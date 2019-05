Hoy por Hoy (29/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 qué tal muy buenos días hoy amanecen en la cárcel en prisión preventiva seis de los diez detenidos en la operación Oikos contra el amaño de partidos en Primera y en Segunda División operación que sigue abierta porque uno de los sospechosos no está aquí está en el extranjero hay futbolistas el ex jugador del Madrid Raúl Bravo pero también está el presidente del Huesca y el jefe de los servicios médicos del club porque el Huesca según los investigadores está en el epicentro de la trama de hecho fue a raíz de su partido contra el Nàstic mayo del año pasado cuando saltó la liebre porque a las casas de apuestas empezaron a entrar enormes cantidades de dinero para resultados muy concretos la denuncia la presentó la Liga

Voz 2 01:07 que hay un movimiento inusual en el tema de de la sea pues ya ni eso nos crea una alarma alarma que se comprueba hice denuncian de la

Voz 1727 01:17 es Florentino Villabona director de seguridad de la Liga esta noche en El Larguero con Manu Carreño el abogado del club también ha pasado por la SER

Voz 3 01:25 conocíamos de la apertura esas diligencias a raíz del partido celebrado el año pasado pero evidentemente pues la situación que se ha producido una detención del presidente del club pues los vamos a dejar a la situación

Voz 0456 01:38 desierto impacto lógicamente además del Huesca no

Voz 1727 01:40 así que la policía tiene acreditados otros tres partidos amañados presuntamente amañados y otros seis que están en investigación

Voz 4 01:49 o sea mañana van pues lo pueden imaginar

Voz 1727 01:51 según la policía primero la trama seleccionaban los partidos pactaban las apuestas y luego pagaba a algún jugador para que se encargara de inclinar el resultado un negocio redondo casi redondo que empezar torcerse en mayo del año pasado es miércoles es veintinueve de mayo y en un minuto les vamos a contar lo que ha dado de sí la cumbre informal esta noche de los líderes europeos en Bruselas pero primero el mensaje que ha enviado a Podemos desde allí Pedro Sánchez

Voz 1722 02:25 todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias después de lo que ha ocurrido el pasado entre socialistas se presentó a las elecciones ha dicho que quería conformar un gobierno liderado por el Partido Socialista con independientes de reconocido prestigio incorporados y esa es la línea que vamos a seguir trabajando después del veintiséis de mayo programas los ciudadanos han validado esa perspectiva

Voz 1727 02:43 el recado impresión también para Rivera nadie dice el líder del PSOE entienden Europa que los liberales pacten con los ultras pero pero ciudadanos vuelva elevar el listón para pactar con socialistas en Castilla León o en Murcia

Voz 5 02:56 veremos si en algún sitio hay alguien que reniegue de las políticas de Sánchez que reniegue de los pactos con los separatistas y con los populistas que crea que hay que aplicar sólo de aplicar el ciento cincuenta y cinco

Voz 1727 03:10 la policía investiga cómo se difundió por toda su empresa el vídeos eh

Voz 1375 03:14 igual de la mujer que se ha suicidado en mal

Voz 1727 03:17 dice se llamaba Verónica tenía treinta y dos años y se quitó la vida al no poder soportar la presión de que circulara entre todos sus compañeros ese vídeo

Voz 6 03:25 gente que iba a verla al puesto de trabajo para saber quien era la compañera ella sufrido mucha presión se puso muy nerviosa y se tuvo que en marcha

Voz 7 03:33 porque no aguantaba la presión tanto de aquí como pues de su entorno familiar

Voz 4 03:37 esto contaban sus compañeros en Antena tres la mujer no denunció pero sí avisó de lo que estaba pasando al comité de empresa

Voz 8 03:47 uy qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días buenos días sea pocas novedades muchas horas de su

Voz 0978 03:53 en todo el país ahora durante la mañana todavía algunas lloviznas en la parte más oriental del Cantábrico norte de Navarra algunos chubascos en Baleares pero también aquí acabará luciendo el sol temperaturas que ahora invitan a abrigarse un poco en el norte del país donde hace incluso algo de frío pero durante la tarde calor destacando de nuevo el que eran Extremadura y el Valle del Guadalquivir con máximas alrededor

Voz 4 04:13 dos de los treinta y cinco grados son las siete y cuatro las seis y cuatro en Canarias

Voz 1 04:23 se transformarán

Voz 10 04:27 son las ocho clásica en Canarias Hora veinticinco

Voz 11 04:30 lectura de indios

Voz 10 04:33 Barceló Cadena Ser las

Voz 12 04:35 no precios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil con la última tecnología en aspiradoras como el aspirador refriegas suelos Wiesel Kroos

Voz 1727 04:44 diseñada para aspirar fregar

Voz 12 04:46 por todo tipo de suelos de una sola pasada hallen la mitad del día

Voz 8 04:49 sí batió un aspirador Praga suelos bis el cross bueno

Voz 4 04:52 por sólo doscientos noventa y nueve euros con todas las ventajas de los

Voz 8 04:55 no precios de Hipercor y El Corte Inglés embistió Lab quitamos el IVA de tu vista hasta el dos de junio sin IVA en gafas graduadas gafas de sol lentillas audífonos hasta el dos de junio tías sin inhiba sólo embistió la consulta condiciones

Voz 11 05:07 cuando haces una revisión a tu Opel

Voz 1186 05:09 niños a merendar ponemos en marcha un reto dar más de cien mil meriendas a los niños de Aldeas Infantiles SOS únete al reto cien mil merienda solitarias Opel y ayúdanos a que se cumpla sólo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu reto oficial Opel Súmate al reto con Opel hasta el treinta de junio hoy

Voz 1727 05:34 son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias la cena de anoche de los líderes europeos extremo las medidas de precaución para evitar que se filtraran detalles de la conversación del inicio de las negociaciones para repartir el poder comunitario esta vez no será un pacto a dos cómodo entre conservadores y socialdemócratas esta vez es un baile más complejo que incluya liberales y verdes corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 06:00 hola muy buenos días y Pedro Sánchez Griselda ejerce

Voz 1727 06:02 era como El negociador europeo de los socialistas

Voz 0738 06:05 sí es la primera vez que el presidente del Gobierno español tiene un papel tan clave en un tema tan complicado aunque por el momento ese primer intento de un pacto entre socialistas y liberales con presencia de Sánchez y Macron deja algo muy nuevo y es que por primera vez se intentará en serio incluir la paridad vamos a escuchar a Emmanuel Macron dominó tendremos que encontrar equilibrios quiero que haya entre los pero puestos dos para hombres dos para mujeres un tema muy claro en el que el presidente Sánchez también se pronunció antes de defender profundamente la candidatura del socialdemócrata Timerman que lo escuchamos

Voz 1722 06:48 es la candidatura que vamos a tener todos los socialdemócratas robó el también a defenderlas tíos pero que su candidatura se abra paso creo que que cuenta con la cualificación cuenta con la experiencia cuenta con el apoyo y creo que también de aunar consensos más allá de esta familia política ya sea con los liberales con los Verdes y por qué no también con el para él

Voz 0738 07:11 bueno pues Timerman esta si hirió Viver siguen estando sobre la mesa son los tres nombres que han sido candidatos en estas elecciones aunque Macron no quiere buscaba un un una alternativa a este proceso de momento pues los populares amenazan quizás con bloquear y él mismo ha dicho esta noche sin nombrarla directamente a Angela Merkel que si esto no se mueve podría quedar completamente bloqueado

Voz 1727 07:37 negociaciones complejas en España en cada país y también en Bruselas aquí en España la Mesa del Senado va a estudiar hoy el informe de los letrados sobre qué hace ver con Raül Romeva que está en prisión preventiva y que salió elegido senador por Esquerra y todo apunta que los letrados inclinan por hacer lo mismo que hicieron en el Congreso con los otros cuatro líderes independentistas suspenderlo como senador Javier Carrera

Voz 0866 07:59 el informe seguiría la misma línea del documento que el pasado viernes avaló en la Cámara Baja la suspensión de los cuatro diputados independentistas en prisión según fuentes parlamentarias consultadas por la SER los letrados del Senado también consideran que el artículo trescientos ochenta y cuatro bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la vía adecuada para suspender de sus derechos y obligaciones al senador republicano Raül Romeva dicho informe será estudiado hoy por los miembros de la mesa compuesta por cuatro representantes del Grupo Socialista dos del PP y uno del PNV que por

Voz 1275 08:32 Drian tomar una decisión en esa

Voz 0866 08:35 misma reunión una determinación que llegaría a veinticuatro horas de la convocatoria de otra mesa la del Congreso que probablemente tendrá que afrontar mañana los recursos presentados por Esquerra Republicana IU Cat contra la suspensión de sus parlamentario

Voz 1727 08:50 en el recurso que no ha tenido ningún recorrido es el que presentaron Puigdemont Forcadell contra la decisión del Constitucional de suspender el pleno del Parlament en el que iban a declarar la independencia recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ahora Estrasburgo les dice que anular ese pleno fue necesario en una sociedad democrática que había que preservar el orden constitucional defender a las minorías lo explicaba anoche en Hora Veinticinco el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Fernando Álvarez Ossorio

Voz 13 09:20 lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene a decir es que tanto el Parlamento común de Cataluña como el Govern conocía perfectamente que la media es de desconexión estaban suspendidas que por lo tanto ese pleno no se podía convocar Tribunal Constitucional al suspenderlo sencillamente lo que estaba preservando era su propia autoridad la defensa del ordenamiento constitucional si la defensa de los derechos de los diputados que la minoría

Voz 1727 09:43 sobre el juicio que está en marcha en el Tribunal Supremo y que ha entrado en su fase final la mirada de Xavier Vidal Folch

Voz 1985 09:55 que se produzca una conjura fatal por un lado el conocimiento público de que la Fiscalía del Supremo ha decidido mantener sus acusaciones de rebelión y malversación los dos presuntos delitos por los que se juzga al grueso de los procesados independentistas catalanes por otro lado la peor actuación de uno de sus miembros justo en el momento en que empezaba una fase muy importante del juicio oral las pruebas documentales el fiscal mostró muchos vídeos favorables a los reos a lo Jordi llamando a una movilización pacífica a la Guardia Civil y a la Policía Nacional arreglando sin haber sido provocados les tocará decidir a los magistrados ya aventurarse es una aventura pero la impresión que atravesaba el Palacio de Las Salesas era que resulta muy difícil compaginar los delitos más graves de los que se acusa a los procesados con actuaciones en general no violentas que hubo desórdenes altercados violencias en distintos sitios es innegable que todo esto sirva para configurar un delito de rebelión

Voz 14 11:02 habrá que verlo

Voz 1727 11:08 son las siete y once las seis y once en Canarias

Voz 8 11:15 los tira looks que la casa gratis para toda la vida descubre como en premiado lujo

Voz 11 11:20 tocaba en el veintisiete S estrenó la primera Pelli sonora Ignacio La Generación del veintisiete con Protos Veintisiete acertará

Voz 1463 11:26 si si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no cobra

Voz 15 11:34 en y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 1 11:54 seis mil ciento cuarenta y tres

Voz 8 11:59 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido

Voz 1 12:08 cincuenta hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día muerta con los sorteos de la ONCE la ilusión en la Cadena Ser

Voz 1727 12:31 el Banco de España mete prisa a los políticos para que reformen cuanto antes el sistema de pensiones si tardan mucho más dice el organismo el grueso de los votantes irá envejeciendo habrá más pensionistas y a los partidos de será cada vez más difícil cambiar el sistema Javier Ruiz

Voz 16 12:48 el Banco de España hace dos recomendaciones políticas para sostener las pensiones dice

Voz 1727 12:54 trabajar más y cobrar menos

Voz 16 12:57 alargar la vida laboral es la primera de las recomendaciones estirar la jubilación más allá de los sesenta y cinco años la segunda la segunda es dejar de indexar las pensiones al IPC dejar de revalorizar las con los precios para que vayan perdiendo suavemente poder adquisitivo lo que dice el Banco de España es lo contrario lo que acaba de aprobar el Pacto de Toledo y el Gobierno y el Banco de España el regulador dice algo más todo esto ha de hacerse rápido porque en el año dos mil cincuenta el veintinueve por ciento de la población tendrá más de sesenta y seis años es decir los más mayores van a secuestrar la agenda política hiciera imposible entonces hacer reformas en favor de los jóvenes

Voz 1727 13:37 lo que dicen los sindicatos pues escuchen a Unai Sordo que es el secretario general de Comisiones Obreras

Voz 1552 13:42 no hay ninguna maldición que diga que la caja de la Seguridad Social no es sostenible erró las pensiones no son sostenibles hay una responsabilidad pública de garantizar el cobro de las pensiones y lo que hay que hacer es mejorar la estructura de ingresos del sistema público de pensiones Isabel eso sí que el gasto en pensiones se va a incrementar en los

Voz 1727 14:00 hemos puso entorno a tres puntos sobre el PIB

Voz 1552 14:03 esta es la decisión política que tiene que tomar España Si se quiere gastar en pensiones esos tres puntos más de PIB sí o no

Voz 1727 14:09 de un debate de fondo a una polémica de fondo la Iglesia católica española en este caso celebra hoy su propia cumbre para prevenir los abusos en su seno los sexuales sí pero no solo también aquellos que tienen que ver con el poder la idea asegura la iglesia y sus instituciones es convertirse en un espacio seguro siempre para quienes acuden a ellos Adela Molina

Voz 0011 14:35 qué nos ha pasado y qué podemos hacer son los títulos de algunas de las mesas de trabajo previstas en esta jornada pionera para la Iglesia española que organizan conjuntamente la Conferencia Episcopal la de Religiosos Confer escuelas Católicas la primera intervención tras los saludos va a ser la de una víctima Juan Carlos González miembro de la organización garantiza el secretario general de Confer Jesús Miguel Zamora uno de los organizadores cree que su testimonio es fundamental

Voz 17 14:59 es importante también en escuchar el ver bueno pues esto en la realidad de una persona que quiero cansancio este tipo de situaciones pues unos puede comentar cuál ha sido su experiencia escucharla yo creo que el Papa así que no recomienda muchas ocasiones todas pues la escucha de las víctimas a lo largo del

Voz 0011 15:17 van a intervenir miembros de otras asociaciones que trabajan con víctimas de abuso del resultado de la jornada que es a puerta cerrada la Iglesia informará a través de un comunicado

Voz 1 15:30 ahora tocaría leer rápido legal pero como no lo ocultamos que lo recita un poema

Voz 4 15:34 sin obligación de contratar otros productos con Bankia para acceder al producto concesión sujeta a autorización de Bankia para una decisiones

Voz 11 15:43 si no puede haber letra pequeña hipotecas Bankia más información en cualquier punto es

Voz 8 15:48 se acerca el verano porcina estas organizando ese pedazo de viaje llena el mercado de Aldi tenemos los frescos más frescos al mejor precio como la sandía acero con setenta y cinco el kilo a esta semana por si toca ir ahorrando y eso que la vida te pille preparado di lo que vale mucho cuesta muy poco hoy por

Voz 1 16:06 hoy como Pepa Bueno

Voz 1727 16:10 hace ahora cuarenta años en mil novecientos setenta y nueve con la democracia española recién restablecida la justicia militar censuró una película

Voz 1722 16:19 Poe fue equivocación

Voz 1727 16:25 la película de Pilar Miró sobre El crimen de Cuenca estará título de hecho un caso brutal de torturas a dos campesinos con un asesinato que no habían cometido la peli fue censurada Hay tardó más de diecinueve meses en estrenarse y lo que se estrena ahora es un documental que repasa todo el periplo que atravesaron la cinta y su directora Pepa Blanes

Voz 1463 16:47 regreso al cepa es un documental sobre el miedo el que pasó Pilar Miró cuando se tuvo que enfrentar a un consejo militar por su película El crimen de Cuenca basada en un crimen real en el que se torturó a dos pastores inocentes por la muerte de un tercero el cepa que ni siquiera había muerto

Voz 18 17:01 el pastor asesinado por sus dos compañeros a pocas vegas de aquí ocurrió el trágico suceso

Voz 0738 17:08 en las brutales torturas policiales ocurrieron Prince

Voz 1463 17:11 dos de siglo pero en esa época el año setenta y nueve con el debate de las torturas a ETA hizo colapsar las auto

Voz 0738 17:17 vida desde el momento como explican los testimonio

Voz 1463 17:19 es que aparecen en este documental como el de José

Voz 14 17:22 estamos en una época muy rara muy malas las estructura franquistas estaba en muchos son

Voz 1463 17:29 dirige Víctor Matellán hoy en el documental aparecen Amigos de la cineasta hay parte del equipo técnico y artístico Gonzalo Miró su hijo o los actores Guillermo Montesinos y Héctor Alterio la película fue secuestrada allí estrenada más tarde logrando un exitazo en taquilla ahora este documental trata de poner en valor el trabajo de Miró y entender aquel proceso que supuso la unión de la industria del cine

Voz 1 17:50 eh

Voz 15 17:56 a mis espaldas no acabamos de empezar la mudanza dolor de espalda radios a Lille crema antiinflamatorio con efecto calor Radio salir radios a de laboratorios Viñas leal las

Voz 11 18:08 instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 1 18:15 para mí

Voz 8 18:17 todos mis compañeros esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros con Torres o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta Unicef

Voz 1463 18:29 hacemos que las cosas sucedan Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te come

Voz 15 18:38 Annie gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 20 18:55 Sinama que escuchar sus reflexiones sobre pactos secretos vetos Oscar a mí desde Logroño me escandaliza la petición de ciudadanos son los socialistas de aplicar inmediatamente el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución en Cataluña a cambio de ceder el poder hemos pasado de criticar que los partidos nacionalistas pidan privilegios para una comunidad a pedir el recorte de derechos y privilegios crea tensiones y diferencias recortar derechos a la carta cree algo peor seguro y PP Alicante

Voz 21 19:20 me parece muy osado que el PSOE pretenda gobernar sólo con ciento veintitrés diputados lo que el PSOE propone ahora es que Podemos le apoye sin entrar en el Gobierno es sin poder hacer oposición puesto que ese entiende que son aliado eso cómo se come como pretenden tener A42 diputado cuatro años de Gimeno haciendo de comparsa en el Congreso el PSOE tendría que agradecer que gracias a la moción de censura ha sido reflotado y eso ha sido con la ayuda de Unidos Podemos idea otra agrupaciones políticas

Voz 4 19:55 así que yo creo que es lo que le toca ahora es un poco de humildad y mucha generosidad

Voz 0456 20:00 muchas gracias a los dos son las siete y veinte las seis

Voz 4 20:03 veinte en Canarias

Voz 1275 20:11 Laura Gutiérrez qué tal buenos días once grados tenemos a esta hora en el centro de Madrid han bajado las temperaturas esta mañana hace bastante fresquito y bajan también las máximas se van a mover este miércoles entre los veinticinco y los veintisiete grados con mucho sol y muy pocas nubes las familias que vieron como Ana Botella vendía sus viviendas sociales Mitre celebran la nueva decisión de la Justicia de volver a abrir el caso creo que no solamente hay un uno

Voz 22 20:37 las decisiones políticas que han supuesto un que haber un quebranto patrimonial no hay económico que dice el Tribunal de Cuentas sino que tiene que haber responsabilidades penales como ya está diciendo la audiencia y esperemos que aunque ya puede que ellos no está del Gobierno aunque veremos que su partido parece ser que va estar haya decisiones también política

Voz 1275 20:55 si esa Arantxa Mejías en La Ventana de Madrid y portavoz de los afectados por aquella venta de mil ochocientos sesenta pisos sociales de la EMVS la Audiencia Provincial ha estimado los recursos presentados por el Partido Socialista hay por la propia empresa municipal ha tenido en cuenta las conclusiones del Tribunal de Cuentas que condenó al ex alcaldesa ya su equipo el pago de una multa de veintitrés millones y ordena al juzgado que vuelve a investigar Carolina Gómez

Voz 1463 21:18 la Audiencia Provincial ordena reabrir la causa

Voz 0393 21:21 por presuntos delitos de prevaricación malversación y fraude y pide que se abra juicio oral contra el gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda con el PP y el responsable de en el fondo de inversión que adquirió esa vivienda pública por debajo del precio de mercado la resolución de la Audiencia que estima los recursos del Partido Socialista de la EMVS de los afectados no menciona a Ana Botella pero sí se remite a esa sentencia del Tribunal de Cuentas en la que señaló a la exalcaldesa de Madrid

Voz 1727 21:47 su Junta de Gobierno como los responsables Patri

Voz 0393 21:49 Monjack desde el agujero provocado en las cuentas municipales la Audiencia Provincial aún se tiene que pronunciar sobre el archivo de una causa similar a nivel regional la venta de vivienda pública fondos buitre que hizo el Gobierno regional en la época de Ignacio Gómez

Voz 1275 22:03 el PSOE pide justicia para estas familias Mercedes González es portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 23 22:09 aquí hubo delitos aquí hubo saqueo y aquí hubo lo peor que podía hacer Ayuntamiento que desgraciadamente parece ser que va a volver a gobernar esta ciudad o el Partido Popular que es quitándole las viviendas a la gente que más lo necesitaba y espero que ya que no se ha hecho justicia en las urnas a Justicia a los tribunales

Voz 1275 22:30 miércoles veintinueve de mayo el PSOE quiere convencer a Ciudadanos para que apoye un gobierno liderado por Ángel Gabilondo titulares con Virginia Sarmiento ejecutiva

Voz 0393 22:38 a regional ponía en marcha ayer una comisión negociadora para intentar que la formación naranja levante su veto al PSOE Ciudadanos de momento mantiene la incógnita

Voz 1275 22:46 Mas Madrid no decidirá el relevo de Carmena hasta que se resuelvan las negociaciones en el Ayuntamiento de la capital así lo decidió el grupo municipal tras la reunión mantenida ayer

Voz 0393 22:53 para analizar la situación nueva jornada de huelga en las urgencias de la Paz convocada por el sindicato Marsé están llamados tanto el personal sanitario como él no sanitario los servicios mínimos son del cien por cien

Voz 1275 23:02 a cuatro mil setecientos efectivos integrarán el dispositivo de seguridad para la final de la Champions del próximo sábado en Madrid los casi sesenta y ocho mil aficionados ingleses se van a dividir en dos zonas los de Liverpool en la plaza de Felipe II los del Tottenham para estar en contra como si el Tráfico DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1277 23:27 buenos días pues el larguero madrileña se va complicando el miércoles especialmente en los accesos a dos Torrejón y San Fernando A tres Santa Eugenia cuatro Valdemoro Pinto a cuarenta y dos Parla Fuenlabrada y Getafe a cinco Navalcarnero Móstoles Alcorcón y Campamento A6 El Majadahonda y El Plantío y también en Puerta de Hierro así que a esta hora ya encontramos todas las entradas con complicaciones y en la M cuarenta destacamos la zona de Pozuelo iba el de Marín sentido A uno Barrio de la Fortuna cinco y de Vallecas a Coslada sentidos

Voz 1275 23:55 y el viernes en Metro a partir de las seis de la tarde reabre por fin la alineados enteramente retiro sol cortado desde enero por los trabajos de Canalejas la reapertura incluye también la estación de Sevilla que en su caso se cerró en abril del año pasado Johnson

Voz 1375 24:08 esos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 1275 24:13 meteorólogo Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 24:16 el tiempo soleado ahora con temperaturas un poco más bajas que ayer llegó a hacer incluso un poco de frío las máximas sin grandes cambios o un poco más altas no situó situemos alrededor de los veinticinco grados en la mayor parte de la Comunidad de Madrid de manera que al sol el ambiente será muy agradable todavía un poco de viento del norte menos intenso que ayer ya a partir de mañana pero sobre todo a finales de semana ascenso de temperaturas durante las tardes cada vez va a hacer más calor

Voz 8 24:40 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorras en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llegan nuevas máquinas

Voz 1280 24:52 lucirá en un setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global producirá cero emisiones a la capa de ozono con la garantía de ellas Electric descubre lo en Ponyo

Voz 0738 25:00 son en tu vida punto com

Voz 24 25:02 este viernes gratis con el periódico Expansión día económica y empresarial un completo análisis sector por sector con más de cien páginas para aprender cómo las empresas españolas están adecuando su estrategia y su desarrollo digital la guía económica y empresarial una herramienta que le ayudará a aprovechar las nuevas oportunidades de negocio este viernes gratis con expansión

Voz 14 25:24 quiero decir decirte que esto ahora de cómo sexto sentido ocasiones veo ofertas dos por uno

Voz 25 25:32 cazas graduadas más sol graduadas por sólo setenta y nueve euros

Voz 14 25:36 calma tenso óptica al punto com Soro Soro grandes ópticas

Voz 15 25:43 este viernes treinta y uno de mayo finaliza el periodo voluntario de pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de la tasa por paso de vehículos domicilia o paga tus recibos en entidades financieras colaboradoras Oficinas de Atención Integral al contribuyente oficinas de atención del INE a Madrid en cero diez o en Madrid punto Es Ayuntamiento de Madrid

Voz 25 26:02 The Crown sextos en sentido en ocasiones veo ofertas dos por uno gafas graduadas más sol graduadas por sólo setenta y nueve euros informa tenso adopte ical punto com

Voz 26 26:13 el mundo avanza a toda velocidad la tecnología nos ha cambiado ESIC te prepara para que seas protagonista de esta nueva vida que viene cargada de oportunidades con MBA másters y posgrados en empresa Marketing ya economía digital

Voz 1280 26:27 en trenes sic punto edu barra posgrado y contagia Theo de nuestra manera de pensar

Voz 11 26:32 perdone me vigila la toalla mientras me

Voz 27 26:35 el chapuzón claro sin problema diez minutos custodiando la toalla treinta y siete grados viendo como tú te refresca si yo sudó haciendo de guardia de seguridad serán siete euros sí

Voz 8 26:43 esto no va contigo porque tu cuenta que cobra por custodiar Tous inversiones con la cuenta bolsas sin custodia de es el pan invierte cuando quieras y olvídate de la Comisión de custodia Self Bank hazlo a tu manera

Voz 11 26:52 sufre por no acordarse del pin porque se te empañan las gafas sufre porque te quemen las tostadas por dar tiene el meñique con la esquina de la cama o que te pisen lo frenado

Voz 1280 27:02 se que sufre pero no buscando casa venas así Salón Inmobiliario de Madrid del treinta de mayo al dos de junio en Feria de Madrid entradas gratis encima expo punto com

Voz 1322 27:13 la cuál es el mejor país para aprender inglés Inglaterra a Estados Unidos y la respuesta correcta es España este verano trae a tus hijos a pueblo inglés el curso donde conviven con nativos de su misma edad y pierden para siempre la vergüenza hablar en inglés

Voz 1280 27:27 con Matellán el noventa y uno cero siete

Voz 1322 27:29 veintidós un pueblo inglés verano punto es traemos el extranjero a España

Voz 1275 27:36 la policía ha puesto en marcha una investigación por un presunto delito contra la intimidad por el caso de la mujer de treinta y dos años que acabó suicidándose después de que empezara a circular por todos los móviles de sus compañeros de la planta de Iveco San Fernando de Henares un vídeo suyo de contenido sexual grabado hace cinco años ella se quitó la vida el sábado después de que Sevilla llegar incluso a su actual pareja después de una semana soportando las miradas y las presiones de algunos de sus compañeros Virginia Sarmiento buenos días

Voz 1491 28:02 los días no había denunciado los hechos en la comisaría pero sí ante el comité de empresa Verónica era madre de dos niños de nueve meses y cuatro años tras las consecuencias de la difusión del vídeo no pudo más así relataba lo ocurrido uno de sus compañeros debe con Antena tres

Voz 6 28:14 gente que iba a verla al puesto de trabajo para saber quién era la compañera ella sufrió mucha presión cuando hablo con recursos humanos y el viernes incluso cuando se tuvo que marchar de la fábrica

Voz 1491 28:26 ella abandonó su puesto de trabajo el viernes tras sufrir un ataque de ansiedad cuando su marido recibió el vídeo los trabajadores de la planta se han concentrado dos veces para mostrar su dolor y repulsa y la empresa lamenta el mal uso de las redes sociales por parte de algunos empleados

Voz 1275 28:39 Comisiones Obreras acaba de comunicar que va a denunciar a Iveco ante la Inspección de Trabajo por no activar el protocolo de acoso sexual cuando Verónica les contó lo que estaba sucediendo le acusan también de incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por no tomar medidas preventivas casi tres de cada diez niños y jóvenes madrileños sufren sobrepeso todavía más el treinta y cinco por ciento de los que tienen entre siete y dieciséis años padece obesidad abdominal la más grave porque está relacionada directamente con enfermedades cardiovasculares son las conclusiones de un estudio divulgado por la Universidad Complutense en el que han participado casi dos mil menores de esas edades Jesús a Román profesor de la Complutense en uno de los investigadores de fruta verdura

Voz 28 29:17 de la cumbre de vegetales bastante consumidores pues de productos mucho más calórico que no son adecuados en este caso además suelen siempre corresponde pues con chavales que hacen muy poca actividad física eran más bien del sur suroeste que vemos pues que el nivel económico de la renta en esos entre las localidades

Voz 23 29:39 es menor de vídeo a menor renta per a la arena

Voz 1275 29:42 pero la tasa de sedentarismo es preocupante según este estudio veinticinco de cada cien niños de esas edades no hace deporte once grados a esta hora de la mañana en el centro de Madrid

Voz 4 30:02 son las siete y media las seis y media en día hoy

Voz 1727 30:12 comienza el miércoles mitad de semana veintinueve de mayo y la noticia que nos deja la noche en Bruselas es que los cargos con más poder en las instituciones europeas ya no serán sólo cosa de hombres hay muy poco consenso a esta hora sobre quiénes serán los que ocupen esos cargos que nombre y apellidos reales y políticos hay mucha bronca por cierto entre Francia y Alemania pero hay consenso en una cosa en que la presidencia de la Comisión la presidencia del Europarlamento la del consejo del Banco Central deben repartirse de forma paritaria acuerdo sin vuelta atrás Griselda Pastor están todos a una en esto

Voz 0738 30:49 bueno son la mayoría ahí lo que está muy claro es que esta es la conclusión del del pacto que intentan concluir socialistas y liberales vamos a escuchar al presidente antes

Voz 1722 31:00 es importante que lleguemos a un acuerdo además como donde el Alto Representante y facilitar la elección de que vaya a ser el próximo presidente del Parlamento Europeo yo estoy convencido de que se va a llegar a un acuerdo que España ha decidido también que sea

Voz 0738 31:14 es imposible paritario dice más explícito todavía es Emmanuel Macron luzca necesitamos encontrar entre los cuatro nombramientos dos hombres y dos mujeres una propuesta que hace suya el presidente del Consejo igualdad de género quiere decir dos hombres y dos mujeres y en eso están la mayoría así lo ha confirmado tus que la rueda de prensa de esta noche pasada de una reunión muy corta aunque el problema ahora está en saber si el malestar que genera en Angela Merkel el movimiento de Macron con Sánchez para cerrar el pacto entre progresistas y liberales puede acabar retornando el acuerdo

Voz 1727 31:54 de gracias Griselda esa es la noticia el rompecabezas es muy

Voz 4 31:58 sí rompecabezas en ese reparto de altos

Voz 1727 32:00 dos porque de satisfacer muchos criterios no sólo políticos así que como leemos en la apertura del Süddeutsche a esta hora Europa se enfrenta a una peligrosa lucha de poder lo que está claro es que ese reparto ya no es cosa sólo de hombres tampoco es sólo cosa de dos de conservadores y socialdemócratas porque juegan también liberales verdes la revista de prensa de Hoy por hoy es cosa de tres Danny De la Fuente ahora andamos en lo que dice el resto de la prensa europea Aimar y Manuel Jabois buenos días así andamos enredados los pactos y aritméticas en toda Europa también aquí en España el país subraya hoy en su editorial que el deshielo entre los partidos permitiría marginar a los independentistas y a la extrema derecha de los futuros acuerdos electorales un asunto de simple voluntad ese es el título dice el país resulta

Voz 1552 32:52 había de todo punto inexplicable que los partidos que han recibido el apoyo electoral mayoritario concedieran a los que se sitúan en los extremos Esquerra o Vox la influencia que las urnas no les han reconocido sólo porque los mayoritarios son incapaces de entenderse entre ellos resultaría incontestable opina el país que mantener la asfixiante madeja de vetos y cordones sanitarios prefigura un horizonte de división y oscurantismo donde las fuerzas políticas que aspiran a desbordar el marco de convivencia habrían recibido a cambio de nada el regalos de un poder arbitral determinante

Voz 1727 33:22 cuenta el mundo esta mañana que el PP no se va a sentar siquiera con Vox antes de cerrar los pactos concido

Voz 1552 33:27 danos y eso pública Juanma la metes los de Pablo Casado quieren dejar bien atados los acuerdos con los de Rivera y luego ya veremos es lo que le

Voz 1727 33:34 en fuentes populares llegue fuentes populares va la cosa seguimos leyendo en la prensa detalles de la combustión interna que vive el Partido Popular ahora las presiones para que Pablo Casado no coloque a Cayetana Álvarez de Toledo al frente de la portavocía en el Congreso

Voz 1552 33:50 perfil de Álvarez de Toledo no encaja con el giro al centro que reclaman Feijóo Moreno Bonilla o Alonso cuenta a Javier Casquero en el país y que no están de acuerdo con esa figura con la de Álvarez de Toledo para la portavocía en la razón Carmen Moro asegura que Cuca Gamarra exalcaldesa de Tolosa de Logroño vicesecretaria del PP puede ser una alternativa al están barajando en el partido Alternativa que consideran más moderada desde luego te Álvarez de Toledo interesante lo que apunta Morodo sobre esa comida explosiva de del lunes entre Casado y sus líderes territoriales dice que los colaboradores más cercanos a Casado están convencidos de que algunos varones iban envalentonados en algo parecido a una rebelión contra el número dos del PP Teo García Egea Feijóo venía a cobrarse la cabeza de Theo es lo que dice uno de los colaboradores de casa

Voz 1727 34:34 de momento la tiene sobre los hombros

Voz 1552 34:37 y no les ha gustado la billete de riqueza en el mundo si se vea a Pedro Sánchez en la Moncloa dentro de su despacho fuera asomándose de este de este fuera por la venta no se ve la cabeza de Pablo Iglesias con un cartel en el que se le siente a un pobre en su mesa bueno Info Libre destaca que Alberto Garzón enfría la pretensión de Iglesias de entrar en el Gobierno no podemos empezar la casa por el tejado dice el líder de Izquierda Unida IU un titular más esté en eldiario punto es PSOE Más Madrid confían en que las exigencias de Vox frustran los gobiernos de derechas en Madrid

Voz 1727 35:06 es sobre qué europea Dani el Süddeutsche dice claro desde Alemania que el responsable de la lucha de poder desencadenada en Europa es Emmanuel Macron

Voz 0456 35:16 sí por rechazar el sistema de elección automático según el cual el candidato del grupo más fuerte del popular en este caso se convertiría en presidente de la Comisión Macron considera que beber no tiene experiencia gubernamental ni carisma para frenarlos y aliado con los liberales y este movimiento le posiciona claramente en contra de Angela Merkel así que Europa se enfrenta una lucha de poder de influencia de vanidades en la que los socialdemócratas encabezados por Pedro Sánchez buscan también sus posibilidades

Voz 1727 35:41 qué dice la prensa francesa por ejemplo un desacuerdo

Voz 0456 35:43 entre Macron y Merkel sobre la elección de líderes europeos titula el diario francés el Frankfurter habla de alianzas de juegos

Voz 1552 35:49 te cosen las que lo único claro

Voz 0456 35:52 es que ver no está más cerca de presidir la Comisión Europea Die Welt abre una tercera vía entre Berry Timerman para presidir la Comisión es una mujer magrebí Steiger danesa del grupo liberal a quién apoyan los Verdes Handelsblatt termino habla de controversia y división los socialistas liderados por Sánchez con Timerman los conservadores liderados por Merkel detrás de beber y en medio Macron que no ha desvelado quién es su favorito si Timerman si la danesa liberal Aguer aussie Michel Barnier

Voz 1727 36:18 cosa que borren va a ser posible dopaje en la Unión Europea al final una liberal minoritaria puede hacerse con con el poder ir Merkel claro que va a decir Merkel pues ha pedido no hacerse daño unos a otros

Voz 0456 36:30 por qué es lo que desean que llevan las de perder el además si esa ruptura entre Francia y Alemania en una entrevista en Il Corriere afirma que deben de estar unidos y vigilantes porque los riesgos del populismo están ahí porque las sombras del pasado

Voz 1552 36:43 es el retrato más duro de la

Voz 1727 36:45 hombre de la cumbre de esta noche lo hace el británico Financial Times que llaman los líderes europeos patos cojos

Voz 0456 36:52 patos cojos porque era una prueba de ello sí están a punto de perder su sitio en esta mesa de negociaciones de los Veintiocho reunidos hay un líder griego que se enfrenta elecciones anticipadas una líder británica Amey a punto de dejarle un líder austriaco provisional también hasta las elecciones de septiembre cuatro patos cojos más Lituania Finlandia Dinamarca Bélgica al que quizás también haya que sumar un quinto bajo Pato Irlanda que también podría celebrar anticipadas y para terminar la canciller alemana que ya no está al frente de su propio partido a todo esto hay que sumar que Donald Tusk que preside este cónclave también va a renunciar en breve como presidente del Consejo Europeo todos ellos líderes salientes decidiendo asuntos que van a afectar a la próxima legislado

Voz 4 37:29 por eso eso mandan tanto Pedro Sánchez y Macron de momento no salen

Voz 32 37:34 puedes transformar todo empresa quitando todos los despachos para ser más Open Office poniendo pubs para pensar en las

Voz 1275 37:40 la de reuniones y una pizarra con rotos flúor

Voz 32 37:42 colores una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente y con eso ya lo tienes

Voz 8 37:50 o puedes contar con nosotros para que te ayudemos

Voz 33 37:52 con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital informa Telefónica empresas punto es

Voz 11 38:04 cariñosa sabes que hace la policía en el portal Singer han robado a los del quinto me quedaría más tranquilos y nos ponemos una alarma pero sí nuestra costes de alquiler ya pero he llamado a Securitas Direct hiciese puede si queremos no es la de compuesta esta misma tarde

Voz 1722 38:17 protege provocar consecuencias directo la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula un Lightning Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 38:30 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 9 38:39 y un digo

Voz 1389 38:44 no

Voz 9 38:46 eh

Voz 4 38:56 ya despidió a su amor el partido en un barco en el Muelle de San Blas está popular y muy pegadiza canción de mana de los años noventa quién era ella era una persona real pues si la otra crónica del mundo Jabois nos cuenta su historia

Voz 1389 39:10 los cuenta también y nos recuerda la leyenda que dice que la mujer era la cantante Rebeca Méndez Jiménez unas señoras con graves problemas mentales que se quedó para siempre vestida de novia en el muelle aguardando un amor que se habría llevado el mar pero ahora su hija Blanca Letizia Suárez lo ha desmentido y ha contado lo que ella dice que es la historia real su madre la tuve a ella con un hombre con el que no les dejaron casarse

Voz 1 39:35 allí

Voz 1389 39:36 la familia que enloqueció pero ya volvió a enamorar sí a tener dos hijos con un hombre del que ella no sabía que estaba casado pese a todo ya se vistió de novia la encerraron en un manicomio y le quitaron en un psiquiátrico le quitaron a sus hijos que corrió el terremoto de México de mil novecientos ochenta y seis la líbero del psiquiátrico y ella acabó frecuentando el Muelle de San Blas en el estado de Nayarit y allí vendía muñequitas de tela de allí también se encontró un día Fer el cantante de mana por los vecinos conoció su historia y la trató muy brevemente en el pueblo cuentan que a ella le encantaba esta canción de mana y ahora hoy en día dos estatuas los recuerdan a los dos cantante y a la mujer del Muelle de San Blas él con una guitarra ella vendiendo sus muñequitas delante del Pacífico

Voz 15 40:22 no

Voz 4 40:22 la liberó eh el terremoto del psiquiátrico pero no del estigma verdad las locas las locas a las mujeres loca con esta canción tan

Voz 1389 40:29 Adif

Voz 4 40:38 esta maravillosa historia que le hemos en eldiario punto es la de un bibliotecario alemán que lucha por devolver miles de libros robados por los nazis a sus dueños legítimos estos libros en ocasiones son lo único que han sobrevivido al Holocausto en una familia de

Voz 1389 40:57 que es una historia que firmado más que hay que leer despacio y de la que te rescato este párrafo para no estropear la del toro mira la oficina principal de Seguridad del Reich llegó a tener como encargo del mismísimo Heinrich Himmler jefe de las SS el proyecto de crear una biblioteca de los enemigos de Raich era una biblioteca sobre libros de partidos de izquierda judíos organizaciones judías de todo aquello en lo que el régimen nazi hubiera un enemigo la idea era crear una biblioteca para la élite nacional socialista para que ésta pudiera estudiar a los enemigos del país

Voz 9 41:32 pues eso país de su país

Voz 1389 41:34 no cabía Antonio efectivamente unos pocos

Voz 1280 41:39 es la sensación de vivir cada día como si fuera él enterrado salta el bucle prueba escucharnos Hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido Cadena SER

Voz 35 41:56 nosotros buscamos esa oportunidad que no sacas llegar más lejos más alto o directamente donde no hay nadie ahora con la gama SUV TPI yo quedamos hasta cuatro mil doscientos euros para renovar tu coche tu maneras de buscar nunca un su consulta condiciones punto es

Voz 11 42:15 de otra estuvo perfecto sobre la copa de bajos que me voy a tomar al llegar a casa sabe mejor con bajo un vino de Pagos del Rey lo mejor de cada tierra

Voz 8 42:25 desde mañana el Lidl barbacoa por veintinueve con noventa y nueve parrillas por cuatro con noventa y nueve pinchos de cerdo ya

Voz 27 42:31 estilo andaluz por uno con ochenta y nueve ahorrarte un veinticuatro por ciento y muchos más artículos de barbacoa entiende también un largo bueno

Voz 36 42:39 León es delirante donde va a ser estas vacaciones pues no lo sé tampoco me preocupa

Voz 11 42:43 esto porque porque con la Gamazo líder del mercado

Voz 36 42:46 no hay lugar que se me resista aprovechan la son

Voz 27 42:48 ciertas irrepetibles de la Cámara de dieciocho mil quinientos euros financiando con RGI van porque es cojas Nissan Qashqai Nissan Extreme no habrá lugar al que no puedas

Voz 11 42:57 llegar Nissan Innovation Data

Voz 8 43:01 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis Yuste agendas de servicios útiles

Voz 1508 43:19 buenos días y es profesor quizás le interese que sus alumnos participen en el concurso de teatro clásico greco latino que promueve el Ministerio de Educación la convocatoria está abierta a alumnos de centros públicos y privados y el plazo para apuntarse termina hoy los estudiantes tienen que representar obras de autores clásicos griegos latinos y también pueden optar por un montaje inspirado en temas de la Antigüedad clásica hay seis premios el de mayor cuantía es de ocho mil euros

Voz 1727 43:44 el menor de mil toda la información

Voz 1508 43:46 disponible en la web del Ministerio de Educación

Voz 8 43:49 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días no importa si juegas por los treinta y cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario en la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen ya ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario ya paga de lounge que a ti qué te importa

Voz 1 44:22 hoy por hoy como Pepa Bueno

Voz 1727 44:26 son las ocho menos cuarto las siete menos cuarto en Canarias

Voz 8 44:30 Volkswagen Yell el deporte en Hoy por hoy Volkswagen himno cuando para las personas

Voz 4 44:40 saludamos a esta hora el director de El Larguero a Manu Carreño que hoy quiere analizar la continuidad de Valverde como técnico del Barça Manu buenos días

Voz 1375 44:49 buenos días Pepa anoche contamos en El Larguero que según nos confirmó el propio presidente del Barça Josep Maria Bartomeu el entrenador del equipo azulgrana la próxima temporada será Ernesto Valverde tiene contrato en vigor ya dijo antes de la final de Copa que perdieron que seguiría siendo en entrar

Voz 0456 45:06 por

Voz 1375 45:07 pero aún así había presiones internas en la directiva externas tanto en la prensa catalana como en la afición del Barça dudas con respecto al futuro de Valverde muchas veces pedimos a los presidentes que se mojen y que tomen decisiones incluso aunque sean impopulares Ilha de Bartomeu lo es en parte pero es la suya se impone la decisión de Bartomeu ante la opinión de cualquier otro

Voz 11 45:31 Valverde Bartomeu de la mano

Voz 1375 45:35 la temporada que viene estarán en el banquillo lo ha dicho el presidente se cierra el debate a pesar de opiniones contrarias de encuestas que pedían lo contrario eso sí Bartomeu sabe que cuenta con el apoyo de Messi que ya dijo antes de la rueda de prensa encontrar Valencià que quería que siguiera Valverde y es que no es lo mismo tener a Messi a tu lado que tenerlo en cuenta hasta luego Pepa hasta luego Manu y hoy seguirán declarando

Voz 1727 46:00 los Sampe los seis detenidos en la operación Oikos contra el presunto amaño de apuestas que

Voz 0456 46:05 no serán los únicos porque la operación policial sigue abierta ese habla de esta XXI posibles implicados los detenidos confirmados son Agustín la famosa presidente del Huesca y el equipo más salpicados jefe de servicios médicos Juan Carlos Galindo aparte del capitán del Real Valladolid de retiró hace dos semanas Borja

Voz 37 46:18 el Fernández el jugador del Deportivo de la Coruña Íñigo

Voz 0456 46:21 López y los futbolistas Raúl Bravo Carlos Aranda en la jornada de ayer se producían hasta nueve registros en domicilios particulares oficinas y la sede de la Sociedad Deportiva Huesca y todo parte de una denuncia de la propia Liga sobre el Huesca cero Nástic uno de mayo de dos mil dieciocho se investigan tres partidos más de primera de esta tema

Voz 1375 46:37 Prada habla sobre ello hablaba sobrelleva El Larguero Francesco Branca director general de la Federación Europea de las casas de apuestas sino esta temporada

Voz 23 46:45 el número paz esperar dos partidos de pedir negras impartido terrorista

Voz 1375 46:53 pero hay dos partidos sospechosos más les pregunto por un partido que hubo un Huesca dos Valencia seis si ese partido tuvo números raros le pregunto por un Betis dos Huesca uno ese partido tuvo números raros el abogado

Voz 0456 47:07 el futbolista Borja Fernández Hort del Valladolid Le contaba la SER cómo está el jugador Gustavo Mata

Voz 38 47:11 Eugene más clara su no implicación en ninguna de los hechos que se le imputan pero bueno él está muy asustado pues porque en un pozo bueno sea me decía cuando cuando estábamos juntos te sólo te pido que la gente que vea en el la persona ha sido siempre y también en el Larguero Manuel

Voz 0456 47:26 Torres abogada del Huesca y lo sabemos

Voz 3 47:29 qué grado de implicación puede tener el presidente que estoy convencido que se reducirá pues eh la absoluta impunidad el las deportiva muesca porque no lo hemos incurrido ninguna conducta que pueda ser merecedora de reproche penal

Voz 39 47:43 en Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que no cabe dice oferta financiando como en cincuenta comisión y apertura del tres por ciento quinientos cincuenta y cuatro euros entrar ocho entiendo cuarenta hizo con cincuenta euros timbre un cincuenta por ciento veinte coma noventa oculta final de doce mil ochocientos ochenta y siete con sesenta y siete euros conoció hasta el uno de mayo de dos mil diecinueve informaciones en la parte cabe dice que sólo en mayo puedes conseguir un llegó por doscientos veintinueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 0738 48:13 la

Voz 0456 48:15 sur de subirnos el Train tira noticias Renfe