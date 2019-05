Hoy por Hoy (29/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis las cinco en Canarias

Voz 3 00:32 ha anunciado al comité federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también

Voz 1727 00:38 de mi persona como la traumática dimisión de Pedro Sánchez como secretario general en octubre del año dieciséis de este otro momento ocurrido ayer en Bruselas

Voz 4 00:47 en la familia socialdemócrata había elegido como eh negociador principal con el resto de familias para poder empezar a articular esa mayoría y la renovación de los puestos y para

Voz 1727 00:58 ha convertido en el líder socialdemócrata europeo más votado anoche el presidente del Gobierno español en funciones cenó con el resto de líderes de la Unión para empezar a negociar la renovado son de las instituciones comunitarias de momento han decidido sacar de esas negociaciones políticas el cargo más técnico el de presidente del Banco Central quedan otros cuatro los presidentes de la Comisión del Consejo es el Parlamento el alto o alta representante que dirige la política exterior la diplomacia por primera vez además

Voz 1727 01:35 te partirán de forma paritaria entre hombres y mujeres la negociación no es fácil por primera vez también no basta un acuerdo entre los populares de Merkel y los socialdemócratas de Sánchez entran en juego los liberales de Macron probablemente haya que contar con los Verdes luego ya empezará la batalla nacional IVE demos que consigue Pedro Sánchez y desde allí desde mucho desde Bruselas Pedro Sánchez ha mandado un mensaje a Pablo Iglesias

Voz 4 02:04 todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias después de lo que ha ocurrido el pasado veintiséis de mayo de dos gobiernos socialistas se presentó a las elecciones ha dicho que quería formar un gobierno liderado por el Partido Socialista con independientes de reconocido prestigio incorporados al Gobierno porque Yruela más los ciudadanos han validado esa perspectiva pero también

le manda mensajes recadito a Rivera los liberales europeos no entienden dice el dirigente socialista que Ciudadanos busca apoyarse en la extrema derecha para llegar a gobiernos pero los naranjas han vuelto a endurecer su posición José Manuel Villegas

Voz 1089 02:38 hay alguien que reniegue de las política de Sánchez que reniegue de los pactos con los separatistas con los populistas que crea que hay que aplicar y es hora de aplicar el ciento cincuenta

Voz 1727 02:49 cinco vamos que reniegan de la política de Pedro Sánchez ciudadanos pone sobre la mesa la aplicación del ciento cincuenta y cinco inmediato en Cataluña para negociar ayuntamientos y comunidades de toda España es miércoles veintinueve de mayo y sobre Cataluña a día de reacciones al varapalo del Tribunal de Estrasburgo a la estrategia de internacionalización del pluses sus acusaciones de vulneración de derechos humanos en España Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:17 buenos días el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha admitido a trámite la demanda que presentaron pulmón Forcadell y otros dirigentes independentistas contra la decisión del Tribunal Constitucional que suspendió el pleno que se había convocado expresamente para declarar la independencia dice Estrasburgo que aquí ya suspensión del Pleno era necesaria en una sociedad democrática

Voz 1727 03:36 del guber asegura que acata pero da por hecho que otras resoluciones le darán la razón Meritxell pudo portavoz

Voz 5 03:42 nosotros respetamos las decisiones de los tribunales internacionales las que ganamos también a ir como en este caso la que no nos da la razón no lo que preguntamos nosotros no lo que nos preguntamos es si por parte de las fuerzas unionistas aceptarán y acatarán cuando vengan estas resoluciones sobre la represión que está llevando a cabo el Estado español

Voz 1727 04:04 el Banco de España vuelve a entrar como elefante en cacharrería en el debate de las pensiones y pide a los partidos que las reformen antes de que sus votantes se hagan pensionistas y en los deportes seis de los diez detenidos en la operación Oikos contra el amaño de apuestas han pasado la noche en el calabozo entre ellos varios futbolistas la operación sigue abierta Sampe buenos días

Voz 1161 04:32 pueden producir nuevas detenciones porque la policía habla de hasta veintiuna personas de momento los detenidos confirmados son Agustín la salsa presidente del Huesca y el equipo más implicado también su jefe de los servicios médicos Juan Carlos Galindo aparte del capitán del Real Valladolid retirado hace dos semanas Borja Fernández el jugador del Deportivo de la Coruña Íñigo López industrias futbolistas Raúl Bravo Carlos Aranda en el Larguero el abogado de Borja Fernández gustado Mateo tenemos claro

Voz 6 04:55 dice su no implica tiene ninguna de los hechos que se le imputan pero bueno él está muy asustado

Voz 1161 05:00 se investigan tres partidos de esta temporada el Valladolid Valencia el Huesca Valencia y el Betis Huesca

pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hasta media mañana seguirá lloviendo en el País Vasco especialmente la provincia de Guipúzcoa también al norte de Navarra unas lloviznas en la mitad oeste de Cataluña chubascos débiles en las islas de Mallorca y Menorca pero después acabará luciendo el sol en todo el país la mayor parte de la jornada las temperaturas ahora son un poco más bajas que ayer hace incluso algo de frío en el interior durante la tarde al sol ambiente agradable caluroso especialmente en el suroeste de la península en Extremadura hay gran parte del Valle del Guadalquivir una jornada más máximas alrededor de los treinta y cinco grados

Voz 15 07:08 la Pepa buenos días si esta es una de las preguntas quiénes vamos

Voz 1727 07:11 a plantear esta mañana que nos hace seres humanos que nos hace ser tan simples y tan complejos a la vez

Voz 15 07:18 la gran pregunta a la que ha tratado de dar respuesta a la biología evolutiva y la filosofía que es lo que realmente nos hace humanos no es ni el construir herramientas ni experimentaron duelo ante un fallecimiento ni el cuidar enfermos ni ser altruista solidarios si quieren saberlo van a tener que estar atentos a partir de las diez de las nueve en Canarias a José Miguel Mulet Luis Alfonso Gámez a nuestros escépticos que van a reflexionar sobre este asunto buenos días a todos y a todas

Voz 0027 10:18 la policía va a seguir interrogando hoy a los futbol visto así técnicos detenidos por la supuesta red de amaños de partidos en Primera y en Segunda mañana van a pasar a disposición judicial pero anoche en El Larguero con Manu Carreño el portavoz de la agrupación que une a las empresas de apuestas contra el fraude advirtió de que más allá del Huesca Nástic de hace un año que dio pie a esta investigador

Voz 7 10:38 con hay por lo menos tres partidos de esta última temporada que tienen números raros en lo llamó así números raros sospechosos Andrea Villoria buenos días

Voz 17 10:47 buenos días Francesco Branca citaba este primer partido

Voz 7 10:49 bueno

Voz 17 10:51 que la policía ya ha empezado a investigar porque uno de sus jugadores el detenido Borja Fernández presuntamente convenció a sus compañeros de perder contra el Valencia avisaba también de otros dos partidos del Huesca contra el Valencia contra el Betis explica este portavoz que una vez empezado el juego alguien Apis apostó millones de euros por un resultado contrario a lo esperado apuestas que según los investigadores hacían los futbolistas a veces a través de familiares y con el que se embolsa van hasta cien mil euros cantidades que alertaron a la Liga como ha explicado en la SER el responsable seguridad movimiento incluso

Voz 18 11:22 cuál en el tema de de la sea pues ya ni eso nos crea una alarma alarma que se comprueba hice denunció ante la porque

Voz 17 11:31 seis de los diez detenidos han dormido en prisión ya hay otro arresto pendiente fuera de España los agentes creen que todos los acusados actuaron al margen del club excepto el Huesca epicentro de la trama su presidente el ex madridista Raúl Bravo ambos detenidos se consideran los cabecillas

Voz 0027 11:44 te has Andrea fuera del fútbol en la política hoy se va a iniciar el el recuento definitivo dos el domingo supervisado por la Junta Electoral Central este trámite habitualmente pasa muy desapercibido pero esta vez va a ser noticia por los errores que están saliendo a la luz en la publicación de los resultados en la web en la que se volcaron los datos el domingo una web del Ministerio del Interior nutrida de los datos que iba suministrando L la empresa encargada del recuento que se quedó con el contrato con una oferta muy a la baja pues bien hay supuestos errores que pueden decantar incluso algunos gobiernos municipal

Voz 7 12:15 es de ciudades bien grandes Isabel Villar buenos días

Voz 19 12:18 buenos días sí como León Ibiza en esta última el PSOE asegura que en más de una decena de mesas votos suyos pasaron a otro partido al volcarse a la aplicación digital la Junta Electoral tendrá que hacer el recuento oficial a partir de las actas pero si los errores que apunte el PSOE se confirman ellos tendrían tres concejales más y podrían llegar al Gobierno algo parecido pasa en León donde los socialistas aseguran que al volcán ese los datos en la web mil doscientos votos suyos pasaron a Vox si la Junta Electoral lo ratifica Vox se quedaría fuera del ayuntamiento al no llegar al mínimo del cinco por ciento sus escaños se repartirían entre el resto de partidos el PSOE tendría más fácil conseguir la alcaldía también se han detectado fallos en los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura donde se asignaron consejeros a partidos que no llegaban al mínimo de votos en Cataluña la CUP denuncia que un error la noche electoral le restó más de cincuenta mil votos según sus propios coches

Voz 0027 13:04 a la espera de que se subsanen estos bailes de cifras lo que sí es firme lo que por ahora parece firme es el ramillete de condiciones que Ciudadanos les ha puesto a los candidatos socialistas para negociar gobiernos autonómicos y municipales el partido de Albert Rivera les exige antes de sentarse a hablar que reniegue en por escrito las políticas de Pedro Sánchez Ike además apoyen la aplicación del ciento cincuenta y cinco en Cataluña esto para negociar gobiernos locales y autonómicos que pueden estar a cientos de kilómetros de Catalunya Oscar García buenos días qué tal buenos días seis ciudadanos quiere que los barones del PSOE que dependen de ellos reniegan de Sánchez

Voz 1089 13:39 a renegar de las política de Sánchez de pacto con los separatistas con los populistas

Voz 1645 13:46 sí que apoyen el ciento cincuenta y cinco en Cataluña y todo por escrito a la vicepresidenta Carmen Calvo todo esto le parece hoy mientras dos de los afectados Luis Tudanca en Castilla y León y Javier Lambán en Aragón se muestran prudentes yo no quiero hablar de otro

Voz 15 14:02 cosa que no sea lo de aquí en tanto en cuanto no se hable seriamente entre los distintos partidos políticos que me voy a tener que opinar de lo que digan

Voz 1645 14:10 en la dirección de Ciudadanos son conscientes de que lo que piden es casi un imposible y por eso ya dan por sentado que lo normal es que los pactos sean con el PP con el apoyo externo de Vox

Voz 1089 14:19 el a recibir apoyos es una fórmula que algunas veces se nos ha exigido y que yo lo he entendido como se hace ten en democracia

Voz 1645 14:25 Ciudadanos no descarta renunciar a entrar en gobiernos Si los acuerdos no son de su agrado los abogados

Voz 0027 14:31 desde el preso preventivo Jordi Sanchez recién suspendido como diputado han presentado un escrito ante el Tribunal Supremo pidiendo un permiso extraordinario de salida de prisión para representar al grupo parlamentario Jones per Catalunya en la ronda de consultas que va a celebrar Felipe VI para la constitución del nuevo Gobierno Jordi Sánchez quiere ir a la Zarzuela a reunirse con el Rey en las últimas horas los independentistas han recibido un revés jurídico

Voz 7 14:54 el duro el Tribunal Europeo de Derechos

Voz 0027 14:56 los humanos que se ha quitado la razón Islam ha dado al Tribunal Constitucional por suspender un pleno pocos días después del uno de octubre en el que se sospechaba puesto Mon iba a declarar la independencia han acordado monas

Voz 7 15:09 buenos días la resolución europea dice que la actuación de los

Voz 17 15:11 Tribunales españoles fue correcta y necesaria para preservar la seguridad pública y el orden constitucional y añade Se trataba de una necesidad social apremiante ya que es estaba impidiendo a los parlamentarios que representaban una minoría poder participar en el debate en Hora Veinticinco hemos hablado con el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Fernando Álvarez Ossorio

Voz 20 15:30 es un derecho humano tiene que entregar mucho para al final confirmar que efectivamente no ha habido violación de derechos fundamentales por lo tanto no va a entrar en el asunto no iba a emitir una sentencia

Voz 17 15:41 un tuit del ex conseller Josep Huguet sobre la resolución enfrentado a los abogados de los líderes independentistas en redes sociales Huguet escribió esto de la vía jurídica europea no será un camino de rosas como vaticinaban abogados que han acabado haciendo de políticos una clara alusión a Gonzalo boya el abogado de Puigdemont que respondió igual deberías preguntarte quién hizo el recurso porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un sitio muy técnico algo hay que llegar con los deberes hechos y los pantalones en su sitio la hice yo ni la hizo quién aparece en la resolución y ahí es donde entra Andreu Van den Ende el abogado de Junqueras que respondió como bien sabes el representante de los demandantes no es necesariamente el redactor pero la letrada que se encargó hizo los deberes lo mejor que pudo

Voz 21 16:23 la cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema Bloch Chain donde el ex computing es tan flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 0027 17:06 seis y diecisiete de la mañana cinco y diecisiete en Canarias fuentes policiales confirman a la SER que se ha puesto ya en marcha una investigación por un presunto delito contra la intimidad de la mujer que se terminó suicidándose después de que empezara a circular por todos los móviles de sus compañeros de la planta de Iveco en San Fernando un vídeo suyo de contenido sexual grabado hace cinco años ella se suicidó el sábado pasado después de que ese vídeo le llegara incluso a su actual pareja después de una semana soportando las miradas y las presiones de parte de sus compañeros la policía ha iniciado como les pedimos una investigación por un supuesto delito contra la intimidad de esa mujer Rafa Muñoz buenos días tres días Verónica de treinta y dos años y madre de dos niños pequeños no pudo más con el acoso ejercido por parte de sus compañeros

Voz 22 17:48 gente que iba a verla al puesto de trabajo para saber quien era la compañera ella sufrió mucha presión cuando hablo con recursos humanos y el viernes incluso cuando se tuvo que marchar de las fábricas

Voz 0027 17:59 así lo contaba en Antena tres uno de los dos mil quinientos trabajadores que recibieron la grabación de contenido sexual Verónica abandonó su puesto de trabajo el viernes el mismo día que el vídeo llegó al teléfono móvil de su marido

Voz 23 18:10 se puso muy nerviosa y se tuvo que en marcha se tuvo que marchar de aquí de fábrica porque no aguantaba la presión tanto de aquí como pues ya de su entorno familiar y ella quería que ese pasara un poco que es la Historia pasase que la gente dejase de hablar cuanto antes y intentar otra vez está estar tranquila

Voz 0027 18:29 al día siguiente el sábado se quitó la vida la mujer no denunció los hechos pero si los puso en conocimiento del comité de empresa sus compañeros de trabajo San concentrado dos veces para mostrar su dolor y repulsa por lo ocurrido gracias Rafa en Estados Unidos el Tribunal Supremo del país ha avalado una ley sobre el aborto recién aprobada en Indiana que obliga

Voz 7 18:47 a tratar al feto abortado como un resto humano no como un resto médico no se moja el Supremo sobre la interrupción del embarazo es sí pero avala que se trate el feto muerto como resto humano lo que obligará a enterrarlo o incinerarlo como el cadáver de un humano corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 19:05 buenos días el Tribunal Supremo pasa de puntillas sobre la batalla del derecho a abortar que han abierto varios estados conservadores con el fin de revertir la ley que legalizó el aborto en todo el país hace cuarenta y seis

Voz 1727 19:16 años la Corte avala una disposición de una ley

Voz 1510 19:18 qué pretende restringir el aborto en Indiana que exige tratar a los restos fetales como restos humanos sino como restos médicos es decir después de un aborto se tiene que enterrar o incinerar al feto pero sobre la di

Voz 1727 19:29 posición que prohíbe el aborto no se pronuncia

Voz 1510 19:32 dice que lo hará más adelante por lo que se mantiene la decisión del tribunal de apelaciones que en la práctica significa que en Indiana sigue siendo legal abortar es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la constitucionalidad de una ley estatal que restringe el derecho al aborto desde que el juez cava Nook se incorporó a la Corte sumando una mayor la conservadora pero el pronunciamiento ha sido tan tibio que no se puede determinar qué posición tendrán más adelante los jueces del Supremo ante la oleada de leyes estatales que están poniendo en jaque Rowe contra White la ley que legalizó el aborto a nivel federal en mil novecientos setenta y tres

Voz 0027 20:06 eso en Estados Unidos sea aquí en Europa empiezan a llegar a Bruselas para planificar sus próximos cinco años de vida allí los nuevos eurodiputados recién elegidos en cada país entre ellos el italiano Berlusconi que se ha comprado una villa para vivir allí se ve que los hoteles y los apartamentos de eurodiputados pues no le venían bien corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 20:24 Luis Kony tuvo que sale por la puerta trasera del Gobierno italiano cumplió nueve meses de arresto domiciliario por fraude fiscal devolvió a la Hacienda pública italiana siete de los trescientos treinta millones defraudados su condena por corrupción política ha prescrito ya ha permanecido seis años inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos me gusta Bruselas ha preguntado nada más ser elegido eurodiputado tiene ochenta y dos años nietos que practicamente no ven al abuelo acumula más de cinco mil millones de fortuna está acusado en dos procesos en curso por inducción a la prostitución paradojas acaba de comprar en Cerdeña la mansión de quién era el rey del porno italiano y otra villa de dos mil quinientos metros cuadrados en la Costa Azul y una tercera en Bruselas claro ya he encontrado casa explica lo Berlusconi y allí me escucharán con atención y respeto en el Parlamento sede diputado más relevante por mi pasado en el hemiciclo Mi casa parece sobre todo un gran trabajo de persuasión seguramente de volverá a cantar en francés melodías de los años cuarenta como aquella de George Olmert

Voz 24 21:40 el señor que espera en el cruce a la mujer que ama pone director René A

Voz 1509 25:26 tras casi una década de ley antitabaco los médicos de familia como María Fernández y Lucía gorrito a

Voz 1727 25:31 alertan de que sus fronteras se desdibujan

Voz 0931 25:34 he venido a surgir nuevas formas

Voz 1727 25:36 de consumo que también hay que legislar

Voz 0931 25:39 hay que evitar que se publicita no puede ser que todo

Voz 13 25:41 los países de alrededor de España tengan un precio de tabaco vengan todos a comprar aquí seamos el estanco de Europa

Voz 1509 25:48 seis de cada diez encuestados afirma que se incumple la prohibición de fumar en terrazas cerradas de bares y lo que es peor un veinte por ciento aún cree que fumar no perjudica a la salud en los últimos tres años han crecido los fumadores y se recortan los ex fumadores aunque más de la mitad aplaudía sanciones más duras de hecho crece nueve puntos y el apoyo a prohibir fumar en coches con niños aunque si quitamos a los menores de esta ecuación es aceptación cae hasta casi la mitad entre los nueve mil participantes en esta encuesta tres de cada cuatro cree que el tabaco debería salir de las piscinas y de los centros comerciales al aire libre

Voz 0027 26:27 los seis detenidos de la operación Oikos contra el amaño de partidos van a seguir declarando hoy Sampe buenos días bueno

Voz 1161 26:32 días Aimar en una operación que sigue abierta ya que la policía habla de hasta veintiun posibles implicados y de que los seis que han pasado la noche en dependencias policiales y en la jornada de hoy tendrán que declarar de nuevo para pasar mañana a disposición judicial los hasta ahora implicados y cuyos nombres han trascendido son el presidente del Huesca Agustín las a Osa el jefe de los servicios médicos también del Huesca Juan Carlos Galindo los dos jugadores en activo en esta temporada el capitán el Real Valladolid retirado hace unos días Borja Fernández y el central del Deportivo de la Coruña Íñigo López los futbolistas también Raúl Bravo internacional con la selección y Carlos Aranda la operación parte de una denuncia de la propia Liga tras el Huesca cero Nástic uno de mayo de dos mil dieciocho hoy presuntamente salpica a otros tres partidos de Primera anoche con Manu Carreño en El Larguero Francesco Baranda el ex director general de la Federación Europea de casas de apuestas se centra en el de la jornada XXXVIII

Voz 27 27:16 en esta temporada daban número bastante raros

Voz 18 27:20 dos y negra hizo un partido el Valladolid Palencia

Voz 28 27:25 que terminó con el Valladolid Valencia dos pero hay otros dos partidos sospechosos más les pregunto por un partido que hubo un Huesca dos Valencia seis si ese partido tuvo números raros si te pregunto por un Betis dos Huesca uno ese partido tuvo números raros

Voz 1161 27:41 sí desvelaba también por cuánto dinero se puede comprar un futbolista parte de las mafias para que amaño un resultado

Voz 27 27:47 va a ser con estas va a Arafat Gossip cuesta siempre

Voz 1161 27:53 el abogado del futbolista Borja Fernández jugador del Valladolid le contaba la SER cómo está el jugador Gustavo Mateo

Voz 6 27:59 tenemos clara su no implica tiene ninguna de los hechos que se le imputan pero bueno él está muy asustado pues porque en por fuego no sea me decía cuando cuando estábamos juntos dice sólo te pido que la gente que vea en el la persona que ha sido siempre Pi también

Voz 1161 28:13 pero con Manu Carreño Manuel Torres abogado del Huesca

Voz 29 28:16 es que ya sabemos qué grado de implicación puede tener el presidente que estoy convencido que se reducirá pues la absoluta impunidad es el de las la Deportiva Huesca porque no lo hemos incurrido ninguna conducta que pueda ser merecedora de reproche penal

Voz 1161 28:31 por lo demás la información deportiva se centra en dos nombres el de Ernesto Valverde que seguirá siendo entrenador del Barça como confirmaba así que Rodríguez jefe de deportes de la Cadena Ser en Cataluña el propio presidente Bartomeu y Sergio Ramos que pretende salir del Real Madrid este verano con una oferta de la Liga

Voz 15 28:44 a China aunque sin traspaso solicitando su carta de libertad

Voz 1161 28:47 a su compañero Dani Carvajal sobre la posible salida

Voz 30 28:49 la el presi el vosotros que tendrá que aclarar su sus cosas pero está claro que Sergio Ramos para nosotros pues es de es nuestro capitán pero que esa palabra decía y es lógico que al final muchos clubes muchos clubes tienen contaba con con sus servicios pero el agente y el preciso los que tienen que aclararlo

Voz 1161 29:06 del resto este miércoles nuestra ya la primera final de las competiciones europeas la de la Europa League a las nueve en el estadio Bakú Chelsea Arsenal la podrán seguir íntegra a través de Carrusel deportivo en ser más y además en Roland Garros forrada con varios españoles en juego en el cuadro masculino Roberto Vallès Rafa Nadal a Pablo Carreño en el femenino Garbiñe Muguruza Sara Sorribas y Carla Suárez

Voz 31 29:30 con las soluciones paga menos de Carrefour tienes un tres por dos en más de cinco mil productos hasta el once de

Voz 9 29:35 como en el atún el aceite de oliva Carrefour paquete

Voz 31 29:37 hecho es decir pagas dos IT llevas tres

Voz 1432 29:40 los exámenes del trabajo las series has pensado cambiaría el portátil como en El Corte Inglés tienes ahora hasta ciento cincuenta euros de descuento en portátiles igualmente lo pienso

Voz 9 29:49 tras con procesador AMD Ray se Gráfica Radio en Vega Windows diez además con las ventajas de los tecnoprecios de El Corte Inglés mucho más que un buen precio

Voz 1727 30:01 son las seis y media cinco y media en Canarias Pedro Sánchez y Emmanuel Macron quieren que haya paridad en el reparto de los cargos en Bruselas el futuro europeo dice el presidente del Gobierno español tiene que contar con un equilibrio de género

Voz 4 30:20 es importante que debemos me acuerdo el Alto Representante y facilitar la lección de que vaya a ser el próximo presidente grave trofeo

Voz 1727 30:34 Luque sopesó siempre una posición que comparte el presidente de la República francesa para Macron además los futuros líderes de la Unión Europea tienen que ser carismáticos creativos competentes

Voz 9 30:46 la necesario que encontremos entre las cuatro nominaciones por razones de equilibrio

Voz 0027 30:51 para que las nominaciones sean paritarias esto son

Voz 9 30:53 tres mujeres

Voz 1727 30:56 dos hombres y dos mujeres carismáticos creativos y competentes los queremos para todos sitios así armar parece

Voz 0027 31:02 pero este esa cumbre informal en Bruselas Sánchez aprovechó ayer para enfriar las expectativas de Pablo Iglesias de entrar en el futuro gobierno de España

Voz 4 31:10 todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias de todo lo que ha ocurrido el pasado dos editor se presentó a las elecciones ha dicho que quería conformar un gobierno liderado por el Partido Socialista con independientes de reconocido prestigio incorporados al Gobierno eso es la línea que vamos a seguir trabajando después de la desmayos

Voz 0027 31:29 quién a diferencia de Podemos ya ha dicho que estaría dispuesto a apoyar un gobierno socialista incluso sin entrar en él es el líder de Izquierda Unida socio de Pablo Iglesias en Unidas Podemos Alberto Garzón la pelota está en el tejado del paro

Voz 15 31:40 los socialista que es quien tiene que decidir qué fórmula concreta quiere explorar nosotros queremos un acuerdo

Voz 13 31:45 el IU un pacto y eso abre

Voz 15 31:47 hay múltiples posibilidades y estamos abierto a cualquiera

Voz 0027 31:51 en Cataluña hoy empiezan las reuniones entre los líderes políticos municipales para intentar deshacer el nudo de gobernabilidad muy compleja que han dejado allí las elecciones con Ernest Maragall buscando difíciles apoyos para gobernar Barcelona Icon Ada Colau avisando de que no pactará ni con Cataluña ni con Manuel Valls de día

Voz 0931 32:09 Bondi hoy mismo Moragas con Colau icono para que haya un acuerdo de investidura entre los tres

Voz 13 32:14 este como chut de que eso es exactamente bastante para auxiliar

Voz 0931 32:17 estoy convencido de que esto es lo que nos piden los ciudadanos decía que no se da por vencido aunque con la había rechazado pactar con lo que ella llama derecha independentista la alcaldesa en funciones se va a reunir con Maragall si también con el PSC con el mismo problema Esquerra no quiere pactar con los socialistas y al revés Colau también ha rechazado recibir el apoyo de Ciutadans para evitar que Maragall se alcalde

Voz 0027 32:38 de esa Serrano el tráfico buenos días parecía

Voz 1510 32:41 zarpar para hasta ahora en otra fase a las primeras retenciones sobre todo en los accesos a Madrid y Barcelona en Madrid lados en Torrejón a cuatro Pinto Butarque a cuarenta y dos en Parla cinco Alcorcón en Barcelona encontramos en San Cugat del Vallés la hace dieciséis la C58 en San Quirce a la ronda Bedia hacia el nudo de Llobregat en Toledo tenemos que destacaron accidente en Illescas una colisión que complica la A42 sentido Madrid en Alicante un desprendimiento está creando dificultades en una secundaria en el entorno del plan

Voz 0027 33:07 tendremos sólo hoy en toda España salvo algunos chubascos en el norte y en Baleares durante la mañana hará algo más de frío que ayer

Voz 1727 34:45 menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España Euskadi la justicia ha condenado allí a trece años de cárcel a cada uno de los tres acusados de violar a una chica en Bilbao grabarlo y difundirlo con un teléfono móvil se aprovecharon de que la joven que tenía entonces dieciocho años que estaba bebida drogada que su Segovia uno

Voz 1153 35:06 trece años de prisión si para cada uno de ellos diez por abuso sexual con penetración y tres más por revelación de secretos al difundirlo por el móvil la sentencia lo considera abuso y no agresión porque los condenados no utilizaron la fuerza ya que la víctima había consumido alcohol porros y antidepresivos y apenas era consciente de nada la agresión se produjo en enero de dos mil diecisiete en una zona de Benin en el Casco Viejo de Bilbao después de que saliesen de una sala de fiestas la presidenta de la Asociación Clara Campoamor Blanca Estrella Ruiz lamenta que el Código Penal no acabe de dejar clara la diferencia entre agresión y abuso

Voz 35 35:33 el agresor sexual es violación lo que pasa es que no que no tenemos los permisos me decía una mujer a poco tiempo ha aprobado este error el Código Penal del noventa y cinco vengo no no mira a mí no me han puesto la cara común para timar a patadas por todo el cuerpo a mí me ha violado yo lo que entiende a las mujeres

Voz 1727 35:52 la defensa de los jóvenes ya han anunciado que recurrirán la sentencia y el coordinador de Vox en Moguer en Huelva ha tenido que dimitir después de colgar un tutorial en Whatsapp en el que enseña a utilizar Burundi manga la droga conocida como droga de los violadores Cabré

Voz 25 36:11 dicen que coloca la silla que toledano que el acuerdo hay pasan cosas se llama Luis matarás

Voz 1727 36:19 qué más cosas cuenta en el vídeo ser Huelva Lucía Vallellano buenos días buenos días Pepa en el vídeo colgado las redes sociales les mandarán golpea en una mesa a la planta de la que exaltan las semillas de la droga abundando explica cómo hay que utilizarla mientras se bebe una litrona en un patio con una piscina portátil de fondo en las imágenes cita a la manada describe esta droga diciendo que las coloca o vuelve loca Ike si quieres metafóricamente jugar al póquer el TDAH facilita

Voz 25 36:45 qué no mariguana la conocéis que va corriendo y luego Feito eh Burón venga de una semilla que lo que tú te come te coloca que te que si quiere ganar póquer

Voz 1727 37:02 yo venido aquí ayer anunció en Facebook que dimitía la Policía Nacional ha detenido en Elda en Alicante a dos de los tres en neonazis que pegaron a un joven y una chica menor de edad por sus ideas políticas al chico lo golpearon hasta dejarlo inconsciente semiinconsciente que tuvo que ser hospitalizado Ana Talens bon día bon día

Voz 0141 37:23 han sido acusados de un delito de lesiones Hideo dio los hechos ocurrieron el viernes al parecer los tres jóvenes dos chicos y una chica de veintiséis años y de extrema derecha comenzaron a seguir por la calle insultar y amedrentar a la pareja lo que conocían por residir en la localidad alicantina de Petrer la pareja llamó a la policía a los tres jóvenes huyeron pero regresaron a los pocos minutos para agredir al chico hasta dejarlos semi inconsciente tendido en el suelo mientras que su acompañante era agredida por la mujer el joven fue dado de alta el sábado el mismo día en que fueron detenidos dos de sus agresores

Voz 1727 37:57 la madre de una chica granadina que tiene anorexia ha recogido ya más de trescientas mil firmas para que la sanidad pública andaluza abra una unidad especializada en trastornos de la alimentación porque a día de hoy unos siete mil pacientes tienen que irse a otras comunidades si quieren recibir un tratamiento especializado Elena Carazo buenos días buenos días Pepa Patricia Cervera entregaba ayer en el Palacio de San Telmo esas más de trescientas mil firmas recogidas y ya se ha reunido con los distintos grupos políticos para recordarles precisamente eso que apuntaba hacia las personas que sufren estos trastornos alimenticios aquí en Andalucía tienen que irse para ser tratados en otras CCAA la hija de Patricia comenzó a sufrir la anorexia a los trece años después de un episodio de acoso escolar hoy tiene veintiún años pesa treinta y cuatro kilos está ingresado en un hospital de Ciudad Real

Voz 1161 38:45 por qué se centran la enfermedad es importante para prevenir pero cuando ya están enfermo lo que es muy importante es detectarlo de tratarnos rápido eso es fundamental

Voz 1727 38:56 la Consejería de Salud se ha comprometido con Patricia a estudiar abrir dos unidades en septiembre una en Sevilla y otra en Granada y en Cataluña Joan Bofill bon día

Voz 0931 39:06 hola bon día Pepa una niña de cinco años ha muerto ganan

Voz 1727 39:08 a una playa de Tarragona después de que la corriente arrastrará a la pequeña con su flotador

Voz 0931 39:14 pero si es la hija de una familia que ayer decidió pasar el día en la playa de La Pineda en Vila seca no se dieron cuenta de cómo estaba la niña hasta que ya era demasiado tarde llegó casi a un kilómetro de la playa fueron los trabajadores de limpieza de hecho los que dieron la voz de alarma al ver un flotador muy lejos de la arena una lancha de Salvamento Marítimo encontró la niña minutos después ya sin flotador inconsciente pero todavía con vida al parecer había intentado volver nadando se la intentó reanimar pero no se pudo hacer nada para salvar

Voz 1727 39:41 que un juez de Navarra dice que el permiso laboral por la muerte de un familiar en domingo en festivo empieza al día siguiente Inuncat el mismo día del fallecimiento da la razón a un trabajador al que su empresa le reclamaba una jornada Mamen García buenos días hola buenos días de esta manera el juez resuelve ese conflicto entre el trabajador que cogió dos días de permiso lunes y martes y la empresa que consideró que debió disfrutar el permiso el día del fallecimiento es decir el domingo el siguiente el lunes por lo que le descontara en en la nómina el salario de un día en el juicio se dirimió cómo debe disfrutarse de un permiso por el fallecimiento de un familiar de segundo grado de consanguinidad en este caso la abuela cuando el suceso se produce en festivo como novedad la sentencia que puede ser recurrida fija que el cómputo de los permisos familiares deben iniciarse al día siguiente al margen de que sea o no laboral para el trabajador Ike se realizarán por días naturales no laborales vendía Mamen gracias son las siete menos veinte las seis menos veinte en Canarias

Voz 36 40:40 me uno mucho

Voz 1727 40:54 hora Ellen De Generes una estrella de la televisión en EEUU acaba de desvelar que su padrastro abusó de ella cuando era adolescente y que su madre no la creyó cuando se lo contó Washington Marta del Vado

Voz 1510 41:05 hay tal por en la morir Ellen De Generes y lo cuenta a otro presentador a David Letterman en una entrevista en su programa no necesitan presentación que empezará su segunda temporada pasado mañana en treinta y uno de mayo el Netflix Generes dice que tardó años en contárselo a su madre enferma de cáncer para no hacerle daño y asegura que cuando se lo contó en un principio no la creyó la presentadora lamenta haber callado durante tanto tiempo reconoció por primera vez que fue víctima de abusos el pasado mes de octubre después de que varias personas cuestionaron públicamente el testimonio de Christine Ford la mujer que denunció haber sido agredida sexualmente por el último juez nombrado por Donald Trump para el Tribunal Supremo por predicaban no Generes activista también por los derechos de la comunidad LGTBI asegura que es el momento de alzar la voz de dejar de tapar los abusos sexuales de salir a denunciarlos

Voz 1727 42:03 en Israel Netanyahu tiene sólo unas horas hasta la medianoche de hoy para intentar formar Gobierno si no lo consigue lo tiene bastante difícil se repetirán las elecciones Jerusalén Beatriz Le con Berry

Voz 37 42:16 el reto del primer ministro es convencer a un partido nacionalista de derecha de entrar a formar parte del nuevo Ejecutivo pero Netanyahu no lo tiene nada fácil ya que el líder de la formación Avigdor Lieberman exige que se apruebe una ley que obliga a los religiosos judíos hacer el servicio militar algo a lo que las formaciones ultraortodoxa es que ya dijeron sí a Netanyahu obviamente se oponen la disolución del Parlamento ya ha comenzado un proyecto de ley autorizando la fue aprobado en primera lectura quedarían dos más por ahora ya se conoce hasta la fecha de las probables nuevas elecciones el diecisiete de septiembre existe también una posibilidad remota de que Netanyahu no logre formar Gobierno el presidente de Israel Rubén Ringling encargue la tarea al segundo candidato más votado en los comicios de abril Benny Ganz Netanyahu intentará por todos los medios impedirlo y prefirió guía en el peor de los casos que se organicen nuevas elecciones con vistas a protegerse ante los escándalos de corrupción que salpican

Voz 40 44:43 las vergüenzas al aire dice esta mañana José Marín buenos días Pepa hay cosas que todo el mundo sobre pero que siempre es bueno recordarlo para saber con qué gente nos jugamos los cuartos

Voz 1100 44:54 un buen ejemplo tapar muchos de la lista más votado de la coalición de perdedores con la que el ínclito Prim yo Casado nos dio la tabarra durante meses prácticamente hasta anteayer secundado por su compadre Rivera y ayudado por toda la plana mayor del PP desde las desaparecidas en combate Dolores Cospedal o Sáenz de Santamaría hasta el mismísimo Mariano Rajoy hoy que sólo podrán gobernar gracias al liarse con los perdedores Ciudadanos y Vox Vox ahí es nada aquella bobada ha pasado a mejor vida que donde dije digo digo Diego pero que conste que no es acordamos si por tanto sabemos que son un sino de gritos con mucha caradura que acostumbran a revestir de beneficios a la patria lo que tan sólo les viene bien a ellos este difícil atolladero de pactos en el que nos encontramos convendría que primara la seriedad y un cierto respeto a los ciudadanos la broma de Rivera dio a ofrecer pactos ahora los barones socialistas sida niegan de Sánchez es además de estúpida uno provocación que sólo llevara degradación de la política no cuela ensuciar el campo de juego para intentar tapar sus vergonzosos pactos con la más rancia ultraderecha

Voz 41 46:18 ha dicho que vaya quitando va Tey que le eh eh

Voz 1727 46:38 lo venimos contando desde ayer el Banco de España considera que ahorramos poco y que eso es un riesgo

Voz 15 46:45 que los oyentes contestan la mayoría lo mismo como Mari Cruz de Vitoria

Voz 42 46:49 qué poca vergüenza para pedir el Banco de España que se ahorre con el lo carísima que está la lírica lo poco que se les paga a los trabajadores

Voz 1161 47:00 o Joaquín desde el Puerto de Santamaría que un Chicho pues con luz y otro va Gozalo

Voz 24 47:06 que hay hoy en día no sé dónde quiere que corremos que tomamos piel

Voz 1161 47:10 da o Roberta la de Madrid

Voz 0667 47:12 también considera que Toxo pues es una lindezas a capitalista como ya que dijo en su momento el de la patronal hay que trabajar más y cobrar menos guasón consejo

Voz 43 47:23 la gente que vive al ritmo de Amancio Ortega para la calle la verdad es que

Voz 0667 47:29 es de risa una más en Madrid

Voz 44 47:32 es lo que estamos sosteniendo el Estado del bienestar lo vive turista Miró jubilados lo vamos tirando ID subir los impuestos a las grandes empresas eso vamos a dejarlo para otro momento verdad estamos apañados

Voz 1161 47:47 no vamos tirando que dice Juan Carlos de Madrid vamos con lo que hemos preguntado lo que buscábamos ejemplos concretos bienvenida

Voz 45 47:54 buenos días soy Vanessa de Madrid la verdad es que capacidad de ahorro yo tengo bastante poca porque con una máxima de ochocientos euros con mis cuarenta años con una hija me encargo madre separada pagando un alquiler en Madrid capital difícil así que lo mío es vivir al día sobrevivir más bien

Voz 1727 48:13 gracias por compartirlo con nosotros Vanessa un beso grande

Voz 13 48:16 bienvenido también buenos días Sergio desde Sevilla no

Voz 46 48:20 no sólo no puedo ahorrar sino que lo poquito que tenía guardado me lo estoy comiendo a base de de pagar las diferentes subida en los impuestos como el IBI y demás no hay forma de ahora es imposible a mi me gustaría ver a esos señores que tanto hablan de los ahorros de los trabajadores con los sueldos del trabajador medio los que tenemos trabajo coincide en ello viví de Alicante

Voz 47 48:45 para mí ahorrar es como un sueño a principio de mes mido la cuente digo si este año que Esteves seguro que nos da para ahorrar si vamos a coger el cochecito extrema gordito que nos hace falta llegar a final de mes mismo la cuente digo madre mía el coche mal armados le metemos una pluma es imposible es unos una familia de cuatro con dos sueldos se imaginan las familias donde no también un sueldo nos tan ayudar

Voz 15 49:10 sí gracias Bale Gaga Antonio Luis Murcia o no

Voz 48 49:13 para una verdad ni pronostica pues sí ahorro sin después sabe si bueno tengo veintisiete años trabajo y la verdad que estoy viviendo en casa porque mi sueldo tampoco es que sea demasiado afianzado público para poder independizarse así que estoy en casa si ahorro clínico de Castro son dos uno que otra salida la gasolina ir cada éxito

Voz 1727 49:35 un beso Antonio Luis cuánto tiempo son las siete menos diez nos queda tiempo para uno todavía

Voz 15 49:40 bueno más sobre pactos bienvenida buenos días