos a hacer una cosa una cosa pero vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa la despido seguimos hablando pero tengo que hacer una pausa en este momento exactamente

Voz 1727 21:14 en varias veintiuno ocho y veintiuno en Canarias

Voz 1 21:17 sí

Voz 13 21:25 con hoy por hoy a atrás

Voz 1727 27:14 Irene Montero mucha suerte muchas gracias

Voz 1 27:17 muchas gracias Pepa unos nueve y veintisiete ocho idéntico

Voz 1727 27:20 te en Canarias bueno no parece que vayan a convocar una consulta para que los inscritos se pronuncien sobre el desastre del domingo esto es lo que venimos diciendo no si tienen que asumir alguna responsabilidad no parece

Voz 0958 27:29 hombre yo yo tengo la sensación es escuchando Irene Montero y escuchando a

Voz 1 27:34 a pesar ayer

Voz 0958 27:36 que la autocrítica que están haciendo todavía es de trámite no yo creo que se han dado cuenta de lo que ha pasado ayer de lo que ya pasó hace unos diez pero de lo que ha pasado ayer lamentablemente para Podemos me da la sensación de que en estos momentos no hay grandes presiones sino indiferencia lamentablemente una indiferencia sobre lo que va a hacer podemos en estos momentos dada la ausencia de fuerza que tiene yo creo que ya he dicho varias veces lo que las lo clavó su ciudadanía no ha dicho lo que la ciudadanía les ha dicho es que podemos en estos momentos no es el garante de las políticas sociales en ninguno de los ámbitos ha habido elecciones eso es lo que ha dicho la lo que dice el resultado de las elecciones generales ni las europeas ni las autonómicas ni en las municipales entonces yo creo que con estos mimbres con los que tienen que hacer una autocrítica un poco más profunda en la que hizo ayer Pablo Iglesias que era la misma que había hecho varias veces en las últimas horas primera fase tú y las palabras de de de Irene Montero de ahí que me parecen fuera de fue la realidad

Voz 1727 28:43 así el comodín del año dos mil quince las presiones de los grupos mediáticos de Pisa en fin este comodín que sale cada vez que tienen que enfrentar una una realidad eh incómoda no mala desastrosa es que el resultado que tuvieron el domingo cuestiona absolutamente la dirección o no diríamos eso de cualquier otro partido Lucía bueno yo creo que incluso va más allá

Voz 1321 29:06 Pepa

Voz 1727 29:07 yo creo que el fracaso de Podemos

Voz 1321 29:09 desde la dirección de Podemos y de Pablo Iglesias que es por cierto el único que queda ya de los fundadores en la dirección de Podemos es un fracaso no es un fracaso electoral es un fracaso histórico es un fracaso histórico en el sentido de que ellos son digamos la representación política de lo que fue un movimiento que se llamó el quince M

Voz 10 29:31 qué te parece

Voz 1321 29:32 decía que iban a llegar o así lo en fin así lo manifestaban ellos para cambiar este país de arriba abajo o no ella me hizo irrupción lo cambió eh su irrupción cambió la dinámica las dinámicas políticas cambió las dinámicas políticas durante un momento probablemente afectó mucho a sistema político seguramente todos los partidos políticos han cambiado cosas debido a la irrupción de Podemos pero eso no era para lo que vinieron Pepa ellos no vendieron para eso ellos vinieron para otra cosa por tanto ese objetivo que ellos tenían ha fracasado ellos han tirado por la borda tiraron por la borda pues cuitas internas y todos sus errores el el el apoyo de más de cinco millones de votantes en las elecciones generales del dos mil quince perdieron un millón en las elecciones del dos mil dieciséis y ahora mismo Pepa es que podemos ya no es lo que era ni siquiera Pablo Iglesias es lo que era por tanto yo creo que haría bien en reconsiderar Llano este resultado concretamente de los números sino en reconsiderar el papel que ellos vinieron a cumplir y que no pueden cumplir porque la gente quería dice Irene motrices la gente no es que la gente es la que ha dado la espalda a este partido es la gente la que sobre todo porque es la primera vez que en las generales bueno y las andaluzas ya fue la primera vez que también fracasaron en las generales y las municipales es la primera vez que los votantes se han manifestado sobre el resultado de Vistalegre II Vistalegre II votaron los inscritos ganó Pablo Iglesias pero los votantes no se había manifestado todavía a propósito de su ha manifestado en la dirección en la que se han manifestado con la particularidad además de que el señor Errejón en la Comunidad de Madrid ha tenido muchos más votos que Podemos en la Comunidad de Madrid todo esto no todo esto no veo que esté

Voz 1727 31:37 en el debate en el debate ni en el análisis posterior Lola García

Voz 3 31:43 el problema

Voz 9 31:44 es que efectivamente se está haciendo un análisis muy superficial no porque lo que de Montero básicamente es que era muy difícil que todos estaban en su contra que ellos han reconocido que han bajado en en el resultado pero la crisis Podemos es muy profunda a nivel organizativo el tema de las confluencias se ha demostrado que bueno pues que no ha acabado de de ensamblar bien todo ese montaje después de de fracasó de proyecto no porque podemos surge en un contexto determinado crítico de la de la crisis en un momento pues eso el 15M surge aupado por ese contexto pero ahora hay contextos otro himno consigue podemos reinventarse y ofrecer una agenda nueva también es verdad que el PSOE sea arrebatado algunos de sus puntales no pero no consigue ofrecer una agenda Nóvoa pues como está ocurriendo a lo mejor en otro los países y hemos visto en estas europeas con Los Verdes en fin hay posibilidades de reinventarse de adecuarse al momento en el que estamos viviendo si a eso le añadimos además las peleas internas pues es evidente que que el el el panorama el panorama es como para hacer una red acción mucho más en profundidad de lo que hemos escuchado

Voz 1727 33:03 siendo como es que el PSOE no lo olvidemos tiene ciento veintitrés diputados que a veces parece tener la tentación de olvidar la fragilidad parlamentaria lo tiene es decir

Voz 20 33:12 no uno puede olvidarse un absoluto una copia un grave error hacerlo porque

Voz 1727 33:17 todavía los que todavía no ha sido investido presidente Pedro Sánchez es decir necesitan necesitan poco o mucho del apoyo de de Unidas Podemos salvo que logre un acuerdo con otro partido que sólo puede ser ciudadanos pero necesitan para ser investido presidente Pedro Sánchez de ese acuerdo lo formulen como lo formulen que eso es lo que está por definir a veces da la impresión de que el PSOE como ha ganado todo efectivamente tiene garantizado el Gobierno de España bueno todavía tiene que celebrarse la investidura nadie duda de que va a ser presidente Pedro Sánchez pero tiene que cultivar

Voz 1321 33:49 es que Pepa hay hay un aquí hay en estos análisis que se hacen de los partidos de sí mismos hay cosas que que que que que fallan por la base cuando Unidas Podemos dice que quiere formaron que son que son decisivos no como dice que son imprescindibles que son fundamentales para hacer un gobierno de progreso eso es completamente cierto tan cierto como que no Letta mayoría absoluta con el Partido Socialista claro es decir si completarán mayoría absoluta ya mismo estaríamos diciendo naturalmente que entrarán en el Gobierno o lo que fuere es que no la completan es justo ciento sesenta y cinco escaños todavía le quedan once escaños más es decir que es verdad que son es una suma digamos de debilidades es decir que la fortaleza en este caso está en el terreno del Partido Socialista claramente Unidas Podemos que puede hacer se a una negociación programática fue en la que bueno en fin allá unas unas ciertas medidas de de tinte social que el Partido Socialista pacte con Unidas Podemos pero no les llega tampoco para ser investido a Pedro Sánchez es decir ellos no son los que pueden completar la mayoría absoluta Oslo fueran otro gallo cantaría es decir cuando se habla de cuando ellos hablan somos los garantes de una mayoría de progreso bueno es que esa mayoría no es tal mayoría sea necesitan más cosas el Partido Socialista no acaba de encontrar revalida en las urnas porque acaban de celebrarse

Voz 1727 35:18 otras elecciones soy yo yo

Voz 0958 35:21 sí he creído todas estas semanas y todavía hoy y lo sigo creyendo con otros matices que es muy difícil que el PSOE puede hacer un Gobierno monocolor lo que ha dicho Abel Caballero y lo que está defendiendo ayer Avalos sale ahí es muy difícil con esa correlación de fuerzas es es decir va a necesitar apoyos yo creo que dentro del Gobierno qué alianzas de geometría variable por todo lo que tienen que hacer es decir que es que un nos tenemos que tener en que en que ahora entramos en un periodo de cuatro años en hacer muchas cosas y eso es lo fundamental todo lo demás es instrumental como lo van a hacer etcétera etcétera no bueno lo tienen tienen que en necesidad de un gobierno de coalición en mi opinión no tenían necesidad por necesidad no por preferencia no es no es porque prefieran a Ciudad a Podemos sobre ciudad sino porque tienen necesidad de conseguir eso sin embargo también creo que después de las elecciones del pasado domingo la fragilidad de de de Podemos para exigir esas esas esas circunstancias es muy es mucho es mucho menor pero vamos infinitamente menor precisamente porque por eso que creo yo

Voz 1727 36:35 Mayor la fragilidad mucho mayor fragilidad

Voz 0958 36:37 por eso creo yo que precisamente por eso que han dicho los ciudadanos reiteradamente en todas las urnas en las que han depositado porque creen que es decir que podemos a pesar de lo que ellos creen no son los garantes de las políticas sociales en este momento es decir si eso eso es por ahí es porque no tienen que empezar la autocrítica

Voz 1727 36:57 sí pero no parece que no hay manera de desatascar cuando preguntas bueno y esto en qué se traduce es verdad que es un momento delicado que tienen que negociar la fórmula que sea de apoyo al PSOE me imagino que quieren posponer cualquier decisión drástica a ese momento para hombre mientras tanto mientras tanto una pérdida como la que han tenido en fin merece una autocrítica más concreta menos menos genérica no pues vamos ahora el otro bloque vamos a las nueve y treinta y siete ocho y treinta y siete en Canarias hablar de de esa euforia sobrevenida en el Partido Popular por conservar Madrid

Voz 21 37:32 muy bien pues alguien tiene una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que no cabe dice oferta financiando hay un cincuenta comisión y apertura del depósito de quinientos cincuenta y cuatro euros entrado ocho entiendo cuarenta dicho con cincuenta euros timbre un cincuenta por ciento veinte coma veintisiete por ciento a final de doce mil ochocientos ochenta y siete con sesenta y siete euros conoció hasta el treinta de mayo de dos mil diecinueve informaciones parte cabe dice que sólo en mayo pude conseguir un llegó por doscientos veintinueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años horas

Voz 1727 42:29 son las nueve y cuarenta y tres minutos de la mañana ocho tres en Canarias y bajan turbulentas las aguas a la izquierda del PSOE a la derecha en el Partido Popular se vive lo que parece un espejismo porque otra vez cayendo mucho perdiendo mucho apoyo mucho voto bueno pues van a poder gobernar ganan en algunos sitios como en Andalucía y en el caso de Madrid se convierte en una pantalla que oculta casi todo lo demás lo primero y más importante que si se hacen finalmente con el Ayuntamiento de Madrid con la Comunidad será con el voto de la extrema derecha esto al PP le da un poco igual pero ciudadanos ahí se va a tener que retratar

Voz 3 43:04 bien y ayer no hubo manera de que

Voz 1727 43:07 Villacís Begoña Villacís con la que hablábamos de dijera que no fue no iban a pactar con ellos no descartan pactar con nadie y por la noche Inés Arrimadas igual con Ángels Barceló que no descartan pactar con nadie incluida la extrema derecha lo que les complica mucho explicarlo ante sus socios europeos pero en el PP en el Partido Popular donde se le crea menos problemas porque creen que son Suu creen que son primos hermanos que han salido ahí dentro pues parecía que todo estaba ya solventado que Pablo Casado los barones lo habían poco menos que absuelto por conservar el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid bueno a la entrada de la reunión de de todos ellos ayer por la mañana los barones decía bueno Nos ha ido bien el el veintiséis de mayo por el giro al centro

Voz 0027 43:48 sí

Voz 32 43:50 yo creo que recuperar el centro ha sido clave para que esto resultado haya sido no resultó mucho más positivo

Voz 33 43:55 que tenemos que seguir tirando hacia la centralidad hacia la moderación que tenemos que confiar en nuestro partido y que tenemos que tener flexibilidad capacidad pues debemos de seguir

Voz 5 44:05 ya

Voz 1727 44:09 lo demostró con Alfonso Alonso Núñez Feijóo bueno que el giro al centro lo explicaba todo sale el jefe rueda de prensa dice que de son

Voz 8 44:17 en relación al al Giro no no ha habido tal Iregua mayor el Partido Popular sigue donde estado siempre han dicho antes estatutariamente programática mente congresual mente

Voz 1727 44:28 está donde ha estado siempre estaban esperando los varones a Pablo Casado en un restaurante para almorzar Carmen del Riego

Voz 1 44:36 buenos días hola buenos días

Voz 1727 44:38 hemos decidido llamar a la periodista de La Vanguardia tertuliana de esta casa de Hora Veinticinco porque cuenta cuentas hoy lo que él esperaba cuando llegó al restaurante Pablo Casado los barones enfadadísimos

Voz 0392 44:51 enfadadísimos bueno en realidad fue la comida fue en la sede de osea que está estaban allí mismo esperando a que subiera

Voz 1727 44:59 bueno son unos cuantos

Voz 0392 45:02 por la negativa que les había hecho directamente ellos creen que gratuitas de hecho acompañado a ese giro al centro que enarbolaban a la entrada eh dejaban claro que el liderazgo de Casado que era intocable ahora sin embargo Casado no saben muy bien porqué pues como decía él perdón como decían ellos volvió a las andadas ahí hubo sobre todo por el expresidente de un Ordizia Feijóo de de Andalucía Juanma Moreno y la denuncia y vengo Mir que él plantar encallados

Voz 1727 45:38 y qué le dijeron que quedó deba cómodamente va porque los periodistas se esfuerzan ahora en tratar de obtener del Partido Popular del Partido Popular de Pablo Casado esta definición de extrema derecha que hizo de Vox no hace tanto después del descalabro en las generales Carmen ellos vuelven a considerarlo un partido con el que pactar negociar y conseguir las instituciones no

Voz 0392 46:00 sí pero en eso no hay ninguna ninguna

Voz 1727 46:04 fisuras Partido Popular ninguno

Voz 0392 46:07 vamos a ver Feijóo ayer se presumía de que Vox en Galicia ha quedado como un partido testimonial pero no hay ningún problema en ningún en el tema de pactar con Vox de hecho Juanma Moreno que pactó con Vox para poder ser presidente es uno de los que decían esto porque todos coincidían todos los que vamos a hacerlo si plantaron cara ya a Casado coinciden en que es más una percepción de una imagen que se da que la realidad esa percepción que será es de que ha habido una haber hecho dicha acción que ha habido un giro a la derecha que Lobo en las elecciones generales por parte de Casado no por morbo sino por el propio por el propio discurso de hecho hubo momentos me comparen me así lo cuenta una crónica que Casado le dijo Juanma Moreno que le sabía hecho más daño impacto que habían hecho en Andalucía para que para que gobernara Juanma Moreno que la foto de y Juanma Moreno soltó y les dijo que no había entendido nada hay que era una excusa que se fuera inventando otra porque no era verdad

Voz 1727 47:22 tengo aquí unos amigos tuyos en esta mesa colegas eh

Voz 18 47:26 también los Lucía

Voz 1727 47:29 Méndez Casado ha salvado su liderazgo con el resultado en Madrid malísimo pero que le va a permitir probablemente seguir gobernando pues no lo sé no sé qué opinarán Carmen de esto pero yo creo que en el Partido Popular Barber mucha tela que cortar en los próximos meses y años eh creo que carece por completo de sentido es euforia de la noche electoral por favor contando los votos de Vox y Ciudadanos

Voz 1321 47:51 como si fueran del PP también es decir

Voz 3 47:54 me me me me parece una sobreactuación completamente en Finca roza

Voz 1321 47:59 el ridículo habiendo perdido lo que ha perdido ayer Carmen recordaba en la crónica que escribió que el Partido Popular desde el año once ha perdido siete millones de votos siete millones de votos sea ya me contarás tú cómo se recuperan siete millones de votos yo es que creo que cuando hablan de centros

Voz 9 48:16 vivamente Carmen dice que los varones

Voz 1321 48:18 sostienen que es una cuestión de percepción yo creo que lo que tiene que tiene líder de Pablo Casado es un problema de comportamiento francamente lo digo de comportamiento personal de comportamiento político liderando el partido el no sabe qué partido libera lidera no conoce ese partido cree que que es decir cree que el Partido Popular es lo que lo lo lo lo que los que les rodean en Madrid es decir los varones lo que representan es el Partido Popular

Voz 1 48:47 todos los territorios porque eso es lo que Pablo Casado no tiene en cuenta como se ha demostrado en estas selecciones territoriales iba la fuerza de un partido que tiene implantación no Carmelo

Voz 0392 48:56 mira de de hecho una de las cosas que le vivir dio y eso que soy hijo no no citó a nadie una de las cosas que él advirtió Feijóo ha alcanzado es que las elecciones se ganan al día siguiente de las anteriores que la elección de los portavoces en el Congreso más sonado es un mensaje que se da que es clave eh no citó a nadie lo dijo nadie según me cuentan en la comida pero les había llegado a los varones que la intención de Pablo Casado era o ves nombrar a Cayetana Álvarez de Toledo para el Congreso y ha cosido para el Senado

Voz 1 49:35 sí sí por eso también flanqueado ya

Voz 1727 49:38 en algunos sitios se da como posibilidad que entregue la cabeza del secretario general os consta eso Carmen Lucía

Voz 0392 49:46 vamos a ver eso es lo que piden los barones yo después de lo de ayer absolutamente no o sí sí hizo un amago de retirarlos un poco a a haya Maroto para la sequía

Voz 1 50:00 ambas selecciones ayer poniéndole

Voz 0392 50:02 los en primera fila a negociar los acuerdos desde luego es decir y cuenta con una absolutamente todo me

Voz 1727 50:12 apoyo nos decía Joaquín Estefanía antes de empezar esta tertulia especialmente decía habría que darle a los a los políticos un manual de cómo quitarse de enmedio sin que se sientan a pelados personalmente no no es es cómo hacerlo cuando no tiene un fracaso electoral un fracaso tan estrepitoso como el que ha tenido también el Partido Popular

Voz 0958 50:33 sí yo creo que lo lo peor que podríamos hacer es nosotros fingir creernos las cosas que está diciendo no

Voz 1727 50:41 claro es decir primero porque no ha habido giró al

Voz 0958 50:43 no de ningún tipo de ningún tipo digan lo que digan los varones y en segundo lugar porque lo que se ha producido en las en el último mes en el partido en el Partido Popular es una de Baker una vez que han tenido un premio dentro de esa un premio por cierto es muy goloso o van a tener un premio muy goloso con lo que sucede en Madrid pero en digamos el estudio el el mapa la cartografía de lo que ha sucedido en el Partido Popular en las elecciones del mes de de abril las selecciones de de es una una absoluta debacle y así lo tienen que abordar claro como las expectativas estaban en si Ciudadanos decía el sorpasso no hacía el sorpasso pues estamos estamos en una pantalla equivocada estamos en una pantalla equivocaba pero en en la crisis que ellos también tendrán que hacer como Podemos como el Partido Socialista y como a todo el mundo de lo que ha sucedido en el último mes hay que partir de estos dos elementos uno ha habido una derechización del partido del discurso del Partido Popular porque yo creo que está es que forma parte de la idiosincrasia propia de Pablo de Pablo Casado segundo los resultados son