Hoy por Hoy (28/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día a las once en Canarias hoy la actualidad de esta mañana con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días ya son nueve los partidos de fútbol investigados en una operación policial contra una supuesta trama de amaños en primera y segunda división dirigida supuestamente por el ex jugador del Real Madrid Raúl Bravo la operación de la Unidad de Delincuencia Especializada y violencia continúa abierta con al menos nueve detenciones y registros en Madrid Huesca Málaga Valladolid ampliamos Nathalie

Voz 0125 00:30 dos sino nueve partidos la mayoría de Segunda división y el partido que origina esta denuncia de la Liga fue el Huesca Nástic de la temporada dos mil diecisiete dos mil dieciocho que se disputó en mayo del año dos mil dieciocho un partido sospechoso el sospechoso para las apuestas y la liga denunció que a partir de ahí la Policía Judicial se puso a investigar va haber once detenidos como dices despliegue policial en Madrid Málaga Valladolid y Huesca la operación sigue abierta se han practicado todas las detenciones la está coordinando el juzgado número cinco de Huesca ya a todos los detenidos se les imputa pertenencia a organización criminal corrupción entre particulares y también blanqueo de capitales

Voz 1018 01:06 gracias Ana en la Ser les contamos hoy que la Fiscalía mantendrá la calificación de delito de rebelión para los nueve dirigentes independentistas en prisión preventiva y que están siendo juzgados el Ministerio Público considera que ha quedado acreditada la existencia de una violencia permitida ir dirigida por ellos precisamente en la sesión de hoy en el Supremo se están visionando imágenes grabadas en otoño de dos mil ocho diecisiete propuesta de la fiscalía para afianzar esos argumentos probatorios Alberto Pozas

Voz 1645 01:30 si los primeros han sido vídeos por ejemplo del veinte de septiembre en los que los Jordi Jordi Sanchez Jordi Cuixart desde lo alto de un coche de la Guardia Civil pedían calma pero también defender las instituciones catalanas dicen los de bienes José Antonio también del uno de octubre insultos a la Guardia Civil golpes de la Guardia Civil que ahora analiza el tribunal para decidir si demuestran una violencia organizada del independentismo unos disturbios uno vinculados al proceso

Voz 1018 01:59 seguimos a vueltas por supuesto con los distintos escenarios negociadores para la gobernabilidad de comunidades ayuntamientos tras las elecciones del pasado domingo el aire el color político de diez gobiernos autonómicos y ayuntamientos tan importantes como Madrid o Barcelona el Comité Nacional de pactos de Ciudadanos confirma que está abierto a negociar acuerdos con el PSOE aunque la prioridad sigue siendo el Partido Popular Óscar García

Voz 1645 02:20 sí José Antonio es la primera decisión de este grupo de trabajo liderado por Villegas la preferencias el PP pero también hablarán con el PSOE en algunos territorios eso sí exigirán allí donde haya acuerdos con esos socialistas que reniegan de algunas políticas de Sánchez

Voz 1089 02:33 no vamos a pedir ninguna inmolación en principio no está previsto lo que sí está claro es que cuando tengamos un acuerdo vamos a pedir que hay una coherencia con ese punto que me encerado de igualdad en unión de Uniones igualdad de todos los españoles y por lo tanto eso implica implicar renegar de las política de Sánchez

Voz 1645 02:57 de momento el comité no ha abordado ningún caso concreto Villegas anuncia conversaciones inmediatas con el PSOE y el PP para establecer los cauces de los cauces de negociación de momento ciudadanos dice Villegas no tiene previsto negociar con Vox Pedro Sánchez Pablo

Voz 1018 03:09 la media de Rivera tiene en agenda hoy en Bruselas donde se cuece muchas cosas tras los comicios europeos algunas tan importantes como la futura presidencia de la Comisión quién será el sucesor de Juncker Griselda Pastor

Voz 1 03:21 bueno pues en eso están de momento los jefes de los

Voz 0738 03:23 grupos políticos del Europarlamento que piden justamente a los jefes de Gobierno europeos que respeten el resultado electoral y sobre todo que elijan entre los que han sido candidatos europeos un problema un pulso interinstitucional en el que Macron tiene muchísimo en juego Yes Macron justamente que junto al presidente Sánchez ha empezado ya a mover los hilos de esta negociación a la espera de lo que pase esta noche en una cumbre extraordinaria de jefes de Gobierno

Voz 1018 03:51 hora doce y tres hablamos de violencia machista el número de mujeres víctimas aumentó el pasado año casi un ocho por ciento según la estadística oficial que acaba de publicar el y en ese periodo se registró un incremento de casos entre mujeres de más de sesenta años y jóvenes de dieciocho años aludido

Voz 0259 04:05 más de treinta y un mil mujeres maltratadas con órdenes de protección y otras medidas cautelares se registraron en dos mil dieciocho casi la mitad tiene entre veinticinco y treinta y nueve años pero como destacas los mayores incrementos se dieron entre las mayores y las jóvenes un quince por ciento subieron las de edades entre sesenta y sesenta y cuatro y un diez por ciento en entre dieciocho y diecinueve En cuanto a la nacionalidad dos de cada tres son españolas y entre las víctimas extranjeras las de África después América presentan las tasas más elevadas por comunidades autónomas los mayores incrementos se registraron en La Rioja Canarias y Murcia por contra descendieron en Melilla Ceuta y Extremadura en el registro central de protección de víctimas hay más de treinta y un mil maltratadores también han subido la cifra especialmente entre los jóvenes de dieciocho y diecinueve años un catorce por ciento más

Voz 1018 04:56 ah y otra instantánea del primer acto público de los Reyes Don Juan Carlos de retirarse de la vida pública a partir del dos de junio cuando se cumplen cinco años de su abdicación Don Felipe Doña Letizia presidió la entrega de las becas de la Fundación La Caixa a estudiantes españoles un acto en el que se encuentra María Manjavacas

Voz 0125 05:12 buenas tardes hoy más expectación aquí en el acto de entrega hasta de beca de La Caixa donde se espera unas palabras improvisadas del Rey Felipe como suelo hacer todos los años unas palabras hacia los becarios aunque no sabemos si en esta ocasión tendrá también unas declaraciones unas palabras hacia su padre el Rey

Voz 1509 05:28 Juan Carlos después de que anunciara ayer

Voz 0125 05:31 su retirada de la vida pública de la vida institucional precisamente en este acto fue cuando el Rey Juan Carlos le cedió el testigo de este evento a su hijo el Rey Felipe unos días antes de la abdicación hace cinco años a este acto solía venir siempre todos los años acompañado de la Reina Sofía ahora a la espera de que comience aquí el acto de becas de la Caixa en el Caixa

Voz 0824 05:52 fueron de madre y todavía con saber quitarme Carlos Karam el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza la demanda que presentaron Carles Puigdemont Carme Forcadell y otros setenta y cuatro diputados contra la anulación del pleno en el que querían declarar la independencia de Cataluña en octubre de dos mil diecisiete los jueces de Estrasburgo consideran que la suspensión del Constitucional era necesaria en una sociedad democrática para mantener la seguridad pública la defensa

Voz 3 06:14 en el orden del Ceuta una mujer está hospitalizada en estado muy grave después de que el coche en el que viajaba se empotrada contra un muro la joven iba oculta en un doble fondo junto a otros seis personas todas subsaharianas que también resultaron heridas le han tenido que amputar una de las piernas y tiene la otra rota el conductor se dio a la fuga lo está buscando la policía ha puesto en esto es a todo lo que tenemos de momento seguimos robot escuchamos eso luego

Voz 4 07:13 Intur hoy

Voz 1995 07:15 con Toni Garrido es el oráculo de nuestra salud sabe cómo estamos sin necesidad de hacernos chequeos individuales es la O M S la Organización Mundial de la Salud hoy sigue reunida en Ginebra para dar por concluida la Asamblea Mundial de la Salud que comenzó hace una semana sin darnos cuenta había gente de Ginebra echando nosotros no lo estamos valorando lo suficiente y ahora Marcos es la especialista en Sanidad a la Cadena Ser muy buenos días Laura

Voz 1509 07:42 qué tal y cómo estás buenos el papel

Voz 1995 07:45 quién quienes la la la OMS y qué papel tiene nuestras vidas

Voz 1509 07:49 bueno pues desde hace setenta y un años la OMS se encarga de promover el bienestar físico mental y social y no sólo de evitar enfermedades así lo dice su propia Constitución en la práctica esto qué quiere decir pues que su siete mil trabajadores se encargan de tirar del carro de liderar el debate en salud en temas pues como el VIH como el acceso a las vacunas la lucha contra el tabaco también subvencionan muchas muchas líneas de investigación dan ayuda en situaciones de emergencia o de catástrofes inaudita en a los Estados para que éstos cumplan las políticas sanitarias eso sí desde el punto de vista legal no pueden obliga

Voz 1 08:24 la recomendación

Voz 1995 08:31 esta última asamblea que conclusiones a han salido como estamos han cómo estamos de salud

Voz 1509 08:35 bueno la verdad es que estamos regular porque esta asamblea que es la número setenta y dos tira de las orejas a los Estados por su falta de inversión y por no comprometerse lo suficiente con la puerta de entrada al sistema se han aprobado tres resoluciones una para reforzar la atención primaria otra instando a acelerar el camino hacia la cobertura sanitaria universal centrando de sobretodo en las personas más vulnerables en las personas más marginadas que de hecho es un problema que nosotros en Europa asociamos a otros continentes pero que también toca a la Europa de los copagos tercera resolución reconoce la contribución de los trabajadores comunitarios de la salud

Voz 1995 09:11 de pero ejemplo hoy llevamos toda la mañana hablando del síndrome del trabajador quemado en uno de los de las advertencias que salen de esta cumbre pero qué es exactamente

Voz 1509 09:22 bueno pues según esta nueva clasificación de enfermedades que va a entrar en vigor por cierto en dos mil veintidós En el apartado de problemas asociados al empleo hablamos de un síndrome que resulta del estrés crónico en el trabajo y que no se ha podido gestionar con éxito es muy importante el factor temporal Toni porque no se desarrolla este Bernard digamos porque un día o dos prolongar la jornada laboral sino que hablamos de algo que se sostiene años unos cinco al menos según nos explicaba desde Ginebra el coordinador de Salud Laboral de la OMS Ivan Ivanov tiene que ver con dos factores muy concretos y si también con los jefes

Voz 6 09:56 horarios de trabajo excesivos ir a altos niveles de exigencia habitual se necesita aumentar la conciencia de los empleadores para que no encargan los trabajadores con tareas que no se pueden cumplir dentro del tiempo que los trabajadores

Voz 1509 10:18 mira que interesantes estos son los cuidadores son los que tienen interacciones constantes con la gente quienes más sufren este síndrome hasta la mitad de los médicos lo padecen en algunas zonas del mundo y el setenta por ciento de los

Voz 7 10:29 enfermeros y cómo podemos saber si lo tenemos cuáles son los síntomas pues los síntomas son tanto físicos como psíquicos

Voz 1509 10:34 para empezar la depresión una de cada diez depresiones tiene que ver con el estrés profesional pero también hablamos de irritabilidad el cansancio pérdida de empatía frustración sobre las señales de alerta físicas no que tal vez sean las más sencillas para detectar que algo no va bien hablamos de insomnio de úlceras de migrañas de asma problemas en el ciclo menstrual en el caso de las mujeres pérdidas de peso severas y el peor de todos el daño cerebral en la OMS tienen comprobado que trabajar cincuenta y cinco horas por semana dispara el riesgo de sufrir una apoplejía cerebral hasta un treinta por ciento

Voz 1995 11:09 valen más cosas porque también estas asambleas sirven para poner nombres cambiarlos ya no se transexual dicen que es una incongruencia de género porque

Voz 1509 11:20 bueno por suerte no porque lo sacan de la lista de trastornos mentales en esta clasificación internacional lo incluyen ahora en un nuevo epígrafe que se titula condiciones relativas a la salud sexual y la verdad que es que es una una alegría no un paso más hacia quitarle ese falso disfraz de de patología a los y las transexuales en el año noventa que era la última vez que se había modificado esta lista antes del cambio de ahora se sacó la homosexualidad y ahora pues el ya le tocaba no a la transexual

Voz 1995 11:47 vale también alertan de los videojuegos el de hecho el abuso la adicción ya para la Organización Mundial de la Salud es una adicción más

Voz 1509 11:55 sí lo propusieron el año pasado y lo han ratificado este definen este trastorno no sólo por jugar que eso digamos lo hacemos todos sino porque la conducta se convierta en un patrón recurrente al menos durante un año y ojo dicen que vale tanto online como offline síntomas no estaríamos hablando pues de perder el control fundamentalmente priorizar esta actividad frente a otras obligaciones del día a día

Voz 7 12:17 muchísima dificultad para desengancharse aunque ya sepamos que que es malo no que es nocivo eso a mí me pasa con la radio

Voz 1995 12:24 yo dejo de hacer cosas por escuchar la radio dice algo la la ONS sobre qué podemos hacer para prevenir la adicción los videojuegos

Voz 1509 12:31 hombre al incluirlo oficialmente como enfermedad mental digamos que los ciento noventa y dos estados que integran esta Organización Mundial de la Salud sí que tienen que dedicar recursos no estrategias de salud pública para tratarlo antes de dos mil veintidós aquí en España por suerte ya se está haciendo en algunos sitios por ejemplo el Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en marcha una campaña para ir a los coles a alertar sobre los peligros del juego y las apuestas on line y esto porque porque un treinta por ciento de quiénes van a terapia por esta adicción a los videojuegos tiene entre veinte sobretodo veinte entre veinte y treinta

Voz 1995 13:00 es la hora Marcos me quedo con esos datos de pérdida de control priorizar esta actividad frente a otras obligaciones el día mucha dificultad para engancharse eso me pasa Nicolás radio vaya vaya a mirarme Laura muchísimas gracias

Voz 4 13:12 algo tiene

Voz 1509 15:09 con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 13 15:18 hoy por Madrid sí

Voz 1515 15:50 qué tal muy buenos días bueno para este martes de resaca electoral ya en tiempo de pactos hemos convocada a nuestros periodistas por el diario El País nos acompaña en nuestros estudios Pablo León Pablo qué tal bienvenido hola qué tal de la razón Nuria Platón Nuria qué tal hola qué tal Julio Delafuente Europa Press compañera qué tal cómo estás qué tal buenos días bueno no sabíamos en qué entrado todavía ninguno seguís aún con con la sorpresa en en el cuerpo como veis lo que ha ocurrido hay mucho que analizar lo vamos a hacer de aquí a la una pero seguís aún con la sorpresa en el cuerpo como habéis lo que ha ocurrido a ver Nuria bueno en realidad para mí la sorpresa sida más en la Comunidad porque la comida en todo el mundo dábamos por ganador a Gabilondo y ese cambio en el último momento ha sido lo que más me sorprende me ha sorprendido sin embargo yo el en el Ayuntamiento sin embargo estaba el empate mucho más claro desde mi punto de vista con lo cual se puede inclinar la balanza hacia cualquier lado así que cualquiera de los los resultados habría sido el esperado Pablo bueno

Voz 14 16:46 para mí era al revés eh yo pensaba que el Ayuntamiento había más opciones de que Manuela Carmena leer revalida se encarga en la Comunidad lo veía más justo no ha sido en ninguna de las dos y con respecto a la resaca pues un poquito de resaca electoral porque ha sido muy intensa he puesto un poco mal hoy todo en estos días tengo la voz un poco tomada pero bueno

Voz 15 17:06 seguiría analizaría a ver qué qué pasa estos días Julio como sorprendido te has quedado bastante la verdad que opino igual que mis compañeros estaba más atado parecía según las encuestas y según las sensaciones el gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid no ha sido así por bastante diferencia ahora lo analizamos a una serie de factores también claro pues una alcaldía del cambio pues también sorprende que en cuatro años no haya conseguido más votos que que lo pasados no se esto hay hay que tratarlo

Voz 1515 17:38 bueno vamos a tener tiempo de aquí a la una para el análisis porque para sorpresa algo que les estamos adelantando también este martes aquí en la SER cuando no habían pasado ni doce horas del cierre de urnas se había abierto ya otra operación contra la corrupción urbanística en Madrid focalizada en este caso en el municipio de Las Rozas pero que salpica a todo el Partido Popular regional entre otros un asesor del propio presidente Pedro Rollán esta mañana nuestro compañero Alfonso Ojea Nos está adelantando también nombres de nuevos imputados Alfonso buenos días cuéntanos

Voz 0089 18:10 qué tal buenos días Marta fíjate que en el boletín horario de las once de la mañana adelantábamos dos nombres pero ya podemos adelantar tres a ver porno y la bien si viene profundo de esos bueno pues se trata de Ángel Alonso Bernal Éste es uno de los investigados por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Majadahonda por un presunto delito de prevaricación Le acompaña también atención Mario de la Fuente una uno de los antiguos alcaldes de Robledo de Chavela

Voz 1 18:38 que también ha obtenido que herido