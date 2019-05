Hoy por Hoy (28/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 3 00:10 buenos días Toni ampliamos lo que vamos sabiendo de esa operados

Voz 4 00:13 en marcha contra los amaños de partidos en Primera y Segunda división en la que hay varios detenidos entre ellos el ex jugador del Real Madrid Raúl Bravo y el presidente del Huesca el detonante de las sospechas fue un partido de hace dos temporadas entre el Huesca y el Nàstic informa Ana Terradillos adelante

Voz 0125 00:28 sí de la temporada dos mil siete dos mil dieciocho que se disputó en mayo del dos mil dieciocho fue un partido sospechoso la liga denunció ya a partir de ahí la Policía Judicial se puso investigar hasta la operación que se está desarrollando ahora mismo va a ver once detenidos en Madrid Málaga Valladolid y Huesca es una operación que sigue abierta es decir todavía Antonio no han practicado todas las detenciones pero van a llegar hasta once según fuentes de Interior la operación la está llevando a cabo la UDEF y la coordina el juzgado cinco de

Voz 4 00:54 gracias Ana hay que sumar las estadísticas de ese partido el Nàstic tuvo el treinta y siete por ciento de posesión llegó sólo una vez portería y marcó no hubo ninguna parada del Huesca en todo el partido más cosas el Tribunal de Estrasburgo ha rechazado la demanda presentada por Carles Puigdemont Carme Forcadell y otros setenta y cuatro diputados contra la anulación del pleno de octubre de dos mil diecisiete en el que pretendían declarar en el Parlament la independencia de Cataluña con qué argumentos París Carmen Vela buenos días

Voz 0390 01:19 buenos días los jueces de Estrasburgo argumentan que la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional que suspendía el pleno del Parlamento catalán en dos mil diecisiete era necesaria en una sociedad democrática para mantener la seguridad pública la defensa del orden y la protección de derechos libertades ajenas recordamos que la demanda se quejaba ante el Tribunal Constitucional de suspender el pleno parlamentario de octubre en el que estaba prevista la comparecencia de Puigdemont para valorar los resultados y los efectos de la jornada el primero de octubre con la eventual declaración de independencia de Cataluña sobre la mesa

Voz 4 01:54 en el juicio del proceso independentista el tribunal explica que no acepta como prueban las valoraciones que haga la Guardia Civil de algunos documentos clave del caso sólo va a estudiar dichos documentos no los juicios objetivos que sacan sobre ellos vamos al Supremo Alberto

Voz 0055 02:08 se estudiarán los tutsis de Oriol Junqueras la agenda Josep María Yubero el documento enfoca pero ha dicho Marchena no quieren verse influidos por las valoraciones de la Guardia Civil

Voz 5 02:15 nos acepta el informe valorativo pero sí sí

Voz 2 02:18 excepto los documentos que serán valorado

Voz 5 02:21 por la sala sobre los que ese informe ha sido elaborado

Voz 0055 02:23 acaba de empezar el momento esperado por las defensas los vídeos en este momento el Tribunal observa a los Jordi el veinte de septiembre subidos encima un coche de la Guardia Civil lo escuchamos

Voz 1434 03:05 de Pedro Rollán en la comunidad de un concejal electo del PP en Majadahonda entre los imputados en el último caso de corrupción que afecta a los populares madrileños se lo adelantamos eh ahora en la SER una veintena de personas está imputada tras la operación policial que se llevó ayer a cabo en el Ayuntamiento de las Rozas entre ellos también el exalcalde Bonifacio de Santiago y el ex delegado del Gobierno Pedro Núñez Morgades Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:27 hola buenos días el Juzgado de Instrucción número cuatro de Majadahonda investiga a veinte antiguos cargos del Ayuntamiento rondeño entre ellos se encuentran los exalcaldes Bonifacio de Santiago y José Ignacio Fernández Rubio o el que fuera delegado del Gobierno en Madrid Pedro Núñez Morgades en esa lista de imputados hay dos cargos actuales del PP Javier Espadas asesor del PRI

Voz 6 03:48 el Ente Regional Pedro Rollán y Ángel Alonso

Voz 0089 03:50 so Bernal que ha obtenido el domingo pasado acta de concejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda la Fiscalía les imputa a todos un delito de prevaricación pero en algunos de estos veinte puede aparecer también el delito de malversación is sobre

Voz 1434 04:05 de pactos poselectorales en Madrid estamos a la espera de lo que salgan los próximos minutos de la primera reunión del comité negociador creado por ciudadanos que ahora se desdice del veto al PSOE con el que ha estado haciendo campaña de hecho anoche aquí en La Ser en Hora Veinticinco la nueva portavoz del partido Inés Arrimadas ni siquiera se atrevía a decir si prefieren como presidenta Isabel Díaz Ayuso antes que Ángel Gabilondo

Voz 7 04:26 es decir prefería a Isabel Díaz Ayuso

Voz 8 04:28 sí bueno yo no había verbalizado de esa frase de hecho me reservo

Voz 7 04:33 pero es que Isabel Díaz Ayuso era la candidata del Partido Popular por

Voz 9 04:36 sí

Voz 10 04:37 sí pero me reservo crecemos Modi yo creo que nacía Guada sería más conveniente para la Comunidad de Madrid

Voz 1434 04:44 los hospitales madrileños necesitan sangre del grupo cero negativo de forma urgente hoy maratón de donaciones en el Severo Ochoa de Leganés y mañana y pasado en el Gregorio Marañón de la capital a diecisiete grados en el centro de Madrid

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:39 tú que vienes elegidos en en Suecia tu cuando estás comiendo

Voz 16 05:42 estás hablando era sino no

Voz 1 05:46 bueno si España es es otra cosa no no aquí sí aquí pañuelo no excusa tímpanos hicieron normal pero es habitual estar comiendo sí de hoy donde vamos no no lo es

Voz 3 05:58 ahora yo lo hago eh

Voz 1 06:00 sí sí sí sí yo lo hago nada más que lo bueno no se te pega no

Voz 0998 06:05 Brocover es necesario lógicamente

Voz 1995 06:11 conocemos además la teoría fruta verdura cereales integrales legumbres poca azúcar poca sal nada frito la teoría la conocemos pero la teoría la teoría no se come Abdula práctica comimos bollos patatas fritas carnes de mala calidad arrebozar fritas con ellos al porque el setenta por ciento de la población española tiene sobrepeso de cada diez personas en este país siete estamos gordos tenemos que hablar de nutrición Mary's hago meses nutricionista Melissa muy buenos días

Voz 17 06:41 buenos días muchas gracias veinticuatro

Voz 1995 06:43 millones de personas en España comimos mal Zein

Voz 17 06:47 sí la verdad es que las cifras son alarmantes sobre todo por lo menos en mi campo que yo estoy especializado en el área de pediatría es algo que debería llamar Noja a tener un poco más de conciencia de que estamos haciendo y hacia dónde estamos yendo

Voz 1995 06:59 es que así como te comentaba las estáis

Voz 17 07:02 ah perdón que te interrumpa Toni el tema de los niños uno de cada tres aproximadamente tiene ya sobrepasa

Voz 1995 07:08 sí pero además es que ese es el foco de problemas y no aprenden a comer ahora lo que no van a aprender con cuarenta años Melissa Gómez es una de las dietistas nutricionistas más seguidas en España a través de nutria que son blog a través de las redes sociales es especialista en nutrición clínica en pediatría forma tándem que luego le vamos a llamar lo que pasa que esta mañana no puede estar en el colegio dando de comer a los niños forma parte fue un equipo con el cocinero Juan Llorca habitual de este programa juntos acaban de publicar en boca de todos básicamente una guía de alimentación saludable para niños a partir de un año exacta porque curiosamente los niños con un año comen mejor que los niños con dos años

Voz 18 07:49 bueno realmente

Voz 17 07:50 hasta el año tienes como una ventana de oportunidad en el que en la que puede ofrecer casi cualquier alimento que tu consumos habitualmente sobre todo esa frutas y verduras y legumbres que comentábamos al inicio con un mayor porcentaje posibilidad de aceptación por parte del niño mientras que una vez esta etapa pasa hice empieza a afianzar un poco más también como gustos preferencias de esos niños también influye eh influye bastante el lector no empiezan a ver otro tipo de productos o otro tipo de cosas como buen galletas éxitos este tipo de de productos que se suelen con la arenga alimentación infantil se tiende a ir haciendo más complicado la variedad de alimentos empieza a restringir entonces empiezan a tener tal vez empiezan los vegetales suele ser el grupo que primero empiezan a rechazar Illa luego se va haciendo cada vez la dieta como más monótono sino

Voz 3 08:39 pues no trabajamos pues cómo combatir

Voz 17 08:41 un poco eso por ampliar un poco esas opciones hinojos como a sentamos a ese paladar de un niño de de uno o dos años al final terminamos llenando la alimentación de ultra procesados que es lo que nos lleva por el camino el sobrepeso en el futuro

Voz 1995 08:55 claro dar datos aquí Melissa son estadísticos porcentajes lleva pues parece que no conducen a nada pero el noventa y cinco no un dos El él no veinticinco por ciento de los niños españoles consume cuatro veces las proteínas que necesita es decir si además es que todos sabemos no Gloria tu libro seguro fantástico libro maravilloso pero es que ya nos lo sabemos Melissa

Voz 17 09:20 sí muchísimas cosas es cierto que que están allí osea cualquiera las puede leer cualquiera puede revisar yo creo que sobre obesidad infantil se habla con muchísima frecuencia sin embargo creo que tal vez de hecho hubo un estudio no sé si lo lo llegaron revisar pero un estudio sobre esto en el que a la mayoría de los padres parecía como no preocuparles lo suficiente este tema es como bueno ya cuando sean más grandes sabes esto se podrá corregir o ya cooperado mejor o como que lo vamos arrastrando para más adelante sin embargo es vital que esos primeros años realmente tomemos conciencia de lo hagamos diferente y a veces es algo tan sencillo como las meriendas que siempre solemos tratar de hacer inca bien por favor ofrezcan más frutas las meriendas si seguimos ofreciendo a las meriendas por ejemplo los típicos bocadillos con embutidos con jamón york con pues el típico por ejemplo yogur de frutas y todas este tipo de cosas desplazando el consumo de frutas seguiremos arrastrando también ese tipo de problemas y es una estrategia bastante sencilla incluso fíjate que a nivel de colegios se podría implementar yo creo que sin demasiada complicación el hecho de que las los almuerzos meriendas y media mañana fuesen principalmente frutas es algo que todavía no cuesta muchísimo

Voz 1995 10:32 es fácil de llevar no hay que preparar media genera antisistema es de sentido común que voy a poner un anuncio de un complemento nutricional bueno son así

Voz 27 14:05 puede alguna pista una pista es que cadena luego si luego la eh cabinas si luego la cadena SER correcto de la Cadena SER voy pues ésta que está usted escuchando no no la Cadena Ser

Voz 1 17:16 la Garrido

Voz 33 17:19 a mí no

Voz 3 17:23 el disponemos de contexto

Voz 1995 17:25 es el Día de la Nutrición en España estamos en una situación paradójica porque estamos muy orgullosos de nuestra gastronomía pero es que comimos muy mal y esto bueno en España entiende pero deberíamos empezará a solucionar por eso hablamos con Melissa Gómez que es nutricionista colaboradora de el cocinero para niños Juan Llorca se acaban de publicar en boca de todos es raro eso Melissa que en España estemos tan orgullosos de nuestra gastronomía tras frutas verduras no lo no hasta mal el también ETA Benayas

Voz 17 17:57 si es así me preguntas la la gastronomía tiene muchísimo que ofrecer y en cuanto a frutas y verduras es increíble tanto lo fácil que es ir al mercado y conseguir frutas y verduras de temporada que estén en buenísima calidad que puedes hacer con ella un montón de platos que más bienes eso es muy paradójico y es una lástima que no se esté aprovechando porque si ves muchísimas veces se antepone lo que estábamos comentando antes en meriendas o incluso desayunos se ofrece por ejemplo una galletas empaquetados con leche que yo creo que es un desayuno típico que a diario en consulta suele suele salir como opción en lugar de ofrecer un buen de frutas con lo fácil con lo buenos que están con la la opción genial que sería no empezar el día así y sin embargo parece que como que tuviese la gente la percepción de que no es suficiente o que algo faltaría no

Voz 1995 18:44 cocinar hay que cocinar bien también es importante cocinar y eso es lo que hace precisamente Juan Llorca sea el primer kilómetro cero es un cocinero de comedor escolar y eso ya ya resulta interesante cuando se comía de proximidad de temporada sin precocinados para todos los niños de su colegio en Valencia y además asesora a familias y escuelas sobre alimentación saludable

Voz 0998 19:03 Juan muy buenos días qué tal te hemos pillado en todo el lío vamos todas ahora qué es lo que estás preparando hoy

Voz 16 19:15 primera fase

Voz 0998 19:19 era espera repite eso gazpacho huevo duro que más

Voz 9 19:23 y eso como Pacho como el gazpacho típico que te acompañan con Poquetino y tomate acordado hábitos hice segundo tenemos un arroz al horno con champiñones pimiento rojo y esto

Voz 1995 19:37 la madre que parió el Leche el comedor e irme a solamente pueden y lo niño

Voz 9 19:43 no no pitado cuando

Voz 1995 19:46 vale es importante porque hablamos en problema hoy es el día notición un problema grave de una paradoja en un país como el nuestro con una gastronomía tan rica donde comemos por término medio mal veinticuatro millones de españoles como como mal es importante hacerlo ahora Juan si esos niños si tu chavales aprenden a comer bien ahora ese hábito lo van a conservar el resto de su vida

Voz 9 20:09 claro sabes que tenemos que pensábamos en esos por ejemplo yo lo que veo diariamente chavalillos romanos que están haciendo es que educar a sus padres porque están educando ellos en la eliminación vale lo sean ellos los hijos páginas pensamos que tenemos ese pensamiento ya podemos hacer que esos niños tienen un porqué darles una mejor alimentación

Voz 1995 20:32 qué es lo más valorado porque yo sé que el brócoli la calabaza hay una serie de ítems complicados que es lo más valorado entre esa comida que tú les preparas

Voz 9 20:43 lo más valorado mira la las cosas como ganador al emperador si las cosas avanzan que que ya no la semana con problemas porque es en nada hago lo que les ponga Acebes va a cumplir con tomate con aceitunas pongas pepino igual estás muchas una de las cremas lo tras comer en el brócoli y ayer aunque no complejos

Voz 1995 21:11 el brócoli yo lo pongo en el horno ya si les engaño que está más crujen pero es complicado Juan yo lo tuyo es casi heroicos a dar de comer a tantos niños que lo hagan ensaladas que de la mano aparece algo heroico no es de un día para otro claro

Voz 9 21:27 no es que hizo saber pinares aunque los años mal es que es más esas pero acostumbras les acostumbra a conveniencia nada pues amaba les gusta si no es acostumbrado en cuál es la comedia de temporalidad explica el primero por El buscavidas empanadillas que Melián que parecía no lo bueno es que hablan pone los en y obviamente querían pero la ensalada también

Voz 1995 21:50 Melissa tampoco hay que perder la cabeza que el niño no tiene pues te escuchamos noticias de unos padres veranos que sentido común y que no pasa nada porque mío se coma un día un bollo con una chucherías que esté todo el día con los pollos y las chucherías claro claro ahí sí que harán Hazard alguno

Voz 17 22:07 este caso que tú comentas si quieren hacer alguna modificación importante dentro de la dieta buscar el apoyo de profesionales para llevarlo a cabo pero igualmente dentro de una dieta completa siempre existirán esos momentos en los que tú te puede salir un poco pues de lo de lo habitual el problema es que sí que se reconozca qué cosas son de consumo ocasional que cosas y pueden formar parte del día a día ahora el problema que tenemos que bueno es lo que lo que te comenta Juan también de la oferta es que la oferta de esto tipo de productos ultra procesado frituras empanadillas fritas en los comedores escolares también esto ocurre mucho es que es diario entonces claro así es mucho más complicado poder mantenerse sano

Voz 1995 22:45 Juande postres que les vas a dar hoy

Voz 9 22:47 nada entonces porque les estamos frustrados durante toda la mañana no importa siempre entrando en el aula de la mañana tienen si quieren después de comer comer fruta acuerden cómo tienen comer nada antes entonces no no tenemos

Voz 0998 23:05 tengo nunca hay fruta por todas partes

Voz 9 23:08 sí siempre pero que vemos como concepto almuerzo meriendas una mañana suena siempre tienen voz con fruta en el aula lleno de la cargos vienen tiene que coger más

Voz 0998 23:21 pues si nosotros J su voy a hacer yo aquí la radio exacta

Voz 6 23:30 da el título

Voz 1995 23:31 la vas a utilizar Melissa lo mejor el truco de esto de llenar nuestra casa de fruta de claro lo hago hace hervir la cabeza

Voz 17 23:38 la nevera y luego mira que el desperdicio alimentario justo también era una noticia hoy

Voz 3 23:43 hasta luego se queda la nevera hay terminamos ofreciendo otra constante

Voz 17 23:45 esto es importantísimo que esa sea lo más que tenerla en casa igual casi tenerla como mucho más opción y no dejar entrar otras cosas que son menos recomendables

Voz 1995 23:54 mi madre pues pero una parte guante vamos a dejar no vaya a los niños hay siete quejas porque como

Voz 9 24:00 no me lo creo que llevo eh

Voz 0998 24:03 vale no ten cuidado el arroz al horno

Voz 1995 24:05 de eso se te pasa es puedes hacer

Voz 9 24:08 no no eso lo tenemos no tenemos el menudo sí sí yo vamos cuando cojín es malo cubiertos justa porque mucho pero la taza también asignado los niños no tenemos pues los niños

Voz 3 24:21 en Trip Advisor espero

Voz 27 24:24 oye pues el primero

Voz 1995 24:29 no des ideas bueno hoy gazpacho y cubiletes de verdura que ya te digo yo que más nueva la que te va a volar y arroz al horno eso es lo que van a comer los niños al colegio

Voz 9 24:39 ha llegado Vega Noé contó fui

Voz 1995 24:42 es uno con con hayan Belén tal

Voz 9 24:44 de favor tuyo en mi casa

Voz 27 24:49 crono

Voz 1995 24:51 sí sí vale brazo mira voy a probarlo voy a mandar a nosotras ya veréis Tóful con el arroz Juan un abrazo muy grande como siempre ajustado trabajar enhorabuena por el libro en boca de todos que hoy sale junto a Melissa Gómez es la Expo lista Nutrición Pediátrica que detrás de kits es muy conocida en las redes y gusta nutrición y ponen Melissa va a salir en ninguno de esos medios maravilloso grandes consejos muchísimas gracias Melissa un beso

hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 3 28:45 qué edad tiene ciento nueve años

Voz 8 28:48 no me considero aquí

Voz 36 28:52 cuál es su secreto me baño cada mañana desnuda como música no hay ningún otro Secret y yo para sentirse joven

Voz 8 29:06 pero años desnuda en el río cara mañana secretos estemos dejando de lado

Voz 1995 30:33 bueno informativo interesante ya verán pero vamos a concentrarnos en la con mucho más relevante en tiempos de miradas a corto plazo resultan aún más impresionantes las batallas de largo recorrido yo les vamos a poner un buenísimo ejemplo la batalla de La Zaranda es sin duda una de las grandes una compañía teatral que al margen de cualquier coyuntura pasajera también la de vaivenes políticos ha dedicado más de cuarenta años a hacernos felices que se dice pronto cuarenta años hacernos felices y sobre todo

Voz 1 31:07 consciente

Voz 39 31:09 el bien

Voz 18 31:12 ah

Voz 1995 31:14 nacieron en Jerez de la Frontera a finales de los setenta de tiempos muy difíciles para la cultura de vanguardia cuatro décadas trece espectáculos y un número incontable de horas de ensayo después se han convertido en una de las compañías más sólidas del teatro español contemporáneo respetados aquí pero idolatrado si Latinoamérica no de las grandes compañías de este país están en Madrid estos días

Voz 1 31:43 sí a su formación tradicional han incorporado

Voz 1995 31:46 uno de los buenos Gabino Diego buenos días Gavín buenos días ha habido cómo cómo explicarla explicaría es alguien que no conozca difícil que no conozca la Zaranda cómo explicarlo

Voz 2 31:59 bueno pues eso es complicado es complicado la gente que cuando viene a ver

Voz 3 32:04 la función siempre dice bueno la verdad es que es un teatro diferente pero pues decir que es un teatro hecho con mucha pasión con mucho mucha verdad

Voz 40 32:14 eh hay mucho dolor en en en todo lo que cuenta

Voz 3 32:19 y muy buen gusto hay mucho hay mucha teatralidad hay muchas ganas de juego eso es lo que lo que es la Zaranda tú como los consiste bueno curiosamente esta fastidies mucho que lo diga o no porque tuviesen una novia en común cuando me dejó se fue cobren la autor de uno de los autores de la daño dijo me dijo Ven a ver lo que hace mi novio ya entonces bueno yo vi Vinagre de Jerez de por primera vez y me enamoré de

Voz 0998 32:48 Teatro de la siempre no de tu novia otra vez no te enamoras te

Voz 1995 32:52 sea compartidas abrirá vale lo dejamos atrás

Voz 3 32:57 vamos ahí bueno que luego pues pues eso fuego con Eusebio Calonge pero vamos que que persigue juntos lo eh no no no no no

Voz 1995 33:07 pero una estoy no siguen junto no no sea amigo de Eusebio

Voz 3 33:13 yo sabía mi amigo de de de de de somos los dos amigos de nuestra

Voz 0998 33:18 que no quiere haya actor

Voz 3 33:21 se por saber hombre que no me ha hecho no digas esto vamos a salir en Aquí hay tomate decía el desguace de las mucho

Voz 1995 33:27 tras una reflexión sobre la decadencia de la cultura cola que ya días de febrero llega al Teatro Español de Madrid

Voz 41 33:42 ahora sólo se puede traer turismo pleno más motera Izquierda echando la derecha a la izquierda

Voz 42 33:48 está dando

Voz 1995 33:51 pero estaba en este estudio yo yo hablamos de del político decente

Voz 43 33:56 de centro izquierda o de derecha la decencia da igual las tú exigió al o derecha eso va al teatro

Voz 3 34:04 bueno yo lo que creo es que lo bueno importantes son las personas

Voz 2 34:09 la honestidad de las personas usar da lo mismo de derecha izquierda

Voz 3 34:14 en hay gente de derechas que puede ser muy honesta Hay gente izquierda pues pues que también no sea

Voz 1995 34:23 estoy pensando en tu currículum avino currículum mejor que hecho con los mejores los más prestigiosos otros más taquilleros tú tú has hecho el currículum alguna vez que que te currículum así que si la mirada lo tienes hecho lo ten

Voz 40 34:39 bueno lo veo lo veo en la Wikipedia

Voz 3 34:42 la Wikipedia a ver qué he hecho yo diría si si si no si lo si lo veo muy de origen sostuvo mejor de lo que ponen aquí no pero a veces ponen cosas ahí porque ahí ahí todo el mundo corta y pega hay mete ahí lo que quiere pero la verdad es que me siento me siento con muy feliz al ver mi currículum te lo digo porque yo que he pasado toda mi infancia en el colegio pasándolo fatal

Voz 2 35:06 me han echado de muchos colegios setecientos decían los profesores a mí me dijo un desastre no le interesa nada en esto ver mi currículum pues la verdad me siento me siento orgulloso de haber trabajado con la gente que he trabajado

Voz 3 35:20 si el esfuerzo que hay ahí en en todos los trabajos no

Voz 1995 35:24 con la Zaranda tienes que poner haciendo acento andaluz

Voz 3 35:27 no no es mi personaje es un personaje que en ellos además dijeron a porque no sólo estoy yo está también Inma Barrionuevo María Ángeles fue dos actrices más ellos dijeron que no era importante lo del acento andaluz es importante como un poco la cadencia eh en en en en las frases y es importante que los personajes pues vienen son un poco lumpen entonces mi personaje es un poquito por un poquito así

Voz 1995 36:00 mi madre tú interpretas a Melvin Kentucky Melvin Melvin que

Voz 3 36:04 tú qué Kentucky o Kentucky sí

Voz 1995 36:06 vale que que es este

Voz 44 36:15 eh

Voz 1995 36:17 si vuelves a tu yo para la música oración vuelve a aparecer en el escenario se sí sí canta mejor que me encantó muy poquito mejor mira ayer vi un documental sobre el circo si yo señor lo que hacía que era muy listo el llegaba a un sitio con un espectáculo

Voz 3 36:40 ponía anónimamente malas críticas el espectáculo

Voz 1995 36:43 si decía eso que enseña no es una no es la que dio no una señora de ciento veinte años es un robot las criticas hacían que el espectáculo tuviera o más éxito Sé que no es una señora que es un robot un expresar eso hacerlo alguna vez se va lagartos Málaga para acrecentar el interés para el Málaga atraques

Voz 3 37:03 pero una cosa es escandalosamente ya sabes no lo que sí que yo acostumbro hacer en en en las películas y me dicen eso dice me dicen los directores me dicen me dice no no no por favor por favor no no juega no jodas es inventar una crítica negativa antes de antes feliz no me acuerdo cuando hicimos los peores años de nuestra vida dice ni o que lo escribía David Trueba ni David pruebas Woody Allen Gabino Diego actúa como él para qué hablar de la dirección de Martínez Lázaro critica que las críticas negativas son muy interesantes pero nuestro idioma

Voz 1995 37:42 parte de la UVI pedales las críticas que hacen de de tus trabajos

Voz 3 37:45 hombre claro claro sí sí yo hice todo un espectáculo además donde recitaba críticas negativas a la crítica negativa es que tuve cuando empecé con dieciséis años me dijo Fernán Gómez me escucho recitar esas críticas negativas me dijo Fernán Gómez me dijo sería precioso recital teatro no es un material muy bueno luego poder telas inventar es fantástico también

Voz 1995 38:08 claro que recitaba anuncios para exactamente generación trate de poca gente recitando cosas variopintas bueno es un cabaré que explicar que lo que lo que está presentando eso es un cabaré con música en directo

Voz 44 38:24 hay que eh

Voz 1995 38:32 durante algunos años Sabino la música estaba muy ligada al cine español siempre todas las películas tenían su momento musical hemos perdido Saura costumbres le hemos dejado la música no parece que parece que son géneros distintos pero la música por otro lado el teatro por otro lado las películas de toda la vida la música ha sido parte fundamental de todas las cosas que hemos visto

Voz 2 38:55 sí sí sí bueno pero tu crees que ahora no

Voz 1 38:59 están dando importancia a la televisión desvió

Voz 1995 39:03 la música está en otro lado el teatro es verdad que todavía conserva cierto interés

Voz 1 39:06 pero pero seguramente por ejemplo es es un gran género de eso es lo que estamos hablando precisamente eso no

Voz 2 39:15 sí

Voz 1995 39:17 pienso que piensa presentar con colaborando por cierto hay están a la conocerás ya hay tienes una grandísima competencia existe otro Gabino Diego cantante lo conoces de Cantabria me parecen de su disco titula tú eres virus puede encontrase enterito en Youtube que te presento ahora otro Gabino Diego cantando vagabundo

Voz 2 39:47 yo he tenido la friolera de cinco visualizaciones ahora ya seis Gabino Diego mexicano au no sabría decirte Bueno en Cantabria eso sí que no

Voz 1995 39:59 si con el tiempo transferencias me me a veces me ha pasado que me esperan a la salida del teatro Gabino Diego se haga a mí no digo en mi hijo también no tiene ellos sí sí sí bueno hemos seguido manteniendo el contacto no tienes nada que ver con la paternidad aquí está tu gente suele ser suelen venir de Cantabria Diego es un apellido encantador van aparte de cantar quiero haces muy bien gracias a tu profesión has desarrollado alguna otra habilidad esgrima montar a caballo no

Voz 3 40:33 junto a la cabeza no monto a caballo conducir no condujo te tengo que dar clases de conducir desde cuando no no tengo o no tengo carné esgrima pero pero pero antes de conducir antes hacer una película de hecho película de haciendo películas yo película de aparcacoches imagínate no sé conducir pero pero doy clases de conducir un poco

Voz 1995 40:55 cuando me admira eso no no ignota interesado nunca

Voz 3 40:58 no no me interesa nada ir de Santoña me lleven me encanta esto es siempre tenido novias Kiko le gustaba conducir y me encanta que me lleve

Voz 1995 41:09 cómo son los actores eh a mi me gusta que me lleven

Voz 3 41:11 me gusta conducir que me ha interesado y además hoy tan despistado que tengo miedo a tener un accidente es más te podía contener una cierta genial me me dieron cuando dice Ay Carmela tuve conducía una furgoneta desde los años cincuenta y diera unas frase de conducir la primera clase el profesor se dio pero entonces

Voz 1995 41:39 cuando dices se dio un tortazo adiós a él

Voz 3 41:41 él lo dio él me estaba llevando al sitio para enseñarme se chocó que como profesor dejo la primera elección no tienen primera ya es así pregonando voy a seguir dando clases

Voz 1995 41:52 vale como profesor hablando profesores tú has trabajado con los más grandes actores este país una una Gómez Agustín González Juan Diego Amparo Soler Leal Carmen Maura tú ahora eres el referente para otros es hacer igual que ellos lo fueron para todos todavía no es el referente para otros te vienen las nuevas generaciones a preguntas de oye Gabino tengo ese texto no sé cómo abordarlo te consultan no no no no mucho pero bueno

Voz 3 42:17 hemos y me gustaría poder transmitir mis experiencia

Voz 1995 42:22 pues vete a esas importar Gates prensa tienen

Voz 3 42:25 sí exactamente sigue bueno ya algún día escribiré alguna cosa pero pero tampoco tampoco pasa mucho es más ni mi hija por ejemplo a mi hija le insisto lo digo oye tienes que hacer es el de da igual sale del igual mira ahora las un poco la gente joven aquí no me crees que le interesa mucho tal como mayor no no no no tengo tanta gente que les interese

Voz 1995 42:49 este es un llamamiento a la audiencia de la cadena SER Si hay alguien interesado en recibir alguna lección vital

Voz 3 42:56 no se jugaba Atica por parte Gabino Diego

Voz 1995 43:00 que se pongan en contacto con efecto que a mí no es verdad que cuántas películas has hecho

Voz 3 43:04 bueno veinticinco obras

Voz 1995 43:07 o sea representaciones miles

Voz 3 43:09 las miles sí sí sí sí bastante se está presentaciones y Basanta que contarlo

Voz 1995 43:15 bueno el desguace de las musas y bueno sobre todo si es que lo

Voz 3 43:18 lo más bonito es es una cosa que que que que no no tenemos no es que que es muy importante que los con lo que los actores veteranos y en enseñan cuenten sus experiencias ni graben sus poemas sigue grave en el s tener a Sacristán por ejemplo recitando Machado debería ser obligatorio en los colegios no sé yo creo que es importante y eso aquí no se cuida no se cuida mucho en Francia seguida más vamos a según a secundar esta bueno te podían montar te podría contar eso que tú me has contado si me vienen gente joven a miman yo ya a mí me han me han pagado un billete para ir a Lyon a dar a a ir por todas las clases de de un pueblo contando mis experiencias a los chicos les habían puesto me películas eso sí sí oye me llamaron para no llamar me dijeron te hace una retrospectiva en Lyon dime y bueno entonces dije haber pues pues muy bien pues voy voy para allá que que ilusión resulta que eran eran un un pueblo lo llevó en clase por clase las clases de español a los chicos le habían puesto Mis películas y querían que ver al actor hay que bueno esos eso es una cosa que

Voz 1995 44:34 bueno eso por una parte por otra el desguace de las musas tiene varios de los mejores ingredientes del teatro tiene el sello de la de La Zaranda sí que son maravillosos si tiene Gabino Diego además de esta Francisco Sánchez Gaspar Campuzano Inma Barrionuevo de gente estará hasta el próximo uno de junio Madrid así que si tienen oportunidad vayan a verla

Voz 3 44:52 Gabino Diego muchísimas gracias muchísimas gracias es una función maravillosa llenos a pierda España

Voz 1995 50:34 los todo que bonito la primera estar ahí

Voz 0998 50:38 se necesita una vida

Voz 1995 50:39 a la vera lo digo yo digo y con voz se necesita una vida para aprender el flamenco y las otras que vengan

Voz 51 50:47 para dominarlo si es que lo tiene todo

Voz 0998 50:52 M eso hay que agradecérselo de aquí a final de guión porque solemne

Voz 1995 50:57 esto ya no no haya yo lo que yo decía que no suena como suena va cogiendo todo lo glorioso elogió la austeridad lo descomunal la sensualidad a la tierra a la coquetería el dolor un extracto de fuego y veneno eso eso es el Flame y si alguien que sabe de eso pues Juan Valderrama muy buenos días

Voz 6 51:19 a la par de Diego como está bien bien

Voz 1995 51:22 no estoy bastante bien

Voz 6 51:24 a la que me pegué anoche muy ayer tampoco fui detalles y de detalles

Voz 1995 51:28 Juan ya aquí hemos venido hoy

Voz 6 51:30 a contarle a la audiencia del Hoy por hoy aquí a mis queridos director y compañero lo que son los cantes Teide y vuelta antes de ida y vuelta o como yo les llamo los cantes coloniales porque se fraguan en las colonias españolas son joyas del mestizaje flamenco imagínate gallegos asturianos andaluces aragoneses tú te lo hemos imaginas emigrando a América en los siglos XVIII XIX en busca de fortuna con su guitarra rico a cuestas llegando a Cuba Argentina Puerto Rico y mezclándose allí con los criollos los descendientes de franceses ingleses portugueses los natal

Voz 52 52:08 los sólo podía dar milagro musical es otra época pero

Voz 1995 52:19 eso que ya no ocurre ese es como pensar ahora en Londres y Madrid gente de todo de todos los lugares cada uno con su cultura mezclándose con todos es así así se produce

Voz 6 52:29 entre otros el milagro de estos cantes flamencos por el contacto entre culturas y por eso se les denomina cantes de ida y vuelta porque los mismos que llegan América cuando regresan convertidos en indianos vienen contaminados cambiados mezclas

Voz 16 52:43 si se me permite la expresión por una cultura

Voz 1995 52:47 que se dejaba ver en sus ropas esos sombreros en sus trajes eso agente americanización

Voz 6 52:53 es una música distinta Aimar adiós les pongo un ejemplo de Cante de y vuelta el agua gira La Guajira La Guajira tiene la Guajira fíjate que la Guajira nombre Guajira es una región colombiana de que no tiene que ver con Cuba pero en Cuba el apelativo guajira o no gira significa campesino gente del campo gente de del entorno rural y es un cante dificilísimo es muy difícil hubo una época que el flamenco lo denostó lo casi que lo lo expulsó o no de del de los palos del flamenco diciendo que era un cante menor de menor nada es un cante complicadísimo de cantar y que además tuvo una una influencia muy grande porque conquistó al público femenino fue un un cante que les gustó a las mujeres se podía bailar era es un descendiente del son cubano del punto cubano mejor dicho del punto entonces es un cante bailable bueno pues ha habido muchos intérpretes a lo largo de la historia al Niño de Cabra Manuel escena el pena sobretodo Marchena el pleno dijo el pleno había dos el pena padre el pena hijo los los Muñoz fíjate que nombren canto el pena Choir pena dos pena segundo plena defienden bueno dijo todavía con más pena que mi padre inglés

Voz 1995 54:12 en especial la guajira

Voz 6 54:13 pues vamos a ver están escritas en décimas eso es una cosa es una verificación que solamente será en La Guajira describen el paisaje las costumbres por ejemplo en me gusta por la mañana tomarme el café bebido pasear me por La Habana con mi tabaco encendió después me siento en mi silla en mi silla Eto'o Isaac con mi papelón eso que llaman diario hoy parezco un millonario de esos de la población

Voz 18 54:43 un pueblo querido

Voz 16 54:46 te da

Voz 18 54:55 pueblo huyó

Voz 6 54:59 estas luego giro a la que siguen escuchando a la que se sigue cantando en la fiesta de los mayores

Voz 3 55:05 jóvenes ya no estaba

Voz 6 55:08 además Beltrán avanzar más en los sones norteamericanos están colonizados

Voz 1995 55:14 bado en la una de la colonización eso es eso es cómo evoluciona esto porque claro estamos oyendo el sonido original de Comillas como evoluciona

Voz 6 55:23 pues esto evoluciona que los cantaores flamencos la interpretan de una manera totalmente distinta la guajira flamenca que ha evolucionado muchísimo con el tiempo y en la que Marchena Pepe Marchena en mi padre Juanito Valderrama están considerados los mejores intérpretes que ha tenido ese canto hombre enferma tiene tu padre vamos a escuchar no

Voz 53 55:47 no te ronda su Canela

Voz 6 55:55 sí