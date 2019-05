Hoy por Hoy (28/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0125 00:07 y ampliamos ya la noticia que acabamos de conocer y de ofrecerles la policía ha iniciado una operación contra el amaño de partidos de fútbol operación en la que están involucrados varios ex futbolistas de Primera y Segunda División informa Ana Terradillos adelante si una operación que está abierta Se prevén una docena de detenciones de Gómez dos son futbolistas deprime de Segunda División ir a todos se les detiene por intentar presuntamente a tener beneficios en apuestas deportivas los detenidos hasta ahora que podemos confirmar el ex jugador del Real Madrid Raúl Bravo y también Borja Fernández del Real Valladolid un periodista por lo que veo muy habitual según nos contaba ahora mismo nuestro compañero Pacojo todavía en activo también han sido detenidos el presidente de la Sociedad Deportiva de Huesca hay también el jefe de los servicios médicos que podía ser uno de los hilos conductores de esta presunta trama criminal a todos los detenidos Pepa se les imputa pertenencia a organización criminal

Voz 1727 01:00 corrupción entre particulares yp blanqueo de capitales operación abierta ahora mismo Irene Montero descarta en la SER que Pablo Iglesias tenga que dimitir por los resultados de Podemos del domingo pasado y remite a los que lograron en las elecciones generales Antonio Martín buenos días

Voz 0325 01:16 buenos días Pepa la portavoz de Podemos reconoce que la formación tiene que reflexionar por unos resultados que admite que son malos pero insiste también en que su partido tiene aún capacidad de influir en la formación del nuevo Gobierno central por el apoyo que recibieron en las elecciones de abril Montero en Hoy por hoy

Voz 3 01:30 obviamente nosotros sabemos que nuestra fuerza es más modesta y a partir de ahí creo que lo que ha dicho la gente con contundencia es que quiere un gobierno progresista en España creo que es lo que corresponde ahora es que nosotros con discreción sabiendo que a haber muchísimas presiones para que es el gobierno de coalición no se produzca podamos trabajar desde la modestia eran los resultados que tenemos pero también su contundencia desde el hecho de que son determinantes para que pueda haber un gobierno de progreso pues podamos trabajar para que eso se ve por encima de España

Voz 0325 01:59 hoy les estamos contando en la SER que la Fiscalía va a mantener en sus conclusiones finales del juicio del proceso independentista las acusaciones de rebelión contra los procesados acabamos de preguntarle por este asunto a David Bombay presidente del PDK que ha estado en La Ser en Cataluña y quién cree que pruebas suficientes para pensar que no cometieron ese delito

Voz 4 02:16 que una persona una mala noticia como persona que todavía cree en la justicia quiero pensar que la sentencia no está escrita pero ya les digo que cada vez se parece más lo contrario que todo está escrito y que la condena será injusta injusto

eso vamos que España entra desde hoy en lo que se conoce como deuda ecológicas decir agota todos los recursos naturales capaces de generar sus ecosistemas en todo el año según un informe de WWF España entran en esa situación antes que el año pasado según ese mismo informe al ritmo de consumo que tenemos cualquiera de nosotros en España Se necesitarían casi dos planetas y medio para satisfacer nuestra demanda de recursos

Voz 1434 03:05 los los contactos informales para formar gobierno lo avanzado en la SER la candidata de la ultraderecha Rocío Monasterio que a la vez admite que quieren entrar en el Ejecutivo sobre ciudadanos el no veto ahora al Partido Socialista asegura la candidata de Vox que sería una traición a sus votantes si finalmente apoyan un gobierno de Ángel Gabilondo

Voz 5 03:30 lo es tenemos claro es que nosotros somos determinantes en este en este Gobierno Piquer doce escaños en Madrid te tienen que hacer valer se tienen que respeto

Voz 6 03:39 a ustedes de Vox temen que Ciudadanos termine pactando con el PSOE a pesar de todo lo que ha mantenido durante los últimos meses

Voz 5 03:46 bueno yo ciudadanos nunca se muy bien si mira de izquierda a la derecha porque nos pasa a todos ahora me parece bien actitudes cordones sanitarios que me parece una actitud antidemocrática

Voz 6 03:59 mientras ahora con el PSOE lo consideraría una tradición

Voz 5 04:02 bueno yo creo que sería una traición a sus votantes

Voz 1434 04:04 casi tres de cada diez niños y jóvenes madrileña Schubert sufre sobrepeso todavía más el treinta y cinco por ciento de los que tienen entre siete y dieciséis años padece obesidad abdominal la más grave porque está relacionada directamente con enfermedades cardiovasculares

Voz 0125 04:19 a Guti lo según un estudio divulgado por la Complutense

Voz 1275 04:21 se ha hecho en varios centros escolares de la Comunidad en los últimos dos cursos con una muestra de casi dos mil niños de entre siete y dieciséis años además de la alta tasa de obesidad los resultados reflejan un sedentarismo preocupante del veinticinco por ciento y un alto consumo de productos procesados de bajo valor nutricional en el desayuno a media mañana en la merienda el grupo de niñas

Voz 7 04:40 el día dieciséis presenta mayor obesidad

Voz 1275 04:42 sobrepeso que los más pequeños y hay más chicas que chicos con este

tenemos dieciséis grados en el centro de la capital hoy máximas un poquito más bajas cayera alrededor de los veinticinco grados las temperaturas van a aumentar a partir del jueves

Voz 1995 05:54 de sonidos está en peligro de extinción niños niños juegan en el parque por término medio pasan sólo cuatro horas a la semana jugando en el exterior y cuando digo Exterior hablo del mundo donde llueve y hay cosas con la que pasarlo bien en sólo diez años han reducido un ahora el juego en el parque tan es así que en Inglaterra a los niños en muchos colegios en el comedor les dan ya un suplemento de vitamina D que es la vitamina que produce de manera natural nuestro organismo cuando nos da el salto a los niños no les dará aire Illano llevan rodillas Pizzi si algún mineral me está escuchando soy un polla vieja esa es la forma en la que no es bonito pero es así como los millennials nos llaman a nosotros los mayores que le vamos a hacer claro que yo veo a la clase política de este país también me entran ganas de llamarles lo mismo los niños quedan en el ni te bailan en el tic Talk se entretienen con Netflix manejan cualquier teléfono tablet un ordenador mejor que el comandante de la NASA pero necesitan vitamina D porque no les da el sol la rodilla Heras ya no son necesarias en el parque y quizá no estén del todo obsoletas quizá tengan una segunda oportunidad en estos tiempos acuerdos políticos se lo damos ya Gonzo joven y también Toxo cronista que junto a Nacho Carretero seguro que lo recuerdan allá donde esté nos ayudan a interpretar algunos aspectos de la actualidad lanzó muy buenos días qué tal buenos días están a los niños no les da el sol

Voz 0180 07:23 es una realidad pero es que en las ciudades cada vez hay menos sitios donde donde puedan jugar los niños que esos descampados que había en antaño donde antes no había nada había sitios para jugar cuando se levanta

Voz 1995 07:36 yo tengo que corregir porque creo que término correcto

Voz 0180 07:38 campando descampado bueno sí depende de quién Madrid creo que es descampado consultaba un experto antes descampado descampado corre estos días son me por por las redes sociales que me hizo mucha gracia porque tiene mucho de realidad que son cartel que pone prohibido jugar a la pelota y alguien pintó debajo pues entonces nosotros jugamos y es que el juego las calles Llegó el momento que era molesto e como dice Wyoming en aquella época

Voz 7 08:03 los niños no eran deseados sino inevitables pues lo que queremos ahora los niños lejos hoy no tienen que estar cerca protegidos ya no son los que no estén en la calle es que el poco tiempo que están están siempre vigilados por los padres de un niño en la calle vigilado por un padre no puede ser un niño al cien por cien

Voz 1995 08:19 desde bueno la actualidad nos lleva a tener que preguntarte por ese asunto de varios detenidos varios futbolistas detenidos por amaño de partidos en Primera y en Segunda División sólo acabamos de de contar quién podía imaginar quién podía imaginar con el poco dinero que se mueve en el fondo como el del fuego la va a jugar lleno de gente honesta y con unos valores fundamentales quién podía imaginar luego con el escaso éxito de las apuestas deportivas que apenas tienen implementación verdad sí no o no tienen prisa

Voz 7 08:50 de debe presencia en la sociedad

Voz 0180 08:52 eh por lo que se ve pues tampoco mueve mucho mucho dinero a mí lo que más me

Voz 7 08:57 prende de estas noticias cuando salen es que haya dentro o sea que estén implicados futbolista

Voz 0557 09:02 a me puedo entender Gaya haya en ellos implicarse es difícil amañar un partido hacerse nada una pero es que sólo los en teoría son los

Voz 7 09:09 menos interesados en que en que el el fútbol pase por lo que pasa cuando oí noticias como estas luego claro ves los nombres no voy a entrar a valorar sus carreras deportivas pero dices bueno igual sí que necesitan una forma con la que ganárselo

Voz 0776 09:22 mira podemos mantener el nivel de vida que venía

Voz 7 09:24 otro futbolista hace eso está tirando piedras contra su propio tejado está acabando con el deporte que le ha permitido ser lo que es vivir lo que ha vivido incluso pues oye el nombre en el caso de algunos nombres de por aquí poco dinero no es que hayan ganado pero

Voz 1995 09:38 no es por justificar a nadie futbolistas y mucho menos la presunción de inocencia vamos a respetarla pero coincidiría la idea de futbolistas al final de su vida útil como futbolista al que en un momento final dice bueno pues vamos a redondear un poco la la carrera llevándonos a es la pérdida yo entiendo supongo es la pérdida de la vocación

Voz 7 09:57 tanto en el que tu trabajo deja de ser tu vocación es la forma en la que te gana

Voz 1995 10:00 las adicciones sólo ingresadas se vale bueno son las diez y diez minutos una hora menos en Canarias en unos instantes vamos a reivindicar el conocimiento entre a reivindicar a las personas que se empeñan a diario en transmitirlo es que hablamos mucho de la independencia de la libertad de la necesidad de ser libres y lo hacemos sin a veces darnos cuenta de que nada nos hace más dueño de nuestras vidas que el propio hecho de saber en unos minutos charlamos sobre Icon

Voz 11 10:29 casos van una de las personas más sabias que existen en nuestro país y no estoy exagerando sentir vamos a hablar con el filósofo están ese estudio Emilio Lledó y con Cipriano Xàtiva que es profesor también filósofo y alumno de Emilio Lledó

Voz 1995 10:44 serán unos segundos

Voz 1995 14:27 no importa si juegas

Voz 10 14:28 treinta y cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es

Voz 2 14:33 que cuando compran el cupón diario en la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen ya ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas caballo no importa porque lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario ya Paca de la ONCE que a ti qué te importa

Voz 1995 14:52 sin embargo por fin estas en este estudio muy buenos días y que contento

Voz 1667 14:58 yo vengo porque además sobre todos los amantes del fútbol estáis de enhorabuena esta semana Madrid está vibrando al mismo ritmo porque la final de la UEFA Champions League se juega en casa y Master Card patrocinador oficial del evento quiere darnos la oportunidad de conseguir unas entradas para la final estará diciendo como pues sólo tienes que encontrar el código QR de la campaña que se pueden encontrar en el aeropuerto marquesinas kioscos capturar para participar con pie comienza algo Price les

Voz 0125 15:26 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 15:30 cantando Páramo dice Price Lex traigáis les muy poco Isabel Preysler decir quince minutos una hora menos en Canarias si los modelos ha salido en emular conductas para tratar de ese mejores estamos convencidos de que el conocimiento es la herramienta que más nos hace prosperar es bueno acercarnos a las personas que más y mejor saben transmitirlo

Voz 27 15:58 describisteis en el PSOE del el conocimiento

Voz 0776 16:01 ocupa el lugar que merece

Voz 7 16:03 creo que empieza a buscar el lugar en el que tiene que estar sí que durante un tiempo ha perdido creo que la llegada del nuevo siglo

Voz 28 16:09 lo dejó todo es como muy alucinados

Voz 7 16:11 las nuevas tecnologías pero de repente cómo durante años el conocimiento estado como un poco marginado o no valorado pues lo como siempre lo outsider empieza a revertir y a buscar también su hueco y creo que estamos en un momento en el que viendo a donde no sea ya pero la tontería por decirlo de algún lado el interés por la apariencia y no la profundidad pues ahí como una parte de la sociedad que yo veo últimamente en el que si se empieza a valorar incluso desde la juventud el conocimiento ser diferente el aportar puntos de vista que te aparten del Real

Voz 1995 16:45 pues precisamente por eso esta mañana queremos reivindicar el conocimiento y el ejercicio de su transmisión a los demás porque no vale solamente con saber sino tratar de que los demás sepa por eso hemos unido a Emilio Lledó una de las mayores referencias del pensamiento contemporáneo en nuestro país

Voz 0557 17:00 tenemos

Voz 1995 17:01 en en Europa filósofo profesor universitario en Alemania España miembro de la Real Academia de la Lengua autor de muchos libros unos como Elogio de la inferir de la infelicidad o la filosofía hoy y lo vamos a juntar con uno de los muchos alumnos que tituló la posibilidad de prender del Cipriano Xàtiva que es filósofo profesor y autor de libros como palabras en el tiempo que es el libro sobre el pensamiento de Emilio Lledó Astor enseguida se lo explicamos mire muy buenos días muy buenos días gracias no sé cómo va a ser la entrevista pero gracias de entrar

Voz 0557 17:33 esa es una siempre es sorprendente interesante cómo vaya a ser las cosas

Voz 2 17:38 decirlas las PD Mario pero ya Gonzo me ha dado

Voz 0557 17:41 inspiración que ha dicho que la apariencia el bien a los pero hay un filósofo de esos de la cultura que tendríamos que que estudiar para hacernos pensar que decía que la sociedad el individuo obviamente en el compacto universo de los hacia tiene que buscar el bien pero bien no se da sin limpio para sino que se da como apariencia fenómeno dice Aristóteles exactamente el fenómeno al Azón osea al bien que te parece pero claro la apariencia se forman en la cabeza las apariencias está condicionada por por la ideología valga la expresión un poco exagerada con la que miras el bien con la que miras tú bien un problema importante y por eso yo insisto tantas veces que tiene que ser un problema que se plantea que esas soluciones desde pequeño desde niño en la educación esa cultura

Voz 1995 18:48 eso salir a jugar al parque por supuesto

Voz 0557 18:51 tener parques donde jugar a eso no

Voz 1995 18:54 sí voy a saluda también hace no que ya que ha hecho el gesto de venir al estudios llano claro tenemos alumnos y profesores de decía Wyoming que en España se critica por la espalda que es como hay que hacerlo bien es decir es por la espalda podía usted criticar de frente le siguen Emilio Lledó por una vez por saltar los Vox por lo habitual es difícil criticarle algo le diría que le estaba esperando hace tiempo sobre esta bueno eso es ese ese esa es lo que voy a ese libro es todavía

Voz 0557 19:34 los decían señor yo

Voz 1995 19:38 siempre bueno pro entre anécdota apócrifa pero con tanto un poeta van de Onetti que preguntaban qué podemos hacer con los jóvenes poetas Onetti contestaba disuadirle yo le voy a preguntar lo mismo en este caso por los filósofos qué podemos hacer con los con los jóvenes con las nuevas generaciones de filósofos

Voz 0557 19:57 bueno pues podemos hacer así de pronto algo que he pensado muchas veces podemos educar a educar quiere decir plantearles un universo de libertad y hacerles reflexionar sobre el lenguaje que empiezan a conocer el lenguaje que usan porque yo creo que también volviendo a los clásicos que una de las grandes definiciones de la cultura universal sigue siendo el que el ser humano es un animal que ha USA que tiene esa cosa extrañan la boca que se llama lengua que articula sonidos pero ese hablar es lo que crea sociedad lo que crea cultura lo que crea esperanza lo que crea posibilidad porque no estamos en un mundo de realidades solos estamos en un mundo de posibilidades es un concepto fundamental en la educación pero para eso tienes que educar en libertad en no meter a los alumnos a los a los niños desde las escuela en en en globos

Voz 0125 21:07 los grumos

Voz 0557 21:09 lógico casi siempre penosos porque el el pensamiento río como el viejo filósofo Heráclito decía que fluye el afluencia del pensamiento es el pasar por encima por escurrirse por encima de esos glóbulos extraños de esos grumos repugnantes muchas veces ideológicos que ciertas formas de cultura unos metros eso en liberar eso eso es la la la posibilidad de educación

Voz 1995 21:40 que volver hablaba usted en segundo sobre el bien hacer el bien bueno es de personas inteligentes sin

Voz 0557 21:47 duda sin duda el el viernes es es el la esperanza de la posibilidad yo creo que hay a mí me sorprende usted

Voz 1995 21:57 no me da tiempo a coger todos los titulares

Voz 0557 22:00 por el es la esperanza de la posible

Voz 1995 22:03 está usted dejando sin sin

Voz 0557 22:05 no no pero es verdad es que es así bienes toda cultura progresa cuando hay un cierto idealismo de debía el bien es lo que lo que organiza los intereses diversos de la sociedad por eso también un filósofo clásico es curioso que pueda uno leer a quiénes supuestamente escribieron hace veinticuatro veinticinco siglo pero un filósofo clásico bueno e ese llamar se llamaba Aristóteles dijo que la política la más arquitectónica utiliza esa palabra griega de la ciencia porque la comprende

Voz 1995 22:45 sí

Voz 0557 22:45 entonces pero para eso el político no vamos a entrar en ese territorio porque es muy escabroso pero muy importante el político tiene que ser decente pero la indecencia corrompe la política pero además corrompe la propia mente la propia inteligencia lo tú ya no puedes pensar si estás corrompido o mejor a me me gusta más decir el verbo o el participio en este caso Córdoba hoy el que está no corrupto sino corro oído y acaba rompiéndose así mismo la destrucción la corrupción acaba corro yéndose ante eso además es psicológicamente incluso está demostrado el que fabrica mentiras continuamente acabe siendo una mentira Él por sí mismo

Voz 7 23:35 queda mucho trabajos e corrupto mentiroso e porque tienes que estar todo el rato ya pensando en cómo mantener algo que has generado y que es falso pues yo digo muchas veces que la generosidad el ser bueno es la panacea de los vagos alguien que no quiera pegar palo al agua si es bueno y generoso lo tiene hecho primero no tiene que inventarse nunca nada para demostrar quien es segundo le va a revertir tanto en la generosidad hacia los demás que le han quitado muchos trabajos muchas de las cosas que tendría que hacerse la van a hacer por agradecimiento por pretender que esta persona siga teniendo ese estado de felicidad que le permite ser bueno con los demás

Voz 1995 24:11 me gusta mucho esa frase que acaba de pronunciar Emilio Lledó el político tiene que ser decente solamente voy a añadir decente izquierda o de derecha que ahora se está hablando mucho de dónde nos situamos en ese arco ideológico Emilio sí puede y está más aquí uno de los alumnos que había hecho libro hablaremos tirano en algún momento el libro que has escrito tomará el protagonismo pero sí pueden

Voz 0557 24:37 sí se pueden señor reflexionar osea a no aceptar ciertas ciertos mensajes que me llegan porte con coincida no coordinen con lo que nosotros pensamos no el pensamiento es siempre una función lo decía hace un minuto de libertad de pensamiento tiene que estar esperando que pensar cómo pensar siempre teniendo un cierto horizonte de horizonte de posibilidad en donde pueda realizarse eso que tú consideras un bien no tanto para ti sino para la sociedad que te circunda y a la que tú de alguna forma mejor de Chop totalmente perteneces porque por eso yo distingo siempre eh entre la lengua materna y la lengua matriz porque la lengua nacemos en una lengua eso es una casualidad yo nací en España por casualidad yo no elegí ser español hablar español como lengua máter no es una casualidad nadie puede estar orgulloso de esas casualidades pero lo que de lo que yo soy soy responsable es de la lengua que hecho de mi lengua matriz de la idea que tengo a base de reflexionar de pensar moverme en una cierta libertad de lo que he hecho con mi manera de estar en el mundo que es en el fondo una manera de ser de ser en el mundo no sólo estamos en el mundo que esos casual sino que somos en el mundo y eso ya no es Kosovo eso ya no es casual eso es El Mundo que hemos construido con uno ciertos horizontes no por eso decía antes el corrupto el corro y ello está corrompido ya asimismo y por mucha corrupción calla pero yo ya he contado sobre lo otro a Cavaco rompiéndose el Jackson su mente está corrompida como los metales esos que ya no vale

Voz 1995 26:43 en estos tiempos Emilio confunde la filosofía con el marketing pero no voy a criticarlo sobre todo porque nosotros vamos a tener que hacer una pausa publicitaria de manera que yo le pido no una balsa filosófica no

Voz 0557 26:57 podría confundirse les no lo es

Voz 1995 26:59 así que yo le pidió que elabore una lista y así lo dejamos el aire suspenso y luego cuando volvemos ya lo lo explica le pido tres cosas una lista de tres cosas que le preocupa a usted a Emilio Lledó el gran pensador español en el número tres de las cosas que le preocupan en una sola palabra cosas que le preocupen en una sola palabra en en la tercera posición de las cosas que le preocupen usted que situaría

Voz 0557 27:34 en el número uno la libertad que es posibilidad nos movemos en un mundo de posibilidades no sólo de hechos

Voz 1995 27:43 esas tres palabras aparecen en el libro en el libro Palabras en el tiempo que acabas de adquirir estas son las palabras que ha investigado en tres palabras que enseguida vamos a Coles que vamos a debatir en unos segundos con Cipriano sobre libro Palabras en el tiempo abecedario filosófico de Emiliano yo me quedo con las teleseries cultura educación hacemos una pausa filosófica

Voz 0125 28:07 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 35 33:05 cadena SER Hoy por hoy

Voz 0125 33:08 Toni Garrido

Voz 1995 33:11 charlando de Daganzo con con Emilio que decía Emilio yo he venido aquí a hablar de su libro bueno seguimos grande con los filósofos Emilio Lledó y ICIT piano Xàtiva con tres palabras e enseguida vamos a ellas dice el clásico dice la filosofía que elegir una palabra es elegir un mundo ya hace unos meses tiempo Cipriano tú le tratar de acotar en un libro el pensamiento de su maestro tendrían Hoyo Se trata de una especie de abecedario que lleva por título palabras en el tiempo en el que aparecen les explican algunos de los términos clave si la filosofía de Lledó

Voz 36 33:46 les vamos

Voz 1995 33:49 las tres palabras con las de la lista de preocupaciones hemos hecho acertaba sin saber porque no estábamos Cochabambas no no había que no habíamos hablaba antes Emilio le preocupa la educación como resumiría es esa palabra en Toulouse

Voz 0776 34:04 tú cómo se resume bueno yo creo que las tres palabras que ha citado Emilio coinciden además con algo que ha dicho antes que es la importancia a la posibilidad de hacer libertades posibilidad de hecho así aparece en uno de sus fragmentos divertidas posibilidad porque es no es otra cosa fundamentalmente que posibilidad y más libertad más posibilidades no luego la elección de esa posibilidad implica conocimiento ampara hay hay entre la educación la educación abre la posibilidad de la las perlas educadas personas es educarlos en posibilidades para que puedan elegirse a sí mismos puedan alcanzaron su lugar y distanciarse del rebaño como decididas antes eh luego cultura también es posibilidad el ser humano es un animal culto en el sentido de que es capaz de abrir posibilidades en la naturaleza que posiblemente no estén por así decir los inscritas en su ADN sino que es capaz de abrir el mundo del mundo de convertir abertura por todas las palabras que la cultura y la política de lo que

Voz 1995 34:59 la también Emilio parece que están enfrentadas ofrece que están en pueblos distintos

Voz 0776 35:03 socialmente es lo que parece si revisamos algo programas electorales si aparece la cultura es para atacarla de otros humana no sé yo es que creo que la palabra cultura es muy difícil de definir entonces muchas veces cuando alguien hablan de cultura no se están refiriendo a la verdad pero

Voz 1995 35:16 yo sinceramente creo que

Voz 0776 35:19 lo primero que de lo que hablan yo no sé si la cultura estas separada la política creo que que inevitablemente está dentro de la política y la mala política también es cultura es decir no sé la cultura abarca demasiadas cosas yo en el que en sentido que creo que Emilio le la la sincera en su libro es el sentido de que aquello que nos hace más libres aquella aquel conocimiento aquellas cosas posibilidades que no se abre nuestro mundo y abren el mundo de los demás quién en la pata de la polis a través de la política pero entonces no tiene que ver incompatibilidad lo que sea incompatible antes a quitar la corrupción y la posibilidad la cultura como bien ha dicho es decir una persona que tiene la mente cerrada obviamente no es libre ni hace libres a los demás no entonces los malos políticos quizás son incultos en este sentido no encuentra la libertad

Voz 1995 36:10 que es la la lista de las preocupaciones de mil el número uno

Voz 0776 36:14 sí porque bueno en cierto modo el mismo lo he dicho que libertades posibilidad es la posibilidad de hecho en el libro mi sentido de mi libro no es conceptos en los que se define lo que dice sobre la libertad a la cultura sino precisamente la posibilidades que lo que dice mire yo dan todo lo que escribe sustento abren a sus lectores sí yo lo que he intentado en este libro no es un recorrido final es el principio ese para mí cada uno de sus de las de los fragmentos elegidos es un principio de diálogo de conversación de una mismo con uno mismo del lector consigo mismo de uno mismo con otro establecer un día alguna clase establecer una clase en un café es decir para mí ese punto de partida cada uno de los textos de Emilio Lledó Parker la la grandeza eso pensamiento de este pensamiento es que abre a al pensamiento porque esto no tiene fin no tiene límites nunca sacado de pensar nadie tiene la exclusiva de la verdad el pensamiento de preceptos siempre es río diría que fluye entonces en estos textos no ha intentado apresar el pensamiento de yo son eso no es posible sin la apresar las posibilidades que eso que se abre por eso creo que la posibilidad que la autorizado desde el principio

Voz 1995 37:22 vinculadas a la libertad cultura y educación es el posiblemente el centro de de mi libro hay por lo menos es lo que yo intente pienso que vamos a añadir ese diccionario a ese abecedario esas palabras de alguna más esta vez vamos a es felicidad y la voz de alguien qué hace muy pocos días nos dejaba la vida sala regado tanto los científicos en el puesto a estudiar la felicidad la felicidad se puede estudiar la felicidad puede cuantificar esta críticamente los españoles somos más felices que los suecos cosas lo parece notable de cierta pero difícilmente criticable todos los días eh esto los comentarios

Voz 0557 38:10 se pueden medir yo creo que no además felicidad volviendo a perdonar que insista es que yo soy filólogo clásico

Voz 9 38:19 no puedo leer griego

Voz 2 38:24 la Kim perros

Voz 0557 38:25 que todo Griego ha sido para mí una yo quise estudiar Filología Clásica porque quería ver las palabras e en donde la filosofía se iba a presentar una de ellas era eu Gdaim ponía felicidad felicidad se dice cómo a ver pronunciar en griego eu da imponía está compuesta de dos palabras un prefijo bien bien ponía Diamond era un dios sencillo un personaje misterioso que luego sea traducido malamente en demonio no que viene de ahí demonio viene de tango Udai Munilla era algo que les debió de chocar a los griegos por pensando por qué esos tienen tanto dinero tanto poder por qué tienen tan buen Gdaim un tan buen demonio también duende Cillo porque ellos no porque tienen tantos viene la felicidad se con fundió muchas veces contener porque era era asegurarse el futuro tener muchas ánforas dónde meter el agua pues serás asegurarse la sed del futuro por qué no había tuberías cuando surge la palabra Félix

Voz 7 39:49 pues entonces Emilio no hemos cambiado tanto porque no siguen vendiendo sobre todo la publicidad y el marketing que la felicidad se alcanza

Voz 0776 39:58 a través de las posesiones tener

Voz 0557 40:00 exacto las venden productos

Voz 7 40:03 como como como forma de conseguir emociones

Voz 0557 40:05 exacto exacto eso en mi opinión bueno tengo derecho a decir lo que pienso es una corrupción es el el confundir el ser el confundir la cultura el confundir el bien o la justicia o la verdad contener el convertir a una sociedad lo veo en muchos momentos por mil cosas en una sociedad consumidora acaba

Voz 7 40:33 sí consumiendo al consumir que es paradójico que incluso en la antigua Grecia esa palabra aguda armonía surge como felicidad pero es la percepción envidiosa de unos sobre las posesiones de otros y eso ha dado lugar al concepto o por lo menos a la palabra felicidad es muy paradójico pero hoy en día también incluso parecer no para ser el imagen que uno puede tener en los medios en las redes no en las redes Gene insta Grammy esto es tanto ya como lo más importante no es si yo estoy bien si la gente piensa que es un camino bastante complicado encontrar felicidad de que limpio

Voz 0557 41:12 explicadísimo no porque efectivamente es estamos en un mundo de apariencias y más sobre todo a mí lo que me sorprende mucho hoy vosotros que estáis aquí en los medios que son fundamentales para comunicar pues que que estemos siempre pendientes de la las informaciones de los medios por esto la responsabilidad yo creo que hoy la responsabilidad de los medios y no tengo más remedio que decirlo porque lo pienso profundamente es la educación están las escuelas universidades pero un porcentaje grandísimo está en los medios de comunicación los medios entonces el problema está bien igual que quién quién domina la felicidad para ser libre en ella quién media atiza los medios porque a lo mejor estamos mediatizados mire usted hay medios que vendan libertad y quedó en libertad yo creo en Dios que nos angustia una libertad usted cree que la escuela se debería enseñar

Voz 7 42:14 a consumir medios de comunicación que en algún momento de la enseñanza obligatoria a los jóvenes habría que enseñarles de codificar ciertos tipos de mensajes o ciertos tipos de intereses detrás de cómo reciben la información

Voz 0557 42:27 sin la menor duda eso sería el el estructurar la coherencia de las informaciones quiero decir lo que sustenta una información el medio que lo transmite tal vez los intereses que pudiera haber en qué allá informaciones sobre las casa insiste ya ya cosas corrimientos valga la expresión de los que ya nadie habla

Voz 1995 42:52 pero sobre eso podíamos estar hablando no ya una vida

Voz 2 42:54 esto lo hemos de Otero hablando sobre

Voz 0557 42:58 eso todo en la vida sería ya estimulante

Voz 2 43:01 pues bien miro estaría bien los virus deberíamos

Voz 1995 43:06 algo tan sencillo como incluir a los propietarios del medio ante la informativo de Goya

Voz 37 43:13 genial no doy ideas

Voz 1995 43:17 comentario

Voz 0557 43:20 no no me parece genial pero no es eso además puede ser hay gente realmente gente que que que que que cree en esas ideas porque estamos somos naturaleza somos física naturaleza ceses esa palabra tan espléndido también de lo griego pero somos sobre todo cultura

Voz 1995 43:40 y una cultura crean una cuestión muy breve Cipriano emitió no corre el riesgo yo doy estuve en casa amigo de esos edificios antiguos de Madrid de mil ochocientos tenía los escalones y están desgasta pero muy desgastados mucho muchísimo Itu pensaba igual es la gente que habrá entrado y salido las historias las vidas de los padres y los hijos los escolares ya casi no servían ya como como escalones no funcionaban no puede pasar igual con las palabras que de tanto pisotear las pasar por encima de ellas ya empiezan a no servir para lo que para lo que se creará

Voz 0776 44:14 sin duda yo creo que es el riesgo del lenguaje es que que su uso sea mal uso y que sobre todo que que el cuando se utilizan las palabras como estereotipos como frases hechas como palabras que el significaba por supuesto el significado personalmente creo que que lo que lo que importa en la lectura pero hay gente que no reavive el sentido de las palabras acuerdos de grandes escritores son los que te hacen una palabra que tú das por supuesto su significado sea habrá cómo no

Voz 0557 44:42 como que no te inquiete significado que que te permita

Voz 0776 44:46 la otra manera que Eli viva el lenguaje

Voz 0557 44:49 viva las palabras viva por eso yo como no he tenido esta la idea de este libro que a mí me parece estupendo aunque yo sea el objeto por el trabajo que que Cipriano he hecho yo me he descubierto muy claro me he visto en distintos momentos

Voz 2 45:07 dos de los textos que la sacado por distintos conceptos pues leerlo descaro Illes dije el otro día un poco en broma quiero que me presentes a ese señor que han bajado

Voz 1995 45:21 sí que es simpático tal Emilio Emilio Lledó filósofo como han podido comprobar una de las personas más lúcidas que de nuestro país muchas gracias por habernos acompañado esta mañana Cipriano en Xàtiva filósofo profesor y autor de libro somos palabras en el tiempo un libro maravilloso filosófico de niño palabras quinto gitano muchísimas gracias Emilio placer pues lleva alrededor las otras

Voz 38 45:53 más eh eh eh no

Voz 2 46:06 no

Voz 0125 46:09 Toni Garrido Cadena SER

Voz 1995 49:43 se lo estamos contando desde esta mañana operación abierta el auto

Voz 44 49:46 pues la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta

Voz 1995 49:49 con varias detenciones de presuntos miembros de una organización

Voz 44 49:52 criminal dedicada al amaño de partidos de Primera

Voz 1995 49:54 la segunda división para obtener beneficios en apuestas deportivas detenciones que se siguen produciendo Ana Terradillos buenos días de no

Voz 0125 50:02 qué tal Toni si buenos días y detenciones porque la operación todavía está abierta nos consta según fuentes de Interior que va a haber hasta once detenidos en Madrid en Málaga Valladolid y Huesca de momento las detenciones que tenemos son las de cinco personas entre ellas hay dos importantes está el ex jugador del Real Madrid Raúl Bravo también Borja Fernández del Real Valladolid también está detenido el presidente de la Sociedad Deportiva de Huesca y el jefe de los servicios médicos podrían ser además gente digamos muy importante de esto en la cúspide de esta presunta trama criminal a los que se les detiene por un amaño de apuestas amaños deportivos para obtener beneficios económicos podemos aportar hasta ahora un dato importante que es el origen de esta investigación según fuentes cercanas a la UDEF que es quién está llevando este caso el partido que originó la denuncia de la Liga fue el Huesca Nástic en la temporada dos mil diecisiete dos mil dieciocho que se disputó en mayo del año dos mil dieciocho un partido sospechoso la liga lo denunció y a partir de ahí nos cuentan a la SER la Policía Judicial se puso a investigar con lo cual es es el origen de la investigación ese partido Huesca Nástic de la temporada dos mil diecisiete dos mil dieciocho que ya en su día levantó muchas sospechas y que como digo fue el detonante para que la Liga denunciase y la Policía Judicial empezase a trabajar hasta la operación que se está desarrollando a esta hora a todos los detenidos se les imputa pertenencia a organización criminal corrupción entre particulares también blanqueo de capitales

Voz 1995 51:27 Pacojó buenos días hola buenos días datado del contexto cuéntanos la situación de que el Huesca Nástic

Voz 0699 51:33 ese fue un partido que se jugó como decía Ana en mayo de dos mil dieciocho mayo del año pasado con el Huesca ya ascendido matemáticamente a la primera división y el Nástic un punto por encima del descenso es decir que lo normal es que el equipo grande gane al que estaba peor aquí ocurrió justo lo contrario el equipo que estaba peor ganó al equipo grande novia sospecha

Voz 0776 51:52 en cuanto la alineación porque hemos estado revisando

Voz 0699 51:54 alineación del Huesca era más o menos la alineación titular sí que hay un dato sospechoso y es que el Nàstic tan sólo tiene una ocasión a puerta y en esa ocasión marcó gol el Nástic de hecho en su momento las casas de apuestas ya detectaron algo raro en la mayoría de las casas de apuestas e invalidó la posibilidad de de apostar ese partido quiero decir que desde el principio ese partido estaba bajo el foco y como comentaba Ana fue el departamento de corrupción de la Liga es decir todo surge a través de la Liga de Fútbol Profesional con una denuncia la que inicia todo esto toda esa investigación queda como consecuencia estas detenciones que se están produciendo a lo largo de la mañana

Voz 1995 52:27 y Pacojó eh Se habla esta hora de Raúl Bravo del Real Madrid muy conocido internacional como cabecilla de esta organización sabemos oficialmente a qué se dedicaba en la actualidad hay porque esa acusación

Voz 0699 52:38 pues no lo que sí sabemos es que es un jugador que sí que ha sido alguien en el contexto del del fútbol español así lo catorce veces internacional con la selección ha desarrollado el tramo final de su carrera en Grecia e empezó en el Real Madrid en donde estuvo dos temporadas en la Primera División a otro de los nombres que se han citado que también es muy importante que es Borja Fernández que este año era el capitán del Valladolid al que será hecho un homenaje hace muy poco tiempo en su retirada del fútbol es un jugador que ha pasado por muchísimos clubes de Primera División el Valladolid también la cantera del Real Madrid el Getafe son dos jugadores de cierto peso en el contexto nacional

Voz 1995 53:16 sin ser estrellas estamos hablando de un capitán de

Voz 0699 53:19 The Wall de primera división de un ex internacional y luego está todo el caso del Huesca el presidente del Huesca Agustín las Aussa que es el que está implicado como los no decía el jefe de los servicios médicos de ese club también es decir que primero en el que el partido que se investiga a Huesca segundo el presidente del Huesca y el jefe de los servicios médicos del Huesca están involucrados tercero hay varios jugadores como Raúl Bravo que también ha podido tener cierta conexión con el Huesca es decir todo pasaría en principio por el club para

Voz 1995 53:47 pues fíjate que que sea el jefe de los servicios médicos del club implicado plegado abre la en uno de los implicados relevante abre la imaginación

Voz 0557 53:57 porque siempre estaría implicado en esta trama