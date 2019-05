Hoy por Hoy (29/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días un viejo complejo español que incomprensiblemente se activa todavía hace estar muy pendientes de lo que los demás opinan de nosotros de nuestras credenciales democráticas por ejemplo ocurrió de manera clara sistemática durante el otoño separatista catalán cuarenta años después de la muerte de Franco con todos los rankings del mundo situando unos en la más absoluta normalidad con nuestros ojos y nuestra experiencia personal para contarlo y la experiencia viva todavía de quién es sufrieron en carne propia una verdadera fe alta de democracia la España constitucional de dos mil diecinueve es mejorable como todas las democracias del mundo y ahí están los canales para denunciar los fallos clamorosos que a veces se producen viene todo esto a cuento de la decisión ayer del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avala la decisión del Tribunal Constitucional español de anular el pleno del Parlament de Cataluña en el que Puigdemont se disponía a declarar la independencia aquel nueve de octubre del año dos mil diecisiete La resolución no puede ser más clara rechaza el recurso de los líderes catalanes porque la suspensión de aquel pleno fue esto es literal necesaria en una sociedad democrática sobretodo para el mantenimiento de la seguridad pública la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de otros los otros por si hacen falta aclaraciones son la mitad de los catalanes no independentistas fueron sus diputados los que pidieron el amparo del Constitucional en fin el Tribunal de Estrasburgo existe para corregir los fallos nacionales existe para eso luego los fallos serán por supuesto pero en este caso su primera resolución de calado sobre la crisis separatista dispara a la línea de flotación del principal argumento independentista y a las dudas que han querido esparcir por el mundo sobre el respeto a los derechos humanos en España no dice el tribunal en este caso concreto la democracia española se defendió defendió la Constitución defendió a las minorías parlamentarias con la suspensión de aquel pleno del Parlamento

Pepa Bueno

Voz 1727 02:39 hoy es miércoles veintinueve de mayo en la larga partida de mus que van a ser las negociaciones para formar gobierno en España en cuatro comunidades autónomas y en decenas de ayuntamientos esas negociaciones no han hecho más que empezar a ciudadanos juega ahora a la provocación están en dos dicen a negociar con los socialistas para el Ayuntamiento de Barcelona para el Gobierno de Castilla y León Murcia sí reniegan de Pedro Sánchez

Voz 3 03:06 veremos si en algún sitio hay alguien que reniegue de las políticas de Sánchez que reniegue de los pactos con los separatistas y con los populistas que creía que hay que aplicar y es hora de aplicar el ciento cincuenta y cinco

Voz 1727 03:19 a Pedro Sánchez no es que enfríe es que congela la posibilidad de gobierno de coalición en España con Unidas Podemos

Voz 1722 03:25 nosotros tenemos que reconsiderar nuestras estrategias de todo lo que ha ocurrido el pasado mayo socialista se presentó a las elecciones ha dicho que quería conformar un gobierno liderado por el Partido Socialista con independientes de reconocido prestigio incorporados y esa es la línea que vamos a seguir trabajando después de la de seis de mayo porque creo además los ciudadanos han validado esa perspectiva

Voz 1727 03:43 llegan Unidas Podemos Alberto Garzón discrepa de Iglesias y se abre a un pacto de gobierno con el PSOE sin estar en el Consejo de Ministros

Voz 4 03:51 nosotros queremos un acuerdo un pacto y eso abre múltiples posibilidades y estamos abierta cualquiera pero eso no sólo depende de nosotros también depende especialmente debería del Partido Socialista en uno

Voz 0027 04:15 porque más allá de las negociaciones para repartir los altos cargos comunitarios la noticia de la cumbre informal de anoche es que hay consenso en que los próximos cargos de poder sean paritarias entre hombres y mujeres Emmanuel Macron presidente francés

Voz 5 04:27 de la necesaria que encontremos entre las cuatro nominaciones por razones de equilibrio hoy para que las nominaciones sean paritarias dos hombres y dos mujeres

Voz 1727 04:37 posición que ha defendido también el presidente español una alianza la de los socialistas liderados por Sánchez y los liberales por el presidente francés que pone muy muy nerviosa Angela Merkel

Voz 0978 04:50 Comisiones Obreras acaba de anunciar que

Voz 1727 04:51 presentará una denuncia contra la empresa Iveco por inacción por no haber activado el protocolo de acoso sexual

Voz 0027 04:57 en el caso de la trabajadora que se suicidó este fin de semana después de que se difundiera por los móviles de todos los trabajadores de la planta de Madrid un vídeo sexual suyo grabado hace cinco años

Voz 1727 05:06 hoy contraataca y pide a la Justicia de Estados Unidos que frene a Trump

Voz 0027 05:10 Quique declare inconstitucional la prohibición de que las agencias y empresas norteamericanas utilicen los productos del gigante chino de telecomunicaciones

Voz 1727 05:17 así sobre economía sobre la economía del bolsillo de los españoles el Banco de España avisa de que los hogares sobretodo los más pobres cada vez se endeudan más y ahorran menos así lo ven los oyentes de Hoy por hoy

Voz 6 05:30 buenos días soy libanesa de Madrid capacidad de ahorro yo tengo bastante poca porque con una máxima de ochocientos euros con mis cuarenta años con una hija me encargo madre separada pagando un alquiler en Madrid capital difícil

Voz 1920 05:42 Sergio desde Sevilla no sólo no puedo ahorrar sino que lo poquito que tenía guardado me lo estoy comiendo a base de de pagar las diferentes subida de los impuestos como el IBI y demás no hay forma

Voz 7 05:57 para mí ahorrar es como un sueño a principio de mes Mido cuente digo si éste ante ustedes seguro que nos da para ahorrar si vamos a coger el cochecito hacerlo más gordita llega a final de mes Nicolás te digo madre mía con chaval manos le metemos una pluma es imposible y eso nos una familia de cuatro con dos sueldos

Voz 8 06:17 pues sí ahorro responsable sí pero no tengo veintisiete años trabajo y la verdad que estoy viviendo en casa porque el sueldo tampoco es que sea demasiado avanzado como para poder independizarse

Voz 1727 06:32 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 06:35 damos la segunda mitad de la semana con básicamente dos elementos a destacar el sol va a lucir desde hoy hasta el domingo en todo el país sin paliativos incluso las nubes de las últimas jornadas del Cantábrico del Mediterráneo desaparecen y la consecuencia más inmediata de tanto sol va a ser un ascenso de temperaturas por moderado el calor máximo como los últimos días en el Guadalquivir y Extremadura máximas alrededor de los treinta y cinco grados pero es que a lo largo del fin de semana sólo durante las noches va a refrescar un poco durante las tardes el ambiente en todo el país será plenamente veraniego

Voz 1727 08:35 la policía va a seguir interrogando hoy a los futbolistas y técnicos detenidos por la presunta red de amaños de partidos en Primera y en Segunda mañana van a pasar a disposición del juez pero anoche en El Larguero esta noche con Manu Carreño el portavoz de la agrupación que une a las empresas de apuestas contra el fraude advirtió de que más allá del Huesca Nástic de hace un año que dio pie a esta investigación hay por lo menos tres partidos de esta última temporada con lo que él llamó números raros Andrea villorrio buenos días

Voz 0808 09:05 buenos días sí Francesco Barranca confirma aún primero que la policía ya ha empezado a investigar consideran que Borja Fernández jugador del Valladolid convenció al resto del equipo para perder ante el Valencia este portavoz añade otros dos partidos del Huesca

Voz 13 09:18 pregunto por un partido que hubo un Huesca dos Valencia seis ese partido tuvo números raros y si le pregunto por un Betis dos Huesca uno ese partido tuvo números raros en todos estos casos en las casas de apuestas entraron millones

Voz 1727 10:03 gracias Andrea hay la noticia política sigue pasando por los pactos o futuros pactos Óscar García buenos días o la Pepa buenos días Ciudadanos le pone a los socialistas unas condiciones imposibles en comunidades y ayuntamientos en las que ganó el PSOE pero necesitarían el apoyo naranja para gobernar

Voz 1645 10:20 efectivamente Pepa para explicarlo de una manera gráfica lo que Ciudadanos esa pidiendo a los dirigentes socialistas que quieren pactar con ellos es que le den una

Voz 1645 10:39 en la aplicación del ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 1089 10:41 no es uno de los requisitos de esa enmienda a la totalidad de la política de Sánchez

Voz 1645 10:46 estamos Pepa en el comienzo de la negociación y por tanto el baile de presiones ha comenzado en Ciudadanos hay cargos consulta dos por esta redacción que opinan que el listón al PSOE ha quedado demasiado alto sólo por el hecho de querer presionar más al PP y ojo también a Vox porque Ciudadanos ha dicho que no hablara con ellos bien pues en redes sus dirigentes ya avisan de que en ciudades como Madrid Si no hay acuerdo seguirá gobernando Carmena

Voz 1727 11:08 Óscar ya alguna respuesta ya de algún barón socialista esa petición de renegar de su secretario general lo que nuestra Inma Carretero llama los barones apóstatas

Voz 1645 11:19 sí la hay Pepa de momento de momento con mucha prudencia Se muestran desde Castilla y León Luis Tudanca y Javier Lambán desde Aragón primero hablar de eso del ciento cincuenta y cinco les pilla muy lejos y segundo habrá que esperar a ver qué dice Ciudadanos en las reuniones cara a cara

Voz 1130 11:34 Tudanca y van yo no quiero hablar de otra cosa que no sea lo de aquí porque eso es lo que han votado los castellanos y los leoneses es lo que nos ocupa

Voz 15 11:41 eh en tanto en cuanto no se hable seriamente entre los distintos partidos políticos que me voy a tener que opinar de lo que digan no de lo que transmitan a través de los medios o cualquier otra fórmula

Voz 1645 11:52 también en Madrid del entorno de Ángel Gabilondo asegura a la Cadena Ser que lo que está haciendo Ciudadanos es mucho ruido en el Gobierno la vicepresidenta Carmen Calvo tildaba anoche de disparate las exigencias del partido de Rivera

Voz 1727 12:03 buen día Óscar hasta luego igualmente hasta luego veremos a ver cuántos hacen apostasía de la fe Sanchís Ta bueno hemos escuchado hace unos minutos a Sánchez a contándole a Iglesias las expectativas desde Bruselas donde el presidente en funciones participó anoche en la cena informal de líderes comunitarios y allí se confirmó el liderazgo que está ejerciendo Sánchez en las negociaciones para nombrar a los cuatro cargos más altos de la Unión Europea Griselda Pastor hola de nuevo hola buenos días ni siquiera quienes tenéis más experiencia histórica en esos pasillos comunitarios recordáis un precedente en el que España haya asumido un papel negociador tan determinante

Voz 0738 12:39 sí es la primera vez que el presidente del Gobierno de España asume el reto de liderar además en nombre del color de su grupo político europeo los socialistas esta negociación con objetivo de quitarle al Partido Popular la presidencia de la Comisión escuchamos

Voz 1722 12:54 la candidatura que vamos a tener todos los socialdemócratas llegó el también a defenderla tíos pero que su candidatura se abra paso creo que que cuenta con la cualificación cuenta con la experiencia cuenta con el apoyo y creo que también de aunar consensos más allá de nuestra familia política ya sea con los liberales con los Verdes y por qué no también con el para él

Voz 0738 13:16 es la tarjeta de presentación para France Zimmerman Sánchez cuenta con la alianza de Macron que ayer eliminó al candidato popular de su lista de opciones ya acabó la reunión advirtiendo a la canciller Merkel a la que en un hombro que esto puede terminar en bloqueo

Voz 14 13:29 bueno hombre

Voz 0738 13:31 si no existía otros siguen con sus nombres vamos a ir al bloqueo dijo asegurando que él quería Unión pero lo cierto es que por el momento su alianza de Europa progresista con liberales y socialistas amenaza con aislar a la canciller Merkel

Voz 1727 13:45 los enfrentamientos entre Francia Alemania no son nuevos ahí está la historia para acreditarlo pero explícanos Griselda hasta donde llega este pulso al que estamos asistiendo entre Macron y Merkel

Voz 0738 13:54 bueno aquí se mezclan muchas cosas y sobretodo el malestar dentro del Partido Popular Europeo o no la reunión fue muy corta y fue

Voz 1727 14:00 a puerta cerrada tan cerrada que fue sin

Voz 0738 14:03 línea de teléfonos móviles para los jefes de Gobierno ni ningún asesor que los acompañara pero en el entorno popular de Angela Merkel sí que sí afirma que está harta literalmente de la enorme actividad tema

Voz 1727 14:15 lo que sí parece que quedó ya zanjado anoche es que mucho tendrán que torcerse las cosas para que el futuro poder europeo no sea paritario no allá a mujeres y hombres al mando

Voz 0738 14:25 es la gran novedad que refleja esta noche ya está muy vinculada muy vinculada estos acuerdos entre Macron Sánchez acuerdos que parece hacer suyos el presidente del Consejo de la Unión escuchamos a donar

Voz 9 14:38 yo

Voz 0738 14:39 sí sí es exactamente así la paridad quiere decir dos hombres y dos mujeres en los cargos hay que decir que tus no habló de unanimidad dijo que era posible porque había una amplia mayoría dependerá es evidente del resultado de esta negociación tan complicada

Voz 1727 14:57 cuatro cargos Comisión Consejo Parlamento Banco Europeo nada menos no queda mucho todavía Griselda

Voz 0738 15:03 quería sólo decir que sobre los cuatro cargos

Voz 1727 15:06 no hay consenso porque unos ponen en la lista al banco

Voz 0738 15:08 tras otros los han lo quitan diciendo que es un tema técnico le dijo Sánchez ya que imponen es a la presidencia del Parlamento Álvarez

Voz 1727 15:15 ya que estaba decidido que además fueron alemán Griselda hasta luego

Voz 0738 15:19 buenos días aquí en España en las últimas

Voz 1727 15:21 las hemos asistido a un pulso llamativo entre los abogados de los presos preventivos del pluses por saber quién es el responsable del revés que les ha propinado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los independentistas han Ana Button buenos días

Voz 0127 15:35 buenos días Estrasburgo avala que el Constitucional suspendiera

Voz 1727 15:38 pero en el que puede Mon iba a declarar la independencia

Voz 16 15:41 sin coche Constitucional al suspenderlo sencillamente lo que estaba preservando era su propia autoridad la defensa del ordenamiento constitucional Ci la defensa de los derechos de los diputados de la minoría

Voz 0127 15:51 argumentos de la resolución que explicaba el profesor de Derecho Constitucional Fernando Álvarez Ossorio en Hora Veinticinco el pulso entre los abogados de los independentistas se ha desatado en Twitter el ex conseller de Esquerra Josep Huguet escribe la vía jurídica europea no será un camino de rosas como vaticinaban abogados que han acabado haciendo de políticos a lo que Gonzalo boya el abogado de Puigdemont responde deberías preguntarte quién hizo el recurso porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un sitio muy técnico al que hay que llegar con los deberes hechos y los pantalones en su sitio in y lo hice yo ni lo hizo quién aparece en la resolución y ahí entra Andreu Van den Ende el abogado de le dice a Boyer como bien sabes el representante de los demandantes

Voz 1727 16:31 no es necesariamente el redactor pero

Voz 0127 16:33 la letrada que se encargó hizo los deberes lo mejor que pudo hoy veremos en el juicio del ex los vídeos de las defensas ayer se presentaron los de las acusaciones y hubo momentos en los que el fiscal fue incapaz de identificar

Voz 1727 16:45 dónde y cuándo se habían grabado no es el fin

Voz 14 16:47 exacto sin identificar este último día en que ubicación geográfica se encontraba no lo sé

Voz 0127 16:54 en el Senado la mesa va a estudiar hoy si suspende a Raül Romeva el senador de Esquerra en prisión preventiva y todo apunta que lo harán como ya hizo la Mesa del Congreso con los otros cuatro diputados independentistas y en Bruselas

Voz 14 17:05 por me ha dicho que es un problema español

Voz 0127 17:07 presidente de la Comisión Europea Antonio Tajani evita aclarar si Puigdemont podrá ser eurodiputado para serlo deberá volver a España el diecisiete de junio para acatar la Constitución

Voz 1727 17:17 gracias Ana son las ocho y diecisiete siete diecisiete en Canarias

Voz 17 17:22 así suena la boda de tus mejores amigos cuando has perdido todo su dinero apostando así suena la poda de tus mejores amigos los de toda la vida tras dejar atrás tus problemas con el juego

Voz 18 17:37 temas quieres no se juega si estás jugando sin control no te quedes solo llama fijar Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados al novecientos doscientos doscientos veinticinco y te ayudaremos once y fijar

Voz 1389 19:26 imaginar esos días en los que la mujer supo que el vídeo había salido a la luz y que circulaba entre compañeros con los que ella además estaba tratando a diario tampoco quiero imaginarme la angustia de no saber cuándo lo vería su marido lo llegaba a ver yo creo que es importante no sólo hacer sentir cómplices del suicidio a quienes provocaron ese Estado en la mujer compartiendo difundiendo el vídeo sino también hacer ver algo porque la publicidad de ese clase de vídeos siempre va dirigida a denigrar a la mujer porque si son dos la que se tiene que preocupar siempre es la mujer es decir qué percepción se tiene de ella en el sexo qué percepción se tiene del porqué más allá de que tenga pareja o no más allá de este caso hay que le da vergüenza está clase de publicidad de vídeos Él sin embargo enseña a toda la oficina él lo puede colgar

Voz 1727 20:12 Fernando ya lo saben ustedes cuando reciban un vídeo como este clic reenviar

Voz 1389 20:16 claro

Voz 1727 20:17 así empezó toda esta historia ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 19 20:23 no

Voz 20 20:24 en Madrid Laura Gutiérrez

Voz 0978 20:28 no se olviden de la chaqueta esta mañana porque hace frío Madrid once grados cedemos en la Gran Vía qué tal buenos días PP Ciudadanos tienen previsto sentarse esta semana para una primera toma de contacto tras el veintiséis m la formación naranja ha recibido ya la carta del candidato del PSOE el ganador de las elecciones Ángel Gabilondo para abrir una negociación pero su prioridad es hablar con el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso PP y Ciudadanos no suman necesitan el apoyo de otro socio más para que la derecha Gobierno otros cuatro años en la región y a priori las posturas de ambos socios no casan los populares estarían dispuestos a dar sillones a Vox en un futuro gobierno para Ignacio Aguado eso es a día de hoy impensable Pedro Rollán Ignacio Aguado

Voz 21 21:07 yo no tenía mayor inconveniente en que dentro de esos parámetros dentro de esa línea ideológica programática de la forma de ser y de actuar pudiera compartir en este sentido un lugar en el consejo

Voz 22 21:21 verlo en el Gobierno que yo quiero negociar solamente habrá miedo

Voz 1645 21:24 los del PP y de Ciudadanos ambos partidos y están dispuesto

Voz 0978 21:26 los a renunciar a una de las prioridades que han defendido políticamente en otras ocasiones en los últimos años como es dejar gobernar al partido a la lista más votada el PSOE por su parte acordó ayer en la reunión de la Ejecutiva Regional del partido explorar todas las vías para abrir una negociación con Ciudadanos todo listo para el despliegue de seguridad que trabajará para que la final de la Champions el próximo sábado en el Wanda Metropolitano transcurra sin incidentes espera la llegada de sesenta mil aficionados ingleses para ver el partido que enfrentará al Tottenham y al Liverpool y el despliegue de efectivos policiales será el más alto nivel Alfonso Ojea cuatro

Voz 0089 22:04 mil setecientos efectivos policiales y de emergencias van a integrar el dispositivo del partido de final de Champions que el San

Voz 0978 22:11 todo disputaran el Liverpool o el Tottenham en el Wanda Metropolitano una

Voz 0089 22:16 cita a la que se prevé que asistan sesenta y siete mil ochocientas personas casi todos aficionados ingleses que se van a agrupar en dos zonas de la capital donde a las cinco de la tarde ese sábado quedará prohibida la venta de alcohol los del Liverpool en la plaza de Felipe II y los del Tottenham en Colón Mari Paz García ex delegada del Gobierno en Madrid

Voz 23 22:35 solamente contando Policía Nacional hay más de cuatro mil doscientos efectivos pero por supuesto luego hay que añadirle también todos los efectivos de la Policía Municipal Guardia Civil SAMUR Protección Civil Bomberos es decir que es un pedazo dispositivos de seguridad a todos los niveles

Voz 0089 22:54 es la operación de seguridad para un evento deportivo más importante en la historia de Madrid de hecho es el propio Ministerio del Interior el que ha diseñado este dispositivo global

Voz 0978 23:05 la Cadena Ser en Madrid se va a volcar con esta cita deportiva desde mañana jueves y hasta el sábado vamos a trasladar a la taza mayor parte de la programación de esta casa para celebrar que la Champions está en Madrid lo dice que les está contando las en el Consejo de la Juventud no paga ni un solo euro de salario los siete jóvenes que gestionan este organismo público regional titulares convertirían sarmientos se constituyó hace casi año se dio con doscientos mil euros de presupuesto entre sus objetivos evitar la precariedad en la contratación de los jóvenes pero este organismo no tiene capacidad de contratación el órgano directivo trabaja gratis porque la Comunidad no aprobado el reglamento imputados tres cargos públicos del PP en el caso de presunta prevaricación de Las Rozas Ángel Alonso concejal de Majadahonda desde el domingo Mario de la Fuente que podría ser el nuevo alcalde de roble lo de Chavela Francisco Javier Espadas asesor del presidente Pedro Rollán Metro de Madrid reabrirá este viernes por la tarde el tramo de la línea dos cortado entre retiró hoy Sol desde el pasado mes de enero la reapertura incluye también la estación de Sevilla que permanecía cerrada desde abril de dos mil dieciocho el nuevo accidente laboral en Madrid capital un hombre de cincuenta y cuatro años ha muerto este martes al caerse por el hueco del ascensor del edificio que estaba rehabilitando en la calle Ayala se precipitó desde la octava planta hasta la segunda por causas que está investigando ahora la policía

Voz 24 24:17 en Hoy por hoy el

Voz 0978 24:19 el Real Madrid aceptaría la salida de Sergio Ramos pero sólo mediante su traspaso Sampe buenos días

Voz 1161 24:24 buenos días Laura como el pasado verano con Cristiano Ronaldo sólo si el central presenta una buena oferta económica que comienza el club Hinault como contó anoche Manu Carreño en El Larguero mediante la carta de libertad como había solicitado al propio club hace unos días Sergio Ramos se presentó una oferta de un club sino que no quiere pagar traspaso algo a lo que se niega el presidente Florentino Pérez mientras la plantilla lo ve expectante Dani Carvajal

Voz 25 24:44 el presi el pues son los que tendrá que aclarar sus sus cosas pero está claro que Sergio Ramos para nosotros pues es es nuestro capitán pero que esa palabra decía y es lógico que al final muchos clubes muchos clubes quieran contaba con con sus servicios pero su agente y el preciso los que tienen que aclararlo

Voz 1161 25:01 además en Italia Tuttosport habla de una posible oferta de la Juventus por Isco de sesenta millones de euros y hoy puede jugar su último partido con el Chelsea la final de la Europa League ante el Arsenal antes de llegar al Real Madrid

Voz 26 25:11 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 0978 25:21 ocho y veinticinco qué tal ahora apunta en las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1428 25:25 buenos días pues a esta hora en las vías madrileñas Hora punta de miércoles saturación en todos los accesos y de salida vamos a destacar un accidente en el goloso en la M seiscientos siete sentido Colmenar Viejo que está creando tres kilómetros de tráfico muy intenso en esa salida de Madrid

Voz 0978 25:39 en la capital cómo se circula batallas asuma su que buenos días

Voz 0931 25:43 hola qué tal muy buenos días con bastantes dificultades a esta hora eso sí destacamos el

Voz 1645 25:48 fin de una incidencia que afecta todavía

Voz 0931 25:50 ella la los un toro ese que salen de la ciudad por la Avenida América atentos de que el tráfico está siendo muy complicado en este punto por otro lado en el interior también a destacar los movimientos en el entorno de Atocha sobre todo en el acceso a Alfonso XII en sentido Plaza de la Independencia sino también en las inmediaciones de la plaza de Mariano de Cavia o los cruces con el paseo de la Castellana de José Abascal o Raimundo Fernández Villaverde

Voz 32 29:08 de de junio no fue así

Voz 33 29:19 los artistas de mayor éxito comercial et Irán actuar en el estadio rojiblanco ese día once de julio tenemos ahora mismo de en el centro de la capital

Voz 34 29:30 la imagen en el está

Voz 1727 30:12 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio con Pablo Simón Verónica fuman Ali Teodoro León Gross vamos a analizar enseguida en unos minutos la actualidad este miércoles veintinueve de mayo marcada en parte por las nítidas palabras de Pedro Sánchez ayer a Podemos

Voz 1722 30:31 todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias de todo lo que ha ocurrido el pasado veinticinco de mayo socialista se presentó a las elecciones ha dicho que quería conformar un gobierno liderado por el Partido Socialista con independientes de reconocido prestigio incorporados y esa es la línea que vamos a seguir trabajando después de la de mayo porque creo además los ciudadanos han validado esa perspectiva

Voz 1727 30:50 da la impresión de que cierra Sánchez la posibilidad de incorporar a Podemos a Unidas Podemos a su Gobierno bueno pues ya hay respuesta del entorno de Pablo Iglesias Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1468 31:00 buenos días Pepa pues es esas cada ese aviso de Pedro Sánchez está a Podemos para que abandone su exigencia venta de en el Gobierno lo toman como una mera táctica del presidente para ver sus posibilidades de pactos municipales y autonómicos Pablo Iglesias reivindica su resultado del veintiocho de abril dicen en esta formación textualmente que la gente votó en abril el Gobierno que quería para España y que la fuerza de Podemos a nivel estatal es la misma ahora tras la municipales autonómicas porque sus ciudadanos los ciudadanos han votado este domingo otra cosa alcaldes eurodiputados presidentes de comunidad por tanto así que Iglesias me contesta a Sánchez no no estoy más débil tras el veintiséis de mayo en Moncloa los decían anoche que se afronta con tranquilidad la investidura hay que ver cómo queda también el cómputo de la mayoría absoluta en el Congreso después de la suspensión de cuatro diputados pero confían plenamente en conseguir los apoyos necesarios para gobernar o es que Pablo Iglesias esta vez volvería a dar como el ven el dos mil dieciséis el Gobierno a la derecha Sepe

Voz 1 31:58 tan Pepa

Voz 0027 32:03 y una noticia que hemos conocido esta madrugada el actor de Juego de Tronos kit Harrington que encarna a Jon Nieve en la saga Jon Snow darles claven en inglés ha ingresado en una clínica de rehabilitación para tratar su adicción al alcohol

Voz 14 32:13 nivoso disculpable de los crímenes de vuestro ni yo estoy sujeto al voto

Voz 0027 32:18 el británico de treinta y dos años lleva casi un mes en tratamiento ingresó en la clínica poco antes que emitiera el último episodio de la serie Juego de Tronos

Voz 1950 32:28 más de doscientos veinticinco mil niños no tienen acceso a la cantidad diaria de leches recomendada cubrir sus necesidades es alimentar sus sueños acto de nación en cualquier oficina de Caixabank o en Gran Recogida de leche punto es ya damos que no quede ningún niño sin bigote Caixabank y la Obra Social La Caixa con los bancos de alimentos

Voz 0789 32:58 Nos días a todos si es difícil seguir el paso a las noticias sobre los pactos más difícil aún es entender su sentido ya se cuenta con que como en las partidas de ajedrez las aperturas suelen dar pistas equivocadas pero algunas llegan a ser estrafalarias apenas anunciada la eliminación de las líneas rojas Ciudadanos levanta un muro infranqueable anuncia que pactará con aquellos barones socialistas que reniegue de Pedro Sánchez de sus pompas y sus obras y abracen de inmediato el ciento cincuenta y cinco para Cataluña sería que Albert Rivera busca Ángeles Garrido es en las filas socialistas aunque más bien creo que lo que busca es una coartada ante sus posibles acuerdos con Vox pero dejemos que los procesos siga su curso pues aún han de dar muchas vueltas y han de combinarse muchos elementos en un sudoku enrevesado porque en esta fijación con la posición de Ciudadanos el PSOE no tiene que descuidar a Unidas Podemos cuyo apoyo aunque debilitado e insuficiente es necesario en esta legislatura para respaldar las políticas sociales bajo cuyas banderas ganó Pedro Sánchez las elecciones generales un apoyo que desde luego no tiene porqué sustanciarse necesariamente en un gobierno de coalición Iglesias debería repasar los datos de las urnas y acertar surrealista

Voz 0978 36:45 qué tal buenos días

Voz 39 36:46 ahora estoy agobiado agobiado por lo que pago por los seguros a ti te pasa lo mismo verdad te agobian por lo que pagas por los seguros pagas demás está claro lo que tienes que hacer es cambiar la palabra Mutu arte que es bendita la mucho a tener lo mismo pero por menos dinero lleva cualquiera tú seguros arbusto te bajan su precio sea cual sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en a punto es vamos mutua Gatti Hoy por hoy

Voz 1727 37:18 las ocho y treinta y siete las siete y treinta y siete en Canarias tenemos información que nos lleva a SER Toledo dimite la cúpula entera de Podemos en Castilla la mancha Cristina López Huerta buenos días buenas de

Voz 0441 37:30 días una dimisión en bloque los malos resultados de Podemos en la región que con la candidatura Unidas Podemos Equo no obtuvo ninguna representación en las Cortes perdiendo los dos diputados que tenía hecho a sus cargos directivos abandonar el proyecto político a la renuncia ya expresada del Secretario General José García Molina actual vicepresidente segundo de la Junta que se despedía además en Twitter dando la gracias a esa hora todo el Consejo de Coordinación el que pide a Podemos a nivel estatal que organiza la actividad de la formación a partir de ahora en su nombre la hasta ahora número dos del partido secretaria de Organización María Díaz escribe a Echenique que tras la reunión mantenida ayer por este Consejo de Coordinación y dados los resultados electorales en Castilla La Mancha ha analizado pertinente mente este órgano todos los consejeros y consejeras que lo conforman presentan su dimisión y solicitan que se constituya una gestora por parte de la dirección estatal que pueda asumir las funciones de este órgano a cargo del proceso hasta la celebración de una nueva asamblea ciudadana auto de amiga

Voz 1727 38:26 gracias Cristina hasta luego hasta luego Verónica fuman al buenos días buenos días Pepa Pablo Simón buenos días

Voz 0027 38:32 días Pepa Teodoro León Gross buenos días qué tal

Voz 1727 38:35 días como interpretas esta caída en pleno de la cúpula de Castilla La Mancha de Podemos que presenta la dimisión tras los resultados del domingo que los los ha hecho pasar de estar en el Gobierno a no tener presencia en el Parlamento vasco

Voz 1645 38:49 no hay autocríticas que que al final son son imposibles de contener no se ha intentado en podemos hacer la autocrítica en en en transferida al Partido Socialista o transferida a otra otra clase de escenarios Si sin embargo pues en Castilla La Mancha donde pasan de tres a cero que por cierto ha sucedido lo mismo en Cantabria no y ha habido otros resultados igualmente catastróficos como de la bajada de diez a uno en Castilla y León

Voz 1727 39:12 bueno de situados en Navarra etcétera etcétera

Voz 1645 39:15 hemos de un modo generalizado pues se imponen los hechos no la situación de Podemos es muy desesperada Pablo Iglesias trata de salvarse con con la entrada en el Gobierno es su única tabla en este momento de salvación en pleno naufragio pero para otros no hay esa tabla de salvación y por lo tanto lo interpreto en esa claro

Voz 1727 39:33 para los labios composición de Podemos en los perritos

Voz 0027 39:35 no ha sido evidente fijaos que donde menos ha perdido ha perdido casi la mitad su grupo parlamentario en Baleares en otros sitios comentaba como comentaba ahora mismo queda directamente extraparlamentario y sin ninguna capacidad para conformar alianzas y yo creo que hay algo aquí evidente que es que Vistalegre III está cada vez más cerca innecesariamente van a tener que revisar su modelo organizativo y su política de alianzas muy a fondo porque no pueden culpar a divisiones internas supuestas conspiraciones extrañas cuando lo que hemos visto es una caída generalizada en todos los territorios con divisiones problemas con los candidatos situ explora desde La Rioja Navarra o miras lo que pasaba en Castilla La Mancha y esto necesariamente les va a forzar a repensar Se porque ese espacio ahora mismo ose recicla o desaparece

Voz 1389 40:18 sí hemos hablado algunas veces de que podemos había envejecido muy rápido y muy mal no no puede ser que tras una de Black debacle electoral que yo quiero recordar por ejemplo Pepa como en el año dos mil catorce las europeas eh con él aquel batacazo garrafal del PSOE dimitió Alfredo Pérez Rubalcaba Patxi López Pere Navarro es decir hubo un asunción de responsabilidades en un partido tradicional lo que no es normal es que tras estos resultados a los que insisto ellos estaban a la espera para negociar con más o menos poder con Pedro Sánchez pasen y no pasa nada yo escuché ayer la entrevista que tú vistes con Irene a mí me parece muy Irene Montero efectivamente una de las dirigentes de Podemos a mí me pareció que tenía un discurso calcado al de Pablo Iglesias y que ellos son especialistas en hacerte la autocrítica en criticar a los medios de comunicación en criticar a las grandes empresas Amancio Ortega pero cuando toca la casa pasan pasan palabra

Voz 1727 41:12 a partir de las nueve de la mañana vamos a entrevistar a Pilar Alegría que ha sido la más votada para el Ayuntamiento de Zaragoza socialista es una las políticas que se encuentra la tesitura de hacer apostasía de la fe Sanchís Thaçi quiere que le apoye Ciudadanos tendrá seguramente una opinión sobre cómo deben relacionarse con Unidas Podemos porque este asunto de lo que ha dicho Sánchez en en Bruselas de la respuesta hoy mismo otra vez de Unidas Podemos que nos contaba Nieves Goicoechea va a tener mucho recorrido no hemos hecho más que empezar las negociaciones así que a las nueve volvemos a hablar de política negociaciones en España pero quiero detenerme antes de que lo nacional lo aplasta todo lo que está pasando en Bruselas en las negociaciones para la reconfiguración de Europa porque es muy importante muy importante como termine de fraguarse el acuerdo porque por primera vez como nos contaba Griselda Pastor España Pablo Simón tiene un papel en fin que no habíamos visto igual desde hace veintitantos años

Voz 0027 42:09 vivamente fíjate que lo comentábamos antes de las elecciones no que probablemente mandaremos desde España la primera delegación socialdemócrata los liberales iban a estar bien colocados en teoría ciudadanos aunque ha pinchado puede quedar como cuarta fuerza dentro del grupo liberal incluso se rumorea que González Pons podría dirigir el grupo parlamentario

Voz 1727 42:25 muy europeo luego España puede cobrar

Voz 0027 42:28 mucho peso en un contexto en el que tienes a Italia totalmente fuera incluso con un adelanto electoral a la vista tienes al Reino Unido de salida España es fundamental es clave yo no no

Voz 40 42:38 tardó memoria es verdad que soy tengo menos me mola

Voz 0027 42:41 ya no pero no guardar memoria de ver a España jugando también sus cartas como ahora es decir la envolvente que le está haciendo al Partido Popular Europeo acercándose a Macron con la posibilidad de colocar como presidencia de la Comisión alguien que a mí personalmente me encanta que es festtage porque destacar la candidata liberal es la misma que puso la multa a Google que habla que hay que armonizar los impuestos de sociedades en toda Europa

Voz 1727 43:01 sí porque además consigues que Bergen funcione en algún sitio

Voz 41 43:05 que además fíjate Pepa cinco indican partido los minoritarios llegan con un Gobierno

Voz 0027 43:10 pero fíjate además con algo que co que se ligan esta idea de la paridad cuando han hablado de la necesidad de que haya paridad ante las instituciones de hombres mujeres es que quienes están pensando es precisamente ayer yo creo que esto es muy interesante porque abre juego en vez de tener la gran coalición clásica liberales y verdes pueden empezar a jugar un papel importante en Europa yo creo que esto es fundamental porque está claro que las dos familias tradicionales de posguerra evolucionan a la baja con la excepción ibérica yo un poquito la escandinava y es necesario abrir juego sí si queremos hablar también de esa Europa social

Voz 1727 43:39 fijaros que cuando Pedro Sánchez

Voz 1389 43:41 eh llegó a la secretaría general en aquel momento estaban grandes socialdemócratas como Matteo Renzi como el primer ministro francés y ahora ha quedado Pedro Sánchez como el líder absoluto de la socialdemocracia europea junto con Antonio Costa que tienen las elecciones a la vuelta de la esquina ahorren en en este otoño por lo que las selecciones como han ido las europeas que parecen una previa parece que le va a ir muy bien y puede consolidar ese ese gobierno

Voz 0127 44:07 portugués pero sí es cierto que Pedro Sánchez

Voz 1389 44:10 unas cartas que nunca había tenido España y que las va a jugar el tema de que todos hayan salido con un mensaje paritario pues es muy de Pedro Sánchez no el el primer gobierno español que más mujeres tiene de toda la OCDE veremos cómo situamos los papeles porque yo creo que en esta coyuntura Pepe Borrell podría tener un papel decisivo en las instituciones pincha este globo terráqueo

Voz 5 44:34 hombre débil

Voz 1727 44:36 ya desde la causa española no de la causa de Pedro Sánchez

Voz 1645 44:39 no no es difícil de pinchar en este momento tiene muy buenas cartas es verdad que la buenas cartas hay que saber jugarla así que las partidas europeas son complicadas si son imprevisibles en muchos sentidos no y que Alemania es Alemania por tanto tener buenas cartas no garantiza necesariamente que lleva en la mano pero tengo la impresión de que en este momento coincido me temo con Pablo Verónica en que en que tiene buenas cartas y de momento las está jugando bien yo creo que es importante además para Europa porque una de las personas tienes que ha habido dentro de esas digamos de esas frustraciones europeas en los últimos años ha sido el excesivo peso del Eje Alemania Francia donde todo parecía que se dirimía en el cuarto oscuro entre entre los dirigentes franceses y alemanes donde efectivamente las otras dos grandes economías Italia del Reino Unido completaban el póquer en este momento es evidente que que Italia y el Reino Unido por distintas razones están

Voz 17 45:31 ahora la ruptura de SG alemán

Voz 1645 45:33 el francés y que entre España y que entren además con rompiendo la la la dualidad populares socialdemócratas con los liberales yo creo que es altísima mente interesante y una mano que bien jugada puede dar resultados aunque por cierto no sé si esto nos has pedido que nos alejamos del escenario doméstico pero esa idea de que los liberales puedan jugar un un digamos una mano intermedia entre socialdemócratas y conservadores tiene también algo que ver

Voz 1727 46:00 con todo otra lectura española del mundo a eso iremos a las nueve me acordaba de que cuando mencionábamos Borghi que habrá que no haya visto la serie una serie de televisión que se hizo muy famosa hace cuatro cinco años y danesa en la que un partido minoritario en unas negociaciones muy completo dadas de fragmentación parlamentaria se hace con el Gobierno consiguen hacerse con el Gobierno esto sí lo aplicaba asimismo C's hace no tanto tiempo no cuando aspiraba efectivamente a ser una una bisagra no una bisagra entre dos polos no sabemos si está y ahora mismo pero leyendo esta mañana al país leyéndola que hay montada en Alemania porque un youtuber consiguió colocar un mensaje contra los partidos tradicionales en los días previos a la selección europeas pensaba cuanto de la Antonio llevamos a los alemanes los porque están ahora los dos grandes partidos sintiéndose cuestionados acosado por la nueva manera de comunicar de los jóvenes todo ese recorrido que en España hemos hecho ya

Voz 0027 46:59 bueno Alemania donde el segundo partido en las elecciones europeas han sido los verdes es decir dónde estamos viendo nuevas familias emergiendo y donde ya os digo que estamos viendo cambios tectónicos importantes es cierto insisto que hay una excepcionalidad tanto en los escandinavos como en Iberia respecto a la resistencia de los socialdemócratas pero hablamos mucho y siempre se ha hablado de la crisis de la socialdemocracia y la crisis de los conservadores

Voz 1727 47:20 claro eso no hablamos nada pero las

Voz 0027 47:23 dos familias tradicionales de la posguerra están pasando por apuros

Voz 1727 47:25 están descubriendo ahora la nueva política y nosotros estamos curando nos de las decepciones de la nueva política este es este es el margen que llevamos de desventaja los al resto de los europeos algunos por lo menos ocho cuarenta y ocho siete y cuarenta y ocho en Canarias

